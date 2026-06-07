Ông T.D (43 tuổi, trú tại Tây Ninh) được đưa vào một bệnh viện tại Tân Sơn Hòa (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực, khó thở, người tím tái. Các sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim do mạch vành xơ vữa, hẹp 70%. Cùng với đó, chỉ số đường huyết của người bệnh ở mức rất cao.

Ông D. có tiền sử thừa cân, béo phì, thường xuyên ăn đồ chiên xào, uống nhiều bia rượu. Hai năm trước, ông được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 với chỉ số đường huyết và HbA1c ở mức cao. Lo ngại phải phụ thuộc thuốc lâu dài, người đàn ông này quyết định ngừng điều trị, thay vào đó tập luyện thể thao và sử dụng một số thực phẩm chức năng.

Sau một thời gian, thấy sức khỏe có vẻ ổn định nên ông càng tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Cho đến khi vào cấp cứu, đe doạ tính mạng, bệnh nhân mới nhận ra sai lầm chết người này.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thùy Ngân (chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường - ngươi điều trị cho ông D.) cho biết, đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đáng lo ngại, quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm mà người bệnh có thể không nhận thấy triệu chứng rõ ràng.

Việc tập luyện thể dục và chế độ ăn là những yếu tố rất quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường nhưng không thể thay thế hoàn toàn thuốc điều trị nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ, tái khám định kỳ và kiểm soát tốt cân nặng, đường huyết để phòng ngừa các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

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