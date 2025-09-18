Chuỗi chương trình Con thuyền không bến của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tiếp tục trở lại với khán giả Thủ đô qua số thứ 9, diễn ra tối 27/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật tôn vinh những tình khúc vượt thời gian, trữ tình, lãng mạn của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An, Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng...

Đêm nhạc do NSND Trần Bình biên tập, dàn dựng với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: danh ca Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Minh Thu, ca sĩ Hồ Trung Dũng, Lê Việt Anh, Bảo Yến, cùng ban nhạc Huyền Trung, MC Chiến Thắng, Vũ đoàn Mây, nhóm nhảy Đương Đại và nhóm Thời Gian.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp lần đầu tiên của Ngọc Sơn - Ngọc Ánh - Việt Hoàn, 3 giọng ca gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Ê-kíp sản xuất tiết lộ sẽ rất bất ngờ và xin phép giữ bí mật tới phút chót.

Lần đầu tiên ca sĩ Ngọc Sơn - Ngọc Ánh - Việt Hoàn.

Nếu như lớp nghệ sĩ vàng son mang đến sự chín muồi, từng trải thì các giọng ca trẻ như: Bảo Yến, Hồ Trung Dũng, Lê Việt Anh lại thổi vào chương trình nguồn sinh khí mới.

"Âm nhạc cần được sống lại qua nhiều thế hệ để vừa giữ nguyên giá trị, vừa có sức lan tỏa lâu dài", NSND Trần Bình chia sẻ..

Chia sẻ với PV VietNamnet, ca sĩ Bảo Yến xúc động khi lần đầu thể hiện Suối mơ và Thiên thai của Văn Cao: "Đây là những tác phẩm kinh điển, khó cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn chiều sâu cảm xúc. Với tôi, được đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn, hát cùng dàn nhạc sống là trải nghiệm vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận sự tươi mới của thế hệ trẻ nhưng vẫn cảm nhận được hồn cốt nguyên bản của tác phẩm".

Trong khi đó, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ sự trân trọng khi trở lại với khán giả Thủ đô: "Tôi đã gắn bó với nhiều ca khúc trữ tình từ những ngày đầu đi hát. Mỗi lần cất giọng với Hương thầm hay Em ơi Hà Nội phố, tôi như thấy lại chính mình của thuở mộng mơ. Biết khán giả Hà Nội rất tinh tế, tôi đã chuẩn bị thật kỹ để phần trình diễn vừa gần gũi vừa sang trọng"

Còn Lê Việt Anh - Quán quân Sao Mai 2011 lại cảm thấy hạnh phúc khi được thể hiện 2 ca khúc của Ngô Thụy Miên và Lam Phương.

"Bản tình ca cho em giúp tôi thăng hoa trong cảm xúc tình yêu, còn Trăm nhớ ngàn thương lại chất chứa những day dứt khôn nguôi. Tôi tin rằng với phối khí tinh tế cùng ban nhạc sống, những giai điệu ấy sẽ chạm sâu vào trái tim khán giả", ca sĩ chia sẻ.