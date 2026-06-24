Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 5/2026Trong 10 ngày cuối tháng 5/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 680.320.078 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/06/2026
|100.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .UH .MS .2026067 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970488060122473320269m9f361155.5390.72385.224733
|01/06/2026
|400.000,00
|6152IBT1iJAD2HZ6.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2026139 2026140 2026141 2026142 moi ma so 100 k.20260601.223653.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|01/06/2026
|300.000,00
|6152VNIB02MLV18N.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260601.215413.929228386.NGUYEN THI HONG DUONG.970441
|01/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14482296490.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14482234466.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14482125552.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026067 be Nguyen Gia Bao#SP#020097040506012121552026G4B1008989.5390.69695.212143
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14482043585.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.140 ( em Doan Duy Khanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14481997432.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCVHIWP2.Ung ho MS 2026.138 FT26152702039704.20260601.211534.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|01/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14481242697.ung ho MS2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048806012026152026bjt2950291.5389.58642.202556
|01/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048806012024112026p6b4941961.5388.45730.202411
|01/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048806012023032026ti4h937277.5390.38240.202303
|01/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806012022182026vkl5934231.5189.33708.202207
|01/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970488060120210520262t8w929160.5389.25716.202105
|01/06/2026
|5.000,00
|6152IBT1kCVZ7K4H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26152012183074.20260601.201245.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14480390568.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|1.200.000,00
|6152IBT1iJASG4DW.Ung ho MS 2026 - 134 - 135 - 136.20260601.193529.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|01/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14480325239.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.142 ( be Ngo phi Phuoc Hung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|1.200.000,00
|6152IBT1iJASGP7N.Ung ho MS 2026 - 134 - 135 - 136.20260601.193439.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|01/06/2026
|1.200.000,00
|6152IBT1iJASGMLU.Ung ho MS 2026 - 131 - 132 - 133.20260601.193343.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCVZ9ITV.Ung ho MS 2026.142 Be Ngo Phi Phuoc Hung FT26152460159490.20260601.193321.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|01/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14479350275.nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220601184222202623B8477329.5387.78058.184222
|01/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806011821482026wf33404100.5189.38699.182148
|01/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.140. em Doan Duy Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806011758132026zkue293590.5389.81067.175801
|01/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.140 Em Doan Duy Khanh#SP#020097040506011751332026J9UB060330.5387.34026.175134
|01/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 Be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040506011749492026MHO0049909.5387.22145.174938
|01/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.139 Em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405060117480620266J3C039549.5388.10107.174806
|01/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 Em Nguyen Thi Thao#SP#020097040506011746402026NBHJ031147.5388.98848.174640
|01/06/2026
|20.000,00
|6152IBT1iJAS2U3P.tu thien.20260601.174208.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-010626-17:40:16 DJuq980821#SP#020097041606011740172026DJuq980821.5390.53957.174017
|01/06/2026
|200.000,00
|2026.142 be Ngo phi phuoc hung#SP#020097048806011726082026abjk129940.5390.52529.172608
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14477594221.Chuyen tien ung ho.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14477509869.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)#SP#020097041506011639392026NldH804578.5189.48633.163940
|01/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14476933189.Ung ho MS 2026.142 (chau Ngo Phi Phuoc Hung - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14476877596.ung ho MS 2026.140.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14476885242.ung ho MS 2026.139.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14476867848.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131557490177.20260601.131557490177-0973192724_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|01/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14476782001.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14476581310.ms2026.142 ngo phi phuoc hung.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040506011602472026VMIU065913.5189.33598.160247
|01/06/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131553207339.20260601.131553207339-0343882448_Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|01/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026067 be Nguyen Gia Bao. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#02009704220601154254202696OF773796.5388.23284.154254
|01/06/2026
|5.000,00
|6152VNIB02M2EUAC.ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung ).20260601.150924.912281212.GIANG MY LINH.970441
|01/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14475766894.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|6152SHBAA2FHWWHR.ung ho Ms 2026.146 Be ngo phi phuoc hung .20260601.143440.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|01/06/2026
|200.000,00
|6152SHBAA2FHW4YW.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.141 be Nguyen Thi Thao.20260601.143302.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|01/06/2026
|100.000,00
|6152TPBVI2A3ZMLD.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260601.143220.03628447301.TRAN THI HUE.970423
|01/06/2026
|200.000,00
|6152SHBAA2FHWTIE.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260601.143154.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|01/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704220601141207202606E8744227.5387.76265.141156
|01/06/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042206011411302026BSY6380414.5189.74479.141131
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14475048134.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806011400082026ilae396150.5390.22641.135949
|01/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-010626-13:59:50 2J8p259019#SP#0200970416060113595020262J8p259019.5387.22026.135951
|01/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.142 BE NGO PHI PHUOC HUNG-010626-13:59:02 GDuu044610#SP#020097041606011359032026GDuu044610.5390.19283.135903
|01/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14474884399.Bun ung ho Ms 2026.138 (be Ho Thi kim Anh).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14474858227.Bull ung ho Ms 2026.140(em Doan Duy Khanh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14474812742.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THE NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.142#SP#020097042206011335112026SBYG578959.5388.17225.133512
|01/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131538917832.20260601.131538917832-0854076607_Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01/06/2026
|300.000,00
|6152TPBVI2A3FTC2.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.133011.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
|01/06/2026
|50.000,00
|6152IBT1kCV7J28K.MS 2026.142 FT26152472914115.20260601.130917.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|01/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806011300352026jg3i258742.5387.76148.130035
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCVGNQYZ.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26152985008577.20260601.125754.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|01/06/2026
|200.000,00
|6152WBVNA2FHTFE7.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.125253.101001247731.LE THI TUYET NHUNG.970412
|01/06/2026
|30.000,00
|6152VNIB02M2MYLR.Ung ho MS 2026.142( be Ngo Phi Phuoc Hung).20260601.124559.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14474095502.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042206011222452026VWTF358525.5389.97165.122234
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCVGGCW3.Ung ho MS 2026.141 Em Nguyen Thi Thao FT26152602145506.20260601.121653.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|01/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy. cau mong phep mau se den voi con, mong con de khoe manh binh an.#SP#020097048806011157502026vp7m074780.5388.53708.115750
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806011153522026eio1060281.5387.29369.115341
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14473147412.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14473132534.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14473083175.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14472901485.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0261003465887 NGUYEN THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14472881528.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0261003465887 NGUYEN THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14472550897.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14472339953.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho 2026.142 ( Be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|1.000.000,00
|TRAN THI TUYET CK UH MS 2026 137 EM VU GIANG TRUONG-010626-10:28:57 Vm3a509729#SP#020097041606011028572026Vm3a509729.5389.12259.102857
|01/06/2026
|20.000,00
|6152MSCBD2T4HQCJ.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260601.102404.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14471932194.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14471914984.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|20.000,00
|6152MSCBD2T4XAGA.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.100046.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806010952092026hrr6602527.5390.3115.095209
|01/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MA SO 2026.142 BE NGO PHI PHUOC HUNG-010626-09:35:39 OjC7908399#SP#020097041606010935402026OjC7908399.5390.15555.093528
|01/06/2026
|200.000,00
|6152IBT1kCV4TAGD.Ung ho MS2026.140 FT26152046012051.20260601.093524.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|01/06/2026
|200.000,00
|6152IBT1kCV4T5P5.Ung ho MS2026.141 FT26152842816879.20260601.093508.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|01/06/2026
|600.000,00
|SHGD:10000923.DD:260601.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.141 CHUC NGUYEN TH I THAO MAU KHOE
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14471318271.Ung ho MS 2026.141( em Nguyen Thi Thao).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|50.000,00
|6152IBT1d1IP1UDG.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.092713.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|01/06/2026
|200.000,00
|6152IBT1kCV4EL2G.Ung ho be Ngo Phi Phuoc Hung, MS 2026. 142 FT26152570812076.20260601.092214.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14471175266.Chuyen tien ung ho MS 2026 142 Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCV477XK.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152817568739.20260601.091623.19037911706018.VND-TGTT-DINH BAO LONG.970407
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCV47VXI.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152509061684.20260601.091525.19037911706018.VND-TGTT-DINH BAO LONG.970407
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1iJA25RV4.Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.090108.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|01/06/2026
|50.000,00
|6152MCOBQ2Y5D8AF.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyrn Duc Huy).20260601.085924.03101010965538.HOANG VIET.970426
|01/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 142 BE NGO PHI QUOC HUNG-010626-08:58:49 xCRt652861#SP#020097041606010858492026xCRt652861.5189.41306.085838
|01/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MAI VINH QUANG chuyen tien ung ho MS 2026.141 em nguyen thi Thao#SP#020097040506010857432026BJP4095649.5387.36324.085744
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14470803349.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|6152TPBVI2A9NWAI.quyen gop.20260601.084603.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206010845092026YOVJ208617.5389.85499.084509
|01/06/2026
|6.868,00
|6152MSCBD2T4FCJB.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260601.084307.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|01/06/2026
|300.000,00
|6152IBT1kCV4V37C.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26152206581169.20260601.084305.11520044317015.VND-TGTT-PHAM THU THUY.970407
|01/06/2026
|500.000,00
|6152IBT1iJA2YQIE.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 142 NGUYEN PHI PHUOC HUNG.20260601.084217.247529918.LE THI HOA.970432
|01/06/2026
|70.000,00
|6152IBT1kCV4VA7T.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152904045688.20260601.084207.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|01/06/2026
|10.000,00
|6152MSCBD2T4CJNY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260601.082949.0029955868888.LE MINH HA.970422
|01/06/2026
|10.000,00
|6152MSCBD2T4C18T.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260601.082840.0029955868888.LE MINH HA.970422
|01/06/2026
|300.000,00
|6152IBT1kCV41JK4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152851769452.20260601.082223.11520044317015.VND-TGTT-PHAM THU THUY.970407
|01/06/2026
|50.000,00
|ung jo MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041506010815202026Halc987065.5388.74301.081520
|01/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)#SP#020097041506010813462026ygeL982498.5389.68874.081346
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1aWLHFL8G.ung ho ms 2026142 be ngo phi phuoc hung.20260601.081341.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|01/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.133 (e lm Dang Thi Duyen)#SP#020097041506010812172026Arg2977450.5389.63448.081217
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14470273423.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14470269692.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14470263825.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)#SP#0200970415060108073720260vDr963304.5387.47301.080737
|01/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14470245723.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0501000009151 LE VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)#SP#020097041506010804042026DyOj951700.5189.34923.080404
|01/06/2026
|500.000,00
|6152IBT1iJA2MKWB.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.075528.825250182.TRUONG VAN HUNG.970432
|01/06/2026
|100.000,00
|6152IBT1kCVBZI3G.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152171591101.20260601.074233.13322778846019.VND-TGTT-NGUYEN DUC MANH.970407
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14469833842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14469812041.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14469815415.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14469593828.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206010701442026YDZB255872.5387.52154.070144
|01/06/2026
|100.000,00
|6152MCOBQ2Y5S8PD.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260601.063030.08001011939716.PHAM THANH TAN.970426
|01/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.142-be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970405060106290720260PAI044124.5388.76504.062907
|01/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14469254888.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|200.000,00
|6152IBT1iJA2CSCI.MP Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260601.060220.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|01/06/2026
|200.000,00
|6152IBT1iJA2C919.MP Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260601.060116.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|01/06/2026
|200.000,00
|6152IBT1iJA2CJNZ.MP Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260601.055804.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|01/06/2026
|5.660,00
|6152IBT1kCVBSWKG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152002017657.20260601.055245.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042206010316452026IQEK235272.5387.33456.031645
|01/06/2026
|21.212,00
|6152TPBVI2A9SCEW.UHMS 2026.141 Mong GD chi Cu Thi Thanh an nhieu thien duyen, em Nguyen Thi Thao benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260601.030926.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468793864.TUONG DUNG ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468782413.TUONG DUNG ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468772164.TUONG DUNG ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468771243.TUONG DUNG ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468779330.TUONG DUNG ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468769791.TUONG DUNG ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14468778042.TUONG DUNG ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205312348472026JIJ4804060.5390.4788.234847
|01/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14468509612.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14468516211.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505312328572026SLL1052663.5388.79282.232857
|01/06/2026
|50.000,00
|6151IBT1kCV5E6ZA.Ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26152788053554.20260531.232801.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|01/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205312320542026JEJI314274.5389.66891.232055
|02/06/2026
|10.000,00
|6153ICBVC224DFEI.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260602.223735.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14497165180.Mong dieu tot dep den voi moi nguoi.CT tu 1001000300968 PHAM THI ANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|10.000,00
|6153ICBVC224DQJJ.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).20260602.223225.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|10.000,00
|6153ICBVC224H5VV.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260602.222958.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|10.000,00
|6153ICBVC224H655.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260602.222845.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|10.000,00
|6153ICBVC224HH5W.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).20260602.222606.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14496905038.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097040506022201012026NIN3029490.5387.57615.220101
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14496831844.ung ho 2026.141 em nguyen thi thao.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14496240421.Chuyen tien ung ho Ms 2026 143.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14495854276.LAM THI THU EM chuyen tien Ung ho MS 2026.137(em Vu Giang Truong).CT tu 0071004664627 LAM THI THU EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|200.000,00
|6153IBT1kCMJWGAV.Ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh FT26153505582377.20260602.203715.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|02/06/2026
|10.000.000,00
|6153TPBVI2ADEAZW.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Phon Thi Nai ms2026.133.20260602.201522.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|02/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14495223830.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|10.000,00
|6153IBT1aWL3LZ42.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.124 (Em Trieu Thi Hue).20260602.200332.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/06/2026
|10.000,00
|6153IBT1aWL3LYN7.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.123 (Anh Tuong Van Phong).20260602.195957.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/06/2026
|10.000,00
|6153IBT1aWL3LSE8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.121 (Chi Cao Thi Dung).20260602.195654.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/06/2026
|10.000,00
|6153IBT1aWL3LQST.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.120 (Em Le Anh Hung).20260602.195407.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14493708513.TAM LONG NHO UNG HO CHUONG TRINH,MONG CHUONG TRINH NGAY CANG PHAT TRIEN.CT tu 1015673799 THACH THI THANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153SGTTH2BSP2VG.IBFT Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.20260602.172456.8989.SACOMBANK.970403
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153SGTTH2BS75SG.IBFT Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260602.172435.8989.SACOMBANK.970403
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153SGTTH2BS7PGI.IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260602.172413.8989.SACOMBANK.970403
|02/06/2026
|100.000,00
|6153SGTTH2BS7RJ7.IBFT Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260602.171741.050131725679.SACOMBANK.970403
|02/06/2026
|100.000,00
|6153IBT1kCVN42B5.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26153216887288.20260602.170416.19029861604011.VND-TGTT-LUONG TRUNG TAI.970407
|02/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137 em vu giang truong#SP#0200970405060217013520260LEV014944.5389.29521.170135
|02/06/2026
|5.000,00
|MBVCB.14491909424.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026143.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.140#SP#020097040506021647552026E2ON039496.5389.38716.164755
|02/06/2026
|5.000,00
|MBVCB.14491645578.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026142.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14491523770.ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 1037761492 PHAN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|5.000,00
|MBVCB.14491296902.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026141.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/06/2026
|5.000,00
|MBVCB.14491109738.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026140.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra#SP#0200970488060216020820262dw1462019.5189.55299.160209
|02/06/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#0200970422060216013520266T08129341.5390.52322.160135
|02/06/2026
|600.000,00
|6153WBVNA2FIKIVP.Ung ho nguoi ngheo.20260602.155610.105000153556.DONG LE KHANH NGOC.970412
|02/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041506021554302026ZnbD769226.5189.10435.155430
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14490863350.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14490618957.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1039007174 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|6153TPBVI2ADLWWV.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.20260602.152633.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097042206021521152026DUOE149713.5189.22768.152117
|02/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-020626-15:16:21 yoaV087694#SP#020097041606021516222026yoaV087694.5389.96623.151622
|02/06/2026
|1.200.000,00
|6153IBT1iJAV3AWI.Ung ho MS 2026 - 140 - 141 - 142.20260602.150103.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|02/06/2026
|1.200.000,00
|6153IBT1iJAV3PND.Ung ho MS 2026 - 137 - 138 - 139.20260602.145947.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041506021457272026axGG614355.5390.96223.145727
|02/06/2026
|50.000,00
|6153IBT1iJAVFZXN.MS 2026 143 -Em Bui Huong Tra.20260602.145250.0983132208.LE HAI HA.970432
|02/06/2026
|50.000,00
|6153ICBVC22RJBHV.ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).20260602.145210.103002966526.HOANG THU HIEN.970415
|02/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra#SP#020097042206021447292026F1YA394763.5387.46559.144729
|02/06/2026
|100.000,00
|6153IBT1kCVXNKW7.Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra FT26153707015322.20260602.142622.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|02/06/2026
|50.000,00
|6153TPBVI2AHPUXZ.ung ho ms2026.143 (em bui huong tra).20260602.141931.30983880522.NGUYEN VAN HUNG.970423
|02/06/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.135 chi nguyen thi linh#SP#020097048806021412402026rbnr125746.5390.81894.141240
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14489568848.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1030183967 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|6153IBT1kCVXLBRS.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26153189418214.20260602.140331.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14489528763.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|500.000,00
|6153IBT1iJAV67FM.Ms 2026-143 uh em Bui Huong Tra.20260602.135733.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|02/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#0200970422060213481920262Q89517269.5387.80295.134820
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14489268773.Ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|CHU THI HUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806021323582026ohw8012024.5387.80191.132359
|02/06/2026
|5.000,00
|6153VNIB02MYN1DL.ung ho ms 2026.143 ( em Bui Huong Tra ).20260602.132008.912281212.GIANG MY LINH.970441
|02/06/2026
|200.000,00
|6153IBT1kCVX5CF3.ung ho Ms 2026. 143 Bui Huong Tra FT26153075415757.20260602.131909.690486976868.NGUYEN NGOC KHANH.970407
|02/06/2026
|49.750,00
|ms2026.143#SP#0200970422060213162320262SSY417017.5388.49853.131603
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14489034695.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1051415284 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14489008370.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14489008215.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097042206021305552026VU30584612.5389.6405.130556
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14488883807.Ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0561000524170 LE THI MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|200.000,00
|6153ORCOQ2QL1M79.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.20260602.125914.0024106123456789.DINH PHU NHAN.970448
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153SGTTH2BS4675.IBFT NGUYEN THUY HUONG chuyen tien ung ho MS 2026 em Bui Van Dai.20260602.124102.020043554868.SACOMBANK.970403
|02/06/2026
|100.000,00
|6153IBT1kCVXCEMI.Ung ho ms 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26153963810301.20260602.123704.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|02/06/2026
|150.000,00
|6153TPBVI2AHDNUP.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).20260602.122955.00017051983.TRAN THE HUNG.970423
|02/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206021228212026HUTD310726.5189.34969.122822
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14487993750.NGUYEN TIEN THANH chuyen tien MS2026.143.CT tu 0451000208829 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao-020626-11:42:19 adxP312694#SP#020097041606021142192026adxP312694.5388.68691.114207
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14487739299.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806021135542026r20a694734.5189.29507.113555
|02/06/2026
|200.000,00
|6153SHBAA2FI1AGV.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260602.113553.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|02/06/2026
|80.000,00
|ung ho Ma so 2026.139#SP#0200970488060211351520266fjx692325.5387.24807.113515
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14487489596.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0051000458461 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14487206513.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 1052855915 QUANG THI HA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|500.000,00
|6153IBT1kCV3CL7M.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26153208510840.20260602.110201.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14487027297.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 0011004008281 PHAM NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.125#SP#020097040506021040532026B3WJ006700.5388.2567.104053
|02/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14486865924.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|6153SGTTH2BSCUQW.IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260602.103654.0932028833.SACOMBANK.970403
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra#SP#020097042206021036392026WV7J797327.5389.78419.103639
|02/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14486855042.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14486835027.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14486557644.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14486420961.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14486392827.Ung ho MS 2026094 em Pham Hoai Nhi.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14486269168.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14486255710.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14486108867.ung ho MS 2026.141.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097042206020932132026UNZX959482.5388.32353.093213
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14485965554.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097048806020929262026zg9w237247.5390.17931.092926
|02/06/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026 143 EM BUI HUONG TRA-020626-09:20:39 eOCL548620#SP#020097041606020920402026eOCL548620.5189.77560.092028
|02/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14485762893.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14485726028.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|6153MCOBQ2Q261FT.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.20260602.091118.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra#SP#020097048806020908472026bzci168023.5387.23702.090847
|02/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14485659432.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097042206020901252026KW00936252.5389.92131.090113
|02/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097048806020900022026wzwv139265.5389.85656.090002
|02/06/2026
|50.000,00
|6153MCOBQ2Q274Y5.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260602.085815.03101010965538.HOANG VIET.970426
|02/06/2026
|100.000,00
|6153IBT1kCVTZN76.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26153963050279.20260602.084527.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|02/06/2026
|500.000,00
|6153IBT1iJADHULF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 143 BUI HUONG TRA.20260602.084346.247529918.LE THI HOA.970432
|02/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14485107245.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14485091273.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0451001408488 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14485088337.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 7376228080 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14484922598.UH MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|2.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2ILTG.UH MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260602.080617.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2NSTZ.UH MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260602.080449.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097040506020804262026YTZT063133.5389.79774.080426
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2NXLL.UH MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).20260602.080319.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|1.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2NKXE.UH MS 2026.141 (Nguyen Thi Thao).20260602.080201.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14484849577.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|2.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2DHXG.UH MS 2026.135 (Nguyen Thi Linh).20260602.080033.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|1.500.000,00
|6153MCOBQ2Q2NWH2.UH MS 2026.136 (Pham Van Duy).20260602.075831.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|6.868,00
|6153MSCBD2TK8S87.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260602.075801.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|02/06/2026
|2.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2DKRH.UH MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260602.075601.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|200.000,00
|6153IBT1aWLF9HMG.ung ho MS 2026 143 em Bui Huong Tra.20260602.075514.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|02/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097048806020754202026cnoy927917.5189.48627.075420
|02/06/2026
|2.000.000,00
|6153MCOBQ2Q2DUQ1.UH MS 2016.143 (Bui Huong Tra).20260602.075236.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|02/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14484709126.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|20.000,00
|MS 2026.142#SP#0200970422060207481220263QU4759908.5189.30452.074801
|02/06/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.132214.20260602.074714.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|02/06/2026
|20.000,00
|MS 2026.141#SP#020097042206020746322026EWHS648525.5387.25388.074613
|02/06/2026
|60.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131636096156.20260602.131636096156-0961282794_Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14484571277.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14484532061.Chuyen tien ung ho MS 2026 143 em Bui Huong Tra.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.143-em Bui Huong Tra#SP#020097040506020727512026BMRO007244.5388.69886.072732
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14484231216.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|100.000,00
|6153IBT1kCVLR2G9.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26153905051117.20260602.070133.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|02/06/2026
|50.000,00
|6153IBT1d1IYR7EF.Ung ho ms 2026143 em Bui Huong Tra.20260602.070056.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|02/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14483857443.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14483704848.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14483683577.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|20.345,00
|6153TPBVI2AH868Y.UHMS 2026.142 Mong GD Ngo Phi Kha-Luu Thi Hong Suong,Ngo Phi Phuoc Hung,Kha Toan an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260602.014629.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|02/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048806020056022026zseu453296.5189.33215.005603
|03/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.143#SP#020097048806032257222026fyl6478027.5388.86460.225722
|03/06/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.140#SP#020097048806032256432026iv34477292.5189.84836.225630
|03/06/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.137#SP#020097048806032256172026kf9u476795.5189.84385.225618
|03/06/2026
|40.000,00
|6154ABBKA2F7FHT2.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.20260603.225356.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1iJAPNQ82.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260603.225202.170594495.TRAN THI NGOC LOAN.970432
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422060322394520261G58632205.5387.50935.223945
|03/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206032236202026OJXS307616.5389.43336.223620
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai#SP#020097048806032231222026melc440108.5389.31308.223122
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14511510003.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 1015875863 TANG VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|300.000,00
|6154IBT1kCM8XWK5.2026144 ung ho e nong quoc khanh FT26155008389273.20260603.221707.981626929999.PHAM HUU THANH.970407
|03/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14511334945.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.144(em Nong Quoc Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14511309714.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0721000585391 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097040506032130562026L3SA016078.5189.20913.213056
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206032123032026FMFZ896548.5388.84629.212303
|03/06/2026
|50.000,00
|6154IBT1fJJ5KLYK.Ung ho MS 2026.142.20260603.212002.7055143273.ADD INFO.999888
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097042206032119432026CPQ6774837.5388.69359.211943
|03/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026.144 EM NONG QUOC KHANH-030626-20:41:36 pej8286917#SP#020097041606032041372026pej8286917.5389.62228.204137
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14510084715.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 3813813900 CAO THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14509956248.ung ho ms2026.144.CT tu 0071001072625 LE THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|350.000,00
|6154IBT1d1IA71ZJ.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 137 138 139 140 141 142 va 143.20260603.201203.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|03/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131880125124.20260603.131880125124-0908575939_Gia dinh Phat Tu Gia Phuc ung ho MS 2026139
|03/06/2026
|200.000,00
|6154TPBVI2AI5PDC.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260603.194301.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|03/06/2026
|200.000,00
|6154IBT1iJAP8YFW.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.193744.86666881986.NGUYEN THANH THUY.970432
|03/06/2026
|600.000,00
|6154IBT1kCMIMGJ4.ung ho ma so 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154592364870.20260603.192901.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806031928262026ccno851917.5390.85015.192826
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14508970167.ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh).CT tu 0121000769705 NONG THI YEN NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14508924812.ung ho ms 2026.144 Em Nong Quoc Khanh.CT tu 1025974344 NGO MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|300.000,00
|6154IBT1kCMID628.Ung ho MS2026.144em Nong Quoc Khanh FT26154406092502.20260603.192400.19038307063016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HONG.970407
|03/06/2026
|20.000,00
|6154IBT1iJAPV3GJ.NGUYEN XUAN THANG1001VND chuyen tien.20260603.191756.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1iJAPVSFC.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.191253.212589942.NGUYEN THI THANH.970432
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14508544358.ms 2026144.CT tu 9829868352 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154MCOBQ2QY9MMN.ung ho MS 2026.144.20260603.185313.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMMELM9.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154641701901.20260603.183438.19036410929010.VND-TKTT-TRAN THI KIM CHI.970407
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1kCMME7H1.Ung ho ms 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154783361607.20260603.183414.19031611672024.VND-TGTT-NGO DINH LUAN.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041506031824432026l67D418317.5390.64971.182443
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14507806943.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144#SP#020097042206031820042026BEHS490527.5387.36434.182004
|03/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14507482737.PHAM THI YEN chuyen tien ung ho 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0301002892398 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|1.000.000,00
|6154IBT1kCMMM5AX.Ung ho MS 2026.144 em Nong quoc khanh FT26154033426340.20260603.180203.393981.LUONG TUYET MAI.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14507161805.MS 2026.142(be ngo phuoc phi hung).CT tu 0651000809091 LE THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14507119658.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 0071001105530 NGUYEN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14506938416.NGUYEN THI THANH TUYET UNG HO MS 2026.144.CT tu 1038679649 NGUYEN THI THANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|250.000,00
|6154ORCOQ2QYKX4D.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260603.173516.0964226368.Tran Thi Huong Giang.970448
|03/06/2026
|250.000,00
|6154ORCOQ2QYKXMT.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260603.173459.0964226368.Tran Thi Huong Giang.970448
|03/06/2026
|222.222,00
|6154IBT1kCMVXNR4.ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154942247394.20260603.173410.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|03/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14506909904.VO THI THANH MINH ungho Ms2026 144 Nongquockhanh.CT tu 0231000112789 VO THI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|20.000.000,00
|6154IBT1kCMV3YSX.VU QUOC AN ung ho chuong trinh chi an thang bay FT26154022310749.20260603.173041.695555.VU QUOC AN.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806031730362026irnb329191.5189.91198.173024
|03/06/2026
|20.000,00
|6154IBT1fJJ5C3J3.Ung ho MS 2026.144 (Em Nong Quoc Khanh).20260603.172748.9017041002623.NGUYEN LINH CHI.963388
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048806031721042026sbel282904.5388.23527.172104
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14506584940.Ung ho MS 2026.144.CT tu 1021180937 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|6154WBVNA2F6SABK.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260603.170933.106000498349.VO THI MY TUYEN.970412
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041506031705532026fAEC137844.5390.20270.170553
|03/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.144( em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041506031704422026d3OE134253.5390.11674.170442
|03/06/2026
|300.000,00
|6154IBT1iJAUEYGK.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.164915.79799594.NGUYEN HUYEN LINH.970432
|03/06/2026
|5.000.000,00
|6154IBT1kCMVI7NZ.CSPM, CSTV tai tro dong vien cho ms 2026.134 FT26154019205891.20260603.164505.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|03/06/2026
|10.000.000,00
|6154IBT1kCMVMHUV.CSPM, CSTV tai tro cho ms 2026.141 FT26154065987110.20260603.164251.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|03/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV tai tro dong vien ms 2026.138#SP#020097048806031636352026avzy086359.5387.23394.163635
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144 Em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806031630252026hpua062302.5389.83704.163012
|03/06/2026
|200.000,00
|6154ABBKA2F6GK47.ung ho ma 2026 144 em Nong Quoc Khanh.20260603.162453.0061044815064.CHAU DINH HIEP.970425
|03/06/2026
|200.000,00
|6154IBT1aWLRBGPQ.ung ho ma so 2006.144 ( e Nong Quoc Khanh).20260603.162355.160704070007560.DOAN KIM MINH NGA.970437
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#02009704220603162043202612HJ338483.5189.23782.162044
|03/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14505647431.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0081000745919 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.142 Be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097040506031614282026UHTU040047.5388.84861.161415
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh-030626-16:12:54 fuSa180882#SP#020097041606031612552026fuSa180882.5189.75272.161255
|03/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.143 Em Bui Huong Tra#SP#0200970405060316124320265IPG031672.5389.73671.161243
|03/06/2026
|200.000,00
|6154VNIB02MBSGUK.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.20260603.155550.082625999.NGUYEN VAN BINH.970441
|03/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026082 ba Ho Thi Dinh#SP#0200970488060315521920266lk6921743.5390.51064.155219
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14505163081.ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh).CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|Nguyen Minh Thao ung ho ms2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806031543112026g7af890143.5389.96391.154311
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14504943171.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.144( em Nong Quoc Khanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMDA9MF.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154809806366.20260603.152942.825829999999.NGUYEN THI THUY HANG.970407
|03/06/2026
|50.000,00
|6154IBT1kCMDAQ4X.Ung ho MS 2026.144 FT26154940800189.20260603.152910.19036147482014.VND-TGTT-LE THI KHANH LAN .970407
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMD4N3V.ungho ms2026.144 nong quoc khanh FT26154988866500.20260603.152906.19039563964019.VND-TGTT-BUI THI TRANG.970407
|03/06/2026
|50.000,00
|6154VNIB02MBV1MH.Ung ho ma so 2026.144( nong quoc khanh).20260603.152826.046704060037135.HA THI THUY.970441
|03/06/2026
|60.000,00
|6154IBT1fJJYTR4Q.Nguyen Huong ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh.20260603.152804.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14504902893.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.143 ( em Bui Huong Tra).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1kCMD42Y7.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154631910440.20260603.152631.19020438511018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI THU.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097040506031525512026UOEO013250.5389.98391.152539
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504718558.MS 2026.144.CT tu 1029577620 VU THI CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131839617681.20260603.131839617681-0343882448_Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14504628930.DAO LE LE THUY chuyen tien ung ho MS 2026.114 ( em Nong Quoc Khanh).CT tu 0291002403681 DAO LE LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMDMQ4A.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154731461069.20260603.150026.5555226666.HA THI TRANG.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206031458112026D4DS551373.5388.46467.145812
|03/06/2026
|30.000,00
|6154VNIB02MBEZ6A.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260603.145427.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504495919.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206031454062026ZB4J679546.5390.25424.145346
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504482928.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504480143.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504468380.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504453208.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|6154IBT1iJAUM5VH.Ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh.20260603.145155.0983132208.LE HAI HA.970432
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14504459460.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14504426652.ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154VNIB02MBW3Y4.ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh).20260603.144636.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441
|03/06/2026
|116.000,00
|Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra)#SP#020097041506031444112026b0qH624836.5387.75764.144411
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14504346070.uh MS 2026.144 (Nong Quoc Khanh).CT tu 0721000625844 NGUYEN THI NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970422060314420620268Q0W979107.5388.64714.144206
|03/06/2026
|200.000,00
|6154SGTTH2B3FQC5.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.144.20260603.143601.050029563133.SACOMBANK.970403
|03/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048806031425062026znpg648579.5189.81814.142506
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14504093329.ung ho MS 2026.144 ( Nong Quoc Khanh ).CT tu 1016042370 PHAN THUY MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1iJAUS1H8.Ms 2026-144 uh em Nong Quoc Khanh.20260603.141902.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14503976542.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0331003733885 PHAN THIEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14503890009.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0451000296308 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMSHEGV.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154988525120.20260603.135831.5314141345.PHUNG PHUONG DUNG.970407
|03/06/2026
|5.000.000,00
|6154TPBVI2AIR5A2.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260603.135322.00071451001.TRAN HONG DUONG.970423
|03/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14503763538.ung ho MS 2026.144 (Nong Quoc Khanh).CT tu 0491000036711 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms.2026.144 be Nong Quoc Khanh#SP#0200970422060313495020264LHM232991.5387.25548.134950
|03/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH Chuyen tien Ung ho MS 2026.116 em Bui Van Dai#SP#020097048806031348382026zfn0555367.5390.20365.134838
|03/06/2026
|500.000,00
|6154TPBVI2AIRX1R.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.134512.00104577002.NGUYEN VAN NINH.970423
|03/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.144 nong quoc khanh#SP#020097048806031343372026weck543462.5390.99174.134337
|03/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14503678362.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0181001341598 NGUYEN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMSKIMU.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154980084314.20260603.134136.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|03/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14503624719.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|55.462,00
|ms2026.144#SP#020097042206031331522026W1SE405423.5388.48526.133140
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14503576821.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|6154TPBVI2AIZ96G.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260603.132209.05485122001.NGUYEN THI BICH LAN.970423
|03/06/2026
|10.000,00
|6154IBT1kCMS5IUG.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154725929006.20260603.131743.1016157838.DO VAN TRUONG.970407
|03/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14503419562.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0011004229550 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1kCMS5QQQ.Ms 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154443151020.20260603.131623.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042206031315342026CGAG367437.5390.82774.131535
|03/06/2026
|15.660,00
|6154IBT1kCMSUVA9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154755142193.20260603.130551.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|03/06/2026
|200.000,00
|6154IBT1kCMSIVXL.Ung ho Ms 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154699785690.20260603.125820.9691668888.HOANG THI MAI PHUONG.970407
|03/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh from BDQT chuc con mau khoe va gia dinh se som vuot qua duoc hoan nan I thank you I love you#SP#0200970422060312580020260WEG628801.5388.6898.125800
|03/06/2026
|5.000,00
|6154VNIB02MB8VV2.ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khach ).20260603.125719.912281212.GIANG MY LINH.970441
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1kCMSMU87.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26154339516348.20260603.125456.19039986633019.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1kCMSMVXM.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154508212026.20260603.125433.19039986633019.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970488060312511720260fz0426035.5389.77735.125105
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMSDGV8.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154938133935.20260603.124821.9913096348.NGUYEN THUY VINH.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCMSSPRQ.Ung ho MS 2026.144 Em Nong Quoc Khanh FT26154118587501.20260603.124414.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|03/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131824036194.20260603.131824036194-0854076607_Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14503052826.ung ho ms 2026.144, nong quoc khanh.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14503046362.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1025371832 NGUYEN THUY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097041506031239542026lbKh382942.5387.25465.123941
|03/06/2026
|500.000,00
|6154TPBVI2AIJI3J.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.123734.21218888001.LUU THI BICH HOP.970423
|03/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131822724339.20260603.131822724339-0377478270_Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131822716198.20260603.131822716198-0969037547_Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14502822810.Ung ho MS 2026.144 (e Nong Quoc Khanh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14502815482.ms2026.144 nong quoc khanh.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806031223212026gn54351905.5390.40254.122321
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1kCM9R2QL.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154202561120.20260603.121536.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|03/06/2026
|200.000,00
|LE THI ANH NGUYET-Mat Troi Hy Vong#SP#020097041506031156332026qLsk278640.5387.85700.115633
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1fJJYPTK4.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.115305.0611003394005.NGUYEN THI TUOI.970438
|03/06/2026
|1.800.000,00
|6154IBT1bJV36DK8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Pham Van Duy MS 2026 - 136 Chuc em som hoi phuc.20260603.115044.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCM9U3H6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26154457013355.20260603.112535.19030099442015.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG.970407
|03/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14501841133.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1035133264 NGO THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14501613057.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 7967267979 LE THE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#02009704880603105943202629jo045075.5390.35660.105930
|03/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14501473583.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14501466191.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|6154IBT1iJA8ASE4.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh 0912166350.20260603.105000.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14501295278.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14501251589.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0041000207653 VO NGOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14501247011.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0011002654182 NGUYEN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970415060310372720262ozs954210.5189.2899.103714
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1iJA8BEL2.ZP261540144583 Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260603.103659.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1iJA8BGZH.ZP261540142546 Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.20260603.103615.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1iJA8BBWW.ZP261540151238 Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.20260603.103520.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1iJA8BPWJ.ZP261540144474 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260603.103437.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/06/2026
|100.000,00
|O5CH7JIGA284-Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206031034112026VO3U396586.5388.85227.103412
|03/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14500967036.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1015249073 NGUYEN VU BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|6154MCOBQ2QYABC5.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.101726.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|03/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206031011202026EV3G313639.5390.55054.101120
|03/06/2026
|200.000,00
|6154IBT1kCM2GBFY.Ung ho em Nong Quoc Khanh, MS 2026.144 FT26154054205910.20260603.100743.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|03/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14500731125.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|3.000.000,00
|6154TPBVI2AIQ3BD.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh chau Nguyen Duc Huy ms2026.139.20260603.100222.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|03/06/2026
|3.000.000,00
|6154TPBVI2AIQXQ2.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh be Ngo Phi Phuoc Hung ms2026.142.20260603.100038.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|03/06/2026
|10.000.000,00
|6154TPBVI2AIQKA8.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Pham Van Duy ms2026.136.20260603.095927.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|03/06/2026
|300.000,00
|6154IBT1kCM2YUN5.MS 2026 142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26154097080860.20260603.095301.8734139133.DO BACH KIM.970407
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097048806030950472026lus9796501.5387.42669.095048
|03/06/2026
|50.000,00
|6154MCOBQ2QYL46E.Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).20260603.094900.03101010965538.HOANG VIET.970426
|03/06/2026
|500.000,00
|6154IBT1iJA8IXTT.LE THI HOA1001VND chuyen tien ung ho ma so 2026 144NONG QUOC KHANH.20260603.094708.247529918.LE THI HOA.970432
|03/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14500461322.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.144(Em Nong Quoc Khanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806030925472026vfrp710285.5387.19450.092547
|03/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970488060309031620260h86634138.5189.18354.090304
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206030843452026V5U4687992.5189.38661.084333
|03/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806030841562026nkcs564494.5390.32117.084156
|03/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14499660436.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|6154IBT1kCMC6T98.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26154019081872.20260603.083925.19035647117014.VND-TGTT-HUYNH MY PHUONG.970407
|03/06/2026
|6.868,00
|6154MSCBD2T3AZZZ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260603.082239.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1aWLX55BW.ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.081511.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14499205152.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14499124140.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097041506030756372026IToY534891.5389.73215.075637
|03/06/2026
|300.000,00
|6154TPBVI2AD7S51.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.075454.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14498852878.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14498819916.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14498783950.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14498757431.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho MS 2026.144, em nong quoc khanh#SP#020097048806030725142026a1rn328776.5389.80412.072514
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14498746750.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.144-em Nong Quoc Khanh#SP#020097040506030712572026GBXE092035.5390.46438.071257
|03/06/2026
|15.660,00
|6154IBT1kCM1NXE3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra FT26154250050650.20260603.070746.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|03/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14498312025.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000,00
|6154ABBKA2FNG1W9.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260603.063708.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|03/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.144#SP#0200970405060306234720261UUR029088.5189.38134.062347
|03/06/2026
|100.000,00
|6154IBT1kCM1Z3BE.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154098038299.20260603.061558.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|03/06/2026
|50.000,00
|6154TPBVI2ADI9WK.MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung.20260603.054410.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|03/06/2026
