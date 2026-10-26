Trong tháng 9/2026, Báo VietNamNet đã trao tổng số tiền 4.535.934.292 đồng đến các hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc chung tay hỗ trợ sau khi báo đăng tải thông tin.

Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Quỹ Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet trong tháng 9/2026:

Mã số Người nhận Số tiền (VNĐ) MS 2026.256 Em Bùi Hoàng Vũ ở tỉnh Phú Thọ 169.374.810 MS 2026.255 Bố con anh Nguyễn Hoàng Quý ở tỉnh Thái Nguyên 181.854.014 MS 2026.254 Gia đình anh Dương Chẳng ở tỉnh Quảng Trị 158.155.644 MS 2026.253 Ông Hoàng Văn Thạch ở tỉnh Nghệ An 136.739.179 MS 2026.252 Em Nguyễn Hồng Quang ở tỉnh Bắc Ninh 71.510.000 MS 2026.251 Em Lường Thị Thanh Hà ở tỉnh Sơn La 69.721.768 MS 2026.250 Hai bé Tuấn Tú và Quỳnh Anh ở tỉnh Tuyên Quang 82.959.678 MS 2026.248 Cha con ông Vũ Văn Quang và Vũ Thành Long ở Hải Phòng 87.688.813 MS 2026.247 Gia đình anh Nguyễn Duy Bạn ở tỉnh Nghệ An 55.025.370 MS 2026.246 Anh Đỗ Văn Bắc ở tỉnh Thanh Hóa 197.607.813 MS 2026.244 Em Lưu Thị Khánh Huyền ở tỉnh Gia Lai 83.034.686 MS 2026.243 Anh Trần Văn Lai ở tỉnh Đắk Lắk 209.628.902 MS 2026.242 Em Nguyễn Khánh Linh ở Hà Nội 105.004.847 MS 2026.241 Em Bùi Thanh Hằng ở tỉnh Nghệ An 108.006.808 MS 2026.240 Hai chị em Nga và Chương ở Hải Phòng 93.000.678 MS 2026.239 Em Bùi Minh Hiếu ở tỉnh Hưng Yên 64.858.474 MS 2026.238 Cô giáo Hoàng Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An 967.427.578 MS 2026.237 Thầy Lương Thành Vi ở tỉnh Hà Tĩnh 107.981.585 MS 2026.236 Em Nguyễn Trung Hiếu ở Phú Thọ 251.452.153 MS 2026.235 Bà Nguyễn Thị Quyên ở tỉnh Hà Tĩnh 95.861.750 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Phan Lê Thanh Trà ở tỉnh Hà Tĩnh 22.800.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Uyển Nhi ở tỉnh Quảng Trị 22.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Thị Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị 20.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ở tỉnh Hà Tĩnh 20.300.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Vũ Phạm Thu Trang ở tỉnh Thanh Hóa 20.500.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An 20.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Văn Tiến ở tỉnh Nghệ An 21.400.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Văn Mạnh ở tỉnh Hà Tĩnh 22.950.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Trương Lê Bình Thuận ở tỉnh Quảng Trị 20.800.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Phạm Huỳnh Gia Huyền ở TP Đà Nẵng 10.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Nhan Quang Tường ở TP Đà Nẵng 10.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Đặng Ngọc Cát Tiên ở TP Đà Nẵng 10.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Hồ Thị Huyền Trân ở TP Đà Nẵng 10.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng 10.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Vi Lê Nhật Tân ở TP Đà Nẵng 10.000.000 Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng 10.000.000 MS 2026.233 Anh Ly Mí Lùng ở tỉnh Tuyên Quang 50.979.016 MS 2026.232 Em Nguyễn Văn Trí Dũng ở Hà Nội 80.790.566 MS 2026.231 Anh Đào Văn Hiền ở tỉnh Quảng Trị 70.502.566 MS 2026.230 Em Đặng Đình Dương ở tỉnh Hà Tĩnh 90.909.566 MS 2026.229 Bà Mã Thị Dung ở tỉnh Tuyên Quang 29.872.179 MS 2026.228 Bà Lê Thị Lục ở tỉnh Hà Tĩnh 56.374.567 MS 2026.227 Anh Hồ Trọng Độ ở tỉnh Nghệ An 60.616.567 MS 2026.226 Bà Trần Thị Hồng ở tỉnh Hà Tĩnh. 234.814.443 MS 2026.225 Em Đào Hoàng Đan ở tỉnh Lai Châu 12.685.656 MS 2026.224 Bé Vì Đức Chuyên ở tỉnh Sơn La 41.443.136 MS 2026.223 Hai bé Phạm Hồng Quyên và Phạm Thiên Ân ở tỉnh Quảng Trị 99.402.076 MS 2026.222 Bé Lê Trần Ngọc Trinh ở tỉnh Quảng Trị 3.829.567 MS 2026.221 Bé Sùng Trọng Nhân ở tỉnh Sơn La 12.656.500 MS 2026.220 Chị Trương Thị Hương ở tỉnh Nghệ An 46.767.136 MS 2026.218 Hai bé Gia Hân và Gia Vinh ở tỉnh Phú Thọ 3.675.888 MS 2026.216 Em Nguyễn Thị Hòe ở tỉnh Nghệ An 7.295.000 MS 2026.213 Anh Ngũ Văn Mạnh ở tỉnh Nghệ An 2.345.000 MS 2026.212 Bà Đinh Thị Thắm ở tỉnh Quảng Ninh 10.565.000 MS 2026.211 Em Lò Thị Nhân ở tỉnh Sơn La 4.395.000 MS 2026.210S Anh Nguyễn Văn Lượm ở Vĩnh Long 9.740.000 MS 2026.209 BS Ngô Văn Chiến ở tỉnh Nghệ An 1.270.000 MS 2026.208 Em Hồ Thanh Phong ờ tỉnh Hà Tĩnh 1.870.000 MS 2026.207 Em Hoàng Thanh Tùng ở Lào Cai 1.480.000 MS 2026.206 Chị Phạm Thị Quỳnh ở tỉnh Ninh Bình 1.040.000 MS 2026.205 Bà Nguyễn Thị Toái ở tỉnh Quảng Trị 2.700.000 MS 2026.180 Em Huỳnh Ngọc Thuận ở tỉnh Khánh Hòa 15.020.000 MS 2026.152 Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị 12.883.000 MS 2025.054 Vợ chồng chị Phạm Thị Thi Thi ở tỉnh Ninh Bình 1.050.000 MS 2025.056 Chị Chu Thị Hương ở tỉnh Nghệ An 1.050.000 MS 2025.075 Chị Cao Thị Hạnh ở tỉnh Hà Tĩnh 1.349.314 MS 2025.172 Cháu Trần Hoàng Minh Anh ở Đồng Nai 1.220.000 MS 2025.212 Bé Quách Linh San ở tỉnh Thanh Hóa 1.045.000 MS 2025.264 Anh Cao Văn Trường ở tỉnh Nghệ An 3.248.000 MS 2025.268 Em Trần Lê Thu Hà ở tỉnh Quảng Ninh 1.099.999 MS 2025.275 Em Trần Đại Quốc ở tỉnh Ninh Bình 1.040.000 MS 2025.282 Em Bùi Thị Mùa ở tỉnh Phú Thọ 1.265.000

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