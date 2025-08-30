Tờ Bangkok Post đêm 29/8 dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc đảng Pheu Thai cho biết, đảng cầm quyền sẽ đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan, sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Ông Chaikasem Nitisiri. Ảnh: Thai Nation

Ông Chaikasem, 77 tuổi là luật sư kiêm chính trị gia. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong nội các của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Theo Bangkok Post, nếu đắc cử chức thủ tướng, ông Chaikasem dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thực hiện các chính sách cải cách cũng như vực dậy nền kinh tế Thái Lan đang có dấu hiệu trì trệ. Các nhà phân tích nhận định, những bất ổn chính trị có thể gây tác động tiêu cực và khiến triển vọng kinh tế của Thái Lan ảm đạm trong một khoảng thời gian.

Trong cuộc họp báo tối 29/8, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cam kết sẽ thúc đẩy việc thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của đảng Pheu Thai. “Đảng Pheu Thai tự tin có thể thành lập một chính phủ mới. Chúng tôi không muốn xuất hiện một khoảng trống chính trị”, ông Phumtham nói.