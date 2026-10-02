1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền  Thông tin ủng hộ
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JF59P.Ung ho MS2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.224048.136117483.NGUYEN NGOC BAO.970432
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JTAXD.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260901.222955.68181019968.LE THI ANH.970432
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JTB1S.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260901.222854.68181019968.LE THI ANH.970432
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JTUN1.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.222751.68181019968.LE THI ANH.970432
01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144822513951.20260901.144822513951-0938122191_Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144822463172.20260901.144822463172-0938122191_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01/09/2026 10.000,00 6244TPBVI28CRZJJ.MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.222333.02935403901.LE THI BE DAO.970423
01/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Quyen ms 2026.235#SP#020097042209012212212026G41Q205040.5189.46015.221222
01/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509012203542026N99H085624.5388.20635.220354
01/09/2026 10.000,00 MBVCB.15851716034.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.235(ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15851715135.UNG HO MS 2026.235 ( NGUYEN THI QUYEN ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15851705877.UNG HO MS 2026.234 ( LUONG MINH DOANH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509012151232026DC71053492.5388.80517.215050
01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509012138372026256H016870.5387.37038.213805
01/09/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.226#SP#0200970488090121374120268ljh219739.5389.32549.213741
01/09/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.224#SP#020097048809012136152026j173215929.5388.27621.213543
01/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097041509012127272026NLQ2902969.5390.94328.212727
01/09/2026 150.000,00 MBVCB.15851294921.Ung ho MS 2026.235( ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 27.183,00 MBVCB.15851264203.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 6244IBT1iJ3J7I4C.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.211852.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
01/09/2026 100.000,00 6244SHBAP2ACSYRK.Ung ho ba Nguyen Thi Quyen.20260901.210757.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
01/09/2026 30.000,00 MBVCB.15851114340.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012105092026O5LP449290.5189.1933.210510
01/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509012101092026DRoW820395.5390.84390.210109
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850901487.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850848862.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850694082.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15850681158.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0011004304276 PHAN HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850689179.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850675272.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850582373.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung bo MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012028252026J8SP227963.5389.31618.202825
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k2187C68.Ung ho MS.2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246372346114.20260901.202355.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850483022.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1045078065 NGUYEN THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012011492026NXDT489998.5390.48259.201149
01/09/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.235 ba nguyen thi quyen#SP#020097042209012008522026MJPY132635.5387.32353.200853
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209012006122026RCEF372320.5389.19197.200613
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k218US1I.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246759895716.20260901.200206.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
01/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011958002026ZLTB653301.5389.77149.195800
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850111128.Ung ho MS 2026.235(Nguyen Thi Quyen ).CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 30.000,00 gui ung ho ms 2026 235#SP#020097042209011954282026QVR0877869.5189.58837.195356
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k218MI21.MS 2026. 235 FT26246305026502.20260901.195359.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15850011973.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144802415315.20260901.144802415315-0342029208_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15849964444.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 196.000,00 TRAN VAN LAM chuyen tien MS2026.235 ba nguyen thi Quyen#SP#0200970422090119450720268V2R501219.5389.11250.194507
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15849914225.Ung ho MS 2026.235 (Ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244ASCB0248FCBI.MS2026-235 CO NGUYEN THI QUYEN HA TINH-010926-19:39:50 6244ASCB0248FCBI.20260901.193950.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
01/09/2026 100.000,00 6244SGTTW2LL9BCL.IBFT ungho ma so 2026.235.20260901.193736.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15849813020.giup ms 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244SGTTW2LL9A2W.IBFT Ung ho MS 2026.235 - ba Nguyen Thi Quyen.20260901.193652.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15849794690.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244ASCB02488KNN.MS 2026.235-010926-19:34:26 6244ASCB02488KNN.20260901.193426.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k2181JAC.Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246750694847.20260901.193333.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
