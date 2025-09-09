Ngày 9/9, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Hứa Khải đang đối mặt khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng sau cáo buộc "thường xuyên tụ tập đánh bạc" tại tư gia ở Hoành Điếm. Hiện cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra.

Bê bối này ảnh hưởng trực tiếp đến 3 dự án phim chờ phát sóng. Theo Sinchew, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Hứa Khải đã bị loại khỏi bộ phim cổ trang Hôn Kim Lệnh vốn dự kiến khởi quay cuối tháng 9 buộc phải dời lịch sang tháng 10.

Diễn viên Hứa Khải.

Một nhà sản xuất tiết lộ: “Sự cố khiến tiến độ sản xuất bị đình trệ, các nhà đầu tư thiệt hại không nhỏ. Việc đổi vai ngay trước ngày bấm máy khiến mọi khâu chuẩn bị đảo lộn”. Tác phẩm Ông chủ muốn cưới tôi cũng rơi vào tình trạng chờ duyệt lại kịch bản. Nhà đầu tư đang cân nhắc yêu cầu công ty quản lý của Hứa Khải bồi thường, đồng thời tìm phương án hạn chế rủi ro truyền thông.

Bên cạnh đó, Hứa Khải tiếp tục vướng lùm xùm khi bạn gái cũ Hứa Lệ Sa công khai loạt tin nhắn riêng tư, trong đó nam diễn viên tỏ thái độ khó chịu trước sự quan tâm của người hâm mộ: “Phiền quá, phải làm sao đây?”. Hứa Lệ Sa khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý nếu tin nhắn này là giả.

Trước áp lực dư luận, công ty Huanyu Entertainment phát thông cáo: “Những thông tin lan truyền là sai sự thật, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Hứa Khải. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý với những đối tượng tung tin thất thiệt”.

Hứa Khải vụt sáng thành sao hạng A sau tác phẩm "Diên Hy công lược".

Hứa Khải sinh năm 1995, từng là quán quân Người mẫu Quốc tế Trung Quốc 2013, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất với các phim Chiêu Dao, Thiên Vũ Kỷ, Lệ Ca Hành... Anh nổi tiếng qua vai Phó Hằng trong Diên Hy công lược (2018), trở thành sao hạng A được nhiều nhà làm phim săn đón.

Hứa Khải trong vai Phó Hằng phim "Diên Hy công lược":

Nguồn: Sinchew, China Time

Ảnh, Video: Sưu tầm