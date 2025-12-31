Sổ sức khỏe điện tử là gì?
Sổ sức khỏe điện tử là một tiện ích được tích hợp vào ứng dụng VNeID, được thiết kế để lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân của công dân Việt Nam. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và UBND các địa phương.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035 được Quốc hội chính thức thông qua ngày 11/12/2025 đặt ra mục tiêu phấn đấu tỉ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100% từ năm 2030.
Mục tiêu chính của tiện ích này là:
- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
- Tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ hồ sơ giấy.
- Nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cho người dân.
- Tích hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế (BHYT) để thuận tiện cho việc quản lý và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh.
Theo Quyết định số 2733/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với sổ sức khỏe giấy. Công dân có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID để thay thế sổ giấy khi đi khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân, áp dụng cho các hình thức: khám chữa bệnh ngoại trú, khám chữa bệnh nội trú, khám chữa bệnh từ xa.
Cách truy cập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID
Để sử dụng tiện ích Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, công dân cần đáp ứng các điều kiện sau: cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID (phiên bản 2.1.10 trở lên), tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 và nên tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID để có dữ liệu đầy đủ.
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID
Bước 2: Tìm và chọn tính năng “Sổ sức khỏe điện tử”
Bước 3: Xem thông tin: Người dùng có thể chọn năm để xem lịch sử khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.
Cách sử dụng sổ sức khỏe điện tử để đi khám chữa bệnh
Bước 1 - Truy cập ứng dụng: Công dân đăng nhập và mở tiện ích Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trước khi làm thủ tục khám bệnh.
Bước 2 - Xuất trình thông tin: Sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID để xuất trình cho nhân viên y tế thay cho sổ giấy. Có thể xuất trình cả giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại trên VNeID nếu cần.
Bước 3 - Tiếp nhận thông tin: Cơ sở y tế tiếp nhận thông tin từ Sổ sức khỏe điện tử. Bác sĩ sử dụng lịch sử khám chữa bệnh có sẵn để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.
Bước 4 - Cập nhật dữ liệu: Sau khi khám xong, thông tin về quá trình khám chữa bệnh được ghi nhận vào hệ thống của cơ sở y tế. Dữ liệu này được liên thông đến Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT và đồng thời hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID của công dân.
Bước 5 - Bảo mật: Đăng xuất khỏi ứng dụng sau khi sử dụng để bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân.
Lưu ý khi sử dụng Sổ sức khỏe điện tử
Người dùng cần lưu ý Sổ sức khỏe điện tử đề cập trong bài là tính năng Sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Nghĩa là chỉ cần truy cập ứng dụng VNeID là có thể sử dụng.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có một ứng khác cùng tên là Sổ sức khỏe điện tử nhưng cần tải về và cài đặt riêng. Đây là ứng dụng từng được rất nhiều người cài đặt và sử dụng giai đoạn 2021-2022 để đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19.