01/09/2026 50.000,00 6244IBT1k2181WA8.MS 2026.235 FT26246307908879.20260901.193327.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
01/09/2026 50.000,00 6244ORCOQ2MWYHHF.LOC HO TRO Ms 2026.235 NGUYENTHIQUYEN.20260901.193149.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
01/09/2026 200.000,00 6244TPBVI28CBP9Q.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.193137.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
01/09/2026 15.000,00 6244IBT1aWNZBCEU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,233 (Anh Ly Mi Lung) .20260901.193042.0339306897.VU DUC TU.970437
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JSZDX.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.193046.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
01/09/2026 5.000,00 6244VNIB02488YSZ.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).20260901.193019.912281212.GIANG MY LINH.970441
01/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011914212026y6gn741896.5388.49277.191349
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15848548789.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000253863 LUONG NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 1.800.000,00 6244IBT1bJMFECB5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Nguyen Thi Quyen MS 2026 -235 . Chuc ba som hoi phuc.20260901.181414.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
01/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011755122026nN2p980014.5390.79594.175512
01/09/2026 200.000,00 tran my linh chuyen tien ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen, ma GD 100000177825222#SP#020097044909011754092026w4v5030040.5388.74152.175409
01/09/2026 1.000.000,00 6244MCOBQ2MU7QVC.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.174945.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15847916293.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011743282026q3Wj920698.5390.6184.174256
01/09/2026 300.000,00 6244IBT1iJ3WZL11.ung ho MS 2026 235 Nguyen Thi Quyen.20260901.173852.105320361.MAC THU HUONG.970432
01/09/2026 50.000,00 6244TPBVI28M5AU7.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.173752.00001692430.LE THI HA LINH.970423
01/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011730302026XxGR857775.5388.22640.173030
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15847515324.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1029711891 NGUYEN THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026- 235 ba Nguyen thi Quyen#SP#020097040509011719152026B3MW029019.5390.56121.171915
01/09/2026 50.000,00 6244IBT1aWNZSC6R.ung ho MS 2026. 235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).20260901.171849.0919303356.MA HOA NHAN.970437
01/09/2026 500.000,00 TRUONG THI THAO Chuyen tien ung ho MS2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090117092120264uoq180483.5388.96179.170921
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15847190067.ung ho Ms 2026.235 Ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15847028081.VU THI MIEN chuyen tien ung ho co.CT tu 1017479907 VU THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011654412026e9BQ690348.5389.8283.165441
01/09/2026 1.000.000,00 6244IBT1k21MCU8R.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246588290506.20260901.165331.19037813494010.VND-TGTT-NGUYEN THI LE PHI.970407
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011652132026sox4104073.5387.93227.165213
01/09/2026 100.000,00 6244SGTTW2LLTEL1.IBFT THUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.165141.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403
01/09/2026 300.000,00 6244IBT1k21MQNN7.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246539821068.20260901.164505.8734139133.DO BACH KIM.970407
01/09/2026 100.000,00 6244ORCOQ2MUNW59.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.164352.0100100034678008.PHAM THI NGUYEN THANH.970448
01/09/2026 20.000,00 MBVCB.15846760784.ung ho ms 2026.235( ba nguyen thi quyen).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244VNIB024CG368.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.163755.009704060001465.NGUYEN THI NGA.970441
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1aWNZCQVZ.ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen.20260901.163733.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
01/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15846722691.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan) - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011636332026good036240.5189.3018.163601
01/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15846673382.Ung ho Nang buoc den truong - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 6244VNIB024CWD6J.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.162705.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15846574248.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071004199297 TON THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509011625462026EEIE001701.5389.43024.162546
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3WPARK.HKD VO THI TRI chuyen tien giup do ba Nguyen thi Quyen Ha tinh.20260901.162015.569266057.VO THI TRI.970432
01/09/2026 500.000,00 6244ASCB024CWWRW.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-16:19:37 6244ASCB024CWWRW.20260901.161937.34779939.PHAM MY LIEN.970416
01/09/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011619212026EAgi538811.5388.6790.161849
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15846449206.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 9976801777 NGUYEN VAN TOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VEP6G.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246505150265.20260901.161426.19038068806011.VU THI VAN.970407
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3WUA2Z.Ung ho MS 2026 233 Anh Ly Mi Lung.20260901.161226.0968348206.LE THI NGA.970432
01/09/2026 500.000,00 6244ASCB024C4GWV.NGUYEN THI PHUONG HOA UNG HO MA SO 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-16:09:24 6244ASCB024C4GWV.20260901.160924.2484699.NGUYEN THI PHUONG HOA.970416
01/09/2026 200.000,00 6244SGTTW2LL8643.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.160910.060337834496.DANG THI KIM CUC.970403