|21.345,00
|6154TPBVI2ADI23H.UHMS 2026.143 Mong GD chi Bui Thi Hao,be Bui Ha Linh an thien duyen,Bui Huong Tra benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260603.025751.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|03/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.143#SP#020097048806030020002026oyv3056095.5389.17653.002000
|03/06/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.140#SP#020097048806030019262026e9s9055847.5389.17242.001927
|03/06/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.137#SP#020097048806030019042026y1i7055710.5388.16962.001852
|03/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.135#SP#02009704880602231634202665qz015775.5387.38817.231622
|03/06/2026
|100.000,00
|ms2026.141#SP#0200970488060223143620262p5e014020.5189.37313.231437
|03/06/2026
|100.000,00
|ms2026.142#SP#020097048806022313142026uydu012742.5387.34701.231314
|03/06/2026
|50.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.132#SP#020097048806022312212026trw2011891.5387.34089.231209
|03/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131755754369.20260602.131755754369-0343882448_PHAN NHUT LAM chuyen tien qua MoMo
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806042303512026i20h003800.5387.74501.230351
|04/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970405060422485520265CSI036933.5189.45810.224842
|04/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14526128088.Ung ho MS 2026.145.CT tu 1017498343 PHAM THI VAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|89.000,00
|ms2026.145#SP#0200970422060422444920268Y81581748.5189.38021.224449
|04/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#02009704880604223731202617k6972326.5389.20679.223731
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCME2A4Z.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26156737280083.20260604.222528.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14525950074.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14525912370.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14525907395.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1aWTWGAB4.vc e Hien Park UH MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260604.221446.000006627937.NGUYEN THI THANH HIEN.970440
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMEWYS7.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26156637050285.20260604.220534.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206042203212026UWIR442421.5389.20492.220322
|04/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14525792466.ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 0121001951419 NGUYEN TRUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCMEQIZ4.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26156860505498.20260604.220049.19039268163012.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|04/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14525734021.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1iJA4C694.Hung UH MS 2026 140.20260604.214444.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMK32RN.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.122 FT26156070503609.20260604.214401.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|04/06/2026
|20.000,00
|6155IBT1iJA4CPU5.tu thien.20260604.214149.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|04/06/2026
|50.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.141#SP#0200970488060421405920269ba4861659.5387.33807.214059
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMKF9UA.Ung Ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26156830170122.20260604.214016.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VEB5A.MS 2026.142 ( be ngo phi phuoc hung).20260604.213146.103871834935.CHAU THI THUONG.970415
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1fJJ4FQ33.Ung ho MS 2026.145.20260604.213115.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14525426828.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206042116412026IMFB492230.5390.20217.211641
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14525221052.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0011001437899 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155TPBVI2A6XX21.MS 2026.143 Bui Huong Tra.20260604.205803.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14524940300.Bibun ung ho MS 2026.142( be Ngo Phi Phuoc Hung) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14524863970.Ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1018793300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VZ4WX.TRANG THU ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung ).20260604.204433.100000952165.VO THI LE THU.970415
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VZCZV.TRANG THU ung ho MS 2026.143 ( em Bui Huong Tra ).20260604.204254.100000952165.VO THI LE THU.970415
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMKSUWJ.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155566505676.20260604.203500.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMK97KR.ung ho MS 2026.144 Nong Quoc Khanh FT26155804460019.20260604.203258.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMK98FJ.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155089012231.20260604.203218.19034133600011.VND-TGTT-TRINH CONG ANH MINH .970407
|04/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097040506042030462026NL0U049933.5387.47433.203047
|04/06/2026
|155.000,00
|6155IBT1kCMK2WTK.Ung ho MS.141 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26155358907406.20260604.202846.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14524488091.ung ho ms 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|40.000,00
|6155ABBKA2F5YL32.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.202719.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VJADR.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh).20260604.202413.100000952165.VO THI LE THU.970415
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VF5ME.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.145 ( em Vang Viet Hung).20260604.202258.100000952165.VO THI LE THU.970415
|04/06/2026
|500.000,00
|6155IBT1kCMKJYMV.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155988770805.20260604.202155.19035073999013.VND-TGTT-HOANG THE ANH.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VFDTZ.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).20260604.202139.100000952165.VO THI LE THU.970415
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ICBVC22VFKSH.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).20260604.202009.100000952165.VO THI LE THU.970415
|04/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14524227563.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS2026.144#SP#020097042206042011302026MSZ9511838.5389.18425.201131
|04/06/2026
|500.000,00
|6155IBT1kCM7XALF.MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26155515703964.20260604.200907.19032158112868.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14524097019.Ung ho MS 2026.141 be Nguyen Thi Thao.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422060420050220261C2K152404.5389.74522.200502
|04/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042206042003442026DR79261093.5387.64804.200344
|04/06/2026
|5.000,00
|6155IBT1kCM76QLY.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung FT26155364335080.20260604.194933.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/06/2026
|5.000,00
|6155IBT1kCM7KTZ7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26155873268593.20260604.194633.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14523742896.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|5.000,00
|6155IBT1kCM7KCRK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra FT26155029038766.20260604.194445.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041506041929302026a39P641965.5390.32239.192930
|04/06/2026
|300.000,00
|6155SHBAA2FP7PFH.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.192841.0915085660.TRAN THI THU HANG.970443
|04/06/2026
|1.000.000,00
|6155IBT1kCM7UK6R.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155279591211.20260604.192327.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407
|04/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14523329442.Ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMGXIHQ.Ung ho ms 2026.141 FT26155402037800.20260604.184451.19023488802039.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#020097042206041835042026T4C1505856.5189.40211.183505
|04/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14522295061.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho Ms 2026.144( em Nong Quoc Khanh).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14522214936.Ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung) .CT tu 9987672862 BUI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14522174025.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1016187834 BUI THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|6155MCOBQ2QQ9QEF.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.181424.04101019916884.DUONG THI KIEU MI.970426
|04/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132009245838.20260604.132009245838-0799069359_Ung ho tre em ngheo
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14521841292.UNG HO MS 2026.144 (EM NONG QUOC KHANH).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132008697979.20260604.132008697979-0339903306_Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04/06/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.144 giup do em Nong Quoc Khanh#SP#0200970488060417544820265ji4931063.5389.56066.175448
|04/06/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.141 giup do em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806041753552026a3ql926676.5389.49742.175355
|04/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14521279769.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155TPBVI2A68E9B.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.172413.02683312401.DAO THI THOA.970423
|04/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:2026. 145 em Vang Viet Hung#SP#020097040506041719442026VTN8035084.5389.2612.171944
|04/06/2026
|50.000,00
|6155SGTTH2BDMRKF.IBFT ungho2026.144.20260604.171302.050086086597.SACOMBANK.970403
|04/06/2026
|50.000,00
|IB_348706588_1780567449745296279275_null_20260604_MS 2026.144
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14520763416.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14520712706.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1049743313 NGUYEN NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|6155IBT1kCMA7QYD.Ung ho Ms 2026.142 be Ngo Phi phuoc hung FT26155012809108.20260604.170437.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14520697751.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1049743313 NGUYEN NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806041703572026pe0f679341.5189.91269.170357
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14520661045.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1049743313 NGUYEN NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMA4V6N.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155043731571.20260604.165800.19034448731025.VND-TGTT-TRAN THI KIM PHUNG.970407
|04/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14520556365.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14520559339.Ung ho ma so 2026.144( e Nong Quoc Khanh).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970488060416503920267h29619907.5389.97780.165026
|04/06/2026
|300.000,00
|6155IBT1kCMA8RY3.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26155280371824.20260604.164448.19032646510015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14520304313.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14520209959.MS 2026.144-cau mong chau Nong Quoc Khanh som hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|300.000,00
|6155MCOBQ2QQVWZA.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.163343.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|04/06/2026
|50.000,00
|6155TPBVI2A61W4C.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.163329.23413194131.NGUYEN THI HUONG.970423
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14520117833.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1982093227 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14520100984.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1982093227 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCMA2BEQ.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155478617990.20260604.162518.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14519971972.ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh).CT tu 0721000574501 NGUYEN THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|1.000.000,00
|6155ORCOQ2QQKIBK.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.161857.8989.NGUYEN THANH VINH.970448
|04/06/2026
|1.000.000,00
|6155ORCOQ2QQKDS9.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.161834.8989.NGUYEN THANH VINH.970448
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1iJABQS61.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260604.161234.144391101.MAC THI LOAN.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1iJABQC2G.Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260604.161143.144391101.MAC THI LOAN.970432
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14519749405.ung ho MS 2026.141.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14519737912.ung ho MS 2026.143.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14519716236.ung ho MS 2026.145.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806041601422026pf7t425566.5189.78940.160142
|04/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806041600572026k7s7422835.5389.74419.160036
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM4HG5G.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26155830060460.20260604.154857.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14519520293.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM4HB2V.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26155732493378.20260604.154839.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM4HIQ8.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26155179483240.20260604.154807.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040506041547002026WYQT045142.5189.91794.154700
|04/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970405060415453020265FH4038207.5387.83257.154530
|04/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097040506041543222026NZA2028227.5387.70390.154322
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14519447228.Ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM467AM.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155844094519.20260604.154306.19037306875010.PHAM THI NGUYET .970407
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14519441063.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 Be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806041541242026t0d1353826.5388.57876.154124
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.144 Nong Quoc Khanh#SP#020097048806041539032026lxq7345856.5390.45272.153903
|04/06/2026
|300.000,00
|6155IBT1kCM4KSDZ.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155300770740.20260604.153544.11520044317015.VND-TGTT-PHAM THU THUY.970407
|04/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14519295610.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14519295166.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 9909974035 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155VNIB02MCYB7N.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.151926.692998888.DO QUANG HUY.970441
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14519126669.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1055146867 NGUYEN THI HONG LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|VU CUC PHUONG ung ho em Nong Quoc Khanh MS.20226.144. Mong con chong binh phuc.#SP#020097048806041518112026tk0z277370.5388.23948.151811
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806041516312026v1y5271980.5389.14515.151631
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ORCOQ2QQEJ3D.LOC HO TRO MS 2026.144 NONGQUOCKHANH.20260604.151317.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/06/2026
|200.000,00
|6155VNIB02MCLVHT.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.151311.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM4PCAH.Ms 2026 144 em Nong Quoc Khanh FT26155028042004.20260604.151028.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14518987657.ung ho MS 2026.145 ( em Vang Viet Hung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155VNIB02MCLAD9.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260604.150731.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|04/06/2026
|20.000,00
|6155IBT1kCM4MTNL.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155560856126.20260604.145953.19038144378022.VU TRONG NGUYEN.970407
|04/06/2026
|500.000,00
|6155SGTTH2BH5AY5.IBFT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.145937.060246022308.SACOMBANK.970403
|04/06/2026
|1.000.000,00
|6155IBT1fJJB3GEN.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260604.145806.9021471782390.LE HOANG KHANH NGAN.963388
|04/06/2026
|300.000,00
|6155IBT1hW82LWVU.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.145729.0697044105922.MOMOIBFT.970454
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM4VFB3.MS2026.142 FT26155251701980.20260604.145635.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM4V6GH.MS2026.144 FT26155057060236.20260604.145607.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCM4VC6I.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155878762090.20260604.145407.19026674326025.VND-TGTT-AN THI THANH NGA.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM4D5WH.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155203041685.20260604.145152.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM4DIK1.MS 2026. 144 FT26155578590220.20260604.145126.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14518754908.Bibun ung ho Ms 2026.144( em Nong Quoc Khanh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026 118 em DO TIEN LAM#SP#0200970405060414484920264VHO097111.5390.61847.144849
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14518709591.ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155TPBVI2A6LQK2.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260604.144530.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM49P8T.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26155201720732.20260604.144452.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/06/2026
|230.000,00
|6155IBT1kCM49DQU.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26155702022090.20260604.144413.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM42NM8.Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26155741166772.20260604.144321.19030540953020.VND-TGTT-LE THANH NGAN.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SGTTH2BHPAPG.IBFT Ung ho MS 2026.142.20260604.144236.030063370191.SACOMBANK.970403
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM42B8B.Ho tro MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26155582521142.20260604.144143.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206041440142026P27X585714.5387.18402.144014
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM4CE7M.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155350004702.20260604.143854.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970422060414374220263G5G121507.5389.7086.143742
|04/06/2026
|5.000.000,00
|6155IBT1iJA5EERF.Ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh.20260604.143630.6688980.NGUYEN THI THANH TUNG.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.144#SP#020097041506041435182026QuHS598919.5390.94355.143518
|04/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206041433392026KUZN788655.5387.85670.143327
|04/06/2026
|200.000,00
|MS 2026.144 - CHAU NONG QUOC KHANH-040626-14:31:23 9nZK783023#SP#0200970416060414312320269nZK783023.5390.73979.143124
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1aWTQ5H6A.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260604.143010.100102013249.VU PHUONG ANH.970457
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14518518158.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.144 (nong quoc khanh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14518473821.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0581000776654 HUYNH QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155TPBVI2A621Y6.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260604.142427.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|04/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14518450008.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.142 BE NGO PHI PHUOC HUNG-040626-14:10:32 AbLi863299#SP#020097041606041410322026AbLi863299.5189.75976.141032
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-040626-14:08:38 O0jU048472#SP#020097041606041408382026O0jU048472.5390.67619.140838
|04/06/2026
|70.000,00
|6155IBT1kCMB3MWC.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155259193705.20260604.140836.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|04/06/2026
|1.000.000,00
|6155IBT1kCMBFI6R.Ung ho MS 2026.142 Be Ngo Phi Phuoc Hung FT26155483444144.20260604.140505.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1iJA5GUYS.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260604.140211.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14518188399.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14518175466.DO MANH PHUONG chuyen tien Ms 2026.145( vang viet hung).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1fJJBH5I5.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260604.135724.9021780576813.NGO THI HIEN HOA.963388
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMBLDF7.ms 2026.142 ngo phi phuoc hung FT26155852910967.20260604.135714.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040506041354392026RFY1009828.5390.6091.135426
|04/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970405060413511020262TGH099500.5388.90320.135110
|04/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-040626-13:50:23 48Tv155986#SP#02009704160604135023202648Tv155986.5189.86646.135023
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097041506041350172026KBTB505759.5189.85798.135004
|04/06/2026
|5.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.5.2026 - MS 2026.127 BE Dinh Bao yen#SP#0200970415060413501420269999630850.5389.86345.135002
|04/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131977070796.20260604.131977070796-0966931495_Ung ho MS 2026 142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|04/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704050604134834202613G5092008.5389.78652.134834
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMB65WK.Ung ho MS 2026.142 be ngo phi phuoc hung FT26155751204641.20260604.134630.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14518025403.ung ho ms.2026.141 (Nguyen Thi Thao).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970422060413440720265LAC855829.5390.59975.134408
|04/06/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970422060413433220261PJ7832744.5189.57347.134333
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ABBKA2FPM25B.Ung ho MS 2026 140 em Doan Duy Khanh.20260604.134048.0363605562.LE THI THU HA.970425
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14517946366.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0451000387914 VU THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14517945372.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14517930078.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0451000387914 VU THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14517892894.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14517885091.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155MCOBQ2QQZTI4.Ung ho ms2026.140 doan duy khanh.20260604.132549.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|04/06/2026
|50.000,00
|6155MCOBQ2QQR3NN.Ung ho ms2026.141 nguyen thi thao.20260604.132356.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|04/06/2026
|50.000,00
|6155MCOBQ2QQZ85R.Ung ho ms2026.142 ngo phi phuoc hung.20260604.132303.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14517760328.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9918478372 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.141 nguyen thi thao#SP#020097042206041319022026VFVB602246.5390.49292.131902
|04/06/2026
|300.000,00
|6155IBT1kCMBBJWP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26155702001028.20260604.131752.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407
|04/06/2026
|500.000,00
|6155IBT1kCMB5H4M.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26155043282030.20260604.131646.10521283477019.VND-TGTT-TRAN HAI HA.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms :2026.142 ngo phi phuoc Hung#SP#020097042206041316342026U0ZV928739.5387.39159.131621
|04/06/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct tri an thang 7#SP#020097042206041315292026VI1J789728.5189.33790.131530
|04/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14517689066.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14517656099.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155TPBVI2AN72Y9.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260604.130718.04669944101.HOANG TUAN VU.970423
|04/06/2026
|150.000,00
|6155IBT1kCMBUFE4.Ms 2026 141 em Nguyen Thi Thao FT26155634564177.20260604.130540.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14517589983.ung ho MS 2026.143.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14517586198.ung ho MS 2026.142.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155SHBAA2FPBBWM.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260604.130144.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14517547596.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SHBAA2FPB2SZ.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.125813.1023602251.CHU VAN TUAN.970443
|04/06/2026
|100.000,00
|6155TPBVI2AN6KQV.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260604.125702.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|04/06/2026
|200.000,00
|6155ORCOQ2QQZ6UV.MS 2026 141 Em Nguyen Thi Thao.20260604.125444.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|04/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131971210136.20260604.131971210136-0964577258_Ung ho MS 2026142 Ngo Phi Phuoc Hung
|04/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206041253332026996H960559.5389.35301.125333
|04/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131970883590.20260604.131970883590-0964577258_Ung ho MS 202614
|04/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14517477298.Ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|5.000,00
|6155VNIB02MM3LAL.ung ho MS 2026.145 ( em Vang Viet Hung ).20260604.125208.912281212.GIANG MY LINH.970441
|04/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704220604125032202646AA972162.5388.21641.125032
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ORCOQ2QQZ3LE.LOC HO TRO MS 2026.142 PHUOCHUNG.20260604.124912.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14517413769.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.145( em Vang Viet Hung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|1.000.000,00
|6155IBT1kCMBD6F8.Uho ma so 2026.142 be ngo phi phuoc hung FT26155252910936.20260604.124655.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14517409578.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-040626-12:46:48 h1g0031061#SP#020097041606041246482026h1g0031061.5189.4402.124648
|04/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040506041243392026HYVF022589.5189.88683.124339
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCMB2R6L.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.141 Nguyen Thi Thao FT26155431223818.20260604.123735.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMB2XYW.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26155040025040.20260604.123728.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCMB261N.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.140 Doan Duy Khanh FT26155630005547.20260604.123647.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|04/06/2026
|500.000,00
|PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao)#SP#020097041506041232582026jrVR365219.5388.34733.123258
|04/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131968269855.20260604.131968269855-0854076607_Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.141 Em Nguyen Thi Thao#SP#0200970488060412310020263kcj844413.5388.24427.123100
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.145 Em Vang Viet Hung#SP#020097048806041227362026sj0z834343.5388.5739.122736
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14517148367.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14517144014.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14517128936.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14517108912.Ung ho MS 2026.133 (Em Dang Thi Duyen).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMBQNLA.Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung FT26155042802573.20260604.122229.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14517094348.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0111000220874 NGUYEN ANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14517044771.Ung ho MS 2026.145 (Em Vang Viet Hung).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040506041206442026M85Q098117.5390.85484.120644
|04/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14516779312.ung ho ma so 2026.140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1033200696 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155TPBVI2ANDVYN.Ung ho MS 2026.141 Nguyen Thi Thao.20260604.115801.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM5ZUU6.Ung ho MS 2026.141 FT26155007657803.20260604.115544.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|04/06/2026
|10.000,00
|6155IBT1kCM5KQKS.ung ho ms 2026.140, em Doan Duy Khanh, chuc em va gia dinh binh an FT26155302057598.20260604.114638.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|04/06/2026
|10.000,00
|6155IBT1kCM5GXGG.ung ho ms 2026.141, em Nguyen Thi Thao, chuc em va gia dinh binh an FT26155003225793.20260604.114343.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|6155TPBVI2ANHHCB.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260604.114313.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|04/06/2026
|100.000,00
|6155MCOBQ2QQJB7S.Ung ho MS 2026141 ( em Nguyen Thi Thao).20260604.114029.80001654084.TRUONG THI DIEU HUONG.970426
|04/06/2026
|50.000,00
|6155ORCOQ2QQF6SC.LOC HO TRO MS 2026.141 NGUYENTHITHAO.20260604.113109.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048806041130312026s48t632549.5387.56345.113031
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM5YDJ8.Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26155980589090.20260604.112826.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14516234515.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14516221659.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131958103779.20260604.131958103779-0938122191_Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131958231574.20260604.131958231574-0938122191_Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14516187266.Ung ho Ms 2026.141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806041118262026tc5z586357.5389.82013.111826
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14516081942.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0501000092866 LE HO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCM5VBUJ.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155497614400.20260604.111240.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14516021163.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.141(nguyen thi thao).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCM5DAWF.Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26155258621745.20260604.111002.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14515998895.Dau Gia Lam ung ho ma 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155TPBVI2AN9P3U.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260604.110939.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1iJA5J184.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260604.110940.0910912634444.LUU MANH HUNG.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14515985808.MS 2026 141 E NGUYEN THI THAO.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042206041106572026068Y197206.5388.10366.110658
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14515944854.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704050604110410202694U2014417.5389.92792.110410
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14515862311.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|250.000,00
|IBVCB.14515838793.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|250.000,00
|IBVCB.14515808429.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040506041053212026AB3R062348.5388.27531.105308
|04/06/2026
|200.000,00
|MS2026-140 CHAU DOAN DUY KHANH HUNG YEN-040626-10:50:52 QIQv313728#SP#020097041606041050522026QIQv313728.5189.12909.105052
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMYNB7N.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155037259260.20260604.104434.19021127852012.VND-TGTT-LA THI THU THUY.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155SGTTH2BHGAWT.IBFT Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260604.104039.050124124198.SACOMBANK.970403
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMYXIR6.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26155781791845.20260604.103827.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|04/06/2026
|195.000,00
|MBVCB.14515543972.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1020188556 NGUYEN THI THANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14515536352.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14515506819.giup MS 2026.140 (chau Doan Duy Khanh).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-040626-10:29:12 L6Rv439542#SP#020097041606041029122026L6Rv439542.5388.87283.102912
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206041021472026ZABW906369.5387.44750.102147
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1aWLNNGIA.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260604.102145.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097041506041019222026x4uY900433.5388.31532.101909
|04/06/2026
|50.000,00
|6155VNIB02MMTAFV.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).20260604.101639.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14515245656.ung ho ms 2026.145 (em vang viet hung).CT tu 0081000682222 TRAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCMYKJYR.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26155002990955.20260604.101208.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|IB_348241046_1780542317746295773061_null_20260604_ MS 2026.140
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14515152517.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tienMS 2026.140 (doan duy khanh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMYGAXT.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26155981500774.20260604.100758.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14514959159.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14514925742.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0461000560351 NGUYEN THI TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1iJAYHEMY.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.094905.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|04/06/2026
|150.000,00
|6155TPBVI2ANK3LJ.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260604.094818.00718628001.NGUYEN DUY CHUNG.970423
|04/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970422060409414820261RG1948764.5389.31114.094149
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMYJGAJ.Linh BR ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26155407673577.20260604.091544.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
|04/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#020097048806040915332026ihkt145673.5389.7586.091533
|04/06/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 145 EM VANG VIET HUNG-040626-08:50:30 TrCI630856#SP#020097041606040850302026TrCI630856.5189.5204.085031
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970422060408454120268XS3952954.5388.85684.084542
|04/06/2026
|50.000,00
|6155MCOBQ2QQY6XD.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260604.084518.03101010965538.HOANG VIET.970426
|04/06/2026
|6.868,00
|6155MSCBD2TN5NPY.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260604.084109.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1iJAYA1HG.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.083949.113131993.TRAN MANH QUAN.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1aWLNZT9K.ung ho MS 2026 126 em Nguyen Tuan Huy.20260604.083317.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1aWLNZZWL.ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.083153.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|04/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.086 ANH DOAN ANH TU-040626-08:31:21 1Idh766117#SP#0200970416060408312120261Idh766117.5387.32811.083121
|04/06/2026
|100.000,00
|6155MCOBQ2QQYTKF.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.082221.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14513735859.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 1914515361 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|6155IBT1iJAY5DIK.LE THI HOAung ho ma so 2026 145 VANG VIET HUNG.20260604.081124.247529918.LE THI HOA.970432
|04/06/2026
|100.000,00
|6155IBT1kCMPPPHF.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26155015966610.20260604.080614.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMPPWDV.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26155979924370.20260604.080452.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|04/06/2026
|200.000,00
|6155IBT1kCMPIZR3.Ung ho em Vang Viet Hung, MS 2026.145 FT26155104659641.20260604.075650.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097048806040744582026mlb8861514.5189.80872.074446
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14513242296.Chuyen tien ung ho MS 2026 145 em Vang Viet Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14513211100.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14513215673.Chuyen tien ung ho MS 2026 145 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14513169595.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.145-em Vang Viet Hung#SP#0200970405060407055820269FMI014821.5387.72230.070558
|04/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14512857272.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000,00
|6155TPBVI2ANZRSJ.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260604.065208.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|04/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206040645242026JDAW657185.5389.24755.064512
|04/06/2026
|156.000,00
|UH MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206040629432026NA66235577.5389.93756.062943
|04/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.144 Nong Quoc Khanh#SP#020097042206040543172026RKNI151430.5388.32485.054318
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SHBAA2F7RAP7.ung ho ms 2026 140.20260604.034441.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SHBAA2F7RAX5.ung ho ms 2026 141.20260604.034402.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SHBAA2F7RA49.ung ho ms 2026 142.20260604.034213.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SHBAA2F7RA8V.ung ho ms 2026 143.20260604.034100.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|100.000,00
|6155SHBAA2F7RAQY.ung ho ms 2026 144.20260604.033948.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|20.069,00
|6155TPBVI2ANJG9H.UHMS 2026.144 Mong GD Nong Van Dat-Pham Thi Duyen,be Nong Quoc Khanh an thien duyen,benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260604.022846.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|04/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048806040139202026kkna560358.5387.42686.013920
|04/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806040138232026dntw560176.5387.43191.013823
|04/06/2026
|50.000,00
|6155TPBVI2ANJYMK.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260604.011807.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
|04/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14512087850.LE THANH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh .CT tu 1037212801 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|500.000,00
|6154VNIB02M1955I.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260603.233831.039704060064523.NGUYEN THI HAI YEN.970441
|04/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh-030626-23:34:37 rmpZ285898#SP#020097041606032334372026rmpZ285898.5387.44648.233417
|05/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14541742774.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156ORCOQ2QBCWHI.2026.142 uh be Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.225428.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCIQ26GX.LUU THANH VAN UNG HO MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157070490633.20260605.225209.19035021505012.VND-TGTT-LUU THANH VAN.970407
|05/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097040506052248422026RGKW004997.5389.8371.224842
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1fJJ7M5QQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260605.224747.9021224440362.NGUYEN SI HIEN.963388
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14541582165.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-050626-22:40:55 2ne9839982#SP#0200970416060522405520262ne9839982.5389.89021.224055
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14541495260.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1iJA7LN3W.Ung ho ms 2026142 be ngo phi phuoc hung.20260605.222815.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|05/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704880605222715202622fo626467.5390.48775.222701
|05/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806052226182026em61624320.5389.46050.222618
|05/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1kCIQQ1VB.MS 2026.146 Tran Thi Xuan FT26157758695280.20260605.222555.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|05/06/2026
|500.000,00
|6156IBT1iJA7LGGD.LE THI HOA1001VND chuyen tien ung ho ma so 2026 146 TRAN THI XUAN.20260605.222336.247529918.LE THI HOA.970432
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14541349215.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048806052209582026qxkb589684.5390.90282.220958
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14541291028.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0441000642305 TRUONG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048806052207112026ymi0583211.5388.77870.220711
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970488060522044720260bkc577147.5189.68596.220447
|05/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970488060522025920267rab572543.5387.62002.220259
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1kCMNHXFV.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157440880070.20260605.215915.19038159907013.VND-TGTT-DOAN LE DIEU LINH.970407
|05/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14541133072.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1d1I6M97M.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.215458.97042292R818c36000000000a68625.MBBANK IBFT.970422
|05/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097040506052151552026FN5H088046.5189.16525.215155
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCMN6VUN.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26157400007812.20260605.215026.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCMN6DBQ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157853868341.20260605.215021.19028181714886.VND-TGTT-PHAM HUONG GIANG.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCMNENXG.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26157164077954.20260605.214933.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407
|05/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14541022575.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCMNK17M.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26157440215512.20260605.214337.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|05/06/2026
|30.000,00
|6156MCOBQ2QB115B.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260605.213330.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14540726353.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1iJA77IRE.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.212239.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|05/06/2026
|5.000,00
|6156IBT1kCMNU1PU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan FT26156486482528.20260605.211739.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCMNS5TJ.Ung ho cac hoan canh kho khan tu J L FT26156234323778.20260605.210325.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14540129017.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0381000468271 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132183966228.20260605.132183966228-0708983522_NGUYEN THANH DONG Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCMRX5R1.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156603459186.20260605.203812.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|6156SHBAA2JLLH2U.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.201949.0916202444.NGUYEN THI KIM THANH.970443
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14539543002.Chuyen tien ung ho MS 2025 067 le ngoc bao tram.CT tu 0071001165410 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14539512531.Chuyen tien ung ho MS 2025 075 chi Cao Thi Hanh.CT tu 0071001165410 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097048806052003232026x1ki135661.5387.65232.200323
|05/06/2026
|50.000,00
|6156ABBKA2JL22CN.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260605.195525.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|05/06/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.095 CHI VU THI THAO-050626-19:46:57 71CT654194#SP#02009704160605194658202671CT654194.5388.50356.194658
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042206051943542026E6UV732930.5189.27835.194355
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14538867925.UNG HO MA SO MS 2026 142 BE NGO PHI PHUOC HUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14538813474.UNG HO MA SO MS 2026 143 EM BUI HUONG TRA.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14538786453.UNG HO MA SO MS 2026 144 EM NONG QUOC KHANH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206051933102026UQ87170871.5390.53055.193311
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14538739727.UNG HO MA SO MS 2026 145 EM VANG VIET HUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#0200970422060519310620263GJC589396.5389.37132.193107
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14538701069.UNG HO MA SO MS 2026 146 BA TRAN THI XUAN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|1.800.000,00
|6156IBT1bJVXLNCE.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ba Tran Thi Xuan . Chuc Ba luon manh khoe de lo cho cac con.20260605.193059.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|05/06/2026
|12.567,00
|MBVCB.14538525837.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.142.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|15.660,00
|6156IBT1kCMXXRK3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung FT26156364846144.20260605.191846.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|05/06/2026
|15.660,00
|6156IBT1kCMXT828.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan FT26156103631524.20260605.191046.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|05/06/2026
|500.000,00
|6156IBT1iJA71L4P.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.190958.108863587.NGUYEN TRAN THAO VAN.970432
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806051908132026m37i890951.5189.66673.190759
|05/06/2026
|500.000,00
|6156IBT1iJA7152P.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260605.190737.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|05/06/2026
|1.000.000,00
|6156IBT1kCMX4E2N.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156386135808.20260605.184955.1311151224.TRAN THI HONG HANH.970407
|05/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097048806051839042026dz83751108.5189.48147.183904
|05/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097041506051833362026VsuX609280.5189.7127.183336
|05/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1iJAGX8H8.Hung UH MS 142 144 146.20260605.182558.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|05/06/2026
|100.000,00
|6156WBVNA2J29IR4.Nguyen Van Tuan chuyen tien ung ho Ms 2026146, Tran thi Xuan .20260605.180315.106003569576.NGUYEN VAN TUAN.970412
|05/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132158486636.20260605.132158486636-0922207222_Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1kCM3Z3NL.Nem-Ung ho MS 2026.146-Ba Tran Thi Xuan FT26156302302230.20260605.175341.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#0200970488060517332820261q4d426561.5189.56162.173314
|05/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14536265941.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0011001636983 DUONG KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806051729552026ifjy408234.5390.27862.172955
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14536221405.Ung ho MS 2026.142 (Be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 9329754196 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1iJAGG2L6.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260605.170925.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14535721443.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0181002160311 LUONG THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14535714181.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCMFLJDD.Ung ho ms 2026.142 Ngo Phi phuoc hung FT26156200483409.20260605.164538.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|05/06/2026
|120.000,00
|6156IBT1kCMFEZPE.Ung ho Ms 2026.146 FT26156027600280.20260605.163834.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14534989158.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14534822697.ung ho MS 2026.143 em bui huong tra.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1kCMFSZAB.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26156839085423.20260605.155640.19033072882012.VND-TGTT-HOANG THI KIEU TRANG.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206051546212026JFSS112500.5388.86110.154621
|05/06/2026
|100.000,00
|6156ORCOQ2QA98JU.HUYNH THE HUY ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.154313.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|05/06/2026
|500.000,00
|6156NBVAF2L9VPKC.Thuy Ha ung ho MS 2026.141 (Em Nguyen Thi Thao).20260605.153248.190004991919.THAI THANH HUYEN.970419
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097048806051528282026rgvj880762.5390.72291.152814
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.146 (Ba Tran Thi Xuan) chuc gia dinh luon manh khoe a#SP#020097041506051525552026CnwF813803.5389.56269.152541
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14533995106.Ung Ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|1.000.000,00
|6156IBT1kCMT33A1.Ung ho MS 2026.142 ,be Ngo Phi Phuoc Hung FT26156871193120.20260605.151349.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|05/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14533857920.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806051507022026gbtr806325.5390.39868.150702
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCMTTSSF.Ung ho MS 2026. 146 Ba Tran Thi Xuan FT26156200782080.20260605.150612.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|05/06/2026
|50.000,00
|6156MCOBQ2QAXXHF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260605.150238.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14533736601.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206051457152026F4EE395599.5388.82286.145715
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1fJJGCZD4.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260605.145614.9021631268397.LY THI KIM NGAN.963388
|05/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132132067325.20260605.132132067325-0343882448_Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970488060514525220262wk1759486.5189.56672.145252
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#0200970422060514512420265M77585706.5189.48368.145124
|05/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1kCMTGM9Y.Ung ho MS 2026. 141 em Nguyen Thi Thao FT26156810849876.20260605.144252.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|05/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206051442302026LSBA697557.5389.98153.144231
|05/06/2026
|8.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.145 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506051438362026TH01060855.5387.74991.143836
|05/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042206051436172026JS1J153206.5388.62707.143617
|05/06/2026
|8.662,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.146 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405060514345820267T8B046134.5189.55716.143445
|05/06/2026
|49.836,00
|ms2026.146#SP#020097042206051432042026MVVY458749.5387.39547.143204
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14533242611.MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|119.000,00
|6156IBT1kCMTMRDS.Ung ho Ms 2026.146 FT26156044526285.20260605.141344.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|05/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132127375464.20260605.132127375464-0963947437_Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCMTMBNC.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156172679710.20260605.141222.19039546204019.VND-TGTT-TRAN THI NGOC ANH.970407
|05/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970415060514121820269T95606550.5389.37638.141218
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14533065575.BE TRUC UH MS 2026.142 ( BE NGO PHI PHUOC HUNG).CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097041506051406062026OMZm591293.5388.5130.140607
|05/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097048806051357512026r8ud598547.5387.64553.135751
|05/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#0200970488060513572620266vz0597460.5390.63528.135726
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14532904586.ung ho MS 2026. 146 (ba Tran Thi Xuan) .CT tu 7946266979 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132123565665.20260605.132123565665-0356180268_NGUYEN AN CHAU chuyen tien qua MoMo
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14532657907.PHAN THI HUYEN TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1020161565 PHAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14532625044.Chuyen tien ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14532600809.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0071005694839 TO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14532537356.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.142 be ngo phi phuoc hung#SP#020097048806051310032026uhxq479214.5189.46176.131003
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14532311610.MS 2026.144 NONG QUOC KHANH.CT tu 0271000038449 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14532243730.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206051256012026K37L371229.5390.80162.125549
|05/06/2026
|200.000,00
|6156TPBVI2A74M7A.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260605.125002.01870865201.DINH VIET QUOC VUONG.970423
|05/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14532094547.ms 2026-146, tran thi xuan.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14531972576.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0341007022136 DAO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206051236002026RO0E383283.5189.79401.123547
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14531871066.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0071000723772 TA VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1fJJATM5J.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260605.121949.0773031308.DANG GIANG MINH NGOC.970431
|05/06/2026
|15.859,00
|6156TPBVI2A7ZXZK.MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.121921.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14531701281.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097048806051210112026sd5e307588.5388.31201.121011
|05/06/2026
|25.000,00
|DAM THE DUONG chuyen tien#SP#020097042206051209352026F7NA107211.5388.27168.120936
|05/06/2026
|100.000,00
|6156SGTTH2BITD55.IBFT Ung ho ms 2026.146.20260605.115751.068363837888.SACOMBANK.970403
|05/06/2026
|50.000,00
|6156IBT1kCMHNI9G.Ong Nghien ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26156183900217.20260605.115138.19036822779013.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN THAO.970407
|05/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14531131798.ms 2026 146.CT tu 1016533741 TRAN TUYEN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|1.000.000,00
|UH MS 2026 141 EM NG THI THAO-050626-11:42:45 ILsJ633406#SP#020097041606051142462026ILsJ633406.5387.53998.114233
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097048806051140512026kyjp197100.5390.42577.114038
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14531025586.ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCMH4Z9Q.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156980528708.20260605.111343.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|05/06/2026
|500.000,00
|6156IBT1iJAA8XLB.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260605.111226.0981211274.NGUYEN PHUONG THAO.970432
|05/06/2026
|100.000,00
|6156MCOBQ2QAT1ZY.Ung ho MS 2026.142.20260605.110252.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14530486696.Binh Hong Hung Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9938133785 HUYNH THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14530478579.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0301000353787 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|6156VNIB02MFB21K.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260605.105547.168868889.NGUYEN NGOC MAI.970441
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14530322922.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0281001702240 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh, ma GD 100000141571775#SP#020097044906051041562026BorU066048.5189.70215.104156
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCMH9YRR.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26156781802790.20260605.104106.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14530142051.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14530126424.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14530115518.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14530100783.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14530082871.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14530078741.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14530078680.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14530024590.ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung ) .CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|2026.129-050626-10:21:45 dFSN182246#SP#020097041606051021452026dFSN182246.5387.50164.102145
|05/06/2026
|200.000,00
|6156TPBVI2A71KWY.Ung ho MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.101242.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14529630580.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0451000311849 VU DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206050959522026ZZIU232011.5390.26149.095939
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#0200970422060509592320267OVR303751.5388.23133.095924
|05/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14529547351.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0531002264137 LE VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|1.000.000,00
|6156IBT1kCMZG5M9.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan FT26156042602207.20260605.094658.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1d1IKE9WL.unghoMS2026142.20260605.094315.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14529333613.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1iJAAWA4U.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260605.093640.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097048806050923482026idw2683632.5390.39712.092349
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCMZSLGR.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156091724510.20260605.091140.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|05/06/2026
|500.000,00
|MS 2026.146-050626-09:03:55 Z8kn181557#SP#020097041606050903552026Z8kn181557.5189.49957.090355
|05/06/2026
|50.000,00
|6156MCOBQ2QA8AKW.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260605.090337.03101010965538.HOANG VIET.970426
