Hà Nội dự kiến đưa 15 công trình giao thông vào sử dụng từ nay đến cuối năm, trong đó có hầm chui Kim Đồng, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và các đoạn Vành đai 2,5.

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2026 của UBND TP Hà Nội, trả lời câu hỏi của VietNamNet về những công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân và mốc hoàn thành, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết thành phố dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng 15 công trình, dự án giao thông từ nay đến cuối năm.

Các công trình tập trung vào những tuyến vành đai, trục chính đô thị và các tuyến kết nối khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam thành phố.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm. Ảnh: Lê Hải

Tuyến đường dự kiến thông xe dịp 10/10

Theo Sở Xây dựng, dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến thông xe các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5, gồm: tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.

Trong quý 4, thành phố dự kiến đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường Vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và Quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.

Trước ngày 31/12, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành Đại lộ Thăng Long đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình và nút giao với đường 70.

Thành phố đồng thời tiếp tục hoàn thiện để đưa vào khai thác đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Dự kiến Vành đai 2,5 sẽ thông xe nhiều đoạn tuyến vào dịp 10/10. Ảnh: Kiều Oanh

Sở Xây dựng cho biết, khi đưa vào khai thác, các công trình sẽ từng bước khép kín những tuyến vành đai, tăng kết nối giữa trung tâm với khu vực phía Tây, phía Nam Hà Nội. Qua đó, chia sẻ lưu lượng cho các trục hướng tâm và đường Vành đai 3, góp phần giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng và an toàn. Các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng.

Sở Xây dựng cho hay sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và tổ chức giao thông phù hợp để các công trình phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng.

Tăng tốc hoàn thành hai cầu vượt

Để thực hiện các mốc tiến độ trên, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại trên tuyến Vành đai 1 và đẩy nhanh thi công các đoạn Vành đai 2,5.

Tại cuộc họp về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm chiều 5/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật ngày 28/8/2026, song các đơn vị vẫn tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình.

Phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh, đã cơ bản hoàn thành thảm mặt đường, đang được sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo và hoàn thiện tổ chức giao thông. Hai cầu vượt tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước 31/12. Ảnh: Nguyễn Huế

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu rà soát toàn tuyến, xác định rõ các hạng mục đã hoàn thành và phần việc cần bổ sung, bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu phương án tổ chức giao thông; chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bàn giao, nghiệm thu. Các phường liên quan phối hợp giải tỏa phương tiện dừng, đỗ trên tuyến.

Với Vành đai 2,5, các đoạn tuyến đang bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công đồng bộ, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng triển khai chậm.

Ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương bám sát công trường, tập trung tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ người chịu trách nhiệm, công việc và thời hạn hoàn thành.

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