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21V7V3X.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246350174022.20260901.160826.19021625187999.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144768969242.20260901.144768969242-0704599927_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01/09/2026 200.000,00 6244VNIB024C4E76.ung ho ba Nguyen Thi Quyen MS 2026.235.20260901.160509.402704060207461.PHAN THI THU HA.970441
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15846233013.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244TPBVI28MDU2K.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.160015.00978201258.TRAN THI PHUONG CHINH.970423
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1bJMF7BY2.2026.235 ung ho ba nguyen thi quyen.20260901.155938.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15846156714.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15846139554.ung ho ms 2026.235 nguyen thi quyen.CT tu 0451000472686 DO THI KIM BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15846130047.BUI THI KIM HIEU chuyen tien.CT tu 0561000397338 BUI THI KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244SGTTW2LLC7Q1.IBFT NGUYEN THI HOA chuyen tienunghobaquyen.20260901.155408.030020460195.NGUYEN THI HOA.970403
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VPDCM.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246249096368.20260901.154817.19037708972012.VND-TGTT-TRAN DUONG BICH NHU.970407
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011545562026YVVO891765.5389.31101.154556
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845971331.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1021685597 NGUYEN THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#02009704880901154508202649qe839722.5387.26428.154508
01/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG uh 2026. 235 nguyen thi Quyen#SP#020097048809011544492026cweo838673.5387.24551.154449
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VUWPR.DUONG LE QUYEN chuyen toi ba Nguyen thi Quyen bj bong FT26246696768521.20260901.154442.19028790821028.VND-TGTT-DUONG LE QUYEN.970407
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845957881.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1069677778 PHAM HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 1.000.000,00 6244VNIB024CT7C2.Ung ho MS 2026.235( ba nguyen thi Quyen).20260901.154425.056006868.KHUONG MINH HIEP.970441
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845900031.Ung ho Ms 2026.235(Nguyen Thi Quyen).CT tu 0811000009677 PHAM THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VIGBA.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246621460958.20260901.154020.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15845888365.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244ASCB024CJWYP.UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-15:31:51 6244ASCB024CJWYP.20260901.153151.26478527.NGUYEN THI XUAN MAI.970416
01/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011529372026BACJ880493.5387.49071.152937
01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 235 NGUYEN THI QUYEN#SP#0200970405090115293120266CA5010581.5389.47809.152931
01/09/2026 300.000,00 6244ASCB024CJYTE.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:27:39 6244ASCB024CJYTE.20260901.152739.6357447.BUI THI HANH TAM.970416
01/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090115262520262wzm775885.5389.32904.152625
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15845677660.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.235( ba Nguyen thi Quyen).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 10.000,00 6244TPBVI28M3E8V.Ung ho MS 2026.235.20260901.152155.03872460101.LE THI MAI.970423
01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090115200020266FXW066919.5387.2504.152000
01/09/2026 500.000,00 6244NAMAP2AMNPJY.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.151930.886209446.LE THI MY NIEN.970428
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k21VCEHD.NGUYEN LUONG ung ho ma so MS 2026 235 FT26246937031389.20260901.151831.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
01/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)#SP#020097041509011517152026FiCC313699.5388.89443.151643
01/09/2026 500.000,00 6244NBVAF2YT71XL.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.151528.100005470638.NGO THI THANH MAI.970419
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845501132.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026,235 Nguyen thi Quyen.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244TPBVI28M9NA7.ung ho ms 2026.226, ba tran thi hong.20260901.150557.90907636318.LY VINH HOA.970423
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011504102026ea3x705269.5189.29415.150410
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15845414920.LE THI KIM PHU tien uong ho Ms.CT tu 0811000012917 LE THI KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845331877.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 5.000,00 6244IBT1k21DX4SW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246054505121.20260901.145353.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
01/09/2026 350.000,00 6244IBT1d15VCFJ9.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 229 230 231 232 233 234 va 235.20260901.145134.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704050901144837202614A1034395.5387.57509.144837
01/09/2026 250.000,00 MBVCB.15845240377.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15845217543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15845051369.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0991000024255 TRINH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1aWN6FNZK.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026 .235 ( Nguyen Thi Quyen).20260901.142649.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
01/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011416552026o7op572507.5388.17238.141629
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15844882787.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011411542026yskw559599.5387.95303.141155