|05/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097048806050901262026ylxn607898.5390.37933.090113
|05/06/2026
|1.000.000,00
|6156SHBAA2F5V35W.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.090047.8888228888.TA THU HUONG.970443
|05/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14528757503.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14528729180.Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|6156TPBVI2A7YX46.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.085413.02033335401.NGUYEN THI PHUONG NGUYEN.970423
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCM6RIBH.ung ho MS 2026. 146 ba tran thi xuan FT26156561424968.20260605.084338.19034022567015.VND-TGTT-HOANG MINH HAU.970407
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14528546453.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1938931527 NGUYEN KIM TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14528524051.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 9341131319 DUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|6.868,00
|6156MSCBD2ZL1PT5.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260605.083334.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14528430342.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1aWTJWVU3.ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.20260605.083117.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14528316200.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1059247984 NGUYEN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|20.000,00
|6156TPBVI2A7LMFF.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260605.082326.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970488060508181920266mhv465716.5388.73238.081806
|05/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14528235260.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#0200970488060508131320260vd4449810.5388.54870.081313
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206050809562026V6AZ844033.5387.43739.080935
|05/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1kCM6AEI7.Ung ho ma so 2026.146 ba Tran Thi Xuan FT26156058242106.20260605.080253.19030873733028.VND-TGTT-NGO THI PHUONG HANH.970407
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14528016189.ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0541001009988 NGUYEN THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCM64B4X.TRAN NGOC KHANH TRAM chuyen ung ho MS.2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26156927064869.20260605.075846.19037185584013.TRAN NGOC KHANH TRAM.970407
|05/06/2026
|100.000,00
|6156IBT1kCM65P39.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156597800854.20260605.075116.19034147320011.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14527806895.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0491000007889 NGUYEN THI XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|6156TPBVI2A65ZUT.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260605.074113.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14527787829.ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.146-ba Tran Thi Xuan#SP#020097040506050736362026011S076541.5388.41126.073636
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14527702316.ung ho ms 2026.146 (ba Tran thi xuan).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14527690044.ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14527676232.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14527588077.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.142-050626-07:16:36 8S3F724555#SP#0200970416060507163620268S3F724555.5389.82822.071636
|05/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 146 BA TRAN THI XUAN-050626-06:58:18 wDg8661686#SP#020097041606050658192026wDg8661686.5389.35891.065819
|05/06/2026
|100.000,00
|6156SGTTH2BD6HZK.IBFT TRINH THI LOAN ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan.20260605.065249.020093543638.SACOMBANK.970403
|05/06/2026
|100.000,00
|6156TPBVI2A676JL.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260605.065020.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|05/06/2026
|200.000,00
|HTP LKH UNG HO MS 2026.141 NGUYEN THI THAO-050626-06:46:23 ZZcn259757#SP#020097041606050646232026ZZcn259757.5388.9661.064623
|05/06/2026
|100.000,00
|6156MCOBQ2QAQH8F.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260605.064226.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14527143528.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|2.000,00
|MBVCB.14527133343.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14526921519.2026.142( Ngo phi phuoc hung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|80.000,00
|ung ho Ma so 2026.142#SP#020097048806050541022026wmgj119376.5189.15671.054049
|05/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206050537122026810C555617.5387.13399.053713
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806050511162026bvxu106817.5387.99228.051116
|05/06/2026
|21.230,00
|6156TPBVI2A66CY7.UHMS 2026.145 Mong Vang Viet Hung benh chuyen bien tot,GD co Lo Thi Quynh gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260605.025016.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCME7L7X.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26156350237148.20260605.005416.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCME7L1H.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156324012601.20260605.005359.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|05/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1kCME7HIL.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26156162002529.20260605.005335.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|05/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14526524876.ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0021000772676 THAM THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048806042353302026zum7041003.5388.42107.235317
|05/06/2026
|400.000,00
|GD MAI TUONG VY XIN UH 4 CHAU MO COI MS2026.132-040626-23:48:56 beJ7127327#SP#020097041606042348562026beJ7127327.5388.37211.234857
|05/06/2026
|50.000,00
|6155IBT1kCME5G1H.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26156831140518.20260604.234344.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|05/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien UH.MS2026144 Nong Quoc Khanh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806042338272026udji032133.5389.24633.233814
|05/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao, ma GD 100000141416214#SP#020097044906042320452026SCW3530343.5389.1267.232045
|05/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14526255258.ung ho ms 2026.139.CT tu 1055251185 LE DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIMZ6AQ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159849303220.20260606.225831.19035488300015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THU.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405060622575520261YZR085482.5387.25288.225755
|06/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206062252122026Y2K2916422.5389.12775.225151
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIMEU5H.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26159866007404.20260606.224537.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14556235607.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806062237202026m9z7133803.5387.75262.223720
|06/06/2026
|100.000,00
|6157VNIB02MRKV1A.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.223718.297998888.DUONG THI NGAN.970441
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIM74W7.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159941390006.20260606.223605.19034028360013.VND-TGTT-CAO NGUYEN HAI YEN.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)#SP#020097041506062228022026To5Q515417.5189.48990.222803
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1fJJE8TB7.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung) cua it lonng nhieu ban Ha Nhi mong con mau khoi.20260606.222258.9021530563760.VU PHUONG HA.963388
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2A55CWS.ung ho MS 2026.142.20260606.221400.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423
|06/06/2026
|150.000,00
|6157IBT1iJAZ98DP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.221322.105822081.TRINH NGUYEN MINH HIEU.970432
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970488060622091120260u7e082720.5387.90604.220911
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806062205502026xcnm074981.5390.78269.220550
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc)#SP#020097041506062205372026rIZj478612.5189.77813.220523
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1kCIMP1DP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159133135590.20260606.220412.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206062203092026CMP9195592.5387.67912.220256
|06/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.142 be ngo phi phuoc hung#SP#020097040506062158282026OY0J083407.5389.50245.215828
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970422060621570920264RMQ795543.5189.45102.215709
|06/06/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 147#SP#020097042206062153532026R4V2418570.5189.32123.215353
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14555761903.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0181003464235 TRAN NGOC MY NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14555744073.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9901391320 NGUYEN BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14555730316.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.147(Xuan Nam ,Xuan Phuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806062145192026nc3o023376.5390.97181.214519
|06/06/2026
|400.000,00
|6157TPBVI2A57RS1.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.213442.00215391702.NGUYEN THAI AN.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJAZJ7R3.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.213412.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14555522257.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|6157IBT1kCIM12AY.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung. Mong be se kien cuong chong lai benh tat FT26159027300722.20260606.212653.19033790529010.VND-TGTT-LUU THANH HIEN.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIMQUIP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159017331693.20260606.211821.19035444484038.VND-TGTT-VU NGOC KHANH LINH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIMQM77.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159929681902.20260606.211808.19036821299018.VND-TGTT-DAO TO MINH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14555309199.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9942127551 TRINH PHUC DINH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJA6NR12.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.210913.0797556970.NGUYEN NGO THUY TRANG.970432
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIV3VQU.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159621551861.20260606.210633.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
|06/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970405060621051720262HQB013467.5390.2364.210517
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14555188915.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|60.000,00
|NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 147 BE XUAN NAM VA XUAN PHUC-060626-21:04:00 52FA666537#SP#02009704160606210400202652FA666537.5387.96031.210346
|06/06/2026
|500.000,00
|6157TPBVI2A5NIGP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.210341.01071879003.TRAN HUYEN THU.970423
|06/06/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206062102132026DV41237183.5389.85585.210159
|06/06/2026
|100.000,00
|6157VNIB02MRZNTG.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260606.210212.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806062102112026dqkt889399.5389.85490.210212
|06/06/2026
|40.000,00
|MBVCB.14555123353.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1067802694 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157TPBVI2A5NGMY.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.205758.60981866691.TRAN VAN HA.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIVHJUY.ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159267805802.20260606.205448.19031189223017.VND-TGTT-DO THI THUY TRINH.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14554822106.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0081001302678 NGUYEN THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806062030172026uve8774728.5390.1810.203017
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806062025342026xx4r756907.5390.73148.202520
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT999ET.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.134 (Chi Nguyen Thi Thuong).20260606.202208.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806062021382026faa7741770.5387.48606.202138
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT92NJV.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.133 (Em Dang Thi Duyen).20260606.201919.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|150.000,00
|6157IBT1kCIV8WJM.Ung ho MS 2026.147 Be Xuan Nam Xuan Phuc FT26157660642529.20260606.201710.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT926NE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260606.201624.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIVV2PY.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157062671000.20260606.200941.19034506605019.VND-TGTT-PHAM NGOC NGAN ANH.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157TPBVI2A5HK6K.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260606.200409.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206062001072026F5YX368423.5388.19877.200108
|06/06/2026
|100.000,00
|6157MCOBQ2Q1B18H.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.195017.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|06/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097040506061945182026B9MA072688.5389.19120.194518
|06/06/2026
|300.000,00
|6157IBT1kCIDX2EY.Ung ho ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157897587978.20260606.193823.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH .970407
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14553541154.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0931004207045 CAO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14553150639.ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1d1IZNYSB.ung ho MS 2026141 chau Nguyen Thi Thao.20260606.185935.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIDYVRI.NGUYEN THI THU HANG chuyen ung ho MS 2026.142 FT26157915871799.20260606.185924.19032637015011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14552983319.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14552902296.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0881000442589 LE HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIDVLB3.Ung ho MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung FT26157707871006.20260606.184653.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14552807213.Ung ho MS 2026.124 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0071001077073 LE THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJA6YTMV.Ung ho MS 2026 142 Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.184346.0968348206.LE THI NGA.970432
|06/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806061838072026tidy312652.5387.68813.183808
|06/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206061812462026WE0T411965.5390.1578.181247
|06/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704150606180926202624fZ670306.5388.80132.180926
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT2TIL2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.131 (Em Vu Tuan Hai).20260606.180723.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14552044589.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14552019810.ung ho ms 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157ABBKA2JYXPQZ.ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.180323.0946711298.LE THANH TAM.970425
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14551782081.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14551774645.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14551754440.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14551720206.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097048806061745052026qm6a068187.5189.13393.174451
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT2H2MK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.130 (Em Ho Thi Bao Ngan).20260606.174358.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT2Z39I.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.129 (Ba Ngo Thi Tan).20260606.174111.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT2ZGT4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.128 (Em Bui Thanh May).20260606.173819.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14551510376.QUE HUONG chuyen tien ung Ms 2026.142 be ngo phi phuoc hung.CT tu 0111000165050 NGUYEN KY QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|6157TPBVI2A5WRG6.VU HAI DANG ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260606.173419.00222955102.VU HAI DANG.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJA62X8D.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.173217.0909115069.VU DUC TIEN.970432
|06/06/2026
|300.000,00
|6157IBT1kCIS2H6Y.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157739668585.20260606.172055.6262839869.TO THI HUONG.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206061708252026RJYB574800.5390.63785.170825
|06/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.144 EM NONG QUOC KHANH-060626-17:01:53 NPb4331485#SP#020097041606061701542026NPb4331485.5390.20058.170154
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14550399924.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14550383457.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14550378783.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCI9BWEQ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157535976764.20260606.162422.19034754344019.VND-TGTT-PHAN THI THU THAO.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCI9PFZC.Ung ho MS 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung FT26157008134008.20260606.161817.9415208996.NGO THI PHUONG DUNG.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806061602392026qfg5628852.5389.54521.160239
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2A5TCIZ.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260606.160208.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|06/06/2026
|200.000,00
|6157TPBVI2A5J94D.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.155146.07731086501.LAI THUY LINH.970423
|06/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206061537342026685N311784.5189.13371.153734
|06/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206061535362026HNP4951799.5388.3133.153523
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14549421974.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14549416526.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14549400215.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14549383316.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCI2LRVZ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157896707090.20260606.151440.19034225414011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TU.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806061514162026p1uq472707.5390.88423.151416
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14549213427.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206061503312026QLGJ349890.5389.32723.150331
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206061502262026HDH6228684.5387.28022.150226
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#0200970422060615021320267FTW854918.5388.27070.150213
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422060614595220262LXY744934.5388.14700.145939
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14549093579.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJAE7LUP.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260606.145131.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806061451272026hllg406766.5189.72659.145127
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJAE77KI.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260606.144941.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14549011529.Ung ho MS 2026. 142 (Be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1030473284 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCI2G19G.Ung ho MS 2026.142 be ngo phi phuoc hung FT26157310860918.20260606.144804.9834999890.LUU TRAN NGAN TAM.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14548991093.Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14548965535.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0011004102511 NGUYEN TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806061436072026b50h366431.5189.1224.143553
|06/06/2026
|200.000,00
|6157SHBAA2JY8BTS.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.143110.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
|06/06/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206061422272026SV2K259097.5390.38427.142213
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14548690538.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCI2IQW1.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157560650892.20260606.141457.19070564285012.VND-TGTT-DANG THI TU TRINH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCI2VRBY.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157383535745.20260606.141101.19032674305011.VND-TGTT-BUI PHUONG THANG.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1kCI2VPG3.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157437964785.20260606.140904.19133228686019.VND-TGTT-NGUYEN MINH NGOC.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1kCI2V86X.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26157076839075.20260606.140851.19133228686019.VND-TGTT-NGUYEN MINH NGOC.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1kCI2VMLS.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26157435850820.20260606.140839.19133228686019.VND-TGTT-NGUYEN MINH NGOC.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1kCI2DGZB.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157281067158.20260606.140557.19031210513098.VND-TGTT-TRAN THANH VAN.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506061405552026ZKOF073802.5389.66390.140533
|06/06/2026
|500.000,00
|6157SGTTH2B6JH3R.IBFT Ung ho MS 2026.147.20260606.140259.060005542981.SACOMBANK.970403
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14548485696.MS 2026.145-cau mong em Vang Viet Hung mau chong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1kCI2CTFZ.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157006011028.20260606.135135.30121989.NGUYEN NGOC KIEU LY.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14548365285.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021000352768 PHAM DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14548336417.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14548282070.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJAEPYVD.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.132700.0905945058.NGUYEN THI THANH NHAN.970432
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14548137767.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT29T5L.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.127 (Em Dinh Bao Yen).20260606.132432.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206061323472026HD51728598.5390.90227.132348
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206061323202026XNH9165312.5390.87583.132320
|06/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970422060613223020265Y66749018.5390.84169.132230
|06/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206061321212026DVFW596561.5390.78674.132108
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT294KQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.126 (Em Nguyen Tuan Huy).20260606.131941.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1aWT29VEE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.125 (Em Nguyen Ho Ngoc Han).20260606.131514.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14547957168.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0071000924306 CHU HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|5.000,00
|6157IBT1kCICHG29.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26157649070252.20260606.130602.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14547890330.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157ORCOQ2QB3FYX.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.130236.0965457772.Khuong Nguyen Giang Tien.970448
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14547879356.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14547862656.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14547837602.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14547818506.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14547803059.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806061255222026hyp9129062.5389.63803.125522
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14547697377.Ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0501000196056 TRAN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1iJAEMAXA.Ung ho MS 2026 142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.124401.92724972.NGUYEN THI DUNG.970432
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206061237362026DLJT222817.5389.77694.123736
|06/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14547487373.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14547268110.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0041000291852 LE THI PHUONG THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCICD376.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157771651549.20260606.121051.19031552838029.VND-TGTT-NGO THI KIM NGAN.970407
|06/06/2026
|400.000,00
|6157IBT1kCIC9MVB.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26157537910220.20260606.120341.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIC2XRC.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26157315352602.20260606.120240.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIC2FPD.ung ho ms 2026.146 ba tran thi xuan FT26157309684047.20260606.120230.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIC24BT.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26157076040059.20260606.120137.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIC2S61.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26157660029308.20260606.120045.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCICCZPP.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26157355324305.20260606.115926.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCICCGH6.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157686158687.20260606.115903.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCICCU8U.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26157669509670.20260606.115828.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157VNIB02MZYTGU.ung ho ms 2026.147 (xuan nam, xuan phuc).20260606.115816.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|06/06/2026
|1.500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-060626-11:55:57 mVNX323305#SP#020097041606061155572026mVNX323305.5189.43803.115543
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14546977121.Ung ho MS 2026.145.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806061150502026hayu932168.5390.12276.115050
|06/06/2026
|2.000,00
|6157IBT1fJJK1EG6.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260606.114755.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|06/06/2026
|30.000,00
|6157IBT1iJAE1AUQ.Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.114055.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|06/06/2026
|300.000,00
|6157IBT1d1IZCYJ9.Ung ho MS 2026142.20260606.114016.970422Ud72e53000000000469048.MBBANK IBFT.970422
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1aWTCNYLX.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260606.113834.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|06/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14546646568.ung ho ms 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0331000467458 NGUYEN THI MINH KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCI16CLN.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26157610709696.20260606.112058.19033959299011.VND-TGTT-PHAM DUC THINH.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14546442657.TO THE TRINH Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 0121000761307 TO THE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|6157IBT1kCI1EPK2.Ung ho be Xuan Nam, Xuan Phuc, MS 2026.147 FT26157079760060.20260606.111904.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|06/06/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung, ma GD 100000142154043#SP#020097044906061116072026ZYIS426926.5389.97343.111607
|06/06/2026
|150.000,00
|6157IBT1kCI173YV.Ung ho MS 2026.142 - be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157804007554.20260606.111500.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
|06/06/2026
|150.000,00
|6157IBT1kCI1GAR5.Ms 2026 145 e Vang Viet Hung FT26157200334639.20260606.111137.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|06/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.142#SP#0200970488060611104420261j7k778852.5189.64479.111030
|06/06/2026
|100.000,00
|BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206061107042026BTT0415236.5390.42363.110704
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14546220895.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0071000919361 HUYNH NGOC VO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157SGTTH2B6Y8PT.IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.110334.050084033070.SACOMBANK.970403
|06/06/2026
|2.600.000,00
|6157IBT1bJVRQ67K.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Phan Xuan Nam , Phan Xuan Phuc MS 2026 -147 . Chuc 2 con vuot qua.20260606.105804.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14546056951.ung ho MS 2026 147.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14546014252.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|400.000,00
|6157IBT1kCI18YFM.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26157584559867.20260606.105007.19022189688010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14545998892.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0571000061690 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14545926161.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14545690679.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14545564994.UNG HO MS2026.142 (BE NGO PHI PHUOC HUNG).CT tu 1017663623 NGUYEN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|TRAN SONG HAO HAO Chuyen tien ung ho ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung. cam on Quy bao#SP#020097048806061018172026mkis579835.5389.54408.101817
|06/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.142#SP#0200970488060610143520267sny564653.5390.32985.101436
|06/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14545347408.Ung ho MS 2026.145 ( em Vang Viet Hung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJTSLW.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26157683019456.20260606.100146.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJLZIG.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26157437903907.20260606.100029.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJL427.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26157228998840.20260606.095956.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJLIRA.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26157747709071.20260606.095926.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJLC49.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26157178309938.20260606.095851.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJH3YG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26157656522663.20260606.095813.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJHG34.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26157607041504.20260606.095728.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIJHMJJ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157004460610.20260606.095637.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1fJJ7F2JQ.Suong Tran Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.095036.0905591402.MBVBANK IBFT.970414
|06/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14545103100.MS 2026.142 ( Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1iJAK6M8E.Ung ho MS 2026142 be Ngo Nhi Phuoc Hung.20260606.094805.104063101.DUONG MINH TRI.970432
|06/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14545103271.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206060939192026W3UC901373.5189.44621.093906
|06/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097040506060939122026VY2L051783.5387.44352.093851
|06/06/2026
|40.000,00
|ung ho MS 2026.145. em Vang Viet Hung . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806060933402026mvpo448501.5387.19969.093341
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14544800231.ung ho 2026.147 xuan nam xuan phuuc.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14544770759.ung ho ma so 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806060922432026ojuu408982.5387.65795.092229
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1iJAK78MB.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026147 2026145 2026146 2026144 2026143 moi ma so 100 K.20260606.092241.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14544752892.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 7905013787 DANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIJM3ZD.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157771000948.20260606.091501.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|06/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14544613250.Bibun ung ho Ms2026. 145 (em Vang Viet Hung).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206060901472026WSH2579181.5390.69650.090147
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14544425111.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0271001043999 DINH NGUYEN KIM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157MCOBQ2QB4DZG.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260606.085404.2526101978.BUI THI THUY HOA.970426
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIJJLV6.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26157774073281.20260606.085157.19037777515014.VND-TGTT-PHAN THI QUYNH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIJJ42P.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26157903555468.20260606.085110.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14544230595.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000,00
|6157IBT1iJAK5XVN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 147 XUAN NAM XUAN PHUC.20260606.084145.247529918.LE THI HOA.970432
|06/06/2026
|6.868,00
|6157MSCBD2Z1IL4U.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260606.083300.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806060830092026h7bp228537.5189.43588.083010
|06/06/2026
|1.000.000,00
|6157MCOBQ2QBR6N9.Ung ho MS 2026.147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc).20260606.082752.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14543981344.ung ho MS 2016.142(be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0011004344859 TRINH DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132235474569.20260606.132235474569-0393686318_Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2APSDE6.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260606.081944.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|06/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14543929054.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14543916915.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2APSXHJ.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260606.081700.03628209701.TRUONG THI DO.970423
|06/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097040506060808582026DI3Z021979.5387.65862.080858
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIW7ZKH.Ung ho MS 2026.145 FT26157589081205.20260606.080508.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIWGR11.Ung ho MS 2026.142 FT26157004502303.20260606.080224.19037012764016.VND-TGTT-VAN THI PHUONG NGOC.970407
|06/06/2026
|10.000,00
|6157IBT1kCIWG6HC.ung ho ms 2026.145, em Vang Viet Hung, chuc em va gia dinh binh an FT26157561604561.20260606.080139.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2APXNFP.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260606.075808.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2APXI4E.NGUYEN THU PHUONG chuyen tien.20260606.075726.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14543660213.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.145 VANG VIET HUNG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIW4XHL.Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung FT26157360924550.20260606.075521.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIW4GIF.ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan FT26157657605255.20260606.075406.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|06/06/2026
|500.000,00
|6157SGTTH2BNH2GN.IBFT ung ho MS 2026.146. ba Tran Thi Xuan.20260606.074822.060311519381.SACOMBANK.970403
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1fJJ7GTI9.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260606.074644.8007041005151.TRAN NGOC DUC.963388
|06/06/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970488060607453120264cif087141.5390.89725.074531
|06/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970405060607452420268SVT019916.5387.90388.074524
|06/06/2026
|5.660,00
|6157IBT1kCIWYHBK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26157401710680.20260606.074353.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806060741082026ob08073810.5387.77249.074109
|06/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206060737522026WR71652257.5390.67022.073753
|06/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14543437959.MS2026.147.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14543417837.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14543367819.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIWIR83.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26157811101541.20260606.072852.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14543297043.Chuyen tien ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.142 BE NGO PHI PHUOC HUNG-060626-07:25:37 NOzK624408#SP#020097041606060725372026NOzK624408.5389.30180.072524
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIWIQ8Z.Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung FT26157063370089.20260606.072458.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14543238247.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1029341882 LE VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132227167890.20260606.132227167890-0938122191_Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1fJJ7AMUS.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.20260606.071721.9021780576813.NGO THI HIEN HOA.963388
|06/06/2026
|15.678,00
|MBVCB.14543195021.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.145.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1kCIWDRSK.MS 2026.145 FT26157802180620.20260606.071610.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIWD3ZL.PHAN THI PHUONG THUY ung ho Ms 2026.145 Vang Viet Hung FT26157372119527.20260606.071558.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|06/06/2026
|200.000,00
|6157IBT1kCIWDBN3.PHAN THI PHUONG THUY ung ho Ms 2026.144 Nong Quoc Khanh FT26157304226844.20260606.071421.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206060703592026496U942784.5388.68258.070359
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.142 Be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206060702332026F0U4443787.5390.65002.070234
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14543002633.ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|6157SHBAA2JLUYK7.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.141 be Nguyen Thi Thao.20260606.064925.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|06/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.147- Xuan Nam-Xuan Phuc#SP#020097040506060649112026D5TG001285.5388.31680.064911
|06/06/2026
|100.000,00
|6157TPBVI2APKK2R.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260606.064530.00680327001.TRAN THI THO.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.142 - Be NGO PHI PHUOC HUNG#SP#020097040506060645262026IPCX088843.5390.23291.064526
|06/06/2026
|288.000,00
|MBVCB.14542837882.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14542829665.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1017532034 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T5.5.2026 - MS 2026.135#SP#0200970415060606372520269999671614.5389.6362.063727
|06/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.146 BA TRAN THI XUAN-060626-05:29:10 eXnv858854#SP#020097041606060529112026eXnv858854.5387.16590.052911
|06/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097040506060519112026EFX3030271.5189.9522.051911
|06/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14542422453.ung ho ms 2026 142 Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0081001159956 DO THI MINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1fJJ7YF4D.Ung ho MS 2026.141(em Nguyen Thi Thao).20260606.045243.9021841250826.TRAN QUOC CUONG.963388
|06/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132218143761.20260606.132218143761-0973192724_Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|06/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132218009765.20260606.132218009765-0973192724_Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06/06/2026
|500.000,00
|6157TPBVI2APGRHJ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.044157.04306534801.TRAN THI CAM XUYEN.970423
|06/06/2026
|100.000,00
|6157SHBAA2JLZVZ6.ung ho ms 2026 134.20260606.040341.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|06/06/2026
|50.000,00
|6157SHBAA2JLZV8W.ung ho ms 2026 135.20260606.040301.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|06/06/2026
|50.000,00
|6157SHBAA2JLZVAD.ung ho ms 2026 136.20260606.040217.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|06/06/2026
|20.000,00
|6157IBT1iJAKCSIJ.ung ho ms 2026 136.20260606.040104.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1iJAKCS1V.ung ho ms 2026 137.20260606.040015.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1iJAKC9ZR.ung ho ms 2026 138.20260606.035907.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1iJAKC9P8.ung ho ms 2026 145.20260606.035806.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|06/06/2026
|50.000,00
|6157IBT1iJAKC9CJ.ung ho ms 2026 146.20260606.035706.62589999999999.NGUYEN MINH KIEN.970432
|06/06/2026
|10.000,00
|6157ICBVC223XFMW.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).20260606.035018.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/06/2026
|10.000,00
|6157ICBVC223X8KC.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).20260606.034743.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/06/2026
|10.000,00
|6157ICBVC223X81K.Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).20260606.034613.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1kCIQHWT9.Mochi Ung ho MS 2026.142 FT26157344677006.20260606.030332.7625072001.CAO HOANG SON.970407
|06/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14542257463.Ung ho MS 2026.142 (Be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0491001824592 LE THI THUY DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14542215192.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|6157ABBKA2JLJ5KM.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan.20260606.003528.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|06/06/2026
|300.000,00
|6157IBT1kCIQ4JHT.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26157945028338.20260606.002331.19036816368011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
|06/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048806060017252026qizl743346.5189.53589.001712
|06/06/2026
|500.000,00
|6156IBT1kCIQUDNR.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157565309015.20260605.233901.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206052337442026PDRS621398.5389.1609.233744
|06/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#020097042206052336492026E0FL805232.5388.114.233650
|06/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1kCIQ8GFN.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157781313789.20260605.233403.19031661536016.VND-TGTT-MAI HOANG BAO AN.970407
|06/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh#SP#020097042206052330582026KCU2313610.5189.90828.233058
|06/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung#SP#0200970422060523285620262D84243954.5387.87320.232843
|06/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14541871382.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1038890804 NGUYEN TRUC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|300.000,00
|6156IBT1kCIQIL5F.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157259304415.20260605.232813.19034310000011.VND-TGTT-DANG QUYNH MAI.970407
|06/06/2026
|100.000,00
|6156MCOBQ2QBMJVD. Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).20260605.232758.03101016844390.VU HOANG YEN.970426
|06/06/2026
|800.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206052326532026FP97206753.5387.83859.232653
|06/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14541856431.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.142(be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14541810192.ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0491000180697 TRAN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000,00
|MS 2026.141-050626-23:13:39 5zxn760110#SP#0200970416060523133920265zxn760110.5389.60752.231326
|06/06/2026
|200.000,00
|6156IBT1aWTC2UK8.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260605.231136.050001060008055.LUONG THI KHANH TRANG .970409
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho Ms 2026.148 me con Pham Thi Duyen#SP#020097048806072239272026q97a573720.5189.92866.223913
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIG7L38.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159005099707.20260607.223917.989099999999.PHAM TRUNG DUC.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570406233.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 9847636710 TRAN LAM SON NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570415721.me con chi pham thi duyen.CT tu 1044576671 HUYNH ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506072235082026n3Vq519904.5389.81423.223508
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570373059.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1023795395 DANG TRAN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1iJAT296E.Ung ho MS 2026 141 Nguyen Thi Thao.20260607.223428.0968348206.LE THI NGA.970432
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570381665.Ung ho MS 2026.148(me con chi pham thi duyen).CT tu 1024730499 PHAM THI GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14570352349.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0441000767699 DO TIEU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGAXEJ.Ung ho MS 2026.148 FT26159570805150.20260607.222941.146388888888.VI DUC TRIEN.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2BLUYJ3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.222937.03425419501.NGUYEN NGAN HA.970423
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SGTTH2BPNG5P.IBFT ung ho ms 2026.148 me con pham thi duyen.20260607.222934.050111535865.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1iJATCT3B.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.222923.112974822.NGUYEN THI PHUONG THAO.970432
|07/06/2026
|100.000,00
|UNG HO 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-070626-22:28:56 jN6O287239#SP#020097041606072228562026jN6O287239.5387.64804.222856
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570340536.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0641000043824 NGUYEN NGOC Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704220607222819202658H4146543.5387.63835.222820
|07/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14570337931.Ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen ).CT tu 0371000511523 LY NHUT KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIGAB1M.Ung ho MS 2026 .148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159156646178.20260607.222736.19035149332013.VND-TGTT-PHAM LE THANH.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072226332026a1ou554170.5189.58708.222634
|07/06/2026
|30.000,00
|6158SGTTH2BPNUMD.IBFT Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.222551.050102709176.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570318584.ung ho ms 2026.147.CT tu 9944687939 NGUYEN THI HUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIG4E27.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159056724768.20260607.222345.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIG4721.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159040207976.20260607.222329.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060722232320261fvw548811.5389.50665.222323
|07/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060722222720268IBO733738.5189.48206.222228
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIGBR62.Ms 2026.148 FT26159052827597.20260607.222026.19036225258010.VND-TGTT-NGO THANH DAI.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570261999.ung ho ms 2026.148.CT tu 9969395831 NGUYEN VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132489099240.20260607.132489099240-0386560939_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07/06/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14570258165.ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158VNIB02MUPAM5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.221731.919918686.LE HONG NHUNG.970441
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-070626-22:17:03 BZyA352081#SP#020097041606072217032026BZyA352081.5389.32035.221649
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570240456.ung ho MS 2026.148.CT tu 0451000281657 DO MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIG5XUW.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159053058838.20260607.221546.19032548620015.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUNG.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570234134.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0341007156868 VU THI HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570225605.ung ho ma so 2026.148 (me con c Pham Thi Duyen) .CT tu 0081000428943 CAO THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIG5I73.Ung ho MS 2026.148 FT26159336038956.20260607.221312.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206072211072026SW3L546561.5189.11787.221107
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-070626-22:09:29 rUiu437193#SP#020097041606072209302026rUiu437193.5389.7349.220930
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060722080920260fg6520090.5189.1871.220809
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGYWYD.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159125469479.20260607.220750.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|07/06/2026
|25.000,00
|6158IBT1kCIGPRG5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159247502019.20260607.220730.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/06/2026
|21.014,00
|6158TPBVI2BL4BUA.UHMS 2026.146 Mong GD ba Tran Thi Xuan,Dao Thi Thanh,Dao Ngoc Chau,Dao Ngoc Tuan an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260607.220704.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGPIXM.ung ho MS 2026148 FT26159772041082.20260607.220508.19035989670017.VND-TGTT-LE DO ANH THU.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570125350.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0251002760371 TRAN THI THU LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCIGUH6Q.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159259084942.20260607.220255.19035677304013.VND-TGTT-LE MINH PHUONG.970407
|07/06/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#02009704880607220207202682r5507307.5389.81159.220207
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072201512026oe3i506681.5189.80502.220151
|07/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506072201472026HBI9088107.5387.79399.220148
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158IBT1aWTDK6CU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.220016.0985865983.NGUYEN THANH HOANG.970437
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570089802.DUONG TUYET NHI chuyen tien ung ho MS 2026.148.CT tu 0421000475050 DUONG TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570069979.ung ho MS 2026.148.CT tu 9944687939 NGUYEN THI HUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158TPBVI2BLRHVH.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.215507.00752747001.TRINH PHUONG ANH.970423
|07/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506072153582026iKSU455213.5387.49755.215358
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIGIU2L.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159197317428.20260607.215356.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407
|07/06/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506072153292026bTvS453723.5189.47949.215330
|07/06/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506072152492026XMcJ451991.5390.46334.215234
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072152072026r2jk484318.5390.44023.215207
|07/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097041506072151372026Zme5449768.5189.41257.215137
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570005379.ung ho MS 2026.148(me con chi pham thi Duyen ).CT tu 7915074679 LE THI KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGVTGU.Ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen FT26159957107100.20260607.214821.19037489472017.VND-TGTT-NGUYEN TIEN LONG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIGVKFP.UH MS 2026.142 FT26159904548678.20260607.214744.19036390910016.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRINH.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14569943547.ung ho ms.2026 142 be ngo phi phuoc hung.CT tu 1025724250 LE THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097041506072145362026xT2d438334.5389.17546.214521
|07/06/2026
|50.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.144#SP#020097048806072145082026pwqo467055.5389.16137.214508
|07/06/2026
|50.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.146#SP#0200970488060721442720268qd9465263.5388.12746.214413
|07/06/2026
|50.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO 2026.147#SP#0200970488060721433920268nap463169.5189.9607.214339
|07/06/2026
|50.000,00
|LE THI THU HA Chuyen tien UNG HO MS 2026.148#SP#0200970488060721424320263cnr460744.5388.6065.214243
|07/06/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con c pham thi duyen#SP#020097042206072140442026VHAP574260.5189.97692.214045
|07/06/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026 148#SP#020097048806072140102026w5mk454255.5389.95344.214010
|07/06/2026
|200.000,00
|6158SGTTH2BPD77Y.IBFT UNG HO MS 2026.148 - ME CON CHI PHAM THI DUYEN.20260607.213846.060135011498.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206072138442026Y0GY770212.5388.90059.213830
|07/06/2026
|100.000,00
|6158VNIB02MUNG6J.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.213616.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14569833066.Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0611001996798 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|165.069,00
|MBVCB.14569803033.VU LE XUAN ung ho ms 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132483985754.20260607.132483985754-0968368838_DONG PHUONG ANH chuyen tien qua MoMo
|07/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON PHAM THI DUYEN-070626-21:30:17 S2ax637321#SP#020097041606072130172026S2ax637321.5387.51907.213017
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGCMT4.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26159020443548.20260607.212948.19020541218868.VND-TGTT-TRAN THI HA.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14569755862.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1017532034 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIG1IA7.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26159362650075.20260607.212642.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405060721261020269WP1089614.5390.33517.212610
|07/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506072125492026UBsf393426.5389.31577.212535
|07/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.148#SP#02009704220607212341202646CH426647.5189.22343.212341
|07/06/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060721213220267KPL074377.5389.11719.212132
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGWP9Z.Ung ho ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159461458927.20260607.212046.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|6158ORCOQ2QMJHME.ung ho MS 2026.147.20260607.212017.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
|07/06/2026
|200.000,00
|TRAN ANH KHOA Chuyen tien Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072119572026428n396285.5388.4322.211943
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072117182026cyp3387919.5389.91053.211718
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072117042026774z387214.5189.90393.211705
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14569556886.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14569462842.UHMS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0011004287535 TRINH THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206072107512026IKLK147570.5189.43230.210737
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-070626-21:07:45 BUmd843089#SP#020097041606072107452026BUmd843089.5189.42815.210745
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1iJALX2TT.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.210606.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1aWTDAVYV.ung ho MS 2026.148.20260607.210511.003001060002410.VANG THI MINH PHUONG .970409
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072102332026w5d3339551.5189.16121.210233
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14569389584.ung ho ms 2026.148.CT tu 1021728388 DO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060721015320265fhk337372.5388.12250.210139
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14569376580.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va T Nguyen Thao My ung ho MS 2026.148(me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Be Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806072100152026m03y331928.5390.3409.210015
|07/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.148#SP#020097041506072056432026VcHY318625.5389.82996.205643
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14569305505.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1020120072 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072056072026836m317562.5390.81079.205607
|07/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072055302026062m315414.5388.76876.205530
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14569285751.ung ho MS 2026 148 ( me con chi pham thi duyen).CT tu 0451000485055 VO MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060720535220262LUL592738.5388.67634.205352
|07/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2BLJVTM.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.204926.88329993299.HA THI THU UYEN.970423
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIA6Q4M.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159049146435.20260607.204809.19072705811018.VND-TGTT-LUU THI THU THAO.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072044572026xx8k278058.5388.17506.204458
|07/06/2026
|90.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132477863470.20260607.132477863470-0962572280_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072035002026tjjw242161.5389.60071.203500
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14568941180.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1019938231 PHAN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIA44AM.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159528542299.20260607.203313.19601046257000.VND-TKFI-VU THU HA.970407
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14568924488.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1031099945 HOANG TRONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072029312026lt7x221780.5388.28014.202931
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIA5FMQ.Ung ho MS 2026.148 FT26159285180262.20260607.202844.19035851274013.VND-TGTT-PHAM THI THANH TAM.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132475003412.20260607.132475003412-0973192724_Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07/06/2026
