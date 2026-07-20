10 ngày đầu tháng 6/2026, bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn hơn 1 tỷ đồngTrong 10 ngày đầu tháng 6/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.087.026.914 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/06/2026
|70.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206112231202026K78Z155511.5387.78996.223120
|11/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14632766833.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|1.800.000,00
|6162IBT1bJMQPXBA.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ho Thi Dieu MS 2026 -152 . Chuc may me con vuot qua.20260611.221914.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14632631531.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000301751 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14632623575.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970405061122131020269HY0085069.5387.25366.221310
|11/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14632592662.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14632589415.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14632538380.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh - Dong Thap).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|108.000,00
|MBVCB.14632433487.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1043695030 NGUYEN BUI QUOC ANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14632382625.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.147(Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14632004436.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488061121191420261ba0121761.5387.3271.211915
|11/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506112116012026KEFW024217.5388.87449.211601
|11/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14631347720.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0041001020207 DO THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.152#SP#020097048806112034252026x4hs958657.5389.53757.203425
|11/06/2026
|300.000,00
|6162IBT1kC8LV9IS.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26162907007524.20260611.202842.11522337769010.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14631103407.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097042206112019382026I73B475550.5390.60841.201939
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14630826632.ct giup do ba Tran Thi Xuan, ms 2026.146.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806111948302026229q770484.5388.62655.194830
|11/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.147 xuan nam xuan phuc#SP#020097040506111942372026C0BS017881.5390.23788.194237
|11/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1kC8H6Q5H.MS 2026. 152 FT26162324311845.20260611.193707.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|11/06/2026
|100.000,00
|6162IBT1iJGS9CNF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.184257.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|11/06/2026
|100.000,00
|6162IBT1iJGS2FH1.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260611.184102.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|11/06/2026
|50.000,00
|6162ICBVC2LTX54M.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.152 ( 2 anh em Tai va Nhan).20260611.180505.100000952165.VO THI LE THU.970415
|11/06/2026
|50.000,00
|6162ICBVC2LTXXXU.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026. 151 ( be Nguyen Nhu Quynh).20260611.180314.100000952165.VO THI LE THU.970415
|11/06/2026
|100.000,00
|6162IBT1kC8Z4LJR.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162302533772.20260611.180137.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14628059312.Ung ho ms 2026 148( me con chi Pham Thi Duyen ).CT tu 0441000787143 HO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704880611173934202627zq169417.5388.80741.173934
|11/06/2026
|300.000,00
|6162MCOBQ2QJ9S33.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.173508.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|11/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704220611172343202685W9413316.5389.65144.172343
|11/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1kC863BBI.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162016867141.20260611.171159.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14627119108.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14627081336.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14627062213.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14627046645.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14627036431.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14626988064.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206111647162026XOYM480011.5387.1667.164717
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14626729043.Ung ho MS 2026.152 (anh em Tai va Nhan).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14626665316.MS 2026 152 anh em Tai Nhan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133020832864.20260611.133020832864-0966931495_Ung ho MS2026 152 Hai anh em Tai va Nhan
|11/06/2026
|6.826,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.151Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506111635482026ATN6052161.5390.19825.163548
|11/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1kC86PZ8S.Ung ho MS 2026.152 em Tai va Nhan FT26162303489302.20260611.163419.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|11/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14626565170.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1kC86PAP1.Ung ho MS 2026.152 FT26162965200918.20260611.163353.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|11/06/2026
|12.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405061116325320263JK2036212.5389.98720.163253
|11/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704050611163207202624EO032185.5389.93688.163207
|11/06/2026
|50.000,00
|6162ORCOQ2QJVCN2.LOC HO TRO MS 2026.152 2AE.20260611.162159.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|11/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-110626-16:19:34 cT7a591800#SP#020097041606111619342026cT7a591800.5390.12118.161934
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 Hai Anh Em Tai va Nhan#SP#020097048806111609472026sjy2747818.5390.49715.160930
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14626174836.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061116060920261I75854692.5389.26852.160553
|11/06/2026
|300.000,00
|NGO THI TAN Ha dong Ha noi ung ho me con chi Duyen phuong Dong son tinh Quang tri#SP#02009704880611155146202680ti680105.5387.37528.155146
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14625584923.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|400.000,00
|IBVCB.14625539060.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806111506132026d04a522504.5388.69495.150613
|11/06/2026
|1.550.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506111505102026ynKD111093.5390.62689.150454
|11/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097041506111502452026x7oQ103904.5388.49399.150245
|11/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806111454142026hzc8483768.5387.2640.145414
|11/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206111430532026FP03679246.5388.77229.143054
|11/06/2026
|214.000,00
|MBVCB.14624667487.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000023895 LY VO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14624560599.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.152 ( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14624435530.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0371000470937 NGUYEN BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|6162IBT1kC8KXARK.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26162019649054.20260611.135749.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|11/06/2026
|100.000,00
|6162IBT1kC8K3GUF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26162609988783.20260611.135412.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|11/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#0200970422061113533520266YDC406490.5189.96341.135336
|11/06/2026
|100.000,00
|6162SGTTH21BYE88.IBFT Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260611.134628.060849189969.SACOMBANK.970403
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624223540.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097041506111341012026SYyS808599.5388.37881.134045
|11/06/2026
|500.000,00
|6162IBT1iJG91YX3.Ms 2026-152 uh 2 anh em Tai va Nhan.20260611.134056.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624077920.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624075175.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624053515.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624056242.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14624043050.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624029342.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14624019560.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|300.000,00
|6162NAMAA2JJNL8U.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.125240.999111617.VO LE ANH HONG.970428
|11/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806111248132026cgjg147555.5389.91459.124813
|11/06/2026
|40.000,00
|ung ho MS 2026.151. be Nguyen Nhu Quynh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111248022026vv2r147085.5388.90866.124802
|11/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .UH .MS2026151 be Nguyen Nhu Huynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111237452026i012119285.5388.37274.123745
|11/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806111234002026f13d108329.5389.17004.123344
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14623361247.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|ms2026.147#SP#020097048806111227252026ubzi087995.5390.80079.122725
|11/06/2026
|150.000,00
|ms2026.152#SP#020097048806111225352026aqk8082191.5387.67874.122535
|11/06/2026
|5.000.000,00
|6162TPBVI2B17TGH.CSPM, CSTV dong vien cho be Nguyen Nhu Quynh ms2026.151.20260611.121421.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|11/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14622713013.2026.149(Ta van Thang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.152-hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506111140052026PC5O010854.5389.78020.114005
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806111139482026x61s911656.5388.75730.113948
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14622431049.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14622435749.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14622420476.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14622405814.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806111132472026q1fk883275.5388.28309.113247
|11/06/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro giup do cho ms 2026.152#SP#020097048806111132252026jvym881768.5387.26003.113225
|11/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14622270611.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|600.000,00
|MBVCB.14622190052.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206111118502026ZE6X701382.5390.35807.111834
|11/06/2026
|20.566,00
|6162IBT1kC878N8Y.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162275587375.20260611.111539.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|11/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14622108000.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien UH .MS.2026150 Ba Dang Thi Be Chinh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111100302026p5wd751186.5388.18204.110030
|11/06/2026
|100.000,00
|6162SHBAA2JJV8YR.DO HUY HOANG chuyen tien ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen .20260611.105450.6619951995.DO HUY HOANG.970443
|11/06/2026
|100.000,00
|6162TPBVI2B13FF6.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.102710.82686568888.NGUYEN HUNG CUONG.970423
|11/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704150611101209202628LK246111.5390.26645.101209
|11/06/2026
|20.000,00
|6162MSCBD2Z5E5P6.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.095406.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|11/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206110946382026CDNX512210.5389.84479.094638
|11/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1kC8GUKJX.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26162534223084.20260611.094204.6807121989.NGUYEN THE ANH.970407
|11/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206110935572026EE3X528113.5389.31372.093541
|11/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14620480932.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|300.000,00
|6162IBT1iJG2DS4Q.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.091553.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|11/06/2026
|100.000,00
|6162MCOBQ2QJBQ7S.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.091516.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14620278759.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806110905392026r400329550.5390.90937.090539
|11/06/2026
|50.000,00
|6162MCOBQ2QJYFWA.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260611.085713.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14620070772.ung ho ms 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0451000450095 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061108505520261M5M159718.5189.27526.085055
|11/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110849212026kxz3274648.5387.21283.084921
|11/06/2026
|500.000,00
|6162IBT1iJG2CU84.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 152 TAI va NHAN.20260611.083934.247529918.LE THI HOA.970432
|11/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097041506110838032026rck8871385.5390.76582.083747
|11/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1iJG213ID.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.083444.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|11/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 152 ANH EM TAI VA NAM-110626-08:30:59 C3oZ067657#SP#020097041606110830592026C3oZ067657.5390.49771.083100
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206110830012026R2D7138575.5389.46218.082946
|11/06/2026
|6.868,00
|6162MSCBD2Z5APFI.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.081911.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|11/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14619343017.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110758262026khxs107699.5389.32322.075826
|11/06/2026
|6.868,00
|6162MSCBD2ZPPM52.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.072736.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|11/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14618732837.Chuyen tien ung ho MS 2026 152 anh em Tai va Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14618617860.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|12.568,00
|MBVCB.14618553478.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh md 2026.147.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506110658272026BNMV003075.5388.48831.065827
|11/06/2026
|5.660,00
|6162IBT1kC84RZVC.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26162030061377.20260611.065359.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14618222973.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14618071074.giup MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|21.123,00
|6162TPBVI2B1ZMYI.UHMS2026.151 Mong be Nguyen Nhu Quynh som hoi phuc tot,GD Ng.Thi Quy-Ng.Van Long an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.020119.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|11/06/2026
|235.094,00
|VU HA ANH chuyen tien#SP#020097042206110143342026HTA2968505.5390.6546.014319
|11/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14617485520.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14617440212.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061100171820269fly687871.5389.33864.001719
|11/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110011382026ah7u684488.5387.27289.001138
|11/06/2026
|5.000,00
|6162IBT1kC84I549.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162407082578.20260611.000950.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206102333442026GWH8964497.5389.76272.233344
|11/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220610233130202642NN802306.5387.72593.233131
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-23:30:28 qjbi877249#SP#020097041606102330282026qjbi877249.5387.70745.233012
|11/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704220610231702202625I9718983.5390.47183.231702
|11/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGCBZVX.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260610.231007.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|11/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGCBBEL.Ung ho MS 2026 151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.230635.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|12/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.152#SP#0200970405061222362820265BJC095486.5389.45442.223628
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14648392555.ung ho 2026.144 em nong quoc khanh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506122218562026KRJY065112.5389.99315.221856
|12/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#0200970422061222180320262R61237336.5389.96318.221804
|12/06/2026
|300.000,00
|6163ASCB02M6FTGF.UNG HO MS 2026.153 EM DANG VAN KIM-120626-22:15:42 6163ASCB02M6FTGF.20260612.221542.25689637.DANG HONG QUY.970416
|12/06/2026
|1.800.000,00
|6163IBT1bJMQ3IN6.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Van Kim MS 2026 -153 . Chuc con som khoi benh.20260612.215906.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|12/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14648073514.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.153(em Dang Van Kim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133207594281.20260612.133207594281-0343882448_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14647647646.ung ho ms 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.153 e Dang Van Kim#SP#020097048806122121012026ixq7792446.5389.78099.212102
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kCU1NMTF.Ung ho em Dang Van Kim, MS 2026.153 FT26163104843235.20260612.211423.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14647471575.ung ho MS 2026.149( anh Ta Van Thang).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1iJGISG86.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.211004.18435098.NGUYEN THI LINH.970432
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14647419725.ung ho MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14647391731.ung ho MS 2026.153( em Dang Van Kim).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1iJGISDE3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260612.210654.18435098.NGUYEN THI LINH.970432
|12/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14647289917.UNG HO MS 2026.146 BA TRAN THI XUAN.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|500.000,00
|6163IBT1kCU1L7YQ.Nguyen Quoc Nhat Minh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163240199330.20260612.205559.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
|12/06/2026
|500.000,00
|6163IBT1kCU1LIBM.Nguyen Chau Anh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163030123014.20260612.205501.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
|12/06/2026
|500.000,00
|6163IBT1kCU1HX57.Nguyen Khanh Linh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163082463613.20260612.205345.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
|12/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.153 Dang Van Kim#SP#020097042206122053142026XYJL206509.5388.45796.205314
|12/06/2026
|20.000,00
|6163IBT1kCU179WW.Ung ho MS 2026.153 - em Dang Van Kim - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26163164508059.20260612.203550.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|12/06/2026
|100.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.147 giup do XuanNam XuanPhuc#SP#020097048806122032112026sv1a618452.5389.35076.203211
|12/06/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.153 giup do be Dang Van Kim#SP#0200970488061220301820268xwg610622.5387.23911.203018
|12/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14645735750.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14645386239.Ung ho MS: 2026.148(me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14645232110.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|300.000,00
|6163SHBAA2JRW3LU.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260612.183648.0839136668.DAO THI HUONG GIANG.970443
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14644220605.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14644213419.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206121756392026WYIH158901.5189.68199.175639
|12/06/2026
|600.000,00
|6163IBT1iJGM5Q2G.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026148 2026149 2026150 2026151 2026152 2026153 moi ma so 100 k.20260612.174911.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kCUW7UPC.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26163920400000.20260612.174631.19035159678015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|12/06/2026
|20.000,00
|6163IBT1iJGMUXGS.tu thien.20260612.173525.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14642998525.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206121712312026L2VD483042.5189.67758.171232
|12/06/2026
|200.000,00
|6163TPBVI2BC5MMP.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.165852.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14642435024.ung ho MS.2026.153(Em Dang Van Kim).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|300.000,00
|6163IBT1kCUQLGE5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26163911200247.20260612.164119.19028878818868.VND-TGTT-NGUYEN HA MY.970407
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14642127769.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|6163TPBVI2BC7JL8.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.162726.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14641912538.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14641905308.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|6163IBT1d18C84A5.2026153.20260612.161925.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422
|12/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488061216091720262qqb390284.5189.76121.160917
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kCUQU9I6.Ho tro MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163002447568.20260612.160223.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1iJGVR1F7.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 153 dang van kim.20260612.153149.111555222.VU THI THU THAO.970432
|12/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14641136916.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14641098756.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14641023255.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1043817183 PHAM THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc. mong phep mau den voi 2 con mong 2 con vuot qua benh rat binh an ve nha#SP#0200970488061215194420268qtj209320.5189.83182.151945
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14640876138.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms 2026.153#SP#020097040506121501102026FCVZ047082.5389.80184.150110
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kC8NH7NE.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163888939241.20260612.150011.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|12/06/2026
|100.000,00
|6163VNIB02MNLEN1.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 Ung ho MS2026 153 em Dang Van kim.20260612.145234.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14640393941.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1kC8N48XU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26163521838838.20260612.143208.19036891435016.VND-TGTT-HOANG THI TUYET HOA.970407
|12/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14640331967.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0301000428339 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|81.850,00
|ms2026.153#SP#0200970422061214234720268M65647170.5387.92092.142348
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14640274900.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9973994425 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097048806121421422026zozo028489.5390.80767.142142
|12/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LE THUY chuyen tien ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#0200970405061214160220263AU3074322.5390.55078.141603
|12/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097042206121415362026M1QX248449.5388.52622.141536
|12/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097040506121409382026PD1P052271.5387.25164.140938
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14640097111.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14640083484.ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806121408172026hsu4992266.5390.19478.140817
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14640075591.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1iJGVEBW9.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.140708.144391101.MAC THI LOAN.970432
|12/06/2026
|50.000,00
|6163MCOBQ2QTX664.Ung ho ms2026.152 hai anh em tai va nhan.20260612.140651.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14640056059.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|6163MCOBQ2QTXHF2.Ung ho ms2026.153 dang van kim.20260612.140230.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kC8NMJRA.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163071847452.20260612.140210.2348888889.BUI THI MINH TRANG.970407
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14640010416.ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206121357122026FZ3A587111.5390.68498.135712
|12/06/2026
|10.000,00
|6163IBT1kC8NSE7S.ung ho ms 2026.153, em Dang Van Kim, chuc em va gia dinh binh an FT26163520016450.20260612.135306.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|12/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14639905038.ung ho MS 2026.153.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|30.000,00
|6163TPBVI2BCSRUD.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.135137.22297666888.NGUYEN THI HA GIANG.970423
|12/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14639896156.ung ho MS 2026.152.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH Ms 2026.151#SP#020097040506121350092026G8ZG089929.5387.38105.135009
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1kC8N26BK.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163318705338.20260612.134544.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|12/06/2026
|1.000.000,00
|6163IBT1kC8N1RFZ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163020104219.20260612.133909.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|12/06/2026
|50.000,00
|6163IBT1kC8NJ5XK.Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163986107434.20260612.133341.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|12/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806121329522026axl6896656.5389.49870.132952
|12/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14639637480.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.153( Dang van Kin) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14639636684.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.153(dang van kim).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026 - 153 DANG VAN KIM-120626-13:27:43 j5ka349982#SP#020097041606121327432026j5ka349982.5390.42031.132743
|12/06/2026
|50.000,00
|6163VNIB02MIIE72.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.132722.692998888.DO QUANG HUY.970441
|12/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097041506121326482026nVHj135344.5189.37998.132648
|12/06/2026
|200.000,00
|6163TPBVI2BCXQJH.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.132141.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|12/06/2026
|50.000,00
|6163IBT1kC8RR6AB.MS 2026.153 FT26163646715923.20260612.131916.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097044906121318302026Ajnm285236.5389.2751.131830
|12/06/2026
|100.000,00
|6163TPBVI2BCV39R.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.131432.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14639474354.Ung ho Ms 2026.153 be Dang Van Kim.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14639449541.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14639455874.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|6163SHBAA2JZNLRL.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.153 em Dang Van Kim.20260612.130657.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|12/06/2026
|20.000,00
|6163IBT1kC8RT3EV.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26163918933070.20260612.130506.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|12/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133138900893.20260612.133138900893-0902498898_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan-120626-12:55:02 z7vy662702#SP#020097041606121255032026z7vy662702.5387.19.125503
|12/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061212491620267iv3798434.5390.74026.124859
|12/06/2026
|100.000,00
|6163MCOBQ2QTK8UP.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.124617.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|12/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806121244522026bvqd786990.5189.53431.124452
|12/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806121243512026462b784229.5388.47948.124351
|12/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097048806121242492026lgfo781478.5387.42895.124249
|12/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14638973421.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1kC8RAJS3.Ung ho MS 2026. 153 em Dang Van Kim FT26163340644120.20260612.123136.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|12/06/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.153 em dang van kim#SP#020097042206121231292026FOKX939105.5389.87229.123129
|12/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133135072435.20260612.133135072435-0854076607_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12/06/2026
|5.000.000,00
|6163TPBVI2BCG4JC.CSPM, CSTV dong vien cho be Dang Van Kim ms2026.153.20260612.122553.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kC8RDJTF.LE THI THU TRANG ung ho MS 2026.148 Me con Pham Thi Duyen FT26163609630980.20260612.120055.19035854943013.VND-TGTT-LE THI THU TRANG.970407
|12/06/2026
|2.000,00
|6163IBT1fJ1WIZNY.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260612.114434.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|12/06/2026
|20.566,00
|6163IBT1kC8RW7FG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163891400904.20260612.114343.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|12/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-120626-11:39:20 DNku998749#SP#020097041606121139202026DNku998749.5390.80319.113903
|12/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061211213020266LUM810781.5388.67870.112130
|12/06/2026
|500.000,00
|6163IBT1iJGV2TTM.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260612.112046.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14637774927.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14637554111.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1025906047 NGO THI THUY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14637433051.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1018018159 TRUONG THI HA SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206121023262026KHML155315.5388.24555.102310
|12/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506121016542026E6GK046110.5389.87959.101654
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14636748135.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0831000033969 LE THI KIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|20.000,00
|6163MSCBD2RB8N44.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.100423.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|12/06/2026
|100.000,00
|O5CH7JL64OPB-Trung Kien ung ho MS 2026.134#SP#020097042206120951222026F4YJ118185.5388.51074.095122
|12/06/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097048806120941342026uhgo113547.5389.3917.094134
|12/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097048806120940292026rabi110026.5387.98902.094029
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14636262250.Ung ho MS 2026.152 ( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|41.000.000,00
|UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2026.125, 2026.150 MOI MS 10TRIEU; 2 MA SO: 2026.130, 2026.091 MOI MS 8TRIEU; MA SO 2026.138: 5 TRIEU. TC: 41TRIEU//F.O BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 153 EM DANG VAN KIM-120626-09:10:13 t63I557409#SP#020097041606120910132026t63I557409.5390.63455.091014
|12/06/2026
|6.868,00
|6163MSCBD2RAPNAB.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260612.085706.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1iJGDK6SJ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.084903.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|12/06/2026
|50.000,00
|6163MCOBQ2QTFKCB.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).20260612.084655.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/06/2026
|500.000,00
|6163IBT1iJGDK2QU.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 153 DANG VAN KIM.20260612.084327.247529918.LE THI HOA.970432
|12/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097042206120842052026LQWI194480.5387.50033.084206
|12/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506120829042026BEPZ035136.5388.1844.082905
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1aWTAYP16.ung ho MS 2026148 me con chi pham thi duyen.20260612.082637.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|12/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14635363350.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1aWTAPRTE.ung ho Ms 2026153 em Dang Van Kim.20260612.082044.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14635103061.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|69.000,00
|LE THI XUAN Chuyen tienung ho ms 2026151 be Nhu Quynh#SP#020097048806120800572026nulb787021.5390.9142.080040
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1kC8FLJ9K.Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26163526074569.20260612.075915.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|12/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.153-em Dang Van Kim#SP#020097040506120759002026F30U004054.5390.2717.075900
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kC8FHLGJ.Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26163098900596.20260612.075821.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|12/06/2026
|150.000,00
|6163IBT1kC8FHB8W.Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163102007919.20260612.075717.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|12/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097042206120751492026MJDV245271.5387.81276.075149
|12/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14634931883.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14634867835.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|15.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien UH.MS 2026148Me Con chi Phan Thi Duyen .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061207373120269q1q716878.5389.40178.073731
