Ngày 24/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin danh hài kiêm diễn viên truyền hình Lee Jin Ho bị cảnh sát điều tra sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu suốt quãng đường 100km, từ Incheon đến Yangpyeong.

Theo Munhwa Ilbo, cảnh sát nhận được tin báo về một phương tiện nghi ngờ có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Lực lượng chức năng tại Incheon và Yangpyeong phối hợp kiểm tra, phát hiện Lee Jin Ho có nồng độ cồn trong máu 0,11% - đủ để bị tước giấy phép lái xe ít nhất 1 năm. Anh đã yêu cầu xét nghiệm máu để xác định lại nồng độ cồn, cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra.

Nam nghệ sĩ đã xuất hiện trước truyền thông vào hôm nay. Ảnh: News1

Trước làn sóng chỉ trích, công ty quản lý SM C&C ra thông cáo thừa nhận sự việc: “Chúng tôi xác nhận Lee Jin Ho đã lái xe sau khi uống rượu. Hiện anh đã hoàn tất buổi làm việc với cảnh sát và đang chờ quyết định xử lý. Công ty cũng nhận trách nhiệm và sẽ hợp tác để anh ấy thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến công chúng thất vọng thêm một lần nữa”.

Lee Jin Ho đến đồn cảnh sát để làm việc:

Đáng chú ý, Lee Jin Ho vẫn đang trong giai đoạn “tự kiểm điểm” sau bê bối cờ bạc trực tuyến trái phép hồi tháng 10/2024. Khi đó, anh thừa nhận tham gia đánh bạc bất hợp pháp, bị cảnh sát điều tra và còn vay mượn số tiền lớn để trả nợ - hơn 2,3 tỷ won (khoảng 41 tỷ đồng), trong đó có 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng) từ thành viên Jimin (BTS).

Thời điểm ấy, nam nghệ sĩ từng viết tâm thư xin lỗi, hứa “dù không thể trở thành tấm gương tốt nhưng sẽ cố gắng không để ai phải chỉ trích mình thêm nữa”. Tuy nhiên, vụ say rượu lái xe lần này khiến công chúng càng thất vọng và phẫn nộ.

Lee Jin Ho sinh năm 1986 tại Hwaseong, nổi tiếng nhờ lối hài hước duyên dáng, từng góp mặt trong nhiều chương trình giải trí đình đám, đặc biệt gây dấu ấn qua Comedy Big League. Nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và phong cách dí dỏm, anh từng là gương mặt quen thuộc trên nhiều talk show và chương trình tạp kỹ Hàn Quốc.

Nguồn: News1, Koreaboo

Ảnh, Video: Sưu tầm