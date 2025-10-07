Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi dúi và dê

Nhờ được hỗ trợ 12 cặp dúi giống, gia đình anh Sùng A Xà đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: NN

Từ năm 2021-2025, UBND xã Quảng Khê đã đưa 33 mô hình phát triển sản xuất cộng đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Những mô hình này đã mang lại hiệu quả rất cao, giúp đời sống bà con ngày càng phát triển.

Những năm trước đây, gia đình anh Sùng A Xà ở thôn 5 thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gia đình rất khó khăn vì rất ít đất sản xuất.

Cuộc sống chỉ thay đổi khi vào cuối năm 2023, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ 12 cặp dúi giống từ chương trình hỗ trợ sản xuất. Anh đã chịu khó học hỏi kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc. Sau 3 tháng, đàn dúi đã sinh sản, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Dúi thương phẩm bán được gần 600 ngàn đồng/kg, dúi giống có giá 1,5 triệu đồng/kg.

Nhận thấy tiềm năng từ mô hình nuôi dúi, anh Xà quyết định đầu tư thêm chuồng trại để mở rộng quy mô nuôi dúi, từ đó giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

"Bản thân tôi nhận thấy việc nuôi dúi không khó, lại có hiệu quả kinh tế cao. Với nguồn thu nhập ổn định từ mô hình này, gia đình tôi đã cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo”, anh Xà cho biết.

Gia đình anh K’Khuêng ở bon Ka Nur thoát nghèo nhờ mô hình nuôi dê. Ảnh: Hải Dương

Cũng giống như anh Sùng A Xà, gia đình anh K’Khuêng ở bon Ka Nur được Nhà nước hỗ trợ 6 con dê giống. Nhờ được cán bộ chuyên môn của xã tận tình hướng dẫn nên đàn dê của anh phát triển tốt và bắt đầu sinh sản.

Hiện tại, đàn dê của anh K’Khuêng đã được nhân lên hàng chục con và được anh bán ra thị trường. Nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi dê giúp gia đình anh cải thiện đời sống, có thêm vốn đầu tư cho cây trồng.

"Gia đình tôi có thêm tiền để mua phân bón, đầu tư cho nương rẫy, lo cho con cái học hành và đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi dê”, anh K’Khuêng chia sẻ.

Anh K’Khuêng cắt cỏ voi cho dê

Tại xã Quảng Khê, gia đình anh K’Khuêng là một trong 15 hộ ở bon Ka Nur được cấp dê giống. Nhờ sự đồng lòng, các hộ cùng nhau chăm sóc đàn dê, từng bước xây dựng kinh tế gia đình ổn định.

Các mô hình phát triển sản xuất thu hút hàng trăm hộ dân tham gia

Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Khê đã đạt được kết quả ấn tượng khi triển khai 33 mô hình phát triển sản xuất cộng đồng, thu hút tổng cộng 364 hộ dân tham gia.

Các mô hình được triển khai hết sức đa dạng, gồm: 15 mô hình nuôi dê, 12 mô hình trồng dâu nuôi tằm, 2 mô hình nuôi bò, 2 mô hình trồng cà phê, 1 mô hình nuôi thỏ và 1 mô hình nuôi dúi.

Các hộ dân tham gia đều nhận được sự hỗ trợ toàn diện về giống cây, con, vật tư nông nghiệp cùng với kỹ thuật sản xuất. Các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, giúp bà con tiếp cận phương thức sản xuất mới, từ đó từng bước nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Cán bộ xã Quảng Khê hướng dẫn bà con trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: NN

Theo đánh giá của UBND xã Quảng Khê, địa phương hiện vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm đại đa số. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, các chương trình giảm nghèo đã từng bước phát huy hiệu quả. Ngoài việc hỗ trợ sản xuất, xã còn tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, góp phần thay đổi diện mạo các thôn, bon.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Mai Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã cho biết, nhờ tận dụng tốt các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và địa phương, xã Quảng Khê đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, xã không chỉ hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững mà còn nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

"Các mô hình sản xuất thành công đang được nhân rộng, lan tỏa ý chí vươn lên thoát nghèo đến nhiều hộ dân khác. Từ những cách làm hiệu quả này, xã Quảng Khê đang từng bước thay đổi diện mạo, mở ra hướng đi mới trong công tác giảm nghèo bền vững nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng", ông Tùng cho biết.