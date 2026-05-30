Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng, làm rõ vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố An Đông, phường Tân Đông Hiệp.

Trong số này, cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, gồm: Phan Tấn Đạt (SN 1987), Nguyễn Đình Huy (SN 1996, cùng ngụ TPHCM), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006, cùng quê Gia Lai) và Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997, quê Tây Ninh). Qua điều tra, Đạt được xác định là đối tượng cầm đầu vụ cướp.

Ngoài ra, công an bắt giữ Trần Bá Dân (SN 1993, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

6 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: L.A

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt sau đó lập các hội, nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm, lôi kéo những người cùng cảnh khó khăn tài chính ở nhiều tỉnh, thành tham gia gây án.

Sau khi tụ tập, nhóm này thuê khách sạn để bàn bạc, lên kế hoạch gây án. Qua khảo sát, các đối tượng nhắm đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 do nằm ở khu vực vắng người vào buổi trưa, không có bảo vệ trông coi và có nhiều tuyến đường thuận lợi để tẩu thoát.

Cả nhóm sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy và thống nhất phương án bỏ trốn sau khi gây án.

Đối tượng cầm đầu Phan Tấn Đạt (ở giữa). Ảnh: CACC

Số vàng tang vật được công an thu hồi. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 13h12 ngày 26/5, nhóm đối tượng đi nhiều xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 gây án, cướp số nữ trang trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong tiệm có 2 người. Phát hiện nhóm cướp, các nạn nhân tri hô, ném ghế ngăn cản nhưng các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Camera an ninh ghi nhận vụ cướp chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây. Các thành viên trong nhóm đều mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị nhận diện.

Sau khi gây án, nhóm cướp di chuyển về hướng tỉnh Đồng Nai, thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí cùng các vật dụng liên quan nhằm xóa dấu vết. Chia xong số vàng cướp được, các đối tượng lập tức tách nhóm, lẩn trốn về nhiều tỉnh, thành.

Camera an ninh tiệm vàng ghi nhận 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy. Ảnh: Cắt từ clip

Hành động cướp tiệm vàng chỉ diễn ra chưa đầy 10 giây. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai truy xét, dựng lại toàn bộ hành trình, xác định danh tính nhóm đối tượng gây án.

Chỉ sau 48 giờ truy xét, toàn bộ 6 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ tại nhiều địa điểm lẩn trốn khác nhau. Tang vật thu giữ gồm 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều trang phục, hung khí mà các đối tượng sử dụng khi gây án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.