Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

11/06/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206112231202026K78Z155511.5387.78996.223120

11/06/2026 15.000,00 MBVCB.14632766833.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 1.800.000,00 6162IBT1bJMQPXBA.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ho Thi Dieu MS 2026 -152 . Chuc may me con vuot qua.20260611.221914.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14632631531.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000301751 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 20.000,00 MBVCB.14632623575.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970405061122131020269HY0085069.5387.25366.221310

11/06/2026 10.000,00 MBVCB.14632592662.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 20.000,00 MBVCB.14632589415.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 20.000,00 MBVCB.14632538380.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh - Dong Thap).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 108.000,00 MBVCB.14632433487.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1043695030 NGUYEN BUI QUOC ANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14632382625.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.147(Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14632004436.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488061121191420261ba0121761.5387.3271.211915

11/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506112116012026KEFW024217.5388.87449.211601

11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14631347720.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0041001020207 DO THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.152#SP#020097048806112034252026x4hs958657.5389.53757.203425

11/06/2026 300.000,00 6162IBT1kC8LV9IS.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26162907007524.20260611.202842.11522337769010.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14631103407.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097042206112019382026I73B475550.5390.60841.201939

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14630826632.ct giup do ba Tran Thi Xuan, ms 2026.146.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806111948302026229q770484.5388.62655.194830

11/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.147 xuan nam xuan phuc#SP#020097040506111942372026C0BS017881.5390.23788.194237

11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC8H6Q5H.MS 2026. 152 FT26162324311845.20260611.193707.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

11/06/2026 100.000,00 6162IBT1iJGS9CNF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.184257.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

11/06/2026 100.000,00 6162IBT1iJGS2FH1.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260611.184102.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

11/06/2026 50.000,00 6162ICBVC2LTX54M.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.152 ( 2 anh em Tai va Nhan).20260611.180505.100000952165.VO THI LE THU.970415

11/06/2026 50.000,00 6162ICBVC2LTXXXU.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026. 151 ( be Nguyen Nhu Quynh).20260611.180314.100000952165.VO THI LE THU.970415

11/06/2026 100.000,00 6162IBT1kC8Z4LJR.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162302533772.20260611.180137.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14628059312.Ung ho ms 2026 148( me con chi Pham Thi Duyen ).CT tu 0441000787143 HO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704880611173934202627zq169417.5388.80741.173934

11/06/2026 300.000,00 6162MCOBQ2QJ9S33.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.173508.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704220611172343202685W9413316.5389.65144.172343

11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC863BBI.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162016867141.20260611.171159.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627119108.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627081336.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627062213.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627046645.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627036431.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14626988064.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206111647162026XOYM480011.5387.1667.164717

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14626729043.Ung ho MS 2026.152 (anh em Tai va Nhan).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14626665316.MS 2026 152 anh em Tai Nhan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133020832864.20260611.133020832864-0966931495_Ung ho MS2026 152 Hai anh em Tai va Nhan

11/06/2026 6.826,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.151Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506111635482026ATN6052161.5390.19825.163548

11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC86PZ8S.Ung ho MS 2026.152 em Tai va Nhan FT26162303489302.20260611.163419.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

11/06/2026 10.000,00 MBVCB.14626565170.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC86PAP1.Ung ho MS 2026.152 FT26162965200918.20260611.163353.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

11/06/2026 12.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405061116325320263JK2036212.5389.98720.163253

11/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704050611163207202624EO032185.5389.93688.163207

11/06/2026 50.000,00 6162ORCOQ2QJVCN2.LOC HO TRO MS 2026.152 2AE.20260611.162159.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-110626-16:19:34 cT7a591800#SP#020097041606111619342026cT7a591800.5390.12118.161934

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.151 Hai Anh Em Tai va Nhan#SP#020097048806111609472026sjy2747818.5390.49715.160930

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14626174836.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061116060920261I75854692.5389.26852.160553

11/06/2026 300.000,00 NGO THI TAN Ha dong Ha noi ung ho me con chi Duyen phuong Dong son tinh Quang tri#SP#02009704880611155146202680ti680105.5387.37528.155146

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14625584923.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 400.000,00 IBVCB.14625539060.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806111506132026d04a522504.5388.69495.150613

11/06/2026 1.550.000,00 QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506111505102026ynKD111093.5390.62689.150454

11/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097041506111502452026x7oQ103904.5388.49399.150245

11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806111454142026hzc8483768.5387.2640.145414

11/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206111430532026FP03679246.5388.77229.143054

11/06/2026 214.000,00 MBVCB.14624667487.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000023895 LY VO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14624560599.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.152 ( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14624435530.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0371000470937 NGUYEN BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 6162IBT1kC8KXARK.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26162019649054.20260611.135749.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407

11/06/2026 100.000,00 6162IBT1kC8K3GUF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26162609988783.20260611.135412.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407

11/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#0200970422061113533520266YDC406490.5189.96341.135336

11/06/2026 100.000,00 6162SGTTH21BYE88.IBFT Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260611.134628.060849189969.SACOMBANK.970403

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624223540.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097041506111341012026SYyS808599.5388.37881.134045

11/06/2026 500.000,00 6162IBT1iJG91YX3.Ms 2026-152 uh 2 anh em Tai va Nhan.20260611.134056.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624077920.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624075175.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624053515.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624056242.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14624043050.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624029342.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624019560.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 300.000,00 6162NAMAA2JJNL8U.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.125240.999111617.VO LE ANH HONG.970428

11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806111248132026cgjg147555.5389.91459.124813

11/06/2026 40.000,00 ung ho MS 2026.151. be Nguyen Nhu Quynh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111248022026vv2r147085.5388.90866.124802

11/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .UH .MS2026151 be Nguyen Nhu Huynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111237452026i012119285.5388.37274.123745

11/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806111234002026f13d108329.5389.17004.123344

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14623361247.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 ms2026.147#SP#020097048806111227252026ubzi087995.5390.80079.122725

11/06/2026 150.000,00 ms2026.152#SP#020097048806111225352026aqk8082191.5387.67874.122535

11/06/2026 5.000.000,00 6162TPBVI2B17TGH.CSPM, CSTV dong vien cho be Nguyen Nhu Quynh ms2026.151.20260611.121421.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

11/06/2026 15.000,00 MBVCB.14622713013.2026.149(Ta van Thang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.152-hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506111140052026PC5O010854.5389.78020.114005

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806111139482026x61s911656.5388.75730.113948

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622431049.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622435749.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622420476.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622405814.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806111132472026q1fk883275.5388.28309.113247

11/06/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro giup do cho ms 2026.152#SP#020097048806111132252026jvym881768.5387.26003.113225

11/06/2026 300.000,00 MBVCB.14622270611.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 600.000,00 MBVCB.14622190052.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206111118502026ZE6X701382.5390.35807.111834

11/06/2026 20.566,00 6162IBT1kC878N8Y.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162275587375.20260611.111539.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

11/06/2026 300.000,00 MBVCB.14622108000.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien UH .MS.2026150 Ba Dang Thi Be Chinh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111100302026p5wd751186.5388.18204.110030

11/06/2026 100.000,00 6162SHBAA2JJV8YR.DO HUY HOANG chuyen tien ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen .20260611.105450.6619951995.DO HUY HOANG.970443

11/06/2026 100.000,00 6162TPBVI2B13FF6.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.102710.82686568888.NGUYEN HUNG CUONG.970423

11/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704150611101209202628LK246111.5390.26645.101209

11/06/2026 20.000,00 6162MSCBD2Z5E5P6.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.095406.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206110946382026CDNX512210.5389.84479.094638

11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC8GUKJX.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26162534223084.20260611.094204.6807121989.NGUYEN THE ANH.970407

11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206110935572026EE3X528113.5389.31372.093541

11/06/2026 300.000,00 MBVCB.14620480932.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 300.000,00 6162IBT1iJG2DS4Q.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.091553.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

11/06/2026 100.000,00 6162MCOBQ2QJBQ7S.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.091516.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14620278759.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806110905392026r400329550.5390.90937.090539

11/06/2026 50.000,00 6162MCOBQ2QJYFWA.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260611.085713.03101010965538.HOANG VIET.970426

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14620070772.ung ho ms 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0451000450095 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061108505520261M5M159718.5189.27526.085055

11/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110849212026kxz3274648.5387.21283.084921

11/06/2026 500.000,00 6162IBT1iJG2CU84.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 152 TAI va NHAN.20260611.083934.247529918.LE THI HOA.970432

11/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097041506110838032026rck8871385.5390.76582.083747

11/06/2026 200.000,00 6162IBT1iJG213ID.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.083444.0984041991.DAO DUC VINH.970432

11/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 152 ANH EM TAI VA NAM-110626-08:30:59 C3oZ067657#SP#020097041606110830592026C3oZ067657.5390.49771.083100

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206110830012026R2D7138575.5389.46218.082946

11/06/2026 6.868,00 6162MSCBD2Z5APFI.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.081911.872866868.DUONG ANH THUY.970422

11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14619343017.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110758262026khxs107699.5389.32322.075826

11/06/2026 6.868,00 6162MSCBD2ZPPM52.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.072736.872866868.DUONG ANH THUY.970422

11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14618732837.Chuyen tien ung ho MS 2026 152 anh em Tai va Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14618617860.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 12.568,00 MBVCB.14618553478.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh md 2026.147.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506110658272026BNMV003075.5388.48831.065827

11/06/2026 5.660,00 6162IBT1kC84RZVC.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26162030061377.20260611.065359.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14618222973.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14618071074.giup MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 21.123,00 6162TPBVI2B1ZMYI.UHMS2026.151 Mong be Nguyen Nhu Quynh som hoi phuc tot,GD Ng.Thi Quy-Ng.Van Long an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.020119.00005384949.VU HOANG LINH.970423

11/06/2026 235.094,00 VU HA ANH chuyen tien#SP#020097042206110143342026HTA2968505.5390.6546.014319

11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14617485520.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14617440212.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061100171820269fly687871.5389.33864.001719

11/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110011382026ah7u684488.5387.27289.001138

11/06/2026 5.000,00 6162IBT1kC84I549.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162407082578.20260611.000950.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206102333442026GWH8964497.5389.76272.233344

11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220610233130202642NN802306.5387.72593.233131

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-23:30:28 qjbi877249#SP#020097041606102330282026qjbi877249.5387.70745.233012

11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704220610231702202625I9718983.5390.47183.231702

11/06/2026 200.000,00 6161IBT1iJGCBZVX.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260610.231007.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

11/06/2026 200.000,00 6161IBT1iJGCBBEL.Ung ho MS 2026 151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.230635.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

12/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.152#SP#0200970405061222362820265BJC095486.5389.45442.223628

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14648392555.ung ho 2026.144 em nong quoc khanh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506122218562026KRJY065112.5389.99315.221856

12/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#0200970422061222180320262R61237336.5389.96318.221804

12/06/2026 300.000,00 6163ASCB02M6FTGF.UNG HO MS 2026.153 EM DANG VAN KIM-120626-22:15:42 6163ASCB02M6FTGF.20260612.221542.25689637.DANG HONG QUY.970416

12/06/2026 1.800.000,00 6163IBT1bJMQ3IN6.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Van Kim MS 2026 -153 . Chuc con som khoi benh.20260612.215906.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

12/06/2026 10.000,00 MBVCB.14648073514.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.153(em Dang Van Kim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133207594281.20260612.133207594281-0343882448_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14647647646.ung ho ms 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.153 e Dang Van Kim#SP#020097048806122121012026ixq7792446.5389.78099.212102

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCU1NMTF.Ung ho em Dang Van Kim, MS 2026.153 FT26163104843235.20260612.211423.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14647471575.ung ho MS 2026.149( anh Ta Van Thang).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGISG86.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.211004.18435098.NGUYEN THI LINH.970432

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14647419725.ung ho MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14647391731.ung ho MS 2026.153( em Dang Van Kim).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGISDE3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260612.210654.18435098.NGUYEN THI LINH.970432

12/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14647289917.UNG HO MS 2026.146 BA TRAN THI XUAN.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 500.000,00 6163IBT1kCU1L7YQ.Nguyen Quoc Nhat Minh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163240199330.20260612.205559.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407

12/06/2026 500.000,00 6163IBT1kCU1LIBM.Nguyen Chau Anh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163030123014.20260612.205501.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407

12/06/2026 500.000,00 6163IBT1kCU1HX57.Nguyen Khanh Linh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163082463613.20260612.205345.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407

12/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.153 Dang Van Kim#SP#020097042206122053142026XYJL206509.5388.45796.205314

12/06/2026 20.000,00 6163IBT1kCU179WW.Ung ho MS 2026.153 - em Dang Van Kim - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26163164508059.20260612.203550.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

12/06/2026 100.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.147 giup do XuanNam XuanPhuc#SP#020097048806122032112026sv1a618452.5389.35076.203211

12/06/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.153 giup do be Dang Van Kim#SP#0200970488061220301820268xwg610622.5387.23911.203018

12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14645735750.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14645386239.Ung ho MS: 2026.148(me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14645232110.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 300.000,00 6163SHBAA2JRW3LU.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260612.183648.0839136668.DAO THI HUONG GIANG.970443

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14644220605.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14644213419.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206121756392026WYIH158901.5189.68199.175639

12/06/2026 600.000,00 6163IBT1iJGM5Q2G.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026148 2026149 2026150 2026151 2026152 2026153 moi ma so 100 k.20260612.174911.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCUW7UPC.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26163920400000.20260612.174631.19035159678015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

12/06/2026 20.000,00 6163IBT1iJGMUXGS.tu thien.20260612.173525.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14642998525.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206121712312026L2VD483042.5189.67758.171232

12/06/2026 200.000,00 6163TPBVI2BC5MMP.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.165852.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14642435024.ung ho MS.2026.153(Em Dang Van Kim).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 300.000,00 6163IBT1kCUQLGE5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26163911200247.20260612.164119.19028878818868.VND-TGTT-NGUYEN HA MY.970407

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14642127769.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 6163TPBVI2BC7JL8.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.162726.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14641912538.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14641905308.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 6163IBT1d18C84A5.2026153.20260612.161925.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422

12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488061216091720262qqb390284.5189.76121.160917

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCUQU9I6.Ho tro MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163002447568.20260612.160223.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGVR1F7.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 153 dang van kim.20260612.153149.111555222.VU THI THU THAO.970432

12/06/2026 150.000,00 MBVCB.14641136916.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 300.000,00 MBVCB.14641098756.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14641023255.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1043817183 PHAM THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc. mong phep mau den voi 2 con mong 2 con vuot qua benh rat binh an ve nha#SP#0200970488061215194420268qtj209320.5189.83182.151945

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640876138.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026.153#SP#020097040506121501102026FCVZ047082.5389.80184.150110

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8NH7NE.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163888939241.20260612.150011.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

12/06/2026 100.000,00 6163VNIB02MNLEN1.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 Ung ho MS2026 153 em Dang Van kim.20260612.145234.384705798.TRAN VAN BINH.970441

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640393941.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8N48XU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26163521838838.20260612.143208.19036891435016.VND-TGTT-HOANG THI TUYET HOA.970407

12/06/2026 250.000,00 MBVCB.14640331967.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0301000428339 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 81.850,00 ms2026.153#SP#0200970422061214234720268M65647170.5387.92092.142348

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640274900.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9973994425 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097048806121421422026zozo028489.5390.80767.142142

12/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LE THUY chuyen tien ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#0200970405061214160220263AU3074322.5390.55078.141603

12/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097042206121415362026M1QX248449.5388.52622.141536

12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097040506121409382026PD1P052271.5387.25164.140938

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640097111.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 300.000,00 MBVCB.14640083484.ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806121408172026hsu4992266.5390.19478.140817

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640075591.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGVEBW9.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.140708.144391101.MAC THI LOAN.970432

12/06/2026 50.000,00 6163MCOBQ2QTX664.Ung ho ms2026.152 hai anh em tai va nhan.20260612.140651.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640056059.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 6163MCOBQ2QTXHF2.Ung ho ms2026.153 dang van kim.20260612.140230.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8NMJRA.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163071847452.20260612.140210.2348888889.BUI THI MINH TRANG.970407

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14640010416.ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206121357122026FZ3A587111.5390.68498.135712

12/06/2026 10.000,00 6163IBT1kC8NSE7S.ung ho ms 2026.153, em Dang Van Kim, chuc em va gia dinh binh an FT26163520016450.20260612.135306.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

12/06/2026 20.000,00 MBVCB.14639905038.ung ho MS 2026.153.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 30.000,00 6163TPBVI2BCSRUD.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.135137.22297666888.NGUYEN THI HA GIANG.970423

12/06/2026 20.000,00 MBVCB.14639896156.ung ho MS 2026.152.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH Ms 2026.151#SP#020097040506121350092026G8ZG089929.5387.38105.135009

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8N26BK.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163318705338.20260612.134544.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

12/06/2026 1.000.000,00 6163IBT1kC8N1RFZ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163020104219.20260612.133909.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407

12/06/2026 50.000,00 6163IBT1kC8NJ5XK.Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163986107434.20260612.133341.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

12/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806121329522026axl6896656.5389.49870.132952

12/06/2026 500.000,00 MBVCB.14639637480.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.153( Dang van Kin) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14639636684.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.153(dang van kim).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 UNG HO MS2026 - 153 DANG VAN KIM-120626-13:27:43 j5ka349982#SP#020097041606121327432026j5ka349982.5390.42031.132743

12/06/2026 50.000,00 6163VNIB02MIIE72.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.132722.692998888.DO QUANG HUY.970441

12/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097041506121326482026nVHj135344.5189.37998.132648

12/06/2026 200.000,00 6163TPBVI2BCXQJH.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.132141.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