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1iJGDY7EP.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.073315.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1iJGDY48G.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260612.073202.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1iJGDYYFN.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260612.073102.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1iJGDYIK3.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260612.072925.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1iJGDYDAM.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.072815.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14634394155.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14634375442.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14634235383.Chuyen tien ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14634170779.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14634140287.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14634121689.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.149 (Anh Ta Van Thang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|100.000,00
|6163IBT1kC8FVS7R.MS 2026.152 FT26163214109033.20260612.063756.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|12/06/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206120623592026SEKZ694726.5390.67910.062359
|12/06/2026
|20.566,00
|6163IBT1kC8F9ZRQ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26163050526124.20260612.061830.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14633743283.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14633745803.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.149 (a Ta Van Thang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|20.381,00
|6163TPBVI2BCLMEV.UHMS 2026.152 Mong GD chi Ho Thi Dieu,cac be Vo Thanh Tai,Vo Thanh Nhan binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260612.030048.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|12/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806120124382026eq92420274.5388.3781.012438
|12/06/2026
|2.000,00
|MBVCB.14633396642.TRA XUAN BINH chuyen tien tra vay.CT tu 1023297780 TRA XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kC8TZNLH.Ung ho MS 2026.148 Me con Pham Thi Duyen. Cam on bao Vietnamnet. FT26163307748630.20260612.002250.19032034307016.VND-TGTT-VO TRUC LINH.970407
|12/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14633258441.ung ho MS 2026.151 ( Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14633184859.Ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14633163293.Ung ho MS 2026. 139 ( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14633168018.Ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000,00
|6162IBT1fJ1Q46HL.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.232950.8007041106871.NGUYEN THI TU.963388
|12/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206112321302026EV35335727.5387.81613.232131
|12/06/2026
|50.000,00
|6162TPBVI2BMPZIT.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260611.232107.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|12/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506112306522026ZM3P057656.5387.56576.230652
|12/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14632974185.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14632903353.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.150(ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14663569283.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.152(hai anh em Tai va Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097040506132211522026V3PB016332.5390.4070.221152
|13/06/2026
|200.000,00
|6164IBT1kCUP5I39.UH MS2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26166489620540.20260613.215959.19034639871013.VND-TGTT-PHAM THI LAN PHUONG.970407
|13/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14663219597.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.154(ba Dang Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14663102842.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|20.000,00
|6164MSCBD2RRV51E.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Dang Thi Thu ms 2026154.20260613.211414.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1aWTEA1N1.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.154 ba dang thi thu.20260613.204904.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|13/06/2026
|1.800.000,00
|6164IBT1bJMWSNMB.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Dang Thi Thu MS 2026 -154 . Chuc ba som hoi phuc.20260613.203927.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|13/06/2026
|10.000,00
|6164IBT1aWTEB7B8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).20260613.202952.0339306897.VU DUC TU.970437
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14661932786.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuong Hung).CT tu 1017765879 QUACH THI TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|10.000,00
|6164IBT1aWTEB8FR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.138 (Em Ho Thi Kim Anh) .20260613.202642.0339306897.VU DUC TU.970437
|13/06/2026
|10.000,00
|6164IBT1aWTEB1G7.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong) .20260613.202322.0339306897.VU DUC TU.970437
|13/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806131937092026ieql047529.5189.49224.193710
|13/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.152#SP#020097042206131911472026RLMV532962.5387.95789.191147
|13/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14660422933.NGUYEN THU TRANG chuyen tien.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14660273312.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14660150571.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0491000166196 DANG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|6164IBT1fJ1C5UIQ.Ung ho MS 2026.154.20260613.182532.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|13/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14659173483.NGUYEN HONG LY chuyen tien ung ho MS 2026.146 (ba Tran thi Xuan).CT tu 0901000073789 NGUYEN THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|20.000,00
|6164MSCBD2RZJ4KL.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.175458.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|13/06/2026
|200.000,00
|6164IBT1kCUIZGHB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26164659776568.20260613.175115.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUIZQNK.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26164020064113.20260613.174957.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|13/06/2026
|600.000,00
|6164IBT1kCUIC1AH.ung ho ma so 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164100553009.20260613.170100.19829428411019.VND--LE TRONG NHAN.970407
|13/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133299211388.20260613.133299211388-0386939204_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|13/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133296796546.20260613.133296796546-0343882448_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUMBIAH.ung ho MS 2026.153 FT26164133357637.20260613.160412.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|13/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133295422906.20260613.133295422906-0386939204_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14656679873.ma so 2026 154.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14656659999.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422061314391820268AGB578413.5387.69697.143918
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14655998388.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1025634360 MAI THI LE GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14655962399.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14655970528.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|100.000,00
|6164TPBVI2BFTG85.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260613.141725.03498038401.NGUYEN THINH PHU.970423
|13/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14655758497.ung ho MS2006.154 (Ba Dang Thi Thu).CT tu 0071000600736 VO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|20.000,00
|6164MSCBD2RTL6K5.gui ms 2026 154.20260613.135532.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|13/06/2026
|20.000,00
|6164MSCBD2RTLIF3.gui ms 2026 152.20260613.135503.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|13/06/2026
|20.000,00
|6164MSCBD2RTL9H1.gui ms 2026 150.20260613.135418.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|13/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.154-ba Dang Thi Thu#SP#0200970405061313540920263H1B087150.5389.95926.135409
|13/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206131344202026NQJ5912619.5389.61211.134421
|13/06/2026
|240.000,00
|MBVCB.14655296107.ung ho ms 2026.147- Xuan Nam, Xuan Phuc.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|50.000,00
|6164IBT1d1892GD8.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.125322.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14654711749.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.154 ( ba Dang Thi Thu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14654685573.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097048806131154332026fv0w360236.5390.80828.115433
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14653927640.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14653924498.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|50.000,00
|6164IBT1kCUDDCW6.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.154 ba Thu FT26164090030324.20260613.114015.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|13/06/2026
|300.000,00
|6164ASCB02M7Z451.UNG HO MS 2026 154 BA DANG THI THU-130626-11:25:46 6164ASCB02M7Z451.20260613.112547.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/06/2026
|50.000,00
|6164IBT1kCUDWTDS.Giup ma so 2026.154 FT26164515791490.20260613.112247.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14653464848.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14653430141.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14653409503.NGUYEN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.148 ung ho me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0211000114585 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14653236871.NGUYEN SE HA ung ho gia dinh MS 2026.142.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14653205888.NGUYEN SE HA ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.143/ MS 2026.141/ MS 2026.140/ MS 2026.139/ MS 2026.138.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14653110232.NGUYEN SE HA ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.148/ MS 2026.147/ MS 2026.146/ MS 2026.145/ MS 2026.144.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14653048803.ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.154/ MS 2026.152/ MS 2026.151/ MS 2026.150/ MS 2026.149.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14653032615.LAI HUY BINH chuyen tien Ung ho MS 2026 .154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|1.000.000,00
|6164ASCB02M7MTHJ.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-130626-10:47:47 6164ASCB02M7MTHJ.20260613.104747.124453779.TRAN VINH PHONG.970416
|13/06/2026
|200.000,00
|6164IBT1d182XKKX.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.104235.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
|13/06/2026
|35.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133261008029.20260613.133261008029-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho 2026151 be Nhu Quynh
|13/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu mong co mau khoe#SP#020097042206131034582026627J879327.5388.51836.103459
|13/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14652800396.ADIDAPHAT ms 2026-154( ba dang thi thu).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14652662261.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|100.000,00
|6164TPBVI2BF2LEW.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260613.101417.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|13/06/2026
|50.000,00
|6164ASCB02M7YI7Q.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim-130626-10:06:57 6164ASCB02M7YI7Q.20260613.100657.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14652291306.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUS2JS1.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164794510514.20260613.095707.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|13/06/2026
|15.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS2026.152 .Hai anh em Tai vaNhan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061309552720261nag892655.5189.49861.095527
|13/06/2026
|400.000,00
|6164SGTTH21CMGEQ.IBFT ung ho MS 2026.154. ba Dang Thi Thu.20260613.093543.060311519381.SACOMBANK.970403
|13/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130935412026rs0o817213.5390.61125.093542
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14651852227.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|500.000,00
|6164IBT1iJG8D9YT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 154 DANG THI THU.20260613.091305.247529918.LE THI HOA.970432
|13/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130909332026vurr722155.5389.50669.090933
|13/06/2026
|200.000,00
|6164IBT1kCU9A8TI.Ung ho ba Dang Thi Thu,MS 2026.154 FT26164564073548.20260613.085908.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|13/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206130857292026SVW5631858.5390.1849.085729
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14651332275.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|100.000,00
|6164MCOBQ2QZUGLW.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.084211.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|13/06/2026
|300.000,00
|6164IBT1iJG8CHFX.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260613.084138.150607051.NGUYEN THI NGOC QUY.970432
|13/06/2026
|6.868,00
|6164MSCBD2RFU9HP.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260613.083931.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCU9V1HI.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164953324764.20260613.082722.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
|13/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14651036341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|6164SGTTH21CQB5Q.IBFT ung ho MS 2026.154 ba DANG THI THU.20260613.081408.060015086419.SACOMBANK.970403
|13/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206130809012026R6HF323570.5389.54555.080902
|13/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130808272026ck69518312.5388.52487.080827
|13/06/2026
|25.000,00
|6164TPBVI2B8DTQJ.MS 2026.154 hungnt6.20260613.080757.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1iJG8WMMR.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.080533.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|13/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14650584514.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|500.000,00
|6164VNIB02M6DGQ9.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260613.074758.182893838.LE QUOC HOI.970441
|13/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206130747422026RRJ1642335.5189.92257.074742
|13/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#0200970422061307464820260JM2139255.5388.89167.074648
|13/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1aWT7Z352.VU THI MY DUNG chuyen tienMS2026.154( ba Dang thi Thu).20260613.073951.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|13/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14650442756.Chuyen tien ung ho MS 2026 154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704050613072842202661Y1054974.5387.39478.072842
|13/06/2026
|1.000.000,00
|6164IBT1kCU2ZMGG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26164410500801.20260613.072300.10820295743013.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14650245075.ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422061307101320267XUA517596.5387.92458.071013
|13/06/2026
|20.566,00
|6164IBT1kCU2741Y.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164649089005.20260613.070510.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14649943946.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14649861717.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14649826812.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.153 em Dang Van Kim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422061306165020266XTR817508.5387.90805.061650
|13/06/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206130556162026GA9W686203.5387.64891.055616
|13/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14649462782.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/06/2026
|500.000,00
|6164IBT1fJ1JXH7B.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260613.001828.9021775404440.NGUYEN XUAN HONG.963388
|13/06/2026
|200.000,00
|6163IBT1kCUCXY9X.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26164240876103.20260612.235817.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|13/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.152. hai anh em Tai va Nhan . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806122321502026wpbd045280.5388.30801.232150
|13/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506122316562026tIv2113732.5388.24242.231656
|13/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms :2026.153 e dang Van Kim#SP#020097042206122309322026P0DP696828.5389.11667.230933
|13/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133215007637.20260612.133215007637-0938122191_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|13/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133215178360.20260612.133215178360-0938122191_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|14/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.155 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506142238432026JD4C057374.5189.44848.223843
|14/06/2026
|20.000,00
|6165ORCOQ2Q4IYG7.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu.20260614.223832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/06/2026
|20.000,00
|6165ORCOQ2Q4DP72.LY LE THUY TAM Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim.20260614.223337.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/06/2026
|20.000,00
|6165ORCOQ2Q4D72R.LY QUAN ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan.20260614.223203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/06/2026
|20.000,00
|6165ORCOQ2Q4DIK7.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh.20260614.222910.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/06/2026
|20.000,00
|6165ORCOQ2Q4DHHT.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh.20260614.222740.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|14/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506142220092026NJG3019889.5189.95474.222009
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6ETHF.Ung ho ms 2026.144 FT26166030079328.20260614.215959.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6E78V.Ung ho ms 2026.145 FT26166898900590.20260614.215913.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6EUCK.Ung ho ms 2026.151 FT26166094531517.20260614.215823.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6E2E1.Ung ho ms 2026.154 FT26166953090024.20260614.215737.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6KGVP.Ung ho ms 2026.004 FT26166512061885.20260614.215540.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6KVTK.Ung ho ms 2026.155 FT26166240263678.20260614.215438.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|500.000,00
|6165IBT1kCU6KCRJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166303086708.20260614.215409.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU6K1W8.Ung ho ms 2026.104 FT26166253338405.20260614.215358.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|20.000,00
|6165IBT1kCU673Q4.Ung ho ms 2026.109 FT26166169020365.20260614.215315.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14678343046.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.155 (ba Trieu Thi Nam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .Uh.Ms.2026.154 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806142132142026k1rh252524.5189.23087.213215
|14/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142119152026K5QG508509.5189.64321.211915
|14/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142042082026C951281544.5388.77245.204209
|14/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133471372719.20260614.133471372719-0343882448_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14676673347.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14676675755.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14676659091.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14676640645.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14676622755.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14676607608.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14676589527.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.155#SP#0200970488061419483720269aip847082.5189.75299.194837
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14676579606.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.151#SP#020097042206141904062026VH5N780990.5388.12360.190407
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14675378167.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1045335422 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|10.000,00
|6165IBT1aWTZIHVP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.145 (Em Vang Viet Hung) .20260614.174628.0339306897.VU DUC TU.970437
|14/06/2026
|50.000,00
|6165ICBVC2LS7R9Q.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).20260614.174623.100000952165.VO THI LE THU.970415
|14/06/2026
|50.000,00
|6165ICBVC2LS71RG.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.154 ( ba Dang Thi Thu).20260614.174502.100000952165.VO THI LE THU.970415
|14/06/2026
|10.000,00
|6165IBT1aWTZIPBW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.144 (Em Nong Quoc Khanh).20260614.174238.0339306897.VU DUC TU.970437
|14/06/2026
|10.000,00
|6165IBT1aWTZIWH2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.143 (Em Bui Huong Tra). .20260614.173829.0339306897.VU DUC TU.970437
|14/06/2026
|50.000,00
|6165ICBVC2LSN6V6.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.155 ( ba Bui Thi Nam ).20260614.173817.100000952165.VO THI LE THU.970415
|14/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206141706182026GDWX669462.5389.93586.170618
|14/06/2026
|100.000,00
|6165IBT1kCUGGFTZ.Ung ho MS 2026. 155 ba Bui Thi Nam FT26166093304963.20260614.161347.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14672345655.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026. 155 ( Co Bui Thi Nam).CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|6165IBT1iJG5FWB7.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.155242.216346246.PHAN PHUC TUONG TRIEU.970432
|14/06/2026
|100.000,00
|6165IBT1kCUG8BS3.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166410721220.20260614.154757.19031714989999.VND-TGTT-NGUYEN VAN SON.970407
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14672083326.Ung ho MS 2026.155 ( ba Bui Thi Nam).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14671798428.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14671789875.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|2.000,00
|6165IBT1fJ1992WQ.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260614.151448.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|14/06/2026
|5.000,00
|6165IBT1kCUGJC4C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166115591456.20260614.151223.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/06/2026
|5.000,00
|6165IBT1kCUGWBWB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26166042011251.20260614.151005.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/06/2026
|5.000,00
|6165IBT1kCUGQNAP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26166351172091.20260614.150811.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/06/2026
|5.000,00
|6165IBT1kCUGQ4XZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26166957291530.20260614.150639.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/06/2026
|127.888,00
|O5CH7JLPIJFH-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206141505282026BTVN869919.5388.77115.150528
|14/06/2026
|100.000,00
|6165IBT1kCUA3YLJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166909490040.20260614.145102.7692779999.LE THI MUNG.970407
|14/06/2026
|500.000,00
|6165IBT1iJG5G7JE.Ms 2026-153 uh Dang Van Kim.20260614.142316.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|14/06/2026
|500.000,00
|6165IBT1iJG5GY5G.Ms 2026-154 uh ba Dang Thi Thu.20260614.142121.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|14/06/2026
|500.000,00
|6165IBT1iJG5GICD.Ms 2026-155 uh ba Bui Thi Nam.20260614.141951.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|14/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097041506141339222026z6gS755280.5389.52498.133922
|14/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14670661062.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|20.000,00
|6165MSCBD2RWUU8L.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.125157.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14670032506.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|500.000,00
|6165ASCB02C2TBSP.UNG HO MS 2026 155 BA BUI THI NAM-140626-12:23:46 6165ASCB02C2TBSP.20260614.122346.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|14/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 150 ba Dang Thi Be Chinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506141213462026UMXP042391.5387.10478.121346
|14/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14669442859.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14669446225.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14669434311.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14669365667.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.152 2 anh em TAI NHAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|686.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806141148452026pwzn083896.5189.89206.114846
|14/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau#SP#020097042206141145402026HEPE936833.5387.72983.114540
|14/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu#SP#020097042206141144012026WQ1F520031.5389.65399.114402
|14/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2025334 ba Nguyen Thi Sen#SP#020097042206141142472026L3OC917299.5189.59455.114248
|14/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206141141472026MN6A893104.5388.54290.114146
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14669015047.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.154.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14668503847.MS2026.153.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806141050042026tog8863340.5189.88595.105004
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14668268444.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|6165MCOBQ2QR7C94.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.103942.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|14/06/2026
|300.000,00
|nhaahn ms 2026.155#SP#020097041506141037572026dYzw303459.5387.23935.103757
|14/06/2026
|60.000,00
|6165IBT1fJ12KVCA.Nguyen Huong ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.20260614.102913.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|14/06/2026
|6.868,00
|6165MSCBD2RUV5LJ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260614.100659.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|14/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.155#SP#020097048806140959482026zfr9653123.5387.28660.095948
|14/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14667472462.ung ho ma so 2026.154 ( ba Dang Thi Thu ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206140935562026YVF4974689.5387.16641.093557
|14/06/2026
|20.566,00
|6165IBT1kCUBJREU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166953895688.20260614.093449.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|14/06/2026
|100.000,00
|6165IBT1iJGY6NFZ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.093248.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14667126819.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|239.000,00
|MBVCB.14667070049.NNC ung ho ms2026152 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/06/2026
|239.000,00
|MBVCB.14667004703.NNC ung ho ms2026152 hai be Tai va Nhan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/06/2026
|239.000,00
|MBVCB.14666925459.NNC ung ho MS2026 153 em Dang Van Kim.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/06/2026
|200.000,00
|6165IBT1aWT6DNFT.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260614.090121.00700014129842.TRAN DINH TU.970440
|14/06/2026
|49.000,00
|6165TPBVI2BJG3S4.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260614.090011.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|14/06/2026
|45.000,00
|6165TPBVI2BJGSY2.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260614.085844.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|14/06/2026
|500.000,00
|6165IBT1iJGYG9SA.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 155 BUI THI NAM.20260614.084930.247529918.LE THI HOA.970432
|14/06/2026
|200.000,00
|6165IBT1kCU5A5I7.Ung ho ba Bui Thi Nam,MS 2026. 155 FT26166071210968.20260614.084441.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|14/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506140842202026TNI0004720.5189.97893.084220
|14/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14665733080.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14665720710.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14665702389.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|50.000,00
|6165IBT1kCU5JBT1.Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26166052355945.20260614.074640.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|14/06/2026
|50.000,00
|6165IBT1kCU5JQYR.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166950204039.20260614.074439.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|14/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.155-ba Bui Thi Nam#SP#020097040506140741092026ZH5F097702.5390.971.074109
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14665365787.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14665298503.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|10.000,00
|6165IBT1aWT6W738.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.142 (Be Ngo Phi Phuoc Hung).20260614.071533.0339306897.VU DUC TU.970437
|14/06/2026
|10.000,00
|6165IBT1aWT6WUHK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.141 (Em Nguyen Thi Thao).20260614.071125.0339306897.VU DUC TU.970437
|14/06/2026
|10.000,00
|6165IBT1aWT6WSBU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).20260614.070813.0339306897.VU DUC TU.970437
|14/06/2026
|50.000,00
|6165TPBVI2BJ4ACA.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260614.065846.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14664883729.Chuyen tien ung ho MS 2026 155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14664657264.Ung Ho MS 2026.154( Ba Dang Thi Thu).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806140539092026ef3m866319.5387.90701.053909
|14/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14664457624.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422061402512020262S06342601.5390.25787.025120
|14/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.107 be Hoang Thao My#SP#0200970422061402500420268HUF649699.5390.25539.025005
|14/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042206140248412026IR3N852989.5390.24866.024842
|14/06/2026
|100.000,00
|6165ABBKA2JUN1WW.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260614.005200.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
|14/06/2026
|100.000,00
|6165ABBKA2JUNB1S.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260614.004817.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
|14/06/2026
|100.000,00
|6165ABBKA2JUNAMB.Ung ho MS 2026086 anh Doan Anh Tu.20260614.004532.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
|14/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206140037242026U377863629.5388.51046.003724
|14/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUYWC2V.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26166651500399.20260613.234343.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|200.000,00
|6164IBT1kCUYWWSL.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166885494352.20260613.234257.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|150.000,00
|6164IBT1kCUYQX8B.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166608779644.20260613.234159.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUYQT9D.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26166946592173.20260613.234111.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUYQEH6.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26166055290165.20260613.234004.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|100.000,00
|6164IBT1kCUYQK9I.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26166978204996.20260613.233940.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|50.000,00
|6164IBT1kCUYQYRT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26166797605644.20260613.233807.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|14/06/2026
|500.000,00
|6164SGTTH218KLJ9.IBFT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260613.233417.070082561283.SACOMBANK.970403
|14/06/2026
|500.000,00
|6164SGTTH218G5GP.IBFT Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260613.233104.070082561283.SACOMBANK.970403
|14/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14663902333.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.154( ba Dang Thi Thu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14663847554.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uh MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166VNIB02CANQ64.Dam Thi Tuyet ung ho MS 2026.152.20260615.224825.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|15/06/2026
|100.000,00
|6166VNIB02CAIPJE.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.153.20260615.224504.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|15/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14694825826.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.156(og Nguyen Van Yen).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166VNIB02CAIXSN.Dam Van Ton Ung ho MS 2026.155.20260615.224005.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|15/06/2026
|100.000,00
|6166VNIB02CAIGD6.Ung ho MS 2026.156.20260615.223813.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|15/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14694624187.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14694574206.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206152207262026A3CE384323.5390.45289.220726
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14694498629.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14694452690.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166SHBAA2JKGT8Z.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260615.220106.0934030989.NGUYEN THI HANH.970443
|15/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133622932599.20260615.133622932599-0938122191_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133622801288.20260615.133622801288-0938122191_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15/06/2026
|50.000,00
|6166TPBVI2BRUPZH.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260615.215050.06846818601.DOAN TRAN ANH LOAN.970423
|15/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206152144222026LHUK349639.5388.58451.214423
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1fJ1V4QRX.Ung ho MS 2026.156.20260615.213811.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14694085648.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097040506152117122026II1P012719.5387.34693.211712
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14693882096.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14693876372.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14693861786.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14693819694.ung ho ms 2025.172.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14693783516.Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|20.000,00
|6166MSCBD2RH8B3L.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Yen ms 2026156.20260615.210402.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|15/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133616152226.20260615.133616152226-0902498898_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15/06/2026
