Xét trên nhiều khía cạnh, tình trạng khan hàng iPhone Duo có thể khiến khách hàng khó chịu nhưng lại mang đến cho Apple cả lợi ích lẫn bất lợi.

iPhone Duo khan hàng: Sai lầm trong dự báo hay sức hút vượt kỳ vọng?

Apple luôn chuẩn bị lượng hàng tồn kho trước khi tung ra sản phẩm mới. Tuy nhiên, với những dòng thiết bị hoàn toàn mới, chẳng hạn chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, việc dự đoán chính xác nhu cầu thị trường là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.

Apple được lợi từ cơn sốt iPhone Duo, nhưng khách hàng chịu thiệt. Ảnh: Tom's Hardware

Trong bài toán cân bằng giữa cung và cầu, Apple gần như không có lựa chọn nào hoàn toàn an toàn. Nếu nhu cầu vượt xa nguồn cung, hãng có nguy cơ khiến một bộ phận khách hàng trung thành nhất thất vọng.

Đây cũng chính là những người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu sản phẩm thế hệ đầu tiên ngay khi mở bán.

Ngược lại, nếu nguồn cung vượt nhu cầu và sản phẩm mới luôn có sẵn để giao ngay, những người hoài nghi sẽ nhanh chóng coi đó là bằng chứng cho thấy thiết bị không thành công như kỳ vọng.

Vì vậy, việc Apple để iPhone Duo rơi vào tình trạng khan hàng ngay khi mở đặt trước có thể được nhìn nhận theo nhiều hướng khác nhau.

Trên thực tế, không ai bên ngoài Apple biết chính xác tình hình cung cầu của iPhone Duo.

Sự mất cân đối hiện nay có thể xuất phát từ việc sản phẩm được đón nhận mạnh mẽ hơn dự kiến, như những gì Apple ngầm thể hiện.

Nhưng cũng có khả năng nhu cầu chỉ ở mức tương đối, trong khi những khó khăn trong sản xuất khiến lượng máy xuất xưởng còn hạn chế hơn nữa.

Theo các chuyên gia, kịch bản hợp lý nhất là sự kết hợp của cả hai yếu tố: nhu cầu tương đối cao và nguồn cung bị bó hẹp.

Nhu cầu tăng mạnh là điều dễ hiểu. Dù điện thoại màn hình gập vẫn chỉ chiếm một thị phần tương đối nhỏ, Apple dường như đã đầu tư nhiều công sức để biến iPhone Duo thành một trong những thiết bị đáng chú ý nhất trên thị trường.

Đáng kể nhất, hãng dường như đã giải quyết được hai nhược điểm lớn thường gặp trên điện thoại gập Android: nếp gấp dễ nhìn thấy trên màn hình và độ bền chưa thực sự thuyết phục.

Không chỉ cải thiện phần cứng, Apple còn phát triển các tính năng phần mềm nhằm khai thác tối đa lợi thế của thiết kế màn hình gập.

Video giới thiệu sản phẩm được đầu tư công phu cũng góp phần tạo nên sức hút ngay từ thời điểm ra mắt.

Đáng chú ý, mức giá cao từng khiến nhiều người loại iPhone Duo khỏi danh sách cân nhắc có thể không còn là rào cản lớn sau khi họ tận mắt chứng kiến những gì thiết bị mang lại.

Theo 9to5mac, đã khá lâu rồi thị trường mới chứng kiến mức độ phấn khích lớn đến vậy dành cho một sản phẩm Apple mới.

Tuy nhiên, sức hút của iPhone Duo không phải lời giải thích duy nhất cho tình trạng giao hàng kéo dài.

Apple được lợi từ cơn sốt iPhone Duo, nhưng khách hàng chịu thiệt

Một trong những vấn đề lớn của môi trường thông tin hiện nay là xu hướng nhìn nhận mọi thứ theo hai thái cực đối lập. Nhiều người dường như quên rằng hai nhận định tưởng chừng trái ngược vẫn có thể đồng thời đúng.

Thứ nhất, việc đặt trước iPhone Duo vào tháng 10 nhưng phải chờ đến tháng 1 năm sau mới nhận máy rõ ràng gây khó chịu và thất vọng. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, khách hàng hoàn toàn có lý do để bực bội với Apple.

Thứ hai, việc thời gian giao hàng bị đẩy lùi gần như ngay lập tức lại góp phần củng cố hình ảnh iPhone Duo như một sản phẩm đang được săn đón mạnh mẽ.

Điều này có thể tiếp tục khuếch đại sự chú ý của thị trường, tạo hiệu ứng truyền thông và thúc đẩy thêm sự quan tâm từ những người đang cân nhắc mua máy.

(Video giới thiệu iPhone Duo. Nguồn: Apple)

Nếu dự đoán nhu cầu hoàn toàn chính xác, Apple có lẽ muốn thời gian giao hàng kéo dài vừa đủ để tạo cảm giác sản phẩm ra mắt thành công, nhưng không đến mức khiến khách hàng mất kiên nhẫn.

Tình hình hiện tại chắc chắn chưa phải kịch bản lý tưởng. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, đây có thể là một lợi ích đan xen với bất lợi hơn là sai lầm chiến lược nghiêm trọng.

Dẫu vậy, không nên mặc nhiên coi thời gian giao hàng kéo dài là bằng chứng chắc chắn cho thấy iPhone Duo thành công vượt dự kiến.

Muốn đánh giá chính xác, cần biết Apple đã chuẩn bị bao nhiêu máy, tỷ lệ sản xuất thành công ra sao và nhu cầu thực tế lớn đến mức nào.

Với những khách hàng đã đặt mua và nhận được lịch giao hàng kéo dài, tình hình có thể không tệ như thông báo ban đầu.

Apple thường đưa ra thời gian giao hàng dự kiến tương đối thận trọng trong giai đoạn đầu, sau đó có thể điều chỉnh lịch nhận máy sớm hơn nếu kế hoạch sản xuất và phân phối thuận lợi.

Vì vậy, lịch giao hàng vào tháng 1 không nhất thiết đồng nghĩa khách hàng chắc chắn phải chờ đến thời điểm đó.

Ngoài ra, một số cửa hàng đôi khi vẫn có hàng bán trực tiếp bất ngờ, ngay cả khi đơn hàng trực tuyến phải chờ lâu.

Tình trạng này có thể xuất phát từ việc dự báo nhu cầu giữa kênh bán hàng trực tuyến và cửa hàng thực tế chưa hoàn toàn chính xác, cũng như sự khác biệt về sức mua tại từng địa điểm.

Do đó, người muốn sở hữu iPhone Duo sớm vẫn có thể thử liên hệ hoặc đến trực tiếp các cửa hàng từ ngày đầu tiên thiết bị chính thức lên kệ.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)