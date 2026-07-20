1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/06/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206112231202026K78Z155511.5387.78996.223120
11/06/2026 15.000,00 MBVCB.14632766833.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 1.800.000,00 6162IBT1bJMQPXBA.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ho Thi Dieu MS 2026 -152 . Chuc may me con vuot qua.20260611.221914.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14632631531.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000301751 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 20.000,00 MBVCB.14632623575.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970405061122131020269HY0085069.5387.25366.221310
11/06/2026 10.000,00 MBVCB.14632592662.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 20.000,00 MBVCB.14632589415.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 20.000,00 MBVCB.14632538380.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh - Dong Thap).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 108.000,00 MBVCB.14632433487.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1043695030 NGUYEN BUI QUOC ANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14632382625.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.147(Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14632004436.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488061121191420261ba0121761.5387.3271.211915
11/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506112116012026KEFW024217.5388.87449.211601
11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14631347720.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0041001020207 DO THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.152#SP#020097048806112034252026x4hs958657.5389.53757.203425
11/06/2026 300.000,00 6162IBT1kC8LV9IS.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26162907007524.20260611.202842.11522337769010.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14631103407.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097042206112019382026I73B475550.5390.60841.201939
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14630826632.ct giup do ba Tran Thi Xuan, ms 2026.146.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806111948302026229q770484.5388.62655.194830
11/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.147 xuan nam xuan phuc#SP#020097040506111942372026C0BS017881.5390.23788.194237
11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC8H6Q5H.MS 2026. 152 FT26162324311845.20260611.193707.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
11/06/2026 100.000,00 6162IBT1iJGS9CNF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.184257.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
11/06/2026 100.000,00 6162IBT1iJGS2FH1.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260611.184102.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
11/06/2026 50.000,00 6162ICBVC2LTX54M.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.152 ( 2 anh em Tai va Nhan).20260611.180505.100000952165.VO THI LE THU.970415
11/06/2026 50.000,00 6162ICBVC2LTXXXU.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026. 151 ( be Nguyen Nhu Quynh).20260611.180314.100000952165.VO THI LE THU.970415
11/06/2026 100.000,00 6162IBT1kC8Z4LJR.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162302533772.20260611.180137.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14628059312.Ung ho ms 2026 148( me con chi Pham Thi Duyen ).CT tu 0441000787143 HO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704880611173934202627zq169417.5388.80741.173934
11/06/2026 300.000,00 6162MCOBQ2QJ9S33.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.173508.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704220611172343202685W9413316.5389.65144.172343
11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC863BBI.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162016867141.20260611.171159.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627119108.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627081336.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627062213.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627046645.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14627036431.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14626988064.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206111647162026XOYM480011.5387.1667.164717
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14626729043.Ung ho MS 2026.152 (anh em Tai va Nhan).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14626665316.MS 2026 152 anh em Tai Nhan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133020832864.20260611.133020832864-0966931495_Ung ho MS2026 152 Hai anh em Tai va Nhan
11/06/2026 6.826,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.151Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506111635482026ATN6052161.5390.19825.163548
11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC86PZ8S.Ung ho MS 2026.152 em Tai va Nhan FT26162303489302.20260611.163419.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
11/06/2026 10.000,00 MBVCB.14626565170.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC86PAP1.Ung ho MS 2026.152 FT26162965200918.20260611.163353.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
11/06/2026 12.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405061116325320263JK2036212.5389.98720.163253
11/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704050611163207202624EO032185.5389.93688.163207
11/06/2026 50.000,00 6162ORCOQ2QJVCN2.LOC HO TRO MS 2026.152 2AE.20260611.162159.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-110626-16:19:34 cT7a591800#SP#020097041606111619342026cT7a591800.5390.12118.161934
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.151 Hai Anh Em Tai va Nhan#SP#020097048806111609472026sjy2747818.5390.49715.160930
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14626174836.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061116060920261I75854692.5389.26852.160553
11/06/2026 300.000,00 NGO THI TAN Ha dong Ha noi ung ho me con chi Duyen phuong Dong son tinh Quang tri#SP#02009704880611155146202680ti680105.5387.37528.155146
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14625584923.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 400.000,00 IBVCB.14625539060.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806111506132026d04a522504.5388.69495.150613
11/06/2026 1.550.000,00 QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506111505102026ynKD111093.5390.62689.150454
11/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097041506111502452026x7oQ103904.5388.49399.150245
11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806111454142026hzc8483768.5387.2640.145414
11/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206111430532026FP03679246.5388.77229.143054
11/06/2026 214.000,00 MBVCB.14624667487.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000023895 LY VO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14624560599.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.152 ( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14624435530.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0371000470937 NGUYEN BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 6162IBT1kC8KXARK.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26162019649054.20260611.135749.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
11/06/2026 100.000,00 6162IBT1kC8K3GUF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26162609988783.20260611.135412.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
11/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#0200970422061113533520266YDC406490.5189.96341.135336
11/06/2026 100.000,00 6162SGTTH21BYE88.IBFT Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260611.134628.060849189969.SACOMBANK.970403
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624223540.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097041506111341012026SYyS808599.5388.37881.134045
11/06/2026 500.000,00 6162IBT1iJG91YX3.Ms 2026-152 uh 2 anh em Tai va Nhan.20260611.134056.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624077920.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624075175.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624053515.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624056242.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14624043050.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624029342.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14624019560.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 300.000,00 6162NAMAA2JJNL8U.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.125240.999111617.VO LE ANH HONG.970428
11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806111248132026cgjg147555.5389.91459.124813
11/06/2026 40.000,00 ung ho MS 2026.151. be Nguyen Nhu Quynh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111248022026vv2r147085.5388.90866.124802
11/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .UH .MS2026151 be Nguyen Nhu Huynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111237452026i012119285.5388.37274.123745
11/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806111234002026f13d108329.5389.17004.123344
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14623361247.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 ms2026.147#SP#020097048806111227252026ubzi087995.5390.80079.122725
11/06/2026 150.000,00 ms2026.152#SP#020097048806111225352026aqk8082191.5387.67874.122535
11/06/2026 5.000.000,00 6162TPBVI2B17TGH.CSPM, CSTV dong vien cho be Nguyen Nhu Quynh ms2026.151.20260611.121421.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
11/06/2026 15.000,00 MBVCB.14622713013.2026.149(Ta van Thang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.152-hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506111140052026PC5O010854.5389.78020.114005
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806111139482026x61s911656.5388.75730.113948
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622431049.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622435749.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622420476.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14622405814.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806111132472026q1fk883275.5388.28309.113247
11/06/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro giup do cho ms 2026.152#SP#020097048806111132252026jvym881768.5387.26003.113225
11/06/2026 300.000,00 MBVCB.14622270611.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 600.000,00 MBVCB.14622190052.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206111118502026ZE6X701382.5390.35807.111834
11/06/2026 20.566,00 6162IBT1kC878N8Y.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162275587375.20260611.111539.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
11/06/2026 300.000,00 MBVCB.14622108000.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien UH .MS.2026150 Ba Dang Thi Be Chinh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806111100302026p5wd751186.5388.18204.110030
11/06/2026 100.000,00 6162SHBAA2JJV8YR.DO HUY HOANG chuyen tien ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen .20260611.105450.6619951995.DO HUY HOANG.970443
11/06/2026 100.000,00 6162TPBVI2B13FF6.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.102710.82686568888.NGUYEN HUNG CUONG.970423
11/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704150611101209202628LK246111.5390.26645.101209
11/06/2026 20.000,00 6162MSCBD2Z5E5P6.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.095406.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206110946382026CDNX512210.5389.84479.094638
11/06/2026 200.000,00 6162IBT1kC8GUKJX.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26162534223084.20260611.094204.6807121989.NGUYEN THE ANH.970407
11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206110935572026EE3X528113.5389.31372.093541
11/06/2026 300.000,00 MBVCB.14620480932.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 300.000,00 6162IBT1iJG2DS4Q.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.091553.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
11/06/2026 100.000,00 6162MCOBQ2QJBQ7S.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.091516.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14620278759.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806110905392026r400329550.5390.90937.090539
11/06/2026 50.000,00 6162MCOBQ2QJYFWA.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260611.085713.03101010965538.HOANG VIET.970426
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14620070772.ung ho ms 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0451000450095 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061108505520261M5M159718.5189.27526.085055
11/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110849212026kxz3274648.5387.21283.084921
11/06/2026 500.000,00 6162IBT1iJG2CU84.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 152 TAI va NHAN.20260611.083934.247529918.LE THI HOA.970432
11/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097041506110838032026rck8871385.5390.76582.083747
11/06/2026 200.000,00 6162IBT1iJG213ID.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260611.083444.0984041991.DAO DUC VINH.970432
11/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 152 ANH EM TAI VA NAM-110626-08:30:59 C3oZ067657#SP#020097041606110830592026C3oZ067657.5390.49771.083100
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206110830012026R2D7138575.5389.46218.082946
11/06/2026 6.868,00 6162MSCBD2Z5APFI.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.081911.872866868.DUONG ANH THUY.970422
11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14619343017.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110758262026khxs107699.5389.32322.075826
11/06/2026 6.868,00 6162MSCBD2ZPPM52.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.072736.872866868.DUONG ANH THUY.970422
11/06/2026 100.000,00 MBVCB.14618732837.Chuyen tien ung ho MS 2026 152 anh em Tai va Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/06/2026 30.000,00 MBVCB.14618617860.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 12.568,00 MBVCB.14618553478.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh md 2026.147.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040506110658272026BNMV003075.5388.48831.065827
11/06/2026 5.660,00 6162IBT1kC84RZVC.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26162030061377.20260611.065359.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14618222973.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 500.000,00 MBVCB.14618071074.giup MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 21.123,00 6162TPBVI2B1ZMYI.UHMS2026.151 Mong be Nguyen Nhu Quynh som hoi phuc tot,GD Ng.Thi Quy-Ng.Van Long an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260611.020119.00005384949.VU HOANG LINH.970423
11/06/2026 235.094,00 VU HA ANH chuyen tien#SP#020097042206110143342026HTA2968505.5390.6546.014319
11/06/2026 50.000,00 MBVCB.14617485520.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 200.000,00 MBVCB.14617440212.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061100171820269fly687871.5389.33864.001719
11/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806110011382026ah7u684488.5387.27289.001138
11/06/2026 5.000,00 6162IBT1kC84I549.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162407082578.20260611.000950.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206102333442026GWH8964497.5389.76272.233344
11/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220610233130202642NN802306.5387.72593.233131
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-23:30:28 qjbi877249#SP#020097041606102330282026qjbi877249.5387.70745.233012
11/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704220610231702202625I9718983.5390.47183.231702
11/06/2026 200.000,00 6161IBT1iJGCBZVX.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260610.231007.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
11/06/2026 200.000,00 6161IBT1iJGCBBEL.Ung ho MS 2026 151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.230635.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
12/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.152#SP#0200970405061222362820265BJC095486.5389.45442.223628
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14648392555.ung ho 2026.144 em nong quoc khanh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506122218562026KRJY065112.5389.99315.221856
12/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#0200970422061222180320262R61237336.5389.96318.221804
12/06/2026 300.000,00 6163ASCB02M6FTGF.UNG HO MS 2026.153 EM DANG VAN KIM-120626-22:15:42 6163ASCB02M6FTGF.20260612.221542.25689637.DANG HONG QUY.970416
12/06/2026 1.800.000,00 6163IBT1bJMQ3IN6.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Van Kim MS 2026 -153 . Chuc con som khoi benh.20260612.215906.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
12/06/2026 10.000,00 MBVCB.14648073514.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.153(em Dang Van Kim).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133207594281.20260612.133207594281-0343882448_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14647647646.ung ho ms 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.153 e Dang Van Kim#SP#020097048806122121012026ixq7792446.5389.78099.212102
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCU1NMTF.Ung ho em Dang Van Kim, MS 2026.153 FT26163104843235.20260612.211423.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14647471575.ung ho MS 2026.149( anh Ta Van Thang).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGISG86.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.211004.18435098.NGUYEN THI LINH.970432
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14647419725.ung ho MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14647391731.ung ho MS 2026.153( em Dang Van Kim).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGISDE3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260612.210654.18435098.NGUYEN THI LINH.970432
12/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14647289917.UNG HO MS 2026.146 BA TRAN THI XUAN.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 500.000,00 6163IBT1kCU1L7YQ.Nguyen Quoc Nhat Minh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163240199330.20260612.205559.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
12/06/2026 500.000,00 6163IBT1kCU1LIBM.Nguyen Chau Anh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163030123014.20260612.205501.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
12/06/2026 500.000,00 6163IBT1kCU1HX57.Nguyen Khanh Linh ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan FT26163082463613.20260612.205345.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
12/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.153 Dang Van Kim#SP#020097042206122053142026XYJL206509.5388.45796.205314
12/06/2026 20.000,00 6163IBT1kCU179WW.Ung ho MS 2026.153 - em Dang Van Kim - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26163164508059.20260612.203550.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
12/06/2026 100.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.147 giup do XuanNam XuanPhuc#SP#020097048806122032112026sv1a618452.5389.35076.203211
12/06/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.153 giup do be Dang Van Kim#SP#0200970488061220301820268xwg610622.5387.23911.203018
12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14645735750.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14645386239.Ung ho MS: 2026.148(me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14645232110.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 300.000,00 6163SHBAA2JRW3LU.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260612.183648.0839136668.DAO THI HUONG GIANG.970443
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14644220605.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14644213419.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206121756392026WYIH158901.5189.68199.175639
12/06/2026 600.000,00 6163IBT1iJGM5Q2G.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026148 2026149 2026150 2026151 2026152 2026153 moi ma so 100 k.20260612.174911.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCUW7UPC.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26163920400000.20260612.174631.19035159678015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
12/06/2026 20.000,00 6163IBT1iJGMUXGS.tu thien.20260612.173525.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14642998525.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206121712312026L2VD483042.5189.67758.171232
12/06/2026 200.000,00 6163TPBVI2BC5MMP.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.165852.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14642435024.ung ho MS.2026.153(Em Dang Van Kim).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 300.000,00 6163IBT1kCUQLGE5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26163911200247.20260612.164119.19028878818868.VND-TGTT-NGUYEN HA MY.970407
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14642127769.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 6163TPBVI2BC7JL8.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.162726.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14641912538.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14641905308.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0491000048653 LE THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 6163IBT1d18C84A5.2026153.20260612.161925.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422
12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488061216091720262qqb390284.5189.76121.160917
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCUQU9I6.Ho tro MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163002447568.20260612.160223.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGVR1F7.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 153 dang van kim.20260612.153149.111555222.VU THI THU THAO.970432
12/06/2026 150.000,00 MBVCB.14641136916.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 300.000,00 MBVCB.14641098756.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14641023255.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1043817183 PHAM THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc. mong phep mau den voi 2 con mong 2 con vuot qua benh rat binh an ve nha#SP#0200970488061215194420268qtj209320.5189.83182.151945
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640876138.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026.153#SP#020097040506121501102026FCVZ047082.5389.80184.150110
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8NH7NE.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163888939241.20260612.150011.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
12/06/2026 100.000,00 6163VNIB02MNLEN1.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 Ung ho MS2026 153 em Dang Van kim.20260612.145234.384705798.TRAN VAN BINH.970441
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640393941.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8N48XU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26163521838838.20260612.143208.19036891435016.VND-TGTT-HOANG THI TUYET HOA.970407
12/06/2026 250.000,00 MBVCB.14640331967.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0301000428339 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 81.850,00 ms2026.153#SP#0200970422061214234720268M65647170.5387.92092.142348
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640274900.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9973994425 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097048806121421422026zozo028489.5390.80767.142142
12/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LE THUY chuyen tien ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#0200970405061214160220263AU3074322.5390.55078.141603
12/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097042206121415362026M1QX248449.5388.52622.141536
12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097040506121409382026PD1P052271.5387.25164.140938
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640097111.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 300.000,00 MBVCB.14640083484.ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806121408172026hsu4992266.5390.19478.140817
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640075591.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGVEBW9.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.140708.144391101.MAC THI LOAN.970432
12/06/2026 50.000,00 6163MCOBQ2QTX664.Ung ho ms2026.152 hai anh em tai va nhan.20260612.140651.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14640056059.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 6163MCOBQ2QTXHF2.Ung ho ms2026.153 dang van kim.20260612.140230.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8NMJRA.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163071847452.20260612.140210.2348888889.BUI THI MINH TRANG.970407
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14640010416.ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206121357122026FZ3A587111.5390.68498.135712
12/06/2026 10.000,00 6163IBT1kC8NSE7S.ung ho ms 2026.153, em Dang Van Kim, chuc em va gia dinh binh an FT26163520016450.20260612.135306.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
12/06/2026 20.000,00 MBVCB.14639905038.ung ho MS 2026.153.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 30.000,00 6163TPBVI2BCSRUD.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.135137.22297666888.NGUYEN THI HA GIANG.970423
12/06/2026 20.000,00 MBVCB.14639896156.ung ho MS 2026.152.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH Ms 2026.151#SP#020097040506121350092026G8ZG089929.5387.38105.135009
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8N26BK.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163318705338.20260612.134544.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
12/06/2026 1.000.000,00 6163IBT1kC8N1RFZ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163020104219.20260612.133909.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
12/06/2026 50.000,00 6163IBT1kC8NJ5XK.Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163986107434.20260612.133341.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
12/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806121329522026axl6896656.5389.49870.132952
12/06/2026 500.000,00 MBVCB.14639637480.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.153( Dang van Kin) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14639636684.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.153(dang van kim).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 UNG HO MS2026 - 153 DANG VAN KIM-120626-13:27:43 j5ka349982#SP#020097041606121327432026j5ka349982.5390.42031.132743
12/06/2026 50.000,00 6163VNIB02MIIE72.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.132722.692998888.DO QUANG HUY.970441
12/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097041506121326482026nVHj135344.5189.37998.132648
12/06/2026 200.000,00 6163TPBVI2BCXQJH.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.132141.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
12/06/2026 50.000,00 6163IBT1kC8RR6AB.MS 2026.153 FT26163646715923.20260612.131916.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097044906121318302026Ajnm285236.5389.2751.131830
12/06/2026 100.000,00 6163TPBVI2BCV39R.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260612.131432.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14639474354.Ung ho Ms 2026.153 be Dang Van Kim.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14639449541.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14639455874.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 6163SHBAA2JZNLRL.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.153 em Dang Van Kim.20260612.130657.080719920.PHAM THI NHAM.970443
12/06/2026 20.000,00 6163IBT1kC8RT3EV.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26163918933070.20260612.130506.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
12/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133138900893.20260612.133138900893-0902498898_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan-120626-12:55:02 z7vy662702#SP#020097041606121255032026z7vy662702.5387.19.125503
12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061212491620267iv3798434.5390.74026.124859
12/06/2026 100.000,00 6163MCOBQ2QTK8UP.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.124617.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
12/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806121244522026bvqd786990.5189.53431.124452
12/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806121243512026462b784229.5388.47948.124351
12/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097048806121242492026lgfo781478.5387.42895.124249
12/06/2026 150.000,00 MBVCB.14638973421.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8RAJS3.Ung ho MS 2026. 153 em Dang Van Kim FT26163340644120.20260612.123136.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
12/06/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.153 em dang van kim#SP#020097042206121231292026FOKX939105.5389.87229.123129
12/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133135072435.20260612.133135072435-0854076607_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12/06/2026 5.000.000,00 6163TPBVI2BCG4JC.CSPM, CSTV dong vien cho be Dang Van Kim ms2026.153.20260612.122553.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8RDJTF.LE THI THU TRANG ung ho MS 2026.148 Me con Pham Thi Duyen FT26163609630980.20260612.120055.19035854943013.VND-TGTT-LE THI THU TRANG.970407
12/06/2026 2.000,00 6163IBT1fJ1WIZNY.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260612.114434.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
12/06/2026 20.566,00 6163IBT1kC8RW7FG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163891400904.20260612.114343.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
12/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-120626-11:39:20 DNku998749#SP#020097041606121139202026DNku998749.5390.80319.113903
12/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422061211213020266LUM810781.5388.67870.112130
12/06/2026 500.000,00 6163IBT1iJGV2TTM.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260612.112046.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14637774927.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14637554111.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1025906047 NGO THI THUY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14637433051.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1018018159 TRUONG THI HA SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206121023262026KHML155315.5388.24555.102310
12/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506121016542026E6GK046110.5389.87959.101654
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14636748135.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0831000033969 LE THI KIEU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 20.000,00 6163MSCBD2RB8N44.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.100423.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
12/06/2026 100.000,00 O5CH7JL64OPB-Trung Kien ung ho MS 2026.134#SP#020097042206120951222026F4YJ118185.5388.51074.095122
12/06/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097048806120941342026uhgo113547.5389.3917.094134
12/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097048806120940292026rabi110026.5387.98902.094029
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14636262250.Ung ho MS 2026.152 ( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 41.000.000,00 UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2026.125, 2026.150 MOI MS 10TRIEU; 2 MA SO: 2026.130, 2026.091 MOI MS 8TRIEU; MA SO 2026.138: 5 TRIEU. TC: 41TRIEU//F.O BAO VIETNAMNET
12/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 153 EM DANG VAN KIM-120626-09:10:13 t63I557409#SP#020097041606120910132026t63I557409.5390.63455.091014
12/06/2026 6.868,00 6163MSCBD2RAPNAB.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260612.085706.872866868.DUONG ANH THUY.970422
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1iJGDK6SJ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.084903.0984041991.DAO DUC VINH.970432
12/06/2026 50.000,00 6163MCOBQ2QTFKCB.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).20260612.084655.03101010965538.HOANG VIET.970426
12/06/2026 500.000,00 6163IBT1iJGDK2QU.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 153 DANG VAN KIM.20260612.084327.247529918.LE THI HOA.970432
12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097042206120842052026LQWI194480.5387.50033.084206
12/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506120829042026BEPZ035136.5388.1844.082905
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1aWTAYP16.ung ho MS 2026148 me con chi pham thi duyen.20260612.082637.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
12/06/2026 30.000,00 MBVCB.14635363350.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1aWTAPRTE.ung ho Ms 2026153 em Dang Van Kim.20260612.082044.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14635103061.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 69.000,00 LE THI XUAN Chuyen tienung ho ms 2026151 be Nhu Quynh#SP#020097048806120800572026nulb787021.5390.9142.080040
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8FLJ9K.Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26163526074569.20260612.075915.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
12/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.153-em Dang Van Kim#SP#020097040506120759002026F30U004054.5390.2717.075900
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8FHLGJ.Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26163098900596.20260612.075821.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
12/06/2026 150.000,00 6163IBT1kC8FHB8W.Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26163102007919.20260612.075717.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim#SP#020097042206120751492026MJDV245271.5387.81276.075149
12/06/2026 300.000,00 MBVCB.14634931883.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14634867835.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 15.000,00 LE THI VEN Chuyen tien UH.MS 2026148Me Con chi Phan Thi Duyen .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061207373120269q1q716878.5389.40178.073731
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDY7EP.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260612.073315.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDY48G.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260612.073202.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDYYFN.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260612.073102.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDYIK3.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260612.072925.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1iJGDYDAM.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260612.072815.0904294334.PHAM LE HUAN.970432
