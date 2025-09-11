Chiều 11/9, công ty quản lý của Vu Mông Lung xác nhận thông tin tài tử vừa qua đời.

Diễn viên Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37.

"Với nỗi đau thương vô hạn, chúng tôi vô cùng tiếc thương báo tin đến mọi người: Người mà chúng ta hết mực yêu quý - Vu Mông Lung đã qua đời do ngã lầu vào ngày 11/9. Nguyện người đã khuất yên nghỉ, người còn sống hãy mạnh mẽ", vị quản lý cho biết.

Cơ quan cảnh sát đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Họ loại trừ khả năng vụ tai nạn có yếu tố hình sự.

Trước đó, tin đồn Vu Mông Lung qua đời lan truyền khắp mạng xã hội, liên tiếp lọt top hot search trên Weibo.

Blogger Giang Tiểu Yến - người cung cấp tin tức tiết lộ đêm 10/9, Vu Mông Lung đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến khuya, mọi người trở về phòng ngủ. Khoảng 6 giờ sáng ngày 11/9, bạn bè gõ cửa phòng đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Thông tin tài tử qua đời gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Lúc này, một người hàng xóm dắt chó đi dạo vô tình phát hiện thi thể người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát.

Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi áo của nam diễn viên có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng anh ngủ có dấu hiệu bị cạy mở.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu