Mướp đắng (khổ qua) có tên khoa học là Momordica charantia L, thuộc họ bầu bí không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là vị thuốc trong Đông y.

TS. Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy mướp đắng chứa lượng vitamin phong phú (C, A, B1, B2, B3, B9) cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, kali, magiê, kẽm, phốt pho. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ dồi dào trong mướp đắng cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cholesterol một cách tự nhiên.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe nổi bật của loại quả này:

Hỗ trợ điều trị tiểu đường: TS Giang cho biết, nhiều nghiên cứu đã chứng minh mướp đắng có khả năng hạ đường huyết hiệu quả nhờ sở hữu các hoạt chất sinh học: Charantin có khả năng tăng cường hấp thu glucose vào tế bào; Polypeptid-P giảm lượng đường trong máu; Vicine trợ đắc lực trong việc điều hòa và ổn định đường huyết.

“Sự kết hợp của các thành phần này kích thích tuyến tụy tiết insulin, cải thiện quá trình chuyển hóa glucose. Từ đó, người bệnh tiểu đường type 2 có thể kiểm soát đường huyết một cách hiệu quả và an toàn”, Tiến sĩ Giang thông tin.

Quả mướp đắng là thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, mỡ máu cao. Ảnh: Trần Mai

Giảm cholesterol "xấu", bảo vệ tim mạch: Mướp đắng có khả năng làm giảm đáng kể lượng cholesterol "xấu" (LDL) và tăng lượng cholesterol "tốt" (HDL) trong máu. Nhờ cơ chế này, mướp đắng ngăn ngừa hiệu quả tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm và đột quỵ. Đồng thời, lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào trong quả giúp bảo vệ thành mạch vững chắc, chống viêm và ổn định huyết áp.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan: Dưới góc nhìn của y học cổ truyền, mướp đắng có vị đắng, tính hàn, mang công dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan và lợi tiểu. Vì vậy, các món ăn hay bài thuốc từ mướp đắng thường được ưu tiên sử dụng để giải nhiệt cơ thể trong mùa hè oi bức hoặc dùng giải độc sau khi uống nhiều rượu bia. Thường xuyên sử dụng loại quả này còn hỗ trợ chức năng gan, phòng ngừa các bệnh viêm gan, nóng gan hay tình trạng mẩn ngứa do chức năng gan suy yếu.

Tăng cường hệ miễn dịch: Mướp đắng còn chứa các hợp chất flavonoid, alkaloids đóng vai trò như các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nâng cao hàng rào miễn dịch của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Dù mướp đắng rất tốt nhưng theo Tiến sĩ Giang, 3 nhóm người nên thận trọng khi sử dụng:

- Phụ nữ có thai không nên ăn do mướp đắng có thể gây co bóp tử cung, tăng nguy cơ sảy thai.

- Người huyết áp thấp, thiếu máu nên hạn chế.

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi không nên ăn mướp đắng sống hoặc uống nước ép.