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14634394155.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 70.000,00 MBVCB.14634375442.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 MBVCB.14634235383.Chuyen tien ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14634170779.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 MBVCB.14634140287.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14634121689.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.149 (Anh Ta Van Thang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 100.000,00 6163IBT1kC8FVS7R.MS 2026.152 FT26163214109033.20260612.063756.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
12/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206120623592026SEKZ694726.5390.67910.062359
12/06/2026 20.566,00 6163IBT1kC8F9ZRQ.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26163050526124.20260612.061830.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633743283.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633745803.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.149 (a Ta Van Thang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 20.381,00 6163TPBVI2BCLMEV.UHMS 2026.152 Mong GD chi Ho Thi Dieu,cac be Vo Thanh Tai,Vo Thanh Nhan binh an gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260612.030048.00005384949.VU HOANG LINH.970423
12/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806120124382026eq92420274.5388.3781.012438
12/06/2026 2.000,00 MBVCB.14633396642.TRA XUAN BINH chuyen tien tra vay.CT tu 1023297780 TRA XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 6163IBT1kC8TZNLH.Ung ho MS 2026.148 Me con Pham Thi Duyen. Cam on bao Vietnamnet. FT26163307748630.20260612.002250.19032034307016.VND-TGTT-VO TRUC LINH.970407
12/06/2026 500.000,00 MBVCB.14633258441.ung ho MS 2026.151 ( Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633184859.Ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633163293.Ung ho MS 2026. 139 ( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 50.000,00 MBVCB.14633168018.Ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 200.000,00 6162IBT1fJ1Q46HL.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260611.232950.8007041106871.NGUYEN THI TU.963388
12/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206112321302026EV35335727.5387.81613.232131
12/06/2026 50.000,00 6162TPBVI2BMPZIT.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260611.232107.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
12/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506112306522026ZM3P057656.5387.56576.230652
12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14632974185.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/06/2026 15.000,00 MBVCB.14632903353.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.150(ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 15.000,00 MBVCB.14663569283.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.152(hai anh em Tai va Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097040506132211522026V3PB016332.5390.4070.221152
13/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCUP5I39.UH MS2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26166489620540.20260613.215959.19034639871013.VND-TGTT-PHAM THI LAN PHUONG.970407
13/06/2026 10.000,00 MBVCB.14663219597.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.154(ba Dang Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 20.000,00 MBVCB.14663102842.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RRV51E.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Dang Thi Thu ms 2026154.20260613.211414.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1aWTEA1N1.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.154 ba dang thi thu.20260613.204904.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
13/06/2026 1.800.000,00 6164IBT1bJMWSNMB.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Dang Thi Thu MS 2026 -154 . Chuc ba som hoi phuc.20260613.203927.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
13/06/2026 10.000,00 6164IBT1aWTEB7B8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).20260613.202952.0339306897.VU DUC TU.970437
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14661932786.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuong Hung).CT tu 1017765879 QUACH THI TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 10.000,00 6164IBT1aWTEB8FR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.138 (Em Ho Thi Kim Anh) .20260613.202642.0339306897.VU DUC TU.970437
13/06/2026 10.000,00 6164IBT1aWTEB1G7.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong) .20260613.202322.0339306897.VU DUC TU.970437
13/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806131937092026ieql047529.5189.49224.193710
13/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.152#SP#020097042206131911472026RLMV532962.5387.95789.191147
13/06/2026 50.000,00 MBVCB.14660422933.NGUYEN THU TRANG chuyen tien.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 15.000,00 MBVCB.14660273312.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14660150571.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0491000166196 DANG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 6164IBT1fJ1C5UIQ.Ung ho MS 2026.154.20260613.182532.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
13/06/2026 300.000,00 MBVCB.14659173483.NGUYEN HONG LY chuyen tien ung ho MS 2026.146 (ba Tran thi Xuan).CT tu 0901000073789 NGUYEN THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RZJ4KL.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.175458.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
13/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCUIZGHB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26164659776568.20260613.175115.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUIZQNK.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26164020064113.20260613.174957.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
13/06/2026 600.000,00 6164IBT1kCUIC1AH.ung ho ma so 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164100553009.20260613.170100.19829428411019.VND--LE TRONG NHAN.970407
13/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133299211388.20260613.133299211388-0386939204_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
13/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133296796546.20260613.133296796546-0343882448_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUMBIAH.ung ho MS 2026.153 FT26164133357637.20260613.160412.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
13/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133295422906.20260613.133295422906-0386939204_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14656679873.ma so 2026 154.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14656659999.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422061314391820268AGB578413.5387.69697.143918
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14655998388.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1025634360 MAI THI LE GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 10.000,00 MBVCB.14655962399.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14655970528.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 100.000,00 6164TPBVI2BFTG85.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260613.141725.03498038401.NGUYEN THINH PHU.970423
13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14655758497.ung ho MS2006.154 (Ba Dang Thi Thu).CT tu 0071000600736 VO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RTL6K5.gui ms 2026 154.20260613.135532.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RTLIF3.gui ms 2026 152.20260613.135503.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
13/06/2026 20.000,00 6164MSCBD2RTL9H1.gui ms 2026 150.20260613.135418.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
13/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.154-ba Dang Thi Thu#SP#0200970405061313540920263H1B087150.5389.95926.135409
13/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206131344202026NQJ5912619.5389.61211.134421
13/06/2026 240.000,00 MBVCB.14655296107.ung ho ms 2026.147- Xuan Nam, Xuan Phuc.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 50.000,00 6164IBT1d1892GD8.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.125322.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14654711749.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.154 ( ba Dang Thi Thu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14654685573.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097048806131154332026fv0w360236.5390.80828.115433
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14653927640.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14653924498.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 50.000,00 6164IBT1kCUDDCW6.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.154 ba Thu FT26164090030324.20260613.114015.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
13/06/2026 300.000,00 6164ASCB02M7Z451.UNG HO MS 2026 154 BA DANG THI THU-130626-11:25:46 6164ASCB02M7Z451.20260613.112547.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
13/06/2026 50.000,00 6164IBT1kCUDWTDS.Giup ma so 2026.154 FT26164515791490.20260613.112247.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14653464848.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 50.000,00 MBVCB.14653430141.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14653409503.NGUYEN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.148 ung ho me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0211000114585 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14653236871.NGUYEN SE HA ung ho gia dinh MS 2026.142.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14653205888.NGUYEN SE HA ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.143/ MS 2026.141/ MS 2026.140/ MS 2026.139/ MS 2026.138.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14653110232.NGUYEN SE HA ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.148/ MS 2026.147/ MS 2026.146/ MS 2026.145/ MS 2026.144.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14653048803.ung ho moi gia dinh 200k: MS 2026.154/ MS 2026.152/ MS 2026.151/ MS 2026.150/ MS 2026.149.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14653032615.LAI HUY BINH chuyen tien Ung ho MS 2026 .154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 1.000.000,00 6164ASCB02M7MTHJ.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-130626-10:47:47 6164ASCB02M7MTHJ.20260613.104747.124453779.TRAN VINH PHONG.970416
13/06/2026 200.000,00 6164IBT1d182XKKX.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.104235.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
13/06/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133261008029.20260613.133261008029-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho 2026151 be Nhu Quynh
13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu mong co mau khoe#SP#020097042206131034582026627J879327.5388.51836.103459
13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14652800396.ADIDAPHAT ms 2026-154( ba dang thi thu).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14652662261.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 100.000,00 6164TPBVI2BF2LEW.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260613.101417.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
13/06/2026 50.000,00 6164ASCB02M7YI7Q.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim-130626-10:06:57 6164ASCB02M7YI7Q.20260613.100657.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14652291306.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUS2JS1.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164794510514.20260613.095707.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
13/06/2026 15.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS2026.152 .Hai anh em Tai vaNhan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061309552720261nag892655.5189.49861.095527
13/06/2026 400.000,00 6164SGTTH21CMGEQ.IBFT ung ho MS 2026.154. ba Dang Thi Thu.20260613.093543.060311519381.SACOMBANK.970403
13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130935412026rs0o817213.5390.61125.093542
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14651852227.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 500.000,00 6164IBT1iJG8D9YT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 154 DANG THI THU.20260613.091305.247529918.LE THI HOA.970432
13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130909332026vurr722155.5389.50669.090933
13/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCU9A8TI.Ung ho ba Dang Thi Thu,MS 2026.154 FT26164564073548.20260613.085908.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
13/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206130857292026SVW5631858.5390.1849.085729
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14651332275.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 100.000,00 6164MCOBQ2QZUGLW.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.084211.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
13/06/2026 300.000,00 6164IBT1iJG8CHFX.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260613.084138.150607051.NGUYEN THI NGOC QUY.970432
13/06/2026 6.868,00 6164MSCBD2RFU9HP.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260613.083931.872866868.DUONG ANH THUY.970422
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCU9V1HI.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164953324764.20260613.082722.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
13/06/2026 300.000,00 MBVCB.14651036341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 6164SGTTH21CQB5Q.IBFT ung ho MS 2026.154 ba DANG THI THU.20260613.081408.060015086419.SACOMBANK.970403
13/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206130809012026R6HF323570.5389.54555.080902
13/06/2026 200.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806130808272026ck69518312.5388.52487.080827
13/06/2026 25.000,00 6164TPBVI2B8DTQJ.MS 2026.154 hungnt6.20260613.080757.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1iJG8WMMR.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260613.080533.0984041991.DAO DUC VINH.970432
13/06/2026 30.000,00 MBVCB.14650584514.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 500.000,00 6164VNIB02M6DGQ9.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260613.074758.182893838.LE QUOC HOI.970441
13/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206130747422026RRJ1642335.5189.92257.074742
13/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#0200970422061307464820260JM2139255.5388.89167.074648
13/06/2026 100.000,00 6164IBT1aWT7Z352.VU THI MY DUNG chuyen tienMS2026.154( ba Dang thi Thu).20260613.073951.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
13/06/2026 100.000,00 MBVCB.14650442756.Chuyen tien ung ho MS 2026 154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704050613072842202661Y1054974.5387.39478.072842
13/06/2026 1.000.000,00 6164IBT1kCU2ZMGG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26164410500801.20260613.072300.10820295743013.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14650245075.ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422061307101320267XUA517596.5387.92458.071013
13/06/2026 20.566,00 6164IBT1kCU2741Y.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164649089005.20260613.070510.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14649943946.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14649861717.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 200.000,00 MBVCB.14649826812.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.153 em Dang Van Kim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422061306165020266XTR817508.5387.90805.061650
13/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206130556162026GA9W686203.5387.64891.055616
13/06/2026 500.000,00 MBVCB.14649462782.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/06/2026 500.000,00 6164IBT1fJ1JXH7B.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260613.001828.9021775404440.NGUYEN XUAN HONG.963388
13/06/2026 200.000,00 6163IBT1kCUCXY9X.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26164240876103.20260612.235817.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
13/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.152. hai anh em Tai va Nhan . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806122321502026wpbd045280.5388.30801.232150
13/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506122316562026tIv2113732.5388.24242.231656
13/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms :2026.153 e dang Van Kim#SP#020097042206122309322026P0DP696828.5389.11667.230933
13/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133215007637.20260612.133215007637-0938122191_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
13/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133215178360.20260612.133215178360-0938122191_Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
14/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.155 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506142238432026JD4C057374.5189.44848.223843
14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4IYG7.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu.20260614.223832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4DP72.LY LE THUY TAM Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim.20260614.223337.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4D72R.LY QUAN ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan.20260614.223203.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4DIK7.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh.20260614.222910.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4DHHT.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh.20260614.222740.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
14/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506142220092026NJG3019889.5189.95474.222009
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6ETHF.Ung ho ms 2026.144 FT26166030079328.20260614.215959.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6E78V.Ung ho ms 2026.145 FT26166898900590.20260614.215913.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6EUCK.Ung ho ms 2026.151 FT26166094531517.20260614.215823.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6E2E1.Ung ho ms 2026.154 FT26166953090024.20260614.215737.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6KGVP.Ung ho ms 2026.004 FT26166512061885.20260614.215540.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6KVTK.Ung ho ms 2026.155 FT26166240263678.20260614.215438.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 500.000,00 6165IBT1kCU6KCRJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166303086708.20260614.215409.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU6K1W8.Ung ho ms 2026.104 FT26166253338405.20260614.215358.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 20.000,00 6165IBT1kCU673Q4.Ung ho ms 2026.109 FT26166169020365.20260614.215315.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14678343046.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.155 (ba Trieu Thi Nam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .Uh.Ms.2026.154 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806142132142026k1rh252524.5189.23087.213215
14/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142119152026K5QG508509.5189.64321.211915
14/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142042082026C951281544.5388.77245.204209
14/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133471372719.20260614.133471372719-0343882448_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676673347.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676675755.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676659091.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14676640645.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676622755.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676607608.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14676589527.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.155#SP#0200970488061419483720269aip847082.5189.75299.194837
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14676579606.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 UH MS 2026.151#SP#020097042206141904062026VH5N780990.5388.12360.190407
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14675378167.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1045335422 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWTZIHVP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.145 (Em Vang Viet Hung) .20260614.174628.0339306897.VU DUC TU.970437
14/06/2026 50.000,00 6165ICBVC2LS7R9Q.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).20260614.174623.100000952165.VO THI LE THU.970415
14/06/2026 50.000,00 6165ICBVC2LS71RG.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.154 ( ba Dang Thi Thu).20260614.174502.100000952165.VO THI LE THU.970415
14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWTZIPBW.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.144 (Em Nong Quoc Khanh).20260614.174238.0339306897.VU DUC TU.970437
14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWTZIWH2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.143 (Em Bui Huong Tra). .20260614.173829.0339306897.VU DUC TU.970437
14/06/2026 50.000,00 6165ICBVC2LSN6V6.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.155 ( ba Bui Thi Nam ).20260614.173817.100000952165.VO THI LE THU.970415
14/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206141706182026GDWX669462.5389.93586.170618
14/06/2026 100.000,00 6165IBT1kCUGGFTZ.Ung ho MS 2026. 155 ba Bui Thi Nam FT26166093304963.20260614.161347.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14672345655.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026. 155 ( Co Bui Thi Nam).CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 6165IBT1iJG5FWB7.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.155242.216346246.PHAN PHUC TUONG TRIEU.970432
14/06/2026 100.000,00 6165IBT1kCUG8BS3.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166410721220.20260614.154757.19031714989999.VND-TGTT-NGUYEN VAN SON.970407
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14672083326.Ung ho MS 2026.155 ( ba Bui Thi Nam).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14671798428.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14671789875.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 2.000,00 6165IBT1fJ1992WQ.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260614.151448.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGJC4C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166115591456.20260614.151223.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGWBWB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26166042011251.20260614.151005.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGQNAP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim FT26166351172091.20260614.150811.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/06/2026 5.000,00 6165IBT1kCUGQ4XZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.152 hai anh em Tai va Nhan FT26166957291530.20260614.150639.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/06/2026 127.888,00 O5CH7JLPIJFH-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206141505282026BTVN869919.5388.77115.150528
14/06/2026 100.000,00 6165IBT1kCUA3YLJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166909490040.20260614.145102.7692779999.LE THI MUNG.970407
14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJG5G7JE.Ms 2026-153 uh Dang Van Kim.20260614.142316.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJG5GY5G.Ms 2026-154 uh ba Dang Thi Thu.20260614.142121.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJG5GICD.Ms 2026-155 uh ba Bui Thi Nam.20260614.141951.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
14/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097041506141339222026z6gS755280.5389.52498.133922
14/06/2026 30.000,00 MBVCB.14670661062.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 20.000,00 6165MSCBD2RWUU8L.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.125157.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14670032506.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 500.000,00 6165ASCB02C2TBSP.UNG HO MS 2026 155 BA BUI THI NAM-140626-12:23:46 6165ASCB02C2TBSP.20260614.122346.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
14/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 150 ba Dang Thi Be Chinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506141213462026UMXP042391.5387.10478.121346
14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14669442859.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14669446225.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14669434311.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14669365667.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.152 2 anh em TAI NHAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806141148452026pwzn083896.5189.89206.114846
14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau#SP#020097042206141145402026HEPE936833.5387.72983.114540
14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu#SP#020097042206141144012026WQ1F520031.5389.65399.114402
14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2025334 ba Nguyen Thi Sen#SP#020097042206141142472026L3OC917299.5189.59455.114248
14/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206141141472026MN6A893104.5388.54290.114146
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14669015047.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.154.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 200.000,00 MBVCB.14668503847.MS2026.153.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806141050042026tog8863340.5189.88595.105004
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14668268444.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 6165MCOBQ2QR7C94.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.103942.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
14/06/2026 300.000,00 nhaahn ms 2026.155#SP#020097041506141037572026dYzw303459.5387.23935.103757
14/06/2026 60.000,00 6165IBT1fJ12KVCA.Nguyen Huong ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.20260614.102913.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
14/06/2026 6.868,00 6165MSCBD2RUV5LJ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260614.100659.872866868.DUONG ANH THUY.970422
14/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.155#SP#020097048806140959482026zfr9653123.5387.28660.095948
14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14667472462.ung ho ma so 2026.154 ( ba Dang Thi Thu ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206140935562026YVF4974689.5387.16641.093557
14/06/2026 20.566,00 6165IBT1kCUBJREU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166953895688.20260614.093449.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
14/06/2026 100.000,00 6165IBT1iJGY6NFZ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260614.093248.0984041991.DAO DUC VINH.970432
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14667126819.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 239.000,00 MBVCB.14667070049.NNC ung ho ms2026152 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2026 239.000,00 MBVCB.14667004703.NNC ung ho ms2026152 hai be Tai va Nhan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2026 239.000,00 MBVCB.14666925459.NNC ung ho MS2026 153 em Dang Van Kim.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2026 200.000,00 6165IBT1aWT6DNFT.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260614.090121.00700014129842.TRAN DINH TU.970440
14/06/2026 49.000,00 6165TPBVI2BJG3S4.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260614.090011.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
14/06/2026 45.000,00 6165TPBVI2BJGSY2.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260614.085844.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
14/06/2026 500.000,00 6165IBT1iJGYG9SA.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 155 BUI THI NAM.20260614.084930.247529918.LE THI HOA.970432
14/06/2026 200.000,00 6165IBT1kCU5A5I7.Ung ho ba Bui Thi Nam,MS 2026. 155 FT26166071210968.20260614.084441.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
14/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506140842202026TNI0004720.5189.97893.084220
14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14665733080.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14665720710.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 10.000,00 MBVCB.14665702389.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 50.000,00 6165IBT1kCU5JBT1.Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26166052355945.20260614.074640.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
14/06/2026 50.000,00 6165IBT1kCU5JQYR.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166950204039.20260614.074439.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
14/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.155-ba Bui Thi Nam#SP#020097040506140741092026ZH5F097702.5390.971.074109
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14665365787.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 50.000,00 MBVCB.14665298503.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWT6W738.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.142 (Be Ngo Phi Phuoc Hung).20260614.071533.0339306897.VU DUC TU.970437
14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWT6WUHK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.141 (Em Nguyen Thi Thao).20260614.071125.0339306897.VU DUC TU.970437
14/06/2026 10.000,00 6165IBT1aWT6WSBU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).20260614.070813.0339306897.VU DUC TU.970437
14/06/2026 50.000,00 6165TPBVI2BJ4ACA.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260614.065846.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14664883729.Chuyen tien ung ho MS 2026 155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/06/2026 100.000,00 MBVCB.14664657264.Ung Ho MS 2026.154( Ba Dang Thi Thu).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806140539092026ef3m866319.5387.90701.053909
14/06/2026 300.000,00 MBVCB.14664457624.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422061402512020262S06342601.5390.25787.025120
14/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.107 be Hoang Thao My#SP#0200970422061402500420268HUF649699.5390.25539.025005
14/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042206140248412026IR3N852989.5390.24866.024842
14/06/2026 100.000,00 6165ABBKA2JUN1WW.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260614.005200.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
14/06/2026 100.000,00 6165ABBKA2JUNB1S.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260614.004817.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
14/06/2026 100.000,00 6165ABBKA2JUNAMB.Ung ho MS 2026086 anh Doan Anh Tu.20260614.004532.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
14/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206140037242026U377863629.5388.51046.003724
14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYWC2V.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26166651500399.20260613.234343.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 200.000,00 6164IBT1kCUYWWSL.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166885494352.20260613.234257.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 150.000,00 6164IBT1kCUYQX8B.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166608779644.20260613.234159.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYQT9D.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26166946592173.20260613.234111.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYQEH6.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26166055290165.20260613.234004.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 100.000,00 6164IBT1kCUYQK9I.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26166978204996.20260613.233940.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 50.000,00 6164IBT1kCUYQYRT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26166797605644.20260613.233807.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
14/06/2026 500.000,00 6164SGTTH218KLJ9.IBFT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260613.233417.070082561283.SACOMBANK.970403
14/06/2026 500.000,00 6164SGTTH218G5GP.IBFT Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260613.233104.070082561283.SACOMBANK.970403
14/06/2026 15.000,00 MBVCB.14663902333.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.154( ba Dang Thi Thu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/06/2026 15.000,00 MBVCB.14663847554.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uh MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CANQ64.Dam Thi Tuyet ung ho MS 2026.152.20260615.224825.374682399.DAM VAN HIEU.970441
15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CAIPJE.Nguyen Thi Hong ung ho MS 2026.153.20260615.224504.374682399.DAM VAN HIEU.970441
15/06/2026 15.000,00 MBVCB.14694825826.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.156(og Nguyen Van Yen).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CAIXSN.Dam Van Ton Ung ho MS 2026.155.20260615.224005.374682399.DAM VAN HIEU.970441
15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CAIGD6.Ung ho MS 2026.156.20260615.223813.374682399.DAM VAN HIEU.970441
15/06/2026 20.000,00 MBVCB.14694624187.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 20.000,00 MBVCB.14694574206.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206152207262026A3CE384323.5390.45289.220726
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14694498629.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14694452690.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166SHBAA2JKGT8Z.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260615.220106.0934030989.NGUYEN THI HANH.970443
15/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133622932599.20260615.133622932599-0938122191_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133622801288.20260615.133622801288-0938122191_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15/06/2026 50.000,00 6166TPBVI2BRUPZH.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260615.215050.06846818601.DOAN TRAN ANH LOAN.970423
15/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206152144222026LHUK349639.5388.58451.214423
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1fJ1V4QRX.Ung ho MS 2026.156.20260615.213811.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14694085648.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097040506152117122026II1P012719.5387.34693.211712
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693882096.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693876372.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693861786.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14693819694.ung ho ms 2025.172.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14693783516.Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 20.000,00 6166MSCBD2RH8B3L.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Van Yen ms 2026156.20260615.210402.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
15/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133616152226.20260615.133616152226-0902498898_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15/06/2026 200.000,00 6166TPBVI2BRRJ8N.ung ho ms 2026.137.20260615.205809.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/06/2026 18.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS 2026.153 Dang van Kim NamMo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806152051492026tdr8667210.5389.1745.205150
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14693491308.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14693487143.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14693436565.Ung ho MS 2026.156.CT tu 0011002170819 DINH CONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806152024582026dhji568193.5388.44623.202457
