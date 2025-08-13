Đây cũng là lần đầu tiên, người dân Philippines được chứng kiến một hành trình quy mô lớn từ một thương hiệu ô tô thuần điện.

Chuỗi sự kiện diễu hành được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu từ 24/5 và kết thúc vào hôm 10/8 vừa qua. Mỗi đợt diễu hành quy tụ từ 11 - 19 xe điện VinFast.

Chuyến diễu hành đặc biệt này diễn ra trong giai đoạn kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2025). Hình ảnh cờ Việt Nam và Philippines trên những chiếc xe điện VinFast được xem là biểu trưng cho tinh thần hợp tác bền chặt và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giữa hai nước.

Toàn bộ các mẫu xe điện VinFast đang mở bán tại thị trường Philippines đều tham gia vào chuỗi sự kiện chưa từng có này - từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 đến VF 9 Đặc biệt, đoàn xe được “thay áo mới” bằng nhiều họa tiết đặc biệt khiến sự xuất hiện của dàn xe luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Philippines.

Các đoàn đã đi tổng cộng 500km, băng qua hầu hết các địa phương trọng điểm thuộc Metro Manila như Marikina, Quezon, Mandaluyong và các tỉnh vùng đồi núi như Tagaytay và Rizal.

Các mẫu xe VinFast đã cho thấy khả năng vận hành mạnh mẽ và sự linh hoạt trên mọi cung đường, từ những con phố chật hẹp cho đến đồi núi quanh co.

Hành trình của VinFast diễn ra trong điều kiện thời tiết đầy thử thách tại Philippines với nắng gắt, mưa rào và cả những cơn bão lớn - “đặc sản” không mong muốn tại quốc gia này. Tuy nhiên, cả đoàn xe đã khẳng định sự bền bỉ và ổn định đáng kinh ngạc.

Chỉ sau hơn một năm ra mắt thị trường, VinFast đã ghi nhiều dấu ấn tại Philippines thông qua việc ra mắt dải sản phẩm đa dạng và nhanh chóng mở rộng mạng lưới đối tác địa phương để phát triển hạ tầng hỗ trợ, đem lại trải nghiệm sở hữu xe điện tiện lợi và trọn vẹn cho người tiêu dùng.

Những nỗ lực này cho thấy định hướng phát triển bài bản và cam kết lâu dài của VinFast tại khu vực nói chung và Philippines nói riêng trên hành trình trở thành hãng xe điện toàn cầu.

Thông qua sự kiện, VinFast một lần nữa khẳng định sứ mệnh kiến tạo cộng đồng tiên phong xanh hóa giao thông, không chỉ tại Việt Nam mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra toàn khu vực Đông Nam Á.

Thế Định