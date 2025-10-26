Từ thất bại tìm ra hướng đi mới

Con đường độc đạo men theo suối Nậm Giải đưa tôi qua Chà Lâu, bản Pòng, bản Pục, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối dừng chân là bản Pục, nơi có chàng trai dân tộc Thái Quang Văn Trung, người được bà thân mật gọi là “vua” gà bản.

"Vua" gà bản Quang Văn Trung đang vận hành máy cắt sắn làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Phạm Tiến

Chuyện bắt đầu từ năm 2017, chàng trai người dân tộc Thái Quang Văn Trung (1994) khởi nghiệp với mô hình nuôi gà khi đưa giống từ dưới xuôi lên bản. Thế nhưng trong lần khởi nghiệp này, anh Trung vẫn chưa thực hiện được khát khao thoát nghèo.

Lứa gà đầu tiên, toàn bộ vốn liếng mà anh đầu tư vào gà gần như mất trắng. “Thất bại ấy khiến tôi nhận ra, con gà dưới xuôi không phù hợp với khí hậu ở vùng cao Nậm Giải nói chung và ở bản Pục nói riêng”, anh kể.

Sau thời gian tìm hiểu, anh Trung nhận thấy giống gà bản địa của dân tộc Thái có sức đề kháng tốt, thịt thơm ngon, thích hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. Hơn nữa con gà bản địa lại rất được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán lại rất cao.

Năm 2019, anh quyết tâm khởi nghiệp lần hai với mô hình nuôi gà bản địa. Ban đầu, anh Trung đi gom gà giống trong bản về nuôi, nhân đàn. Nhờ kiên trì học hỏi kỹ thuật và chú trọng phòng bệnh, đàn gà phát triển ổn định và nhân giống nhanh.

Anh Trung cho gà ăn bằng những nông sản trồng tại bản. Ảnh: Phạm Tiến

Đến năm 2023, anh Trung xuất bán hơn 2.000 con gà với giá trung bình 130.000 đồng/kg. Từ thành công ban đầu, anh bắt đầu mở rộng quy mô nuôi gà bản địa trên diện tích 3ha đất vườn.

Chuồng trại, hệ thống lưới vây để nuôi gà cũng được anh Trung đầu tư xây dựng bài bản. Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, anh duy trì đàn lên đến hơn 3.000 con gà bản địa.

Chuồng trại nuôi gà được anh Trung xây dựng kiên cố. Ảnh: Phạm Tiến

Từ 2 bàn tay trắng khởi nghiệp ở bản nghèo, chàng trai dân tộc Thái Quang Văn Trung đã vươn lên trở thành người làm kinh tế gia đình giỏi nhất bản Pục. Đồng bào Thái ở địa phương đã quen gọi anh với cái tên thân thương là “vua” gà bản địa.

Liên kết cùng dân bản, làm giàu tập thể

Để đáp ứng nhu cầu về gà bản địa của thị trường, anh Trung vận động và liên kết với 17 gia đình dân tộc Thái ở bản Pục cùng nuôi theo mô hình gà bản địa. Để hỗ trợ bà con nuôi gà cho sản lượng cao, anh Quang Văn Trung đã hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng chống bệnh trên đàn gà.

Đến nay đã có 17 hộ dân tộc Thái ở bản Pục cùng nuôi gà bản địa như anh Trung. Ảnh: Phạm Tiến

Hiện nay toàn bộ mô hình nuôi gà bản địa của 17 hộ dân tộc Thái ở bản Pục xuất bán khoảng 15-16 tấn gà thương phẩm mỗi năm, mỗi hộ có lãi từ 80-100 triệu đồng/năm. Đây là nguồn thu nhập lớn đối với người dân tộc Thái ở bản Pục.

Chị Ngân Thị Phương, Trưởng bản Pục cho biết: “Anh Trung là tấm gương tiêu biểu của thanh niên dân tộc Thái khởi nghiệp thành công, trở thành người phát triển kinh tế gia đình giỏi nhất bản".

Lan tỏa tinh thần tự lực vùng cao

Không dừng lại ở đó, anh Trung còn đầu tư đào ao khoảng 3.000 mét vuông để thả cá trắm, cá mè... Gia đình anh có thêm thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng từ nuôi cá.

Nuôi cá giúp gia đình anh Trung có thêm thu nhập 40-50 triệu đồng/năm. Ảnh: Phạm Tiến

Trên diện tích 3ha đất vườn, anh Trung trồng 2.000 gốc quế. Đến nay, cây quế đã cho thu hoạch bói từ việc cắt tỉa cành lá. Dự kiến khoảng 3 năm nữa, quế trong vườn anh Trung sẽ cho khai thác vỏ.

Mới đây, anh Trung còn mạnh dạn đầu tư nuôi thử nghiệm 1.000 con cá tầm và theo đánh giá của anh thì cá phát triển và sinh trưởng tốt. Đây là loài cá có giá trị cao, nếu thành công sẽ tạo ra một mô hình sinh kế mới để bà con dân tộc Thái ở bản Pục thực hiện theo, từ đó phát triển kinh tế hộ gia đình.

Anh Quang Văn Trung cho biết "gà, cá, quế" là ba trụ cột sinh kế gắn kết chặt chẽ, tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có. "Phân gà bón cho quế, nước ao cá tưới cây, còn lá quế lại giúp xua côn trùng cho chuồng trại", anh giải thích.

Mới đây, gia đình anh Trung đã mạnh dạn nuôi thử nghiệm cá tầm. Ảnh: Phạm Tiến

Từ một chàng trai nghèo nếm trải thất bại, Quang Văn Trung đã trở thành tấm gương điển hình của thanh niên người dân tộc Thái vùng cao Nghệ An. Với tính cách dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để vươn lên làm giàu chính đáng, anh Trung đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ tự lực vươn lên làm giàu trên chính bản làng của mình.