15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806152016372026lllf534844.5390.92810.201637
15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu#SP#020097048806152011522026n6ig515556.5388.63331.201150
15/06/2026 15.000,00 MBVCB.14692433859.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14692396013.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 300.000,00 6166VNIB02CA4TAP.Ung ho Ms 2026.144 (be Nong Quoc Khanh) chuc be vuot qua kho khan.20260615.194739.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
15/06/2026 300.000,00 6166VNIB02CA4BUJ.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen) chuc gia dinh vuot qua kho khan.20260615.194547.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14692280555.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.156 (Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 300.000,00 6166VNIB02CAR6H9.Ung ho MS 2016.151 (be Nguyen Nhu Quynh) chuc be vuot qua nghich canh.20260615.194323.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
15/06/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133604938332.20260615.133604938332-0343882448_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUNB56D.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166703465660.20260615.191317.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21TIBIJ.IBFT Ung ho ms 2026. 153.20260615.190816.0631113939.SACOMBANK.970403
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1aWTLHQI4.ung ho MS 2026 153 em Dang Van Kim.20260615.185258.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206151851222026AFUX213623.5388.41194.185123
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220615185040202667WD148542.5388.36428.185041
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1aWTLZ6MV.ung ho MS 2026 154 ba Dang Thi Thu.20260615.184939.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097042206151849172026LHLI371943.5388.27063.184918
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206151848402026ZI5O250483.5189.22579.184839
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970422061518475520266NV5821990.5189.17277.184755
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJG72E3Q.Ung ho MS 2026 155 ba Bui Thi Nam.20260615.184643.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJG72SMM.Ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen.20260615.184323.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
15/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-150626-18:18:55 aTko766392#SP#020097041606151818562026aTko766392.5189.20651.181856
15/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-150626-18:17:44 TIxX168917#SP#020097041606151817442026TIxX168917.5189.12917.181744
15/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.155 BA BUI THI NAM-150626-18:11:50 WAj5919257#SP#020097041606151811502026WAj5919257.5189.74632.181150
15/06/2026 50.000,00 DOAN THI THU HUONG chuyen tien#SP#020097042206151758132026H4BE430646.5389.80743.175813
15/06/2026 20.000,00 6166MSCBD2R32EVP.gui ms 2026 155.20260615.175621.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14689973046.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806151739012026g42g840806.5189.40890.173901
15/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151730032026ZBYX672970.5189.76028.173003
15/06/2026 100.000,00 ms 2026 153#SP#020097048806151722482026dqfr758645.5387.22893.172248
15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14689154165.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14689132722.Chuyen tien ung ho.CT tu 0331000460811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MD526.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260615.164717.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097040506151645562026QNXS081774.5189.59487.164556
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MDVUB.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260615.164431.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MDWJ2.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260615.164108.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1d18MSFVJ.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.163847.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506151605172026SEJP065180.5189.96737.160515
15/06/2026 50.000,00 gui giup do ms2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806151603342026iby3411153.5189.86686.160334
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGG5MDH.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260615.160201.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGGYBMS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.155532.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1kCU3R1TR.MS 2026.156 FT26166966980800.20260615.153858.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LD8YFS.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260615.153752.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDCNJL.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).20260615.153624.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 10.000,00 6166IBT1kCU33DVY.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166310267869.20260615.153323.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14687387604.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDMVZ7.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260615.152726.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 100.000,00 6166VNIB02CQXRLS.Ung ho MS 2026.143 ( Bui Huong Tra).20260615.152725.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDM42I.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).20260615.152514.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDMF77.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260615.152407.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LDMBM4.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260615.152302.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 10.000,00 6166ICBVC2LD1PK5.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260615.152114.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJGGI8C3.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.152009.144391101.MAC THI LOAN.970432
15/06/2026 400.000,00 6166SGTTH21T8D8X.IBFT ung ho MS 2026.155. ba Bui Thi Nam.20260615.151101.060311519381.SACOMBANK.970403
15/06/2026 500.000,00 MBVCB.14687006251.Ung ho MS 2027. 156 Nguyen Van Yen.CT tu 9908616969 NGUYEN THI HOA NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 6166VNIB02CQKLUE.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.150111.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14686968302.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 9705913143 BANH DUC HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 5.000,00 6166IBT1kCU34LCW.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26166665709718.20260615.145809.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14686794185.ung ho ms 2026.156.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14686782085.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCU38Y1N.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26166609143789.20260615.143649.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14686440788.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151418162026E0HN988626.5390.10261.141815
15/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.156 ong nguyen van yen#SP#020097040506151410022026DB3C076300.5389.72369.141002
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 Ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061513565320268l71019731.5390.14092.135651
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1kCUFXTQF.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166086867515.20260615.134346.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14686022249.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.156 ( ong Nguyen Van Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 6166VNIB02CQTDZB.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260615.133741.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
15/06/2026 10.000,00 6166IBT1kCUFFE91.ung ho ms 2026.156, ong Nguyen Van Yen, chuc ong va gia dinh binh an FT26166435667657.20260615.133538.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133557700629.20260615.133557700629-0917084975_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
15/06/2026 50.000,00 6166MCOBQ2QURQM1.Ung ho ms2026.156 nguyen van yen.20260615.133247.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1cJS78TBX.QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.132718.105867558975.NGUYEN THI MINH TUYEN.970415
15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14685832623.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1aWTHR6JK.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.131842.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433
15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14685741919.Phong UHMS 142 147 153.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061513154520265DJQ396579.5189.41037.131546
15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung#SP#020097040506151302392026I7IU085539.5189.84895.130237
15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506151301092026JJZZ081519.5389.79664.130108
15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#0200970405061513000520262X27078664.5388.74745.130006
15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040506151258542026BFKQ075571.5390.71126.125854
15/06/2026 20.000,00 6166IBT1kCUFA3F9.Ung ho ms 2026.153 FT26166706325040.20260615.125814.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim#SP#020097040506151257192026JJHK071411.5388.63585.125719
15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTHX9MU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.150 (Ba Dang Thi Be Chinh) .20260615.125124.0339306897.VU DUC TU.970437
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14685428194.UNG HO MS 2026 156 Chu Nguyen Van Yen.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 MS 2026.156 ONG NGUYEN VAN YEN-150626-12:50:29 xe0s935936#SP#020097041606151250292026xe0s935936.5387.34194.125028
15/06/2026 50.000,00 6166ORCOQ2QUTV8C.LOC HO TRO MS 2026.156 NGUYENVANYEN.20260615.125017.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
15/06/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097041506151245332026kvkr907199.5387.12376.124533
15/06/2026 500.000,00 Xin Ung ho MS 2026156 Ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151244092026ZKCK664735.5389.5820.124410
15/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206151236502026MHH8759096.5387.72532.123651
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUFU9SU.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166909011356.20260615.123442.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14685229445.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#0200970422061512331020262WVW395166.5387.49858.123309
15/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806151231282026h3lk820188.5387.41223.123127
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1fJ1D2EBE.UNG HO MS 2026.156 (ONG NGUYEN VAN YEN).20260615.123026.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
15/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806151228292026ly4b811644.5389.24867.122830
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUFM741.Ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen FT26166565043486.20260615.122649.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14684910721.ung ho MS 2026.156(ong nguyen van yen).CT tu 1046924846 BUI VIET THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166SHBAA2JGT4DL.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.153 Em Dang Van Kim.20260615.115307.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
15/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.155#SP#020097040506151150352026YZRR040402.5390.8334.115035
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJGAEQIE.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.114506.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
15/06/2026 200.000,00 MS2016-155 CHI BUI THI NAM QUANG TRI-150626-11:42:38 DVOA738656#SP#020097041606151142382026DVOA738656.5388.58846.114237
15/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097041506151135502026Q1xG717028.5389.16654.113550
15/06/2026 368.000,00 6166IBT1kCUTZD6U.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166790308934.20260615.113310.8280888883.HO NGOC SANG.970407
15/06/2026 500.000,00 6166IBT1kCUTKMTN.Ung ho MS 2026.153 Em Dang Van Kim FT26166422009610.20260615.112511.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14683980589.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21JIR41.IBFT Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260615.110642.030078428356.SACOMBANK.970403
15/06/2026 300.000,00 MS 2026 .155 Ba Bui Thi Nam#SP#0200970422061511052320266U5V509361.5388.28874.110523
15/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061511041520268fum504352.5389.21955.110415
15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21JI2PI.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.110238.030078428356.SACOMBANK.970403
15/06/2026 50.000,00 MBVCB.14683721453.MS 2026.155( Ba Bui Thi Nam).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14683620181.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0301000404297 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14683492123.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 30.000,00 6166IBT1kCUTSBXQ.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166205540827.20260615.104351.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
15/06/2026 38.000,00 6166IBT1kCUT1NWS.uh ms 2026.153 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26166972120207.20260615.103340.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
15/06/2026 1.000.000,00 6166SGTTH21J35YD.IBFT Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.103004.020014140310.SACOMBANK.970403
15/06/2026 1.000.000,00 6166IBT1d18VGPPS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.102945.970422L6e4293000000000777264.MBBANK IBFT.970422
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14683196802.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14683179986.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166TPBVI2BZJQ9C.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260615.101734.13528051994.LE THI MY HANH.970423
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14683058609.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9866826413 LE VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCULFCQ5.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166520998367.20260615.100827.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
15/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206151004312026FHAJ676470.5387.86890.100430
15/06/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206151004032026DDPX131088.5388.84426.100403
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJGAMB9P.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260615.100213.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCULZXNS.Ms 2026 155 ba Bui Thi Nam FT26166406994763.20260615.095935.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133529058930.20260615.133529058930-0917084975_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15/06/2026 500.000,00 6166WBVNA2JGQNGJ.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260615.095058.689689998899.LE CANH TOAN.970412
15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133529130601.20260615.133529130601-0917084975_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133528971983.20260615.133528971983-0917084975_Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCULG3GR.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166414602410.20260615.094512.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14682544343.ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0111000172015 LE NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 20.000,00 6166MSCBD2RXMRDU.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.093732.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
15/06/2026 1.000.000,00 6166IBT1kCUL4JHD.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26166592600875.20260615.093700.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
15/06/2026 500.000,00 6166IBT1kCULBKY2.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26166220673158.20260615.093548.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
15/06/2026 1.000.000,00 6166IBT1kCULB88K.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166323087241.20260615.093458.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
15/06/2026 5.000.000,00 6166TPBVI2BZC3LP.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Yen ms2026.156.20260615.093325.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
15/06/2026 5.000.000,00 6166TPBVI2BZCXHQ.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Bui Thi Nam ms2026.155.20260615.093203.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
15/06/2026 5.000.000,00 6166TPBVI2BZCV8K.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Binh ms2026.154.20260615.093111.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1fJ1S6QM3.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.092517.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
15/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061509235920266CNQ103891.5189.84617.092400
15/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506150921192026P8X8026310.5388.73242.092119
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14682165343.Ung ho MS 2026. 147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGACFTE.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.091326.0984041991.DAO DUC VINH.970432
15/06/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.155 ba Bui thi Nam#SP#0200970422061509104520264CA6847075.5189.30196.091045
15/06/2026 1.200.000,00 6166IBT1iJGACQT2.Ung ho MS 2026 - 149 - 150 - 151.20260615.090547.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
15/06/2026 1.200.000,00 6166IBT1iJGA13LQ.Ung ho MS 2026 - 146 - 147 - 148.20260615.090445.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
15/06/2026 1.200.000,00 6166IBT1iJGA1H7Y.Ung ho MS 2026 - 143 - 144 - 145.20260615.090340.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681978337.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14681938461.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681912368.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021000803824 VU THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1iJGAJFEM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 156 NGUYEN VAN YEN.20260615.085526.247529918.LE THI HOA.970432
15/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150855082026J2XN176991.5387.68672.085508
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCULJK2B.Ung ho MS 2025.119 be nguye hoang minh nhi FT26166867750290.20260615.085335.19037055004015.VND-TKTT-PHAM THI KIM TUYEN.970407
15/06/2026 150.000,00 MBVCB.14681799309.Ung ho MS 2026.153 ( em Dang Van Kim).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 6166SGTTH21JGHVU.IBFT Ung ho MS 2026.155 - ba Bui Thi Nam.20260615.084556.060284069555.SACOMBANK.970403
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.155 Ba Bui Thi Nam#SP#020097048806150844322026obk2035790.5387.31493.084432
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681641883.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.155 ba bui thi nam#SP#020097042206150837202026K179125631.5387.6588.083721
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUH345J.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26166092002576.20260615.083608.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
15/06/2026 300.000,00 6166SGTTH21JGBS4.IBFT ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260615.083527.060015086419.SACOMBANK.970403
15/06/2026 30.000,00 MBVCB.14681514656.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166ASCB02CYER2T.MS2026.155 BA BUI THI NAM-150626-08:27:52 6166ASCB02CYER2T.20260615.082753.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCUHL149.Ung ho ong Nguyen Van Yen, MS 2026.156 FT26166126327621.20260615.082606.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1kCUHZKXJ.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166635000843.20260615.082157.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
15/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970422061508193420266AKI471310.5390.50278.081934
15/06/2026 5.000,00 6166IBT1kCUHEFX6.Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam FT26166934922033.20260615.081638.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1aWTHMG9P.ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.081600.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
15/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206150815102026U94E975334.5388.35931.081511
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14681275347.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2026 200.000,00 6166ORCOQ2QU2H6J.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260615.080706.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14681231444.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14681207344.Ung ho MS 2026.156.CT tu 0181003324681 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14681186284.Chuyen tien ung ho MS 2026 156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150801562026BTV9140284.5388.97848.080155
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042206150801052026RJDG748104.5189.95821.080105
15/06/2026 100.000,00 ung ho gia dinh nhat ve chai Nguyen Van Binh#SP#020097042206150759492026J4N4201885.5390.93015.075949
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14681139260.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206150758322026C3IF601726.5389.89176.075832
15/06/2026 100.000,00 6166ASCB02CY4PEC.UNG HO MS 2026 156 ONG NGUYEN VAN YEN-150626-07:58:04 6166ASCB02CY4PEC.20260615.075804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
15/06/2026 6.868,00 6166MSCBD2RV94Z2.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260615.075610.872866868.DUONG ANH THUY.970422
15/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206150752282026I14G399413.5388.73279.075226
15/06/2026 100.000,00 MBVCB.14680911859.ung ho MS 2026.155.CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 300.000,00 MBVCB.14680876985.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 156 Ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405061507323320268B61044631.5388.23310.073233
15/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14680696920.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026-156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1032723196 TRUONG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTHSUTN.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen) .20260615.072052.0339306897.VU DUC TU.970437
15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTHS134.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc) .20260615.071537.0339306897.VU DUC TU.970437
15/06/2026 10.000,00 6166IBT1aWTH93ZH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.146 (Ba Tran Thi Xuan) .20260615.071140.0339306897.VU DUC TU.970437
15/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.156-ong Nguyen Van Yen#SP#0200970405061507012920265WTE023015.5389.52128.070129
15/06/2026 100.000,00 6166IBT1kCUHJ1VD.Ung ho MS 2026.155 Bui Thi Nam FT26166050389677.20260615.065712.19030288554010.VND-TKTT-TRUONG THI HUYEN HUONG.970407
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14680194028.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14680129317.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4ERET.MP Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260615.062621.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
15/06/2026 156.000,00 UH MS 2026.155 ba Bui Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206150625322026L5OF804348.5388.86591.062533
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4E3H3.MP Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260615.062512.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4EHFV.MP Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260615.062250.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
15/06/2026 200.000,00 6166IBT1iJG4E6I4.MP Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260615.062116.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
15/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806150608222026rjes628812.5189.60961.060822
15/06/2026 8.662,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.150 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405061506013120265Z6S050980.5390.53490.060132
15/06/2026 8.662,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506150548482026LBPO030177.5390.40388.054848
15/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.154 Dang Thi Thu#SP#020097042206150535582026I4Z6258034.5390.31409.053558
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GGNJ.ung ho ms 2026 151.20260615.033904.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GGEQ.ung ho ms 2026 151.20260615.033814.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GGIU.ung ho ms 2026 152.20260615.033716.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GA34.ung ho ms 2026 153.20260615.033559.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GAYF.ung ho ms 2026 154.20260615.033448.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
15/06/2026 50.000,00 6166IBT1iJG4GA16.ung ho ms 2026 155.20260615.033347.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
15/06/2026 18.000,00 MBVCB.14679618654.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679594620.TUONG DUNG ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679583015.TUONG DUNG ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679580172.TUONG DUNG ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679587657.TUONG DUNG ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679586192.TUONG DUNG ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679574486.TUONG DUNG ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 10.000,00 MBVCB.14679573076.TUONG DUNG ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.154. ba Dang Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806150021492026ioge519428.5189.94523.002150
15/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506150011592026HQO9042093.5189.85636.001158
15/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133489766314.20260614.133489766314-0908417821_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
15/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206142336172026SOYT289848.5388.47712.233617
15/06/2026 200.000,00 MBVCB.14679257054.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.155( ba Bui Thi Nam).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/06/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#020097040506142256002026A5XT083703.5389.82763.225600
15/06/2026 20.000,00 6165ORCOQ2Q4IQ3G.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260614.223949.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
16/06/2026 50.000,00 ung ho MS2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien#SP#020097042206162230562026MU43210275.5390.3218.223057
16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14710120593.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.157(hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806162210212026f8a6497665.5189.37069.221022
16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14710046000.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH2142LBF.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam.20260616.215620.070141287050.SACOMBANK.970403
16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH21R55KB.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen.20260616.215505.070141287050.SACOMBANK.970403
16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH21R563E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.215301.070141287050.SACOMBANK.970403
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709600891.Ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709456319.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14709464549.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709378688.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709309430.Tran Phuoc Thinh ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu - Tay Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2RPZKG7.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh ms 2026157.20260616.210311.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14709232351.Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 MS2026-157 CHAU NGOC LINH KHANH LINH HUNG YEN-160626-20:22:04 1uko384739#SP#0200970416061620220420261uko384739.5387.60373.202204
16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14708511749.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14708166827.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCPMWYKN.MS 2026.157 FT26167303840004.20260616.195853.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
16/06/2026 18.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .Uh.Ms .2026.153 anh Dang Van Kim .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488061619545520264dvz028168.5387.75826.195455
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCPVILKU.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167137052079.20260616.185751.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
16/06/2026 25.000,00 6167MSCBD2R7EIJ9.ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260616.185051.0001951915001.TRAN KIM TRANG.970422
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14706806194.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0371000442019 NGUYEN MANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14706656477.ung ho MS 2026.157 ( Be Ngoc Linh- Khanh Linh).CT tu 0461000406633 DUONG THAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 6167TPBVI2B4IDZU.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.182759.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
16/06/2026 20.000,00 6167TPBVI2B4IRA1.MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260616.182207.02935403901.LE THI BE DAO.970423
16/06/2026 400.000,00 6167TPBVI2B4IAZK.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.181750.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2R7FTX2.gui ms 2026 156.20260616.181613.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14705977548.Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14705849393.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14705548802.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14705541907.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 1.000.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026157 2 BE LINH-160626-17:35:55 MSsh015079#SP#020097041606161735562026MSsh015079.5388.69004.173556
16/06/2026 121.148,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061617321520268j5m375629.5389.39674.173213
16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCPDDJ12.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167408915988.20260616.173143.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
16/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 2 be Ngoc Linh va Khanh linh#SP#020097040506161717382026VMKK086573.5388.29122.171738
16/06/2026 5.000.000,00 ung ho 2 be ngoc linh va khanh linh MS 2026157#SP#020097042206161641462026AM19318050.5388.74035.164147
16/06/2026 100.000,00 6167MCOBQ2QEYJC1.Ung ho ms2026.157 hai be ngoc linh va khanh linh.20260616.163849.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
16/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14704188549.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0251002714431 DUONG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14704009643.ung ho MS 2026.157(hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1039950451 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167TPBVI2B4GE46.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260616.161425.04072777501.NGUYEN THI GIANG.970423
16/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061616141620267A4J726816.5189.89896.161417
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14703882626.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 6167SHBAA2JVHXTU.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.154954.080719920.PHAM THI NHAM.970443
16/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#020097042206161544402026R6DG747621.5389.6750.154439
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCPS2Q5U.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167785338172.20260616.154406.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14703404136.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9988081331 NGUYEN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 43.511,00 MBVCB.14703319268.UNG HO MS 2026. 157 ( haibe NGOC LINH, KHANH LINH ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206161530372026QP1M360423.5387.25727.153038
16/06/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161521552026HL64225940.5388.76655.152153
16/06/2026 1.000.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.#SP#020097048806161519322026yftr826082.5390.62855.151933
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCP9FF38.Ung ho MS 2026 157 FT26167913850890.20260616.151552.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
16/06/2026 30.000,00 6167IBT1kCP9FBTU.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167714504180.20260616.151445.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806161508512026ryve791531.5387.3838.150851
16/06/2026 500.000,00 NGUYEN THI HOAI MS 2026 .157 hai be ngoc linh va khsnh linh#SP#020097048806161504072026660l775856.5189.77546.150407
16/06/2026 1.000.000,00 6167IBT1aWTF835Q.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.150052.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCP9KFK6.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167804134427.20260616.145304.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14702732433.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0531002494146 PHAM THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCP97CM7.TRAN NGOC NHANH chuyenMs2026 175 ngoc linh va khanh linh FT26167724739395.20260616.144711.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-14:46:05 F0Fd642534#SP#020097041606161446062026F0Fd642534.5388.81785.144606
16/06/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.157 . Hai chau Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161445182026VDUZ011845.5388.78561.144518
16/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161440552026MXSA094476.5389.56607.144055
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14702624725.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167IBT1iJGEL3NS.ZP261670273372 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260616.143704.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
16/06/2026 50.000,00 6167IBT1iJGELT44.ZP261670277149 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.143622.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
16/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133700794823.20260616.133700794823-0915675775_Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
16/06/2026 500.000,00 6167IBT1kCP98KXC.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167023234073.20260616.141721.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
16/06/2026 100.000,00 6167TPBVI2B4ZAKS.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.20260616.141343.00005177353.TRAN NGOC SON.970423
16/06/2026 200.000,00 6167TPBVI2B4ZQUX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.141314.38597396800.NGUYEN TRINH VINH.970423