|100.000,00
|6158MCOBQ2QM8ZWE.Ung ho ms2026.147 xuan nam,xuan phuc.20260607.201611.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|07/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14568535031.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14568456533.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1012542615 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14568258460.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1035529809 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14568098176.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|6158TPBVI2BLMV6I.ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).20260607.193815.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1iJALGZ53.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.193813.8920051996.LE THI MINH PHUONG.970432
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCI4H7S7.Ung ho MS 2026.148 FT26159478181900.20260607.192517.19036225843010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HUNG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14567771542.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14567717436.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1042320804 LE THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1d1ILNLPF.Ung ho MS 2026144 be Nong Quoc Khanh.20260607.191908.97042292Qbc9bc5000000000d20881.MBBANK IBFT.970422
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206071908032026BKHP499210.5389.13169.190803
|07/06/2026
|150.000,00
|6158IBT1kCI45AF9.Ung ho MS 2026.148 - Me con chi Pham Thi Duyen FT26159399472717.20260607.190056.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2BLBMAL.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260607.185646.00778927001.NGUYEN THI TUONG.970423
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCI4PECZ.Ung ho MS2026.148 FT26159486054128.20260607.185629.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206071851032026DGML686205.5388.97901.185049
|07/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con Pham Thi Duyen#SP#020097048806071847392026goj7807498.5387.75030.184739
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCI4VTM3.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159563802920.20260607.184528.19027785998010.VND-TGTT-HOANG MINH HUYEN.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14567055514.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9898990018 LE KHANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1d1IL3T8H.2026148.20260607.184111.970422Ma74f130000000008e4503.MBBANK IBFT.970422
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCI42L5B.MS 2026.148 FT26159327990380.20260607.183628.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14566885215.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|2.600.000,00
|6158IBT1bJVRBC5Z.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho me con Pham Thi Duyen.20260607.183317.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14566772652.Ung ho gia dinh be Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0201000678212 PHAN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCI4WT73.Phuong Nguyen chuyen khoan ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh FT26159977676090.20260607.182726.6633799999.NGUYEN THI PHUONG.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14566697733.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0381000468271 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970415060718184120267ofx715038.5387.80716.181841
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14566407898.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.148 (me con Pham Thi Duyen).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14566351758.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0311000667461 TRUONG TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14566346583.ung ho MS 2026.148( me con chi pham thi duyen).CT tu 0311000725011 DANG THI QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14566308501.2026.147( Xuan Nam xuan phuc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14566211555.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0311000673590 HO THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566195515.TUONG DUNG ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566174518.TUONG DUNG ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566146993.TUONG DUNG ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566124639.TUONG DUNG ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566100013.TUONG DUNG ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566085750.TUONG DUNG ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14566057730.TUONG DUNG ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158TPBVI2BL295H.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260607.174455.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14565931240.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1019511803 NGUYEN TRUONG BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071740142026p9od495752.5387.23793.174014
|07/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806071736312026xdgg478382.5390.97572.173631
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206071728352026U6PF367503.5389.44444.172835
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060717152720263ZWU992389.5387.59084.171527
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14565384854.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1046153248 TRAN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206071707012026KDPC789871.5390.4324.170701
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806071657532026b3wa305705.5189.45369.165753
|07/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060716525020265v0q284712.5390.14164.165250
|07/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097041506071649042026p54S404415.5189.90180.164850
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCI5L3C1.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159663633081.20260607.164739.19032713154016.VND-TGTT-PHAN LY THAO NGHI.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-070626-16:25:29 ymz2830864#SP#020097041606071625292026ymz2830864.5389.47042.162529
|07/06/2026
|55.555,00
|MBVCB.14564600563.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1031457339 PHAN DANG NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1fJJ6GE66.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.162157.9021055511238.TRAN QUANG TIEN.963388
|07/06/2026
|300.000,00
|6158SGTTH2BPCGPX.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.162011.040946890402.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704220607161429202642CU696574.5390.83502.161430
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14564455315.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 Me con Chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806071611332026mlcy127217.5389.65721.161133
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14564400997.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1012637397 DUONG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCI5PXLZ.Ung ho MS 2026.148 Me con Chi Pham Thi Duyen FT26159810579094.20260607.161031.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071605422026zodk106636.5387.32609.160542
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14564296326.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14564293950.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14564246470.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCI5IS5B.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159086471130.20260607.155857.19035195664012.VND-TGTT-LE THI NGOC ANH.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14564145224.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0451000352783 KIEU HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970415060715461920263NyQ223728.5388.24732.154619
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14564036919.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14564024137.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0031000231357 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|5.000,00
|6158IBT1kCI52UL6.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159065809084.20260607.154002.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/06/2026
|20.000,00
|6158IBT1kCI5CR8M.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159539791553.20260607.153830.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1fJJ6BGA2.Ung ho MS 2026.147(Xuan Nam, Xuan Phuc).20260607.153315.9021841250826.TRAN QUOC CUONG.963388
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14563910561.ung ho MS 2026.147.CT tu 0191000347341 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206071533102026WIBO313090.5387.53912.153310
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14563829522.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14563789323.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 3867722309 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14563784211.Ung ho Ma so 2026.142 be Ngo PhI Phuoc Hung.CT tu 0821000131834 NGUYEN THUC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14563755949.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1iJAHH245.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.151931.105486642.NGUYEN NHAT TUAN.970432
|07/06/2026
|5.000,00
|6158IBT1kCIYNQVC.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho FT26159086312513.20260607.151746.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-070626-15:11:51 dPKy461535#SP#020097041606071511512026dPKy461535.5189.44878.151152
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIY3KNW.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159373206105.20260607.150913.19026902679022.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH QUY.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIY3MPE.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26159098546705.20260607.150751.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIY39W3.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159814250861.20260607.150723.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIY3JYM.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159305073054.20260607.150657.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806071459352026jrc4902177.5390.85727.145935
|07/06/2026
|400.000,00
|6158SHBAA2JA13NT.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.147 be Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.145812.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14563489034.Ung Ho MS 2026.147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc ).CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCIY6LL2.DO THANH HANG ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc chuc hai em khoi benh khoe manh FT26159739426774.20260607.144645.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806071444512026hyk9863245.5389.19275.144451
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806071442462026144l858031.5389.8663.144246
|07/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 148 ME CON CHI DUYEN-070626-14:36:11 KgKe150263#SP#020097041606071436122026KgKe150263.5189.81240.143612
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14563265516.Ung ho MS 2026.147.CT tu 0371000446813 THAI MINH KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071433272026t8jl835305.5388.70067.143328
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14563223235.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.147 (xuan nam xuan phuc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806071430552026m65z829338.5387.59231.143055
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970488060714291620265pi4825468.5189.52203.142902
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIY46HI.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159505063016.20260607.142154.19034810050015.VND-TGTT-LE DOAN TU ANH.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SHBAA2JAADGP.UH MS2026 141 em Nguyen thi Thao.20260607.141657.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIYB5D2.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159283994693.20260607.141634.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIYB8RS.Ms 2026.147 FT26159993993272.20260607.141610.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14563049124.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158SGTTH2BPYL7I.IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.141239.070096953249.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206071404482026HZ3K584237.5388.52059.140449
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071402122026ojrv763953.5387.42035.140158
|07/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132423942244.20260607.132423942244-0356320814_Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SGTTH2BPLC9F.IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.135436.060130108078.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|50.000,00
|6158VNIB02M4DLB2.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.135405.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
|07/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132423005471.20260607.132423005471-0343882448_Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132423116562.20260607.132423116562-0343882448_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAH45RA.Ms 2026-147 uh Xuan Nam - Xuan Phuc.20260607.134541.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAH4IR3.Ms 2026-146 uh ba Tran Thi Xuan.20260607.134344.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206071342582026GQPW135294.5189.66034.134244
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAH4STP.Ms 2026-145 uh em Vang Viet Hung.20260607.134209.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1fJJ6IB13.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.133921.909914591.TRUONG BAO CHAU.970406
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAHBXME.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.133811.180478329.NGUYEN NGOC QUYNH.970432
|07/06/2026
|500.000,00
|6158VNIB02M43IUG.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260607.133526.220568888.TRINH TUNG LAM.970441
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-070626-13:28:04 hZtn474758#SP#020097041606071328052026hZtn474758.5388.5589.132805
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806071327292026s0qi689869.5388.2753.132708
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIY2E6B.Ung ho MS 2026. 147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159330497600.20260607.132634.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIYCA88.MS 2026.146. Ung ho ba Xuan. Tuyen Q5 FT26159070143334.20260607.132154.3689936899.TRAN VAN TUYEN.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc-070626-13:21:15 OLd6031024#SP#020097041606071321162026OLd6031024.5189.77348.132116
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIYC2BC.MS 2026.147. Ung ho Xuan Nam Xuan Phuc. Tuyen Q5 FT26159619594033.20260607.132013.3689936899.TRAN VAN TUYEN.970407
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14562443129.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0931004183373 PHAM HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14562433978.MS 2026.147-mong 2 be Xuan Nam va Xuan Phuc hoi phuc sk va gia dinh vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2B2VPCD.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260607.130009.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14562247216.ung ho 2026.147 xuan nam xuan phuc.CT tu 0011004232927 VU ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOANMS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-070626-12:49:49 jg4u668379#SP#020097041606071249502026jg4u668379.5387.39430.124950
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14562152911.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14562142434.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0711000235069 HOANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|6158WBVNA2JA2DRG.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.124437.107000151715.NGUYEN LE LOAN.970412
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14562111466.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158WBVNA2JA2SRA.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.124220.107000151715.NGUYEN LE LOAN.970412
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14562073731.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0711000235069 HOANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14561927266.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0011004296658 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14561921434.Ung ho MS 2026.147.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14561918376.ung ho ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0201000445275 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14561881677.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806071223382026816m537429.5387.10632.122339
|07/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206071219012026VR70585751.5389.86097.121901
|07/06/2026
|150.000,00
|6158IBT1kCIPAYPC.Ung ho MS 2026. 147 Xuan Nam, Xuan Phuc. FT26159067294360.20260607.121212.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806071210362026qgjv498885.5390.40396.121021
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14561703558.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0011001125669 LE DONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506071210082026BEW0098842.5390.38595.121009
|07/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132411738937.20260607.132411738937-0938122191_Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970422060712085620265V6B299854.5387.31741.120856
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIPBKEN.MS2026.147 FT26159260230443.20260607.120627.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIPB4UI.ung ho ms 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26159435870505.20260607.120603.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14561614725.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIP5I3L.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159827054168.20260607.120219.19028457675022.VND-TGTT-HOANG THU HUONG.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14561580553.CHU THI THU ung ho ms 2026.147 (Xuan Nam, xuan phuc ).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SGTTH2B7NDUY.IBFT Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.120103.060253928886.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|70.000,00
|MBVCB.14561556271.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026. 147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIPPXNA.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159890531871.20260607.115757.19026929797019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14561535272.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1062178286 BUI THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071154052026zfam447644.5387.50388.115405
|07/06/2026
|100.000,00
|MS2026.147 ( xuan nam xuan phuc)#SP#0200970415060711533120262oJz651034.5189.46795.115317
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14561458733.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0881000437011 NGUYEN THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc-070626-11:47:20 V9tM395622#SP#020097041606071147202026V9tM395622.5388.13317.114721
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIPM3IJ.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159090661602.20260607.114542.9014051999.HO MINH QUOC BAO.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIPMA6H.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159750330105.20260607.114446.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1cJSQBINA.QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.114429.100884791940.BUI HOANG DUNG.970415
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071140012026jfyd400591.5389.71080.114001
|07/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14561253292.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIPS9RC.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159627954570.20260607.113447.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14561195975.ung ho MS 2026.147 be Xuan Nam va Xuan Phuc.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCIP2MD9.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159050441281.20260607.112917.19032296313335.VND-TGTT-PHAN THI TRANG LUU.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|2026.147#SP#020097042206071125062026YCVC812420.5387.85619.112507
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806071123542026val5344047.5189.78368.112354
|07/06/2026
|25.000,00
|6158IBT1kCIP18VI.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159491990895.20260607.112342.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132405602435.20260607.132405602435-0379910566_Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|07/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14561037869.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCIPJMCP.Ms 2026.148 FT26159008200180.20260607.112039.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|07/06/2026
|5.000,00
|6158VNIB02M4UYT1.ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen ).20260607.111830.998082808.GIANG MY LINH.970441
|07/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097041506071118232026sQPw559441.5387.47324.111823
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206071115062026GE6V548794.5387.27491.111452
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIUNLK4.Ung ho ms 2026.147 xuan nam , xuan phuc FT26159434104720.20260607.111334.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|07/06/2026
|30.000,00
|6158IBT1kCIUNIGC.2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26159630855483.20260607.111214.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14560876822.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806071111022026x70l297124.5189.5385.111102
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQN8WT.MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.110611.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|07/06/2026
|25.000,00
|6158IBT1iJAH14PH.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.110549.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIU31HA.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159016467785.20260607.110313.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132402306410.20260607.132402306410-0854076607_Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SGTTH2B7HF15.IBFT Ung ho MS 2026.147 - Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.110016.060284069555.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|50.000,00
|6158VNIB02M4RWGJ.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260607.105811.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIUTSS2.ung ho ma so 2026.147, Xuan Nam,Xuan Phuc FT26159637075410.20260607.105755.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14560678032.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SGTTH2B7HBYL.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.105710.040078974909.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422060710540120260ZIE665023.5387.6776.105402
|07/06/2026
|600.000,00
|6158IBT1bJVR8AHT.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.105040.00028888.LAM THANH VO.970427
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206071049052026HVZ9176340.5389.79015.104906
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14560545449.ung ho ms 2026.145 (em vang viet hung).CT tu 0141000733369 NGO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1iJAHWPTQ.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.104650.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1aWTS9FZE.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.104602.700013525305.LE VAN TUNG.970424
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAHWVYT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.104525.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|07/06/2026
|300.000,00
|MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806071045222026czwp201483.5189.56648.104522
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206071043572026UJY3179775.5388.48922.104343
|07/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506071040452026OHUB025265.5390.30591.104030
|07/06/2026
|100.000,00
|6158TPBVI2B24FQ5.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260607.104005.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14560420754.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|10.000,00
|6158IBT1kCIU74ME.ung ho ms 2026.147, em Xuan Nam, Xuan Phuc, chuc cac em va gia dinh binh an FT26159329972144.20260607.103926.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14560408775.Ms 2026-147 Xuan Nam , Xuan Phuc.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1iJAHQPS2.TRAN THI PHUONG NHUNG UH MS 2026147.20260607.103741.3620111979.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|07/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCIUGZ9W.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159913021409.20260607.103713.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
|07/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071036162026a3wf166945.5388.6275.103616
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806071035202026oi5m163408.5389.782.103520
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1fJJ6QYTX.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.103509.9021780576813.NGO THI HIEN HOA.963388
|07/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405060710343020264EK8094769.5387.95589.103416
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc)#SP#020097041506071032042026sI7g426599.5389.81417.103204
|07/06/2026
|100.000,00
|6158SGTTH2B79GU8.IBFT Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.103137.050122883660.SACOMBANK.970403
|07/06/2026
|100.000,00
|BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422060710303120267IF4458358.5388.72715.103017
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIUB39V.Ung ho MS 2026.147 FT26159738571657.20260607.102924.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|07/06/2026
|5.000,00
|6158VNIB02M4J5L5.ung ho MS 2026.147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc ).20260607.102708.912281212.GIANG MY LINH.970441
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158MCOBQ2Q1KTR6.Ung ho MS 2026.147 (hai chau Xuan Nam, Xuan Phuc, X yen hoa, Ha Tinh).20260607.102110.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAZRS9R.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.101804.0917296333.TRAN DUY KHANH.970432
|07/06/2026
|500.000,00
|6158MCOBQ2Q1KMSR.Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung, xa Muong Than, tinh Lai Chau).20260607.101625.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158MCOBQ2Q1KBJE.Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh, xa Tan Thanh, tinh Tuyen Quang).20260607.101451.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|07/06/2026
|200.000,00
|6158VNIB02M4F7DH.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.101354.926106666.NGUYEN THU HIEN.970441
|07/06/2026
|475.498,00
|G0642615852583 Chi Khanh Nguyen#SP#020097042206071013462026HN74596085.5387.80202.101346
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158MCOBQ2Q1X8VD.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung, xa Le Thuy, tinh Quang Tri).20260607.101238.04301012903144.LE NGOC LOI.970426
|07/06/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LAM MINH NHUT chuyen tien#SP#020097040506071003372026JOTI040922.5389.24526.100323
|07/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506071003252026Z49V039885.5387.23935.100325
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14559796304.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0161001602185 NGUYEN VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14559704997.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9379549746 NGUYEN HUYNH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIU17HP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159101189223.20260607.095046.19036159228016.NGUYEN PHAM CAM TU.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14559637650.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0201000597169 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14559606433.Ung ho NCHCCCL +LamAnhAnh+0901313988.CT tu 0081000973544 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097040506070943592026S38C040623.5390.21998.094359
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206070941532026K196238293.5388.11635.094153
|07/06/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI TAM chuyen tien#SP#020097042206070933432026Y473344566.5189.70946.093329
|07/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2B2J9K5.ung ho ms2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.093044.66666886886.VO THI CAM LINH.970423
|07/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2B2JXNB.Yen Dan ung ho Ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.092953.04141250201.DAO THI THUONG HUYEN.970423
|07/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806070923282026dxa4883974.5389.22622.092328
|07/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506070922462026RSPE031733.5389.19225.092246
|07/06/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806070922212026af72879717.5388.18156.092221
|07/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14559112478.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0491000056149 PHAM VU HUE LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060709003320261Z6J831411.5389.20458.090034
|07/06/2026
|6.868,00
|6158MSCBD2ZTC5SD.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260607.085804.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14558885965.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1031876666 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|61.000,00
|6158TPBVI2B28PWQ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260607.085339.05359204901.VO THI TIEU MY.970423
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14558783683.Ung ho MS 2026.147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14558737603.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011000666700 TRAN THI THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1iJAZ7FXH.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 148 PHAM THI DUYEN.20260607.084421.247529918.LE THI HOA.970432
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206070834102026JHDD443959.5387.17395.083410
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14558470364.ung ho ms 2026.142 Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0111000282612 DUONG NGOC LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCI82BUP.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26159671869449.20260607.081437.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|07/06/2026
|30.000,00
|6158IBT1aWT9TTUD.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.081050.170704070011114.PHAM DUC VUONG.970437
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14558258842.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1016164323 VO THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14558254275.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1016373680 LE PHUONG TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1aWT9TBHU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.080616.170704070011114.PHAM DUC VUONG.970437
|07/06/2026
|200.000,00
|6158VNIB02M4LTZU.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260607.080604.855681769.NGUYEN NGOC QUYNH TRAM.970441
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14558205586.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060708023620262QNH037274.5388.5847.080236
|07/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14558131744.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6158MCOBQ2Q143SW.Ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung).20260607.075119.03101017962808.NGUYEN TRA MY.970426
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14558034309.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2026.142 ngo phi phuoc hung#SP#020097040506070747452026Z1Z6070872.5390.59876.074745
|07/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970405060707442020269K6H056252.5390.49599.074420
|07/06/2026
|10.000,00
|6158IBT1aWT9HZZR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.136 (Anh Pham Van Duy).20260607.073734.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/06/2026
|100.000,00
|HOANG THI TUYET TRANG chuyen tien UH MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206070735562026SPUA295366.5389.24922.073556
|07/06/2026
|10.000,00
|6158IBT1aWT9HGAB.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).20260607.073445.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14557848677.ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung) .CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14557828839.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158IBT1kCIILY8Z.Dang Quyet Thang chuyen ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159160017327.20260607.072559.9886938983.DAO MINH NGOC.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970422060707181120260GNX138898.5390.76573.071811
|07/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14557664684.Chuyen tien ung ho MS 2026 148 chi Pham Thi Duyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206070706472026UCLP383214.5387.48394.070648
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14557586426.Ung ho MS 2026.148.CT tu 0031000158242 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#02009704220607070400202631AC344169.5389.42400.070400
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6158IBT1kCIIKXUT.ung ho ms 2026.147 FT26159675972888.20260607.070227.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|6158VNIB02MR7PDX.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.065905.049163932.DANG HOANG CAO TRI.970441
|07/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.148- me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506070654212026CY3O065120.5189.21684.065421
|07/06/2026
|5.660,00
|6158IBT1kCIIBT6U.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159435809023.20260607.062622.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|07/06/2026
|100.000,00
|VO MINH TOAN Chuyen tien#SP#020097041506070615442026MC3e728074.5388.55275.061544
|07/06/2026
|100.000,00
|TRAN QUANG DUY Chuyen tien cho gia dinh ba xuan#SP#0200970488060705381620263a9n311768.5387.18239.053816
|07/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14557121996.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14557115810.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206070513252026YEH1768605.5189.2881.051311
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJQ65.ung ho ms 2026 125.20260607.033759.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJQHM.ung ho 2026 127.20260607.033719.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJQRL.ung ho ms 2026 128.20260607.033641.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJYPK.ung ho ms 2026 129.20260607.033507.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJY3B.ung ho ms 2026 130.20260607.033252.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJYWX.ung ho ms 2026 131.20260607.033149.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJYJ4.ung ho ms 2026 132.20260607.033053.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|50.000,00
|6158SHBAA2JQJYAH.ung ho ms 2026 133.20260607.033004.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970422060703221620265GHK214957.5388.63674.032217
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14556879594.ung ho ms 2026.142( be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0281000349829 NGUYEN DO PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14556877403.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1038004945 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-070626-00:46:43 4LZY099078#SP#0200970416060700464320264LZY099078.5389.74636.004622
|07/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIICJIA.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159710089579.20260607.004508.9976257992.DAM BICH PHUONG.970407
|07/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970488060700194520266e7z232631.5387.46683.001945
|07/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14556684504.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.868,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.147 gia dinh em Xuan Nam Xuan phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang vuong Phat#SP#020097040506070002532026KJQ8032063.5387.28263.000239
|07/06/2026
|200.000,00
|MS2026.145 EM VANG VIET HUNG-060626-23:59:00 pm4d130024#SP#020097041606062359002026pm4d130024.5390.22489.235846
|07/06/2026
|2.000.000,00
|6157IBT1iJAZ81H9.Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.234647.0827793993.NGUYEN ANH THU.970432
|07/06/2026
|50.000,00
|TRAN THU THANH chuyen tien#SP#0200970422060623463020264WQX944886.5390.8234.234616
|07/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14556588510.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0011004320860 PHAN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1fJJEYYEJ.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.234516.1948347348282.MBVBANK IBFT.970414
|07/06/2026
|1.000.000,00
|6157IBT1kCIMFESF.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159715820048.20260606.232409.1991111199.LE THI HONG VAN.970407
|07/06/2026
|500.000,00
|6157TPBVI2B2LCAL.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260606.231424.02908172001.LE THI TU UYEN.970423
|07/06/2026
|100.000,00
|6157IBT1iJAZM85F.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260606.231051.18122511.BUI THI THU.970432
|07/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14556417627.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0021000313453 MAI HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14556382019.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0231000672348 NGO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCI3NCJE.Ung ho ms 2026.147 FT26160908920253.20260608.230852.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|6159BIDVE2SBHJUF.ung ho Ms 2026.149 Ta van Thang.20260608.230731.1221515842.VU HONG NHUNG .970418
|08/06/2026
|100.000,00
|HO NHUOC BICH NGUYEN chuyen tien gui tang ms 2026, 142 Ngo Phi Phuc Hung. Chuc con mau het benh, ma GD 100000143440186#SP#0200970449060822460420267ddL203206.5388.80136.224605
|08/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#020097040506082221412026PLXW045447.5390.24421.222141
|08/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14584667797.Ung ho MS 2026. 149 (anh Ta Van Thang - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#0200970488060822141520268cdy013778.5387.2936.221415
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14584600733.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 6886899999 HOANG THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159SGTTH212EFTF.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.220706.88883333.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|10.000,00
|6159TPBVI2BY5A6I.MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).20260608.220615.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI3KY1W.Ung ho MS 2026.144 em nong quoc khanh FT26160874743082.20260608.220449.19718686888.PHAM DANG HOANG.970407
|08/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14584563158.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.149(anh Ta Quang Thang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14584566782.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0061001183107 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14584558957.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1015102591 TRAN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14584517103.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1047232044 BUI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI3GWXK.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160039290830.20260608.215415.19718686888.PHAM DANG HOANG.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJAXVN1G.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.215412.247010297.NGUYEN QUYNH CHI.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYP4D8.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.214816.33998666888.NGUYEN TIEN MANH.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806082146212026luwt957787.5390.11111.214621
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.148#SP#020097048806082145472026m8yf956299.5189.7920.214548
|08/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132624956212.20260608.132624956212-0899891178_Ung ho MS2026148 ung ho me con Pham Thi Duyen
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI3YTMQ.Ung ho cho MS 2026.148 Me con chi Pham Thi Duyen . Mong gia dinh vuot qua kho khan FT26160807372999.20260608.213701.10521227675010.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806082135582026z5l6931813.5388.71045.213558
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-21:24:13 YxPd217754#SP#020097041606082124132026YxPd217754.5388.19565.212413
|08/06/2026
|50.000,00
|6159VNIB02MGZ9DH.Ung ho MS 2026.114.20260608.212114.934078964.VO THANH TUONG VY.970441
|08/06/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra#SP#020097048806082115112026x46a877288.5388.77779.211511
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14584030559.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159MCOBQ2QCZMU1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.210516.03201019052788.DAM THI MINH HIEN.970426
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506082100402026dAf8406290.5387.3837.210040
|08/06/2026
|200.000,00
|HOANG THI THUY DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.148#SP#020097048806082040342026qg3g769746.5189.92546.204034
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060820402620262ELN063896.5388.92249.204011
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206082028392026HCWG258032.5388.22797.202840
|08/06/2026
|100.000,00
|6159SGTTH212ZS7N.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.202444.060197116911.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIF7ZM4.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159697542201.20260608.200642.19028941686888.VND-TGTT-DINH HOAI HUONG.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206082001382026H4O0682467.5390.53343.200139
|08/06/2026
|1.200.000,00
|6159IBT1aWTML5CE.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.195738.137704070005244.LE TRAN NAM SON.970437
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen, ma GD 100000143380217#SP#020097044906081957232026I6MJ464532.5189.27114.195708
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#020097048806081953332026l9ja599418.5189.988.195318
|08/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.147 be Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806081928372026icef503578.5390.40225.192837
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206081928212026SKUR628965.5387.37567.192822
|08/06/2026
|200.000,00
|ung ho 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806081927152026g13j498226.5390.29862.192700
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIF21GT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159205501042.20260608.192036.19034431125016.VND-TGTT-NGUYEN BICH PHUONG.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIT3S4U.Ung ho ma so 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159873072714.20260608.185724.19038212805015.VND-TGTT-HO LAM HUE NGAN.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14581837169.LUONG VAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.148.CT tu 9869819406 LUONG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1iJA3EMTX.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.184701.59696688.VU BUI QUANG.970432
|08/06/2026
|3.000.000,00
|UH MS 2026 147 2 BE XUAN NAM , XUAN PHUC-080626-18:33:09 Naze082401#SP#020097041606081833092026Naze082401.5389.55457.183309
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081823592026XKIL894180.5387.93089.182359
|08/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097041506081818182026n1v6802978.5390.55103.181818
|08/06/2026
|500.000,00
|6159TPBVI2BYV11R.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.181039.03232743301.TRAN VAN SY.970423
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14580876376.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071001161770 MANG THI KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.149 Anh Ta Van Thang#SP#020097048806081756322026oc7b105647.5390.3223.175632
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCITCLVI.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159514183002.20260608.175609.19034911063010.VND-TGTT-LE NHAT MY.970407
|08/06/2026
|350.000,00
|6159IBT1iJA3PTXT.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260608.174315.9903041988.NGUYEN TUAN MINH.970432
|08/06/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970415060817405420260f1a668596.5390.89068.174055
|08/06/2026
|15.000,00
|6159IBT1iJA3P5SK.tu thien.20260608.174038.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCILLPGX.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159351738948.20260608.173047.9989958110.TANG DUONG HUNG.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14580194220.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506081728262026VIID008811.5387.96339.172811
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14580105323.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14580101230.Ung ho MS 2026.148( me con chi Pham Thi DUyen).CT tu 1059033203 NGUYEN THI THUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6159MCOBQ2QCAJ7H.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.172149.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14580038170.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1d1IFZBWF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.171939.97042292Hb0f4d90000000003f1862.MBBANK IBFT.970422
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704220608171900202690BN637781.5390.27761.171900
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14579881254.ung ho 2026 .148 me con chi pham thi duyen.CT tu 1043719508 BUI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCILPZEJ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159435303946.20260608.170220.19036963067017.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAI.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14579672061.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 7906245666 NGUYEN DIEU ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806081701492026gpzq833539.5390.2670.170149
|08/06/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.149 Anh Ta Van Thang#SP#020097048806081700212026t1sa826341.5390.92277.170006
|08/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506081650482026hvBO478405.5390.21940.165048
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYU2N7.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.164954.10002086258.DO THI HANG.970423
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-16:46:56 r9Ab836408#SP#020097041606081646572026r9Ab836408.5387.94385.164642
|08/06/2026
|50.000,00
|6159MCOBQ2QCYWMB.Ung ho ms2026.144 nong quoc khanh.20260608.164308.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BY4GE6.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260608.164224.00773850001.DO THI THUY LINH.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BY4WDR.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260608.164131.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|08/06/2026
|50.000,00
|6159MCOBQ2QCQHEQ.Ung ho ms2026.146 tran thi xuan.20260608.163818.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/06/2026
|50.000,00
|6159MCOBQ2QCY8B9.Ung ho ms2026.145 vang viet hung.20260608.163648.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/06/2026
|50.000,00
|6159MCOBQ2QCQEGB.Ung ho ms2026.149 ta van thang.20260608.163209.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14579152078.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9988608295 CAO THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14579084096.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071000893218 NGUYEN NHAT THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJA3CHLI.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 147 xuan nam xuan phuc.20260608.162659.111555222.VU THI THU THAO.970432
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14579063233.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIHRBP7.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159839184243.20260608.162315.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIHXNFB.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159910248749.20260608.162154.9392938899.NGUYEN LINH CHI.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJA31IQX.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 148 pham thi duyen.20260608.161506.111555222.VU THI THU THAO.970432
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCIHL1JI.Ung ho MS 2026.148 FT26159900065573.20260608.160857.19039943008013.VND-TGTT-PHAM MAI DUNG.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#020097048806081558392026tmcz564503.5390.71477.155843
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14578612576.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000403355 PHAM THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14578589315.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14578564904.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14578529677.ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam,Xuan Phuc).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081550272026OV6S532592.5390.20201.155028
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14578489109.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BYTUEY.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.154723.03146469601.HOANG VIET CHINH.970423
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081546332026VC89152788.5389.96174.154619
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14578446866.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451001690028 LE THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14578440339.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 7975469195 TANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI KIM PHUONG chuyen tien#SP#020097042206081542372026XLSO391941.5387.71301.154237
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14578407198.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0531000276688 VU THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081540312026YYAQ954863.5390.58440.154016
|08/06/2026
|50.000,00
|6159IBT1kCIH5MYK.Giup do 26015 FT26159748856401.20260608.153907.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1fJJH7M5H.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.153653.9021170670545.TRAN THI HUYEN TRANG.963388
|08/06/2026
|150.000,00
|6159IBT1iJAFRP1D.Ung ho ms 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.153442.179234785.PHAM VAN THUONG.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081532112026HOYV476497.5390.9334.153211
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFXX7Q.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.153028.010819948668.LAM NGOC PHUONG ANH.970432
|08/06/2026
|125.000,00
|6159IBT1fJJHGZLR.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.152957.8007041019924.DANG LAM ANH.963388
|08/06/2026
|25.000,00
|6159IBT1iJAFXHIE.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.152907.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|08/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132573617064.20260608.132573617064-0908005951_Ung hoi MS 2026148 me con chi pham thi duyen
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14578230143.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0201000641977 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1kCIH8CSY.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159437613819.20260608.152657.19036489529012.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CUC.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060815262520261npg450316.5388.74818.152625
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206081520532026UO58848138.5389.42961.152054
|08/06/2026
|100.000,00
|6159VNIB02MERPGS.TRAN VAN BINH ung ho MS2026149 anh Ta Van Thangs.20260608.152051.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806081517422026r5tm421388.5389.26013.151720
|08/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806081516332026j45z417596.5189.19133.151633
|08/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14578032127.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIHJJCZ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159230460590.20260608.145618.19036672481010.VND-TGTT-VU THI CAM.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14577732746.MS 2026.149.CT tu 0371000497493 PHAN NGUYEN QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6159TPBVI2BY8UGW.Ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).20260608.144807.00005295677.NGO HUU QUANG.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14577694651.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0041000273431 PHONG THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14577651926.ung ho MS 2026.149 (Ta Van Thang).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14577657943.MS 2026.149-cau mong anh Ta Van Thang mau chong hoi phuc suc khoe va gia dinh vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-14:41:08 mFZk991155#SP#020097041606081441082026mFZk991155.5189.24640.144108
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIZXUIC.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159321991433.20260608.144102.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS.2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097040506081434232026D4W3045803.5387.90378.143423
|08/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 149 ANH TA VAN THANG-080626-14:34:21 E2zU135710#SP#020097041606081434212026E2zU135710.5189.91015.143407
|08/06/2026
|10.000,00
|6159IBT1kCIZTNGK.ung ho ms 2026.149, anh Ta Van Thang, chuc anh va gia dinh binh an FT26159147544906.20260608.143258.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1fJJHY375.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.142809.0271009099009.NGUYEN HUU VIET.970438
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081427542026ISRN404800.5389.58221.142754
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14577455135.Chuyen tien ung ho ms 2026 149 Ta Van Thang.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BYC2X9.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.141403.95290995299.LA NGOC TRAM.970423
|08/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang-080626-14:12:32 ptU6103878#SP#020097041606081412322026ptU6103878.5389.85885.141217
|08/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081406422026CL16622694.5387.57781.140642
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJAFESRA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.140513.0345928545.BUI THI THANH HUYEN.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506081404462026YDZf903009.5189.50041.140446
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFK31K.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.140121.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIZAS44.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159800387491.20260608.135811.19034708672011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14577118170.bac Song ung ho Ms 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506081356552026DE3X018472.5389.13527.135655
|08/06/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#020097042206081356352026IPW6794957.5387.11755.135620
|08/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081356052026R8XW127224.5388.9580.135605
|08/06/2026
|1.000.000,00
|6159WBVNA2JB77WZ.Nguyen Van Hong chuyen tien ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham thi duyen) .20260608.135511.332255776688.NGUYEN VAN HONG.970412
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14577086333.UH MS 2026.147( Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1049926082 VU THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|BACH THI THUY LINH chuyen tien#SP#020097042206081351442026XR3W594591.5389.90259.135130
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1iJAF74NU.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.134634.0943836069.PHAM THI THUY NHI.970432
|08/06/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488060813461520261riu153347.5388.65431.134601
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081344372026GG8S787866.5389.58700.134422
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405060813425520269ZMY076991.5390.50886.134255
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang-080626-13:40:38 22Un016810#SP#02009704160608134039202622Un016810.5387.40721.134039
|08/06/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.149 anh ta van thang#SP#020097042206081340152026VPKB350969.5387.39354.134000
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIZU2Y7.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159054947798.20260608.133536.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159VNIB02ME1W37.ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260608.133531.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIZI72R.Ms 2026 149 anh Ta Van Thang FT26159467490823.20260608.132951.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCIZV6SG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159155525880.20260608.132235.19071848641011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN VY TRAN.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang#SP#0200970422060813211820264BLY318603.5189.56952.132119
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14576724926.MS 2026.149?.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYBV7N.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.131738.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BYBE35.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.131513.00773850001.DO THI THUY LINH.970423
|08/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132559994433.20260608.132559994433-0902498898_Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJAF4TQP.Ung ho MS 2026 149 Ta Van Thang.20260608.131432.0968348206.LE THI NGA.970432
|08/06/2026
|300.000,00
|6159TPBVI2BYBWJW.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260608.131423.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|6159ORCOQ2QM6JC3.Ung ho MS 2026.149.20260608.131305.0071100002777008.PHAM BINH TIEN.970448
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.149#SP#02009704220608131122202651OF526293.5389.14490.131123
|08/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806081311172026yel8073546.5387.14291.131118
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BYBJTV.Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).20260608.131000.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|08/06/2026
|50.000,00
|6159ORCOQ2QM6CR6.LOC HO TRO MS 2026.149 TAVANTHANG.20260608.130936.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCIZ9WV7.Ung ho MS 2026.149 Anh Ta Van Thang FT26159340845184.20260608.130858.3000363636.BUI DUC DUY.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14576584903.Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 0011004349492 NGUYEN KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang#SP#020097040506081306192026SPWM080753.5390.90891.130619
|08/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.148 Me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704220608130505202641Y9962909.5387.87022.130505
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang#SP#020097042206081305022026ME22762955.5388.86045.130503
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIZCT4S.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159096955410.20260608.130435.19036312836012.VND-TKTT-PHAM THI THU HIEN.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14576545380.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIZC6QD.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159600540606.20260608.130406.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#020097042206081303092026V4X4574318.5388.77815.130310
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060812572520269u3d041735.5387.51045.125725
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJAFBJMD.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260608.125438.224698461.LAM THI TINH VAN.970432
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1iJAF5XUF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.125256.115739999.NGUYEN THI NHU QUYNH.970432
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14576391878.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9966432113 NGUYEN VIET HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIZQAXR.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159301275916.20260608.124928.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|08/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HO THI TRA MY ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060812460020264YUJ027166.5390.97749.124545
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1iJAF59TM.Ung ho MS 2026 108 be La Dang Khoa.20260608.124459.182252522.HUYNH NHAT THAO.970432
