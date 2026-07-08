Sau hàng loạt siêu phẩm như Oppenheimer, Inception và Interstellar, bậc thầy điện ảnh Christopher Nolan tiếp tục thách thức những giới hạn bản thân với bom tấn The Odyssey. Được xem là dự án tham vọng nhất sự nghiệp của ông, The Odyssey là nỗ lực tái hiện chương hùng tráng của thần thoại Hy Lạp, đồng thời tái định nghĩa trải nghiệm điện ảnh nguyên bản trong bối cảnh hiện nay.

The Odyssey được biên kịch và đạo diễn bởi chính Nolan, dựa trên sử thi vĩ đại của nhà thơ Homer. Tác phẩm gốc là một bài thơ đồ sộ gồm 12.109 câu, ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 8 TCN về hành trình đầy gian khổ của vị vua xứ Ithaca - Odysseus trên đường trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy.

Christopher Nolan cùng ê-kíp ở một bối cảnh hoành tráng của phim.

Ý tưởng thực hiện bộ phim đã nhen nhóm trong đầu Nolan từ những ngày tháng tiểu học, khi ông bị mê hoặc bởi câu chuyện về Con Ngựa gỗ thành Troy cũng như các yếu tố kỳ ảo khác, như người khổng lồ một mắt Cyclops và tiên cá - những nữ thần chuyên quyến rũ các thuỷ thủ bằng tiếng hát mê hồn khiến tàu của họ va phải đá ngầm. “Đối với nhiều người, tác phẩm này vẫn luôn hiện hữu đâu đó, sâu thẳm trong tâm trí chúng ta. Và nó lại hiện lên cực kỳ sống động khi bạn bắt gặp những yếu tố đó được tái hiện trong các câu chuyện hiện đại", vị đạo diễn 55 tuổi chia sẻ.

Để hiện thực hóa cấu trúc kể chuyện phi tuyến tính phức tạp như trong sử thi gốc, đạo diễn Christopher Nolan đã kết hợp thêm nhiều chi tiết và nhân vật từ những nguồn tư liệu cổ khác. Nhờ vậy, phiên bản The Odyssey của ông có sự khác biệt, độc đáo và thậm chí khó đoán hơn hẳn so với nguyên tác đã quá sức kinh điển.

Tác phẩm có kinh phí lên tới 250 triệu USD (khoảng 6.600 tỷ). Ảnh: Universal

Nhưng cùng với đó, Nolan cũng mong muốn phiên bản The Odyssey của mình, một câu chuyện lấy bối cảnh gần 3000 năm trước, phải tạo được sự gần gũi với khán giả hiện đại. “Trong lúc viết kịch bản, tôi đã đưa ra quyết định viết nên một cốt truyện dễ dàng tiếp cận với người xem", Christopher Nolan nói.

Từ lâu, Christopher Nolan đã nổi tiếng với niềm đam mê dành cho những bối cảnh, pha mạo hiểm và hiệu ứng kỹ xảo thực tế trên trường quay. Tuy nhiên, đối với một dự án mang đậm tính giả tưởng và thần thoại như The Odyssey, vị đạo diễn từng đoạt 3 giải Oscar về Kỹ xảo hình ảnh này khẳng định ông chưa bao giờ kỳ thị hay né tránh CGI.

Matt Damon trong Odysseus. Ảnh: Universal

Không “bảo thủ” với kỹ thuật thủ công, ông chọn giải pháp kết hợp hài hòa giữa cả hai yếu tố điện ảnh. Một bên là đại cảnh hoành tráng, hàng nghìn cameo và bối cảnh thật được dựng tại 6 quốc gia (Morocco, Hy Lạp, Ý, Iceland, Scotland và Mỹ). Bên còn lại là sử dụng sức mạnh của CGI để xử lý những yếu tố kỳ ảo như tạo hình Cyclops áp dụng thông qua ngoại hình diễn viên Bill Irwin trên trường quay thực tế, tạo nên sinh vật huyền thoại sống động và chân thực.

Với mức kinh phí được công bố lên đến 250 triệu USD, The Odyssey đánh dấu cột mốc tiếp theo trong hành trình “phục hưng” điện ảnh của Nolan. Thông qua kinh nghiệm tích lũy từ nhiều dự án trước đó, cộng thêm sự yêu thích sâu tận tâm can dành cho thần thoại Hy Lạp, Nolan chính là “bảo chứng” cho chất lượng mà khán giả toàn cầu có thể tin tưởng. Với dàn cast hạng A dẫn dắt, bộ phim không chỉ kể lại một huyền thoại mà còn đặt chuẩn cho hành trình sử thi đích thực trên màn ảnh rộng đương đại.

"The Odyssey" có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron... dự kiến khởi chiếu 17/7. Ảnh: Deadline