16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCP9IY3D.Ung ho MS 2026 157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167827767118.20260616.141257.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
16/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097041506161411072026rJia622002.5189.15028.141107
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14702227649.Bibun Ung ho MS2026.156 ( ong Nguyen Van Yen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-14:04:31 Wl5U392203#SP#020097041606161404322026Wl5U392203.5390.85005.140432
16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2RNVMSU.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.140416.0385835919.NGUYEN HUU BAN.970422
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14702197814.Bibun ung ho MS 2026.157 ( hai be Khanh Linh va Ngoc Linh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14702145755.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-13:50:50 s0Z1613964#SP#020097041606161350502026s0Z1613964.5390.24118.135048
16/06/2026 200.000,00 6167TPBVI2B4JPX8.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.134704.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
16/06/2026 100.000,00 6167MCOBQ2QWNL9P.Ung ho MS 2026157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.134644.80001654084.TRUONG THI DIEU HUONG.970426
16/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061613450220264I4W245149.5390.98403.134500
16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCP9JLH7.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26167709017325.20260616.134030.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14701934995.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 6167IBT1iJGE73VI.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 157 ngoc linh khanh linh.20260616.133841.111555222.VU THI THU THAO.970432
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14701863596.ung ho MS 2026.109 ( em Nguyen Quang Huy).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 6167TPBVI2B4JTUB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.133344.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
16/06/2026 200.000,00 NGUYEN THI SAM ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097041506161331322026z6BI534565.5387.37899.133130
16/06/2026 100.000,00 6167SGTTH21R2HDZ.IBFT Ung ho MS 2026.157 - hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.133038.060284069555.SACOMBANK.970403
16/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806161325172026wmzo509342.5387.12177.132518
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14701748083.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-13:19:56 hYa5654698#SP#020097041606161319562026hYa5654698.5390.89078.131956
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14701678616.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167ORCOQ2QWIQ4Y.LOC HO TRO MS 2026.157 HAI BE LINH.20260616.131417.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCP2TPSQ.Ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167101081883.20260616.130836.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCP2TU5K.Ung ho MS 2026.157 FT26167165858071.20260616.130833.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
16/06/2026 15.000,00 MBVCB.14701441142.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14701357874.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9839113113 PHAN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCP2KZXB.ms 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26167950524896.20260616.124816.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
16/06/2026 70.000,00 6167WBVNA2JVUJTX.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.124735.104003466286.NGUYEN THUY LINH.970412
16/06/2026 300.000,00 6167IBT1iJGE55A8.Ms 2026-157 uh Ngoc Linh Khanh Linh.20260616.124038.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
16/06/2026 100.000,00 6167IBT1iJGEPGBB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.122343.0986660302.NGUYEN THU PHUONG.970432
16/06/2026 100.000,00 UH MS 2026.155#SP#020097042206161221182026739B661358.5387.10749.122119
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1iJGEUAB6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 157 NGOC LINH va KHANH LINH.20260616.121509.247529918.LE THI HOA.970432
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14700846170.LE THI TRANG chuyen tien 2026.157 ( be Ngoc Linh - Khanh Linh) .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)#SP#020097041506161201282026Ukuc325607.5390.95258.120128
16/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061611563520264ckv259721.5387.66158.115634
16/06/2026 20.000,00 6167IBT1kCP21T57.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26167784580831.20260616.115305.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
16/06/2026 20.000,00 6167IBT1kCP2JHPP.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26167301066809.20260616.115016.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14700369464.MS 2026.155 Bui Thi Nam.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCPC334H.Ung ho hai be Ngoc Linh va Khanh Linh, MS 2026.157 FT26167520608500.20260616.113424.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
16/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133679966379.20260616.133679966379-0914843132_Ung ho Ms 2026157 be Khanh Linh va Ngoc Linh
16/06/2026 300.000,00 6167VNIB02CBHYIB.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.112053.799997899.PHAN MINH THANG.970441
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699972325.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1021637404 PHAM TUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061611160720269rvt104690.5387.12963.111608
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14699805252.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1kCPC499C.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167673513152.20260616.105911.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
16/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506161052342026TEE1044990.5389.74274.105234
16/06/2026 3.000.000,00 MBVCB.14699561802.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0071000619922 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14699373272.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0281000473471 TRAN VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026 157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-10:38:42 CMhY995154#SP#020097041606161038422026CMhY995154.5388.92571.103843
16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061610352820262w65954029.5388.72870.103526
16/06/2026 105.000,00 6167IBT1iJGEQ7CC.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.102900.0915244298.TRAN XUAN HA.970432
16/06/2026 500.000,00 6167IBT1kCPC93Y8.ung ho MS 2026.156 -ong Nguyen Van Yen FT26167809613000.20260616.102707.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699193644.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 IBVCB.14699186257.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699102069.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14699090101.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699081075.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699069443.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 6167IBT1aWTTTUWG.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.101805.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14699065105.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161018102026FV0U257488.5388.74134.101811
16/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206161017302026RM44689191.5388.69803.101730
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14699048130.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14698968610.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-10:03:03 HuNk252987#SP#020097041606161003042026HuNk252987.5390.86165.100304
16/06/2026 50.000,00 6167MCOBQ2QWERJ7.Ung ho ms2026.155 bui thi nam.20260616.095834.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
16/06/2026 100.000,00 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061609582020269emk813804.5388.60611.095821
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1aWTTHGLV.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.095537.8166778899.NGUYEN VAN CUONG.970437
16/06/2026 20.000,00 6167MSCBD2RI8VCL.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.095228.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14698664375.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048806160950222026p1dl786324.5389.18986.095022
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14698591935.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-157.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 35.000,00 MBVCB.14698587829.ung ho MS 2026.153 e Dang Van Kim.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 6167MCOBQ2QWW3CR.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.094501.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
16/06/2026 100.000,00 6167VNIB02CBUXFW.ung ho Ms 2026.157(Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260616.093941.016214189.LAI THAI OANH.970441
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806160933352026hlcu728164.5388.35959.093335
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14698406348.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14698358428.Ung ho MS 2026.157 ( 2 Chau Hoang Linh va Khanh Linh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167MCOBQ2QWEWC9.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).20260616.092438.03101010965538.HOANG VIET.970426
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14698241678.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14698222224.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14698209539.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.157#SP#020097048806160912102026t6gg654779.5387.38198.091208
16/06/2026 87.000,00 6167SGTTH21ZEIPY.IBFT 2026.157 be ngoc linh. khanh linh.20260616.090846.030008608802.SACOMBANK.970403
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697951143.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1034123000 BUI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 6167IBT1kCP1MXWA.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167015801066.20260616.085828.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14697905822.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0061000108782 NGUYEN THI HOAI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 NGO THI HA chuyen tien Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220616085627202672P0630403.5389.71144.085627
16/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133660888448.20260616.133660888448-0854076607_Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697727488.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704050616084259202644EQ001590.5387.19248.084257
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697709606.Chuyen tien ung ho MS 2026 157 Ngoc Linh Khanh Lin.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697690077.2026.157.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14697597734.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 6167TPBVI2BRNFGD.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.083113.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697522847.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14697493766.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0541000229954 HOANG TUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1iJGKGEKP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.082421.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
16/06/2026 30.000,00 MBVCB.14697433988.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 400.000,00 6167SGTTH21ZUR8Z.IBFT Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.082058.060938026191.SACOMBANK.970403
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14697381380.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0491000063563 VU TRONG HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14697357884.MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 6167VNIB02CBFMR1.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260616.081532.081019.TA THI THU HIEN.970441
16/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14697268601.ung ho MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 1.000.000,00 6167IBT1kCPJFZQA.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167250800803.20260616.080953.13301012741005.VND-TKFI-LUU HA AN.970407
16/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806160809342026mo7e452966.5389.204.080934
16/06/2026 50.000,00 6167VNIB02CB83MP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.080839.081019.TA THI THU HIEN.970441
16/06/2026 400.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.157 be Ngoc Linh , Khanh Linh#SP#02009704880616080759202699zc448134.5189.96043.080758
16/06/2026 400.000,00 MBVCB.14697211507.LE DINH TRUNG chuyen tien ung ho MS 2026.157 Hai be NGOC LINH_ KHANH LINH.CT tu 1055115421 LE DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-08:04:27 el5C210496#SP#020097041606160804272026el5C210496.5390.83494.080428
16/06/2026 50.000,00 6167IBT1kCPJL6CP.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167697316308.20260616.080256.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
16/06/2026 200.000,00 6167IBT1aWTT4F1R.ung ho MS 2026157 hai be ngoc linh va khanh linh.20260616.080208.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
16/06/2026 6.868,00 6167MSCBD2RD3T23.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260616.080012.872866868.DUONG ANH THUY.970422
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704880616075808202636gg418389.5389.63010.075808
16/06/2026 10.000,00 6167MCOBQ2QWZP2E.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260616.075721.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
16/06/2026 300.000,00 6167VNIB02CBCN2Q.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260616.075529.170793999.PHAM VAN NAM.970441
16/06/2026 20.000,00 MBVCB.14696906578.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 150.000,00 MBVCB.14696890532.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14696833963.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 500.000,00 MBVCB.14696805983.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14696785733.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 300.000,00 MBVCB.14696774462.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh, Khanh Linh#SP#020097048806160725212026uk39320124.5389.63423.072521
16/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220616070851202604T9329828.5189.16364.070849
16/06/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.134796.20260616.070623.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14696413614.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 10.000,00 MBVCB.14696416546.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14696244053.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.157-hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970405061606423120267I2L098778.5189.55405.064231
16/06/2026 300.000,00 6167IBT1kCPJVSEE.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26167060115504.20260616.063949.19135133576014.VND-TGTT-LE PHUONG NHAN.970407
16/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.155 ba Bui Thi Nam#SP#0200970488061606210920268gbe164347.5390.15475.062109
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14696009285.ung ho ms:2026.155.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14695996518.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.153 (em Dang Van Kim) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14695968640.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.152 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 50.000,00 MBVCB.14695955873.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 100.000,00 MBVCB.14695254173.MS 2026.156-mong ong Nguyen Van Yen suc khoe on dinh va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/06/2026 200.000,00 MBVCB.14695123069.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 15.000,00 MBVCB.14725355929.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14725319477.UNG HO MS 2026.157 (2 chau Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14725305696.UNG HO MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14725283042.UNG HO MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 20.000,00 MBVCB.14725255441.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP7MXG6.Ung ho MS 2026.152 FT26169772520095.20260617.221648.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407
17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP7MQLW.Ung ho MS 2026.158 FT26169190117021.20260617.221249.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407
17/06/2026 100.000,00 DINH THI NHIP chuyen tien Ung ho MS 2026.142 be ngo phi phuoc hung#SP#020097042206172204382026I8ES875688.5388.31745.220438
17/06/2026 10.000,00 MBVCB.14725020772.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.157(4 chau be mo coi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 6168MCOBQ2QKGI6W.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.215621.03001013785480.VU VAN THO.970426
17/06/2026 22.557,00 6168MSCBD24AG1SV.Luckyyy.20260617.214727.34294766778899.NGUYEN THI HAI YEN.970422
17/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704050617214603202602SR019417.5390.62291.214604
17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806172129542026z0v9020772.5189.85489.212954
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14724621516.CHU THI THU ug ho MS 2026.158 (4 chau mo coi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPGK66P.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168356951391.20260617.205923.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPGKA1E.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168325016873.20260617.205855.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
17/06/2026 99.000,00 Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422061720452220265G3E426265.5388.33547.204520
17/06/2026 20.000,00 6168MSCBD24A14EW.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 4 chau be mo coi ms 2026158.20260617.204246.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
17/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097041506172042062026FLZV552731.5390.12422.204206
17/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970422061720354220264DM4359869.5388.72232.203543
17/06/2026 15.000,00 MBVCB.14723494124.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh Va Khanh Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14723414960.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 50.000,00 gui ms 2026.157 giup 2 be NgocLinh KhanhLinh#SP#020097048806172003332026ewbi699066.5189.55695.200333
17/06/2026 15.000,00 MBVCB.14723186764.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 10.566,00 6168IBT1kCPAL2AS.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26168163743184.20260617.193720.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
17/06/2026 50.000,00 6168TPBVI2BWKWDL.MS 2026.158. 4 chau be mo coi.20260617.192435.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14721560132.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 2.600.000,00 6168IBT1bJMJLJM5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 4 chau be mo coi , MS 2026 -158.20260617.180317.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
17/06/2026 49.314,00 6168IBT1kCP4K1GF.Ung ho MS 2026.158 FT26168841484948.20260617.180101.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14720889073.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP4YXWB.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168398859069.20260617.174659.19036827936011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
17/06/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133852961578.20260617.133852961578-0369183690_Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14719783390.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.158 (4 chau mo coi).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 1.000.000,00 6168IBT1fJ1UEJY3.ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.165918.1303.LAM HOA TONG.970431
17/06/2026 250.000,00 6168ORCOQ2QGNZKD.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.162748.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
17/06/2026 300.000,00 6168IBT1d18PCTUD.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 151 153 154 155 156 va 157.20260617.162557.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171619002026IROX472584.5388.31855.161858
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14719050064.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1031000007654 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH21UY754.IBFT Ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi.20260617.160640.060284069555.SACOMBANK.970403
17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH21UY6S7.IBFT Ung ho MS 2026.158.20260617.160624.050119961413.SACOMBANK.970403
17/06/2026 100.000,00 6168YOLOA2JS3FM3.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.160436.0908711248.LE TRAN QUANG ANH QUAN .546034
17/06/2026 100.000,00 6168VNIB02C81866.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.154820.216895555.TRAN LINH CHI.970441
17/06/2026 50.000,00 6168IBT1d18PW45E.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.153156.97042292M2f0cf3000000000bf0052.MBBANK IBFT.970422
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP5X2C4.Ung ho MS 2026.128 Em Bui Thanh May FT26168883289787.20260617.152819.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
17/06/2026 50.000,00 6168IBT1fJ1UPWVX.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260617.151232.0071005427000.HOANG THI BICH NGOC.970438
17/06/2026 300.000,00 6168IBT1kCP5HJNH.NGUYEN THI PHUONG THAO ung ho MS 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26168602720233.20260617.151155.19033835022011.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171511392026QCYE471652.5387.9929.151139
17/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097041506171510592026E5LG875416.5389.6762.151059
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP5KDIV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168033083027.20260617.145904.10524911752015.VND-TGTT-NGUYEN DANG KHOA.970407
17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP5G587.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168958803964.20260617.145258.9909923746.NGUYEN VINH QUANG.970407
17/06/2026 20.000,00 6168IBT1iJGLZ8JS.tu thien.20260617.145102.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#02009704220617143046202652QV953426.5390.83697.143046
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCP5U2BX.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168643006300.20260617.142641.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH .970407
17/06/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206171418592026TOV2610213.5189.22571.141859
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCP5M2LD.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26168062062862.20260617.141537.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN .970407
17/06/2026 300.000,00 6168IBT1kCP5JZCG.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168854852993.20260617.134733.19028482823011.VND-TGTT-TRAN KIM NGAN.970407
17/06/2026 50.000,00 6168IBT1kCP5JDGN.MS 2026.158 FT26168956236912.20260617.134541.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14717078800.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9766679099 VO DOAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14717077682.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422061713372120262M5X428392.5390.15616.133722
17/06/2026 300.000,00 6168IBT1kCPYNFML.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168300556761.20260617.133637.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
17/06/2026 50.000,00 6168IBT1kCPYNJGP.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.157 Ngoc Linh Khanh Linh FT26168440769994.20260617.133338.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
17/06/2026 20.000,00 6168IBT1kCPYRJ8F.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168479226850.20260617.132947.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
17/06/2026 200.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704220617132915202668AY136435.5390.75843.132916
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYXW9B.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168845853555.20260617.132553.1989633333.NGUYEN THI THU HUONG.970407
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGL5DYK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.132531.105796021.DINH HUU HAN.970432
17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-13:22:05 Fpqg994183#SP#020097041606171322062026Fpqg994183.5388.42097.132203
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14716821751.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 6168MCOBQ2QGWC75.Ung ho ms2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.131833.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCPYFJGG.Ung ho MS 2026.157 -hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168600492689.20260617.131828.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14716802164.MS 2026.158.CT tu 1036363715 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-13:14:41 ihVn437913#SP#020097041606171314422026ihVn437913.5389.4340.131442
17/06/2026 100.000,00 MS 2026.158 (4 chau be mo coi)#SP#020097041506171311522026pD94535331.5387.90458.131152
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYL2P2.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168679701177.20260617.131119.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14716718424.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 20.000,00 6168IBT1kCPYH9S8.ung ho ms 2026.158, 4 chau be mo coi FT26168189479051.20260617.130739.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
17/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14716679865.ung ho 2026.158, ung ho 4 tre mo coi.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPYZXMP.Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26168920194403.20260617.130638.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGLPD3A.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.130633.144391101.MAC THI LOAN.970432
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14716675322.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14716660155.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14716664804.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH214HXA3.IBFT Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260617.130503.070989870988.SACOMBANK.970403
17/06/2026 100.000,00 6168SGTTH214HGD2.IBFT Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260617.130341.070989870988.SACOMBANK.970403
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGLUV5B.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 158 4 chau mo coi.20260617.125636.111555222.VU THI THU THAO.970432
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYVBNC.Ung ho MS 2016. 158 bon chau be mo coi FT26168945895723.20260617.121115.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPYVDDT.Ung ho MS 2026. 158 4 chau be mo coi FT26168793690164.20260617.121025.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
17/06/2026 50.000,00 6168IBT1kCPYDCYY.Giup ma so 2026.158 FT26168700294908.20260617.120714.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
17/06/2026 10.000,00 MBVCB.14715628537.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 6168SHBAA2JSFEHI.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260617.114436.3030111974.CAO THI MINH HA.970443
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14715281243.BUI NGOC THAU chuyen tien MS 2026.157 .CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14715246416.Ung ho MS 2026. 152( hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1aWTXJTYL.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026.158(4 chau mo coi).20260617.112339.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14715217700.Ung ho MS 2026. 157( hai be Ngoc Linh, Khanh Linh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 450.000,00 MBVCB.14715144425.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14715139205.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu#SP#020097042206171110292026P7G6252853.5189.66601.111029
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14714992091.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1038302058 LA THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 1.000.000,00 6168IBT1aWTXWYK7.UNG HO MS 2026.158 (4 CHAU BE MO COI).20260617.110428.700004652380.LY THU PHONG.970424
17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806171103042026t1oj660058.5189.19666.110304
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14714847397.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14714780937.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14714750151.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14714732628.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPPSBMX.Ung ho 4 chau be mo coi, MS 2026.158 FT26168963717009.20260617.102751.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
17/06/2026 100.000,00 6168ABBKA2JSAK3F.ung ho 4 be mo coi ms 2026 158.20260617.101744.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
17/06/2026 300.000,00 MBVCB.14714088637.DO THANH MY , Huy phong, Thanh Viet giup 2 chau Ngoc Linh -khanh linh 2026.157.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 6168TPBVI2BUSBD9.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260617.100504.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPU32K5.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26168585565219.20260617.095432.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14713914965.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0541000344922 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 30.000,00 6168IBT1kCPU6ICD.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168195260302.20260617.093612.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
17/06/2026 300.008,00 MBVCB.14713522690.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1iJGHGSUU.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.091907.0984041991.DAO DUC VINH.970432
17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-170626-09:16:36 XuWn387426#SP#020097041606170916372026XuWn387426.5388.9273.091634
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPUBZQU.Ung ho ms 2026.157 ngoc linh khanh linh FT26168142424915.20260617.091515.8692101124.NGUYEN THI THUONG.970407
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1kCPU5L3R.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168032264007.20260617.091219.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
17/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097048806170910342026f415253818.5387.80841.091034
17/06/2026 50.000,00 6168MCOBQ2QE7X3Q.Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam).20260617.090600.03101010965538.HOANG VIET.970426
17/06/2026 30.000,00 6168IBT1kCPUPYRM.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168601456490.20260617.090450.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
17/06/2026 300.000,00 MBVCB.14713297367.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011004133154 TRAN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097042206170902292026AJ6L594247.5189.46408.090230
17/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14713265602.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14713265120.Ung Ho MS 2026.158.CT tu 0061000204392 NGUYEN TRONG TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 30.000,00 MBVCB.14713187294.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14713180863.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 158 4 CHAU MO COI-170626-08:55:18 kX5c300301#SP#020097041606170855182026kX5c300301.5390.14816.085518
17/06/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.157#SP#020097048806170849222026khd7184467.5189.90912.084922
17/06/2026 100.000,00 O5CH7JMLOA75-Trung Kien ung ho MS 2026.157#SP#020097042206170847292026W79U479526.5189.84204.084730
17/06/2026 100.000,00 6168IBT1fJ184TWA.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260617.084612.90707057567.MBVBANK IBFT.970414
17/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097041506170843062026Syhk506588.5388.67301.084306
17/06/2026 500.000,00 MBVCB.14712968472.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1014491141 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#0200970422061708365920264WOM632048.5389.43692.083700
17/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#0200970422061708333020269975551744.5388.30525.083331
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCPUWZVD.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26168904827506.20260617.082248.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
17/06/2026 200.000,00 MS 2026. 158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170818062026XZH0442758.5387.74083.081806
17/06/2026 50.000,00 MBVCB.14712687782.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0611000182255 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 200.000,00 6168IBT1kCP8RWAK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26168705547426.20260617.080959.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
17/06/2026 1.000.000,00 6168ORCOQ2QENTH3.DOAN DENISE LAN chuyen tien.20260617.080854.0098100002658008.DOAN DENISE LAN.970448
17/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170808272026YGZL462888.5390.40044.080825
17/06/2026 6.868,00 6168MSCBD2R578TX.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260617.075426.872866868.DUONG ANH THUY.970422
17/06/2026 500.000,00 6168IBT1kCP8LYFZ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26168301258675.20260617.075325.9984285819.HA THI NHUNG.970407
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14712342940.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0181002363773 NGHIEM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 150.000,00 6168TPBVI2BUUJ98.Ung ho MS 2026.157 (Be Nhat Linh)..20260617.074442.01194603001.LE DUC PHU.970423
17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170731542026O3W5522109.5189.17078.073155
17/06/2026 400.000,00 MBVCB.14712027897.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 20.000,00 MBVCB.14711806693.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.158-4chau be mo coi#SP#020097040506170700152026DO6D094643.5390.20792.070016
17/06/2026 100.000,00 MBVCB.14711708172.Chuyen tien ung ho MS 2026 158 bon chau be mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097042206170649252026RSXV263252.5387.93709.064926
17/06/2026 300.000,00 6168SHBAA2JXH1HN.Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi.20260617.063534.5555555591.NGUYEN THI AN.970443
17/06/2026 30.000,00 MBVCB.14711354679.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 19.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms.2026.157 .be khanh Linh va Ngoc Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806170532002026nz24717542.5388.74721.053200
17/06/2026 10.000,00 6168IBT1iJGZNFS3.ung ho ms 2026 148.20260617.031205.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
17/06/2026 10.000,00 6168IBT1iJGZNTAV.ung ho ms 2026 148.20260617.031104.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
17/06/2026 20.000,00 6168IBT1iJGZNLT1.ung ho ms 2026 148.20260617.031004.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
17/06/2026 20.000,00 6168IBT1iJGZNHB9.ung ho ms 2026 148.20260617.030808.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
17/06/2026 30.000,00 6168IBT1iJGZNHJJ.ung ho ms 2026 148.20260617.030727.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
