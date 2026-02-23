Danh ca Khánh Ly bất ngờ về Việt Nam sau thời gian dưỡng bệnh phục hồi hậu đột quỵ. Chuyến trở về lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: bà cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tưởng nhớ 25 năm ngày ông rời cõi nhân gian, đồng thời ra mắt cuốn sách kể lại trọn vẹn hành trình 80 năm cuộc đời mình.

Sáng mùng 7 Tết (23/2), Khánh Ly cùng vợ chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đến nghĩa trang Chùa Quảng Bình - Gò Dưa (TPHCM) thắp hương viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 - 2001) và mộ thân mẫu của ông, bà Lê Thị Quỳnh (1921-1991). Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) có dịp sánh bước bên nhau đến nơi an nghỉ của người nhạc sĩ tài hoa.

Trịnh Vĩnh Trinh, Khánh Ly và ca sĩ Quang Thành viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngày 28/2, Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh sẽ tham dự buổi giao lưu mang tên Chiều trên quê hương tôi tại công viên Trịnh Công Sơn ở cố đô Huế, nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của cố nhạc sĩ.

Ngày 6/3 đúng sinh nhật lần thứ 80 của danh ca sinh năm 1945 - Khánh Ly sẽ chính thức ra mắt sách Chân dung Khánh Ly - hát cùng nguồn cội tại Hà Nội. Buổi ra mắt thứ 2 diễn ra ngày 8/3 tại TPHCM.

Tác phẩm lần này gồm bộ phim tư liệu âm nhạc nhiều tập và sách cùng tên. Trong đó, hơn 480 trang sách trải dài từ Hà Nội, Đà Lạt, Sài Gòn đến "căn nhà nhỏ" tại Little Saigon (California, Mỹ). Sách do ca sĩ Quang Thành - người quản lý gắn bó với Khánh Ly suốt hơn 20 năm - biên soạn và chủ biên.

Danh ca Khánh Ly thắp hương viếng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cuốn sách gồm 8 chương, mở đầu bằng những câu chuyện lần đầu tiên được Khánh Ly kể về người cha của mình. Độc giả còn được tiếp cận kỷ niệm của bà với nhiều "cây đại thụ" làng nhạc Việt như các nhạc sĩ Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Lê Uyên Phương - những tư liệu có giá trị lịch sử với người yêu nhạc nhiều thế hệ.

Ca sĩ Quang Thành nhận định âm nhạc Trịnh Công Sơn và giọng hát Khánh Ly theo thời gian đã được đông đảo công chúng đón nhận như một phần di sản tiêu biểu của âm nhạc đương đại Việt Nam.

Lần trở về Việt Nam gần nhất và được xem là lần cuối cùng Khánh Ly công khai biểu diễn là năm 2022 với tour diễn xuyên Việt mang tên Như một lời chia tay. Tour này diễn ra từ tháng 6/2022, bao gồm các đêm nhạc tại TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng...

Tiếng hát của danh ca Khánh Ly:

Ảnh: Trung Nghĩa