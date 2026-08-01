Tối 20/8, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ II, năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc về triển khai và tổ chức Cuộc thi, trong đó có Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thạch Thảo

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định công nhận 75 tác phẩm đoạt giải; gồm 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề.

Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 2 giải A, 1 giải C và 2 giải Khuyến khích.

Cụ thể, tác phẩm "Nhận diện và đấu tranh với chiêu bài thành lập "nhà nước tự trị" kích động ly khai trên không gian mạng hiện nay" của tác giả Hoàng Thị Thanh, Tạp chí Nghiên cứu Dân và Tôn giáo và tác phẩm "Bảo vệ "biên cương văn hóa" từ bục giảng - cuộc chiến thầm lặng của những người thầy dưới mái trường dự bị đại học" của tác giả Trịnh Thị Hoa, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã đạt giải A.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao giải A cho tác giả Hoàng Thị Thanh. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao giải A cho tác giả Trịnh Thị Hoa. Ảnh: Thạch Thảo

Nhóm tác giả Lê Kiều Oanh, Nguyễn Đức Yên với tác phẩm "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng", Báo VietNamNet, đã được trao giải C.

Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao giải C cho nhóm tác giả của Báo VietNamNet. Ảnh: Thạch Thảo

Nhóm tác giả Ngọc Chí, Hữu Trung, Minh Nhật với tác phẩm "Đưa tiếng mẹ đẻ vào trong tiết học" và tác giả Nguyễn Thanh Hải với tác phẩm "95 năm vùng miền Tây Nghệ An có Đảng", Báo VietNamNet, đã được trao giải Khuyến khích.

Nhóm tác giả của Báo VietNamNet nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Thạch Thảo

Nhà báo Thanh Hải, Báo VietNamNet nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Thạch Thảo

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ II, năm 2026 đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Số lượng tác phẩm dự thi tăng từ 4.463 tác phẩm năm 2025 lên 8.671 tác phẩm năm 2026 (tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3%), phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng sâu sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đối với Cuộc thi.

So với năm 2025, Cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới về tổ chức và cơ cấu giải thưởng. Đáng chú ý là việc xây dựng 2 hạng mục xét trao giải riêng cho nhóm cán bộ, đảng viên và nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ. Cách làm này phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo của các tác giả, đồng thời góp phần mở rộng lực lượng tham gia và nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của Cuộc thi.

Chất lượng các tác phẩm dự thi năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.