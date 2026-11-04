Dưới dây là danh sách các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo trong 10 ngày đầu tháng 10/2026.

Trong 10 ngày đầu tháng 10/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.181.396.905 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo. Dưới dây là danh sách các cá nhân và đơn vị ủng hộ.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16322710957.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 264 LE XUAN THIET.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16322695066.Chuyen tien ung ho.CT tu 0291000274287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#02009704881001223712202664c9692272.5388.10705.223633 01/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488100122141220263gkk652944.5387.49969.221412 01/10/2026 500.000,00 6274IBT1i1QWS6GG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261001.221152.100017008.NGUYEN VAN TAP.970432 01/10/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:giup do chau le minh hy#SP#020097040510012207032026RXYU003663.5388.28195.220703 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1k28APBT8.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275334207242.20261001.220613.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16322400222.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet)#SP#020097041510012200132026Sxcj634750.5388.4414.220013 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16322354887.ung ho ms 2026.256 em bui hoang minh vu.CT tu 1027206960 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16322324330.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ho MS 2026.264(gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 6274IBT1k28AVB4C.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26274359477000.20261001.214617.6688899888.TRUONG THI HUE.970407 01/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488100121454720265wlg588060.5189.48775.214547 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16322176595.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0561000598988 DUONG XUAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 6274SGTTW2YSQ1I1.IBFT LTAT - NCHCCCL.20261001.213834.040078733881.LE THI AN THUY.970403 01/10/2026 50.000,00 6274IBT1k28ASI4T.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26274003898887.20261001.213825.19035467843019.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407 01/10/2026 10.000,00 6274TPBVI2F3E7WP.MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).20261001.213704.02935403901.LE THI BE DAO.970423 01/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097040510012132212026KYEG007168.5389.92092.213221 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1k28A1ZVV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26274200843625.20261001.212603.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407 01/10/2026 100.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc em den truong#SP#020097042210012125492026DFSJ335369.5387.61782.212550 01/10/2026 100.000,00 6274TPBVI2F3E1MH.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).20261001.212301.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 01/10/2026 50.000,00 6274MCOBQ2CT4BJZ.Ung ho ms2026.263.20261001.212013.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 01/10/2026 200.000,00 QR - 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264.20261001.185813.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 01/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422100118565020260UYK730293.5189.3172.185651 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16319301237.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16319291795.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16319294132.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048810011844542026mgpu859915.5390.11762.184454 01/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16319031947.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0371000435876 DANG THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042210011839012026JWZM429956.5189.65681.183902 01/10/2026 300.000,00 6274SGTTW2YX327C.IBFT Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.183159.061277069999.NGUYEN HOANG TRANG.970403 01/10/2026 200.000,00 6274VNIB02WP7FZ1.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.20261001.182502.612798888.PHAM QUYNH TRANG.970441 01/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149507789563.20261001.149507789563-0778757656_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach 01/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048810011821452026roe2744339.5387.35033.182145 01/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048810011821382026o3td743790.5189.33695.182138 01/10/2026 1.500.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048810011817102026znwu725593.5389.99822.181629 01/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048810011812412026ipfn707117.5189.65981.181200 01/10/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040510011806352026JQ7L030071.5389.19573.180554 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488100118020220260984662926.5388.84315.180202 01/10/2026 300.000,00 6274IBT1k285HDKE.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26274618032149.20261001.175635.19037692913010.VND-TGTT-NGUYEN HUU THUAT.970407 01/10/2026 100.000,00 6274SGTTW2YXXB5B.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.254 anh Duong Chang.20261001.175510.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k2855GGI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26274904004505.20261001.173538.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16317617969.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16317509246.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16317422365.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16317412717.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16317398084.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 500.000,00 MBVCB.16317227429.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0021000537331 LAM THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16316926009.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1k28Y3FQF.Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang FT26274835461000.20261001.165030.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097042210011646352026SORR822564.5390.91298.164635 01/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149488208571.20261001.149488208571-0854076607_Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01/10/2026 50.000,00 6274IBT1k28Y65LQ.MS 2026.254. NammoPhatBonSuThichCaMauNi FT26274036066956.20261001.163451.19032808019019.VND TKTT HOANG THANH NHUNG.970407 01/10/2026 2.000.000,00 6274ABBKP21ZYDDJ.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20261001.163240.0904097071.NGUYEN THI KIM OANH.970425 01/10/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7DC441CNH2.20261001.ZP7DC441CNH2 Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k28YBG45.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26274191427387.20261001.161645.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1aJWYDH1U.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.161348.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16316112632.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0341007166686 LE TIEN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 20.000,00 ungho#SP#020097042210011606452026SK3V838871.5387.15444.160646 01/10/2026 50.000,00 6274VNIB02WPUS89.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20261001.160631.032153251.NGUYEN THI KIM ANH.970441 01/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-011026-15:56:47 1Orp054909#SP#0200970416100115564720261Orp054909.5388.48114.155648 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970422100115551720269LVV285601.5189.38707.155518 01/10/2026 60.000,00 6274IBT1iJNN8NEG.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20261001.155204.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432 01/10/2026 60.000,00 6274IBT1iJNN8H8Y.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20261001.155050.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432 01/10/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-011026-15:47:04 ywfr500694#SP#020097041610011547042026ywfr500694.5389.86106.154704 01/10/2026 30.000,00 MBVCB.16315714909.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16315666267.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16315615762.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16315442752.Ung ho chuong trinh: Nang buoc toi truong.CT tu 9912553964 NGUYEN TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970422100115252220264U2L163493.5387.52388.152523 01/10/2026 10.000,00 6274MSCBD2PF15DL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261001.152449.0960131868888.NGO SY ANH.970422 01/10/2026 10.000,00 6274IBT1k28PX4W9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26274154746581.20261001.152127.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407 01/10/2026 10.000,00 6274IBT1k28PXPAF.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26274836351280.20261001.152108.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407 01/10/2026 20.000,00 6274IBT1k28PXCFD.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26274688983797.20261001.152016.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1k28P33UB.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26274311605905.20261001.151930.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407 01/10/2026 500.000,00 MBVCB.16315335350.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16315252368.Ung ho MS 2026.264(gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 6274SGTTW2YXFRYN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261001.151553.060243390179.Doan Xuan Hoang.970403 01/10/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810011507182026gjlk858619.5388.45221.150718 01/10/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.263 Le Minh Hoang#SP#020097048810011502122026su3r840921.5387.15771.150213 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16315079103.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7972747348 CHU THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16315010999.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040510011449152026SMCZ054656.5390.38191.144834 01/10/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810011448562026mxi5796295.5389.36388.144818 01/10/2026 10.000,00 MBVCB.16314777550.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 150.000,00 Chuyen tien chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810011434312026myg1749682.5390.49895.143431 01/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040510011431002026VF93077029.5388.30108.143100 01/10/2026 500.000,00 TRAN THI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.260 ung ho 3 chau mo coi o Bac ninh#SP#02009704881001142640202635m1723560.5189.4779.142640 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k28PPCIT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26274077939952.20261001.142448.19024243975015.VND-TGTT-NGUYEN DINH HAU.970407 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1aJWY1JYF.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.264 ( gd ong Le Xuan Thiet).20261001.141552.000000206412.VU THI MY DUNG.970433 01/10/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026 263#SP#020097048810011411542026mj9r678266.5388.20708.141113 01/10/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho MS 2026 264#SP#020097048810011410522026jvd2675082.5390.15534.141052 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16314350943.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491000161270 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k28PSGHF.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26274204968739.20261001.140147.19034920419014.VND-TGTT-NGUYEN THI LAM UYEN.970407 01/10/2026 20.000,00 MBVCB.16314252470.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 2.000.000,00 6274IBT1k28PCJ5D.Ung ho MS 2026.254 Gia dinh anh Duong Chang FT26274601467404.20261001.134903.19034434892018.VND-TGTT-HUYNH MINH QUANG.970407 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#02009704221001134640202699GM247174.5390.82950.134641 01/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048810011345552026djyv602057.5189.80148.134555 01/10/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.264 GIA DINH ONG LE XUAN THIET-011026-13:45:29 NVIq560197#SP#020097041610011345292026NVIq560197.5387.76797.134448 01/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405100113401620264RMZ084213.5189.48427.134016 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16313912938.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1064451630 NGUYEN VAN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810011324412026o3sb542813.5189.65635.132441 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k28UTGQW.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26274959058492.20261001.131437.5109588888.NGUYEN THU HUONG.970407 01/10/2026 50.000,00 6274IBT1k28UTBJ9.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT26274036754673.20261001.131418.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048810011309332026zhh6502414.5389.84963.130933 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16313331397.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16313299964.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1025922675 CHU XUAN LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16313194457.Ung ho 2026.195.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16313171232.Ung ho 2026.188.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16313156852.Ung ho 2026.178.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16313141794.Ung ho 2026.177.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16313131975.Ung ho 2026.169.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.264 Gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097048810011231222026wdzw391555.5388.67973.123122 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048810011229082026d389383896.5388.54126.122908 01/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970405100112224920267JQL031798.5387.12326.122249 01/10/2026 30.000,00 MBVCB.16312770881.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 6274IBT1k288RVHI.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26274050509384.20261001.114656.19039988066014.NGO XUAN HIEU.970407 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16312282249.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048810011139402026gluz179646.5189.98826.113940 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1k288TQZ4.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26274809264478.20261001.113625.19032384186998.VND-TGTT-LE THI KIM.970407 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16311989752.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.264( gia dinh ong Le xuan Thiet).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16311930514.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16311849814.Ung ho MS 2026.254.CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 6274MCOBQ2CJDKDN.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20261001.111636.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k2884RPE.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26274501060808.20261001.111252.19032570789015.VND-TGTT-TRAN THI NHAT THU.970407 01/10/2026 50.000,00 MBVCB.16311668439.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311351166.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311347716.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311354002.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311302771.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311291107.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16311295069.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311287389.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311284259.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311276975.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311262192.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311252289.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042210011042012026G8HF625207.5388.95798.104120 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311226537.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 500.000,00 MBVCB.16311210747.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311200904.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311205294.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16311191422.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16311172458.ung ho Le Xuan Thiet.CT tu 0421003711668 NGUYEN MAI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 500.000,00 6274IBT1k28891DC.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26274633022074.20261001.103737.67668687.VU THI QUYNH HA.970407 01/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048810011036532026w4e9912178.5390.63030.103612 01/10/2026 10.000,00 6274MCOBQ2CJHQER.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.103137.04386014687986.DINH TAT THANH.970426 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16311066211.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149433195355.20261001.149433195355-0912299063_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01/10/2026 400.000,00 Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong em Nguyen Quang Huy cac em HSSV hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien giupnguoi lam viectot giupnuoc#SP#020097042210011021592026X72W193188.5388.68931.102159 01/10/2026 500.000,00 MS 2026.261-011026-10:19:59 DF6I445093#SP#020097041610011020002026DF6I445093.5389.57451.102000 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16310895739.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1020333062 NGUYEN SONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 500.000,00 MS 2026.264-011026-10:18:52 HCC1792261#SP#020097041610011018522026HCC1792261.5388.50376.101852 01/10/2026 200.000,00 6274TPBVI2F9JJ9G.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20261001.101846.00402667001.NGUYEN THI THANH VAN.970423 01/10/2026 20.000,00 gui ms 2026 264#SP#020097042210011018392026ZJ4Q901127.5389.49696.101758 01/10/2026 2.000,00 6274IBT1fJM1N6FN.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).20261001.100958.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1iJNX3LGS.LE THI HOA chuyen tien 2026 264 gia dinh ong LE XUAN THIET.20261001.100935.247529918.LE THI HOA.970432 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042210011008212026LL2U801500.5390.88053.100822 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1d14PQMSN.Ung ho Ms 2026254 gd anh Duong Chang.20261001.100803.970422Jada0e3000000000c44313.MBBANK IBFT.970422 01/10/2026 300.000,00 6274SGTTW2YV9VPF.IBFT ung ho MS 2026.264. gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.100532.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16310560174.ung ho MS 2026.259(em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16310530466.ung ho MS 2026.260( 3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16310497986.ung ho MS 2026.263(em Le Minh Hoang).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 LE VAN THANH chuyen tien 2026 264 gia dinh ong le xuan thiet#SP#020097042210010949142026BNCE272294.5388.74362.094836 01/10/2026 300.000,00 6274TPBVI2F98MBS.chuyen tien ung ho MS 2026.254 (gia dinh a Duong Chang).20261001.094216.06892598668.DO HOAI THONG.970423 01/10/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097041510010940532026HAG3462217.5390.27706.094053 01/10/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097042210010939352026KOUU909389.5387.20595.093855 01/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970422100109382520261BB1724150.5388.15322.093826 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1iJNXZN6K.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.093543.0964263333.NGO NGOC LINH.970432 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16310213822.Chuyen tien ung ho ms 2026 264 ong Le Xuan Thieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 01/10/2026 500.000,00 MBVCB.16310142542.ung ho MS2026.264(gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0181003633272 DINH NU THUY MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 119.000,00 6274VNIB02W7RR6Y.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Khanh Huyen 0772327546.20261001.092735.382019999.NGUYEN THI KHANH HUYEN.970441 01/10/2026 100.000,00 6274ABBKP21T2J41.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.091953.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425 01/10/2026 100.000,00 UNG HO 2026.264 GIA DINH ONG LE XUAN THIET-011026-09:18:31 QIPE532504#SP#020097041610010918312026QIPE532504.5390.12229.091831 01/10/2026 100.000,00 6274VNIB02W7ZKA4.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.091751.557228.HA THI PHUONG MAI.970441 01/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097041510010916262026TuKY372358.5389.2017.091626 01/10/2026 500.000,00 6274IBT1aJWPKXPM.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20261001.091408.109592888888.TRAN THI HAI AU.970433 01/10/2026 50.000,00 NGUYEN THI VAN chuyen tien NCHCCCL#SP#02009704221001091304202628K9991232.5388.84490.091305 01/10/2026 50.000,00 6274MCOBQ2CJSLIW.Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).20261001.090053.03101010965538.HOANG VIET.970426 01/10/2026 500.000,00 6274VNIB02W7JPZ3.Ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang).20261001.090046.081656333.NGUYEN THI THAO.970441 01/10/2026 500.000,00 MBVCB.16309728292.NGUYEN QUOC DONG chuyen tien.CT tu 1975566666 NGUYEN QUOC DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.264 GIA DINH ONG LE XUAN THIET-011026-08:58:20 LBde381108#SP#020097041610010858202026LBde381108.5387.16086.085820 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16309626224.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16309584866.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 6274MCOBQ2CJX32V.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.084807.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426 01/10/2026 100.000,00 MBVCB.16309505546.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 264 GIA DINH ONG LE XUAN THIET-011026-08:42:23 VTFD855649#SP#020097041610010842232026VTFD855649.5189.44982.084142 01/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097042210010835142026AC16218140.5189.16089.083515 01/10/2026 200.000,00 Ung ho2026.264#SP#020097041510010828562026HHI7212462.5390.90383.082815 01/10/2026 200.000,00 6274IBT1iJNXYFP6.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20261001.082314.0396951192.DO THI DOAN.970432 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16309184596.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0411001068745 VU TIEN KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 10.000,00 6274TPBVI2F9AT2I.quyen gop.20261001.081417.01572346001.VO THANH PHU.970423 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097048810010812482026qyqg388012.5387.24989.081248 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16309042105.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 119.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7DC43V3UHO.20261001.ZP7DC43V3UHO ung ho quy bao VN 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1aJWPA8SN.ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.080441.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16308715555.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.264-gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097040510010737482026NBYT003395.5390.91944.073748 01/10/2026 5.000.000,00 MBVCB.16308327448.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 5.000.000,00 MBVCB.16308314919.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 MBVCB.16308173895.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048810010700032026j10v093055.5389.52916.070004 01/10/2026 500.000,00 MBVCB.16307814517.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so Ms 2026.263( em Le Minh Hoang).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 15.000,00 MBVCB.16307717601.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.253 (og Hoang Van Thach).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970488100105424120260u0w872164.5389.69819.054242 01/10/2026 20.000,00 ung ho ma so 2026263 em le minh hoang#SP#020097048810010539142026ak0t867524.5390.67157.053914 01/10/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488100105371520262dmh864926.5387.64474.053715 01/10/2026 22.000,00 MBVCB.16307355403.NGO QUANG VINH chuyen tien ung ho chuong chinh (Nang Buoc toi truong)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 100.000,00 6274IBT1k28VKRB7.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26274036447900.20261001.051416.1977246868.NGUYEN THI PHUONG THUY.970407 01/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi-011026-02:57:10 tuMU901490#SP#020097041610010257102026tuMU901490.5390.84285.025710 01/10/2026 15.000,00 MBVCB.16306952060.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 300.000,00 MBVCB.16306866106.ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 1039092833 TRAN THUY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 15.000,00 MBVCB.16306810268.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422093023293320269A4U867393.5189.54466.232934 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k2838FAR.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276041811270.20261002.230934.2828366388.HOANG THI NU.970407 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16339245906.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0031000274214 DAO THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 6275VNIB02EYGIXE.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261002.230428.098388888.NGUYEN TRUONG GIANG.970441 02/10/2026 15.000,00 MBVCB.16339197709.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.262 (og Do Van Menh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1aJWBIDRY.ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang.20261002.225625.00200014126524.DANG THI THIN.970440 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16339172320.VY THI HOI chuyen tien.CT tu 1028383302 VY THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16339174537.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001085258 NGO THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16339158127.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 NGUYEN THI TUYET chuyen tien ung ho MS 2026.265#SP#020097042210022253322026W5BI713422.5387.45188.225333 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k283V38S.Ungho MS 2026.265 FT26276690094053.20261002.225226.19024506996012.VND-TGTT-NGO THANH TU.970407 02/10/2026 10.000,00 6275IBT1i1Q9S3TX.Nang buoc den truong.20261002.224727.0364322988.PHAN THI HONG TUOI.970432 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1i1Q9SF2W.Ung ho chau Tran duc thang.20261002.224653.114484989.NGUYEN THI THAO TRINH.970432 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16339097792.2026.265 (Em Tran duc Thang) .CT tu 0491000060009 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16339077361.Ung ho MS 2026 .265 (Tran Duc Thang).CT tu 0011002278469 LE THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022240272026ZQYV787269.5387.20754.224028 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16339075847.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9383945792 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 15.000,00 MBVCB.16339052900.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1Q9S1G7.Con Hoang Minh Ung ho MS 2026265.20261002.223823.161575089.CU THI THU PHUONG.970432 02/10/2026 200.000,00 6275VNIB02EYEB19.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.223559.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441 02/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149727946591.20261002.149727946591-0357177984_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265#SP#020097041510022233392026ZTKE883629.5390.5992.223339 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16338984565.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0301000400088 PHUNG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275VNIB02EYWGVF.ung ho ms 2026.265 em tran duc thang.20261002.222818.003129302.DOAN THI THAM.970441 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k283C66D.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26276730851102.20261002.222729.13324242341014.VND-TGTT-NGUYEN THANH CONG.970407 02/10/2026 200.000,00 NGUYEN THI HAU Chuyen tien uh ms 2026.265 e TRAN DUC THANG#SP#0200970488100222271120260glk773255.5390.92511.222711 02/10/2026 68.000,00 6275TPBVI2FDRVER.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.222300.20021908666.NGUYEN TRUNG HIEU.970423 02/10/2026 300.000,00 6275SGTTW2Y3LVZZ.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.222209.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403 02/10/2026 150.000,00 MBVCB.16338928937.Ung ho MS 2026.265 ( Em Tran Duc Thang).CT tu 0281000288890 DUONG THI THUY SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 6275SGTTW2Y3LR8Q.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.221837.060276110279.HUYNH NAM HUNG.970403 02/10/2026 20.000,00 MBVCB.16338852266.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k283QUUD.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276538548073.20261002.221003.19024670086019.VND-TGTT-LE THUY DUONG.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k283QMVZ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276771160602.20261002.220942.19032153253013.VND-TGTT-VU THI THANH HOA.970407 02/10/2026 50.000,00 6275ORCOQ2CZEGCX.THI SE RAY VO THA chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20261002.220937.0357387404.THI SE RAY VO THA.970448 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022207082026V1DA977547.5390.39298.220709 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28FN4S6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276123008910.20261002.220656.2793121283.HO TIEN LONG.970407 02/10/2026 1.000.000,00 6275IBT1k28FRKW6.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26276922211900.20261002.220346.19030668069018.VND-TGTT-NGUYEN THI HAO.970407 02/10/2026 10.000,00 MBVCB.16338722781.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022200592026OO8I516222.5390.19832.220100 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810022159322026g1nc714305.5388.16094.215932 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16338699744.MAI ANH ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0441000641011 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 Ung ho Ms 2026.265 Em tran duc thang#SP#0200970488100221574720260b5u710226.5387.10355.215747 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970405100221574420261444086495.5389.10256.215744 02/10/2026 500.000,00 6275ASCB02EY4TDL.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-21:57:01 6275ASCB02EY4TDL.20261002.215702.6968368.NGUYEN PHUC TRONG HIEU.970416 02/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16338677264.Gia dinh Sumax ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0021000601952 PHAM NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 20.000,00 6275IBT1k28F3Y2K.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276686302990.20261002.215608.19076607973013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407 02/10/2026 100.000,00 6275SHBAP21UXJRZ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.215608.0975030693.DINH ANH TUNG.970443 02/10/2026 118.387,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022155182026CUAY254957.5390.853.215518 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1fJMDW9A8.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.215506.7063560919.ADD INFO.999888 02/10/2026 1.000.000,00 6275IBT1k28F31QC.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276417310871.20261002.215457.19033798115010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRAM.970407 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510022154492026M5AB078683.5387.146.215449 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1Q9WNF8.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.215258.9316268893.NGUYEN THI KIM DUNG.970432 02/10/2026 200.000,00 6275VCBCW2Y32KGA.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.215204.1047041008625.VU NHU MINH NGUYET.970454 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28FLES5.Ung ho Ms 2026.265 em Tran Duc Thang FT26276023363018.20261002.214711.456688899999.HOANG DINH HUNG.970407 02/10/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970405100221443120261AIG049303.5387.62680.214431 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28FHZX5.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276574081228.20261002.214415.19050434677015.VND-TGTT-KHONG THI THANH NGA.970407 02/10/2026 300.000,00 6275ASCB02EYRY5E.GD MAI HUY HOAN UH NANG BUOC DEN TRUONG-021026-21:42:17 6275ASCB02EYRY5E.20261002.214217.43150017.MAI TUONG VY.970416 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16338514665.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001135901 VO THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:VO THI BICH TRAM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040510022138422026C7EM031208.5390.39945.213801 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28FEAXY.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276059036889.20261002.213430.19034043894016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN GIANG.970407 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16338328925.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang Mong con mau khoe va binh an.CT tu 0451000233280 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28F7DQ8.LUU CAM TIEN chuyen ung ho MS 2026.265 em TRAN DUC THANG FT26276690777091.20261002.212742.2333343.LUU CAM TIEN.970407 02/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510022126072026K8CD088347.5390.89345.212607 02/10/2026 100.000,00 6275ASCB02EYT947.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-21:25:42 6275ASCB02EYT947.20261002.212542.6269757.DOAN LAN HUONG.970416 02/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:chucbanvumaukhoelai#SP#0200970405100221254220261HJH086834.5388.86807.212542 02/10/2026 400.000,00 6275IBT1i1Q2RQEJ.ZP262750990140 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.212431.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16338270204.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1025729316 PHUNG THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16338246833.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16338228327.Ung Ho MS 2026.264.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 20.000,00 MBVCB.16338226573.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16338212278.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9327610239 VO THI TUYET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28FB4GW.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276922041465.20261002.211719.19050021715016.VND-TGTT-NGUYEN BAO TIN.970407 02/10/2026 100.000,00 6275SHBAP21UG3F6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.211625.0967554852.NGUYEN THI HUONG.970443 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810022112002026yphj576931.5387.22932.211200 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810022110222026l56r571345.5388.15964.211022 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#02009704051002210556202626LZ010796.5390.95045.210556 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28FIHJI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275399328146.20261002.210059.10824138992013.VND-TGTT-DO THI MAI HOA.970407 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28FI6BB.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275216626258.20261002.210051.9993081098.VUONG KHANH LINH.970407 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16337870055.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.265#SP#020097040510022056272026UD9S070866.5390.47397.205627 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28FM9KZ.Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275080534231.20261002.205619.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28FVXE5.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275716429240.20261002.205534.14023827645012.VND-TGTT-LE DUY DIEN.970407 02/10/2026 200.000,00 6275ASCB02EYMUCF.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-20:54:20 6275ASCB02EYMUCF.20261002.205420.868989888888.DANG MINH TU.970416 02/10/2026 100.000,00 DOAN VAN DUNG Chuyen tien ung ho ms 2026265 e Tran Duc Thang#SP#020097048810022054202026tols514358.5387.36094.205420 02/10/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Tran Duc Thang ms 2026.265#SP#020097042210022053042026XZIN949618.5390.29817.205304 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28FD7W6.Ung ho MS 2026.265 em tran duc thang FT26275039640060.20261002.205146.19022660108021.VND-TGTT-NGUYEN PHUOC THU TRANG.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28FSXMQ.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26275639281165.20261002.204949.7887199999.NGUYEN HUNG TUAN ANH.970407 02/10/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149713085027.20261002.149713085027-0914674782_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16337650679.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0451000366215 NGUYEN MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810022040522026r5td462520.5189.62697.204010 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022040192026O7F7537613.5388.59375.204020 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16337592369.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0011001679338 DUONG KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16337570247.Ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang).CT tu 0831000181194 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28F1443.Ung ho MS 2026.265 Tran Duc Thang FT26275297880705.20261002.203753.19032601469014.VND-TGTT-NGO THI HIEN.970407 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510022037382026WGTG084672.5390.43815.203738 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16337534106.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 60.530,00 MBVCB.16337528790.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1013096118 TRIEU MI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28FJD8I.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275079113587.20261002.203418.8869606273.NGUYEN MAI ANH.970407 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16337483133.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16337459905.Ung ho MS 2026.265.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28FW2TP.giup do e tran duc thang FT26275276828186.20261002.203122.19033827948019.VND-TGTT-NGUYEN HAI CHAU.970407 02/10/2026 58.000,00 6275IBT1i1Q2EAVQ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.203045.0378052826.VO TRUNG HIEU.970432 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28FQIDL.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275243897274.20261002.202909.19034124471012.VND-TGTT-TRAN HONG GAM.970407 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810022028552026hiso414900.5390.93722.202813 02/10/2026 10.000,00 6275IBT1k28TNJYY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26275806164070.20261002.202545.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407 02/10/2026 15.000,00 MBVCB.16337348428.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 HA TIEN DUNG chuyen tien ung ho em thang MS 2026.265#SP#020097042210022025202026OHJL129335.5389.72911.202439 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022025162026D4WE732056.5389.72712.202517 02/10/2026 100.000,00 6275VNIB02EY1E93.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20261002.202442.068704060220424.NGUYEN THI THU THUY.970441 02/10/2026 200.000,00 6275SGTTW2Y9NXMS.IBFT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20261002.202114.060174244270.PHAM QUANG THU.970403 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16337242390.mong con mau khoe.CT tu 0351000465638 NGUYEN THI THU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810022018322026cpyx371780.5388.33105.201833 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16337216503.LE THUC THIEN chuyen tien mong chau khoe manh .CT tu 0161000250990 LE THUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28T3JDI.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275444303196.20261002.201739.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407 02/10/2026 100.000,00 6275SGTTW2Y9NTIU.IBFT ung ho ms 2026.265 em Tran Duc Thang.20261002.201732.024914071996.DO THI LUONG.970403 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16337161607.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0421003999716 NGUYEN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1k28TF9KW.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275109700403.20261002.201521.11124104310012.VND-TGTT-PHAM THI THANH THUY.970407 02/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510022014042026qIbJ459060.5387.5200.201404 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16337134337.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9862148345 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16337122390.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1i1Q2G8WI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.201158.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#02009704221002201126202677BL393362.5387.89217.201127 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1aJWBCI1X.ung ho MS 2026 264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261002.200958.0902115211.DOAN HAI DANG.970437 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28THHEJ.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275302240712.20261002.200853.19070039676019.VND-TGTT-MAI THANH BINH.970407 02/10/2026 2.000,00 MBVCB.16337035050.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022007592026LEGV864687.5189.67789.200759 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1aJWBCS9S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261002.200749.0902115211.DOAN HAI DANG.970437 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16337007756.ung ho ms 2026265 be Tran Duc Thang.CT tu 0511000431356 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 150.000,00 MBVCB.16337005072.Ung ho Ms.2026.259 (Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28TZZDM.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275806093612.20261002.200607.19036618237015.VND-TGTT-NGO MINH THANG.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022005042026T59J518846.5390.50495.200504 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28T6LR7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26275401946023.20261002.200343.9681121986.PHAN THANH NGUYEN.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16336887702.Ung ho MS2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 1018879481 BUI THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021959592026CUD7094182.5387.18620.195959 02/10/2026 1.000.000,00 6275IBT1k28TEWTU.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275037345207.20261002.195903.19128455555555.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CHUNG.970407 02/10/2026 50.000,00 6275MSCBD2PW63C8.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.195901.96666666638888.LUU VAN CUONG.970422 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16336855529.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0061000649066 PHAM THI HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100219583420266rav286901.5389.10279.195834 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28TKEW5.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275565638438.20261002.195803.10524412388019.VND-TGTT-TRAN DIEP CHAM.970407 02/10/2026 48.000,00 6275IBT1k28TK5X2.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275307694506.20261002.195735.1081079202207.NGUYEN MINH CHAU.970407 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16336816073.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9912062904 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16336782074.ung ho MS 2026.265 em tran duc thang.CT tu 0451001395700 TRAN NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 20.000,00 6275IBT1k28T7U99.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275716209428.20261002.195436.777335888888.NGUYEN LAN ANH.970407 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021954162026gwlx268738.5389.84248.195417 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100219540320264PKL933383.5387.81626.195403 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021953272026l39l265334.5389.78610.195328 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021953192026V2T0608275.5388.77429.195319 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1i1Q2BWAN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.195237.40413103.NGUYEN THI KHANH AN.970432 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021948222026R5LV532159.5390.47035.194822 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16336625112.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0491000091645 CAO NGOC MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28T42W9.Ung ho MS 2026.265 FT26275488709007.20261002.194601.19031670079019.VND-TGTT-HOANG MINH TRANG.970407 02/10/2026 300.000,00 6275PGBLP21UJSGA.Ung ho MS 2026.265 (Em Tran Duc Thang).20261002.194559.7627040129404.NGUYEN VAN CUONG.970430 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28TBAJ6.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275371377564.20261002.194428.19032676484019.VND-TGTT-NGUYEN QUY TIEN.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28TB4WJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26275214458102.20261002.194423.19032294628886.VND-TGTT-DINH TUYET NGA.970407 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1i1Q2YV6F.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261002.194236.165745779.NGUYEN PHAM QUOC HUNG.970432 02/10/2026 500.000,00 6275VNIB02EYLI63.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.194108.607704060064419.DINH NGUYEN BICH THAO.970441 02/10/2026 15.000,00 MBVCB.16336511861.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.264 (gia dinh Ong Le Xuan Thiet)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100219391420263755203017.5387.87828.193914 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100219384620265DHT120479.5388.85081.193804 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28TU3AB.ung ho ms duc 2026256 tran duc thang FT26275104215055.20261002.193500.19034212042016.VND-TGTT-DINH THI HONG.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100219345720261C8F107289.5189.61449.193457 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1Q2UXCC.Ung ho MS 2026265 Tran Duc Thang.20261002.193455.2626081986.DINH THI XUAN.970432 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28TUBVU.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275598625586.20261002.193401.19036490461014.VND-TGTT-LAI THI NGUYET.970407 02/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149701034405.20261002.149701034405-0563113256_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1Q2U7I1.3ae Quang Hieu Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.193319.80296061.NGUYEN THI THANH HAI.970432 02/10/2026 100.000,00 6275VNIB02EY273P.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.193309.383888833.NGUYEN HONG SON.970441 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28TUC44.ung ho ma so 2026.265 e Tran Duc Thanh FT26275766340478.20261002.193303.19037607086011.VND-TGTT-TRAN DUY TAN.970407 02/10/2026 100.000,00 6275VNIB02EY2Z73.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.192817.036748842.BUI THI THU LAM.970441 02/10/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021926442026lgrh146279.5388.6859.192644 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16336236213.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1973271530 DANG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021926082026bawp143490.5189.3092.192608 02/10/2026 100.000,00 6275TPBVI2FDA4A8.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.192533.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16336163579.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9937828699 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1aJWBWHVZ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.192210.230001060000020.PHAM THI BICH TRAM .970409 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1Q2IGS9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.192202.119542499.DUONG TU ANH.970432 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16336157616.ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0691000327685 LE CHAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021918482026cv2t109403.5389.55231.191848 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16336089994.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0121000748783 HOANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275ASCB02ELPU7M.UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-19:12:17 6275ASCB02ELPU7M.20261002.191217.206269949.NGUYEN NHAT VU.970416 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100219121620268VBY502003.5189.11597.191216 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100219095820261T8M579497.5388.96339.190959 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021909432026nzu9067623.5387.95359.190943 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16335883367.Ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang ).CT tu 1017638096 NGUYEN MINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.265#SP#020097048810021904182026uagt042354.5189.58604.190337 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16335779814.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0071001022077 PHAM THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488100218594920263va7021597.5389.27610.185949 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16335644353.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011001095691 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 6275TPBVI2FDYZKQ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.185542.11130111985.NGUYEN DINH TY.970423 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021855252026GHM4034727.5189.99017.185525 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100218552520266kcl000042.5389.98115.185525 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16335614068.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0301000343674 LE DUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 40.000,00 6275SGTTW2Y9SWRA.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.185349.020096616989.NGUYEN DANG MINH.970403 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097048810021853172026sg3t989350.5387.84185.185239 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335581600.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9942932198 DINH HIEU NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275TPBVI2FDY18H.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.185304.09136831668.DOAN MINH THUY.970423 02/10/2026 200.000,00 6275SGTTW2Y9SFXN.IBFT Ung ho MS 2026.265.20261002.185211.060387554250.LE THI THUY VY.970403 02/10/2026 500.000,00 6275VNIB02EL6MVH.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.185210.923081998.HOANH THI BICH HANH.970441 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16335540444.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001323915 TON NU TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275ASCB02EL6219.UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-18:51:08 6275ASCB02EL6219.20261002.185108.261610789.PHAM TRA MI.970416 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100218503920267fb4976676.5389.65441.184958 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1i1Q22YUK.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.184906.46466446.DUONG NGOC THUY.970432 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335482691.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1098476666 DAO HUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275ORCOQ2CZJDKA.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.184706.0346656984.Vi Manh Kien.970448 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16335435111.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335385040.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011004162436 HA THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16335358121.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16335297990.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1062675594 NGUYEN CONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 6275IBT1i1Q21KLW.Ung ho ms 2026265 em tran duc thang.20261002.183951.3515999999.PHAM QUANG CANH.970432 02/10/2026 300.000,00 6275ASCB02ELIGXZ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-18:39:13 6275ASCB02ELIGXZ.20261002.183913.27746007.NGUYEN THI LAN.970416 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021836462026XPPP018831.5388.67277.183646 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1Q2JNYK.HOANG THI HANH chuyen tien.20261002.183624.0829824179.HOANG THI HANH.970432 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28LEKKG.ung ho ms 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275276404476.20261002.183551.19035353257012.VND-TGTT-TRAN THI THU HOA.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335207525.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1016677446 HO LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335197494.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0341005999787 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021834172026V7EW652701.5388.49594.183417 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335156169.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1040774327 NGUYEN THANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 6275SGTTW2Y9VHVQ.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.183245.060007523656.QUYEN HUY ANH.970403 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16335150792.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0451000332028 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970415100218310920263kup893534.5389.26960.183030 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335119417.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0021000439041 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 2.000.000,00 6275IBT1bJICBCME.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Tran Duc Thang MS 2026 - 265 . Chuc con som hoi phuc.20261002.183057.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16335104557.ung ho ms 2026.265 em Tran Duc Thang.CT tu 7776582857 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16335104846.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0281000440298 PHAM HUNG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021828202026pi2d865237.5388.6997.182738 02/10/2026 100.000,00 6275VNIB02ELDA4T.Nguyen Phuc Hai Dang ung ho MS 2026.265 Tran Duc Thang.20261002.182741.054044351.NGUYEN XUAN TUNG.970441 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16335038039.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001340653 NGUYEN TAN THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16335037380.ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang ).CT tu 1028952650 VY THI KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 6275IBT1k28LABR6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275373145072.20261002.182618.19033605590019.VND-TGTT-HOANG TIEN DAT.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28LAQ6I.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275008039124.20261002.182505.8386911993.NGUYEN THI VAN ANH.970407 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16334988362.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071005810910 NGUYEN HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 6275SGTTW2Y9VBZP.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.182428.030079074299.DO VAN QUAN.970403 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021824112026xnoq845664.5387.79499.182411 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16334961269.Uh Ms 2026 265 em Tran Duc Thang.CT tu 1031000363636 LE HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 6275VNIB02ELHXQ5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261002.182212.153759999.NGUYEN BICH THAO.970441 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28LB13N.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275730030186.20261002.182036.19025668272022.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334902485.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1023402049 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334895762.ung ho ms 2026-264( gia dinh le xuan thiet) adidaphat.CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021819322026MV0E011591.5189.47466.181932 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334882340.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9915221645 TRAN THANH MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 6275VNIB02ELHB66.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.181807.153759999.NGUYEN BICH THAO.970441 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16334858022.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0541000204570 NGUYEN THI LY NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970415100218171520267qSO825925.5189.30904.181633 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334844912.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9683999999 DINH TIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28LYWKB.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275350319021.20261002.181546.19032948876019.VND-TGTT-HUYNH NGUYEN PHUONG ANH.970407 02/10/2026 100.000,00 6275SHBAP21464EX.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.181457.0948499680.NGUYEN THI HONG.970443 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1i1QCRFLG.ung ho ms 2026265 em tran duc thang.20261002.181444.0981589993.NGUYEN VAN THANG.970432 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28LPDN9.TRAN THI HUYEN TRANG chuc con mau binh phuc FT26275770684974.20261002.181359.19035003121010.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN TRANG.970407 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1i1QCR4NI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.181306.39289999993.CHU THANH PHUONG.970432 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16334727845.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1060647425 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510021811582026MWdj800572.5390.94140.181158 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021811262026s0wu780370.5387.91082.181126 02/10/2026 200.000,00 6275ASCB02ELX5IK.UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-18:11:14 6275ASCB02ELX5IK.20261002.181114.9671617.TRAN VU LONG.970416 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28LUQ8F.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275965232246.20261002.181108.9984378397.NGUYEN THANH TUAN.970407 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16334701303.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0631000526535 DO CAO TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334707352.em Dau Ung ho Ms 2026265 em Tran Duc Thanh .CT tu 9376283230 DO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100218101020268BA4728890.5387.81484.181010 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021810012026OOGU521268.5389.79995.180920 02/10/2026 100.000,00 6275SGTTW2Y9GPFE.IBFT Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang.20261002.180907.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1i1QCXA3G.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.180811.0353176386.NGUY HONG NGOC.970432 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1QCXPTY.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.180724.0981431991.HA TU LINH.970432 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021807212026WJF0373797.5389.61465.180721 02/10/2026 200.000,00 6275TPBVI2FHPDEE.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.180614.00063763001.NGUYEN PHUONG HAI.970423 02/10/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021805382026JZCL610009.5390.49205.180539 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em TRAN DUC THANG#SP#02009704051002180534202692VS020318.5387.47908.180534 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021805032026gjlp747727.5189.44530.180421 02/10/2026 30.000,00 6275IBT1k28LVBZW.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275702027875.20261002.180325.19038547923012.VND-TGTT-LAI NGOC DUNG.970407 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16334523994.Bibull ung ho Ms 2026-265 (em Tran Duc Thang) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021801502026brq5730617.5388.20932.180151 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16334514532.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0281000327361 TA THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28LDBY9.Ung ho em Tran Duc Thang 2026265 FT26275031505609.20261002.180113.19032733325011.VND-TGTT-HOANG THI DIEU LINH.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28LD2JH.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275835730416.20261002.180026.5002290185.LE THI TUYET.970407 02/10/2026 2.000.000,00 6275VNIB02ELSPAQ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.175942.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1QCFH63.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.175908.0367301113.VU MANH HUNG.970432 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28LS8SK.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275040750412.20261002.175844.9982568865.NGUYEN HOANG PHUONG NGA.970407 02/10/2026 3.000.000,00 6275IBT1k28LSC4D.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275088736076.20261002.175813.695555.VU QUOC AN.970407 02/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149683111968.20261002.149683111968-0393440379_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334396152.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.265(tran duc thang).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28L921M.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275425797074.20261002.175607.19036025088013.DINH QUOC THAI.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28L9WJP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26275535552917.20261002.175552.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021755312026zbqd696698.5387.75186.175531 02/10/2026 200.000,00 6275VNIB02ELS25B.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.175211.630704060005907.HOANG THI NGUYEN.970441 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16334292886.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang.CT tu 1020308790 BUI VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28L1NXA.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275601602223.20261002.175133.19037271150018.VND-TGTT-BUI THANH NGA.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021750352026JYF1299465.5388.38815.175036 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28L1M2R.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275081003455.20261002.175004.19033608613011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUC.970407 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021749442026cduz665104.5389.30869.174944 02/10/2026 300.000,00 6275TPBVI2FH7ZDP.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.174817.00137277722.HA DUC HUYNH.970423 02/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149681083291.20261002.149681083291-0938122191_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02/10/2026 200.000,00 6275NBVAF2YEZTRF.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261002.174748.100176723046.PHAM PHU TOAN.970419 02/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149681097323.20261002.149681097323-0938122191_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16334214675.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0281000276538 HUYNH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149680979227.20261002.149680979227-0938122191_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16334168043.NGUYEN THI HOA ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang ).CT tu 9740808666 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28LWVMB.