01/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15844654699.Ung ho MS 2026.235 (Ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071001466204 LE HOANG PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 150.000,00 MBVCB.15844624582.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 300.000,00 Ung ho Ms 2026.235 Nguyen thi Quyen#SP#020097048809011352392026xff1510996.5389.15064.135207
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844606383.ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen thi Quyen).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844582860.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061000133669 TRAN THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15844557710.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.234( Em Luong Minh Doanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844508787.ung ho MS 2026.235 (Nguyen thi Quyen) .CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15844463803.HAU LY KIN chuyen tien ung ho ms 2026.235( NGUYEN THI QUYEN).CT tu 0121001022490 HAU LY KIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15844445426.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.235(ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042209011322472026C10L880842.5390.90774.132247
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844282863.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844258455.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844225981.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844206515.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844194120.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844147215.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844131125.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844120864.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844116525.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Nguyen Thi Quyen MS 2026-235.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209011303282026XWI0730114.5189.7575.130328
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844041068.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181000872738 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quen#SP#020097040509011253232026MA0W060214.5389.61792.125323
01/09/2026 300.000,00 6244SGTTW2L25Z88.IBFT Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.125238.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k21STNZG.ung ho MS 2026.235 ba nguyen thi quyen FT26246597174786.20260901.123634.19039604050019.VND-TGTT-PHAM THUY THANH QUYEN.970407
01/09/2026 100.000,00 6244SHBAP2AMFMBA.ung ho ms 2026 235 ba nguyen thi quyen..20260901.121926.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
01/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.235. Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509011214512026QH4S027199.5388.78142.121451
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3Q7D9U.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 235 NGUYEN THI QUYEN.20260901.120632.247529918.LE THI HOA.970432
01/09/2026 50.000,00 6244IBT1k21SA1M9.Giup ma so 2026.235 FT26246631105929.20260901.120353.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
01/09/2026 500.000,00 6244ASCB024MXUH6.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-12:02:18 6244ASCB024MXUH6.20260901.120218.903922008.NGUYEN THI HIEN DIEU.970416
01/09/2026 200.000,00 MBBIZ6079821515.HKD TIEN BUOC chuyen tien ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen thi Quyen)
01/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.235#SP#0200970488090111480120262qty170285.5189.37399.114801
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15843074687.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0251002047890 NGUYEN PHUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 10.000,00 6244IBT1iJ3Q452T.tu thien.20260901.114247.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
01/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011127442026Y1JD693712.5389.28987.112745
01/09/2026 50.000,00 6244SGTTW2L2DD7X.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.111419.070123247599.DUONG THI BICH TUYEN.970403
01/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011111062026TK0X584045.5189.37786.111107
01/09/2026 300.000,00 6244ASCB024M4N39.UH MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-11:09:39 6244ASCB024M4N39.20260901.110939.31318497.TO THI THUY LINH.970416
01/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#02009704880901110902202646qo030096.5390.27115.110902
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k219RK9X.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246002766999.20260901.110356.19038496750010.VND-TGTT-TRAN MINH VUONG.970407
01/09/2026 50.000,00 6244IBT1k219RWQW.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246474157201.20260901.110214.19038496750010.VND-TGTT-TRAN MINH VUONG.970407
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090110490720266mwr951972.5390.16293.104907
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15842275092.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0441000713097 NGUYEN XUAN HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244IBT1aWN65343.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.103011.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
01/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15841691532.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 6244SGTTW2L2XXW4.IBFT ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.095403.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
01/09/2026 1.000.000,00 6244IBT1aWN6PJ45.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260901.095133.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
01/09/2026 50.000,00 6244ASCB024MBQPV.UNG HO MS 2026-235 BA DO THI QUYEN-010926-09:46:43 6244ASCB024MBQPV.20260901.094643.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15841280949.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0611001927019 PHAM THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 6244IBT1iJ3QJEH1.Ms 2026-235 uh ba Nguyen Thi Quyen.20260901.094120.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
01/09/2026 30.000,00 6244IBT1k212RTH7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246275532828.20260901.093515.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
01/09/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010932532026zux3634298.5389.4858.093253
