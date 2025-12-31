Sổ sức khỏe điện tử là gì?

Sổ sức khỏe điện tử là một tiện ích được tích hợp vào ứng dụng VNeID, được thiết kế để lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân của công dân Việt Nam. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và UBND các địa phương.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035 được Quốc hội chính thức thông qua ngày 11/12/2025 đặt ra mục tiêu phấn đấu tỉ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100% từ năm 2030.

Mục tiêu chính của tiện ích này là:

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ hồ sơ giấy.

Nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cho người dân.

Tích hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế (BHYT) để thuận tiện cho việc quản lý và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh.

Theo Quyết định số 2733/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với sổ sức khỏe giấy. Công dân có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID để thay thế sổ giấy khi đi khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân, áp dụng cho các hình thức: khám chữa bệnh ngoại trú, khám chữa bệnh nội trú, khám chữa bệnh từ xa.