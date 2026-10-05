Báo VietNamNet vừa trao số tiền 107.732.143 đồng của bạn đọc chung tay giúp đỡ bé gái Tạ Thanh Vân (MS 2026.173) ở Tuyên Quang mắc bệnh ung thư máu.

Nhận món quà trên tay, chị Đặng Thị Huế, mẹ của bé Tạ Thanh Vân, nhân vật trong bài viết: "Bé gái 3 tuổi mắc ung thư máu: 'Mẹ ơi! cứu con, con đau...'", xúc động nói: Nhờ có số tiền bạn đọc giúp đỡ, con gái đã có thêm chi phí điều trị bệnh, giúp gia đình vơi bớt khó khăn về kinh tế.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ bé Tạ Thanh Vân hơn 107 triệu đồng

Như Báo VietNamNet chia sẻ, bé Tạ Thanh Vân (ở thôn 2 Tân Yên, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện mắc ung thư máu từ đầu năm 2026. Bé bước vào hành trình hoá trị ngay sau đó.

Trong những đợt truyền đầu tiên, cơ thể bé đáp ứng thuốc khá tốt. Tuy nhiên, đến đợt truyền thứ ba, bệnh diễn biến phức tạp khi bé bắt đầu kháng thuốc, các bác sĩ buộc phải thay đổi phác đồ, sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả nên rất tốn kém.

Hoàn cảnh gia đình chị Huế rất khó khăn. Chồng chị mở một tiệm sửa xe máy nhỏ gần nhà, thu nhập bấp bênh; chị Huế từng làm công nhân gần nhà. Từ khi con gái mắc bệnh phải vào viện điều trị thường xuyên, chị không còn nguồn thu nhập do phải vào viện cùng con.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bé Vân, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé. Số tiền 107.732.143 đồng đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình bé Vân. Trong thời gian tới, nếu bé Vân tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.

Chị Huế cho biết, hiện bé Vân vẫn đang được theo dõi và điều trị theo lịch của bác sĩ bệnh viện.