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275078592803.20261002.174545.160837686666.PHAM TIEN THONG.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1i1QCHFJC.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.174457.228189456.LE THANH DAT.970432 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021742552026K5I2065107.5387.81258.174255 02/10/2026 10.000,00 6275IBT1k28HNTZ5.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26275740846002.20261002.174244.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407 02/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.265 em TRAN DUC THANG#SP#020097042210021742382026ELBT292370.5189.78333.174239 02/10/2026 100.000,00 6275VNIB02ELVSNT.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261002.174226.039704060058479.PHAM THI HUE.970441 02/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021741322026IRYU670633.5388.69891.174132 02/10/2026 10.000,00 6275IBT1k28HN2YI.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.265, em Tran Duc Thang FT26275740840510.20261002.174117.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28HRCQI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275130050108.20261002.173905.19034488714018.VND-TGTT-LY THU TRA.970407 02/10/2026 200.000,00 6275VNIB02ELVFEN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.173829.006704060145964.DOAN TUAN.970441 02/10/2026 200.000,00 6275TPBVI2FH6EW6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.173722.99919916869.DO DIEU LINH.970423 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021736572026VVGR754058.5390.36427.173616 02/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040510021736522026Q53S021898.5389.35750.173652 02/10/2026 100.000,00 6275SHBKP214PQRT.UNG HO MS 2026265 EM TRAN DUC THANG.20261002.173626.0961940966.TRAN THI NHUNG.970424 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16333966071.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1025874971 DINH THI BICH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275NBVAF2YEZCNU.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.173547.6676786789.TRAN THI THU HUYNH.970419 02/10/2026 100.000,00 6275ASCB02ELEZ81.UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-17:35:21 6275ASCB02ELEZ81.20261002.173521.20627601.NGUYEN THI MAI.970416 02/10/2026 200.000,00 6275VNIB02ELKD59.2026.265 em Tran Duc Thang.20261002.173451.268689999.HOANG THI THANH TAM.970441 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021733482026fpx9573394.5387.12854.173348 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28HF5DJ.MS 2026.265 FT26275003406230.20261002.173325.14021106651019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUNG.970407 02/10/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510021733252026NTdZ598902.5387.9767.173325 02/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021732492026vygo567779.5388.5441.173249 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16333857289.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0351001190305 HOANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100217300620263XH4683964.5189.84756.173006 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28HHC1V.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275300083890.20261002.172611.19032848212024.VND-TGTT-TRUONG VAN KHUONG.970407 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1k28HHJG8.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275297165110.20261002.172606.19032759332016.VND-TGTT-NGUYEN THU PHUONG.970407 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28HZYHQ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275800461746.20261002.172445.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16333709733.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang.CT tu 0491000152372 LE THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021724082026WTY6031381.5390.42384.172408 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16333683430.ung ho ms 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0451000478617 LE HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16333673759.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1933455658 PHAM MY QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100217222020263D58337888.5388.29135.172220 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1i1QCK2DY.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.172220.224703368.PHAM NGUYEN PHUONG THAO.970432 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28HEKMS.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275333406432.20261002.172052.9111100104.DINH YEN NHI.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100217201920266AU7948042.5388.14388.172019 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28HKUCP.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275151530086.20261002.171803.19034150662012.VND-TGTT-DAO THI NGA.970407 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16333548919.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9974516963 TRAN DUY DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275SHBAP2149LQI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.171603.0935131813.PHUNG TAT THANH.970443 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28H725V.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275166037540.20261002.171519.19032217915597.VND-TGTT-VU THI MINH HIEN.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28HGRLN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275502152870.20261002.171452.19034570083018.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28HGH1C.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275502302697.20261002.171426.9916209999.VU VAN CUONG.970407 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021712532026B9G0477123.5390.60493.171253 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021712422026AJHX274877.5389.59251.171201 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28HA6AU.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26275317882231.20261002.171205.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021711382026NUG3485511.5389.51160.171138 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28HA11I.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275860398467.20261002.171038.19020366333012.VND-TGTT-LE VAN TUAN.970407 02/10/2026 500.000,00 6275ASCB02ELWIQ9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-17:10:32 6275ASCB02ELWIQ9.20261002.171032.47040907.LUONG THI NHAT LE.970416 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100217092220262qff440004.5387.34521.170841 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28H4BLM.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275749795429.20261002.170922.999913052004.PHAM HONG HA.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28H4P6D.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275740718759.20261002.170910.1983797979.LE XUAN SON.970407 02/10/2026 15.000,00 6275IBT1k28HBXA7.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275079789088.20261002.170800.19037683680011.LUU TUAN THANH.970407 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1i1QCAS1H.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.170743.0968251879.DAO MINH TUAN.970432 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28HBAP5.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275152382009.20261002.170709.9915210318.HO KINH DOANH TIEM COM GIA AN.970407 02/10/2026 500.000,00 6275ASCB02ELRCQH.UNG HO MS 2026.265 - EM TRAN DUC THANG - GIUP EM NOI LAI TAY-021026-17:06:33 6275ASCB02ELRCQH.20261002.170633.131337889.LE MINH TU.970416 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1aJW5LYWX.MS2026.265 ung ho Tran Duc Thang.20261002.170618.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437 02/10/2026 500.000,00 6275VNIB02ELW86M.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.170604.323699999.TRAN THI THANH HUYEN.970441 02/10/2026 70.000,00 6275IBT1i1QC4LBM.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.170544.955583869999.NINH NGUYEN LINH CHI.970432 02/10/2026 100.000,00 6275VNIB02ELWBS5.LUU HOANG LONG chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20261002.170504.849948866.LUU HOANG LONG.970441 02/10/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100217044620266SME822743.5389.1673.170405 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.263#SP#0200970405100217044120269N64094987.5389.568.170441 02/10/2026 30.000,00 6275ASCB02ELRU1G.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-17:04:35 6275ASCB02ELRU1G.20261002.170435.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1aJW5LM4W.MS2026.265(em Tran Duc Thang).20261002.170411.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437 02/10/2026 50.000,00 DANG TRUNG TINH chuyen tien Ung ho MS 2026.265 em tran duc thang#SP#0200970422100217041120263SXJ880890.5387.96642.170412 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1k28H5S1X.Ung ho ms 2026 265 em tran duc thang FT26275305957003.20261002.170358.6962300988.NGUYEN THI THANH.970407 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021703522026PJH7089465.5387.95430.170352 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16333271264.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9979465003 VU THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021703352026BIBF087453.5389.93297.170256 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1fJMSIJFP.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.170235.9021007212526.NGUYEN XUAN NAM.963388 02/10/2026 300.000,00 ung ho MS 2026265 em tran duc thang#SP#020097048810021702292026b9a3404147.5387.84616.170229 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28HYD6U.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275443680171.20261002.170146.3638686886.NGUYEN THI HIEN.970407 02/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100217010420264jfo396718.5189.74490.170104 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1i1QCB6KP.Ung ho MS 2026265 Tran Duc Thang.20261002.170019.36673486.DANG MAI LINH.970432 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16333207671.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1049327040 NGUYEN THI DIEM LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021659002026SQP6527080.5388.59626.165900 02/10/2026 200.000,00 Tran Duc Thang MS 2026.265#SP#020097042210021658472026RXKP643128.5390.58775.165847 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16333168098.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0711000306093 NGUYEN THI KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100216580720261W2U377269.5387.54354.165807 02/10/2026 100.000,00 6275TPBVI2FHDGW3.ung ho MS2026.265 ( Tran Duc thang ).20261002.165748.03291935501.NGUYEN THI THU HOA.970423 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16333149857.ung ho ms 2026.265 em tran duc thang.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021657052026flte376753.5390.46727.165705 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16333146579.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1022536389 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 6275TPBVI2FHDG52.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261002.165703.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16333136001.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9916439866 VUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 30.000,00 MBVCB.16333135696.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28H8NH5.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275173878582.20261002.165628.19032212564011.VND-TGTT-TRUONG THI TRA MY.970407 02/10/2026 300.000,00 6275VNIB02EL45EV.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.165553.025704061482170.BUI LAN CHI.970441 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1d14BW5J3.Ung ho chuong trinh NANG BUOC DEN TRUONG.20261002.165518.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16333091767.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1063636740 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16333072667.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1014879258 PHAM DUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275MCOBQ2CZ1PQ7.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.165246.80000314971.NGUYEN NGAN HA.970426 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16333050487.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1058986056 DANG HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 6275ORCOQ2CZ17DQ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.165203.0935660668.NGUYEN THI MY LINH.970448 02/10/2026 22.000,00 6275IBT1cJIQDJ58.ung ho ms 2026.265.20261002.165149.100884243874.LUONG THANH DAT.970415 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16333032857.2026.265.CT tu 9919587579 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275ASCB02ELTNWZ.MS2026-265 CHAU TRAN DUC THANG HA TINH-021026-16:51:24 6275ASCB02ELTNWZ.20261002.165124.969468468.NGUYEN THI OANH.970416 02/10/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810021651172026y6wb347722.5387.6261.165117 02/10/2026 100.000,00 6275MCOBQ2CZ1N7X.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.165050.11001013463822.NGUYEN THI THU HUYEN.970426 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16333006233.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9344623913 DUONG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1i1QCYEX9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.164958.180876669.PHAM THI HONG PHUONG.970432 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021649482026HMP3891253.5387.93946.164949 02/10/2026 50.000,00 6275MCOBQ2CZ1L16.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.164911.80001130968.NGUYEN THUY DUNG.970426 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1fJMSVLDF.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.164904.8007041094683.NGUYEN TUAN TU.963388 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1fJMSVLWC.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.164900.9021169940644.DAO THI TRANG MAI.963388 02/10/2026 1.000.000,00 6275VNIB02EL42QR.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.164825.412928888.DUONG DUY KHANH.970441 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28HV5W4.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275307088492.20261002.164807.19020112510011.NGUYEN THI THUY LAN.970407 02/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510021647532026l1Jg370347.5189.80964.164753 02/10/2026 1.000.000,00 6275IBT1i1QCYDGV.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.164737.2221868.LE HONG HAO.970432 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16332954368.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1049833071 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100216464220263R0O722525.5189.73582.164642 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970405100216463720267D9Q073305.5189.73268.164555 02/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021646232026m0yc323657.5387.70614.164623 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021646092026LYPH596483.5390.69496.164610 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16332909945.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28HDJX9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275297005938.20261002.164447.19033452263013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28HSECW.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275063870700.20261002.164348.19030248311018.VND-TGTT-TRAN QUYNH TRANG.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28H242N.MS 2026. 265 FT26275307049512.20261002.163836.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16332767258.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1034238783 TRINH KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#020097040510021636332026G3N9007593.5387.5061.163633 02/10/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.265 e Tran Duc Thang#SP#020097048810021633032026dlf4260746.5389.82014.163221 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16332666149.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1031000015888 BUI QUOC DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16332584117.Chuyen tien ung ho ms 2026 265 em Tran Duc Thang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 02/10/2026 300.000,00 6275ASCB02ELJN41.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet-021026-16:22:08 6275ASCB02ELJN41.20261002.162208.45794907.DAO THI NGAN.970416 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100216215820263L9J617294.5389.12428.162159 02/10/2026 499.149,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100216201220261SD4590913.5388.581.162012 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16332447761.Ung ho MS 2026 265(em Tran Duc Thang).CT tu 1030459151 NGUYEN TRUONG TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021616572026d2zu191127.5189.79780.161657 02/10/2026 100.000,00 6275SGTTW2Y9F7JJ.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.161428.061924325386.NGUYEN THI TRUC GIANG.970403 02/10/2026 100.000,00 6275TPBVI2FH9HM5.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261002.161351.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 02/10/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149663174982.20261002.149663174982-0375318087_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16332260163.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28ZHET4.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26275535135415.20261002.160411.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1QCSJ6X.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.160236.184967553.HOANG BAO LUONG.970432 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021602032026BLK5253387.5390.88402.160122 02/10/2026 20.000,00 6275MSCBD2PUM6IE.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.160110.0943836359.LE VAN CONG VINH.970422 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k28ZE5DX.PHAN VAN KHIEM chuyen FT26275903732059.20261002.155502.2069191969.PHAN VAN KHIEM.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1i1QC2K9B.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.155359.76260125.PHAM NGOC ANH.970432 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1fJMSC1ZP.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.154437.916666552.NGUYEN PHUONG THANH.970406 02/10/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021540542026H5NO084358.5389.54926.154055 02/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149658964945.20261002.149658964945-0969037547_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 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Tran Duc Thang).CT tu 0231000314697 NGUYEN QUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275MCOBQ2CZ2SJY.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261002.142706.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021424482026Q8H9019409.5189.3016.142448 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021415052026d0cf745729.5390.47707.141505 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16330580173.Ung ho MS 2026.264( gia dinh ong le xuan thiet).CT tu 1018030114 DO DANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275SGTTW2Y9Y9KG.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.140834.050074258139.NGUYEN THI PHUONG THAO.970403 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16330551777.ung ho ms 2026.265( em tran duc thang).CT tu 0111000183609 NGUYEN HOANG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100214071820262L50805323.5189.6336.140719 02/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510021406532026YrzZ675786.5388.4090.140612 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16330517195.NGUYEN THI MY chuyen tien: Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0591000376362 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1i1Q1KR3E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261002.140253.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-021026-14:02:06 SO25005163#SP#020097041610021402062026SO25005163.5389.79113.140125 02/10/2026 200.000,00 HO THI THANH HUONG Chuyen tien ung ho MS2026,265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021401502026dyhy706100.5189.76464.140109 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16330449939.ung ho MS 2026.265( em Tran Duc Thang).CT tu 0041001143268 HOANG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970422100213582820269CZT695774.5389.58702.135747 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k286GFFP.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275242530172.20261002.135708.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1d145EGWY.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.135318.970422L30ac53000000000d37724.MBBANK IBFT.970422 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021347242026emny664430.5189.2093.134724 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021347192026JJX7517726.5189.853.134638 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16330274935.ung ho ms 2026.263 em le minh hoang .CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16330237009.unh ho ms 2026.265 em tran duc thang.CT tu 9384719516 LE VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16330235732.LE PHAM QUOC CUONG chuyen tien.CT tu 0061001047632 LE PHAM QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16330158009.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0501000167052 TRA PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021332372026IRFL962417.5189.23948.133156 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k286UF9W.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275738909690.20261002.133147.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16330006300.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0021000343946 LE NGOC KIEU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1d1457Z2G.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20261002.132042.97042292G8d24b3000000000868362.MBBANK IBFT.970422 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k286V1K6.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275108224360.20261002.131418.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-13:12:26 PB1z894273#SP#020097041610021312262026PB1z894273.5388.20491.131226 02/10/2026 300.000,00 UH MS2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-13:04:49 lT6y034339#SP#020097041610021304492026lT6y034339.5189.79928.130449 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16329714770.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0281000701634 LUONG TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275ORCOQ2CT5FZK.LOC HO TRO MS2026.263 MINHHOANG.20261002.125802.0774472226.Trinh Bao Loc.970448 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#02009704881002125152202645ny509346.5389.10292.125152 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021251362026ej8f508532.5387.9158.125136 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16329547793.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011004229550 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16329494389.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1013374339 VUONG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021243082026MY9K269961.5189.60424.124308 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16329388495.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0561000519325 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28EXZIM.2026.265 FT26275922907372.20261002.123603.19035483989015.VND-TGTT-LA THI THU HIEN.970407 02/10/2026 100.000,00 6275ABBKP214B8TS.ung ho MS2026 265 em tran duc thang.20261002.122956.0481020237090.QUACH THI MAI PHUONG.970425 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28EFUP8.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275165074787.20261002.122912.19030068034024.VND-TGTT-LE THI VAN.970407 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1d1454U18.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.122604.970422X8bcea30000000004b8099.MBBANK IBFT.970422 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100212223020261fc7412963.5388.32436.122230 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16329025805.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16329006152.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16328996712.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16328982944.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16328975780.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16328958320.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16328881168.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9963288718 TRAN VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510021204552026ejgv311130.5389.10388.120456 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810021202142026kvr5332012.5390.91197.120214 02/10/2026 100.000,00 6275ORCOQ2CT7EUN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.120126.0987229214.Le Thi Minh Hoa.970448 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28E4NPL.Giup ma so 2026.265 FT26275172879023.20261002.120119.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16328761460.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.265 (em Tran Duc Thang ).CT tu 9935720028 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16328696451.giup cho chau Tran duc Thang , phu gia, huong khe,ha tinh.CT tu 0151000010144 NGUYEN COI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16328682596.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.265( em Tran Duc Thang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 60.000,00 MBVCB.16328634371.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0341007091380 PHAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100211533720269uot294784.5189.28282.115337 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16328551225.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1026263966 LE DOAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210021148092026JWN9905168.5387.86385.114809 02/10/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042210021147172026V3AA968999.5390.80367.114717 02/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149626302652.20261002.149626302652-0966988876_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 400.000,00 MBVCB.16328494443.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0251002733041 DO CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28E8K5Z.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26275672737341.20261002.114459.19030687323014.VND-TGTT-LUU THI TUOI.970407 02/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510021144222026JPA0092366.5189.58329.114422 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28E82GM.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275938402013.20261002.114342.19030687323014.VND-TGTT-LUU THI TUOI.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28EIMWE.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275835630954.20261002.114126.6605021958.NGUYEN THI MAN.970407 02/10/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149624610268.20261002.149624610268-0373579087_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28EVBSK.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275210912930.20261002.113650.10922284315017.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HANH.970407 02/10/2026 200.000,00 6275TPBVI2FHCH31.NGUYEN THI MAN chuyen tien ung ho e be bi duta lia ban tay.20261002.113608.04796451701.NGUYEN THI MAN.970423 02/10/2026 100.000,00 6275SHBKP21422IG.Ung ho ms 2026.265 em duc thang.20261002.113411.700016451059.VO VIET THANH.970424 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16328259085.ung ho MS 2026.265.CT tu 0121000723275 TRAN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 20.000,00 gui ms 2026 265#SP#020097042210021131342026EURD552795.5189.61948.113053 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16328209985.2026.265(em tran duc thang7.CT tu 1053222108 NGUYEN NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16328204276.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071000969909 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510021128392026KExr156603.5390.41246.112839 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16328109553.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0361000346333 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16328001351.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1013101745 MAI VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28EWKRF.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275953404333.20261002.111629.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16327947287.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16327905706.TRAN CONG CHINH chuyen tienUng hoMS 2026 265 ung ho em Tran duc thang.CT tu 1026813188 TRAN CONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970405100211115920261TOL006094.5189.21180.111159 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16327844150.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0441003932734 LE DINH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16327788624.ba HANG ck giup chau be bi dap nat ban tay.CT tu 0071000728022 NGUYEN THI TRUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28KXLUD.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 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THI HOA.970432 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16327423170.Ung ho MS 2026 265 Tran Duc Thang ..CT tu 0011002409487 VU THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28KE8T4.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275982823468.20261002.104257.9794926868.NGUYEN THI THU HIEN.970407 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k28KKL51.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275218800175.20261002.104122.19039030941017.VND-TGTT-VO THI BICH THUY.970407 02/10/2026 2.000,00 6275IBT1fJM9PAES.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261002.104040.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 02/10/2026 500.000,00 6275IBT1k28K7HFD.Chuc em mau khoe FT26275972482006.20261002.103831.19031592799018.VND-TGTT-DO THI HONG VAN.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-10:37:18 jYUj693492#SP#020097041610021037192026jYUj693492.5189.88197.103637 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16327254390.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1i1QJEEDN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.103206.168684843.NGUYEN THI PHUONG.970432 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16327155827.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0411000752569 NGUYEN BAO DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16327112252.ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang- tay bi dut lia.CT tu 0181003370302 HUYNH MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275WBVNP21RH591.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.102408.105001051804.NGUYEN THI NGOC HAN.970412 02/10/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100210231820262e73906872.5387.99890.102318 02/10/2026 100.000,00 6275MSCBD2PR4VEL.ung ho ms 2026265 em tran duc thang.20261002.102148.22825397979.VU THI BICH NHUNG.970422 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1i1QJ77EN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.101814.0377233088.LAI THI THANH XUAN.970432 02/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 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NGUYEN LE AI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1k28KS1VH.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26275075281605.20261002.095616.19035086428015.VND-TGTT-LE HOI VAN.970407 02/10/2026 500.000,00 6275VNIB02E2FVDR.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.095317.007708869.TRAN MINH MAN.970441 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16326626668.ung ho ms 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100209504320264EW5274280.5388.4875.095043 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16326613949.UNG HO MS 2026.265 ( TRAN DUC THANG ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16326600628.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810020947532026u8tf770351.5390.89571.094753 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16326556296.Ung ho MS 2026.264 ( gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970405100209412720261OXW008802.5388.55044.094127 02/10/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210020941112026D9AJ547862.5189.53345.094112 02/10/2026 200.000,00 6275SGTTW2YSG9IR.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.094005.050025533760.CAO THI UYEN TRANG.970403 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16326422556.Ung ho MS 2026.265(em Tran Duc Thang).CT tu 0461000406633 DUONG THAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 250.000,00 MBVCB.16326410045.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16326407740.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071002984370 DINH QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275SHBAP21RXH7L.ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang.20261002.093636.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443 02/10/2026 250.000,00 MBVCB.16326356388.ms 2026 264 gia dinh ong LE XUAN THIET.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k287RTN8.Ung ho MS 2026.265 FT26275139809344.20261002.093206.19033306795011.VND-TGTT-HOANG LE NINH.970407 02/10/2026 250.000,00 MBVCB.16326334815.ms 2026 263 em LE MINH HOANG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16326310420.ms 2026 262 ong DO VAN MENH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 02/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020926462026pw0h692310.5389.77017.092646 02/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510020926252026QHXN028934.5388.74312.092543 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1k2873XJR.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275074064449.20261002.092619.19036726145011.VND-TGTT-TRAN KIM HOAN.970407 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16326140916.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0281000497111 QUANG THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275VNIB02E2M8II.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.091555.752226666.NINH PHUONG LOAN.970441 02/10/2026 400.000,00 MBVCB.16326102067.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 ung ho Ms 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#02009704221002091505202685NY484218.5389.17337.091426 02/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149600901461.20261002.149600901461-0835977474_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02/10/2026 300.000,00 6275IBT1k287HZFC.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275007347707.20261002.091356.10424417408013.VND-TGTT-BUI THANH TAN.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-09:13:39 MgjJ246226#SP#020097041610020913392026MgjJ246226.5388.9863.091258 02/10/2026 300.000,00 6275TPBVI2FH2TH6.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261002.091256.15051981111.NGUYEN NGOC TIEN.970423 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16326042225.Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210020910592026JGXM272284.5189.97284.091018 02/10/2026 200.000,00 TRUONG HOANG QUAN Chuyen tien ung ho 2026.265 (em Tran Duc thang)#SP#020097041510020909132026QHFz524660.5389.88701.090832 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16326008319.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020907222026ugu8622753.5189.80082.090723 02/10/2026 200.000,00 6275SGTTW2YSWK5I.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.090656.060112834160.PHAM TRAN ANH NGOC.970403 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16325976956.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0151000530550 TRAN THI KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16325974834.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0301002882259 PHAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 6275MCOBQ2CT38BI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.090553.04401015927368.VU ANH TUAN.970426 02/10/2026 200.000,00 6275VNIB02E2BQWX.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.090426.953468.LAM THANH TIEN.970441 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16325939397.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16325931882.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0421000467214 TRUONG GIA THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275MCOBQ2CT9ACA.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).20261002.090320.03101010965538.HOANG VIET.970426 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1aJW5CQ9J.ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261002.090034.10100013824436.MA BIEN VAN.970440 02/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16325882001.TRUONG TRAN NGOC HUNG ung ho.CT tu 0011002622911 TRUONG TRAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1aJW51FA3.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.085733.092704070005381.LU VI BA.970437 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16325842581.NGUYEN THI PHUONG LAN ung ho MS: 2026265( em Tran Duc Thang).CT tu 0281001399033 NGUYEN THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 DINH THI HOAN Chuyen tien ung ho cha Tran Duc Thang MS2026.265#SP#0200970488100208553620267n99581285.5390.25422.085536 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16325810280.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071002217928 PHAM MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1fJM99QI9.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 265 em Tran Duc Thang.20261002.085027.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020850252026sko6563108.5387.3298.085025 02/10/2026 50.000,00 6275TPBVI2F35YRJ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.084848.03629490801.PHAM HOANG NGUYEN.970423 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16325725377.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0331000411982 VU DUC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210020848102026XHRB794231.5189.93032.084810 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16325703994.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011004043266 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16325691680.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 6275IBT1fJM92E96.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.084606.916309163.TRAN MINH NHAT.970406 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16325687442.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 9975733166 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16325665782.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0181002303735 PHAN ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16325652762.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.265 em Tran Duc Thang.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020843512026y8kv539046.5390.74570.084351 02/10/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042210020841232026GI0R723794.5390.64330.084124 02/10/2026 30.000,00 MBVCB.16325599462.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020839292026uilg522146.5389.56604.083929 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020838202026pdk2518102.5388.52186.083820 02/10/2026 100.000,00 6275PGBLP21RWPVJ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.083752.5217040131650.BUI THI KIM SANG.970430 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020837462026opwj516122.5189.49693.083707 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16325571568.ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k287P4NI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275241439943.20261002.083712.5556150783.NGUYEN THI DONG PHUONG.970407 02/10/2026 500.000,00 MBVCB.16325556989.UNG HO MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0121000268130 PHAM THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 6275IBT1aJW5J3IZ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261002.083536.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020834552026drlj506425.5390.37539.083413 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k287UDKQ.Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao FT26275147695878.20261002.083313.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-08:33:11 WSI4875514#SP#020097041610020833112026WSI4875514.5389.31385.083311 02/10/2026 100.000,00 MBVCB.16325505782.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210020832502026OVCA128479.5390.29610.083251 02/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100208321120267z0k496953.5388.25786.083211 02/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16325480633.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001957900 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810020831112026e6lh493611.5189.22317.083112 02/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210020830432026YH89984327.5387.21332.083043 02/10/2026 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6275ORCOQ2CTKBTW.LE THE LAM ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261002.035953.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 02/10/2026 30.000,00 6275ORCOQ2CTKBMY.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao.20261002.035758.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 02/10/2026 30.000,00 6275ORCOQ2CTKBQK.Tran Bao Long ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi.20261002.035620.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 02/10/2026 30.000,00 6275ORCOQ2CTKAN4.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.20261002.035400.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 02/10/2026 30.000,00 6275ORCOQ2CTKAR6.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20261002.035053.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 02/10/2026 30.000,00 6275ORCOQ2CTKA1P.NGUYEN TRAN SON Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.20261002.034914.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 02/10/2026 10.000,00 MBVCB.16323357311.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1052307448 LE QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 10.000,00 MBVCB.16323353447.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1052307448 LE QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 50.000,00 MBVCB.16323164042.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1040573013 TRAN YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 6275IBT1k28AXT7B.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26275961606147.20261002.000834.19035702464012.VND-TGTT-HO THI THANH HANG.970407 02/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041510020001002026t1X4775529.5390.37698.000100 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh#SP#0200970488100123493120266szu759132.5189.25770.234931 02/10/2026 100.000,00 6274IBT1k28ALXNL.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275089743416.20261001.232729.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407 02/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970422100123225720265CAG358658.5387.92677.232216 02/10/2026 20.000,00 6274IBT1cJMNF483.QR - Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261001.232030.105875714722.DANG MINH QUAN.970415 02/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149550843411.20261001.149550843411-0961282794_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16322833539.UNG HO MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 200.000,00 MBVCB.16322828930.UNG HO MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16322824617.UNG HO MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/10/2026 300.000,00 MBVCB.16322815663.UNG HO MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1i1QMFZN5.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20261003.224626.0347735901.VU MAI TRANG.970432 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1fJMMDR8B.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261003.224245.8007041172079.TA THI CHAU HOAN.963388 03/10/2026 13.000,00 6276TPBVI2FN1VH3.ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261003.224140.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16354910312.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1510999999 NGUYEN NGOC SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1i1QMTU4U.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.223041.72207521.BUI THANH LUAN.970432 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1k2U9RLRC.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278740672985.20261003.221721.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810032215572026u0qm577533.5189.27536.221558 03/10/2026 5.000,00 6276IBT1k2U9XZ9A.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26278755530769.20261003.221303.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/10/2026 30.000,00 6276IBT1k2U9XV6H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26278903696919.20261003.221116.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/10/2026 150.000,00 6276ASCB02EBGVSX.UNG HO MS 2026.266-031026-22:11:15 6276ASCB02EBGVSX.20261003.221116.255011249.TRUONG HONG YEN.970416 03/10/2026 5.000,00 6276IBT1k2U933EY.NGUYEN NGOC PHUNG ng ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26278487602760.20261003.220946.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2U93BPW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang FT26278156063532.20261003.220817.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210032207572026HDXV516513.5389.4992.220758 03/10/2026 20.000,00 MBVCB.16354656707.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 5.000,00 6276IBT1k2U93C1G.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh FT26278493087404.20261003.220648.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510032205312026R5UO045202.5389.97481.220449 03/10/2026 5.000,00 6276IBT1k2U9F68S.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao FT26278301303228.20261003.220518.2905051989.NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16354622475.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 1015583533 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 70.000,00 MBVCB.16354617488.ung ho ms 2026.265( em tran duc thang).CT tu 9907097925 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810032203092026k6m9549512.5387.90275.220309 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2U9TP3M.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278291767257.20261003.220041.19035405039019.VND-TGTT-DO THI HANH.970407 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16354565182.Ung ho MS 2026.266 ( be Tran Thi Dieu Tram ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510032157072026R3I7024991.5389.71654.215707 03/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149902492690.20261003.149902492690-0962538215_Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Chau 0962538215 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U9HLEY.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26278460220458.20261003.215458.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U9HY6I.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278359507806.20261003.215346.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407 03/10/2026 10.000,00 MBVCB.16354348513.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.266(be Tran Dieu Tram).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276ASCB02EBRD4B.UNG HO MS 2026.266-031026-21:37:41 6276ASCB02EBRD4B.20261003.213741.23525517.PHAN THI NHU TRANG.970416 03/10/2026 1.800.000,00 6276IBT1bJICLZIB.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Tran Thi Dieu Tram MS 2026 - 266 . Chuc con som hoi phuc.20261003.213717.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 03/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#0200970488100321362320261o8q482655.5387.98541.213623 03/10/2026 10.000,00 6276TPBVI2FNQU7Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261003.212838.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423 03/10/2026 300.000,00 6276ASCB02EBU28V.UNG HO MS 2026.266 BE TRAN THI DIEU TRAM-031026-21:26:23 6276ASCB02EBU28V.20261003.212624.78028178.NGUYEN THI DOAN TRANG.970416 03/10/2026 200.000,00 6276VNIB02EBR6Q7.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.211258.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441 03/10/2026 1.000.000,00 6276ASCB02EBT4RJ.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-21:10:47 6276ASCB02EBT4RJ.20261003.211047.16400049.TRAN NGOC PHAN.970416 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.265#SP#0200970422100321073220265HHT705372.5390.76310.210733 03/10/2026 100.000,00 6276SHBAP21GA3KM.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.210558.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443 03/10/2026 200.000,00 6276SGTTW2YHHRG7.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.210336.0937879398.LE THI THUY XUAN.970403 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810032054212026xsry350144.5388.13486.205339 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16353716890.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 150.000,00 MBVCB.16353623239.Ung ho ms2026.266 (Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 5.000.000,00 MBVCB.16353512058.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.266#SP#0200970488100320330020266dqw273310.5189.4346.203300 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.265#SP#020097048810032032332026ppjp271521.5388.1493.203233 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.264#SP#020097048810032031442026wajp268456.5390.97279.203144 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.263#SP#020097048810032031172026vv8f266658.5387.94803.203117 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.262#SP#0200970488100320302820260kdw263531.5390.89914.203028 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.261#SP#020097048810032029582026botj261692.5390.88248.202959 03/10/2026 30.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV giup do MS 2026.260#SP#020097048810032028562026hjbw257644.5389.81742.202856 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.259#SP#020097048810032027462026foh2253161.5389.75535.202746 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.258#SP#020097048810032027212026osrm251629.5390.73341.202721 03/10/2026 100.000,00 6276MCOBQ2CRZ9BJ.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.202650.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.257#SP#020097048810032026512026pnyv249670.5189.70023.202651 03/10/2026 10.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV giup do MS 2026.256#SP#020097048810032025392026bdgp245032.5388.63543.202457 03/10/2026 5.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.255#SP#020097048810032024382026bes6241087.5387.56969.202438 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U26UWF.Ung ho MS 2026.260 FT26278872831392.20261003.201415.19035878388010.VND-TGTT-NGUYEN THAO MY.970407 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#02009704881003201253202616jt194335.5389.90342.201253 03/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.266 be tran thi dieu tram#SP#0200970405100320114420264CW7025992.5389.83140.201144 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16353024268.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1053697106 BUI LINH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 800.000,00 MBVCB.16352854683.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0531002548784 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U25LUP.GD Coca ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276802053826.20261003.195551.8899999692.NGUYEN HOANG QUYNH ANH.970407 03/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510031953142026FSIR034774.5189.75308.195232 03/10/2026 18.000,00 MBVCB.16352562547.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16352439099.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0401001435803 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U29RMK.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276018217987.20261003.193213.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U29HTI.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276489173028.20261003.193150.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U29IDM.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26276107763000.20261003.193044.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U29QGS.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26276618084768.20261003.193000.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U22KFD.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26276634057026.20261003.192911.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U22891.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26276243668607.20261003.192826.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U22CZC.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26276136507289.20261003.192755.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16352221016.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2U2CVU4.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276009425185.20261003.192553.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U2QD66.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26276302045838.20261003.191620.19034353510013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGOC.970407 03/10/2026 100.000,00 6276SGTTW2YHGKG1.IBFT ungho2026.266.20261003.191514.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#02009704881003191352202649ef948286.5390.31460.191352 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UCRHQN.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276777019399.20261003.191251.19039722397015.VND-TGTT-HUYNH NHA UYEN.970407 03/10/2026 150.000,00 MBVCB.16351889177.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16351880267.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 6276IBT1k2UCT7IZ.Ung ho ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276866520388.20261003.190325.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UCHZG7.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276995483116.20261003.185911.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031856502026KZ1R981577.5390.23056.185650 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16351381426.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 20.000,00 6276IBT1cJIQLB9P.QR - Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.183301.105875714722.DANG MINH QUAN.970415 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16351057980.BUI THI HANH chuyen tien ung ho chau tran duc thang.CT tu 0551000252395 BUI THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031822032026xs72710194.5189.89155.182203 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16350937570.thanh hai ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang ).CT tu 0501000215311 VU THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 30.000,00 6276ASCB02EAIJ6I.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-18:17:41 6276ASCB02EAIJ6I.20261003.181741.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16350842966.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1023330551 LUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16350731307.Ung ho MS2026.264 - Gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0491000073862 DOAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1i1QV7L15.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.180323.0964263333.NGO NGOC LINH.970432 03/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149862663482.20261003.149862663482-0973192724_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16350226311.ung ho ms 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16350127839.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.266 ( be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810031741042026bq8c496617.5189.2403.174104 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1i1QVB81S.tu thien.20261003.174034.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16349981929.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1036391025 NGUYEN HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16349459398.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16349448408.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#0200970422100317064720263TWB646755.5189.59746.170647 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U1J2YX.PHAM NHIEN THOM chuyen ung ho MS 2026.266 FT26276002235686.20261003.165956.19034510516012.VND-TGTT-PHAM NHIEN THOM.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2U1WJ6S.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276460212099.20261003.165736.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031656172026jcit258524.5189.90283.165617 03/10/2026 50.000,00 6276VNIB02EAK3FY.ung ho MS 2026.264 ( gia dinh ong Le Xuan Thiet).20261003.165313.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16349142040.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0031000162588 PHAM THI THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 6276IBT1k2UJRKDE.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276079724808.20261003.165224.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16348793961.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16348618399.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 30.000,00 6276MSCBD2PXU8Q3.Minh Chan Hanh Gia Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20261003.162138.0964199498.NGUYEN DIEU THU.970422 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16348540685.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 20.000,00 Minh Chan Hanh Gia Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042210031617212026K055433107.5189.48058.161639 03/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031617142026PFKI200063.5389.45836.161633 03/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031616052026ZTUV861753.5388.40172.161605 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1k2UJYB2R.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276121783668.20261003.161157.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 03/10/2026 100.000,00 6276MSCBD2PXZRP6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.160653.5507031985.NGUYEN THI BINH.970422 03/10/2026 150.000,00 6276NBVAF2YEG5XH.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.160449.100000051369.VU NGOC DUNG.970419 03/10/2026 50.000,00 MS 2026.266#SP#020097048810031602342026zg14025573.5189.62174.160234 03/10/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#0200970488100316002220267w7b016582.5388.50300.160022 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1k2UJM42V.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276079520115.20261003.155729.19072676378016.VND-TGTT-DO HIEN ANH.970407 03/10/2026 300.000,00 6276TPBVI2FI46VC.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.155654.10001260095.NGUYEN THI MINH HIEU.970423 03/10/2026 86.000,00 UH MS 2026.266 Be Tran thi Dieu Tram. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422100315534620265EMQ427365.5389.13463.155346 03/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026265#SP#020097041510031551452026fEm8267720.5189.2336.155145 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EAZHQ6.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-15:48:24 6276ASCB02EAZHQ6.20261003.154825.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16348068564.MS 2026. 266( be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810031543482026f3rf954735.5390.57950.154348 03/10/2026 150.000,00 MBVCB.16347917200.Ung ho MS 2026.264( gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149838457116.20261003.149838457116-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878 03/10/2026 100.000,00 MS 2026.266#SP#0200970415100315333720266L5Z204614.5387.4419.153337 03/10/2026 150.000,00 MBVCB.16347858187.Ung ho MS 2026.266( be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031529422026autj904456.5387.83689.152901 03/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097041510031522252026BYio167156.5389.46074.152225 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2UW3XQ3.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276709045117.20261003.151431.19033151172012.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DAT.970407 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042210031514072026SJGW364130.5189.3819.151407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UW39CE.Ung ho ms 2026.266 be tran thi dieu tram FT26276305600599.20261003.151206.19031481960014.VND-TGTT-DUONG THI NHU YEN.970407 03/10/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.266.be Tran thi Dieu Tran#SP#020097042210031511562026NMYN868359.5389.91914.151115 03/10/2026 300.000,00 6276IBT1k2UWFG8E.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276501264044.20261003.151008.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS2026266 be Tran Thi Dieu Tram#MDP#0200VPBKVNVX202610031508436292T6P82#2026-10-03#150843 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UWTQRB.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276370430972.20261003.150450.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407 03/10/2026 100.000,00 6276SGTTW2YHLZLW.IBFT ms 2026264 Le Xuan Thiet.20261003.150444.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031456532026M6OB557420.5389.16628.145612 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UW6VWU.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276633874050.20261003.145150.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16347310855.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0021000363670 BUI DINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EABT8D.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-031026-14:47:07 6276ASCB02EABT8D.20261003.144707.48985177.PHAM THI PHUONG.970416 03/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FIT2J3.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).20261003.144253.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423 03/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405100314413220268Y07087711.5389.41319.144133 03/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040510031440252026T7Y2083414.5387.35570.144025 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16347177413.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 500.000,00 6276IBT1k2UWGKEJ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276619373620.20261003.143901.2122668888.LE THU HA.970407 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16347137411.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0821000120817 DO TRONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1aJW4J693.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.143717.135704070016922.NGUYEN THI HONG BICH.970437 03/10/2026 300.000,00 THAI THI HONG VAN Chuyen tien ung ho ms 2026.262 ong Do Van Menh xin chia se cung bac#SP#020097048810031435162026k10f728551.5388.10082.143516 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UWBVA9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276459753090.20261003.142634.19028798529024.VND-TGTT-NGUYEN HONG THANH.970407 03/10/2026 300.000,00 6276TPBVI2FIJ159.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.142546.68808068888.NGUYEN TUAN SINH.970423 03/10/2026 300.000,00 THAI THI HONG VAN Chuyen tien ung ho MS 2026.26 be tran thi dieu tram mong con binh an#SP#020097048810031424382026kxhs696913.5390.58284.142438 03/10/2026 2.000.000,00 6276IBT1i1QDAZZ2.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.142038.97694265.NGUYEN CANH TIEN.970432 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1aJW4WK3L.ms 2026.266 be tran thi dieu tram.20261003.141208.185001060000009.VU THI XUAN .970409 03/10/2026 500.000,00 TRAN THI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.266 Be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031411432026unsj659528.5390.96013.141143 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram)#SP#020097041510031403282026fGoR831423.5189.57584.140246 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16346709849.ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 MS2026.265#SP#020097048810031402002026z7e8632401.5389.49880.140118 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031400322026xygb628547.5390.44408.140032 03/10/2026 300.000,00 6276ASCB02EA2NUJ.MS 2026.266-031026-13:57:25 6276ASCB02EA2NUJ.20261003.135725.9945688.NGUYEN QUANG DUY.970416 03/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FI8366.