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15841056471.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048809010927162026g6zz610810.5387.78569.092717
01/09/2026 50.000,00 6244MCOBQ2MURB1L.Ung ho ms2026.234 luong minh doanh.20260901.092004.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010915012026bk48559800.5389.22171.091501
01/09/2026 300.000,00 6244ASCB024M29CE.MS3026.235 NGUYEN THI QUYEN-010926-09:11:01 6244ASCB024M29CE.20260901.091101.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416
01/09/2026 20.000,00 6244IBT1iJFNXYUT.ung ho ms2026 235 ba nguyen thi quyen.20260901.090019.12428267.CAO VAN NGOC.970432
01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209010858102026OB67129604.5388.46954.085811
01/09/2026 239.000,00 MBVCB.15840221529.ung ho nang buoc den truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090108334820262L6R024655.5389.51895.083317
01/09/2026 300.000,00 6244IBT1k212DI7Z.ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246460130180.20260901.082543.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15840090707.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 550.000,00 IB_413282955_1788225447307358171098_null_20260901_ung ho ms 2026.229 ba Ma thi Dung
01/09/2026 500.000,00 IB_413282358_1788225295435358170983_null_20260901_Ung ho Ms 2026.230 em Dang Dinh Duong
01/09/2026 10.000,00 6244TPBVI28MBNMQ.quyen gop.20260901.081712.01572346001.VO THANH PHU.970423
01/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209010816352026ZSRM880339.5388.89696.081635
01/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010812432026ri0s318520.5189.76729.081243
01/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 234#SP#0200970422090108093120265C3U168775.5389.66453.080932
01/09/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010807052026iqsn298865.5189.58028.080705
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15839748070.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 66.666,00 6244IBT1iJFN643B.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20260901.075703.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839673536.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839658171.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144703086351.20260901.144703086351-0387967474_Ung ho MS 2026233
01/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209010732262026EW0U199884.5189.55455.073227
01/09/2026 500.000,00 6244SGTTW2L2R4S9.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260901.071855.0868642411.TRAN NHAN CAT.970403
01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.235-ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509010717272026NBUJ029487.5390.17183.071727
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839314904.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244ASCB0241S23S.UNG HO MS 2026.232EM NGUYEN VAN TRI DUNG-010926-07:08:16 6244ASCB0241S23S.20260901.070816.26687617.DO THUY DUONG.970416
01/09/2026 10.566,00 6244IBT1k21CKT3H.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246506230057.20260901.070615.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839214905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15839055494.Chuyen tien ung ho ms 2026 234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15838957466.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1013497064 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJFN4PBG.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260901.062117.040491888888.DAO DUC VINH.970432
01/09/2026 15.000,00 MBVCB.15838768518.BUI THI THANH THUY uh MS 226.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 15.000,00 MBVCB.15838746925.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 15.000,00 MBVCB.15838718580.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 1.000.000,00 6244VNIB0241U8G9.Dung Nguyen ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung ).20260901.021212.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
01/09/2026 150.000,00 6244IBT1fJD284E3.ung ho NCHCCCL thuykim 0398087200.20260901.001404.0398087200.KO SA DUONG THUY KIM.970431
01/09/2026 100.000,00 6243IBT1iJFNSJVT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2036 234 LUOMG MINH DOANH.20260831.231843.247529918.LE THI HOA.970432
01/09/2026 5.000,00 6243IBT1k211LASW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246150058925.20260831.230945.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15838051464.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15838050252.ung ho MS 2026.233.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 300.000,00 6245ASCB024ZM5F7.XUAN THUY - MAI HUONG TRANSFER UNG HO BA NGUYEN THI QUYEN - MS 2026.235-020926-22:22:48 6245ASCB024ZM5F7.20260902.222248.40729947.HUYNH MAI HUONG.970416
02/09/2026 39.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209022219252026N7SP426299.5189.3397.221925
02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022204452026shjq611069.5387.67591.220445
02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15865276183.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15865213117.Thao Bao Ve Chuyen tien ung ho ms 2026235.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15865215586.Thao Bao Ve Chuyen tien ung ho ms 2026234.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090221362120262QZT054922.5389.80693.213548
02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15865121698.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k21KFIZM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26246227059076.20260902.212359.19034727461011.VND-TGTT-LE HONG HANH.970407
02/09/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509022111262026OUBW074844.5390.90523.211054
02/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022058082026axin442247.5389.37580.205808
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15864138537.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1029330029 BUI NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 6245TPBVI288XIF6.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260902.200818.02388522501.PHAM THI HA.970423
02/09/2026 150.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022002342026u91v254280.5388.84326.200234
02/09/2026 20.000,00 6245TPBVI288K9K1.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260902.192950.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423
