Làm căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi để làm gì? Thuận tiện trong giao dịch: Trẻ có căn cước có thể sử dụng như một giấy tờ tùy thân duy nhất để thực hiện nhiều thủ tục hành chính và dịch vụ công, thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác như giấy khai sinh.

An toàn và bảo mật: Thẻ căn cước lưu trữ thông tin sinh trắc học và cá nhân với độ bảo mật cao, chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới được khai thác.

Hỗ trợ học tập và sức khỏe: Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khi đi học, khám chữa bệnh hoặc khi đi lại, đặc biệt là khi cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

Phù hợp với quốc tế: Việc cấp căn cước phù hợp với quy định quốc tế về cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ em và các quy định pháp luật khác của Việt Nam.

Lưu ý về cấp đổi căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi Không bắt buộc: Việc cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi được thực hiện theo nhu cầu của người dân.

Căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi có thể được nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan công an, làm trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi: Cần đưa trẻ đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận vân tay, ảnh khuôn mặt và mống mắt theo quy định.

Trẻ dưới 6 tuổi: Thủ tục có thể thực hiện online qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID. Nếu chưa khai sinh thì thực hiện liên thông với thủ tục đăng ký khai sinh.

Hạn sử dụng: Thẻ căn cước cấp cho trẻ dưới 12 tuổi sẽ có giá trị đến khi trẻ đủ 14 tuổi. Thẻ cấp khi trẻ từ 12 đến dưới 14 tuổi sẽ có giá trị đến khi trẻ đủ 25 tuổi.

Người thực hiện thủ tục là bố mẹ hoặc người đại diện pháp luật của người dưới 14 tuổi và người giám hộ cần được định danh tài khoản VNeID mức độ hai (khi làm online) hoặc cần mang theo giấy khai sinh của trẻ, sổ hộ khẩu và thẻ căn cước/CMND của người đại diện hợp pháp (khi đi làm trực tiếp ở cơ quan quản lý)