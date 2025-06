Bất ngờ nổi tiếng

10h sáng, ông Toàn (60 tuổi, Việt kiều Mỹ) dẫn người bạn ngoại quốc đến con hẻm nhỏ nằm trên đường số 6 (quận 4, TPHCM) ăn bún mắm. Gọi là quán ăn nhưng nơi đây chỉ có bếp nấu đặt trong căn nhà cấp 4 diện tích nhỏ nằm sát mặt hẻm.

Phía đối diện, quán đặt khoảng 10 chiếc bàn con dọc theo hẻm để khách ngồi ăn. Dù vậy, khi ông Toàn và bạn đến nơi, quán ăn đã có khách ngồi kín bàn. Để được thưởng thức bát bún yêu thích, ông cùng người bạn phải chờ hơn 15 phút.

Ông Toàn (bên phải) và người bạn ngoại quốc đến quán bún mắm của chị Đào và phải đợi để được thưởng thức món ăn yêu thích. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại bếp nấu, bà Huỳnh Ngọc Đào (chủ quán) tất bật chuẩn bị các phần ăn. Trong khi đó, nhân viên của quán tranh thủ dọn bàn, liên tục xin lỗi, mong khách thông cảm vì phải ngồi đợi.

Bà Đào cho biết, quán bún mắm có từ thời mẹ của mình. Sau khi tiếp quản quán ăn nhỏ từ 8 năm trước, bà Đào thuê mặt bằng ngoài đường lớn để bán bún.

Nhưng khi tiền thuê mặt bằng ngày càng tăng cao, bà quyết định bán tại nhà trong hẻm nhỏ. Dù vậy, quán ăn vẫn được nhiều khách quen tìm đến thưởng thức.

Vừa qua, quán ăn bất ngờ nổi tiếng sau lần được danh hài Trấn Thành giới thiệu trong một chương trình trên nền tảng mạng xã hội. Trong chương trình, nam nghệ sĩ cho biết mình đã yêu thích quán bún mắm của bà Đào từ lâu.

Nghệ sĩ Trấn Thành, Lê Giang trong lần đến trải nghiệm quán ăn của bà Đào. Ảnh: Hà Nguyễn

Dẫn nghệ sĩ Lê Giang đến thưởng thức, nghệ sĩ Trấn Thành không tiếc lời khen món ăn tại quán ăn chất lượng, hợp khẩu vị. Nam danh hài còn nhận xét bà chủ quán phúc hậu, hài hước tạo thêm thiện cảm cho quán ăn.

Bà Đào khẳng định, ngoài Trấn Thành, quán ăn của mình từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Mỹ Chi… ghé ăn, khen ngon. Dù vậy, bà không ghi hình, chụp ảnh các nghệ sĩ để quảng bá cho quán ăn của mình.

“Được nghệ sĩ nổi tiếng đến ủng hộ, tôi rất vui. Tuy nhiên, với tôi, ai đến quán ăn đều là thực khách và được tiếp đãi như nhau”, bà chia sẻ.

Bà Đào cho biết, quán ăn nhỏ có từ thời của mẹ mình. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau khi được nghệ sĩ Trấn Thành, Lê Giang giới thiệu, quán ăn của bà Đào thu hút lượng lớn thực khách đến trải nghiệm.

Dù có đến 4 người phục vụ nhưng các công đoạn chính như chần bún, xếp đồ ăn, múc nước dùng đều do bà Đào làm. Vì vậy, tốc độ phục vụ khách bị chậm trễ.

Do quán nhỏ lại kẹt trong hẻm chỉ đủ 2 chiếc xe máy tránh nhau, đa số khách đến quán đều chọn cách mua mang về. Dù vậy, khách đến mua về cũng phải xếp hàng đợi khá lâu mới được nhận phần ăn của mình.

Nhiều thực khách đến trải nghiệm phải ngồi, đứng chờ để được phục vụ. Ảnh: Hà Nguyễn

Bí quyết

Ông Toàn cho biết, ông yêu thích món bún mắm từ nhỏ. Mỗi khi về nước, ông đều tìm đến những quán bún mắm nổi tiếng để thưởng thức.

Vừa qua, ông biết quán bún mắm "núp hẻm" của bà Đào qua mạng xã hội. Thấy đông khách, ông quyết định đến trải nghiệm. Ngay sau lần đầu tiên, ông đã bị món ăn tại quán hấp dẫn.

Ông cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi đến đây ăn bún mắm. Bún mắm ở đây có nước dùng trong, đậm vị, thơm ngon hơn những nơi tôi từng trải nghiệm.

Vì vậy, tôi dẫn theo người bạn Trung Quốc của mình đến cùng thưởng thức. Tôi muốn giới thiệu món ăn ngon của quê hương đến bạn của mình”.

Tương tự ông Toàn, đôi bạn trẻ từ quận 5 (TPHCM) cũng đến quán ăn của bà Đào thưởng thức sau khi xem chương trình của nghệ sĩ Trấn Thành.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi, cả hai mới được trải nghiệm bát bún mắm đầy đủ thức ăn kèm với giá 85.000 đồng.

Bún mắm tại quán được đánh giá thơm ngon, đậm vị. Các thức ăn đi kèm tươi, ngon. Ảnh: Hà Nguyễn

Bát bún mắm gồm tôm, mực, cá, heo quay và các loại rau ăn kèm bài trí hài hòa trong lượng nước dùng dậy mùi mắm thơm phức. Cả hai cho biết món ăn đậm vị, đồ ăn kèm như cá, tôm và mực tươi ngon.

“Tôi đặc biệt thích nước sốt me và tóp mỡ của quán. Nước sốt me ở đây sền sệt, gần như được chế biến từ nước cốt me nguyên chất cho vị chua ngọt vừa phải.

Tóp mỡ được thắng giòn từ thịt ba chỉ nên rất thơm, khi ăn có vị ngọt của thịt. Rau ăn kèm cũng khá đa dạng dù hơi ít nhưng rất tươi và sạch sẽ”, nam thanh niên nhận định.

Để có nồi nước dùng chất lượng, hợp khẩu vị nhiều người, bà Đào pha 2 loại mắm là mắm cá linh và mắm cá sặc với nhau. Sau đó, bà nấu chín hỗn hợp này rồi lọc kỹ để loại bỏ xương.

Vì quán nằm trong hẻm nhỏ, không đủ không gian để ngồi thưởng thức, nhiều người chọn cách đặt trước, mua mang về. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà có thêm bí quyết nấu nước cốt từ 2 loại mắm trên với nước luộc tôm, mực, cá để tạo nên vị ngọt tự nhiên.

Quán ăn của bà Đào mở bán từ 9-18h mỗi ngày. Mỗi bát bún tại đây có giá từ 85.000 đồng. Mức giá này thay đổi tùy theo số lượng thức ăn kèm mà khách yêu cầu.