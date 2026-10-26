Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Quỹ Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet trong tháng 9/2026:

Mã số Người nhận Số tiền (VNĐ)
MS 2026.256 Em Bùi Hoàng Vũ ở tỉnh Phú Thọ 169.374.810
MS 2026.255 Bố con anh Nguyễn Hoàng Quý ở tỉnh Thái Nguyên  181.854.014
MS 2026.254 Gia đình anh Dương Chẳng ở tỉnh Quảng Trị 158.155.644
MS 2026.253 Ông Hoàng Văn Thạch ở tỉnh Nghệ An  136.739.179
MS 2026.252 Em Nguyễn Hồng Quang ở tỉnh Bắc Ninh  71.510.000
MS 2026.251 Em Lường Thị Thanh Hà ở tỉnh Sơn La 69.721.768
MS 2026.250 Hai bé Tuấn Tú và Quỳnh Anh ở tỉnh Tuyên Quang 82.959.678
MS 2026.248 Cha con ông Vũ Văn Quang và Vũ Thành Long ở Hải Phòng  87.688.813
MS 2026.247  Gia đình anh Nguyễn Duy Bạn ở tỉnh Nghệ An 55.025.370
MS 2026.246 Anh Đỗ Văn Bắc ở tỉnh Thanh Hóa 197.607.813
MS 2026.244 Em Lưu Thị Khánh Huyền ở tỉnh Gia Lai  83.034.686
MS 2026.243 Anh Trần Văn Lai ở tỉnh Đắk Lắk  209.628.902
MS 2026.242 Em Nguyễn Khánh Linh ở Hà Nội  105.004.847
MS 2026.241 Em Bùi Thanh Hằng ở tỉnh Nghệ An 108.006.808
MS 2026.240 Hai chị em Nga và Chương ở Hải Phòng  93.000.678
MS 2026.239 Em Bùi Minh Hiếu ở tỉnh Hưng Yên  64.858.474
MS 2026.238 Cô giáo Hoàng Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An  967.427.578
MS 2026.237 Thầy Lương Thành Vi ở tỉnh Hà Tĩnh 107.981.585
MS 2026.236 Em Nguyễn Trung Hiếu ở Phú Thọ 251.452.153
MS 2026.235 Bà Nguyễn Thị Quyên ở tỉnh Hà Tĩnh 95.861.750
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Phan Lê Thanh Trà ở tỉnh Hà Tĩnh 22.800.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Uyển Nhi ở tỉnh Quảng Trị 22.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Thị Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị  20.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ở tỉnh Hà Tĩnh 20.300.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Vũ Phạm Thu Trang ở tỉnh Thanh Hóa 20.500.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An 20.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Văn Tiến ở tỉnh Nghệ An 21.400.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Nguyễn Văn Mạnh ở tỉnh Hà Tĩnh 22.950.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Trương Lê Bình Thuận ở tỉnh Quảng Trị 20.800.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Em Phạm Huỳnh Gia Huyền ở TP Đà Nẵng 10.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Nhan Quang Tường ở TP Đà Nẵng 10.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Đặng Ngọc Cát Tiên ở TP Đà Nẵng 10.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Hồ Thị Huyền Trân ở TP Đà Nẵng 10.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng 10.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Vi Lê Nhật Tân ở TP Đà Nẵng 10.000.000
Chương trình Nâng bước đến trường 2026 Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng 10.000.000
MS 2026.233 Anh Ly Mí Lùng ở tỉnh Tuyên Quang  50.979.016
MS 2026.232 Em Nguyễn Văn Trí Dũng ở Hà Nội  80.790.566
MS 2026.231 Anh Đào Văn Hiền ở tỉnh Quảng Trị  70.502.566
MS 2026.230 Em Đặng Đình Dương ở tỉnh Hà Tĩnh  90.909.566
MS 2026.229 Bà Mã Thị Dung ở tỉnh Tuyên Quang  29.872.179
MS 2026.228 Bà Lê Thị Lục ở  tỉnh Hà Tĩnh 56.374.567
MS 2026.227 Anh Hồ Trọng Độ ở tỉnh Nghệ An  60.616.567
MS 2026.226 Bà Trần Thị Hồng ở tỉnh Hà Tĩnh.  234.814.443
MS 2026.225 Em Đào Hoàng Đan ở tỉnh Lai Châu 12.685.656
MS 2026.224 Bé Vì Đức Chuyên ở tỉnh Sơn La 41.443.136
MS 2026.223 Hai bé Phạm Hồng Quyên và Phạm Thiên Ân ở tỉnh Quảng Trị 99.402.076
MS 2026.222 Bé Lê Trần Ngọc Trinh ở tỉnh Quảng Trị 3.829.567
MS 2026.221 Bé Sùng Trọng Nhân ở tỉnh Sơn La 12.656.500
MS 2026.220 Chị Trương Thị Hương ở tỉnh Nghệ An  46.767.136
MS 2026.218 Hai bé Gia Hân và Gia Vinh ở tỉnh Phú Thọ 3.675.888
MS 2026.216 Em Nguyễn Thị Hòe ở tỉnh Nghệ An  7.295.000
MS 2026.213 Anh Ngũ Văn Mạnh ở tỉnh Nghệ An  2.345.000
MS 2026.212 Bà Đinh Thị Thắm ở tỉnh Quảng Ninh  10.565.000
MS 2026.211 Em Lò Thị Nhân ở tỉnh Sơn La  4.395.000
MS 2026.210S Anh Nguyễn Văn Lượm ở Vĩnh Long  9.740.000
MS 2026.209 BS Ngô Văn Chiến ở tỉnh Nghệ An 1.270.000
MS 2026.208 Em Hồ Thanh Phong ờ tỉnh Hà Tĩnh 1.870.000
MS 2026.207 Em Hoàng Thanh Tùng ở Lào Cai 1.480.000
MS 2026.206 Chị Phạm Thị Quỳnh ở tỉnh Ninh Bình  1.040.000
MS 2026.205 Bà Nguyễn Thị Toái ở tỉnh Quảng Trị  2.700.000
MS 2026.180 Em Huỳnh Ngọc Thuận ở tỉnh Khánh Hòa  15.020.000
MS 2026.152 Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị  12.883.000
MS 2025.054 Vợ chồng chị Phạm Thị Thi Thi ở tỉnh Ninh Bình  1.050.000
MS 2025.056 Chị Chu Thị Hương ở tỉnh Nghệ An  1.050.000
MS 2025.075 Chị Cao Thị Hạnh ở tỉnh Hà Tĩnh  1.349.314
MS 2025.172 Cháu Trần Hoàng Minh Anh ở Đồng Nai  1.220.000
MS 2025.212 Bé Quách Linh San ở tỉnh Thanh Hóa  1.045.000
MS 2025.264 Anh Cao Văn Trường ở tỉnh Nghệ An  3.248.000
MS 2025.268 Em Trần Lê Thu Hà ở tỉnh Quảng Ninh 1.099.999
MS 2025.275 Em Trần Đại Quốc ở tỉnh Ninh Bình  1.040.000
MS 2025.282 Em Bùi Thị Mùa ở tỉnh Phú Thọ 1.265.000

Báo VietNamNet