|200.000,00
|6166TPBVI2BRRJ8N.ung ho ms 2026.137.20260615.205809.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/06/2026
|18.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS 2026.153 Dang van Kim NamMo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806152051492026tdr8667210.5389.1745.205150
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14693491308.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14693487143.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14693436565.Ung ho MS 2026.156.CT tu 0011002170819 DINH CONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806152024582026dhji568193.5388.44623.202457
|15/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806152016372026lllf534844.5390.92810.201637
|15/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806152011522026n6ig515556.5388.63331.201150
|15/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14692433859.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14692396013.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|300.000,00
|6166VNIB02CA4TAP.Ung ho Ms 2026.144 (be Nong Quoc Khanh) chuc be vuot qua kho khan.20260615.194739.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|15/06/2026
|300.000,00
|6166VNIB02CA4BUJ.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen) chuc gia dinh vuot qua kho khan.20260615.194547.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14692280555.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|300.000,00
|6166VNIB02CAR6H9.Ung ho MS 2016.151 (be Nguyen Nhu Quynh) chuc be vuot qua nghich canh.20260615.194323.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|15/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133604938332.20260615.133604938332-0343882448_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCUNB56D.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166703465660.20260615.191317.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|15/06/2026
|100.000,00
|6166SGTTH21TIBIJ.IBFT Ung ho ms 2026. 153.20260615.190816.0631113939.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1aWTLHQI4.ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.20260615.185258.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206151851222026AFUX213623.5388.41194.185123
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220615185040202667WD148542.5388.36428.185041
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1aWTLZ6MV.ung ho MS 2026 154 ba Dang Thi Thu.20260615.184939.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097042206151849172026LHLI371943.5388.27063.184918
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206151848402026ZI5O250483.5189.22579.184839
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970422061518475520266NV5821990.5189.17277.184755
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1iJG72E3Q.Ung ho MS 2026 155 ba Bui Thi Nam.20260615.184643.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1iJG72SMM.Ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen.20260615.184323.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|15/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-150626-18:18:55 aTko766392#SP#020097041606151818562026aTko766392.5189.20651.181856
|15/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-150626-18:17:44 TIxX168917#SP#020097041606151817442026TIxX168917.5189.12917.181744
|15/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.155 BA BUI THI NAM-150626-18:11:50 WAj5919257#SP#020097041606151811502026WAj5919257.5189.74632.181150
|15/06/2026
|50.000,00
|DOAN THI THU HUONG chuyen tien#SP#020097042206151758132026H4BE430646.5389.80743.175813
|15/06/2026
|20.000,00
|6166MSCBD2R32EVP.gui ms 2026 155.20260615.175621.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|15/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14689973046.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806151739012026g42g840806.5189.40890.173901
|15/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151730032026ZBYX672970.5189.76028.173003
|15/06/2026
|100.000,00
|ms 2026 153#SP#020097048806151722482026dqfr758645.5387.22893.172248
|15/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14689154165.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14689132722.Chuyen tien ung ho.CT tu 0331000460811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1d18MD526.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260615.164717.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|15/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097040506151645562026QNXS081774.5189.59487.164556
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1d18MDVUB.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260615.164431.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1d18MDWJ2.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260615.164108.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1d18MSFVJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.163847.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|15/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506151605172026SEJP065180.5189.96737.160515
|15/06/2026
|50.000,00
|gui giup do ms2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806151603342026iby3411153.5189.86686.160334
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1iJGG5MDH.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260615.160201.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1iJGGYBMS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.155532.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1kCU3R1TR.MS 2026.156 FT26166966980800.20260615.153858.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LD8YFS.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260615.153752.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LDCNJL.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).20260615.153624.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|10.000,00
|6166IBT1kCU33DVY.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166310267869.20260615.153323.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14687387604.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LDMVZ7.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260615.152726.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|100.000,00
|6166VNIB02CQXRLS.Ung ho MS 2026.143 ( Bui Huong Tra).20260615.152725.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LDM42I.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260615.152514.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LDMF77.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260615.152407.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LDMBM4.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260615.152302.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|10.000,00
|6166ICBVC2LD1PK5.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260615.152114.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJGGI8C3.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.152009.144391101.MAC THI LOAN.970432
|15/06/2026
|400.000,00
|6166SGTTH21T8D8X.IBFT ung ho MS 2026.155. ba Bui Thi Nam.20260615.151101.060311519381.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14687006251.Ung ho MS 2027. 156 Nguyen Van Yen.CT tu 9908616969 NGUYEN THI HOA NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|6166VNIB02CQKLUE.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.150111.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
|15/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14686968302.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 9705913143 BANH DUC HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|5.000,00
|6166IBT1kCU34LCW.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26166665709718.20260615.145809.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|15/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14686794185.ung ho ms 2026.156.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14686782085.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1kCU38Y1N.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26166609143789.20260615.143649.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14686440788.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151418162026E0HN988626.5390.10261.141815
|15/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.156 ong nguyen van yen#SP#020097040506151410022026DB3C076300.5389.72369.141002
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.156 Ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061513565320268l71019731.5390.14092.135651
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1kCUFXTQF.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166086867515.20260615.134346.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14686022249.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.156 ( ong Nguyen Van Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|6166VNIB02CQTDZB.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260615.133741.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|15/06/2026
|10.000,00
|6166IBT1kCUFFE91.ung ho ms 2026.156, ong Nguyen Van Yen, chuc ong va gia dinh binh an FT26166435667657.20260615.133538.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|15/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133557700629.20260615.133557700629-0917084975_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|15/06/2026
|50.000,00
|6166MCOBQ2QURQM1.Ung ho ms2026.156 nguyen van yen.20260615.133247.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1cJS78TBX.QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.132718.105867558975.NGUYEN THI MINH TUYEN.970415
|15/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14685832623.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1aWTHR6JK.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.131842.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433
|15/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14685741919.Phong UHMS 142 147 153.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061513154520265DJQ396579.5189.41037.131546
|15/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung#SP#020097040506151302392026I7IU085539.5189.84895.130237
|15/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506151301092026JJZZ081519.5389.79664.130108
|15/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#0200970405061513000520262X27078664.5388.74745.130006
|15/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040506151258542026BFKQ075571.5390.71126.125854
|15/06/2026
|20.000,00
|6166IBT1kCUFA3F9.Ung ho ms 2026.153 FT26166706325040.20260615.125814.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|15/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506151257192026JJHK071411.5388.63585.125719
|15/06/2026
|10.000,00
|6166IBT1aWTHX9MU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.150 (Ba Dang Thi Be Chinh) .20260615.125124.0339306897.VU DUC TU.970437
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14685428194.UNG HO MS 2026 156 Chu Nguyen Van Yen.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|MS 2026.156 ONG NGUYEN VAN YEN-150626-12:50:29 xe0s935936#SP#020097041606151250292026xe0s935936.5387.34194.125028
|15/06/2026
|50.000,00
|6166ORCOQ2QUTV8C.LOC HO TRO MS 2026.156 NGUYENVANYEN.20260615.125017.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|15/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097041506151245332026kvkr907199.5387.12376.124533
|15/06/2026
|500.000,00
|Xin Ung ho MS 2026156 Ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151244092026ZKCK664735.5389.5820.124410
|15/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206151236502026MHH8759096.5387.72532.123651
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCUFU9SU.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166909011356.20260615.123442.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14685229445.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#0200970422061512331020262WVW395166.5387.49858.123309
|15/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806151231282026h3lk820188.5387.41223.123127
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1fJ1D2EBE.UNG HO MS 2026.156 (ONG NGUYEN VAN YEN).20260615.123026.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
|15/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806151228292026ly4b811644.5389.24867.122830
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCUFM741.Ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen FT26166565043486.20260615.122649.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14684910721.ung ho MS 2026.156(ong nguyen van yen).CT tu 1046924846 BUI VIET THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166SHBAA2JGT4DL.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.153 Em Dang Van Kim.20260615.115307.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|15/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.155#SP#020097040506151150352026YZRR040402.5390.8334.115035
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1iJGAEQIE.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.114506.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|15/06/2026
|200.000,00
|MS2016-155 CHI BUI THI NAM QUANG TRI-150626-11:42:38 DVOA738656#SP#020097041606151142382026DVOA738656.5388.58846.114237
|15/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097041506151135502026Q1xG717028.5389.16654.113550
|15/06/2026
|368.000,00
|6166IBT1kCUTZD6U.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166790308934.20260615.113310.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|15/06/2026
|500.000,00
|6166IBT1kCUTKMTN.Ung ho MS 2026.153 Em Dang Van Kim FT26166422009610.20260615.112511.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|15/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14683980589.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166SGTTH21JIR41.IBFT Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260615.110642.030078428356.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|300.000,00
|MS 2026 .155 Ba Bui Thi Nam#SP#0200970422061511052320266U5V509361.5388.28874.110523
|15/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061511041520268fum504352.5389.21955.110415
|15/06/2026
|100.000,00
|6166SGTTH21JI2PI.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.110238.030078428356.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14683721453.MS 2026.155( Ba Bui Thi Nam).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14683620181.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0301000404297 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14683492123.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|30.000,00
|6166IBT1kCUTSBXQ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166205540827.20260615.104351.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|15/06/2026
|38.000,00
|6166IBT1kCUT1NWS.uh ms 2026.153 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26166972120207.20260615.103340.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|15/06/2026
|1.000.000,00
|6166SGTTH21J35YD.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.103004.020014140310.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|1.000.000,00
|6166IBT1d18VGPPS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.102945.970422L6e4293000000000777264.MBBANK IBFT.970422
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14683196802.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14683179986.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166TPBVI2BZJQ9C.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260615.101734.13528051994.LE THI MY HANH.970423
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14683058609.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9866826413 LE VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1kCULFCQ5.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166520998367.20260615.100827.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|15/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151004312026FHAJ676470.5387.86890.100430
|15/06/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206151004032026DDPX131088.5388.84426.100403
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1iJGAMB9P.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260615.100213.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCULZXNS.Ms 2026 155 ba Bui Thi Nam FT26166406994763.20260615.095935.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|15/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133529058930.20260615.133529058930-0917084975_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15/06/2026
|500.000,00
|6166WBVNA2JGQNGJ.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260615.095058.689689998899.LE CANH TOAN.970412
|15/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133529130601.20260615.133529130601-0917084975_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133528971983.20260615.133528971983-0917084975_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCULG3GR.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166414602410.20260615.094512.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14682544343.ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0111000172015 LE NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|20.000,00
|6166MSCBD2RXMRDU.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.093732.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|15/06/2026
|1.000.000,00
|6166IBT1kCUL4JHD.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166592600875.20260615.093700.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|15/06/2026
|500.000,00
|6166IBT1kCULBKY2.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26166220673158.20260615.093548.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|15/06/2026
|1.000.000,00
|6166IBT1kCULB88K.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166323087241.20260615.093458.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|15/06/2026
|5.000.000,00
|6166TPBVI2BZC3LP.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Yen ms2026.156.20260615.093325.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|15/06/2026
|5.000.000,00
|6166TPBVI2BZCXHQ.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Bui Thi Nam ms2026.155.20260615.093203.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|15/06/2026
|5.000.000,00
|6166TPBVI2BZCV8K.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Binh ms2026.154.20260615.093111.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1fJ1S6QM3.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.092517.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|15/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061509235920266CNQ103891.5189.84617.092400
|15/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506150921192026P8X8026310.5388.73242.092119
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14682165343.Ung ho MS 2026. 147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1iJGACFTE.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.091326.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|15/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.155 ba Bui thi Nam#SP#0200970422061509104520264CA6847075.5189.30196.091045
|15/06/2026
|1.200.000,00
|6166IBT1iJGACQT2.Ung ho MS 2026 - 149 - 150 - 151.20260615.090547.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|15/06/2026
|1.200.000,00
|6166IBT1iJGA13LQ.Ung ho MS 2026 - 146 - 147 - 148.20260615.090445.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|15/06/2026
|1.200.000,00
|6166IBT1iJGA1H7Y.Ung ho MS 2026 - 143 - 144 - 145.20260615.090340.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14681978337.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14681938461.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14681912368.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021000803824 VU THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1iJGAJFEM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 156 NGUYEN VAN YEN.20260615.085526.247529918.LE THI HOA.970432
|15/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150855082026J2XN176991.5387.68672.085508
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1kCULJK2B.Ung ho MS 2025.119 be nguye hoang minh nhi FT26166867750290.20260615.085335.19037055004015.VND-TKTT-PHAM THI KIM TUYEN.970407
|15/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14681799309.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|6166SGTTH21JGHVU.IBFT Ung ho MS 2026.155 - ba Bui Thi Nam.20260615.084556.060284069555.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.155 Ba Bui Thi Nam#SP#020097048806150844322026obk2035790.5387.31493.084432
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14681641883.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.155 ba bui thi nam#SP#020097042206150837202026K179125631.5387.6588.083721
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCUH345J.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166092002576.20260615.083608.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|15/06/2026
|300.000,00
|6166SGTTH21JGBS4.IBFT ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260615.083527.060015086419.SACOMBANK.970403
|15/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14681514656.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166ASCB02CYER2T.MS2026.155 BA BUI THI NAM-150626-08:27:52 6166ASCB02CYER2T.20260615.082753.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1kCUHL149.Ung ho ong Nguyen Van Yen, MS 2026.156 FT26166126327621.20260615.082606.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1kCUHZKXJ.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166635000843.20260615.082157.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061508193420266AKI471310.5390.50278.081934
|15/06/2026
|5.000,00
|6166IBT1kCUHEFX6.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166934922033.20260615.081638.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1aWTHMG9P.ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.081600.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|15/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206150815102026U94E975334.5388.35931.081511
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14681275347.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/06/2026
|200.000,00
|6166ORCOQ2QU2H6J.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.080706.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14681231444.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14681207344.Ung ho MS 2026.156.CT tu 0181003324681 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14681186284.Chuyen tien ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150801562026BTV9140284.5388.97848.080155
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206150801052026RJDG748104.5189.95821.080105
|15/06/2026
|100.000,00
|ung ho gia dinh nhat ve chai Nguyen Van Binh#SP#020097042206150759492026J4N4201885.5390.93015.075949
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14681139260.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|100.000,00
|BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206150758322026C3IF601726.5389.89176.075832
|15/06/2026
|100.000,00
|6166ASCB02CY4PEC.UNG HO MS 2026 156 ONG NGUYEN VAN YEN-150626-07:58:04 6166ASCB02CY4PEC.20260615.075804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|15/06/2026
|6.868,00
|6166MSCBD2RV94Z2.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260615.075610.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|15/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150752282026I14G399413.5388.73279.075226
|15/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14680911859.ung ho MS 2026.155.CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14680876985.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 156 Ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405061507323320268B61044631.5388.23310.073233
|15/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14680696920.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026-156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1032723196 TRUONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|6166IBT1aWTHSUTN.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen) .20260615.072052.0339306897.VU DUC TU.970437
|15/06/2026
|10.000,00
|6166IBT1aWTHS134.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc) .20260615.071537.0339306897.VU DUC TU.970437
|15/06/2026
|10.000,00
|6166IBT1aWTH93ZH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.146 (Ba Tran Thi Xuan) .20260615.071140.0339306897.VU DUC TU.970437
|15/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.156-ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405061507012920265WTE023015.5389.52128.070129
|15/06/2026
|100.000,00
|6166IBT1kCUHJ1VD.Ung ho MS 2026.155 Bui Thi Nam FT26166050389677.20260615.065712.19030288554010.VND-TKTT-TRUONG THI HUYEN HUONG.970407
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14680194028.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14680129317.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1iJG4ERET.MP Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260615.062621.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/06/2026
|156.000,00
|UH MS 2026.155 ba Bui Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206150625322026L5OF804348.5388.86591.062533
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1iJG4E3H3.MP Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260615.062512.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1iJG4EHFV.MP Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260615.062250.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/06/2026
|200.000,00
|6166IBT1iJG4E6I4.MP Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.062116.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|15/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806150608222026rjes628812.5189.60961.060822
|15/06/2026
|8.662,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.150 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405061506013120265Z6S050980.5390.53490.060132
|15/06/2026
|8.662,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506150548482026LBPO030177.5390.40388.054848
|15/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.154 Dang Thi Thu#SP#020097042206150535582026I4Z6258034.5390.31409.053558
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJG4GGNJ.ung ho ms 2026 151.20260615.033904.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJG4GGEQ.ung ho ms 2026 151.20260615.033814.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJG4GGIU.ung ho ms 2026 152.20260615.033716.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJG4GA34.ung ho ms 2026 153.20260615.033559.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJG4GAYF.ung ho ms 2026 154.20260615.033448.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|15/06/2026
|50.000,00
|6166IBT1iJG4GA16.ung ho ms 2026 155.20260615.033347.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|15/06/2026
|18.000,00
|MBVCB.14679618654.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679594620.TUONG DUNG ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679583015.TUONG DUNG ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679580172.TUONG DUNG ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679587657.TUONG DUNG ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679586192.TUONG DUNG ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679574486.TUONG DUNG ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14679573076.TUONG DUNG ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.154. ba Dang Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806150021492026ioge519428.5189.94523.002150
|15/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506150011592026HQO9042093.5189.85636.001158
|15/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133489766314.20260614.133489766314-0908417821_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|15/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142336172026SOYT289848.5388.47712.233617
|15/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14679257054.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.155( ba Bui Thi Nam).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/06/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506142256002026A5XT083703.5389.82763.225600
|15/06/2026
|20.000,00
|6165ORCOQ2Q4IQ3G.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260614.223949.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien#SP#020097042206162230562026MU43210275.5390.3218.223057
|16/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14710120593.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.157(hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806162210212026f8a6497665.5189.37069.221022
|16/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14710046000.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|6167SGTTH2142LBF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260616.215620.070141287050.SACOMBANK.970403
|16/06/2026
|100.000,00
|6167SGTTH21R55KB.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260616.215505.070141287050.SACOMBANK.970403
|16/06/2026
|100.000,00
|6167SGTTH21R563E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.215301.070141287050.SACOMBANK.970403
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14709600891.Ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14709456319.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14709464549.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14709378688.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14709309430.Tran Phuoc Thinh ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu - Tay Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|20.000,00
|6167MSCBD2RPZKG7.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh ms 2026157.20260616.210311.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14709232351.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|MS2026-157 CHAU NGOC LINH KHANH LINH HUNG YEN-160626-20:22:04 1uko384739#SP#0200970416061620220420261uko384739.5387.60373.202204
|16/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14708511749.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14708166827.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167IBT1kCPMWYKN.MS 2026.157 FT26167303840004.20260616.195853.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/06/2026
|18.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .Uh.Ms .2026.153 anh Dang Van Kim .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061619545520264dvz028168.5387.75826.195455
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1kCPVILKU.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167137052079.20260616.185751.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|16/06/2026
|25.000,00
|6167MSCBD2R7EIJ9.ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260616.185051.0001951915001.TRAN KIM TRANG.970422
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14706806194.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0371000442019 NGUYEN MANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14706656477.ung ho MS 2026.157 ( Be Ngoc Linh- Khanh Linh).CT tu 0461000406633 DUONG THAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|6167TPBVI2B4IDZU.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.182759.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|16/06/2026
|20.000,00
|6167TPBVI2B4IRA1.MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260616.182207.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|16/06/2026
|400.000,00
|6167TPBVI2B4IAZK.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.181750.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|16/06/2026
|20.000,00
|6167MSCBD2R7FTX2.gui ms 2026 156.20260616.181613.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14705977548.Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14705849393.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14705548802.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14705541907.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026157 2 BE LINH-160626-17:35:55 MSsh015079#SP#020097041606161735562026MSsh015079.5388.69004.173556
|16/06/2026
|121.148,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061617321520268j5m375629.5389.39674.173213
|16/06/2026
|100.000,00
|6167IBT1kCPDDJ12.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167408915988.20260616.173143.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 2 be Ngoc Linh va Khanh linh#SP#020097040506161717382026VMKK086573.5388.29122.171738
|16/06/2026
|5.000.000,00
|ung ho 2 be ngoc linh va khanh linh MS 2026157#SP#020097042206161641462026AM19318050.5388.74035.164147
|16/06/2026
|100.000,00
|6167MCOBQ2QEYJC1.Ung ho ms2026.157 hai be ngoc linh va khanh linh.20260616.163849.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14704188549.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0251002714431 DUONG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14704009643.ung ho MS 2026.157(hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1039950451 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167TPBVI2B4GE46.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260616.161425.04072777501.NGUYEN THI GIANG.970423
|16/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061616141620267A4J726816.5189.89896.161417
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14703882626.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|6167SHBAA2JVHXTU.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.154954.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|16/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#020097042206161544402026R6DG747621.5389.6750.154439
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1kCPS2Q5U.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167785338172.20260616.154406.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14703404136.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9988081331 NGUYEN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|43.511,00
|MBVCB.14703319268.UNG HO MS 2026. 157 ( haibe NGOC LINH, KHANH LINH ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206161530372026QP1M360423.5387.25727.153038
|16/06/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161521552026HL64225940.5388.76655.152153
|16/06/2026
|1.000.000,00
|Chuyen tien ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.#SP#020097048806161519322026yftr826082.5390.62855.151933
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1kCP9FF38.Ung ho MS 2026 157 FT26167913850890.20260616.151552.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|16/06/2026
|30.000,00
|6167IBT1kCP9FBTU.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167714504180.20260616.151445.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806161508512026ryve791531.5387.3838.150851
|16/06/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI HOAI MS 2026 .157 hai be ngoc linh va khsnh linh#SP#020097048806161504072026660l775856.5189.77546.150407
|16/06/2026
|1.000.000,00
|6167IBT1aWTF835Q.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.150052.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|16/06/2026
|50.000,00
|6167IBT1kCP9KFK6.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167804134427.20260616.145304.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14702732433.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0531002494146 PHAM THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167IBT1kCP97CM7.TRAN NGOC NHANH chuyenMs2026 175 ngoc linh va khanh linh FT26167724739395.20260616.144711.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-14:46:05 F0Fd642534#SP#020097041606161446062026F0Fd642534.5388.81785.144606
|16/06/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.157 . Hai chau Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161445182026VDUZ011845.5388.78561.144518
|16/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161440552026MXSA094476.5389.56607.144055
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14702624725.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167IBT1iJGEL3NS.ZP261670273372 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260616.143704.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|16/06/2026