12/06/2026 50.000,00 6163IBT1kC8RR6AB.MS 2026.153 FT26163646715923.20260612.131916.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097044906121318302026Ajnm285236.5389.2751.131830

12/06/2026 100.000,00 6163TPBVI2BCV39R.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.131432.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14639474354.Ung ho Ms 2026.153 be Dang Van Kim.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14639449541.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14639455874.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 6163SHBAA2JZNLRL.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.153 em Dang Van Kim.20260612.130657.080719920.PHAM THI NHAM.970443

12/06/2026 20.000,00 6163IBT1kC8RT3EV.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26163918933070.20260612.130506.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

12/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133138900893.20260612.133138900893-0902498898_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim

12/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan-120626-12:55:02 z7vy662702#SP#020097041606121255032026z7vy662702.5387.19.125503

12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061212491620267iv3798434.5390.74026.124859

12/06/2026 100.000,00 6163MCOBQ2QTK8UP.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.124617.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

12/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806121244522026bvqd786990.5189.53431.124452

12/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806121243512026462b784229.5388.47948.124351

12/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097048806121242492026lgfo781478.5387.42895.124249

12/06/2026 150.000,00 MBVCB.14638973421.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8RAJS3.Ung ho MS 2026. 153 em Dang Van Kim FT26163340644120.20260612.123136.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

12/06/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.153 em dang van kim#SP#020097042206121231292026FOKX939105.5389.87229.123129

12/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133135072435.20260612.133135072435-0854076607_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim

12/06/2026 5.000.000,00 6163TPBVI2BCG4JC.CSPM, CSTV dong vien cho be Dang Van Kim ms2026.153.20260612.122553.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8RDJTF.LE THI THU TRANG ung ho MS 2026.148 Me con Pham Thi Duyen FT26163609630980.20260612.120055.19035854943013.VND-TGTT-LE THI THU TRANG.970407

12/06/2026 2.000,00 6163IBT1fJ1WIZNY.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260612.114434.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

12/06/2026 20.566,00 6163IBT1kC8RW7FG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163891400904.20260612.114343.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

12/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-120626-11:39:20 DNku998749#SP#020097041606121139202026DNku998749.5390.80319.113903

12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061211213020266LUM810781.5388.67870.112130

12/06/2026 500.000,00 6163IBT1iJGV2TTM.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260612.112046.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14637774927.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14637554111.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1025906047 NGO THI THUY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14637433051.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1018018159 TRUONG THI HA SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206121023262026KHML155315.5388.24555.102310

12/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506121016542026E6GK046110.5389.87959.101654

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14636748135.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0831000033969 LE THI KIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 20.000,00 6163MSCBD2RB8N44.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.100423.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

12/06/2026 100.000,00 O5CH7JL64OPB-Trung Kien ung ho MS 2026.134#SP#020097042206120951222026F4YJ118185.5388.51074.095122

12/06/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097048806120941342026uhgo113547.5389.3917.094134

12/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097048806120940292026rabi110026.5387.98902.094029

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14636262250.Ung ho MS 2026.152 ( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 41.000.000,00 UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2026.125, 2026.150 MOI MS 10TRIEU; 2 MA SO: 2026.130, 2026.091 MOI MS 8TRIEU; MA SO 2026.138: 5 TRIEU. TC: 41TRIEU//F.O BAO VIETNAMNET

12/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 153 EM DANG VAN KIM-120626-09:10:13 t63I557409#SP#020097041606120910132026t63I557409.5390.63455.091014

12/06/2026 6.868,00 6163MSCBD2RAPNAB.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260612.085706.872866868.DUONG ANH THUY.970422

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGDK6SJ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.084903.0984041991.DAO DUC VINH.970432

12/06/2026 50.000,00 6163MCOBQ2QTFKCB.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).20260612.084655.03101010965538.HOANG VIET.970426

12/06/2026 500.000,00 6163IBT1iJGDK2QU.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 153 DANG VAN KIM.20260612.084327.247529918.LE THI HOA.970432

12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097042206120842052026LQWI194480.5387.50033.084206

12/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506120829042026BEPZ035136.5388.1844.082905

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1aWTAYP16.ung ho MS 2026148 me con chi pham thi duyen.20260612.082637.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

12/06/2026 30.000,00 MBVCB.14635363350.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1aWTAPRTE.ung ho Ms 2026153 em Dang Van Kim.20260612.082044.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14635103061.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 69.000,00 LE THI XUAN Chuyen tienung ho ms 2026151 be Nhu Quynh#SP#020097048806120800572026nulb787021.5390.9142.080040

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8FLJ9K.Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26163526074569.20260612.075915.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

12/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.153-em Dang Van Kim#SP#020097040506120759002026F30U004054.5390.2717.075900

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8FHLGJ.Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26163098900596.20260612.075821.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

12/06/2026 150.000,00 6163IBT1kC8FHB8W.Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163102007919.20260612.075717.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097042206120751492026MJDV245271.5387.81276.075149

12/06/2026 300.000,00 MBVCB.14634931883.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14634867835.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 15.000,00 LE THI VEN Chuyen tien UH.MS 2026148Me Con chi Phan Thi Duyen .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061207373120269q1q716878.5389.40178.073731

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDY7EP.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.073315.0904294334.PHAM LE HUAN.970432

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDY48G.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260612.073202.0904294334.PHAM LE HUAN.970432

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDYYFN.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260612.073102.0904294334.PHAM LE HUAN.970432

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDYIK3.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260612.072925.0904294334.PHAM LE HUAN.970432

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDYDAM.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.072815.0904294334.PHAM LE HUAN.970432

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14634394155.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 70.000,00 MBVCB.14634375442.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14634235383.Chuyen tien ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14634170779.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14634140287.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14634121689.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.149 (Anh Ta Van Thang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8FVS7R.MS 2026.152 FT26163214109033.20260612.063756.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

12/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206120623592026SEKZ694726.5390.67910.062359

12/06/2026 20.566,00 6163IBT1kC8F9ZRQ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26163050526124.20260612.061830.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633743283.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633745803.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.149 (a Ta Van Thang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 20.381,00 6163TPBVI2BCLMEV.UHMS 2026.152 Mong GD chi Ho Thi Dieu,cac be Vo Thanh Tai,Vo Thanh Nhan binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260612.030048.00005384949.VU HOANG LINH.970423

12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806120124382026eq92420274.5388.3781.012438

12/06/2026 2.000,00 MBVCB.14633396642.TRA XUAN BINH chuyen tien tra vay.CT tu 1023297780 TRA XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8TZNLH.Ung ho MS 2026.148 Me con Pham Thi Duyen. Cam on bao Vietnamnet. FT26163307748630.20260612.002250.19032034307016.VND-TGTT-VO TRUC LINH.970407

12/06/2026 500.000,00 MBVCB.14633258441.ung ho MS 2026.151 ( Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633184859.Ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633163293.Ung ho MS 2026. 139 ( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633168018.Ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 200.000,00 6162IBT1fJ1Q46HL.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.232950.8007041106871.NGUYEN THI TU.963388

12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206112321302026EV35335727.5387.81613.232131

12/06/2026 50.000,00 6162TPBVI2BMPZIT.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260611.232107.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506112306522026ZM3P057656.5387.56576.230652

12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14632974185.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14632903353.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.150(ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 15.000,00 MBVCB.14663569283.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.152(hai anh em Tai va Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097040506132211522026V3PB016332.5390.4070.221152

13/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCUP5I39.UH MS2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26166489620540.20260613.215959.19034639871013.VND-TGTT-PHAM THI LAN PHUONG.970407

13/06/2026 10.000,00 MBVCB.14663219597.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.154(ba Dang Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 20.000,00 MBVCB.14663102842.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RRV51E.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Dang Thi Thu ms 2026154.20260613.211414.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1aWTEA1N1.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.154 ba dang thi thu.20260613.204904.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

13/06/2026 1.800.000,00 6164IBT1bJMWSNMB.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Dang Thi Thu MS 2026 -154 . Chuc ba som hoi phuc.20260613.203927.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

13/06/2026 10.000,00 6164IBT1aWTEB7B8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).20260613.202952.0339306897.VU DUC TU.970437

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14661932786.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuong Hung).CT tu 1017765879 QUACH THI TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 10.000,00 6164IBT1aWTEB8FR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.138 (Em Ho Thi Kim Anh) .20260613.202642.0339306897.VU DUC TU.970437

13/06/2026 10.000,00 6164IBT1aWTEB1G7.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong) .20260613.202322.0339306897.VU DUC TU.970437

13/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806131937092026ieql047529.5189.49224.193710

13/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.152#SP#020097042206131911472026RLMV532962.5387.95789.191147

13/06/2026 50.000,00 MBVCB.14660422933.NGUYEN THU TRANG chuyen tien.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 15.000,00 MBVCB.14660273312.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14660150571.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0491000166196 DANG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 6164IBT1fJ1C5UIQ.Ung ho MS 2026.154.20260613.182532.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

13/06/2026 300.000,00 MBVCB.14659173483.NGUYEN HONG LY chuyen tien ung ho MS 2026.146 (ba Tran thi Xuan).CT tu 0901000073789 NGUYEN THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RZJ4KL.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.175458.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

13/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCUIZGHB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26164659776568.20260613.175115.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUIZQNK.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26164020064113.20260613.174957.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407

13/06/2026 600.000,00 6164IBT1kCUIC1AH.ung ho ma so 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164100553009.20260613.170100.19829428411019.VND--LE TRONG NHAN.970407

13/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133299211388.20260613.133299211388-0386939204_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim

13/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133296796546.20260613.133296796546-0343882448_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUMBIAH.ung ho MS 2026.153 FT26164133357637.20260613.160412.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

13/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133295422906.20260613.133295422906-0386939204_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu

13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14656679873.ma so 2026 154.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14656659999.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422061314391820268AGB578413.5387.69697.143918

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14655998388.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1025634360 MAI THI LE GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 10.000,00 MBVCB.14655962399.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14655970528.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 100.000,00 6164TPBVI2BFTG85.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260613.141725.03498038401.NGUYEN THINH PHU.970423

13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14655758497.ung ho MS2006.154 (Ba Dang Thi Thu).CT tu 0071000600736 VO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RTL6K5.gui ms 2026 154.20260613.135532.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RTLIF3.gui ms 2026 152.20260613.135503.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RTL9H1.gui ms 2026 150.20260613.135418.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

13/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.154-ba Dang Thi Thu#SP#0200970405061313540920263H1B087150.5389.95926.135409

13/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206131344202026NQJ5912619.5389.61211.134421

13/06/2026 240.000,00 MBVCB.14655296107.ung ho ms 2026.147- Xuan Nam, Xuan Phuc.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 50.000,00 6164IBT1d1892GD8.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.125322.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14654711749.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.154 ( ba Dang Thi Thu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14654685573.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097048806131154332026fv0w360236.5390.80828.115433

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14653927640.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14653924498.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 50.000,00 6164IBT1kCUDDCW6.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.154 ba Thu FT26164090030324.20260613.114015.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

13/06/2026 300.000,00 6164ASCB02M7Z451.UNG HO MS 2026 154 BA DANG THI THU-130626-11:25:46 6164ASCB02M7Z451.20260613.112547.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

13/06/2026 50.000,00 6164IBT1kCUDWTDS.Giup ma so 2026.154 FT26164515791490.20260613.112247.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14653464848.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 50.000,00 MBVCB.14653430141.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14653409503.NGUYEN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.148 ung ho me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0211000114585 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14653236871.NGUYEN SE HA ung ho gia dinh MS 2026.142.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14653205888.NGUYEN SE HA ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.143/ MS 2026.141/ MS 2026.140/ MS 2026.139/ MS 2026.138.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14653110232.NGUYEN SE HA ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.148/ MS 2026.147/ MS 2026.146/ MS 2026.145/ MS 2026.144.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14653048803.ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.154/ MS 2026.152/ MS 2026.151/ MS 2026.150/ MS 2026.149.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14653032615.LAI HUY BINH chuyen tien Ung ho MS 2026 .154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 1.000.000,00 6164ASCB02M7MTHJ.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-130626-10:47:47 6164ASCB02M7MTHJ.20260613.104747.124453779.TRAN VINH PHONG.970416

13/06/2026 200.000,00 6164IBT1d182XKKX.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.104235.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422

13/06/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133261008029.20260613.133261008029-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho 2026151 be Nhu Quynh

13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu mong co mau khoe#SP#020097042206131034582026627J879327.5388.51836.103459

13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14652800396.ADIDAPHAT ms 2026-154( ba dang thi thu).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14652662261.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 100.000,00 6164TPBVI2BF2LEW.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260613.101417.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

13/06/2026 50.000,00 6164ASCB02M7YI7Q.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim-130626-10:06:57 6164ASCB02M7YI7Q.20260613.100657.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14652291306.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUS2JS1.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164794510514.20260613.095707.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

13/06/2026 15.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS2026.152 .Hai anh em Tai vaNhan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061309552720261nag892655.5189.49861.095527

13/06/2026 400.000,00 6164SGTTH21CMGEQ.IBFT ung ho MS 2026.154. ba Dang Thi Thu.20260613.093543.060311519381.SACOMBANK.970403

13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130935412026rs0o817213.5390.61125.093542

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14651852227.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 500.000,00 6164IBT1iJG8D9YT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 154 DANG THI THU.20260613.091305.247529918.LE THI HOA.970432

13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130909332026vurr722155.5389.50669.090933

13/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCU9A8TI.Ung ho ba Dang Thi Thu,MS 2026.154 FT26164564073548.20260613.085908.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

13/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206130857292026SVW5631858.5390.1849.085729

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14651332275.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 100.000,00 6164MCOBQ2QZUGLW.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.084211.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

13/06/2026 300.000,00 6164IBT1iJG8CHFX.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260613.084138.150607051.NGUYEN THI NGOC QUY.970432

13/06/2026 6.868,00 6164MSCBD2RFU9HP.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260613.083931.872866868.DUONG ANH THUY.970422

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCU9V1HI.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164953324764.20260613.082722.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407

13/06/2026 300.000,00 MBVCB.14651036341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 6164SGTTH21CQB5Q.IBFT ung ho MS 2026.154 ba DANG THI THU.20260613.081408.060015086419.SACOMBANK.970403

13/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206130809012026R6HF323570.5389.54555.080902

13/06/2026 200.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130808272026ck69518312.5388.52487.080827

13/06/2026 25.000,00 6164TPBVI2B8DTQJ.MS 2026.154 hungnt6.20260613.080757.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1iJG8WMMR.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.080533.0984041991.DAO DUC VINH.970432

13/06/2026 30.000,00 MBVCB.14650584514.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 500.000,00 6164VNIB02M6DGQ9.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260613.074758.182893838.LE QUOC HOI.970441

13/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206130747422026RRJ1642335.5189.92257.074742

13/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#0200970422061307464820260JM2139255.5388.89167.074648

13/06/2026 100.000,00 6164IBT1aWT7Z352.VU THI MY DUNG chuyen tienMS2026.154( ba Dang thi Thu).20260613.073951.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14650442756.Chuyen tien ung ho MS 2026 154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704050613072842202661Y1054974.5387.39478.072842

13/06/2026 1.000.000,00 6164IBT1kCU2ZMGG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26164410500801.20260613.072300.10820295743013.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14650245075.ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422061307101320267XUA517596.5387.92458.071013

13/06/2026 20.566,00 6164IBT1kCU2741Y.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164649089005.20260613.070510.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14649943946.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14649861717.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14649826812.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.153 em Dang Van Kim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422061306165020266XTR817508.5387.90805.061650

13/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206130556162026GA9W686203.5387.64891.055616

13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14649462782.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/06/2026 500.000,00 6164IBT1fJ1JXH7B.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260613.001828.9021775404440.NGUYEN XUAN HONG.963388

13/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCUCXY9X.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26164240876103.20260612.235817.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407

13/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.152. hai anh em Tai va Nhan . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806122321502026wpbd045280.5388.30801.232150

13/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506122316562026tIv2113732.5388.24242.231656

13/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms :2026.153 e dang Van Kim#SP#020097042206122309322026P0DP696828.5389.11667.230933

13/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133215007637.20260612.133215007637-0938122191_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan

13/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133215178360.20260612.133215178360-0938122191_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim

14/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.155 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506142238432026JD4C057374.5189.44848.223843

14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4IYG7.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu.20260614.223832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4DP72.LY LE THUY TAM Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim.20260614.223337.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4D72R.LY QUAN ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan.20260614.223203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4DIK7.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh.20260614.222910.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4DHHT.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh.20260614.222740.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

14/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506142220092026NJG3019889.5189.95474.222009

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6ETHF.Ung ho ms 2026.144 FT26166030079328.20260614.215959.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6E78V.Ung ho ms 2026.145 FT26166898900590.20260614.215913.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6EUCK.Ung ho ms 2026.151 FT26166094531517.20260614.215823.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6E2E1.Ung ho ms 2026.154 FT26166953090024.20260614.215737.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6KGVP.Ung ho ms 2026.004 FT26166512061885.20260614.215540.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6KVTK.Ung ho ms 2026.155 FT26166240263678.20260614.215438.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 500.000,00 6165IBT1kCU6KCRJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166303086708.20260614.215409.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6K1W8.Ung ho ms 2026.104 FT26166253338405.20260614.215358.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU673Q4.Ung ho ms 2026.109 FT26166169020365.20260614.215315.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14678343046.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.155 (ba Trieu Thi Nam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .Uh.Ms.2026.154 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806142132142026k1rh252524.5189.23087.213215

14/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142119152026K5QG508509.5189.64321.211915

14/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142042082026C951281544.5388.77245.204209

14/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133471372719.20260614.133471372719-0343882448_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676673347.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676675755.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676659091.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14676640645.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676622755.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676607608.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676589527.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.155#SP#0200970488061419483720269aip847082.5189.75299.194837