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.135416.83501061992.NGUYEN THI QUYNH NGA.970423 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16346602395.Ung ho MS 2026.266( be Tran Thi Dieu Tram) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.266 be tran thi dieu tram#SP#020097040510031353062026IXUT014450.5389.10625.135224 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16346581391.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0481000905964 NGO THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031350152026634g601371.5390.98450.135015 03/10/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810031348142026y8if595960.5390.89071.134814 03/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FI8ULJ.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).20261003.134748.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16346520431.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.266(be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 6276IBT1k2UW9AAZ.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276067560575.20261003.134548.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1i1QDPNYH.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.134220.213935224.TRAN THU TRA.970432 03/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970415100313400220263nFG771624.5387.51753.134002 03/10/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031338152026883R377073.5387.44325.133733 03/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510031335132026FA37058582.5390.31221.133513 03/10/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.266 tran thi dieu tram#SP#020097048810031335052026sdab561215.5390.30055.133505 03/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510031332332026WYQ2050501.5388.17898.133233 03/10/2026 15.000,00 MBVCB.16346355319.2026 .265( Tran duc thang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FIC3HY.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.133201.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 03/10/2026 15.000,00 MBVCB.16346330152.2026 .266( Tran Dieu Tram).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 1.000.000,00 6276IBT1aJW4QCT4.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.133131.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437 03/10/2026 50.000,00 6276ORCOQ2CRLAYY.LOC HO TRO MS 2026.266 DIEUTRAM.20261003.132958.0774472226.Trinh Bao Loc.970448 03/10/2026 25.000,00 6276VNIB02EA239V.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tran).20261003.132952.692998888.DO QUANG HUY.970441 03/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042210031328502026OY42436478.5387.1817.132851 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16346299308.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.266(tran thi dieu tram).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276MSCBD2PVVA7R.MS 2026 266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.132718.4210081986.BACH VAN HOA.970422 03/10/2026 200.000,00 TRAN THI PHUONG Chuyen tien ms 2026.266 tran thi dieu tam#SP#020097048810031322562026jwim529463.5390.75105.132256 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16346231640.ms2026.266 tran thi dieu tram.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UQNE4P.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276938766579.20261003.131952.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407 03/10/2026 100.000,00 6276SHBAP21WHQ3Q.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.131824.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQNJML.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276007209767.20261003.131733.2345678218.NGUYEN HOANG THIEN.970407 03/10/2026 250.000,00 6276ASCB02EQPG4M.MS 2026.266-031026-13:04:38 6276ASCB02EQPG4M.20261003.130438.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQTF7Z.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276617037569.20261003.130230.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407 03/10/2026 50.000,00 MS 2026.266 (be TRAN THI DIEU TRAM)#SP#020097041510031257462026RtNN662897.5189.55511.125746 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UQLINM.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276479929757.20261003.125714.2002987879.NGUYEN TONG KHANG.970407 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EQ7DBE.UNG HO 2026.266 TRAN THI DIEU TRAM-031026-12:56:34 6276ASCB02EQ7DBE.20261003.125634.2230027.VO THI HONG LIEN.970416 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UQLCKL.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276736844957.20261003.125629.2002987879.NGUYEN TONG KHANG.970407 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031256142026l2jh456646.5390.47874.125614 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1k2UQHP2U.ung ho ms 2026.266, be Tran Thi Dieu Tram, chuc be va gia dinh binh an FT26276462229189.20261003.125404.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16345856180.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 9985484147 NGUYEN TU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16345823417.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16345816522.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 7867769167 HONG MY THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031250532026QM3V496163.5387.22099.125053 03/10/2026 20.000,00 6276IBT1i1QDDDA1.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.124947.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432 03/10/2026 200.000,00 6276TPBVI2FI1X57.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).20261003.124844.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970488100312450720263233424098.5388.91699.124425 03/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031244002026canv420777.5389.85536.124401 03/10/2026 13.016,00 6276TPBVI2FI1ZN9.ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.124329.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423 03/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.266 be tran thi dieu tram#SP#0200970405100312423020264BPF095880.5390.78832.124230 03/10/2026 30.000,00 6276IBT1k2UQKXU1.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276701032090.20261003.124229.271119926666.VU TUNG LAM.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UQKZWL.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276485685805.20261003.124154.19029083998015.VND-TGTT-LE XUAN DAT.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UQKM3L.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276819310893.20261003.124035.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16345671382.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031239092026z8kl405735.5388.61108.123910 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16345646016.Ung ho MS 2026.265 ( Em Tran Duc Thang ).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 99.000,00 6276IBT1i1QD98NX.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.123627.306946657.NGUYEN CHAU TUAN.970432 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2UQGH2X.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276074577101.20261003.123545.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407 03/10/2026 30.000,00 6276IBT1k2UQG8VG.mimi ung ho MS 2026.266 be Tram FT26276834615115.20261003.123430.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407 03/10/2026 1.800.000,00 MBVCB.16345603894.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149814747238.20261003.149814747238-0902498898_Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16345582629.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031233332026tcmj388067.5388.31240.123251 03/10/2026 30.000,00 6276IBT1k2UQGQAK.2026266 be tran thi dieu tram FT26276648333501.20261003.123328.19037416062015.VND-TGTT-LE THI NGOC HANH.970407 03/10/2026 200.000,00 6276ASCB02EQDJA9.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-12:33:25 6276ASCB02EQDJA9.20261003.123325.47393837.DAO ANH TUNG.970416 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16345562341.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQAYAT.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276300392775.20261003.123147.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407 03/10/2026 30.000,00 6276VNIB02EQNWQD.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).20261003.123142.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441 03/10/2026 50.000,00 6276MCOBQ2CZ5TKK.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.123139.14001010787489.NGUYEN THANH NGU.970426 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16345515875.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1045454115 NGUYEN NGOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031229082026C0OY313232.5387.7145.122908 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQ44CQ.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276573774554.20261003.122903.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQ4IAY.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276096753030.20261003.122828.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 03/10/2026 330.000,00 ung ho ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210031226482026P5EI442543.5189.93453.122607 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2UQBA82.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276332409160.20261003.122613.1413265868.DANG THI NGOC BE.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQBYGB.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276729806320.20261003.122555.8888595569.DINH NGOC HAI.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k2UQ5ZGP.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276462115049.20261003.122351.288799.LUU CHI QUOC.970407 03/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149813042410.20261003.149813042410-0938122191_Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03/10/2026 500.000,00 6276IBT1k2UQ54R9.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276729805388.20261003.122316.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2UQ5BCY.Ung ho MS 2026.266 FT26276296133315.20261003.122307.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407 03/10/2026 100.000,00 6276SHBAP21WDGFD.MS 2026.265.20261003.122229.3966688889.PHAM THI HIEN.970443 03/10/2026 37.300,00 MBVCB.16345383236.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2UQYZFQ.MS 2026.266 FT26276632661720.20261003.122059.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1aJWBXPU4.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.122009.170001060006044.TRUONG MINH HANH .970409 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031219242026y8kd339177.5388.50508.121845 03/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#02009704881003121646202600cd329281.5387.34472.121646 03/10/2026 200.000,00 6276TPBVI2FIA8CK.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.120702.03354818901.DO HOANG MINH.970423 03/10/2026 2.000,00 MBVCB.16344806933.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16344511978.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k28N31MM.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276736511684.20261003.112755.19033983748011.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k28NLE15.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26276107902067.20261003.112133.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k28NHGDB.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26276922620630.20261003.111841.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.266- be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510031113462026UEY3079206.5189.28586.111304 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1i1QSH8VD.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.111143.0989681080.PHAN DIEU HANG.970432 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EQW2SD.2026.262-031026-10:59:34 6276ASCB02EQW2SD.20261003.105934.12010307.DUONG THI VAN.970416 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810031055122026krar990482.5189.11786.105430 03/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970415100310544720269XoO211189.5390.10122.105447 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040510031049172026VVAV045259.5390.75725.104917 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k28NULNC.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276176803502.20261003.104411.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1i1QSATZ3.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.103224.142066898.LE CONG HOANG.970432 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16343388792.VU THI THANH HOA ung ho ms2026.256(em bui hoang vu).CT tu 0031000266499 VU THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970405100310212720265F2R090552.5387.12799.102128 03/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810031019322026xc7f843315.5189.2529.101850 03/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510031017312026TW8Z068633.5388.91123.101731 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1fJMD629V.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.101423.0792176576.TRAN THI THUY TRANG.970431 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k28RXPGE.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276306689527.20261003.095923.19074552981019.VND-TGTT-LAI HONG PHUC.970407 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810030950082026pjn4721211.5189.39086.094926 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16342824328.UNG HO MS 2026 265 (EM TRAN DUC THANG).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1i1QS8UHY.Ung ho MS 2026265.20261003.094524.192952204.TRAN THANH HIEU.970432 03/10/2026 100.000,00 6276VNIB02EQJ9S9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.094513.988368666.NGUYEN THI THU TRANG.970441 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16342780595.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9372915405 NGUYEN THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZDZBN.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.093525.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZDJR9.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang.20261003.093347.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16342608679.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 1027250304 DANG THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZD8A8.NGUYEN HOANG MINH ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261003.093107.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZDMBZ.Ly Le Thuy Tam ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261003.092945.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZDBF6.Ly Quan ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang.20261003.092809.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZDQID.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh.20261003.092631.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 10.000,00 MBVCB.16342520989.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1045009601 NGUYEN NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZDY2L.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao.20261003.092459.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k28RAQGY.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276314408107.20261003.092456.19035515943012.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407 03/10/2026 30.000,00 6276ORCOQ2CZH5EC.LE THE LAM ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20261003.092309.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810030923072026sr73612157.5389.564.092307 03/10/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510030922402026NIFU057693.5189.98401.092158 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k28RB8V2.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276027064900.20261003.092015.19033771019011.VND-TGTT-PHAM QUOC TUAN.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k28RBDUA.Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26276698202371.20261003.091955.19034882826018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HUYEN.970407 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1i1QSDVYB.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.091831.836804041991.DAO DUC VINH.970432 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1k28RY3F9.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26276745042476.20261003.091610.19072676378016.VND-TGTT-DO HIEN ANH.970407 03/10/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097040510030911532026RC1W096814.5389.48012.091153 03/10/2026 300.000,00 6276WBVNP21W852S.Ung ho MS 2006.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).20261003.090949.887689666888.NGUYEN TRAN MAI TRAM.970412 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EQBPEG.UNG HO MS 2026 266 BE TRAN THI DIEU TRAM-031026-08:46:39 6276ASCB02EQBPEG.20261003.084639.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416 03/10/2026 30.000,00 MBVCB.16341842629.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 6276SHBAP21WMYLR.MS 2026.265 em Tran Duc Thang.20261003.083638.0977234282.PHI THI MAI.970443 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210030830242026AZ5A371048.5189.76245.083025 03/10/2026 100.000,00 6276MCOBQ2CZ38LI.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.082430.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1aJWBAK2Y.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20261003.082415.100203018438.HUYNH HAI MINH NGUYET.970457 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k28XXFCK.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26276764043049.20261003.082235.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407 03/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100308194320266r6n370275.5389.37036.081901 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16341496595.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k28XLG8S.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276833714222.20261003.080901.19035502000011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407 03/10/2026 100.000,00 VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 10.000,00 6276IBT1aJWB4L1X.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,254 (Gia dinh anh Duong Chang) .20261003.080445.0339306897.VU DUC TU.970437 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210030804162026M1AR267809.5390.80405.080334 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16341329535.Chuyen tien ung ho ms 2026 266 Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810030800212026sny1298358.5189.66304.080021 03/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FDSV7F.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).20261003.075809.03664277801.NGUYEN THI KIM DUNG.970423 03/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FDSR3M.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261003.075452.03664277801.NGUYEN THI KIM DUNG.970423 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16341192262.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0021000428420 TRAN THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 500.000,00 6276SHBAP21U6V6S.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.074727.0935354675.DUONG VAN LOI.970443 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100307471320268PTD334430.5387.21663.074713 03/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210030746282026KUA6799921.5388.19566.074629 03/10/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042210030745552026X39T509052.5387.16735.074556 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210030736052026VI6T187710.5388.84985.073606 03/10/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810030734202026ej2h207047.5390.79329.073338 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097042210030731502026MLXI107078.5389.71432.073150 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210030729032026SP9B581554.5189.62714.072903 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810030717352026v9ie149451.5389.27186.071735 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EYPZPW.UNG HO MA SO 2026.266 BE TRAN THI DIEU TRAM-031026-07:09:13 6276ASCB02EYPZPW.20261003.070913.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416 03/10/2026 1.000.000,00 6276IBT1k28XVS3X.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276171860530.20261003.070131.19028716737023.VND-TGTT-CHAU MY PHUNG.970407 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16340373046.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071001075474 DOAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265#SP#02009704881003065136202604uz068175.5387.51700.065054 03/10/2026 68.000,00 UH MS 2026.265 em Tran Duc Thang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422100306470420263Q7S693420.5189.38816.064704 03/10/2026 55.000,00 MBVCB.16340262187.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.263 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.265 ( em Tran Duc Thang)#SP#020097041510030627042026HCXi222950.5389.94467.062704 03/10/2026 300.000,00 6276IBT1k28XJ3HG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26276574896647.20261003.062543.8888595569.DINH NGOC HAI.970407 03/10/2026 20.000,00 6276IBT1k28XJVHV.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276762909546.20261003.062051.19034352081011.VND-TGTT-NHU DINH HIEU.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k283N8PU.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26276300320831.20261003.054452.19036612808010.VND-TKTT-HOANG MINH HIEU.970407 03/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149749043490.20261003.149749043490-0392036854_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EYH3YT.UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-031026-05:04:53 6276ASCB02EYH3YT.20261003.050453.1234563838.PHAM XUAN GIAO.970416 03/10/2026 100.000,00 6276ASCB02EYH32B.PHAM XUAN GIAO TRANSFER-031026-05:04:03 6276ASCB02EYH32B.20261003.050403.1234563838.PHAM XUAN GIAO.970416 03/10/2026 1.000.000,00 6276IBT1k283FHX3.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276208119359.20261003.032620.3376225386.CAO XUAN DANG.970407 03/10/2026 300.000,00 6276TPBVI2FDGLPY.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.024821.33366888888.NGO GIA KHANH.970423 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1fJMD94B9.Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi.20261003.012736.8888482003.MBVBANK IBFT.970414 03/10/2026 100.000,00 6276IBT1k28362K9.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276413010064.20261003.005659.19038874203015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH MAI.970407 03/10/2026 18.000,00 6276TPBVI2FDEQBK.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.005152.55223102005.PHAM ANH DAI.970423 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970488100300500120261o8f891532.5189.59086.004919 03/10/2026 50.000,00 6276IBT1k283E6UR.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276545160087.20261003.004944.2211121999.NGO DUC THANG.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k283EAXE.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26276304828696.20261003.004744.19026862401018.VND-TGTT-NGUYEN HUYEN TRANG.970407 03/10/2026 200.000,00 6276IBT1k283KH5Q.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276099974066.20261003.003611.1239888888.NGUYEN HUY DUC.970407 03/10/2026 20.000,00 6276IBT1i1Q9PSZY.ZP262760020146 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.002908.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 03/10/2026 100.000,00 ung ho ms 2026 265 e Tran Duc Thang#SP#0200970488100300144820268pce877360.5189.37370.001448 03/10/2026 1.000.000,00 6276MCOBQ2CZKTI6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.001154.02101013819998.NGUYEN THI QUYNH ANH.970426 03/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210030008012026509S912701.5189.32094.000801 03/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210030002002026PESI405753.5189.26797.000200 03/10/2026 100.000,00 6275IBT1k283AWN3.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26276533720309.20261002.235631.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16339433320.ung ho MS 2025.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0181003526921 PHAN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16339439229.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0891000624377 NGUYEN MINH THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16339415737.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 264 Gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16339401285.NGUYEN THANH DANH chuyen tien ung ho MS 2026.265 Tran Duc Thang.CT tu 0061000215244 NGUYEN THANH DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 20.000,00 MBVCB.16339392878.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 50.000,00 MBVCB.16339368370.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0181003506317 NGUYEN CHE LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 300.000,00 MBVCB.16339374164.ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang.CT tu 0081001079553 HOANG THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 6275IBT1k2835JCD.Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26276937459100.20261002.233127.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407 03/10/2026 100.000,00 ung ho ms 2026 265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022329322026IUUT876375.5387.96210.232932 03/10/2026 400.000,00 MBVCB.16339354201.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1013214386 NGUYEN THI KIEU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 200.000,00 MBVCB.16339342991.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0191000340399 NGUYEN HIEU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149731823627.20261002.149731823627-0902036638_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03/10/2026 4.000.000,00 6275ASCB02EYKUZF.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-021026-23:16:34 6275ASCB02EYKUZF.20261002.231634.18485697.HA THI BE HANG.970416 03/10/2026 100.000,00 MBVCB.16339286844.Ung ho MS 2026-265(em Tran Duc Thang).CT tu 0281000536635 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/10/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210022310592026P6UF792445.5389.72606.231100 04/10/2026 100.000,00 6277ASCB02ECEJQB.UNG HO MS 2026.267-041026-22:36:46 6277ASCB02ECEJQB.20261004.223647.13953197.HUYNH HAI NHO.970416 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1i1QYCX67.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.223557.144391101.MAC THI LOAN.970432 04/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370309333.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy - Thai Nguyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 6277MCOBQ2C4RL5E.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.223522.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1i1QYCLL5.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.223430.144391101.MAC THI LOAN.970432 04/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510042227202026V73V027554.5389.68609.222720 04/10/2026 200.000,00 6277VNIB02ECU9I8.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.220846.656704060019835.LY NGOC THAO.970441 04/10/2026 200.000,00 6277SHBAP21VE24H.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.220254.0904559001.LE THU QUYNH.970443 04/10/2026 200.000,00 6277SGTTW2YIVZ1I.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261004.220155.060181205418.DUONG THANH TRUC.970403 04/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370017832.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026 .267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16369995185.Ung ho MS 2026.267 ( Be Le Thi Bich Thuy).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510042153452026ZL6O069917.5189.86991.215302 04/10/2026 50.000,00 6277MSCBD2P6KH68.MS 2026267.20261004.215241.0985745866.NGUYEN THANH HAI.970422 04/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510042142312026KO16044042.5389.54340.214231 04/10/2026 100.000,00 6277NAMAP21VVP44.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.214031.079196022518.TRAN THI KIM YEN.970428 04/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210042138502026N807937661.5390.41812.213851 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16369762990.LE THI THUY AN chuyen tien ung ho MS 2026.267 ( be Le Thi Bich Thuy).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 2.000.000,00 6277IBT1bJI2WEU9.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Le Thi Bich Thuy MS 2026 - 267 . Chuc con som hoi phuc.20261004.212729.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16369694955.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UBPY85.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26278250060816.20261004.211833.48066768686868.NGUYEN DUY TOAN.970407 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2UB8LCF.ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram chuc be som khoe lai FT26278151120705.20261004.211320.8279889988.NGUYEN THI HA.970407 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810042112182026v651144683.5189.45611.211218 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2UBINRX.ung ho MS 2026.267 be Le Thu Bich Thuy chuc be som binh phuc FT26278594795616.20261004.211048.8279889988.NGUYEN THI HA.970407 04/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210042108412026UNFZ397301.5189.31117.210842 04/10/2026 200.000,00 6277SHBAP21VGTAD.Ung ho MS 2026 - 266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.205744.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443 04/10/2026 300.000,00 6277SGTTW2YIE384.IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261004.205434.060034760511.VO HUNG HIEN.970403 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16369264900.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810042029072026uoto009295.5387.51095.202907 04/10/2026 300.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.255 Nguyen Hoang Quy#SP#020097048810042021572026nwe6983894.5390.14124.202115 04/10/2026 200.000,00 6277SHBAP21VJKT3.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261004.202156.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16368799905.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#02009704221004202022202676D0282815.5387.5707.201940 04/10/2026 200.000,00 6277SHBAP21VJRD6.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.201956.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443 04/10/2026 2.000.000,00 6277IBT1i1QPKSK2.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261004.201536.6688980.NGUYEN THI THANH TUNG.970432 04/10/2026 2.000,00 MBVCB.16368662289.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1fJM8WYSH.Nguyen Huong ung ho MS 2026 263 em Le Minh Hoang.20261004.201122.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406 04/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810042000232026go97904997.5189.98373.200023 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2U5A41Q.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278444232816.20261004.195802.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407 04/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong#SP#020097040510041955302026JNMN046478.5387.71031.195530 04/10/2026 100.000,00 6277MSCBD2PNNPIZ.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.194108.0050162992888.PHUNG THI THUY GIANG.970422 04/10/2026 100.000,00 6277ASCB02ECYNRS.PHAM TRAN DIEM THUY UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-041026-19:28:40 6277ASCB02ECYNRS.20261004.192840.4080551.PHAM TRAN DIEM THUY.970416 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2U597K5.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278439827102.20261004.192532.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2U59PKN.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26278078620160.20261004.192501.9393055336.NGUYEN NGOC HOA.970407 04/10/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.267 be le thi bich thuy#SP#0200970488100419220820265dox755093.5390.79531.192208 04/10/2026 10.000,00 6277IBT1aJWGWZ9W.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,259 (Em Chau HuynhThien Khang).20261004.191521.0339306897.VU DUC TU.970437 04/10/2026 100.000,00 6277ASCB02EM5CFP.PHAM TRAN DIEM THUY UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-041026-19:15:26 6277ASCB02EM5CFP.20261004.191527.4080551.PHAM TRAN DIEM THUY.970416 04/10/2026 10.000,00 6277IBT1i1QP8T2D.tu thien.20261004.191516.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432 04/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#0200970422100419142520267LKK982624.5389.33546.191426 04/10/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970422100418590420266Y1L760879.5389.42890.185904 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16367299086.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0501000026615 LE BAO HOANG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16367294887.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1i1QPDQDR.LE THI HOA chuyen tien 2026 266 TRAN THI DIEU TRAM.20261004.184525.247529918.LE THI HOA.970432 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1i1QPSGGI.LE THI HOA chuyen tien 2026 267 LE THI BICH THUY.20261004.184303.247529918.LE THI HOA.970432 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16367019713.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16367013533.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2UYBM7R.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278649561907.20261004.182922.19037151828010.VND-TGTT-DO THANH HUYEN.970407 04/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040510041821262026FWKY071556.5387.8607.182126 04/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040510041820252026IFWA066076.5390.2743.182025 04/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510041818202026ROUZ054683.5189.87964.181820 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16366572941.VU THI HONG GIANG ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0021000412430 VU THI HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16366153427.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16366094302.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16365591585.Ung ho MS 2026.254 (gd a Duong Chang).CT tu 0051000487069 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 300.000,00 MBVCB.16365397776.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 150.000,00 6277IBT1k2UP8RNL.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26278770430585.20261004.170708.99999999990204.HO THO MANH.970407 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16365137440.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0371000476257 NGUYEN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1fJMIG6ST.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.165936.353071296.PHAN DUY LINH.970406 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16365067827.Ung ho MS 2026.265(em Tran Duc Thang).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16365026957.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810041655472026cipx063638.5387.41111.165547 04/10/2026 1.000.000,00 6277ASCB02EMKLGY.UNG HO MS2026.266 BE TRAN THI DIEU TRAM-041026-16:53:57 6277ASCB02EMKLGY.20261004.165357.1373688.HO THI THANH AN.970416 04/10/2026 50.000,00 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810041653172026sl40051492.5389.24595.165317 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16364946261.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0331003721249 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810041648002026dae6025875.5388.92111.164800 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16364850925.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0451000311849 VU DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16364780273.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16364769200.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810041641462026ebqu995819.5390.51477.164146 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16364743602.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16364702400.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970405100416312920261YK5081527.5388.89020.163047 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2UUF3ID.Ung ho ms 2026.267 be Le Thi Bich Thuy FT26278036042385.20261004.162858.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UUFZJW.Ung ho MS2026.266 FT26278079637409.20261004.162836.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UUF7IV.Ung ho MS2026.267 FT26278017634070.20261004.162820.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407 04/10/2026 16.000,00 6277TPBVI2F61DJZ.ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.162443.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423 04/10/2026 1.000.000,00 6277ASCB02EMUWZE.UNG HO MS 2026.267 -A.HIEU GIUP BE LE THI BICH THUY-041026-16:20:52 6277ASCB02EMUWZE.20261004.162053.33445809.LE THI HOA.970416 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2UUHJU8.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278617675103.20261004.161938.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16364349097.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 5.000,00 6277IBT1k2UU6J5Q.Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy FT26278405993246.20261004.161445.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407 04/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810041612342026gj4u863754.5388.77104.161234 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048810041611202026e5eb858539.5388.69659.161121 04/10/2026 300.000,00 6277IBT1k2UU787B.Ung ho ma 2026.267 be Le Thi Bich Thuy FT26278103546922.20261004.160759.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407 04/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16364154661.ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram) .CT tu 1018345524 NGUYEN TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 5.000,00 6277IBT1k2UUBUKH.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278439055808.20261004.155749.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UU5VYD.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278872568307.20261004.155452.977797779.TRINH THI HUONG GIANG.970407 04/10/2026 50.000,00 6277SGTTW2YDPFLV.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.155416.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403 04/10/2026 50.000,00 6277SGTTW2YD76CF.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261004.154810.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403 04/10/2026 1.000.000,00 6277IBT1k2UUVDDZ.Ung ho MS 2026.266 FT26278242903719.20261004.153532.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407 04/10/2026 100.000,00 6277SGTTW2YD6NWI.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.267 Be Le Thi Bich Thuy.20261004.153155.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1fJMIUNC9.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram.20261004.152953.904093558.VU MONG.970406 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2UU2Z2L.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26278121602100.20261004.152515.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407 04/10/2026 200.000,00 6277WBVNP21KSFCX.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261004.152332.717788.PHAM THI PHUONG.970412 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2UU2JDV.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278860098218.20261004.152314.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16363484439.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.267 ( be Le Thi Bich Thuy ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 150.000,00 6277IBT1k2UU155T.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278749380508.20261004.151827.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407 04/10/2026 500.000,00 6277IBT1i1QUS4DD.Ms 2026-266 uh be Tran Thi Dieu Tram.20261004.151715.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16363278744.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 6277ASCB02EM8BUT.HTP LKH UNG HO MS 2020.266 TRAN THI DIEU TRAM-041026-15:04:04 6277ASCB02EM8BUT.20261004.150404.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16363220622.Chuyen tien ung ho NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 04/10/2026 30.000,00 MBVCB.16363216684.Chuyen tien ung ho Ms 2026 267.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 04/10/2026 50.000,00 6277TPBVI2F6Y8IX.MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.150105.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423 04/10/2026 30.000,00 MBVCB.16363199876.Chuyen tien ung ho 2026 267.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 04/10/2026 300.000,00 6277IBT1k2U8FMMW.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278022110142.20261004.145235.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407 04/10/2026 200.000,00 Ung ho Ms 2026.264#SP#020097048810041444092026eood545211.5389.17803.144409 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1fJMIIJTJ.Ung ho MS 2026.267.20261004.144407.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1aJWAGCUG.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.265( Tran Duc Thang ).20261004.143417.000000206412.VU THI MY DUNG.970433 04/10/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150003503545.20261004.150003503545-0705663870_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 04/10/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150002830192.20261004.150002830192-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026266 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2U8GWGU.Ung ho ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278708069185.20261004.142126.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16362610092.LE KONG SON chuyen tien ung ho be Dieu Tram 2026-266.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16362569548.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 6277ORCOQ2C421T9.LOC HO TRO MS2026.267 BICHTHUY.20261004.140831.0774472226.Trinh Bao Loc.970448 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16362495198.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0111000334143 DUONG CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.267#SP#020097042210041357052026PNO3494645.5189.455.135706 04/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210041356452026GLQT709775.5390.99394.135645 04/10/2026 100.000,00 6277TPBVI2FNPKN1.Ung ho NVHCCCL.20261004.133738.10003117844.DANG THIEN PHUC.970423 04/10/2026 50.000,00 6277NAMAP21KU2SB.LE ANH DUC CHUYEN KHOAN.20261004.133730.0986232672.LE ANH DUC.970428 04/10/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810041324352026lvqc325346.5388.59415.132435 04/10/2026 1.000.000,00 6277IBT1k2UINVEY.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278901066000.20261004.130826.19121393423016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407 04/10/2026 2.000.000,00 6277IBT1k2UIXZYS.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278487920191.20261004.130314.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16361625093.Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042210041247062026PQOT490715.5388.87792.124707 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2UIZGTK.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26278991244464.20261004.124316.19033988397012.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC MAI.970407 04/10/2026 200.000,00 NGUYEN THE NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.267#SP#020097042210041241412026W2DP253793.5390.62528.124100 04/10/2026 50.000,00 6277TPBVI2FNNI5Z.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.123741.07731086501.LAI THUY LINH.970423 04/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510041236302026WCY3013087.5389.35821.123548 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UIKBCE.Ung ho MS 2026 267 be Le Thi Bich Thuy FT26278642038794.20261004.123339.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2UIKMXS.UNG HO MS 2026.265 em TRAN DUC THANG FT26278994140836.20261004.123306.19873061165031.VND--DINH KHANH LINH.970407 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16361353502.NCHCCCL LAMANHANH 0901313988.CT tu 0081000973544 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 150.000,00 6277IBT1k2UIK9EH.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278770206711.20261004.123244.6868580882.BUI DUY KHOA.970407 04/10/2026 20.000,00 MBVCB.16361310899.2026.267 ( Be Le Bich Thuy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho 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20.000,00 gui ms 2026 266#SP#0200970422100410155720269OUI552999.5387.26468.101557 04/10/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.267 be le thi bich thuy#SP#020097048810041014102026p8zx634100.5389.16616.101410 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970422100410140720264XVR655399.5390.15583.101407 04/10/2026 5.000.000,00 MBVCB.16359060763.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 2.000,00 6277IBT1fJMMLXX7.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy.20261004.101036.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16359017053.Ung ho MS 2026.266.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16359016472.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510040956212026VqHT965682.5389.16299.095621 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UVTMY7.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26278400000671.20261004.095429.9979555699.TRAN TIEN THANG.970407 04/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#0200970488100409541020267bhn545661.5390.3698.095330 04/10/2026 50.000,00 MS 2026.267 (be LE THI BICH THUY)#SP#020097041510040949562026Hm0W939428.5189.80707.094956 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16358661212.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0181003526921 PHAN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 30.000,00 MBVCB.16358646126.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970422100409432720264DPB422453.5389.46214.094328 04/10/2026 55.555,00 MBVCB.16358569405.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6277ASCB02E1FX5V.UNG HO MS 2026 267 BE LE THI BICH THUY-041026-09:41:38 6277ASCB02E1FX5V.20261004.094138.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2UVK3UX.Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy FT26278989955202.20261004.094116.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407 04/10/2026 220.000,00 6277IBT1i1QI3QT4.ZP262770206629 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.093907.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1d14GID9E.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.093721.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422 04/10/2026 500.000,00 6277IBT1k2UV7WMQ.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278056556622.20261004.093647.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2UVGE5F.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278769951624.20261004.093556.6688899888.TRUONG THI HUE.970407 04/10/2026 100.000,00 6277TPBVI2FNG83Y.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).20261004.093537.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UVGJS3.MS 2026.265 em tran duc thang FT26278803041968.20261004.093425.19036382474010.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEP.970407 04/10/2026 10.000,00 MBVCB.16358428878.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970488100409341520269dc9457585.5390.97724.093415 04/10/2026 1.000.000,00 6277IBT1k2UVACY2.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278964908370.20261004.093208.19838704908029.VND--PHAM THANH THONG.970407 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16358372698.Ung ho MS2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 1014986580 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 6277ASCB02E18ZNZ.NGUYEN VIET TOAN GIUP DINH HUU DAO -MS 2026-261 GAP KHO KHAN-041026-09:30:19 6277ASCB02E18ZNZ.20261004.093019.242444519.NGUYEN VIET TOAN.970416 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16358343332.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 10.000,00 6277MSCBD2PHUUT5.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.092949.0960131868888.NGO SY ANH.970422 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100409293620265BMW475648.5390.74128.092937 04/10/2026 500.000,00 ung ho MS 2026 265 em tran duc thang#SP#020097044910040929022026VNnu698504.5387.70626.092902 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16358334173.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0071000803633 NGUYEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 ung ho ms 2026 267 le thi bich thuy#SP#020097041510040926252026dDDd838723.5390.57558.092543 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16358251431.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0011002264463 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16358242415.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16358231710.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6277SGTTW2YDCHD7.IBFT Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.092113.050136470687.DO TRAN THUY TIEN.970403 04/10/2026 100.000,00 6277SHBKP21GI6A2.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.092003.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1aJWACRX5.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.091934.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970422100409184420267SKE781456.5388.20372.091844 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16358145848.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 6277TPBVI2FNE18E.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.091633.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UV8KT5.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278304310818.20261004.091618.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407 04/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810040914472026ovtb372130.5389.941.091447 04/10/2026 1.000.000,00 6277VNIB02E1FKP1.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.091437.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16358086323.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1036363715 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 30.000,00 MBVCB.16358082073.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149953893656.20261004.149953893656-0795227406_Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810040909562026kapo351131.5388.79262.090956 04/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510040908512026CNXG768840.5389.73371.090809 04/10/2026 150.000,00 6277SHBAP21GX8U8.ung ho Ms 2026.266 be Tram.20261004.090828.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443 04/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.267#SP#020097040510040901202026375L056792.5389.41015.090120 04/10/2026 2.000.000,00 ung ho ma so 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram . chu mong con luon binh an#SP#020097048810040900042026svl1309542.5390.33937.090004 04/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510040850422026HFNZ092922.5388.94615.085042 04/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510040838392026F0GY021549.5389.46108.083839 04/10/2026 200.000,00 6277TPBVI2FN43MR.ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).20261004.083129.06892598668.DO HOAI THONG.970423 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16357377077.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1012409036 NGUYEN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 6277IBT1k2UD6TAK.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26278177090008.20261004.081638.19030897419014.VND-TGTT-BUI THI LAN HUONG.970407 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16357145575.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 20.000,00 6277VNIB02E1A8CC.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20261004.075844.182946666.LE VAN HOAN.970441 04/10/2026 10.000,00 6277IBT1aJWAQTGF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,257 (Em Tran Khanh Chi).20261004.075759.0339306897.VU DUC TU.970437 04/10/2026 139.000,00 6277IBT1k2UD4AG3.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278903883190.20261004.075606.19033621732011.VND-TGTT-HOANG VAN LUONG.970407 04/10/2026 50.000,00 6277MCOBQ2CRVKJK.Ung ho ms2026.265 tran duc thang.20261004.075518.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 04/10/2026 50.000,00 6277MCOBQ2CRS1RM.Ung ho ms2026.266 tran thi dieu tram.20261004.075045.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 04/10/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042210040748482026YIQU767775.5387.69596.074806 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16356690413.ung ho MS 2026.264.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16356677935.ung ho MS 2026.263.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 O5CH7KN551HR-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100407221120264T76989704.5389.92475.072129 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2UD9H4L.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278230093051.20261004.070738.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1fJMMYH73.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261004.065822.988030351.MACH QUOC THANH.970406 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2UDCJMI.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278593314604.20261004.065231.19032590144010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHONG.970407 04/10/2026 200.000,00 6277SGTTW2YD2PRZ.IBFT Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.064335.0937323838.NGUYEN KIEN GIANG.970403 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16356096469.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9775785532 DUONG THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2USNUIV.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278690380184.20261004.061632.1931122022.NGUYEN THI THU TRANG.970407 04/10/2026 5.000,00 6277IBT1k2USRT82.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278437067239.20261004.061004.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407 04/10/2026 500.000,00 6277IBT1k2USRPBU.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278928949808.20261004.060438.19032933904016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN ANH.970407 04/10/2026 100.000,00 6277IBT1k2USRVGY.Ung ho MS 2026.266 Be Tran Thi Dieu Tram FT26278249917647.20261004.060225.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1i1QIDPA2.UNG HO MS 2026 260.20261004.055610.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432 04/10/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810040555002026k7lm787669.5387.37329.055501 04/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210040553552026PDTS625549.5189.36036.055356 04/10/2026 200.000,00 6277IBT1k2USXVPD.Ung ho ms 2026 2265 Em Tran Duc Thang FT26278249850984.20261004.054350.4985999999.BUI TRUNG VAN.970407 04/10/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL + VO MINH TOAN + 0334867781 Chuyen tien#SP#020097041510040443332026l1UL219760.5389.6112.044333 04/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100404213820267FTT974262.5387.99878.042057 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16355689862.UH MS 2026.266 ( be Tran Thi Dieu Tram ) - Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 1021480573 VO THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 39.649,00 ms2026.265#SP#020097042210040311092026PPWC699326.5390.81545.031109 04/10/2026 500.000,00 6277ASCB02EB6R3T.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-041026-03:03:11 6277ASCB02EB6R3T.20261004.030311.40064497.NGUYEN THI PHUONG NGHI.970416 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16355650433.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6277TPBVI2FN8NQV.Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).20261004.012812.01870865201.DINH VIET QUOC VUONG.970423 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16355515683.Ung ho MS 2026.266(be Tran Thi Dieu Tram ).CT tu 9823343343 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16355431810.ung ho MS 2026.257 ( be Tran Khanh Chi).CT tu 3001217979 NGUYEN NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6277TPBVI2FN8QSB.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.002708.07731086501.LAI THUY LINH.970423 04/10/2026 50.000,00 6277IBT1k2USBVV6.Ung ho MS 2026.265 FT26278736040807.20261004.001054.19038386088010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC GIA BAO.970407 04/10/2026 50.000,00 6276IBT1k2USYYMZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26278662522039.20261003.235408.19034714560010.VND-TGTT-HO LA THANH HUONG.970407 04/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2USYIEW.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26278301705673.20261003.235311.19034714560010.VND-TGTT-HO LA THANH HUONG.970407 04/10/2026 100.000,00 6276TPBVI2FNC4MU.ung ho MS 2026.260.20261003.234957.02016364701.NGUYEN THANH TUNG.970423 04/10/2026 50.000,00 MBVCB.16355265487.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0501000205306 LE THI MAI SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 400.000,00 MBVCB.16355254067.DO THANH VIET, Ti Do giup 2026.246 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 200.000,00 6276TPBVI2FNCL1K.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261003.233338.09042921988.NGUYEN THI NGOC NGA.970423 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16355228041.DO THANH VIET, be Ti giup 2026. 256.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 300.000,00 MBVCB.16355202101.LE LE HOA,Huynh thi Mai giup 2026.256.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 MBVCB.16355206098.DO VIET PHUC giup 3 chau be 2026.260.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 100.000,00 6276IBT1k2USIFQ8.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278662415764.20261003.232541.19038392082016.VND-TGTT-TRAN HONG LIEM.970407 04/10/2026 200.000,00 MBVCB.16355190493.DO NGOC THACH , DO THANH X PHUONG giup 3 chau be 2026.260.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 300.000,00 MBVCB.16355178254.Do N Mai Huong, Thanh Viet giup 2026.260.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 600.000,00 MBVCB.16355168107.DO THANH VIET,VIET PHUC, MAI HUONG giup 2026.226 & 2026.237.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 MBVCB.16355094016.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0021001542815 TRAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810032302522026sj7a649599.5388.27125.230252 04/10/2026 300.000,00 6276IBT1k2USSX5G.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278500116100.20261003.230058.14025082116015.VND-TGTT-NGUYEN NHAT LINH THY.970407 04/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#0200970422100322561620263RI3506364.5387.15528.225617 04/10/2026 200.000,00 6276TPBVI2FN17LH.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261003.225014.00064866001.TRAN THANH THUY.970423 04/10/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.266 be tran thi dieu tram#SP#020097048810032249472026vlcq633197.5388.3330.224905 04/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210032249312026AG64998609.5387.2839.224931 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16387059167.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 1026942731 TRAN ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16386960049.LANG THI THUY ung ho MS 2026.268 em nguyen trung ha .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16386867055.Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16386780881.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097041510052150532026IKwo202759.5388.92580.215053 05/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510052122262026McQp121604.5388.76195.212226 05/10/2026 50.000,00 6278IBT1aJW7FK67.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261005.210722.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437 05/10/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Trung Ha ms 2026.268#SP#020097042210052103482026PJZ8545312.5388.84229.210348 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1i1QAEH2F.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261005.210131.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432 05/10/2026 5.000.000,00 MBVCB.16385569260.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210052026002026FF4N178506.5189.71002.202601 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16385290211.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1fJMPY8DE.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.201545.9623241896583.MBVBANK IBFT.970414 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-051026-20:10:19 AluT370630#SP#020097041610052010192026AluT370630.5189.71176.200939 05/10/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150228263661.20261005.150228263661-0705272122_Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05/10/2026 5.068,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097040510052000252026EA3M059975.5189.7268.200025 05/10/2026 15.000,00 MBVCB.16384759431.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 6278IBT1aJW76PZQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,262 (Ong Do Van Menh).20261005.193313.0339306897.VU DUC TU.970437 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16384346914.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Chuyen tien ung ho MS2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810051930512026anl5624608.5389.8481.193051 05/10/2026 100.000,00 6278TPBVI2FPT3CJ.Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).20261005.192611.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 05/10/2026 15.000,00 MBVCB.16383868375.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16383854168.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.268 ( em Nguyen Trung Ha).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16383759812.ung ho MS 2026/267 ( Le thi bich Thuy ).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16383765771.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 150.000,00 6278IBT1k2UHHKKC.Ung ho ms 2026.265 FT26278984240871.20261005.185006.19076537089013.VND-TGTT-BUI TRAN THAO DUYEN.970407 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UH4939.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278243451902.20261005.183049.19033696636016.VND-TGTT-HOANG THANH TRUC ANH.970407 05/10/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150212397560.20261005.150212397560-0866404926_Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05/10/2026 2.000,00 MBVCB.16382783547.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 22.000,00 MBVCB.16382563532.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.265(em tran duc thang)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 6278IBT1k2UZIEZX.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26278170750212.20261005.170544.19036822779013.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN THAO.970407 05/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510051705412026v5OB736770.5388.93037.170541 05/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810051702502026aond848200.5388.70039.170250 05/10/2026 39.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150194835099.20261005.150194835099-0981433404_Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q4V6ZB.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261005.165202.68181019968.LE THI ANH.970432 05/10/2026 200.000,00 6278WBVNP21SXDJY.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.165138.717788.PHAM THI PHUONG.970412 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q4VBY6.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261005.165102.68181019968.LE THI ANH.970432 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q4VMBX.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261005.165003.68181019968.LE THI ANH.970432 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q4V1UH.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.164902.68181019968.LE THI ANH.970432 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q4VQHF.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.164838.68181019968.LE THI ANH.970432 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16380713654.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16380705940.ung ho MS 2026 267.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2U6XD4U.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278028482056.20261005.163358.19030809562996.VND-TGTT-DINH QUY LUONG.970407 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1fJMULIFZ.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.162309.210314849059097.VO THI CAM HANG.970431 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970415100516174620261keS500323.5387.28970.161746 05/10/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042210051613092026SQ9Z829512.5189.97365.161309 05/10/2026 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810051606512026dr5j571452.5189.54072.160651 05/10/2026 46.140,00 ms2026.268#SP#0200970422100516061620264Z7D154391.5388.50171.160617 05/10/2026 1.800.000,00 6278IBT1bJI2V8MH.