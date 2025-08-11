Một người nộp thuế muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ, nhưng công ty ông yêu cầu phải có đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do UBND xã/phường xác nhận.

“Yêu cầu này có đúng không và UBND xã có xác nhận loại giấy tờ này không?”, người nộp thuế gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo khoản 2 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019 của Quốc hội quy định về trách nhiệm của người nộp thuế phải khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 65/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định: Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai.

Người nộp thuế băn khoăn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ có cần xác nhận thu nhập? Ảnh: Nam Khánh

Cùng với đó, theo Điều 9 Thông tư số 111/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013 của Chính phủ, người phụ thuộc bao gồm:

- Cha mẹ ruột, cha mẹ vợ/chồng, cha mẹ kế hoặc nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều này.

- Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn phải đáp ứng: Trong độ tuổi lao động: vừa bị khuyết tật, không có khả năng lao động, vừa không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng không quá 1 triệu đồng từ tất cả nguồn; ngoài độ tuổi lao động: không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng không quá 1 triệu đồng từ tất cả nguồn.

Ngoài ra, theo quy định, đối với cha mẹ ruột, cha mẹ vợ/chồng, cha mẹ kế hoặc nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc giấy tờ khác do cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

Bộ Tài chính cho biết, với các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của ông nếu đáp ứng điều kiện được tính là người phụ thuộc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013 thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Quy định hiện hành không yêu cầu bổ sung giấy tờ chứng minh thu nhập hay xác nhận của UBND xã/phường về việc “không có thu nhập”, cũng không bắt buộc lập bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn phải tự kê khai và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin.

Bộ Tài chính đề nghị người nộp thuế căn cứ các văn bản pháp luật được trích dẫn nêu trên, đối chiếu tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định.