Báo VietNamNet trao hơn 3,8 tỷ đồng đến các hoàn cảnh khó khăn trong tháng 8Trong tháng 8/2026, Báo VietNamNet đã trao tổng số tiền 3.802.348.055 đồng tới 72 hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc chung tay hỗ trợ sau khi báo đăng tải thông tin.
Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Quỹ Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet trong tháng 9/2026:
|Mã số
|Người nhận
|Số tiền (VNĐ)
|MS 2026.256
|Em Bùi Hoàng Vũ ở tỉnh Phú Thọ
|169.374.810
|MS 2026.255
|Bố con anh Nguyễn Hoàng Quý ở tỉnh Thái Nguyên
|181.854.014
|MS 2026.254
|Gia đình anh Dương Chẳng ở tỉnh Quảng Trị
|158.155.644
|MS 2026.253
|Ông Hoàng Văn Thạch ở tỉnh Nghệ An
|136.739.179
|MS 2026.252
|Em Nguyễn Hồng Quang ở tỉnh Bắc Ninh
|71.510.000
|MS 2026.251
|Em Lường Thị Thanh Hà ở tỉnh Sơn La
|69.721.768
|MS 2026.250
|Hai bé Tuấn Tú và Quỳnh Anh ở tỉnh Tuyên Quang
|82.959.678
|MS 2026.248
|Cha con ông Vũ Văn Quang và Vũ Thành Long ở Hải Phòng
|87.688.813
|MS 2026.247
|Gia đình anh Nguyễn Duy Bạn ở tỉnh Nghệ An
|55.025.370
|MS 2026.246
|Anh Đỗ Văn Bắc ở tỉnh Thanh Hóa
|197.607.813
|MS 2026.244
|Em Lưu Thị Khánh Huyền ở tỉnh Gia Lai
|83.034.686
|MS 2026.243
|Anh Trần Văn Lai ở tỉnh Đắk Lắk
|209.628.902
|MS 2026.242
|Em Nguyễn Khánh Linh ở Hà Nội
|105.004.847
|MS 2026.241
|Em Bùi Thanh Hằng ở tỉnh Nghệ An
|108.006.808
|MS 2026.240
|Hai chị em Nga và Chương ở Hải Phòng
|93.000.678
|MS 2026.239
|Em Bùi Minh Hiếu ở tỉnh Hưng Yên
|64.858.474
|MS 2026.238
|Cô giáo Hoàng Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An
|967.427.578
|MS 2026.237
|Thầy Lương Thành Vi ở tỉnh Hà Tĩnh
|107.981.585
|MS 2026.236
|Em Nguyễn Trung Hiếu ở Phú Thọ
|251.452.153
|MS 2026.235
|Bà Nguyễn Thị Quyên ở tỉnh Hà Tĩnh
|95.861.750
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Phan Lê Thanh Trà ở tỉnh Hà Tĩnh
|22.800.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Nguyễn Uyển Nhi ở tỉnh Quảng Trị
|22.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Nguyễn Thị Như Quỳnh ở tỉnh Quảng Trị
|20.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ở tỉnh Hà Tĩnh
|20.300.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Vũ Phạm Thu Trang ở tỉnh Thanh Hóa
|20.500.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Nguyễn Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An
|20.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Nguyễn Văn Tiến ở tỉnh Nghệ An
|21.400.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Nguyễn Văn Mạnh ở tỉnh Hà Tĩnh
|22.950.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Trương Lê Bình Thuận ở tỉnh Quảng Trị
|20.800.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Em Phạm Huỳnh Gia Huyền ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Nhan Quang Tường ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Đặng Ngọc Cát Tiên ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Hồ Thị Huyền Trân ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Hồ Thị Bảo Ngân ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Vi Lê Nhật Tân ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|Chương trình Nâng bước đến trường 2026
|Hồ Thị Kim Anh ở TP Đà Nẵng
|10.000.000
|MS 2026.233
|Anh Ly Mí Lùng ở tỉnh Tuyên Quang
|50.979.016
|MS 2026.232
|Em Nguyễn Văn Trí Dũng ở Hà Nội
|80.790.566
|MS 2026.231
|Anh Đào Văn Hiền ở tỉnh Quảng Trị
|70.502.566
|MS 2026.230
|Em Đặng Đình Dương ở tỉnh Hà Tĩnh
|90.909.566
|MS 2026.229
|Bà Mã Thị Dung ở tỉnh Tuyên Quang
|29.872.179
|MS 2026.228
|Bà Lê Thị Lục ở tỉnh Hà Tĩnh
|56.374.567
|MS 2026.227
|Anh Hồ Trọng Độ ở tỉnh Nghệ An
|60.616.567
|MS 2026.226
|Bà Trần Thị Hồng ở tỉnh Hà Tĩnh.
