Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nâng tổng số thành viên của Hội đồng lên 114 vị.

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPHVN), có vai trò chứng minh, định hướng và bảo hộ sự phát triển của GHPHVN.

Dưới đây là danh sách các vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN (theo các địa phương) đã được suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031 Chiều nay (7/11), tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, GHPGVN công bố danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.