Đến 8/2026, Đắng Mà Ghiền có 9 chi nhánh tại TP.HCM, tập trung xây dựng trải nghiệm xoay quanh hương vị đặc trưng này.

Lẩu khổ qua rừng là món ăn chủ lực tạo nên dấu ấn của Đắng Mà Ghiền

Phát triển chuỗi từ một món ăn đặc trưng

Giữa thị trường ẩm thực TP.HCM với nhiều lựa chọn, Đắng Mà Ghiền chọn tập trung vào một món ăn khá đặc thù thay vì phát triển thực đơn theo nhiều phong cách khác nhau.

Khổ qua rừng vốn là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực miền Tây, nổi bật với trái nhỏ, gai dày và vị đắng rõ hơn khổ qua thông thường. Đắng Mà Ghiền lựa chọn nguyên liệu này làm trung tâm để xây dựng thực đơn và phát triển hệ thống.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn vị đắng, thương hiệu giữ lại đặc trưng tự nhiên của khổ qua rừng và cân bằng bằng nước lẩu được hầm từ 100% xương heo trong nhiều giờ.

Một nồi lẩu kết hợp khổ qua nhồi, đọt khổ qua rừng cùng chả cá, sườn chìa và nhiều món nhúng. Trong đó, đọt khổ qua chỉ cần nhúng vừa chín để giữ độ giòn và vị đặc trưng.

Cá thác lác và sườn chìa là những món ăn được kết hợp cùng lẩu khổ qua rừng

Hàng chục tấn nguyên liệu phục vụ mỗi tháng

Từ một món ăn đặc trưng, Đắng Mà Ghiền hiện phát triển thành một chuỗi nhà hàng tại TP.HCM. Quy mô này kéo theo nhu cầu nguyên liệu tương đối lớn và đòi hỏi nguồn cung ổn định.

Theo đại diện thương hiệu, toàn hệ thống hiện sử dụng khoảng 35 - 40 tấn rau mỗi tháng, trong đó có khổ qua rừng, đọt khổ qua cùng các loại rau ăn kèm.

Bên cạnh đó, lượng sườn chìa đạt khoảng 15 - 16 tấn/tháng, trong khi chả cá tiêu thụ khoảng 10 - 12 tấn/tháng.

Khổ qua rừng và đọt khổ qua được thu gom từ nhiều vườn, hộ gia đình và vùng trồng đạt tiêu chuẩn nhằm duy trì nguồn cung quanh năm. Với các nguyên liệu được sử dụng với số lượng lớn, thương hiệu xây dựng quy trình kiểm soát đầu vào nhằm duy trì chất lượng giữa các chi nhánh.

Hệ thống Đắng Mà Ghiền sử dụng hàng chục tấn rau, sườn chìa và chả cá mỗi tháng

Mở rộng quy mô nhưng giữ một định vị

Trong thị trường F&B với nhiều mô hình liên tục xuất hiện, Đắng Mà Ghiền lựa chọn tập trung vào một sản phẩm chủ lực thay vì mở rộng theo nhiều phong cách ẩm thực.

Từ việc tập trung phát triển lẩu khổ qua rừng, đến tháng 8/2026 Đắng Mà Ghiền hiện có 9 chi nhánh tại TP.HCM. Theo đại diện Đắng Mà Ghiền, khi hệ thống tiếp tục mở rộng, việc duy trì nguồn nguyên liệu ổn định, quy trình vận hành và chất lượng món ăn đồng nhất là những yếu tố được thương hiệu ưu tiên.

Để lẩu khổ qua rừng gần hơn với thực khách

Không chỉ phục vụ những buổi sum họp gia đình vào buổi tối, Đắng Mà Ghiền hướng món lẩu đến nhiều nhu cầu dùng bữa hơn, từ nhóm bạn, đồng nghiệp đến khách dùng bữa trưa hoặc mua mang về.

Không gian tại các chi nhánh cũng được phát triển theo hướng gần gũi, phù hợp với những cuộc gặp gỡ đông người quanh một nồi lẩu.

Thương hiệu hướng lẩu khổ qua rừng đến nhiều dịp dùng bữa trong ngày

Giữa nhiều xu hướng ẩm thực liên tục thay đổi, lựa chọn tập trung vào một nguyên liệu quen thuộc giúp Đắng Mà Ghiền xây dựng nét nhận diện riêng. Từ vị đắng đặc trưng của khổ qua rừng đến hệ thống 9 chi nhánh tại TP.HCM, thương hiệu đang từng bước đưa món ăn dân dã này đến gần hơn với nhịp sống ẩm thực thành thị.

Chuỗi “Lẩu khổ qua rừng Đắng Mà Ghiền”:

CN1: 30 Hà Thị Đát, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM

CN2: 293 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM

CN3: 118 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM

CN4: 19/11 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM

CN5: 6 Lương Khải Siêu, phường Thủ Đức, TP.HCM

CN6: 74 đường số 10, KP5, phường Hiệp Bình, TP.HCM

CN7: 187 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TP.HCM

CN8: 762 - 764 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.HCM

CN9: 217 Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, TP.HCM

Lệ Thanh