17/06/2026 50.000,00 6168IBT1iJGZNZM3.ung ho ms 2026 148.20260617.030621.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
17/06/2026 200.000,00 MBVCB.14711001649.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.157 Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/06/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806170021492026vv7p640952.5390.90305.002150
17/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097040506162325232026HGX7097383.5388.18448.232523
17/06/2026 700.000,00 UNG HO MS 2026.157 HAI BE NGOC LINH VA KHANH LINH-160626-23:02:07 2HgX133450#SP#0200970416061623020720262HgX133450.5388.77107.230205
17/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh, ma GD 100000147485703#SP#020097044906162257522026Cj6Y309900.5388.69093.225752
18/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506182234282026F9AR029298.5389.76532.223428
18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCPXZNDJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170607421932.20260618.223046.782722941431.PHAM THI NGAN HONG.970407
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14739987938.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 2.000.000,00 6169IBT1bJM1VDXK.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.152 UNG HO HAI ANH EM TAI VA NHAN BAO VIETNAMNET.20260618.221106.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
18/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506182201362026hJqs974559.5189.73946.220136
18/06/2026 50.000,00 6169VBAAA2JHTZKI.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.214733.3407205640147.TRAN THI THANH BINH.970405
18/06/2026 27.000,00 MBVCB.14739704356.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 20.000,00 6169MSCBD24FT1PZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Hoang Ngoc Han ms 2026159.20260618.214334.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
18/06/2026 15.000,00 MBVCB.14739608480.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.159(em Hoang Ngoc Han).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506182128582026KD2Y093241.5390.38515.212858
18/06/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-180626-21:27:33 Sz0a062056#SP#020097041606182127332026Sz0a062056.5387.30988.212733
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14739445151.ung ho ms 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 30.000,00 6169MSCBD24FCVTJ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.212424.990976661015.PHUNG THI TAM.970422
18/06/2026 500.000,00 6169IBT1fJ157NUR.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.211756.0962036226.BUI THI THU PHUONG.970431
18/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134016096516.20260618.134016096516-0938122191_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18/06/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI MS 2026.159 Hoang Ngoc Han#SP#020097042206182105552026CYK0164226.5189.14321.210556
18/06/2026 20.000,00 MBVCB.14738994011.ung ho MS 2026.159 - em Hoang Ngoc Han - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134013773132.20260618.134013773132-0919830872_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18/06/2026 15.000,00 MBVCB.14738702342.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14738627006.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14738531569.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1036583514 NGUYEN VAN LUOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han, ma GD 100000148431067#SP#020097044906182024072026eAxW923083.5390.51925.202407
18/06/2026 150.000,00 ung ho ms 2026.159#SP#020097042206182023212026S9EK316241.5387.47147.202318
18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCP3AI8A.Ung ho ms 2026.158 FT26169635443971.20260618.201957.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
18/06/2026 15.000,00 MBVCB.14738345989.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.158 ( 4 Chau Be Mo Coi )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134006121561.20260618.134006121561-0932658914_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCP321FZ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169083367052.20260618.194205.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
18/06/2026 1.000.000,00 6169SGTTH21E834F.IBFT ung hobMS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.194037.8989.SACOMBANK.970403
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14737737146.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCP3QHAP.MS 2026.159 FT26169561167817.20260618.193100.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1iJGRAC8S.MS 2026 152 hai anh em Tai va Nhan.20260618.185256.0968348206.LE THI NGA.970432
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#0200970488061818523520260qvi034799.5390.7811.185235
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPF45XK.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169270050173.20260618.185206.19036602341017.NGUYEN THI KIM CHI.970407
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPFBEHH.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169151266044.20260618.185019.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPFVYQC.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169752605260.20260618.183151.19129143240014.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG CAC.970407
18/06/2026 2.600.000,00 6169IBT1bJM197R6.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Hoang Ngoc Han MS 2026 - 159 Chuc con som hoi phuc.20260618.180426.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
18/06/2026 100.000,00 6169SHBAA2J37ZUS.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.180203.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443
18/06/2026 50.000,00 6169MCOBQ2QX27X1.Ung ho ms2026.159 hoang ngoc han.20260618.175524.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPTHAL5.DAO THI NHAT LE chuyen FT26169593030325.20260618.175337.19836429633021.VND--DAO THI NHAT LE.970407
18/06/2026 100.000,00 GIUP 2 BE MAC BENH BAI NAO. MS 2026.157-180626-17:52:10 yuAb926050#SP#020097041606181752112026yuAb926050.5388.65300.175211
18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097048806181750012026qtf5726608.5390.47776.175001
18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488061817492420261by5723502.5189.44381.174924
18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van#SP#0200970488061817480620267qn9716695.5387.33627.174806
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14735452050.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181739212026ob8i671314.5389.65658.173921
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14735409907.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0271000983633 NGUYEN VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 6169IBT1iJGR9DTE.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.172919.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
18/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506181714262026JTBX053775.5387.75899.171423
18/06/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506181714082026JIiV592872.5388.74746.171405
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPTD9GS.Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han FT26169196510924.20260618.171346.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206181708202026B8PO713861.5189.31727.170820
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14734712454.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000799955 NGUYEN DINH VINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169SHBAA2J3HC2E.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.165855.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14734669285.MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14734629116.MS 2026.158 4 chau be mo coi.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCPLRHCU.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169668088768.20260618.165145.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14734192694.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 25.000,00 MBVCB.14734186738.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPL7LVU.Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi FT26169682448350.20260618.162414.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
18/06/2026 30.000,00 6169IBT1kCPLARAV.VAN THI PHUONG NGOC chuyen FT26169508532810.20260618.161916.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
18/06/2026 200.000,00 6169SHBAA2J3XPLX.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.161537.0975929389.VU VAN KHUYEN.970443
18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPL5QLX.Ungho MS 2026.159 FT26169272766074.20260618.160837.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
18/06/2026 50.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.6.2026 - MS 2026.151#SP#0200970415061815562420269999930230.5387.33519.155628
18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14733680159.PHAM NGOC LE ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 491.500,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061815462220266c65172015.5387.70188.154622
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPL1XK3.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169330541116.20260618.153400.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407
18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061815192720260HIS045362.5189.8150.151928
18/06/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.159#SP#020097040506181514412026FJ63024353.5387.79909.151438
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061815094120264JND598240.5390.51687.150941
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14733061023.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14733035268.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 10.000,00 6169ICBVC2YAKP41.QR - Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.150644.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14733015929.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 10.000,00 MBVCB.14732943847.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732894936.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0891000635510 DINH NHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14732849016.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPH64YT.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169990322680.20260618.145206.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
18/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-14:51:19 2PIV287982#SP#0200970416061814512020262PIV287982.5189.48075.145120
18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.156 ( ong Nguyen Van Yen)#SP#020097041506181450452026igeQ924804.5189.44474.145045
18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.157 ( 2 be Ngoc Linh va Khanh Linh)#SP#020097041506181449182026etQo920329.5389.37048.144918
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061814474420262gru975704.5388.28013.144741
18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.158 ( 4 chau be mo coi)#SP#020097041506181447412026gAro913791.5387.27141.144741
18/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han)#SP#0200970415061814455820269Ovd909093.5389.17694.144558
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPH7H81.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169621373878.20260618.144249.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#02009704880618143520202608u9939001.5189.61269.143520
18/06/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-180626-14:32:36 YTBo147591#SP#020097041606181432362026YTBo147591.5390.47243.143236
18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21WSL8D.IBFT Ung ho MS 2026.159 - em Hoang Ngoc Han.20260618.143230.060284069555.SACOMBANK.970403
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181431532026umw5928945.5388.42482.143153
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPHBHJY.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169569020704.20260618.142901.8081888686.LUU THUY NGOC LAN.970407
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732569480.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181427472026S20T622875.5390.21661.142748
18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097040506181426182026YTZP028523.5189.13741.142618
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14732531052.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0501000153076 PHUNG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 6169IBT1iJGX5ARY.Ms 2026-158 uh 4 chau be mo coi.20260618.142210.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
18/06/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.155#SP#020097042206181421352026EJH7466771.5390.90500.142136
18/06/2026 50.000,00 6169IBT1kCPHPHLB.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169158206984.20260618.141837.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
18/06/2026 250.000,00 6169IBT1iJGX5QE5.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.141633.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGXYZAF.ZP261690361663 Trung Kien ung ho MS 2026.159.20260618.141351.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732368398.MS. 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 7947112500 DOAN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14732350544.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1037174706 NGUYEN PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732333750.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732341526.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169VNIB02CJVG52.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS2026 159 em Hoang Ngoc Han.20260618.140745.384705798.TRAN VAN BINH.970441
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14732300936.Ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181403202026YIJ0128733.5389.699.140320
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732288695.Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732284071.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.159#SP#020097042206181355242026XNXT351183.5390.62440.135522
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732154758.Chuyen tien ung ho MS 2026 159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732133644.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGX8NGE.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 159 hoang ngoc han.20260618.134713.111555222.VU THI THU THAO.970432
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097048806181347102026qwf3811465.5389.24001.134707
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732105410.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002344503 DOAN THI PHUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181345202026ccse807059.5387.14906.134517
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14732080093.ung ho ms 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 6169IBT1iJGX85FG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.134207.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
18/06/2026 1.000.000,00 6169SGTTH21WKZ5M.IBFT ung ho ma so 2026.159 em hoang ngoc han.20260618.134123.060163067881.SACOMBANK.970403
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14732026067.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 6169IBT1kCPH1EKS.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169026899013.20260618.133801.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
18/06/2026 10.000,00 6169IBT1kCPH143K.ung ho ms 2026.159, em Hoang Ngoc Han, chuc em va gia dinh binh an FT26169761316820.20260618.133731.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPH1JWR.Ung ho MS 2026.159 FT26169828123704.20260618.133538.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14731996634.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14731968446.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169MCOBQ2QVKY2M.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260618.133246.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
18/06/2026 200.000,00 6169MCOBQ2QVK269.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.20260618.133149.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
18/06/2026 200.000,00 6169MCOBQ2QVK2KL.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.133018.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
18/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181328152026VDE1778936.5387.35865.132815
18/06/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806181327312026i2ne764143.5389.32962.132731
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPHQF51.ung ho MS 2026.159 FT26169566230089.20260618.132723.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
18/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14731863808.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169SHBAA2J3TSCA.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.131903.080719920.PHAM THI NHAM.970443
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPZRA5D.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169568861729.20260618.131842.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
18/06/2026 150.000,00 MBVCB.14731804771.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061813131520268QBI102092.5388.66811.131316
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPZXCJJ.Ms 2026 159 em Hoang Ngoc Han FT26169400483015.20260618.131313.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14731756981.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169VNIB02CJWJZR.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.130935.901771947.DAO THI PHUONG.970441
18/06/2026 200.000,00 6169MCOBQ2QVGSBB.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.130537.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14731636052.HA QUOC VINH chuyen tien Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0021000367005 HA QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169VNIB02CJUW2G.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.125812.511838999.NGUYEN THI THANH MAI.970441
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14731516439.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011003712425 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1aWTNIWRW.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.124808.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
18/06/2026 300.000,00 THIEN ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181242082026lm1t653814.5390.14518.124205
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPZGFTG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169034566391.20260618.123744.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
18/06/2026 150.000,00 MBVCB.14731330737.MS 2026.159.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPZGP6A.ms 2026. 159 hoang ngoc han FT26169350384074.20260618.123622.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
18/06/2026 10.000,00 MBVCB.14731314344.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 10.000,00 MBVCB.14731297606.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14731296999.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351001170647 DUONG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14731227768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 6169VNIB02CJZJGC.Ms 2026.159 ( Hoang Ngoc Han ).20260618.122009.288666999.NGUYEN DINH QUYEN.970441
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGX1HG5.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 158.20260618.121822.247529918.LE THI HOA.970432
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJGX14PM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 159 HOANG HGOC HAN.20260618.121625.247529918.LE THI HOA.970432
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14730992364.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806181208142026g7xg546728.5388.15657.120811
18/06/2026 3.103,00 MBVCB.14730901478.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026159.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14730857483.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004076180 DONG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14730826237.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1056141770 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169VNIB02CJJJRI.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260618.115801.023923838.LE THI HAI BINH.970441
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14730591923.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1039512751 MAI XUAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181144562026kfy0457581.5387.59782.114456
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi#SP#020097048806181144412026jclq456586.5388.58646.114441
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14730491250.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0771000585933 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181140202026zovw438958.5189.29429.114021
18/06/2026 500.000,00 6169SHBAA2J31H2H.ung ho MS 2026.159 be Hoang Ngoc Han.20260618.113533.777799999.PHAM ANH TUAN.970443
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14730388367.chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 10.566,00 6169IBT1kCP633UH.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.158 - 4 chau be mo coi FT26169304505653.20260618.113228.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14730322465.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9904461246 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14730326072.NGO THI ANH TUYET chuyen tien ma 2026159.CT tu 0031000220561 NGO THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14730290736.ung ho ms 2026159 em hoang ngoc han.CT tu 0591000390468 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 6.000.000,00 MBVCB.14730226211.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 39.000,00 ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097042206181120312026BH7M923841.5388.92845.112031
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061811194620265CB1270610.5387.88246.111946
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181119112026m3ga353437.5388.83587.111911
18/06/2026 500.000,00 6169TPBVI2BE48TL.Ms 2026.159 ( em hoang ngoc han).20260618.111823.00900009001.PHAN THANH VINH.970423
18/06/2026 10.000,00 6169IBT1aWTNCF7D.ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260618.111049.1107041028888.NGUYEN VIET PHUONG.970430
18/06/2026 20.000,00 6169IBT1kCP6KMPY.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169002983471.20260618.110945.19027734547014.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG LY.970407
18/06/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.159 e Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061811035720267j72292255.5388.79911.110357
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14729827277.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 6169TPBVI2BERL3Y.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.105552.19081686868.LUU THI KIEU OANH .970423
18/06/2026 5.000,00 MBVCB.14729761135.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026158.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2026.159 be Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061810524620262Z8O046015.5388.12504.105243
18/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-10:50:57 9ETO023564#SP#0200970416061810505720269ETO023564.5189.1684.105057
18/06/2026 400.000,00 MBVCB.14729623815.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCP6V6UM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169963996448.20260618.103347.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206181033422026UB45187756.5189.477.103342
18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14729464757.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 LE THI HONG Chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806181029112026o4p4166257.5390.73158.102911
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14729384297.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071000980707 TRAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.159 em hoang ngoc han#SP#020097041506181024312026ambQ978960.5189.47075.102431
18/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133939050948.20260618.133939050948-0782386643_Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18/06/2026 30.000,00 6169IBT1kCP6CPKI.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169074832514.20260618.101745.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
18/06/2026 100.000,00 6169NBVAF2LICWBH.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260618.101726.127086612933.VND-VU THI LINH-TKTC.970419
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCP6CS78.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169019637809.20260618.101709.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-180626-10:12:48 0jVQ700173#SP#0200970416061810124820260jVQ700173.5189.79885.101249
18/06/2026 500.000,00 6169IBT1aWTNQFZ5.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.20260618.101212.06700014222019.NGO SON TUNG.970440
18/06/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 159 EM HOANG NGOC HAN-180626-10:12:04 tUBC871116#SP#020097041606181012042026tUBC871116.5388.75946.101204
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen-180626-10:12:02 JyXH871908#SP#020097041606181012032026JyXH871908.5388.76326.101203
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-180626-10:11:34 PVUW815025#SP#020097041606181011342026PVUW815025.5388.73679.101134
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-180626-10:10:39 zM5U658919#SP#020097041606181010392026zM5U658919.5189.68440.101040
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-10:09:46 UDDR127724#SP#020097041606181009462026UDDR127724.5388.64140.100946
18/06/2026 20.000,00 6169IBT1iJG3GFXK.Ung ho MS 2026-155 ba Bui Thi Nam.20260618.100602.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
18/06/2026 20.000,00 6169IBT1iJG3GZNP.Ung ho MS 2026-156 ong Nguyen Van Yen.20260618.100503.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
18/06/2026 400.000,00 MBVCB.14729115239.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0351000546978 DANG CONG QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21WMNZX.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.100258.050068273819.SACOMBANK.970403
18/06/2026 300.000,00 6169IBT1kCPEN86J.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169642023480.20260618.100231.14021677358017.VND-TGTT-LE THI TUYET DUNG.970407
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1iJG3GS8M.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.100032.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432
18/06/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.159 be Hoang Ngoc Han#SP#0200970405061810001220268UX4086362.5387.9548.100012
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1fJ1YWL6B.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.095726.140414849056530.PHAM THI THUY AN.970431
18/06/2026 100.000,00 6169MCOBQ2QVBSTW.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.20260618.095637.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180944292026V4Z0572290.5189.28271.094430
18/06/2026 100.000,00 UNG HO 2026159 HOANG NGOC HAN-180626-09:40:14 EQJu170142#SP#020097041606180940152026EQJu170142.5390.6856.094015
18/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180935332026MP5N067896.5389.83833.093530
18/06/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097041506180928362026eCnu782540.5388.50816.092836
18/06/2026 20.000,00 6169MSCBD241C4DE.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.092808.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220618092753202639OZ316813.5387.47645.092753
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14728634416.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0831000060166 PHAM THI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133932534251.20260618.133932534251-0988080091_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18/06/2026 50.000,00 6169MCOBQ2QVBVSV.Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen).20260618.092536.03101010965538.HOANG VIET.970426
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14728589109.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14728581339.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 500.000,00 6169IBT1kCPEGN38.Ung ho MS 2026.158 -4 chau be mo coi FT26169643500122.20260618.092414.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
18/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:DUONG THI CAM NHUNG chuyen tien#SP#020097040506180923192026W0HV009730.5388.26244.092319
18/06/2026 100.000,00 NGUYEN NGOC HUONG Chuyen tien#SP#0200970488061809191720265be1923412.5387.7791.091918
18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DINH THI LAN PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180918382026OHBP087718.5388.6101.091838
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14728449618.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180913492026HORV233326.5189.84693.091350
18/06/2026 20.000,00 6169IBT1kCPEBK9E.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169621730168.20260618.091341.19036686726016.VND-TGTT-NGUYEN THAI BINH.970407
18/06/2026 600.000,00 SHGD:10000366.DD:260618.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO 2026.159 CHUC HOANG NGOC HA N MAU KHOE
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#020097042206180911012026QHWG148654.5389.72203.091059
18/06/2026 200.000,00 ms2026159#SP#020097048806180909432026l4z2892062.5388.65975.090943
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14728372744.ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14728263403.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21WAJIN.IBFT ungho2026.158.20260618.085652.050086086597.SACOMBANK.970403
18/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970422061808564220268VBC602638.5389.10798.085642
18/06/2026 150.000,00 6169IBT1aWTRFE8T.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.085406.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
18/06/2026 500.000,00 6169VCBCH21WAARL.ung ho MS 2026.159.20260618.085247.0017041027834.LAM HUU HAU.970454
18/06/2026 200.000,00 6169IBT1kCPEDT9Y.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169467152875.20260618.084551.1949711828.MAC LE DAN THANH.970407
18/06/2026 500.000,00 6169IBT1kCPEDPFW.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169507040091.20260618.084435.19035555259025.VND-TGTT-DANG THI THAI.970407
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1iJG3MF4Z.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.083805.0984041991.DAO DUC VINH.970432
18/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133926344944.20260618.133926344944-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2026159
18/06/2026 500.000,00 6169SGTTH21WQ8V4.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.083519.050007164839.SACOMBANK.970403
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14727951301.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho ms2026.092 be tao thi phang.CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180833202026H94R075771.5388.18929.083317
18/06/2026 200.000,00 ung ho MS2026.159 em hoang ngoc Han#SP#020097048806180829302026qebo763119.5189.5202.082927
18/06/2026 500.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 159 ( em Hoang Ngoc Han)#SP#020097041506180829062026z8RS590828.5387.4073.082906
18/06/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.133925132483.20260618.133925132483-0904466093_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727814404.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14727775773.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#0200970488061808201220265kv8732680.5390.70750.082012
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14727740480.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806180818352026wjy9726809.5389.64466.081835
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727685264.Ung Ho Ma So 2026.159( Em Hoang Ngoc Han).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180812042026FMEZ078544.5388.41431.081204
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727613812.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1aWTRH64W.ung ho MS 2026159 em hoang ngoc han.20260618.080739.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
18/06/2026 500.000,00 MBVCB.14727570252.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180759282026A6QB873950.5387.98509.075928
18/06/2026 6.868,00 6169MSCBD24BIXED.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260618.075827.872866868.DUONG ANH THUY.970422
18/06/2026 500.000,00 6169VNIB02CF9VVI.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260618.075819.969886886.NGUYEN THI TU.970441
18/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPKLZIT.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169145388069.20260618.075404.4070888888.NGUYEN THANH TRUNG .970407
18/06/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.158 . 4 chau be mo coi#SP#020097048806180747182026ujvj629500.5189.61300.074718
18/06/2026 100.000,00 NAM MO A DI DA PHAT Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206180746212026TW3Z265722.5390.59253.074622
18/06/2026 10.566,00 6169IBT1kCPK6SEM.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169047347993.20260618.074019.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14727288299.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 6169ORCOQ2QVL768.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.073943.0031100016327002.LE TRAN THANH THUONG.970448
18/06/2026 600.000,00 6169VNIB02CFX4ZU.ung ho ma so 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260618.071934.988541189.LE TRONG NHAN.970441
18/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.159-em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180713052026VP2F032408.5388.60309.071305
18/06/2026 100.000,00 6169SGTTH21U5GQP.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho Ms.2026.154 ba dang thi thu.20260618.070828.060322980127.SACOMBANK.970403
18/06/2026 60.000,00 6169IBT1kCPK57Z5.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh FT26169920885551.20260618.070541.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
18/06/2026 100.000,00 MBVCB.14726894349.uh MS 2026.156 (Nguyen Van Yen). .CT tu 0721000625844 NGUYEN THI NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPK5YZ4.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh FT26169931645780.20260618.070445.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
18/06/2026 100.000,00 6169IBT1kCPK58L7.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169496600175.20260618.070418.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
18/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506180651332026BPBX052460.5388.3811.065133
18/06/2026 30.000,00 MBVCB.14726670425.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14726628474.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 6169TPBVI2BEYDGM.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260618.063721.00400691402.THAN VAN TUYEN.970423
18/06/2026 200.000,00 MBVCB.14726579080.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806180538322026svs2360960.5390.86562.053830
18/06/2026 50.000,00 MBVCB.14726307765.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 300.000,00 MBVCB.14726195902.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/06/2026 50.000.000,00 CSPM, CSTV tai tro giup do cho ms 2026.158#SP#0200970488061800095920265p3a269878.5390.91665.000959
18/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#020097042206172350372026244X115227.5387.67290.235038
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCYDYUGN.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26171152376859.20260619.230751.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407