|50.000,00
|6167IBT1iJGELT44.ZP261670277149 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.143622.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|16/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133700794823.20260616.133700794823-0915675775_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|16/06/2026
|500.000,00
|6167IBT1kCP98KXC.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167023234073.20260616.141721.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|6167TPBVI2B4ZAKS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260616.141343.00005177353.TRAN NGOC SON.970423
|16/06/2026
|200.000,00
|6167TPBVI2B4ZQUX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.141314.38597396800.NGUYEN TRINH VINH.970423
|16/06/2026
|100.000,00
|6167IBT1kCP9IY3D.Ung ho MS 2026 157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167827767118.20260616.141257.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|16/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097041506161411072026rJia622002.5189.15028.141107
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14702227649.Bibun Ung ho MS2026.156 ( ong Nguyen Van Yen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-14:04:31 Wl5U392203#SP#020097041606161404322026Wl5U392203.5390.85005.140432
|16/06/2026
|20.000,00
|6167MSCBD2RNVMSU.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.140416.0385835919.NGUYEN HUU BAN.970422
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14702197814.Bibun ung ho MS 2026.157 ( hai be Khanh Linh va Ngoc Linh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14702145755.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-13:50:50 s0Z1613964#SP#020097041606161350502026s0Z1613964.5390.24118.135048
|16/06/2026
|200.000,00
|6167TPBVI2B4JPX8.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.134704.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|16/06/2026
|100.000,00
|6167MCOBQ2QWNL9P.Ung ho MS 2026157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.134644.80001654084.TRUONG THI DIEU HUONG.970426
|16/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061613450220264I4W245149.5390.98403.134500
|16/06/2026
|100.000,00
|6167IBT1kCP9JLH7.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26167709017325.20260616.134030.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14701934995.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|6167IBT1iJGE73VI.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 157 ngoc linh khanh linh.20260616.133841.111555222.VU THI THU THAO.970432
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14701863596.ung ho MS 2026.109 ( em Nguyen Quang Huy).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|6167TPBVI2B4JTUB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.133344.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
|16/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI SAM ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097041506161331322026z6BI534565.5387.37899.133130
|16/06/2026
|100.000,00
|6167SGTTH21R2HDZ.IBFT Ung ho MS 2026.157 - hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.133038.060284069555.SACOMBANK.970403
|16/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806161325172026wmzo509342.5387.12177.132518
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14701748083.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-13:19:56 hYa5654698#SP#020097041606161319562026hYa5654698.5390.89078.131956
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14701678616.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167ORCOQ2QWIQ4Y.LOC HO TRO MS 2026.157 HAI BE LINH.20260616.131417.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|16/06/2026
|300.000,00
|6167IBT1kCP2TPSQ.Ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167101081883.20260616.130836.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1kCP2TU5K.Ung ho MS 2026.157 FT26167165858071.20260616.130833.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|16/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14701441142.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14701357874.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9839113113 PHAN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|6167IBT1kCP2KZXB.ms 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26167950524896.20260616.124816.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|16/06/2026
|70.000,00
|6167WBVNA2JVUJTX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.124735.104003466286.NGUYEN THUY LINH.970412
|16/06/2026
|300.000,00
|6167IBT1iJGE55A8.Ms 2026-157 uh Ngoc Linh Khanh Linh.20260616.124038.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|16/06/2026
|100.000,00
|6167IBT1iJGEPGBB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.122343.0986660302.NGUYEN THU PHUONG.970432
|16/06/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.155#SP#020097042206161221182026739B661358.5387.10749.122119
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1iJGEUAB6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 157 NGOC LINH va KHANH LINH.20260616.121509.247529918.LE THI HOA.970432
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14700846170.LE THI TRANG chuyen tien 2026.157 ( be Ngoc Linh - Khanh Linh) .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)#SP#020097041506161201282026Ukuc325607.5390.95258.120128
|16/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061611563520264ckv259721.5387.66158.115634
|16/06/2026
|20.000,00
|6167IBT1kCP21T57.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26167784580831.20260616.115305.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|16/06/2026
|20.000,00
|6167IBT1kCP2JHPP.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26167301066809.20260616.115016.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14700369464.MS 2026.155 Bui Thi Nam.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|6167IBT1kCPC334H.Ung ho hai be Ngoc Linh va Khanh Linh, MS 2026.157 FT26167520608500.20260616.113424.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133679966379.20260616.133679966379-0914843132_Ung ho Ms 2026157 be Khanh Linh va Ngoc Linh
|16/06/2026
|300.000,00
|6167VNIB02CBHYIB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.112053.799997899.PHAN MINH THANG.970441
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14699972325.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061611160720269rvt104690.5387.12963.111608
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14699805252.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1kCPC499C.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167673513152.20260616.105911.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|16/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161052342026TEE1044990.5389.74274.105234
|16/06/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14699561802.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0071000619922 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14699373272.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0281000473471 TRAN VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026 157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-10:38:42 CMhY995154#SP#020097041606161038422026CMhY995154.5388.92571.103843
|16/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061610352820262w65954029.5388.72870.103526
|16/06/2026
|105.000,00
|6167IBT1iJGEQ7CC.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.102900.0915244298.TRAN XUAN HA.970432
|16/06/2026
|500.000,00
|6167IBT1kCPC93Y8.ung ho MS 2026.156 -ong Nguyen Van Yen FT26167809613000.20260616.102707.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14699193644.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|IBVCB.14699186257.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14699102069.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14699090101.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14699081075.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14699069443.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|6167IBT1aWTTTUWG.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.101805.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14699065105.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161018102026FV0U257488.5388.74134.101811
|16/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161017302026RM44689191.5388.69803.101730
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14699048130.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14698968610.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-10:03:03 HuNk252987#SP#020097041606161003042026HuNk252987.5390.86165.100304
|16/06/2026
|50.000,00
|6167MCOBQ2QWERJ7.Ung ho ms2026.155 bui thi nam.20260616.095834.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/06/2026
|100.000,00
|2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061609582020269emk813804.5388.60611.095821
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1aWTTHGLV.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.095537.8166778899.NGUYEN VAN CUONG.970437
|16/06/2026
|20.000,00
|6167MSCBD2RI8VCL.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.095228.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14698664375.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806160950222026p1dl786324.5389.18986.095022
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14698591935.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-157.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|35.000,00
|MBVCB.14698587829.ung ho MS 2026.153 e Dang Van Kim.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|6167MCOBQ2QWW3CR.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.094501.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|16/06/2026
|100.000,00
|6167VNIB02CBUXFW.ung ho Ms 2026.157(Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.093941.016214189.LAI THAI OANH.970441
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806160933352026hlcu728164.5388.35959.093335
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14698406348.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14698358428.Ung ho MS 2026.157 ( 2 Chau Hoang Linh va Khanh Linh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167MCOBQ2QWEWC9.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260616.092438.03101010965538.HOANG VIET.970426
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14698241678.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14698222224.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14698209539.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.157#SP#020097048806160912102026t6gg654779.5387.38198.091208
|16/06/2026
|87.000,00
|6167SGTTH21ZEIPY.IBFT 2026.157 be ngoc linh. khanh linh.20260616.090846.030008608802.SACOMBANK.970403
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14697951143.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1034123000 BUI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|6167IBT1kCP1MXWA.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167015801066.20260616.085828.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14697905822.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0061000108782 NGUYEN THI HOAI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|NGO THI HA chuyen tien Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220616085627202672P0630403.5389.71144.085627
|16/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133660888448.20260616.133660888448-0854076607_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14697727488.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704050616084259202644EQ001590.5387.19248.084257
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14697709606.Chuyen tien ung ho MS 2026 157 Ngoc Linh Khanh Lin.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14697690077.2026.157.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14697597734.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|6167TPBVI2BRNFGD.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.083113.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14697522847.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14697493766.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0541000229954 HOANG TUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1iJGKGEKP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.082421.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
|16/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14697433988.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|400.000,00
|6167SGTTH21ZUR8Z.IBFT Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.082058.060938026191.SACOMBANK.970403
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14697381380.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0491000063563 VU TRONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14697357884.MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|6167VNIB02CBFMR1.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260616.081532.081019.TA THI THU HIEN.970441
|16/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14697268601.ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|1.000.000,00
|6167IBT1kCPJFZQA.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167250800803.20260616.080953.13301012741005.VND-TKFI-LUU HA AN.970407
|16/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806160809342026mo7e452966.5389.204.080934
|16/06/2026
|50.000,00
|6167VNIB02CB83MP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.080839.081019.TA THI THU HIEN.970441
|16/06/2026
|400.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh , Khanh Linh#SP#02009704880616080759202699zc448134.5189.96043.080758
|16/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14697211507.LE DINH TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.157 Hai be NGOC LINH_ KHANH LINH.CT tu 1055115421 LE DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-08:04:27 el5C210496#SP#020097041606160804272026el5C210496.5390.83494.080428
|16/06/2026
|50.000,00
|6167IBT1kCPJL6CP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167697316308.20260616.080256.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|16/06/2026
|200.000,00
|6167IBT1aWTT4F1R.ung ho MS 2026157 hai be ngoc linh va khanh linh.20260616.080208.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|16/06/2026
|6.868,00
|6167MSCBD2RD3T23.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260616.080012.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704880616075808202636gg418389.5389.63010.075808
|16/06/2026
|10.000,00
|6167MCOBQ2QWZP2E.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260616.075721.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|16/06/2026
|300.000,00
|6167VNIB02CBCN2Q.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.075529.170793999.PHAM VAN NAM.970441
|16/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14696906578.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14696890532.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14696833963.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14696805983.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14696785733.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14696774462.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh, Khanh Linh#SP#020097048806160725212026uk39320124.5389.63423.072521
|16/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220616070851202604T9329828.5189.16364.070849
|16/06/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.134796.20260616.070623.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|16/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14696413614.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14696416546.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14696244053.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.157-hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970405061606423120267I2L098778.5189.55405.064231
|16/06/2026
|300.000,00
|6167IBT1kCPJVSEE.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26167060115504.20260616.063949.19135133576014.VND-TGTT-LE PHUONG NHAN.970407
|16/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970488061606210920268gbe164347.5390.15475.062109
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14696009285.ung ho ms:2026.155.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14695996518.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.153 (em Dang Van Kim) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14695968640.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14695955873.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14695254173.MS 2026.156-mong ong Nguyen Van Yen suc khoe on dinh va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14695123069.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14725355929.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14725319477.UNG HO MS 2026.157 (2 chau Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14725305696.UNG HO MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14725283042.UNG HO MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14725255441.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|6168IBT1kCP7MXG6.Ung ho MS 2026.152 FT26169772520095.20260617.221648.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407
|17/06/2026
|500.000,00
|6168IBT1kCP7MQLW.Ung ho MS 2026.158 FT26169190117021.20260617.221249.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|DINH THI NHIP chuyen tien Ung ho MS 2026.142 be ngo phi phuoc hung#SP#020097042206172204382026I8ES875688.5388.31745.220438
|17/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14725020772.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.157(4 chau be mo coi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|6168MCOBQ2QKGI6W.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.215621.03001013785480.VU VAN THO.970426
|17/06/2026
|22.557,00
|6168MSCBD24AG1SV.Luckyyy.20260617.214727.34294766778899.NGUYEN THI HAI YEN.970422
|17/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704050617214603202602SR019417.5390.62291.214604
|17/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806172129542026z0v9020772.5189.85489.212954
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14724621516.CHU THI THU ug ho MS 2026.158 (4 chau mo coi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCPGK66P.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168356951391.20260617.205923.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCPGKA1E.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168325016873.20260617.205855.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
|17/06/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422061720452220265G3E426265.5388.33547.204520
|17/06/2026
|20.000,00
|6168MSCBD24A14EW.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 4 chau be mo coi ms 2026158.20260617.204246.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|17/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097041506172042062026FLZV552731.5390.12422.204206
|17/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061720354220264DM4359869.5388.72232.203543
|17/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14723494124.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh Va Khanh Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14723414960.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|50.000,00
|gui ms 2026.157 giup 2 be NgocLinh KhanhLinh#SP#020097048806172003332026ewbi699066.5189.55695.200333
|17/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14723186764.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|10.566,00
|6168IBT1kCPAL2AS.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26168163743184.20260617.193720.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|17/06/2026
|50.000,00
|6168TPBVI2BWKWDL.MS 2026.158. 4 chau be mo coi.20260617.192435.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14721560132.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|2.600.000,00
|6168IBT1bJMJLJM5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 4 chau be mo coi , MS 2026 -158.20260617.180317.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|17/06/2026
|49.314,00
|6168IBT1kCP4K1GF.Ung ho MS 2026.158 FT26168841484948.20260617.180101.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14720889073.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCP4YXWB.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168398859069.20260617.174659.19036827936011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|17/06/2026
|150.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133852961578.20260617.133852961578-0369183690_Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14719783390.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.158 (4 chau mo coi).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|1.000.000,00
|6168IBT1fJ1UEJY3.ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.165918.1303.LAM HOA TONG.970431
|17/06/2026
|250.000,00
|6168ORCOQ2QGNZKD.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.162748.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|17/06/2026
|300.000,00
|6168IBT1d18PCTUD.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 151 153 154 155 156 va 157.20260617.162557.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|17/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171619002026IROX472584.5388.31855.161858
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14719050064.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1031000007654 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|6168SGTTH21UY754.IBFT Ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi.20260617.160640.060284069555.SACOMBANK.970403
|17/06/2026
|100.000,00
|6168SGTTH21UY6S7.IBFT Ung ho MS 2026.158.20260617.160624.050119961413.SACOMBANK.970403
|17/06/2026
|100.000,00
|6168YOLOA2JS3FM3.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.160436.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034
|17/06/2026
|100.000,00
|6168VNIB02C81866.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.154820.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|17/06/2026
|50.000,00
|6168IBT1d18PW45E.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.153156.97042292M2f0cf3000000000bf0052.MBBANK IBFT.970422
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCP5X2C4.Ung ho MS 2026.128 Em Bui Thanh May FT26168883289787.20260617.152819.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|17/06/2026
|50.000,00
|6168IBT1fJ1UPWVX.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260617.151232.0071005427000.HOANG THI BICH NGOC.970438
|17/06/2026
|300.000,00
|6168IBT1kCP5HJNH.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho MS 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26168602720233.20260617.151155.19033835022011.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|17/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171511392026QCYE471652.5387.9929.151139
|17/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097041506171510592026E5LG875416.5389.6762.151059
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCP5KDIV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168033083027.20260617.145904.10524911752015.VND-TGTT-NGUYEN DANG KHOA.970407
|17/06/2026
|500.000,00
|6168IBT1kCP5G587.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168958803964.20260617.145258.9909923746.NGUYEN VINH QUANG.970407
|17/06/2026
|20.000,00
|6168IBT1iJGLZ8JS.tu thien.20260617.145102.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|17/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220617143046202652QV953426.5390.83697.143046
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCP5U2BX.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168643006300.20260617.142641.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407
|17/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171418592026TOV2610213.5189.22571.141859
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCP5M2LD.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26168062062862.20260617.141537.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN .970407
|17/06/2026
|300.000,00
|6168IBT1kCP5JZCG.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168854852993.20260617.134733.19028482823011.VND-TGTT-TRAN KIM NGAN.970407
|17/06/2026
|50.000,00
|6168IBT1kCP5JDGN.MS 2026.158 FT26168956236912.20260617.134541.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14717078800.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9766679099 VO DOAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14717077682.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422061713372120262M5X428392.5390.15616.133722
|17/06/2026
|300.000,00
|6168IBT1kCPYNFML.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168300556761.20260617.133637.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|17/06/2026
|50.000,00
|6168IBT1kCPYNJGP.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.157 Ngoc Linh Khanh Linh FT26168440769994.20260617.133338.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|17/06/2026
|20.000,00
|6168IBT1kCPYRJ8F.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168479226850.20260617.132947.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/06/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704220617132915202668AY136435.5390.75843.132916
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCPYXW9B.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168845853555.20260617.132553.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1iJGL5DYK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.132531.105796021.DINH HUU HAN.970432
|17/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-13:22:05 Fpqg994183#SP#020097041606171322062026Fpqg994183.5388.42097.132203
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14716821751.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|6168MCOBQ2QGWC75.Ung ho ms2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.131833.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|17/06/2026
|500.000,00
|6168IBT1kCPYFJGG.Ung ho MS 2026.157 -hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168600492689.20260617.131828.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14716802164.MS 2026.158.CT tu 1036363715 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-13:14:41 ihVn437913#SP#020097041606171314422026ihVn437913.5389.4340.131442
|17/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.158 (4 chau be mo coi)#SP#020097041506171311522026pD94535331.5387.90458.131152
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCPYL2P2.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168679701177.20260617.131119.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14716718424.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|20.000,00
|6168IBT1kCPYH9S8.ung ho ms 2026.158, 4 chau be mo coi FT26168189479051.20260617.130739.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|17/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14716679865.ung ho 2026.158, ung ho 4 tre mo coi.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCPYZXMP.Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26168920194403.20260617.130638.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1iJGLPD3A.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.130633.144391101.MAC THI LOAN.970432
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14716675322.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14716660155.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14716664804.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|6168SGTTH214HXA3.IBFT Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260617.130503.070989870988.SACOMBANK.970403
|17/06/2026
|100.000,00
|6168SGTTH214HGD2.IBFT Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.130341.070989870988.SACOMBANK.970403
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1iJGLUV5B.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 158 4 chau mo coi.20260617.125636.111555222.VU THI THU THAO.970432
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCPYVBNC.Ung ho MS 2016. 158 bon chau be mo coi FT26168945895723.20260617.121115.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCPYVDDT.Ung ho MS 2026. 158 4 chau be mo coi FT26168793690164.20260617.121025.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|17/06/2026
|50.000,00
|6168IBT1kCPYDCYY.Giup ma so 2026.158 FT26168700294908.20260617.120714.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|17/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14715628537.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|6168SHBAA2JSFEHI.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260617.114436.3030111974.CAO THI MINH HA.970443
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14715281243.BUI NGOC THAU chuyen tien MS 2026.157 .CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14715246416.Ung ho MS 2026. 152( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1aWTXJTYL.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026.158(4 chau mo coi).20260617.112339.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14715217700.Ung ho MS 2026. 157( hai be Ngoc Linh, Khanh Linh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|450.000,00
|MBVCB.14715144425.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14715139205.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206171110292026P7G6252853.5189.66601.111029
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14714992091.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1038302058 LA THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|1.000.000,00
|6168IBT1aWTXWYK7.UNG HO MS 2026.158 (4 CHAU BE MO COI).20260617.110428.700004652380.LY THU PHONG.970424
|17/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806171103042026t1oj660058.5189.19666.110304
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14714847397.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14714780937.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14714750151.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14714732628.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCPPSBMX.Ung ho 4 chau be mo coi, MS 2026.158 FT26168963717009.20260617.102751.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|6168ABBKA2JSAK3F.ung ho 4 be mo coi ms 2026 158.20260617.101744.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|17/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14714088637.DO THANH MY , Huy phong, Thanh Viet giup 2 chau Ngoc Linh -khanh linh 2026.157.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|6168TPBVI2BUSBD9.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.100504.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCPU32K5.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26168585565219.20260617.095432.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|17/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14713914965.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0541000344922 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|30.000,00
|6168IBT1kCPU6ICD.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168195260302.20260617.093612.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|17/06/2026
|300.008,00
|MBVCB.14713522690.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1iJGHGSUU.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.091907.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|17/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-170626-09:16:36 XuWn387426#SP#020097041606170916372026XuWn387426.5388.9273.091634
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCPUBZQU.Ung ho ms 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26168142424915.20260617.091515.8692101124.NGUYEN THI THUONG.970407
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1kCPU5L3R.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168032264007.20260617.091219.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|17/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806170910342026f415253818.5387.80841.091034
|17/06/2026
|50.000,00
|6168MCOBQ2QE7X3Q.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260617.090600.03101010965538.HOANG VIET.970426
|17/06/2026
|30.000,00
|6168IBT1kCPUPYRM.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168601456490.20260617.090450.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|17/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14713297367.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011004133154 TRAN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206170902292026AJ6L594247.5189.46408.090230
|17/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14713265602.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14713265120.Ung Ho MS 2026.158.CT tu 0061000204392 NGUYEN TRONG TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14713187294.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14713180863.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 158 4 CHAU MO COI-170626-08:55:18 kX5c300301#SP#020097041606170855182026kX5c300301.5390.14816.085518
|17/06/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.157#SP#020097048806170849222026khd7184467.5189.90912.084922
|17/06/2026
|100.000,00
|O5CH7JMLOA75-Trung Kien ung ho MS 2026.157#SP#020097042206170847292026W79U479526.5189.84204.084730
|17/06/2026
|100.000,00
|6168IBT1fJ184TWA.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.084612.90707057567.MBVBANK IBFT.970414
|17/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097041506170843062026Syhk506588.5388.67301.084306
|17/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14712968472.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1014491141 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#0200970422061708365920264WOM632048.5389.43692.083700
|17/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#0200970422061708333020269975551744.5388.30525.083331
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCPUWZVD.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26168904827506.20260617.082248.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|17/06/2026
|200.000,00
|MS 2026. 158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170818062026XZH0442758.5387.74083.081806
|17/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14712687782.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0611000182255 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000,00
|6168IBT1kCP8RWAK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168705547426.20260617.080959.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|17/06/2026
|1.000.000,00
|6168ORCOQ2QENTH3.DOAN DENISE LAN chuyen tien.20260617.080854.0098100002658008.DOAN DENISE LAN.970448
|17/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170808272026YGZL462888.5390.40044.080825
|17/06/2026
|6.868,00
|6168MSCBD2R578TX.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260617.075426.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|17/06/2026
|500.000,00
|6168IBT1kCP8LYFZ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26168301258675.20260617.075325.9984285819.HA THI NHUNG.970407
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14712342940.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0181002363773 NGHIEM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|150.000,00
|6168TPBVI2BUUJ98.Ung ho MS 2026.157 (Be Nhat Linh)..20260617.074442.01194603001.LE DUC PHU.970423
|17/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170731542026O3W5522109.5189.17078.073155
|17/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14712027897.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14711806693.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.158-4chau be mo coi#SP#020097040506170700152026DO6D094643.5390.20792.070016
|17/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14711708172.Chuyen tien ung ho MS 2026 158 bon chau be mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170649252026RSXV263252.5387.93709.064926
|17/06/2026
|300.000,00
|6168SHBAA2JXH1HN.Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi.20260617.063534.5555555591.NGUYEN THI AN.970443