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Trung Ha MS 2026 - 268 . Chuc con som hoi phuc.20261005.160510.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16379926989.ungho ma so MS 2026.268(em Nguyen Trung Ha).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510051545482026Z6FL362279.5388.9739.154548 05/10/2026 100.000,00 6278SHBKP21SRUR5.UNG HO MS 2026267 BE LE THI BICH THUY.20261005.153757.700003246447.NGUYEN THU PHUONG.970424 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16379480111.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210051535222026J7Y5888634.5387.43399.153523 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16379334006.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup anh Duong Chang MS 2026-254.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16378867531.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210051457332026Y01W605171.5189.4701.145733 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16378832159.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16378827269.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16378709905.UNG HO 2026.258.CT tu 9909704686 NGUYEN HUU THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1aJW72PAR.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.144637.068704070163451.LE QUANG DINH.970437 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#02009704221005144508202659M8980760.5189.29004.144429 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16378636808.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1k2UEKAPJ.ms 2026.267 FT26278754503172.20261005.144013.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16378508461.Chuyen tien ung ho ms 2026 268 Nguyen Trung Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 05/10/2026 300.000,00 ung ho ms 2026256 bui hoang vu#SP#0200970488100514305520260okt199282.5388.41928.143055 05/10/2026 300.000,00 ung ho ms 2026241 bui thanh hang#SP#020097048810051428362026brce191469.5189.28690.142836 05/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810051428012026j2fy189504.5387.26065.142801 05/10/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970415100514151420263gJG929188.5189.50692.141431 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810051414082026421v143299.5387.45428.141326 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16378005003.ung ho ms 2026.266.CT tu 1030875216 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 200.000,00 Phan Thi Nghe Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210051356472026ELO3286847.5387.49377.135647 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1i1QBPMJ3.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.135539.82619868.PHAM VAN DUC.970432 05/10/2026 200.000,00 Hoang Phi Yen ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210051355322026D16W435952.5387.41793.135533 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210051353342026C7M1325467.5189.31340.135334 05/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810051350232026mlvs068494.5388.14310.135023 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2UECJ3I.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278150631184.20261005.133948.19035702464012.VND-TGTT-HO THI THANH HANG.970407 05/10/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL Quang 0327903424#SP#020097048810051338302026qois033501.5387.50757.133830 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16377710786.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.268(em Nguyen Trung Ha).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 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0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16375243029.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2U7BQU1.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26278024000540.20261005.110241.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407 05/10/2026 15.000,00 MBVCB.16375224510.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 20.000,00 6278SHBAP21XXDKK.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.105736.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16375103709.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0111000239788 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Giup Do MS 2026 268#SP#020097041510051055402026xMUp239793.5388.26849.105540 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16375092356.ung ho NCHCCCL Tran thi tuyet thanh 0989967475.CT tu 0821000027070 TRAN THI TUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16375086087.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#02009704221005105332202601SE790864.5389.12487.105250 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510051052172026lSZC227267.5390.3692.105217 05/10/2026 15.000,00 MBVCB.16375031151.Nam Mo Duoc Su Luu Ly quang Vuong Phat- Uh MS 2026.264(gd og Le Xuan Thiet).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 6278IBT1i1Q54WZX.tu thien.20261005.104819.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2U7IDI6.Ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha FT26278367062617.20261005.104644.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16374919064.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.268.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278TPBVI2F7JIVZ.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy)...20261005.104258.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810051041392026xzf5380570.5388.34749.104057 05/10/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210051041382026TZOA158669.5387.33950.104138 05/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097040510051040282026HSZM053944.5189.27069.104028 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2U7DZWE.ung ho ms 2026 268 em Nguyen Trung Ha FT26278056154646.20261005.103948.19033024181010.VND-TGTT-TRINH THI THU HUONG.970407 05/10/2026 175.000,00 MBVCB.16374819379.VO TRI DUNG chuyen tien.CT tu 0011000973655 VO TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 15.000,00 MBVCB.16374799176.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 30.000,00 6278IBT1k2U79XSZ.MS 2026.268 mimi ung ho FT26278408993148.20261005.103443.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1k2U79E22.Ung ho MS 2026. 268 em Nguyen Trung Ha FT26278972463962.20261005.103403.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407 05/10/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150137990155.20261005.150137990155-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026265 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2U798DR.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278062108538.20261005.103309.8888595569.DINH NGOC HAI.970407 05/10/2026 200.000,00 6278SHBAP21XKLPZ.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.103253.0934030989.NGUYEN THI HANH.970443 05/10/2026 300.000,00 6278TPBVI2F7JMDF.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).20261005.103236.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16374711899.CHU THI THU ung ho MS 3026.268 (Nguyen Trung Ha).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810051030232026n846334908.5390.61820.103024 05/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210051028562026ATNS320388.5189.52774.102856 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16374648492.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071000716215 VU PHAN HONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810051027542026l6me325021.5388.46521.102754 05/10/2026 150.000,00 6278VNIB02E8Z9UI.MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha) - 16 tuoi uthu xuong, Nghe An.20261005.102657.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2U71ZE6.Ung ho MS 2026 268 em Nguyen Trung Ha FT26278536121734.20261005.102552.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407 05/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#0200970405100510193120267XL8036635.5387.94199.101849 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16374424388.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16374387212.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.268(nguyen trung ha).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 300.000,00 6278IBT1bJI2215G.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.101101.00028888.LAM THANH VO.970427 05/10/2026 10.000,00 6278IBT1k2UGRIU7.ung ho ms 2026.268, em Nguyen Trung Ha, chuc em va gia dinh binh an FT26278748329705.20261005.101036.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210051009432026AGCP505159.5189.33447.100943 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16374323020.ung ho MS 2026268 ( em Nguyen trung Ha ).CT tu 0181003457797 LE THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 6278IBT1k2UG3RF2.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278176660784.20261005.100645.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16374276579.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071001061637 DOAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q5IUVJ.LE THI HOA chuyen tien 2026 268 NGUYEN TRUNG HA.20261005.100440.247529918.LE THI HOA.970432 05/10/2026 30.000,00 MBVCB.16374189117.Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050958012026sw1y205959.5189.61167.095801 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510050953212026We8v897422.5189.33294.095321 05/10/2026 450.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097040510050950272026PAVK073669.5390.15827.095027 05/10/2026 450.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097040510050948352026MVCL063357.5390.4877.094836 05/10/2026 200.000,00 ung ho ms : 2026.266 be dieu tram#SP#020097042210050947532026YC08959996.5389.1652.094713 05/10/2026 350.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510050947402026DYUW058278.5387.99977.094740 05/10/2026 350.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#0200970405100509462320266H35051021.5388.91936.094623 05/10/2026 50.000,00 6278IBT1i1Q5DP4E.ZP262780201990 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.094440.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16373938853.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0341000643581 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 30.000,00 MBVCB.16373935808.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16373924548.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16373916746.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 O5CH7KNEQSI9-Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210050941542026Z631316094.5388.66339.094154 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16373841710.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UGGY6S.ung ho bo con a Nguyen Hoang Quy FT26278527420100.20261005.093703.19029081401021.VND-TGTT-TO THI HUONG.970407 05/10/2026 50.000,00 PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210050935262026HOGL391180.5189.28284.093443 05/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210050934552026UL8J103928.5388.25384.093455 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1i1Q59Z87.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261005.093307.0941405541.LE TAM ANH.970432 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16373700373.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 2822860605 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278ORCOQ2C4XNBZ.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.092739.0819797811.LUU THI THUY NGA.970448 05/10/2026 100.000,00 6278VNIB02E8CSLD.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.092526.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441 05/10/2026 300.000,00 6278MSCBD2PPBCDW.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.092429.0934290992.NGUYEN HOANG ANH.970422 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2UGI2IX.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278800133362.20261005.091322.19035590524017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYEN.970407 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16373458740.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 1046184794 NGUYEN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16373434062.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 9364100319 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16373425598.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 59.000,00 QR - ung ho MS 2025.310 ( em Hoang Van Truong)#SP#020097041510050905582026N5Vt708276.5387.72034.090558 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050905552026its5009130.5389.69937.090555 05/10/2026 59.000,00 QR - ung ho MS 2026.124(em Trieu thi Hue)#SP#020097041510050905012026IE0o705338.5390.67055.090418 05/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970488100509043320268gxw004154.5388.63970.090433 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16373273496.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0061001069017 NGUYEN THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 6278MCOBQ2C4KTGI.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261005.085757.03101010965538.HOANG VIET.970426 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1Q5W786.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.085724.836804041991.DAO DUC VINH.970432 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050856462026uthe976161.5389.28142.085647 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16373198310.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050854162026sc8f967137.5189.17211.085333 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16373185699.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810050848482026w7i7948194.5387.94151.084848 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097041510050847402026ng5m646865.5389.89235.084700 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16373067672.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0341007038947 VU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 30.000,00 6278IBT1k2UGQMPF.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha FT26278698207403.20261005.084513.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16373033124.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 20.000,00 gui ms 2026 268#SP#020097042210050843092026Y8YQ290555.5390.71224.084227 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2UAR1FD.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278104028590.20261005.083922.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1QYNWYG.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261005.083902.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1QYRNIP.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20261005.083835.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16372958782.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510050837332026JMDC066126.5387.48677.083734 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1QYREAK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261005.083628.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#0200970422100508361720264BE4855028.5387.43627.083535 05/10/2026 2.000.000,00 6278ASCB02E8AC1A.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha-051026-08:35:32 6278ASCB02E8AC1A.20261005.083533.45576497.NGUYEN THI NGA.970416 05/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#0200970405100508351320266GKM054027.5389.40441.083431 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1i1QYRBAS.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.083508.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432 05/10/2026 500.000,00 6278SHBAP21XMV17.ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.083453.777799999.PHAM ANH TUAN.970443 05/10/2026 1.000.000,00 Nguyen Nhat Binh CA TP QNinh Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050834362026oe3m899103.5387.38149.083354 05/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210050833412026ITZR713572.5387.35061.083258 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210050833362026Z3NA269154.5389.33895.083336 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UAFTUR.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278106656025.20261005.083314.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UAFU9F.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278400570905.20261005.083201.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16372822712.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278TPBVI2F7Q7WL.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20261005.082839.02523774901.NGO CAM TAN.970423 05/10/2026 50.000,00 SHGD:10004013.DD:261005.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 268 ( Nguyen Trung Ha)#SP#0200970415100508250920260MVN575792.5390.3023.082509 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16372757626.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16372744355.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 300.000,00 MBVCB.16372733912.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16372710191.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278ABBKP21X1F3X.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261005.082026.0976584567.VU THI YEN.970425 05/10/2026 50.000,00 6278IBT1k2UAZJQ2.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278310809099.20261005.082003.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UA6UP6.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278056264437.20261005.081813.19035440498018.VND-TGTT-BUI THI MY PHUNG.970407 05/10/2026 300.000,00 6278IBT1k2UAEV23.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278185077509.20261005.081505.2801508888.PHAN THANH VINH.970407 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510050813242026HVqc540340.5387.60585.081241 05/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970415100508131920263Xsh540157.5390.59890.081236 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16372604226.Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 20.000,00 6278TPBVI2F7QY6W.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20261005.081255.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423 05/10/2026 300.000,00 6278TPBVI2F7YU58.chuyen tien Ung Ho MS: 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).20261005.080351.06892598668.DO HOAI THONG.970423 05/10/2026 100.000,00 6278ASCB02ECPIXR.UNG HO MS 2026 268 EM NGUYEN TRUNG HA-051026-08:03:13 6278ASCB02ECPIXR.20261005.080313.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416 05/10/2026 100.000,00 Nguyen Van Trang Chuyen tien ung ho 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050759182026qhdy779675.5189.12309.075918 05/10/2026 150.000,00 MBVCB.16372386734.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1038890645 NGUYEN HUU HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16372373493.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 267 be le thi bich thuy.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510050751222026UL2S030187.5387.86284.075039 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2UAP92L.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278015905133.20261005.074850.170814230587.KIEU HA TUYEN.970407 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UA8RK6.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278344620457.20261005.074513.19039256087019.VND-TGTT-NGUYEN THI TAM ANH.970407 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16372213326.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0481000789342 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1i1QYZNQ8.Ms 2026-268 uh em Nguyen Trung Ha.20261005.074158.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432 05/10/2026 10.000,00 6278IBT1aJWG5RCQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).20261005.073413.0339306897.VU DUC TU.970437 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16372052884.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2UADZJU.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278015835870.20261005.073154.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407 05/10/2026 300.000,00 6278IBT1k2UAD2EB.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278134025070.20261005.073001.19036599416019.VND-TGTT-LE THI NGOC DUNG.970407 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#02009704881005072925202678xp680664.5387.14837.072843 05/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.268-em Nguyen Trung Ha#SP#020097040510050725532026QM6F002678.5390.3489.072553 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810050723082026uzfi659631.5390.94989.072308 05/10/2026 200.000,00 6278TPBVI2F72EVN.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.072127.02421512001.VO THANH TUNG.970423 05/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810050719552026q5h7648844.5389.84754.071913 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210050710192026PYJU443412.5390.55482.071020 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2U4N3MX.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278105168040.20261005.070019.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 05/10/2026 100.000,00 6278IBT1k2U4TT6T.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278085820289.20261005.063622.19036225258010.VND-TGTT-NGO THANH DAI.970407 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16371327621.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16371314239.Chuyen tien ung ho.CT tu 9310686899 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 05/10/2026 50.000,00 6278MCOBQ2C4ECBI.Ung ho ms2026.267 le thi bich thuy.20261005.062339.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 05/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#02009704221005061612202688ZB488621.5390.25689.061612 05/10/2026 50.000,00 MBVCB.16371197934.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810050610252026eihw468663.5189.16967.061025 05/10/2026 239.000,00 MBVCB.16371163544.NNC ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1k2U4E176.Ung ho MS 2026.267 Le Thi Bich Thuy FT26278903427063.20261005.054135.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407 05/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970488100505325520261q7x437566.5389.83324.053213 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1i1QY5IC1.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.052110.0964263333.NGO NGOC LINH.970432 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1k2U47HFJ.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278055579582.20261005.050357.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407 05/10/2026 300.000,00 6278ASCB02EC3AIF.UNG HO MA SO 2026.267 BE LE THI BICH THUY-051026-04:22:07 6278ASCB02EC3AIF.20261005.042207.78028178.NGUYEN THI DOAN TRANG.970416 05/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#0200970422100504114620267HVM822159.5388.56632.041147 05/10/2026 200.000,00 MBVCB.16370950741.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1021480573 VO THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 MBVCB.16370894167.Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0071000943347 NGUYEN HUYNH PHUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 200.000,00 6278VNIB02EC3JEE.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.021808.025704060208232.HOANG ANH TUAN.970441 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370851862.TUONG DUNG ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370851053.TUONG DUNG ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370842372.TUONG DUNG ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370841608.TUONG DUNG ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370840633.TUONG DUNG ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370839685.TUONG DUNG ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 10.000,00 MBVCB.16370838793.TUONG DUNG ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 500.000,00 6278IBT1k2U45QPT.Ubg ho MS 2026.267 FT26278035704575.20261005.012636.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.267 (be le thi bich thuy)#SP#0200970415100501194220260EVP143597.5389.18707.011900 05/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210050059512026PJXS459245.5390.12330.005951 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210050054542026WDSV840940.5189.10342.005455 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210050048492026CE8D684155.5388.6680.004850 05/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150084733158.20261005.150084733158-0973192724_Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05/10/2026 200.000,00 6278TPBVI2F66MKX.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261005.001353.99999380686.TRUONG THI LAN ANH.970423 05/10/2026 200.000,00 6278IBT1i1QYMGD9.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261005.001320.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210050000362026Y7MM430570.5189.79881.000037 05/10/2026 100.000,00 6277VNIB02ECVJD4.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.234114.023160239.DO HUU THANG.970441 05/10/2026 30.000,00 6277IBT1k2U4D15F.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278873489461.20261004.233608.271119926666.VU TUNG LAM.970407 05/10/2026 150.000,00 6277IBT1k2U4DWF8.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278771483175.20261004.233541.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407 05/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#02009704881004233532202667lp364202.5189.60304.233532 05/10/2026 100.000,00 6277TPBVI2F6NKMW.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261004.233507.99999879599.DINH THI NGOC LOI.970423 05/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150080905364.20261004.150080905364-0854076607_Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05/10/2026 600.000,00 6277VNIB02ECKVCP.ung ho ma so 2026.267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.232316.988541189.LE TRONG NHAN.970441 05/10/2026 100.000,00 LAI THI HONG MINH chuyen tien ung ho be tran thi dieu tram ms 2026266#SP#020097042210042320342026TUVU369124.5388.46092.232035 05/10/2026 100.000,00 6277TPBVI2F6N82Y.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261004.231949.99999879599.DINH THI NGOC LOI.970423 05/10/2026 50.000,00 TRUC Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810042313442026eux9349818.5389.38353.231344 05/10/2026 50.000,00 TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810042312192026x0iz348735.5388.36526.231219 05/10/2026 100.000,00 MBVCB.16370471209.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097040510042254492026IGGZ056927.5189.14375.225407 05/10/2026 60.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510042252332026NkN6970308.5390.10992.225233 05/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097042210042251232026V5HG599494.5388.10222.225124 05/10/2026 50.000,00 6277VNIB02ECEE33.ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).20261004.224011.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441 06/10/2026 15.000,00 MBVCB.16403069022.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 10.000,00 MBVCB.16403031207.Ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 200.000,00 6279TPBVI2J245TG.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261006.222152.03069318901.DO DANG KHOI.970423 06/10/2026 50.000,00 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097048810062221172026g652049309.5388.8590.222117 06/10/2026 15.000,00 MBVCB.16402958496.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Ms 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 10.000,00 MBVCB.16402915604.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.269(anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 15.000,00 MBVCB.16402616467.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16402534170.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 20.000,00 6279SHBAP21DZJCT.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261006.211913.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16402276028.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 500.000,00 MBVCB.16402208225.UNG HO MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 500.000,00 MBVCB.16402168232.UNG HO MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 300.000,00 MBVCB.16402139729.UNG HO MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16402144983.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 6279IBT1k2PCYFFN.Ung ho MS 2026267 FT26279602155077.20261006.204525.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407 06/10/2026 40.000,00 MBVCB.16401782328.TRAN TRUNG TUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1023581908 TRAN TRUNG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 1.800.000,00 6279IBT1bJI2E5EK.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Van Nguyen MS 2026 - 269.20261006.201441.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 06/10/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Nguyen ms 2026.269#SP#020097042210062010552026GO0W493318.5390.92118.201056 06/10/2026 15.000,00 MBVCB.16401112692.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.269 (Anh Nguyen Van Nguyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 DO THI LUONG chuyen tien#SP#0200970422100620020320263TKX298301.5388.34243.200203 06/10/2026 15.000,00 MBVCB.16400838018.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16400831411.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810061934002026vvd3501428.5390.48064.193400 06/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097041510061930592026eZga793011.5389.27246.193059 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16400293365.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16400245581.ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 300.000,00 6279IBT1d14ZKEEZ.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 263 264 266 267 268 269.20261006.190008.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16399685957.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0211000514412 BUI TAT HOANG CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#02009704881006184453202611k5274076.5189.95411.184453 06/10/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.260 CHAU HUY NHI NGOC BAC NINH-061026-18:42:02 h9se862827#SP#020097041610061842022026h9se862827.5389.72974.184202 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16399397433.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1028733544 NGUYEN DUC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 6279IBT1aJWES5SF.Ung ho MS 2026 269 anh Nguyen Van Nguyen.20261006.181147.0902115211.DOAN HAI DANG.970437 06/10/2026 100.000,00 6279IBT1aJWESM1L.Ung ho MS 2026 267 be Le Thi Bich Thuy.20261006.180858.0902115211.DOAN HAI DANG.970437 06/10/2026 100.000,00 6279IBT1aJWES9FA.Ung ho MS 2026 268 em Nguyen Trung Ha.20261006.180731.0902115211.DOAN HAI DANG.970437 06/10/2026 50.000,00 6279IBT1k2PJ7AE7.Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279291040670.20261006.180610.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407 06/10/2026 1.588.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048810061752222026xzes005541.5388.92439.175222 06/10/2026 50.000,00 6279IBT1k2PW6LCT.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26279693407226.20261006.165952.19035916161017.VND-TGTT-LY THI KHANH HUYEN.970407 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16397391416.Ung ho NCHCCCL - Huongle -0983780373.CT tu 1059717322 LE THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1k2PWGC43.Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279052543022.20261006.164855.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 06/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040510061641472026MZPY068198.5189.36643.164147 06/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405100616404120267XK1060579.5387.29636.164041 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#0200970422100616383820261H9L748280.5389.14403.163838 06/10/2026 22.000,00 MBVCB.16396991493.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.269 (anh nguyen van nguyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 200.000,00 6279TPBVI2F5D3N1.ung ho ms 2026.264,gia dinh ong le xuan thiet.20261006.163407.90907636318.LY VINH HOA.970423 06/10/2026 200.000,00 6279TPBVI2F5D9QM.ung ho ms 2026.262,ong do van menh.20261006.163322.90907636318.LY VINH HOA.970423 06/10/2026 200.000,00 6279TPBVI2F5DXUM.ung ho ms 2026.267,be le thi bich thuy.20261006.163240.90907636318.LY VINH HOA.970423 06/10/2026 200.000,00 6279TPBVI2F5DK2V.ung ho ms 2026.266,be tran thi dieu tram.20261006.163136.90907636318.LY VINH HOA.970423 06/10/2026 200.000,00 6279SHBAP21HZN6Z.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261006.163105.0973742382.DANG DUC BIEN.970443 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16396752353.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150352033711.20261006.150352033711-0967147929_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 06/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150351900307.20261006.150351900307-0967147929_Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 06/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150351836368.20261006.150351836368-0967147929_Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 06/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150351448021.20261006.150351448021-0967147929_Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 06/10/2026 500.000,00 MBVCB.16396654168.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0031000399037 TRAN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 1.000.000,00 6279IBT1k2PWSZNT.Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279078263180.20261006.161800.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16396567665.Chuyen tien ung ho ms 2026 268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 06/10/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Bui Hoang Vu#SP#020097040510061611272026LXDK079850.5388.29051.161127 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1fJM5QEQN.Ung ho MS 2026.268.20261006.152305.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388 06/10/2026 500.000,00 MS 2026.183#SP#0200970422100615220520265A7H360841.5189.17144.152205 06/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#02009704151006151717202623e3502353.5189.88714.151636 06/10/2026 500.000,00 6279SGTTW2Y7XE4H.IBFT Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.20261006.151549.060253606668.PHAN THI THUY CHAU.970403 06/10/2026 300.000,00 6279IBT1aJWK3QFG.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.20261006.151345.013704070017909.HOANG MINH DAO.970437 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704221006151236202632R9554601.5189.61096.151237 06/10/2026 500.000,00 MBVCB.16395409707.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Ng....CT tu 1030459151 NGUYEN TRUONG TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097048810061451012026cozq177967.5189.33643.145101 06/10/2026 20.000,00 6279IBT1k2PQD11G.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26279108530710.20261006.143627.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407 06/10/2026 20.000,00 6279IBT1k2PQSXJX.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26279067979362.20261006.143552.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407 06/10/2026 500.000,00 6279IBT1i1QKAEBG.Ms 2026-269 uh anh Nguyen Van Nguyen.20261006.143347.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432 06/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970422100614280920268V3P189582.5387.321.142810 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16394969768.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 Ung Ho MS 2026.269 Anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097048810061417312026dbi4068480.5388.40147.141651 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1k2PQW13A.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT26279008359315.20261006.141201.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407 06/10/2026 10.000,00 6279IBT1i1QKYQU1.tu thien.20261006.135933.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432 06/10/2026 500.000,00 MBVCB.16394543987.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0301000312478 DO THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097041510061347462026hNr5209280.5389.76359.134703 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16394228367.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16394078069.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho ms 2026.269 ( anh nguyen van nguyen).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150329538076.20261006.150329538076-0933978345_Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06/10/2026 500.000,00 6279TPBVI2F5UKS7.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.20261006.130822.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423 06/10/2026 100.000,00 6279IBT1k2UNB5HL.Ms 2026 269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279179860961.20261006.130819.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407 06/10/2026 150.000,00 MBVCB.16393982724.HOANG THI LINH PHUONG chuyen tien 2026.269.CT tu 0411000975183 HOANG THI LINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097040510061303532026P83I047328.5390.44458.130310 06/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.267#SP#020097048810061258592026akx4847005.5389.18897.125900 06/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097041510061257462026xcz9974264.5387.12713.125746 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16393833835.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 9962837850 DO DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 6279ORCOQ2CU6SYQ.LOC HO TRO MS2026.269 aNguyen.20261006.125441.0774472226.Trinh Bao Loc.970448 06/10/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#0200970415100612540720269CYO964080.5189.92685.125407 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16393777952.Ung ho MS 2026.210.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16393743698.Ung ho 2026.203.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16393737228.Ung ho 2026.201.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 300.000,00 MBVCB.16393692078.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0911000014230 MAI DANG HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 300.000,00 MS 2026.267 Be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210061244222026WAGT762816.5387.39257.124422 06/10/2026 100.000,00 6279IBT1k2UNVW2Y.ung ho clyt FT26279714300934.20261006.123948.19037070175012.VND-TGTT-NGUYEN QUANG TRIEN.970407 06/10/2026 100.000,00 6279TPBVI2F5RPAH.Ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen).20261006.123533.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 06/10/2026 300.000,00 MBVCB.16393429613.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16393428815.NGO THI PHUONG NINH chuyen tien ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 30.000,00 6279IBT1k2UN1HJH.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279332401447.20261006.122430.271119926666.VU TUNG LAM.970407 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042210061223232026P1B1588218.5389.9869.122324 06/10/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen)#SP#020097041510061221292026Vetw860920.5390.98204.122046 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1k2UNJAFH.ung ho MS 2026.269, anh Nguyen Van Nguyen FT26279855770101.20261006.122117.4857271516.LE DUC.970407 06/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097048810061220562026lr8t727027.5189.94956.122013 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16393289114.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 210.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#0200970405100612173520267M0N079861.5189.71870.121735 06/10/2026 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ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097042210061201102026ZBKZ406299.5387.56801.120111 06/10/2026 50.000,00 6279TPBVI2F5TVDX.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.20261006.120108.09244159220.TRAN HUU HUY.970423 06/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042210061200082026QL7B621304.5189.49336.120009 06/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042210061159082026TMGT988538.5389.42574.115825 06/10/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong chau Huy#SP#020097042210061158122026MRQ5403776.5388.35474.115813 06/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097042210061156432026KX5O298680.5387.25252.115644 06/10/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970422100611560920267AQ6934223.5390.20419.115526 06/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042210061155162026U9Z1463240.5390.14152.115517 06/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#0200970422100611543420268PR6700081.5390.9156.115435 06/10/2026 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong chau Linh Ngan#SP#020097042210061153282026EX20424374.5388.1095.115328 06/10/2026 50.000,00 6279TPBVI2F5JFEG.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.20261006.114149.10003908477.NGUYEN VAN PHUC.970423 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16392545177.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810061123192026k797482007.5389.77200.112319 06/10/2026 100.000,00 6279IBT1i1Q76S8T.LE THI HOA chuyen tien 2026 269 NGUYEN VAN NGUYEN.20261006.112305.247529918.LE THI HOA.970432 06/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810061121362026rzr9474569.5387.64542.112136 06/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#0200970488100611095420262ta0424706.5389.81709.110954 06/10/2026 300.000,00 Ung 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Ung ho MS 2026,263 (Em Le Minh Hoang).20261006.075221.0339306897.VU DUC TU.970437 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16389119003.ung ho MS 2026.265.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 200.000,00 MBVCB.16389115109.Ung ho MS 2026.269 (Anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 0121000949548 TRINH DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 50.000,00 MBVCB.16389115751.ung ho MS 2026.264.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 30.000,00 MBVCB.16388883727.Ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 150.000,00 UNG HO MS2026.268-061026-07:09:41 EJEJ452814#SP#020097041610060709412026EJEJ452814.5388.98926.070941 06/10/2026 5.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970405100606440820264T3Y007623.5388.17784.064325 06/10/2026 100.000,00 Ung ho Ung ho MS 2026.256 ( Em Bui Hoang Vu)#SP#020097041510060636362026YRIK544418.5389.97200.063636 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1i1QGPGQH.MP Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.20261006.045620.139330738.TRAN NGOC HUE.970432 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1i1QGPASB.MP Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261006.045434.139330738.TRAN NGOC HUE.970432 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1i1QGP4KY.MP Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261006.045317.139330738.TRAN NGOC HUE.970432 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1i1QGPBN5.MP Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.20261006.045202.139330738.TRAN NGOC HUE.970432 06/10/2026 2.000.000,00 6279VNIB02EJXPKH.Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang).20261006.040629.615704060068003.LE HA THU NGAN.970441 06/10/2026 200.000,00 6279IBT1k2UFUZJ7.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26279337065925.20261006.011539.19036803003012.VND-TGTT-DUONG THUY GIANG.970407 06/10/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042210060005512026JKXF254364.5390.63378.000552 06/10/2026 100.000,00 MBVCB.16387298690.MS 2026.268-cau mong em Nguyen Trung Ha vuot qua nghich canh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 15.000,00 MBVCB.16387263847.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/10/2026 90.000,00 ung ho ms 2026.266#SP#0200970415100523135520268sSj331522.5389.400.231355 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2PYSNW7.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26281596434830.20261007.221004.19029310388016.VND-TGTT-DINH THI BAO LINH.970407 07/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#0200970405100722070220268RQG044751.5388.97782.220702 07/10/2026 15.000,00 MBVCB.16418439422.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026 .270(em Tran Van Gia Bao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 chau Ngo Trung Hieu ung ho MS 2026.260 ba chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970488100721590720264tku826316.5389.73489.215907 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16418387694.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 chau Ngo Trung Hieu ung ho MS 2026.267 em Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810072148352026agug803086.5388.36665.214835 07/10/2026 10.000,00 MBVCB.16418078313.MS 2026.270 - em Tran Van Gia Bao - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 6280IBT1k2PPLCV6.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26281837560738.20261007.211210.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407 07/10/2026 49.798,00 ms2026.270#SP#020097042210072059302026JAZW926723.5389.16023.205930 07/10/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048810072050092026c6ep631104.5388.66290.205009 07/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488100720494720263mv8629863.5390.62910.204947 07/10/2026 50.000,00 6280IBT1i1QFSL5W.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261007.204233.196565442.DO THI THU HOAN.970432 07/10/2026 12.000,00 MBVCB.16417322727.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 6.000,00 MBVCB.16417317769.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 50.000,00 6280MCOBQ2CEM8EG.Ung ho ms2026.270 tran van gia bao.20261007.201350.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 07/10/2026 500.000,00 MBVCB.16416983039.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150543804876.20261007.150543804876-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026270 07/10/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Van Gia Bao ms 2026.270#SP#020097042210071931532026RUS0726753.5389.71903.193153 07/10/2026 50.000,00 ung ho nchcccl ngoc 0947234288#SP#020097041510071929262026bADR950084.5390.54716.192926 07/10/2026 20.000,00 gui ms 2026 270#SP#020097042210071921552026HN35409689.5390.2863.192156 07/10/2026 250.000,00 6280IBT1k2PUEQ9R.Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao FT26280595907074.20261007.191946.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407 07/10/2026 50.000,00 6280TPBVI2JLN6RP.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20261007.185124.04152065801.MAI NGOC PHUONG THAO.970423 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1i1QT4EHC.LE THI HOA chuyen tien 2026 270 TRAN VAN GIA BAO.20261007.183008.247529918.LE THI HOA.970432 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097042210071755272026DYQ4388268.5389.56456.175527 07/10/2026 200.000,00 ms2026.267#SP#020097048810071751332026uq8g839063.5390.23857.175133 07/10/2026 50.000,00 MBVCB.16413598187.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097042210071641152026EJTI844313.5387.52192.164115 07/10/2026 50.000,00 6280IBT1aJW6KCQT.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261007.163220.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446 07/10/2026 10.000,00 6280IBT1i1QLRCN8.NGUYEN XUAN THANG chuyen tien.20261007.161702.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432 07/10/2026 200.000,00 6280IBT1k2PIUWJM.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26280771377636.20261007.161130.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2PIIY8T.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26280152456061.20261007.160705.19029416429013.VND-TGTT-DINH TRAN NAM.970407 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2PI2X3Z.Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang FT26280211766203.20261007.155122.19020353974078.VND-TCCD-PFS-PHAN THI THUY NGA.970407 07/10/2026 200.000,00 6280VNIB02E43QI9.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261007.154909.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16411917575.Chuyen tien ung ho ms 2926 270 Tran Van Gia Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16411899390.Chuyen tien ung ho ms 2026 269 Nguyen Van Nguyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16411886864.Ung ho MS 2026.269 ( anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 500.000,00 MBVCB.16411718330.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0071000733822 LE TRI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 500.000,00 6280IBT1k2PMFLXX.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26280410421188.20261007.152053.19071848641011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN VY TRAN.970407 07/10/2026 500.000,00 6280IBT1k2PMT6MG.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26280901544732.20261007.151728.19071848641011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN VY TRAN.970407 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1i1QLGEGY.Ung Ho NCHCCCL Luong Thi Phuong Thao 0962739793.20261007.150547.120871986.LUONG THI PHUONG THAO.970432 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16411371022.Ung ho MS 2026.266 ( be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16411373881.Ung ho MS 2026.270 ( em Tran Van Gia Bao).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16411358388.Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 6280VNIB02E4KJT4.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20261007.145056.003928176.HO NGOC DIEP.970441 07/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810071436092026mwo0967849.5388.47559.143610 07/10/2026 50.000,00 MBVCB.16410983368.Ung ho MS 2026.270 (Em Tran Van Gia Bao).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 6280SHBAP21IDXNG.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261007.143107.0981058308.DAU MY LINH.970443 07/10/2026 50.000,00 6280IBT1k2PMPUGR.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26280108505193.20261007.143008.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407 07/10/2026 99.999,00 6280SGTTW2Y5RJ4E.IBFT Ung ho NCHCCCL Nguyen nhat quang.20261007.142615.060125429788.NGUYEN NHAT QUANG.970403 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2PM8CFK.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26280715066488.20261007.142205.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2PMMLG5.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26280074202473.20261007.141721.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810071408372026wfhg880359.5390.87859.140837 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810071407492026ftlb877917.5189.83443.140749 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810071403482026wzzt865786.5390.61561.140348 07/10/2026 80.000,00 6280IBT1k2PMC3E5.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26280027837922.20261007.135537.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407 07/10/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097040510071354212026DCEY066633.5388.10582.135421 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16410434521.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0851000034540 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16410383831.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0021000424190 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.270 (Tran van gia bao)#SP#020097041510071334542026NMiv342304.5390.6527.133454 07/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia 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PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097041510071219362026Tqww124466.5390.88196.121936 07/10/2026 2.000,00 MBVCB.16409139754.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 07/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16409100998.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 6280SGTTW2Y51EDE.IBFT Ung Ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao.20261007.120329.050122883660.DO MINH HUY.970403 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16408953902.Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 6280IBT1k2PV15HU.Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao FT26280102718364.20261007.115925.288799.LUU CHI QUOC.970407 07/10/2026 100.000,00 6280TPBVI2JLA6GA.Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).20261007.115857.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 07/10/2026 100.000,00 6280MSCBD25FSWW4.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261007.115816.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422 07/10/2026 200.000,00 6280IBT1k2PVJJ96.Ung ho MS 2026 270 em Tran Van Gia Bao FT26280644644846.20261007.115537.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407 07/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#0200970422100711460520269OTN125916.5388.45538.114605 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16408642175.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150476384109.20261007.150476384109-0973537390_TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia bao 07/10/2026 100.000,00 6280VNIB02E4BPLR.Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).20261007.113538.692998888.DO QUANG HUY.970441 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2PDTCRZ.Ung ho MS 2026.270 Tran Gia Bao FT26280078643701.20261007.113457.19029241464015.VND-TGTT-DINH VAN HIEN.970407 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Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097040510070813322026A2SC030233.5390.35957.081332 07/10/2026 122.000,00 MBVCB.16405427436.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.267(Be Le Thi Bich Thuy)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 6280NBVAF2YGJYW2.LUU THI XUAN chuyen tien ung ho MS 6106 ( 2 cu gia ).20261007.080434.100000061957.LUU THI XUAN.970419 07/10/2026 100.000,00 6280VNIB02ERS1VU.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261007.080139.001974.NGUYEN HOANG HAI.970441 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16405360819.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen van nguyen#SP#020097048810070749072026abzr536714.5388.47676.074907 07/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.270-em Tran Van Gia Bao#SP#020097040510070746202026WQDE092560.5387.37654.074620 07/10/2026 10.000,00 6280IBT1aJWETE6E.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,264 (Gia dinh ong Le Xuan Thiet).20261007.073700.0339306897.VU DUC TU.970437 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097042210070732432026O1TG549396.5189.88783.073244 07/10/2026 50.000,00 6280MCOBQ2CWWN25.Ung ho ms2026.269 nguyen van nguyen.20261007.072259.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16404608923.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 6280IBT1k2P9DDQ1.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26280418813248.20261007.070034.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407 07/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097042210070651032026K4BA552018.5388.47977.065104 07/10/2026 18.000,00 MBVCB.16404122782.LANG THI THUY ung ho MS 2026.269 anh nguyen van nguyen .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810070544332026iram213674.5388.19881.054433 07/10/2026 50.000,00 6280IBT1k2P23G9T.Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen FT26280774129711.20261007.045625.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407 07/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040510070453302026AIH1091449.5389.95148.045330 07/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097040510070452272026UWUP091208.5388.95007.045227 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16403522591.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.269 ( anh nguyen van nguyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16403508060.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.268( em Nguyen Trung Ha).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16403499748.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.267 ( be Le thi bich thuy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 MBVCB.16403494278.ung ho ms 2026.267 (be le thi bich thuy).CT tu 0161001702672 HUYNH THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 MBVCB.16403473688.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.266( be Tran thi dieu tram).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.269 anh nguyen van nguyen#SP#020097042210062344582026FGVS779809.5388.52673.234459 07/10/2026 175.000,00 MBVCB.16403306688.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1046141446 HOANG MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 100.000,00 6279IBT1k2P2PIG4.ung ho MS 2026.269 FT26280836742863.20261006.225840.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407 07/10/2026 50.000,00 MBVCB.16403228028.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0011004117181 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen)#SP#0200970415100622521020264gcZ508120.5389.78063.225211 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PZYB7N.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282845320000.20261008.223408.19032221113012.VND-TGTT-TRAN THI LAM OANH.970407 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16434272515.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1k2PZPIW5.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282052384187.20261008.222721.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407 08/10/2026 25.000,00 MBVCB.16434224371.Dqa transfer uh MS 2026.271.CT tu 0271001028465 DANG QUANG A LEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16434152635.Ung ho MS 2026.271 (Ba Tran Thi Le) .CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 10.000,00 MBVCB.16434066878.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810082155092026efhg577583.5388.35069.215508 08/10/2026 100.000,00 6281ORCOQ2CGBXQE.ung ho ms 2026.271 gia dinh ba tran thi le.20261008.215408.0903527097.VAN NGOC DUC.970448 08/10/2026 200.000,00 Uh ba tran thi le#SP#020097048810082149332026hhdp564658.5389.15359.214933 08/10/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.271 tran thi le#SP#0200970488100821433320266ahr549926.5389.93580.214333 08/10/2026 2.000.000,00 6281IBT1bJI9M9BK.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh ba Tran Thi Le MS 2026 - 271.20261008.214142.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16433812975.ung ho ms 2026.271.CT tu 1039032031 HOANG QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 300.000,00 nhaahn ung ho ms 2026.271#SP#020097041510082138452026J1Ry686290.5389.74122.213845 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1i1WQVB4K.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.213518.168732228.PHAN THI PHUONG TRANG.970432 08/10/2026 50.000,00 6281VNIB02EGBI38.ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).20261008.213358.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441 08/10/2026 200.000,00 6281TPBVI2JQ6TQC.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.213254.02421512001.VO THANH TUNG.970423 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1aJWHE7LT.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.212145.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437 08/10/2026 300.000,00 MBVCB.16433595842.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16433574762.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16433545650.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0071000782433 LUONG VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 VO THI HONG LIEN CHUYEN KHOAN UNG HO 2026.271 TRAN THI LE-081026-21:10:26 4dUB634878#SP#0200970416100821102620264dUB634878.5388.46202.211026 08/10/2026 15.000,00 MBVCB.16433426689.2026.269 ( Nguyen Van. Nguyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 15.000,00 MBVCB.16433376755.2026 .271.( Tran thi le).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210082102242026WUF9517754.5189.6023.210224 08/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le)#SP#020097041510082100432026NIu4569965.5387.97117.210043 08/10/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150711417690.20261008.150711417690-0386372257_Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210082047172026FA8U809528.5189.24559.204717 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P6KIP8.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281992947616.20261008.204707.19039095043016.VND - TGTT - PHAM MINH ANH.970407 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16433020835.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0591000340038 NGUYEN THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16432917953.Ung ho MS 2026.183.CT tu 0071001071603 TRAN THI PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 6281ABBKP21PJNZE.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.203050.0141012441019.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970425 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1aJWH7SC8.Ung ho MS 2026.269 (anh Nguyen Van Nguyen.20261008.203026.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-081026-20:17:22 orOw494710#SP#020097041610082017222026orOw494710.5389.45905.201722 08/10/2026 15.000,00 MBVCB.16432468366.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 20.000,00 6281IBT1i1QN3QDG.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.200644.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432 08/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510082005482026253y360018.5387.72312.200548 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2P6DM41.2026.271 Ba Tran Thi Le FT26281750348477.20261008.200543.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407 08/10/2026 100.000,00 An Phat Chuyen tien ung ho MS 2026.276#SP#020097048810082005032026dgge212339.5389.66717.200503 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16432372354.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 6281MCOBQ2CGLGA2.Ung ho ms2026.271 tran thi le.20261008.195957.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1aJWHAM4I.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.195426.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16432234964.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 271 ba tran thi le.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081952282026QKOB616114.5390.84769.195228 08/10/2026 31.000,00 6281IBT1cJI15YRC.2026270 Tran Van Gia Bao.20261008.195118.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1i1QNH68X.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.194710.0964263333.NGO NGOC LINH.970432 08/10/2026 100.000,00 6281TPBVI2JQ9F1N.Ung ho Ms 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).20261008.194520.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#0200970488100819431620269mp2120684.5388.23647.194315 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16432008354.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0521000731168 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150699179829.20261008.150699179829-0375318087_MS 2025075 chi Cao Thi Hanh 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16431803653.VU THI KIM OANH transfer ung ho gia dinh ba Tran Thi Le MS.2026.271.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 89.000,00 MBVCB.16431552986.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 20.000,00 6281IBT1i1QNGKY9.Ung ho MS 2026-271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.191304.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16431465391.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 265 TRAN DUC THANG.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16431437829.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 266 TRAN THI DIEU TRAM.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704221008191020202666RF376859.5387.92584.191020 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16430836725.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 30.000,00 6281IBT1cJI1YQGU.QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.182612.105875714722.DANG MINH QUAN.970415 08/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704051008181837202694UF082181.5389.10850.181837 08/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810081815272026oz34706232.5189.87287.181527 08/10/2026 10.000,00 6281IBT1k2PKN2M7.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281750034867.20261008.181507.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 08/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081813212026mf2p695556.5389.71477.181321 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16430229200.Ung ho MS 2026.271 ( gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 1022170889 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510081805362026od5u704930.5388.12443.180536 08/10/2026 20.080,00 6281TPBVI2JQW4KV.ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.180447.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1i1QNS86G.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.180258.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432 08/10/2026 150.000,00 6281IBT1k2PKLV2P.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281006201630.20261008.180144.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 08/10/2026 150.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081757572026hgl7612381.5189.52035.175757 08/10/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150681908507.20261008.150681908507-0972902638_Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16429909997.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16429905698.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16429878963.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16429765654.ung ho 2026.270 em tran van gia bao.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16429751655.UH MS 2026.271 gd ba Tran Thi Le.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 MBVCB.16429649539.ung ho MS 2026.271( gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0021000255429 VU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 55.000,00 ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081738102026JVX9584581.5387.92243.173810 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16429411567.ung ho ms 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 7975469195 TANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PKVWQM.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281002316603.20261008.172206.19035596968014.VND-TGTT-TRAN THI TUNG TRINH.970407 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026-271#SP#0200970405100817211420268PIW086724.5189.51978.172114 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704051008171708202679LJ056957.5390.21154.171708 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16429084958.TRAN THI Y NHI chuyen tien ung ho MS 2026.269 ( anh nguyen van nguyen).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16429040927.TRAN THI Y NHI chuyen tien ung ho MS 2026.271( gia dinh ba tran thi lieu).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16428921000.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0301000430251 NGUYEN MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081700592026N92I683101.5387.93150.170059 08/10/2026 800.000,00 6281IBT1i1QRT84X.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 8 ma so sau 2026264 2026265 2026266 2026267 2026268 2026269 2026270 2026271 moi ma so 100 k.20261008.170007.686819763333.TRINH MINH DONG.970432 08/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510081658402026OBKR026492.5390.76069.165839 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16428630318.Ung ho MS 2026.271 ( gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0031000248511 NGUYEN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba tran thi le#SP#020097048810081648142026oqfb231266.5389.94944.164814 08/10/2026 40.000,00 MS 2026.271#SP#020097042210081648082026P2BV628546.5189.94431.164808 08/10/2026 30.000,00 6281IBT1k2P7L7WZ.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281312501279.20261008.164552.271119926666.VU TUNG LAM.970407 08/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081645062026PQ94893745.5389.69405.164507 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704221008164341202688YY356194.5189.58421.164341 08/10/2026 300.000,00 MBVCB.16428476485.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0021000238566 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16428406613.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16428303102.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026-271 TRAN THI LE-081026-16:31:21 ayB8809699#SP#020097041610081631222026ayB8809699.5390.69355.163122 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1d14FDE1R.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.163047.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16428240627.Ung ho MS 2026.271 (Gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0491001788599 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 6281SHBAP217VCIP.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.20261008.162705.0973742382.DANG DUC BIEN.970443 08/10/2026 300.000,00 6281SHBAP217UTCE.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.162617.0915978028.PHAM THU HUONG.970443 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970422100816250720262QWN164045.5387.25952.162507 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1fJMGHKAW.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.162251.8007041012367.NGUYEN DUY PHUONG.963388 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081620262026y05p101036.5389.94261.162025 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704221008162004202664Q1285913.5388.91560.162005 08/10/2026 1.000.000,00 6281VNIB02EERWNG.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.161811.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441 08/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081617472026r0vn089580.5389.76526.161747 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P7YT2V.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281656970926.20261008.161524.19034699281010.VND-TGTT-MA THI HOAI THUONG.970407 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P7YAGD.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281780756875.20261008.161443.19030337633010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM NGAN.970407 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2P7PC1P.Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281312368045.20261008.161045.19020545077886.VND-TGTT-HOANG DIEU LINH.970407 08/10/2026 100.000,00 6281TPBVI2JQ8JSH.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).20261008.161035.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081608142026l8j1048464.5387.11869.160814 08/10/2026 30.000,00 MBVCB.16427852189.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 70.000,00 6281WBVNP217GFVZ.MS 2026 271.20261008.160556.135678.VO DANG THINH.970412 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P78DUV.MS2026 271 Tran Thi Le FT26281757307758.20261008.160535.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407 08/10/2026 300.000,00 Giup Do MS 2026 271 GD Ba Tran thi Le#SP#020097041510081604282026i1SX102478.5389.86220.160428 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271#SP#0200970422100816030420265CWF170479.5389.77029.160305 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2P7MS42.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281617604319.20261008.155956.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2P7VTZS.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281165853870.20261008.155851.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1i1QR57R3.Ung ho MS 2026271 Gia dinh Tran Thi Le.20261008.155642.87932702.HOANG MINH HANG.970432 08/10/2026 10.000,00 MBVCB.16427700346.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281TPBVI2JQCUFB.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao HCVNQR BK6AC75AB2916BBPV.20261008.155619.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1i1QR5584.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.155542.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432 08/10/2026 10.000,00 UNG HO MS 2026.271#SP#020097042210081555022026VKZX430137.5389.22942.155502 08/10/2026 100.000,00 6281TPBVI2JQCJM5.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le HCVNQR BK6AC75A5421F1AIB.20261008.155445.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P7D1Q3.tang MS 2026.271- Tran Thi Le FT26281051011346.20261008.155351.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407 08/10/2026 100.000,00 6281SGTTW2QLTNRK.IBFT Ung ho MS 2026.271 - gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.155341.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081552362026HKHC793424.5389.6503.155236 08/10/2026 1.000.000,00 6281IBT1k2P7SALT.Ung ho MS 2026.217 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281560510188.20261008.155224.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970405100815514420261PVW008261.5389.1276.155144 08/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.271#SP#020097048810081550472026jr0n974262.5390.94414.155047 08/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081550362026C78T298087.5387.93693.155036 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2P79HLD.Ung ho MS 2026.271 gd ba Tran Thi Le FT26281028166929.20261008.155006.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 08/10/2026 30.000,00 6281IBT1k2P79HCR.MS 2026.271 mimi ung ho 3 be FT26281335021396.20261008.155002.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1i1QRY5A4.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.154937.196565442.DO THI THU HOAN.970432 08/10/2026 200.000,00 MS 2026.271 GIA DINH CO TRAN THI LE-081026-15:49:28 jvJG139000#SP#020097041610081549282026jvJG139000.5389.85981.154928 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081549122026hz94968023.5189.83889.154912 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16427578156.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16427574294.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P72XFI.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281401107621.20261008.154738.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2P72ZFK.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281293788379.20261008.154707.5604266666.CHU DINH LINH.970407 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970488100815465920266yxh959452.5390.70124.154659 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1i1QRPTPI.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.154540.129292032.PHAM THAI VIET.970432 08/10/2026 300.000,00 MBVCB.16427532825.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510081544262026nAxw922536.5388.54201.154426 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1k2P7CT2F.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281099789616.20261008.154422.9983869119.LUONG QUOC TRUONG.970407 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16427525027.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2P7C63A.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281150000463.20261008.154405.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407 08/10/2026 5.000.000,00 6281IBT1k2P7CG9H.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281576772923.20261008.154341.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407 08/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970488100815433120264lzi946164.5388.48063.154331 08/10/2026 20.000,00 MBVCB.16427503326.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#0200970488100815430620265z4m944549.5389.44789.154306 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16427488905.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081541352026YDDO852136.5389.35216.154134 08/10/2026 50.000,00 TRUONG THIEN TAM Chuyen tien Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le, mong gia dinh som vuot qua kho khan#SP#020097048810081541282026u9o2938050.5389.34755.154128 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970405100815405620261ZT6048455.5388.30898.154056 08/10/2026 200.000,00 2026.271 gia dinh ba Tran Thi 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Le).20261008.151336.03786453701.PHAM THI THU HANG.970423 08/10/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970488100815130620260tv1831896.5388.56123.151306 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081512172026r9gm828999.5388.50720.151217 08/10/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026 226#SP#02009704881008150357202692np799072.5388.99308.150356 08/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:fbook tran hoai thi .Ung Ho MS.2026.234 Em Luong Minh Doanh#SP#020097040510081500142026644X037570.5388.76294.150014 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2PG6WQ6.MS 2026. 269 FT26281191137398.20261008.145841.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16426858645.MS 2026 271 gd ba Tran Thi Le.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 08/10/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026 271#SP#020097048810081458032026q0q2777744.5390.63148.145804 08/10/2026 500.000,00 MBVCB.16426618337.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0021001845810 PHAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 2.000.000,00 6281HDBCP217TC26.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.144028.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437 08/10/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081439142026G8R0563604.5388.48349.143915 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1i1QRC453.Ung ho MS 2026271 Gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.143805.126901445.PHAM QUANG TUAN.970432 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2PG5RFW.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281296623060.20261008.143450.19023482567038.VND-TGTT-TRAN THI THUY TRANG.970407 08/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026 271#SP#020097042210081433412026VZ9G959746.5387.14278.143340 08/10/2026 100.000,00 6281VNIB02EEB3SD.MS 2026.265 ( Em Tran Duc Thang).20261008.143222.418704060009591.LE THI PHUONG.970441 08/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510081431302026F596006001.5388.679.143130 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16426492041.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16426494329.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0181003432818 LE THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16426396756.ung ho MS2026.271 ( gia dinh ba Tran thi Le ).CT tu 0721000550532 HA THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081409112026Q5SB915791.5390.71690.140911 08/10/2026 300.000,00 6281PGBLP2178WVD.NGUYEN THI NGOC TRAM chuyen tien ung ho MS2026.271.20261008.140120.1087040092500.NGUYEN THI NGOC TRAM.970430 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1k2PGSYJR.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281001670720.20261008.140042.19035267258014.VND-TGTT-NGO THI THAO NGUYEN.970407 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16426026909.ung ho ms 2026.267.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16426008119.ung ho ms 2026.268.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1aJWZRQ78.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.271( Tran thi Le).20261008.135214.000000206412.VU THI MY DUNG.970433 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16425948482.ung ho ms 2026.271.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 6281MCOBQ2CESLST.Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).20261008.133835.03101010965538.HOANG VIET.970426 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2PGQENK.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281308740750.20261008.133552.8888595569.DINH NGOC HAI.970407 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1aJWZ3NX9.ms 2026.271 tran thi le.20261008.132839.185001060000009.VU THI XUAN .970409 08/10/2026 500.000,00 MBVCB.16425699744.Ung ho MS 2026.271 (GD ba Tran Thi Le).CT tu 0231000226692 DANG HUU NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PAX4LF.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281714462600.20261008.132406.19036891435016.VND-TGTT-HOANG THI TUYET HOA.970407 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16425633394.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0691000404514 KHUONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16425582035.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0411000752569 NGUYEN BAO DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PAFDKW.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26281107602580.20261008.131531.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PATE9I.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281123723579.20261008.131325.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16425476076.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 1014468531 LUU VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.265 Em Tran Duc Thang#SP#0200970422100813050920261C8P873682.5388.25624.130508 08/10/2026 150.000,00 6281IBT1k2PA6VUC.Ung ho MS 2026. 271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281648422601.20261008.125740.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407 08/10/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.271#SP#020097042210081254552026QIU1788935.5389.70267.125456 08/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran thi le.#SP#020097040510081249502026GQZ6036283.5189.41655.124950 08/10/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.270 ( em TRAN VAN GIA BAO)#SP#020097041510081245052026ujEZ353133.5387.13993.124505 08/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970422100812430820262VWV310857.5387.3825.124308 08/10/2026 1.000.000,00 6281IBT1k2PA4FYP.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281177195806.20261008.123934.19035880849017.DANG THI HANG.970407 08/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970405100812390320264FF9000067.5388.80159.123903 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081236132026528p353313.5388.63147.123612 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16424928054.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0351000698237 NGO THI KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810081229042026hhhr329752.5389.18502.122904 08/10/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081228402026ixas328413.5389.16377.122840 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810081227472026k8v4325381.5390.10616.122747 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810081227252026rt3z324137.5390.8358.122725 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram#SP#020097048810081226522026bk1k322236.5388.4682.122652 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang#SP#020097048810081226302026cqbz320958.5389.2615.122629 08/10/2026 40.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704881008122614202665pe319961.5189.99875.122614 08/10/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet#SP#020097048810081225582026knx9318943.5390.99038.122557 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048810081225382026lt3e317797.5390.96942.122538 08/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097048810081225112026kg7y316208.5388.93528.122510 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048810081224182026bxql313145.5189.88662.122418 08/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081222392026B7L9287846.5387.77540.122240 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16424786605.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0221000069740 NGUYEN LAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.271#SP#0200970488100812165620266fcg286007.5389.39027.121656 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16424724271.MS 2026.271 TRAN THI LE.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.271 Tran Thi Le#SP#0200970488100812142220268y7y276112.5387.21619.121422 08/10/2026 200.000,00 MS 2026271 ba Tran thi Le . Nam Giang Quang Binh#SP#020097042210081205212026HM0J870485.5388.59230.120522 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210081152472026388T989120.5390.65796.115248 08/10/2026 200.000,00 NGUYEN THI QUYNH chuyen tien ung ho Ms 2026.271 gia dinh ba tran thi Le#SP#020097042210081151452026F6HK849381.5388.58773.115145 08/10/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.271 GIA DINH BA TRAN THI LE-081026-11:47:50 UrdY513932#SP#020097041610081147502026UrdY513932.5390.29667.114751 08/10/2026 100.000,00 2026.271 GIA DINH BA TRAN THI LE-081026-11:42:12 OsWI710927#SP#020097041610081142122026OsWI710927.5189.87531.114213 08/10/2026 450.000,00 ung ho ms 2026.271#SP#020097048810081141092026yz21135368.5389.78955.114109 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16424093954.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0041000393074 VO VAN VA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16424008614.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 300.000,00 MBVCB.16424018637.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup ba Tran Thi Le MS 2026-271.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 LE XUAN THO Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081135062026tzlx108423.5388.34031.113507 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2P4TXRP.Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281257581349.20261008.113443.14024184495014.VND-TGTT-TRAN THANH TUNG.970407 08/10/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704221008113443202669IV344677.5189.31531.113443 08/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510081125502026b1PX944882.5388.65642.112550 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16423795102.Ung ho MS 2026.272 (Gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16423650299.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16423553949.Chuyen tien ung ho ms 2026 271 ba Tran Thi Le.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 08/10/2026 20.000,00 6281VCBCW2Q2NT6K.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.110431.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026. 271 Tran Thi Le#SP#020097040510081058102026NHAQ081290.5189.72180.105810 08/10/2026 250.000,00 IBVCB.16423370923.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 2.000,00 6281IBT1fJMGWH49.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).20261008.105606.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 08/10/2026 300.000,00 IBVCB.16423317062.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 400.000,00 Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac chau Trinh Phuong Linh em HSSV hoc dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien giupnguoi lamviectot giupnuoc#SP#020097042210081044232026EOMP741999.5387.82537.104423 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16423174838.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1aJWZKELK.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.20261008.104250.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970488100810401720261we9877537.5390.55826.104017 08/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970488100810393920266lke875049.5389.51843.103939 08/10/2026 200.000,00 6281VNIB02EWKWDQ.Ung ho chuong trinh: Nang buoc den truong.20261008.102614.618092019.PHAM THI HONG YEN.970441 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16422821841.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0441003804621 VO CONG HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081019202026qchc796274.5388.27682.101920 08/10/2026 30.000,00 MBVCB.16422807775.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810081016392026uhxz786142.5389.12034.101639 08/10/2026 5.000.000,00 MBVCB.16422712038.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0251001762580 VU DUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281VNIB02EWG37F.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.101207.557228.HA THI PHUONG MAI.970441 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1k2PBN8VL.Ung ho MS 2026.270 Tran Van Gia Bao FT26281991748702.20261008.101010.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16422622381.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1k2PBXXJ8.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281791007634.20261008.100549.713886888888.NGUYEN VAN HOANG.970407 08/10/2026 10.000,00 MBVCB.16422573774.VU NGOC DUNG chuyen tien MS 2026.271 .CT tu 0271000200414 VU NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 30.000,00 6281IBT1k2PBF3FZ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281691105854.20261008.095950.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407 08/10/2026 10.000,00 MBVCB.16422493574.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 1.000.000,00 6281BIDVE2PCVC7I.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261008.095602.1300929005.TRAN THUONG HAI .970418 08/10/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 271 GIA DINH BA TRAN THI LE-081026-09:55:32 pLfH929097#SP#020097041610080955322026pLfH929097.5388.4828.095532 08/10/2026 300.000,00 MBVCB.16422399396.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0371003695943 LE KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 10.000,00 MBVCB.16422395309.Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281ABBKP216SZCA.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261008.094952.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425 08/10/2026 10.000,00 6281IBT1fJMAF7IK.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.093751.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431 08/10/2026 56.900,00 MBVCB.16422223890.Dinh Ngoc Diep Ung ho MS 2026.271 gd ba Tran Thi Le.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 6281MSCBD254U9CP.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.093542.0080122886666.BUI DUC THANG.970422 08/10/2026 100.000,00 6281NAMAP216X21A.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.093328.906108154300003.PHAM KIM BINH.970428 08/10/2026 200.000,00 6281SGTTW2Q2SRLS.IBFT Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.092841.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403 08/10/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210080924082026K9GS622553.5189.44594.092408 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421989795.Dao Van Huy ung ho MS 2026.271 (Gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0081001184927 DAO VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810080920012026xsm0656132.5189.24767.092002 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421937856.Ung ho MS 2026.271 ( gia dinh ba Tran Thi Le ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1i1Q3EID2.TRAN DUC MANHVND chuyen tien Ung ho MS 2026 071.20261008.091157.0867970977.TRAN DUC MANH.970432 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421844696.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 3.000.000,00 TRAN THI LANG UNG HO MS 2026.271 GIA DINH BA TRAN THI LE-081026-09:05:58 La8j665505#SP#020097041610080905592026La8j665505.5189.58051.090559 08/10/2026 50.000,00 6281IBT1k2PBIKI9.Giup ma so 2026.271 FT26281659500817.20261008.090358.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1k2PBI8NQ.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281283873924.20261008.090307.9919696881.NGUYEN VAN HUONG.970407 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210080902592026O6CA474869.5390.43941.090259 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1i1Q37VB5.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.085714.0984041991.DAO DUC VINH.970432 08/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510080854502026ffN9381579.5390.7849.085450 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421636011.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1k2PBDYN4.NGUYEN THI KIM QUYEN ung ho gia dinh Ba Tran Thi Le - MS 2026.271 FT26281808759307.20261008.085359.791974888999.NGUYEN THI KIM QUYEN.970407 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421622753.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421611189.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421604904.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16421574857.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421537066.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421516769.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810080839302026i7la519141.5390.45011.083930 08/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150606011768.20261008.150606011768-0384606097_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 08/10/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Le#SP#0200970422100808383020261739124611.5389.40647.083831 08/10/2026 300.000,00 MBVCB.16421415360.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421366711.ung ho MS 2026.242.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421352090.ung ho MS 2026.217.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421353808.ung ho MS 2026.208.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421340668.ung ho MS 2026.195.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421329372.ung ho MS 2026.270.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421323562.ung ho MS 2026.212.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#0200970488100808304920264emk490625.5387.10700.083049 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421318391.ung ho MS 2026.246.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421304736.ung ho MS 2026.210.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1k2PBQKT5.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26281030581039.20261008.082913.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407 08/10/2026 1.000.000,00 6281NAMAP216W2NI.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.082906.112009999.HO TRONG HIEU.970428 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy#SP#0200970488100808284520262pzt483849.5189.3056.082845 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421290338.ung ho MS 2026.226.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421280296.ung ho MS 2026.196.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810080827372026x67q480155.5390.98385.082736 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421265419.ung ho MS 2026.214.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421243614.ung ho MS 2026.223.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16421238275.ung ho MS 2026.271.CT tu 0011002146501 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.271#SP#020097041510080823092026HgwR281395.5389.80834.082309 08/10/2026 500.000,00 MBVCB.16421208772.ung ho ms 2026.271 gd ba tran thi le.CT tu 9034127979 BUI HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510080821202026TKWM064999.5388.74338.082120 08/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210080819362026B2YS587512.5388.67289.081935 08/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510080817312026J2pv264074.5390.60400.081730 08/10/2026 100.000,00 MBVCB.16421101581.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1036365592 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 100.000,00 6281MSCBD254AWH5.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.081414.56786886868.LE PHUC THO.970422 08/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210080813372026QPNI277976.5387.44788.081337 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2P5TCIF.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26281020606500.20261008.080803.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P5TJ48.Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281596273570.20261008.080753.1913877136.TRUONG THAI KHA.970407 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2P5LXI2.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26281800992973.20261008.080723.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407 08/10/2026 22.000,00 MBVCB.16421006828.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.270(e Tran Van Gia Bao )Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 500.000,00 6281IBT1k2P5L7M7.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281079940291.20261008.080624.13321108901012.VND-TGTT-NGO DUC MINH.970407 08/10/2026 200.000,00 6281IBT1k2P5HJI9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26281109034412.20261008.080119.19031266108013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRINH.970407 08/10/2026 1.500.000,00 6281IBT1k2P565KG.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26281770727161.20261008.075603.5619952112.PHAN THI THANH VY.970407 08/10/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510080753162026FtvB189588.5189.71683.075316 08/10/2026 30.000,00 MBVCB.16420689964.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 10.000,00 6281IBT1aJWZURH1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,265 (Em Tran Duc Thang).20261008.074137.0339306897.VU DUC TU.970437 08/10/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.270 em tran van gia bao#SP#020097048810080740302026lgpe321635.5390.27600.074030 08/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.271-gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704051008073904202617CT052678.5387.21888.073904 08/10/2026 500.000,00 MBVCB.16420374451.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 200.000,00 MBVCB.16420165390.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/10/2026 300.000,00 6281IBT1k2P5JBU7.Ung ho MS 2026.270 FT26281230019198.20261008.062239.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407 08/10/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810080549002026e4j1032093.5389.36152.054859 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PYXUTI.Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia bao tu ong Nguyen Thien Quy 288 ton duc thang ha noi FT26281833026076.20261008.043400.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407 08/10/2026 10.000,00 ungho#SP#020097042210080050142026YC8W876523.5388.27961.005014 08/10/2026 100.000,00 6281IBT1k2PYECBS.Ung ho MS 2026. 265 em Tran Duc Thang FT26281150189734.20261008.000854.19030671534015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407 08/10/2026 100.000,00 6280TPBVI2JY8VIC.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261007.235608.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423 08/10/2026 50.000,00 MBVCB.16419017729.Ung ho MS 2026143 em Bui Huong Tra.CT tu 0211000510045 LE DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 6282ASCB02EXZPFW.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-091026-22:40:23 6282ASCB02EXZPFW.20261009.224024.11169207.HOANG QUOC DAT.970416 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2YJAKF9.Ung ho MS 2026 271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283771270703.20261009.223900.19032363636888.VND-TGTT-TRAN TO NHU.970407 09/10/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042210092234312026R8JQ989185.5388.50706.223432 09/10/2026 100.000,00 6282SGTTW2QAMQPU.IBFT Ung ho ms 2026.271.20261009.222936.068363837888.Le Quang Phuc.970403 09/10/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen#SP#020097048810092227062026a4i6067721.5388.31599.222706 09/10/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.271#SP#020097048810092219082026g9vc049469.5390.8449.221908 09/10/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040510092218182026ARKP033854.5388.6245.221819 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2YJPTBU.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283793437553.20261009.221751.1358219420.NGUYEN THI NGAN.970407 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16452690165.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0031000218652 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 25.000,00 6282TPBVI2JBNY47.MS 2026.272 hungnt6.20261009.220438.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423 09/10/2026 500.000,00 6282ASCB02EXFC3J.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-091026-21:54:50 6282ASCB02EXFC3J.20261009.215451.6357447.BUI THI HANH TAM.970416 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810092152532026qqe7978542.5390.17199.215253 09/10/2026 10.000,00 MBVCB.16452401577.Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 10.000,00 MBVCB.16452396867.NGUYEN HONG THAO,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.272(em Le Quang Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1d14RJPKG.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.214512.970422Re23d33000000000b02802.MBBANK IBFT.970422 09/10/2026 50.000,00 ms2026.267#SP#0200970488100921440120267ppe950791.5387.80070.214401 09/10/2026 50.000,00 2026.271#SP#020097048810092141482026ff5l943509.5388.70208.214148 09/10/2026 100.000,00 NGUYEN THI DIEU LINH transfer#SP#020097048810092140552026xgwu940555.5389.65912.214055 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810092140042026xj8w937719.5387.60888.214003 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097048810092137592026wroh930790.5387.52919.213758 09/10/2026 500.000,00 MBVCB.16451807548.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.271( GIA DINH BA TRAN THI LE), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1k2YWTVRW.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282124869500.20261009.211042.19033543510013.VND-TGTT-NGUYEN BAO THI.970407 09/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097040510092104482026D7OQ053372.5189.79834.210448 09/10/2026 500.000,00 6282VNIB02EXBQWT.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.210329.803106.TONG DUY XUAN.970441 09/10/2026 20.000,00 MBVCB.16451495332.Ung ho NCHCCCL_ PHAM HOAI TAM_0787470385.CT tu 7787470385 PHAM HOAI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097040510092051432026LYRO085001.5387.3760.205143 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16451326418.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16451281648.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9886414686 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16450898390.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0071001077762 NGUYEN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 MBVCB.16450848298.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0591000240213 NGUYEN HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 125.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097040510091959082026D3QQ070092.5390.57249.195907 09/10/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150866679892.20261009.150866679892-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026271 09/10/2026 50.000,00 6282SHBAP2MLLRIX.Ung ho MS 2026.272.20261009.193039.0865117004.NGUYEN KIM HUE.970443 09/10/2026 10.000,00 6282IBT1aJWTM82W.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,266 (Em Tran Thi Dieu Tram) .20261009.192930.0339306897.VU DUC TU.970437 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16449516809.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16449364591.Chuyen tien ung ho.CT tu 1054847857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 09/10/2026 1.000.000,00 NGUYEN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026.271 GD ba Tran Thi Le#SP#020097042210091914092026RDJM662198.5387.27943.191410 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097048810091900432026ef9c172763.5388.26804.190044 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16448782488.Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2026.249 ( me con ba Nguyen Thi Ly ) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16448797882.UH MS 2026 272 em Le Quang Minh.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 09/10/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho ms 2026 214#SP#020097048810091851202026hvjl119963.5189.54888.185119 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16448645608.Kin Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang ).CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16448572976.Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2026.271 ( gia dinh ba Tran Thi Le) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16448549509.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0621000468472 NGUYEN HUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16448492109.Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS2026.272 (em Le Quang Minh) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510091841522026TQPD037969.5189.81016.184153 09/10/2026 1.800.000,00 6282IBT1bJI9GI6B.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Le Quang Minh MS 2026 - 272 . Chuc con som hoi phuc.20261009.183914.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1k2PNTY2B.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282984159315.20261009.182736.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16448020885.ung ho MS 2026.271(gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 3915782782 BUI THANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 300.000,00 Ung ho ms 2026 272 em le quang minh#SP#0200970488100918172020264w53918495.5389.80887.181720 09/10/2026 10.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Le Quang Minh ms 2026.272#SP#020097042210091816172026N2AR536504.5387.71934.181617 09/10/2026 100.000,00 6282TPBVI2JBZUUG.Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh).20261009.181534.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 09/10/2026 10.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Gia Dinh Ba Tran Thi Le ms 2026.271#SP#020097042210091813322026SLTT239768.5388.50624.181332 09/10/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970405100918120720267L1E002778.5390.39505.181208 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16447510795.VU THI KIM OANH transfer ung ho anh Nguyen MS.2026.269.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PNMEEV.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26282342058017.20261009.175050.19035702464012.VND-TGTT-HO THI THANH HANG.970407 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1k2PN2W8A.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282342013037.20261009.173958.19035375629010.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407 09/10/2026 50.000,00 6282SHBKP2M2KI1Z.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.173631.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210091726452026RFB9401476.5189.85618.172644 09/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097041510091724362026scBy179930.5189.69452.172436 09/10/2026 50.000,00 MS 2026.272#SP#020097042210091724122026KTRJ572796.5387.66217.172412 09/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097041510091723412026IBIA173831.5388.62376.172341 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16446437041.ung ho MS 2026.245 3 chau mo coi bac ninh.CT tu 0451000229367 NGUYEN CAO DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1k2PRLZCU.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282075919000.20261009.171810.8256989999.NGUYEN ANH TUAN.970407 09/10/2026 300.000,00 6282SGTTW2QQWQR6.IBFT Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.171740.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403 09/10/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097048810091715282026kdkw512367.5189.96543.171527 09/10/2026 100.000,00 6282ABBKP2M2W2YK.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261009.171223.0141012441019.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970425 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16445715992.Ung ho MS 2026.271 (ung ho gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16445709412.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.270 ( em Tran Van Gia Bao ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1k2PRI66N.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282778200049.20261009.164413.11520736129014.VND-TGTT-DAU THI TRA.970407 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16445345743.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16445311552.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1020333062 NGUYEN SONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16445287008.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1020333062 NGUYEN SONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PR9X72.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282539097807.20261009.163322.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407 09/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210091627252026OGSR299245.5388.99132.162726 09/10/2026 50.000,00 IB_437856011_1791537558533381986238_null_20261009_nguoi can giup do 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh#SP#0200970422100916101620263SYZ959220.5387.70615.161016 09/10/2026 100.000,00 6282TPBVI2JBQTAP.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.160928.00004760557.DANG NGOC TRAM.970423 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970488100916023720265dey093027.5189.13687.160237 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16444502892.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0071000879021 CHU VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 10.000,00 6282TPBVI2JBYKDB.MS 2026.272 (em Le Quang Minh).20261009.155823.02935403901.LE THI BE DAO.970423 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PXHDLX.Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26282861059742.20261009.155728.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16444413470.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 2832019988 NGUYEN NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16444407920.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282MSCBD25SYFDK.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.155350.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1aJWLLU3Z.Ung ho MS 2026.271 GD ba Tran Thi Le.20261009.155333.316704070005436.NGO THI THU HA.970437 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16444393546.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 MBVCB.16444277102.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0561003732396 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150824596473.20261009.150824596473-0973192724_Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16444014565.ung ho ms 2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0251002735440 NGUYEN HOANG NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097041510091531132026EvuF411532.5189.77947.153113 09/10/2026 10.568,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.9.2026 - MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH#SP#0200970415100915274120269999912462.5389.53075.152745 09/10/2026 500.000,00 MBVCB.16443891989.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0011003998174 VU KHANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1i1W1MPNJ.Ms 2026-272 uh em Le Quang Minh.20261009.152102.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432 09/10/2026 100.000,00 6282TPBVI2JA5PEH.ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.151807.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423 09/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210091518022026WX0E346846.5189.82954.151802 09/10/2026 150.000,00 MBVCB.16443736908.Ung ho MS 2026.271(gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0281000432982 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16443714738.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PXM4PH.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282186693139.20261009.151500.19022576658014.VND-TGTT-DANG THI MINH DUC.970407 09/10/2026 100.000,00 6282SHBKP2M2YXRM.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.150055.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424 09/10/2026 200.000,00 6282SGTTW2QQ1LG9.IBFT Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.145927.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403 09/10/2026 50.000,00 6282HDBCP2M2Y124.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.145528.025704070053107.HUYNH DANG DINH.970437 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#0200970488100914485420263a3l768608.5390.76961.144854 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16443226603.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0421000405175 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 MBVCB.16443093076.UNG HO MS 2026.271.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16443028656.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 9963288718 TRAN VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 300.000,00 6282IBT1i1W1J7LB.Ung ho MS 2026271gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.143456.62308087.NGUYEN THI NGOC DUNG.970432 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1i1W1JVDX.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.143252.0367559769.NGUYEN THI NGOC HAN.970432 09/10/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.272 (anh Le Quang Minh)#SP#020097041510091427322026r3Dk124577.5189.27733.142732 09/10/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.272 LEQUANGMINH-091026-14:26:41 1jMn125655#SP#0200970416100914264220261jMn125655.5388.21864.142642 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16442886622.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 5.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150815974636.20261009.150815974636-0825471915_Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1aJWL7X8R.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.20261009.142457.360001060000360.NGUYEN THI NGUYET .970409 09/10/2026 100.000,00 6282MSCBD25XENGU.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.141601.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2P3EESH.MS 2026.271 FT26282560134841.20261009.141056.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2P3E2EB.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282791814802.20261009.140912.6688899888.TRUONG THI HUE.970407 09/10/2026 100.000,00 6282SHBAP215HICM.Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh.20261009.140831.5555555591.NGUYEN THI AN.970443 09/10/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150814050049.20261009.150814050049-0912691358_Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210091407122026NRYN597422.5389.95553.140713 09/10/2026 100.000,00 6282MSCBD25XU7NP.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.140341.702071995.NGUYEN THI THU CHANG.970422 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2P37V5X.MS 2026.272 FT26282400707786.20261009.140258.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 09/10/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO Chuyen tien uj ms 2026.272 lee quang minh#SP#020097048810091402482026tglx597364.5389.66856.140248 09/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150813473050.20261009.150813473050-0908558530_Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09/10/2026 10.000,00 6282IBT1i1WJ3428.tu thien.20261009.135515.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16442405732.MS 2026.271.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho 2026.272.Le Quang Minh#SP#020097040510091349132026S0DY051302.5189.84902.134913 09/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097048810091346122026zgod542644.5390.66945.134611 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16442266566.Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16442235440.CHU THI THU ung ho ms 2026.272 (Le Quang Minh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2P3UFRE.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282458088588.20261009.133754.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407 09/10/2026 868.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810091337092026dxpp513809.5387.12440.133709 09/10/2026 300.000,00 6282IBT1k2P38HVR.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282673044466.20261009.133409.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2P38P23.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282099300087.20261009.133256.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407 09/10/2026 500.000,00 NGUYEN THUY HANG ung ho em Luong Thi Thanh Ha Ms 2026 251#SP#02009704221009133027202604B9433880.5389.71903.133028 09/10/2026 1.000.000,00 6282IBT1k2P3IQU4.Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26282341180797.20261009.132807.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16442033969.Urng ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh).CT tu 3913737648 BUI NGO HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2P3V1IE.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282879425855.20261009.132127.1231999999.TRAN THI TU.970407 09/10/2026 300.000,00 UH MS 2026.272 EM LE QUANG MINH-091026-13:19:07 POxk362318#SP#020097041610091319072026POxk362318.5390.6914.131907 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16441873077.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.272 Le Quang Minh.CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 6282TPBVI2JAHDH6.ung ho ms 2026.267 (be Le thi bich thuy).20261009.131022.00002307930.QUAN THI HUYEN.970423 09/10/2026 150.000,00 MBVCB.16441702051.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1fJMKEDBB.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261009.130457.931006995.CHAU TRUC THAO.970406 09/10/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 272 EM LE QUANG MINH-091026-13:04:16 mPMQ119923#SP#020097041610091304162026mPMQ119923.5390.20861.130416 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1fJMKE928.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.130356.931006995.CHAU TRUC THAO.970406 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2P31TTU.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282879620695.20261009.130342.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16441631256.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0071001080639 TA THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh#SP#020097048810091258172026dq8s394296.5387.85507.125816 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2P3WBXI.Ung 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09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PFXCVJ.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282277955907.20261009.124217.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2PF3R8X.Ung ho MS2026.272 em Le Quang Minh FT26282303176552.20261009.124146.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407 09/10/2026 300.000,00 6282SGTTW2QY7M3V.IBFT ung ho MS 2026.272 Le Quang Minh.20261009.124123.050069810370.PHAN PHUNG BAO HIEN.970403 09/10/2026 50.000,00 6282TPBVI2JA3MGK.HO THI BACH VAN chuyen tien giup gd Tran Thi Le.20261009.124053.10000997615.HO THI BACH VAN.970423 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PF34D5.Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26282341006241.20261009.124032.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16441172505.Ung ho MS 2026.271 - Gia dinh Primrose.CT tu 1045066743 NGUYEN HOA ANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282SGTTW2QY6KU6.IBFT Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.122958.070099395239.DUONG THIEN NHI.970403 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1i1WJB3PP.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.122937.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432 09/10/2026 30.000,00 MBVCB.16441140460.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0151000577066 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PFZLBP.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282663251345.20261009.122719.3136789789.NGUYEN VAN PHUOC.970407 09/10/2026 50.000,00 6282TPBVI2JA9FAV.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.122700.83501061992.NGUYEN THI QUYNH NGA.970423 09/10/2026 50.000,00 6282TPBVI2JA98KI.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.122601.83501061992.NGUYEN THI QUYNH NGA.970423 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1i1WJBS6B.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.122547.99919221.NGUYEN CHI TRUNG.970432 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1aJWLYZ28.Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh).20261009.122523.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437 09/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh#SP#0200970422100912245220269PGV354628.5387.68010.122452 09/10/2026 50.000,00 6282ORCOQ2CGGCZK.LOC HO TRO MS 2026.272 LEQUANGMINH.20261009.122251.0774472226.Trinh Bao Loc.970448 09/10/2026 100.000,00 PHUONG THUY LINH chuyen tien 2026.272#SP#020097042210091222382026AG26289553.5387.50980.122238 09/10/2026 1.000.000,00 6282IBT1fJMKG9Q1.ung ho MS 2026272( em LE QUANG MINH).20261009.122152.079079021497.TRAN THANH BINH.970431 09/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097048810091221312026drjp266594.5389.44046.122131 09/10/2026 10.000,00 6282IBT1k2PFKTDQ.ung ho ms 2026.272, em Le Quang Minh, chuc em va gia dinh binh an FT26282854222317.20261009.121933.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407 09/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16440944543.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.272 m Le Quang Minh#SP#020097041510091217332026BdiE573110.5390.13979.121733 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16440891749.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PF78VI.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26282151398425.20261009.121546.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-12:15:25 fUDk573081#SP#020097041610091215252026fUDk573081.5390.98425.121524 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PF7JE1.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282766218831.20261009.121504.19036827936011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407 09/10/2026 300.000,00 6282MCOBQ2CGENBQ.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.121030.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426 09/10/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.272 EM LE QUANG MINH-091026-12:09:12 tGJ5453216#SP#020097041610091209122026tGJ5453216.5388.51521.120911 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16440735086.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097048810091206162026kzrf201331.5389.28846.120616 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-11:59:34 aHPu060776#SP#020097041610091159352026aHPu060776.5189.76681.115935 09/10/2026 300.000,00 6282IBT1i1WJ8DZ6.LE HOAI THUONG chuyen tien ung ho em Le Quang Minh.20261009.115912.0943146339.LE HOAI THUONG.970432 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16440541532.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 2555266666 NGUYEN VAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16440498347.ung ho MS 2026.272 ( em Le Quang Minh).CT tu 0181001662522 NGUYEN PHAN NGOC PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16440315136.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0021000667813 THAI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 300.000,00 6282IBT1i1WJVAUB.ZP262820371564 Ung ho Ms 2026.272 em Le Quang Minh.20261009.114534.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 09/10/2026 100.000,00 MS 2026.271#SP#020097048810091142202026tg4e085795.5389.38185.114220 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PF9LA5.Ung ho em Le Quang Minh,MS 2026.272 FT26282636755626.20261009.114003.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407 09/10/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.272 EM LE QUANG MINH-091026-11:37:18 ztXx016518#SP#020097041610091137182026ztXx016518.5390.95669.113717 09/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210091136292026IENH447530.5390.88341.113629 09/10/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.271 gia dinh ba tran thi le#SP#02009704881009113627202602v9056996.5390.89054.113627 09/10/2026 300.000,00 6282MCOBQ2CGU22Q.Ung ho MS 2026272 Le Quang Minh.20261009.112808.03601018985809.LE THI THANH THUY.970426 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16439901180.ung ho ms 2026.272.CT tu 0301002923115 NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16439849298.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026. 271 Gia dinh ba TRAN THI LE#SP#020097040510091124002026K5B6071474.5189.89491.112400 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16439845755.ung ho MS 2026.271 (ba Tran Thi Le).CT tu 0071001158598 VO NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097040510091123432026C8ZT069659.5388.87504.112343 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PT3YE9.Ung ho MS 2026.272 Le Quang Minh FT26282212042117.20261009.111358.19021342760013.VND-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1i1WJ1WJK.DOAN VAN THAO ung ho ms 2026272 Le quang Minh.20261009.111311.0762928846.DOAN VAN THAO.970432 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16439606781.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1022684652 NGUYEN DUY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16439598985.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PTFJD4.Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26282561775703.20261009.111021.11724968805010.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG.970407 09/10/2026 60.000,00 6282IBT1i1WJQZ58.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.110031.0904034560.NGUYEN THI MINH THU.970432 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-10:58:40 wRAr330727#SP#020097041610091058402026wRAr330727.5390.97095.105840 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097048810091054262026zb6c859699.5389.67652.105426 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PTKM38.Ung ho MS 2026 272 Le Quang Minh FT26282050912630.20261009.105219.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16439242020.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1011000629409 NGUYEN HUU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh#SP#020097042210091048262026X1B1996028.5390.25115.104826 09/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#02009704221009104758202661R6982548.5390.22199.104758 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-091026-10:46:55 z4vv645662#SP#020097041610091046552026z4vv645662.5390.12585.104655 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PTAMU4.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282592657606.20261009.104407.19074972767012.VND-TGTT-DANG THI BAO TRAN.970407 09/10/2026 300.000,00 6282IBT1k2PT4I6D.ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26282592646580.20261009.104127.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16439088350.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0721000549206 HA KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PT41RV.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282071796514.20261009.104049.19036662872011.TKTT-VND-DO THU TRA.970407 09/10/2026 500.000,00 6282IBT1k2PTY6P6.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282903905680.20261009.103409.666588866.NGUYEN THI THU HA.970407 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PTU6DL.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26282050825645.20261009.102835.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407 09/10/2026 30.000,00 6282IBT1cJI1ZZPZ.QR - Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.102735.999955323666.LE NGO NGOC THU.970415 09/10/2026 500.000,00 MBVCB.16438861197.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0111000196038 DO THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 60.000,00 MBVCB.16438742958.ung ho MS 2026.272 (em LE QYANG MINH).CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16438730737.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0161001693246 HOANG KY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16438728249.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1021694023 VU DINH PHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510091018132026LIHw932274.5388.18315.101813 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810091017322026828l700851.5388.14006.101732 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16438696633.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 30.000,00 MBVCB.16438625755.Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 750.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510091010022026JBDY019095.5388.65782.101002 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16438581525.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0011004182468 NGUYEN THI ANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16438563079.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0071004375114 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 750.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970405100910083720266QK6010504.5388.56428.100837 09/10/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097041510091007262026w1GE885895.5189.49535.100725 09/10/2026 5.458,00 6282IBT1i1WWZEF8.ZP262820242878 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.100548.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1i1WWZ5X4.LE THI HOA chuyen tien 2026 272 LE QUANG MINH.20261009.100429.247529918.LE THI HOA.970432 09/10/2026 500.000,00 6282ORCOQ2CGRWPN.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.100405.0945822772.Vu Hoang Anh.970448 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16438437553.Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16438423425.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0631003886192 NGUYEN HOANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 6282SHBAP2158XGG.