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14676579606.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 UH MS 2026.151#SP#020097042206141904062026VH5N780990.5388.12360.190407

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14675378167.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1045335422 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWTZIHVP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.145 (Em Vang Viet Hung) .20260614.174628.0339306897.VU DUC TU.970437

14/06/2026 50.000,00 6165ICBVC2LS7R9Q.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).20260614.174623.100000952165.VO THI LE THU.970415

14/06/2026 50.000,00 6165ICBVC2LS71RG.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.154 ( ba Dang Thi Thu).20260614.174502.100000952165.VO THI LE THU.970415

14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWTZIPBW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.144 (Em Nong Quoc Khanh).20260614.174238.0339306897.VU DUC TU.970437

14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWTZIWH2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.143 (Em Bui Huong Tra). .20260614.173829.0339306897.VU DUC TU.970437

14/06/2026 50.000,00 6165ICBVC2LSN6V6.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.155 ( ba Bui Thi Nam ).20260614.173817.100000952165.VO THI LE THU.970415

14/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206141706182026GDWX669462.5389.93586.170618

14/06/2026 100.000,00 6165IBT1kCUGGFTZ.Ung ho MS 2026. 155 ba Bui Thi Nam FT26166093304963.20260614.161347.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14672345655.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026. 155 ( Co Bui Thi Nam).CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 6165IBT1iJG5FWB7.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.155242.216346246.PHAN PHUC TUONG TRIEU.970432

14/06/2026 100.000,00 6165IBT1kCUG8BS3.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166410721220.20260614.154757.19031714989999.VND-TGTT-NGUYEN VAN SON.970407

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14672083326.Ung ho MS 2026.155 ( ba Bui Thi Nam).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14671798428.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14671789875.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 2.000,00 6165IBT1fJ1992WQ.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260614.151448.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGJC4C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166115591456.20260614.151223.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407

14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGWBWB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26166042011251.20260614.151005.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGQNAP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26166351172091.20260614.150811.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGQ4XZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26166957291530.20260614.150639.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

14/06/2026 127.888,00 O5CH7JLPIJFH-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206141505282026BTVN869919.5388.77115.150528

14/06/2026 100.000,00 6165IBT1kCUA3YLJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166909490040.20260614.145102.7692779999.LE THI MUNG.970407

14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJG5G7JE.Ms 2026-153 uh Dang Van Kim.20260614.142316.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJG5GY5G.Ms 2026-154 uh ba Dang Thi Thu.20260614.142121.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJG5GICD.Ms 2026-155 uh ba Bui Thi Nam.20260614.141951.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

14/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097041506141339222026z6gS755280.5389.52498.133922

14/06/2026 30.000,00 MBVCB.14670661062.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 20.000,00 6165MSCBD2RWUU8L.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.125157.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14670032506.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 500.000,00 6165ASCB02C2TBSP.UNG HO MS 2026 155 BA BUI THI NAM-140626-12:23:46 6165ASCB02C2TBSP.20260614.122346.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

14/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 150 ba Dang Thi Be Chinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506141213462026UMXP042391.5387.10478.121346

14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14669442859.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14669446225.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14669434311.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14669365667.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.152 2 anh em TAI NHAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806141148452026pwzn083896.5189.89206.114846

14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau#SP#020097042206141145402026HEPE936833.5387.72983.114540

14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu#SP#020097042206141144012026WQ1F520031.5389.65399.114402

14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025334 ba Nguyen Thi Sen#SP#020097042206141142472026L3OC917299.5189.59455.114248

14/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206141141472026MN6A893104.5388.54290.114146

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14669015047.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.154.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14668503847.MS2026.153.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806141050042026tog8863340.5189.88595.105004

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14668268444.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 6165MCOBQ2QR7C94.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.103942.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

14/06/2026 300.000,00 nhaahn ms 2026.155#SP#020097041506141037572026dYzw303459.5387.23935.103757

14/06/2026 60.000,00 6165IBT1fJ12KVCA.Nguyen Huong ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.20260614.102913.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

14/06/2026 6.868,00 6165MSCBD2RUV5LJ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260614.100659.872866868.DUONG ANH THUY.970422

14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.155#SP#020097048806140959482026zfr9653123.5387.28660.095948

14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14667472462.ung ho ma so 2026.154 ( ba Dang Thi Thu ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206140935562026YVF4974689.5387.16641.093557

14/06/2026 20.566,00 6165IBT1kCUBJREU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166953895688.20260614.093449.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

14/06/2026 100.000,00 6165IBT1iJGY6NFZ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.093248.0984041991.DAO DUC VINH.970432

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14667126819.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 239.000,00 MBVCB.14667070049.NNC ung ho ms2026152 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/06/2026 239.000,00 MBVCB.14667004703.NNC ung ho ms2026152 hai be Tai va Nhan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/06/2026 239.000,00 MBVCB.14666925459.NNC ung ho MS2026 153 em Dang Van Kim.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/06/2026 200.000,00 6165IBT1aWT6DNFT.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260614.090121.00700014129842.TRAN DINH TU.970440

14/06/2026 49.000,00 6165TPBVI2BJG3S4.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260614.090011.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

14/06/2026 45.000,00 6165TPBVI2BJGSY2.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260614.085844.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJGYG9SA.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 155 BUI THI NAM.20260614.084930.247529918.LE THI HOA.970432

14/06/2026 200.000,00 6165IBT1kCU5A5I7.Ung ho ba Bui Thi Nam,MS 2026. 155 FT26166071210968.20260614.084441.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

14/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506140842202026TNI0004720.5189.97893.084220

14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14665733080.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14665720710.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14665702389.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 50.000,00 6165IBT1kCU5JBT1.Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26166052355945.20260614.074640.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

14/06/2026 50.000,00 6165IBT1kCU5JQYR.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166950204039.20260614.074439.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

14/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.155-ba Bui Thi Nam#SP#020097040506140741092026ZH5F097702.5390.971.074109

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14665365787.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14665298503.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWT6W738.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.142 (Be Ngo Phi Phuoc Hung).20260614.071533.0339306897.VU DUC TU.970437

14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWT6WUHK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.141 (Em Nguyen Thi Thao).20260614.071125.0339306897.VU DUC TU.970437

14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWT6WSBU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).20260614.070813.0339306897.VU DUC TU.970437

14/06/2026 50.000,00 6165TPBVI2BJ4ACA.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260614.065846.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14664883729.Chuyen tien ung ho MS 2026 155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14664657264.Ung Ho MS 2026.154( Ba Dang Thi Thu).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806140539092026ef3m866319.5387.90701.053909

14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14664457624.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422061402512020262S06342601.5390.25787.025120

14/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.107 be Hoang Thao My#SP#0200970422061402500420268HUF649699.5390.25539.025005

14/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042206140248412026IR3N852989.5390.24866.024842

14/06/2026 100.000,00 6165ABBKA2JUN1WW.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260614.005200.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425

14/06/2026 100.000,00 6165ABBKA2JUNB1S.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260614.004817.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425

14/06/2026 100.000,00 6165ABBKA2JUNAMB.Ung ho MS 2026086 anh Doan Anh Tu.20260614.004532.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425

14/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206140037242026U377863629.5388.51046.003724

14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYWC2V.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26166651500399.20260613.234343.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCUYWWSL.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166885494352.20260613.234257.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 150.000,00 6164IBT1kCUYQX8B.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166608779644.20260613.234159.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYQT9D.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26166946592173.20260613.234111.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYQEH6.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26166055290165.20260613.234004.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYQK9I.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26166978204996.20260613.233940.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 50.000,00 6164IBT1kCUYQYRT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26166797605644.20260613.233807.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

14/06/2026 500.000,00 6164SGTTH218KLJ9.IBFT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260613.233417.070082561283.SACOMBANK.970403

14/06/2026 500.000,00 6164SGTTH218G5GP.IBFT Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260613.233104.070082561283.SACOMBANK.970403

14/06/2026 15.000,00 MBVCB.14663902333.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.154( ba Dang Thi Thu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/06/2026 15.000,00 MBVCB.14663847554.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uh MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CANQ64.Dam Thi Tuyet ung ho MS 2026.152.20260615.224825.374682399.DAM VAN HIEU.970441

15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CAIPJE.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.153.20260615.224504.374682399.DAM VAN HIEU.970441

15/06/2026 15.000,00 MBVCB.14694825826.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.156(og Nguyen Van Yen).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CAIXSN.Dam Van Ton Ung ho MS 2026.155.20260615.224005.374682399.DAM VAN HIEU.970441

15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CAIGD6.Ung ho MS 2026.156.20260615.223813.374682399.DAM VAN HIEU.970441

15/06/2026 20.000,00 MBVCB.14694624187.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 20.000,00 MBVCB.14694574206.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206152207262026A3CE384323.5390.45289.220726

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14694498629.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14694452690.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166SHBAA2JKGT8Z.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260615.220106.0934030989.NGUYEN THI HANH.970443

15/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133622932599.20260615.133622932599-0938122191_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen

15/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133622801288.20260615.133622801288-0938122191_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam

15/06/2026 50.000,00 6166TPBVI2BRUPZH.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260615.215050.06846818601.DOAN TRAN ANH LOAN.970423

15/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206152144222026LHUK349639.5388.58451.214423

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1fJ1V4QRX.Ung ho MS 2026.156.20260615.213811.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14694085648.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097040506152117122026II1P012719.5387.34693.211712

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693882096.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693876372.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693861786.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693819694.ung ho ms 2025.172.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14693783516.Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 20.000,00 6166MSCBD2RH8B3L.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Yen ms 2026156.20260615.210402.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

15/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133616152226.20260615.133616152226-0902498898_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen

15/06/2026 200.000,00 6166TPBVI2BRRJ8N.ung ho ms 2026.137.20260615.205809.90907636318.LY VINH HOA.970423

15/06/2026 18.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS 2026.153 Dang van Kim NamMo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806152051492026tdr8667210.5389.1745.205150

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14693491308.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14693487143.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14693436565.Ung ho MS 2026.156.CT tu 0011002170819 DINH CONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806152024582026dhji568193.5388.44623.202457

15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806152016372026lllf534844.5390.92810.201637

15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806152011522026n6ig515556.5388.63331.201150

15/06/2026 15.000,00 MBVCB.14692433859.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14692396013.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 300.000,00 6166VNIB02CA4TAP.Ung ho Ms 2026.144 (be Nong Quoc Khanh) chuc be vuot qua kho khan.20260615.194739.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

15/06/2026 300.000,00 6166VNIB02CA4BUJ.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen) chuc gia dinh vuot qua kho khan.20260615.194547.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14692280555.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 300.000,00 6166VNIB02CAR6H9.Ung ho MS 2016.151 (be Nguyen Nhu Quynh) chuc be vuot qua nghich canh.20260615.194323.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

15/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133604938332.20260615.133604938332-0343882448_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUNB56D.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166703465660.20260615.191317.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21TIBIJ.IBFT Ung ho ms 2026. 153.20260615.190816.0631113939.SACOMBANK.970403

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1aWTLHQI4.ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.20260615.185258.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206151851222026AFUX213623.5388.41194.185123

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220615185040202667WD148542.5388.36428.185041

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1aWTLZ6MV.ung ho MS 2026 154 ba Dang Thi Thu.20260615.184939.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097042206151849172026LHLI371943.5388.27063.184918

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206151848402026ZI5O250483.5189.22579.184839

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970422061518475520266NV5821990.5189.17277.184755

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJG72E3Q.Ung ho MS 2026 155 ba Bui Thi Nam.20260615.184643.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJG72SMM.Ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen.20260615.184323.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

15/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-150626-18:18:55 aTko766392#SP#020097041606151818562026aTko766392.5189.20651.181856

15/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-150626-18:17:44 TIxX168917#SP#020097041606151817442026TIxX168917.5189.12917.181744

15/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.155 BA BUI THI NAM-150626-18:11:50 WAj5919257#SP#020097041606151811502026WAj5919257.5189.74632.181150

15/06/2026 50.000,00 DOAN THI THU HUONG chuyen tien#SP#020097042206151758132026H4BE430646.5389.80743.175813

15/06/2026 20.000,00 6166MSCBD2R32EVP.gui ms 2026 155.20260615.175621.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14689973046.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806151739012026g42g840806.5189.40890.173901

15/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151730032026ZBYX672970.5189.76028.173003

15/06/2026 100.000,00 ms 2026 153#SP#020097048806151722482026dqfr758645.5387.22893.172248

15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14689154165.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14689132722.Chuyen tien ung ho.CT tu 0331000460811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MD526.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260615.164717.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097040506151645562026QNXS081774.5189.59487.164556

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MDVUB.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260615.164431.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MDWJ2.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260615.164108.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MSFVJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.163847.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506151605172026SEJP065180.5189.96737.160515

15/06/2026 50.000,00 gui giup do ms2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806151603342026iby3411153.5189.86686.160334

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGG5MDH.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260615.160201.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGGYBMS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.155532.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1kCU3R1TR.MS 2026.156 FT26166966980800.20260615.153858.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LD8YFS.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260615.153752.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDCNJL.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).20260615.153624.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 10.000,00 6166IBT1kCU33DVY.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166310267869.20260615.153323.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14687387604.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDMVZ7.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260615.152726.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CQXRLS.Ung ho MS 2026.143 ( Bui Huong Tra).20260615.152725.418704060009591.LE THI PHUONG.970441

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDM42I.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260615.152514.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDMF77.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260615.152407.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDMBM4.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260615.152302.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LD1PK5.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260615.152114.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJGGI8C3.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.152009.144391101.MAC THI LOAN.970432

15/06/2026 400.000,00 6166SGTTH21T8D8X.IBFT ung ho MS 2026.155. ba Bui Thi Nam.20260615.151101.060311519381.SACOMBANK.970403

15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14687006251.Ung ho MS 2027. 156 Nguyen Van Yen.CT tu 9908616969 NGUYEN THI HOA NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 6166VNIB02CQKLUE.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.150111.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441

15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14686968302.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 9705913143 BANH DUC HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 5.000,00 6166IBT1kCU34LCW.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26166665709718.20260615.145809.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14686794185.ung ho ms 2026.156.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14686782085.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCU38Y1N.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26166609143789.20260615.143649.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14686440788.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151418162026E0HN988626.5390.10261.141815

15/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.156 ong nguyen van yen#SP#020097040506151410022026DB3C076300.5389.72369.141002

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 Ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061513565320268l71019731.5390.14092.135651

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1kCUFXTQF.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166086867515.20260615.134346.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14686022249.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.156 ( ong Nguyen Van Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 6166VNIB02CQTDZB.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260615.133741.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

15/06/2026 10.000,00 6166IBT1kCUFFE91.ung ho ms 2026.156, ong Nguyen Van Yen, chuc ong va gia dinh binh an FT26166435667657.20260615.133538.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133557700629.20260615.133557700629-0917084975_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan

15/06/2026 50.000,00 6166MCOBQ2QURQM1.Ung ho ms2026.156 nguyen van yen.20260615.133247.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1cJS78TBX.QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.132718.105867558975.NGUYEN THI MINH TUYEN.970415

15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14685832623.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1aWTHR6JK.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.131842.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433

15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14685741919.Phong UHMS 142 147 153.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061513154520265DJQ396579.5189.41037.131546

15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung#SP#020097040506151302392026I7IU085539.5189.84895.130237

15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506151301092026JJZZ081519.5389.79664.130108

15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#0200970405061513000520262X27078664.5388.74745.130006

15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040506151258542026BFKQ075571.5390.71126.125854

15/06/2026 20.000,00 6166IBT1kCUFA3F9.Ung ho ms 2026.153 FT26166706325040.20260615.125814.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506151257192026JJHK071411.5388.63585.125719

15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTHX9MU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.150 (Ba Dang Thi Be Chinh) .20260615.125124.0339306897.VU DUC TU.970437

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14685428194.UNG HO MS 2026 156 Chu Nguyen Van Yen.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 MS 2026.156 ONG NGUYEN VAN YEN-150626-12:50:29 xe0s935936#SP#020097041606151250292026xe0s935936.5387.34194.125028

15/06/2026 50.000,00 6166ORCOQ2QUTV8C.LOC HO TRO MS 2026.156 NGUYENVANYEN.20260615.125017.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

15/06/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097041506151245332026kvkr907199.5387.12376.124533

15/06/2026 500.000,00 Xin Ung ho MS 2026156 Ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151244092026ZKCK664735.5389.5820.124410

15/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206151236502026MHH8759096.5387.72532.123651

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUFU9SU.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166909011356.20260615.123442.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14685229445.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#0200970422061512331020262WVW395166.5387.49858.123309

15/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806151231282026h3lk820188.5387.41223.123127

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1fJ1D2EBE.UNG HO MS 2026.156 (ONG NGUYEN VAN YEN).20260615.123026.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388

15/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806151228292026ly4b811644.5389.24867.122830

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUFM741.Ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen FT26166565043486.20260615.122649.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14684910721.ung ho MS 2026.156(ong nguyen van yen).CT tu 1046924846 BUI VIET THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166SHBAA2JGT4DL.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.153 Em Dang Van Kim.20260615.115307.22565668.TRAN NGOC SANG.970443

15/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.155#SP#020097040506151150352026YZRR040402.5390.8334.115035

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJGAEQIE.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.114506.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

15/06/2026 200.000,00 MS2016-155 CHI BUI THI NAM QUANG TRI-150626-11:42:38 DVOA738656#SP#020097041606151142382026DVOA738656.5388.58846.114237

15/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097041506151135502026Q1xG717028.5389.16654.113550

15/06/2026 368.000,00 6166IBT1kCUTZD6U.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166790308934.20260615.113310.8280888883.HO NGOC SANG.970407

