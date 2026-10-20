Apple bị chỉ trích vì mở đặt trước iPhone Duo khi nguồn cung chưa sẵn sàng, khiến thời gian giao hàng nhanh chóng kéo dài đến cuối tháng 1/2027 tại nhiều thị trường.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, đây là sai lầm lớn của Apple khi ưu tiên đưa iPhone Duo ra thị trường sớm hơn khả năng đáp ứng nhu cầu.

Theo Mark Gurman, Apple đã ưu tiên đưa iPhone Duo ra thị trường sớm trong quý tài chính đầu tiên hơn là bảo đảm khách hàng có thể nhận sản phẩm đúng kỳ vọng.

Apple biết iPhone Duo thiếu hàng nhưng vẫn mở bán sớm

Apple đã mắc một “sai lầm lớn” khi quyết định mở chương trình đặt trước iPhone Duo vào thứ Sáu (16/10), dù biết rõ thiết bị sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng do những khó khăn trong quá trình sản xuất.

Nhận định này được Mark Gurman, nhà báo chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, đưa ra trong bản tin Power On mới nhất.

Theo Gurman, Apple hoàn toàn nhận thức được những hạn chế về nguồn cung nhưng vẫn quyết định triển khai kế hoạch mở bán, thay vì chờ đến khi có lượng hàng tồn kho đủ lớn để đáp ứng nhu cầu ban đầu.

Ông cho rằng quyết định này cho thấy Apple đã ưu tiên đưa iPhone Duo ra thị trường sớm trong quý tài chính đầu tiên hơn là bảo đảm khách hàng có thể nhận sản phẩm đúng kỳ vọng.

Theo Gurman, cách tiếp cận trên có thể khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là nhóm khách hàng tiên phong đã háo hức chờ đợi và muốn sở hữu iPhone Duo ngay từ những ngày đầu tiên.

Đối với một sản phẩm hoàn toàn mới trong danh mục iPhone, giai đoạn mở bán đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là thời điểm Apple tạo sức hút truyền thông mà còn là cơ hội để hãng biến sự quan tâm của người dùng thành doanh số thực tế.

Tuy nhiên, khi lượng máy sẵn có không đáp ứng được nhu cầu, sự hào hứng ban đầu có nguy cơ chuyển thành tâm lý chờ đợi và thất vọng.

Những diễn biến sau khi Apple mở đặt trước phần nào cho thấy mức độ căng thẳng của nguồn cung iPhone Duo.

Theo Gurman, chưa đầy 30 phút sau khi chương trình đặt hàng bắt đầu, thời gian giao hàng ước tính trên hệ thống của Apple đã bị đẩy lùi.

Tại phần lớn thị trường, khách hàng đặt mua thiết bị được thông báo thời gian giao hàng dự kiến vào khoảng ngày 25/1/2027.

Điều này đồng nghĩa với việc những người chậm tay có thể phải chờ thêm nhiều tuần mới nhận được sản phẩm, thay vì kỳ vọng sở hữu máy ngay trong đợt giao hàng đầu tiên.

Tốc độ thay đổi lịch giao hàng cho thấy lượng máy sẵn sàng xuất xưởng có thể không theo kịp nhu cầu đặt mua ban đầu.

Tuy nhiên, thời gian giao hàng trực tuyến chỉ là ước tính và chưa phản ánh đầy đủ số lượng đơn hàng thực tế, vì vậy chưa thể dùng thông tin này để kết luận chính xác quy mô nhu cầu dành cho iPhone Duo.

Dẫu vậy, việc lịch giao hàng bị lùi chỉ trong thời gian ngắn vẫn đặt ra câu hỏi về khả năng chuẩn bị hàng hóa của Apple.

Nếu hãng đã biết trước những hạn chế trong sản xuất, việc lựa chọn thời điểm mở đặt trước khi nguồn cung còn eo hẹp có thể khiến trải nghiệm mua hàng của những khách hàng trung thành bị ảnh hưởng.

Apple thay đổi kế hoạch, mở đặt trước iPhone Duo tại hơn 70 quốc gia

Một chi tiết đáng chú ý khác là kế hoạch phân phối iPhone Duo của Apple đã thay đổi trước thời điểm mở đặt hàng.

Theo Gurman, ban đầu Apple dự định chỉ ra mắt iPhone Duo tại Mỹ và Trung Quốc, sau đó mới mở rộng sang những quốc gia khác.

Cách triển khai theo từng giai đoạn có thể giúp hãng tập trung nguồn cung cho các thị trường trọng điểm, đồng thời có thêm thời gian xử lý những khó khăn trong sản xuất trước khi mở rộng quy mô phân phối.

Tuy nhiên, Apple cuối cùng quyết định triển khai chương trình đặt trước đồng thời tại hơn 70 quốc gia.

Phạm vi mở bán rộng ngay từ đầu giúp sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng hơn, nhưng cũng có thể làm tăng áp lực phân bổ lượng hàng ban đầu giữa các thị trường.

Khi nguồn cung bị giới hạn, việc phân phối đồng thời trên diện rộng khiến Apple phải cân đối hàng hóa cho nhiều khu vực cùng lúc.

Nếu lượng máy sẵn có không đủ lớn, thời gian chờ đợi của khách hàng có thể tăng nhanh ngay sau khi hệ thống nhận đơn đặt trước.

Dù vậy, chưa có đủ dữ liệu để khẳng định việc mở bán tại hơn 70 quốc gia là nguyên nhân trực tiếp khiến thời gian giao hàng kéo dài. Những khó khăn trong sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng cũng là các yếu tố cần được xem xét.

Lịch giao hàng iPhone Duo vẫn có thể được rút ngắn

Dù đánh giá quyết định của Apple là sai lầm, Gurman vẫn để ngỏ khả năng một số khách hàng sẽ nhận được thiết bị sớm hơn thời gian dự kiến ban đầu.

Theo ông, Apple thường đưa ra thời gian giao hàng tương đối thận trọng và đôi khi giao sản phẩm sớm hơn lịch thông báo.

Vì vậy, những khách hàng đang được hẹn nhận iPhone Duo vào khoảng ngày 25/1/2027 vẫn có thể được điều chỉnh lịch giao hàng lên sớm hơn, dù mức độ thay đổi chưa thể xác định.

Diễn biến này sẽ phụ thuộc vào khả năng Apple cải thiện sản lượng, bổ sung hàng cho các thị trường và xử lý lượng đơn đặt trước đang tồn đọng.

Về phía người mua, thời gian giao hàng kéo dài là dấu hiệu cần cân nhắc, nếu muốn sở hữu iPhone Duo ngay trong giai đoạn đầu.

Còn với Apple, thách thức không chỉ nằm ở việc tạo sức hút cho sản phẩm mới mà còn ở khả năng biến sự quan tâm đó thành trải nghiệm mua hàng thuận lợi.

(Theo Bloomberg, MacRumors, Cult of Mac)