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1iJAF51X5.Ung ho em Nong Quoc Khanh MS 2026144.20260608.124404.152701616.NGUYEN THU TRANG.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI6RGLR.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159070966556.20260608.124240.1621098686.NGUYEN THU HA.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1iJAFY3B3.Ung ho MS 2026 144 em Nong Quoc Khanh.20260608.124149.182252522.HUYNH NHAT THAO.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14576285348.Ung ho MS 2026.138 (me con Pham Thi Duyen).CT tu 0441000769614 NGUYEN THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14576245345.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000404803 PHAM HONG THEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132555703350.20260608.132555703350-0918737403_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506081237402026SQ7G002768.5389.57148.123725
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14576219445.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1021291981 TRAN THI KHANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|10.000,00
|6159IBT1kCI63P4G.MS2026.148 FT26159243439238.20260608.123543.19033361578011.VND-TGTT-CAM THI NGOC ANH.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|6159IBT1kCI63C1U.MS 2026.149 FT26159433610011.20260608.123445.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14576147300.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1019132211 HOANG THI KIEU NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1aWTVEBTJ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.122950.068704070113881.PHAM THI NGOC PHUONG.970437
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081229492026VUIU295002.5390.14801.122949
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYQUXN.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen.20260608.122904.02801764501.LE THUY XUAN ANH.970423
|08/06/2026
|50.000,00
|6159IBT1kCI6T159.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26159602280634.20260608.122837.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159SGTTH2B5EFNS.IBFT Ung ho be Ngo Phi Phuoc Hung.20260608.122611.27101996.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1fJJHDU76.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.122556.9021331055872.NGUYEN THI TRANG.963388
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14576052549.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9941637273 HO THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFUTAG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.122225.0977453932.LUONG THI THANH HOAI.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14575991639.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0611001946252 NGUYEN THI MAI NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI66V3R.Ung ho MS 2026. 149 anh Ta Van Thang FT26159610650910.20260608.121759.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|6159SHBAA2JBD17B.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.121744.1112135555.NGUYEN THI HUYEN.970443
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1kCI6EUQC.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159270934052.20260608.121529.19025434605011.VND-TGTT-NGUYEN MINH HANH.970407
|08/06/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 149#SP#02009704220608121323202621J8242091.5189.20982.121324
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI6KI1R.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159321933731.20260608.121235.19038824239019.LE THI THUY.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159SHBAA2JBHNLF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.121200.2122128888.DAO THI NU.970443
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806081207202026jh7e898084.5387.83889.120720
|08/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14575738992.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI64DN7.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159461933697.20260608.120143.3030668668.LUU THI MEN.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14575703096.Ung ho MS 2026. 148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1030473284 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI64C4X.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159481005910.20260608.120123.19038650996011.VND-TGTT-NGUYEN T HONG CHAM.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYLSIM.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.115837.03540854201.VUONG HONG DIEP.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081158262026ZR4R834665.5189.29103.115827
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081151502026XV63120808.5387.85800.115150
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI6PDMD.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159090747207.20260608.115109.10220419765013.VND-TGTT-DUONG NGOC PHUONG.970407
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMDXZV.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang.20260608.115003.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYLMX6.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260608.114914.02071648501.DAM THI THUY HIEN.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14575489236.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0651000809091 LE THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMDGFC.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.114743.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BYLA3G.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.114733.06882169999.TRAN KHANH HUYEN.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14575422054.Ung Ho MS 2026.148 ( Me con Pham Thi Duyen).CT tu 1029863729 DINH THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI6V3TV.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26159106331023.20260608.113953.10220419765013.VND-TGTT-DUONG NGOC PHUONG.970407
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMDBWP.LE THE LAM ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc.20260608.113810.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI6V9S7.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159947241635.20260608.113758.19029285255669.VND-TGTT-PHAM HOANG ANH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI6DFUS.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159483156061.20260608.113708.19029285255669.VND-TGTT-PHAM HOANG ANH.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14575292287.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1064863934 HOANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806081135502026k4dh779119.5189.82560.113550
|08/06/2026
|5.660,00
|MBVCB.14575278237.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 1056919378 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|5.000.000,00
|6159IBT1iJAFD1IH.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.113359.0862689833.BUI PHUONG THAO.970432
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMH6UI.LE THE LAM Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan.20260608.113134.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMHH1Q.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung.20260608.112610.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMHVE3.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh.20260608.112344.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI6JRXC.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26159562867136.20260608.112140.10221916393010.VND-TGTT-NGUYEN SONG HOAI KHUONG.970407
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMHEWU.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.143 em Bui Huong Tra.20260608.112057.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|35.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-11:19:21 jfcQ586396#SP#020097041606081119212026jfcQ586396.5189.76379.111921
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMH4W3.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260608.111822.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|20.000,00
|6159ORCOQ2QMH8GS.LY QUAN ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao.20260608.111558.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|08/06/2026
|40.000,00
|ung ho MS 2026.148#SP#0200970488060811150620268fue698091.5389.48718.111506
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206081112332026OQ1O729725.5389.31919.111218
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCIERT2C.Ung ho Ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159408535431.20260608.111041.19034818278015.VND-TGTT-TRAN QUYNH TRANG.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097048806081105162026qq2u660342.5189.85794.110501
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFCI79.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.110225.0347369205.PHAM THI DUNG.970432
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1kCIEFU2E.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159876658482.20260608.110122.19036680363019.VND-TKTT-LE THI THUY TIEN.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIEFI5U.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159641016902.20260608.110114.19035083317018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC MAI.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIEFCIW.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159941357883.20260608.110039.19036616911010.VND-TGTT-TRINH THI PHUONG LY.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132541672151.20260608.132541672151-0917271118_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIEHXMD.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159305303885.20260608.105437.19039273578018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|6159TPBVI2BLP1WB.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.105307.02071648501.DAM THI THUY HIEN.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14574626776.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0531002564544 TRAN THUAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097042206081052092026JY8O889031.5387.6512.105210
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-10:50:11 V65P935437#SP#020097041606081050122026V65P935437.5189.94136.105012
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFJ47S.MP Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260608.104703.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806081046072026wt3k588288.5387.69517.104607
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFJUU6.MP Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.104544.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1fJJHQDIM.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.104439.3666669999.MBVBANK IBFT.970414
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFJD1G.MP Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.104422.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1iJAFJJN1.MP Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260608.104305.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14574484043.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0281000365170 NGUYEN HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14574427274.ung ho MS2026.148.CT tu 9383379706 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081036382026PJH0527664.5389.13456.103624
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14574397170.NGUYEN HOANG QUYEN chuyen tien ung ho 2 be xuan nam xuan phuc.CT tu 0311000738606 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc-080626-10:32:54 IQ3P064861#SP#020097041606081032542026IQ3P064861.5387.90695.103254
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806081031422026ud47535036.5189.83785.103142
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIE4IGI.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159533800121.20260608.103108.19028467780010.VND-TGTT-TRAN THI HANG NGA.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BL67UT.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.102818.02798637901.BUI KIM TUYEN.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|6159SGTTH2B5FVAG.IBFT Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam va Xuan Phuc.20260608.102619.020048959416.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|50.000,00
|6159TPBVI2BL6X5P.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.102327.02420482701.PHAM HOANG HAI.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14574176417.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206081018562026QB1T794344.5387.8985.101842
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806081018372026sspk487033.5388.6943.101815
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIEUKZE.Ung ho ms 2026.147 xuan nam xuan phuc FT26159936650751.20260608.101813.3868513579.DOAN XUAN THACH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806081018072026gebs485157.5388.4441.101808
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIEI3XS.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159120200143.20260608.101323.11124241253018.VND-TGTT-HOANG NU KIM CHI.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506081012122026RIH4046825.5387.71336.101158
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#020097042206081008332026AQWG382321.5189.49320.100833
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097048806081006362026yufg441985.5389.38215.100622
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14573902739.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000433281 NGUYEN VAN DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159SGTTH2B58YD2.IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260608.095827.050075218343.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14573846474.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9374888688 TRAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen, ma GD 100000143072673#SP#0200970449060809561720268nK7262709.5387.80425.095617
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS2026.148 me con chi Pham Thi Duyen, gui hai me con 1 bua an nhe#SP#020097048806080956112026dpaj402962.5390.80170.095556
|08/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506080954172026Twqb266757.5390.70174.095417
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCIE1LBL.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159068089429.20260608.095110.19029565165010.VND-TGTT-HOANG THUC ANH.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|6159SGTTH2B5CRX7.IBFT Ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen.20260608.094803.070110218379.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|300.000,00
|HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.147 XUAN NAM, XUAN PHUC-080626-09:43:28 4VlA439179#SP#0200970416060809432820264VlA439179.5389.10930.094314
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIKN5E9.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159607076075.20260608.093858.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1d1ITT75M.Ung ho MS 2026148 me con chi pham thi duyen.20260608.093457.970422Pf48dc3000000000fb9854.MBBANK IBFT.970422
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIKX63P.Ms 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159912892927.20260608.093406.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|08/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14573501047.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000515195 PHUNG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIK3CPW.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159111050386.20260608.092942.19073548777011.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704220608092935202628WG633748.5189.39938.092936
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206080927102026UAJR111806.5189.28183.092710
|08/06/2026
|50.000,00
|DIEP UNG HO MS 2026.148 ME CON PHAM THI DUYEN-080626-09:26:16 iyDq600581#SP#020097041606080926162026iyDq600581.5189.22966.092616
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806080923042026r0bm284235.5388.8739.092304
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14573314317.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIKHCI7.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159156300074.20260608.091816.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1iJATHHZU.Ms 2026-149 uh anh Ta Van Thang.20260608.091101.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806080909342026yvgs238174.5189.46563.090934
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIKKDHP.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159806306183.20260608.090703.19024812758011.VND-TGTT-TRUONG THI LAN ANH.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIK76YM.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159393200273.20260608.090530.19024812758011.VND-TGTT-TRUONG THI LAN ANH.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14573096966.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806080902042026mvf5213280.5387.14096.090204
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14573058115.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0201000151487 VO THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14573046161.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0641000002627 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1aWTV92D5.ung ho MS 2026149 Anh Ta Van Thang.20260608.085328.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|08/06/2026
|200.000,00
|6159SGTTH2B5BR91.IBFT Ung ho ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.085325.060250842761.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1iJAT64YN.MS 2026148.20260608.085001.272452296.NGUYEN LUU HUYNH LE.970432
|08/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#020097048806080849052026cru8171147.5388.60870.084905
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14572874623.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132524105638.20260608.132524105638-0989144039_Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIKUU9Y.Ung ho MS 2026.148 me con Pham Thi Duyen FT26159642286018.20260608.084037.19034361018012.VND-TGTT-LE THI NGOC ANH.970407
|08/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14572798507.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14572779972.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0481000905964 NGO THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|6159MCOBQ2QMK8F3.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260608.083612.03101010965538.HOANG VIET.970426
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14572762370.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|SHGD:18028915.DD:260608.BO:LE QUANG ANH.Remark:Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422060808333020262VCR336292.5189.1473.083316
|08/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-080626-08:31:20 fjLf903278#SP#020097041606080831202026fjLf903278.5389.93650.083120
|08/06/2026
|50.000,00
|6159IBT1iJATKGUL.ZP261590052724 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.083100.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|08/06/2026
|50.000,00
|6159IBT1iJATK8F1.ZP261590055625 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.082851.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14572664476.Ung Ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen ) .CT tu 9933565369 TRAN CONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|6.868,00
|6159MSCBD2ZWAYTN.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260608.082448.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1iJAT73KM.Ung ho MS 2026148.20260608.082342.92991245.LUONG MINH TUAN.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704050608082207202664KB014117.5387.62093.082207
|08/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14572594909.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206080821032026OL2R227921.5387.56855.082103
|08/06/2026
|200.000,00
|6159NBVAF2L3FZZA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.082039.190000386627.NGUYEN THI TRANG.970419
|08/06/2026
|500.000,00
|SHGD:19030631.DD:260608.BO:Nguyen Minh Hanh.Remark:Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14572553792.Ung ho MS 2026.149 ( anh Ta Van Thang).CT tu 9904078246 VU HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806080814132026jpzi061694.5390.33614.081414
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14572464563.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0411001048888 NGUYEN NGOC QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14572434646.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14572414866.Ung ho MS 2026.148 me con Pham Thi Duyen.CT tu 0301000354206 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14572408208.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIKWU7X.Ung ho ms 2026.184 FT26159750010032.20260608.080210.366886666666.NGUYEN THI THUY QUYNH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14572343682.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 9987298755 NGUYEN MINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159MCOBQ2QMEP38.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.075729.03301010853127.HOANG QUE HUONG.970426
|08/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con Pham Thi Duyen#SP#020097048806080754172026gn71002457.5388.68984.075417
|08/06/2026
|300.000,00
|6159IBT1iJATA1ED.Ung ho MS 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.075336.2515699999.NGUYEN VAN PHONG.970432
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206080752532026VMBL155760.5388.64832.075253
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806080752022026k68r995873.5389.62698.075202
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14572225605.ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14572210563.Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI7XYSL.Ung ho MS2026.147 FT26159163338226.20260608.074812.10521081162016.VND-TGTT-LUU VAN PHU.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang#SP#020097042206080740582026DY81359878.5388.29894.074058
|08/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.149-anh Ta Van Thang#SP#020097040506080731042026TM0T097973.5389.1329.073104
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405060807283520261TYY088016.5389.94481.072820
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14571974817.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14571960024.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14571950251.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206080725362026WHV4606020.5389.84663.072522
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#020097042206080725312026LBB3140752.5389.84539.072531
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14571879996.Chuyen tien ung ho MS 2026 149 anh Ta Van Thang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI76U3E.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159483660660.20260608.072002.19024046575889.VND-TGTT-HOANG THANH HOA.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506080718522026BYTJ049659.5388.66491.071852
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14571790882.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159TPBVI2BLX2RW.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.070839.00640916001.BUI NGOC TUNG.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI77TB3.ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159783195046.20260608.070808.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506080705392026E2G1099609.5389.32314.070539
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14571669644.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 9912341956 LE HUU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI7A4SV.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159092767925.20260608.065603.6823687868.LUONG NGOC HOAN.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806080650532026uljy826287.5189.98002.065039
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI7442Z.ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen FT26159165432344.20260608.065021.19032164257886.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14571584727.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0201000651809 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422060806495820262XTV891961.5387.94770.064959
|08/06/2026
|100.000,00
|6159ORCOQ2QMWJ97.ung.ho.MS 2026.147.nam.phuc.20260608.064931.0962570611.PHAN THI TRANG.970448
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1aWTDRMAI.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260608.063905.068704070012448.VO TAN HUY.970437
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14571480112.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0201000651809 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#02009704220608063337202613CA740025.5387.63171.063338
|08/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON PHAM THI DUYEN-080626-06:32:31 Hbmj803190#SP#020097041606080632312026Hbmj803190.5390.60241.063231
|08/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097040506080629552026G52I084656.5390.54899.062940
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14571396202.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6159SHBAA2JBBNPM.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.061355.1016601133.HO SY THUAN.970443
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14571247997.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.147 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14571235218.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.148 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970405060805545020261UEK010354.5387.4709.055436
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14571217131.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1021000020178 BUI DANH PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BLKJGD.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.044403.00004650081.NGUYEN TRAN TRUNG HIEU.970423
|08/06/2026
|50.000,00
|6159IBT1kCI7DZYK.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159200506886.20260608.041050.19037517116019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1fJJZ5LG8.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.034701.9021366134756.PHUNG NGOC ANH.963388
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14571061763.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0311000721890 CAO KHANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|20.020,00
|6159VNIB02MW1EVG.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.034037.968066495.NGUYEN QUANG HUY.970441
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1aWTDFGXY.ung ho MS2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).20260608.034012.00200000107518.NGUYEN THANH LUAN.970440
|08/06/2026
|20.000,00
|6159TPBVI2BLK2GX.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.032001.18218021998.NGUYEN HAI YEN.970423
|08/06/2026
|1.000.000,00
|6159IBT1fJJZ5KAU.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.031642.9021506094710.TRAN NGUYEN LINH NGOC.963388
|08/06/2026
|150.000,00
|6159SGTTH2BPPZBU.IBFT MS 2026.148 me con Pham Thi Duyen.20260608.031112.060124118932.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCI7SB6V.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159054770857.20260608.031059.19036681187011.VND-TGTT-LE THI THUY.970407
|08/06/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506080303552026HPAF052045.5389.36705.030355
|08/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060802285220269wst687904.5388.26130.022838
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14571003902.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1013473067 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|6159TPBVI2BLG8SK.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.012637.10002306457.DAO THI ANH NGUYET.970423
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570935268.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 2828299973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806080052262026483c667206.5189.73826.005226
|08/06/2026
|100.000,00
|MS 2026.148#SP#020097042206080050232026RP3V261953.5387.73010.005023
|08/06/2026
|50.000,00
|TRIEU CONG TRANG chuyen tien ung ho me con em Pham Thi Duyen cau mong manh thuong quan giup be tach khoi nguoi bi tam than gay ton thuong chau be nhin thay xot cho be qua#SP#020097042206080044212026FM21722044.5390.67870.004421
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570881581.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#02009704880608004204202670tu663785.5388.66377.004204
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206080037002026LBNT197053.5189.63024.003700
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570864722.ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1017815357 LUONG NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6159IBT1kCI7QXZG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159748518111.20260608.002739.19027039532014.VND-TGTT-NGUYEN THI TO UYEN.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCI7QPZJ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159622599786.20260608.002057.8116198686.NGUYEN THI KIM THANH.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806080018502026esfs654040.5387.44491.001850
|08/06/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704050608001644202669KN022460.5390.41495.001644
|08/06/2026
|50.000,00
|NGO CONG BANG Chuyen tien ung ho MS 2026.148. me con chi PHAM THI DUYEN#SP#020097048806080016252026cr65652923.5387.41320.001626
|08/06/2026
|40.000,00
|ung ho MS 2026.146. ba Tran Thi Xuan . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806080014302026n24z651983.5390.39254.001408
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570817443.ung ho MS 2026.147.CT tu 1035034170 NGUYEN THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14570817089.ung ho MS 2026.147.CT tu 0201000678212 PHAN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6159IBT1kCIGNM4X.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159502081046.20260608.000722.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|6159SGTTH2BP78BM.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260608.000720.050086159276.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|200.000,00
|6159IBT1kCIGN2VK.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159390715908.20260608.000537.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14570782640.ung ho ms 2026.148 me con Pham Thi Duyen .CT tu 0441000747103 PHAN HOANG PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|1.000.000,00
|6159TPBVI2BLEC12.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260608.000209.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|6159SGTTH2BP71EP.IBFT Ung ho MS 2026.148 Pham Thi Duyen.20260608.000102.060168605180.SACOMBANK.970403
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570766076.ung ho ms 2026.148 me con chi duyen.CT tu 1013011810 VO THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6158TPBVI2BLEQKU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.235411.04123708201.BUI MY TRINH.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIGXNPS.Ung ho MS 2026.148 chi pham thi duyen FT26159149430838.20260607.235304.19034476010015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|6158TPBVI2BLEYA5.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.20260607.235145.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132495487442.20260607.132495487442-0948800529_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570728525.LE HONG CHI chuyen tien ung ho ms 2026.148.CT tu 0111001047837 LE HONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS2026.148 me con chi Pham thi Duyen, ma GD 100000142951392#SP#020097044906072343122026fpRb282195.5390.2981.234312
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570718167.ung ho ms 2026.148.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|6158ICBVC225YGDQ.QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.234118.108872563203.HOANG THAO PHUONG.970415
|08/06/2026
|100.000,00
|6158MCOBQ2QMZ824.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.233944.13001011833863.PHAM THI KIEU OANH.970426
|08/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506072334352026P9XM004191.5390.93341.233436
|08/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN#SP#02009704220607233340202610V1440161.5388.92424.233326
|08/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14570681030.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1kCIGF8L1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159352975917.20260607.232850.19035758265012.VND-TGTT-HOANG THI HONG.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570663336.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0531002554932 NGUYEN THI PHUONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6158IBT1iJATDWZ3.LE THI HUYEN ung ho ms 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.232624.20020001888.LE THI HUYEN.970432
|08/06/2026
|50.000,00
|BUI THI THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072326232026vso8623306.5388.82027.232623
|08/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14570664689.Ung ho MS 2026.147 (2 chau Xuan Nam, Xuan Phuc - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570664326.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1018314981 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6158TPBVI2BLWE4W.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.232501.03577349701.LE ANH THU.970423
|08/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.148#SP#020097040506072324062026OPHO097676.5389.78346.232407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570642215.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9389807687 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206072319442026H11W206899.5389.72027.231945
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570635218.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14570634590.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071001105529 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072318382026wwvk616926.5388.71004.231838
|08/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14570620183.Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806072317152026iwi4615777.5388.68105.231715
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570624325.tran thi da ly ung ho MS 2026.148 (me con chi pham thi duyen).CT tu 0311000692087 TRAN THI DA LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|500.000,00
|6158SHBAA2JBL367.MS 2026.147 - Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.231212.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|08/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132493226135.20260607.132493226135-0326610055_KHUAT THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2026148pham thi duyen
|08/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026083 em Nguyen Thi Dung-070626-23:08:48 cfQ0515174#SP#020097041606072308492026cfQ0515174.5390.53289.230827
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206072308472026R5FL943810.5389.53268.230847
|08/06/2026
|15.000,00
|6158IBT1kCIGHI15.Ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen FT26159760793072.20260607.230613.19073394708011.VND-TGTT-NGUYEN DINH KHANH HUYEN.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570567819.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0911000006738 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206072304262026071Y452733.5387.44796.230412
|08/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIGHQNU.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159771721920.20260607.230417.19034397375016.VND-TGTT-TRUONG KIM NGOC QUYNH.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14570549321.ung ho ms2026.148 me con chi Pham thi Duyen.CT tu 2220388888 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIGZ7D3.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159907226603.20260607.230140.19022010387013.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH DUONG.970407
|08/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060723005520263owb599940.5387.37658.230055
|08/06/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060723003820261GU3120355.5389.38033.230038
|08/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGZ2MY.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159702389961.20260607.225841.6018369369.DOAN VAN LINH.970407
|08/06/2026
|50.000,00
|ung ho Ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806072257532026zq59596668.5390.31794.225739
|08/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14570518958.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9987386346 NGUYEN LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6158MCOBQ2QMRLM7.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.225721.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060722553320260LAO233044.5390.27328.225534
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506072252352026VSgD539836.5189.22086.225221
|08/06/2026
|40.000,00
|6158IBT1iJAT9MVD.Ung ho MS 2026-147 Xuan Nam Xuan Phuc.20260607.225206.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|08/06/2026
|500.000,00
|ung ho 2026.148 me con pham thi duyen#SP#020097041506072251192026RpCy538495.5387.18736.225119
|08/06/2026
|500.000,00
|6158IBT1kCIGE7A3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159251633016.20260607.224928.19038217048018.VND-TGTT-LE TO UYEN.970407
|08/06/2026
|500.000,00
|6158ABBKA2JBLMVA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.224914.1221004156017.DO MINH PHUONG.970425
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14570471812.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0981000402578 HUYNH THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|6158IBT1kCIGEUZR.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159682113419.20260607.224807.19038159907013.VND-TGTT-DOAN LE DIEU LINH.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14570476578.ung ho MS 2026.148(me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0641000016478 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14570467710.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0581000740865 TRAN TRUC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|6158TPBVI2BLUGPI.ung ho ms 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260607.224702.70961754050.DO NHU PHUOC.970423
|08/06/2026
|200.000,00
|6158VNIB02MU5GWH.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260607.224533.902286985.DAO NGUYEN TRANG ANH.970441
|08/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14570459765.UNG HO MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0061001085790 NGUYEN SU HOANG THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14570446060.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0021001757530 TRAN DINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14570433116.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506072242062026yz4d528615.5389.98934.224206
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060722414420265bka576847.5388.98480.224144
|08/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14570426781.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9847636710 TRAN LAM SON NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506072240292026UP7M056542.5389.96067.224029
|08/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806072240212026ohzd574932.5389.93975.224021
|08/06/2026
|200.000,00
|6158IBT1kCIG7NI4.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159785138560.20260607.224011.19135352294016.VND-TGTT-NGUYEN HUU GIAP.970407
|08/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026. 148#SP#020097042206072239512026ZLYA539210.5389.94357.223951
|08/06/2026
|300.000,00
|6158IBT1kCIG73FV.Ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen FT26159104058205.20260607.223947.1366888838.PHAM KIEU HUNG.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|6160TPBVI2BAE7XJ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.225000.11109597979.LE THI BICH NHUNG.970423
|09/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14599176573.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097040506092219092026W6BZ045672.5388.10017.221854
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kC89ZNZY.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26161041006841.20260609.220838.10220563868013.VND-TGTT-DO THI MINH HA.970407
|09/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14598949843.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14598930235.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|6160SHBAA2JCIFRB.MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.220355.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14598902199.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14598902004.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0301000365516 DO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|2.000.000,00
|6160IBT1kC896JK5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161191603055.20260609.220037.19132542362019.VND-TGTT-PHAM THI MAI PHUONG.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14598845046.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14598799970.BUI THI THANH THUY chuyen tien.CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206092150252026EBWC917506.5189.11960.215026
|09/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206092143532026VY54408135.5189.86677.214353
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14598682957.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14598673208.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|1.800.000,00
|6160IBT1bJVNYT67.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Dang Thi Be Chinh MS 2026 -150.20260609.213735.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#0200970422060921322420269SNT141572.5390.36988.213209
|09/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14598493152.DINH THI THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.148.CT tu 1056323072 DINH THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|90.200,00
|ms2026.149#SP#020097042206092122472026Q3KM862751.5388.94425.212247
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14598462091.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14598451300.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097041506092118482026qKZ8488951.5387.75472.211848
|09/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14598343090.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1019540466 DOAN LE UYEN UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|6160IBT1aWTU8DJW.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.210922.053704070012748.VAN THIEN TRUONG.970437
|09/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#02009704880609210535202659bd304133.5388.7315.210535
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14598127533.giup MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206092047552026SDZY508325.5389.10427.204755
|09/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-090626-20:19:59 KijS796724#SP#020097041606092020002026KijS796724.5389.41989.201944
|09/06/2026
|10.000,00
|6160IBT1kC82GH4K.Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc FT26160020746035.20260609.200510.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kC82GWDT.UNG HO MS 2026.148 me con chi PHAM THI DUYEN FT26160402870631.20260609.200309.19033968439029.VND-TGTT-LE TRONG HUNG.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14597178978.Ung ho MS 2026.147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 0431000231992 PHAM KHA HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14597135552.Ung Ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1035999999 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|5.000,00
|6160IBT1kC82BP4Y.Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang FT26160020886914.20260609.195603.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|09/06/2026
|10.000,00
|6160IBT1kC82YIYB.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160852644422.20260609.195030.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|09/06/2026
|5.000,00
|6160IBT1kC82PW12.Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26160991649001.20260609.194700.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1iJGQ1EZT.Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung Chuc be mau khoe.20260609.191757.149312455.CHE NHU QUYNH.970432
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14596084036.ung ho ms 2026.148 (me con chi pham thi duyen).CT tu 0991000021144 NGUYEN KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BA1A2J.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).20260609.183304.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|09/06/2026
|300.000,00
|6160IBT1d1IRJPLQ.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 144 145 147 148 149 va 150.20260609.182913.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kC8CIPCU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160991079311.20260609.181657.19032478807015.VND-TGTT-HOANG HAI LONG.970407
|09/06/2026
|150.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422060918141820264NNB750159.5388.98417.181403
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806091735212026usxo415060.5189.16608.173521
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806091733572026oie8407762.5189.5309.173358
|09/06/2026
|54.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206091708212026UR8J775650.5189.19452.170806
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1kC81UA48.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160650090979.20260609.170624.19031146870019.VND-TGTT-LUU DUC PHUONG.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG TUAN chuyen tien ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097040506091651192026ZUR0048570.5390.93468.165119
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14593601582.ung ho ms 2026.148-Pham Thi Duyen.CT tu 0011003763641 DAO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806091641432026yzsl151633.5390.25232.164143
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14593100343.ung ho MS 2026.148.CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|24.419,00
|6160TPBVI2BQ7M3K.MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.161052.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|09/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14592819340.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14592465847.MS 2026.148-cau mong me con chi Pham Thi Duyen va gia dinh vuot qua kho khan va duoc nhieu MTQ ho tro.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MS.2026.149 anh Ta Van Thang#SP#020097048806091530542026wpvd875382.5189.70272.153054
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14592407970.MS 2026.150-cau mong co Dang Thi Be Chinh hoi phuc sk va gia dinh som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14592397904.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14592395928.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.150 Ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806091523502026iaym850750.5388.28119.152335
|09/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132712237071.20260609.132712237071-0938122191_Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|09/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14592248383.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132712120835.20260609.132712120835-0938122191_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132711948917.20260609.132711948917-0938122191_Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BQI8D5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.151550.22071992001.CAO THI HOA.970423
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14592197897.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|6160VNIB02MK73YZ.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260609.150526.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806091444332026g0vw721803.5387.5513.144433
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kC8WTMWA.MS 2026. 150 FT26160196499313.20260609.144117.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|09/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14591761475.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14591763867.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0611001921453 TO THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|6160IBT1iJANWUMY.Ms 2026-150 uh ba Dang Thi Be Chinh.20260609.143536.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14591567162.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.146( ba Tran Thi Xuan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kC8W7G8L.ung ho ms 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26160505304047.20260609.141916.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#0200970422060914153320262XCY862406.5388.58555.141518
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kC8WAEVH.Ung ho MS 2026.150 FT26160401664423.20260609.141250.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1aWT8V172.ung ho MS 2026 150 Ba Dang Thi Be Chinh.20260609.140311.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|09/06/2026
|200.000,00
|MS2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-090626-13:48:29 mO2v678721#SP#020097041606091348292026mO2v678721.5388.31733.134829
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.150 Ba Dang Thi Be Chinh#SP#0200970488060913464220269dop562828.5389.24395.134642
|09/06/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS 2026147 .Be Xuan Nam Va Xuan Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806091345452026ha0k560425.5189.20224.134545
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14591135748.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|6160TPBVI2BQSPQ3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.134034.68512616868.MAI THI PHUONG LINH.970423
|09/06/2026
|50.000,00
|6160SHBAA2JMILSH.MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh.20260609.133906.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206091332482026Z6TB882688.5389.61113.133249
|09/06/2026
|100.000,00
|BUI THU HOA Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#0200970488060913300420260t17522618.5387.48269.133004
|09/06/2026
|50.000,00
|6160MCOBQ2Q82MV9.Ung ho ms2026.150 dang thi be chinh.20260609.132045.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ORCOQ2Q82MKW.LOC HO TRO MS 2026.150 DANGTHIBECHINH.20260609.132037.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1iJARLQX4.Ung ho MS 2026142 be Ngo Phi Phuoc Hung.20260609.130444.219889682.HOANG THI PHUONG THAO.970432
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kC8WQ1XE.Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26160063837364.20260609.130428.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806091252472026hzcy433921.5389.78201.125247
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14590530613.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0301000313881 TA THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14590491865.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0121000904044 PHAM PHUONG HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14590470377.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14590453635.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 0351000770018 HOANG VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|400.000,00
|MBVCB.14590387499.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BQKSPG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.122748.55555991996.THANH THI CHAU GIANG.970423
|09/06/2026
|100.000,00
|6160VCBCH21LMBW7.chuyen tien ung ho ma 2026.148 me con chi pham thi duyen.20260609.122656.0827041000718.LAM MY HUYEN.970454
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BQKGQA.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260609.122622.01870865201.DINH VIET QUOC VUONG.970423
|09/06/2026
|53.221,00
|ms2026.150#SP#0200970422060912260020262RKX981901.5390.40227.122601
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kC8Q4LAY.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160703996024.20260609.121801.19032625908019.VND-TGTT-DANG THI THUY AN.970407
|09/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang#SP#020097048806091216292026xag1329273.5389.86005.121629
|09/06/2026
|50.000,00
|6160IBT1kC8Q57N6.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26160002526060.20260609.121216.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kC8QI93F.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160049836702.20260609.115805.61392495686868.DO DINH HA.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1iJAR4LJ5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.114851.2266667968.NGUYEN VIET ANH.970432
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1iJAR4JQ7.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.114248.98855858.NGUYEN DAI KIEN.970432
|09/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14589570066.NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 2026.148.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kC8Q1Z91.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160703080007.20260609.113900.19037895408011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM.970407
|09/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14589371780.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0351001001912 NGUYEN HUU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|6160TPBVI2BQWJHG.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260609.112835.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806091121582026kj1w123871.5388.46351.112158
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14589158086.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BQUWNU.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260609.111258.11966889968.LE PHUONG THAO.970423
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506091108142026RiL1479097.5389.62018.110814
|09/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.145#SP#020097048806091104542026orxc059443.5388.41692.110455
|09/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.146#SP#020097048806091104352026myxk058141.5389.40411.110419
|09/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.147#SP#02009704880609110407202610a1056424.5389.37182.110407
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang)#SP#020097041506091103582026jcHU466351.5390.36670.110358
|09/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.148#SP#020097048806091103452026pzbp054999.5387.35133.110345
|09/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.149#SP#020097048806091103162026xepp053295.5389.32256.110301
|09/06/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.150#SP#02009704880609110255202612m4051933.5390.30059.110255
|09/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060911024320264CLT032669.5388.28416.110243
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14588996361.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14588977656.Ung ho MS 2026.150.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097040506091047212026B023059364.5389.38948.104658
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCINB3ZH.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26160452365476.20260609.104707.4319768688.PHAM CAM NHUNG.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang#SP#020097040506091044152026PQSC044482.5189.22073.104415
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14588702384.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1050920228 HA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14588698943.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14588695262.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14588680263.Ung ho MS 2026.147 ( Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14588657268.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206091038142026KN07708604.5388.87908.103800
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806091037262026m1w9959794.5390.84179.103726
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCINU97F.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160504573940.20260609.103445.19033253682015.VND-TGTT-DOAN CHI DUNG .970407
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14588606238.Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14588605751.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0071004242450 HOANG DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BQR4PY.ung ho MS 2026.148.20260609.103251.21967346868.NGUYEN THI HAI VY.970423
|09/06/2026
|10.000,00
|6160ICBVC2LQ4V7L.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc).20260609.103223.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14588577773.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0091000625847 TRUONG LE TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|10.000,00
|6160ICBVC2LQ447C.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260609.103101.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|09/06/2026
|10.000,00
|6160ICBVC2LQ4FRD.Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).20260609.102921.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|09/06/2026
|10.000,00
|6160ICBVC2LQ4LH3.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).20260609.102713.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|09/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.148#SP#0200970405060910233420267VH9044719.5388.5786.102334
|09/06/2026
|50.000,00
|6160TPBVI2BQZ57H.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.102308.03966414201.PHAM DUC TAM.970423
|09/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14588418604.Ung ho MS 2026.148.CT tu 0401001331976 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14588414377.Ung ho MS 2026.148.CT tu 1022465169 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|150.000,00
|NGUYEN QUANG NHAT CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI DUYEN DONG SON-090626-10:12:01 l6Yt049086#SP#020097041606091012012026l6Yt049086.5389.42198.101201
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206091010172026COG8532009.5390.32682.101017
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14588295747.ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14588235342.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0041000292307 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-090626-10:05:30 V4nA401246#SP#020097041606091005312026V4nA401246.5387.5691.100515
|09/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14588143165.ung ho MS 2026.149( anh Ta Van Thang).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806090959242026peu3823509.5189.73352.095924
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806090958192026jw5o819698.5390.67386.095819
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-090626-09:56:50 tWDA957722#SP#020097041606090956502026tWDA957722.5388.60306.095650
|09/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14588104428.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14588072289.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14588070691.Ung Ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra-090626-09:53:36 pLx7971531#SP#020097041606090953362026pLx7971531.5388.42608.095336
|09/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14588051377.Ung ho MS 2026.145 ( em Vang Viet Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14588007289.Ung ho MS 2026.147( Xuan Nam,Xuan Phuc).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14587975320.Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060909454720269HKK056547.5389.368.094547
|09/06/2026
|300.000,00
|6160IBT1iJARCLUJ.ung ho ma so 2026150 Dang Thi Be chinh.20260609.094517.124139988.HOANG CONG TRUNG.970432
|09/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506090944052026o0kz234405.5389.92208.094350
|09/06/2026
|100.000,00
|6160SGTTH21278YM.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.094316.030033206921.SACOMBANK.970403
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14587901635.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0811000013427 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kCINQXDW.Ung ho me con chi Pham Thi Duyen FT26160889639353.20260609.093830.8600062668.TRAN SY NGUYEN.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14587853127.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000356720 HO QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIRN6T1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160770005411.20260609.093456.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kCIRNPLD.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160068264526.20260609.093403.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14587809979.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|250.000,00
|MBVCB.14587808147.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|6160SHBAA2JMTF5V.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.147 be Xuan Nam Va Xuan phuc.20260609.092823.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|09/06/2026
|50.000,00
|6160IBT1kCIR34NU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160832094726.20260609.092528.19024231320013.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060909204120269mur690368.5390.84313.092041
|09/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060909201820265GAP036565.5388.81863.092003
|09/06/2026
|300.000,00
|6160SGTTH212N6N5.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.091741.050124124198.SACOMBANK.970403
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-090626-09:17:38 8P4K046431#SP#0200970416060909173920268P4K046431.5388.70648.091739
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1iJARWLIQ.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260609.091524.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|09/06/2026