15/06/2026 500.000,00 6166IBT1kCUTKMTN.Ung ho MS 2026.153 Em Dang Van Kim FT26166422009610.20260615.112511.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14683980589.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21JIR41.IBFT Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260615.110642.030078428356.SACOMBANK.970403

15/06/2026 300.000,00 MS 2026 .155 Ba Bui Thi Nam#SP#0200970422061511052320266U5V509361.5388.28874.110523

15/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061511041520268fum504352.5389.21955.110415

15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21JI2PI.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.110238.030078428356.SACOMBANK.970403

15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14683721453.MS 2026.155( Ba Bui Thi Nam).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14683620181.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0301000404297 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14683492123.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 30.000,00 6166IBT1kCUTSBXQ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166205540827.20260615.104351.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

15/06/2026 38.000,00 6166IBT1kCUT1NWS.uh ms 2026.153 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26166972120207.20260615.103340.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

15/06/2026 1.000.000,00 6166SGTTH21J35YD.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.103004.020014140310.SACOMBANK.970403

15/06/2026 1.000.000,00 6166IBT1d18VGPPS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.102945.970422L6e4293000000000777264.MBBANK IBFT.970422

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14683196802.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14683179986.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166TPBVI2BZJQ9C.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260615.101734.13528051994.LE THI MY HANH.970423

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14683058609.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9866826413 LE VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCULFCQ5.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166520998367.20260615.100827.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

15/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151004312026FHAJ676470.5387.86890.100430

15/06/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206151004032026DDPX131088.5388.84426.100403

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJGAMB9P.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260615.100213.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCULZXNS.Ms 2026 155 ba Bui Thi Nam FT26166406994763.20260615.095935.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133529058930.20260615.133529058930-0917084975_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen

15/06/2026 500.000,00 6166WBVNA2JGQNGJ.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260615.095058.689689998899.LE CANH TOAN.970412

15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133529130601.20260615.133529130601-0917084975_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam

15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133528971983.20260615.133528971983-0917084975_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCULG3GR.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166414602410.20260615.094512.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14682544343.ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0111000172015 LE NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 20.000,00 6166MSCBD2RXMRDU.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.093732.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

15/06/2026 1.000.000,00 6166IBT1kCUL4JHD.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166592600875.20260615.093700.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

15/06/2026 500.000,00 6166IBT1kCULBKY2.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26166220673158.20260615.093548.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

15/06/2026 1.000.000,00 6166IBT1kCULB88K.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166323087241.20260615.093458.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

15/06/2026 5.000.000,00 6166TPBVI2BZC3LP.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Yen ms2026.156.20260615.093325.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

15/06/2026 5.000.000,00 6166TPBVI2BZCXHQ.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Bui Thi Nam ms2026.155.20260615.093203.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

15/06/2026 5.000.000,00 6166TPBVI2BZCV8K.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Binh ms2026.154.20260615.093111.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1fJ1S6QM3.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.092517.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

15/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061509235920266CNQ103891.5189.84617.092400

15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506150921192026P8X8026310.5388.73242.092119

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14682165343.Ung ho MS 2026. 147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGACFTE.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.091326.0984041991.DAO DUC VINH.970432

15/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.155 ba Bui thi Nam#SP#0200970422061509104520264CA6847075.5189.30196.091045

15/06/2026 1.200.000,00 6166IBT1iJGACQT2.Ung ho MS 2026 - 149 - 150 - 151.20260615.090547.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

15/06/2026 1.200.000,00 6166IBT1iJGA13LQ.Ung ho MS 2026 - 146 - 147 - 148.20260615.090445.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

15/06/2026 1.200.000,00 6166IBT1iJGA1H7Y.Ung ho MS 2026 - 143 - 144 - 145.20260615.090340.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681978337.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14681938461.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681912368.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021000803824 VU THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGAJFEM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 156 NGUYEN VAN YEN.20260615.085526.247529918.LE THI HOA.970432

15/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150855082026J2XN176991.5387.68672.085508

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCULJK2B.Ung ho MS 2025.119 be nguye hoang minh nhi FT26166867750290.20260615.085335.19037055004015.VND-TKTT-PHAM THI KIM TUYEN.970407

15/06/2026 150.000,00 MBVCB.14681799309.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21JGHVU.IBFT Ung ho MS 2026.155 - ba Bui Thi Nam.20260615.084556.060284069555.SACOMBANK.970403

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.155 Ba Bui Thi Nam#SP#020097048806150844322026obk2035790.5387.31493.084432

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681641883.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.155 ba bui thi nam#SP#020097042206150837202026K179125631.5387.6588.083721

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUH345J.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166092002576.20260615.083608.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

15/06/2026 300.000,00 6166SGTTH21JGBS4.IBFT ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260615.083527.060015086419.SACOMBANK.970403

15/06/2026 30.000,00 MBVCB.14681514656.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166ASCB02CYER2T.MS2026.155 BA BUI THI NAM-150626-08:27:52 6166ASCB02CYER2T.20260615.082753.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCUHL149.Ung ho ong Nguyen Van Yen, MS 2026.156 FT26166126327621.20260615.082606.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCUHZKXJ.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166635000843.20260615.082157.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

15/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061508193420266AKI471310.5390.50278.081934

15/06/2026 5.000,00 6166IBT1kCUHEFX6.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166934922033.20260615.081638.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1aWTHMG9P.ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.081600.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

15/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206150815102026U94E975334.5388.35931.081511

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14681275347.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/06/2026 200.000,00 6166ORCOQ2QU2H6J.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.080706.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14681231444.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14681207344.Ung ho MS 2026.156.CT tu 0181003324681 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681186284.Chuyen tien ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150801562026BTV9140284.5388.97848.080155

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206150801052026RJDG748104.5189.95821.080105

15/06/2026 100.000,00 ung ho gia dinh nhat ve chai Nguyen Van Binh#SP#020097042206150759492026J4N4201885.5390.93015.075949

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14681139260.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206150758322026C3IF601726.5389.89176.075832

15/06/2026 100.000,00 6166ASCB02CY4PEC.UNG HO MS 2026 156 ONG NGUYEN VAN YEN-150626-07:58:04 6166ASCB02CY4PEC.20260615.075804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

15/06/2026 6.868,00 6166MSCBD2RV94Z2.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260615.075610.872866868.DUONG ANH THUY.970422

15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150752282026I14G399413.5388.73279.075226

15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14680911859.ung ho MS 2026.155.CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14680876985.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 156 Ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405061507323320268B61044631.5388.23310.073233

15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14680696920.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026-156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1032723196 TRUONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTHSUTN.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen) .20260615.072052.0339306897.VU DUC TU.970437

15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTHS134.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc) .20260615.071537.0339306897.VU DUC TU.970437

15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTH93ZH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.146 (Ba Tran Thi Xuan) .20260615.071140.0339306897.VU DUC TU.970437

15/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.156-ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405061507012920265WTE023015.5389.52128.070129

15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUHJ1VD.Ung ho MS 2026.155 Bui Thi Nam FT26166050389677.20260615.065712.19030288554010.VND-TKTT-TRUONG THI HUYEN HUONG.970407

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14680194028.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14680129317.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4ERET.MP Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260615.062621.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

15/06/2026 156.000,00 UH MS 2026.155 ba Bui Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206150625322026L5OF804348.5388.86591.062533

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4E3H3.MP Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260615.062512.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4EHFV.MP Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260615.062250.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4E6I4.MP Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.062116.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

15/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806150608222026rjes628812.5189.60961.060822

15/06/2026 8.662,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.150 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405061506013120265Z6S050980.5390.53490.060132

15/06/2026 8.662,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506150548482026LBPO030177.5390.40388.054848

15/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.154 Dang Thi Thu#SP#020097042206150535582026I4Z6258034.5390.31409.053558

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GGNJ.ung ho ms 2026 151.20260615.033904.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GGEQ.ung ho ms 2026 151.20260615.033814.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GGIU.ung ho ms 2026 152.20260615.033716.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GA34.ung ho ms 2026 153.20260615.033559.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GAYF.ung ho ms 2026 154.20260615.033448.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GA16.ung ho ms 2026 155.20260615.033347.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

15/06/2026 18.000,00 MBVCB.14679618654.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679594620.TUONG DUNG ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679583015.TUONG DUNG ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679580172.TUONG DUNG ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679587657.TUONG DUNG ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679586192.TUONG DUNG ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679574486.TUONG DUNG ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679573076.TUONG DUNG ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.154. ba Dang Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806150021492026ioge519428.5189.94523.002150

15/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506150011592026HQO9042093.5189.85636.001158

15/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133489766314.20260614.133489766314-0908417821_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong

15/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142336172026SOYT289848.5388.47712.233617

15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14679257054.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.155( ba Bui Thi Nam).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/06/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506142256002026A5XT083703.5389.82763.225600

15/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4IQ3G.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260614.223949.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

16/06/2026 50.000,00 ung ho MS2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien#SP#020097042206162230562026MU43210275.5390.3218.223057

16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14710120593.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.157(hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806162210212026f8a6497665.5189.37069.221022

16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14710046000.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH2142LBF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260616.215620.070141287050.SACOMBANK.970403

16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH21R55KB.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260616.215505.070141287050.SACOMBANK.970403

16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH21R563E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.215301.070141287050.SACOMBANK.970403

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709600891.Ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709456319.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14709464549.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709378688.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709309430.Tran Phuoc Thinh ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu - Tay Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2RPZKG7.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh ms 2026157.20260616.210311.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709232351.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 MS2026-157 CHAU NGOC LINH KHANH LINH HUNG YEN-160626-20:22:04 1uko384739#SP#0200970416061620220420261uko384739.5387.60373.202204

16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14708511749.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14708166827.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCPMWYKN.MS 2026.157 FT26167303840004.20260616.195853.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

16/06/2026 18.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .Uh.Ms .2026.153 anh Dang Van Kim .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061619545520264dvz028168.5387.75826.195455

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCPVILKU.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167137052079.20260616.185751.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

16/06/2026 25.000,00 6167MSCBD2R7EIJ9.ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260616.185051.0001951915001.TRAN KIM TRANG.970422

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14706806194.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0371000442019 NGUYEN MANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14706656477.ung ho MS 2026.157 ( Be Ngoc Linh- Khanh Linh).CT tu 0461000406633 DUONG THAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 6167TPBVI2B4IDZU.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.182759.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

16/06/2026 20.000,00 6167TPBVI2B4IRA1.MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260616.182207.02935403901.LE THI BE DAO.970423

16/06/2026 400.000,00 6167TPBVI2B4IAZK.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.181750.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2R7FTX2.gui ms 2026 156.20260616.181613.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14705977548.Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14705849393.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14705548802.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14705541907.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 1.000.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026157 2 BE LINH-160626-17:35:55 MSsh015079#SP#020097041606161735562026MSsh015079.5388.69004.173556

16/06/2026 121.148,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061617321520268j5m375629.5389.39674.173213

16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCPDDJ12.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167408915988.20260616.173143.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

16/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 2 be Ngoc Linh va Khanh linh#SP#020097040506161717382026VMKK086573.5388.29122.171738

16/06/2026 5.000.000,00 ung ho 2 be ngoc linh va khanh linh MS 2026157#SP#020097042206161641462026AM19318050.5388.74035.164147

16/06/2026 100.000,00 6167MCOBQ2QEYJC1.Ung ho ms2026.157 hai be ngoc linh va khanh linh.20260616.163849.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

16/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14704188549.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0251002714431 DUONG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14704009643.ung ho MS 2026.157(hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1039950451 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167TPBVI2B4GE46.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260616.161425.04072777501.NGUYEN THI GIANG.970423

16/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061616141620267A4J726816.5189.89896.161417

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14703882626.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 6167SHBAA2JVHXTU.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.154954.080719920.PHAM THI NHAM.970443

16/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#020097042206161544402026R6DG747621.5389.6750.154439

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCPS2Q5U.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167785338172.20260616.154406.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14703404136.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9988081331 NGUYEN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 43.511,00 MBVCB.14703319268.UNG HO MS 2026. 157 ( haibe NGOC LINH, KHANH LINH ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206161530372026QP1M360423.5387.25727.153038

16/06/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161521552026HL64225940.5388.76655.152153

16/06/2026 1.000.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.#SP#020097048806161519322026yftr826082.5390.62855.151933

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCP9FF38.Ung ho MS 2026 157 FT26167913850890.20260616.151552.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

16/06/2026 30.000,00 6167IBT1kCP9FBTU.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167714504180.20260616.151445.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806161508512026ryve791531.5387.3838.150851

16/06/2026 500.000,00 NGUYEN THI HOAI MS 2026 .157 hai be ngoc linh va khsnh linh#SP#020097048806161504072026660l775856.5189.77546.150407

16/06/2026 1.000.000,00 6167IBT1aWTF835Q.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.150052.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCP9KFK6.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167804134427.20260616.145304.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14702732433.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0531002494146 PHAM THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCP97CM7.TRAN NGOC NHANH chuyenMs2026 175 ngoc linh va khanh linh FT26167724739395.20260616.144711.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-14:46:05 F0Fd642534#SP#020097041606161446062026F0Fd642534.5388.81785.144606

16/06/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.157 . Hai chau Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161445182026VDUZ011845.5388.78561.144518

16/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161440552026MXSA094476.5389.56607.144055

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14702624725.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167IBT1iJGEL3NS.ZP261670273372 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260616.143704.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

16/06/2026 50.000,00 6167IBT1iJGELT44.ZP261670277149 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.143622.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

16/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133700794823.20260616.133700794823-0915675775_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam

16/06/2026 500.000,00 6167IBT1kCP98KXC.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167023234073.20260616.141721.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407

16/06/2026 100.000,00 6167TPBVI2B4ZAKS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260616.141343.00005177353.TRAN NGOC SON.970423

16/06/2026 200.000,00 6167TPBVI2B4ZQUX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.141314.38597396800.NGUYEN TRINH VINH.970423

16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCP9IY3D.Ung ho MS 2026 157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167827767118.20260616.141257.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

16/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097041506161411072026rJia622002.5189.15028.141107

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14702227649.Bibun Ung ho MS2026.156 ( ong Nguyen Van Yen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-14:04:31 Wl5U392203#SP#020097041606161404322026Wl5U392203.5390.85005.140432

16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2RNVMSU.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.140416.0385835919.NGUYEN HUU BAN.970422

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14702197814.Bibun ung ho MS 2026.157 ( hai be Khanh Linh va Ngoc Linh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14702145755.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-13:50:50 s0Z1613964#SP#020097041606161350502026s0Z1613964.5390.24118.135048

16/06/2026 200.000,00 6167TPBVI2B4JPX8.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.134704.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

16/06/2026 100.000,00 6167MCOBQ2QWNL9P.Ung ho MS 2026157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.134644.80001654084.TRUONG THI DIEU HUONG.970426

16/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061613450220264I4W245149.5390.98403.134500

16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCP9JLH7.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26167709017325.20260616.134030.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14701934995.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 6167IBT1iJGE73VI.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 157 ngoc linh khanh linh.20260616.133841.111555222.VU THI THU THAO.970432

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14701863596.ung ho MS 2026.109 ( em Nguyen Quang Huy).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 6167TPBVI2B4JTUB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.133344.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423

16/06/2026 200.000,00 NGUYEN THI SAM ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097041506161331322026z6BI534565.5387.37899.133130

16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH21R2HDZ.IBFT Ung ho MS 2026.157 - hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.133038.060284069555.SACOMBANK.970403

16/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806161325172026wmzo509342.5387.12177.132518

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14701748083.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-13:19:56 hYa5654698#SP#020097041606161319562026hYa5654698.5390.89078.131956

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14701678616.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167ORCOQ2QWIQ4Y.LOC HO TRO MS 2026.157 HAI BE LINH.20260616.131417.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCP2TPSQ.Ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167101081883.20260616.130836.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCP2TU5K.Ung ho MS 2026.157 FT26167165858071.20260616.130833.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14701441142.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14701357874.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9839113113 PHAN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCP2KZXB.ms 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26167950524896.20260616.124816.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

16/06/2026 70.000,00 6167WBVNA2JVUJTX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.124735.104003466286.NGUYEN THUY LINH.970412

16/06/2026 300.000,00 6167IBT1iJGE55A8.Ms 2026-157 uh Ngoc Linh Khanh Linh.20260616.124038.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

16/06/2026 100.000,00 6167IBT1iJGEPGBB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.122343.0986660302.NGUYEN THU PHUONG.970432

16/06/2026 100.000,00 UH MS 2026.155#SP#020097042206161221182026739B661358.5387.10749.122119

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1iJGEUAB6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 157 NGOC LINH va KHANH LINH.20260616.121509.247529918.LE THI HOA.970432

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14700846170.LE THI TRANG chuyen tien 2026.157 ( be Ngoc Linh - Khanh Linh) .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)#SP#020097041506161201282026Ukuc325607.5390.95258.120128

16/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061611563520264ckv259721.5387.66158.115634

16/06/2026 20.000,00 6167IBT1kCP21T57.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26167784580831.20260616.115305.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

16/06/2026 20.000,00 6167IBT1kCP2JHPP.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26167301066809.20260616.115016.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14700369464.MS 2026.155 Bui Thi Nam.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCPC334H.Ung ho hai be Ngoc Linh va Khanh Linh, MS 2026.157 FT26167520608500.20260616.113424.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

16/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133679966379.20260616.133679966379-0914843132_Ung ho Ms 2026157 be Khanh Linh va Ngoc Linh

16/06/2026 300.000,00 6167VNIB02CBHYIB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.112053.799997899.PHAN MINH THANG.970441

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699972325.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061611160720269rvt104690.5387.12963.111608

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14699805252.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCPC499C.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167673513152.20260616.105911.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

16/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161052342026TEE1044990.5389.74274.105234

