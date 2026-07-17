Phong cách cuốn hút của Anne Hathaway trong chiến dịch quảng bá phim "The Odyssey":

Từ một cô bé tuổi teen gây sốt toàn cầu qua vai diễn công chúa trong The Princess Diaries, nữ minh tinh sinh năm 1982 đã không ngừng bứt phá để trở thành biểu tượng điện ảnh đương đại.

Mới đây nhất, việc cô hóa thân vào vai hoàng hậu Penelope trong bom tấn sử thi The Odyssey đang gây sốt rạp chiếu toàn cầu - dự án có kinh phí khổng lồ lên tới 250 triệu USD (khoảng 6.600 tỷ đồng) dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Christopher Nolan một lần nữa chứng minh đẳng cấp không thể lay chuyển của nữ diễn viên thực lực này.

Phong cách sành điệu của Anne Hathaway khi quảng bá "The Odyssey" trong lúc mang bầu lần 3. Ảnh: Vogue.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bằng khả năng hóa thân xuất sắc vào vai người vợ kiên cường của Odysseus, nữ diễn viên còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên nhà thiết kế trang sức Adam Shulman. Kết hôn từ năm 2012, cặp đôi đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Đặc biệt, ngay trong giai đoạn quảng bá tích cực cho The Odyssey, thông tin cô đang mang thai em bé thứ 3 nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, gây ấn tượng bởi hình ảnh một người mẹ bản lĩnh và một người nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Anne Hathaway là ngôi sao được các thương hiệu hàng đầu lựa chọn.

Bên cạnh tài năng diễn xuất xuất chúng được bảo chứng bằng các giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng hay Emmy, nhan sắc của Anne Hathaway luôn là đề tài thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Sự quyến rũ, sang trọng pha lẫn nét cổ điển quý phái đã giúp cô nhiều lần được tạp chí danh tiếng People vinh danh là 1 trong 100 người đẹp nhất thế giới vào các năm 2006, 2007, 2009, 2010 và gần đây nhất là 2026. Ở tuổi ngoài 40, "bông hồng nước Mỹ" vẫn giữ trọn vẹn thần thái đỉnh cao, luôn là tâm điểm truyền thông quốc tế.

Anne Hathaway được People vinh danh là người đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: PEOPLE

Đi đôi với danh tiếng và sắc vóc thách thức thời gian, giá trị thương mại của Anne Hathaway được phản ánh trực tiếp qua những con số cát-sê khổng lồ. Khởi đầu với 400.000 USD cho phần 1 The Princess Diaries (Nhật ký công chúa, 2001) và tăng 800.000 USD ở phần 2 (2004), cô nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ triệu đô với thù lao 1 triệu USD trong The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu, 2006).

Anne Hathaway là một trong những nữ minh tinh hàng đầu hiện nay ở Hollywood.

Kể từ đó, con số này liên tục tăng trưởng phi mã, đạt mức 5 triệu USD cho Get Smart (2008), 7,5 triệu USD khi hóa thân thành Catwoman trong The Dark Knight Rises (2012) và cán mốc 10 triệu USD cùng tượng vàng Oscar lịch sử với vai diễn Fantine trong Les Misérables (Những người khốn khổ, 2013). Đỉnh cao thu nhập của cô được ghi nhận lên tới 15 triệu USD trong siêu phẩm The Witches (2020).

Mỹ nhân 44 tuổi trên trang bìa các tạp chí danh tiếng thế giới.

Không dừng lại ở những con số tài chính, Anne Hathaway đã định hình một di sản nghệ thuật nghiêm túc và có sức ảnh hưởng sâu rộng. Sự kết hợp giữa nhan sắc bền bỉ, tư duy chọn vai sắc sảo và năng lực thương mại vững chắc giúp cô luôn giữ vững vị trí là một trong những biểu tượng điện ảnh nổi bật nhất của thế hệ mình.

Anne Hathaway trong "The Odyssey":

Vy Uyên

Ảnh: Instagram, Vogue