|50.000,00
|6160MCOBQ2QCSBT4.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260609.091221.03101010965538.HOANG VIET.970426
|09/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506090905582026UCVd136405.5387.23051.090558
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIRE7XJ.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26160720367068.20260609.090413.19028774311011.VND-TGTT-DO THI MY.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14587416818.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0441000622892 NGUYEN THI THANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-090626-09:01:17 q0aa729933#SP#020097041606090901182026q0aa729933.5388.3610.090103
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIRK7FS.Ung ho MS 2026.148 FT26160436912477.20260609.090106.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1fJJTQV8Y.Dang Thi Hang chuyen tien UNG HO MS 2026.148 me con chi pham thi duyen.20260609.085859.938616643.DANG THI HANG.970406
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIR7RU8.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26160886343061.20260609.085852.19028774311011.VND-TGTT-DO THI MY.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806090858382026u3j5621260.5189.94502.085838
|09/06/2026
|500.000,00
|6160MCOBQ2QC9V1X.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260609.085553.03301018900120.NGUYEN THI THU THUY.970426
|09/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14587332575.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206090853542026AC6L677758.5388.77080.085354
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14587269158.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0781000403392 NGUYEN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ICBVC2LQQSXJ.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.149 ( anh Ta Van Thang).20260609.084603.100000952165.VO THI LE THU.970415
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ICBVC2LQQG8Z.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan).20260609.084443.100000952165.VO THI LE THU.970415
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1iJAXREX6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 150 DANG THI BE CHIN.20260609.084406.247529918.LE THI HOA.970432
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kCIRBW8H.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160987279059.20260609.084255.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ICBVC2LQQC2F.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.16 ( ba Tran Thi Xuan).20260609.084129.100000952165.VO THI LE THU.970415
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090840422026IIRE119834.5388.29188.084043
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ICBVC2LQQQ84.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.147 ( Xuan Nam Xuan Phuc).20260609.084005.100000952165.VO THI LE THU.970415
|09/06/2026
|100.000,00
|NGUYEN NGOC TUYET NHI Chuyen tien ung ho ms 2026.148#SP#020097048806090839172026dm28562427.5189.23342.083902
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806090838562026kkgw561358.5189.22565.083841
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ICBVC2LQYPQR.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen ).20260609.083837.100000952165.VO THI LE THU.970415
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ICBVC2LQYH8R.NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.150 ( ba Dang thi Be Chinh).20260609.083711.100000952165.VO THI LE THU.970415
|09/06/2026
|40.000,00
|MBVCB.14587101661.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1049008272 LY QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090835432026OZD2926601.5388.11425.083544
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1aWTI4Y8S.UnghoMS2026.148.20260609.083510.000007701932.NGUYEN GIA HIEU.970440
|09/06/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506090834132026HdHT960634.5388.4940.083413
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806090833302026fwe3545055.5387.3460.083308
|09/06/2026
|100.000,00
|6160MCOBQ2QCSDF8.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260609.082904.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090828322026HYWK324503.5189.84982.082833
|09/06/2026
|10.000.000,00
|6160TPBVI2BQC8ZT.CSPM, CSTV giup do cho be Nong Quoc Khanh ms2026.144.20260609.082108.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1kCIRS3MB.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26160957517758.20260609.081240.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14586780887.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0081001223790 VO THAI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090808122026F92W222597.5388.17354.080812
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097042206090807002026AFO6841263.5189.14413.080700
|09/06/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 150 BA DANG THI BE CHINH-090626-08:06:31 9PDR549527#SP#0200970416060908063220269PDR549527.5389.12524.080632
|09/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405060907595920260C0L081046.5389.91780.075944
|09/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090759162026OHE8917757.5387.89757.075916
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14586674468.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14586636107.ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14586575100.ung ho ms 2026.142 ngo phi phuoc hung.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kCIRQLPW.NGUYEN DUC HUNG ung ho MS 202. 142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26160604702247.20260609.074653.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506090746282026aQxu861215.5388.52306.074628
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIRQY4H.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160907637729.20260609.074534.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|09/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14586509804.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14586482641.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14586442004.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1033812910 VU THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1iJAXHR8D.Ung ho MS 2026 148 Pham Thi Duyen.20260609.073805.36673486.DANG MAI LINH.970432
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kCIXR4AT.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160033111287.20260609.073759.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132655574074.20260609.132655574074-0941737777_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09/06/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-090626-07:30:26 rAuJ756643#SP#020097041606090730272026rAuJ756643.5388.5443.073027
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806090729412026ey8k360510.5390.2959.072941
|09/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806090728422026ud9s357780.5387.421.072842
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060907251520267S69619568.5390.90695.072516
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14586263193.PHAN THANH HAI chuyen tien ung ho ms 2026.148 ( me con pham thi duyen ).CT tu 1012972417 PHAN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 Me Con Chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488060907221420264yrz339491.5189.81932.072159
|09/06/2026
|36.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090722102026BLBN963365.5189.81856.072210
|09/06/2026
|10.000,00
|6160IBT1kCIXT7H5.ung ho ms 2026.148, me con chi Thi Duyen, chuc chi va gia dinh binh an FT26160004354020.20260609.072117.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|09/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14586165523.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506090712112026192I095271.5387.54730.071156
|09/06/2026
|500.000,00
|6160VNIB02MGNQ3C.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.071136.803106.TONG DUY XUAN.970441
|09/06/2026
|50.000,00
|6160ORCOQ2QCVWNF.LOC HO TRO MS 2026.148 PHAMTHIDUYEN.20260609.070833.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|09/06/2026
|100.000,00
|6160TPBVI2BQBGAT.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260609.070547.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|09/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam, Xuan Phuc#SP#020097048806090703452026xcwl290329.5387.34096.070330
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206090701462026USTW819262.5390.29574.070147
|09/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097048806090701262026rg6u284578.5387.29163.070126
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1kCIX6YHE.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160103028593.20260609.070028.19035476750015.VND-TGTT-PHAM THE DUAN.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#02009704880609065911202650nd279267.5389.23320.065912
|09/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.150- ba Dang Thi Be Chinh#SP#020097040506090658272026JWWM048183.5387.21491.065812
|09/06/2026
|1.249.064,00
|6160SGTTH212SP8V.Remitly transfer R25434121700.20260609.065450.010001882851.LE NGUYET MINH.970403
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIXEYFN.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160067526217.20260609.065446.19034477521013.VND-TGTT-LE THI NHU NGUYET.970407
|09/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14585953643.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|180.000,00
|MBVCB.14585904841.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14585887636.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|6160IBT1kCIXGTF6.Ungho MS 2026.148 FT26160850895103.20260609.063748.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14585837474.Chuyen tien ung ho MS 2026 150 ba Dang Thi Be Chin.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1kCIXGSDT.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26160885905717.20260609.063302.3585992285.NGUYEN DUY KHIEM.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14585790611.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|500.000,00
|6160IBT1iJAXKL45.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260609.062639.231794697.DAO MINH NGHI.970432
|09/06/2026
|80.000,00
|UH MS 2026.147 be Xuan Nam va Xuan Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206090601372026DJ8C904667.5189.22834.060137
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14585555630.Ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1030237791 LE THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|1.000.000,00
|6160IBT1kCIXURQW.Ung ho Ms 2026.149 anh Ta Van Thang FT26160221462360.20260609.042806.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097048806090340462026sb5u142475.5189.62140.034046
|09/06/2026
|23.232,00
|6160TPBVI2BQQEGC.UHMS 2026.149 Mong GD Nguyen Thi Thuong,3 be Ta Gia Hung,Thanh Thao,Thuy Duong an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260609.030431.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|09/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14585408938.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1036328721 LE HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1kCIXI8PN.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160247657459.20260609.022713.19034578764014.VND-TGTT-TRAN NGOC YEN.970407
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14585284890.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|300.000,00
|6160IBT1aWTIS9XA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260609.005059.221704070000107.DINH THI GAM.970437
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1fJJLEDBK.Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).20260609.003835.9021278636435.LE THUY LINH.963388
|09/06/2026
|100.000,00
|6160IBT1fJJLE978.Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen).20260609.003513.9021278636435.LE THUY LINH.963388
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14585250108.Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806090033032026e8qb121993.5387.1668.003303
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14585213135.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14585177666.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040506082357322026GSGV021400.5387.70365.235732
|09/06/2026
|300.000,00
|6159VNIB02MGK5KY.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260608.234302.201183258.HOANG THI KHANH HUYEN.970441
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422060823404620263W9M276506.5390.53749.234046
|09/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14585098647.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0021000447932 VU LE HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206082333532026IICI275237.5387.44903.233354
|09/06/2026
|50.000,00
|MS 2026.148 me con chi PHAM THI DUYEN#SP#020097042206082331272026C2RZ108970.5189.43110.233113
|09/06/2026
|100.000,00
|6159TPBVI2BQL83B.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260608.232710.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806102252082026w393610886.5189.90769.225208
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206102249352026JTG8329649.5387.85043.224935
|10/06/2026
|200.000,00
|6161ORCOQ2QFN73G.ung ho MS 2026.151 Be Nguyen Nhu Quynh.20260610.223606.0041103333333333.NGUYEN HUY PHONG.970448
|10/06/2026
|1.315.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506102234382026JDYP357097.5390.43643.223438
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14616792678.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9364825186 DINH VINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14616799681.ung ho 2026.151 be nguyen nhu quynh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14616784128.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|UH MS 2026.148-100626-22:27:41 3JVh928593#SP#0200970416061022274120263JVh928593.5387.22537.222741
|10/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14616746808.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14616735975.ung ho 2026.148 me con chi pham thi duyen.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|1.800.000,00
|6161IBT1bJVNNGLC.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Nhu Quynh MS 2026 -151 Chuc con vuot qua.20260610.221745.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14616609053.UNG HO MS 2026.148 ( me con chi pham thi duyen).CT tu 0081001004577 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506102209262026TIDa307796.5189.56503.220926
|10/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14616506124.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14616296400.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14616282693.Ms 2026.148.CT tu 1017038081 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14616272905.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206102147432026CP0Q477335.5387.61802.214744
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC8BP1I1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26162303875197.20260610.213125.19035983033015.VND-TGTT-NGUYEN THI OANH.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132917491596.20260610.132917491596-0764849871_Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen, ma GD 100000144446302#SP#0200970449061021292420268sH1350552.5189.68480.212924
|10/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132916962805.20260610.132916962805-0764849871_Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.151#SP#020097048806102122432026bs3p381593.5389.29876.212243
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8B25QW.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161632006754.20260610.210724.19035983033015.VND-TGTT-NGUYEN THI OANH.970407
|10/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14615490484.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.145 (em Vang Viet Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097040506102056172026006G014565.5387.65167.205617
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8536VR.Ms2026.145 FT26161041124284.20260610.204450.19033754373012.VND-TGTT-NGUYEN MANH HA.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC85E531.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161108012564.20260610.202705.19030219169016.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8576MB.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161412234282.20260610.202248.19076048830010.VND-TGTT-HA LE HOANG NGAN.970407
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC85A2XI.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161507403506.20260610.201641.19072350729013.VND-TGTT-NGUYEN NHU HIEU.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-20:13:14 eGq9354171#SP#020097041606102013142026eGq9354171.5389.54411.201314
|10/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14614279992.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.148 (me con Chi Pham Thi Duyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206102004262026H0JU424141.5189.89059.200426
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14614099952.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206101949052026ODOQ218035.5388.71486.194906
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206101944492026NYOE564717.5388.38471.194449
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14613694611.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14613678800.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14613621550.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1065403898 NGUYEN THI THANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|18.000,00
|6161MSCBD2Z7ATFH.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260610.193804.28260620056868.CAO THI NGOC HUYEN.970422
|10/06/2026
|99.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206101938002026ZQVL105893.5387.85060.193801
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14613611223.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1017199493 PHAN THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8Y3F76.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26161353608014.20260610.192422.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|10/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14613203702.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14612838454.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0851000018029 PHAM VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101906252026n6xr720638.5387.34228.190625
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101859082026ce7a680961.5189.72998.185908
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC8YBXC3.PHUONG THUY ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161900357024.20260610.185619.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|10/06/2026
|155.555,00
|MBVCB.14612542216.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0341005863328 VU TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101845482026aa6o605397.5389.62456.184548
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1fJJX7I6Y.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.182039.211010301000551.NGUYEN HONG VAN.970431
|10/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14611390075.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14611372059.Ung ho ma so 2026.148 Me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000270794 TRAN THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8PZ9CK.MS 2026.151 FT26161326902584.20260610.180224.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14611173714.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011000546349 DAO VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8PKN3R.MS 2026.151 FT26161500251522.20260610.175802.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14610989376.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9327651635 NGUYEN NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14610744437.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14610519862.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000474320 PHAM THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061017313220260HP9494128.5387.35975.173132
|10/06/2026
|50.920,00
|ms2026.151#SP#020097042206101729512026W03F912927.5387.22351.172936
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14610418255.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161VNIB02M92LJ1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.172638.023704060044911.HUA NGOC ANH.970441
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJG1S4VG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.172621.194717784.PHAM DINH THANG.970432
|10/06/2026
|250.000,00
|6161IBT1kC8P1VVS.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161920294427.20260610.171827.19020630741019.VND-TGTT-MAI XUAN DAI.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1fJJXPPJK.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.171553.8007041089319.TRAN THANH TUYEN.963388
|10/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-100626-17:14:15 9uIt316240#SP#0200970416061017141620269uIt316240.5390.84727.171416
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14609877981.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0071002023490 PHAM THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14609861292.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1fJJX8RVM.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.170218.210615151020712.LE CHIEN THANG.970431
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506101702012026D424070497.5388.81056.170204
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14609685682.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|6161MCOBQ2QFRYJM.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.165937.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|10/06/2026
|10.666,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132873710925.20260610.132873710925-0899269063_Ung ho MS 2026151
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC8UH2N2.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161004500061.20260610.165500.19132784983018.VND-TGTT-PHAM THUY HUONG.970407
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14609544516.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000217471 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14609495189.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1025492589 TRUONG VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1fJJXIBID.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.164857.162310301001107.PHAM THI DIEN.970431
|10/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132872104775.20260610.132872104775-0364141460_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10/06/2026
|500.000,00
|6161ORCOQ2QFZTQ1.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.164403.0913609690.LE THUY DUNG.970448
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1aWTYVZ1I.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.163926.39391995.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|10/06/2026
|300.000,00
|6161TPBVI2BBG6AY.Ung ho MS 2026.148.20260610.163722.01565569001.VO HOAI NAM.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|6161ABBKA2JFB1KB.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.163611.0983574681.TRAN THI LAN.970425
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14609126726.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGJN569.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.163341.0782081858.NGUYEN CAM NHUNG.970432
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14609007736.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1031000009692 DANG THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 146 ba Tran Thi Xuan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506101626492026OWVM041098.5388.86431.162634
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8U84TK.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161703001305.20260610.162417.19036851142016.VND-TGTT-NGUYEN PHAM NHU QUYNH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097041506101624102026oBPJ681835.5189.63924.162354
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14608884239.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0351000967396 BUI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101622422026q3bx781009.5189.52984.162242
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1fJJXDZQW.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.162220.0211025252002.NGUYEN MANH TRUNG.970438
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061016210720261ZA3755916.5390.41275.162044
|10/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14608818208.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071000976937 BUI QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101620082026563w768422.5389.33603.162008
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8UM7JH.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161090084063.20260610.161935.9906448080.LE PHAM NHU YEN.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBE9HR.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.161934.03872841801.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101619332026b64m765630.5389.29465.161933
|10/06/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101619102026j4vi763763.5387.25693.161910
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 150 ba Dang Thi Be Chinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040506101618472026MK0J093475.5189.23166.161847
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14608765589.ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161SHBAA2JFQVZ2.Ung Ho MS 2026.148.20260610.161716.0368893993.TO HOANG DUNG.970443
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608747917.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0121000553401 TRUONG BAO LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14608740838.ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJXJ9M.Vo chong em Phuong Son Cum 9 Ha Mo Ha NoiUng ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.161608.232241373.HOANG VAN SON.970432
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14608710433.ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608718892.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071000896638 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC8UDEFA.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161240860508.20260610.161454.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061016143820269BXH142865.5388.92385.161439
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8UDQHR.Ung ho MS2026.150 chi Dang Thi Be Chinh FT26161007004809.20260610.161314.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
|10/06/2026
|3.628.918,00
|G0642616128431 HUNG QUOC TA#SP#0200970422061016121820261R0P258919.5189.75028.161218
|10/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14608636196.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9395422592 DO THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608613293.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0271001023097 NGUYEN TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14608566830.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8U2IDZ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161055805760.20260610.160636.14023372072019.VND-TGTT-NGO KHAC PHUONG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14608549732.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1032292914 TRAN MANH KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608532328.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 9909758387 DO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14608513352.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0591000273314 VU VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|1.000.000,00
|6161NBVAF2L37ZA8.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.160449.100008303268.TRAN VINH TAM.970419
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101603022026LZF2574829.5388.3440.160303
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101559412026JTGX537366.5189.80334.155941
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14608422400.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011003999273 DINH TIEN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101556412026PPK7499527.5388.59122.155642
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101556112026MYEG440393.5389.54649.155611
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14608329440.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0911000024265 NGUYEN MINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132864589462.20260610.132864589462-0377329739_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704050610155158202619F2040553.5387.23891.155158
|10/06/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097040506101551562026LBSH040371.5189.23765.155156
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806101551362026hzrm635682.5388.21746.155120
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC88NV86.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161605342964.20260610.155113.1979126927.NGUYEN THI HUONG.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101550502026NLWA464607.5388.16388.155035
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405061015503020260U3K032389.5387.12816.155014
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061015502820262YLR836790.5387.13494.155029
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806101549592026yn75628763.5389.9732.154959
|10/06/2026
|10.000,00
|MBVCB.14608245323.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0491000030411 DOAN NGOC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970488061015492020268w19625874.5389.4988.154920
|10/06/2026
|333.000,00
|MBVCB.14608224274.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9839773333 NGUYEN MINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161MCOBQ2QFFKWV.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.154747.80003098284.PHAM THI QUYNH.970426
|10/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14608202342.MS 2026 148.CT tu 0021000378769 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14608196552.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1048672565 TRAN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608182403.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000233863 LE NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14608179589.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101541132026OF73803624.5389.46475.154058
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14608091370.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9966344254 LUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101540362026hm85588292.5388.42477.154036
|10/06/2026
|200.000,00
|6161SGTTH21Q8D38.IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.154022.030040838771.SACOMBANK.970403
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608067011.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1058806803 DINH THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14608052114.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9862145313 VO VUONG BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161SGTTH21Q8VMI.IBFT Ung ho MS 2026.148.20260610.153753.070105140558.SACOMBANK.970403
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC88L7S7.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161460803068.20260610.153622.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.148 ung ho me con c duyen#SP#020097048806101536012026e3h6568957.5389.8995.153601
|10/06/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506101535432026YJRV052227.5189.6810.153543
|10/06/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101535402026detz567504.5389.6565.153540
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607958901.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen#SP#020097042206101533142026B9X6872503.5388.90489.153258
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607951996.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1018294472 LE DINH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607954332.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0331000404669 NGUYEN THI NHAT THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607929335.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1048461351 VO TINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-15:30:53 ybOm538938#SP#020097041606101530532026ybOm538938.5388.73636.153053
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061015295620260ASF898969.5189.67372.152940
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607839113.Ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 3344701516 TRINH AI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC88EKX9.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161347479030.20260610.152547.9189221689.NGUYEN TRUONG LAN.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161SHBAA2J85GIW.Ung ho MS 2026.148.20260610.152447.1005850199.NGUYEN ANH DUNG.970443
|10/06/2026
|3.000.000,00
|6161VNIB02MSKS9S.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.152442.916609611.NGUYEN DUC ANH.970441
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC88E92A.Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26161606628827.20260610.152426.223008082022.NGUYEN THI HUYNH MAI.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607806960.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1031000013273 BUI TIEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607785663.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1012804753 NGUYEN VAN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405061015214120267G60078595.5388.10496.152141
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJEFUR.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.152124.0708770747.LUU NHUE BANG.970432
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607734773.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607665002.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0081000670567 PHAM NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC88ATBP.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26161011296280.20260610.151519.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh. mong phep mau den voi con, mong con khoe manh binh an vuot qua#SP#0200970488061015151220267imu482939.5390.67023.151512
|10/06/2026
|100.000,00
|6161VNIB02MSGX5C.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.151424.000489653.DONG SY DUY.970441
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101513222026wn3r475566.5388.54471.151323
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC884WG4.Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161404050156.20260610.151022.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BBRU5P.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).20260610.151003.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206101509432026GTNX450111.5189.29833.150944
|10/06/2026
|100.000,00
|6161ORCOQ2QFC7IB.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.150934.0972940678.LE VAN HUNG.970448
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101509092026HFGA412594.5388.25817.150909
|10/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14607546562.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1023031997 LE PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC88B8DT.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161180371012.20260610.150826.19034915628012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BBRTB5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.150741.92310158589.NGUYEN THANH TU.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607524076.ung ho ms 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0021000323459 TRAN TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC8853V4.ung ho ms 2026.151 be nguyen nhu quynh FT26161133143283.20260610.150707.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-15:07:05 jhdI692550#SP#020097041606101507052026jhdI692550.5387.12128.150705
|10/06/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so 2026 151 be Quynh#SP#020097042206101506332026R0MT750933.5390.9126.150633
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101505542026X774570093.5388.3767.150538
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607470768.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000510366 THIEU HUU KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14607468942.MS 2026.151.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14607457653.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071001161424 THAI VAN CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJ775A.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.150323.483246838.NGUYEN THANH TUNG.970432
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC88YUKQ.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161513832027.20260610.150259.19035503410019.VND-TGTT-TRAN HOANG .970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161VNIB02MSEUTZ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.150213.386959415.VU THI VUI.970441
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC88PBFW.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161389683070.20260610.150031.19036539768013.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH.970407
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC88PCBP.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161046401902.20260610.145921.19033770351010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NGOC.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BBZDB3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.145747.00000375184.TRAN ANH THU.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040506101457262026B4EJ057595.5389.49071.145726
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJG3PA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.145717.8855229698.QUAN THI VAN ANH.970432
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.120 be Le Anh Hung#SP#020097040506101456432026TFE2054181.5388.42881.145643
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1iJGJGHJ8.MS 2026 148.20260610.145616.3000686800.BUI DUC KIEN.970432
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.118 em Do Tien Lam#SP#020097040506101455532026WTJP050328.5390.38294.145553
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2026.113 em Vu Truc Quynh#SP#020097040506101454482026OVD9045188.5388.31686.145448
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607292607.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1033403260 NGUYEN TRAN NHAT HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607287274.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1054766087 HO TAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097048806101453022026soo4396763.5189.20741.145302
|10/06/2026
|50.000,00
|6161VNIB02MSWEWN.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.145254.962189103.NGUYEN THI THANH THAO.970441
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC88IFIT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161366509397.20260610.145240.878688.LE SON .970407
|10/06/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506101452402026ybBe348116.5189.19174.145224
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101452282026bhbt394705.5388.17645.145228
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101451452026B2EZ778987.5387.12718.145146
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC88IP8Y.Ung ho MS 2026.148 FT26161883547389.20260610.145121.19035283519022.VND-TGTT-TRUONG HUY HIEN.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101449442026pyhc385064.5387.1105.144928
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607209507.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1013606963 TRAN HUU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101448502026ws1w381928.5390.95862.144850
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101447432026r3ve377935.5388.88674.144743
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607182525.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161SHBAA2J86PBF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.144649.3799999.HO DUC LINH.970443
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-14:46:48 BHd0039984#SP#020097041606101446482026BHd0039984.5387.83253.144625
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101446282026VDWF756406.5189.81043.144628
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607165612.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9777675604 NGUYEN NHAT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|2.000.000,00
|6161TPBVI2BBZQZ9.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.144539.93330081993.PHAM THUY QUYNH.970423
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14607152456.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBZY46.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.144427.09893938519.NGUYEN ANH KHOA.970423
|10/06/2026
|150.000,00
|6161IBT1kC88VJTW.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161057224528.20260610.144416.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14607107412.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9388208030 TRAN QUOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14607094811.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1049743313 NGUYEN NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101441052026THB0211287.5189.48444.144106
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14607022081.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1025061728 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8895UB.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161941020322.20260610.143619.19037364378019.VND-TGTT-VU DINH TRUNG QUAN.970407
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14607013666.Ung ho MS 2026.151(Be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|80.000,00
|MBVCB.14607010910.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 7936099262 DANG THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|10.000,00
|6161IBT1kC882N7A.ung ho ms 2026.151, be Nguyen Nhu Quynh, chuc be va gia dinh binh an FT26161755090621.20260610.143448.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|6161YOLOA2J86BHC.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.143424.0972141670.PHAN TRAN PHU HUY .546034
|10/06/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101433292026SINK236299.5390.3487.143330
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC882W78.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161330975922.20260610.143154.8246886888.TRAN DIEU LINH.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJ4QKI.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.143151.0378083063.DUONG THI NGOC.970432
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606915741.ung ho MS 2026.148 me con Pham Thi Duyen.CT tu 0251002725199 TRAN VAN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14606914620.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1014116118 HUYNH QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161VNIB02MS4FQ8.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.142826.128181988.NGUYEN ANH NHAT MINH.970441
|10/06/2026
|49.000,00
|MBVCB.14606905139.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9374779266 TRAN DUY DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|2.000.000,00
|Nguyen Ngoc Khanh ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061014265820264AMM822160.5189.65482.142659
|10/06/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.151 be nguyen nhu quynh#SP#020097042206101426392026KH6W829451.5388.64436.142639
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC881ILH.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161972382054.20260610.142631.19026660970010.VND-TGTT-DINH THI NHU.970407
|10/06/2026
|5.000.000,00
|6161SHBAA2J8NEAU.Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.142501.0909539062.DO THANH LONG.970443
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14606847855.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1kC88J5C7.Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161080320444.20260610.142345.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
|10/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14606828760.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0441000617026 NGUYEN HUYNH KHANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC88JDWZ.NGUYEN HUYNH HUONG ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161411000347.20260610.142300.19037177333011.VND-TGTT- NGUYEN HUYNH HUONG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606811419.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0371000444835 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970422061014203520260CK7347482.5388.30457.142020
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC88QLHA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161410325589.20260610.141826.88886666698.NGUYEN TRUNG HIEU.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161MCOBQ2QFBTRD.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.141759.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606741923.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0541000259600 THAI VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101416402026PNZH885397.5390.9507.141640
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101416202026F5NQ852810.5387.7644.141621
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC88QCVM.UH Ms 2026.148 FT26161494808943.20260610.141610.19030639046017.VND-TGTT-NGO DOAN HIEU.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606728154.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0191000317466 CHAU NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|6161VNIB02MSRQE1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.141505.762000042.NGUYEN DO ANH TUNG.970441
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8IN6SR.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161527273331.20260610.141446.19031991158018.VND-TGTT-NGUYEN DINH DAT.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606703321.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0191000317466 CHAU NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14606685100.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0301000380309 BUI VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097041506101411552026ogUx230864.5387.84640.141155
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#020097048806101411362026lnvq259815.5389.82845.141136
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061014110320265GHC864241.5387.80421.141104
|10/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14606649270.2026.151( Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBJJN5.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).20260610.141000.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14606646379.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0211000519593 TRAN VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|480.000,00
|MBVCB.14606631910.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0211000519593 TRAN VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-14:09:03 SnjU015335#SP#020097041606101409032026SnjU015335.5390.68916.140904
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBJM4M.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.140740.58105225567.NGO DUY KHANG.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGJYUS3.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.140556.162861115.NGUYEN HOANG MY.970432
|10/06/2026
|50.000,00
|6161TPBVI2BBJLWV.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260610.140314.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14606552708.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071000787972 DOAN HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBF5JD.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.140226.79172554522.TRAN XUAN DAT.970423
|10/06/2026
|100.000,00
|6161VNIB02MST7KY.TRAN VAN BINH chuyen tien Ung ho MS2026 151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.140217.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBFPZL.Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen).20260610.140116.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14606524468.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1016142420 NGUYEN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14606493736.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9364825186 DINH VINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8ITK3M.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161773089115.20260610.135721.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8ITCYC.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161074087964.20260610.135525.19020884838012.VND-TGTT-DO THI PHUONG UYEN.970407
|10/06/2026
|5.000.000,00
|6161IBT1kC8ITQLU.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161827235016.20260610.135502.19036116844015.VND-TGTT-NGO HUONG GIANG.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGJPVHV.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.135422.93309898.NGUYEN THE HIEP.970432
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101354212026sogd210208.5389.95008.135421
|10/06/2026
|200.000,00
|6161MCOBQ2QFAEUU.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.135359.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|10/06/2026
|10.000,00
|6161IBT1kC8ILG2Z.Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161038530700.20260610.135331.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBFWP8.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duye) - GD Not Dui.20260610.135228.39768725687.NGUYEN THI THANH THAO.970423
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1iJGJPWYG.Ms 2026-151 uh be Nguyen Nhu Quynh.20260610.135147.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|10/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970415061013513220266Ep4181619.5388.81497.135109
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14606410109.ms 2026.151 Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BBFRW6.ung ho ms 2026.148.20260610.135010.00003974122.HOANG VAN TUAN.970423
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101349042026A260103994.5189.69345.134848
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14606375632.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1014051396 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|68.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101347302026zzzk190324.5390.62058.134730
|10/06/2026
|50.000,00
|6161NAMAA2J8D8Z3.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260610.134538.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14606318342.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1014051396 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161VNIB02MSJE5Z.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260610.134356.353355357.PHUNG LE VI TUYEN.970441
|10/06/2026
|200.000,00
|6161VNIB02MSJ4YW.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).20260610.134242.353355357.PHUNG LE VI TUYEN.970441
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8I6MGZ.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161060081754.20260610.134151.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8I6WF3.Ung ho MS 2026. 148 me con Pham Thi Duyen FT26161235423900.20260610.134055.19032593496015.VND-TGTT-NGUYEN TRUC LY.970407
|10/06/2026
|245.049,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132848611246.20260610.132848611246-0379228280_Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8IEUCD.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161284820446.20260610.133831.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606248421.UH MS 2026.148_PhamThiDuyen.CT tu 0491000149251 TRAN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061013380120267dje163056.5387.15563.133801
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJ8KN2.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 151 nguyen nhu quynh.20260610.133749.111555222.VU THI THU THAO.970432
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8IE9GL.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161790039091.20260610.133748.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8IE1K2.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161403700480.20260610.133729.333699998888.PHAM TIEN THANH.970407
|10/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101337152026qmte160994.5387.12047.133715
|10/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132848115441.20260610.132848115441-0907626739_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10/06/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206101335082026MSCF825830.5387.2021.133452
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14606193427.Chuyen tien ung ho MS 2026 148 me con c Duyen.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/06/2026
|50.000,00
|6161MCOBQ2QFQ5Q2.Ung ho ms2026.151nguyen nhu quynh.20260610.133415.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101334122026DQTM755848.5388.97272.133413
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.151 be nguyen nhu quynh chuc con mau khoe manh va binh an nhe#SP#0200970405061013331820267DS9036553.5390.92886.133318
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8I7PPN.DAO THI GIANG Ung ho MS 2026.151 FT26161055066188.20260610.133125.19038097000016.VND-TGTT-DAO THI GIANG.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1iJGJINFR.ZP261610210901 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.133050.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14606154065.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.151 Be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh-100626-13:28:20 yFz8682749#SP#020097041606101328202026yFz8682749.5389.68608.132820
|10/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14606108762.Bibun ung ho Ms 2026-151 ( be Nguyen Nhu Quynh) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161ORCOQ2QFA531.LOC HO TRO MS 2026.151 NGUYENNHUQUYNH.20260610.132629.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|10/06/2026
|200.000,00
|6161VNIB02MSF1EN.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.132619.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970405061013255620264L0W014903.5389.58135.132556
|10/06/2026
|2.000.000,00
|6161IBT1kC8IA1K9.DUONG THI HA chuyen ung ho ms 2026148 gui me con chi duyen FT26161338576646.20260610.132303.19076171073011.VND-TGTT-DUONG THI HA.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8IAWHQ.ung ho ms 2026 151 be nguyen nhu quynh FT26161891776781.20260610.132251.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14606044258.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0331000512715 VO LAM THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14606031317.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9938999356 NGUYEN MANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)#SP#020097041506101319452026Jrsr109702.5390.27754.131946
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14606021550.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9972248814 BUI TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14606024234.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0651000888661 DUONG MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14606016256.Ung ho MS 2026.151 ( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8IBKFI.Ung ho MS 2026.151 FT26161335984477.20260610.131753.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161NBVAF2L362TP.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.131750.108190380675.DU THI THANH MAI.970419
|10/06/2026
|150.000,00
|MBVCB.14605995043.Ung ho MS 2026.150 ( ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132845891600.20260610.132845891600-0938122191_Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJMEBA.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.131640.209338928.SA THI MY HANH.970432
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh-100626-13:16:38 WZXQ244062#SP#020097041606101316392026WZXQ244062.5189.13391.131623
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14605987139.LE ANH TAI chuyen ung ho ms 2026148.CT tu 9933311662 LE ANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14605969230.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8I53DL.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161112938251.20260610.131508.19027463241011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJM4Q4.MS 2026151.20260610.131456.144391101.MAC THI LOAN.970432
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8I5M31.Ung ho Ms 2026.151 FT26161165790362.20260610.131307.19038201615060.VND-TGTT-NGUYEN THI GAM.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14605939203.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0541000254384 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14605938975.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132845145557.20260610.132845145557-0985565684_Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10/06/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.#SP#020097042206101312022026X5ZV778168.5388.91265.131202
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14605906963.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.151(nguyen nhu quynh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101310002026E18W497465.5389.81644.131000
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGJMQBF.TRAN THI PHUONG NHUNG UH ms 2026151.20260610.130921.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14605893812.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0501000025924 DO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.151 BE NGUYEN NHU QUYNH-100626-13:08:50 L3yf535843#SP#020097041606101308502026L3yf535843.5387.75893.130850
|10/06/2026
|1.000.000,00
|6161IBT1kC8IYQSU.Ung ho Ms 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161349064741.20260610.130835.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|10/06/2026
|1.000.000,00
|6161IBT1kC8IPUU8.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161019002301.20260610.130629.19073329729018.VND-TGTT-TRAN NHAT QUANG.970407
|10/06/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970488061013052420264bkz079112.5389.59712.130524
|10/06/2026
|1.000.000,00
|6161IBT1kC8IUNEF.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161945315038.20260610.130507.19073329729018.VND-TGTT-TRAN NHAT QUANG.970407
|10/06/2026
|300.000,00
|6161TPBVI2BBCR3P.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).20260610.130445.00057890001.NGUYEN DO NAM PHUONG.970423
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8IUB3U.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161121067484.20260610.130334.19035089515016.VND-TGTT-LE THI HONG NHUNG.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8IUP6D.Ung ho MS 2026.151 FT26161302082459.20260610.130315.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8IUC2U.Ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen FT26161205079365.20260610.130211.7839888888.NGUYEN VAN LINH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8I8H7C.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161116260390.20260610.130102.19027640406018.VND-TGTT-NGUYEN HUU TU.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8I8EXE.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161022160535.20260610.130046.9293693333.NGUYEN THI THU TRANG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132843565463.20260610.132843565463-0854076607_Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BBC1SX.Ung ho MS 2026.148.20260610.125935.00074534002.LAI MINH DAO.970423
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8I82IP.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161405567997.20260610.125853.19025417943017.VND-TGTT-DANG TUAN NGHIA.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14605739031.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8IIBBJ.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161019072188.20260610.125642.3389799999.NGUYEN HOANG DANG HUY.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1d1IN7I9M.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.125515.97042292W91d119000000000fd3123.MBBANK IBFT.970422
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14605709497.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0421000498933 BIEN THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101253472026XSD5878225.5189.1468.125347
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14605607134.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0031000281700 NGUYEN DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970488061012470720262e6f027082.5189.66856.124644
|10/06/2026
|20.000,00
|MBVCB.14605582890.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0711000255373 TRAN QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 Be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970488061012443520269fwv019834.5390.54298.124435
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8ISKVA.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161753763047.20260610.124359.19037975538011.VND-TGTT-NGUYEN QUANG MINH DUC.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161VNIB02MS1HY8.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.124259.934185152.DO QUOC TUAN.970441
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8I92IT.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161094602306.20260610.123916.14022512933013.VND-TGTT-HA TO UYEN.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14605483421.UnghoMS2026.148(MeconchiPhamThiDuyen).CT tu 0261003469415 NGUYEN NGOC DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14605484804.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0111000220874 NGUYEN ANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8ICRYV.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161302700353.20260610.123538.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BB151Z.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.123423.02878363201.BUI THAI HOANG.970423