16/06/2026 3.000.000,00 MBVCB.14699561802.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0071000619922 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14699373272.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0281000473471 TRAN VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026 157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-10:38:42 CMhY995154#SP#020097041606161038422026CMhY995154.5388.92571.103843

16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061610352820262w65954029.5388.72870.103526

16/06/2026 105.000,00 6167IBT1iJGEQ7CC.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.102900.0915244298.TRAN XUAN HA.970432

16/06/2026 500.000,00 6167IBT1kCPC93Y8.ung ho MS 2026.156 -ong Nguyen Van Yen FT26167809613000.20260616.102707.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699193644.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 IBVCB.14699186257.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699102069.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14699090101.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699081075.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699069443.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 6167IBT1aWTTTUWG.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.101805.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699065105.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161018102026FV0U257488.5388.74134.101811

16/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161017302026RM44689191.5388.69803.101730

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14699048130.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14698968610.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-10:03:03 HuNk252987#SP#020097041606161003042026HuNk252987.5390.86165.100304

16/06/2026 50.000,00 6167MCOBQ2QWERJ7.Ung ho ms2026.155 bui thi nam.20260616.095834.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

16/06/2026 100.000,00 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061609582020269emk813804.5388.60611.095821

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1aWTTHGLV.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.095537.8166778899.NGUYEN VAN CUONG.970437

16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2RI8VCL.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.095228.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14698664375.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806160950222026p1dl786324.5389.18986.095022

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14698591935.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-157.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 35.000,00 MBVCB.14698587829.ung ho MS 2026.153 e Dang Van Kim.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 6167MCOBQ2QWW3CR.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.094501.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

16/06/2026 100.000,00 6167VNIB02CBUXFW.ung ho Ms 2026.157(Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.093941.016214189.LAI THAI OANH.970441

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806160933352026hlcu728164.5388.35959.093335

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14698406348.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14698358428.Ung ho MS 2026.157 ( 2 Chau Hoang Linh va Khanh Linh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167MCOBQ2QWEWC9.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260616.092438.03101010965538.HOANG VIET.970426

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14698241678.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14698222224.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14698209539.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.157#SP#020097048806160912102026t6gg654779.5387.38198.091208

16/06/2026 87.000,00 6167SGTTH21ZEIPY.IBFT 2026.157 be ngoc linh. khanh linh.20260616.090846.030008608802.SACOMBANK.970403

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697951143.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1034123000 BUI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCP1MXWA.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167015801066.20260616.085828.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14697905822.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0061000108782 NGUYEN THI HOAI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 NGO THI HA chuyen tien Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220616085627202672P0630403.5389.71144.085627

16/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133660888448.20260616.133660888448-0854076607_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697727488.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704050616084259202644EQ001590.5387.19248.084257

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697709606.Chuyen tien ung ho MS 2026 157 Ngoc Linh Khanh Lin.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697690077.2026.157.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14697597734.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 6167TPBVI2BRNFGD.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.083113.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697522847.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697493766.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0541000229954 HOANG TUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1iJGKGEKP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.082421.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432

16/06/2026 30.000,00 MBVCB.14697433988.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 400.000,00 6167SGTTH21ZUR8Z.IBFT Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.082058.060938026191.SACOMBANK.970403

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14697381380.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0491000063563 VU TRONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14697357884.MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 6167VNIB02CBFMR1.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260616.081532.081019.TA THI THU HIEN.970441

16/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14697268601.ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 1.000.000,00 6167IBT1kCPJFZQA.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167250800803.20260616.080953.13301012741005.VND-TKFI-LUU HA AN.970407

16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806160809342026mo7e452966.5389.204.080934

16/06/2026 50.000,00 6167VNIB02CB83MP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.080839.081019.TA THI THU HIEN.970441

16/06/2026 400.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh , Khanh Linh#SP#02009704880616080759202699zc448134.5189.96043.080758

16/06/2026 400.000,00 MBVCB.14697211507.LE DINH TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.157 Hai be NGOC LINH_ KHANH LINH.CT tu 1055115421 LE DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-08:04:27 el5C210496#SP#020097041606160804272026el5C210496.5390.83494.080428

16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCPJL6CP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167697316308.20260616.080256.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

16/06/2026 200.000,00 6167IBT1aWTT4F1R.ung ho MS 2026157 hai be ngoc linh va khanh linh.20260616.080208.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

16/06/2026 6.868,00 6167MSCBD2RD3T23.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260616.080012.872866868.DUONG ANH THUY.970422

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704880616075808202636gg418389.5389.63010.075808

16/06/2026 10.000,00 6167MCOBQ2QWZP2E.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260616.075721.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

16/06/2026 300.000,00 6167VNIB02CBCN2Q.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.075529.170793999.PHAM VAN NAM.970441

16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14696906578.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 150.000,00 MBVCB.14696890532.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14696833963.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14696805983.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14696785733.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14696774462.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh, Khanh Linh#SP#020097048806160725212026uk39320124.5389.63423.072521

16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220616070851202604T9329828.5189.16364.070849

16/06/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.134796.20260616.070623.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14696413614.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14696416546.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14696244053.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.157-hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970405061606423120267I2L098778.5189.55405.064231

16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCPJVSEE.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26167060115504.20260616.063949.19135133576014.VND-TGTT-LE PHUONG NHAN.970407

16/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970488061606210920268gbe164347.5390.15475.062109

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14696009285.ung ho ms:2026.155.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14695996518.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.153 (em Dang Van Kim) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14695968640.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14695955873.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14695254173.MS 2026.156-mong ong Nguyen Van Yen suc khoe on dinh va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14695123069.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 15.000,00 MBVCB.14725355929.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14725319477.UNG HO MS 2026.157 (2 chau Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14725305696.UNG HO MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14725283042.UNG HO MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 20.000,00 MBVCB.14725255441.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP7MXG6.Ung ho MS 2026.152 FT26169772520095.20260617.221648.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407

17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP7MQLW.Ung ho MS 2026.158 FT26169190117021.20260617.221249.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407

17/06/2026 100.000,00 DINH THI NHIP chuyen tien Ung ho MS 2026.142 be ngo phi phuoc hung#SP#020097042206172204382026I8ES875688.5388.31745.220438

17/06/2026 10.000,00 MBVCB.14725020772.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.157(4 chau be mo coi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 6168MCOBQ2QKGI6W.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.215621.03001013785480.VU VAN THO.970426

17/06/2026 22.557,00 6168MSCBD24AG1SV.Luckyyy.20260617.214727.34294766778899.NGUYEN THI HAI YEN.970422

17/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704050617214603202602SR019417.5390.62291.214604

17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806172129542026z0v9020772.5189.85489.212954

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14724621516.CHU THI THU ug ho MS 2026.158 (4 chau mo coi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPGK66P.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168356951391.20260617.205923.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPGKA1E.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168325016873.20260617.205855.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407

17/06/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422061720452220265G3E426265.5388.33547.204520

17/06/2026 20.000,00 6168MSCBD24A14EW.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 4 chau be mo coi ms 2026158.20260617.204246.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

17/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097041506172042062026FLZV552731.5390.12422.204206

17/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061720354220264DM4359869.5388.72232.203543

17/06/2026 15.000,00 MBVCB.14723494124.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh Va Khanh Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14723414960.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 50.000,00 gui ms 2026.157 giup 2 be NgocLinh KhanhLinh#SP#020097048806172003332026ewbi699066.5189.55695.200333

17/06/2026 15.000,00 MBVCB.14723186764.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 10.566,00 6168IBT1kCPAL2AS.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26168163743184.20260617.193720.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

17/06/2026 50.000,00 6168TPBVI2BWKWDL.MS 2026.158. 4 chau be mo coi.20260617.192435.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14721560132.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 2.600.000,00 6168IBT1bJMJLJM5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 4 chau be mo coi , MS 2026 -158.20260617.180317.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

17/06/2026 49.314,00 6168IBT1kCP4K1GF.Ung ho MS 2026.158 FT26168841484948.20260617.180101.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14720889073.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP4YXWB.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168398859069.20260617.174659.19036827936011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407

17/06/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133852961578.20260617.133852961578-0369183690_Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14719783390.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.158 (4 chau mo coi).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 1.000.000,00 6168IBT1fJ1UEJY3.ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.165918.1303.LAM HOA TONG.970431

17/06/2026 250.000,00 6168ORCOQ2QGNZKD.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.162748.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

17/06/2026 300.000,00 6168IBT1d18PCTUD.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 151 153 154 155 156 va 157.20260617.162557.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171619002026IROX472584.5388.31855.161858

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14719050064.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1031000007654 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH21UY754.IBFT Ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi.20260617.160640.060284069555.SACOMBANK.970403

17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH21UY6S7.IBFT Ung ho MS 2026.158.20260617.160624.050119961413.SACOMBANK.970403

17/06/2026 100.000,00 6168YOLOA2JS3FM3.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.160436.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034

17/06/2026 100.000,00 6168VNIB02C81866.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.154820.216895555.TRAN LINH CHI.970441

17/06/2026 50.000,00 6168IBT1d18PW45E.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.153156.97042292M2f0cf3000000000bf0052.MBBANK IBFT.970422

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP5X2C4.Ung ho MS 2026.128 Em Bui Thanh May FT26168883289787.20260617.152819.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

17/06/2026 50.000,00 6168IBT1fJ1UPWVX.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260617.151232.0071005427000.HOANG THI BICH NGOC.970438

17/06/2026 300.000,00 6168IBT1kCP5HJNH.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho MS 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26168602720233.20260617.151155.19033835022011.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171511392026QCYE471652.5387.9929.151139

17/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097041506171510592026E5LG875416.5389.6762.151059

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP5KDIV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168033083027.20260617.145904.10524911752015.VND-TGTT-NGUYEN DANG KHOA.970407

17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP5G587.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168958803964.20260617.145258.9909923746.NGUYEN VINH QUANG.970407

17/06/2026 20.000,00 6168IBT1iJGLZ8JS.tu thien.20260617.145102.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220617143046202652QV953426.5390.83697.143046

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCP5U2BX.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168643006300.20260617.142641.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407

17/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171418592026TOV2610213.5189.22571.141859

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP5M2LD.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26168062062862.20260617.141537.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN .970407

17/06/2026 300.000,00 6168IBT1kCP5JZCG.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168854852993.20260617.134733.19028482823011.VND-TGTT-TRAN KIM NGAN.970407

17/06/2026 50.000,00 6168IBT1kCP5JDGN.MS 2026.158 FT26168956236912.20260617.134541.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14717078800.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9766679099 VO DOAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14717077682.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422061713372120262M5X428392.5390.15616.133722

17/06/2026 300.000,00 6168IBT1kCPYNFML.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168300556761.20260617.133637.3888898889.LE THI MAI HANH.970407

17/06/2026 50.000,00 6168IBT1kCPYNJGP.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.157 Ngoc Linh Khanh Linh FT26168440769994.20260617.133338.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

17/06/2026 20.000,00 6168IBT1kCPYRJ8F.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168479226850.20260617.132947.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

17/06/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704220617132915202668AY136435.5390.75843.132916

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYXW9B.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168845853555.20260617.132553.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGL5DYK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.132531.105796021.DINH HUU HAN.970432

17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-13:22:05 Fpqg994183#SP#020097041606171322062026Fpqg994183.5388.42097.132203

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14716821751.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 6168MCOBQ2QGWC75.Ung ho ms2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.131833.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCPYFJGG.Ung ho MS 2026.157 -hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168600492689.20260617.131828.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14716802164.MS 2026.158.CT tu 1036363715 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-13:14:41 ihVn437913#SP#020097041606171314422026ihVn437913.5389.4340.131442

17/06/2026 100.000,00 MS 2026.158 (4 chau be mo coi)#SP#020097041506171311522026pD94535331.5387.90458.131152

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYL2P2.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168679701177.20260617.131119.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14716718424.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 20.000,00 6168IBT1kCPYH9S8.ung ho ms 2026.158, 4 chau be mo coi FT26168189479051.20260617.130739.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

17/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14716679865.ung ho 2026.158, ung ho 4 tre mo coi.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPYZXMP.Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26168920194403.20260617.130638.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGLPD3A.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.130633.144391101.MAC THI LOAN.970432

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14716675322.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14716660155.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14716664804.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH214HXA3.IBFT Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260617.130503.070989870988.SACOMBANK.970403

17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH214HGD2.IBFT Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.130341.070989870988.SACOMBANK.970403

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGLUV5B.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 158 4 chau mo coi.20260617.125636.111555222.VU THI THU THAO.970432

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYVBNC.Ung ho MS 2016. 158 bon chau be mo coi FT26168945895723.20260617.121115.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYVDDT.Ung ho MS 2026. 158 4 chau be mo coi FT26168793690164.20260617.121025.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

17/06/2026 50.000,00 6168IBT1kCPYDCYY.Giup ma so 2026.158 FT26168700294908.20260617.120714.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

17/06/2026 10.000,00 MBVCB.14715628537.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 6168SHBAA2JSFEHI.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260617.114436.3030111974.CAO THI MINH HA.970443

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14715281243.BUI NGOC THAU chuyen tien MS 2026.157 .CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14715246416.Ung ho MS 2026. 152( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1aWTXJTYL.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026.158(4 chau mo coi).20260617.112339.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14715217700.Ung ho MS 2026. 157( hai be Ngoc Linh, Khanh Linh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 450.000,00 MBVCB.14715144425.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14715139205.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206171110292026P7G6252853.5189.66601.111029

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14714992091.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1038302058 LA THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 1.000.000,00 6168IBT1aWTXWYK7.UNG HO MS 2026.158 (4 CHAU BE MO COI).20260617.110428.700004652380.LY THU PHONG.970424

17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806171103042026t1oj660058.5189.19666.110304

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14714847397.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14714780937.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14714750151.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14714732628.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPPSBMX.Ung ho 4 chau be mo coi, MS 2026.158 FT26168963717009.20260617.102751.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

17/06/2026 100.000,00 6168ABBKA2JSAK3F.ung ho 4 be mo coi ms 2026 158.20260617.101744.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

17/06/2026 300.000,00 MBVCB.14714088637.DO THANH MY , Huy phong, Thanh Viet giup 2 chau Ngoc Linh -khanh linh 2026.157.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 6168TPBVI2BUSBD9.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.100504.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPU32K5.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26168585565219.20260617.095432.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14713914965.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0541000344922 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 30.000,00 6168IBT1kCPU6ICD.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168195260302.20260617.093612.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

17/06/2026 300.008,00 MBVCB.14713522690.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGHGSUU.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.091907.0984041991.DAO DUC VINH.970432

17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-170626-09:16:36 XuWn387426#SP#020097041606170916372026XuWn387426.5388.9273.091634

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPUBZQU.Ung ho ms 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26168142424915.20260617.091515.8692101124.NGUYEN THI THUONG.970407

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPU5L3R.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168032264007.20260617.091219.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806170910342026f415253818.5387.80841.091034

17/06/2026 50.000,00 6168MCOBQ2QE7X3Q.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260617.090600.03101010965538.HOANG VIET.970426

17/06/2026 30.000,00 6168IBT1kCPUPYRM.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168601456490.20260617.090450.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

17/06/2026 300.000,00 MBVCB.14713297367.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011004133154 TRAN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206170902292026AJ6L594247.5189.46408.090230

17/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14713265602.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14713265120.Ung Ho MS 2026.158.CT tu 0061000204392 NGUYEN TRONG TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 30.000,00 MBVCB.14713187294.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14713180863.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 158 4 CHAU MO COI-170626-08:55:18 kX5c300301#SP#020097041606170855182026kX5c300301.5390.14816.085518

17/06/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.157#SP#020097048806170849222026khd7184467.5189.90912.084922

17/06/2026 100.000,00 O5CH7JMLOA75-Trung Kien ung ho MS 2026.157#SP#020097042206170847292026W79U479526.5189.84204.084730

17/06/2026 100.000,00 6168IBT1fJ184TWA.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.084612.90707057567.MBVBANK IBFT.970414

17/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097041506170843062026Syhk506588.5388.67301.084306

17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14712968472.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1014491141 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#0200970422061708365920264WOM632048.5389.43692.083700

17/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#0200970422061708333020269975551744.5388.30525.083331

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPUWZVD.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26168904827506.20260617.082248.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407

17/06/2026 200.000,00 MS 2026. 158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170818062026XZH0442758.5387.74083.081806

17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14712687782.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0611000182255 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCP8RWAK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168705547426.20260617.080959.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

17/06/2026 1.000.000,00 6168ORCOQ2QENTH3.DOAN DENISE LAN chuyen tien.20260617.080854.0098100002658008.DOAN DENISE LAN.970448

17/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170808272026YGZL462888.5390.40044.080825

17/06/2026 6.868,00 6168MSCBD2R578TX.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260617.075426.872866868.DUONG ANH THUY.970422

17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP8LYFZ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26168301258675.20260617.075325.9984285819.HA THI NHUNG.970407

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14712342940.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0181002363773 NGHIEM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 150.000,00 6168TPBVI2BUUJ98.Ung ho MS 2026.157 (Be Nhat Linh)..20260617.074442.01194603001.LE DUC PHU.970423

17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170731542026O3W5522109.5189.17078.073155

17/06/2026 400.000,00 MBVCB.14712027897.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 20.000,00 MBVCB.14711806693.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.158-4chau be mo coi#SP#020097040506170700152026DO6D094643.5390.20792.070016

17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14711708172.Chuyen tien ung ho MS 2026 158 bon chau be mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170649252026RSXV263252.5387.93709.064926

17/06/2026 300.000,00 6168SHBAA2JXH1HN.Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi.20260617.063534.5555555591.NGUYEN THI AN.970443

