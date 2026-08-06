Người phụ nữ 42 tuổi được bạn bè đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng đau ngực. Trước đó, bệnh nhân thường xuyên chơi thể thao, không có tiền sử bệnh tim mạch cũng như các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Ngay khi thực hiện điện tâm đồ tại phòng cấp cứu, các bác sĩ phát hiện hình ảnh ST chênh lên điển hình và nhanh chóng chẩn đoán đây là trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp cần can thiệp khẩn cấp.

Hệ thống báo động chụp mạch vành cấp cứu lập tức được kích hoạt. Các thủ tục hành chính cùng những xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết được triển khai song song nhằm rút ngắn tối đa thời gian đưa người bệnh vào phòng thông tim. Chưa đầy một giờ sau khi nhập viện, người bệnh đã được chuyển vào phòng thông tim để can thiệp.

Bệnh nhân được cấp cứu thành công. Ảnh: BVCC.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) đoạn I - một trong những động mạch vành chính, có vai trò cung cấp máu cho vùng cơ tim rộng lớn. Ê-kíp can thiệp ngay lập tức tiến hành nong bóng và đặt stent tái thông dòng máu.

Chưa đầy 3 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng, động mạch vành của người bệnh đã được tái thông thành công. Sau can thiệp, men tim tăng lên trên 25.000 ng/L, phù hợp với diễn tiến của nhồi máu cơ tim cấp.

Trong những ngày tiếp theo, chức năng co bóp của tim cải thiện rõ rệt, tình trạng rối loạn vận động vùng giảm đáng kể. Sau 5 ngày điều trị và theo dõi, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Thái Thị Mai Yến - Trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, trường hợp này là lời nhắc nhở rằng nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi hay những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu. Ngay cả người trẻ, thường xuyên tập luyện và không có yếu tố nguy cơ rõ ràng cũng có thể mắc bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, nặng hoặc bóp nghẹt ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc bất kỳ cảm giác bất thường nào ở vùng ngực, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch. Việc được chẩn đoán và can thiệp càng sớm sẽ càng tăng cơ hội cứu sống người bệnh, bảo tồn cơ tim và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.