Đăng ký xe qua VNeID là gì?

Đăng ký xe qua VNeID là hình thức khai báo hồ sơ đăng ký phương tiện trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công.

Hệ thống này được quản lý bởi Bộ Công an Việt Nam nhằm giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn và giảm thời gian chờ đợi tại cơ quan công an.

Việc đăng ký xe trực tuyến giúp:

Khai báo thông tin chủ xe nhanh chóng

Giảm thời gian làm thủ tục trực tiếp

Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ online

Sau khi hoàn tất khai báo, người dân chỉ cần đến cơ quan công an để bấm biển số và nhận giấy đăng ký xe.