17/06/2026 30.000,00 MBVCB.14711354679.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 19.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms.2026.157 .be khanh Linh va Ngoc Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806170532002026nz24717542.5388.74721.053200

17/06/2026 10.000,00 6168IBT1iJGZNFS3.ung ho ms 2026 148.20260617.031205.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

17/06/2026 10.000,00 6168IBT1iJGZNTAV.ung ho ms 2026 148.20260617.031104.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

17/06/2026 20.000,00 6168IBT1iJGZNLT1.ung ho ms 2026 148.20260617.031004.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

17/06/2026 20.000,00 6168IBT1iJGZNHB9.ung ho ms 2026 148.20260617.030808.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

17/06/2026 30.000,00 6168IBT1iJGZNHJJ.ung ho ms 2026 148.20260617.030727.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

17/06/2026 50.000,00 6168IBT1iJGZNZM3.ung ho ms 2026 148.20260617.030621.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432

17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14711001649.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/06/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806170021492026vv7p640952.5390.90305.002150

17/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506162325232026HGX7097383.5388.18448.232523

17/06/2026 700.000,00 UNG HO MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-23:02:07 2HgX133450#SP#0200970416061623020720262HgX133450.5388.77107.230205

17/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh, ma GD 100000147485703#SP#020097044906162257522026Cj6Y309900.5388.69093.225752

18/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506182234282026F9AR029298.5389.76532.223428

18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCPXZNDJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170607421932.20260618.223046.782722941431.PHAM THI NGAN HONG.970407

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14739987938.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 2.000.000,00 6169IBT1bJM1VDXK.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.152 UNG HO HAI ANH EM TAI VA NHAN BAO VIETNAMNET.20260618.221106.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418

18/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506182201362026hJqs974559.5189.73946.220136

18/06/2026 50.000,00 6169VBAAA2JHTZKI.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.214733.3407205640147.TRAN THI THANH BINH.970405

18/06/2026 27.000,00 MBVCB.14739704356.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 20.000,00 6169MSCBD24FT1PZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Hoang Ngoc Han ms 2026159.20260618.214334.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

18/06/2026 15.000,00 MBVCB.14739608480.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.159(em Hoang Ngoc Han).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506182128582026KD2Y093241.5390.38515.212858

18/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-180626-21:27:33 Sz0a062056#SP#020097041606182127332026Sz0a062056.5387.30988.212733

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14739445151.ung ho ms 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 30.000,00 6169MSCBD24FCVTJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.212424.990976661015.PHUNG THI TAM.970422

18/06/2026 500.000,00 6169IBT1fJ157NUR.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.211756.0962036226.BUI THI THU PHUONG.970431

18/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134016096516.20260618.134016096516-0938122191_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han

18/06/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI MS 2026.159 Hoang Ngoc Han#SP#020097042206182105552026CYK0164226.5189.14321.210556

18/06/2026 20.000,00 MBVCB.14738994011.ung ho MS 2026.159 - em Hoang Ngoc Han - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134013773132.20260618.134013773132-0919830872_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han

18/06/2026 15.000,00 MBVCB.14738702342.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14738627006.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14738531569.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1036583514 NGUYEN VAN LUOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han, ma GD 100000148431067#SP#020097044906182024072026eAxW923083.5390.51925.202407

18/06/2026 150.000,00 ung ho ms 2026.159#SP#020097042206182023212026S9EK316241.5387.47147.202318

18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCP3AI8A.Ung ho ms 2026.158 FT26169635443971.20260618.201957.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

18/06/2026 15.000,00 MBVCB.14738345989.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.158 ( 4 Chau Be Mo Coi )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134006121561.20260618.134006121561-0932658914_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCP321FZ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169083367052.20260618.194205.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

18/06/2026 1.000.000,00 6169SGTTH21E834F.IBFT ung hobMS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.194037.8989.SACOMBANK.970403

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14737737146.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCP3QHAP.MS 2026.159 FT26169561167817.20260618.193100.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1iJGRAC8S.MS 2026 152 hai anh em Tai va Nhan.20260618.185256.0968348206.LE THI NGA.970432

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#0200970488061818523520260qvi034799.5390.7811.185235

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPF45XK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169270050173.20260618.185206.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPFBEHH.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169151266044.20260618.185019.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407

18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPFVYQC.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169752605260.20260618.183151.19129143240014.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG CAC.970407

18/06/2026 2.600.000,00 6169IBT1bJM197R6.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Hoang Ngoc Han MS 2026 - 159 Chuc con som hoi phuc.20260618.180426.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

18/06/2026 100.000,00 6169SHBAA2J37ZUS.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.180203.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443

18/06/2026 50.000,00 6169MCOBQ2QX27X1.Ung ho ms2026.159 hoang ngoc han.20260618.175524.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPTHAL5.DAO THI NHAT LE chuyen FT26169593030325.20260618.175337.19836429633021.VND--DAO THI NHAT LE.970407

18/06/2026 100.000,00 GIUP 2 BE MAC BENH BAI NAO. MS 2026.157-180626-17:52:10 yuAb926050#SP#020097041606181752112026yuAb926050.5388.65300.175211

18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097048806181750012026qtf5726608.5390.47776.175001

18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488061817492420261by5723502.5189.44381.174924

18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#0200970488061817480620267qn9716695.5387.33627.174806

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14735452050.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181739212026ob8i671314.5389.65658.173921

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14735409907.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0271000983633 NGUYEN VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 6169IBT1iJGR9DTE.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.172919.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432

18/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506181714262026JTBX053775.5387.75899.171423

18/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506181714082026JIiV592872.5388.74746.171405

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPTD9GS.Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han FT26169196510924.20260618.171346.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206181708202026B8PO713861.5189.31727.170820

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14734712454.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000799955 NGUYEN DINH VINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169SHBAA2J3HC2E.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.165855.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14734669285.MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14734629116.MS 2026.158 4 chau be mo coi.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCPLRHCU.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169668088768.20260618.165145.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14734192694.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 25.000,00 MBVCB.14734186738.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPL7LVU.Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26169682448350.20260618.162414.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

18/06/2026 30.000,00 6169IBT1kCPLARAV.VAN THI PHUONG NGOC chuyen FT26169508532810.20260618.161916.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407

18/06/2026 200.000,00 6169SHBAA2J3XPLX.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.161537.0975929389.VU VAN KHUYEN.970443

18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPL5QLX.Ungho MS 2026.159 FT26169272766074.20260618.160837.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

18/06/2026 50.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.6.2026 - MS 2026.151#SP#0200970415061815562420269999930230.5387.33519.155628

18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14733680159.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 491.500,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061815462220266c65172015.5387.70188.154622

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPL1XK3.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169330541116.20260618.153400.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407

18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061815192720260HIS045362.5189.8150.151928

18/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.159#SP#020097040506181514412026FJ63024353.5387.79909.151438

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061815094120264JND598240.5390.51687.150941

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14733061023.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14733035268.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 10.000,00 6169ICBVC2YAKP41.QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.150644.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14733015929.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 10.000,00 MBVCB.14732943847.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732894936.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0891000635510 DINH NHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14732849016.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPH64YT.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169990322680.20260618.145206.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

18/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-14:51:19 2PIV287982#SP#0200970416061814512020262PIV287982.5189.48075.145120

18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.156 ( ong Nguyen Van Yen)#SP#020097041506181450452026igeQ924804.5189.44474.145045

18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.157 ( 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh)#SP#020097041506181449182026etQo920329.5389.37048.144918

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061814474420262gru975704.5388.28013.144741

18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.158 ( 4 chau be mo coi)#SP#020097041506181447412026gAro913791.5387.27141.144741

18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han)#SP#0200970415061814455820269Ovd909093.5389.17694.144558

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPH7H81.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169621373878.20260618.144249.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704880618143520202608u9939001.5189.61269.143520

18/06/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-180626-14:32:36 YTBo147591#SP#020097041606181432362026YTBo147591.5390.47243.143236

18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21WSL8D.IBFT Ung ho MS 2026.159 - em Hoang Ngoc Han.20260618.143230.060284069555.SACOMBANK.970403

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181431532026umw5928945.5388.42482.143153

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPHBHJY.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169569020704.20260618.142901.8081888686.LUU THUY NGOC LAN.970407

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732569480.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181427472026S20T622875.5390.21661.142748

18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097040506181426182026YTZP028523.5189.13741.142618

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14732531052.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0501000153076 PHUNG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 6169IBT1iJGX5ARY.Ms 2026-158 uh 4 chau be mo coi.20260618.142210.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

18/06/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.155#SP#020097042206181421352026EJH7466771.5390.90500.142136

18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCPHPHLB.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169158206984.20260618.141837.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

18/06/2026 250.000,00 6169IBT1iJGX5QE5.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.141633.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGXYZAF.ZP261690361663 Trung Kien ung ho MS 2026.159.20260618.141351.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732368398.MS. 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14732350544.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1037174706 NGUYEN PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732333750.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732341526.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169VNIB02CJVG52.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS2026 159 em Hoang Ngoc Han.20260618.140745.384705798.TRAN VAN BINH.970441

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14732300936.Ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181403202026YIJ0128733.5389.699.140320

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732288695.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732284071.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.159#SP#020097042206181355242026XNXT351183.5390.62440.135522

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732154758.Chuyen tien ung ho MS 2026 159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732133644.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGX8NGE.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 159 hoang ngoc han.20260618.134713.111555222.VU THI THU THAO.970432

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806181347102026qwf3811465.5389.24001.134707

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732105410.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002344503 DOAN THI PHUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181345202026ccse807059.5387.14906.134517

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732080093.ung ho ms 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 6169IBT1iJGX85FG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.134207.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

18/06/2026 1.000.000,00 6169SGTTH21WKZ5M.IBFT ung ho ma so 2026.159 em hoang ngoc han.20260618.134123.060163067881.SACOMBANK.970403

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14732026067.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 6169IBT1kCPH1EKS.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169026899013.20260618.133801.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

18/06/2026 10.000,00 6169IBT1kCPH143K.ung ho ms 2026.159, em Hoang Ngoc Han, chuc em va gia dinh binh an FT26169761316820.20260618.133731.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPH1JWR.Ung ho MS 2026.159 FT26169828123704.20260618.133538.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14731996634.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14731968446.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169MCOBQ2QVKY2M.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260618.133246.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426

18/06/2026 200.000,00 6169MCOBQ2QVK269.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260618.133149.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426

18/06/2026 200.000,00 6169MCOBQ2QVK2KL.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.133018.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426

18/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181328152026VDE1778936.5387.35865.132815

18/06/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806181327312026i2ne764143.5389.32962.132731

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPHQF51.ung ho MS 2026.159 FT26169566230089.20260618.132723.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

18/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14731863808.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169SHBAA2J3TSCA.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.131903.080719920.PHAM THI NHAM.970443

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPZRA5D.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169568861729.20260618.131842.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407

18/06/2026 150.000,00 MBVCB.14731804771.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061813131520268QBI102092.5388.66811.131316

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPZXCJJ.Ms 2026 159 em Hoang Ngoc Han FT26169400483015.20260618.131313.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14731756981.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169VNIB02CJWJZR.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.130935.901771947.DAO THI PHUONG.970441

18/06/2026 200.000,00 6169MCOBQ2QVGSBB.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.130537.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14731636052.HA QUOC VINH chuyen tien Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0021000367005 HA QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169VNIB02CJUW2G.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.125812.511838999.NGUYEN THI THANH MAI.970441

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14731516439.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011003712425 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1aWTNIWRW.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.124808.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

18/06/2026 300.000,00 THIEN ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181242082026lm1t653814.5390.14518.124205

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPZGFTG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169034566391.20260618.123744.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

18/06/2026 150.000,00 MBVCB.14731330737.MS 2026.159.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPZGP6A.ms 2026. 159 hoang ngoc han FT26169350384074.20260618.123622.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

18/06/2026 10.000,00 MBVCB.14731314344.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 10.000,00 MBVCB.14731297606.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14731296999.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351001170647 DUONG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14731227768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 6169VNIB02CJZJGC.Ms 2026.159 ( Hoang Ngoc Han ).20260618.122009.288666999.NGUYEN DINH QUYEN.970441

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGX1HG5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 158.20260618.121822.247529918.LE THI HOA.970432

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGX14PM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 159 HOANG HGOC HAN.20260618.121625.247529918.LE THI HOA.970432

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14730992364.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806181208142026g7xg546728.5388.15657.120811

18/06/2026 3.103,00 MBVCB.14730901478.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026159.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14730857483.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004076180 DONG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14730826237.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1056141770 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169VNIB02CJJJRI.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260618.115801.023923838.LE THI HAI BINH.970441

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14730591923.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1039512751 MAI XUAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181144562026kfy0457581.5387.59782.114456

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097048806181144412026jclq456586.5388.58646.114441

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14730491250.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0771000585933 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181140202026zovw438958.5189.29429.114021

18/06/2026 500.000,00 6169SHBAA2J31H2H.ung ho MS 2026.159 be Hoang Ngoc Han.20260618.113533.777799999.PHAM ANH TUAN.970443

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14730388367.chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 10.566,00 6169IBT1kCP633UH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi FT26169304505653.20260618.113228.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14730322465.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9904461246 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14730326072.NGO THI ANH TUYET chuyen tien ma 2026159.CT tu 0031000220561 NGO THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14730290736.ung ho ms 2026159 em hoang ngoc han.CT tu 0591000390468 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 6.000.000,00 MBVCB.14730226211.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 39.000,00 ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206181120312026BH7M923841.5388.92845.112031

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061811194620265CB1270610.5387.88246.111946

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181119112026m3ga353437.5388.83587.111911

18/06/2026 500.000,00 6169TPBVI2BE48TL.Ms 2026.159 ( em hoang ngoc han).20260618.111823.00900009001.PHAN THANH VINH.970423

18/06/2026 10.000,00 6169IBT1aWTNCF7D.ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260618.111049.1107041028888.NGUYEN VIET PHUONG.970430

18/06/2026 20.000,00 6169IBT1kCP6KMPY.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169002983471.20260618.110945.19027734547014.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG LY.970407

18/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.159 e Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061811035720267j72292255.5388.79911.110357

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14729827277.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 6169TPBVI2BERL3Y.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.105552.19081686868.LUU THI KIEU OANH .970423

18/06/2026 5.000,00 MBVCB.14729761135.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026158.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2026.159 be Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061810524620262Z8O046015.5388.12504.105243

18/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-10:50:57 9ETO023564#SP#0200970416061810505720269ETO023564.5189.1684.105057

18/06/2026 400.000,00 MBVCB.14729623815.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCP6V6UM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169963996448.20260618.103347.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181033422026UB45187756.5189.477.103342

18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14729464757.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 LE THI HONG Chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181029112026o4p4166257.5390.73158.102911

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14729384297.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071000980707 TRAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.159 em hoang ngoc han#SP#020097041506181024312026ambQ978960.5189.47075.102431

18/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133939050948.20260618.133939050948-0782386643_Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi

18/06/2026 30.000,00 6169IBT1kCP6CPKI.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169074832514.20260618.101745.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

18/06/2026 100.000,00 6169NBVAF2LICWBH.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.101726.127086612933.VND-VU THI LINH-TKTC.970419

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCP6CS78.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169019637809.20260618.101709.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-180626-10:12:48 0jVQ700173#SP#0200970416061810124820260jVQ700173.5189.79885.101249

18/06/2026 500.000,00 6169IBT1aWTNQFZ5.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.20260618.101212.06700014222019.NGO SON TUNG.970440

18/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 159 EM HOANG NGOC HAN-180626-10:12:04 tUBC871116#SP#020097041606181012042026tUBC871116.5388.75946.101204

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen-180626-10:12:02 JyXH871908#SP#020097041606181012032026JyXH871908.5388.76326.101203

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-180626-10:11:34 PVUW815025#SP#020097041606181011342026PVUW815025.5388.73679.101134

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-180626-10:10:39 zM5U658919#SP#020097041606181010392026zM5U658919.5189.68440.101040

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-10:09:46 UDDR127724#SP#020097041606181009462026UDDR127724.5388.64140.100946

18/06/2026 20.000,00 6169IBT1iJG3GFXK.Ung ho MS 2026-155 ba Bui Thi Nam.20260618.100602.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

18/06/2026 20.000,00 6169IBT1iJG3GZNP.Ung ho MS 2026-156 ong Nguyen Van Yen.20260618.100503.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

18/06/2026 400.000,00 MBVCB.14729115239.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351000546978 DANG CONG QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21WMNZX.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.100258.050068273819.SACOMBANK.970403

18/06/2026 300.000,00 6169IBT1kCPEN86J.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169642023480.20260618.100231.14021677358017.VND-TGTT-LE THI TUYET DUNG.970407

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1iJG3GS8M.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.100032.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432

18/06/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.159 be Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061810001220268UX4086362.5387.9548.100012

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1fJ1YWL6B.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.095726.140414849056530.PHAM THI THUY AN.970431

18/06/2026 100.000,00 6169MCOBQ2QVBSTW.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260618.095637.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180944292026V4Z0572290.5189.28271.094430

18/06/2026 100.000,00 UNG HO 2026159 HOANG NGOC HAN-180626-09:40:14 EQJu170142#SP#020097041606180940152026EQJu170142.5390.6856.094015

18/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180935332026MP5N067896.5389.83833.093530

18/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506180928362026eCnu782540.5388.50816.092836

18/06/2026 20.000,00 6169MSCBD241C4DE.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.092808.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220618092753202639OZ316813.5387.47645.092753

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14728634416.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0831000060166 PHAM THI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133932534251.20260618.133932534251-0988080091_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han

18/06/2026 50.000,00 6169MCOBQ2QVBVSV.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260618.092536.03101010965538.HOANG VIET.970426

