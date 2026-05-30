Ngày 30/5, Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Vỹ (SN 1994, ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/5, Bùi Văn Vỹ ngồi nhậu cùng anh B.V.N. tại nhà ông B.V.D. (cùng địa chỉ), trong khi ông D. nằm nghỉ gần đó. Đến khoảng 19h, anh N. say và vào ngủ, Vỹ tiếp tục uống rượu một mình.

Khoảng 20h, do muốn mua thêm rượu nhưng không xin được tiền như ý, Vỹ bực tức, đập điện thoại xuống nền nhà. Thấy vậy, ông D. ngồi dậy thì bị ngã. Khi nạn nhân vừa đứng lên, Vỹ lao vào đánh, dùng vật dụng trên bàn nhậu ném trúng vùng đầu, mặt, sau đó đạp vào người khiến ông D. bị thương nặng.

Dù được đưa đi cấp cứu, ông D. tử vong vào rạng sáng hôm sau. Vỹ bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.