Video nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp giao lưu cùng Matt Damon và Tom Holland:

Cặp đôi nằm trong số những khán giả Việt Nam đầu tiên được thưởng thức dự án bom tấn sử thi của Christopher Nolan với định dạng IMAX trên thế giới và đã không giấu nổi xúc động trước sự hoành tráng mà vị đạo diễn mang đến trên màn ảnh rộng.

Sau khi buổi chiếu phim The Odyssey khép lại, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp đã bày tỏ sự ấn tượng và vỡ òa của mình dành cho tác phẩm mới nhất của Christopher Nolan. Victor Vũ hạnh phúc khi không chỉ được xem phim mà còn có cơ hội gặp gỡ Nolan và dàn diễn viên hạng A ngoài đời thật.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ trên thảm đỏ ra mắt "The Odyssey" tại Mumbai.

“Với tôi đây là trải nghiệm vô cùng đáng quý. Bộ phim gây choáng ngợp từ đầu đến cuối. Điểm tuyệt vời nhất là tuy phim rất vĩ đại nhưng không khỏi làm mình xúc động. Quả là cách kể chuyện tuyệt vời”, đạo diễn nhận xét và khen phim bằng cụm từ “epic” (sử thi).

Còn với Đinh Ngọc Diệp, cô dành cho The Odyssey những mỹ từ như “choáng ngợp”, “xúc động” và “tuyệt vời”. Nhà sản xuất - diễn viên đình đám thú nhận “vừa xem vừa ngồi nhấp nhổm”, thậm chí “nín thở từ đầu đến cuối” trước sự cuốn hút của bộ phim.

Đinh Ngọc Diệp mặc áo dài đi phỏng vấn dàn diễn viên.

Ngoài ra, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp may mắn khi lần đầu đặt chân đến Ấn Độ được giao lưu và gặp gỡ những nhà làm phim tài năng từ khắp thế giới.

The Odyssey được xem là bộ phim tâm huyết nhất của Christopher Nolan từ trước đến nay, khi là “giấc mơ thành hiện thực” của chính anh kể từ khi còn đi học. Chuyển thể từ truyện thơ sử thi dài hơn 12.000 dòng của đại thi hào Homer, The Odyssey khai thác hành trình băng biển vượt bão của Odysseus, vị vua xứ Ithaca trở về nhà sau chiến thắng trong cuộc chiến thành Troy. Hành trình 10 năm gian truân, đối mặt quái vật và nguy hiểm của ông được tái hiện hoành tráng và đầy cảm xúc, dẫn đến màn đoàn tụ với gia đình và giành lại vương quốc mãn nhãn.

Đinh Ngọc Diệp với mô hình máy quay IMAX được thực hiện để quay "The Odyssey".

The Odyssey có sự góp mặt của dàn sao hạng A Hollywood gồm: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Zendaya, Charlize Theron. Phim có chi phí sản xuất lên tới 250 triệu USD (6600 tỷ đồng), ra rạp Việt từ 17/7/2026.