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14728589109.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14728581339.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 500.000,00 6169IBT1kCPEGN38.Ung ho MS 2026.158 -4 chau be mo coi FT26169643500122.20260618.092414.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407

18/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:DUONG THI CAM NHUNG chuyen tien#SP#020097040506180923192026W0HV009730.5388.26244.092319

18/06/2026 100.000,00 NGUYEN NGOC HUONG Chuyen tien#SP#0200970488061809191720265be1923412.5387.7791.091918

18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DINH THI LAN PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180918382026OHBP087718.5388.6101.091838

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14728449618.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180913492026HORV233326.5189.84693.091350

18/06/2026 20.000,00 6169IBT1kCPEBK9E.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169621730168.20260618.091341.19036686726016.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407

18/06/2026 600.000,00 SHGD:10000366.DD:260618.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO 2026.159 CHUC HOANG NGOC HA N MAU KHOE

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#020097042206180911012026QHWG148654.5389.72203.091059

18/06/2026 200.000,00 ms2026159#SP#020097048806180909432026l4z2892062.5388.65975.090943

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14728372744.ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14728263403.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21WAJIN.IBFT ungho2026.158.20260618.085652.050086086597.SACOMBANK.970403

18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061808564220268VBC602638.5389.10798.085642

18/06/2026 150.000,00 6169IBT1aWTRFE8T.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.085406.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

18/06/2026 500.000,00 6169VCBCH21WAARL.ung ho MS 2026.159.20260618.085247.0017041027834.LAM HUU HAU.970454

18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPEDT9Y.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169467152875.20260618.084551.1949711828.MAC LE DAN THANH.970407

18/06/2026 500.000,00 6169IBT1kCPEDPFW.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169507040091.20260618.084435.19035555259025.VND-TGTT-DANG THI THAI.970407

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJG3MF4Z.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.083805.0984041991.DAO DUC VINH.970432

18/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133926344944.20260618.133926344944-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026159

18/06/2026 500.000,00 6169SGTTH21WQ8V4.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.083519.050007164839.SACOMBANK.970403

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14727951301.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho ms2026.092 be tao thi phang.CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180833202026H94R075771.5388.18929.083317

18/06/2026 200.000,00 ung ho MS2026.159 em hoang ngoc Han#SP#020097048806180829302026qebo763119.5189.5202.082927

18/06/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 159 ( em Hoang Ngoc Han)#SP#020097041506180829062026z8RS590828.5387.4073.082906

18/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133925132483.20260618.133925132483-0904466093_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727814404.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14727775773.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061808201220265kv8732680.5390.70750.082012

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14727740480.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806180818352026wjy9726809.5389.64466.081835

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727685264.Ung Ho Ma So 2026.159( Em Hoang Ngoc Han).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180812042026FMEZ078544.5388.41431.081204

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727613812.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1aWTRH64W.ung ho MS 2026159 em hoang ngoc han.20260618.080739.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14727570252.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180759282026A6QB873950.5387.98509.075928

18/06/2026 6.868,00 6169MSCBD24BIXED.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260618.075827.872866868.DUONG ANH THUY.970422

18/06/2026 500.000,00 6169VNIB02CF9VVI.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260618.075819.969886886.NGUYEN THI TU.970441

18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPKLZIT.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169145388069.20260618.075404.4070888888.NGUYEN THANH TRUNG .970407

18/06/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.158 . 4 chau be mo coi#SP#020097048806180747182026ujvj629500.5189.61300.074718

18/06/2026 100.000,00 NAM MO A DI DA PHAT Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180746212026TW3Z265722.5390.59253.074622

18/06/2026 10.566,00 6169IBT1kCPK6SEM.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169047347993.20260618.074019.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727288299.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 6169ORCOQ2QVL768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.073943.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448

18/06/2026 600.000,00 6169VNIB02CFX4ZU.ung ho ma so 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.071934.988541189.LE TRONG NHAN.970441

18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.159-em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180713052026VP2F032408.5388.60309.071305

18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21U5GQP.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho Ms.2026.154 ba dang thi thu.20260618.070828.060322980127.SACOMBANK.970403

18/06/2026 60.000,00 6169IBT1kCPK57Z5.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh FT26169920885551.20260618.070541.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14726894349.uh MS 2026.156 (Nguyen Van Yen). .CT tu 0721000625844 NGUYEN THI NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPK5YZ4.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh FT26169931645780.20260618.070445.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPK58L7.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169496600175.20260618.070418.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180651332026BPBX052460.5388.3811.065133

18/06/2026 30.000,00 MBVCB.14726670425.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14726628474.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 6169TPBVI2BEYDGM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.063721.00400691402.THAN VAN TUYEN.970423

18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14726579080.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806180538322026svs2360960.5390.86562.053830

18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14726307765.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14726195902.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/06/2026 50.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro giup do cho ms 2026.158#SP#0200970488061800095920265p3a269878.5390.91665.000959

18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206172350372026244X115227.5387.67290.235038

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCYDYUGN.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26171152376859.20260619.230751.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407

19/06/2026 200.000,00 6170IBT1fJ1AQ1SV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.225838.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14754966606.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.156(Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 50.000,00 6170TPBVI2BVB565.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.223044.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

19/06/2026 15.000,00 MBVCB.14754791818.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI XE chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506192229032026DHHR078448.5388.28411.222903

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)#SP#020097041506192225462026z0w6208884.5389.20037.222546

19/06/2026 300.000,00 6170SGTTH21KCJNI.IBFT Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260619.222002.020101564364.SACOMBANK.970403

19/06/2026 10.000,00 MBVCB.14754556600.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14754508627.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14754497021.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14754454332.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 6170TPBVI2BVA2VI.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.214328.05001686901.DAM MY HANH.970423

19/06/2026 300.000,00 6170TPBVI2BVQ76P.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260619.214146.05001686901.DAM MY HANH.970423

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14754033882.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 30.000,00 MBVCB.14753867662.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 20.000,00 6170MSCBD244DAW6.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Dang Thi Thuy ms 2026160.20260619.210040.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

19/06/2026 500.000,00 6170MCOBQ2Q9N5UV.Ung ho Ms 2026.159 ( em hoang Ngoc Han).20260619.205533.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

19/06/2026 500.000,00 6170MCOBQ2Q97WLV.Ung ho Ms 2026.158( 4 chau be mo coi).20260619.205427.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

19/06/2026 200.000,00 6170IBT1kCYS9XNT.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170069410947.20260619.203201.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

19/06/2026 15.000,00 MBVCB.14753135873.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 6170IBT1kCYSJG2G.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170006350616.20260619.202010.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806192018012026ucy8022409.5389.23903.201801

19/06/2026 20.000,00 LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.160#SP#02009704880619200837202607p5985450.5388.67139.200837

19/06/2026 20.000,00 LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.159#SP#020097048806192008052026zgxx983367.5388.63530.200802

19/06/2026 68.000,00 NGO THI ANH TUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#0200970488061920052020264m3e972871.5390.47274.200521

19/06/2026 50.000,00 6170SHBAA2JIQSPP.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.195719.0947163317.NGUYEN BAO TRANG.970443

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCY9HKW8.Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han FT26170496004710.20260619.195316.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806191923472026z9ck808412.5388.89960.192347

19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191922502026vtr8804403.5388.84531.192247

19/06/2026 100.000,00 6170ABBKA2JIL2VL.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.191740.0909304322.TRINH THI NGUYET.970425

19/06/2026 50.000,00 6170ASCB02C4CLDN.UNG HO MS 2026.160 CHI DANG THI THUY-190626-19:17:39 6170ASCB02C4CLDN.20260619.191739.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCY9248E.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.160 C Dang Thi Thuy FT26170309886170.20260619.185908.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

19/06/2026 20.000,00 6170IBT1kCY2NYVI.Ung ho ms 2026.159 FT26170159665658.20260619.184448.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

19/06/2026 5.000.000,00 6170IBT1kCY2K5B5.CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 2026.160 FT26170754049744.20260619.181916.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1aWFWRE6C.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.175308.005704070001100.TA PHUONG DUNG.970437

19/06/2026 39.000,00 ung ho ms 2026.159 em HOANG NGOC HAN#SP#020097042206191717172026CHDT556431.5389.48202.171717

19/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)#SP#020097041506191701192026gJqZ697820.5389.41681.170119

19/06/2026 20.000,00 6170ICBVC2YCXVBT.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260619.165829.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCXZXW.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260619.165652.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCXCZ5.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260619.165542.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCXLCV.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.165429.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7WLZ1M.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.164734.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7WL4U8.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260619.164611.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

19/06/2026 50.000,00 6170VNIB02CR99EB.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.164357.692998888.DO QUANG HUY.970441

19/06/2026 50.000,00 6170IBT1iJ7WLJKC.ZP261700417863 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.164253.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYCU51P.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170261216847.20260619.163813.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407

19/06/2026 39.000,00 6170IBT1kCYCIIJD.uh ms 2026.159 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26170728955111.20260619.163229.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

19/06/2026 50.000,00 MBVCB.14748919010.Ung ho MS 2026.160(Chi Dang Thi Thuy).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#02009704050619161551202610AJ063149.5387.55725.161548

19/06/2026 300.000,00 6170IBT1kCYC1DP4.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26170742364582.20260619.161016.75306975091975.DANG VAN SUONG.970407

19/06/2026 10.000.000,00 6170MCOBQ2Q9UG7J.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.160402.80000320563.LE THU THUY.970426

19/06/2026 150.000,00 MBVCB.14748551694.Le Tien Song ung ho MS2026.160(chi Dang Thi Thuy).CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCRKAQ.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260619.155628.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415

19/06/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so 2026 114 chau Duong#SP#020097042206191555432026K2E2400043.5189.39175.155543

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191555112026PH7K586218.5387.36031.155509

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14748449548.Ung ho MS 2026.158.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14748446503.Ung ho MS 2026.159.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061915484820268pn3864997.5387.96622.154845

19/06/2026 30.000,00 Ung ho 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061915322620265skn809375.5388.99306.153222

19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042206191529192026QGJ4327088.5387.81771.152920

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCY1EQR9.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26170146980204.20260619.152839.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14748122044.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1fJ14W547.2026 157 ngoc linh khanh linh.20260619.152126.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCY1PUWN.Ung ho MS 2026.159 -em Hoang Ngoc Han FT26170623025929.20260619.150134.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747729217.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747726793.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206191453142026VP4G258328.5389.78701.145315

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747674844.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1050207088 NGUYEN THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 6170SGTTH21G4B1C.IBFT Ung ho MS 2026.160 - chi Dang Thi Thuy.20260619.145121.060284069555.SACOMBANK.970403

19/06/2026 100.000,00 6170SGTTH21GREZV.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.143954.050060949503.SACOMBANK.970403

19/06/2026 50.000,00 gui ms2026.160 giup do chi DangThiThuy#SP#020097048806191437072026ws7j636491.5389.95142.143708

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747497526.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.160(dang thi thuy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14747469717.HOANG THI QUYNH TRANG chuyen tien ung ho MS2026.160 ( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7WI5GN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 160 DANG THI THUY.20260619.143329.247529918.LE THI HOA.970432

19/06/2026 150.000,00 6170IBT1kCY1CXK7.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170637421575.20260619.142939.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407

19/06/2026 20.000,00 6170IBT1aWFWB61V.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.142407.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433

19/06/2026 30.000,00 MBVCB.14747342006.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 20.000,00 MBVCB.14747313328.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-14:19:47 MdEf556544#SP#020097041606191419482026MdEf556544.5388.7852.141948

19/06/2026 50.000,00 6170MCOBQ2Q9JJ53.Ung ho ms2026.160 dang thi thuy.20260619.141822.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

19/06/2026 100.000,00 6170TPBVI2BKT82M.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.141649.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

19/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506191412242026FAU1044305.5390.72564.141224

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJR32I.Ms 2026 160 chi Dang Thi Thuy FT26170942954672.20260619.140802.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1iJ7WD4FN.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.140507.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

19/06/2026 1.000.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.160 DANG T THUY-190626-14:02:23 G5T5640064#SP#020097041606191402232026G5T5640064.5387.26445.140220

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-190626-13:59:36 VTa3483508#SP#020097041606191359362026VTa3483508.5387.13297.135933

19/06/2026 100.000,00 6170TPBVI2BKJZTM.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.135711.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-13:55:20 sVxn664276#SP#020097041606191355212026sVxn664276.5189.94483.135521

19/06/2026 100.000,00 6170TPBVI2BKJA2Z.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260619.135116.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJTJ5J.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170860660113.20260619.135015.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407

19/06/2026 200.000,00 6170SGTTH21GJ7F4.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.134858.050115320669.SACOMBANK.970403

19/06/2026 50.000,00 MBVCB.14746877017.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCYJ6L55.ung ho ma so 2026.160, chi Dang Thi Thuy FT26170158618808.20260619.133802.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJ6L1Z.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170681426540.20260619.133800.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407

19/06/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704880619133705202663bh481360.5189.11740.133705

19/06/2026 50.000,00 gui ms 2026.159 giup be HoangNgocHan#SP#020097048806191334452026gnim475972.5387.2026.133445

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14746824793.MS 2026.160( Chi Dang Thi Thuy).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 50.000,00 6170ORCOQ2Q9AGWA.LOC HO TRO MS 2026.160 DANGTHITHUY.20260619.133152.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

19/06/2026 500.000,00 MBVCB.14746748049.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho ms 2026.160( chi Dang Thi Thuy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 150.000,00 6170IBT1aWFWPXQV.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.132633.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437

19/06/2026 10.000,00 6170IBT1kCYJ7Y8F.ung ho ms 2026.160, chi Dang Thi Thuy, chuc chi va gia dinh binh an FT26170990080803.20260619.132526.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

19/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206191320552026ZDDZ580408.5189.39559.132056

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJAHPQ.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170160204908.20260619.131903.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJ4XER.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170938105447.20260619.131551.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

19/06/2026 351.815,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704880619131340202677a6427540.5390.7829.131337

19/06/2026 200.000,00 6170SHBAA2JDJLIU.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260619.131316.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14746587900.MS 2026.160-mong chi Dang Thi Thuy co nhieu sk va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 25.000,00 6170IBT1iJ7W1DIW.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.131031.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14746546837.ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 6170IBT1kCYJ5Q5P.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170415879051.20260619.130501.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220619130103202677HA839421.5388.50274.130104

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14746421008.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 50.000,00 6170VNIB02CRAGE6.ung ho ms 2026.160 (dang thi thuy).20260619.125118.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

19/06/2026 50.000,00 6170VNIB02CRATH5.ung ho ms 2026.159 (hoang ngoc han).20260619.124919.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

19/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506191240192026KTLD765184.5390.51184.124019

19/06/2026 50.000,00 ms2026.160#SP#020097042206191222432026INK3652213.5387.54908.122243

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191220092026oeip287057.5189.40886.122009

19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191219292026b5yh284907.5189.36803.121926

19/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191217132026J7YA569203.5189.23723.121710

19/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134084711541.20260619.134084711541-0854076607_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy

19/06/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191201142026t7kl223610.5388.25874.120115

19/06/2026 19.777,00 6170TPBVI2BKBDV2.MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.120046.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423

19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191158002026zqh0212243.5387.7024.115800

19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCYWLACB.Giup ma so 2026.160 FT26170618891903.20260619.115547.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191151002026KTH2715289.5389.62511.115100

19/06/2026 250.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134081085558.20260619.134081085558-0917084975_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy

19/06/2026 250.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134081192456.20260619.134081192456-0917084975_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han

19/06/2026 1.000.000,00 6170IBT1fJ1BGR77.ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).20260619.114641.1303.LAM HOA TONG.970431

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14745301462.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134078459922.20260619.134078459922-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms 2026159

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14745173698.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 6170IBT1aWFWD1CZ.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.112512.058704070000309.LY DIEP LINH.970437

19/06/2026 500.000,00 6170VNIB02CZ6X9R.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.111847.967768358.DAO SONG TOAN.970441

19/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704220619111651202636M6719454.5389.40870.111652

19/06/2026 300.000,00 6170SGTTH21GQMT5.IBFT Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.111000.060006858700.SACOMBANK.970403

19/06/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.160 chi dang thi thuy#SP#020097041506191107452026NfiR438681.5387.85015.110745

19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy.#SP#020097042206191105492026Z0T1339225.5389.72210.110550

19/06/2026 1.000.000,00 6170VNIB02CZN2NS.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.110053.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14744778052.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 1.800.000,00 6170IBT1bJM1UTWF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Thi Thuy MS 2026 - 160 . Co gang len em nhe.20260619.105209.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

19/06/2026 300.000,00 6170IBT1iJ7QGSQT.Ms 2026-160 uh chi Dang Thi Thuy.20260619.104722.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

19/06/2026 386.000,00 6170IBT1kCYWJBP4.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170467600392.20260619.104719.19070294827012.VND-TGTT-LE NGOC VINH.970407

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCYWJJM4.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170413774243.20260619.104605.19029408407019.VND-TGTT-TRAN VINH.970407

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14744552497.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14744556491.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 160.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 6170IBT1aWFW21M2.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.103957.6640987748507.NGHIEM XUAN HUY.970430

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1aWFWCRM9.ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.103752.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYQRR33.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170065207559.20260619.103732.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYQRZEQ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170476220523.20260619.103657.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407

19/06/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tienUng ho MS 2026. 160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506191036532026jKSj322737.5389.89906.103653

19/06/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-190626-10:31:48 avzx527607#SP#020097041606191031482026avzx527607.5389.60614.103148

19/06/2026 100.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS2026160 chi Dang thi Thuy#SP#020097042206191031002026OUSH315081.5189.54713.103101

19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191027062026691M931954.5389.32128.102707

