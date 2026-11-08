Danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031Chiều nay (7/11), tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, GHPGVN công bố danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.
Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPHVN), có vai trò chứng minh, định hướng và bảo hộ sự phát triển của GHPHVN.
Dưới đây là danh sách các vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN (theo các địa phương) đã được suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031:
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 tại TPHCMĐại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại TPHCM với nhiều dấu mốc đáng chú ý, từ kiện toàn nhân sự, tu chỉnh Hiến chương đến các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.