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.20261009.100037.0908593900.LE THI MAI ANH.970443 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PT15YU.ung ho ma 2026 272 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DUONG.970407 09/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:THAI THI NGOC HANH chuyen tien ung ho MS 2026.270 em Tran Gia Bao#SP#020097040510090936182026ZL6E022815.5387.63289.093618 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PLF2QA.Ung ho MS.2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282080359155.20261009.093559.8734139133.DO BACH KIM.970407 09/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097042210090935552026NOXM399124.5387.60832.093556 09/10/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tienUNG HO MS 2026.272 EM LE QUANG MINH#SP#020097040510090935232026WDAK017688.5390.57909.093523 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16438003739.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1i1WWGE8X.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.093254.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16437982424.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1021685597 NGUYEN THI TUONG VAN toi 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Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422100909181520265NE5656196.5189.65639.091814 09/10/2026 156.000,00 UH MS 2026.272 em Le Quang Minh. 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MBVCB.16436454839.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho Mas 2026.272 (em Le Quang Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16436452270.Ung ho MS2026.271.CT tu 0371000446644 KIEU MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.272-em Le Quang Minh#SP#020097040510090742232026QHQT003433.5389.44818.074223 09/10/2026 10.000,00 MBVCB.16436118988.UH MS 2026.272 - em Le Quang Minh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PHAQR7.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282149318015.20261009.072038.19036234707014.VND-TGTT-DAO NGOC XUAN.970407 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PHAQZN.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282073699840.20261009.072037.19029392135897.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16435917124.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 ms2026.271#SP#0200970422100907092520260I9T525393.5390.22894.070925 09/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2108348209792094208.20261009.Remit Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 2108348209792094208 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PHDR4U.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26282964263178.20261009.063744.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16435299796.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9985691311 VUONG VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 MBVCB.16435284694.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 7965987717 DINH ANH NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 6282IBT1k2PHC78W.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282920050980.20261009.060701.40964422288.HAN THANH LONG.970407 09/10/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.271 GIA DINH BA TRAN THI LE-091026-05:56:12 nTBY425742#SP#020097041610090556122026nTBY425742.5387.37441.055611 09/10/2026 500.000,00 NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.271-091026-05:12:19 TxBW191659#SP#020097041610090512202026TxBW191659.5189.5078.051220 09/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210090433572026CHT1431955.5388.92068.043357 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PHW1CP.Ung hon MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le tu ong Quy 288 ton duc thang ha noi FT26282661688244.20261009.043301.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407 09/10/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150734911828.20261009.150734911828-0343310714_Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16434928876.Ung ho MS2026.271 (Gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 6282SGTTW2QY127S.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.021729.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16434862381.UH MS 2026.261 ( GD ba Tran Thi Le ).CT tu 1021480573 VO THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 6282IBT1k2PZF3S8.ung ho MS 2026 271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282052777677.20261009.010821.10221141754011.VND-TGTT-DOAN PHUOC TRUONG.970407 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PZFIBK.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282660980619.20261009.005635.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1i1WQEA3N.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.004353.61626689.HOANG ANH TUAN.970432 09/10/2026 100.000,00 6282IBT1k2PZHILY.DANG THI THUY HANG ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282297916760.20261009.000825.9975093502.DANG THI THUY HANG.970407 09/10/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.271 gia dinh ba tran thi Le#SP#02009704221009000036202616I5695491.5388.75228.000036 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16434652890.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810082345402026053d714883.5189.59791.234540 09/10/2026 100.000,00 6281IBT1i1WQGADI.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.233718.167315747.TONG HUU TAM.970432 09/10/2026 300.000,00 6281TPBVI2JA28N3.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.233140.10001260095.NGUYEN THI MINH HIEU.970423 09/10/2026 300.000,00 MBVCB.16434564646.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1019965382 PHAM PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026068 em Nong Hieu Bao Son-081026-23:16:02 0cma166282#SP#0200970416100823160220260cma166282.5389.20941.231602 09/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026067 be Nguyen Gia Bao-081026-23:15:13 LqML184007#SP#020097041610082315132026LqML184007.5389.20374.231512 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16434502529.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 MBVCB.16434480865.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0271000971217 NGUYEN THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 200.000,00 6281VNIB02EG877L.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.230532.964043242.LUU NGAN HANG.970441 09/10/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.271 gia dinh ba tran thi le#SP#020097048810082303582026khyl684186.5189.3233.230358 09/10/2026 500.000,00 6281VNIB02EG8DXY.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261008.230131.102886868.DUONG THUY ANH.970441 09/10/2026 100.000,00 MBVCB.16434377445.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510082243522026PAAW099047.5388.66347.224352 10/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16470746188.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#020097042210102239242026OWQR267828.5388.62256.223923 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha#SP#020097042210102238372026BWTW307537.5189.61229.223838 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210102236062026AN30568356.5389.54468.223606 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YUL472.Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26285395786417.20261010.223457.11520199791015.VND-TGTT-PHAN THU PHUONG.970407 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16470697600.ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh)_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210102233292026KE9G617046.5390.47933.223329 10/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha#SP#0200970488101022322020260v43208341.5389.45398.223218 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16470617225.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc)_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1fJMHPEWY.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.221318.210314849059097.VO THI CAM HANG.970431 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1k2YUGVRW.Ms 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26285079120570.20261010.220610.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407 10/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.151056075628.20261010.151056075628-0973192724_Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16470382441.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9373905503 TRAN TUYET VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16470388104.TRAN THUY DUONG ung ho MS 2026.273.CT tu 0301000375227 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16470388018.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.273(be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16470365021.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16470352583.NGUYEN QUANG HUNG ct ung ho ms 2026.273 chau Khanh Ngoc.CT tu 1044479075 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210102156292026IVSW963731.5387.39310.215629 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YU5UPB.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26285759341511.20261010.215246.19030532335016.VND-TGTT-NGUYEN HAI TRANG.970407 10/10/2026 10.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Khanh Ngoc ms 2026.273#SP#020097042210102151292026GI2S633968.5390.22147.215129 10/10/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210102149492026HXTL787563.5388.14671.214947 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210102140182026RIJY374568.5189.80468.214018 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16470075706.ungho ms2026.273 (nguyen khanh ngoc).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16469901900.PHAN THI NHAM chuyen tien uh MS 2026.273 nguyen khanh ngoc.CT tu 0551000327130 PHAN THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283TPBVI2JMXXS5.Ung ho Ms 2026.273 ( Be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.212425.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16469841613.ung ho NCHCCCL.CT tu 1029449075 LUONG THI MY NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.273 Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510102119032026Y9ms725857.5387.91061.211903 10/10/2026 20.000,00 6283IBT1i1WMG9AZ.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.211438.0962521995.PHAM HOANG LONG.970432 10/10/2026 100.000,00 6283TPBVI2JMV7HT.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.211010.00074534002.LAI MINH DAO.970423 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16469573703.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0291000255871 LUU THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16469570444.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0371000476257 NGUYEN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1i1WMBY35.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.205728.215268969.VU HUYEN TRANG.970432 10/10/2026 100.000,00 An Phat chuyen tien ung ho ms 2026.273 be Khanh Ngoc#SP#020097041510102053562026zxRn639578.5390.67168.205356 10/10/2026 18.000,00 6283IBT1cJI21ZM8.2026.273 Nguyen Khanh Ngoc.20261010.205342.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415 10/10/2026 300.000,00 6283VNIB02E3VEA2.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.205318.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441 10/10/2026 300.000,00 6283ASCB02E3VYFF.UNG HO MS 2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-20:49:09 6283ASCB02E3VYFF.20261010.204909.78028178.NGUYEN THI DOAN TRANG.970416 10/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.151045186491.20261010.151045186491-0906886441_Ung ho MS 2026273 10/10/2026 10.000,00 6283IBT1aJW32MAF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,267 (Em Le Thi Bich Thuy).20261010.202946.0339306897.VU DUC TU.970437 10/10/2026 200.000,00 6283VNIB02E3E49T.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.202501.025704060208232.HOANG ANH TUAN.970441 10/10/2026 50.000,00 6283VNIB02E3W7AP.ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.202023.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y8551V.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26283059157950.20261010.201914.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y8YRSU.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283609968130.20261010.201757.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16468601735.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 6283SHBAP2MQIHFF.Ung ho MS 2027.273.20261010.200718.0865117004.NGUYEN KIM HUE.970443 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2Y8MSHJ.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26283634934340.20261010.200413.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101958552026hgn5716866.5387.44905.195855 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2Y8SD33.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26283930622300.20261010.195708.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097048810101956232026th4i705812.5390.29990.195623 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16468331141.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1058382194 DANG NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16468322522.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2Y89234.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26283213885925.20261010.195434.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810101954332026cwzg697955.5390.18718.195432 10/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16468297625.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0631000412214 MA KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2Y827RJ.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26283608009100.20261010.195320.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704491010195237202637gM341449.5387.5997.195237 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810101950582026ctyu682553.5388.96145.195059 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101948262026qdus671454.5189.79942.194826 10/10/2026 100.000,00 6283WBVNP2MQ54FJ.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.194821.108004022939.LE HOANG ANH.970412 10/10/2026 200.000,00 6283VNIB02E3ZC93.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc). chuc be mau khoe manh.20261010.193915.011411855.VO DANG KHOA.970441 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16467983779.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.273 ( be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YIR1I6.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283304609120.20261010.193444.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407 10/10/2026 1.600.000,00 6283IBT1bJI9X8CT.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Nguyen Trung Ha MS 2026 - 268.20261010.193434.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 10/10/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.151033712658.20261010.151033712658-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026273 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210101928302026670D570673.5390.50183.192831 10/10/2026 1.800.000,00 6283IBT1bJI9XMS4.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Nguyen Khanh Ngoc MS 2026 - 273 . Chuc con vuot qua benh tat.20261010.192820.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 10/10/2026 400.000,00 6283TPBVI2JM4412.chuyen tien Ung ho MS 2026.273 ( be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.192817.06892598668.DO HOAI THONG.970423 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970488101019194620265047538029.5387.91112.191945 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1i1WVNC5B.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261010.191441.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1i1WV32P9.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.185907.0968348206.LE THI NGA.970432 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16467112131.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16467093643.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16467073663.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16467065046.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16467055767.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101854072026adw6414787.5388.15488.185407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.#SP#020097048810101852502026d5f9408374.5387.6114.185248 10/10/2026 200.000,00 Ung ho NCHCCCL Nguyen cong dat 0945860988#SP#020097048810101852202026ioau405945.5390.2618.185220 10/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097040510101850342026M9IO048261.5390.89394.185034 10/10/2026 100.000,00 6283TPBVI2JMTGCK.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.184743.01576823001.LE THI THUONG.970423 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16466855887.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0181003230665 THAI HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16466839330.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1023570865 TRAN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097040510101843572026G604009511.5387.40995.184356 10/10/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210101841432026TZWR177566.5189.25339.184143 10/10/2026 6.000.000,00 6283IBT1bJI93HXQ.Quyen gop hoac tu thien Ung ho 3 be, moi be 2 trieu VND: MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc), MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram) va MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).20261010.183725.090330507041.NGUYEN DINH MINH TAM.458761 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16466532492.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1023113263 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Giup Do MS 2026 273 BeNguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510101826382026TYJM887239.5387.13969.182638 10/10/2026 100.000,00 6283TPBVI2JMF6B5.QUYNH PHUONG chuyen tien NCHCCCL -0799013593 t10.20261010.182212.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423 10/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16466247466.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 3031336696 NGUYEN KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101810302026osnc186760.5387.97053.181031 10/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510101809352026dBqB800136.5390.90086.180934 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1aJWF34LB.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.180813.209001060000048.PHAN THI KIM HOANG .970409 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16465929750.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1k2YMLUHV.MS.2026.273 giup chau khanh ngoc FT26283740500820.20261010.180234.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407 10/10/2026 100.000,00 6283SGTTW2QBST25.IBFT Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.175408.050077218294.DANG THANH MAI.970403 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16465648814.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16465638186.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16465608057.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16465596842.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YMAMPG.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283984006970.20261010.174535.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16465294711.ung ho MS 2026.273 ( be Nguyen Khanh Ngoc ).CT tu 0151000538591 NGUYEN MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 Ung ho NCHCCCL#SP#020097042210101737482026MWCH513745.5189.41890.173749 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.272 Le quang minh#SP#020097040510101731302026QHFP033883.5388.90856.173129 10/10/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc#SP#0200970488101017311420267g53954926.5189.89332.173113 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2026.273 nguyen khanh ngoc#SP#0200970405101017300020268AZC023015.5189.79611.172958 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16464996063.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 237 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283ASCB02E9HEYS.UNG HO MS 2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-17:20:28 6283ASCB02E9HEYS.20261010.172029.35925879.TANG HUU DAT.970416 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16464796458.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16464642217.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1023330551 LUONG THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1i1WVSM76.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.170559.144391101.MAC THI LOAN.970432 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16464324546.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0081000326236 PHAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097042210101655002026FC2R751220.5389.9794.165501 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16464201062.Ung ho MS 2026.272( em Le Quang Minh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 6283IBT1cJICNQUK.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20261010.164706.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16464048209.Ung Ho MS 2026.273 ( be Nguyen Khanh Ngoc) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 30.000,00 6283IBT1k2YVGZZ8.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283802083021.20261010.163515.19024693667027.NGUYEN NGOC LINH.970407 10/10/2026 68.000,00 UH MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042210101629192026VY6D139650.5388.27462.162919 10/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810101625592026dlq7587777.5389.4392.162559 10/10/2026 50.000,00 Ung ho NCHCCCL Le 0964771037#SP#020097048810101609372026goqx512605.5389.95719.160937 10/10/2026 100.000,00 6283SHBAP2MQ1UZN.ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.160746.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2YVV5VM.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283016075640.20261010.160653.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YVVC3I.Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283177902189.20261010.160600.9983254454.TO THI THUY HANG.970407 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1i1WDL5M6.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.20261010.155300.15071983686.LE QUANG CHIEN.970432 10/10/2026 100.000,00 6283SHBAP2MQBY6X.PHAM THI NHAM chuyen tien ung MS2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.155146.080719920.PHAM THI NHAM.970443 10/10/2026 100.000,00 6283ASCB02E9WS7E.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-15:50:01 6283ASCB02E9WS7E.20261010.155001.39638017.NGUYEN DUC NHAT.970416 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1aJWFGZDK.ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc.20261010.154823.185001060000009.VU THI XUAN .970409 10/10/2026 1.000.000,00 Cong ty CP tap doan NV ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#ACH#0200970407101015480720261001183793.2026-10-10.154808.19031269575011.CTY CO PHAN TAP DOAN NV.VTCBVNVN 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2YVWBIJ.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283930790951.20261010.154529.662289.CO LAM KIM UYEN.970407 10/10/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#02009704881010154354202697mu403536.5389.35211.154354 10/10/2026 100.000,00 6283SGTTW2QBTR38.IBFT Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.154301.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970403 10/10/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.273 be nguyen khanh ngoc#SP#020097048810101539542026lq8w387191.5388.11190.153952 10/10/2026 200.000,00 6283WBVNP2MQQ6KE.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261010.153831.717788.PHAM THI PHUONG.970412 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1fJMZ565T.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.153053.160687.PHAM TRUNG HIEU.970431 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16462623623.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.273 ( be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16462604317.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.272 ( em Le Quang Minh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16462557085.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.271 ( gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210101521192026ONWL916454.5189.99311.152119 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16462490415.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1020057002 NGUYEN DUC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16462484833.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YDZVEK.Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283290502149.20261010.151555.19034576509017.VND-TGTT-PHAM HUONG LY.970407 10/10/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL#SP#020097042210101512532026CDKN123239.5388.51154.151253 10/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097040510101509502026DOWL080331.5387.33451.150950 10/10/2026 50.000,00 6283VNIB02E9T9WP.ung ho ms 2026.273 (nguyen khanh ngoc).20261010.150718.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16462344913.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1021599246 NGUYEN TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048810101502032026djat243794.5389.89256.150203 10/10/2026 200.000,00 6283ASCB02E98DLI.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-101026-15:01:39 6283ASCB02E98DLI.20261010.150140.188592179.PHAN NGUYEN PHUONG HAU.970416 10/10/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2027.273 be Nguyen Khanh Ngoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704051010145812202632YR027088.5390.67638.145812 10/10/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc#SP#020097042210101456042026WN0T424914.5387.55575.145603 10/10/2026 300.000,00 6283NBVAF2YKLWHD.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261010.145434.100008200119.VO THI THUONG LAN.970419 10/10/2026 100.000,00 6283ASCB02E9JCJH.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-14:54:05 6283ASCB02E9JCJH.20261010.145405.33390297.NGUYEN THI TOAN.970416 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16462131255.ung ho ms 2026.26( be Tran Thi Dieu Tram).CT tu 0141000814788 LE TRANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1i1WDBB73.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20261010.145144.739658.NGUYEN THI MY TIEN.970432 10/10/2026 20.000,00 gui ms 2026 272#SP#020097042210101447492026G9C9919823.5388.8055.144750 10/10/2026 20.000,00 gui ms 2026 271#SP#0200970422101014472420260OFI304197.5389.4822.144724 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101014464720260OBP741700.5388.1689.144647 10/10/2026 10.000,00 6283IBT1i1WD56V8.Ung ho MS 2026-273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.144619.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16461999548.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0421000475050 DUONG TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16461998839.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0351000967396 BUI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101437272026ptz5157605.5389.47751.143727 10/10/2026 100.000,00 MS 2026.272#SP#020097041510101435582026PrzH714458.5387.38791.143558 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YD8MRV.Ung ho Ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc FT26283287188253.20261010.143536.19020538738011.VND-GC-GV-NGUYEN HA KIM HUONG.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YD8CMA.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283962726804.20261010.143458.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16461854522.UNG HO MS 2026 273 BE NGUYEN KHANH NGOC.CT tu 0331000447932 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16461692618.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1025779698 NGUYEN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283SHBAP2MYHWMB.Ung ho be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.141813.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443 10/10/2026 150.000,00 MBVCB.16461537691.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210101403072026QZNJ820571.5189.58738.140308 10/10/2026 1.000.000,00 6283IBT1i1WDM1TS.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.140119.0903526061.NGO TRAN TRI THONG.970432 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16461338915.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1k2YSNAGA.Ung ho ms 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283874121180.20261010.135318.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16461187734.Chuyen tien ung ho.CT tu 1045732265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16461169561.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9963423519 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 25.000,00 6283IBT1aJWFP1EZ.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.134247.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440 10/10/2026 200.000,00 uh ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc#SP#020097048810101338382026vysj971649.5189.32830.133838 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YSTSZM.Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283962500119.20261010.133456.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16460982742.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1012543435 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.273 be Ng Khanh Ngoc#SP#020097042210101332032026IIOB808361.5389.237.133203 10/10/2026 50.000,00 MS 2026.273#SP#020097042210101331522026CTG6739612.5388.99332.133152 10/10/2026 1.000.000,00 6283IBT1k2YSH67I.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283503405516.20261010.132953.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407 10/10/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.273 be nguyen khanh ngoc#SP#020097048810101329162026s1cu944263.5388.85467.132916 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YSZY4R.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283123233062.20261010.132540.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YSZM19.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26283067045655.20261010.132507.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YSZCNZ.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283974619100.20261010.132436.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YS6TKP.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26283373140010.20261010.132335.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YS678E.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26283819505601.20261010.132253.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YS6S7F.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26283714452000.20261010.132131.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16460824760.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1048547750 TRUONG THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150976000046.20261010.150976000046-0903203608_chuyen tien qua MoMo ung ho ma so 2026273 Nguyen Khanh Ngoc 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16460813743.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.273.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16460812838.ung ho MS 2026.273(be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097042210101320012026RE98759355.5387.37558.132001 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YSE7P7.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26283024501354.20261010.131932.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 10/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510101315392026VIFK469279.5189.15190.131539 10/10/2026 11.000,00 6283IBT1k2YSK8QZ.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283801034948.20261010.131517.6688899888.TRUONG THI HUE.970407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210101312492026ZLM4610721.5389.683.131249 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16460708970.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16460705178.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1056342298 CHAU TRAN AI VY toi 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THI LINH.970422 10/10/2026 200.000,00 6283ASCB02ES7VH3.MS2026-273 CHAU NGUYEN KHANH NGOC BAC NINH-101026-12:45:20 6283ASCB02ES7VH3.20261010.124521.969468468.NGUYEN THI OANH.970416 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101245192026ymxv809213.5390.51576.124519 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101245172026hmf9809074.5389.50789.124517 10/10/2026 100.000,00 6283VNIB02ES7CLB.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.124106.603704060086430.LY THANH BINH.970441 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2YSIUH7.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26283936046087.20261010.124054.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2YSIVJB.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283791490964.20261010.124030.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2YSICS5.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26283400550954.20261010.124005.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI 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0711000235069 HOANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 6283ASCB02ES68QW.UNG HO MS 2026 273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-12:33:12 6283ASCB02ES68QW.20261010.123312.35278117.MAI THI CAM LIEN.970416 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1aJWFM6X6.Ms 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.123223.0974009976.NGUYEN THI THUY NINH.970440 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210101231082026HK4M902271.5388.68325.123108 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16460057764.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YSSIU2.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283442763330.20261010.122910.19036245712011.VND-TGTT-NGUYEN THI TRA LY.970407 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16459974211.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 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Ngoc).CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 1.000.000,00 ung ho NCHCCCL Chi Nguyet Hong 0334340601#SP#020097048810101205422026hc7j658897.5189.3389.120542 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101205332026d648658192.5390.1952.120533 10/10/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram. co mong con mau khoe, mong phep mau se den voi con, mong laf con mau chong khoe benh va khong tai phat benh.#SP#02009704881010120124202651m3639801.5388.73585.120124 10/10/2026 100.000,00 6283ASCB02ESH8VU.UNG HO MS 2026 270 EM TRAN GIA BAO-101026-11:59:43 6283ASCB02ESH8VU.20261010.115943.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416 10/10/2026 200.000,00 MS 2026.273 Be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101011581120269F31905456.5390.52650.115811 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1k2Y9F8CV.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283224061051.20261010.115722.6868580882.BUI DUY KHOA.970407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc)#SP#020097041510101157142026YlT5194921.5189.45769.115714 10/10/2026 100.000,00 6283TPBVI2J1K8NB.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.115657.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423 10/10/2026 20.000,00 6283IBT1cJICT6DF.QR - Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.115547.105875714722.DANG MINH QUAN.970415 10/10/2026 20.000,00 6283IBT1cJICT617.QR - Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261010.115532.105875714722.DANG MINH QUAN.970415 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y9TUZM.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283459191750.20261010.115458.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407 10/10/2026 200.000,00 6283ORCOQ2CKE21V.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.115450.1368787989.NGUYEN QUOC TOAN.970448 10/10/2026 1.000.000,00 MBVCB.16459388218.PHAM BA HO ung ho ms 2026272 em le quang minh.CT tu 0281000535308 PHAM BA HO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 6283TPBVI2J1G9TS.MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.114829.02935403901.LE THI BE DAO.970423 10/10/2026 10.000,00 6283IBT1k2Y96XIV.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283939812509.20261010.114619.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407 10/10/2026 100.000,00 6283ASCB02ESSRC8.UNG HO MS 2026 272 EM LE QUANG MINH-101026-11:37:45 6283ASCB02ESSRC8.20261010.113745.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416 10/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510101137182026aA1a109518.5189.4926.113718 10/10/2026 500.000,00 6283ASCB02ESKE2K.TON PHAT UNG HO MS2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-11:35:50 6283ASCB02ESKE2K.20261010.113550.19354171.TON PHAT.970416 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16459034243.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0351001077874 VU THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970405101011345220264EOY017776.5189.89063.113452 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2Y9G2QX.Ung ho MS 2026.273 be 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2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16458840025.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16458844841.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.273( be Nguyen Khanh Ngoc ).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#02009704881010112541202680fr476220.5387.24901.112541 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16458803197.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2Y9YRLV.Ung ho ms 2026.273 FT26283254240118.20261010.112351.19034727047010.VND-TGTT-DO HOAI LY.970407 10/10/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510101122582026LG2L948448.5387.7551.112258 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh 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Khanh Ngoc.20261010.111910.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097042210101118582026WST6227587.5387.80364.111857 10/10/2026 30.000,00 6283VNIB02ESV1Q1.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.111832.005440771.DUONG THI KIM KHANH.970441 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16458681209.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 30.000,00 6283ORCOQ2CKUD9P.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh.20261010.111734.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101011163520269NTV676402.5387.64352.111635 10/10/2026 30.000,00 6283ORCOQ2CKUHJE.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261010.111606.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y98LXX.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283965203112.20261010.111554.19032114383015.VND-TGTT-NGUYEN CAM LINH.970407 10/10/2026 30.000,00 6283ORCOQ2CKUS3U.LE THE LAM ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao.20261010.111426.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 30.000,00 6283ORCOQ2CKUK5E.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen.20261010.111148.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 30.000,00 6283ORCOQ2CKUEPP.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha.20261010.111011.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y9MBTF.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283663065002.20261010.111003.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407 10/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970405101011090820263XZZ077397.5387.14129.110908 10/10/2026 30.000,00 6283ORCOQ2CKUUIM.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy.20261010.110756.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1fJM6XRCR.Nguyen Huong ung ho MS 2026 273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.110559.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1i1WSPZPQ.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.110425.196565442.DO THI THU HOAN.970432 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2Y9D2SR.Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283239691378.20261010.110355.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407 10/10/2026 20.000,00 6283IBT1k2Y9SA7Z.Ung ho ma so 2026.266 FT26283440709269.20261010.110226.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16458404798.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1045773488 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101011011520263CLW714786.5189.61732.110115 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y99E71.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26283062691392.20261010.110007.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407 10/10/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101059512026g4i6360316.5189.51920.105951 10/10/2026 203.000,00 6283TPBVI2J1UJ23.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.105802.00687455666.LE NGOC KHOA.970423 10/10/2026 50.000,00 6283SGTTW2QADDPQ.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.105759.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16458301838.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1i1WS83FZ.LE THI HOA chuyen tien 2026 273 NGUYEN KHANH NGOC.20261010.105420.247529918.LE THI HOA.970432 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1aJWF296Q.MS2026.273(be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.105333.9333359999.VU DUC DIEN.970440 10/10/2026 2.000,00 6283IBT1fJM63FY6.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.105223.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16458223652.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283ASCB02ESWDCB.UNG HO MS 2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-10:50:30 6283ASCB02ESWDCB.20261010.105030.217718399.PHAM ANH THU.970416 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16458184398.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0491001537229 VU THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101048222026632l310756.5387.79276.104823 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16458158177.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0491001537229 VU THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150951727313.20261010.150951727313-0938122191_Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101010463420269XLI242479.5389.68260.104635 10/10/2026 1.000.000,00 6283IBT1k2Y9W5RL.Ung ho MS 2026.271 FT26283855509302.20261010.104633.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16458136499.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150951690840.20261010.150951690840-0938122191_Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 10/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150951597724.20261010.150951597724-0938122191_Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10/10/2026 1.000.000,00 6283IBT1k2Y9Q3L7.Ung ho MS 2026.273 FT26283800479524.20261010.104501.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y9Q8EW.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283074551792.20261010.104341.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101010420820265ZZM772158.5388.41539.104208 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y2NEHE.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283056902448.20261010.104200.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y2N2DJ.MS 2026. 273 FT26283484057706.20261010.104036.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1i1WSMU31.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.104015.836804041991.DAO DUC VINH.970432 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101040142026utfk275724.5189.30079.104014 10/10/2026 30.000,00 6283IBT1k2Y2R4JQ.Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283003928305.20261010.103901.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2Y2RBYR.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26283383760009.20261010.103859.19037055004015.VND-TKTT-PHAM THI KIM TUYEN.970407 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810101038502026wglq269558.5390.22007.103849 10/10/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097041510101038252026s1Cm762632.5387.18498.103825 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1i1WSMW5P.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.103811.6026520121982.TRUONG MINH HANH.970432 10/10/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc#SP#020097041510101036262026oYxd755344.5387.7015.103626 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16457932219.ung ho MS2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYT5Q6.Ung Ho MS 2026 272.20261010.103347.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 1.000.000,00 6283ASCB02ESZFPM.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-10:33:25 6283ASCB02ESZFPM.20261010.103326.25459139.VU VAN CUONG.970416 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYT7FT.Ung Ho MS 2026 271.20261010.103302.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y23WGB.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283636500205.20261010.103245.8868668888.KIM NGOC NAM.970407 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTIPW.Ung Ho MS 2026 270.20261010.103227.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 2.000.000,00 MBVCB.16457892432.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTDL5.Ung Ho MS 2026 269.20261010.103147.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 6283TPBVI2J1RXZ9.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).20261010.103123.19999999966.DANG DINH KHANH.970423 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYT3U9.Ung Ho MS 2026 268.20261010.103113.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTSQV.Ung Ho MS 2026 267.20261010.103040.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTKIH.Ung Ho MS 2026 266.20261010.103000.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTGYZ.Ung Ho MS 2026 265.20261010.102926.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16457825027.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh N....CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTF35.Ung Ho Nang buoc den truong.20261010.102710.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16457797735.ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283ABBKP2MYTQXR.Ung Ho MS 2026 264.20261010.102610.0731004788037.VO NHAT NAM.970425 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16457779597.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1015530869 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 6283TPBVI2J1R8Y6.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.102509.01603811001.NGUYEN DINH DAT.970423 10/10/2026 25.000,00 MBVCB.16457778299.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 6283WBVNP2MYTAS9.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.102443.108000637572.VU QUYNH CHI.970412 10/10/2026 100.000,00 6283HDBCP2MYJHXT.Ung ho 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.102125.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16457713834.ung ho ma so 2026.273.CT tu 1031871976 TRINH THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283ASCB02ESJPVR.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-10:20:44 6283ASCB02ESJPVR.20261010.102044.24470571.DANG THUY TRANG.970416 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16457671270.ung ho MS 2026.254(gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 6283ASCB02ESZHP6.UNG HO MS 2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-10:16:22 6283ASCB02ESZHP6.20261010.101623.24393931.NGUYEN HOANG VU.970416 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16457600179.Ung ho MS 2026.271 (Gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1i1WS2JZW.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.100918.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1i1WS2QZB.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.100859.206956418.NGUYEN TIEN DUNG.970432 10/10/2026 150.000,00 6283IBT1i1WSC3LT.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261010.100816.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432 10/10/2026 50.000,00 O5CH7KOUI5DM-Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy#SP#02009704221010100614202647L3349731.5387.27531.100614 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16457406757.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 40.000,00 6283ASCB02ES8RNB.UNG HO MS 2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-09:59:50 6283ASCB02ES8RNB.20261010.095950.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1k2Y2569M.Giup ma so 2026.273 FT26283713803612.20261010.095921.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407 10/10/2026 50.000,00 6283IBT1i1WS1QX1.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.095717.0968914234.DANG VAN DUA.970432 10/10/2026 3.000.000,00 MBVCB.16457268893.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0071000619922 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 30.000,00 6283ASCB02ESCG4L.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-101026-09:50:59 6283ASCB02ESCG4L.20261010.095059.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416 10/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.273#SP#020097042210100949352026LPVT988321.5390.34684.094935 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16457164503.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0281000124302 PHAN QUOC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 6283ASCB02ESFRMR.UH MS 2026.273 BE NGUYEN KHANH NGOC-101026-09:47:15 6283ASCB02ESFRMR.20261010.094715.31318497.TO THI THUY LINH.970416 10/10/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150941415835.20261010.150941415835-0961282794_Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16456985010.ung ho ms 2026.273.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283NAMAP2MYY2A6.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.20261010.093427.0902606186.DAO THI HUONG.970428 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16456915351.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16456867352.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0781000458545 DANG NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16456842500.Ung ho MS 2026.271 ( (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16456833405.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0731000626576 NGUYEN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16456822854.TRAN THI QUYNH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh 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MBVCB.16455816245.VUONG THANH TUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.273 (be nguyen khanh ngoc).CT tu 9964088768 VUONG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097048810100820512026t0b6709009.5388.37820.082051 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16455743302.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2YC8868.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283964632468.20261010.081737.438938398289.NGUYEN THI THU NGUYET HONG.970407 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16455719231.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 1018666600 BUI KIM BICH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 30.000,00 MBVCB.16455651527.Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 MBVCB.16455550339.ung ho Ms 2026.271 (gd ba Tran Thi Le) Chuc cac be co nhieu sk binh an.CT tu 0511000465253 LAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16455449592.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ong Thai va ba Huong ung ho chut qua den MS 2026.152#SP#0200970405101007581120269I02032899.5389.52806.075810 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16455434238.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 10.000,00 MBVCB.16455424467.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang )#SP#020097041510100748292026vSSX263563.5189.20550.074829 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.264 ( gia dinh ong Le Xuan Thiet)#SP#0200970415101007465720261Afm260309.5390.15518.074657 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.265 ( em Tran Duc Thang )#SP#020097041510100745052026b73P255434.5390.9181.074505 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.266 ( be Tran Thi Dieu Tram )#SP#0200970415101007433420263Mwa252605.5389.4154.074334 10/10/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong giup Linh va Nguyen#SP#020097041510100741322026WChO248194.5390.95975.074132 10/10/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc#SP#0200970422101007394620264IBA202677.5389.91253.073946 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.267 ( be Le Thi Bich Thuy)#SP#020097041510100739032026o3ux242622.5387.88400.073903 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.268 ( em Nguyen Trung Ha )#SP#020097041510100736542026dfFX237797.5390.81471.073654 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.269 ( anh Nguyen Van Nguyen)#SP#020097041510100735162026Wcm6235071.5388.75611.073516 10/10/2026 500.000,00 6283IBT1k2Y1RBAY.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283737497053.20261010.073357.8633939.NGUYEN MINH SON.970407 10/10/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.270 ( em Tran Van Gia Bao)#SP#020097041510100733322026g4v1231480.5389.70261.073332 10/10/2026 100.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.271 ( gia dinh ba Tran Thi Le)#SP#020097041510100731592026319B227839.5387.64914.073159 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.273-be Nguyen Khanh Ngoc#SP#020097040510100729192026YBAL089614.5189.56640.072919 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1k2Y1TG68.MS 2025.059 FT26283359430068.20261010.071937.19033456190029.VND-TGTT-CHU THI PHUONG THAO.970407 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16454882849.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.271(gia dinh ba Tran Thi Le)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0731000915449 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1k2Y1TDFR.MS 2025.075 FT26283660110920.20261010.071818.19033456190029.VND-TGTT-CHU THI PHUONG THAO.970407 10/10/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810100711262026n5bg456733.5390.98923.071125 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16454744979.Ung Ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.000,00 MBVCB.16454708614.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y1ZDBU.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283991065271.20261010.070624.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407 10/10/2026 15.143,00 MBVCB.16454587025.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.269..CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 MBVCB.16454542907.Chuyen tien ung ho ms 2026 272 em Le Quang Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 10/10/2026 10.000,00 6283IBT1i1W9MHTP.ZP262830095477 Ung ho MS2026.256 Bui Hoang Viet.20261010.064518.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 10/10/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097048810100636442026jei3352030.5390.5366.063644 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y1BZK1.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283053868341.20261010.062810.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407 10/10/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.150911541359.20261010.150911541359-0964577258_Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097040510100627082026328I025868.5389.84773.062709 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh#SP#020097048810100609322026kadm297110.5389.54647.060932 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao#SP#020097048810100608392026kza7295872.5390.53986.060839 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#02009704881010060758202616he294945.5390.53450.060758 10/10/2026 29.000,00 MBVCB.16454109332.LANG THI THUY ung ho MS 2026.272 em ( le quang minh ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 500.000,00 MBVCB.16454088861.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16454021414.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.267 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 300.000,00 6283IBT1fJM68I7G.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.20261010.054637.160687.PHAM TRUNG HIEU.970431 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16454016904.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.266 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16454003891.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.270 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh#SP#020097040510100514102026IM4R025242.5388.13256.051410 10/10/2026 100.000,00 6283IBT1k2Y18Q2S.Ung ho NCHCCCL FT26283661708510.20261010.050025.19073447068018.VND-TGTT-PHAN THANH ANH QUOC.970407 10/10/2026 20.000,00 6283IBT1k2Y1SJ1T.Ung ho ma so 2026.271 FT26283025799350.20261010.020010.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407 10/10/2026 200.000,00 6283IBT1k2YJN3FW.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26283517058503.20261010.001100.19032075808666.VND-TKTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407 10/10/2026 50.000,00 MBVCB.16453452630.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 7965987717 DINH ANH NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 15.000,00 MBVCB.16453447759.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.271 (gd ba Tran Thi Le).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026. 272 em Le Quang Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040510092357532026W708059764.5389.85635.235753 10/10/2026 15.000,00 MBVCB.16453299033.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 100.000,00 6282IBT1i1W23P9X.ZP262821254236 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.20261009.232955.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 10/10/2026 150.000,00 6282IBT1k2YJT78T.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26283029107649.20261009.232823.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407 10/10/2026 40.000,00 MBVCB.16453245362.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1028442309 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/10/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.271#SP#020097040510092312362026SA5C025406.5388.27338.231236 10/10/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le#SP#020097042210092312312026GVMU598323.5388.27304.231232 10/10/2026 300.000,00 6282IBT1k2YJZC6S.Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26283732019641.20261009.230633.13320570511010.VND-TGTT-DONG THI THANH TAM.970407 10/10/2026 300.000,00 6282IBT1k2YJ6U23.Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26283190140884.20261009.230226.13320570511010.VND-TGTT-DONG THI THANH TAM.970407