|234.814.443
|MS 2026.225
|Em Đào Hoàng Đan ở tỉnh Lai Châu
|12.685.656
|MS 2026.224
|Bé Vì Đức Chuyên ở tỉnh Sơn La
|41.443.136
|MS 2026.223
|Hai bé Phạm Hồng Quyên và Phạm Thiên Ân ở tỉnh Quảng Trị
|99.402.076
|MS 2026.222
|Bé Lê Trần Ngọc Trinh ở tỉnh Quảng Trị
|3.829.567
|MS 2026.221
|Bé Sùng Trọng Nhân ở tỉnh Sơn La
|12.656.500
|MS 2026.220
|Chị Trương Thị Hương ở tỉnh Nghệ An
|46.767.136
|MS 2026.218
|Hai bé Gia Hân và Gia Vinh ở tỉnh Phú Thọ
|3.675.888
|MS 2026.216
|Em Nguyễn Thị Hòe ở tỉnh Nghệ An
|7.295.000
|MS 2026.213
|Anh Ngũ Văn Mạnh ở tỉnh Nghệ An
|2.345.000
|MS 2026.212
|Bà Đinh Thị Thắm ở tỉnh Quảng Ninh
|10.565.000
|MS 2026.211
|Em Lò Thị Nhân ở tỉnh Sơn La
|4.395.000
|MS 2026.210S
|Anh Nguyễn Văn Lượm ở Vĩnh Long
|9.740.000
|MS 2026.209
|BS Ngô Văn Chiến ở tỉnh Nghệ An
|1.270.000
|MS 2026.208
|Em Hồ Thanh Phong ờ tỉnh Hà Tĩnh
|1.870.000
|MS 2026.207
|Em Hoàng Thanh Tùng ở Lào Cai
|1.480.000
|MS 2026.206
|Chị Phạm Thị Quỳnh ở tỉnh Ninh Bình
|1.040.000
|MS 2026.205
|Bà Nguyễn Thị Toái ở tỉnh Quảng Trị
|2.700.000
|MS 2026.180
|Em Huỳnh Ngọc Thuận ở tỉnh Khánh Hòa
|15.020.000
|MS 2026.152
|Hai anh em Tài và Nhân ở tỉnh Quảng Trị
|12.883.000
|MS 2025.054
|Vợ chồng chị Phạm Thị Thi Thi ở tỉnh Ninh Bình
|1.050.000
|MS 2025.056
|Chị Chu Thị Hương ở tỉnh Nghệ An
|1.050.000
|MS 2025.075
|Chị Cao Thị Hạnh ở tỉnh Hà Tĩnh
|1.349.314
|MS 2025.172
|Cháu Trần Hoàng Minh Anh ở Đồng Nai
|1.220.000
|MS 2025.212
|Bé Quách Linh San ở tỉnh Thanh Hóa
|1.045.000
|MS 2025.264
|Anh Cao Văn Trường ở tỉnh Nghệ An
|3.248.000
|MS 2025.268
|Em Trần Lê Thu Hà ở tỉnh Quảng Ninh
|1.099.999
|MS 2025.275
|Em Trần Đại Quốc ở tỉnh Ninh Bình
|1.040.000
|MS 2025.282
|Em Bùi Thị Mùa ở tỉnh Phú Thọ
|1.265.000
Báo VietNamNet