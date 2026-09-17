Ngân hàng Nhà nước vừa gửi Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026 tới các tổ chức tín dụng về việc tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Theo nội dung công văn, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước thông báo kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

Theo nội dung công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 do Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo về tăng trưởng tín dụng đối với các TCTD năm 2026, điều 4 của công văn yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản so với cuối năm 2025 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung so với cuối năm 2025 của chính TCTD.

TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Ảnh: Hoàng Hà.

Mới đây, vào tháng 6/2026 Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản thông báo đồng ý dư nợ của nhóm 18 dự án trọng điểm của 3 tập đoàn Sun Group, Vingroup, Masterise phục vụ cho Hội nghị APEC, dự án đường sắt tốc độ cao, dự án thuộc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và một số dự án đầu tư theo hình thức PPP được loại trừ ra khỏi cách tính tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là các dự án trọng điểm quốc gia, có tính lan toả vùng rộng, tác động sâu đến nền kinh tế.

Trước đó, NHNN cũng đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc không tính vào room tín dụng phần tăng thêm đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng áp dụng cho 18 dự án của 3 tập đoàn kinh tế tư nhân và một số lĩnh vực liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở cho người dân là động lực tạo thêm tổng cầu và cải thiện tổng cung cho tăng trưởng GDP.