19/06/2026 200.000,00 6170SHBAA2JD2ZTI.UNG HO MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.101801.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14744178524.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 6170IBT1bJM1UDNF.MS 2026.160 Dang Thi Thuy.20260619.101540.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434

19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCYQEH36.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170930904081.20260619.101218.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407

19/06/2026 30.000,00 Ung ho 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061910095420266yg1797082.5189.28530.100950

19/06/2026 50.000,00 Ung ho MS2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806191007472026cpgi788834.5387.16211.100747

19/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.160 Dang Thi Thuy#SP#0200970405061910071220263L8A007126.5387.12166.100712

19/06/2026 500.000,00 MBVCB.14744032299.DINH HO PHA chuyen tien ung ho MS 2026-160( dang thi thuy).CT tu 0021000254934 DINH HO PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 30.000,00 Ung ho MS2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806191006122026a05k782578.5389.6087.100613

19/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806191005032026l04w778012.5390.97921.100503

19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCYQA25V.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170959157003.20260619.095946.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

19/06/2026 20.000,00 6170MSCBD24TBXJ2.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.095704.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

19/06/2026 500.000,00 6170TPBVI2BGP9KS.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.095141.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

19/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190947272026EPZ1007931.5389.1415.094724

19/06/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806190944572026c7zt705199.5388.87873.094457

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14743684978.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14743685576.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743681094.ung ho MS 2026.159(em Hoang Ngoc Han).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14743627263.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 30.000,00 MBVCB.14743486737.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704220619092214202628A3740811.5388.76158.092211

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743408012.Chuyen tien ung ho MS 2026 160 Dang Thi Thuy.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/06/2026 50.000,00 6170MCOBQ2QSDBZA.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260619.091734.03101010965538.HOANG VIET.970426

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYQJMMC.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170343885862.20260619.091117.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743234373.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.160( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 500.000,00 MBVCB.14743203068.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002543178 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 6170TPBVI2BG6TRM.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.20260619.090422.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743189567.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7QSLNT.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.090256.0984041991.DAO DUC VINH.970432

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743163644.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.158( 4 chau be Mo Coi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 NGUYEN LIEN SON Chuyen tienUng ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190858002026k7q3544784.5389.68150.085800

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743116419.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.157 ( hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 20.000,00 6170ICBVC2YMA886.QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.085515.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743076153.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.156( hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206190848442026CFN4337367.5389.28719.084841

19/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061908401720263gmi486276.5388.95760.084014

19/06/2026 10.000.000,00 6170TPBVI2BGNBKN.CSPM, CSTV dong vien cho be Hoang Ngoc Han ms2026.159.20260619.084005.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPNZ4BS.Ung ho MS 2026 160 chi Dang Thi Thuy FT26170523904842.20260619.083951.19028910528011.VND-TGTT-PHAM THI BIEN.970407

19/06/2026 120.000,00 Ung Ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806190838362026qvhu480860.5387.90534.083836

19/06/2026 200.000,00 6170SHBAA2JHDPZV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260619.083537.6819968888.TRAN MANH THANG.970443

19/06/2026 500.000,00 6170ABBKA2JHDNFM.UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY.20260619.083530.0731000193008.VO THI KIM NGOC.970425

19/06/2026 1.000.000,00 6170IBT1kCPNKN44.GDAnVuTranTranThai ung ho MS 2026.160- chi Dang Thi Thuy FT26170031084912.20260619.083213.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14742727453.2026.160.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14742725606.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190823052026tirj428992.5388.31528.082305

19/06/2026 6.868,00 6170MSCBD24JSPT8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260619.081748.872866868.DUONG ANH THUY.970422

19/06/2026 50.000,00 MBVCB.14742593890.ung ho MS 2026 159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14742586031.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0351000855401 NGO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14742511367.ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061907532620261hyh331794.5389.26880.075326

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14742297532.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 6170YOLOA2JH3TKV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.075105.0372120456.LE THI HAI YEN .546034

19/06/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 160 chi dang thi thuy#SP#020097042206190745122026VETO542604.5389.99371.074513

19/06/2026 1.000.000,00 6170IBT1iJGNRHR2.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.073752.60323836.NGUYEN LE GIANG.970432

19/06/2026 700.000,00 6170IBT1iJGNR636.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026154 2026155 2026156 2026157 2026158 2026159 2026160 moi ma so 100 k.20260619.073714.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

19/06/2026 10.000,00 MBVCB.14742069839.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 20.000,00 6170IBT1iJGNR81K.Ung ho MS 2026-159 Hoang Ngoc Han.20260619.073304.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

19/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.160-chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190728402026QFII052616.5387.44683.072840

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741855643.Chuyen tien ung ho MS 2026 160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190713192026DDBD084237.5388.95760.071320

19/06/2026 15.868,00 MBVCB.14741679326.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.158.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741663535.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026.128 (ung ho em bui thanh may).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 118.000,00 MBVCB.14741658701. MS 2026.158.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14741492555.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970405061906431220261XMI062396.5390.14391.064312

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPRZJ3N.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170559567474.20260619.063231.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPR6N8N.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170990820732.20260619.063153.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPR6T6Y.Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi FT26170018900546.20260619.063103.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPR6EPV.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170090093251.20260619.063007.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206190614062026B3TC450037.5390.53175.061403

19/06/2026 19.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.Ms.2026.159Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806190610472026v6r5045253.5387.47241.061047

19/06/2026 18.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms.2026.158 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806190606432026b89s038747.5388.39607.060643

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741185044.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741146966.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam ).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 300.000,00 6170IBT1iJGNHW8G.Ms 2026-159 uh em Hoang Ngoc Han.20260619.055328.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14741131217.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ubg ho ms 2026.159 hoang ngoc han.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 100.000,00 6170SGTTH21EXYDZ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.052615.070141287050.SACOMBANK.970403

19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14740989216.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 150.000,00 MBVCB.14740977938.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/06/2026 50.000,00 ms2026.156#SP#0200970422061901494020267RY6331792.5387.4119.014940

19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190113512026wrt4943800.5387.78026.011352

19/06/2026 50.000,00 IB_360467906_1781803605130307774379_null_20260619_chia deu

19/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPR1W9Z.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han FT26170045203767.20260618.233907.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407

19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206182332252026DVFC864200.5189.80710.233226

19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXRAFM.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170907422410.20260618.230534.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXRPIR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi FT26170194532610.20260618.230434.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXRSZT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170067570111.20260618.230324.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXTWR8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170197986656.20260618.224107.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

20/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134285576726.20260620.134285576726-0938122191_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy

20/06/2026 500.000,00 6171SGTTH21VPVBH.IBFT ung ho MS 2026 159 em hoang ngoc han.20260620.223307.060035206372.SACOMBANK.970403

20/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506202203512026qcGb100490.5387.88603.220351

20/06/2026 10.000,00 MBVCB.14768754125.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14768714001.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0231000591566 DO HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14768634282.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000751783 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 NGUYEN THI THANH Chuyen tien#SP#0200970488062021475120261gy3757574.5189.29781.214751

20/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620214325202657WP686756.5389.13163.214325

20/06/2026 20.000,00 MBVCB.14768462122.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206202109182026BK69756897.5390.58579.210918

20/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806202105482026cla9633466.5389.40829.210548

20/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506202053402026GFED007271.5189.76764.205341

20/06/2026 200.000,00 6171IBT1d18GWSB9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.204311.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422

20/06/2026 100.000,00 6171TPBVI2BXK5T5.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260620.204012.00240431004.DOAN TRUONG GIANG.970423

20/06/2026 5.000,00 6171IBT1kCYBUEX8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171409510600.20260620.203812.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

20/06/2026 5.000,00 6171IBT1kCYBUDK9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171194087986.20260620.203654.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620203555202601KE422882.5388.79694.203555

20/06/2026 200.000,00 6171SGTTH21VHNCU.IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.202535.0378268252.SACOMBANK.970403

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14767251240.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14767115290.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.161 . chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062019425520266970331916.5388.66297.194255

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201941262026bnxt326220.5388.56683.194126

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062019380020266gt7312883.5390.36433.193800

20/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506201926032026tzfu443200.5189.63271.192603

20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY5G4T7.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171220261026.20260620.192237.19032249889016.VND-TGTT-DANG DINH LONG.970407

20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.161#SP#020097040506201821482026RHSS084756.5387.46733.182148

20/06/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.161 chij ha thi yen phuong#SP#020097048806201809322026tvbq923337.5390.69718.180932

20/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206201740472026R8KN266859.5189.77411.174048

20/06/2026 1.000.000,00 6171IBT1kCYYMS22.GDAnVuTranTranThai ung ho MS 2026.161- chi Ha Thi Yen Phuong FT26171091117304.20260620.173933.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14764017899.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201657452026V3WU000656.5388.96168.165745

20/06/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506201641592026ORbS576244.5189.98263.164159

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14763448712.PHAM Ung ho NS 2026. 157(Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14763439255.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002234735 NGUYEN NGOC QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506201630582026Hggq531891.5387.32463.163058

20/06/2026 1.000.000,00 6171IBT1aWF1EK12.ung ho ma so MS 2026.160 + MS 2026.161.20260620.162310.1070904488818.PHI THI THUY LINH.970430

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14763012048.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000595074 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201552072026KDGA083826.5387.20247.155207

20/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206201541492026UID0439767.5390.65871.154150

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201533282026j6uk274659.5389.24093.153328

20/06/2026 30.000,00 MBVCB.14762432321.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201521032026SRRO056488.5388.61948.152103

20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620151910202615GX331264.5390.54137.151910

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14762342358.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1iJ729GF2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.151411.239762344.QUAN THUY LINH.970432

20/06/2026 10.000,00 6171TPBVI2BXLE31.MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260620.150309.02935403901.LE THI BE DAO.970423

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14762097477.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0331000430688 DUONG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 6171SHBAA2JNFRDE.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.160 chi Dang thi thuy.20260620.143526.22565668.TRAN NGOC SANG.970443

20/06/2026 1.000.000,00 NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ung ho ms 2027147 xuan nam xuan phuc#SP#0200970422062014335620267TO8529597.5189.46378.143356

20/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134224935436.20260620.134224935436-0907394457_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong

20/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCYUSPVC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171350086751.20260620.141059.19020134813999.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407

20/06/2026 100.000,00 6171VNIB02CWJGC7.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 160 Pham thi Thuy.20260620.140619.384705798.TRAN VAN BINH.970441

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761422734.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCYUWNW1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171003124004.20260620.134936.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761409121.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761392964.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14761379844.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14761365441.Ung ho MS 2026. 161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0181001636630 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14761358103.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761350534.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14761330570.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201338272026NLO5649668.5389.21510.133827

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCY8359M.VU NGOC THANG chuyen FT26171192808937.20260620.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761138000.DANG THI XUAN LIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0501000022868 DANG THI XUAN LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761136519. MS 2026.161 .CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 6171IBT1iJ7CF1I1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.131251.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

20/06/2026 10.000,00 6171ICBVC2YJEFKA.QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.131041.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415

20/06/2026 50.000,00 VO CONG DANH LE THI RIT ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy )#SP#020097041506201309332026hYXu857775.5390.9235.130933

20/06/2026 200.000,00 6171IBT1fJ1AFN3D.Ung ho MS 2026.161.20260620.130921.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

20/06/2026 50.000,00 VO CONG DANH LE THI RIT ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506201307442026Unyx854104.5189.899.130744

20/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy)#SP#020097041506201305332026V9V0848204.5387.91693.130533

20/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026. 161 ( chi Ha thi Yen Phuong )#SP#020097041506201303552026UA8p843880.5189.85141.130355

20/06/2026 20.000,00 MBVCB.14760933931.ung ho MS 2026.161.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14760852619.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 120.000,00 MBVCB.14760805300.ung ho 2026.161 chi ha thi yen phuong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14760742369.LAI HUY BINH chuyen tien UNG MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY85GD1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171240110407.20260620.123814.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

20/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14760609986.Ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0081001169656 HO THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY8Y1HT.Ungho Ms 2026.161 FT26171412507093.20260620.123331.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14760570371.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCY8PSHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171102683710.20260620.123047.2446611666.TRAN THI THANH HUYEN.970407

20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY8P18S.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171815726721.20260620.123024.19022486132021.VND-TGTT-PHAN HONG QUANG.970407

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1iJ7C6JJJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 161 HA THI YEN PHUONG.20260620.122457.247529918.LE THI HOA.970432

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806201212592026hrdw746792.5388.37236.121300

20/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201210492026L693497217.5388.25423.121049

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14760074730.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0441000655843 NGO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201156272026J7LL101058.5387.41865.115627

20/06/2026 200.000,00 6171ASCB02CU6QLZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-200626-11:47:49 6171ASCB02CU6QLZ.20260620.114749.13085117.HA THI THANH TAM.970416

20/06/2026 69.000,00 MBVCB.14759863425.ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759866689.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759842921.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759839408.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759836804.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759834057.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 6171ASCB02CUIPQP.UNG HO MS 2026.161 - CHI HA THI YEN PHUONG-200626-11:35:55 6171ASCB02CUIPQP.20260620.113556.23780317.TRAN HIEN PHUOC.970416

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620112042202621PV988252.5390.36569.112043

20/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14759546494.Ung ho MS. 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000375723 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040506201104282026ZK44001741.5389.45056.110428

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759257862.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000795608 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#02009704050620105857202695BT076703.5390.14232.105857

20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161#SP#020097040506201055112026MF9Z059928.5388.92767.105511

20/06/2026 50.000,00 MBVCB.14759161438.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14759090599.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14759050076.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCYIM278.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171034136497.20260620.104304.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407

20/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201041462026aag4420033.5390.19985.104147

20/06/2026 50.000,00 6171ASCB02CU3DQJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-200626-10:40:53 6171ASCB02CU3DQJ.20260620.104053.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758778714.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCYI18SS.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171760702877.20260620.102352.2095039588.PHAN TIEN THANH.970407

20/06/2026 1.000.000,00 6171ASCB02CUS6DA.UH MS 2026 155 BA BUI THI NAM-200626-10:22:06 6171ASCB02CUS6DA.20260620.102206.7788968.TRAN THI TUYET.970416

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14758741895.ung ho ms 2026- 161 chi ha thi yen phuong.CT tu 1019650761 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 6171ASCB02CUK6US.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-200626-10:14:40 6171ASCB02CUK6US.20260620.101440.6615307.LE VAN THUONG.970416

20/06/2026 150.000,00 MBVCB.14758531791.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 10.000,00 MBVCB.14758381480.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 20.000,00 6171MSCBD24W95W3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.095417.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

20/06/2026 500.000,00 6171ASCB02CUKEB9.UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY-200626-09:49:28 6171ASCB02CUKEB9.20260620.094929.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758240480.ung ho MS 2026.095 Vu thi Thao.CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758195108.ung ho MS 2026.161 Yen Phuong.CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758183333.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14758122753.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Yen Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCYMACWP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171066599660.20260620.093314.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048806200930562026iga6160640.5390.52781.093056

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14758037265.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806200929492026veyd156879.5389.48349.092949

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14758010138.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062009252020266911141707.5388.27936.092520

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14757946725.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14757893460.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.161( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 50.000,00 6171TPBVI2BVEL3B.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260620.091034.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

20/06/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho 4 chau be mo coi me 2026 158#SP#020097048806200909112026fwak087740.5390.60754.090911

20/06/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho chi dang thi thuy ms 2026 160#SP#020097048806200908172026tmd3084810.5387.58163.090817

20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14757705102.Chuyen tien ung ho ms 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/06/2026 6.868,00 6171MSCBD24W47IC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260620.085608.872866868.DUONG ANH THUY.970422

20/06/2026 30.000,00 MBVCB.14757579864.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206200849492026981A310275.5389.89002.084949

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCYM1C29.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171951814892.20260620.084435.19036001096015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY THU.970407

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488062008414320266be5997632.5390.58834.084142

20/06/2026 20.000,00 6171IBT1kCYMQW36.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171218005343.20260620.083449.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

20/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506200808432026Sq4H754692.5189.48433.080843

20/06/2026 50.000,00 6171IBT1d184LA4B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.080551.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1iJ71H6H4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.080355.0984041991.DAO DUC VINH.970432

20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14756974170.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1aWFJL8A4.UNG HO MS 2026.161 (CHI HA THI YEN PHUONG).20260620.075313.700012590086.NGO QUOC ANH.970424

20/06/2026 100.000,00 Lam Viet ung ho ma so 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880620075227202618hs841740.5387.99949.075227

20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062007470420264UIT208758.5390.85027.074704

20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14756785202.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0251002673843 DO VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062007284320268bbi769224.5390.31434.072843

20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.161-chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506200711122026VNDM054236.5388.81607.071112

20/06/2026 10.566,00 6171IBT1kCYVML8T.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 5986 FT26171307061002.20260620.070630.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

20/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14756046424.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS.5960 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat#SP#020097048806200545462026249k620170.5387.43815.054546

20/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms .5960 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488062005360420263ewl614517.5389.36625.053604

20/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms .2026160 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806200532012026q369612497.5389.34383.053201

20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCYDRAWS.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171434261493.20260620.043744.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

20/06/2026 446.545,00 VIETINBANK CK NGUOI GUI Nguyen Anh MS R15211958627#SP#020097041506200412042026zJ5b398474.5189.2201.041204

20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506200059572026A5TP082661.5387.24816.005957

20/06/2026 5.000,00 6171IBT1kCYD6KM2.Ung ho ma so 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171619609102.20260620.005913.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

20/06/2026 1.000.000,00 6170SHBAA2JIZKQD.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.233817.1006545555.DINH THI THU HUONG.970443

20/06/2026 500.000,00 6170ORCOQ2Q3LXZR.JackMon UH MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han.20260619.231218.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448