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 01-10-2026 02:34:11 200.000,00 320D60930176QD42 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26274077008805; thoi gian GD:30/09/2026 23:58:25 01-10-2026 02:37:45 100.000,00 CT DEN:320T26A015VL0CGX ung ho ms 2026.263 em Le Minh Hoang; thoi gian GD:01/10/2026 00:06:31 01-10-2026 02:38:37 100.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang; thoi gian GD:01/10/2026 00:08:40 01-10-2026 02:53:20 100.000,00 320D61001JP9XHTY UNG HO MS 2026.248 ONG QUANG-011026-00:50:01 6274ASCB02W6NRSD; thoi gian GD:01/10/2026 00:50:01 01-10-2026 03:22:47 300.000,00 320D61001HCLW641 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26274534702327; thoi gian GD:01/10/2026 03:09:14 01-10-2026 03:59:15 20.000,00 CT DEN:320T26A01EWXFDH1 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 06:53:15 200.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 07:03:57 30.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 07:04:42 30.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 07:06:11 100.000,00 CT DEN:320T26A00086BJR5 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 07:22:10 100.000,00 CT DEN:320T26A000V9BAFW Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 07:32:05 300.000,00 CT DEN:320T26A0018CVMBV Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 07:38:06 388.338,00 CT DEN:320T26A001GB0JXZ MBVCB.16308584017.373578.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 07:39:37 119.000,00 CT DEN:320T26A001JB9PUL Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 07:48:16 200.000,00 CT DEN:320T26A001VRRCLL Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 07:49:17 50.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 07:52:55 500.000,00 320D61001TGNJJW2 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26274120019040 01-10-2026 08:02:40 1.000.000,00 320D61001G3TARSJ Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet-011026-08:02:40 6274ASCB02W7M1WM 01-10-2026 08:04:20 500.000,00 320D61001BQ14CET UNG HO MS 2026.256 BUI HOANG VU. Tks 01-10-2026 08:09:45 50.000,00 LE HUE ung ho MS2026.254 Duong Chang 01-10-2026 08:11:48 200.000,00 ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang) 01-10-2026 08:15:17 100.000,00 CT DEN:320T26A002XE6LV9 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 08:17:07 500.000,00 320D61001DLX2R4B Gui chut tam long den gia dinh anh Duong Chang o Quang Tri FT26274310806949 01-10-2026 08:23:44 300.000,00 CT DEN:320T26A0038KMDKN Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 08:31:15 200.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 08:35:40 100.000,00 320D61001YX6M80K MS2026.254 FT26274969734917 01-10-2026 08:40:35 200.000,00 CT DEN:320T26A003WUD7NQ Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao 01-10-2026 08:51:16 150.000,00 ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh) 01-10-2026 09:36:41 200.000,00 320D610015JL2UHH Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-011026-09:36:41 6274ASCB02W74C6U 01-10-2026 09:57:42 100.000,00 CT DEN:320T26A006WNJ5Z9 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 09:57:55 50.000,00 CT DEN:320T26A006WYCHZE Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 10:33:28 22.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 10:49:17 200.000,00 320D61001S3EY79J Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang 01-10-2026 10:56:26 50.000,00 320D6100147TQT3L MS2026.256- Bui Hoang Vu. FT26274102490370 01-10-2026 11:01:11 200.000,00 320D61001C5E07XN Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26274087165156 01-10-2026 11:01:57 500.000,00 CT DEN:320T26A009DHH4U4 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 11:03:46 500.000,00 CT DEN:320T26A009FX9TL4 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao 01-10-2026 11:06:04 2.000,00 CT DEN:320T26A009JYQEQJ MBVCB.16311605003.452777.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 11:24:18 100.000,00 320D610016JJXTN2 IBFT Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 11:30:34 200.000,00 320D61001VAXUNDK Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26274770081450 01-10-2026 11:51:39 50.000,00 320D61001EHH2ZZK Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26274602924399 01-10-2026 11:56:59 130.000,00 CT DEN:320T26A00BJ6S2Q5 Uh 2026.254 GD Duong Chang 01-10-2026 12:15:26 100.000,00 126D610017V0SEUJ Ung ho CT NCHCCCL FT26274095498051 01-10-2026 12:21:32 200.000,00 CT DEN:320T26A00CGLRBF5 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 12:24:39 100.000,00 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang 01-10-2026 12:46:51 1.500.000,00 CT DEN:320T26A00DG1SYA4 MBVCB.16313318621.538496.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1048439588 TRAN ANH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 13:28:29 200.000,00 CT DEN:320T26A00F30UTFN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 14:00:27 50.000,00 CT DEN:320T26A00GB8DPCT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 14:27:43 200.000,00 CT DEN:320T26A00HD81FA5 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang 01-10-2026 14:33:03 200.000,00 CT DEN:320T26A00HL9NFC9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 14:39:21 100.000,00 UNG HO MS 2026.264 GIA DINH ONG LE XUAN THIET 01-10-2026 14:46:16 200.000,00 CT DEN:320T26A00J3R1H11 Vietinbank;110628136866;LE THI BICH LIEN chuyen tien ing ho MS 2026 264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 15:00:07 100.000,00 CT DEN:320T26A00JN12BF2 MBVCB.16315053166.568755.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 7972747348 CHU THI NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 15:07:48 200.000,00 320D61001ZZ70A59 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 15:32:48 20.000,00 320D61001HKPPCRX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 15:33:32 20.000,00 320D610010A4SFQR Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 15:34:10 10.000,00 320D61001LAQJ8Q1 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 15:35:09 10.000,00 320D61001W2P7ZCF Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 01-10-2026 15:36:01 10.000,00 320D61001TV4YGWP Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh 01-10-2026 15:37:01 10.000,00 320D61001F6LAWNZ Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao 01-10-2026 16:09:29 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong( be Phuong Linh va Khanh Ngan) 01-10-2026 16:17:12 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 16:31:06 1.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 16:31:36 300.000,00 CT DEN:320T26A00N6UX6XG Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 16:37:28 100.000,00 CT DEN:320T26A00NEKSQ26 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 16:54:33 150.000,00 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy 01-10-2026 17:01:20 100.000,00 CT DEN:320T26A00PC3D9UY Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 01-10-2026 17:05:40 100.000,00 CT DEN:320T26A00PHUFJFY Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 17:09:32 100.000,00 CT DEN:320T26A00PNXNDXC Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long 01-10-2026 17:19:40 200.000,00 CT DEN:320T26A00Q2AV1DU Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly 01-10-2026 17:25:39 100.000,00 CT DEN:320T26A00QA7EP6D MBVCB.16317498186.199167.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 17:26:09 100.000,00 CT DEN:320T26A00QAVXR1Z MBVCB.16317503423.207209.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 17:31:28 100.000,00 CT DEN:320T26A00QHWDLZQ MBVCB.16317625284.284456.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 17:39:26 300.000,00 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh 01-10-2026 18:30:55 50.000,00 CT DEN:320T26A00SUDS3LR Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 19:22:14 50.000,00 320D61001Y9NLU0X Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-011026-19:22:13 6274ASCB02W5QQEG 01-10-2026 19:25:23 100.000,00 320D61001X75ETCZ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang 01-10-2026 19:29:40 300.000,00 CT DEN:320T26A00V3ZX1P4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 19:32:12 200.000,00 CT DEN:320T26A00V7B5GBM Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 01-10-2026 19:35:17 100.000,00 TA HUY BINH ung ho chuong trinh nang buoc den truong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 01-10-2026 19:58:56 300.000,00 Ms2026.264 ung ho gdinh ong le xuan thiet 01-10-2026 20:01:30 100.000,00 320D61001WELX4F8 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26274318407012 01-10-2026 20:25:58 200.000,00 Ung ho MS 2026.264 (gia dinh ong Le Xuan Thiet) 01-10-2026 20:34:02 1.000.000,00 320D61001M6XYAL7 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-011026-20:34:02 6274ASCB02W58NVH 01-10-2026 20:41:10 500.000,00 CT DEN:320T26A00XWE3WZ3 MBVCB.16321301077.742113.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611000184000 NGUYEN THI VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01-10-2026 20:58:34 135.000,00 CT DEN:320T26A00YKCZ8T2 Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 21:01:10 100.000,00 CT DEN:320T26A00YNU4XEM Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang 01-10-2026 21:06:19 100.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 21:11:16 40.000,00 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 01-10-2026 21:34:09 200.000,00 CT DEN:320T26A00ZYCFEY1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 01-10-2026 22:22:54 100.000,00 CT DEN:320T26A011URM9F3 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 22:28:32 100.000,00 CT DEN:320T26A0122675VA Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.264 gia dinh ong le xuan thiet 01-10-2026 22:33:14 90.000,00 CT DEN:320T26A0128DESU9 Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 01-10-2026 23:15:36 50.000,00 320D61001LCU5Z8Z Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet-011026-23:15:36 6274ASCB02W5E5Y8 02-10-2026 01:31:09 50.000,00 320D61001NK5S5Z9 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-011026-23:24:11 6274ASCB02W5GJVZ; thoi gian GD:01/10/2026 23:24:12 02-10-2026 01:40:23 50.000,00 CT DEN:320T26A014W0PWU4 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu; thoi gian GD:01/10/2026 23:41:06 02-10-2026 01:50:51 200.000,00 320D61002K7NZHEZ Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275113407637; thoi gian GD:02/10/2026 00:03:49 02-10-2026 01:51:59 200.000,00 320D61002D8V6216 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26275630874864; thoi gian GD:02/10/2026 00:06:13 02-10-2026 01:52:17 30.000,00 CT DEN:320T26A02TTQD57D Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet; thoi gian GD:02/10/2026 00:06:55 02-10-2026 01:52:23 200.000,00 320D6100274ALTSU Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26275460676095; thoi gian GD:02/10/2026 00:07:10 02-10-2026 01:55:19 200.000,00 320D61002BNYGMEV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26275959707006; thoi gian GD:02/10/2026 00:14:17 02-10-2026 02:06:41 500.000,00 320D61002HMPMKVT NGT LOC Ung ho ms 2026 256-Bui Hoang Vu FT26275146060909; thoi gian GD:02/10/2026 00:48:31 02-10-2026 03:39:31 20.000,00 CT DEN:320T26A0322FKAAJ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02-10-2026 06:59:08 30.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02-10-2026 07:02:07 20.000,00 CT DEN:320T26A01N0DR2E3 Ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc 02-10-2026 07:08:40 20.000,00 CT DEN:320T26A01N926J3M Ung ho MS 2026.113 em Vu Truc Quynh 02-10-2026 07:49:32 100.000,00 CT DEN:320T26A01PV0XAA3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 07:54:41 1.000.000,00 320D61002V5228EU Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-021026-07:54:41 6275ASCB02E22HC6 02-10-2026 08:06:18 200.000,00 CT DEN:320T26A01QH5XK26 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:08:11 100.000,00 149589833571-0396387810-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:09:07 100.000,00 320D6100219NGD0F Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-08:09:07 6275ASCB02E2LI6H 02-10-2026 08:09:15 200.000,00 320D61002AQMU7KU Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275982253533 02-10-2026 08:13:15 500.000,00 CT DEN:320T26A01QSBKH38 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:15:10 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:15:39 200.000,00 CT DEN:320T26A01QVH1CP9 PHAM THI MINH TU Chuyen tien ung ho MS 2026265 em tran duc thang 02-10-2026 08:18:25 50.000,00 CT DEN:320T26A01QZ5G68C LE THI NGOC NGUYEN Chuyen tien Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:18:35 100.000,00 CT DEN:320T26A01QZD66FL Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:19:33 200.000,00 CT DEN:320T26A01R0NEDSC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:21:27 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:22:59 500.000,00 320D61002RYKRG96 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275763260084 02-10-2026 08:23:18 200.000,00 320D61002S6DMA8V Ung ho MS 2026.265 FT26275335531541 02-10-2026 08:27:57 100.000,00 320D61002ESH2M8Z Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275115083334 02-10-2026 08:28:17 300.000,00 CT DEN:320T26A01RC6GCCD Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:30:57 100.000,00 CT DEN:320T26A01RFQ9JE8 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:31:01 100.000,00 320D61002D5RM6GF Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-08:31:01 6275ASCB02E2QGC1 02-10-2026 08:31:49 100.000,00 CT DEN:320T26A01RGUZHKU Vietinbank;110628136866;NGUYEN TIEN TON chuyen tien ung ho chau Thang ma so 2026.265 02-10-2026 08:31:54 200.000,00 CT DEN:320T26A01RGYTEVP MBVCB.16325493869.741202.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0721000519887 HOANG VAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 08:34:52 100.000,00 320D61002ASBT2Q3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:35:17 100.000,00 ung ho ms 2026.265 e tran duc thang 02-10-2026 08:35:43 100.000,00 320D61002MFGMW3T Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275020710197 02-10-2026 08:37:50 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:39:07 200.000,00 320D61002HSZZVB3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275864401015 02-10-2026 08:41:38 200.000,00 320D61002RD81UWE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275900603607 02-10-2026 08:42:03 500.000,00 CT DEN:320T26A01RWCCBPQ MBVCB.16325635288.839247.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1029724451 LE TAN KIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 08:42:16 200.000,00 320D61002CGTVVQ3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275366702447 02-10-2026 08:44:41 100.000,00 320D61002CTSHSPZ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:46:49 1.000.000,00 320D610020W83K5L UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-08:46:48 6275ASCB02E2A3XC 02-10-2026 08:55:39 100.000,00 320D6100289YZNX2 Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 08:55:58 200.000,00 CT DEN:320T26A01SERDDW5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:57:18 100.000,00 320D61002HRVV44A Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-08:57:18 6275ASCB02E2BSMQ 02-10-2026 08:58:50 1.000.000,00 320D61002HM428NC Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 08:59:44 200.000,00 320D61002USQAK7N Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275690989855 02-10-2026 09:00:38 500.000,00 CT DEN:320T26A01SLWZNAG Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:01:25 1.000.000,00 320D61002SJ2ALN2 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275993453400 02-10-2026 09:01:38 30.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02-10-2026 09:01:57 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:01:58 100.000,00 CT DEN:320T26A01SNP9DXW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:02:03 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:02:20 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:03:30 200.000,00 CT DEN:320T26A01SQPQWTP Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:04:34 300.000,00 320D610025QK33TQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275086949475 02-10-2026 09:06:12 500.000,00 320D61002282L9GJ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:09:28 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:15:03 1.000.000,00 320D610029AR54YE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:17:02 200.000,00 320D61002D7WSSUT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275616002482 02-10-2026 09:17:12 100.000,00 320D610021TN7NTM IBFT Ung Ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:18:45 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:20:26 500.000,00 320D61002FWAK0E4 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:20:36 200.000,00 CT DEN:320T26A01TD9RABU Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:20:51 100.000,00 CT DEN:320T26A01TDLU6WT MBVCB.16326178771.220163.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011004437158 NGUYEN THI HUE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 09:24:06 200.000,00 CT DEN:320T26A01THX0KBZ MBVCB.16326222174.252479.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 09:24:29 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:31:15 20.000,00 CT DEN:320T26A01TTBQUVM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:33:26 500.000,00 CT DEN:320T26A01TW7LGG7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:34:27 200.000,00 320D61002RE75EZX Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:34:57 200.000,00 NGUYEN THI TUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:38:39 100.000,00 CT DEN:320T26A01U33S6W5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:40:13 100.000,00 320D610020KWL95K Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:44:55 50.000,00 CT DEN:320T26A01UBD0ZSD TRAN THI HOA PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.265 TRAN DUC THANG 02-10-2026 09:49:57 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:49:58 500.000,00 CT DEN:320T26A01UJ28LB4 NGUYEN THANH NGOC Chuyen tien ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:52:02 200.000,00 320D61002XRGLUKK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 09:59:32 200.000,00 CT DEN:320T26A01UWPX8Q2 UNG HO MS 2026.256 02-10-2026 09:59:48 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:04:53 100.000,00 NGUYEN THI HIEN Chuyen tien ho tro MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 10:05:58 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02-10-2026 10:09:14 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 10:13:41 100.000,00 CT DEN:320T26A01VFCST4T NGUYEN THI LINH Chuyen tien ung hoMS 2026 265 tran Duc Thang 02-10-2026 10:14:30 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:14:43 500.000,00 CT DEN:320T26A01VGRDTU6 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:15:59 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:16:59 3.000.000,00 320D61002T59FMBN Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:30:30 300.000,00 CT DEN:320T26A01W3KV94X Vietinbank;110628136866;NGUYEN THUY ungho ms 2026.254 gia dinh anh Duong Chang 02-10-2026 10:34:46 100.000,00 320D610023LHXDWQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275074314991 02-10-2026 10:37:02 200.000,00 320D61002BLN6W99 ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 10:40:24 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:43:05 20.000,00 320D61002LGH82AT UNG HO MS 2026.261 DINH HUU DAO-021026-10:43:05 6275ASCB02E2R5KE 02-10-2026 10:45:12 200.000,00 320D610028B1K65H Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:45:36 300.000,00 320D61002M0ZVC95 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275594090286 02-10-2026 10:48:49 50.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 02-10-2026 10:50:16 300.000,00 CT DEN:320T26A01WVPS21L Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:52:19 200.000,00 CT DEN:320T26A01WYDK3YQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:52:50 50.000,00 CT DEN:320T26A01WZ2HPGK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:55:04 300.000,00 320D61002K2LKVK3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:56:54 100.000,00 320D61002545XYSJ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 10:58:32 100.000,00 CT DEN:320T26A01X6LSXK4 ung ho MS 2026.265 Tran duc Thang 02-10-2026 11:02:28 100.000,00 149618045997-0376530712-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:06:18 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:11:14 200.000,00 320D61002DFTP717 IBFT Ung ho MS 2026.265 02-10-2026 11:12:59 100.000,00 HO THANH PHONG chuyen tien ung ho Ms 2026.265 ( emTran Duc Thang) 02-10-2026 11:15:03 50.000,00 CT DEN:320T26A01XUE7YM5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:15:28 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:16:22 300.000,00 CT DEN:320T26A01XW5AN1Z Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:20:00 600.000,00 CT DEN:320T26A01Y0YJPBQ Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026 265 em tran duc thang 02-10-2026 11:20:13 100.000,00 CT DEN:320T26A01Y183CYM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:21:23 100.000,00 320D610027Q7P720 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26275340003551 02-10-2026 11:22:55 150.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.262 do van menh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 02-10-2026 11:23:37 100.000,00 CT DEN:320T26A01Y5QZUWZ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:33:54 100.000,00 CT DEN:320T26A01YKAVWGV Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:36:47 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:37:00 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:37:03 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:37:05 100.000,00 320D6100215APHTN UNG HO MS 2026.265 TRAN DUC THANG-021026-11:37:05 6275ASCB02E2KWSE 02-10-2026 11:45:07 200.000,00 CT DEN:320T26A01Z04HN8Q Vietinbank;110628136866;ungho MS 2026265 em tran Duc Thang 02-10-2026 11:45:55 200.000,00 320D61002TZ5EEDQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang . Chuc con som binh phuc 02-10-2026 11:49:30 30.000,00 CT DEN:320T26A01Z5X3MKE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 11:52:27 200.000,00 320D61002ZV9SVRZ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275764823040 02-10-2026 11:58:42 100.000,00 320D610021ZS6ZAB IBFT ung ho ms 2026265 em tran duc thang 02-10-2026 12:02:48 200.000,00 320D61002D3UH1Y3 UNG HO MS 2026265. TRAN DUC THANG-021026-12:02:46 6275ASCB02E2XPWH 02-10-2026 12:09:05 100.000,00 320D61002Z4E502D IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:10:39 200.000,00 CT DEN:320T26A01ZZUH83M Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:13:09 100.000,00 CT DEN:320T26A02034ZG2P Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 02-10-2026 12:16:16 500.000,00 CT DEN:320T26A02078RFDX Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:17:00 200.000,00 320D61002D0FTD9N IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:19:17 50.000,00 126D61002JZS39TX ung ho ms 2026.265 Tran Duc Thang 02-10-2026 12:21:50 50.000,00 CT DEN:320T26A020ELDYNB Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:21:54 500.000,00 320D61002WD4WDRV Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-12:21:54 6275ASCB02E2X1K8 02-10-2026 12:35:31 100.000,00 320D61002LQZQL4B Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275576071590 02-10-2026 12:35:39 100.000,00 CT DEN:320T26A020YUTB16 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach 02-10-2026 12:37:23 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:41:31 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:44:52 90.000,00 320D610029YG5GCQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:49:40 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:49:42 300.000,00 CT DEN:320T26A021HDQKU8 THUY AN UNG HO MS 2026.265 em TRAN DUC THANG 02-10-2026 12:54:13 100.000,00 320D610027Q2DGRE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 12:54:48 200.000,00 ung ho em Tran Duc Thang MS 2026.265 02-10-2026 12:55:26 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 13:04:17 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.264 ( gia dinh ong le xuan thiet ) 02-10-2026 13:11:46 200.000,00 CT DEN:320T26A022CJJH04 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 13:20:31 300.000,00 320D61002F2CFR7U Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275357794080 02-10-2026 13:20:54 100.000,00 CT DEN:320T26A022QLNRDT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 13:25:04 100.000,00 ung ho MS 2026.265(Tran Duc Thang) 02-10-2026 13:25:05 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 13:26:23 100.000,00 320D61002GFMTF9T IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho em TRAN DUC THANG MS 2026265 02-10-2026 13:32:30 30.000,00 ZP7DC51QBE6J Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 13:42:49 1.000.000,00 320D61002DFDB57D Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275177424934 02-10-2026 13:54:58 100.000,00 ZP7DC51QELT3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 14:07:02 100.000,00 CT DEN:320T26A024HHT2SK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 14:34:23 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02-10-2026 14:40:25 50.000,00 320D610027S4EZG1 NGUYEN VAN HIEP ung ho chau tran Duc thang 2026.265 FT26275553808680 02-10-2026 14:44:37 100.000,00 CT DEN:320T26A025Z56850 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 02-10-2026 14:57:20 100.000,00 320D61002N5KH4YG IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:03:31 100.000,00 CT DEN:320T26A026Q43Y19 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:04:11 300.000,00 CT DEN:320T26A026QZT7WW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:05:39 200.000,00 CT DEN:320T26A026SXXCZ0 MBVCB.16331328701.426957.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0041000051493 PHAM DAC PHUOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 15:07:56 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.265 ( em tran duc thang ) 02-10-2026 15:09:46 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:11:53 100.000,00 320D610022N45PT9 ung ho MS 2026.265(Em Tran Duc Thang). 02-10-2026 15:19:12 500.000,00 320D610022BUDS4P Ung ho MS2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:26:54 100.000,00 CT DEN:320T26A027M043N7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:29:52 100.000,00 320D61002TB34L5T Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-15:29:52 6275ASCB02EL1YZS 02-10-2026 15:35:19 30.000,00 CT DEN:320T26A027Y47JA0 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:52:51 300.000,00 320D610029680EKB Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao 02-10-2026 15:55:11 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 15:56:22 500.000,00 CT DEN:320T26A028RWVUQS Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:02:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 (Em Tran Duc Thang) 02-10-2026 16:02:43 15.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:07:30 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:07:58 30.000,00 CT DEN:320T26A02977L5Z4 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:08:52 100.000,00 320D610026CQEWZW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:10:35 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:11:46 200.000,00 320D61002FUQ8G3U Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:12:18 100.000,00 320D61002RM58QRX Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:24:49 300.000,00 320D61002B2G5EF6 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:25:12 500.000,00 CT DEN:320T26A029VZTGKJ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:25:49 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:27:43 100.000,00 320D61002VTHNSAH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:36:05 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 16:36:47 50.000,00 320D61002A5R9K1P Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-16:36:46 6275ASCB02ELZGFF 02-10-2026 16:41:58 50.000,00 CT DEN:320T26A02AJ47DR0 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:43:16 200.000,00 320D61002ZBRAQ7D Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:44:55 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:46:04 50.000,00 CT DEN:320T26A02APJPQR2 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:47:01 80.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:47:24 500.000,00 CT DEN:320T26A02ARA4JZC Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:47:59 200.000,00 CT DEN:320T26A02AS2F574 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:48:23 50.000,00 320D61002AGQVH2M Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:50:56 200.000,00 320D610022DC4G01 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275063899876 02-10-2026 16:52:04 200.000,00 CT DEN:320T26A02AXFNKS5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:52:33 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:52:59 500.000,00 CT DEN:320T26A02AYPEUGX Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:53:58 100.000,00 320D610027T29403 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275741066611 02-10-2026 16:55:11 100.000,00 CT DEN:320T26A02B1L2A0E Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:55:55 50.000,00 CT DEN:320T26A02B2JNEQ3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:56:26 500.000,00 CT DEN:320T26A02B387JHM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:56:34 100.000,00 320D61002NZZLSSG ung ho MS 2026.265.e tran duc thang FT26275923784790 02-10-2026 16:57:44 100.000,00 320D61002T3XYXDQ IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:58:36 100.000,00 CT DEN:320T26A02B62YWDW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 16:58:50 300.000,00 CT DEN:320T26A02B6DGNCP UH MS 2026.265 02-10-2026 16:59:23 150.000,00 CT DEN:320T26A02B74DUJT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:01:42 200.000,00 Scan QR Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 2105961409637101568 02-10-2026 17:02:03 10.000,00 320D61002XPD60V7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:02:51 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:03:29 100.000,00 320D61002CDUZXEM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:03:44 50.000,00 CT DEN:320T26A02BCVEPVE MS.2026.265 02-10-2026 17:04:05 100.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc den truong 02-10-2026 17:04:19 100.000,00 CT DEN:320T26A02BDMWSPG Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:04:21 200.000,00 320D610026N77PJE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:04:28 100.000,00 320D61002UY4R6JG Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275009099506 02-10-2026 17:04:35 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:05:05 300.000,00 CT DEN:320T26A02BEN32FZ MBVCB.16333293172.722739.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0181003578344 PHAM THI HONG NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 17:05:19 40.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:05:22 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:07:01 100.000,00 CT DEN:320T26A02BH7FU9H Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:07:40 100.000,00 320D61002EFGYV52 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:08:01 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:08:16 20.000,00 149673229667-0967656718-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:09:19 100.000,00 320D610027QSXKSQ NGUYEN THANH HA chuyen tien UNG HO MS 2026.265 02-10-2026 17:09:36 100.000,00 CT DEN:320T26A02BLLVBMA Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026 265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:09:57 15.000,00 320D61002F4ZTWVF Ung ho MS 2026.265 FT26275100920457 02-10-2026 17:10:06 300.000,00 CT DEN:320T26A02BM97V0N MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:11:00 200.000,00 320D61002HY52A4T Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:11:13 100.000,00 CT DEN:320T26A02BNRHGQZ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:12:00 100.000,00 CT DEN:320T26A02BPSZXEE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:12:44 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:13:18 20.000,00 CT DEN:320T26A02BRHM1F9 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02-10-2026 17:14:08 200.000,00 149674590968-0902774858-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:15:38 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:15:58 100.000,00 320D610025PQBDHF Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:16:12 200.000,00 CT DEN:320T26A02BVBNK60 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:16:27 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02-10-2026 17:20:22 100.000,00 CT DEN:320T26A02C0UB6SH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:20:37 300.000,00 CT DEN:320T26A02C15J14H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:24:23 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:25:10 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02-10-2026 17:27:05 100.000,00 UNG HO MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 17:29:37 200.000,00 149677634108-0917228386-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:29:53 100.000,00 Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 17:30:41 100.000,00 ung ho MS 2026. 264 Le Xuan Thiet 02-10-2026 17:30:45 100.000,00 320D610024FQV7P7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:33:28 100.000,00 149678314064-0976096012-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:34:12 1.000.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:34:57 300.000,00 320D61002WKCYHKG IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:35:14 200.000,00 CT DEN:320T26A02CLG2J4K Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:35:16 500.000,00 CT DEN:320T26A02CLHKYXQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:36:05 100.000,00 CT DEN:320T26A02CMKZEMH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:37:04 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:37:13 100.000,00 CT DEN:320T26A02CP2S06V Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:39:04 200.000,00 Chu Cu Dao chuc be Tran Duc Thang MS 2026.265 mau khoe 02-10-2026 17:42:34 200.000,00 320D610027R8XSZ3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275068340920 02-10-2026 17:48:50 300.000,00 320D61002X35TM9F Ung ho MS 2026.265 FT26275632299763 02-10-2026 17:49:13 100.000,00 CT DEN:320T26A02D4XJ55C MBVCB.16334254340.377732.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1032320155 LE TRUNG DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 17:50:02 50.000,00 320D61002XH9ZG5P Ung ho MS 2026.265 em tran duc thang FT26275050757101 02-10-2026 17:51:07 100.000,00 320D61002GKR3FG8 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:52:54 50.000,00 320D61002AYJ9HCW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:53:20 100.000,00 320D61002CJDJSRP Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:54:25 100.000,00 CT DEN:320T26A02DBT3QNH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:55:21 100.000,00 CT DEN:320T26A02DD0YY3E Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:57:30 300.000,00 320D610027N9WX6Z Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:57:48 100.000,00 320D61002TM9Z6AA Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:58:23 20.000,00 320D61002SQRQP4M Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 17:59:27 10.000,00 ZP7DC51RMTS4 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:01:24 50.000,00 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 02-10-2026 18:01:27 100.000,00 CT DEN:320T26A02DM2XRGS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:02:48 100.000,00 320D61002RZZD4TF Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:02:56 100.000,00 CT DEN:320T26A02DP1K44Q Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:03:24 100.000,00 320D610020T7YVSR Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet-021026-18:03:23 6275ASCB02ELV3ZK 02-10-2026 18:05:25 100.000,00 CT DEN:320T26A02DSBLRRQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:05:59 50.000,00 CT DEN:320T26A02DT2Y44R Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:06:13 50.000,00 CT DEN:320T26A02DTD9ADW Ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:08:04 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:08:05 300.000,00 320D61002JDADUF7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:10:18 300.000,00 CT DEN:320T26A02DYS8NJH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:10:34 300.000,00 320D610028QYU46X Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275749857847 02-10-2026 18:16:00 100.000,00 CT DEN:320T26A02E6A604P Ung ho ms2026.265 em tran duc thang 02-10-2026 18:16:21 100.000,00 CT DEN:320T26A02E6S5JLG Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:16:32 200.000,00 320D610021RHT683 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:16:32 100.000,00 CT DEN:320T26A02E70DUMA MBVCB.16334823431.771552.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 18:19:14 200.000,00 320D61002G1LXW8P Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275858778894 02-10-2026 18:21:02 150.000,00 320D610025JN7VRK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275805802776 02-10-2026 18:21:58 10.000,00 320D61002A1577B4 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:25:07 300.000,00 320D61002MJD9011 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275400340342 02-10-2026 18:26:27 200.000,00 CT DEN:320T26A02EL3KBY0 MBVCB.16335027470.905148.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1039453931 LE THI THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 18:28:00 200.000,00 320D61002X8PPV8M Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:28:08 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:29:10 100.000,00 320D61002UYFV6YB Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-021026-18:29:10 6275ASCB02ELDTIS 02-10-2026 18:29:31 100.000,00 CT DEN:320T26A02EQ5AB93 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:30:02 200.000,00 320D610027XXFPHK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275404923381 02-10-2026 18:30:23 200.000,00 320D610022JS5EYC IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:33:48 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:35:34 100.000,00 320D610023R6PS14 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275634600505 02-10-2026 18:35:59 500.000,00 ZP7DC51RUGMM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:39:05 200.000,00 DO THI NGOC THUY chuyen tien 02-10-2026 18:39:43 100.000,00 CT DEN:320T26A02F3LZAPJ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:41:06 100.000,00 CT DEN:320T26A02F5FGHGA Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:44:00 500.000,00 320D61002DP7LPYA Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275037067882 02-10-2026 18:44:49 200.000,00 CT DEN:320T26A02FACEJ3D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:48:16 200.000,00 CT DEN:320T26A02FEX5G7F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:50:29 100.000,00 149692946969-0367101204-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:50:32 50.000,00 149692967362-0862837287-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:52:58 50.000,00 320D61002SUAXCSV Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 18:55:21 100.000,00 CT DEN:320T26A02FQ9BH6C Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:00:43 200.000,00 320D61002P2LV2BG Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:02:13 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:02:13 200.000,00 CT DEN:320T26A02FZBBLWP Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang 02-10-2026 19:03:01 200.000,00 CT DEN:320T26A02G0DG8FC Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy 02-10-2026 19:05:30 100.000,00 CT DEN:320T26A02G3NZMF0 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:08:36 300.000,00 320D61002PQL1MYF ung ho ms 2026.260 FT26275601898593 02-10-2026 19:08:47 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:13:33 200.000,00 320D610025KVB2ZV Ung ho MS 2026265 Tran Duc Hieu FT26275400719995 02-10-2026 19:14:04 500.000,00 CT DEN:320T26A02GEZH4P1 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:15:36 100.000,00 CT DEN:320T26A02GH0S1HK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:17:37 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:18:04 100.000,00 CT DEN:320T26A02GL96VCZ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:18:14 50.000,00 320D610020GMW87V UNG HO MS 2026.265 EM TRAN DUC THANG-021026-19:18:13 6275ASCB02EL518U 02-10-2026 19:18:38 200.000,00 320D61002VN7SYPM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:19:17 500.000,00 320D61002BMP2BN2 Ung ho Ms2026265 Tran Duc Thang 02-10-2026 19:23:37 200.000,00 ung ho MS 2026.263 Le Minh Hoang 02-10-2026 19:24:46 100.000,00 CT DEN:320T26A02GV3PNXE Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:24:51 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:26:48 100.000,00 320D61002SCC4ZZR Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:27:32 50.000,00 320D61002P63SSEM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275373376024 02-10-2026 19:28:24 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:30:35 50.000,00 320D610025BYM968 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang. mong e khoe FT26275192051078 02-10-2026 19:33:04 30.000,00 CT DEN:320T26A02H62ZXKM Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 02-10-2026 19:35:14 300.000,00 CT DEN:320T26A02H8Y6XPD MBVCB.16336411328.818346.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 2832019988 NGUYEN NGUYET ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 19:35:42 106.990,00 CT DEN:320T26A02H9K5XRR Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:35:42 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:37:05 100.000,00 CT DEN:320T26A02HBCZA2L MBVCB.16336441966.840107.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9358868625 HUYNH THI MY XUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 02-10-2026 19:45:05 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:47:30 200.000,00 CT DEN:320T26A02HR4BS2B Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:48:36 200.000,00 320D6100203ACELE ung ho MS 2026.265 - EM TRAN DUC THANG FT26275407935203 02-10-2026 19:50:54 20.000,00 320D610020E0S0EV Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:52:10 200.000,00 CT DEN:320T26A02HXAHCKS Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang mong con som hoi phuc 02-10-2026 19:52:11 200.000,00 320D610029E1N4P8 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275307672131 02-10-2026 19:53:11 10.000,00 320D61002BMS2MMY Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:58:18 200.000,00 CT DEN:320T26A02J5DH8G3 ung ho ma MS 2026.265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 19:58:33 100.000,00 320D610027QMDUF3 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02-10-2026 20:04:46 77.000,00 ZP7DC51SGP2S Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:04:58 200.000,00 320D61002VJ7QXGS Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275301708005 02-10-2026 20:06:48 200.000,00 320D61002KYJPVLM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:15:11 150.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.264 le xuan thiet. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 02-10-2026 20:17:08 200.000,00 CT DEN:320T26A02JW9J0YV Vietinbank;110628136866;TA DUC TRINH chuyen tien ung hoMs 2026.265 em tranduc thang 02-10-2026 20:25:14 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:26:46 200.000,00 149710098536-0912918135-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:29:18 100.000,00 ung ho ms 2026.265 em tran duc thang 02-10-2026 20:34:53 100.000,00 CT DEN:320T26A02KKPXTE0 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:40:54 100.000,00 149712346242-0904093028-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:42:09 200.000,00 320D610027VY7DSR Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26275643660820 02-10-2026 20:43:59 200.000,00 Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 20:44:59 50.000,00 CT DEN:320T26A02KZ1AV0Z ung ho MS 2026.265 em tran duc thang 02-10-2026 20:46:19 300.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 02-10-2026 20:46:22 200.000,00 CT DEN:320T26A02L0VM7GU Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:48:23 200.000,00 CT DEN:320T26A02L3J3DMY Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:51:59 200.000,00 320D61002NBNBR3D Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26275240069188 02-10-2026 20:52:39 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:52:53 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 20:53:52 100.000,00 320D61002ENS9U4L Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26275081687060 02-10-2026 20:57:45 50.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:01:15 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:02:00 100.000,00 CT DEN:320T26A02LMHPZZ9 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:04:39 500.000,00 320D610020HRMATN Ung ho MS: 2026.245 ( Em Tran Duc Thang) 02-10-2026 21:08:52 200.000,00 CT DEN:320T26A02LWKPQ4E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 02-10-2026 21:09:38 25.000,00 320D61002Y8BK156 UNG HO MS 2026.264 FT26275032108006 02-10-2026 21:10:14 20.000,00 CT DEN:320T26A02LYDDX45 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:12:34 1.000.000,00 320D610022K9TTNW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:13:21 500.000,00 320D610025PFPWAY Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:16:50 70.000,00 CT DEN:320T26A02M73DNG5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang: Chi sinh vien khong co nhieu de ung ho nhung chi mong e trai som binh phuc nhe. 02-10-2026 21:19:36 100.000,00 320D61002P3XGRV4 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276674681684 02-10-2026 21:20:00 200.000,00 ung ho MS 2026.265 em tran duc thang 02-10-2026 21:20:13 200.000,00 CT DEN:320T26A02MBK5SXH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:20:18 200.000,00 CT DEN:320T26A02MBP8MXE UHMS 2026 264 02-10-2026 21:20:46 500.000,00 TRAN NGOC TRINH Chuyen tien UNG HO MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 02-10-2026 21:22:58 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:24:32 50.000,00 CT DEN:320T26A02MH9EXZ8 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:25:37 200.000,00 CT DEN:320T26A02MJQ9HQ1 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:29:00 26.000,00 CT DEN:320T26A02MP5TRRP ung ho ms 2026.255 02-10-2026 21:31:15 100.000,00 320D610029F959GS Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:35:57 500.000,00 CT DEN:320T26A02MYC51S3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:41:58 100.000,00 CT DEN:320T26A02N69QZ27 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:43:04 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:45:11 10.000,00 320D61002GWEPUFK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26276156079390 02-10-2026 21:47:21 300.000,00 320D61002D0K2CEG Ung ho ms 2026265 em Tran Duc Thang FT26276214911445 02-10-2026 21:49:12 10.000,00 320D610027K5X6CL Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:51:41 100.000,00 CT DEN:320T26A02NK46YKQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:56:34 100.000,00 CT DEN:320T26A02NRKFBZP Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 21:58:25 50.000,00 CT DEN:320T26A02NU0G3BX Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:04:43 100.000,00 CT DEN:320T26A02P2BHMJV Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:06:26 100.000,00 CT DEN:320T26A02P4LPWA5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:07:18 500.000,00 320D61002ZTTVCN7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:07:28 100.000,00 CT DEN:320T26A02P5YY0YW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:13:58 200.000,00 CT DEN:320T26A02PEJS8E9 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:24:22 200.000,00 CT DEN:320T26A02PU9U72H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:28:07 100.000,00 CT DEN:320T26A02PZ8748Q VO THI THUY chuyen tien ung ho ms 2026 265 em tran duc thang 02-10-2026 22:31:07 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:31:48 1.000.000,00 CT DEN:320T26A02Q43F0NM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:39:22 100.000,00 320D61002B3VG5KR Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:48:47 50.000,00 320D610022GB0CMP Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 22:50:51 500.000,00 CT DEN:320T26A02QV8N4TU Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 02-10-2026 22:51:19 1.000.000,00 CT DEN:320T26A02QVVM4TQ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang chuc chau moi su tot lanh 02-10-2026 22:55:50 50.000,00 CT DEN:320T26A02R1UF1QS Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 02-10-2026 23:14:37 100.000,00 320D6100238NK5G1 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26276504096066 02-10-2026 23:14:39 100.000,00 CT DEN:320T26A02RSPGBC7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 23:23:27 300.000,00 320D61002SG4HL86 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 23:26:11 3.000.000,00 CT DEN:320T26A02S7XN1R0 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 23:31:40 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 02-10-2026 23:40:43 200.000,00 320D61002QWCBC5S Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 01:49:17 200.000,00 320D6100379ZAVXG Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276799300612; thoi gian GD:03/10/2026 00:05:56 03-10-2026 01:56:18 100.000,00 149736115763-0977805111-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:03/10/2026 00:21:27 03-10-2026 01:59:43 100.000,00 CT DEN:320T26A04GN3CKQ5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:03/10/2026 00:30:14 03-10-2026 02:05:13 200.000,00 320D61003VZT1ZB7 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276545149000; thoi gian GD:03/10/2026 00:47:03 03-10-2026 02:06:55 100.000,00 CT DEN:320T26A04HJ8KNT1 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:03/10/2026 00:53:04 03-10-2026 02:16:02 40.000,00 CT DEN:320T26A04JY2BEBA MBVCB.16339669849.045023.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:03/10/2026 01:29:16 03-10-2026 02:22:43 15.000,00 CT DEN:320T26A04L9UAPEH OL_2707997919_261003_CH_149741165492 0823522131 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:03/10/2026 02:03:56 03-10-2026 02:22:50 35.000,00 CT DEN:320T26A04LAV4BZU OL_2707999043_261003_CH_149741370094 0823522131 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:03/10/2026 02:04:42 03-10-2026 03:23:20 100.000,00 CT DEN:320T26A04PCPS52K Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 04:47:09 100.000,00 CT DEN:320T26A04SMCN11B Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 04:52:05 50.000,00 CT DEN:320T26A04STW9SGH Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 06:22:04 500.000,00 320D610030F1RGF7 Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet FT26276389062017 03-10-2026 07:44:41 200.000,00 CT DEN:320T26A03BL7A1LE MBVCB.16341074227.040888.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 03-10-2026 07:45:13 200.000,00 CT DEN:320T26A03BLXGWQN MBVCB.16341077268.045645.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 03-10-2026 07:59:34 100.000,00 CT DEN:320T26A03C5VETTL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 08:00:29 200.000,00 320D61003JVF9Z0H Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 08:26:20 100.000,00 CT DEN:320T26A03D774VDW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 08:38:48 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.266 03-10-2026 08:39:21 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.265 03-10-2026 09:07:01 500.000,00 320D61003F2Y6KC9 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 09:07:44 150.000,00 320D610031K8Q7D3 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 09:15:03 300.000,00 CT DEN:320T26A03F3JZSFU Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03-10-2026 09:20:28 200.000,00 CT DEN:320T26A03FAPVQ3W Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 09:24:24 500.000,00 CT DEN:320T26A03FFWNKVP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03-10-2026 09:25:42 500.000,00 CT DEN:320T26A03FHM4LW1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh 03-10-2026 09:26:03 500.000,00 CT DEN:320T26A03FJ2G2GK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang 03-10-2026 09:29:32 500.000,00 CT DEN:320T26A03FNNTTCS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026 263 Em Le Minh Hoang 03-10-2026 09:38:00 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 09:45:11 100.000,00 320D6100377GLZUJ Ung ho chuong trinh nang buoc den truong 03-10-2026 09:55:32 300.000,00 CT DEN:320T26A03GP0K0S3 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 10:09:44 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 10:27:02 50.000,00 CT DEN:320T26A03HWLDHPZ MBVCB.16343476425.716140.ung ho MS 2026.265.CT tu 0061001138307 PHAN THI MEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 03-10-2026 10:34:02 100.000,00 320D61003BDALZP5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 10:36:48 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 10:48:08 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 10:48:55 30.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 10:57:54 500.000,00 CT DEN:320T26A03K3CZ6FG Vietinbank;110628136866;TRAN THANH THU chuyen tien ung ho em Tran Duc Thang 03-10-2026 11:24:28 300.000,00 320D610035FCMCDT UNG HO CHAU TRAN DUC THANG MS 2026.265-031026-11:24:27 6276ASCB02EQGN1I 03-10-2026 11:39:27 200.000,00 CT DEN:320T26A03LQ7W3TE ung ho MS 2026.265 Tran Duc Thang 03-10-2026 11:42:10 200.000,00 CT DEN:320T26A03LTU4BLM ung ho MS 2026.263 Le Minh Hoang 03-10-2026 11:48:40 300.000,00 UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG 03-10-2026 12:13:57 150.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.266 be tran thi dieu tram. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 03-10-2026 12:19:15 100.000,00 CT DEN:320T26A03N8SVHR7 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 12:19:28 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 12:23:23 200.000,00 CT DEN:320T26A03NE8PJEJ Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 12:25:45 50.000,00 320D61003VYXQS5E Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-12:25:44 6276ASCB02EQI6A1 03-10-2026 12:26:39 100.000,00 CT DEN:320T26A03NJKCTH3 MBVCB.16345474378.992817.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 03-10-2026 12:27:51 100.000,00 320D61003UF5KTG4 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276077170504 03-10-2026 12:30:55 200.000,00 CT DEN:320T26A03NQ7B4N5 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 12:37:16 50.000,00 ung ho MS 2026266 03-10-2026 12:38:31 20.000,00 CT DEN:320T26A03P08HGZ3 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 12:54:53 100.000,00 320D61003DSUEF83 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 13:01:16 300.000,00 320D6100300TXANU Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-13:01:16 6276ASCB02EQ6LLR 03-10-2026 13:13:29 300.000,00 320D61003CDU8YQC Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 13:13:48 200.000,00 Ung ho MS 2026.266 ( Be Tran Thi Dieu Tram) 03-10-2026 13:19:03 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 13:36:26 200.000,00 CT DEN:320T26A03R8QXN51 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 13:47:44 200.000,00 320D61003N69ZSRW Ung ho MS 2026.266 be tran thi dieu tram FT26276038161508 03-10-2026 14:00:33 500.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 14:11:32 50.000,00 320D610039ZGQC6W Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276974800717 03-10-2026 14:14:51 50.000,00 320D61003ZV0GCBK Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26276488094008 03-10-2026 14:16:38 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03-10-2026 14:19:56 300.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 14:22:18 50.000,00 126D61003BKG636X Ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram) 03-10-2026 14:26:59 20.000,00 320D61003K644Z3J Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 14:39:31 200.000,00 CT DEN:320T26A03TQ0LSQM Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 03-10-2026 14:40:46 500.000,00 320D61003Y491596 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03-10-2026 14:43:21 200.000,00 CT DEN:320T26A03TV2Q0LN Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 14:57:42 100.000,00 CT DEN:320T26A03UE1BQQL Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUH MS 2026 -266 be Tran Dieu Tram 03-10-2026 15:11:41 100.000,00 320D610034BB1EPS Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 15:18:49 100.000,00 CT DEN:320T26A03V7XK7UT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh 03-10-2026 15:28:05 50.000,00 CT DEN:320T26A03VL56XHU ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 15:30:20 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 15:48:47 50.000,00 320D61003FPP2A7T Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26276754764193 03-10-2026 16:01:12 300.000,00 CT DEN:320T26A03WVWM1Q4 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 16:02:57 200.000,00 CT DEN:320T26A03WY743WJ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 16:03:18 50.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03-10-2026 16:03:30 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 16:21:36 200.000,00 320D61003U79FXZK MS 2026.265 (em Tran Duc Thang) 03-10-2026 16:23:03 500.000,00 CT DEN:320T26A03XQRPH3E Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 16:42:42 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 16:49:32 300.000,00 320D61003HTGPRDG Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-031026-16:49:31 6276ASCB02EAKZ2X 03-10-2026 17:29:34 100.000,00 CT DEN:320T26A040AL2XXH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 17:53:44 17.898,00 ZP7DC5VLAO2O Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 03-10-2026 18:16:12 100.000,00 CT DEN:320T26A04245W9LG Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 18:40:12 500.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 19:41:16 200.000,00 CT DEN:320T26A045EHJWUL ung ho ms 2026.265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 19:47:05 50.000,00 320D61003GM56M9V Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh-031026-19:47:05 6276ASCB02EBAY5X 03-10-2026 19:47:49 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 03-10-2026 19:55:38 150.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.265 be tran duc thang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 03-10-2026 20:12:54 100.000,00 320D61003SP52RB2 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278390957253 03-10-2026 20:25:17 100.000,00 320D61003TR1R01Q Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278837388358 03-10-2026 20:32:00 100.000,00 CT DEN:320T26A047DHBL1W MBVCB.16353373555.152964.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 03-10-2026 20:46:07 300.000,00 CT DEN:320T26A047Y4R83U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 20:52:39 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 20:54:11 40.000,00 CT DEN:320T26A0488SSZ2Y Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 21:35:15 20.000,00 126D61003R112R9V Ung ho Ms 2026 266 Tran Thi Dieu Tram FT26278126930703 03-10-2026 22:03:21 50.000,00 CT DEN:320T26A04AY4X3UV Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 22:20:43 100.000,00 320D610030J3BQ67 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 22:27:32 1.000.000,00 320D61003V50H0FS Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 22:42:40 200.000,00 CT DEN:320T26A04CG1V0ET Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 22:42:51 100.000,00 CT DEN:320T26A04CG9QCP5 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 22:45:19 30.000,00 CT DEN:320T26A04CKK3P40 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 03-10-2026 23:00:57 100.000,00 CT DEN:320T26A04D66HLVN LE THI LOAN ung ho MS 2026.266 be tran thi dieu tram 03-10-2026 23:10:04 200.000,00 CT DEN:320T26A04DJ7Z89T Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 03-10-2026 23:14:34 200.000,00 320D610032Q29ZV3 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278108887004 03-10-2026 23:16:31 20.000,00 320D6100395FSP3H LE ANH TUAN chuyen tien MS 2026.265 mog be Tran Duc Thang mau khoe 04-10-2026 01:16:46 100.000,00 320D61003YZCFZYJ Ung ho Ms 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram; thoi gian GD:03/10/2026 23:22:39 04-10-2026 01:20:39 100.000,00 CT DEN:320T26A04E8TEUWA ung ho MS 2026.265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:03/10/2026 23:28:40 04-10-2026 01:24:05 200.000,00 320D61003MWS75SA Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram; thoi gian GD:03/10/2026 23:34:23 04-10-2026 01:26:09 100.000,00 320D61003EYZ6CFC MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278347875002; thoi gian GD:03/10/2026 23:37:55 04-10-2026 01:37:28 50.000,00 320D61003LBWZHDH Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram; thoi gian GD:03/10/2026 23:59:53 04-10-2026 05:37:18 3.000.000,00 149928154969-0704599084-Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 04-10-2026 06:03:08 200.000,00 CT DEN:320T26A06HHAQ7U8 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 06:05:49 200.000,00 CT DEN:320T26A06HLV9N6Y Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 06:09:12 200.000,00 CT DEN:320T26A06HRBFKMQ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 04-10-2026 06:29:41 200.000,00 320D61004N5W1PWD Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 06:40:51 100.000,00 CT DEN:320T26A06JZ42NTZ Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 06:58:32 100.000,00 320D61004FZD2B5R Nang Buoc Toi Truong 04-10-2026 07:41:40 10.000,00 320D61004N7EH0Y9 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 07:49:36 300.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 07:54:53 100.000,00 CT DEN:320T26A04ZXA1K8J Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 08:15:10 200.000,00 CT DEN:320T26A050Q2J4Z6 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 08:17:25 200.000,00 CT DEN:320T26A050T1C4DY MBVCB.16357206004.890387.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 08:18:47 100.000,00 CT DEN:320T26A050UUGXM9 MBVCB.16357220412.905406.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 08:21:15 100.000,00 CT DEN:320T26A050Y3N7M6 MBVCB.16357259315.932270.Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 08:50:45 30.000,00 CT DEN:320T26A052329ZDE Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 09:05:03 300.000,00 320D61004585K3RP Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram-041026-09:05:02 6277ASCB02E18ST4 04-10-2026 09:07:31 100.000,00 CT DEN:320T26A052R723FJ MBVCB.16357968482.456708.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0061000799955 NGUYEN DINH VINH PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 09:13:48 10.000,00 CT DEN:320T26A052ZHAN1V Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 09:15:46 10.000,00 CT DEN:320T26A053239HZV Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 04-10-2026 09:22:32 100.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 09:22:51 100.000,00 320D61004Z6EN7VJ Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 09:23:18 100.000,00 CT DEN:320T26A053C1ELRQ Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 09:26:43 100.000,00 320D61004SHLV14L Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 09:33:31 200.000,00 320D61004M22PZDR Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy) 04-10-2026 09:56:51 100.000,00 320D61004NCM3UGL Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy-041026-09:56:51 6277ASCB02E1T8PD 04-10-2026 10:11:16 50.000,00 CT DEN:320T26A0557D5JNZ Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 10:29:43 200.000,00 CT DEN:320T26A055XRUPGS Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 10:30:20 100.000,00 NGUYEN NGOC ANH chuyen tien ung ho 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 10:34:32 100.000,00 320D610047S3JU2F UNG HO MS 2026.266 be TRAN THI DIEU TRAM 04-10-2026 10:40:36 100.000,00 CT DEN:320T26A056C4CCVM Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 10:41:19 50.000,00 320D610042YWX23C Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 04-10-2026 10:59:38 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.266 (be tran thi dieu tram ) 04-10-2026 11:00:34 30.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 11:01:35 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.267 (be le thi bich thuy ) 04-10-2026 11:02:54 200.000,00 CT DEN:320T26A0577KGBGL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 11:05:21 100.000,00 CT DEN:320T26A057ATV3B3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 11:06:46 100.000,00 320D6100465NVAXW Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 11:10:05 100.000,00 320D61004NHY63T0 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278600020637 04-10-2026 11:18:09 200.000,00 CT DEN:320T26A057TPYJHU Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 04-10-2026 12:06:21 500.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 12:10:09 30.000,00 CT DEN:320T26A059UDA96G MBVCB.16361037239.539811.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 12:24:29 200.000,00 320D610043KBH2GA Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 04-10-2026 12:49:22 500.000,00 CT DEN:320T26A05BC5V0QX MBVCB.16361584599.879512.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 9904456756 CU THI HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 13:02:58 500.000,00 CT DEN:320T26A05BW4F1R6 MBVCB.16361750334.985170.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 1013996499 DOAN CAO DAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 04-10-2026 13:17:35 50.000,00 320D61004BKVCHPW Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 13:22:16 50.000,00 CT DEN:320T26A05CMM14K0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao 04-10-2026 13:33:47 20.000,00 149996585651-0372653876-Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu 04-10-2026 13:46:36 250.000,00 320D61004Z1BHC0P Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu 04-10-2026 13:47:02 250.000,00 320D61004C277QNS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 04-10-2026 13:47:32 250.000,00 320D610042PBDNB3 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao 04-10-2026 14:06:42 1.000.000,00 ninhts ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 14:47:14 50.000,00 320D61004XZ9E35J uh ms 2026 266 04-10-2026 14:54:05 100.000,00 320D610045LB2HWS Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26278966007711 04-10-2026 15:00:20 100.000,00 CT DEN:320T26A05GF3NMDR ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 15:01:16 100.000,00 150007292952-0988053009-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 04-10-2026 15:05:32 150.000,00 ung ho MS2026.266( be Tran thi Dieu Tram) 04-10-2026 15:06:10 26.000,00 Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy) 04-10-2026 15:45:51 1.000.000,00 320D61004RV2AYK6 IBFT Gia Anh - Nhien ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu 04-10-2026 15:54:59 200.000,00 CT DEN:320T26A05JK9WKRS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 04-10-2026 16:28:25 300.000,00 CT DEN:320T26A05KVF3B1F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 16:41:03 100.000,00 320D610043XZAB7T Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 18:27:57 300.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 04-10-2026 18:28:27 300.000,00 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi 04-10-2026 18:29:53 30.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 19:15:38 10.000,00 320D610047FNCDP1 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 04-10-2026 19:23:53 100.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.267 be tran thi bich thuy. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 04-10-2026 19:26:00 100.000,00 320D61004DUSPHSJ Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26278906150101 04-10-2026 20:05:06 100.000,00 320D61004SEB3EBR Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 21:23:31 100.000,00 320D610045EHHE7B Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26278058992491 04-10-2026 21:24:55 100.000,00 320D61004WPEMAC1 IBFT Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 21:34:48 100.000,00 320D61004U621PFN Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-041026-21:34:48 6277ASCB02ECT1C7 04-10-2026 21:44:55 100.000,00 CT DEN:320T26A05Y5D9A5X Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 04-10-2026 22:19:25 100.000,00 320D61004FD5KTWB Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278347583148 04-10-2026 22:26:49 100.000,00 320D61004XPMGATX Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-041026-22:26:49 6277ASCB02ECWIAF 04-10-2026 23:05:06 100.000,00 CT DEN:320T26A06199TV3A Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 04-10-2026 23:06:33 50.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 05-10-2026 01:49:01 200.000,00 CT DEN:320T26A07U517SZY Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:05/10/2026 01:12:26 05-10-2026 03:55:51 20.000,00 CT DEN:320T26A080GUD506 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 05:47:21 200.000,00 ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 06:21:46 1.000.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 06:24:18 300.000,00 320D61005F06B8MA ung ho MS 2026.267 FT26278502310211 05-10-2026 06:33:21 200.000,00 320D61005B6SX15H IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 05-10-2026 08:04:25 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 08:17:14 50.000,00 CT DEN:320T26A06NQDSBXE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 08:32:31 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 08:34:53 50.000,00 CT DEN:320T26A06PDQ3YH6 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 08:48:07 500.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 08:50:23 265.000,00 CT DEN:320T26A06Q05WKS2 Ung ho MS 2026.265 05-10-2026 08:54:09 200.000,00 CT DEN:320T26A06Q55FUUX MBVCB.16373190042.742839.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 05-10-2026 08:55:07 200.000,00 150122797442-0368707003-Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 08:55:13 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 09:02:29 1.000.000,00 320D61005EUYASVY Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy-051026-09:02:29 6278ASCB02E81DXC 05-10-2026 09:02:32 500.000,00 CT DEN:320T26A06QG7W52D MBVCB.16373313137.824763.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 05-10-2026 09:03:36 100.000,00 CT DEN:320T26A06QHM87TQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 05-10-2026 09:20:13 500.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 09:33:55 200.000,00 320D61005DLSNCAQ Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha-051026-09:33:55 6278ASCB02E88C7N 05-10-2026 09:41:35 30.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 09:45:30 100.000,00 320D61005YLRRL84 MS 2026 267 Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 09:46:13 50.000,00 ZP7DC7R63Q3J Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 09:51:31 100.000,00 320D6100595DMVPU Ung Ho MS 2026 266 Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 10:00:18 100.000,00 320D61005SC9N6JV Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:01:13 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 10:02:34 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 05-10-2026 10:12:10 2.000.000,00 320D61005L8HH7T1 IBFT Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:15:54 100.000,00 CT DEN:320T26A06TB3WKW0 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:17:41 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 10:21:08 30.