|17/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14711354679.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|19.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms.2026.157 .be khanh Linh va Ngoc Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806170532002026nz24717542.5388.74721.053200
|17/06/2026
|10.000,00
|6168IBT1iJGZNFS3.ung ho ms 2026 148.20260617.031205.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|17/06/2026
|10.000,00
|6168IBT1iJGZNTAV.ung ho ms 2026 148.20260617.031104.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|17/06/2026
|20.000,00
|6168IBT1iJGZNLT1.ung ho ms 2026 148.20260617.031004.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|17/06/2026
|20.000,00
|6168IBT1iJGZNHB9.ung ho ms 2026 148.20260617.030808.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|17/06/2026
|30.000,00
|6168IBT1iJGZNHJJ.ung ho ms 2026 148.20260617.030727.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|17/06/2026
|50.000,00
|6168IBT1iJGZNZM3.ung ho ms 2026 148.20260617.030621.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|17/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14711001649.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806170021492026vv7p640952.5390.90305.002150
|17/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506162325232026HGX7097383.5388.18448.232523
|17/06/2026
|700.000,00
|UNG HO MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-23:02:07 2HgX133450#SP#0200970416061623020720262HgX133450.5388.77107.230205
|17/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh, ma GD 100000147485703#SP#020097044906162257522026Cj6Y309900.5388.69093.225752
|18/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506182234282026F9AR029298.5389.76532.223428
|18/06/2026
|50.000,00
|6169IBT1kCPXZNDJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170607421932.20260618.223046.782722941431.PHAM THI NGAN HONG.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14739987938.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|2.000.000,00
|6169IBT1bJM1VDXK.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.152 UNG HO HAI ANH EM TAI VA NHAN BAO VIETNAMNET.20260618.221106.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|18/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506182201362026hJqs974559.5189.73946.220136
|18/06/2026
|50.000,00
|6169VBAAA2JHTZKI.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.214733.3407205640147.TRAN THI THANH BINH.970405
|18/06/2026
|27.000,00
|MBVCB.14739704356.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|20.000,00
|6169MSCBD24FT1PZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Hoang Ngoc Han ms 2026159.20260618.214334.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|18/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14739608480.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.159(em Hoang Ngoc Han).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506182128582026KD2Y093241.5390.38515.212858
|18/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-180626-21:27:33 Sz0a062056#SP#020097041606182127332026Sz0a062056.5387.30988.212733
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14739445151.ung ho ms 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|30.000,00
|6169MSCBD24FCVTJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.212424.990976661015.PHUNG THI TAM.970422
|18/06/2026
|500.000,00
|6169IBT1fJ157NUR.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.211756.0962036226.BUI THI THU PHUONG.970431
|18/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134016096516.20260618.134016096516-0938122191_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18/06/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI MS 2026.159 Hoang Ngoc Han#SP#020097042206182105552026CYK0164226.5189.14321.210556
|18/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14738994011.ung ho MS 2026.159 - em Hoang Ngoc Han - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134013773132.20260618.134013773132-0919830872_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14738702342.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14738627006.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14738531569.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1036583514 NGUYEN VAN LUOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han, ma GD 100000148431067#SP#020097044906182024072026eAxW923083.5390.51925.202407
|18/06/2026
|150.000,00
|ung ho ms 2026.159#SP#020097042206182023212026S9EK316241.5387.47147.202318
|18/06/2026
|50.000,00
|6169IBT1kCP3AI8A.Ung ho ms 2026.158 FT26169635443971.20260618.201957.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|18/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14738345989.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.158 ( 4 Chau Be Mo Coi )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134006121561.20260618.134006121561-0932658914_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCP321FZ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169083367052.20260618.194205.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|18/06/2026
|1.000.000,00
|6169SGTTH21E834F.IBFT ung hobMS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.194037.8989.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14737737146.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|6169IBT1kCP3QHAP.MS 2026.159 FT26169561167817.20260618.193100.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1iJGRAC8S.MS 2026 152 hai anh em Tai va Nhan.20260618.185256.0968348206.LE THI NGA.970432
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#0200970488061818523520260qvi034799.5390.7811.185235
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPF45XK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169270050173.20260618.185206.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPFBEHH.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169151266044.20260618.185019.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
|18/06/2026
|1.000.000,00
|6169IBT1kCPFVYQC.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169752605260.20260618.183151.19129143240014.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG CAC.970407
|18/06/2026
|2.600.000,00
|6169IBT1bJM197R6.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Hoang Ngoc Han MS 2026 - 159 Chuc con som hoi phuc.20260618.180426.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|18/06/2026
|100.000,00
|6169SHBAA2J37ZUS.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.180203.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443
|18/06/2026
|50.000,00
|6169MCOBQ2QX27X1.Ung ho ms2026.159 hoang ngoc han.20260618.175524.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPTHAL5.DAO THI NHAT LE chuyen FT26169593030325.20260618.175337.19836429633021.VND--DAO THI NHAT LE.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|GIUP 2 BE MAC BENH BAI NAO. MS 2026.157-180626-17:52:10 yuAb926050#SP#020097041606181752112026yuAb926050.5388.65300.175211
|18/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097048806181750012026qtf5726608.5390.47776.175001
|18/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488061817492420261by5723502.5189.44381.174924
|18/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#0200970488061817480620267qn9716695.5387.33627.174806
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14735452050.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181739212026ob8i671314.5389.65658.173921
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14735409907.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0271000983633 NGUYEN VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|6169IBT1iJGR9DTE.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.172919.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|18/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506181714262026JTBX053775.5387.75899.171423
|18/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506181714082026JIiV592872.5388.74746.171405
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPTD9GS.Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han FT26169196510924.20260618.171346.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206181708202026B8PO713861.5189.31727.170820
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14734712454.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000799955 NGUYEN DINH VINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169SHBAA2J3HC2E.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.165855.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14734669285.MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14734629116.MS 2026.158 4 chau be mo coi.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|6169IBT1kCPLRHCU.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169668088768.20260618.165145.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|18/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14734192694.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|25.000,00
|MBVCB.14734186738.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPL7LVU.Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26169682448350.20260618.162414.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|18/06/2026
|30.000,00
|6169IBT1kCPLARAV.VAN THI PHUONG NGOC chuyen FT26169508532810.20260618.161916.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|6169SHBAA2J3XPLX.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.161537.0975929389.VU VAN KHUYEN.970443
|18/06/2026
|1.000.000,00
|6169IBT1kCPL5QLX.Ungho MS 2026.159 FT26169272766074.20260618.160837.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|18/06/2026
|50.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.6.2026 - MS 2026.151#SP#0200970415061815562420269999930230.5387.33519.155628
|18/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14733680159.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|491.500,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061815462220266c65172015.5387.70188.154622
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPL1XK3.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169330541116.20260618.153400.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061815192720260HIS045362.5189.8150.151928
|18/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.159#SP#020097040506181514412026FJ63024353.5387.79909.151438
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061815094120264JND598240.5390.51687.150941
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14733061023.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14733035268.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|10.000,00
|6169ICBVC2YAKP41.QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.150644.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14733015929.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14732943847.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732894936.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0891000635510 DINH NHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14732849016.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPH64YT.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169990322680.20260618.145206.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|18/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-14:51:19 2PIV287982#SP#0200970416061814512020262PIV287982.5189.48075.145120
|18/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.156 ( ong Nguyen Van Yen)#SP#020097041506181450452026igeQ924804.5189.44474.145045
|18/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.157 ( 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh)#SP#020097041506181449182026etQo920329.5389.37048.144918
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061814474420262gru975704.5388.28013.144741
|18/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.158 ( 4 chau be mo coi)#SP#020097041506181447412026gAro913791.5387.27141.144741
|18/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han)#SP#0200970415061814455820269Ovd909093.5389.17694.144558
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPH7H81.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169621373878.20260618.144249.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704880618143520202608u9939001.5189.61269.143520
|18/06/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-180626-14:32:36 YTBo147591#SP#020097041606181432362026YTBo147591.5390.47243.143236
|18/06/2026
|100.000,00
|6169SGTTH21WSL8D.IBFT Ung ho MS 2026.159 - em Hoang Ngoc Han.20260618.143230.060284069555.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181431532026umw5928945.5388.42482.143153
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPHBHJY.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169569020704.20260618.142901.8081888686.LUU THUY NGOC LAN.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732569480.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181427472026S20T622875.5390.21661.142748
|18/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097040506181426182026YTZP028523.5189.13741.142618
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14732531052.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0501000153076 PHUNG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|6169IBT1iJGX5ARY.Ms 2026-158 uh 4 chau be mo coi.20260618.142210.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.155#SP#020097042206181421352026EJH7466771.5390.90500.142136
|18/06/2026
|50.000,00
|6169IBT1kCPHPHLB.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169158206984.20260618.141837.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|18/06/2026
|250.000,00
|6169IBT1iJGX5QE5.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.141633.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1iJGXYZAF.ZP261690361663 Trung Kien ung ho MS 2026.159.20260618.141351.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732368398.MS. 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14732350544.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1037174706 NGUYEN PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732333750.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732341526.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169VNIB02CJVG52.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS2026 159 em Hoang Ngoc Han.20260618.140745.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14732300936.Ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181403202026YIJ0128733.5389.699.140320
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732288695.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732284071.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.159#SP#020097042206181355242026XNXT351183.5390.62440.135522
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732154758.Chuyen tien ung ho MS 2026 159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732133644.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1iJGX8NGE.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 159 hoang ngoc han.20260618.134713.111555222.VU THI THU THAO.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806181347102026qwf3811465.5389.24001.134707
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732105410.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002344503 DOAN THI PHUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181345202026ccse807059.5387.14906.134517
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14732080093.ung ho ms 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|6169IBT1iJGX85FG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.134207.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|18/06/2026
|1.000.000,00
|6169SGTTH21WKZ5M.IBFT ung ho ma so 2026.159 em hoang ngoc han.20260618.134123.060163067881.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14732026067.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|6169IBT1kCPH1EKS.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169026899013.20260618.133801.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|18/06/2026
|10.000,00
|6169IBT1kCPH143K.ung ho ms 2026.159, em Hoang Ngoc Han, chuc em va gia dinh binh an FT26169761316820.20260618.133731.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPH1JWR.Ung ho MS 2026.159 FT26169828123704.20260618.133538.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14731996634.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14731968446.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169MCOBQ2QVKY2M.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260618.133246.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
|18/06/2026
|200.000,00
|6169MCOBQ2QVK269.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260618.133149.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
|18/06/2026
|200.000,00
|6169MCOBQ2QVK2KL.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.133018.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
|18/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181328152026VDE1778936.5387.35865.132815
|18/06/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806181327312026i2ne764143.5389.32962.132731
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPHQF51.ung ho MS 2026.159 FT26169566230089.20260618.132723.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|18/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14731863808.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169SHBAA2J3TSCA.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.131903.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPZRA5D.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169568861729.20260618.131842.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
|18/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14731804771.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061813131520268QBI102092.5388.66811.131316
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPZXCJJ.Ms 2026 159 em Hoang Ngoc Han FT26169400483015.20260618.131313.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14731756981.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169VNIB02CJWJZR.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.130935.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|18/06/2026
|200.000,00
|6169MCOBQ2QVGSBB.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.130537.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14731636052.HA QUOC VINH chuyen tien Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0021000367005 HA QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169VNIB02CJUW2G.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.125812.511838999.NGUYEN THI THANH MAI.970441
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14731516439.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011003712425 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|1.000.000,00
|6169IBT1aWTNIWRW.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.124808.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|18/06/2026
|300.000,00
|THIEN ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181242082026lm1t653814.5390.14518.124205
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPZGFTG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169034566391.20260618.123744.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|18/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14731330737.MS 2026.159.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPZGP6A.ms 2026. 159 hoang ngoc han FT26169350384074.20260618.123622.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|18/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14731314344.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14731297606.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14731296999.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351001170647 DUONG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14731227768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|6169VNIB02CJZJGC.Ms 2026.159 ( Hoang Ngoc Han ).20260618.122009.288666999.NGUYEN DINH QUYEN.970441
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1iJGX1HG5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 158.20260618.121822.247529918.LE THI HOA.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1iJGX14PM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 159 HOANG HGOC HAN.20260618.121625.247529918.LE THI HOA.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14730992364.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806181208142026g7xg546728.5388.15657.120811
|18/06/2026
|3.103,00
|MBVCB.14730901478.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026159.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14730857483.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004076180 DONG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14730826237.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1056141770 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169VNIB02CJJJRI.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260618.115801.023923838.LE THI HAI BINH.970441
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14730591923.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1039512751 MAI XUAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181144562026kfy0457581.5387.59782.114456
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097048806181144412026jclq456586.5388.58646.114441
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14730491250.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0771000585933 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181140202026zovw438958.5189.29429.114021
|18/06/2026
|500.000,00
|6169SHBAA2J31H2H.ung ho MS 2026.159 be Hoang Ngoc Han.20260618.113533.777799999.PHAM ANH TUAN.970443
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14730388367.chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|10.566,00
|6169IBT1kCP633UH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi FT26169304505653.20260618.113228.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14730322465.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9904461246 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14730326072.NGO THI ANH TUYET chuyen tien ma 2026159.CT tu 0031000220561 NGO THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14730290736.ung ho ms 2026159 em hoang ngoc han.CT tu 0591000390468 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|6.000.000,00
|MBVCB.14730226211.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|39.000,00
|ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206181120312026BH7M923841.5388.92845.112031
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061811194620265CB1270610.5387.88246.111946
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181119112026m3ga353437.5388.83587.111911
|18/06/2026
|500.000,00
|6169TPBVI2BE48TL.Ms 2026.159 ( em hoang ngoc han).20260618.111823.00900009001.PHAN THANH VINH.970423
|18/06/2026
|10.000,00
|6169IBT1aWTNCF7D.ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260618.111049.1107041028888.NGUYEN VIET PHUONG.970430
|18/06/2026
|20.000,00
|6169IBT1kCP6KMPY.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169002983471.20260618.110945.19027734547014.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG LY.970407
|18/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.159 e Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061811035720267j72292255.5388.79911.110357
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14729827277.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|6169TPBVI2BERL3Y.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.105552.19081686868.LUU THI KIEU OANH .970423
|18/06/2026
|5.000,00
|MBVCB.14729761135.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026158.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2026.159 be Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061810524620262Z8O046015.5388.12504.105243
|18/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-10:50:57 9ETO023564#SP#0200970416061810505720269ETO023564.5189.1684.105057
|18/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14729623815.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCP6V6UM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169963996448.20260618.103347.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181033422026UB45187756.5189.477.103342
|18/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14729464757.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|LE THI HONG Chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181029112026o4p4166257.5390.73158.102911
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14729384297.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071000980707 TRAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.159 em hoang ngoc han#SP#020097041506181024312026ambQ978960.5189.47075.102431
|18/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133939050948.20260618.133939050948-0782386643_Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18/06/2026
|30.000,00
|6169IBT1kCP6CPKI.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169074832514.20260618.101745.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|6169NBVAF2LICWBH.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.101726.127086612933.VND-VU THI LINH-TKTC.970419
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCP6CS78.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169019637809.20260618.101709.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-180626-10:12:48 0jVQ700173#SP#0200970416061810124820260jVQ700173.5189.79885.101249
|18/06/2026
|500.000,00
|6169IBT1aWTNQFZ5.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.20260618.101212.06700014222019.NGO SON TUNG.970440
|18/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 159 EM HOANG NGOC HAN-180626-10:12:04 tUBC871116#SP#020097041606181012042026tUBC871116.5388.75946.101204
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen-180626-10:12:02 JyXH871908#SP#020097041606181012032026JyXH871908.5388.76326.101203
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-180626-10:11:34 PVUW815025#SP#020097041606181011342026PVUW815025.5388.73679.101134
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-180626-10:10:39 zM5U658919#SP#020097041606181010392026zM5U658919.5189.68440.101040
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-10:09:46 UDDR127724#SP#020097041606181009462026UDDR127724.5388.64140.100946
|18/06/2026
|20.000,00
|6169IBT1iJG3GFXK.Ung ho MS 2026-155 ba Bui Thi Nam.20260618.100602.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|18/06/2026
|20.000,00
|6169IBT1iJG3GZNP.Ung ho MS 2026-156 ong Nguyen Van Yen.20260618.100503.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|18/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14729115239.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351000546978 DANG CONG QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169SGTTH21WMNZX.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.100258.050068273819.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|300.000,00
|6169IBT1kCPEN86J.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169642023480.20260618.100231.14021677358017.VND-TGTT-LE THI TUYET DUNG.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1iJG3GS8M.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.100032.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432
|18/06/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.159 be Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061810001220268UX4086362.5387.9548.100012
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1fJ1YWL6B.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.095726.140414849056530.PHAM THI THUY AN.970431
|18/06/2026
|100.000,00
|6169MCOBQ2QVBSTW.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260618.095637.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180944292026V4Z0572290.5189.28271.094430
|18/06/2026
|100.000,00
|UNG HO 2026159 HOANG NGOC HAN-180626-09:40:14 EQJu170142#SP#020097041606180940152026EQJu170142.5390.6856.094015
|18/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180935332026MP5N067896.5389.83833.093530
|18/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506180928362026eCnu782540.5388.50816.092836
|18/06/2026
|20.000,00
|6169MSCBD241C4DE.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.092808.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220618092753202639OZ316813.5387.47645.092753
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14728634416.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0831000060166 PHAM THI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133932534251.20260618.133932534251-0988080091_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18/06/2026
|50.000,00
|6169MCOBQ2QVBVSV.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260618.092536.03101010965538.HOANG VIET.970426
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14728589109.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14728581339.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|500.000,00
|6169IBT1kCPEGN38.Ung ho MS 2026.158 -4 chau be mo coi FT26169643500122.20260618.092414.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|18/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DUONG THI CAM NHUNG chuyen tien#SP#020097040506180923192026W0HV009730.5388.26244.092319
|18/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN NGOC HUONG Chuyen tien#SP#0200970488061809191720265be1923412.5387.7791.091918
|18/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DINH THI LAN PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180918382026OHBP087718.5388.6101.091838
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14728449618.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180913492026HORV233326.5189.84693.091350
|18/06/2026
|20.000,00
|6169IBT1kCPEBK9E.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169621730168.20260618.091341.19036686726016.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407
|18/06/2026
|600.000,00
|SHGD:10000366.DD:260618.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO 2026.159 CHUC HOANG NGOC HA N MAU KHOE
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#020097042206180911012026QHWG148654.5389.72203.091059
|18/06/2026
|200.000,00
|ms2026159#SP#020097048806180909432026l4z2892062.5388.65975.090943
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14728372744.ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14728263403.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169SGTTH21WAJIN.IBFT ungho2026.158.20260618.085652.050086086597.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061808564220268VBC602638.5389.10798.085642
|18/06/2026
|150.000,00
|6169IBT1aWTRFE8T.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.085406.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|18/06/2026
|500.000,00
|6169VCBCH21WAARL.ung ho MS 2026.159.20260618.085247.0017041027834.LAM HUU HAU.970454
|18/06/2026
|200.000,00
|6169IBT1kCPEDT9Y.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169467152875.20260618.084551.1949711828.MAC LE DAN THANH.970407
|18/06/2026
|500.000,00
|6169IBT1kCPEDPFW.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169507040091.20260618.084435.19035555259025.VND-TGTT-DANG THI THAI.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1iJG3MF4Z.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.083805.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|18/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133926344944.20260618.133926344944-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026159
|18/06/2026
|500.000,00
|6169SGTTH21WQ8V4.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.083519.050007164839.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14727951301.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho ms2026.092 be tao thi phang.CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180833202026H94R075771.5388.18929.083317
|18/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026.159 em hoang ngoc Han#SP#020097048806180829302026qebo763119.5189.5202.082927
|18/06/2026
|500.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 159 ( em Hoang Ngoc Han)#SP#020097041506180829062026z8RS590828.5387.4073.082906
|18/06/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133925132483.20260618.133925132483-0904466093_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14727814404.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14727775773.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061808201220265kv8732680.5390.70750.082012
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14727740480.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806180818352026wjy9726809.5389.64466.081835
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14727685264.Ung Ho Ma So 2026.159( Em Hoang Ngoc Han).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180812042026FMEZ078544.5388.41431.081204
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14727613812.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1aWTRH64W.ung ho MS 2026159 em hoang ngoc han.20260618.080739.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|18/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14727570252.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180759282026A6QB873950.5387.98509.075928
|18/06/2026
|6.868,00
|6169MSCBD24BIXED.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260618.075827.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|18/06/2026
|500.000,00
|6169VNIB02CF9VVI.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260618.075819.969886886.NGUYEN THI TU.970441
|18/06/2026
|1.000.000,00
|6169IBT1kCPKLZIT.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169145388069.20260618.075404.4070888888.NGUYEN THANH TRUNG .970407
|18/06/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.158 . 4 chau be mo coi#SP#020097048806180747182026ujvj629500.5189.61300.074718
|18/06/2026
|100.000,00
|NAM MO A DI DA PHAT Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180746212026TW3Z265722.5390.59253.074622
|18/06/2026
|10.566,00
|6169IBT1kCPK6SEM.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169047347993.20260618.074019.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14727288299.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|6169ORCOQ2QVL768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.073943.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
|18/06/2026
|600.000,00
|6169VNIB02CFX4ZU.ung ho ma so 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.071934.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|18/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.159-em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180713052026VP2F032408.5388.60309.071305
|18/06/2026
|100.000,00
|6169SGTTH21U5GQP.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho Ms.2026.154 ba dang thi thu.20260618.070828.060322980127.SACOMBANK.970403
|18/06/2026
|60.000,00
|6169IBT1kCPK57Z5.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh FT26169920885551.20260618.070541.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14726894349.uh MS 2026.156 (Nguyen Van Yen). .CT tu 0721000625844 NGUYEN THI NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPK5YZ4.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh FT26169931645780.20260618.070445.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|18/06/2026
|100.000,00
|6169IBT1kCPK58L7.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169496600175.20260618.070418.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|18/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180651332026BPBX052460.5388.3811.065133
|18/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14726670425.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14726628474.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|6169TPBVI2BEYDGM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.063721.00400691402.THAN VAN TUYEN.970423
|18/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14726579080.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806180538322026svs2360960.5390.86562.053830
|18/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14726307765.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14726195902.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/06/2026
|50.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro giup do cho ms 2026.158#SP#0200970488061800095920265p3a269878.5390.91665.000959
|18/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206172350372026244X115227.5387.67290.235038
