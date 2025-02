Sex and the City lên sóng lần đầu vào năm 1998 và kéo dài suốt 6 mùa, khép lại vào năm 2004. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên ra mắt năm 1997 của tác giả Candace Bushnell, kể về cuộc sống của bốn phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40 - Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) và Charlotte York (Kristin Davis) - với những câu chuyện xoay quanh tình yêu và đời sống tình dục tại New York. Tác phẩm đã giành được 4 giải Emmy, bao gồm giải Series hài xuất sắc nhất vào năm 2001, đồng thời ra mắt 2 phần phim điện ảnh: Sex and the City: The Movie năm 2008 và Sex and the City 2 năm 2010.

"Sex and the City" ra mắt năm 1998 (Nguồn: TV Insider)

Bước sang năm thứ 27, dư âm của bộ phim vẫn chưa hề thuyên giảm và vẫn còn ảnh hưởng tới cuộc sống của dàn sao qua từng ấy năm.

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw)

Sarah Jessica Parker (SJP) bước sang tuổi 33 khi tham gia Sex and the City ra mắt năm 1998 và nhanh chóng ghi dấu ấn với vai Carrie Bradshaw - một nhà báo chuyên viết về tình yêu, đồng thời là nhân vật trung tâm kiêm người dẫn chuyện của loạt phim đình đám trên HBO. SJP góp mặt trong 6 mùa của Sex and the City và 2 phần phim điện ảnh, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong 3 mùa cuối cùng và cả 2 bộ phim.

Sau khi loạt phim kết thúc, cô tiếp tục xuất hiện trong các phim hài lãng mạn như New Year’s Eve và I Don’t Know How She Does It, đồng thời đảm nhận vai chính trong phim truyền hình thứ 2 của HBO, Divorce, kéo dài 3 mùa. Không chỉ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, năm 2014, Parker lấn sân sang lĩnh vực thời trang khi ra mắt thương hiệu giày SJP Collection.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Matthew Broderick. Hai người đã gắn bó hơn 3 thập kỷ bên nhau và có gia đình viên mãn.

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes)

Cynthia Nixon trở thành thành viên trẻ nhất trong dàn diễn viên chính khi chỉ mới 32 tuổi. Nixon vào vai Miranda Hobbes - nữ luật sư sắc sảo và là 1 trong 4 nhân vật chính của loạt phim HBO - trong suốt 6 mùa cùng 2 phần phim điện ảnh. Đến 2021, khi phần hậu truyện And Just Like That ra mắt, cô đã 55 tuổi, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất bên cạnh Sarah Jessica Parker và Kristin Davis.

Sau khi Sex and the City khép lại, Nixon tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình như The Big C và Ratched. Nixon ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất khi giành 2 giải Tony cho Rabbit Hole và The Little Foxes, một giải Emmy 2008 cho vai khách mời trong Law & Order: Special Victims Unit và giải Grammy hạng mục Best Spoken Word Album.

Năm 2018, cô tranh cử chức Thống đốc bang New York nhưng không thể vượt qua đương kim Thống đốc Andrew Cuomo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Cô là người đặc biệt quan tâm đến các vấn đề chính trị và là chính trị gia kiêm nhà hoạt động xã hội tích cực.

Kristin Davis (Charlotte York)

Kristin Davis thủ vai Charlotte York, một nhà buôn tranh ở New York mang phong cách quý tộc kiểu WASP, luôn khao khát tìm kiếm cuộc sống và người đàn ông hoàn hảo. Sau nhiều mùa phim đầy cảm xúc với những trăn trở về cuộc hôn nhân tan vỡ và sự nghiệp tại phòng trưng bày, cuối cùng nhân vật của cô cũng tìm được tình yêu đích thực khi gặp Harry.

Sau khi Sex and the City khép lại, cô mở rộng sự nghiệp sang sân khấu Broadway, ra mắt trong phiên bản làm lại của vở kịch The Best Man (2012) và tỏa sáng trong Fatal Attraction (2014).

Bên cạnh đó, Davis cũng tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình khác, trước khi trở lại với vai Charlotte trong phần hậu truyện And Just Like That năm 2021.

Trong đời sống cá nhân, Kristin Davis đã nhận nuôi 2 người con vào năm 2011 và 2018.

Kim Cattrall (Samantha Jones)

Kim Cattrall 41 tuổi khi Sex and the City ra mắt vào năm 1998. Cô đảm nhận vai Samantha Jones - một chuyên viên PR nổi tiếng với những mối quan hệ không theo chuẩn mực và luôn tránh né sự ràng buộc, ngoại trừ một vài mối tình đặc biệt. Samantha gây ấn tượng với hình mẫu người bạn thẳng thắn, trung thành và trở thành điểm sáng mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

Năm 2021, trong khi nhiều diễn viên của Sex and the City trở lại trong phần hậu truyện And Just Like That, Cattrall từ chối góp mặt. Tuy nhiên, Cattrall đã quay lại với vai trò khách mời và tham gia vào một phân cảnh duy nhất trong Sex and the City 2, đánh dấu lần cuối cùng cô thủ vai Samantha.

Trailer kỷ niệm 25 năm lên sóng của 'Sex and the City':

Thảo My

Ảnh: HBO