19/06/2026 200.000,00 6170IBT1fJ1AQ1SV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.225838.0779140226.NGUYEN THI KHANH TRAM.970431
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14754966606.DINH THI KIM LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.156(Ong Nguyen Van Yen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 50.000,00 6170TPBVI2BVB565.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.223044.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
19/06/2026 15.000,00 MBVCB.14754791818.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI XE chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097040506192229032026DHHR078448.5388.28411.222903
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)#SP#020097041506192225462026z0w6208884.5389.20037.222546
19/06/2026 300.000,00 6170SGTTH21KCJNI.IBFT Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260619.222002.020101564364.SACOMBANK.970403
19/06/2026 10.000,00 MBVCB.14754556600.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14754508627.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14754497021.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14754454332.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 6170TPBVI2BVA2VI.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.214328.05001686901.DAM MY HANH.970423
19/06/2026 300.000,00 6170TPBVI2BVQ76P.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260619.214146.05001686901.DAM MY HANH.970423
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14754033882.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 30.000,00 MBVCB.14753867662.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 20.000,00 6170MSCBD244DAW6.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Dang Thi Thuy ms 2026160.20260619.210040.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
19/06/2026 500.000,00 6170MCOBQ2Q9N5UV.Ung ho Ms 2026.159 ( em hoang Ngoc Han).20260619.205533.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
19/06/2026 500.000,00 6170MCOBQ2Q97WLV.Ung ho Ms 2026.158( 4 chau be mo coi).20260619.205427.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
19/06/2026 200.000,00 6170IBT1kCYS9XNT.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170069410947.20260619.203201.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
19/06/2026 15.000,00 MBVCB.14753135873.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 6170IBT1kCYSJG2G.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170006350616.20260619.202010.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806192018012026ucy8022409.5389.23903.201801
19/06/2026 20.000,00 LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.160#SP#02009704880619200837202607p5985450.5388.67139.200837
19/06/2026 20.000,00 LE HUU HOANG Chuyen tien ung ho MS 2026.159#SP#020097048806192008052026zgxx983367.5388.63530.200802
19/06/2026 68.000,00 NGO THI ANH TUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi#SP#0200970488061920052020264m3e972871.5390.47274.200521
19/06/2026 50.000,00 6170SHBAA2JIQSPP.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.195719.0947163317.NGUYEN BAO TRANG.970443
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCY9HKW8.Ung ho MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han FT26170496004710.20260619.195316.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806191923472026z9ck808412.5388.89960.192347
19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191922502026vtr8804403.5388.84531.192247
19/06/2026 100.000,00 6170ABBKA2JIL2VL.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.191740.0909304322.TRINH THI NGUYET.970425
19/06/2026 50.000,00 6170ASCB02C4CLDN.UNG HO MS 2026.160 CHI DANG THI THUY-190626-19:17:39 6170ASCB02C4CLDN.20260619.191739.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCY9248E.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.160 C Dang Thi Thuy FT26170309886170.20260619.185908.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
19/06/2026 20.000,00 6170IBT1kCY2NYVI.Ung ho ms 2026.159 FT26170159665658.20260619.184448.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
19/06/2026 5.000.000,00 6170IBT1kCY2K5B5.CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 2026.160 FT26170754049744.20260619.181916.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1aWFWRE6C.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.175308.005704070001100.TA PHUONG DUNG.970437
19/06/2026 39.000,00 ung ho ms 2026.159 em HOANG NGOC HAN#SP#020097042206191717172026CHDT556431.5389.48202.171717
19/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)#SP#020097041506191701192026gJqZ697820.5389.41681.170119
19/06/2026 20.000,00 6170ICBVC2YCXVBT.Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).20260619.165829.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCXZXW.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260619.165652.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCXCZ5.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260619.165542.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCXLCV.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.165429.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7WLZ1M.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.164734.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7WL4U8.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.20260619.164611.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
19/06/2026 50.000,00 6170VNIB02CR99EB.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.164357.692998888.DO QUANG HUY.970441
19/06/2026 50.000,00 6170IBT1iJ7WLJKC.ZP261700417863 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.164253.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYCU51P.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170261216847.20260619.163813.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
19/06/2026 39.000,00 6170IBT1kCYCIIJD.uh ms 2026.159 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26170728955111.20260619.163229.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
19/06/2026 50.000,00 MBVCB.14748919010.Ung ho MS 2026.160(Chi Dang Thi Thuy).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#02009704050619161551202610AJ063149.5387.55725.161548
19/06/2026 300.000,00 6170IBT1kCYC1DP4.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26170742364582.20260619.161016.75306975091975.DANG VAN SUONG.970407
19/06/2026 10.000.000,00 6170MCOBQ2Q9UG7J.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.160402.80000320563.LE THU THUY.970426
19/06/2026 150.000,00 MBVCB.14748551694.Le Tien Song ung ho MS2026.160(chi Dang Thi Thuy).CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 10.000,00 6170ICBVC2YCRKAQ.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260619.155628.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
19/06/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so 2026 114 chau Duong#SP#020097042206191555432026K2E2400043.5189.39175.155543
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191555112026PH7K586218.5387.36031.155509
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14748449548.Ung ho MS 2026.158.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14748446503.Ung ho MS 2026.159.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061915484820268pn3864997.5387.96622.154845
19/06/2026 30.000,00 Ung ho 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061915322620265skn809375.5388.99306.153222
19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042206191529192026QGJ4327088.5387.81771.152920
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCY1EQR9.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26170146980204.20260619.152839.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14748122044.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1fJ14W547.2026 157 ngoc linh khanh linh.20260619.152126.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCY1PUWN.Ung ho MS 2026.159 -em Hoang Ngoc Han FT26170623025929.20260619.150134.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747729217.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747726793.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206191453142026VP4G258328.5389.78701.145315
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747674844.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1050207088 NGUYEN THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 6170SGTTH21G4B1C.IBFT Ung ho MS 2026.160 - chi Dang Thi Thuy.20260619.145121.060284069555.SACOMBANK.970403
19/06/2026 100.000,00 6170SGTTH21GREZV.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.143954.050060949503.SACOMBANK.970403
19/06/2026 50.000,00 gui ms2026.160 giup do chi DangThiThuy#SP#020097048806191437072026ws7j636491.5389.95142.143708
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14747497526.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.160(dang thi thuy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14747469717.HOANG THI QUYNH TRANG chuyen tien ung ho MS2026.160 ( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7WI5GN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 160 DANG THI THUY.20260619.143329.247529918.LE THI HOA.970432
19/06/2026 150.000,00 6170IBT1kCY1CXK7.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170637421575.20260619.142939.6902099999.HOANG DUC NHAM.970407
19/06/2026 20.000,00 6170IBT1aWFWB61V.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.142407.000004929853.HUYNH PHUC ANH.970433
19/06/2026 30.000,00 MBVCB.14747342006.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 20.000,00 MBVCB.14747313328.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-14:19:47 MdEf556544#SP#020097041606191419482026MdEf556544.5388.7852.141948
19/06/2026 50.000,00 6170MCOBQ2Q9JJ53.Ung ho ms2026.160 dang thi thuy.20260619.141822.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
19/06/2026 100.000,00 6170TPBVI2BKT82M.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.141649.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
19/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506191412242026FAU1044305.5390.72564.141224
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJR32I.Ms 2026 160 chi Dang Thi Thuy FT26170942954672.20260619.140802.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1iJ7WD4FN.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.140507.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
19/06/2026 1.000.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.160 DANG T THUY-190626-14:02:23 G5T5640064#SP#020097041606191402232026G5T5640064.5387.26445.140220
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-190626-13:59:36 VTa3483508#SP#020097041606191359362026VTa3483508.5387.13297.135933
19/06/2026 100.000,00 6170TPBVI2BKJZTM.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260619.135711.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-13:55:20 sVxn664276#SP#020097041606191355212026sVxn664276.5189.94483.135521
19/06/2026 100.000,00 6170TPBVI2BKJA2Z.Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).20260619.135116.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJTJ5J.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170860660113.20260619.135015.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
19/06/2026 200.000,00 6170SGTTH21GJ7F4.IBFT Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.134858.050115320669.SACOMBANK.970403
19/06/2026 50.000,00 MBVCB.14746877017.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCYJ6L55.ung ho ma so 2026.160, chi Dang Thi Thuy FT26170158618808.20260619.133802.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJ6L1Z.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170681426540.20260619.133800.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
19/06/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704880619133705202663bh481360.5189.11740.133705
19/06/2026 50.000,00 gui ms 2026.159 giup be HoangNgocHan#SP#020097048806191334452026gnim475972.5387.2026.133445
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14746824793.MS 2026.160( Chi Dang Thi Thuy).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 50.000,00 6170ORCOQ2Q9AGWA.LOC HO TRO MS 2026.160 DANGTHITHUY.20260619.133152.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
19/06/2026 500.000,00 MBVCB.14746748049.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho ms 2026.160( chi Dang Thi Thuy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 150.000,00 6170IBT1aWFWPXQV.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.132633.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437
19/06/2026 10.000,00 6170IBT1kCYJ7Y8F.ung ho ms 2026.160, chi Dang Thi Thuy, chuc chi va gia dinh binh an FT26170990080803.20260619.132526.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
19/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206191320552026ZDDZ580408.5189.39559.132056
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJAHPQ.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170160204908.20260619.131903.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYJ4XER.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170938105447.20260619.131551.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
19/06/2026 351.815,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704880619131340202677a6427540.5390.7829.131337
19/06/2026 200.000,00 6170SHBAA2JDJLIU.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy.20260619.131316.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14746587900.MS 2026.160-mong chi Dang Thi Thuy co nhieu sk va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 25.000,00 6170IBT1iJ7W1DIW.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.131031.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14746546837.ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 6170IBT1kCYJ5Q5P.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26170415879051.20260619.130501.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#02009704220619130103202677HA839421.5388.50274.130104
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14746421008.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 50.000,00 6170VNIB02CRAGE6.ung ho ms 2026.160 (dang thi thuy).20260619.125118.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
19/06/2026 50.000,00 6170VNIB02CRATH5.ung ho ms 2026.159 (hoang ngoc han).20260619.124919.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
19/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506191240192026KTLD765184.5390.51184.124019
19/06/2026 50.000,00 ms2026.160#SP#020097042206191222432026INK3652213.5387.54908.122243
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191220092026oeip287057.5189.40886.122009
19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191219292026b5yh284907.5189.36803.121926
19/06/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191217132026J7YA569203.5189.23723.121710
19/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134084711541.20260619.134084711541-0854076607_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19/06/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191201142026t7kl223610.5388.25874.120115
19/06/2026 19.777,00 6170TPBVI2BKBDV2.MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.20260619.120046.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806191158002026zqh0212243.5387.7024.115800
19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCYWLACB.Giup ma so 2026.160 FT26170618891903.20260619.115547.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191151002026KTH2715289.5389.62511.115100
19/06/2026 250.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134081085558.20260619.134081085558-0917084975_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19/06/2026 250.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134081192456.20260619.134081192456-0917084975_Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19/06/2026 1.000.000,00 6170IBT1fJ1BGR77.ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han ).20260619.114641.1303.LAM HOA TONG.970431
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14745301462.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134078459922.20260619.134078459922-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms 2026159
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14745173698.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 6170IBT1aWFWD1CZ.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.112512.058704070000309.LY DIEP LINH.970437
19/06/2026 500.000,00 6170VNIB02CZ6X9R.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.111847.967768358.DAO SONG TOAN.970441
19/06/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704220619111651202636M6719454.5389.40870.111652
19/06/2026 300.000,00 6170SGTTH21GQMT5.IBFT Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.111000.060006858700.SACOMBANK.970403
19/06/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.160 chi dang thi thuy#SP#020097041506191107452026NfiR438681.5387.85015.110745
19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy.#SP#020097042206191105492026Z0T1339225.5389.72210.110550
19/06/2026 1.000.000,00 6170VNIB02CZN2NS.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.110053.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14744778052.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 1.800.000,00 6170IBT1bJM1UTWF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Dang Thi Thuy MS 2026 - 160 . Co gang len em nhe.20260619.105209.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
19/06/2026 300.000,00 6170IBT1iJ7QGSQT.Ms 2026-160 uh chi Dang Thi Thuy.20260619.104722.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
19/06/2026 386.000,00 6170IBT1kCYWJBP4.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170467600392.20260619.104719.19070294827012.VND-TGTT-LE NGOC VINH.970407
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCYWJJM4.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170413774243.20260619.104605.19029408407019.VND-TGTT-TRAN VINH.970407
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14744552497.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14744556491.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 160.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 6170IBT1aWFW21M2.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.103957.6640987748507.NGHIEM XUAN HUY.970430
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1aWFWCRM9.ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.103752.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYQRR33.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170065207559.20260619.103732.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYQRZEQ.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170476220523.20260619.103657.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407
19/06/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tienUng ho MS 2026. 160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097041506191036532026jKSj322737.5389.89906.103653
19/06/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.159 EM HOANG NGOC HAN-190626-10:31:48 avzx527607#SP#020097041606191031482026avzx527607.5389.60614.103148
19/06/2026 100.000,00 PHAM MINH TU chuyen tien ung ho MS2026160 chi Dang thi Thuy#SP#020097042206191031002026OUSH315081.5189.54713.103101
19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206191027062026691M931954.5389.32128.102707
19/06/2026 200.000,00 6170SHBAA2JD2ZTI.UNG HO MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.101801.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14744178524.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 6170IBT1bJM1UDNF.MS 2026.160 Dang Thi Thuy.20260619.101540.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434
19/06/2026 50.000,00 6170IBT1kCYQEH36.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170930904081.20260619.101218.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
19/06/2026 30.000,00 Ung ho 2026.156 ong Nguyen Van Yen#SP#0200970488061910095420266yg1797082.5189.28530.100950
19/06/2026 50.000,00 Ung ho MS2026.158 4 chau be mo coi#SP#020097048806191007472026cpgi788834.5387.16211.100747
19/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.160 Dang Thi Thuy#SP#0200970405061910071220263L8A007126.5387.12166.100712
19/06/2026 500.000,00 MBVCB.14744032299.DINH HO PHA chuyen tien ung ho MS 2026-160( dang thi thuy).CT tu 0021000254934 DINH HO PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 30.000,00 Ung ho MS2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806191006122026a05k782578.5389.6087.100613
19/06/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#020097048806191005032026l04w778012.5390.97921.100503
19/06/2026 500.000,00 6170IBT1kCYQA25V.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170959157003.20260619.095946.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
19/06/2026 20.000,00 6170MSCBD24TBXJ2.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.095704.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
19/06/2026 500.000,00 6170TPBVI2BGP9KS.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.095141.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
19/06/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190947272026EPZ1007931.5389.1415.094724
19/06/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806190944572026c7zt705199.5388.87873.094457
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14743684978.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14743685576.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743681094.ung ho MS 2026.159(em Hoang Ngoc Han).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14743627263.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 30.000,00 MBVCB.14743486737.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#02009704220619092214202628A3740811.5388.76158.092211
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743408012.Chuyen tien ung ho MS 2026 160 Dang Thi Thuy.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2026 50.000,00 6170MCOBQ2QSDBZA.Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).20260619.091734.03101010965538.HOANG VIET.970426
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYQJMMC.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170343885862.20260619.091117.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743234373.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.160( chi Dang Thi Thuy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 500.000,00 MBVCB.14743203068.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002543178 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 6170TPBVI2BG6TRM.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han.20260619.090422.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743189567.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.159 ( em Hoang Ngoc Han).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1iJ7QSLNT.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.090256.0984041991.DAO DUC VINH.970432
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743163644.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.158( 4 chau be Mo Coi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 NGUYEN LIEN SON Chuyen tienUng ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190858002026k7q3544784.5389.68150.085800
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743116419.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.157 ( hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 20.000,00 6170ICBVC2YMA886.QR - Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.20260619.085515.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14743076153.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.156( hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097042206190848442026CFN4337367.5389.28719.084841
19/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488061908401720263gmi486276.5388.95760.084014
19/06/2026 10.000.000,00 6170TPBVI2BGNBKN.CSPM, CSTV dong vien cho be Hoang Ngoc Han ms2026.159.20260619.084005.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPNZ4BS.Ung ho MS 2026 160 chi Dang Thi Thuy FT26170523904842.20260619.083951.19028910528011.VND-TGTT-PHAM THI BIEN.970407
19/06/2026 120.000,00 Ung Ho MS 2026.160 Chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806190838362026qvhu480860.5387.90534.083836
19/06/2026 200.000,00 6170SHBAA2JHDPZV.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260619.083537.6819968888.TRAN MANH THANG.970443
19/06/2026 500.000,00 6170ABBKA2JHDNFM.UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY.20260619.083530.0731000193008.VO THI KIM NGOC.970425
19/06/2026 1.000.000,00 6170IBT1kCPNKN44.GDAnVuTranTranThai ung ho MS 2026.160- chi Dang Thi Thuy FT26170031084912.20260619.083213.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14742727453.2026.160.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14742725606.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190823052026tirj428992.5388.31528.082305
19/06/2026 6.868,00 6170MSCBD24JSPT8.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260619.081748.872866868.DUONG ANH THUY.970422
19/06/2026 50.000,00 MBVCB.14742593890.ung ho MS 2026 159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14742586031.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0351000855401 NGO QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14742511367.ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 1979708498 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970488061907532620261hyh331794.5389.26880.075326
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14742297532.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 6170YOLOA2JH3TKV.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.075105.0372120456.LE THI HAI YEN .546034
19/06/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 160 chi dang thi thuy#SP#020097042206190745122026VETO542604.5389.99371.074513
19/06/2026 1.000.000,00 6170IBT1iJGNRHR2.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.073752.60323836.NGUYEN LE GIANG.970432
19/06/2026 700.000,00 6170IBT1iJGNR636.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026154 2026155 2026156 2026157 2026158 2026159 2026160 moi ma so 100 k.20260619.073714.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
19/06/2026 10.000,00 MBVCB.14742069839.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 20.000,00 6170IBT1iJGNR81K.Ung ho MS 2026-159 Hoang Ngoc Han.20260619.073304.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
19/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.160-chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190728402026QFII052616.5387.44683.072840
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741855643.Chuyen tien ung ho MS 2026 160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506190713192026DDBD084237.5388.95760.071320
19/06/2026 15.868,00 MBVCB.14741679326.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.158.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741663535.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026.128 (ung ho em bui thanh may).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 118.000,00 MBVCB.14741658701. MS 2026.158.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14741492555.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#0200970405061906431220261XMI062396.5390.14391.064312
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPRZJ3N.Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170559567474.20260619.063231.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPR6N8N.Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170990820732.20260619.063153.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPR6T6Y.Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi FT26170018900546.20260619.063103.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
19/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCPR6EPV.Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170090093251.20260619.063007.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
19/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097042206190614062026B3TC450037.5390.53175.061403
19/06/2026 19.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.Ms.2026.159Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806190610472026v6r5045253.5387.47241.061047
19/06/2026 18.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms.2026.158 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806190606432026b89s038747.5388.39607.060643
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741185044.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 MBVCB.14741146966.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam ).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 300.000,00 6170IBT1iJGNHW8G.Ms 2026-159 uh em Hoang Ngoc Han.20260619.055328.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
19/06/2026 300.000,00 MBVCB.14741131217.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ubg ho ms 2026.159 hoang ngoc han.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 100.000,00 6170SGTTH21EXYDZ.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han.20260619.052615.070141287050.SACOMBANK.970403
19/06/2026 200.000,00 MBVCB.14740989216.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 150.000,00 MBVCB.14740977938.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 3989083107 LUONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/06/2026 50.000,00 ms2026.156#SP#0200970422061901494020267RY6331792.5387.4119.014940
19/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han#SP#020097048806190113512026wrt4943800.5387.78026.011352
19/06/2026 50.000,00 IB_360467906_1781803605130307774379_null_20260619_chia deu
19/06/2026 1.000.000,00 6169IBT1kCPR1W9Z.Ung ho MS 2026.159 Hoang Ngoc Han FT26170045203767.20260618.233907.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
19/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam#SP#020097042206182332252026DVFC864200.5189.80710.233226
19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXRAFM.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26170907422410.20260618.230534.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXRPIR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.158 4 chau be mo coi FT26170194532610.20260618.230434.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXRSZT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26170067570111.20260618.230324.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/06/2026 5.000,00 6169IBT1kCPXTWR8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170197986656.20260618.224107.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
20/06/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134285576726.20260620.134285576726-0938122191_Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
20/06/2026 500.000,00 6171SGTTH21VPVBH.IBFT ung ho MS 2026 159 em hoang ngoc han.20260620.223307.060035206372.SACOMBANK.970403
20/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506202203512026qcGb100490.5387.88603.220351
20/06/2026 10.000,00 MBVCB.14768754125.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14768714001.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0231000591566 DO HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14768634282.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0031000751783 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 NGUYEN THI THANH Chuyen tien#SP#0200970488062021475120261gy3757574.5189.29781.214751
20/06/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620214325202657WP686756.5389.13163.214325
20/06/2026 20.000,00 MBVCB.14768462122.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206202109182026BK69756897.5390.58579.210918
20/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806202105482026cla9633466.5389.40829.210548
20/06/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506202053402026GFED007271.5189.76764.205341
20/06/2026 200.000,00 6171IBT1d18GWSB9.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.204311.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
20/06/2026 100.000,00 6171TPBVI2BXK5T5.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).20260620.204012.00240431004.DOAN TRUONG GIANG.970423
20/06/2026 5.000,00 6171IBT1kCYBUEX8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171409510600.20260620.203812.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
20/06/2026 5.000,00 6171IBT1kCYBUDK9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171194087986.20260620.203654.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620203555202601KE422882.5388.79694.203555
20/06/2026 200.000,00 6171SGTTH21VHNCU.IBFT Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.202535.0378268252.SACOMBANK.970403
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14767251240.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14767115290.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.161 . chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062019425520266970331916.5388.66297.194255
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201941262026bnxt326220.5388.56683.194126
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062019380020266gt7312883.5390.36433.193800
20/06/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506201926032026tzfu443200.5189.63271.192603
20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY5G4T7.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171220261026.20260620.192237.19032249889016.VND-TGTT-DANG DINH LONG.970407
20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.161#SP#020097040506201821482026RHSS084756.5387.46733.182148
20/06/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.161 chij ha thi yen phuong#SP#020097048806201809322026tvbq923337.5390.69718.180932
20/06/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206201740472026R8KN266859.5189.77411.174048
20/06/2026 1.000.000,00 6171IBT1kCYYMS22.GDAnVuTranTranThai ung ho MS 2026.161- chi Ha Thi Yen Phuong FT26171091117304.20260620.173933.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14764017899.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201657452026V3WU000656.5388.96168.165745
20/06/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506201641592026ORbS576244.5189.98263.164159
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14763448712.PHAM Ung ho NS 2026. 157(Hai be Ngoc Linh va Khanh Linh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14763439255.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002234735 NGUYEN NGOC QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506201630582026Hggq531891.5387.32463.163058
20/06/2026 1.000.000,00 6171IBT1aWF1EK12.ung ho ma so MS 2026.160 + MS 2026.161.20260620.162310.1070904488818.PHI THI THUY LINH.970430
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14763012048.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0021000595074 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201552072026KDGA083826.5387.20247.155207
20/06/2026 68.000,00 UH MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206201541492026UID0439767.5390.65871.154150
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201533282026j6uk274659.5389.24093.153328
20/06/2026 30.000,00 MBVCB.14762432321.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506201521032026SRRO056488.5388.61948.152103
20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620151910202615GX331264.5390.54137.151910
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14762342358.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1iJ729GF2.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.151411.239762344.QUAN THUY LINH.970432
20/06/2026 10.000,00 6171TPBVI2BXLE31.MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).20260620.150309.02935403901.LE THI BE DAO.970423