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1kCYDYUGN.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26171152376859.20260619.230751.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|6170IBT1fJ1AQ1SV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.225838.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14754966606.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.156(Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|50.000,00
|6170TPBVI2BVB565.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.223044.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|19/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14754791818.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI XE chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506192229032026DHHR078448.5388.28411.222903
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)#SP#020097041506192225462026z0w6208884.5389.20037.222546
|19/06/2026
|300.000,00
|6170SGTTH21KCJNI.IBFT Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260619.222002.020101564364.SACOMBANK.970403
|19/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14754556600.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14754508627.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14754497021.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14754454332.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|6170TPBVI2BVA2VI.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.214328.05001686901.DAM MY HANH.970423
|19/06/2026
|300.000,00
|6170TPBVI2BVQ76P.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260619.214146.05001686901.DAM MY HANH.970423
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14754033882.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14753867662.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|20.000,00
|6170MSCBD244DAW6.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Dang Thi Thuy ms 2026160.20260619.210040.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|19/06/2026
|500.000,00
|6170MCOBQ2Q9N5UV.Ung ho Ms 2026.159 ( em hoang Ngoc Han).20260619.205533.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|19/06/2026
|500.000,00
|6170MCOBQ2Q97WLV.Ung ho Ms 2026.158( 4 chau be mo coi).20260619.205427.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|19/06/2026
|200.000,00
|6170IBT1kCYS9XNT.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170069410947.20260619.203201.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|19/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14753135873.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|6170IBT1kCYSJG2G.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170006350616.20260619.202010.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|19/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806192018012026ucy8022409.5389.23903.201801
|19/06/2026
|20.000,00
|LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.160#SP#02009704880619200837202607p5985450.5388.67139.200837
|19/06/2026
|20.000,00
|LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.159#SP#020097048806192008052026zgxx983367.5388.63530.200802
|19/06/2026
|68.000,00
|NGO THI ANH TUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#0200970488061920052020264m3e972871.5390.47274.200521
|19/06/2026
|50.000,00
|6170SHBAA2JIQSPP.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.195719.0947163317.NGUYEN BAO TRANG.970443
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1kCY9HKW8.Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han FT26170496004710.20260619.195316.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806191923472026z9ck808412.5388.89960.192347
|19/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191922502026vtr8804403.5388.84531.192247
|19/06/2026
|100.000,00
|6170ABBKA2JIL2VL.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.191740.0909304322.TRINH THI NGUYET.970425
|19/06/2026
|50.000,00
|6170ASCB02C4CLDN.UNG HO MS 2026.160 CHI DANG THI THUY-190626-19:17:39 6170ASCB02C4CLDN.20260619.191739.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|19/06/2026
|50.000,00
|6170IBT1kCY9248E.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.160 C Dang Thi Thuy FT26170309886170.20260619.185908.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|19/06/2026
|20.000,00
|6170IBT1kCY2NYVI.Ung ho ms 2026.159 FT26170159665658.20260619.184448.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|19/06/2026
|5.000.000,00
|6170IBT1kCY2K5B5.CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 2026.160 FT26170754049744.20260619.181916.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1aWFWRE6C.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.175308.005704070001100.TA PHUONG DUNG.970437
|19/06/2026
|39.000,00
|ung ho ms 2026.159 em HOANG NGOC HAN#SP#020097042206191717172026CHDT556431.5389.48202.171717
|19/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)#SP#020097041506191701192026gJqZ697820.5389.41681.170119
|19/06/2026
|20.000,00
|6170ICBVC2YCXVBT.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260619.165829.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|19/06/2026
|10.000,00
|6170ICBVC2YCXZXW.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260619.165652.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|19/06/2026
|10.000,00
|6170ICBVC2YCXCZ5.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260619.165542.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|19/06/2026
|10.000,00
|6170ICBVC2YCXLCV.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.165429.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1iJ7WLZ1M.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.164734.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1iJ7WL4U8.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260619.164611.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|19/06/2026
|50.000,00
|6170VNIB02CR99EB.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.164357.692998888.DO QUANG HUY.970441
|19/06/2026
|50.000,00
|6170IBT1iJ7WLJKC.ZP261700417863 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.164253.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYCU51P.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170261216847.20260619.163813.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
|19/06/2026
|39.000,00
|6170IBT1kCYCIIJD.uh ms 2026.159 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26170728955111.20260619.163229.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|19/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14748919010.Ung ho MS 2026.160(Chi Dang Thi Thuy).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#02009704050619161551202610AJ063149.5387.55725.161548
|19/06/2026
|300.000,00
|6170IBT1kCYC1DP4.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26170742364582.20260619.161016.75306975091975.DANG VAN SUONG.970407
|19/06/2026
|10.000.000,00
|6170MCOBQ2Q9UG7J.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.160402.80000320563.LE THU THUY.970426
|19/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14748551694.Le Tien Song ung ho MS2026.160(chi Dang Thi Thuy).CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|10.000,00
|6170ICBVC2YCRKAQ.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260619.155628.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|19/06/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so 2026 114 chau Duong#SP#020097042206191555432026K2E2400043.5189.39175.155543
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191555112026PH7K586218.5387.36031.155509
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14748449548.Ung ho MS 2026.158.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14748446503.Ung ho MS 2026.159.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061915484820268pn3864997.5387.96622.154845
|19/06/2026
|30.000,00
|Ung ho 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061915322620265skn809375.5388.99306.153222
|19/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042206191529192026QGJ4327088.5387.81771.152920
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1kCY1EQR9.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26170146980204.20260619.152839.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14748122044.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1fJ14W547.2026 157 ngoc linh khanh linh.20260619.152126.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1kCY1PUWN.Ung ho MS 2026.159 -em Hoang Ngoc Han FT26170623025929.20260619.150134.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14747729217.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14747726793.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206191453142026VP4G258328.5389.78701.145315
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14747674844.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1050207088 NGUYEN THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|6170SGTTH21G4B1C.IBFT Ung ho MS 2026.160 - chi Dang Thi Thuy.20260619.145121.060284069555.SACOMBANK.970403
|19/06/2026
|100.000,00
|6170SGTTH21GREZV.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.143954.050060949503.SACOMBANK.970403
|19/06/2026
|50.000,00
|gui ms2026.160 giup do chi DangThiThuy#SP#020097048806191437072026ws7j636491.5389.95142.143708
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14747497526.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.160(dang thi thuy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14747469717.HOANG THI QUYNH TRANG chuyen tien ung ho MS2026.160 ( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1iJ7WI5GN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 160 DANG THI THUY.20260619.143329.247529918.LE THI HOA.970432
|19/06/2026
|150.000,00
|6170IBT1kCY1CXK7.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170637421575.20260619.142939.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407
|19/06/2026
|20.000,00
|6170IBT1aWFWB61V.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.142407.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433
|19/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14747342006.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14747313328.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-14:19:47 MdEf556544#SP#020097041606191419482026MdEf556544.5388.7852.141948
|19/06/2026
|50.000,00
|6170MCOBQ2Q9JJ53.Ung ho ms2026.160 dang thi thuy.20260619.141822.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|19/06/2026
|100.000,00
|6170TPBVI2BKT82M.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.141649.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|19/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506191412242026FAU1044305.5390.72564.141224
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYJR32I.Ms 2026 160 chi Dang Thi Thuy FT26170942954672.20260619.140802.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1iJ7WD4FN.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.140507.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|19/06/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.160 DANG T THUY-190626-14:02:23 G5T5640064#SP#020097041606191402232026G5T5640064.5387.26445.140220
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-190626-13:59:36 VTa3483508#SP#020097041606191359362026VTa3483508.5387.13297.135933
|19/06/2026
|100.000,00
|6170TPBVI2BKJZTM.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.135711.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-13:55:20 sVxn664276#SP#020097041606191355212026sVxn664276.5189.94483.135521
|19/06/2026
|100.000,00
|6170TPBVI2BKJA2Z.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260619.135116.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYJTJ5J.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170860660113.20260619.135015.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|6170SGTTH21GJ7F4.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.134858.050115320669.SACOMBANK.970403
|19/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14746877017.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|50.000,00
|6170IBT1kCYJ6L55.ung ho ma so 2026.160, chi Dang Thi Thuy FT26170158618808.20260619.133802.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYJ6L1Z.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170681426540.20260619.133800.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704880619133705202663bh481360.5189.11740.133705
|19/06/2026
|50.000,00
|gui ms 2026.159 giup be HoangNgocHan#SP#020097048806191334452026gnim475972.5387.2026.133445
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14746824793.MS 2026.160( Chi Dang Thi Thuy).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|50.000,00
|6170ORCOQ2Q9AGWA.LOC HO TRO MS 2026.160 DANGTHITHUY.20260619.133152.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|19/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14746748049.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho ms 2026.160( chi Dang Thi Thuy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|150.000,00
|6170IBT1aWFWPXQV.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.132633.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437
|19/06/2026
|10.000,00
|6170IBT1kCYJ7Y8F.ung ho ms 2026.160, chi Dang Thi Thuy, chuc chi va gia dinh binh an FT26170990080803.20260619.132526.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|19/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206191320552026ZDDZ580408.5189.39559.132056
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYJAHPQ.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170160204908.20260619.131903.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYJ4XER.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170938105447.20260619.131551.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|19/06/2026
|351.815,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704880619131340202677a6427540.5390.7829.131337
|19/06/2026
|200.000,00
|6170SHBAA2JDJLIU.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260619.131316.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14746587900.MS 2026.160-mong chi Dang Thi Thuy co nhieu sk va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|25.000,00
|6170IBT1iJ7W1DIW.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.131031.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14746546837.ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|6170IBT1kCYJ5Q5P.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170415879051.20260619.130501.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220619130103202677HA839421.5388.50274.130104
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14746421008.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|50.000,00
|6170VNIB02CRAGE6.ung ho ms 2026.160 (dang thi thuy).20260619.125118.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|19/06/2026
|50.000,00
|6170VNIB02CRATH5.ung ho ms 2026.159 (hoang ngoc han).20260619.124919.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|19/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506191240192026KTLD765184.5390.51184.124019
|19/06/2026
|50.000,00
|ms2026.160#SP#020097042206191222432026INK3652213.5387.54908.122243
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191220092026oeip287057.5189.40886.122009
|19/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191219292026b5yh284907.5189.36803.121926
|19/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191217132026J7YA569203.5189.23723.121710
|19/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134084711541.20260619.134084711541-0854076607_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19/06/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191201142026t7kl223610.5388.25874.120115
|19/06/2026
|19.777,00
|6170TPBVI2BKBDV2.MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.120046.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|19/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191158002026zqh0212243.5387.7024.115800
|19/06/2026
|50.000,00
|6170IBT1kCYWLACB.Giup ma so 2026.160 FT26170618891903.20260619.115547.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191151002026KTH2715289.5389.62511.115100
|19/06/2026
|250.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134081085558.20260619.134081085558-0917084975_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19/06/2026
|250.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134081192456.20260619.134081192456-0917084975_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19/06/2026
|1.000.000,00
|6170IBT1fJ1BGR77.ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).20260619.114641.1303.LAM HOA TONG.970431
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14745301462.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134078459922.20260619.134078459922-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms 2026159
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14745173698.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|6170IBT1aWFWD1CZ.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.112512.058704070000309.LY DIEP LINH.970437
|19/06/2026
|500.000,00
|6170VNIB02CZ6X9R.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.111847.967768358.DAO SONG TOAN.970441
|19/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704220619111651202636M6719454.5389.40870.111652
|19/06/2026
|300.000,00
|6170SGTTH21GQMT5.IBFT Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.111000.060006858700.SACOMBANK.970403
|19/06/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.160 chi dang thi thuy#SP#020097041506191107452026NfiR438681.5387.85015.110745
|19/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy.#SP#020097042206191105492026Z0T1339225.5389.72210.110550
|19/06/2026
|1.000.000,00
|6170VNIB02CZN2NS.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.110053.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14744778052.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|1.800.000,00
|6170IBT1bJM1UTWF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Thi Thuy MS 2026 - 160 . Co gang len em nhe.20260619.105209.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|19/06/2026
|300.000,00
|6170IBT1iJ7QGSQT.Ms 2026-160 uh chi Dang Thi Thuy.20260619.104722.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|19/06/2026
|386.000,00
|6170IBT1kCYWJBP4.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170467600392.20260619.104719.19070294827012.VND-TGTT-LE NGOC VINH.970407
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1kCYWJJM4.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170413774243.20260619.104605.19029408407019.VND-TGTT-TRAN VINH.970407
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14744552497.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14744556491.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 160.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|6170IBT1aWFW21M2.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.103957.6640987748507.NGHIEM XUAN HUY.970430
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1aWFWCRM9.ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.103752.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYQRR33.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170065207559.20260619.103732.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYQRZEQ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170476220523.20260619.103657.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tienUng ho MS 2026. 160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506191036532026jKSj322737.5389.89906.103653
|19/06/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-190626-10:31:48 avzx527607#SP#020097041606191031482026avzx527607.5389.60614.103148
|19/06/2026
|100.000,00
|PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS2026160 chi Dang thi Thuy#SP#020097042206191031002026OUSH315081.5189.54713.103101
|19/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191027062026691M931954.5389.32128.102707
|19/06/2026
|200.000,00
|6170SHBAA2JD2ZTI.UNG HO MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.101801.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14744178524.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|6170IBT1bJM1UDNF.MS 2026.160 Dang Thi Thuy.20260619.101540.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434
|19/06/2026
|50.000,00
|6170IBT1kCYQEH36.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170930904081.20260619.101218.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
|19/06/2026
|30.000,00
|Ung ho 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061910095420266yg1797082.5189.28530.100950
|19/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806191007472026cpgi788834.5387.16211.100747
|19/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.160 Dang Thi Thuy#SP#0200970405061910071220263L8A007126.5387.12166.100712
|19/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14744032299.DINH HO PHA chuyen tien ung ho MS 2026-160( dang thi thuy).CT tu 0021000254934 DINH HO PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806191006122026a05k782578.5389.6087.100613
|19/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806191005032026l04w778012.5390.97921.100503
|19/06/2026
|500.000,00
|6170IBT1kCYQA25V.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170959157003.20260619.095946.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|19/06/2026
|20.000,00
|6170MSCBD24TBXJ2.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.095704.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|19/06/2026
|500.000,00
|6170TPBVI2BGP9KS.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.095141.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|19/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190947272026EPZ1007931.5389.1415.094724
|19/06/2026
|500.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806190944572026c7zt705199.5388.87873.094457
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14743684978.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14743685576.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743681094.ung ho MS 2026.159(em Hoang Ngoc Han).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14743627263.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14743486737.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704220619092214202628A3740811.5388.76158.092211
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743408012.Chuyen tien ung ho MS 2026 160 Dang Thi Thuy.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/06/2026
|50.000,00
|6170MCOBQ2QSDBZA.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260619.091734.03101010965538.HOANG VIET.970426
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYQJMMC.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170343885862.20260619.091117.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743234373.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.160( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14743203068.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002543178 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|6170TPBVI2BG6TRM.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.20260619.090422.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743189567.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1iJ7QSLNT.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.090256.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743163644.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.158( 4 chau be Mo Coi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN LIEN SON Chuyen tienUng ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190858002026k7q3544784.5389.68150.085800
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743116419.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.157 ( hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|20.000,00
|6170ICBVC2YMA886.QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.085515.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14743076153.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.156( hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206190848442026CFN4337367.5389.28719.084841
|19/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061908401720263gmi486276.5388.95760.084014
|19/06/2026
|10.000.000,00
|6170TPBVI2BGNBKN.CSPM, CSTV dong vien cho be Hoang Ngoc Han ms2026.159.20260619.084005.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCPNZ4BS.Ung ho MS 2026 160 chi Dang Thi Thuy FT26170523904842.20260619.083951.19028910528011.VND-TGTT-PHAM THI BIEN.970407
|19/06/2026
|120.000,00
|Ung Ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806190838362026qvhu480860.5387.90534.083836
|19/06/2026
|200.000,00
|6170SHBAA2JHDPZV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260619.083537.6819968888.TRAN MANH THANG.970443
|19/06/2026
|500.000,00
|6170ABBKA2JHDNFM.UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY.20260619.083530.0731000193008.VO THI KIM NGOC.970425
|19/06/2026
|1.000.000,00
|6170IBT1kCPNKN44.GDAnVuTranTranThai ung ho MS 2026.160- chi Dang Thi Thuy FT26170031084912.20260619.083213.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14742727453.2026.160.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14742725606.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190823052026tirj428992.5388.31528.082305
|19/06/2026
|6.868,00
|6170MSCBD24JSPT8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260619.081748.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|19/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14742593890.ung ho MS 2026 159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14742586031.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0351000855401 NGO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14742511367.ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061907532620261hyh331794.5389.26880.075326
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14742297532.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|6170YOLOA2JH3TKV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.075105.0372120456.LE THI HAI YEN .546034
|19/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 160 chi dang thi thuy#SP#020097042206190745122026VETO542604.5389.99371.074513
|19/06/2026
|1.000.000,00
|6170IBT1iJGNRHR2.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.073752.60323836.NGUYEN LE GIANG.970432
|19/06/2026
|700.000,00
|6170IBT1iJGNR636.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026154 2026155 2026156 2026157 2026158 2026159 2026160 moi ma so 100 k.20260619.073714.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|19/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14742069839.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|20.000,00
|6170IBT1iJGNR81K.Ung ho MS 2026-159 Hoang Ngoc Han.20260619.073304.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|19/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.160-chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190728402026QFII052616.5387.44683.072840
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14741855643.Chuyen tien ung ho MS 2026 160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190713192026DDBD084237.5388.95760.071320
|19/06/2026
|15.868,00
|MBVCB.14741679326.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.158.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14741663535.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026.128 (ung ho em bui thanh may).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|118.000,00
|MBVCB.14741658701. MS 2026.158.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14741492555.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970405061906431220261XMI062396.5390.14391.064312
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCPRZJ3N.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170559567474.20260619.063231.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCPR6N8N.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170990820732.20260619.063153.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCPR6T6Y.Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi FT26170018900546.20260619.063103.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|19/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCPR6EPV.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170090093251.20260619.063007.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|19/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206190614062026B3TC450037.5390.53175.061403
|19/06/2026
|19.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.UH.Ms.2026.159Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806190610472026v6r5045253.5387.47241.061047
|19/06/2026
|18.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms.2026.158 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806190606432026b89s038747.5388.39607.060643
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14741185044.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14741146966.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam ).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|300.000,00
|6170IBT1iJGNHW8G.Ms 2026-159 uh em Hoang Ngoc Han.20260619.055328.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|19/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14741131217.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ubg ho ms 2026.159 hoang ngoc han.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|100.000,00
|6170SGTTH21EXYDZ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.052615.070141287050.SACOMBANK.970403
|19/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14740989216.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14740977938.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/06/2026
|50.000,00
|ms2026.156#SP#0200970422061901494020267RY6331792.5387.4119.014940
|19/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190113512026wrt4943800.5387.78026.011352
|19/06/2026
|50.000,00
|IB_360467906_1781803605130307774379_null_20260619_chia deu
|19/06/2026
|1.000.000,00
|6169IBT1kCPR1W9Z.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han FT26170045203767.20260618.233907.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|19/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206182332252026DVFC864200.5189.80710.233226
|19/06/2026
|5.000,00
|6169IBT1kCPXRAFM.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170907422410.20260618.230534.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/06/2026
|5.000,00
|6169IBT1kCPXRPIR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi FT26170194532610.20260618.230434.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/06/2026
|5.000,00
|6169IBT1kCPXRSZT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170067570111.20260618.230324.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/06/2026
|5.000,00
|6169IBT1kCPXTWR8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170197986656.20260618.224107.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134285576726.20260620.134285576726-0938122191_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|20/06/2026
|500.000,00
|6171SGTTH21VPVBH.IBFT ung ho MS 2026 159 em hoang ngoc han.20260620.223307.060035206372.SACOMBANK.970403
|20/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506202203512026qcGb100490.5387.88603.220351
|20/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14768754125.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14768714001.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0231000591566 DO HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14768634282.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000751783 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THANH Chuyen tien#SP#0200970488062021475120261gy3757574.5189.29781.214751
|20/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620214325202657WP686756.5389.13163.214325
|20/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14768462122.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206202109182026BK69756897.5390.58579.210918
|20/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806202105482026cla9633466.5389.40829.210548
|20/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506202053402026GFED007271.5189.76764.205341
|20/06/2026
|200.000,00
|6171IBT1d18GWSB9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.204311.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
|20/06/2026
|100.000,00
|6171TPBVI2BXK5T5.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260620.204012.00240431004.DOAN TRUONG GIANG.970423
|20/06/2026
|5.000,00
|6171IBT1kCYBUEX8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171409510600.20260620.203812.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/06/2026
|5.000,00
|6171IBT1kCYBUDK9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171194087986.20260620.203654.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620203555202601KE422882.5388.79694.203555
|20/06/2026
|200.000,00
|6171SGTTH21VHNCU.IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.202535.0378268252.SACOMBANK.970403
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14767251240.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14767115290.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.161 . chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062019425520266970331916.5388.66297.194255
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201941262026bnxt326220.5388.56683.194126
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062019380020266gt7312883.5390.36433.193800
|20/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506201926032026tzfu443200.5189.63271.192603
|20/06/2026
|500.000,00
|6171IBT1kCY5G4T7.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171220261026.20260620.192237.19032249889016.VND-TGTT-DANG DINH LONG.970407
|20/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.161#SP#020097040506201821482026RHSS084756.5387.46733.182148
|20/06/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.161 chij ha thi yen phuong#SP#020097048806201809322026tvbq923337.5390.69718.180932
|20/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206201740472026R8KN266859.5189.77411.174048
|20/06/2026
|1.000.000,00
|6171IBT1kCYYMS22.GDAnVuTranTranThai ung ho MS 2026.161- chi Ha Thi Yen Phuong FT26171091117304.20260620.173933.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14764017899.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201657452026V3WU000656.5388.96168.165745
|20/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506201641592026ORbS576244.5189.98263.164159
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14763448712.PHAM Ung ho NS 2026. 157(Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14763439255.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002234735 NGUYEN NGOC QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506201630582026Hggq531891.5387.32463.163058
|20/06/2026
|1.000.000,00
|6171IBT1aWF1EK12.ung ho ma so MS 2026.160 + MS 2026.161.20260620.162310.1070904488818.PHI THI THUY LINH.970430
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14763012048.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000595074 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201552072026KDGA083826.5387.20247.155207
|20/06/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206201541492026UID0439767.5390.65871.154150
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201533282026j6uk274659.5389.24093.153328
|20/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14762432321.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201521032026SRRO056488.5388.61948.152103
|20/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620151910202615GX331264.5390.54137.151910
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14762342358.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1iJ729GF2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.151411.239762344.QUAN THUY LINH.970432
|20/06/2026
|10.000,00
|6171TPBVI2BXLE31.MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260620.150309.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14762097477.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0331000430688 DUONG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|6171SHBAA2JNFRDE.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.160 chi Dang thi thuy.20260620.143526.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|20/06/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ung ho ms 2027147 xuan nam xuan phuc#SP#0200970422062014335620267TO8529597.5189.46378.143356
