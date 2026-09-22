Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2, cho biết tính đến hết tháng 8/2026, tín dụng tại TPHCM và Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 6,39 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với tháng 7 và gần 10,1% so với cuối năm 2025. Với quy mô này, tín dụng tại TPHCM và Đồng Nai chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế.

Theo cơ quan quản lý, quy mô tín dụng này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực phía Nam.

Nhìn chung, 8 tháng đầu năm, điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tiền tệ khu vực này nằm ở chất lượng phân bổ vốn. Dòng tiền tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng điểm, vốn là động lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng GDP. Nhóm này ghi nhận mức tăng khoảng 10,8% so với cuối năm 2025.

Dòng tiền tín dụng trong 8 tháng đầu năm tại TP.HCM và Đồng Nai tập trung vào sản xuất kinh doanh. Ảnh: Thu Hà

Đồng thời, các chương trình tín dụng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN tiếp tục phát huy hiệu quả thực tế.

Cụ thể, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 22% tổng dư nợ toàn khu vực. Cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đạt 845 nghìn tỷ đồng. Cho vay lĩnh vực xuất khẩu ghi nhận khoảng 375 nghìn tỷ đồng, tiếp sức trực tiếp cho các đơn hàng quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm.

Đặc biệt, đối với gói tín dụng ưu tiên dành cho ngành nông, lâm, thủy sản, các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân lũy kế từ đầu chương trình đạt 64.800 tỷ đồng cho 18.612 lượt khách hàng tiếp cận. Tính đến cuối tháng 8/2026, dư nợ còn lại của chương trình đạt 11.700 tỷ đồng.

Theo ông Lệnh, khả năng mở rộng bảng cân đối tín dụng của các tổ chức tín dụng thời gian qua có sự hậu thuẫn lớn từ nguồn vốn huy động đầu vào dồi dào, phản ánh niềm tin ổn định của người dân và tổ chức vào hệ thống ngân hàng.

Sau 8 tháng, dư nợ tín dụng tại TPHCM và Đồng Nai tăng gần 10,1% so với cuối năm 2025, lên 6,39 triệu tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, trụ cột thanh khoản bền vững nhất đến từ tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn. Phân khúc này đạt gần 4,23 triệu tỷ đồng, chiếm tới 67,8% tổng lượng tiền gửi trên toàn địa bàn, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng 9,3% so với đầu năm.