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14605392715.ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0371000520551 PHAM THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8IWLVL.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161570040042.20260610.122640.19032043516019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DUNG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGJ2Y65.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.20260610.122452.46868051094.TRAN THI PHUONG LOAN.970432
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14605242725.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0421000523137 HOANG THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-12:21:27 sc5K827650#SP#020097041606101221272026sc5K827650.5388.18665.122127
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806101218472026yi9p933368.5387.2470.121847
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8MXGH1.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161120723212.20260610.121527.6666666979.NGUYEN CONG NGHIEM.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161SGTTH21Y7LY2.IBFT Ung ho MS 2026.151.20260610.121417.060005542981.SACOMBANK.970403
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8M3FQA.MS 2026.148 FT26161380305380.20260610.121329.19032569405025.VND-TGTT-DOAN NGOC TUYEN.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6161SHBAA2J8XQR9.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.121227.1311997999.NGUYEN THI THANH HUYEN.970443
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8MFBJX.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161936528660.20260610.120956.19030543277018.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG LINH.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14604905141.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 9397422345 TRAN THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14604891176.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0301000397391 VO THI HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8MH82E.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26161902939443.20260610.120147.19032822453015.VND-TGTT-TRAN MINH NGOC DIEP.970407
|10/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132834904741.20260610.132834904741-0343882448_Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.145 em Vang Viet Hung#SP#0200970422061011580920269F2N235576.5389.65132.115810
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)#SP#020097041506101157362026Bd1g797630.5189.61382.115736
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.146 ba Tran Thi Xuan#SP#020097042206101157202026FBS8731399.5390.59485.115721
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206101156302026NVJ6161770.5388.52950.115631
|10/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101155402026NVNR443696.5390.47334.115540
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14604732732.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0441003804621 VO CONG HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang#SP#020097042206101154172026ONM3267479.5388.38232.115418
|10/06/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#02009704220610115254202620QM190989.5387.27727.115255
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BBAWQI.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.115253.01665900001.NGUYEN MINH DUC.970423
|10/06/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970415061011515520262EmS778374.5388.20741.115155
|10/06/2026
|50.000,00
|6161MCOBQ2Q85661.Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang).20260610.115045.03101010965538.HOANG VIET.970426
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14604542875.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0351001007263 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132832067887.20260610.132832067887-0908831175_Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10/06/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.132831569188.20260610.132831569188-0343882448_Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10/06/2026
|1.000.000,00
|CK UH MS 2026 150 BA DANG THI BE CHINH-100626-11:33:28 pjl7394735#SP#020097041606101133282026pjl7394735.5388.92729.113328
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8MPX6D.ms 2026.148 me con c pham thi duyen FT26161416557582.20260610.113232.3355667779.CHAU THI BICH VAN.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1iJGWRGTR.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.112956.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1iJGWRPUS.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.112823.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8MILC4.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26161916420951.20260610.112423.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14604158421.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0071004437850 VAN SY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8MDHD9.Ung ho MS 2026.147 FT26161663410214.20260610.111629.12921497509010.VND-TGTT-LE KHAC CHINH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|6161MCOBQ2Q8P4JR.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.111547.05201012996551.NGUYEN THI THU.970426
|10/06/2026
|2.000.000,00
|6161IBT1kC8MSNTP.Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161018970506.20260610.111426.19028018472018.VND-TGTT-TRAN THI KIM ANH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14603994402.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14603984038.DINH NGUYEN KIM TAM chuyen tien ung ho MS 2026.148.CT tu 0271001043999 DINH NGUYEN KIM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14603970542.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1022133266 LE BA CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101112502026ux5a658226.5388.52051.111250
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097048806101111542026j0cx654317.5388.45493.111131
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#0200970488061011103920265ky5649127.5390.37235.111039
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1kC8M9MAV.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161814600599.20260610.111002.19038312377010.VND-TGTT-VU THI MY PHUONG.970407
|10/06/2026
|1.000.000,00
|6161IBT1aWTP8FTV.UNG HO MS 2026.151 (BE NGUYEN NHU QUYNH).20260610.110853.700004652380.LY THU PHONG.970424
|10/06/2026
|250.000,00
|6161IBT1iJGWFEFG.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.110619.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|10/06/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970405061011042220262CWW035118.5389.92947.110422
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8M1FZK.Ung ho ms 2016.148 me con chi pham thi duyen FT26161063391107.20260610.110331.19037171521027.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG BAO.970407
|10/06/2026
|250.000,00
|6161IBT1iJGWTB19.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.105628.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8MQBAT.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161063354090.20260610.105425.19035189524012.VND-TGTT-PHUNG THI THU HUYEN .970407
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1kC8MQQMK.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161057551973.20260610.105303.9101683979.NGUYEN MINH NHAT.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097048806101043472026wbvv537789.5387.64248.104347
|10/06/2026
|85.039,00
|ms2026.148#SP#020097042206101042532026T18E470017.5388.58746.104253
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14603487393.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1018690631 PHAM THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14603472873.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0181003614661 PHAN NGOC CHAU DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-100626-10:37:06 uFsy468838#SP#020097041606101037062026uFsy468838.5389.22903.103707
|10/06/2026
|300.000,00
|6161IBT1iJGWHQED.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.103627.104696694.PHAM THI PHUONG LINH.970432
|10/06/2026
|100.000,00
|6161NBVAF2L3IKHY.LUU THI XUAN chuyen tien ung ho Ma so 2026-075 ( Lo thi thuy Nga).20260610.103437.100000061957.LUU THI XUAN.970419
|10/06/2026
|50.000,00
|MBVCB.14603248505.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|400.000,00
|IBVCB.14603204102.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14603184941.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14603170753.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 1030990254 NGUYEN THI MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|250.000,00
|IBVCB.14603161330.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14603078214.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|6161ORCOQ2Q878HN.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.20260610.101519.0024100004651001.TRAN THI GIANG TAN.970448
|10/06/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 151 BE NGUYEN NHU QUYNH-100626-10:15:14 GT7T821888#SP#020097041606101015142026GT7T821888.5388.93816.101514
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206101011052026PBMT535389.5390.68912.101106
|10/06/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#0200970422061010095020265BH3333533.5387.63009.100951
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8V5EGU.Ung ho Ms 2026.151 . be Nguyen Nhu Quynh FT26161586100014.20260610.100524.19120710801017.VND-TGTT-NGUYEN DUC CHUNG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206101003282026PE5Q152915.5390.26087.100313
|10/06/2026
|20.000,00
|6161MSCBD2ZDH1EL.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.100321.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)#SP#020097041506100950002026kO6r379270.5189.49758.095000
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14602666771.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9984866829 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|50.000,00
|6161IBT1kC8VM3MJ.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161330016783.20260610.094902.585879.PHAM THI MY.970407
|10/06/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.148#SP#0200970488061009344320269cw7276113.5389.71387.093427
|10/06/2026
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.146#SP#020097048806100930402026cczp261798.5388.52049.093040
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14602145718.Ung Ho MS 2026.151( be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1iJGWPZTK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 151 NGUYEN NHU QUYNH.20260610.085715.247529918.LE THI HOA.970432
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806100857072026ctpv147464.5389.498.085707
|10/06/2026
|100.000,00
|6161TPBVI2BAIK57.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.085706.03018015301.GIANG THUY ANH.970423
|10/06/2026
|500.000,00
|6161TPBVI2BAI4XK.Gia dinh be Na ung ho MS 2026.116 ( em Bui Van Dai).20260610.085445.04865362501.DINH THI QUYNH NHU.970423
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1aWTPQZAK.ung ho MS 2026151 be nguyen nhu quynh.20260610.085410.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|10/06/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2016.148 ung ho me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206100846062026FW71298749.5189.56191.084606
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14601739382.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0191000325728 TRUONG VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|2.000.000,00
|6161NAMAA2J8MMPV.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.084034.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097048806100840052026zzyz091761.5189.33027.084005
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14601656936.Chuyen tien ung ho MS 2026 151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#02009704050610083610202619EU097994.5390.17868.083610
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970488061008352620262jzj076814.5388.15183.083526
|10/06/2026
|200.000,00
|6161IBT1fJJ32TWK.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.083205.00488991100001.MBVBANK IBFT.970414
|10/06/2026
|10.000,00
|6161MCOBQ2Q83RSZ.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.082848.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|10/06/2026
|10.000,00
|6161MCOBQ2Q8DM93.Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang.20260610.082805.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|10/06/2026
|300.000,00
|MBVCB.14601454671.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1iJGWIWL5.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.082109.166036313.NGUYEN XUAN HAU.970432
|10/06/2026
|300.000,00
|6161SGTTH21Y49KW.IBFT ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.081419.060238836088.SACOMBANK.970403
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206100812132026BEPM614992.5390.13562.081213
|10/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14601228699.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14601216349.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|6161TPBVI2BAH28X.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.080131.01166432902.TRAN THI THANH HAO.970423
|10/06/2026
|15.000,00
|MBVCB.14601111675.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|6161IBT1kC8DS1P4.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26161006503607.20260610.075225.13322778846019.VND-TGTT-NGUYEN DUC MANH.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14600955701.giup MS 2026.151( be Nguyen Nhu Quynh ).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|500.000,00
|MBVCB.14600860546.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|10.000,00
|6161IBT1aWTUTV3Z.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.072750.999993868687979.NGUYEN NGOC AN.970437
|10/06/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.151 Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206100709562026AOHH303986.5388.29418.070941
|10/06/2026
|22.000,00
|MBVCB.14600536485.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026 . 150 ( ba Dang Thi Be Chinh ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970488061007035620264956803783.5388.14675.070356
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.151-be Nguyen Nhu Quynh#SP#0200970405061007011020265LWI003628.5389.8496.070110
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1iJGWC476.ZP261610058445 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.20260610.065917.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|10/06/2026
|30.000,00
|MBVCB.14600454927.Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14600447640.ung ho MS 2026.147( be Xuan Nam, Xuan Phuc) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh#SP#020097042206100650512026CH35700131.5390.85596.065051
|10/06/2026
|500.000,00
|6161IBT1aWTUZKH5.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.20260610.064403.068704070012448.VO TAN HUY.970437
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14600191219.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506100604502026XPDS050940.5389.8099.060450
|10/06/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220610060326202611FS404303.5389.5247.060326
|10/06/2026
|6.868,00
|6161MSCBD2ZH6KZ9.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260610.060028.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|10/06/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc#SP#020097042206100555572026SC25863134.5388.98218.055557
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599972987.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.150( ba Dang Thi Be Chinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599958678.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.149 ( anh Ta Van Thang ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599951478.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599939110.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.147( xuan nam, xuan phuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599902283.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599898271.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|19.765,00
|6161TPBVI2BAV5TL.UHMS 2026.150 Mong GD anh Pham Hung gap nhieu thien duyen,ba Dang Thi Be Chinh benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260610.024118.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14599787936.Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung).CT tu 1024658596 DO HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206100102452026V4E4298818.5387.51243.010246
|10/06/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung#SP#020097042206100015262026CSDB609943.5390.7809.001526
|10/06/2026
|5.000,00
|6160IBT1kC8SSDCU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh FT26161015470012.20260609.234926.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/06/2026
|200.000,00
|MBVCB.14599537419.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0311000737520 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|5.000,00
|6160IBT1kC8SSWY2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang FT26161074253004.20260609.234721.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/06/2026
|100.000,00
|6160SGTTH21YCPAM.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.150 ba Dang Thi Be Chinh.20260609.233915.070141287050.SACOMBANK.970403
|10/06/2026
|40.000,00
|ung ho MS 2026.149. anh Ta Van Thang . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048806092337472026z7h9581123.5189.66326.233747
|10/06/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097040506092327192026U9YY018458.5388.51528.232720
|10/06/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen#SP#020097042206092309262026CHOA650086.5189.24605.230911
|10/06/2026
|100.000,00
|MBVCB.14599304478.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 0351000974891 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01-06-2026 02:27:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao; thoi gian GD:31/05/2026 23:48:42
|01-06-2026 03:02:30
|100.000,00
|CT DEN:126T26601B5TTN9L Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao; thoi gian GD:01/06/2026 02:23:00
|01-06-2026 07:14:43
|50.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|01-06-2026 07:44:46
|1.000.000,00
|126D60601UX66VRZ Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao-010626-07:44:46 6152ASCB0215UU14
|01-06-2026 08:22:57
|300.000,00
|126D606016NFTRR3 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26152060508329
|01-06-2026 08:23:28
|300.000,00
|126D60601ZKJ8MM7 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152705768337
|01-06-2026 08:44:24
|200.000,00
|CT DEN:126T2660041VMRM2 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|01-06-2026 08:59:21
|2.000.000,00
|ms 2026.134-2026.135-2026.137-2026.138
|01-06-2026 09:17:10
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|01-06-2026 09:50:41
|1.000.000,00
|126D60601PB8PJZ1 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|01-06-2026 09:58:51
|100.000,00
|CT DEN:126T266006Y6UA4G MBVCB.14471729709.155636.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-06-2026 09:59:31
|100.000,00
|CT DEN:126T266006Z2DJ7T MBVCB.14471738438.161598.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-06-2026 10:11:45
|50.000,00
|CT DEN:126T266007F8321R Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 10:12:18
|50.000,00
|CT DEN:126T266007FYTBY5 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|01-06-2026 10:12:58
|50.000,00
|CT DEN:126T266007GULFE9 Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep
|01-06-2026 10:13:33
|50.000,00
|CT DEN:126T266007HLFXQ4 Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu
|01-06-2026 10:14:08
|50.000,00
|CT DEN:126T266007JD2TW9 Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
|01-06-2026 10:16:26
|200.000,00
|126D6060129HK1GE Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|01-06-2026 10:25:45
|100.000,00
|126D606013YHFC6P Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 10:56:27
|50.000,00
|ZP7D0FJ2548K Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 11:02:57
|200.000,00
|CT DEN:126T266009EUUPBT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 11:03:19
|200.000,00
|CT DEN:126T266009FAPVTW Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|01-06-2026 11:16:31
|50.000,00
|126D606013PSTQ19 PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026121
|01-06-2026 11:23:49
|150.000,00
|126D606015QU14JD Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26152628605472
|01-06-2026 11:43:05
|200.000,00
|CT DEN:126T26600AZUB5BP Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|01-06-2026 12:20:26
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.141 ( Em Nguyen Thi Thao)
|01-06-2026 12:26:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|01-06-2026 12:46:39
|1.500.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao
|01-06-2026 12:50:27
|1.500.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 13:08:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 13:15:26
|50.000,00
|126D60601RY5TXLM ung ho ms 2026.142 ngo phi phuoc hung
|01-06-2026 15:02:55
|200.000,00
|CT DEN:126T26600JRR45E8 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|01-06-2026 15:37:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|01-06-2026 15:47:40
|200.000,00
|126D606016TEZR1E Ung ho MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung)
|01-06-2026 16:22:31
|21.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|01-06-2026 16:36:01
|100.000,00
|CT DEN:126T26600NCNHR47 MBVCB.14477022008.460099.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0491000043175 TRAN VAN DOANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-06-2026 16:52:09
|100.000,00
|126D60601PCB0QSQ Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152700011388
|01-06-2026 17:06:29
|200.000,00
|CT DEN:126T26600PJWL802 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|01-06-2026 17:41:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son
|01-06-2026 18:00:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|01-06-2026 19:57:55
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.142 ( be ngo phi phuoc hung )
|01-06-2026 20:08:50
|30.000,00
|CT DEN:126T26600WMQ8717 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy
|01-06-2026 20:29:40
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|01-06-2026 20:45:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|01-06-2026 20:53:48
|30.000,00
|CT DEN:126T26600YD38W9K MBVCB.14481672408.478462.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1033632197 NGUYEN VAN CONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-06-2026 22:34:13
|100.000,00
|ung ho MS 2026.142 ( be ngo phi phuoc hung)
|01-06-2026 22:44:17
|200.000,00
|ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao yen)
|01-06-2026 22:45:49
|200.000,00
|ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|02-06-2026 02:20:12
|200.000,00
|CT DEN:126T26602X2SWQ6M Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao; thoi gian GD:02/06/2026 01:31:02
|02-06-2026 03:30:34
|10.000,00
|126D606020KVMCM6 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|02-06-2026 03:31:13
|10.000,00
|126D6060243AVH8U Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|02-06-2026 04:55:34
|100.000,00
|126D606026J5ZZE7 PHAM QUANG HUNG chuyen tien
|02-06-2026 04:59:54
|100.000,00
|126D60602K852AH3 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy bao gom khoan chuyen truoc do ma chua ghi noi dung
|02-06-2026 06:50:54
|100.000,00
|CT DEN:126T266039H69A3H NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
|02-06-2026 07:17:37
|100.000,00
|CT DEN:126T26601NLVTFAU Vietinbank;114000161718;NGUYEN SY THANH ung ho ms 2026.143 bui huong tra
|02-06-2026 07:25:04
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|02-06-2026 07:27:15
|200.000,00
|CT DEN:126T26601NZL2CZN Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 07:37:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 07:45:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 08:24:24
|100.000,00
|CT DEN:126T26601R71X8WQ Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|02-06-2026 08:30:43
|500.000,00
|126D60602KLSPWJN Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 08:46:48
|100.000,00
|126D60602W8JW9LA Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 09:07:36
|100.000,00
|CT DEN:126T26601SW3T4S8 Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 09:14:06
|100.000,00
|CT DEN:126T26601T4PKLEK Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|02-06-2026 09:18:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 09:19:38
|300.000,00
|CT DEN:126T26601TBZVU3N Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 09:53:54
|50.000,00
|126D60602MFB0U4Y Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 10:21:49
|100.000,00
|CT DEN:126T26601VS3YW6S MBVCB.14486655695.877321.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 9989281656 NGO THI QUYNH THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-06-2026 10:31:38
|100.000,00
|ZP7D0GGRJV1R Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 11:09:18
|200.000,00
|126D60602QNF2PG6 Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26153703260873
|02-06-2026 11:30:18
|25.000,00
|126D60602LJMJFA6 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26153491862953
|02-06-2026 11:43:56
|100.000,00
|CT DEN:126T26601YYK2UUR Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 12:53:56
|200.000,00
|CT DEN:126T266021P03HAB Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 13:03:56
|300.000,00
|CT DEN:126T26602227A7U4 Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 13:11:10
|100.000,00
|126D606022YN4DLW Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|02-06-2026 13:12:03
|100.000,00
|126D60602MZQUZPF Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 13:33:53
|500.000,00
|126D60602QGZCYX7 Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra FT26153118770209
|02-06-2026 13:59:15
|50.000,00
|126D60602YAEW99P ung ho ms 2026.143 Bui huong tra
|02-06-2026 14:24:52
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.143 ( em bui huong tra )
|02-06-2026 15:00:14
|300.000,00
|126D60602EKUS2KQ Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|02-06-2026 15:14:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|02-06-2026 15:24:25
|300.000,00
|CT DEN:126T266027HQB7AD MBVCB.14490490830.199951.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-06-2026 15:24:34
|100.000,00
|126D606023B9FLDY ung ho ms 2026.143 em Bui Huong Tra FT26153490748606
|02-06-2026 16:16:37
|50.000,00
|126D60602CYB2Z9N IBFT Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|02-06-2026 16:18:23
|20.000,00
|126D60602BF0B1RR IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|02-06-2026 17:49:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.143 (em Bui Huong Tra)
|02-06-2026 19:49:37
|50.000,00
|126D60602PVVD473 PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026121
|02-06-2026 20:20:52
|30.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|02-06-2026 20:45:16
|628.839,00
|CT DEN:126T26602KZE4NDH Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|02-06-2026 22:29:45
|500.000,00
|CT DEN:126T26602Q1DGRY2 Vietinbank;114000161718;E Thuy Dung ung ho MS 2026.143 - Bui Huong Tra
|03-06-2026 03:27:46
|10.000,00
|126D6060321WLC4T Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|03-06-2026 03:28:25
|10.000,00
|126D606039GFCCFB Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|03-06-2026 05:53:23
|100.000,00
|126D60603AYT0D4Z UNG HO MS 2026.143 EM BUI HUONG TRA-030626-05:53:22 6154ASCB02MAT7SZ
|03-06-2026 07:08:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 07:16:01
|50.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 07:18:52
|100.000,00
|TRAN THI HUYEN Chuyen tien ms 2026. 144
|03-06-2026 07:26:36
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.142
|03-06-2026 07:27:22
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.143
|03-06-2026 07:28:39
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.144
|03-06-2026 07:46:47
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|03-06-2026 07:55:46
|100.000,00
|126D6060369WTTXW Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154845189173
|03-06-2026 08:03:24
|500.000,00
|CT DEN:126T26603CAXT8DM NGUYEN DANH THAO Chuyen tien ung ho ma so 2026144 em nong quoc khanh
|03-06-2026 08:17:45
|30.000,00
|CT DEN:126T26603CVW2JBJ MBVCB.14499360360.876837.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-06-2026 08:19:49
|500.000,00
|126D60603SQT3P4W Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 08:38:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 08:43:38
|100.000,00
|126D60603QC90KX3 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh, ma GD 100000140433261
|03-06-2026 08:44:12
|200.000,00
|126D60603XJVR9EQ Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 08:44:53
|200.000,00
|126D60603XV7P1M2 Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|03-06-2026 08:45:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 08:45:21
|200.000,00
|126D606035X2ZVR6 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|03-06-2026 08:45:43
|200.000,00
|126D606036RXHEVR Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|03-06-2026 08:46:06
|200.000,00
|126D606033AJPQPF Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|03-06-2026 08:47:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 08:49:35
|50.000,00
|ZP7D0HEKSU99 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 09:05:44
|300.000,00
|CT DEN:126T26603ER8G3RQ Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 09:28:39
|100.000,00
|126D60603T7M7HCS Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154918953802
|03-06-2026 09:37:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 09:53:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 10:53:05
|300.000,00
|126D60603T28VEAQ IBFT Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|03-06-2026 11:03:41
|200.000,00
|126D60603BHBEC0J IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|03-06-2026 11:12:50
|200.000,00
|CT DEN:126T26603KP3505T Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|03-06-2026 11:20:33
|300.000,00
|ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|03-06-2026 12:08:09
|100.000,00
|126D60603F7LCMMP Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh-030626-12:08:09 6154ASCB02MBQZ57
|03-06-2026 12:23:20
|100.000,00
|CT DEN:126T26603NE6UHGU MBVCB.14502798625.019984.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-06-2026 12:41:25
|50.000,00
|126D60603364KRVV ung ho ms 2026.144 nong quoc khanh
|03-06-2026 12:58:38
|50.000,00
|CT DEN:126T26603PSTRNL4 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 13:09:19
|50.000,00
|126D60603TCDSKLQ Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154592048197
|03-06-2026 13:24:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 13:30:46
|100.000,00
|ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 13:33:11
|200.000,00
|126D606037WXW6PX Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154532608782
|03-06-2026 13:40:11
|40.000,00
|CT DEN:126T26603RDP1VW2 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 13:52:10
|2.000.000,00
|126D606034463JBJ Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 14:33:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 14:33:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.144 ( em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 14:33:57
|200.000,00
|126D60603T8Z1YT0 Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh FT26154805386807
|03-06-2026 14:37:10
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.144 ( em nong quoc khanh )
|03-06-2026 14:39:56
|100.000,00
|126D60603MKFX1LL Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154971196321
|03-06-2026 14:45:22
|300.000,00
|CT DEN:126T26603TXR97JT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 14:49:52
|100.000,00
|CT DEN:126T26603U3PDB37 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 15:04:29
|200.000,00
|Ung ho ms 2026.144( em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 15:06:07
|50.000,00
|126D60603WPPD2RT Ms2026.144 FT26154330538253
|03-06-2026 15:11:22
|100.000,00
|MS 2026.144
|03-06-2026 15:13:04
|200.000,00
|CT DEN:126T26603V0BHPT8 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 15:36:53
|100.000,00
|ung ho MS2026.114 (em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 15:41:51
|50.000,00
|CT DEN:126T26603W4BHHKX Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 16:10:35
|200.000,00
|126D60603V0LTY91 IBFT CAO THI KIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.144 em NongQuocKhanh
|03-06-2026 16:12:25
|200.000,00
|ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh - Chuc em luon tim thay niem vui trong cuoc song
|03-06-2026 16:33:24
|200.000,00
|126D606038LWX4BT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh, ma GD 100000140680649
|03-06-2026 16:43:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 16:45:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 16:47:54
|500.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|03-06-2026 16:53:23
|20.000,00
|126D60603D5ULPF1 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26154045920590
|03-06-2026 16:55:58
|200.000,00
|126D606032XEPFYL Ung ho chau nong quoc khanh.ms 2026-144
|03-06-2026 17:17:00
|100.000,00
|CT DEN:126T26603ZTZGPK5 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 17:19:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 17:22:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144
|03-06-2026 17:45:03
|100.000,00
|MS 2026.144 Nong quoc khanh
|03-06-2026 17:50:53
|50.000,00
|126D606037ZXVZY6 Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 17:59:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh)
|03-06-2026 18:00:05
|100.000,00
|ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 18:00:55
|100.000,00
|131862971236-0763093727-Ung Ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 18:03:37
|50.000,00
|CT DEN:126T266041MJMLP6 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 18:05:12
|100.000,00
|126D60603EE8PN2G 2026.144 NONG QUOC KHANH-030626-18:05:11 6154ASCB02MBP75M
|03-06-2026 18:08:24
|50.000,00
|CT DEN:126T266041TVCUKA NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh
|03-06-2026 18:46:57
|100.000,00
|CT DEN:126T266043AS64UN ung ho be Ngo phi phuoc Hung
|03-06-2026 18:48:12
|100.000,00
|126D60603C8KS50R TRAN THU YEN chuyen Ung ho MS 2026.144 Nong Quoc Khanh FT26154017185416
|03-06-2026 18:56:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 19:24:23
|200.000,00
|CT DEN:126T266044S7CUA5 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 20:22:18
|50.000,00
|CT DEN:126T2660470PNS0H NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|03-06-2026 20:29:20
|50.000,00
|CT DEN:126T2660479ZJ3ZE NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao
|03-06-2026 20:31:41
|50.000,00
|CT DEN:126T266047D321BP NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh
|03-06-2026 20:32:09
|200.000,00
|ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh
|03-06-2026 20:37:44
|50.000,00
|CT DEN:126T266047M2D49D NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh
|03-06-2026 20:41:47
|50.000,00
|CT DEN:126T266047SE9J0J NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen
|03-06-2026 21:52:30
|200.000,00
|126D60603WWRB826 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26155752916380
|03-06-2026 23:16:41
|50.000,00
|CT DEN:126T26604DSZ5STX MBVCB.14511795248.524929.Ung ho MS 2026.144.CT tu 1023501257 DANG THI NGOC LIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 01:19:34
|300.000,00
|CT DEN:126T26604EP1UQ9L MBVCB.14511873772.588889.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0071001020013 NGUYEN QUYNH BAO NGAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:03/06/2026 23:39:28
|04-06-2026 01:51:38
|10.000,00
|126D606043PMQTGG Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2026 01:44:34
|04-06-2026 01:51:44
|10.000,00
|126D60604NDDTP2R Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh; thoi gian GD:04/06/2026 01:45:13
|04-06-2026 01:51:49
|10.000,00
|126D60604VU02DCE Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:04/06/2026 01:45:52
|04-06-2026 01:51:54
|10.000,00
|126D606041543Z5X Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh; thoi gian GD:04/06/2026 01:46:25
|04-06-2026 01:57:29
|50.000,00
|Fan Son.K ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|04-06-2026 07:23:39
|200.000,00
|CT DEN:126T26604YQ1NYDD Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 08:14:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 08:52:31
|50.000,00
|ung ho MS 2026.145 (ung ho em Vang Viet Hung)
|04-06-2026 09:02:17
|100.000,00
|126D60604DNHYD2X Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 09:07:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.145 ( em Vang Viet Hung )
|04-06-2026 10:24:01
|100.000,00
|CT DEN:126T266055Q7NQC6 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|04-06-2026 10:38:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 10:44:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 11:01:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 11:03:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.141 (Em Nguyen Thi Thao)
|04-06-2026 11:05:38
|200.000,00
|126D60604WT2MVDR Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26155000382032
|04-06-2026 11:07:27
|300.000,00
|126D60604K862JDQ Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung-040626-11:07:26 6155ASCB02MMU4U6
|04-06-2026 11:07:56
|50.000,00
|CT DEN:126T266057E7DEV0 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 11:08:24
|50.000,00
|CT DEN:126T266057EU8MMW Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|04-06-2026 11:09:03
|100.000,00
|126D606048LB6TNV Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 11:12:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.141(Em Nguyen Thi Thao)
|04-06-2026 11:35:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 12:17:59
|50.000,00
|126D60604FYHKXZ6 2026142 be ngo phi phuoc hung
|04-06-2026 12:26:22
|500.000,00
|CT DEN:126T26605AFSSV6N MBVCB.14517151537.052806.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0491000415594 NGUYEN NGOC LONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 12:41:32
|200.000,00
|CT DEN:126T26605B1TT2UB MBVCB.14517343612.167202.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 12:45:29
|100.000,00
|126D60604829QLXZ Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26155011404010
|04-06-2026 12:46:01
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 12:47:16
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung )
|04-06-2026 12:48:40
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.141 ( em Nguyen Thi Thao )
|04-06-2026 12:56:40
|100.000,00
|CT DEN:126T26605BMTC9BR Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 13:01:08
|200.000,00
|CT DEN:126T26605BTPW194 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 13:05:19
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|04-06-2026 13:07:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 13:10:46
|200.000,00
|CT DEN:126T26605C6ENJDN Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 13:14:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 13:42:59
|200.000,00
|CT DEN:126T26605DEZ2V4E Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 13:52:00
|200.000,00
|126D60604V1Q3L6E Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26155325709578
|04-06-2026 14:22:27
|100.000,00
|CT DEN:126T26605EZ3B4VZ MBVCB.14518423016.794375.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 14:28:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 14:29:43
|100.000,00
|ung ho MS 2026 142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 14:50:31
|70.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 14:51:24
|100.000,00
|CT DEN:126T26605G3ASA5S Vietinbank;114000161718;TRAN THANH HUONG ung ho MS 2026.144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 14:56:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 14:59:19
|30.000,00
|CT DEN:126T26605GDS8U7Z MBVCB.14518869903.055463.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 15:02:23
|200.000,00
|CT DEN:126T26605GHU3H77 MBVCB.14518903232.078258.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0531002504775 NGUYEN THI KIEU NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 15:02:52
|39.000,00
|CT DEN:126T26605GJFE5EG MBVCB.14518912729.081779.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0071001247433 DO THI KIM HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 15:11:31
|100.000,00
|LUONG THI CHAM ung ho MS 2026 . 142 ( be Ngo Phi Phuoc Hung)
|04-06-2026 15:20:07
|200.000,00
|126D606047U4SV0M Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26155775301022
|04-06-2026 15:30:46
|30.000,00
|CT DEN:126T26605HMAD3JJ MBVCB.14519273326.301319.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 15:31:53
|200.000,00
|CT DEN:126T26605HNS8V21 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 15:36:37
|100.000,00
|CT DEN:126T26605HV0TJ65 MS 2026.141
|04-06-2026 15:37:20
|200.000,00
|126D60604KRQXZFE Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 15:44:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 15:58:14
|35.000,00
|126D606046WXN1PS Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 16:02:12
|100.000,00
|CT DEN:126T26605JUTY8HH Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 16:22:17
|400.000,00
|126D60604S5Z0UBG Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 16:31:59
|500.000,00
|126D60604KK3E0G4 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 16:44:09
|100.000,00
|126D60604W26GRW7 Ung ho MS 2026.144 (em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 16:47:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|04-06-2026 16:52:43
|200.000,00
|CT DEN:126T26605LTHVY7D Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao nhanh khoi benh
|04-06-2026 16:58:10
|50.000,00
|CT DEN:126T26605M0QAE8X MS 2026.142
|04-06-2026 16:59:27
|50.000,00
|CT DEN:126T26605M2DZHVU MS 2026.144
|04-06-2026 17:18:00
|10.000,00
|HUYNH TRAM BAO TRUC Ung ho MS 2026.144 (Nong Quoc Khanh)
|04-06-2026 17:18:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 17:24:00
|50.000,00
|126D606041Y1SLCD Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 17:39:39
|200.000,00
|2026 144 nong quoc khanh
|04-06-2026 17:53:07
|100.000,00
|126D606044JPWD74 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26155707950107
|04-06-2026 17:54:06
|200.000,00
|126D60604ZJ4J5XN ung ho ms2026.144
|04-06-2026 18:10:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 18:18:27
|500.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 18:33:02
|50.000,00
|126D60604JGJ0U7X PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026122
|04-06-2026 19:10:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung)
|04-06-2026 19:24:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 19:32:49
|100.000,00
|CT DEN:126T26605T0Y73SK Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 19:47:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|04-06-2026 20:20:48
|100.000,00
|CT DEN:126T26605UWAB4DE MBVCB.14524375193.465392.Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-06-2026 20:22:42
|200.000,00
|LE THI THUY LINH chuyen tien ung ho ms 2026.144 (em nong quoc khanh)
|04-06-2026 20:31:54
|200.000,00
|126D60604HLJU673 Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26155985059259
|04-06-2026 20:54:14
|200.000,00
|126D60604LR7J17S Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26155034071461
|04-06-2026 21:37:40
|200.000,00
|CT DEN:126T26605XVU2BRT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 21:43:43
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|04-06-2026 22:03:35
|100.000,00
|CT DEN:126T26605YW1PURW Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|04-06-2026 22:26:05
|100.000,00
|126D60604LJ85Q4U Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26156162390300
|04-06-2026 22:27:26
|200.000,00
|CT DEN:126T26605ZTJ9W9F Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|04-06-2026 23:00:04
|168.000,00
|126D60604CQB0RF3 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156410175057
|05-06-2026 03:58:08
|100.000,00
|126D606050LVPNAF Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 04:30:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
|05-06-2026 04:35:34
|100.000,00
|126D60605ASSDAY5 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156510520330
|05-06-2026 06:06:15
|200.000,00
|CT DEN:126T266085K0WPYS Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|05-06-2026 06:34:34
|50.000,00
|CT DEN:126T266086NE5M56 MS 2026.142
|05-06-2026 07:07:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 07:10:26
|10.000,00
|126D60605FC9DLP3 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 07:11:13
|10.000,00
|126D606054PWZYT3 Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|05-06-2026 07:27:39
|150.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 07:35:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 07:41:11
|500.000,00
|126D60605T5D50W4 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26156924335473
|05-06-2026 08:02:12
|300.000,00
|126D60605GFCZ0G8 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26156560620308
|05-06-2026 08:02:24
|200.000,00
|126D60605DLKTK9H Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan-050626-08:02:24 6156ASCB02M89KG8
|05-06-2026 08:16:36
|200.000,00
|CT DEN:126T26606NPKDMP8 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 08:24:47
|200.000,00
|CT DEN:126T26606P0CPV9Y Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|05-06-2026 08:30:33
|100.000,00
|126D60605A92B6K0 Ung ho MS 2026.146 - ba Tran Thi Xuan FT26156323457689
|05-06-2026 08:31:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 08:46:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 08:53:31
|200.000,00
|126D606055DAV0XJ Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 09:06:33
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.145 ( em vang viet hung )
|05-06-2026 09:07:39
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.146 ( ba tran thi xuan )
|05-06-2026 09:35:54
|2.000.000,00
|QUACH THI NGA chuyen tien ung ho MS 2026.146 ba tran thi xuan
|05-06-2026 09:45:16
|500.000,00
|CT DEN:126T26606S4NBNFC Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 09:49:13
|100.000,00
|126D60605PUJ1MYZ Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26156637768672
|05-06-2026 10:40:52
|200.000,00
|CT DEN:126T26606UA2ZR71 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 10:42:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan)
|05-06-2026 11:33:21
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 11:36:58
|200.000,00
|126D60605WRFKB4X Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 11:38:04
|300.000,00
|126D60605GM2LM79 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 11:39:47
|100.000,00
|CT DEN:126T26606WKVWCLK Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 11:48:22
|500.000,00
|Ung ho MS2026.146 ba Tran Thi Xuan- Chuc co suc khoe va binh an
|05-06-2026 11:53:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 12:41:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 12:44:10
|100.000,00
|126D60605JSPYPRL Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan-050626-12:44:10 6156ASCB02MFRPSB
|05-06-2026 13:16:52
|300.000,00
|126D6060543GPJWR Ung ho MS 2026.142 (Ngo Phi Phuoc Hung)
|05-06-2026 13:23:50
|500.000,00
|CT DEN:126T266070M9KZAY MBVCB.14532534367.739037.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-06-2026 13:54:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan)
|05-06-2026 14:10:15
|250.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 14:10:45
|100.000,00
|126D60605XA4X3WT Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26156094674861
|05-06-2026 14:11:25
|300.000,00
|126D60605GVJ6EM1 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 14:48:12
|20.000,00
|126D606052LVZ47T Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 14:54:12
|50.000,00
|CT DEN:126T2660744LW6KU Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 15:03:45
|200.000,00
|126D60605QYTC9SR Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan-050626-15:03:45 6156ASCB02MF9J5T
|05-06-2026 15:50:38
|200.000,00
|126D606057AWPZJS Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 16:05:59
|200.000,00
|126D60605A9VANNL Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156617560468
|05-06-2026 16:19:18
|200.000,00
|CT DEN:126T266077F04U57 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|05-06-2026 16:50:51
|50.000,00
|CT DEN:126T266078NNBEU1 MS 2026.146
|05-06-2026 16:54:06
|100.000,00
|CT DEN:126T266078SYBB15 Vietinbank;114000161718;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026 . 139 em Nguyen Duc Huy
|05-06-2026 17:00:33
|200.000,00
|126D60605CF1J7QU Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 17:04:15
|100.000,00
|126D60605N2T5K62 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|05-06-2026 17:13:12
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 17:21:56
|300.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|05-06-2026 17:23:01
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung)
|05-06-2026 17:43:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan)
|05-06-2026 18:47:47
|100.000,00
|CT DEN:126T26607D72RK9J Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 18:50:57
|200.000,00
|126D60605J7LZ9EZ Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26156403776039
|05-06-2026 20:31:33
|27.000,00
|126D60605SXFJWVL Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26156230604715
|05-06-2026 21:41:21
|200.000,00
|126D60605BBY0WZ0 Ung ho MS 2026146 co Tran Thi Xuan
|05-06-2026 22:15:42
|300.000,00
|126D60605E53UHFP Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 22:35:36
|100.000,00
|126D60605SPHBRWK Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 22:36:15
|100.000,00
|126D6060551H7B5H Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157706605041
|05-06-2026 22:41:16
|100.000,00
|CT DEN:126T26607N9DHRA3 ung ho ms 2026.142
|05-06-2026 22:47:00
|300.000,00
|CT DEN:126T26607NGZ2T4S MBVCB.14541623855.440831.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-06-2026 22:54:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|05-06-2026 22:57:32
|100.000,00
|126D6060513QYY2L Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|05-06-2026 23:01:22
|300.000,00
|126D60605WR043AG Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|05-06-2026 23:11:28
|100.000,00
|CT DEN:126T26607PF9SGKL Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|05-06-2026 23:11:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 02:38:49
|100.000,00
|ung ho MS 2026.142 (be ngo phi phuoc hung); thoi gian GD:06/06/2026 00:16:47
|06-06-2026 03:00:56
|86.000,00
|ung ho MS 2026.146 ( ba Tran Thi Xuan); thoi gian GD:06/06/2026 01:32:13
|06-06-2026 03:01:32
|86.000,00
|ung ho MS 2026.142( be Ngo Phi Phuoc Hung); thoi gian GD:06/06/2026 01:35:22
|06-06-2026 04:58:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 05:07:37
|10.000,00
|126D606062QUQPR0 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|06-06-2026 05:08:22
|10.000,00
|126D60606J2RSLG3 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|06-06-2026 05:12:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 06:31:28
|300.000,00
|CT DEN:126T26609UFY0D40 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 07:05:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 07:23:12
|100.000,00
|CT DEN:126T266088JN7HPT ung ho ms 2026.145 e Vang Viet Hung
|06-06-2026 07:24:32
|100.000,00
|CT DEN:126T266088LE8Y57 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 07:28:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 07:36:22
|30.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|06-06-2026 07:37:00
|200.000,00
|CT DEN:126T2660892V9WU7 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 07:37:21
|100.000,00
|126D60606M8Y247Z Ung ho MS 2026.145 (em Vang Viet Hung)
|06-06-2026 07:42:46
|30.000,00
|126D60606KYCGSS5 Ung ho MS 2026 145 Em Vang Viet Hung FT26157073281071
|06-06-2026 07:43:35
|50.000,00
|126D60606MF0687R Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|06-06-2026 08:09:44
|2.000.000,00
|126D606061KMTQD2 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157192409899
|06-06-2026 08:26:51
|50.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 08:48:48
|500.000,00
|ung ho ms 2026 .142
|06-06-2026 09:08:42
|50.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc)
|06-06-2026 09:25:28
|300.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 09:32:44
|500.000,00
|CT DEN:126T26608DKPRP9U MBVCB.14544898635.742210.Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc.CT tu 9986034046 HUYNH TAN HAU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 09:40:21
|500.000,00
|CT DEN:126T26608DVRQXRG Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 09:46:32
|108.985,00
|CT DEN:126T26608E3XLN4P Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 10:02:53
|200.000,00
|126D60606TPRLR5H Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157112975783
|06-06-2026 10:09:53
|50.000,00
|126D6060609T7DCA Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157601069058
|06-06-2026 10:37:59
|100.000,00
|126D60606JHVUDQE Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung FT26157811807026
|06-06-2026 10:53:50
|200.000,00
|CT DEN:126T26608GQT9F6Z Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 10:59:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 11:11:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 11:12:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
|06-06-2026 11:18:06
|100.000,00
|126D606068JPA3ND Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 11:25:18
|200.000,00
|126D60606MH8M3FQ Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
|06-06-2026 12:33:30
|120.000,00
|CT DEN:126T26608LLEGAXS MBVCB.14547530482.423348.gd,QM va NM ung ho MS 2026. 145 Vang Viet Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 12:41:34
|120.000,00
|CT DEN:126T26608LX2NDBA MBVCB.14547631918.485017.gd,QM va NM ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 12:47:19
|120.000,00
|CT DEN:126T26608M4N670L MBVCB.14547710801.527425.gd,QM va NM ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 13:04:45
|1.000.000,00
|126D606069DUUP3H Ung ho cac hoan canh kho khan FT26157093452972
|06-06-2026 13:05:25
|100.000,00
|126D606065ZPC5PK Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157130396583
|06-06-2026 13:21:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 13:30:08
|100.000,00
|CT DEN:126T26608NT6WBY7 MBVCB.14548180930.810983.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 13:36:40
|100.000,00
|126D606068ZA7LT1 NGUYEN THI CHINH chuyen tien Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 13:44:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|06-06-2026 14:55:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|06-06-2026 14:56:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|06-06-2026 14:56:17
|100.000,00
|126D6060679YSW7C IBFT Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|06-06-2026 15:05:27
|100.000,00
|CT DEN:126T26608SH2Q5ET Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh
|06-06-2026 15:09:35
|100.000,00
|NGUYEN THI TRANG ung ho ms 2026.142 phuoc hung quang tri
|06-06-2026 15:17:21
|200.000,00
|ung ho MS2026.145( em Vang Viet Hung)
|06-06-2026 15:47:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc)
|06-06-2026 15:47:40
|300.000,00
|126D60606DJ3AW2Z Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26157805399383
|06-06-2026 16:11:56
|50.000,00
|126D60606YJ74QJZ Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 16:23:01
|400.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.147 ( xuan nam . xuan phuc )
|06-06-2026 16:25:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 17:30:12
|50.000,00
|126D60606SWV4D0G Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157312204752
|06-06-2026 17:34:22
|100.000,00
|CT DEN:126T26608Y9QHRQ7 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 18:03:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 18:17:51
|200.000,00
|126D60606DQ6HG7L Be An va Quan ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157575332213
|06-06-2026 18:33:53
|300.000,00
|CT DEN:126T266090LB2Y81 MBVCB.14552584014.612962.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0601000467612 DAO THI THANH TRUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 18:42:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 19:00:50
|300.000,00
|126D60606WY7XEF3 Ung ho ma so 2026 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157950840928
|06-06-2026 19:06:59
|500.000,00
|126D60606AAJ062L Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157340997080
|06-06-2026 19:09:33
|2.000.000,00
|CT DEN:126T266091ZEEGZ5 ung ho ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 19:23:26
|500.000,00
|126D60606HXR0F8Q Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157700661000
|06-06-2026 19:33:51
|500.000,00
|126D60606YUM12LS Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26157050341772
|06-06-2026 20:40:20
|100.000,00
|126D60606CSKWQSN Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26157906001300
|06-06-2026 20:41:56
|50.000,00
|126D60606BZA3BY9 MS 2026.142 FT26157167359003
|06-06-2026 20:59:48
|100.000,00
|126D6060649JLGRA Cua it long nhieu gui den be MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|06-06-2026 21:11:12
|200.000,00
|CT DEN:126T266096Q2NFY9 Ung ho MS 2026.146 Ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 21:11:26
|100.000,00
|126D606063F29HQ5 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159076095300
|06-06-2026 21:19:43
|200.000,00
|126D60606JVRHRVA Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26159103760106
|06-06-2026 21:27:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 21:29:18
|50.000,00
|126D606060BJZS9E Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 21:42:27
|300.000,00
|126D60606MQV5QCT Ung ho ms 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159620076093
|06-06-2026 21:45:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2660980YNDFM Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 21:49:07
|500.000,00
|126D60606PAFMT9W Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|06-06-2026 21:53:13
|100.000,00
|126D60606GTBS7HC Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159483010740
|06-06-2026 22:10:22
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|06-06-2026 22:15:56
|200.000,00
|126D60606XPCH8NA Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 22:23:55
|200.000,00
|126D606069B34GQL Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159690859467
|06-06-2026 22:24:27
|100.000,00
|CT DEN:126T266099JT6UU3 MBVCB.14556108737.874376.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0051000375257 LE THI NHU Y toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-06-2026 22:24:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 22:46:21
|100.000,00
|126D60606WFPG9LF Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159518745068
|06-06-2026 22:56:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 22:56:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142( Ngo Phi Phuoc Hung)
|06-06-2026 23:00:19
|200.000,00
|126D60606DE5W0XU Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 23:06:46
|200.000,00
|126D60606GJM4EAQ ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|06-06-2026 23:22:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 01:27:51
|50.000,00
|CT DEN:126T26609CQZBV4C MBVCB.14556590618.216706.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:06/06/2026 23:46:22
|07-06-2026 01:30:12
|200.000,00
|ungho2026.142 (be ngo phi phuoc hung); thoi gian GD:06/06/2026 23:50:50
|07-06-2026 01:37:51
|100.000,00
|132356620894-0768105848-Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung; thoi gian GD:07/06/2026 00:07:00
|07-06-2026 01:41:52
|200.000,00
|126D60607AV5Q4CP Ung ho MS 2026 142 be Ngo Phi Phuoc Hung; thoi gian GD:07/06/2026 00:16:50
|07-06-2026 01:48:57
|100.000,00
|126D60607CUKTY1Y Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159509353228; thoi gian GD:07/06/2026 00:36:58
|07-06-2026 01:58:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2660B3Z1J4XX Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung; thoi gian GD:07/06/2026 01:11:32
|07-06-2026 02:04:15
|112.981,00
|126D606070UJWV67 Ung ho MS 2026.142 - be Ngo Phi Phuoc Hung FT26159309121496; thoi gian GD:07/06/2026 01:40:16
|07-06-2026 02:32:36
|100.000,00
|126D60607YLLPM75 O5CH7JJM72PI Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 02:43:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2660B7JC2ZT3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 03:55:06
|300.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 05:21:00
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BDNFVFDC Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|07-06-2026 06:02:59
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BF9WZFUZ Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 06:09:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 06:27:26
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BG86TT4K Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 06:42:53
|100.000,00
|DINH THI THU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|07-06-2026 06:47:38
|100.000,00
|126D606074B3Y0KA Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung, ma GD 100000142515316
|07-06-2026 06:57:53
|200.000,00
|126D60607RZG6MZJ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 07:09:51
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|07-06-2026 07:15:00
