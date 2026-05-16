Cấp cứu sau bữa nhậu

Anh H.M.C (37 tuổi, trú tại TPHCM) vừa thoát khỏi cửa tử sau cơn nhồi máu cơ tim cấp. Anh nhập viện cấp cứu sau khoảng 3 giờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội.

Trước đó, anh C. tham gia buổi gặp gỡ bạn bè và và đã uống nhiều bia. Sau cuộc nhậu, anh đột ngột xuất hiện cơn đau thắt vùng ngực sau xương ức, đau tăng dần rồi lan ra sau lưng, lên cằm và xuống cánh tay trái, toàn thân vã mồ hôi, khó thở, mệt lả. Dù nghỉ ngơi, tình trạng không cải thiện nên anh đến một bệnh viện ở Tây Ninh cấp cứu.

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước rộng. Bác sĩ cho biết đó là một trong những thể nhồi máu cơ tim nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu chậm trễ điều trị.

Các bác sĩ ghi nhận động mạch liên thất trước - mạch máu nuôi phần lớn cơ tim bị hẹp tới 90% do huyết khối gây tắc nghẽn.

Ngay sau đó, ê-kíp can thiệp tim mạch tiến hành nong mạch và đặt stent phủ thuốc qua đường động mạch quay ở cổ tay phải cho bệnh nhân. Sau can thiệp, dòng máu mạch vành được tái lập hoàn toàn. Biết mình vừa thoát khỏi "cửa tử' do nhồi máu cơ tim, người đàn ông này cảm thấy may mắn.

Bác sĩ can thiệp cấp cứu cho anh C. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Hồ Văn Mót - người cấp cứu cứu cho anh C., trường hợp này nếu chậm cấp cứu có nguy cơ tử vong. Nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu từ các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, stress kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc lối sống ít vận động.

Bia rượu kích hoạt cơn đau tim

Việc sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn gây tăng huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim, co thắt mạch vành, thúc đẩy hình thành huyết khối và làm mất ổn định các mảng xơ vữa trong lòng mạch máu. Đây đều là những yếu tố nguy hiểm có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp, nhất là ở người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn nhưng chưa được phát hiện.

Bia còn làm cholesterol xấu tăng cao và cholesterol tốt giảm xuống. Khi đó, các mảng xơ vữa dễ hình thành trong lòng động mạch vành. Nếu mảng bám bị nứt vỡ, huyết khối sẽ xuất hiện và gây tắc mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, sau các cuộc nhậu kéo dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước, tăng nhịp tim và tăng gánh nặng cho tim, khiến nguy cơ biến cố tim mạch tăng cao hơn bình thường.

Rượu bia cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ và xuất huyết não. Tình trạng này xảy ra do huyết áp tăng cao, rối loạn nhịp tim, hình thành cục máu đông hoặc làm bong tróc các mảng xơ vữa trong thành mạch.

Bác sĩ Mót cảnh báo dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt hoặc cảm giác đè nặng sau xương ức, đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc choáng váng.

Trong cấp cứu nhồi máu cơ tim, thời gian là vàng. Mỗi phút chậm trễ, một phần cơ tim có thể bị hoại tử không hồi phục. Khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15-20 phút và không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu kịp thời.