Chiều 28/9, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 (quý III/2026). Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì Hội nghị.

Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Cầm Văn Thanh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực, Thứ trưởng Thường trực Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhiều kết quả nổi bật

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến và 2 hội nghị chuyên đề cấp Đảng bộ Bộ, thu hút hơn 1.500 lượt đảng viên tham gia, tỷ lệ trên 98%. Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai theo đúng quy định.

Đến ngày 22/9, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao 166 nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ; đã hoàn thành dứt điểm 89 nhiệm vụ, 45 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, 32 nhiệm vụ không quy định thời hạn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả mang tính đột phá trong hoàn thiện thể chế, xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đảng ủy Bộ tổ chức thành công Cuộc thi chính luận cấp Đảng bộ Bộ năm 2026, tiếp nhận 123 tác phẩm và trao 6 giải. Tham gia cuộc thi cấp Đảng bộ Chính phủ, Bộ có 5 tác phẩm và 1 tập thể đạt giải.

Cùng với đó là chỉ đạo quyết liệt xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về công tác dân tộc (thay thế Nghị định 05/2011/NĐ-CP) và Nghị định về Người có uy tín trình Chính phủ.

Trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ đã chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời, thấu đáo các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo hợp pháp; hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031 tại các tỉnh; tăng cường bám sát cơ sở, chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, mê tín dị đoan, giữ vững an ninh tôn giáo, trật tự xã hội trên cả nước.

Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về chuyển đổi số, Bộ Quyết liệt chỉ đạo triển khai Dự án cơ sở dữ liệu về dân tộc và cơ sở dữ liệu về tôn giáo; tổ chức tập huấn vận hành cơ sở dữ liệu dân tộc cho 34 tỉnh, thành phố và cơ sở dữ liệu tôn giáo cho 12 tỉnh, thành phố với hơn 850 lượt cán bộ tham gia. 58/58 thủ tục hành chính của Bộ đạt mức độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tăng cường đôn đốc.

Quý IV/2026, Đảng ủy Bộ xác định tập trung hoàn thiện các đề án, dự thảo nghị định trong chương trình công tác; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt trên 95 - 100% kế hoạch; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo và chủ động nắm tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức Đảng triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Phó Bí thư Đảng uỷ chuyên trách Bộ Dân tộc và Tôn giáo Cầm Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ phát sinh; chuẩn hóa việc cập nhật, cung cấp thông tin và tăng cường giao ban với các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng thời rà soát chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, quy hoạch để phù hợp với mô hình tổ chức mới; đồng thời tiếp tục hướng dẫn các tổ chức đảng triển khai thống nhất.

Về nhiệm vụ quý IV, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị tập trung khắc phục những tồn tại, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026; rà soát các nhiệm vụ về kế hoạch, tài chính, đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100%, xác định rõ tiến độ, giải pháp và phân công cụ thể.

Không để sót nhiệm vụ trong quý IV

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và tập trung khắc phục các nhiệm vụ còn chậm, chưa hoàn thành.

Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy phối hợp Văn phòng Bộ rà soát toàn bộ nhiệm vụ còn lại trong quý IV, lập danh mục cụ thể theo từng cơ quan, đơn vị, thời hạn và trách nhiệm của người được giao, bảo đảm không để sót nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; khẩn trương hoàn thiện các đề án, văn bản quan trọng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo và tăng cường chuyển đổi số.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự tại vùng đồng bào DTTS và miền núi và vùng đồng bào có đạo; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở; chuẩn bị tốt các hoạt động tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026 đúng tiến độ, chất lượng.