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14762097477.Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 0331000430688 DUONG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 6171SHBAA2JNFRDE.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.160 chi Dang thi thuy.20260620.143526.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
20/06/2026 1.000.000,00 NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ung ho ms 2027147 xuan nam xuan phuc#SP#0200970422062014335620267TO8529597.5189.46378.143356
20/06/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.134224935436.20260620.134224935436-0907394457_Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCYUSPVC.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171350086751.20260620.141059.19020134813999.VND-TGTT-NGUYEN THANH TUNG.970407
20/06/2026 100.000,00 6171VNIB02CWJGC7.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 UH MS 2026 160 Pham thi Thuy.20260620.140619.384705798.TRAN VAN BINH.970441
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761422734.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCYUWNW1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171003124004.20260620.134936.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761409121.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761392964.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14761379844.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14761365441.Ung ho MS 2026. 161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0181001636630 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14761358103.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761350534.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14761330570.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201338272026NLO5649668.5389.21510.133827
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCY8359M.VU NGOC THANG chuyen FT26171192808937.20260620.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761138000.DANG THI XUAN LIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0501000022868 DANG THI XUAN LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14761136519. MS 2026.161 .CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 6171IBT1iJ7CF1I1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.131251.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
20/06/2026 10.000,00 6171ICBVC2YJEFKA.QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.131041.107002815322.PHAM QUANG HUNG.970415
20/06/2026 50.000,00 VO CONG DANH LE THI RIT ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy )#SP#020097041506201309332026hYXu857775.5390.9235.130933
20/06/2026 200.000,00 6171IBT1fJ1AFN3D.Ung ho MS 2026.161.20260620.130921.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
20/06/2026 50.000,00 VO CONG DANH LE THI RIT ung ho MS 2026.161 ( chi Ha Thi Yen Phuong)#SP#020097041506201307442026Unyx854104.5189.899.130744
20/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.160 ( chi Dang Thi Thuy)#SP#020097041506201305332026V9V0848204.5387.91693.130533
20/06/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026. 161 ( chi Ha thi Yen Phuong )#SP#020097041506201303552026UA8p843880.5189.85141.130355
20/06/2026 20.000,00 MBVCB.14760933931.ung ho MS 2026.161.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14760852619.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1015826027 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 120.000,00 MBVCB.14760805300.ung ho 2026.161 chi ha thi yen phuong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14760742369.LAI HUY BINH chuyen tien UNG MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY85GD1.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171240110407.20260620.123814.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
20/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14760609986.Ung ho MS 2026.161 ( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0081001169656 HO THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY8Y1HT.Ungho Ms 2026.161 FT26171412507093.20260620.123331.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14760570371.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.161( chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCY8PSHY.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171102683710.20260620.123047.2446611666.TRAN THI THANH HUYEN.970407
20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCY8P18S.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171815726721.20260620.123024.19022486132021.VND-TGTT-PHAN HONG QUANG.970407
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1iJ7C6JJJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 161 HA THI YEN PHUONG.20260620.122457.247529918.LE THI HOA.970432
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097048806201212592026hrdw746792.5388.37236.121300
20/06/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201210492026L693497217.5388.25423.121049
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14760074730.ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0441000655843 NGO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206201156272026J7LL101058.5387.41865.115627
20/06/2026 200.000,00 6171ASCB02CU6QLZ.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-200626-11:47:49 6171ASCB02CU6QLZ.20260620.114749.13085117.HA THI THANH TAM.970416
20/06/2026 69.000,00 MBVCB.14759863425.ung ho MS 2026.161(chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759866689.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759842921.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759839408.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759836804.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759834057.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 6171ASCB02CUIPQP.UNG HO MS 2026.161 - CHI HA THI YEN PHUONG-200626-11:35:55 6171ASCB02CUIPQP.20260620.113556.23780317.TRAN HIEN PHUOC.970416
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704220620112042202621PV988252.5390.36569.112043
20/06/2026 1.000.000,00 MBVCB.14759546494.Ung ho MS. 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0021000375723 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040506201104282026ZK44001741.5389.45056.110428
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14759257862.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071000795608 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#02009704050620105857202695BT076703.5390.14232.105857
20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.161#SP#020097040506201055112026MF9Z059928.5388.92767.105511
20/06/2026 50.000,00 MBVCB.14759161438.ung ho ms 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14759090599.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14759050076.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCYIM278.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171034136497.20260620.104304.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
20/06/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806201041462026aag4420033.5390.19985.104147
20/06/2026 50.000,00 6171ASCB02CU3DQJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-200626-10:40:53 6171ASCB02CU3DQJ.20260620.104053.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758778714.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 6171IBT1kCYI18SS.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171760702877.20260620.102352.2095039588.PHAN TIEN THANH.970407
20/06/2026 1.000.000,00 6171ASCB02CUS6DA.UH MS 2026 155 BA BUI THI NAM-200626-10:22:06 6171ASCB02CUS6DA.20260620.102206.7788968.TRAN THI TUYET.970416
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14758741895.ung ho ms 2026- 161 chi ha thi yen phuong.CT tu 1019650761 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 6171ASCB02CUK6US.UNG HO MS 2026.161 CHI HA THI YEN PHUONG-200626-10:14:40 6171ASCB02CUK6US.20260620.101440.6615307.LE VAN THUONG.970416
20/06/2026 150.000,00 MBVCB.14758531791.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 10.000,00 MBVCB.14758381480.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 20.000,00 6171MSCBD24W95W3.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.095417.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
20/06/2026 500.000,00 6171ASCB02CUKEB9.UNG HO MS 2026 160 CHI DANG THI THUY-200626-09:49:28 6171ASCB02CUKEB9.20260620.094929.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758240480.ung ho MS 2026.095 Vu thi Thao.CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758195108.ung ho MS 2026.161 Yen Phuong.CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 500.000,00 MBVCB.14758183333.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14758122753.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.161 (chi Ha Yen Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 200.000,00 6171IBT1kCYMACWP.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171066599660.20260620.093314.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048806200930562026iga6160640.5390.52781.093056
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14758037265.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097048806200929492026veyd156879.5389.48349.092949
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14758010138.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062009252020266911141707.5388.27936.092520
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14757946725.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14757893460.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.161( Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 50.000,00 6171TPBVI2BVEL3B.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.20260620.091034.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
20/06/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho 4 chau be mo coi me 2026 158#SP#020097048806200909112026fwak087740.5390.60754.090911
20/06/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho chi dang thi thuy ms 2026 160#SP#020097048806200908172026tmd3084810.5387.58163.090817
20/06/2026 100.000,00 MBVCB.14757705102.Chuyen tien ung ho ms 2026 161 Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/06/2026 6.868,00 6171MSCBD24W47IC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260620.085608.872866868.DUONG ANH THUY.970422
20/06/2026 30.000,00 MBVCB.14757579864.Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097042206200849492026981A310275.5389.89002.084949
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCYM1C29.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171951814892.20260620.084435.19036001096015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY THU.970407
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh#SP#0200970488062008414320266be5997632.5390.58834.084142
20/06/2026 20.000,00 6171IBT1kCYMQW36.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26171218005343.20260620.083449.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
20/06/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097041506200808432026Sq4H754692.5189.48433.080843
20/06/2026 50.000,00 6171IBT1d184LA4B.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.080551.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1iJ71H6H4.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.20260620.080355.0984041991.DAO DUC VINH.970432
20/06/2026 300.000,00 MBVCB.14756974170.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1aWFJL8A4.UNG HO MS 2026.161 (CHI HA THI YEN PHUONG).20260620.075313.700012590086.NGO QUOC ANH.970424
20/06/2026 100.000,00 Lam Viet ung ho ma so 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#02009704880620075227202618hs841740.5387.99949.075227
20/06/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970422062007470420264UIT208758.5390.85027.074704
20/06/2026 200.000,00 MBVCB.14756785202.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0251002673843 DO VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong#SP#0200970488062007284320268bbi769224.5390.31434.072843
20/06/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.161-chi Ha Thi Yen Phuong#SP#020097040506200711122026VNDM054236.5388.81607.071112
20/06/2026 10.566,00 6171IBT1kCYVML8T.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 5986 FT26171307061002.20260620.070630.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
20/06/2026 2.000.000,00 MBVCB.14756046424.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 9741733333 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.UH.MS.5960 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat#SP#020097048806200545462026249k620170.5387.43815.054546
20/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms .5960 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488062005360420263ewl614517.5389.36625.053604
20/06/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien.Uh.Ms .2026160 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806200532012026q369612497.5389.34383.053201
20/06/2026 100.000,00 6171IBT1kCYDRAWS.Ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171434261493.20260620.043744.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407
20/06/2026 446.545,00 VIETINBANK CK NGUOI GUI Nguyen Anh MS R15211958627#SP#020097041506200412042026zJ5b398474.5189.2201.041204
20/06/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy#SP#020097040506200059572026A5TP082661.5387.24816.005957
20/06/2026 5.000,00 6171IBT1kCYD6KM2.Ung ho ma so 2026.160 chi Dang Thi Thuy FT26171619609102.20260620.005913.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
20/06/2026 1.000.000,00 6170SHBAA2JIZKQD.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.20260619.233817.1006545555.DINH THI THU HUONG.970443
20/06/2026 500.000,00 6170ORCOQ2Q3LXZR.JackMon UH MS 2026.159 Em Hoang Ngoc Han.20260619.231218.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448
20/06/2026 100.000,00 6170IBT1kCYDY6HG.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26171130059102.20260619.231000.19020402657016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHAN.970407

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
11-06-2026 01:49:18 200.000,00 CT DEN:126T2660HMQX3H9K Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:11/06/2026 00:21:09
11-06-2026 06:33:49 100.000,00 126D60611RK0XDSU  Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh, ma GD 100000144507328
11-06-2026 06:48:39 100.000,00 126D60611TPS9ARE  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 07:31:36 50.000,00 ung ho ma so 2026.152
11-06-2026 07:33:18 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 07:57:43 200.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.146 ba tran thi xuan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-06-2026 08:43:56 200.000,00 126D60611R8YF41L  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 09:33:10 300.000,00 CT DEN:126T2660GM89CU03 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 09:47:22 50.000,00 126D60611XM8JSEF  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
11-06-2026 09:55:48 341.000,00 CT DEN:126T2660GN45G581 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
11-06-2026 09:56:18 100.000,00 CT DEN:126T2660GN4UC88A Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
11-06-2026 10:40:15 200.000,00 126D6061125JTC8C  Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26162530243221
11-06-2026 10:51:35 200.000,00 126D60611GFB5FRD  Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
11-06-2026 10:56:31 50.000,00 Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-06-2026 13:41:54 100.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
11-06-2026 14:00:34 200.000,00 CT DEN:126T2660GXMDMRPM MBVCB.14624436487.932272.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0181003454050 VU THI NHU QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-06-2026 14:29:10 20.000,00 126D606112S8JUKZ  IBFT Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
11-06-2026 14:29:52 20.000,00 126D606117WBK0SU  IBFT Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 14:32:35 20.000,00 126D60611TDXTVBP  IBFT Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
11-06-2026 15:27:14 100.000,00 CT DEN:126T2660H0ZU7HEC Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
11-06-2026 15:40:16 50.000,00 ZP7D0OT47T8N Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
11-06-2026 15:40:36 50.000,00 ZP7D0OT4866P Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
11-06-2026 15:42:12 50.000,00 ZP7D0OT48BFU Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 15:57:59 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 16:03:11 200.000,00 CT DEN:126T2660H2DAWQWF Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
11-06-2026 16:13:49 200.000,00 126D60611YJHTL7C  Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
11-06-2026 16:43:02 200.000,00 Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)
11-06-2026 17:10:28 100.000,00 126D60611J5YY56G  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-110626-17:10:28 6162ASCB02MH32FL
11-06-2026 17:13:05 50.000,00 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
11-06-2026 17:34:31 200.000,00 126D6061112U2LX7  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26162639037122
11-06-2026 18:04:21 200.000,00 CT DEN:126T2660H73BAC19 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
11-06-2026 18:45:10 100.000,00 CT DEN:126T2660H8P7JH2Q Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
11-06-2026 19:54:27 200.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.152 hai anh em tai nhan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-06-2026 20:52:11 30.000,00 CT DEN:126T2660HDLYNU10 MBVCB.14631539583.421211.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-06-2026 20:57:49 100.000,00 126D606113E5DU40  IBFT Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
11-06-2026 21:20:00 500.000,00 126D60611JEC0XYS  Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26163408279627
11-06-2026 21:22:07 200.000,00 126D60611S0FF6QG  Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26163310040492
11-06-2026 21:23:57 300.000,00 126D6061164FAVBY  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26163595538436
11-06-2026 21:29:39 500.000,00 126D60611FTYKXEF  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26163347058428
11-06-2026 21:55:43 200.000,00 126D6061193NJDFU  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
11-06-2026 21:56:38 500.000,00 CT DEN:126T2660HG41XY3T MBVCB.14632450919.010587.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0511000441198 HUYNH GIA CHANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-06-2026 22:34:29 200.000,00 CT DEN:126T2660HHL1MGH1 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-06-2026 22:51:29 200.000,00 CT DEN:126T2660HJ8H7137 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 01:43:27 100.000,00 CT DEN:126T2660K9T9F72K Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:12/06/2026 00:24:46
12-06-2026 01:53:36 500.000,00 126D60612XCKDB4L  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:12/06/2026 00:59:18
12-06-2026 07:14:54 100.000,00 Ung ho MS 2026.153
12-06-2026 07:35:28 50.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 07:45:51 200.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.144 chau nong quoc khanh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12-06-2026 07:51:12 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 08:06:10 250.000,00 ZP7D0PQRQ1RN Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 08:08:11 50.000,00 CT DEN:126T2660J5VMR7UN Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
12-06-2026 08:26:11 300.000,00 ung ho MS 2026.148 ( hai me con chi Pham Thi Duyen)
12-06-2026 09:06:04 50.000,00 126D60612G4HUAVL  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026124
12-06-2026 09:36:57 100.000,00 126D606120W0CW48  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-120626-09:36:56 6163ASCB02MIMXX8
12-06-2026 10:43:08 100.000,00 126D60612NU79CYF  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
12-06-2026 11:03:41 300.000,00 126D606125GCYNA0  Ung ho MS 2026. 152
12-06-2026 11:16:17 500.000,00 126D60612RY2RMBP  Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
12-06-2026 11:31:23 200.000,00 CT DEN:126T2660JDRZBVPB Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 11:31:55 200.000,00 CT DEN:126T2660JDSPNCXZ Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 11:48:39 5.000.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
12-06-2026 12:21:45 200.000,00 126D606121GL8UNF  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163353076989
12-06-2026 13:06:56 300.000,00 CT DEN:126T2660JHG5XEZK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 13:10:11 200.000,00 126D606121LC0DBG  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163306133505
12-06-2026 13:12:28 1.000.000,00 126D60612RRHYHNC  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 13:16:00 100.000,00 126D60612CSEQPQK                                     Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 13:19:55 200.000,00 CT DEN:126T2660JHZA9LKJ LE HOANG NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.153 em Dang Van Kim
12-06-2026 13:21:47 200.000,00 126D60612LNQRS7A  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163309371318
12-06-2026 13:22:56 50.000,00 ZP7D0PQTAC97 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 13:31:09 300.000,00 CT DEN:126T2660JJE4LEB3 MBVCB.14639674430.818846.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 2832019988 NGUYEN NGUYET ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-06-2026 13:58:02 100.000,00 126D60612RMHWER4  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 13:59:09 100.000,00 CT DEN:126T2660JKH4BC4S MBVCB.14639979442.005791.Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-06-2026 14:10:11 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 14:13:24 100.000,00 126D6061270773ED  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26163209885640
12-06-2026 14:27:30 200.000,00 CT DEN:126T2660JLLJT8PD MBVCB.14640319813.209997.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0401000415556 LE VAN HOA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-06-2026 14:28:47 100.000,00 126D60612WBHW4P6  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
12-06-2026 15:29:56 100.000,00 CT DEN:126T2660JP10DD2J Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
12-06-2026 15:37:50 200.000,00 CT DEN:126T2660JPBF4MC8 MBVCB.14641270207.792448.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1050679181 VU KHANH LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-06-2026 15:42:40 150.000,00 CT DEN:126T2660JPHU7JJQ Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 16:12:31 150.000,00 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
12-06-2026 16:20:42 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.153 ( em dang van kim )
12-06-2026 17:10:57 25.000,00 126D606127CQNLZS  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
12-06-2026 17:11:42 200.000,00 MS 2026 153
12-06-2026 17:45:34 200.000,00 Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)
12-06-2026 20:03:41 50.000,00 133193917813-0903219752-Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
12-06-2026 20:23:55 50.000,00 CT DEN:126T2660K0F7NZAG MS 2026.153
12-06-2026 20:35:38 120.000,00 CT DEN:126T2660K0WPJHRE MBVCB.14646871984.367508.gd,em QM va NM ung ho MS 2026.153 Dang Van Kim.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-06-2026 20:41:32 120.000,00 CT DEN:126T2660K14GBU91 MBVCB.14646985625.429821.gd,QM va NM ung ho MS 2026.152 (Tai va Nhan ).CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-06-2026 06:59:13 100.000,00 CT DEN:126T2660MD1S33GG Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13-06-2026 06:59:53 50.000,00 CT DEN:126T2660MD2NGMT5 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
13-06-2026 07:31:41 200.000,00 126D60613VU7ETZ3  Ung ho MS 2026.154 ba Dang Thi Thu FT26164771748457
13-06-2026 07:36:21 10.000,00 CT DEN:126T2660KSK7C6M9 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13-06-2026 07:37:12 50.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13-06-2026 07:53:45 200.000,00 CT DEN:126T2660KT869QAS Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
13-06-2026 07:56:24 500.000,00 Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)
13-06-2026 08:19:31 200.000,00 MS 2026. 154 ba Dang Thi Thu
13-06-2026 08:21:10 500.000,00 VUONG THI THO unghoMS 2026154 ( DangthiThu)
13-06-2026 09:05:24 200.000,00 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13-06-2026 09:25:03 100.000,00 Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)
13-06-2026 10:28:12 50.000,00 126D6061309RZCKP  Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26164406048367
13-06-2026 10:36:09 500.000,00 126D60613MJENJDP  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26164073077019
13-06-2026 10:39:02 50.000,00 126D60613A8KA9WA  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026125
13-06-2026 12:22:04 100.000,00 Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu)
13-06-2026 12:22:45 100.000,00 Ung ho MS 2026.153 (em Dang Van Kim)
13-06-2026 12:24:21 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.154 ( ba dang thi thu )
13-06-2026 12:57:58 200.000,00 126D60613C7LZQCJ  IBFT Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
13-06-2026 13:07:37 100.000,00 CT DEN:126T2660L5ENKN56 MBVCB.14655033852.830740.Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-06-2026 14:24:01 200.000,00 CT DEN:126T2660L8DJWL7K Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
13-06-2026 19:56:31 200.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.154 ba dang thi thu.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
13-06-2026 20:17:17 200.000,00 LA THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026  . 110 em Nguyen Hoang Anh
13-06-2026 20:27:38 1.000.000,00 126D60613N4WYVC9  Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh-130626-20:27:38 6164ASCB02MPIKFR
13-06-2026 21:30:29 50.000,00 Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-06-2026 06:03:57 200.000,00 Ung ho MS2026.146 (baf Tran thi Xuan)
14-06-2026 07:59:39 100.000,00 Ung ho MS 2026.155( ba Bui Thi Nam)
14-06-2026 08:04:15 100.000,00 ung ho MS 2026.153( em Dang Van Kim)
14-06-2026 08:25:50 50.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 08:30:18 300.000,00 CT DEN:126T2660MGL1V9SD Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 08:48:13 48.888,00 CT DEN:126T2660MH9QARTR MBVCB.14666452138.464365.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0051000516062 NGUYEN THI HONG DIEP toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-06-2026 09:21:41 500.000,00 126D60614PU39CLW  Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu-140626-09:21:41 6165ASCB02M5DMVB
14-06-2026 12:21:50 30.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
14-06-2026 13:06:56 20.000,00 CT DEN:126T2660MTBCKTUM Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 13:10:11 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.155 ( ba bui thi nam )
14-06-2026 13:40:01 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
14-06-2026 13:40:21 100.000,00 Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My
14-06-2026 13:40:51 100.000,00 Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen
14-06-2026 14:58:53 100.000,00 CT DEN:126T2660MXP6Y64T Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
14-06-2026 14:59:53 100.000,00 CT DEN:126T2660MXQHW2CW Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
14-06-2026 15:01:33 100.000,00 CT DEN:126T2660MXSQA3FU Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
14-06-2026 15:02:01 100.000,00 CT DEN:126T2660MXTB6P59 Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
14-06-2026 15:02:30 100.000,00 CT DEN:126T2660MXTZE3FN Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 16:00:25 100.000,00 CT DEN:126T2660N02FGMHS Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 16:09:19 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 16:12:53 100.000,00 MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh
14-06-2026 16:34:22 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 16:46:11 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
14-06-2026 16:46:36 50.000,00 Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
14-06-2026 18:58:37 100.000,00 Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
14-06-2026 18:59:28 100.000,00 Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
14-06-2026 20:06:39 250.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
14-06-2026 20:44:56 200.000,00 CT DEN:126T2660NB46F6CS Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
14-06-2026 21:42:17 50.000,00 126D60614UGA5M0S  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
14-06-2026 23:08:31 100.000,00 Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
14-06-2026 23:15:27 300.000,00 126D60614NT5E2HF  UH MS 2026142 be ngo phi phuoc hung
14-06-2026 23:16:21 300.000,00 126D60614HTF40YD  Uh ms 2026132 4 chau mo coi
14-06-2026 23:17:22 300.000,00 126D606143GD583C  Uh ms 2026148 me con chi pham thi duyen
15-06-2026 01:30:47 300.000,00 126D606143LV8HJB  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam; thoi gian GD:14/06/2026 23:54:14
15-06-2026 01:31:29 100.000,00 126D60614FTW57XY  Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung; thoi gian GD:14/06/2026 23:55:48
15-06-2026 06:37:34 30.000,00 126D60615QJT2ZBH  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166069313587
15-06-2026 06:50:27 10.000,00 CT DEN:126T2660QNKDJRMH Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 06:55:27 100.000,00 CT DEN:126T2660QNRZWART Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
15-06-2026 07:26:09 2.000.000,00 CT DEN:126T2660P20Y2EW1 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
15-06-2026 07:31:56 50.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 08:07:43 200.000,00 126D606155HFPKM0  Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van
15-06-2026 08:08:30 200.000,00 126D60615BSSCYW9  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 08:09:35 200.000,00 126D6061535Z0J9X  Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
15-06-2026 08:10:04 200.000,00 126D60615RATW4SH  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
15-06-2026 08:16:20 300.000,00 126D60615BC3R4HW  IBFT LY THANH HUY chuyen tien ung ho MS 2026.156 nguyen van yen
15-06-2026 08:17:56 50.000,00 ung ho ma so 2026.152
15-06-2026 08:18:56 50.000,00 ung ho ma so 2026.153
15-06-2026 08:19:15 50.000,00 ung ho ma so 2026.154
15-06-2026 08:19:46 50.000,00 ung ho ma so 2026.155
15-06-2026 08:28:05 100.000,00 126D60615MNKR9Y0  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 08:42:27 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 08:43:40 100.000,00 133520630213-0909648797-Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 08:53:07 12.569,00 126D60615BGKGZK0  Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-06-2026 08:54:20 300.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
15-06-2026 08:55:19 100.000,00 133521945504-0909648797-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
15-06-2026 09:02:38 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 09:09:17 100.000,00 126D606151G5C4PR                                     Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 09:17:03 1.000.000,00 126D60615V2LL4J9  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 09:26:50 30.000,00 Ung ho MS 2026.154 (ba Dang Thi Thu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-06-2026 09:31:12 200.000,00 CT DEN:126T2660P6W2UDTR Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 09:31:41 200.000,00 CT DEN:126T2660P6WQ3DX8 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 09:47:16 300.000,00 ung ho MS 2026.156 (ong nguyen van yen)
15-06-2026 09:48:06 500.000,00 VUONG THI THO ungho MS2026.156 ( Nguyenvanyen)
15-06-2026 09:49:52 50.000,00 126D60615URTR718  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 09:55:14 50.000,00 ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 10:07:09 100.000,00 126D60615F1L9P05  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 10:25:13 500.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 10:35:15 500.000,00 126D60615GP7U5DV  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 11:01:50 200.000,00 CT DEN:126T2660PADS4D98 PHAM QUANG TAM chuyen tien ms 2026156 ong nguyen van yen
15-06-2026 11:24:15 50.000,00 TRAN PHUONG THAO ung ho MS 2025.264
15-06-2026 11:46:24 100.000,00 Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
15-06-2026 11:54:17 100.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 12:26:19 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 12:32:40 200.000,00 Ung ho MS 2026.156 ong NVYen
15-06-2026 12:56:40 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 13:18:09 23.000,00 Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)
15-06-2026 13:27:03 100.000,00 CT DEN:126T2660PG1J4L7D Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 13:47:08 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
15-06-2026 14:34:34 100.000,00 Ung ho MS 2026.156 (ong Nguyen Van Yen)
15-06-2026 14:59:48 100.000,00 126D60615T5587V1  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26166005185040
15-06-2026 14:59:51 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.156 ( ong nguyen van yen )
15-06-2026 15:59:53 100.000,00 CT DEN:126T2660PMZC7Z6Y Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 16:05:33 100.000,00 CT DEN:126T2660PN6URFVA Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
15-06-2026 17:39:41 150.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 18:47:06 100.000,00 CT DEN:126T2660PUG5MSRR Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 18:49:37 200.000,00 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 18:49:55 100.000,00 CT DEN:126T2660PUKWSBF5 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
15-06-2026 19:14:19 100.000,00 126D60615M421AQW  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26166052930503
15-06-2026 19:28:16 200.000,00 CT DEN:126T2660PW2J5QW0 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
15-06-2026 21:51:27 50.000,00 126D60615BU8E5M8  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim
15-06-2026 22:32:56 200.000,00 CT DEN:126T2660Q38DJ4WK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
15-06-2026 22:37:02 100.000,00 CT DEN:126T2660Q3DU1VWU Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
16-06-2026 06:17:41 150.000,00 TA HUY BINH MS 2026.154 ong nguyen van yen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
16-06-2026 07:03:05 50.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 07:41:35 150.000,00 CT DEN:126T2660QQJXHUL5 MBVCB.14696901814.555269.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-06-2026 07:50:06 100.000,00 CT DEN:126T2660QQW5QBLV MBVCB.14697011537.631590.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 9912388103 NGUYEN THU QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-06-2026 07:52:58 66.000,00 ZP7D0TI2E1AH Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 07:56:53 10.000,00 126D60616VAL5Y2H  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
16-06-2026 07:57:45 10.000,00 126D60616PUGTWW0  Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
16-06-2026 07:58:15 10.000,00 126D6061692SL7YY  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
16-06-2026 07:58:41 10.000,00 126D60616M0AS40Q  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
16-06-2026 07:59:00 10.000,00 126D60616QGNZFKY  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 08:04:18 300.000,00 CT DEN:126T2660QREXG8R9 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 08:07:51 100.000,00 ung ho ma so 2026.157
16-06-2026 08:12:31 30.000,00 126D60616QBBASXQ  ung ho 2026.157 ( ngoc linh , khanh linh )
16-06-2026 08:12:53 300.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 08:18:49 500.000,00 126D60616DN5M6NR  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-08:18:49 6167ASCB02CBFRN2
16-06-2026 08:27:45 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 08:32:12 200.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
