Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới sau quá trình hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng hai tỉnh Long An và Tây Ninh.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các vụ, ban, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.760 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng đã nỗ lực lãnh đạo, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, kịp thời ổn định tổ chức, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Xuân Hương dự đại hội.

Tại Đại hội lần thứ I, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết với 5 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hằng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chương trình đột phá nhiệm kỳ mới được xác định là: Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng.

Đại hội cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm: “Tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số trong cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, xây dựng môi trường làm việc trên nền tảng số, hướng đến quản trị khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ I khép lại trong không khí đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, mở ra chặng đường mới cho sự phát triển của Đảng bộ.

Nguyễn Thế