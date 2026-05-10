Sau khi phát hiện mắc đái tháo đường type 2, tôi được nhiều người mách dùng mướp đắng để hỗ trợ hạ đường huyết. Xin chuyên gia tư vấn cách dùng loại quả này cho an toàn, hạ được đường huyết. Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Thị Hương - Văn Quán, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Mướp đắng (khổ qua) không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Nhiều người coi loại thực phẩm này là dược thiện quý.

Theo Đông y, mướp đắng có tính lạnh, vị đắng, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ gan và cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe. Bạn có thể tham khảo các công dụng của mướp đắng đã được công nhận dưới đây:

1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy mướp đắng chứa hoạt chất có tác dụng tương tự insulin, góp phần ổn định đường huyết. Vì vậy, loại thực phẩm này thường được sử dụng để hỗ trợ người mắc tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường type 2. Để đạt hiệu quả, bạn nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa.

Mướp đắng có nhiều công dụng. Ảnh: Hoa Linh.

2. Hỗ trợ gan, giải độc gan

Mướp đắng được đánh giá là thực phẩm tốt cho gan nhờ khả năng hỗ trợ thanh lọc và đào thải độc tố. Loại quả này giảm gánh nặng cho gan do rượu bia, thuốc men hoặc chế độ ăn uống thiếu lành mạnh gây ra.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Theo Đông y, mướp đắng giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của dạ dày và đường ruột. Việc sử dụng loại quả này hợp lý có thể giảm đầy bụng, khó tiêu và cải thiện khả năng hấp thu thức ăn.

Mướp đắng cũng thường được dùng để làm mát dạ dày, hỗ trợ người hay bị nóng trong hoặc rối loạn tiêu hóa.

4. Hỗ trợ làm đẹp da, giảm mụn nhọt

Nhờ đặc tính thanh nhiệt, giải độc, mướp đắng có tác dụng hỗ trợ cải thiện các vấn đề về da như mụn nhọt, rôm sảy hay viêm da do nóng trong.

5. Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể

Theo y học cổ truyền, mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể đào thải độc tố tích tụ. Đây là món ăn rất phù hợp trong những ngày nắng nóng, làm mát cơ thể, giảm nóng trong, hỗ trợ giảm viêm và hạn chế nổi mụn. Bạn có thể chế biến mướp đắng thành nhiều món như canh, xào tỏi, nước ép hoặc trà, vừa dễ ăn vừa tốt cho sức khỏe.

4 nhóm người nên hạn chế ăn mướp đắng

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mướp đắng không phù hợp với tất cả mọi người. Do có tính lạnh, một số đối tượng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng.

- Người có cơ địa hàn, dạ dày yếu: Những người hay lạnh bụng, dễ đau bụng, tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa kém nên hạn chế ăn nhiều.

- Phụ nữ mang thai đặc biệt trong những tháng đầu thai kỳ: Một số tài liệu cho rằng việc dùng quá mức mướp đắng có thể ảnh hưởng không tốt đến thai kỳ.

- Người bị huyết áp thấp: Mướp đắng có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp nên người bị huyết áp thấp cần thận trọng khi sử dụng, ăn nhiều có thể gây mệt mỏi, chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

- Người đang bị tiêu chảy: Do có tính lạnh, mướp đắng có thể khiến tình trạng tiêu chảy nặng hơn.

Bạn lưu ý, mướp đắng tốt cho sức khỏe nếu dùng đúng cách và với lượng hợp lý; không nên ăn quá nhiều hoặc lạm dụng nước ép trong thời gian dài. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