16-06-2026 08:35:04 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
16-06-2026 08:36:01 200.000,00 DAO PHUC HUY Chuyen tien ung ho 2 chau Ngoc Linh  Khanh Linh   MS 2026.157
16-06-2026 08:44:09 200.000,00 CT DEN:126T2660QSZJCQ4T Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 08:45:05 100.000,00 TRINH DINH THUY Chuyen tien( ung ho MS 2026. 157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
16-06-2026 08:46:15 300.000,00 ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
16-06-2026 08:50:18 10.000,00 CT DEN:126T2660QT7NF589 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 09:00:12 100.000,00 126D60616U73Q7CS  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh-160626-09:00:12 6167ASCB02CBZWBU
16-06-2026 09:22:53 50.000,00 126D6061613LZDE1  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167040873915
16-06-2026 09:28:33 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 09:33:03 100.000,00 CT DEN:126T2660QUW41Z60 MBVCB.14698400929.574146.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-06-2026 09:49:09 100.000,00 CT DEN:126T2660QVHCNBG1 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 09:51:08 300.000,00 126D606165V171F3  Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu
16-06-2026 10:14:38 300.000,00 Ung ho ms2026.154 Ba Dang Thi Thu chuc ba mau khoe
16-06-2026 10:20:17 50.000,00 Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
16-06-2026 10:38:23 200.000,00 CT DEN:126T2660QXEDAAYZ Vietinbank;114000161718;MS 2026.157 ngoc linh khanh linh
16-06-2026 10:41:47 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 10:52:05 2.000,00 126D60616L7CVQ0X  Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
16-06-2026 10:56:32 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 11:16:16 50.000,00 126D60616A16SCJR  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 11:18:55 400.000,00 CT DEN:126T2660QYZXJJ55 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 11:20:38 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 11:53:50 20.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 12:33:15 500.000,00 126D606165Z7RPY2  TRAN THI ANH HONG chuyen tien Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 12:37:09 100.000,00 ung ho MS 2026.157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 12:46:46 100.000,00 126D606160HNNHZM  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 12:51:18 200.000,00 CT DEN:126T2660R2KX4MFX Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 13:07:56 50.000,00 Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
16-06-2026 13:17:01 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 13:21:35 400.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.157 ( hai be ngoc linh va khanh linh )
16-06-2026 13:23:20 50.000,00 UNG HO MS 2026.157 (2 be Ngoc Linh va Khanh Linh)
16-06-2026 13:23:56 100.000,00 126D60616782FBVH  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167617355215
16-06-2026 13:32:46 50.000,00 126D606160GNL5NT  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 13:52:30 300.000,00 126D60616XAY40LQ  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167846452188
16-06-2026 14:01:43 50.000,00 Ung ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-06-2026 14:28:35 200.000,00 126D60616VL4ZLZ2  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167700827405
16-06-2026 14:38:47 300.000,00 CT DEN:126T2660R6RVKN5T MBVCB.14702609729.186210.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-06-2026 15:30:04 200.000,00 CT DEN:126T2660R8RKFADV Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 15:34:32 200.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 16:22:14 200.000,00 gui be hop sua
16-06-2026 17:08:29 200.000,00 126D60616VS55M1A  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 17:11:26 100.000,00 126D606164Q6PW6Y  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
16-06-2026 17:13:54 100.000,00 126D6061685RXRPY  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
16-06-2026 17:19:55 200.000,00 133719969791-0399193093-Ung ho MS 2025157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 17:27:50 200.000,00 Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh)
16-06-2026 17:36:32 200.000,00 126D60616ST4QFDB  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 17:57:51 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 18:11:47 100.000,00 126D60616ENFCQ2Q  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
16-06-2026 18:40:00 200.000,00 126D60616FZHLC90  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167660515184
16-06-2026 19:01:17 100.000,00 126D60616LBMR2VD  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26167981974060
16-06-2026 19:13:24 100.000,00 126D606160YP5XKX  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 19:18:58 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
16-06-2026 22:15:06 200.000,00 CT DEN:126T2660RQGFFHRL Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
17-06-2026 02:00:21 200.000,00 126D60617RL013ZW  Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26168236206829; thoi gian GD:17/06/2026 01:25:57
17-06-2026 03:51:39 100.000,00 126D606170308455  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
17-06-2026 07:11:14 200.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
17-06-2026 07:12:41 100.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tienUng ho MS 2026.155 (ba Bui Thi Nam)
17-06-2026 07:13:05 10.000,00 CT DEN:126T2660SBCW9H9Q Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 07:25:23 50.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 07:35:23 500.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 08:10:32 200.000,00 126D60617N0PT6ZJ  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168321300353
17-06-2026 08:11:43 200.000,00 126D6061799D7BN0  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26168345846607
17-06-2026 08:12:15 200.000,00 126D606170AXNRF3  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26168840491765
17-06-2026 08:12:47 200.000,00 126D6061777H0E9Q  Ung ho MS 2026154 ba Dang Thi Thu FT26168060806102
17-06-2026 08:13:17 200.000,00 126D6061787U3B1D  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26168944842094
17-06-2026 08:13:42 200.000,00 126D60617QQH5HRD  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26168795009241
17-06-2026 08:15:36 200.000,00 126D606170PNEAS9  Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26168960026993
17-06-2026 08:16:02 200.000,00 126D6061769S7K52  Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26168230557078
17-06-2026 08:16:30 200.000,00 126D60617D36P7WC  Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26168494564648
17-06-2026 08:16:55 200.000,00 126D606173DEYN5H  Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26168980660004
17-06-2026 08:41:04 200.000,00 126D60617N6WNMFX  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
17-06-2026 08:59:22 500.000,00 CT DEN:126T2660SFH7Y0L8 Ung ho MS 2026.158 bon chau be mo coi
17-06-2026 09:03:42 100.000,00 Ung ho MS 2026029 chi Duong Thi Thoa
17-06-2026 09:11:22 100.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 09:22:42 1.000.000,00 126D60617KJ0ZL1F  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 09:52:08 300.000,00 126D60617NETS0AY  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 09:55:53 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 10:39:54 2.000.000,00 CT DEN:126T2660SKDZVTLM Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 10:58:05 100.000,00 Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
17-06-2026 11:08:53 100.000,00 CT DEN:126T2660SLJ94VHJ Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
17-06-2026 11:17:30 100.000,00 CT DEN:126T2660SLVMXHAY Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
17-06-2026 11:17:43 100.000,00 Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
17-06-2026 11:49:01 300.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.154  ung ho 4 chau mo coi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
17-06-2026 11:50:30 100.000,00 126D60617KXU4GBW  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26168824149465
17-06-2026 11:57:51 1.000.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 11:59:57 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien 158 ( 4 chau ba mo coi )
17-06-2026 12:00:45 100.000,00 126D606173ULP9JK  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 12:49:47 100.000,00 CT DEN:126T2660SQFHK28K MBVCB.14716485506.311298.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-06-2026 13:06:30 4.000.000,00 CT DEN:126T2660SR3L6PSP Pham Quoc An va Pham Thuy Anh, Quang Ninh ung ho MS 2026.158 bon chau mo coi
17-06-2026 13:06:46 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 13:22:54 20.000,00 126D60617UGXPN59  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 13:38:49 300.000,00 126D60617N6J6VL7  Ung ho MS 2026.158 ( 4 chau be mo coi)
17-06-2026 15:08:11 50.000,00 126D60617H7ADQC5  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-170626-15:08:11 6168ASCB02C8YKF5
17-06-2026 15:26:43 400.000,00 CT DEN:126T2660SWJRXEB3 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 16:56:07 300.000,00 Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
17-06-2026 16:58:37 100.000,00 CT DEN:126T2660T043RPL8 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
17-06-2026 17:33:54 100.000,00 CT DEN:126T2660T1GQ4QLY Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
17-06-2026 18:11:28 200.000,00 CT DEN:126T2660T2YB45PB Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen
17-06-2026 19:10:30 200.000,00 126D60617JEYD7LD  Ung ho MS 2026157
17-06-2026 20:21:20 200.000,00 CT DEN:126T2660T7ZTEMGU MBVCB.14723577342.815629.Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi.CT tu 0071001070231 PHAM MINH DUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-06-2026 21:33:35 100.000,00 CT DEN:126T2660TAT7DWK0 MBVCB.14724708147.550283.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-06-2026 21:34:01 50.000,00 126D60617SLWZU1M  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26169004665749
17-06-2026 21:34:32 50.000,00 126D606171FT2WSK  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169960100017
17-06-2026 21:35:04 50.000,00 126D60617R0LU2EW  Ung ho MS 2026153 em Dang Van Kim FT26169345853849
17-06-2026 21:35:22 50.000,00 126D60617CV2W5V2  Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen FT26169049265632
17-06-2026 21:36:54 50.000,00 126D60617KFXBD52  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26169587983349
17-06-2026 21:37:18 50.000,00 126D606174CACV1Y  Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26169280806570
17-06-2026 21:39:12 62.000,00 126D60617G3NATTB  Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26169401617947
17-06-2026 21:40:01 50.000,00 Ung ho MS 2026.157 (hai be Ngoc Linh va Khanh Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-06-2026 23:10:38 100.000,00 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
18-06-2026 01:59:43 300.000,00 Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi); thoi gian GD:18/06/2026 00:17:01
18-06-2026 02:46:17 200.000,00 126D60618PN54Y85  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam FT26169679978685
18-06-2026 05:23:14 80.000,00 126D606187810X85  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
18-06-2026 06:51:58 100.000,00 CT DEN:126T2660VLE6KMWC Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 07:04:02 300.000,00 CT DEN:126T2660TYYHZ0YW MBVCB.14726868822.107950.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1050679181 VU KHANH LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 07:32:45 200.000,00 Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 07:51:55 200.000,00 126D60618NX4CKN5  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-07:51:55 6169ASCB02CFVVFJ
18-06-2026 08:01:52 10.000,00 CT DEN:126T2660U16WWENU Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 08:01:59 250.000,00 ZP7D0VDLQO9S Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 08:07:22 5.000,00 CT DEN:126T2660U1E5JAMX MBVCB.14727609157.632353.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 08:12:18 200.000,00 126D60618S5YZPJW  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-08:12:18 6169ASCB02CF3X7J
18-06-2026 08:24:20 200.000,00 126D60618DMLTN0Y  Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
18-06-2026 08:29:09 50.000,00 CT DEN:126T2660U28XKWA8 MBVCB.14727872779.828708.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 08:40:20 1.000.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien ung ho em trang van quy MS 2026.158 ( urnh hoj 4 chasu be mo coi )
18-06-2026 08:42:28 100.000,00 CT DEN:126T2660U2SJ1AZ4 Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 08:51:59 400.000,00 CT DEN:126T2660U3537BAZ MBVCB.14728167625.031877.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0051000107000 PHAM HOAI VY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 09:06:51 500.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:10:21 500.000,00 126D60618F76986N  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169135064572
18-06-2026 09:12:45 300.000,00 126D60618C2FMSGQ  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169240675785
18-06-2026 09:15:52 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 09:25:14 1.000.000,00 126D60618GJLGTTP  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:25:22 200.000,00 ung ho em ngoc han  MS2026
18-06-2026 09:30:35 100.000,00 126D606189A9J8RM  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi-180626-09:30:35 6169ASCB02CF73MW
18-06-2026 09:30:46 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.159 ( Chau Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 09:31:21 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:32:08 200.000,00 CT DEN:126T2660U4Q3VX16 NGUYEN QUANG LOC Chuyen tien Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:33:43 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:37:16 100.000,00 126D60618DT3YZRH  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169980072666
18-06-2026 09:39:46 500.000,00 ms 2026.158
18-06-2026 09:41:03 100.000,00 126D606180DKVY2V  NGUYEN DUY LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.159 E. hoang ngoc han
18-06-2026 09:43:05 50.000,00 126D60618QURPQPN  Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 09:44:53 50.000,00 126D6061877M4388  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:46:00 200.000,00 CT DEN:126T2660U58EQVLZ Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 09:46:29 200.000,00 CT DEN:126T2660U592498J Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 09:47:35 100.000,00 CT DEN:126T2660U5AH5HGX ung ho ms : 2026.159 em hoang ngoc han
18-06-2026 09:47:54 200.000,00 126D60618RZ1XKNE  Ung ho MS 2026.159 em HoangNgocHan
18-06-2026 09:58:48 600.000,00 ung ho ms 2026159 e hoang ngoc han
18-06-2026 09:59:05 200.000,00 126D60618NSRN07Y  Ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han FT26169106716875
18-06-2026 10:00:46 200.000,00 CT DEN:126T2660U5TXPG53 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 10:13:11 50.000,00 ZP7D0VDMBLD9 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 10:14:50 50.000,00 ZP7D0VDMBN4K Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 10:25:27 500.000,00 CT DEN:126T2660U6SHDNJK Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 10:27:21 100.000,00 HOANG HIEU chuyen tien ung ho chau Hoang ngoc Han
18-06-2026 10:27:44 200.000,00 BUI VAN NAM chuyen tien ung ho ms 2026159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 10:29:22 100.000,00 CT DEN:126T2660U6XPM3V8 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
18-06-2026 10:29:24 900.000,00 HOANG HIEU chuyen tien giup chau Hoang Ngoc Han
18-06-2026 10:43:02 100.000,00 126D606183F2CQBR  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169154803933
18-06-2026 10:43:56 200.000,00 CT DEN:126T2660U7GXNGMP MBVCB.14729637593.009410.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0431000211601 PHAM NGUYEN NHA TRUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 10:51:28 200.000,00 CT DEN:126T2660U7SVJDAH UH ma so 2026.159 Hoang Ngoc Han
18-06-2026 10:52:42 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 10:57:20 50.000,00 CT DEN:126T2660U80MBZ53 MBVCB.14729824777.126219.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 9989281656 NGO THI QUYNH THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 11:17:26 100.000,00 KIEU QUANG TUYEN Chuyen tien
18-06-2026 11:24:57 1.000.000,00 CT DEN:126T2660U932UHWL TRAN DUY TUAN UNG HO MS 2026.159  EM HOANG NGOC HAN
18-06-2026 11:25:41 2.000,00 126D60618C5B53UK  Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 11:36:09 100.000,00 126D60618A21T9D5  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 11:38:57 100.000,00 CT DEN:126T2660U9MKG8BY Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 11:44:46 200.000,00 TA HUY BINH MS2026.159.chau hoang ngoc han. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
18-06-2026 11:48:08 100.000,00 126D60618KPL72MN  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 11:48:10 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 12:03:54 500.000,00 126D60618BD0MMCH  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169777806083
18-06-2026 12:45:00 1.000.000,00 ung ho ms 2026.159(em hoang ngoc han)
18-06-2026 13:09:33 100.000,00 CT DEN:126T2660UD579T21 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:11:57 500.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:15:20 500.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:15:52 500.000,00 CT DEN:126T2660UDDK58Y2 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:20:27 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:21:04 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:25:43 200.000,00 126D606182LTU6EL  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:33:27 300.000,00 CT DEN:126T2660UE2SMV7B Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:36:00 200.000,00 CT DEN:126T2660UE6575AS Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:38:23 200.000,00 126D60618PCJ5RDE  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:45:31 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:55:14 100.000,00 126D60618MFW7EKM  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 13:55:41 100.000,00 CT DEN:126T2660UEY5176Y Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 13:59:00 200.000,00 CT DEN:126T2660UF2HQPN9 Vietinbank;114000161718;PHAN VIET TUAN chuyen tienMS2026.159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 14:14:29 200.000,00 126D60618NDXZJQC  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169950003212
18-06-2026 14:23:34 300.000,00 126D60618S19NS22  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169605109104
18-06-2026 14:29:14 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 14:34:02 200.000,00 126D606184DQ2NUK  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169981079352
18-06-2026 14:45:07 300.000,00 CT DEN:126T2660UGVEEY4Q MBVCB.14732763181.929393.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0011004133369 PHAM NGAN HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-06-2026 14:45:26 50.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 15:03:46 200.000,00 CT DEN:126T2660UHL1DHH5 Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen
18-06-2026 15:05:02 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 15:18:20 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 15:31:14 500.000,00 CT DEN:126T2660UJNAKT56 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 15:45:25 200.000,00 126D60618R1APK9H  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 15:53:16 200.000,00 126D60618U78HW6W  Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
18-06-2026 16:04:10 300.000,00 CT DEN:126T2660UKXTXW0Z Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
18-06-2026 16:14:24 50.000,00 126D60618MGA1YFS  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 16:15:02 50.000,00 126D60618KALF52M  Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh
18-06-2026 17:34:45 80.000,00 126D60618TMT4XUS  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26169465009793
18-06-2026 17:56:01 50.000,00 126D60618ZY4N1C5  Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh FT26169700209162
18-06-2026 17:58:03 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 18:25:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 19:12:47 150.000,00 ung ho MS 2026.159( em hoang Ngoc Han)
18-06-2026 19:23:07 500.000,00 126D60618QQJU9CJ  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han-180626-19:23:06 6169ASCB02CTR38B
18-06-2026 19:44:38 50.000,00 CT DEN:126T2660UUGY9P72 MS 2026.159
18-06-2026 19:51:52 50.000,00 CT DEN:126T2660UUSH6RQW MS 2026.157
18-06-2026 19:53:44 50.000,00 CT DEN:126T2660UUUYZRYS MS 2026.158
18-06-2026 19:56:22 100.000,00 126D6061877P545U  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 20:18:10 100.000,00 UNG HO MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
18-06-2026 21:00:46 100.000,00 CT DEN:126T2660UXFGDBHZ ung ho MS 2026.159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 21:13:45 50.000,00 126D60618KW17MJ2  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026126
18-06-2026 21:20:13 200.000,00 126D606189CJQNQR  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170033169490
18-06-2026 21:30:55 30.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 21:33:33 200.000,00 CT DEN:126T2660UYQSEGGW Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 21:44:05 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
18-06-2026 21:54:19 1.000.000,00 126D60618U3E2VSD  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han FT26170069056100
18-06-2026 21:57:51 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.159 ( em hoang ngoc han )
18-06-2026 21:59:33 1.000.000,00 126D60618H6KMX5H  Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi FT26170068327737
18-06-2026 22:36:44 200.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
18-06-2026 22:44:01 5.000,00 126D606187N2KKP9  NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.156 ong Nguyen Van Yen FT26170983365570
19-06-2026 01:44:41 200.000,00 Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han); thoi gian GD:19/06/2026 00:00:51
19-06-2026 01:47:10 200.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han; thoi gian GD:19/06/2026 00:06:02
19-06-2026 07:08:25 200.000,00 CT DEN:126T2660VM1XHQA1 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 07:09:10 200.000,00 CT DEN:126T2660VM2X3ADZ Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
19-06-2026 08:02:17 200.000,00 126D60619NUZVPPU  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 08:02:24 100.000,00 CT DEN:126T2660VP56XNJ7 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 08:06:29 100.000,00 126D60619SG4X9Z2  DUONG THI TU CHUYEN KHOANUNG HO EM HOANG NGOC HAN-190626-08:06:29 6170ASCB02CZRAVL
19-06-2026 08:06:37 10.000,00 CT DEN:126T2660VPASWEGQ Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 08:31:31 200.000,00 Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 08:34:28 100.000,00 126D60619KBUTSG6  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 08:38:01 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 08:48:48 500.000,00 CT DEN:126T2660VQYGR8TX Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 08:50:04 1.000.000,00 126D60619WPRXSNX  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 08:50:25 500.000,00 CT DEN:126T2660VR0LV809 Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh
19-06-2026 08:58:37 300.000,00 126D60619Z30U802  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 09:09:50 200.000,00 126D606197MT2SLP  Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 09:10:27 200.000,00 CT DEN:126T2660VRT2LWRH Vietinbank;114000161718;THUY TIEN ung ho MS 2026.160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 09:14:46 1.000.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 09:33:46 30.000,00 Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-06-2026 09:38:12 50.000,00 Ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi)
19-06-2026 10:01:03 50.000,00 ung ho MS 2026.160 (ung ho chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 10:10:10 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 10:17:53 300.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 10:19:25 50.000,00 ung ho ms 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 10:19:28 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.160(Dang Thi Thuy)
19-06-2026 10:35:22 500.000,00 126D60619DYTBQE8  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 10:49:10 2.000.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 10:49:41 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 10:49:41 200.000,00 CT DEN:126T2660VVN3U36P MBVCB.14744631568.877089.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-06-2026 10:50:00 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
19-06-2026 10:50:20 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
19-06-2026 10:57:00 500.000,00 CT DEN:126T2660VVXS7DGY Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 11:07:13 1.000.000,00 126D60619WQSBGD0  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 11:09:32 100.000,00 134075885029-0355563218-Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 11:14:55 200.000,00 126D60619Z1024V4  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
19-06-2026 11:17:08 200.000,00 126D60619ND0MS1P  Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
19-06-2026 11:22:05 500.000,00 126D60619XMW1RTX  Chuyen ung ho cho chi Dang Thi Thuy ma so 2026.160
19-06-2026 11:29:41 500.000,00 126D60619NJTD2PK  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 11:32:39 100.000,00 126D60619Z89AZWQ  Ung ho MS2026.158 ( 4 chau be mo coi)
19-06-2026 11:35:18 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.160 ( chi dang thi thuy )
19-06-2026 11:37:31 100.000,00 Ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 12:17:13 100.000,00 126D606192LQYZTG  ung ho MS 2026 160 dang thi thuy
19-06-2026 12:45:05 100.000,00 ung ho MS 2026.160( chi dang thi thuy )
19-06-2026 12:50:12 300.000,00 CT DEN:126T2660W0B9FD3Q MBVCB.14746342975.949036.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0351001170647 DUONG THI GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-06-2026 12:57:39 100.000,00 CT DEN:126T2660W0M3FGEH ung ho ms2026160 dang thi thuy
19-06-2026 13:15:54 100.000,00 126D60619E6X834J  Ung ho MS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
19-06-2026 13:17:40 100.000,00 126D60619DTCTLLX  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170158544926
19-06-2026 13:22:07 50.000,00 Ung ho MS 2026.160 (Chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 13:41:05 300.000,00 ung ho MS 2026.160(chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 13:52:45 50.000,00 CT DEN:126T2660W2RVMAGT Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 13:58:45 100.000,00 126D60619T1F9X9U  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170506090329
19-06-2026 14:38:00 300.000,00 ung ho MS 2026.160 (chi Dang Thi Thuy)
19-06-2026 14:44:28 300.000,00 126D60619BPG16LG  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 15:21:32 100.000,00 126D60619VHUJW6A  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26170958298758
19-06-2026 15:27:08 150.000,00 CT DEN:126T2660W6EHCU36 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 15:28:44 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 15:35:49 100.000,00 126D60619C908XVU  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 16:27:39 100.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 16:34:41 1.000.000,00 CT DEN:126T2660W91QCE3L Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 17:23:09 250.000,00 126D6061993CY407  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy-190626-17:23:08 6170ASCB02CRH64W
19-06-2026 17:39:27 1.000.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 18:41:41 100.000,00 126D60619NC7HJSS  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 20:52:40 200.000,00 CT DEN:126T2660WK2DP1UP MBVCB.14753639157.621578.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-06-2026 21:18:51 100.000,00 CT DEN:126T2660WL2ZATAG Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 21:22:03 100.000,00 CT DEN:126T2660WL76L9JM Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 21:25:33 50.000,00 Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
19-06-2026 21:25:56 50.000,00 Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
19-06-2026 21:26:30 50.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
19-06-2026 21:28:56 200.000,00 CT DEN:126T2660WLG9CFQH Ung ho MS 2026158 4 chau be mo coi
19-06-2026 21:48:28 300.000,00 NGUYEN THI TUYET MAI UHMS 2026.159 (em Hoang Ngoc Han)
20-06-2026 06:22:15 200.000,00 ta huy binh UH Ms2026.157 chau khanh linh va ngoc linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
20-06-2026 06:52:11 100.000,00 CT DEN:126T2660YW9PF2MR MBVCB.14756178620.391943.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0501000012532 HOANG THI YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 07:00:36 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
20-06-2026 07:19:01 10.000,00 CT DEN:126T2660X9DJ0ERZ Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 08:25:55 100.000,00 CT DEN:126T2660XBZVL867 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 08:43:53 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 08:55:22 50.000,00 2026.161 ha thi yen phuong
20-06-2026 08:56:00 100.000,00 126D6062045JZQYK  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 09:10:27 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 09:10:29 500.000,00 LE THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026161 Ha thi YenPhuong
20-06-2026 09:34:47 200.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
20-06-2026 09:39:56 100.000,00 126D60620SJ16742  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171459618945
20-06-2026 10:00:34 100.000,00 Ung ho MS 2026.161 (chi Ha Thi Yen Phuong)
20-06-2026 10:02:36 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 10:52:07 100.000,00 CT DEN:126T2660XHNXUJ8T Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 11:49:27 100.000,00 126D6062043RMAEN  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26171090521000
20-06-2026 11:52:57 1.000.000,00 CT DEN:126T2660XL194JAF Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 11:54:48 500.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 12:25:17 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 12:30:39 100.000,00 ZP7D119A9FAD Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 12:53:09 50.000,00 CT DEN:126T2660XNCRXUKA MBVCB.14760835493.523759.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0451001831598 BUI THI THUY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 13:07:26 300.000,00 CT DEN:126T2660XNXM0M8A Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 13:09:48 300.000,00 UNG HO MS 2026.161( Ha Thi Yen Phuong)
20-06-2026 13:17:36 200.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 13:21:29 110.000,00 CT DEN:126T2660XPG6G5CP MBVCB.14761131647.709355.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.160 Dang Thi Thuy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 13:23:08 110.000,00 CT DEN:126T2660XPJCES8W MBVCB.14761159096.719905.gd,c QM va NM ung ho MS 2026.158 (4 chau be mo coi).CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 13:29:22 300.000,00 126D606204BQGSP9  Ung ho MS 2026.161
20-06-2026 13:34:42 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 13:42:24 300.000,00 126D60620WW9P1PQ  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 13:50:51 100.000,00 126D606200XSHV7D  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong-200626-13:50:50 6171ASCB02CWC1SN
20-06-2026 14:16:40 300.000,00 CT DEN:126T2660XRM1RGWK MBVCB.14761698463.055794.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 14:18:36 500.000,00 CT DEN:126T2660XRPLUHJG MBVCB.14761719105.068323.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 14:22:30 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 15:08:16 500.000,00 134229616607-0909669885-Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 15:17:32 100.000,00 126D60620U6FS8EF  NHAN NGOC VAN CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 2026.160  CHI DANG THI THUY-200626-15:17:31 6171ASCB02CWWHEK
20-06-2026 15:27:59 200.000,00 CT DEN:126T2660XUD7J8NG Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 16:08:25 200.000,00 CT DEN:126T2660XVYMAH7W Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 16:26:17 25.000,00 126D60620AL8AGZP  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 16:31:42 25.000,00 126D60620G6K1JA9  Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam
20-06-2026 16:31:48 100.000,00 126D60620Y1EGZ0S  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 17:29:35 50.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 17:50:12 200.000,00 CT DEN:126T2660XZX17MP0 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 18:08:34 200.000,00 CT DEN:126T2660Y0M9X5R4 Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
20-06-2026 18:09:33 100.000,00 CT DEN:126T2660Y0NL3T47 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 18:10:10 200.000,00 CT DEN:126T2660Y0PDSLN7 Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van
20-06-2026 18:11:13 200.000,00 CT DEN:126T2660Y0QT4GSZ Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc
20-06-2026 18:12:09 100.000,00 CT DEN:126T2660Y0S1198M Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong
20-06-2026 18:13:53 100.000,00 CT DEN:126T2660Y0UA8HT5 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
20-06-2026 18:41:53 100.000,00 Ung ho MS 2026.261 (chi Ha Thi Yen Phuong)
20-06-2026 19:57:55 200.000,00 PHAN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.161  C Ha thi Yen Phuon
20-06-2026 20:08:17 100.000,00 CT DEN:126T2660Y59CY4Z7 MBVCB.14767206988.652814.Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 20:09:43 100.000,00 CT DEN:126T2660Y5B90LDU MBVCB.14767229546.668131.Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 20:10:28 100.000,00 CT DEN:126T2660Y5C8RV5D MBVCB.14767246182.676006.Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 20:11:48 100.000,00 CT DEN:126T2660Y5E0ZD24 MBVCB.14767259313.689411.Ung ho MS 2026157 hai be Ngoc Linh va Khanh Linh.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 20:12:20 100.000,00 CT DEN:126T2660Y5EQSF7M MBVCB.14767273873.695233.Ung ho MS 2026156 ong Nguyen Van Yen.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 20:13:10 100.000,00 CT DEN:126T2660Y5FTY4DA MBVCB.14767280576.703937.Ung ho MS 2026155 ba Bui Thi Nam.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-06-2026 20:22:45 50.000,00 CT DEN:126T2660Y5UG6C87 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 21:47:55 200.000,00 126D60620TUKVV4A  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 22:05:58 100.000,00 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 22:08:54 100.000,00 CT DEN:126T2660Y9YNVRAB Ung ho MS 2026159 em Hoang Ngoc Han
20-06-2026 22:09:57 100.000,00 Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy
20-06-2026 22:36:42 100.000,00 CT DEN:126T2660YB1CQL07 Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 23:03:10 200.000,00 CT DEN:126T2660YC2B8H3G Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 23:15:46 50.000,00 126D60620ZQG17WN  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173148514811
20-06-2026 23:17:32 50.000,00 126D60620Q6DEFTU  Ung ho MS 2026161 chi Ha Thi Yen Phuong FT26173069239042
20-06-2026 23:18:54 50.000,00 126D60620KRKSLAT  Ung ho MS 2026160 chi Dang Thi Thuy FT26173393002901
20-06-2026 23:23:47 200.000,00 CT DEN:126T2660YCVJH7U4 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.161 chi Ha Thi Yen Phuong
20-06-2026 23:25:49 50.000,00 126D60620PKPZQ8B  Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26173105266471

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