|20/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134224935436.20260620.134224935436-0907394457_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20/06/2026
|200.000,00
|6171IBT1kCYUSPVC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171350086751.20260620.141059.19020134813999.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|6171VNIB02CWJGC7.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 160 Pham thi Thuy.20260620.140619.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14761422734.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1kCYUWNW1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171003124004.20260620.134936.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14761409121.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14761392964.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14761379844.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14761365441.Ung ho MS 2026. 161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0181001636630 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14761358103.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14761350534.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14761330570.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201338272026NLO5649668.5389.21510.133827
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1kCY8359M.VU NGOC THANG chuyen FT26171192808937.20260620.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14761138000.DANG THI XUAN LIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0501000022868 DANG THI XUAN LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14761136519. MS 2026.161 .CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|6171IBT1iJ7CF1I1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.131251.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|20/06/2026
|10.000,00
|6171ICBVC2YJEFKA.QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.131041.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415
|20/06/2026
|50.000,00
|VO CONG DANH LE THI RIT ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy )#SP#020097041506201309332026hYXu857775.5390.9235.130933
|20/06/2026
|200.000,00
|6171IBT1fJ1AFN3D.Ung ho MS 2026.161.20260620.130921.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|20/06/2026
|50.000,00
|VO CONG DANH LE THI RIT ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506201307442026Unyx854104.5189.899.130744
|20/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy)#SP#020097041506201305332026V9V0848204.5387.91693.130533
|20/06/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026. 161 ( chi Ha thi Yen Phuong )#SP#020097041506201303552026UA8p843880.5189.85141.130355
|20/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14760933931.ung ho MS 2026.161.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14760852619.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|120.000,00
|MBVCB.14760805300.ung ho 2026.161 chi ha thi yen phuong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14760742369.LAI HUY BINH chuyen tien UNG MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|6171IBT1kCY85GD1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171240110407.20260620.123814.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|20/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14760609986.Ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0081001169656 HO THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|6171IBT1kCY8Y1HT.Ungho Ms 2026.161 FT26171412507093.20260620.123331.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14760570371.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1kCY8PSHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171102683710.20260620.123047.2446611666.TRAN THI THANH HUYEN.970407
|20/06/2026
|500.000,00
|6171IBT1kCY8P18S.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171815726721.20260620.123024.19022486132021.VND-TGTT-PHAN HONG QUANG.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1iJ7C6JJJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 161 HA THI YEN PHUONG.20260620.122457.247529918.LE THI HOA.970432
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806201212592026hrdw746792.5388.37236.121300
|20/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201210492026L693497217.5388.25423.121049
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14760074730.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0441000655843 NGO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201156272026J7LL101058.5387.41865.115627
|20/06/2026
|200.000,00
|6171ASCB02CU6QLZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-200626-11:47:49 6171ASCB02CU6QLZ.20260620.114749.13085117.HA THI THANH TAM.970416
|20/06/2026
|69.000,00
|MBVCB.14759863425.ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14759866689.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14759842921.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14759839408.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14759836804.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14759834057.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|6171ASCB02CUIPQP.UNG HO MS 2026.161 - CHI HA THI YEN PHUONG-200626-11:35:55 6171ASCB02CUIPQP.20260620.113556.23780317.TRAN HIEN PHUOC.970416
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620112042202621PV988252.5390.36569.112043
|20/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14759546494.Ung ho MS. 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000375723 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040506201104282026ZK44001741.5389.45056.110428
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14759257862.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000795608 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#02009704050620105857202695BT076703.5390.14232.105857
|20/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161#SP#020097040506201055112026MF9Z059928.5388.92767.105511
|20/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14759161438.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14759090599.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14759050076.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|6171IBT1kCYIM278.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171034136497.20260620.104304.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
|20/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201041462026aag4420033.5390.19985.104147
|20/06/2026
|50.000,00
|6171ASCB02CU3DQJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-200626-10:40:53 6171ASCB02CU3DQJ.20260620.104053.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14758778714.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|6171IBT1kCYI18SS.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171760702877.20260620.102352.2095039588.PHAN TIEN THANH.970407
|20/06/2026
|1.000.000,00
|6171ASCB02CUS6DA.UH MS 2026 155 BA BUI THI NAM-200626-10:22:06 6171ASCB02CUS6DA.20260620.102206.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14758741895.ung ho ms 2026- 161 chi ha thi yen phuong.CT tu 1019650761 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|6171ASCB02CUK6US.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-200626-10:14:40 6171ASCB02CUK6US.20260620.101440.6615307.LE VAN THUONG.970416
|20/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14758531791.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14758381480.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|20.000,00
|6171MSCBD24W95W3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.095417.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|20/06/2026
|500.000,00
|6171ASCB02CUKEB9.UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY-200626-09:49:28 6171ASCB02CUKEB9.20260620.094929.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14758240480.ung ho MS 2026.095 Vu thi Thao.CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14758195108.ung ho MS 2026.161 Yen Phuong.CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14758183333.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14758122753.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Yen Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|200.000,00
|6171IBT1kCYMACWP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171066599660.20260620.093314.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048806200930562026iga6160640.5390.52781.093056
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14758037265.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806200929492026veyd156879.5389.48349.092949
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14758010138.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062009252020266911141707.5388.27936.092520
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14757946725.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14757893460.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.161( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|50.000,00
|6171TPBVI2BVEL3B.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260620.091034.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|20/06/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho 4 chau be mo coi me 2026 158#SP#020097048806200909112026fwak087740.5390.60754.090911
|20/06/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho chi dang thi thuy ms 2026 160#SP#020097048806200908172026tmd3084810.5387.58163.090817
|20/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14757705102.Chuyen tien ung ho ms 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/06/2026
|6.868,00
|6171MSCBD24W47IC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260620.085608.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|20/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14757579864.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206200849492026981A310275.5389.89002.084949
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1kCYM1C29.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171951814892.20260620.084435.19036001096015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY THU.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488062008414320266be5997632.5390.58834.084142
|20/06/2026
|20.000,00
|6171IBT1kCYMQW36.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171218005343.20260620.083449.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|20/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506200808432026Sq4H754692.5189.48433.080843
|20/06/2026
|50.000,00
|6171IBT1d184LA4B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.080551.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1iJ71H6H4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.080355.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|20/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14756974170.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1aWFJL8A4.UNG HO MS 2026.161 (CHI HA THI YEN PHUONG).20260620.075313.700012590086.NGO QUOC ANH.970424
|20/06/2026
|100.000,00
|Lam Viet ung ho ma so 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880620075227202618hs841740.5387.99949.075227
|20/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062007470420264UIT208758.5390.85027.074704
|20/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14756785202.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0251002673843 DO VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062007284320268bbi769224.5390.31434.072843
|20/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.161-chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506200711122026VNDM054236.5388.81607.071112
|20/06/2026
|10.566,00
|6171IBT1kCYVML8T.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 5986 FT26171307061002.20260620.070630.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|20/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14756046424.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS.5960 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat#SP#020097048806200545462026249k620170.5387.43815.054546
|20/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms .5960 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488062005360420263ewl614517.5389.36625.053604
|20/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms .2026160 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806200532012026q369612497.5389.34383.053201
|20/06/2026
|100.000,00
|6171IBT1kCYDRAWS.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171434261493.20260620.043744.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407
|20/06/2026
|446.545,00
|VIETINBANK CK NGUOI GUI Nguyen Anh MS R15211958627#SP#020097041506200412042026zJ5b398474.5189.2201.041204
|20/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506200059572026A5TP082661.5387.24816.005957
|20/06/2026
|5.000,00
|6171IBT1kCYD6KM2.Ung ho ma so 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171619609102.20260620.005913.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|20/06/2026
|1.000.000,00
|6170SHBAA2JIZKQD.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.233817.1006545555.DINH THI THU HUONG.970443
|20/06/2026
|500.000,00
|6170ORCOQ2Q3LXZR.JackMon UH MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han.20260619.231218.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448
|20/06/2026
|100.000,00
|6170IBT1kCYDY6HG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26171130059102.20260619.231000.19020402657016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHAN.970407
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-06-2026 01:49:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2660HMQX3H9K Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:11/06/2026 00:21:09
|11-06-2026 06:33:49
|100.000,00
|126D60611RK0XDSU Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh, ma GD 100000144507328
|11-06-2026 06:48:39
|100.000,00
|126D60611TPS9ARE Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 07:31:36
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.152
|11-06-2026 07:33:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 07:57:43
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.146 ba tran thi xuan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|11-06-2026 08:43:56
|200.000,00
|126D60611R8YF41L Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 09:33:10
|300.000,00
|CT DEN:126T2660GM89CU03 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 09:47:22
|50.000,00
|126D60611XM8JSEF Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|11-06-2026 09:55:48
|341.000,00
|CT DEN:126T2660GN45G581 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|11-06-2026 09:56:18
|100.000,00
|CT DEN:126T2660GN4UC88A Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|11-06-2026 10:40:15
|200.000,00
|126D6061125JTC8C Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162530243221
|11-06-2026 10:51:35
|200.000,00
|126D60611GFB5FRD Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|11-06-2026 10:56:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11-06-2026 13:41:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|11-06-2026 14:00:34
|200.000,00
|CT DEN:126T2660GXMDMRPM MBVCB.14624436487.932272.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0181003454050 VU THI NHU QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-06-2026 14:29:10
|20.000,00
|126D606112S8JUKZ IBFT Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|11-06-2026 14:29:52
|20.000,00
|126D606117WBK0SU IBFT Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 14:32:35
|20.000,00
|126D60611TDXTVBP IBFT Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|11-06-2026 15:27:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2660H0ZU7HEC Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|11-06-2026 15:40:16
|50.000,00
|ZP7D0OT47T8N Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|11-06-2026 15:40:36
|50.000,00
|ZP7D0OT4866P Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|11-06-2026 15:42:12
|50.000,00
|ZP7D0OT48BFU Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 15:57:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 16:03:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2660H2DAWQWF Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|11-06-2026 16:13:49
|200.000,00
|126D60611YJHTL7C Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|11-06-2026 16:43:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)
|11-06-2026 17:10:28
|100.000,00
|126D60611J5YY56G Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-110626-17:10:28 6162ASCB02MH32FL
|11-06-2026 17:13:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|11-06-2026 17:34:31
|200.000,00
|126D6061112U2LX7 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162639037122
|11-06-2026 18:04:21
|200.000,00
|CT DEN:126T2660H73BAC19 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|11-06-2026 18:45:10
|100.000,00
|CT DEN:126T2660H8P7JH2Q Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|11-06-2026 19:54:27
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.152 hai anh em tai nhan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|11-06-2026 20:52:11
|30.000,00
|CT DEN:126T2660HDLYNU10 MBVCB.14631539583.421211.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-06-2026 20:57:49
|100.000,00
|126D606113E5DU40 IBFT Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|11-06-2026 21:20:00
|500.000,00
|126D60611JEC0XYS Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26163408279627
|11-06-2026 21:22:07
|200.000,00
|126D60611S0FF6QG Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26163310040492
|11-06-2026 21:23:57
|300.000,00
|126D6061164FAVBY Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26163595538436
|11-06-2026 21:29:39
|500.000,00
|126D60611FTYKXEF Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26163347058428
|11-06-2026 21:55:43
|200.000,00
|126D6061193NJDFU Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|11-06-2026 21:56:38
|500.000,00
|CT DEN:126T2660HG41XY3T MBVCB.14632450919.010587.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0511000441198 HUYNH GIA CHANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-06-2026 22:34:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2660HHL1MGH1 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-06-2026 22:51:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2660HJ8H7137 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 01:43:27
|100.000,00
|CT DEN:126T2660K9T9F72K Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:12/06/2026 00:24:46
|12-06-2026 01:53:36
|500.000,00
|126D60612XCKDB4L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:12/06/2026 00:59:18
|12-06-2026 07:14:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.153
|12-06-2026 07:35:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 07:45:51
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.144 chau nong quoc khanh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|12-06-2026 07:51:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 08:06:10
|250.000,00
|ZP7D0PQRQ1RN Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 08:08:11
|50.000,00
|CT DEN:126T2660J5VMR7UN Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|12-06-2026 08:26:11
|300.000,00
|ung ho MS 2026.148 ( hai me con chi Pham Thi Duyen)
|12-06-2026 09:06:04
|50.000,00
|126D60612G4HUAVL PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026124
|12-06-2026 09:36:57
|100.000,00
|126D606120W0CW48 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-120626-09:36:56 6163ASCB02MIMXX8
|12-06-2026 10:43:08
|100.000,00
|126D60612NU79CYF Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|12-06-2026 11:03:41
|300.000,00
|126D606125GCYNA0 Ung ho MS 2026. 152
|12-06-2026 11:16:17
|500.000,00
|126D60612RY2RMBP Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|12-06-2026 11:31:23
|200.000,00
|CT DEN:126T2660JDRZBVPB Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 11:31:55
|200.000,00
|CT DEN:126T2660JDSPNCXZ Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 11:48:39
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|12-06-2026 12:21:45
|200.000,00
|126D606121GL8UNF Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163353076989
|12-06-2026 13:06:56
|300.000,00
|CT DEN:126T2660JHG5XEZK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 13:10:11
|200.000,00
|126D606121LC0DBG Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163306133505
|12-06-2026 13:12:28
|1.000.000,00
|126D60612RRHYHNC Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 13:16:00
|100.000,00
|126D60612CSEQPQK Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 13:19:55
|200.000,00
|CT DEN:126T2660JHZA9LKJ LE HOANG NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 13:21:47
|200.000,00
|126D60612LNQRS7A Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163309371318
|12-06-2026 13:22:56
|50.000,00
|ZP7D0PQTAC97 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 13:31:09
|300.000,00
|CT DEN:126T2660JJE4LEB3 MBVCB.14639674430.818846.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 2832019988 NGUYEN NGUYET ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-06-2026 13:58:02
|100.000,00
|126D60612RMHWER4 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 13:59:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2660JKH4BC4S MBVCB.14639979442.005791.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-06-2026 14:10:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 14:13:24
|100.000,00
|126D6061270773ED Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163209885640
|12-06-2026 14:27:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2660JLLJT8PD MBVCB.14640319813.209997.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0401000415556 LE VAN HOA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-06-2026 14:28:47
|100.000,00
|126D60612WBHW4P6 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|12-06-2026 15:29:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2660JP10DD2J Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|12-06-2026 15:37:50
|200.000,00
|CT DEN:126T2660JPBF4MC8 MBVCB.14641270207.792448.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1050679181 VU KHANH LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-06-2026 15:42:40
|150.000,00
|CT DEN:126T2660JPHU7JJQ Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 16:12:31
|150.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|12-06-2026 16:20:42
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.153 ( em dang van kim )
|12-06-2026 17:10:57
|25.000,00
|126D606127CQNLZS Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|12-06-2026 17:11:42
|200.000,00
|MS 2026 153
|12-06-2026 17:45:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)
|12-06-2026 20:03:41
|50.000,00
|133193917813-0903219752-Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|12-06-2026 20:23:55
|50.000,00
|CT DEN:126T2660K0F7NZAG MS 2026.153
|12-06-2026 20:35:38
|120.000,00
|CT DEN:126T2660K0WPJHRE MBVCB.14646871984.367508.gd,em QM va NM ung ho MS 2026.153 Dang Van Kim.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-06-2026 20:41:32
|120.000,00
|CT DEN:126T2660K14GBU91 MBVCB.14646985625.429821.gd,QM va NM ung ho MS 2026.152 (Tai va Nhan ).CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-06-2026 06:59:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2660MD1S33GG Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13-06-2026 06:59:53
|50.000,00
|CT DEN:126T2660MD2NGMT5 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|13-06-2026 07:31:41
|200.000,00
|126D60613VU7ETZ3 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164771748457
|13-06-2026 07:36:21
|10.000,00
|CT DEN:126T2660KSK7C6M9 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13-06-2026 07:37:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13-06-2026 07:53:45
|200.000,00
|CT DEN:126T2660KT869QAS Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|13-06-2026 07:56:24
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)
|13-06-2026 08:19:31
|200.000,00
|MS 2026. 154 ba Dang Thi Thu
|13-06-2026 08:21:10
|500.000,00
|VUONG THI THO unghoMS 2026154 ( DangthiThu)
|13-06-2026 09:05:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13-06-2026 09:25:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)
|13-06-2026 10:28:12
|50.000,00
|126D6061309RZCKP Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164406048367
|13-06-2026 10:36:09
|500.000,00
|126D60613MJENJDP Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26164073077019
|13-06-2026 10:39:02
|50.000,00
|126D60613A8KA9WA PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026125
|13-06-2026 12:22:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)
|13-06-2026 12:22:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)
|13-06-2026 12:24:21
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.154 ( ba dang thi thu )
|13-06-2026 12:57:58
|200.000,00
|126D60613C7LZQCJ IBFT Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|13-06-2026 13:07:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2660L5ENKN56 MBVCB.14655033852.830740.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-06-2026 14:24:01
|200.000,00
|CT DEN:126T2660L8DJWL7K Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|13-06-2026 19:56:31
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.154 ba dang thi thu.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13-06-2026 20:17:17
|200.000,00
|LA THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026 . 110 em Nguyen Hoang Anh
|13-06-2026 20:27:38
|1.000.000,00
|126D60613N4WYVC9 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh-130626-20:27:38 6164ASCB02MPIKFR
|13-06-2026 21:30:29
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|14-06-2026 06:03:57
|200.000,00
|Ung ho MS2026.146 (baf Tran thi Xuan)
|14-06-2026 07:59:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.155( ba Bui Thi Nam)
|14-06-2026 08:04:15
|100.000,00
|ung ho MS 2026.153( em Dang Van Kim)
|14-06-2026 08:25:50
|50.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 08:30:18
|300.000,00
|CT DEN:126T2660MGL1V9SD Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 08:48:13
|48.888,00
|CT DEN:126T2660MH9QARTR MBVCB.14666452138.464365.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0051000516062 NGUYEN THI HONG DIEP toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-06-2026 09:21:41
|500.000,00
|126D60614PU39CLW Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-140626-09:21:41 6165ASCB02M5DMVB
|14-06-2026 12:21:50
|30.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|14-06-2026 13:06:56
|20.000,00
|CT DEN:126T2660MTBCKTUM Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 13:10:11
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.155 ( ba bui thi nam )
|14-06-2026 13:40:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|14-06-2026 13:40:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My
|14-06-2026 13:40:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen
|14-06-2026 14:58:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660MXP6Y64T Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|14-06-2026 14:59:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660MXQHW2CW Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|14-06-2026 15:01:33
|100.000,00
|CT DEN:126T2660MXSQA3FU Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|14-06-2026 15:02:01
|100.000,00
|CT DEN:126T2660MXTB6P59 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|14-06-2026 15:02:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2660MXTZE3FN Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 16:00:25
|100.000,00
|CT DEN:126T2660N02FGMHS Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 16:09:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 16:12:53
|100.000,00
|MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh
|14-06-2026 16:34:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 16:46:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|14-06-2026 16:46:36
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
|14-06-2026 18:58:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|14-06-2026 18:59:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
|14-06-2026 20:06:39
|250.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|14-06-2026 20:44:56
|200.000,00
|CT DEN:126T2660NB46F6CS Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|14-06-2026 21:42:17
|50.000,00
|126D60614UGA5M0S Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|14-06-2026 23:08:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
|14-06-2026 23:15:27
|300.000,00
|126D60614NT5E2HF UH MS 2026142 be ngo phi phuoc hung
|14-06-2026 23:16:21
|300.000,00
|126D60614HTF40YD Uh ms 2026132 4 chau mo coi
|14-06-2026 23:17:22
|300.000,00
|126D606143GD583C Uh ms 2026148 me con chi pham thi duyen
|15-06-2026 01:30:47
|300.000,00
|126D606143LV8HJB Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam; thoi gian GD:14/06/2026 23:54:14
|15-06-2026 01:31:29
|100.000,00
|126D60614FTW57XY Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung; thoi gian GD:14/06/2026 23:55:48
|15-06-2026 06:37:34
|30.000,00
|126D60615QJT2ZBH Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166069313587
|15-06-2026 06:50:27
|10.000,00
|CT DEN:126T2660QNKDJRMH Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 06:55:27
|100.000,00
|CT DEN:126T2660QNRZWART Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|15-06-2026 07:26:09
|2.000.000,00
|CT DEN:126T2660P20Y2EW1 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|15-06-2026 07:31:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 08:07:43
|200.000,00
|126D606155HFPKM0 Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van
|15-06-2026 08:08:30
|200.000,00
|126D60615BSSCYW9 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 08:09:35
|200.000,00
|126D6061535Z0J9X Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|15-06-2026 08:10:04
|200.000,00
|126D60615RATW4SH Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|15-06-2026 08:16:20
|300.000,00
|126D60615BC3R4HW IBFT LY THANH HUY chuyen tien ung ho MS 2026.156 nguyen van yen
|15-06-2026 08:17:56
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.152
|15-06-2026 08:18:56
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.153
|15-06-2026 08:19:15
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.154
|15-06-2026 08:19:46
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.155
|15-06-2026 08:28:05
|100.000,00
|126D60615MNKR9Y0 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 08:42:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 08:43:40
|100.000,00
|133520630213-0909648797-Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 08:53:07
|12.569,00
|126D60615BGKGZK0 Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|15-06-2026 08:54:20
|300.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|15-06-2026 08:55:19
|100.000,00
|133521945504-0909648797-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|15-06-2026 09:02:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 09:09:17
|100.000,00
|126D606151G5C4PR Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 09:17:03
|1.000.000,00
|126D60615V2LL4J9 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 09:26:50
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|15-06-2026 09:31:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2660P6W2UDTR Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 09:31:41
|200.000,00
|CT DEN:126T2660P6WQ3DX8 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 09:47:16
|300.000,00
|ung ho MS 2026.156 (ong nguyen van yen)
|15-06-2026 09:48:06
|500.000,00
|VUONG THI THO ungho MS2026.156 ( Nguyenvanyen)
|15-06-2026 09:49:52
|50.000,00
|126D60615URTR718 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 09:55:14
|50.000,00
|ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 10:07:09
|100.000,00
|126D60615F1L9P05 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 10:25:13
|500.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 10:35:15
|500.000,00
|126D60615GP7U5DV Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 11:01:50
|200.000,00
|CT DEN:126T2660PADS4D98 PHAM QUANG TAM chuyen tien ms 2026156 ong nguyen van yen
|15-06-2026 11:24:15
|50.000,00
|TRAN PHUONG THAO ung ho MS 2025.264
|15-06-2026 11:46:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|15-06-2026 11:54:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 12:26:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 12:32:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.156 ong NVYen
|15-06-2026 12:56:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 13:18:09
|23.000,00
|Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)
|15-06-2026 13:27:03
|100.000,00
|CT DEN:126T2660PG1J4L7D Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 13:47:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|15-06-2026 14:34:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)
|15-06-2026 14:59:48
|100.000,00
|126D60615T5587V1 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166005185040
|15-06-2026 14:59:51
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.156 ( ong nguyen van yen )
|15-06-2026 15:59:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660PMZC7Z6Y Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 16:05:33
|100.000,00
|CT DEN:126T2660PN6URFVA Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|15-06-2026 17:39:41
|150.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 18:47:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2660PUG5MSRR Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 18:49:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 18:49:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2660PUKWSBF5 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|15-06-2026 19:14:19
|100.000,00
|126D60615M421AQW Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166052930503
|15-06-2026 19:28:16
|200.000,00
|CT DEN:126T2660PW2J5QW0 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|15-06-2026 21:51:27
|50.000,00
|126D60615BU8E5M8 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
|15-06-2026 22:32:56
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Q38DJ4WK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|15-06-2026 22:37:02
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Q3DU1VWU Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|16-06-2026 06:17:41
|150.000,00
|TA HUY BINH MS 2026.154 ong nguyen van yen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|16-06-2026 07:03:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 07:41:35
|150.000,00
|CT DEN:126T2660QQJXHUL5 MBVCB.14696901814.555269.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-06-2026 07:50:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2660QQW5QBLV MBVCB.14697011537.631590.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9912388103 NGUYEN THU QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-06-2026 07:52:58
|66.000,00
|ZP7D0TI2E1AH Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 07:56:53
|10.000,00
|126D60616VAL5Y2H Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|16-06-2026 07:57:45
|10.000,00
|126D60616PUGTWW0 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|16-06-2026 07:58:15
|10.000,00
|126D6061692SL7YY Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|16-06-2026 07:58:41
|10.000,00
|126D60616M0AS40Q Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|16-06-2026 07:59:00
|10.000,00
|126D60616QGNZFKY Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 08:04:18
|300.000,00
|CT DEN:126T2660QREXG8R9 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 08:07:51
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.157
|16-06-2026 08:12:31
|30.000,00
|126D60616QBBASXQ ung ho 2026.157 ( ngoc linh , khanh linh )
|16-06-2026 08:12:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 08:18:49
|500.000,00
|126D60616DN5M6NR Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-08:18:49 6167ASCB02CBFRN2
|16-06-2026 08:27:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 08:32:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|16-06-2026 08:35:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|16-06-2026 08:36:01
|200.000,00
|DAO PHUC HUY Chuyen tien ung ho 2 chau Ngoc Linh Khanh Linh MS 2026.157
|16-06-2026 08:44:09
|200.000,00
