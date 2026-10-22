Ngày mai (23/10), iPhone Duo mới mở bán chính thức, nhưng một số KOL và phóng viên công nghệ tại Việt Nam đã được trải nghiệm sớm sản phẩm này và đưa ra các đánh giá đầu tiên.

iPhone Duo bắt đầu cho đặt hàng với số lượng có hạn từ 19h00 ngày 16/10 vừa qua tại Việt Nam, cũng như trên toàn cầu. Vào 8h00 sáng ngày 23/10, các hệ thống đại lý bán lẻ uỷ quyền của Apple sẽ chính thức mở bán sản phẩm này và giao tới tay khách hàng đã đặt trước. Tuy nhiên, từ chiều 21/10 đến sáng nay, một số KOL và phóng viên công nghệ tại Việt Nam đã chia sẻ trên mạng xã hội về việc trải nghiệm sớm sản phẩm này.

Chiếc iPhone Duo trên tay KOL công nghệ Duy Thẩm. Ảnh: FBNV

Cụ thể, một số KOL và phóng viên công nghệ tại Việt Nam đã mở hộp và review về iPhone Duo trên Facebook.

Đơn cử như trên Facebook nhà báo Hưng Vũ đến từ Vnexpress, đã đăng tải thông tin mở hộp chiếc iPhone Duo màu xanh đen. Anh cho biết, so với iPhone 17 Pro Max, chiếc iPhone Duo màu xanh đen đỡ bám vân tay hơn, phần trên máy là cụm camera giống iPhone Air, các cạnh của máy được thiết kế bóng cũng sẽ dẫn đến bám vân tay khi sử dụng. Tuy nhiên, anh Hưng cho rằng chúng khá mỏng, nên không ảnh hưởng nhiều.

Một điều đáng chú ý là sự trở lại của nút nguồn kiêm cảm biến vân tay trên iPhone Duo, khi nó đã từ lâu không còn xuất hiện trên các sản phẩm của Apple. Phía dưới nút nguồn là nút camera control, nút tăng giảm âm lượng đã được đưa lên cạnh trên giống với iPad.

Màn hình ngoài của chiếc smartphone này với tỉ lệ khá đặc biệt, giống với khổ giấy A4, để giúp cho đồng nhất với màn hình trong, khi mở ra theo chiều dọc.

Về tương thích phần mềm, anh Hưng chia sẻ, Apple giải quyết bằng cách đẩy các ứng dụng người dùng hay sử dụng như gọi điện, nhắn tin hay Safari… qua bên cạnh phải. Khi đó, tỉ lệ màn hình chính của máy vẫn giống như chiếc iPhone thường lúc mở ứng dụng, mặc dù ngắn hơn một chút.

Theo các KOL công nghệ, trải nghiệm gập trên iPhone Duo rất khác các điện thoại gập khác. Ảnh chụp màn hình

KOL Vinh Xô cũng đã đăng tải video mở hộp sớm chiếc iPhone Duo chính hãng tại Việt Nam. Đây là phiên bản 512GB với mã XA được đặt trong một chiếc hộp khá mỏng, khi mở ra sẽ có một mẫu thông báo với nội dung bạn không cần tới SIM nữa, vì chiếc máy này sử dụng eSIM.

Mặc dù là màn hình nhám mờ, nhưng anh Vinh Xô cho biết Apple không tặng kèm thêm khăn để lau các vết bám vân tay như một số phiên bản iPad trước đây, vì thế người dùng cần mua thêm để sử dụng.

Điểm hấp dẫn nhất theo anh Vinh Xô khi mọi người cầm iPhone Duo chính là phần gập mở để xem hiệu ứng, nó tạo ra cảm giác rất khác lạ khi trải nghiệm thực tế. Nếp gập chiếc máy này khi mới mở ra gần như rất mờ, nhưng sau khi dùng khoảng vài ngày nếp gập đã xuất hiện rõ hơn.

Màn hình ngoài khi xem với điều kiện nắng gắt rất sắc nét nhưng sẽ bị bóng, trong khi đó màn hình chính với thiết kế mờ sẽ cho chất lượng màu sắc ít tươi hơn, nhưng bù lại sẽ không còn bóng.

Với camera ẩn dưới màn hình gây chú ý trong thời gian qua, anh Vinh cho biết nó được dùng để selfie là chính. Cũng trên Vật vờ Studio, thông tin được chia sẻ, chiếc camera này chỉ quay phim ở độ phân giải HD. Riêng 2 camera sau đều có độ phân giải 48MP, điều đáng tiếc là máy không được trang bị camera tele.

Một số ứng dụng vẫn chưa tương thích khi trải nghiệm trên iPhone Duo, trong ảnh là ứng dụng Zalo. Ảnh chụp màn hình

Chiếc máy này khá nặng khi lên tới 252g và khi gập lại sẽ khó cầm từ phía bên trái, ngoài ra mặt lưng màu xám sẽ bám vân tay khá nhiều.

Một điều đáng chú ý là với những phiên bản đang được các KOL trải nghiệm sớm vẫn chưa tối ưu toàn bộ các ứng dụng. Cụ thể, một số ứng dụng như Zalo, game… khi mở ra vẫn sẽ xuất hiện một vệt màn hình đen bên cạnh. Anh Vinh Xô cho biết, sau ngày mở bán 23/10, các ứng dụng này sẽ được cập nhật để tối ưu với chiếc iPhone Duo này.

Một số KOL hay biên tập viên công nghệ khác như Nguyễn Ngọc Duy Luân hay Tuấn Lê đến từ GenK cũng đã chia sẻ các đánh giá về iPhone Duo trên Facebook cá nhân và đều cảm thấy hài lòng với chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Thậm chí KOL Ngô Đức Duy (Duy Thẩm) cầm trên tay chiếc iPhone Duo với phiên bản màu trắng đã thốt lên rằng cảm giác cầm trên tay chiếc iPhone gập của Apple y hệt với lần đầu cầm trên tay iPhone X gần chục năm về trước, khác biệt hoàn toàn với tất cả những mẫu iPhone từng được Apple sản xuất.