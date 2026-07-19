Trên trang cá nhân, Bảo Yến đăng bức ảnh đẹp do ông xã - cố nhạc sĩ Quốc Dũng chụp năm nữ ca sĩ 42 tuổi tại một công viên ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

"Năm đó, anh Dũng khen tôi: Em đẹp, để anh chụp hình cho em. Nhớ anh Dũng nhiều lắm. Chỉ khi về trời, Bảo Yến mới được gặp lại anh Quốc Dũng. Chờ hơi bị lâu!", danh ca Bảo Yến viết.

Trước đây, Bảo Yến từng có lần khoe các bức ảnh đẹp do nhạc sĩ Quốc Dũng chụp. Bà kể, ông tuy là nhạc sĩ nhưng thích chụp ảnh, đôi lúc như một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Có lần, Quốc Dũng say mê nhan sắc vợ nên cất công chuẩn bị đèn và phông nền để chụp bà tại nhà, kết quả bộ ảnh không khác gì chụp tại studio.

Danh ca Bảo Yến qua ống kính của nhạc sĩ Quốc Dũng. Ảnh: FBNV

Kể từ khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời vào tháng 9/2023, danh ca Bảo Yến ngày càng ít xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng, bà góp mặt trong vài đêm nhạc, hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Trong một đêm nhạc hồi tháng 8/2024, Bảo Yến gây chú ý với chia sẻ về chồng quá cố. Theo đó, nhiều người thắc mắc việc bà không đi chợ nấu cơm cho chồng mà chỉ mua đồ ăn bên ngoài.

"Thật ra, anh Quốc Dũng không thích ăn cơm, chỉ thích ăn quà thôi. Có hôm tôi hỏi anh ăn gì, anh đòi ăn bò lúc lắc với bánh mì. Bữa khác anh đòi ăn bún thịt nướng", nữ danh ca kể.

Do Quốc Dũng thích ăn đồ bên ngoài nên Bảo Yến chiều ý, chỉ vào bếp khi ông thèm cơm nhà.

Bảo Yến nhiều lần bày tỏ tình yêu dành cho ông xã. Ảnh: Tư liệu

Trong một show truyền hình phát vào cuối năm 2025, danh ca Bảo Yến nói điều khiến bà hạnh phúc nhất là có được người mình yêu nhất cuộc đời - nhạc sĩ Quốc Dũng.

Điều Bảo Yến tiếc nhất là gặp Quốc Dũng hơi muộn. Theo bà, lần đầu gặp nhau, Quốc Dũng đã 29 tuổi, trải qua nhiều cuộc tình còn bà mới 22 tuổi. Nữ danh ca muốn là tình đầu của chồng. Dù vậy, bà thấy an ủi khi hai người có thể sống với nhau đến hết cuộc đời.

"Anh Quốc Dũng cũng nói với tôi rằng anh quen nhiều người nhưng thực sự chỉ yêu một mình tôi thôi. Những người kia chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh Quốc Dũng nói câu đó với tôi khoảng 6 năm trước khi mất. Tôi nghe xong cũng nhẹ lòng", Bảo Yến nói.

Tháng 5/2026, Bảo Yến góp mặt trong đêm nhạc Tình Đất tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Gần đây, bà theo dõi sát sao World Cup 2026 và bày tỏ sự hâm mộ dành cho các cầu thủ mình yêu mến.

"Đường xưa" - Bảo Yến

Mi Lê