|CT DEN:126T2660QSZJCQ4T Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 08:45:05
|100.000,00
|TRINH DINH THUY Chuyen tien( ung ho MS 2026. 157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
|16-06-2026 08:46:15
|300.000,00
|ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
|16-06-2026 08:50:18
|10.000,00
|CT DEN:126T2660QT7NF589 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 09:00:12
|100.000,00
|126D60616U73Q7CS Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-09:00:12 6167ASCB02CBZWBU
|16-06-2026 09:22:53
|50.000,00
|126D6061613LZDE1 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167040873915
|16-06-2026 09:28:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 09:33:03
|100.000,00
|CT DEN:126T2660QUW41Z60 MBVCB.14698400929.574146.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-06-2026 09:49:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2660QVHCNBG1 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 09:51:08
|300.000,00
|126D606165V171F3 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
|16-06-2026 10:14:38
|300.000,00
|Ung ho ms2026.154 Ba Dang Thi Thu chuc ba mau khoe
|16-06-2026 10:20:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
|16-06-2026 10:38:23
|200.000,00
|CT DEN:126T2660QXEDAAYZ Vietinbank;114000161718;MS 2026.157 ngoc linh khanh linh
|16-06-2026 10:41:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 10:52:05
|2.000,00
|126D60616L7CVQ0X Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
|16-06-2026 10:56:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 11:16:16
|50.000,00
|126D60616A16SCJR Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 11:18:55
|400.000,00
|CT DEN:126T2660QYZXJJ55 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 11:20:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 11:53:50
|20.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 12:33:15
|500.000,00
|126D606165Z7RPY2 TRAN THI ANH HONG chuyen tien Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 12:37:09
|100.000,00
|ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 12:46:46
|100.000,00
|126D606160HNNHZM Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 12:51:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2660R2KX4MFX Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 13:07:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
|16-06-2026 13:17:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 13:21:35
|400.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.157 ( hai be ngoc linh va khanh linh )
|16-06-2026 13:23:20
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh)
|16-06-2026 13:23:56
|100.000,00
|126D60616782FBVH Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167617355215
|16-06-2026 13:32:46
|50.000,00
|126D606160GNL5NT Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 13:52:30
|300.000,00
|126D60616XAY40LQ Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167846452188
|16-06-2026 14:01:43
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|16-06-2026 14:28:35
|200.000,00
|126D60616VL4ZLZ2 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167700827405
|16-06-2026 14:38:47
|300.000,00
|CT DEN:126T2660R6RVKN5T MBVCB.14702609729.186210.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-06-2026 15:30:04
|200.000,00
|CT DEN:126T2660R8RKFADV Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 15:34:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 16:22:14
|200.000,00
|gui be hop sua
|16-06-2026 17:08:29
|200.000,00
|126D60616VS55M1A Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 17:11:26
|100.000,00
|126D606164Q6PW6Y Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|16-06-2026 17:13:54
|100.000,00
|126D6061685RXRPY Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|16-06-2026 17:19:55
|200.000,00
|133719969791-0399193093-Ung ho MS 2025157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 17:27:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
|16-06-2026 17:36:32
|200.000,00
|126D60616ST4QFDB Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 17:57:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 18:11:47
|100.000,00
|126D60616ENFCQ2Q Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|16-06-2026 18:40:00
|200.000,00
|126D60616FZHLC90 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167660515184
|16-06-2026 19:01:17
|100.000,00
|126D60616LBMR2VD Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167981974060
|16-06-2026 19:13:24
|100.000,00
|126D606160YP5XKX Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 19:18:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|16-06-2026 22:15:06
|200.000,00
|CT DEN:126T2660RQGFFHRL Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|17-06-2026 02:00:21
|200.000,00
|126D60617RL013ZW Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26168236206829; thoi gian GD:17/06/2026 01:25:57
|17-06-2026 03:51:39
|100.000,00
|126D606170308455 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|17-06-2026 07:11:14
|200.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
|17-06-2026 07:12:41
|100.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tienUng ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
|17-06-2026 07:13:05
|10.000,00
|CT DEN:126T2660SBCW9H9Q Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 07:25:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 07:35:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 08:10:32
|200.000,00
|126D60617N0PT6ZJ Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168321300353
|17-06-2026 08:11:43
|200.000,00
|126D6061799D7BN0 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26168345846607
|17-06-2026 08:12:15
|200.000,00
|126D606170AXNRF3 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168840491765
|17-06-2026 08:12:47
|200.000,00
|126D6061777H0E9Q Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26168060806102
|17-06-2026 08:13:17
|200.000,00
|126D6061787U3B1D Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26168944842094
|17-06-2026 08:13:42
|200.000,00
|126D60617QQH5HRD Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26168795009241
|17-06-2026 08:15:36
|200.000,00
|126D606170PNEAS9 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26168960026993
|17-06-2026 08:16:02
|200.000,00
|126D6061769S7K52 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26168230557078
|17-06-2026 08:16:30
|200.000,00
|126D60617D36P7WC Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26168494564648
|17-06-2026 08:16:55
|200.000,00
|126D606173DEYN5H Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26168980660004
|17-06-2026 08:41:04
|200.000,00
|126D60617N6WNMFX Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|17-06-2026 08:59:22
|500.000,00
|CT DEN:126T2660SFH7Y0L8 Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi
|17-06-2026 09:03:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
|17-06-2026 09:11:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 09:22:42
|1.000.000,00
|126D60617KJ0ZL1F Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 09:52:08
|300.000,00
|126D60617NETS0AY Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 09:55:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 10:39:54
|2.000.000,00
|CT DEN:126T2660SKDZVTLM Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 10:58:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|17-06-2026 11:08:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660SLJ94VHJ Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|17-06-2026 11:17:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2660SLVMXHAY Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|17-06-2026 11:17:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
|17-06-2026 11:49:01
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.154 ung ho 4 chau mo coi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|17-06-2026 11:50:30
|100.000,00
|126D60617KXU4GBW Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168824149465
|17-06-2026 11:57:51
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 11:59:57
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien 158 ( 4 chau ba mo coi )
|17-06-2026 12:00:45
|100.000,00
|126D606173ULP9JK Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 12:49:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660SQFHK28K MBVCB.14716485506.311298.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-06-2026 13:06:30
|4.000.000,00
|CT DEN:126T2660SR3L6PSP Pham Quoc An va Pham Thuy Anh, Quang Ninh ung ho MS 2026.158 bon chau mo coi
|17-06-2026 13:06:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 13:22:54
|20.000,00
|126D60617UGXPN59 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 13:38:49
|300.000,00
|126D60617N6J6VL7 Ung ho MS 2026.158 ( 4 chau be mo coi)
|17-06-2026 15:08:11
|50.000,00
|126D60617H7ADQC5 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-15:08:11 6168ASCB02C8YKF5
|17-06-2026 15:26:43
|400.000,00
|CT DEN:126T2660SWJRXEB3 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 16:56:07
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
|17-06-2026 16:58:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2660T043RPL8 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|17-06-2026 17:33:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2660T1GQ4QLY Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|17-06-2026 18:11:28
|200.000,00
|CT DEN:126T2660T2YB45PB Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen
|17-06-2026 19:10:30
|200.000,00
|126D60617JEYD7LD Ung ho MS 2026157
|17-06-2026 20:21:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2660T7ZTEMGU MBVCB.14723577342.815629.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071001070231 PHAM MINH DUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-06-2026 21:33:35
|100.000,00
|CT DEN:126T2660TAT7DWK0 MBVCB.14724708147.550283.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-06-2026 21:34:01
|50.000,00
|126D60617SLWZU1M Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169004665749
|17-06-2026 21:34:32
|50.000,00
|126D606171FT2WSK Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169960100017
|17-06-2026 21:35:04
|50.000,00
|126D60617R0LU2EW Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26169345853849
|17-06-2026 21:35:22
|50.000,00
|126D60617CV2W5V2 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26169049265632
|17-06-2026 21:36:54
|50.000,00
|126D60617KFXBD52 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26169587983349
|17-06-2026 21:37:18
|50.000,00
|126D606174CACV1Y Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26169280806570
|17-06-2026 21:39:12
|62.000,00
|126D60617G3NATTB Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26169401617947
|17-06-2026 21:40:01
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|17-06-2026 23:10:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|18-06-2026 01:59:43
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi); thoi gian GD:18/06/2026 00:17:01
|18-06-2026 02:46:17
|200.000,00
|126D60618PN54Y85 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26169679978685
|18-06-2026 05:23:14
|80.000,00
|126D606187810X85 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|18-06-2026 06:51:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2660VLE6KMWC Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 07:04:02
|300.000,00
|CT DEN:126T2660TYYHZ0YW MBVCB.14726868822.107950.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1050679181 VU KHANH LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 07:32:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 07:51:55
|200.000,00
|126D60618NX4CKN5 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-07:51:55 6169ASCB02CFVVFJ
|18-06-2026 08:01:52
|10.000,00
|CT DEN:126T2660U16WWENU Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 08:01:59
|250.000,00
|ZP7D0VDLQO9S Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 08:07:22
|5.000,00
|CT DEN:126T2660U1E5JAMX MBVCB.14727609157.632353.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 08:12:18
|200.000,00
|126D60618S5YZPJW Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-08:12:18 6169ASCB02CF3X7J
|18-06-2026 08:24:20
|200.000,00
|126D60618DMLTN0Y Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|18-06-2026 08:29:09
|50.000,00
|CT DEN:126T2660U28XKWA8 MBVCB.14727872779.828708.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 08:40:20
|1.000.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien ung ho em trang van quy MS 2026.158 ( urnh hoj 4 chasu be mo coi )
|18-06-2026 08:42:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2660U2SJ1AZ4 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 08:51:59
|400.000,00
|CT DEN:126T2660U3537BAZ MBVCB.14728167625.031877.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0051000107000 PHAM HOAI VY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 09:06:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:10:21
|500.000,00
|126D60618F76986N Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169135064572
|18-06-2026 09:12:45
|300.000,00
|126D60618C2FMSGQ Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169240675785
|18-06-2026 09:15:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 09:25:14
|1.000.000,00
|126D60618GJLGTTP Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:25:22
|200.000,00
|ung ho em ngoc han MS2026
|18-06-2026 09:30:35
|100.000,00
|126D606189A9J8RM Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-180626-09:30:35 6169ASCB02CF73MW
|18-06-2026 09:30:46
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.159 ( Chau Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 09:31:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:32:08
|200.000,00
|CT DEN:126T2660U4Q3VX16 NGUYEN QUANG LOC Chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:33:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:37:16
|100.000,00
|126D60618DT3YZRH Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169980072666
|18-06-2026 09:39:46
|500.000,00
|ms 2026.158
|18-06-2026 09:41:03
|100.000,00
|126D606180DKVY2V NGUYEN DUY LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.159 E. hoang ngoc han
|18-06-2026 09:43:05
|50.000,00
|126D60618QURPQPN Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 09:44:53
|50.000,00
|126D6061877M4388 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:46:00
|200.000,00
|CT DEN:126T2660U58EQVLZ Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 09:46:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2660U592498J Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 09:47:35
|100.000,00
|CT DEN:126T2660U5AH5HGX ung ho ms : 2026.159 em hoang ngoc han
|18-06-2026 09:47:54
|200.000,00
|126D60618RZ1XKNE Ung ho MS 2026.159 em HoangNgocHan
|18-06-2026 09:58:48
|600.000,00
|ung ho ms 2026159 e hoang ngoc han
|18-06-2026 09:59:05
|200.000,00
|126D60618NSRN07Y Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169106716875
|18-06-2026 10:00:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2660U5TXPG53 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 10:13:11
|50.000,00
|ZP7D0VDMBLD9 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 10:14:50
|50.000,00
|ZP7D0VDMBN4K Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 10:25:27
|500.000,00
|CT DEN:126T2660U6SHDNJK Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 10:27:21
|100.000,00
|HOANG HIEU chuyen tien ung ho chau Hoang ngoc Han
|18-06-2026 10:27:44
|200.000,00
|BUI VAN NAM chuyen tien ung ho ms 2026159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 10:29:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2660U6XPM3V8 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|18-06-2026 10:29:24
|900.000,00
|HOANG HIEU chuyen tien giup chau Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 10:43:02
|100.000,00
|126D606183F2CQBR Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169154803933
|18-06-2026 10:43:56
|200.000,00
|CT DEN:126T2660U7GXNGMP MBVCB.14729637593.009410.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0431000211601 PHAM NGUYEN NHA TRUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 10:51:28
|200.000,00
|CT DEN:126T2660U7SVJDAH UH ma so 2026.159 Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 10:52:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 10:57:20
|50.000,00
|CT DEN:126T2660U80MBZ53 MBVCB.14729824777.126219.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9989281656 NGO THI QUYNH THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 11:17:26
|100.000,00
|KIEU QUANG TUYEN Chuyen tien
|18-06-2026 11:24:57
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660U932UHWL TRAN DUY TUAN UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN
|18-06-2026 11:25:41
|2.000,00
|126D60618C5B53UK Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 11:36:09
|100.000,00
|126D60618A21T9D5 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 11:38:57
|100.000,00
|CT DEN:126T2660U9MKG8BY Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 11:44:46
|200.000,00
|TA HUY BINH MS2026.159.chau hoang ngoc han. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|18-06-2026 11:48:08
|100.000,00
|126D60618KPL72MN Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 11:48:10
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 12:03:54
|500.000,00
|126D60618BD0MMCH Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169777806083
|18-06-2026 12:45:00
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.159(em hoang ngoc han)
|18-06-2026 13:09:33
|100.000,00
|CT DEN:126T2660UD579T21 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:11:57
|500.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:15:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:15:52
|500.000,00
|CT DEN:126T2660UDDK58Y2 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:20:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:21:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:25:43
|200.000,00
|126D606182LTU6EL Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:33:27
|300.000,00
|CT DEN:126T2660UE2SMV7B Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:36:00
|200.000,00
|CT DEN:126T2660UE6575AS Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:38:23
|200.000,00
|126D60618PCJ5RDE Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:45:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:55:14
|100.000,00
|126D60618MFW7EKM Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 13:55:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2660UEY5176Y Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 13:59:00
|200.000,00
|CT DEN:126T2660UF2HQPN9 Vietinbank;114000161718;PHAN VIET TUAN chuyen tienMS2026.159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 14:14:29
|200.000,00
|126D60618NDXZJQC Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169950003212
|18-06-2026 14:23:34
|300.000,00
|126D60618S19NS22 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169605109104
|18-06-2026 14:29:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 14:34:02
|200.000,00
|126D606184DQ2NUK Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169981079352
|18-06-2026 14:45:07
|300.000,00
|CT DEN:126T2660UGVEEY4Q MBVCB.14732763181.929393.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004133369 PHAM NGAN HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-06-2026 14:45:26
|50.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 15:03:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2660UHL1DHH5 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
|18-06-2026 15:05:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 15:18:20
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 15:31:14
|500.000,00
|CT DEN:126T2660UJNAKT56 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 15:45:25
|200.000,00
|126D60618R1APK9H Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 15:53:16
|200.000,00
|126D60618U78HW6W Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|18-06-2026 16:04:10
|300.000,00
|CT DEN:126T2660UKXTXW0Z Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|18-06-2026 16:14:24
|50.000,00
|126D60618MGA1YFS Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 16:15:02
|50.000,00
|126D60618KALF52M Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh
|18-06-2026 17:34:45
|80.000,00
|126D60618TMT4XUS Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169465009793
|18-06-2026 17:56:01
|50.000,00
|126D60618ZY4N1C5 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169700209162
|18-06-2026 17:58:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 18:25:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 19:12:47
|150.000,00
|ung ho MS 2026.159( em hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 19:23:07
|500.000,00
|126D60618QQJU9CJ Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-19:23:06 6169ASCB02CTR38B
|18-06-2026 19:44:38
|50.000,00
|CT DEN:126T2660UUGY9P72 MS 2026.159
|18-06-2026 19:51:52
|50.000,00
|CT DEN:126T2660UUSH6RQW MS 2026.157
|18-06-2026 19:53:44
|50.000,00
|CT DEN:126T2660UUUYZRYS MS 2026.158
|18-06-2026 19:56:22
|100.000,00
|126D6061877P545U Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 20:18:10
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|18-06-2026 21:00:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2660UXFGDBHZ ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 21:13:45
|50.000,00
|126D60618KW17MJ2 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026126
|18-06-2026 21:20:13
|200.000,00
|126D606189CJQNQR Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170033169490
|18-06-2026 21:30:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 21:33:33
|200.000,00
|CT DEN:126T2660UYQSEGGW Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 21:44:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|18-06-2026 21:54:19
|1.000.000,00
|126D60618U3E2VSD Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170069056100
|18-06-2026 21:57:51
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.159 ( em hoang ngoc han )
|18-06-2026 21:59:33
|1.000.000,00
|126D60618H6KMX5H Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170068327737
|18-06-2026 22:36:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|18-06-2026 22:44:01
|5.000,00
|126D606187N2KKP9 NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170983365570
|19-06-2026 01:44:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han); thoi gian GD:19/06/2026 00:00:51
|19-06-2026 01:47:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han; thoi gian GD:19/06/2026 00:06:02
|19-06-2026 07:08:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2660VM1XHQA1 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 07:09:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2660VM2X3ADZ Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|19-06-2026 08:02:17
|200.000,00
|126D60619NUZVPPU Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 08:02:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2660VP56XNJ7 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 08:06:29
|100.000,00
|126D60619SG4X9Z2 DUONG THI TU CHUYEN KHOANUNG HO EM HOANG NGOC HAN-190626-08:06:29 6170ASCB02CZRAVL
|19-06-2026 08:06:37
|10.000,00
|CT DEN:126T2660VPASWEGQ Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 08:31:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 08:34:28
|100.000,00
|126D60619KBUTSG6 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 08:38:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 08:48:48
|500.000,00
|CT DEN:126T2660VQYGR8TX Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 08:50:04
|1.000.000,00
|126D60619WPRXSNX Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 08:50:25
|500.000,00
|CT DEN:126T2660VR0LV809 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
|19-06-2026 08:58:37
|300.000,00
|126D60619Z30U802 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 09:09:50
|200.000,00
|126D606197MT2SLP Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 09:10:27
|200.000,00
|CT DEN:126T2660VRT2LWRH Vietinbank;114000161718;THUY TIEN ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 09:14:46
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 09:33:46
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|19-06-2026 09:38:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
|19-06-2026 10:01:03
|50.000,00
|ung ho MS 2026.160 (ung ho chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 10:10:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 10:17:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 10:19:25
|50.000,00
|ung ho ms 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 10:19:28
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.160(Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 10:35:22
|500.000,00
|126D60619DYTBQE8 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 10:49:10
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 10:49:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 10:49:41
|200.000,00
|CT DEN:126T2660VVN3U36P MBVCB.14744631568.877089.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-06-2026 10:50:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|19-06-2026 10:50:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|19-06-2026 10:57:00
|500.000,00
|CT DEN:126T2660VVXS7DGY Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 11:07:13
|1.000.000,00
|126D60619WQSBGD0 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 11:09:32
|100.000,00
|134075885029-0355563218-Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 11:14:55
|200.000,00
|126D60619Z1024V4 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|19-06-2026 11:17:08
|200.000,00
|126D60619ND0MS1P Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|19-06-2026 11:22:05
|500.000,00
|126D60619XMW1RTX Chuyen ung ho cho chi Dang Thi Thuy ma so 2026.160
|19-06-2026 11:29:41
|500.000,00
|126D60619NJTD2PK Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 11:32:39
|100.000,00
|126D60619Z89AZWQ Ung ho MS2026.158 ( 4 chau be mo coi)
|19-06-2026 11:35:18
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.160 ( chi dang thi thuy )
|19-06-2026 11:37:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 12:17:13
|100.000,00
|126D606192LQYZTG ung ho MS 2026 160 dang thi thuy
|19-06-2026 12:45:05
|100.000,00
|ung ho MS 2026.160( chi dang thi thuy )
|19-06-2026 12:50:12
|300.000,00
|CT DEN:126T2660W0B9FD3Q MBVCB.14746342975.949036.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0351001170647 DUONG THI GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-06-2026 12:57:39
|100.000,00
|CT DEN:126T2660W0M3FGEH ung ho ms2026160 dang thi thuy
|19-06-2026 13:15:54
|100.000,00
|126D60619E6X834J Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|19-06-2026 13:17:40
|100.000,00
|126D60619DTCTLLX Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170158544926
|19-06-2026 13:22:07
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 13:41:05
|300.000,00
|ung ho MS 2026.160(chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 13:52:45
|50.000,00
|CT DEN:126T2660W2RVMAGT Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 13:58:45
|100.000,00
|126D60619T1F9X9U Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170506090329
|19-06-2026 14:38:00
|300.000,00
|ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
|19-06-2026 14:44:28
|300.000,00
|126D60619BPG16LG Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 15:21:32
|100.000,00
|126D60619VHUJW6A Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170958298758
|19-06-2026 15:27:08
|150.000,00
|CT DEN:126T2660W6EHCU36 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 15:28:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 15:35:49
|100.000,00
|126D60619C908XVU Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 16:27:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 16:34:41
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660W91QCE3L Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 17:23:09
|250.000,00
|126D6061993CY407 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-17:23:08 6170ASCB02CRH64W
|19-06-2026 17:39:27
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 18:41:41
|100.000,00
|126D60619NC7HJSS Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 20:52:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2660WK2DP1UP MBVCB.14753639157.621578.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-06-2026 21:18:51
|100.000,00
|CT DEN:126T2660WL2ZATAG Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 21:22:03
|100.000,00
|CT DEN:126T2660WL76L9JM Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 21:25:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|19-06-2026 21:25:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|19-06-2026 21:26:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|19-06-2026 21:28:56
|200.000,00
|CT DEN:126T2660WLG9CFQH Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
|19-06-2026 21:48:28
|300.000,00
|NGUYEN THI TUYET MAI UHMS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
|20-06-2026 06:22:15
|200.000,00
|ta huy binh UH Ms2026.157 chau khanh linh va ngoc linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20-06-2026 06:52:11
|100.000,00
|CT DEN:126T2660YW9PF2MR MBVCB.14756178620.391943.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0501000012532 HOANG THI YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 07:00:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|20-06-2026 07:19:01
|10.000,00
|CT DEN:126T2660X9DJ0ERZ Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 08:25:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2660XBZVL867 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 08:43:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 08:55:22
|50.000,00
|2026.161 ha thi yen phuong
|20-06-2026 08:56:00
|100.000,00
|126D6062045JZQYK Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 09:10:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 09:10:29
|500.000,00
|LE THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026161 Ha thi YenPhuong
|20-06-2026 09:34:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|20-06-2026 09:39:56
|100.000,00
|126D60620SJ16742 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171459618945
|20-06-2026 10:00:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|20-06-2026 10:02:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 10:52:07
|100.000,00
|CT DEN:126T2660XHNXUJ8T Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 11:49:27
|100.000,00
|126D6062043RMAEN Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171090521000
|20-06-2026 11:52:57
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660XL194JAF Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 11:54:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 12:25:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 12:30:39
|100.000,00
|ZP7D119A9FAD Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 12:53:09
|50.000,00
|CT DEN:126T2660XNCRXUKA MBVCB.14760835493.523759.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001831598 BUI THI THUY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 13:07:26
|300.000,00
|CT DEN:126T2660XNXM0M8A Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 13:09:48
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.161( Ha Thi Yen Phuong)
|20-06-2026 13:17:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 13:21:29
|110.000,00
|CT DEN:126T2660XPG6G5CP MBVCB.14761131647.709355.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.160 Dang Thi Thuy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 13:23:08
|110.000,00
|CT DEN:126T2660XPJCES8W MBVCB.14761159096.719905.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 13:29:22
|300.000,00
|126D606204BQGSP9 Ung ho MS 2026.161
|20-06-2026 13:34:42
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 13:42:24
|300.000,00
|126D60620WW9P1PQ Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 13:50:51
|100.000,00
|126D606200XSHV7D Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-200626-13:50:50 6171ASCB02CWC1SN
|20-06-2026 14:16:40
|300.000,00
|CT DEN:126T2660XRM1RGWK MBVCB.14761698463.055794.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 14:18:36
|500.000,00
|CT DEN:126T2660XRPLUHJG MBVCB.14761719105.068323.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 14:22:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 15:08:16
|500.000,00
|134229616607-0909669885-Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 15:17:32
|100.000,00
|126D60620U6FS8EF NHAN NGOC VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 2026.160 CHI DANG THI THUY-200626-15:17:31 6171ASCB02CWWHEK
|20-06-2026 15:27:59
|200.000,00
|CT DEN:126T2660XUD7J8NG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 16:08:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2660XVYMAH7W Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 16:26:17
|25.000,00
|126D60620AL8AGZP Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 16:31:42
|25.000,00
|126D60620G6K1JA9 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
|20-06-2026 16:31:48
|100.000,00
|126D60620Y1EGZ0S Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 17:29:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 17:50:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2660XZX17MP0 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 18:08:34
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Y0M9X5R4 Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
|20-06-2026 18:09:33
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y0NL3T47 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 18:10:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Y0PDSLN7 Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van
|20-06-2026 18:11:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2660Y0QT4GSZ Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc
|20-06-2026 18:12:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y0S1198M Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong
|20-06-2026 18:13:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y0UA8HT5 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|20-06-2026 18:41:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 (chi Ha Thi Yen Phuong)
|20-06-2026 19:57:55
|200.000,00
|PHAN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.161 C Ha thi Yen Phuon
|20-06-2026 20:08:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y59CY4Z7 MBVCB.14767206988.652814.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 20:09:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y5B90LDU MBVCB.14767229546.668131.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 20:10:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y5C8RV5D MBVCB.14767246182.676006.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 20:11:48
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y5E0ZD24 MBVCB.14767259313.689411.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 20:12:20
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y5EQSF7M MBVCB.14767273873.695233.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 20:13:10
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y5FTY4DA MBVCB.14767280576.703937.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-06-2026 20:22:45
|50.000,00
|CT DEN:126T2660Y5UG6C87 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 21:47:55
|200.000,00
|126D60620TUKVV4A Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 22:05:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 22:08:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2660Y9YNVRAB Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
|20-06-2026 22:09:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
|20-06-2026 22:36:42
|100.000,00
|CT DEN:126T2660YB1CQL07 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 23:03:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YC2B8H3G Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 23:15:46
|50.000,00
|126D60620ZQG17WN Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173148514811
|20-06-2026 23:17:32
|50.000,00
|126D60620Q6DEFTU Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173069239042
|20-06-2026 23:18:54
|50.000,00
|126D60620KRKSLAT Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26173393002901
|20-06-2026 23:23:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2660YCVJH7U4 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
|20-06-2026 23:25:49
|50.000,00
|126D60620PKPZQ8B Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26173105266471
Báo VietNamNet