|100.000,00
|CT DEN:126T26609W5ECUUA Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 07:41:49
|300.000,00
|CT DEN:126T26609X6U9BKE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 08:25:00
|200.000,00
|CT DEN:126T26609YVUZKJT Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 08:46:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 08:54:42
|50.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 08:57:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 09:06:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A0GMB2L0 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 09:06:35
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 09:34:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A1L5QT95 MBVCB.14559456529.283595.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0301000315752 DANG QUYNH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 09:46:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 09:59:16
|200.000,00
|126D60607XDVLDJE Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 10:09:06
|30.000,00
|CT DEN:126T2660A2XB1GG5 MBVCB.14559964520.638436.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0591000238371 NGUYEN THI HOA HONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 10:10:56
|200.000,00
|126D6060700NX7PS Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 10:22:08
|20.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 10:27:10
|300.000,00
|CT DEN:126T2660A3M6GPG6 Vietinbank;114000161718;kim ngan gui ma so 2026 giup be ngo phi phuoc hung
|07-06-2026 10:33:11
|400.000,00
|126D60607HT86P88 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159070485802
|07-06-2026 10:48:52
|300.000,00
|CT DEN:126T2660A4FUL1DH Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 10:49:28
|200.000,00
|CT DEN:126T2660A4GMSVFU Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|07-06-2026 10:49:58
|200.000,00
|126D60607CX6HMKM Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159026400803
|07-06-2026 10:51:41
|500.000,00
|CT DEN:126T2660A4KK2NZ8 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 10:53:00
|100.000,00
|126D60607X684FXC Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159298405776
|07-06-2026 11:00:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A4WTTEN1 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 11:00:16
|500.000,00
|126D60607LRM83SF Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159200298379
|07-06-2026 11:05:35
|100.000,00
|126D60607NMYARMS Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 11:05:56
|100.000,00
|126D606078SYCDAG Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 11:20:38
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.147 (Xuan Nam Xuan Phuc)
|07-06-2026 11:31:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 11:37:01
|50.000,00
|126D60607R4H2AQU ung ho ms 2026147 xuan nam xuan phuc
|07-06-2026 11:40:03
|50.000,00
|126D60607DPAM0LS PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026123
|07-06-2026 11:41:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A6HYNYPC MBVCB.14561323797.536563.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 11:46:50
|30.000,00
|126D60607UR90U8F Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159941527091
|07-06-2026 11:49:47
|250.000,00
|126D606075E4SHRD Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 11:53:43
|59.000,00
|126D6060758T4BDB Ung ho Ms 2026 147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159082399706
|07-06-2026 11:56:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A73JA36K Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 11:57:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2660A74PCP05 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 11:58:08
|500.000,00
|CT DEN:126T2660A75AY0D3 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 12:05:06
|50.000,00
|CT DEN:126T2660A7EH6ZX4 MS 2026. 147
|07-06-2026 12:06:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A7G1B158 Vietinbank;114000161718;DONG THI HOA chuyen tien
|07-06-2026 12:08:07
|10.000,00
|CT DEN:126T2660A7JH62S0 Vietinbank;114000161718;uh ms 2026.147 xuan nam xuan phuc
|07-06-2026 12:13:44
|200.000,00
|CT DEN:126T2660A7RWZ23Z MBVCB.14561748286.804938.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0381000422896 BUI KHAC HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 12:14:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 12:23:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|07-06-2026 12:24:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A86DWZPE Ung ho MS 2026.147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 12:29:14
|500.000,00
|CT DEN:126T2660A8CCM4PT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 12:39:59
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A8SKC3GV MS 2026.147
|07-06-2026 12:42:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2660A8VMD0VE UNG HO MS2026.142 be NGO PHI PHUOC HUNG
|07-06-2026 12:51:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 12:54:35
|50.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 13:02:49
|100.000,00
|CT DEN:126T2660A9NR1DLV PHAN PHI HOANG chuyen tien
|07-06-2026 13:08:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 13:08:49
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|07-06-2026 13:17:39
|50.000,00
|CT DEN:126T2660AA8AJU3J Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 13:19:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 13:21:38
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AADKBUJ6 MBVCB.14562521618.262807.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 9936690000 NGUYEN BICH NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 13:43:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 13:47:57
|400.000,00
|CT DEN:126T2660ABEB7HNU Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 13:49:59
|300.000,00
|126D606073ULK7QL Ung ho MS 2026.147 FT26159691096598
|07-06-2026 13:53:45
|200.000,00
|126D606072WXC1MR UNG HO MS2026.147-070626-13:53:45 6158ASCB02M49SN9
|07-06-2026 14:16:48
|300.000,00
|CT DEN:126T2660ACJEKNLA Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 14:19:30
|50.000,00
|CT DEN:126T2660ACMZKXPT Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga
|07-06-2026 14:40:10
|500.000,00
|CT DEN:126T2660ADF9TNPT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 14:45:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 14:46:13
|100.000,00
|126D60607G05BGKX Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 14:46:15
|200.000,00
|126D60607P3AT9NC Ung ho MS 2026.142
|07-06-2026 14:49:51
|200.000,00
|126D60607SQZ3U71 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159659747792
|07-06-2026 14:56:28
|100.000,00
|126D60607N4EARCS Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung-070626-14:56:28 6158ASCB02M47QYH
|07-06-2026 15:42:04
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AFV0TC4Y Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 15:49:26
|400.000,00
|126D60607J3RXXYJ Ung ho ma so 2026.142 FT26159920546486
|07-06-2026 15:54:09
|20.000,00
|CT DEN:126T2660AGAZMW51 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 16:15:00
|50.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|07-06-2026 16:15:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|07-06-2026 16:16:19
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AH68LB8Z Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 16:27:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AHLSYJ83 Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 16:30:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AHQVWFPL Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 16:30:26
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AHQWQYTN Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.142 ngo phi phuoc hung
|07-06-2026 16:40:42
|50.000,00
|126D6060785MFU29 Ung ho MS 2026144 em Nong Quoc Khanh FT26159888465774
|07-06-2026 16:41:07
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 16:44:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AJ97NKAQ ung ho em be 2 tuoi
|07-06-2026 17:15:58
|200.000,00
|126D60607FU258DK Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 17:27:32
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AKYAD7E9 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen
|07-06-2026 17:49:58
|50.000,00
|126D606077G520MR Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159647166703
|07-06-2026 17:59:13
|100.000,00
|126D606079P0G10Y UNG HO MS 2026.142 BE NGO PHI PHUOC HUNG-070626-17:59:12 6158ASCB02MUJXUY
|07-06-2026 18:28:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 18:33:35
|200.000,00
|ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 19:05:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 19:07:39
|200.000,00
|CT DEN:126T2660APUHAX41 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 19:51:57
|400.000,00
|126D606079YXZJY0 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159140778125
|07-06-2026 20:08:57
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.142(be Ngo Phi Phuoc Hung)
|07-06-2026 20:10:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 20:29:24
|200.000,00
|126D606074HAGPHK Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 20:30:08
|50.000,00
|CT DEN:126T2660AT1EQL05 MBVCB.14568898501.372884.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0351001126128 NGUYEN THUY TUYET ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 20:41:22
|50.000,00
|CT DEN:126T2660ATG9BEUX MBVCB.14569071724.486003.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 20:46:50
|100.000,00
|CT DEN:126T2660ATPGUYJA Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 20:49:22
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ATSU53RX Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 20:50:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 20:54:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|07-06-2026 20:54:57
|200.000,00
|126D60607085V5K5 IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 21:03:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|07-06-2026 21:03:18
|100.000,00
|126D60607QB2HB2X Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 21:06:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|07-06-2026 21:06:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|07-06-2026 21:07:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 21:07:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|07-06-2026 21:08:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|07-06-2026 21:08:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 21:09:57
|50.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen 2063624503281963008
|07-06-2026 21:11:22
|500.000,00
|CT DEN:126T2660AUMW8UD3 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 21:19:25
|100.000,00
|126D60607MXQ2235 IBFT Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 21:22:12
|200.000,00
|126D60607F4BLNLU UNG HO MS 2026148 me con chi PHAM THI DUYEN
|07-06-2026 21:25:10
|40.000,00
|126D60607BAY3T1C Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159079044582
|07-06-2026 21:25:26
|100.000,00
|126D60607Q1MN5YA Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 21:27:12
|30.000,00
|126D60607E5N5GAY Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159548171460
|07-06-2026 21:27:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 21:29:18
|200.000,00
|126D60607Q4J0L8L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159735002574
|07-06-2026 21:30:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AVCQKDDD Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 21:48:42
|500.000,00
|CT DEN:126T2660AW36JK1Z Vietinbank;114000161718;TRAN THI NGOC NHI chuyen tien ung ho me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 21:51:17
|200.000,00
|126D60607U367M5S UNG HO MS 2026.148-070626-21:51:17 6158ASCB02MU6WXA
|07-06-2026 21:57:04
|50.000,00
|126D60607NQ02RYP Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 21:57:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 21:59:11
|500.000,00
|DO THI HIEP chuyen tien ung ho me con pham thi duyen
|07-06-2026 22:03:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AWNQJFG1 MBVCB.14570134004.169977.Ung ho ms 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 9986872333 NGO THI CHAU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 22:06:07
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AWS6F4G3 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:08:31
|70.000,00
|126D60607DE3R4DY Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:11:09
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AWYUNGQM Ung ho MS 2026.142 be Ngo Phi Phuoc Hung
|07-06-2026 22:15:07
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AX42PVEW Ung ho MS 2026.148 me con c Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:17:52
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AX7QA0JK UNG HO MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:25:33
|200.000,00
|CT DEN:126T2660AXHUVS2P BUI THI PHUONG HUYEN chuyen tien ung ho me con Pham thi duyen MS 2026.148
|07-06-2026 22:25:56
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:26:50
|120.000,00
|ZP7D0L5VUOT4 Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:27:41
|50.000,00
|126D606074MB1HZ3 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:29:58
|500.000,00
|126D60607JG6NFS7 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159989186130
|07-06-2026 22:33:09
|50.000,00
|CT DEN:126T2660AXTW0Q07 OL_2008686164_260607_CH_132490511812 0938335273 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:39:35
|500.000,00
|CT DEN:126T2660AY2D48F7 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:40:37
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 22:42:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 22:43:31
|158.674,00
|126D60607MJ2QQMW Ung ho ms 2026.148 FT26159159000047
|07-06-2026 22:46:54
|300.000,00
|CT DEN:126T2660AYC17YUN Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 22:47:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 22:50:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 22:53:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AYLKQUTQ MBVCB.14570499966.426388.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0351000925478 DAO THI THUY THUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 22:56:19
|200.000,00
|126D60607GCRLDRL Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159051001355
|07-06-2026 23:01:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148
|07-06-2026 23:03:13
|200.000,00
|126D60607W40M8RL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159957393562
|07-06-2026 23:05:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AZ2YPRXJ MBVCB.14570563147.472665.Ung ho ma so 2026.148, Me con Pham Thi Duyen.CT tu 1020602677 LE THI THANH KIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 23:05:47
|100.000,00
|126D60607WNMH3UB ung ho MS 2026 148 me con chi pham thi dung FT26159569676185
|07-06-2026 23:05:51
|50.000,00
|126D60607R1C7L57 Ung ho MS 2026.148 ung ho me con chi Pham Thi Duyen FT26159457810471
|07-06-2026 23:06:57
|50.000,00
|CT DEN:126T2660AZ4HW5NQ MBVCB.14570572303.477141.Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 9385857139 DANG THI KIM PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-06-2026 23:07:45
|50.000,00
|126D606072ES09QA Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 23:07:53
|100.000,00
|126D60607DG9KBHX Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159212127207
|07-06-2026 23:12:22
|100.000,00
|126D60607ATSHAYU Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|07-06-2026 23:15:01
|300.000,00
|126D60607T8QYNJD MS 2026.148 (ung ho me con chi Pham Thi Duyen)
|07-06-2026 23:15:10
|100.000,00
|126D60607LJFDUM5 ung ho MS 2026.148 ung ho me con chi Pham Thi Duyen FT26159806962692
|07-06-2026 23:20:26
|3.000,00
|DO KIEU VY + Ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen )
|08-06-2026 01:09:06
|100.000,00
|ungho ms 2026.148; thoi gian GD:07/06/2026 23:21:54
|08-06-2026 01:11:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2660AZUS1M1R Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:07/06/2026 23:25:19
|08-06-2026 01:14:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen). Nam Mo A Di Da Phat; thoi gian GD:07/06/2026 23:31:36
|08-06-2026 01:16:55
|100.000,00
|ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:07/06/2026 23:36:43
|08-06-2026 01:18:23
|100.000,00
|126D60607A6KW4TP Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159035704507; thoi gian GD:07/06/2026 23:39:48
|08-06-2026 01:24:26
|20.000,00
|126D60607CJQ77QW NGUYEN KHANH HUYEN chuyen tien; thoi gian GD:07/06/2026 23:54:07
|08-06-2026 01:25:42
|300.000,00
|PHAN THU NGUYET chuyen tien ung ho ms 2026.148; thoi gian GD:07/06/2026 23:57:20
|08-06-2026 01:26:54
|400.000,00
|126D606089QWW7J2 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159711642780; thoi gian GD:08/06/2026 00:00:32
|08-06-2026 01:35:18
|100.000,00
|CT DEN:126T2660CQ1SHQZE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 00:23:56
|08-06-2026 01:35:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 00:25:37
|08-06-2026 01:37:39
|200.000,00
|CT DEN:126T2660CQCSAUNY Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 00:32:15
|08-06-2026 01:38:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2660CQHBF07T Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 00:35:43
|08-06-2026 01:40:28
|150.000,00
|126D6060804DSFGK Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-00:43:05 6159ASCB02MWQ6YU; thoi gian GD:08/06/2026 00:43:05
|08-06-2026 01:40:33
|200.000,00
|126D606085M81HZ7 Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen); thoi gian GD:08/06/2026 00:43:27
|08-06-2026 01:42:28
|250.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 00:51:41
|08-06-2026 01:44:42
|100.000,00
|126D60608EKYR92Q Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 01:02:11
|08-06-2026 01:53:24
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:08/06/2026 01:52:28
|08-06-2026 02:39:48
|200.000,00
|126D60608QJ1R7L1 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 03:00:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2660CW4NHXBX Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 03:07:06
|1.000.000,00
|126D6060894EGU26 Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 03:17:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2660CWT7BLNN ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 05:04:46
|50.000,00
|126D6060800AEZ0N Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 05:20:58
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660D1L19VUZ MBVCB.14571142585.897374.UNG HO MS 2026.147 (Xuan Nam, Xuan Phuc).CT tu 1050494881 NGUYEN THI NGOC ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 05:30:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2660D1Z8C57Q Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 05:34:10
|150.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 05:55:47
|200.000,00
|126D60608AKHHGR9 ung ho Ms2026..147 xuan nam xuan phuc
|08-06-2026 06:22:13
|50.000,00
|CT DEN:126T2660D3YWXUMQ HO KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 06:49:02
|300.000,00
|CT DEN:126T2660D50AW2NL Vietinbank;114000161718;ms 2026 147 xuan nam xuan phuc
|08-06-2026 06:59:00
|100.000,00
|126D60608KJ17QRL Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 07:01:25
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 07:09:47
|100.000,00
|126D60608A4GYM8C Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-07:09:46 6159ASCB02MWFCLZ
|08-06-2026 07:14:53
|100.000,00
|126D60608MFAVRE6 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159682308985
|08-06-2026 07:16:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 07:16:22
|200.000,00
|126D606089FP6VKR Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 07:18:32
|100.000,00
|126D60608GLHSWYD Ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen FT26159072991903
|08-06-2026 07:25:01
|300.000,00
|126D60608K3YL1G1 Ung ho MS 2026086 anh Doan Anh Tu FT26159067885804
|08-06-2026 07:35:18
|50.000,00
|126D60608T3S33L6 Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 07:45:18
|100.000,00
|MS 2026.148
|08-06-2026 07:51:18
|100.000,00
|126D60608DQCBSM5 Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 07:57:02
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BKQJ1GZJ MBVCB.14572290351.699640.Ung ho MS 2026.168.CT tu 1028645986 BUI THI ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 08:03:16
|50.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 08:07:23
|200.000,00
|126D60608QNKF43S Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-08:07:22 6159ASCB02MWZ4BM
|08-06-2026 08:08:51
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BL64FC3P Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 08:15:52
|200.000,00
|ung ho MS2026.148(me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 08:21:44
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BLP53G7Q Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 08:27:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 08:30:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BM0VL3G8 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 08:37:04
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BM9D9J3V Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 08:38:34
|200.000,00
|126D606084A4JSJE Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 08:40:32
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BMDYWHUV Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 08:46:03
|1.000.000,00
|126D60608LQPL95L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159360011902
|08-06-2026 08:46:13
|100.000,00
|126D606085W9JY61 UNG HO MS 2026.148. ME CON CHI PHAM THI DUYEN-080626-08:46:13 6159ASCB02MWUBFL
|08-06-2026 08:47:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 08:49:58
|200.000,00
|unghoms2026.141 (nguyenthithao
|08-06-2026 08:50:05
|50.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen 2063800699275726848
|08-06-2026 08:51:12
|200.000,00
|126D6060852Z1KZ7 2 be duc,duy ung ho MS 2026148 FT26159820172757
|08-06-2026 08:53:10
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BMWNAS3L MBVCB.14572984713.167743.ung ho ms 2026.148.CT tu 1023524892 VU HONG NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 09:08:32
|100.000,00
|126D60608A38KU6Z Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159502485472
|08-06-2026 09:09:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 09:09:26
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BNJ49AVV MBVCB.14573190940.308469.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0451000333609 BUI THI PHUONG NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 09:09:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BNJLDYMP Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 09:10:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BNK4YCCH Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|08-06-2026 09:32:18
|200.000,00
|126D60608LJTLZ6R Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159747592792
|08-06-2026 09:34:07
|15.000,00
|126D60608DHK9CKW Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 09:40:13
|50.000,00
|ung ho MS2026.148
|08-06-2026 09:45:41
|200.000,00
|Ung ho me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 09:46:38
|200.000,00
|Minh va An ung ho ms 2026.148
|08-06-2026 09:57:21
|200.000,00
|126D606080PX42F1 Ung ho MS 2026.147. Xuan Nam, Xuan Phuc FT26159198733065
|08-06-2026 10:01:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 10:04:48
|20.000,00
|CT DEN:126T2660BQP8LTMX Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 10:06:29
|193.538,00
|CT DEN:126T2660BQRGDKU9 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 10:11:06
|100.000,00
|126D60608AX15QGC UNG HO MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-080626-10:11:06 6159ASCB02MWSC5T
|08-06-2026 10:14:35
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BR25NHWY Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 10:20:21
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BR9SCHSJ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 10:23:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BRDK1CLA Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 10:27:15
|30.000,00
|126D60608VEQPTF8 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 10:31:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 10:32:11
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BRRE0EF2 MBVCB.14574333261.044124.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 9943894237 TRAN THI THU THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 10:34:19
|50.000,00
|126D60608AGRM1MA Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159319586566
|08-06-2026 10:38:01
|100.000,00
|126D606089S7XHC4 Ung ho MS 2026.148 me con c Pham Thi Duyen
|08-06-2026 10:39:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BS1A4M0U Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 10:44:53
|500.000,00
|PHAM THI HANG chuyen tien ung ho me con chau chi
|08-06-2026 10:44:57
|200.000,00
|126D60608YN5KQPA Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 10:53:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BSK053SS Vietinbank;114000161718;ung ho me con chi Duyen
|08-06-2026 11:13:35
|200.000,00
|126D60608QNG66U1 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159539492384
|08-06-2026 11:24:58
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660BTT3RT1Z Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 11:30:25
|20.000,00
|126D60608K7UK37D Ung ho MS 2026.147. Xin Chua Chuc Lanh
|08-06-2026 11:42:45
|300.000,00
|CT DEN:126T2660BUGLHGU6 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 11:46:13
|10.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 11:47:58
|2.000,00
|126D60608UB0K37X Ung ho MS 2026.146 (ba Tran Thi Xuan)
|08-06-2026 11:49:19
|100.000,00
|ung ho MS2026.148
|08-06-2026 11:50:22
|50.000,00
|126D60608DU7HEJG MS 2026.148 Me con chi Pham Thi Duyen FT26159034028973
|08-06-2026 11:51:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BUUBAB7Z Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 11:52:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BUVNAM2W Vietinbank;114000161718;ms 2026.148 me con pham thi duyen
|08-06-2026 11:55:02
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BUYTR2ES Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 11:59:25
|50.000,00
|126D60608Z28TJ6R IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 11:59:35
|500.000,00
|126D60608X3KEYRM Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159146907891
|08-06-2026 12:04:56
|500.000,00
|126D60608Z2L194R Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159724920325
|08-06-2026 12:07:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (Me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 12:14:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BVQ5JYSD Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 12:25:58
|200.000,00
|ung ho ms 2026.147 xuan nam xuan phuc
|08-06-2026 12:26:07
|50.000,00
|126D60608N2NP4SG Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159177026773
|08-06-2026 12:26:40
|500.000,00
|126D60608VT9V4VE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159418430343
|08-06-2026 12:27:32
|50.000,00
|126D60608PC3BVYV Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159462030022
|08-06-2026 12:29:36
|50.000,00
|126D60608JW6UQAW Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159906581917
|08-06-2026 12:32:11
|2.000.000,00
|126D606080NURMA4 Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|08-06-2026 12:35:05
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2660BWHPQFG5 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 12:45:20
|300.000,00
|126D60608VXMNCPQ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 12:45:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.142 (be Ngo Phi Phuoc Hung)
|08-06-2026 12:49:12
|100.000,00
|ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 12:50:25
|50.000,00
|126D606085AKHJ2Z Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 13:03:20
|300.000,00
|CT DEN:126T2660BXM023FF Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 13:04:03
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BXMYKTZD MBVCB.14576532326.389805.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0731000695595 HOANG THI LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 13:04:34
|200.000,00
|126D60608GAGU01X Ung ho MS 2026.149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 13:04:46
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 13:06:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.114 (em Dang Dang Duong)
|08-06-2026 13:07:04
|200.000,00
|CT DEN:126T2660BXRYA6UR Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 13:07:14
|50.000,00
|126D60608GMVV1JL ung ho ms 2026148 me con c pham thi duyen
|08-06-2026 13:07:28
|1.000.000,00
|126D60608YTCXGZ2 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159704150072
|08-06-2026 13:11:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.148 ( Me con chi Pham Thi Duyen )
|08-06-2026 13:16:47
|100.000,00
|126D60608PYRA9ZM Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang FT26159072711303
|08-06-2026 13:23:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 13:23:49
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BYE2FWUU MS 2026.149
|08-06-2026 13:25:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2660BYGFJPQK Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 13:34:06
|200.000,00
|126D60608WEGFD5U Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159047727820
|08-06-2026 13:42:49
|1.000.000,00
|126D60608EBEJJ6H Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-13:42:48 6159ASCB02MEMQZS
|08-06-2026 13:51:58
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BZH7SXZB Tran Quang Huy CT0088
|08-06-2026 13:52:42
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BZJ71RK3 Cao Nguyen Thuy Duyen CT0081
|08-06-2026 13:53:36
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BZKDKH9D Kim Nguyen Thanh Truc CT0122
|08-06-2026 13:54:32
|50.000,00
|CT DEN:126T2660BZLM4WUU Vo Vu Vy CT0095
|08-06-2026 14:07:48
|300.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 14:08:35
|300.000,00
|126D60608T7QTMZH Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26159656045895
|08-06-2026 14:32:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 14:40:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2660C1D3J66J Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 14:46:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2660C1LWSFNP Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 14:48:57
|50.000,00
|CT DEN:126T2660C1QGJGX3 MBVCB.14577701524.083674.Ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen).CT tu 1027119659 PHAM THI THU UYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 14:57:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 14:59:57
|500.000,00
|ung ho MS 2026 141 nguyen thi thao
|08-06-2026 15:00:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:00:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:03:17
|500.000,00
|CT DEN:126T2660C29DV1SA Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 15:05:16
|100.000,00
|ung ho me con chi PHAM THI DUYEN
|08-06-2026 15:06:20
|100.000,00
|126D60608KYHDY5F Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:06:37
|100.000,00
|126D606087YFCJ1L MS 2026.148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN-080626-15:06:37 6159ASCB02MEJRFA
|08-06-2026 15:08:35
|1.000.000,00
|126D606088FJ5Q7X Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159732366811
|08-06-2026 15:15:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2660C2RSEYKU Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:20:16
|500.000,00
|CT DEN:126T2660C2XUPHYH MBVCB.14578123801.332115.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011000452614 TRUONG THI MINH HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 15:24:33
|200.000,00
|ung ho ms 2026.148 me con chi pham thi duyen
|08-06-2026 15:25:43
|300.000,00
|126D60608R2LB7GM Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26159580180123
|08-06-2026 15:32:32
|200.000,00
|126D60608VV9DVW8 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:35:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2660C3HR7CL9 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:44:43
|100.000,00
|126D60608453SD80 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:46:31
|200.000,00
|CT DEN:126T2660C3YHHMS4 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong
|08-06-2026 15:55:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 15:59:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 16:06:29
|24.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 16:14:48
|500.000,00
|CT DEN:126T2660C51URXRF ung ho MS 2026.148 me con chi Duyen
|08-06-2026 16:17:08
|222.222,00
|126D60608HZ2S44L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26159199410026
|08-06-2026 16:19:18
|50.000,00
|126D60608WFS973U Chuyen tien lien ngan hang
|08-06-2026 16:23:25
|300.000,00
|126D606082DXMZMX Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 16:37:30
|200.000,00
|PHUNG VAN LAM chuyen tien ung ho me con Pham Thi Duyen MS 2026.148
|08-06-2026 16:41:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 17:33:57
|200.000,00
|CT DEN:126T2660C84CYTFM Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 18:02:39
|50.000,00
|126D60608JQH31JE Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 18:03:41
|1.000.000,00
|126D60608W81KQNT Ung ho MS 2026149 FT26159833918711
|08-06-2026 18:38:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 18:39:11
|50.000,00
|CT DEN:126T2660CANHWGQB MBVCB.14581502496.484838.Ung ho MS 2026.148.CT tu 1016736455 NONG THI TRANG NHUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 18:44:02
|200.000,00
|126D606082RLL5M2 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-18:44:02 6159ASCB02MG2X5B
|08-06-2026 18:55:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|08-06-2026 19:06:13
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.149 (anh ta van thang )
|08-06-2026 19:13:18
|20.000,00
|CT DEN:126T2660CBZK5F4F Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 19:22:31
|100.000,00
|CT DEN:126T2660CCBR1LU7 VU THI MY DUYEN chuyen tien MS 2026.148
|08-06-2026 19:38:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang)
|08-06-2026 19:51:52
|50.000,00
|126D60608E0ME04K Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 19:55:30
|40.000,00
|126D60608KFW3DM8 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 19:56:48
|30.000,00
|126D60608ZPFE1XL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 20:06:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 20:06:54
|50.000,00
|126D60608VD7BASE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-080626-20:06:51 6159ASCB02MGBEKI
|08-06-2026 20:08:10
|50.000,00
|126D606083W72R59 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 20:11:55
|200.000,00
|CT DEN:126T2660CE8Z8BDJ Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|08-06-2026 20:54:11
|300.000,00
|CT DEN:126T2660CFWSQ8MK MBVCB.14583761959.873743.Ung ho Ms 2026.148. Me con Pham T Duyen.CT tu 1037743392 NGO THI KHANH VY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 21:37:55
|100.000,00
|126D606081ZUY8V8 Ung ho ms 2026.148 pham thi duyen FT26160522010717
|08-06-2026 21:41:53
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.147 ( Xuan Nam - Xuan Phuc)
|08-06-2026 21:44:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.149(anh Ta Van Thang)
|08-06-2026 21:49:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2660CJ1DR63Y Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 22:00:36
|250.000,00
|CT DEN:126T2660CJGHDX9M Ung ho MS 2026149 anh Ta Van Thang
|08-06-2026 22:20:50
|200.000,00
|126D60608XJJ6UEY Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 22:31:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2660CKPFEEXJ NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 22:33:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|08-06-2026 22:47:29
|350.000,00
|CT DEN:126T2660CLAEB5UB MBVCB.14584869703.587061.Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung.CT tu 0541000309043 PHAM THI THANH NHAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 22:51:30
|300.000,00
|CT DEN:126T2660CLFQGN46 MBVCB.14584889091.602671.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-06-2026 22:58:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 01:20:36
|50.000,00
|CT DEN:126T2660CNFE33VD Vietinbank;114000161718;ms2026.148 me con c duyen; thoi gian GD:08/06/2026 23:42:46
|09-06-2026 01:28:22
|500.000,00
|CT DEN:126T2660EB7HMK4S Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:09/06/2026 00:04:21
|09-06-2026 01:28:42
|200.000,00
|CT DEN:126T2660EB8SFYH1 Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen; thoi gian GD:09/06/2026 00:05:18
|09-06-2026 01:29:44
|200.000,00
|CT DEN:126T2660EBCU3QLC HO THI LE Chuyen tien ung ho MS 2026.148 me con chi pham thi duyen; thoi gian GD:09/06/2026 00:08:22
|09-06-2026 01:31:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung; thoi gian GD:09/06/2026 00:13:00
|09-06-2026 06:22:24
|200.000,00
|CT DEN:126T2660ERWS0HTD MBVCB.14585736145.193522.MS 2026.147 xuan nam xuan phuc.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 06:46:33
|30.000,00
|CT DEN:126T2660ESUN2GNK MBVCB.14585909987.317791.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 07:20:18
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 07:20:59
|100.000,00
|LE NGO NGOC THU Chuyen tien ung Ho ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 07:31:41
|300.000,00
|126D60609WWYPUP2 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160089850759
|09-06-2026 07:41:42
|100.000,00
|PHAM HUU NAM Chuyen tien 2026.148 ung ho me con pham thi duyen
|09-06-2026 08:02:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 08:30:42
|100.000,00
|CT DEN:126T2660D8YL7CET Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|09-06-2026 08:41:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2660D9DEBRSL Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|09-06-2026 08:43:29
|100.000,00
|126D60609TDXZG0C Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26160212171809
|09-06-2026 08:43:51
|100.000,00
|CT DEN:126T2660D9FY7DE3 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 08:45:38
|100.000,00
|CT DEN:126T2660D9JALC76 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 08:47:42
|100.000,00
|126D60609T4YS2NR Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26160436868045
|09-06-2026 08:50:09
|100.000,00
|ung ho MS 2026.140(em Doan Duy Khanh)
|09-06-2026 08:51:07
|100.000,00
|ung ho MS 2026.132(4 chau mo coi)
|09-06-2026 08:52:03
|100.000,00
|ung ho MS 2026.128(em Bui Thanh May)
|09-06-2026 08:52:53
|100.000,00
|ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai)
|09-06-2026 08:53:43
|100.000,00
|ung ho MS 2026.142(be Ngo Phi Phuoc Hung)
|09-06-2026 08:54:28
|200.000,00
|CT DEN:126T2660D9VZ65VE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 08:55:57
|50.000,00
|126D60609B647Y1L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-090626-08:55:57 6160ASCB02MKLUVJ
|09-06-2026 09:10:44
|50.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 09:12:26
|200.000,00
|126D60609NANX4GE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160988062338
|09-06-2026 09:19:57
|200.000,00
|126D60609PAD2T1E Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 09:25:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 09:35:40
|500.000,00
|CT DEN:126T2660DBGCSH79 Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 09:46:20
|500.000,00
|126D606092WCHR78 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 09:53:14
|120.000,00
|CT DEN:126T2660DC5KQB6W MBVCB.14588051346.787469.gd, QM va NM ung ho MS 2026.147 Xuan Nam ,Xuan Phuc.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 10:00:11
|100.000,00
|126D6060922JFGHU Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 10:18:04
|300.000,00
|CT DEN:126T2660DD4CJ9UU Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 10:22:30
|200.000,00
|126D606093M3VUNJ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 10:23:01
|120.000,00
|CT DEN:126T2660DDAWHZEC MBVCB.14588461031.048477.gd,QM va NM ung ho MS 2026.141 Nguyen Thi Thao.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 10:30:20
|120.000,00
|CT DEN:126T2660DDLKCPYB MBVCB.14588550767.106451.gd,QM va NM ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 11:00:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 11:03:00
|500.000,00
|126D60609Q34RJV2 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 11:07:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2660DF1SEP41 MBVCB.14589069332.431594.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 11:14:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 11:21:28
|200.000,00
|126D60609LGVFT15 Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|09-06-2026 11:22:38
|200.000,00
|126D60609GA6A6NL Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra
|09-06-2026 11:24:53
|100.000,00
|126D60609QRDLUL2 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 11:36:12
|200.000,00
|DOAN THI HUYEN LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 11:50:56
|200.000,00
|126D606090UVGRAE Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)
|09-06-2026 12:09:30
|100.000,00
|126D60609HFKJ9BL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160983276167
|09-06-2026 12:32:24
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.148 me con pham thi duyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|09-06-2026 12:45:19
|100.000,00
|126D606093VEGA2U Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 13:08:36
|300.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 13:11:42
|200.000,00
|CT DEN:126T2660DKVNBVAW Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|09-06-2026 13:32:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2660DLNLR0XX Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 13:33:59
|500.000,00
|126D60609RF7HF4Z Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 13:58:37
|50.000,00
|CT DEN:126T2660DMPM2S8C Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 14:29:37
|80.000,00
|126D606095ZHSRL4 Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan
|09-06-2026 14:43:42
|300.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 14:46:44
|100.000,00
|126D60609HNY43AL Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|09-06-2026 14:47:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 15:22:36
|200.000,00
|126D6060914ND04Y Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160056130154
|09-06-2026 15:24:19
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 15:26:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 15:41:41
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.150 ( ba dang thi be chinh )
|09-06-2026 16:46:07
|500.000,00
|126D606092X0DBXA Ung ho MS 2026.149 FT26160008651700
|09-06-2026 17:21:23
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)
|09-06-2026 18:15:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh)
|09-06-2026 19:01:24
|100.000,00
|126D60609K3NWTDG Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160213888799
|09-06-2026 19:04:12
|200.000,00
|132743849777-0768519188-Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 20:01:42
|200.000,00
|126D60609EZ5CVLL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26160729419433
|09-06-2026 20:10:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2660E252782Q Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 20:17:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2660E2E3MMCQ MBVCB.14597485590.647478.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 20:34:41
|300.000,00
|CT DEN:126T2660E32N2M3R MBVCB.14597770121.827689.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-06-2026 20:40:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|09-06-2026 20:52:42
|100.000,00
|126D60609A87C7DV ung ho MS 2026.150 FT26160702600030
|09-06-2026 21:01:21
|100.000,00
|126D6060962FGYR6 Ung ho MS 2026148 Pham Thi Duyen
|09-06-2026 21:20:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 21:25:43
|86.000,00
|126D606099FW60NB Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan FT26161530023203
|09-06-2026 22:19:31
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.149 (anh Ta Van Thang)
|09-06-2026 22:43:59
|200.000,00
|126D60609VXW8L66 IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|09-06-2026 23:10:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 07:00:01
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.151 be nguyen nhu quynh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|10-06-2026 07:24:28
|50.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 07:24:41
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.147
|10-06-2026 07:25:25
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.148
|10-06-2026 07:25:58
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.150
|10-06-2026 07:26:11
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.151
|10-06-2026 07:27:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 07:49:20
|100.000,00
|126D60610PT27N9C Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh FT26161687064017
|10-06-2026 07:53:41
|200.000,00
|CT DEN:126T2660EVFAL36B Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 08:02:51
|100.000,00
|126D6061037HVB4Q Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 08:04:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2660EVVQRXN2 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 08:27:14
|10.000,00
|126D60610MTV7CBG Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|10-06-2026 08:27:40
|10.000,00
|126D60610YTZES8U Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 08:28:27
|10.000,00
|126D60610E6DGHAL Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 08:46:32
|300.000,00
|126D60610M9YZM8Q Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung FT26161733711400
|10-06-2026 08:46:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 08:57:49
|50.000,00
|CT DEN:126T2660EXXZQ8LQ Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 08:58:14
|50.000,00
|CT DEN:126T2660EXYJC6BB Ung ho MS 2026067 be Nguyen Gia Bao
|10-06-2026 08:58:44
|50.000,00
|CT DEN:126T2660EXZ6MCRJ Ung ho MS 2026066 em Lieu Thi Thao Vy
|10-06-2026 09:16:24
|500.000,00
|126D60610G9QAH6M Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161649603672
|10-06-2026 09:30:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
|10-06-2026 09:49:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2660EZXT11FV Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 09:49:38
|200.000,00
|CT DEN:126T2660EZYE3S2N Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 09:50:06
|200.000,00
|CT DEN:126T2660EZZ0W5GE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 09:54:59
|100.000,00
|CT DEN:126T2660F05GLA98 MBVCB.14602745031.188688.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 10:08:35
|500.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 10:16:13
|500.000,00
|ung ho MS 2026.151 (be Nguyen nhu Quynh)
|10-06-2026 10:41:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 11:02:12
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.150 (ba Dang Thi Be Chinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|10-06-2026 11:07:06
|400.000,00
|126D606107STEK8Q IBFT UNG HO MS 2026.148 me con chi PHAM THI DUYEN
|10-06-2026 11:13:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 11:19:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 11:33:29
|200.000,00
|126D60610PK6PM7Q Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161002387064
|10-06-2026 11:33:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|10-06-2026 11:34:27
|100.000,00
|126D606104NGWDAD Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 11:36:28
|2.000,00
|126D60610VQB7DED Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
|10-06-2026 11:43:41
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.150 co dang thi be chinh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|10-06-2026 11:43:42
|100.000,00
|126D60610N3UDFTG Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 11:52:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2660F4R1P9RV Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 11:53:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|10-06-2026 11:54:06
|500.000,00
|PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2026.148 ( me con chi Pham Thi Duyen)
|10-06-2026 11:58:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 11:59:29
|500.000,00
|CT DEN:126T2660F4ZWQS0E Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:06:25
|500.000,00
|CT DEN:126T2660F591D98D Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:10:13
|100.000,00
|126D60610MQHGA4V UNG HO MS 2026148 ME CON CHI PHAM THI DUYEN
|10-06-2026 12:30:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2660F677B2AH Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:33:45
|50.000,00
|126D60610UE86RKE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161633616497
|10-06-2026 12:34:59
|200.000,00
|CT DEN:126T2660F6CRZG0A MBVCB.14605435347.840985.Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh.CT tu 0071001415831 TRAN THE NAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 12:35:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:42:25
|300.000,00
|126D60610FBR2XDQ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:45:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2660F6SAX9N0 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:46:12
|100.000,00
|126D60610S951KUH Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 12:56:04
|1.000.000,00
|126D60610EPE6BVV Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 12:58:33
|10.000,00
|132843517208-0947065564-TRAN YEN NHIEN UNG HO MS 2026148 Me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:10:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:12:12
|200.000,00
|126D60610C3SRK8M Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161503610940
|10-06-2026 13:16:24
|200.000,00
|126D60610EMN94V9 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161302126685
|10-06-2026 13:18:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:21:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2660F85T3WQ9 Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 13:26:33
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
|10-06-2026 13:28:16
|200.000,00
|CT DEN:126T2660F8F522KG Ung ho MS 2026.148
|10-06-2026 13:29:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:31:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|10-06-2026 13:34:17
|200.000,00
|126D60610W7RNCSP Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:35:19
|300.000,00
|126D60610WV2NK2H ung ho ms.2026.148 (me con c Duyen)
|10-06-2026 13:36:03
|20.000,00
|132848072792-0703685312-Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:36:52
|50.000,00
|126D60610H13F9LK Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:38:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2660F8UJADCS Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:40:19
|100.000,00
|126D606107FG8ZXC Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161159269200
|10-06-2026 13:41:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:44:18
|200.000,00
|126D606102CDLVBB Ung ho MS 2026.151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161151934192
|10-06-2026 13:45:15
|10.000,00
|CT DEN:126T2660F93JW1XZ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:51:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 13:51:54
|200.000,00
|126D60610K549QGW Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-13:51:54 6161ASCB02MS8HL4
|10-06-2026 13:56:15
|50.000,00
|CT DEN:126T2660F9J38Z7P Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:02:22
|100.000,00
|126D60610VL1EUXT Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:02:33
|50.000,00
|126D606108HFNTEG Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:04:53
|500.000,00
|CT DEN:126T2660F9VGG7VV Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:08:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2660FA0EPAAU MBVCB.14606628788.542980.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 14:09:37
|200.000,00
|DAO BANG GIANG chuyen tien Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
|10-06-2026 14:09:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:09:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FA25L1ET Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:10:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:11:06
|100.000,00
|126D60610GH0B5QL Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:11:07
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FA3QB90Q Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:13:02
|1.000.000,00
|126D606106KPDD2R Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc FT26161003666788
|10-06-2026 14:15:31
|300.000,00
|CT DEN:126T2660FA9HZCGJ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:16:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FAAHAMX0 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:16:31
|100.000,00
|126D60610R47QG6J Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161770687210
|10-06-2026 14:21:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:21:26
|100.000,00
|126D60610H35R6VE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161827332867
|10-06-2026 14:22:26
|50.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:25:09
|300.000,00
|126D6061083MKVS4 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161095006570
|10-06-2026 14:25:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:28:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:30:01
|200.000,00
|126D606109N629CV Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh FT26161340089927
|10-06-2026 14:31:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FAW903MN MBVCB.14606947977.730668.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 14:37:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:37:53
|200.000,00
|126D60610E7D4499 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:38:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148(Me con chi Pham Thi Duyen)
|10-06-2026 14:39:55
|100.000,00
|CT DEN:990102086336 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:40:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:41:50
|84.000,00
|CT DEN:126T2660FBAA0GCZ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:42:07
|500.000,00
|126D60610NVG143S Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161500245649
|10-06-2026 14:45:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:46:20
|100.000,00
|126D60610F4JHR2S Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 14:47:00
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FBH3CY5B MBVCB.14607183147.873328.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 14:49:01
|100.000,00
|126D60610V2AUS0R Ung ho MS 2026067 be Nguyen Gia Bao
|10-06-2026 14:49:19
|100.000,00
|126D60610BT7GRJK Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son
|10-06-2026 14:49:46
|100.000,00
|126D60610FXLN3B9 Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 14:50:10
|100.000,00
|126D60610Z0BVH72 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 14:53:33
|300.000,00
|CT DEN:126T2660FBRRSKRX Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|10-06-2026 14:55:25
|200.000,00
|ung ho MS 2026.151(be Nguyen Nhu Quynh)
|10-06-2026 15:01:30
|50.000,00
|126D60610HWBT3YN Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 15:04:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:07:52
|50.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:07:53
|200.000,00
|126D6061067Z9FRM Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161060304314
|10-06-2026 15:08:49
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.148 (CHUC BE 1 DOI AN YEN)
|10-06-2026 15:16:06
|50.000,00
|126D60610121FS1U Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen-100626-15:16:06 6161ASCB02MSWRRG
|10-06-2026 15:18:32
|50.000,00
|CT DEN:126T2660FCQRG8QE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:21:31
|300.000,00
|126D60610CKH72L8 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161670987557
|10-06-2026 15:26:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|10-06-2026 15:26:48
|150.000,00
|CT DEN:126T2660FD1P1CPW ung ho ms 2026.151 nguyen nhu quynh
|10-06-2026 15:31:20
|200.000,00
|126D60610NRN0WXK Ung ho ms 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161235563725
|10-06-2026 15:31:27
|2.000.000,00
|126D60610XG0WQDX IBFT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:32:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:32:29
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FD95J2V1 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:34:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FDBJYTXN Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:34:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|10-06-2026 15:36:44
|100.000,00
|ung ho MS 2026.148
|10-06-2026 15:37:15
|500.000,00
|CT DEN:126T2660FDFG27ZD Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:37:20
|100.000,00
|ung ho MS 2026.147
|10-06-2026 15:37:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FDGADQYW MBVCB.14608046709.397194.Ung ho MS 2026146 ba Tran Thi Xuan.CT tu 1022779560 VUONG QUYNH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 15:39:42
|50.000,00
|132862787828-0375335448-Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:42:01
|200.000,00
|CT DEN:126T2660FDMS3YQJ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:44:49
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FDRFEA9J MBVCB.14608167324.471601.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0341007170067 NGUYEN TIEN THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 15:47:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:47:29
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FDUZ2V4N MBVCB.14608207099.499477.Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen.CT tu 0111000358250 HUYNH GIA HAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 15:47:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.148 (me con chi Pham Thi Duyen)
|10-06-2026 15:48:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:54:08
|200.000,00
|126D60610CGPGXAA Ung ho MS 2026148
|10-06-2026 15:54:45
|100.000,00
|126D60610KBFRF0L Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161846145006
|10-06-2026 15:55:41
|300.000,00
|CT DEN:126T2660FE5TQARQ Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:56:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 15:57:05
|30.000,00
|126D60610CLTAKE3 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161041103877
|10-06-2026 15:57:35
|100.000,00
|126D60610CJ3KZTR Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 16:09:03
|200.000,00
|126D60610BZ5FJV2 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 16:09:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FEPTQDE7 MBVCB.14608608375.744853.Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh.CT tu 0021001803397 HOANG TUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 16:20:15
|50.000,00
|MS 2026.148
|10-06-2026 16:21:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 16:24:04
|200.000,00
|126D60610YU7Q7DL ung ho MS 2026.148 me con chi Pham Thi Duyen FT26161960022090
|10-06-2026 16:26:08
|500.000,00
|126D60610QNYHK9U Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 16:30:09
|300.000,00
|CT DEN:126T2660FFHB60FT Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 16:38:35
|2.000.000,00
|CT DEN:126T2660FFUFJ7BW Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 16:46:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 17:09:58
|300.000,00
|ung ho MS2026.146(ba Tran Thi Xuan)
|10-06-2026 17:11:17
|500.000,00
|ung ho MS2026.147(Xuan Nam Xuan Phuc)
|10-06-2026 17:13:10
|300.000,00
|ung ho MS2026.142(be Ngo Phi Phuoc Hung)
|10-06-2026 17:25:02
|500.000,00
|CT DEN:126T2660FHMT3R14 Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 18:02:08
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 18:03:38
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026150 ba Dang Thi Be Chinh
|10-06-2026 18:03:46
|300.000,00
|CT DEN:126T2660FK4XZ4ZE Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 18:05:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|10-06-2026 18:06:30
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026145 em Vang Viet Hung
|10-06-2026 18:08:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.151 (be Nguyen Nhu Quynh)
|10-06-2026 18:09:09
|500.000,00
|Ung ho MS 2026142 chau Ngo Phi Phuoc Hung
|10-06-2026 18:10:14
|70.000,00
|CT DEN:126T2660FKDGGKGT MBVCB.14611449152.552190.gd,QM va NM ung ho MS 2026.151 Nguyen Nhu Quynh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 18:14:10
|70.000,00
|CT DEN:126T2660FKJPEXTH MBVCB.14611548256.614363.gd,QM va NM ung ho MS 2026.150 Dang Thi Be Chinh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 18:18:41
|300.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 18:19:54
|70.000,00
|CT DEN:126T2660FKS8X563 MBVCB.14611680951.703732.gd,QM va NM ung ho MS 2026.143 Bui Huong Tra.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-06-2026 19:08:14
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026. 151 ( be nguyen nhu quynh )
|10-06-2026 21:27:05
|200.000,00
|132916827482-0764849871-Ung ho MS 2026147 Xuan Nam Xuan Phuc
|10-06-2026 21:27:26
|100.000,00
|132916978186-0764849871-Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 21:30:10
|50.000,00
|126D60610NJHQHDN Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 22:14:11
|100.000,00
|CT DEN:126T2660FUVMX1XG Ung ho MS 2026151 be Nguyen Nhu Quynh
|10-06-2026 22:44:31
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.147 chau xuan nam. xuan phuc.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|10-06-2026 23:03:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
|10-06-2026 23:21:16
|200.000,00
|CT DEN:126T2660FXG7DPNH Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen
Báo VietNamNet