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:22:36 30.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 10:23:18 30.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 10:24:10 30.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 05-10-2026 10:24:39 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 05-10-2026 10:25:13 30.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 05-10-2026 10:25:49 50.000,00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 05-10-2026 10:27:10 100.000,00 320D610059LH1NU0 Ung ho MS 2026.267 FT26278120600401 05-10-2026 10:29:19 50.000,00 320D610050J09JJ5 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:33:00 200.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:34:19 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 10:58:40 500.000,00 320D6100538YLAEJ UNG HO MS 2026.268 NGUYEN TRUNG HA-051026-10:58:39 6278ASCB02E8URGZ 05-10-2026 10:59:09 50.000,00 320D61005LSV2SBW Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang-051026-10:59:09 6278ASCB02E8UUMK 05-10-2026 11:13:58 200.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 11:20:21 10.000,00 CT DEN:320T26A06VU75TLL MBVCB.16375534104.242224.ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha).CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 05-10-2026 11:35:51 20.000,00 CT DEN:320T26A06WEPHWRQ Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 11:41:36 200.000,00 320D61005QBLXQQE Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278332236017 05-10-2026 11:45:48 200.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.268 chau Nguyen Trung Ha. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 05-10-2026 11:49:40 200.000,00 CT DEN:320T26A06WYXXHG2 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 12:05:54 200.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 12:07:47 100.000,00 ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 12:11:09 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha) 05-10-2026 12:21:41 200.000,00 320D61005RG8TQPM Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278106650951 05-10-2026 12:26:06 500.000,00 Ung ho MS 2026.268 - em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 12:43:45 200.000,00 320D61005Z8GU1NQ Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 12:51:51 50.000,00 126D61005PYZ60UL ung ho ms 2026.268 Nguyen Trung Hai 05-10-2026 13:03:10 100.000,00 CT DEN:320T26A06ZTZEGP9 MBVCB.16377275339.334551.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 05-10-2026 13:05:22 300.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 13:10:24 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 05-10-2026 13:34:39 200.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 13:38:46 200.000,00 320D61005VD0SSB1 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278310892939 05-10-2026 13:46:40 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 05-10-2026 13:56:35 50.000,00 320D61005KVJQSRJ Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha) 05-10-2026 14:01:08 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 14:17:22 150.000,00 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang 05-10-2026 14:23:28 100.000,00 320D61005VWKNESK Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26278148900596 05-10-2026 14:30:38 1.000.000,00 320D610051CWASKW Ung ho MS2026265 em Tran Duc Thang 05-10-2026 14:50:36 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.265(Em Tran Duc Thang) 05-10-2026 14:52:56 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.266(Be Tran Thi Dieu Tram) 05-10-2026 14:54:37 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.267(Be Le Thi Bich Thuy) 05-10-2026 14:56:19 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.268(Em Nguyen Trung Ha) 05-10-2026 15:23:52 300.000,00 CT DEN:320T26A0759TAY8X Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 15:28:56 500.000,00 320D61005U3YRP26 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 05-10-2026 15:30:41 100.000,00 320D61005ULTBSPP Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 05-10-2026 15:30:49 500.000,00 320D61005AMZH09M Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 05-10-2026 15:34:41 100.000,00 320D610053V4ZY4S UNG HO MS 2026268 EM NGUYEN TRUNG HA 05-10-2026 15:45:56 100.000,00 320D61005FT0RL4D Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26278983656567 05-10-2026 15:46:19 500.000,00 320D61005T2VXB2Y Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram FT26278503825489 05-10-2026 16:29:08 50.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 05-10-2026 16:32:14 100.000,00 CT DEN:320T26A077Y2R8V1 Ung ho MS 2026.260 . 3 chau be mo coi o Bac Ninh 05-10-2026 16:41:00 50.000,00 CT DEN:320T26A0789NCHY0 Chuyen tien be Thuy con chi Men 05-10-2026 16:55:54 200.000,00 CT DEN:320T26A078VB9QSU MBVCB.16380959703.681532.Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung H....CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 05-10-2026 17:00:37 100.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 17:15:56 500.000,00 CT DEN:320T26A079MT17SW Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 19:47:35 200.000,00 NGUYEN THI HIEP Chuyen tien ung ho MS 2026.261 05-10-2026 19:48:31 100.000,00 320D61005LLYR1TJ Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 20:17:25 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.268 ( em nguyen trung ha ) 05-10-2026 20:25:40 300.000,00 126D61005V5R2757 Ung ho ms 2026 268 em nguyen trung ha 05-10-2026 20:38:27 200.000,00 CT DEN:320T26A07HH7PA4Y Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang 05-10-2026 20:44:55 300.000,00 CT DEN:320T26A07HRRJTCG Ung ho MS 2026.266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 21:19:53 50.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 05-10-2026 21:24:02 50.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 21:53:53 100.000,00 320D61005S8CGLWL Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 05-10-2026 22:05:07 25.000,00 CT DEN:320T26A07LVP1P2H Ung ho MS 2026.267 be LeThi Bich Thuy 05-10-2026 22:06:27 20.000,00 CT DEN:320T26A07LXEW6EP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 05-10-2026 22:07:45 10.000,00 320D61005Q5SZUFK Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 05-10-2026 22:19:00 500.000,00 320D61005GXABJ59 IBFT 2026.267 05-10-2026 22:28:19 500.000,00 CT DEN:320T26A07MSA76Y8 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 05-10-2026 22:36:54 100.000,00 CT DEN:320T26A07N3MU8WY Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 06-10-2026 01:20:38 100.000,00 320D610058H8NU9Y Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha; thoi gian GD:05/10/2026 23:36:38 06-10-2026 01:21:48 100.000,00 320D61005P3WE349 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:05/10/2026 23:38:56 06-10-2026 01:31:16 300.000,00 CT DEN:320T26A09D96CC4R MBVCB.16387389674.056084.Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang.CT tu 0541000226158 NGUYEN QUANG TRUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:06/10/2026 00:00:10 06-10-2026 01:38:32 100.000,00 320D61006G07M63M Ung ho MS 2026.265 (em Tran Duc Thang); thoi gian GD:06/10/2026 00:18:02 06-10-2026 01:50:52 17.898,00 ZP7DC8OUN3GL Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram; thoi gian GD:06/10/2026 01:00:21 06-10-2026 03:55:35 20.000,00 CT DEN:320T26A09NE2MJZY Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha 06-10-2026 05:43:57 200.000,00 CT DEN:320T26A09SM5V8U6 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 06-10-2026 06:54:34 50.000,00 CT DEN:320T26A09VCEYGQ5 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 06-10-2026 07:09:31 500.000,00 CT DEN:320T26A0880KQ0ST MBVCB.16388587567.932145.PHAM THANH HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.245 ( 3 chau be mo coi o bac ninh) .CT tu 0141000353113 PHAM THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 07:27:26 200.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 07:50:21 500.000,00 320D61006PWPXLGM Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 06-10-2026 08:03:40 100.000,00 CT DEN:320T26A08A42W2GR MBVCB.16389357515.484873.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 08:10:59 1.000.000,00 320D61006E3E3YPV Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha-061026-08:10:54 6279ASCB02EJ766P 06-10-2026 08:14:06 200.000,00 MS 2026 269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 08:19:09 100.000,00 CT DEN:320T26A08AQHYW0J MBVCB.16389560457.633628.ung ho MS 2026.269 ( anh Nguyen Van Nguyen).CT tu 0611001730726 TRINH THI HOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 08:23:08 300.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 08:31:06 1.000.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 08:39:31 100.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 08:48:22 1.000.000,00 CT DEN:320T26A08BV3W1MQ Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 08:50:49 100.000,00 CT DEN:320T26A08BYC9N5E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 08:59:55 100.000,00 ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha) 06-10-2026 09:08:09 100.000,00 CT DEN:320T26A08CM8BXR4 ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 09:20:25 100.000,00 320D61006Q6BE86F Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 09:21:38 200.000,00 CT DEN:320T26A08D51HFJT PHAM HONG CHAU chuyen tien ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 09:32:34 200.000,00 CT DEN:320T26A08DKGQHX1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 06-10-2026 09:45:29 100.000,00 320D610065CWYR9C UNG HO MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279882218635 06-10-2026 09:57:53 20.000,00 320D61006RCLS8MW Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 10:00:54 200.000,00 320D61006YPJHX0H IBFT ms 2026.267 be le thi bich thuy 06-10-2026 10:09:33 200.000,00 CT DEN:320T26A08F0ARMUQ Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 10:15:15 100.000,00 320D61006UYJUGA2 Ung ho ma so 2026269 FT26279748348659 06-10-2026 10:35:43 300.000,00 CT DEN:320T26A08G0VLKZH MBVCB.16391552205.971728.Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy.CT tu 0821000085517 VU VAN HAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 10:57:10 100.000,00 320D61006C6PQNRQ Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen-061026-10:57:10 6279ASCB02ETTX3M 06-10-2026 12:05:39 300.000,00 CT DEN:320T26A08KHMLS5S MBVCB.16393068528.937236.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 12:07:56 500.000,00 Ung ho MS 2026.267 (be Le Thi Bich Thuy) 06-10-2026 12:11:57 100.000,00 CT DEN:320T26A08KRY784R Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban 06-10-2026 12:12:06 300.000,00 CT DEN:320T26A08KS5FUFM Vy ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 12:14:13 100.000,00 CT DEN:320T26A08KUYCTUU Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 06-10-2026 12:15:45 100.000,00 CT DEN:320T26A08KWZBH31 Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 12:18:08 100.000,00 CT DEN:320T26A08L03XBCA NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien 06-10-2026 12:24:06 10.000,00 CT DEN:320T26A08L7ZS40N Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 06-10-2026 12:26:51 100.000,00 320D610063C9BT0L Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279748837839 06-10-2026 12:27:13 100.000,00 VU THI MIEN Chuyen tien 06-10-2026 12:36:40 2.000.000,00 CT DEN:320T26A08LQL4UP7 MBVCB.16393577705.249567.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 12:44:39 100.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 06-10-2026 12:50:20 30.000,00 CT DEN:320T26A08M8MLKS2 MBVCB.16393763568.361472.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 12:57:44 200.000,00 CT DEN:320T26A08MJEHFZ9 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:02:09 100.000,00 CT DEN:320T26A08MQ8L45D Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:07:04 50.000,00 CT DEN:320T26A08MWRJRFM Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:11:05 50.000,00 CT DEN:320T26A08N21STUQ MBVCB.16394045089.519765.NGUYEN THI TRINH ung ho ms 2026.269( nguyenvan nguyen).CT tu 0351000812447 NGUYEN THI TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 13:11:37 100.000,00 CT DEN:320T26A08N2RC84A Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:12:46 50.000,00 CT DEN:320T26A08N48YDTR MBVCB.16394057219.532219.NGUYEN THI TRINH chuyen tien ung ho 2026.268 ( nhuyen trung ha).CT tu 0351000812447 NGUYEN THI TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 13:14:03 50.000,00 CT DEN:320T26A08N5YWTX3 MBVCB.16394084794.541440.NGUYEN THI TRINH chuyen tien ung ho ms 2026.267 (le thi bich thuy).CT tu 0351000812447 NGUYEN THI TRINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 13:21:07 300.000,00 CT DEN:320T26A08NFAF62V ung ho MS 2026.269 Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:39:10 100.000,00 CT DEN:320T26A08P547GTL Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:42:39 100.000,00 320D61006N973J47 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279305201383 06-10-2026 13:47:51 100.000,00 CT DEN:320T26A08PGLGC9B Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:48:54 50.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:49:27 200.000,00 320D61006VDLWM37 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:58:41 100.000,00 CT DEN:320T26A08PWWGWMP Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 13:58:53 30.000,00 CT DEN:320T26A08PX62J7J Ung ho MS 2026.267 be Le Thi Bich Thuy 06-10-2026 14:02:26 10.000,00 320D610064TTFMWU Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 14:28:08 50.000,00 320D610065PEK2TB Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279293494320 06-10-2026 14:32:42 100.000,00 CT DEN:320T26A08R7U5WTC Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 06-10-2026 14:55:40 50.000,00 320D61006T3B2M2Y Tran Quang Phuoc tu Liobank 06-10-2026 14:57:45 20.000,00 320D61006C4BQ4Y4 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 06-10-2026 15:07:11 100.000,00 CT DEN:320T26A08SKCN3W8 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan 06-10-2026 15:20:31 200.000,00 CT DEN:320T26A08T2YRGEY Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai 06-10-2026 15:33:11 200.000,00 CT DEN:320T26A08TKPPVUE Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 06-10-2026 15:33:24 100.000,00 CT DEN:320T26A08TKZM5T3 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong 06-10-2026 15:48:02 100.000,00 CT DEN:320T26A08U5ABYFL Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang 06-10-2026 15:53:53 30.000,00 CT DEN:320T26A08UD10NMG MS 2026.256 06-10-2026 15:54:32 100.000,00 CT DEN:320T26A08UDWBKZ5 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh 06-10-2026 16:07:49 100.000,00 CT DEN:320T26A08UXEVQCH Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu 06-10-2026 16:12:44 250.000,00 CT DEN:320T26A08V3XU19A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 06-10-2026 16:19:55 200.000,00 320D61006MP5EE2U Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26279398000669 06-10-2026 16:21:07 200.000,00 320D610066YAHJJ1 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy FT26279058371421 06-10-2026 16:21:30 200.000,00 320D61006XWCDV2Z Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha FT26279194144021 06-10-2026 16:28:13 200.000,00 320D61006CZL1LHP Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 06-10-2026 16:33:09 300.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 06-10-2026 17:15:38 500.000,00 320D61006YQA94SG Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26279420903890 06-10-2026 17:18:24 300.000,00 CT DEN:320T26A08XNMNQ89 MBVCB.16397792363.906135.ung ho MS 2026.267 ung ho be Le Thi Bich Thuy.CT tu 1055834484 TRAN THI THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 17:20:38 300.000,00 CT DEN:320T26A08XRL744F MBVCB.16397842190.939669.ung ho MS 2026.260 ( 3 chau mo coi o Bac Ninh).CT tu 1055834484 TRAN THI THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 06-10-2026 17:36:21 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 06-10-2026 17:39:46 100.000,00 ung ho MS 2026.269( anh nguyen van nguyen ) 06-10-2026 18:58:29 300.000,00 CT DEN:320T26A091JTFEB2 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 06-10-2026 19:05:09 50.000,00 320D61006TC71P5G Nguyen Ngoc Tuyet chuyen tien tam long it dong gop 6.10.2026 06-10-2026 19:07:24 100.000,00 320D6100693Z4C21 Ung Ho MS 20269 Anh Nguyen 06-10-2026 19:50:50 200.000,00 320D610062FF63U8 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh, ma GD 100000184934330 06-10-2026 21:07:40 200.000,00 150398231218-0909698517-Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 06-10-2026 22:13:07 200.000,00 Ung ho MS.2026.263 (em Le Minh Hoang) 06-10-2026 22:32:35 100.000,00 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 07-10-2026 03:55:18 20.000,00 CT DEN:320T26A0BABA40GN Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen 07-10-2026 07:06:49 200.000,00 320D61007JMRFJVC Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 07-10-2026 07:16:55 100.000,00 Scan QR Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 2107626186081378304 07-10-2026 07:50:18 150.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.270 chau Tran Van Gia Bao. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 07-10-2026 07:56:29 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.267 07-10-2026 07:56:54 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.268 07-10-2026 07:57:32 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.269 07-10-2026 07:58:02 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.270 07-10-2026 08:11:44 500.000,00 CT DEN:320T26A09YCBLJU2 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 07-10-2026 08:21:39 100.000,00 320D61007GBA7WZH Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van 07-10-2026 09:13:53 100.000,00 CT DEN:320T26A0A0SDSX85 MBVCB.16406342092.805652.ung ho MS2026.266.CT tu 0111001484365 NGUYEN HOANG YEN NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 07-10-2026 09:45:51 20.000,00 320D610079CFYA6A Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 09:48:41 50.000,00 CT DEN:320T26A0A24CD2K7 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 09:49:07 50.000,00 CT DEN:320T26A0A24XSU6V Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong 07-10-2026 09:49:48 50.000,00 CT DEN:320T26A0A25UEXJE ung ho MS 2026.269 chau chuc chu som binh phuc nha 07-10-2026 09:51:01 100.000,00 320D610078AU5BT0 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 09:59:21 50.000,00 CT DEN:320T26A0A2JF0KLE Ung ho MS 2026.268 em Nguyen Trung Ha 07-10-2026 10:05:42 50.000,00 CT DEN:320T26A0A2SUEFGK Ung ho MS 2026.264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 07-10-2026 10:30:01 1.000.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 10:54:43 200.000,00 CT DEN:126T26A0A4PK2K1G Ung ho MS 2026148 me con chi Pham Thi Duyen 07-10-2026 11:06:09 200.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 11:06:24 200.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 07-10-2026 11:14:01 200.000,00 CT DEN:320T26A0A5F1K7D9 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 11:36:05 200.000,00 CT DEN:320T26A0A6A6BA3K Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 07-10-2026 11:46:47 50.000,00 320D61007443R15Y Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao-071026-11:46:46 6280ASCB02E41752 07-10-2026 12:07:09 50.000,00 126D610077FFE8XL ung ho ms 2026.270 tran van gia bao 07-10-2026 12:09:17 50.000,00 320D610072WKTJXM Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26280610641775 07-10-2026 12:15:35 20.000,00 CT DEN:320T26A0A7UC2G9V Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 12:20:03 30.000,00 CT DEN:320T26A0A808TRPP MBVCB.16409251509.681632.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 07-10-2026 12:24:12 100.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 13:27:48 50.000,00 CT DEN:320T26A0AAMQGAT5 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 07-10-2026 13:33:59 100.000,00 320D61007P3WYCCY Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26280360724547 07-10-2026 13:47:41 200.000,00 CT DEN:320T26A0ABDZHR8Q MBVCB.16410408257.366072.Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao.CT tu 0851000034540 HOANG DINH TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 07-10-2026 14:17:30 800.000,00 320D61007PSX0JYP UNG HO MOI GIA DINH 200K/ MS2026.270/ 2026.269/ MS2026.208/ MS2026.268-071026-14:17:29 6280ASCB02E4R3W3 07-10-2026 14:19:08 800.000,00 320D61007S4HUHTB UNG HO MOI GIA DINH 200K/ MS2026.267/ 2026.266/ MS2026.265/ MS2026.264-071026-14:19:07 6280ASCB02E4WIU8 07-10-2026 14:20:43 800.000,00 320D61007HJK34Z8 UNG HO MOI GIA DINH 200K/ MS2026.263/ 2026.262/ MS2026.261/ MS2026.260-071026-14:20:43 6280ASCB02E4WPVX 07-10-2026 14:23:55 800.000,00 320D610072JP5PAQ UNG HO MOI GIA DINH 200K/ MS2026.259/ 2026.258/ MS2026.257/ MS2026.256-071026-14:23:55 6280ASCB02E441X8 07-10-2026 14:24:54 1.000.000,00 320D610078A46HG8 NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-071026-14:24:54 6280ASCB02E4EJM8 07-10-2026 14:28:40 100.000,00 CT DEN:320T26A0AD03RUXM Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 07-10-2026 14:34:30 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.269 ( anh nguyen van nguyen ) 07-10-2026 14:37:41 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.270 ( em tran gia bao ) 07-10-2026 14:41:11 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.270 (em Tran Van Gia Bao) 07-10-2026 14:42:50 300.000,00 320D610073X7GUK5 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 15:00:45 30.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 15:13:36 50.000,00 320D61007HKWCS1A Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 07-10-2026 16:02:29 200.000,00 CT DEN:320T26A0AGMZU6NU Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 07-10-2026 17:06:04 300.000,00 CT DEN:320T26A0AK3Y7BSH MBVCB.16413407420.273796.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0161000521272 VO THI HONG MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 07-10-2026 17:14:58 50.000,00 320D61007SF4B8EU Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26280214005588 07-10-2026 18:30:35 100.000,00 320D61007Q25L170 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 07-10-2026 19:22:13 100.000,00 320D610078MPM28T Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 07-10-2026 19:36:09 300.000,00 126D61007W1PBDRK Ung ho ms 2026 270 e tran van gia bao 07-10-2026 19:37:30 100.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 07-10-2026 20:30:25 20.000,00 320D610079V4JRR1 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 07-10-2026 21:46:14 100.000,00 CT DEN:320T26A0AVZXAXFQ Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 07-10-2026 22:10:38 75.000,00 CT DEN:320T26A0AWY4Z53M Ung ho MS 2026.269 anh Nguyen Van Nguyen 07-10-2026 23:03:17 100.000,00 CT DEN:320T26A0AYZPBXL0 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 08-10-2026 01:27:48 100.000,00 320D61007KUK23NZ Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen; thoi gian GD:07/10/2026 23:59:31 08-10-2026 03:41:11 20.000,00 CT DEN:320T26A0CXQ8MB5P Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao 08-10-2026 05:23:59 50.000,00 CT DEN:320T26A0D1Q0HGDZ Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram. hdtrung uh gd 08-10-2026 05:59:56 100.000,00 CT DEN:320T26A0D33GP77P Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 08-10-2026 06:01:49 300.000,00 Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 08-10-2026 06:02:03 300.000,00 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh 08-10-2026 07:39:33 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 07:42:52 1.000.000,00 320D61008NSB68T7 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-081026-07:42:51 6281ASCB02EWMGA4 08-10-2026 07:50:03 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 08:02:25 1.000.000,00 ung ho MS 2026.242 (Nguyen Khanh Linh) .Huyen Lien mong chi som khoe manh 08-10-2026 08:06:41 100.000,00 320D61008NVP30GE Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26281214043329 08-10-2026 08:21:25 300.000,00 CT DEN:320T26A0BLNQLAPL MBVCB.16421199393.649554.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1014818812 DANG CAO CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 08:23:00 300.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban 08-10-2026 08:27:52 50.000,00 Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 08-10-2026 08:32:16 200.000,00 CT DEN:320T26A0BM323AXK PHAM QUANG TAM chuyen tien ms 2026. 271 ung ho tran thi le 08-10-2026 08:33:33 200.000,00 CT DEN:320T26A0BM4RFFJ4 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 08:33:42 50.000,00 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 08-10-2026 08:33:54 100.000,00 Ung ho MS 2026271 08-10-2026 08:34:45 30.000,00 320D61008DWKE3RX ung ho MS 2026.271 ( ba Tran thi Le ) 08-10-2026 08:35:46 50.000,00 CT DEN:320T26A0BM7P5B6Z MBVCB.16421387736.785030.ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1044208757 MAI LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 08:36:25 100.000,00 CT DEN:320T26A0BM8JAR42 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 08:38:57 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 08:42:53 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.271 - gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 08:44:25 500.000,00 CT DEN:320T26A0BMK3PJAV Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 08-10-2026 08:50:06 100.000,00 CT DEN:320T26A0BMSLDAJL MBVCB.16421579762.918275.Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 09:36:39 20.000,00 320D61008KUQPZSK Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 09:47:28 2.000,00 CT DEN:320T26A0BQ0CC0Q9 MBVCB.16422352007.452455.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 09:50:19 1.000.000,00 CT DEN:320T26A0BQ44BA6Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 10:02:53 100.000,00 320D61008VQMVN97 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 10:05:32 200.000,00 320D61008CAECPMK Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 10:06:25 300.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 10:16:03 300.000,00 320D610086T6VZ54 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 10:21:49 50.000,00 ZP7DCAKJ604A Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 10:39:22 600.000,00 CT DEN:320T26A0BS0W8S5T MBVCB.16423097925.941055.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 10:47:05 1.000.000,00 ung ho MS 2026.271 gd chi tran thi Le 08-10-2026 10:47:27 300.000,00 320D610080Y925SA Ung ho MS 2026267 be Le Thi Bich Thuy 08-10-2026 10:50:45 200.000,00 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh 08-10-2026 11:02:40 300.000,00 320D61008DLUB7KR Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 11:21:33 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 11:25:11 100.000,00 320D61008R092CL9 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 11:37:14 200.000,00 CT DEN:320T26A0BU9AQVXD HO THI TUYET NGA chuyen tien ung ho MS 2026.271 Ba Tran Thi Le 08-10-2026 12:06:54 50.000,00 320D61008H6626HW GD Quoc Nhu HN ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281151661287 08-10-2026 12:08:03 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 12:12:51 50.000,00 320D61008X8XBJJT Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 08-10-2026 12:17:29 500.000,00 320D61008YZ92XVZ UNG HO MS 2026271 GIA DINH BA TRAN THI LE-081026-12:17:29 6281ASCB02EW6ZDQ 08-10-2026 12:22:31 100.000,00 320D61008DFG8A16 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 12:26:18 30.000,00 320D6100880TLQUV Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281087605909 08-10-2026 12:28:20 40.000,00 CT DEN:320T26A0BW8T3L59 Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 08-10-2026 12:47:49 150.000,00 CT DEN:320T26A0BX0HZ090 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 13:05:26 500.000,00 320D61008VBNNQGF Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 08-10-2026 13:52:00 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 14:05:39 300.000,00 320D610085CBZ2UX Ung ho MS 2026271 08-10-2026 14:32:48 100.000,00 320D61008T1HJLEJ Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 14:46:16 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 14:48:21 300.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 14:50:43 100.000,00 320D61008P62Z766 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu 08-10-2026 14:51:18 100.000,00 320D610081RDHSAF Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh 08-10-2026 14:55:58 300.000,00 CT DEN:320T26A0C1ZR7ZDW Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:00:10 500.000,00 CT DEN:320T26A0C259T4JD Pham Thanh Binh toa nha Opal KDC SG Pearl Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:08:36 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 08-10-2026 15:09:30 50.000,00 320D61008KXJ6T3R Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 08-10-2026 15:14:23 1.000.000,00 ung ho MS 2026.271(gia dinh ba tran thi le) 08-10-2026 15:14:35 300.000,00 ung ho ms 2026.271(gia dinh ba Tran Thi Le) 08-10-2026 15:38:54 20.000,00 CT DEN:320T26A0C3NFHJUC Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:39:29 200.000,00 Ung ho MS 2026.271 08-10-2026 15:43:15 200.000,00 320D61008NXE2YJV Ung ho MS 2026 271 gd ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:45:49 500.000,00 CT DEN:320T26A0C3XKWY77 MBVCB.16427546699.683560.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 15:46:31 200.000,00 CT DEN:320T26A0C3YH03GN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:47:25 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:49:57 100.000,00 150662645967-0762944612-Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:54:19 100.000,00 Ung ho MS 2026.271 (Gia dinh ba Tran Thi Le) 08-10-2026 15:55:46 300.000,00 CT DEN:320T26A0C4AQLVAK Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:55:53 100.000,00 CT DEN:320T26A0C4AVDLKA Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:56:32 300.000,00 CT DEN:320T26A0C4BQUZ4U Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 15:59:33 50.000,00 CT DEN:320T26A0C4FQ9UHD MBVCB.16427753049.822115.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 16:00:53 100.000,00 ung ho MS 2026271 (gia dinh ba tran thi le) 08-10-2026 16:08:02 500.000,00 320D61008G04MK7R Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:08:41 50.000,00 CT DEN:320T26A0C4TS5QW4 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:19:37 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:19:42 500.000,00 320D61008P6QPQKL Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:22:59 300.000,00 CT DEN:320T26A0C5CNNVVQ Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:29:47 100.000,00 320D61008XXGWX47 Ung ho MS 2026268 em Nguyen Trung Ha 08-10-2026 16:33:19 200.000,00 CT DEN:320T26A0C5SAB03Y Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:34:41 50.000,00 CT DEN:320T26A0C5U3ULG0 MBVCB.16428322000.195000.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 16:36:03 200.000,00 CT DEN:320T26A0C5VWXG4M MBVCB.16428345986.211977.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 16:41:14 500.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 16:41:16 300.000,00 320D61008Z4MVTC5 UNG HO MS 2026271 GIA DINH BA TRAN THI LE 08-10-2026 17:08:14 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 17:15:52 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 17:36:30 200.000,00 ung ho MS 2026.271(gia dinh ba Tran thi Le) 08-10-2026 17:57:27 100.000,00 320D61008BZGT8SR Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281885710520 08-10-2026 18:29:13 100.000,00 320D610085Q42PKV Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281189221100 08-10-2026 18:59:06 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 19:30:43 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.271 ( gia dinh ba tran thi le ) 08-10-2026 20:03:31 50.000,00 320D61008Q3Z8ZY8 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 20:05:03 200.000,00 CT DEN:320T26A0CDZX6M2A Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 20:05:36 100.000,00 CT DEN:320T26A0CE0MJ3G3 MBVCB.16432432835.966138.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1040907247 DINH HONG NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 08-10-2026 20:18:09 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 20:20:05 100.000,00 CT DEN:320T26A0CEKS25M8 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 20:38:24 200.000,00 320D61008QBKRUGY Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26281286163110 08-10-2026 20:56:24 100.000,00 CT DEN:320T26A0CFZQEK0W Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 20:58:27 100.000,00 CT DEN:320T26A0CG2EJ1GX Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 20:58:38 100.000,00 CT DEN:320T26A0CG2NWYHX Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 21:06:05 200.000,00 CT DEN:320T26A0CGCH0KZF Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 21:22:02 100.000,00 CT DEN:320T26A0CGZK4QGX ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 21:41:54 100.000,00 320D61008AY3NL6K Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 08-10-2026 21:42:13 200.000,00 320D61008BEBQC6P Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-081026-21:42:13 6281ASCB02EGQ4FJ 08-10-2026 23:20:11 200.000,00 ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le) 09-10-2026 01:22:52 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le; thoi gian GD:08/10/2026 23:24:25 09-10-2026 01:28:43 300.000,00 CT DEN:320T26A0CN6H7Z6N Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le; thoi gian GD:08/10/2026 23:36:01 09-10-2026 01:43:13 400.000,00 126D61009CVKLQPT Ung ho Ms 2026.270 Em tran van Gia Bao FT26282025064220; thoi gian GD:09/10/2026 00:10:05 09-10-2026 01:43:37 200.000,00 126D61009QERZQGQ Ung ho ms 2026.271 ung ho gia dinh ba Tran Thi Le FT26282862700005; thoi gian GD:09/10/2026 00:11:06 09-10-2026 01:57:07 500.000,00 320D61009ZTS8GD5 IBFT Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang; thoi gian GD:09/10/2026 00:56:43 09-10-2026 02:02:58 200.000,00 CT DEN:320T26A0EEBKL96D NGUYEN THI MINH Chuyen tien ung ho ms 2026.271 gia dinh ba tran thi le; thoi gian GD:09/10/2026 01:24:40 09-10-2026 03:54:39 20.000,00 CT DEN:320T26A0EL5MQ01N Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 04:53:24 2.000.000,00 320D61009WXCY9RK Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-091026-04:53:24 6282ASCB02EGRPLN 09-10-2026 06:05:13 400.000,00 CT DEN:320T26A0ER828QXS ung ho MS 2026.271 09-10-2026 07:15:08 200.000,00 CT DEN:320T26A0D60T12XL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 07:23:52 200.000,00 ZP7DCBICA7C0 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 07:32:34 100.000,00 CT DEN:320T26A0D6PTUMQN Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 07:37:34 100.000,00 CT DEN:320T26A0D6WDY20P UNG HO MS 2026.271 gia dinh Tran thi le 09-10-2026 07:38:04 50.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 07:56:50 200.000,00 ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 08:03:17 100.000,00 CT DEN:320T26A0D7WD4N7Y MBVCB.16436678286.964609.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 09-10-2026 08:11:50 300.000,00 CT DEN:320T26A0D87NF7TS ung ho ma so 2026.272 09-10-2026 08:14:40 50.000,00 320D61009TSDAFT9 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 08:16:30 500.000,00 320D61009430YJXR Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282304095191 09-10-2026 08:18:56 1.000.000,00 CT DEN:320T26A0D8H1WEMS Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 08:19:03 300.000,00 320D61009N2G85DF Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang FT26282375156399 09-10-2026 08:23:33 100.000,00 320D61009ZSZ3SU4 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282098242373 09-10-2026 08:24:08 100.000,00 320D61009RZ5YNNQ Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282900100449 09-10-2026 08:25:50 200.000,00 320D610091MNP5VP IBFT TRAN THI QUYNH NHU chuyen tien Ung ho MS 2026.27 em Le Quang Minh 09-10-2026 08:28:26 500.000,00 320D61009K3MU71E Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-08:28:25 6282ASCB02EGSVCN 09-10-2026 08:30:47 200.000,00 320D61009FKQPPVX Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-08:30:46 6282ASCB02EGKINS 09-10-2026 08:33:17 100.000,00 320D61009H1FKXCA IBFT Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 08:34:11 100.000,00 CT DEN:320T26A0D9366MNP Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 08:39:19 1.000.000,00 UH MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le) 09-10-2026 08:39:41 200.000,00 Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh) 09-10-2026 08:52:52 50.000,00 ZP7DCBICJJKQ Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 08:56:47 100.000,00 CT DEN:320T26A0D9Z15BZ4 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 08:59:02 200.000,00 CT DEN:320T26A0DA1ZVXRJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 09:11:18 200.000,00 CT DEN:320T26A0DAJ6PUPS 2026.272 Em le Quang minh 09-10-2026 09:18:13 100.000,00 320D61009ZS7RNBN IBFT MS 2026.271 GIA DINH BA TRAN THI LE XA NAM GIANH TINH QUANG TRI 09-10-2026 09:20:05 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 09-10-2026 09:23:53 300.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 09-10-2026 09:27:33 400.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh 09-10-2026 09:29:46 53.000,00 320D61009LJNJQM4 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282122456629 09-10-2026 09:30:20 200.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 09-10-2026 09:32:04 100.000,00 CT DEN:320T26A0DBBLUGRL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 09:34:47 300.000,00 Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh 09-10-2026 09:41:56 100.000,00 CT DEN:320T26A0DBQN38G7 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 09:45:41 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 09:47:15 1.000.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 09:49:21 200.000,00 320D6100959W89VW IBFT Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:00:28 50.000,00 CT DEN:320T26A0DCF42HJF Ung ho MS 2026.271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 10:01:12 1.000.000,00 CT DEN:320T26A0DCG3LCZM Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:01:45 100.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.272 chau Le Quang Minh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 09-10-2026 10:02:19 200.000,00 320D61009D0AJ86V Ung ho MS 2026 272 Le Quang Minh 09-10-2026 10:03:50 500.000,00 ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:05:50 100.000,00 320D61009GVX912H Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:08:13 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:10:18 200.000,00 320D61009G6E8PS4 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:13:45 50.000,00 CT DEN:320T26A0DCYNVPWZ MBVCB.16438645880.312964.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0011004109860 TA THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 09-10-2026 10:21:25 50.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:23:49 100.000,00 CT DEN:320T26A0DDBYG99V Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:27:17 200.000,00 CT DEN:320T26A0DDGJHB9H Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:28:20 200.000,00 CT DEN:320T26A0DDHX8E0H Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 09-10-2026 10:35:52 132.000,00 TRAN DIEM MI giup do gia dinh chi Tran Thi Le 09-10-2026 10:40:03 50.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:45:14 300.000,00 320D61009BX1RU14 NGUYEN THI NHUNG chuyen tien 09-10-2026 10:50:41 200.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 10:58:16 500.000,00 320D61009F860C10 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-10:58:15 6282ASCB02EK26K3 09-10-2026 11:03:56 200.000,00 320D61009AQE1U30 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 11:21:54 500.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 11:24:32 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 11:27:40 500.000,00 Ung ho MS 2026.272 (em Le Quang Minh) 09-10-2026 11:40:00 100.000,00 ungho ms 2026271 gia dinh ba tran thi le 09-10-2026 11:40:20 100.000,00 320D61009HPWVWN5 Gd em Hoang Bach ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha) 09-10-2026 11:41:48 100.000,00 320D6100969Y0FAG Gd be Hoang Bach ung ho MS 2026.266 (be Tran Thi Dieu Tram) 09-10-2026 11:56:04 200.000,00 320D61009SSXX331 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 11:57:52 100.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:01:33 100.000,00 CT DEN:320T26A0DH514HCE MBVCB.16440617097.575968.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0561000541419 NGUYEN THI BAO CHAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 09-10-2026 12:03:49 300.000,00 CT DEN:320T26A0DH80RFV8 MBVCB.16440659025.603232.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 09-10-2026 12:03:57 500.000,00 320D61009QUWVXQ7 IBFT Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:14:00 200.000,00 CT DEN:320T26A0DHMFKVSF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:14:38 20.000,00 CT DEN:320T26A0DHNAL0KS Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:15:17 100.000,00 CT DEN:320T26A0DHP5LUQ5 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:16:46 50.000,00 126D61009NZRN9FY ung ho ms 2026.272 le quang minh 09-10-2026 12:21:36 1.000.000,00 CT DEN:320T26A0DHXGU5LN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:22:04 2.000.000,00 CT DEN:320T26A0DHY3N69Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 12:23:08 50.000,00 CT DEN:320T26A0DHZJ12VD Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:23:41 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ088GTS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026264 gia dinh ong Le Xuan Thiet 09-10-2026 12:24:08 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ0UMSTM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang 09-10-2026 12:24:32 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ1CJ87A Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao 09-10-2026 12:25:49 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ32DMJX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly 09-10-2026 12:26:42 80.000,00 CT DEN:320T26A0DJ4813H7 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:27:14 200.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:27:15 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ4YGMQL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu 09-10-2026 12:27:36 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ5EPWZA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh 09-10-2026 12:28:09 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJ650PTM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc 09-10-2026 12:28:12 100.000,00 CT DEN:320T26A0DJ67REUP MBVCB.16441128439.895118.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 09-10-2026 12:28:34 100.000,00 CT DEN:320T26A0DJ6PLWWG ung ho ms 2026.272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:32:52 500.000,00 CT DEN:320T26A0DJCD026M Gui chut qua nho den gia dinh chi Tran Thi Le o Quang Tri 09-10-2026 12:37:03 300.000,00 CT DEN:320T26A0DJHWSYHZ Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:45:21 100.000,00 CT DEN:320T26A0DJUVC94M Ung ho MS 2026.272 09-10-2026 12:45:30 50.000,00 320D610095GDYV93 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282063083370 09-10-2026 12:47:08 150.000,00 CT DEN:320T26A0DJX7KULE Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 12:51:18 50.000,00 CT DEN:320T26A0DK2QVV8V MS 2026.271 chau ba manh khoe va ac som binh phuc a 09-10-2026 12:59:43 30.000,00 CT DEN:320T26A0DKDU3XJX Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 13:13:11 200.000,00 320D61009A2GJQ3L Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 13:31:01 500.000,00 CT DEN:320T26A0DLM5KEVB NGUYEN VAN TAI Chuyen tien ung ho MS 2026272 em Le Quan Minh 09-10-2026 13:32:42 10.000,00 320D610092ZYFYPG Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 13:48:16 300.000,00 CT DEN:320T26A0DM9XZAGR Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 13:55:52 50.000,00 320D610090A21808 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh-091026-13:55:52 6282ASCB02EKK9BT 09-10-2026 13:58:09 3.000.000,00 320D610093BCTAQ8 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 14:07:05 50.000,00 320D61009BKVR85S Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 14:08:25 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 14:17:04 200.000,00 320D61009THR12L4 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-091026-14:17:03 6282ASCB02EKK14L 09-10-2026 14:26:52 100.000,00 320D61009CGEPKJK Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 14:31:29 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 14:32:03 500.000,00 320D61009VDQT8GU IBFT Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh 09-10-2026 14:35:45 100.000,00 320D61009V60T0H1 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-091026-14:35:45 6282ASCB02EK9UGW 09-10-2026 14:42:30 300.000,00 320D61009M7NA4P4 Ung ho MS 2026.272 FT26282876416058 09-10-2026 14:49:17 100.000,00 CT DEN:320T26A0DPNHSHTW Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 15:22:43 300.000,00 320D61009SWX180T IBFT Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 15:31:37 100.000,00 320D61009YJZG1HY Ung ho ma so 2026.271 09-10-2026 15:34:24 200.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 15:37:01 50.000,00 320D610092U7343G Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 09-10-2026 15:51:10 300.000,00 320D610098DEU1E9 UNG HO MS 2026271 GIA DINH BA TRAN THI LE 09-10-2026 15:59:33 10.000,00 CT DEN:320T26A0DSDAGX5T Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 16:12:26 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 09-10-2026 16:12:55 40.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 16:22:39 139.000,00 320D61009ER90TJR Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 16:44:07 0,00 MIX03209809102600003-091026.xlsx BAO VIETNAMNET CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO HCKK (TT45) 09-10-2026 17:23:16 100.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 17:28:35 200.000,00 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 17:32:00 100.000,00 320D6100997LM90X Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282317954008 09-10-2026 17:48:37 100.000,00 320D610099HU363H Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26282993257228 09-10-2026 17:49:12 300.000,00 Ung ho MS 2026.271 (gia dinh ba Tran Thi Le) 09-10-2026 17:50:13 100.000,00 320D610091LS9NGC Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282590019406 09-10-2026 18:29:01 1.000.000,00 320D61009RY4JCTW Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 18:37:05 10.000,00 320D610097ERGK9U Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26282002603535 09-10-2026 19:01:59 500.000,00 320D61009TW0CYT0 UNG HO MS 2026.272 LE QUANG MINH-091026-19:01:59 6282ASCB02EV9K19 09-10-2026 19:23:49 100.000,00 CT DEN:320T26A0E0B25N1J Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 19:53:29 100.000,00 320D610095BCD7QH Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le FT26282045309059 09-10-2026 20:48:27 100.000,00 Ung ho MS 2026.268 (em Nguyen Trung Ha) 09-10-2026 21:33:26 50.000,00 320D61009H744HF5 UNG HO MS 2026272 EM LE QUANG MINH-091026-21:33:26 6282ASCB02EXCCNY 09-10-2026 21:34:13 100.000,00 320D61009WDH25JU UNG HO MS 2026227 ANH HO TRONG DO-091026-21:34:13 6282ASCB02EXCFDY 09-10-2026 21:46:54 100.000,00 320D61009CB64QPF Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 21:53:35 1.000.000,00 320D61009UWUD335 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 09-10-2026 22:24:15 5.000.000,00 CT DEN:320T26A0E7BBC4HL Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 22:36:14 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.272 ( em le quang minh ) 09-10-2026 22:50:42 300.000,00 320D61009GFLYQHH Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 09-10-2026 23:15:04 100.000,00 CT DEN:320T26A0E9AER2S2 MBVCB.16453206234.793889.Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram.CT tu 0921000712606 TRAN HUU THONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 01:43:44 10.000,00 320D6100945U29A9 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26283029206469; thoi gian GD:09/10/2026 23:54:58 10-10-2026 03:55:04 20.000,00 CT DEN:320T26A0G83TEKF7 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh 10-10-2026 05:38:33 50.000,00 CT DEN:320T26A0GC4FAMC4 Ung ho MS 2026.270 em Tran Van Gia Bao 10-10-2026 07:11:43 30.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 07:40:23 200.000,00 CT DEN:320T26A0EUXRCU1Q Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 07:49:06 100.000,00 CT DEN:320T26A0EV98V57B Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 07:52:25 100.000,00 CT DEN:320T26A0EVDMA7GQ MBVCB.16455364474.376249.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 08:03:15 300.000,00 CT DEN:320T26A0EVTY479N ung ho MS 2026.271 gia dinh ba tran thi le 10-10-2026 08:07:40 300.000,00 Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 08:11:09 50.000,00 CT DEN:320T26A0EW4CKSJP Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:13:33 100.000,00 CT DEN:320T26A0EW7J7DE2 MBVCB.16455674411.596953.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1013792735 NGUYEN CONG KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 08:14:24 200.000,00 CT DEN:320T26A0EW8NTLG8 MBVCB.16455672068.606084.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0611001959626 PHAM THI THU YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 08:20:55 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:24:36 200.000,00 320D61010WR0HWPS Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:29:35 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:32:25 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:34:01 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:34:59 50.000,00 CT DEN:320T26A0EX1U7ZKK Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:41:47 300.000,00 320D61010ULENG9Y ung ho MS 2026.273( be: Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 08:45:02 500.000,00 320D610109KRX4L6 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 08:45:43 500.000,00 320D6101063XBV7P Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao-101026-08:45:43 6283ASCB02ESLED6 10-10-2026 08:57:25 200.000,00 320D610103G0ALZW Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 08:57:36 200.000,00 CT DEN:320T26A0EXXQDSQC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 09:00:59 200.000,00 CT DEN:320T26A0EY25T45C Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 09:22:56 150.000,00 CT DEN:320T26A0EYX5LEEG MBVCB.16456739322.371511.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0081000227536 VU NGOC DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 09:31:20 300.000,00 CT DEN:320T26A0EZ88AT9N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 09:32:48 500.000,00 320D6101016QT4SB Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-09:32:46 6283ASCB02ESC779 10-10-2026 09:41:39 48.888,00 320D61010TY0P1D2 Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 10:00:37 1.000.000,00 320D61010UD9WHJA Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283400057006 10-10-2026 10:04:17 50.000,00 CT DEN:320T26A0F0HRXLT5 MBVCB.16457427874.842939.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0351001044959 NGUYEN THI HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 10:06:40 50.000,00 ZP7DCCG6JHBA Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang 10-10-2026 10:09:03 50.000,00 ZP7DCCG6K35S Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 10-10-2026 10:11:31 300.000,00 320D61010W39PLXP Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-10:11:30 6283ASCB02ESF7K9 10-10-2026 10:24:15 100.000,00 CT DEN:320T26A0F1A4RMB2 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:26:12 100.000,00 CT DEN:320T26A0F1CPUCV6 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:31:08 100.000,00 320D610106LJDZ28 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283860041584 10-10-2026 10:31:21 50.000,00 320D61010NVR252K Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283057168743 10-10-2026 10:31:56 50.000,00 320D61010BFYW41K Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26283185488315 10-10-2026 10:32:18 100.000,00 320D61010ZMK5E4F Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283806950107 10-10-2026 10:32:25 50.000,00 320D610109BH78Y2 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh FT26283056873148 10-10-2026 10:32:59 50.000,00 320D610100631NN5 Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26283016281085 10-10-2026 10:33:33 100.000,00 CT DEN:320T26A0F1NE5X3U Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:35:46 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:36:32 100.000,00 CT DEN:320T26A0F1SCAG1T Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:37:29 226.868,00 320D61010DFVZNTB Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:41:23 100.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 10-10-2026 10:42:46 100.000,00 CT DEN:320T26A0F20KYM0B Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:44:02 50.000,00 320D61010HAZT17F Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-10:44:00 6283ASCB02ESWL33 10-10-2026 10:44:12 200.000,00 Ung ho MS 2026265 em Tran Duc Thang 10-10-2026 10:49:36 300.000,00 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 10-10-2026 10:51:58 50.000,00 CT DEN:320T26A0F2CR48Q9 ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:53:47 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:59:40 38.000,00 320D61010D0GFKJ9 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 10:59:43 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:02:43 50.000,00 320D61010BX40NKN Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283457502002 10-10-2026 11:02:51 100.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 11:06:16 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 10-10-2026 11:07:26 100.000,00 320D61010Z6GR1Q0 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283063102326 10-10-2026 11:08:26 100.000,00 320D61010LRTZ9KC Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283130130464 10-10-2026 11:11:12 100.000,00 320D61010MPM5PTR Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283935708628 10-10-2026 11:15:52 100.000,00 CT DEN:320T26A0F3AA324U Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:20:46 500.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:22:33 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:24:15 10.000,00 320D610102F4D3LG Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:30:29 2.000.000,00 CT DEN:320T26A0F3VL041N MBVCB.16458920883.844828.Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le.CT tu 1046671227 TRAN MY LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 11:33:09 200.000,00 CT DEN:320T26A0F3Z3XDMZ MBVCB.16458978177.878434.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 11:39:15 200.000,00 320D6101090J8L0V Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-11:39:14 6283ASCB02ESSVDC 10-10-2026 11:41:55 30.000,00 320D61010PPNGE1R Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:57:12 500.000,00 CT DEN:320T26A0F4WVRULP Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 11:57:25 300.000,00 CT DEN:320T26A0F4X607L9 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:00:07 20.000,00 320D61010JN9EW0V Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:08:39 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:25:36 100.000,00 320D610102Q3CH46 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:26:05 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:26:59 100.000,00 320D61010NJVS93X Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:30:28 200.000,00 CT DEN:320T26A0F66TG1QD MBVCB.16460076018.568789.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 12:36:49 50.000,00 CT DEN:320T26A0F6F6MTG3 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:39:08 100.000,00 150970590036-0909648797-Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:42:10 200.000,00 150970962220-0909648797-Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 12:44:52 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:49:21 100.000,00 CT DEN:320T26A0F6XRAK4E Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 12:50:36 300.000,00 CT DEN:320T26A0F6ZDRA6Y MBVCB.16460393999.766040.Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 12:55:40 61.000,00 320D6101003RNBKR Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 13:13:04 100.000,00 320D61010CY18RQT Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 10-10-2026 13:20:07 200.000,00 150975849591-0704683663-Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 13:21:12 200.000,00 150976193552-0704683663-Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 10-10-2026 13:43:39 50.000,00 320D61010F9JEH3E Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le-101026-13:43:38 6283ASCB02E9QD15 10-10-2026 13:46:16 100.000,00 150979080394-0794906966-Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 14:08:19 300.000,00 CT DEN:320T26A0FA00W1KY Ung ho MS 2026271 gia dinh ba Tran Thi Le 10-10-2026 14:10:15 200.000,00 Ung ho MS2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 14:23:15 100.000,00 320D61010EXVJUNM Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 14:25:25 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 14:25:33 500.000,00 VUONG THI THO unghoMS2026-273 be NguyenKhanhNgoc 10-10-2026 14:29:53 300.000,00 320D610104ZZBLU5 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 14:32:32 100.000,00 Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 10-10-2026 14:33:21 100.000,00 320D6101003YE1TU Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 14:45:08 50.000,00 320D61010MHW4JT2 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh 10-10-2026 14:47:16 20.000,00 320D61010TMZMT6G Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-14:47:15 6283ASCB02E9FEBH 10-10-2026 14:56:41 100.000,00 Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 14:56:53 200.000,00 LE THU HUONG ung ho MS 2026.273 ( be nguyen khanh Ngoc) 10-10-2026 15:00:34 50.000,00 CT DEN:320T26A0FC10QLF0 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 15:01:21 50.000,00 CT DEN:320T26A0FC21SBDF Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh 10-10-2026 15:03:58 100.000,00 320D61010U13ZFAK Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283060675022 10-10-2026 15:04:57 100.000,00 VO XUAN VINH ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 15:13:32 100.000,00 320D610109ZHZCVV Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 15:22:51 100.000,00 ung ho MS 2026.272( em Le Quang Minh) 10-10-2026 15:26:51 50.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 15:32:16 100.000,00 320D61010VMH8QQZ Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283520193386 10-10-2026 15:35:33 100.000,00 CT DEN:320T26A0FDD7G0EV Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 15:38:22 200.000,00 320D610105R5CBQ9 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-15:38:22 6283ASCB02E9RYU4 10-10-2026 15:45:53 300.000,00 320D61010ZEDG2K2 Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283075186134 10-10-2026 15:52:14 200.000,00 320D61010N2WFCJB Ung ho MS 2026.272 em Le Quang Minh FT26283194103234 10-10-2026 15:54:16 300.000,00 320D61010QQHAT6P Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283874577508 10-10-2026 16:01:25 100.000,00 320D61010G9RRGD0 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283100907283 10-10-2026 16:03:23 50.000,00 320D61010BWAWD0M Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-16:03:22 6283ASCB02E9GJ5H 10-10-2026 16:23:13 200.000,00 CT DEN:126T26A0FF85NH87 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong 10-10-2026 16:32:50 500.000,00 CT DEN:320T26A0FFLVGAG9 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 10-10-2026 16:51:27 500.000,00 Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 10-10-2026 16:55:12 300.000,00 CT DEN:320T26A0FGGDT6SE Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 16:55:57 300.000,00 CT DEN:320T26A0FGHD4W3B Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 17:07:00 200.000,00 320D61010305VLNB Ung ho MS 2026272 Em Le Quang minh FT26283664115900 10-10-2026 17:13:11 300.000,00 DANG NHI ung ho MS 2026254 ( gia dinh anh Duong Chang 10-10-2026 17:14:49 50.000,00 126D61010CS46NHB ung ho ms 2026.273 nguyen khanh ngoc 10-10-2026 17:41:33 200.000,00 CT DEN:320T26A0FJ9M2VNN Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 17:57:56 200.000,00 CT DEN:320T26A0FJX8C9JK ung ho ms 2026.271 tran thi le 10-10-2026 18:13:14 50.000,00 320D6101043TCS8A Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 18:34:37 100.000,00 CT DEN:320T26A0FLBPT4UJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 18:41:07 300.000,00 CT DEN:320T26A0FLL95ZUH Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 18:48:56 300.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 18:55:11 300.000,00 CT DEN:320T26A0FM4UTCC3 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 19:03:40 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 19:08:42 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 19:15:31 200.000,00 320D610103XKZ0SC Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283731162039 10-10-2026 19:32:11 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 19:43:07 100.000,00 CT DEN:320T26A0FP04VSXV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 19:48:24 100.000,00 TA HUY BINH ung ho ms 2026.273 chau nguyen khanh ngoc. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 10-10-2026 19:59:08 200.000,00 320D6101012NBWU4 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc-101026-19:59:08 6283ASCB02E34GH1 10-10-2026 20:13:40 5.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 20:17:05 200.000,00 320D61010VWRBACS Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc FT26283967010691 10-10-2026 20:17:30 200.000,00 320D61010CJC7MZM Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh FT26283808928130 10-10-2026 20:18:24 200.000,00 320D61010MM9YU7G Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao FT26283759095084 10-10-2026 20:18:52 200.000,00 320D61010JSTLQJG Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen FT26283218245103 10-10-2026 20:21:35 200.000,00 320D6101041M06NU IBFT Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 20:24:00 200.000,00 CT DEN:320T26A0FQL4M6WA Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 20:38:26 1.000.000,00 320D61010T19QEDW Ung ho MS 2026.273(be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 20:42:52 100.000,00 CT DEN:320T26A0FRB1LYH3 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 21:15:18 100.000,00 320D61010Y91P6UC Ung ho MS 2026.245 FT26285108438307 10-10-2026 21:20:00 100.000,00 Ung ho MS 2026.273 (be Nguyen Khanh Ngoc) 10-10-2026 21:21:10 100.000,00 CT DEN:320T26A0FSTM2EMF Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.273 10-10-2026 21:27:45 100.000,00 ung ho MS 2026271 10-10-2026 21:40:54 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 21:54:52 100.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:05:10 100.000,00 320D61010HXM98DB Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:05:25 100.000,00 CT DEN:320T26A0FUJ227HJ Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:07:33 200.000,00 CT DEN:320T26A0FULVWRGH ung ho ms 2026.273 be nguyen khanh ngoc 10-10-2026 22:09:05 300.000,00 320D61010FM6WQYA con Le Anh Khoa Ung ho MS 2026 273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:14:13 200.000,00 CT DEN:320T26A0FUVP2QSP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:21:59 200.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:23:16 200.000,00 CT DEN:320T26A0FV7MNEB3 MBVCB.16470599245.550827.Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc.CT tu 1036825113 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 10-10-2026 22:26:17 500.000,00 CT DEN:320T26A0FVBLXF8X Ung ho MS 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:26:37 50.000,00 CT DEN:320T26A0FVC2AHNP Vietinbank;110628136866;VU NGUYET MINH ungho 2026.273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:34:33 100.000,00 CT DEN:320T26A0FVNJ6KTQ Ung ho MS 2026272 em Le Quang Minh 10-10-2026 22:36:50 100.000,00 CT DEN:320T26A0FVRJH485 Ung ho MS 2026270 em Tran Van Gia Bao 10-10-2026 22:37:41 100.000,00 CT DEN:320T26A0FVSNM8SB Ung ho MS 2026269 anh Nguyen Van Nguyen 10-10-2026 22:38:40 200.000,00 CT DEN:320T26A0FVTYQC5Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:40:03 100.000,00 CT DEN:320T26A0FVVSTRKZ Ung ho MS 2026266 be Tran Thi Dieu Tram 10-10-2026 22:46:02 20.000,00 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 22:46:40 200.000,00 CT DEN:320T26A0FW4J2YQ7 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc 10-10-2026 23:17:13 100.000,00 CT DEN:320T26A0FXAVL9H9 Ung ho MS 2026273 be Nguyen Khanh Ngoc

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