02/09/2026 10.566,00 6245IBT1k217KC71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246537370071.20260902.192409.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
02/09/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021913542026g75w079341.5390.39731.191322
02/09/2026 30.000,00 MBVCB.15862886682.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 6245MCOBQ2ME1I7H.Ung ho ms2026.235 nguyen thi quyen.20260902.185003.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k217VBMQ.ung ho ms 2026.233 Ly Mi Lung FT26246251455169.20260902.184953.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407
02/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090218473720265MW1359570.5189.4195.184738
02/09/2026 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021847362026ZLNR236844.5390.4103.184736
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k217S7WV.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26246606753382.20260902.184505.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k2179MAF.MS 2026.235 ung ho Nguyen Thi Quyen FT26246010614587.20260902.184150.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k21724QE.MS 2026.234 ung ho Luong Minh Doanh FT26246738022109.20260902.183956.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
02/09/2026 10.000,00 6245TPBVI288WHSJ.Ung ho NCHCCCL Duong 0973791165.20260902.183937.04226916701.PHAM VAN DUONG.970423
02/09/2026 50.000,00 ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809021825472026gtxk885997.5189.83482.182547
02/09/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422090218213920260Q80446857.5389.62427.182107
02/09/2026 20.000,00 6245IBT1aWNLSZ8M.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260902.181647.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
02/09/2026 60.000,00 6245IBT1aWNLSADP.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260902.181427.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
02/09/2026 60.000,00 6245IBT1aWNLSPAV.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260902.181237.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15862001497.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209021802432026RJ5K885235.5388.60551.180243
02/09/2026 20.000,00 MBVCB.15861917339.MS 2026.233.CT tu 1017145577 LUONG HUYNH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1fJDDGTML.Ung ho MS 2026.235.20260902.175459.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
02/09/2026 5.000.000,00 gia dinhGS Vu Duong Ninh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021732492026kmm7650891.5387.92140.173249
02/09/2026 500.000,00 6245VCBCW2LQY8T3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.172631.0687041046303.KHONG HUU TRINH.970454
02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809021711352026pocn557122.5388.74797.171103
02/09/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021659262026gj7b504936.5388.9640.165927
02/09/2026 10.000,00 6245SGTTW2LQ2BU6.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.165341.060325625778.NGUYEN THI THIEN HUONG.970403
02/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809021609562026rjwa312879.5389.60300.160956
02/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048809021608232026967l307435.5387.52861.160750
02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021602442026ycvp287783.5389.26709.160244
02/09/2026 30.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090216020920266j88285679.5390.24286.160209
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1aWNHX31A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260902.160131.0763113134.BUI NGUYEN THU THAO.970437
02/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 236#SP#020097042209021531042026UZQ6371314.5390.85090.153032
02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209021528042026NIN2194393.5388.71899.152805
02/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021528042026HVNL038499.5189.70857.152731
02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704220902152710202634D8445857.5189.67639.152711
02/09/2026 500.000,00 6245IBT1iJ3CXH2D.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026231 2026232 2026233 2026234 2026235 moi ma so 100 K.20260902.152232.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021515392026b1wi137945.5388.19879.151539
02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.235#SP#0200970405090215064320263MGK050615.5389.84284.150643
02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.234#SP#0200970405090215055120265WEJ047160.5390.79783.150552
02/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021502562026h4ec102446.5189.68947.150256
02/09/2026 200.000,00 DANG VAN TIEP Chuyen tien#SP#0200970488090214593720265kxt093148.5389.57087.145938
02/09/2026 200.000,00 6245SGTTW2LYD9YN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong e Thuan.20260902.145829.060037758380.LE MINH PHAN.970403
02/09/2026 300.000,00 6245IBT1k214HARD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246310006735.20260902.145609.19028703235010.VND-TGTT-NGUYEN HOAI NHU HAU.970407
02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15859137900.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15859044342.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15859005818.MAI THANH TRUC ung ho em Truong Le Binh Thuan tiep buoc den truong.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 MBVCB.15858934184.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021433312026ELO8737306.5389.54273.143259
02/09/2026 50.000,00 MBVCB.15858924153.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 2.000.000,00 6245IBT1k214A7V2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246133249367.20260902.142809.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
02/09/2026 1.000.000,00 NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho quy nang buoc den truong#SP#020097048809021428012026ap23011394.5189.31965.142801
02/09/2026 10.000,00 6245IBT1k214AVIV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246876360725.20260902.142640.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
02/09/2026 100.000,00 6245TPBVI288ADEF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.142254.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15858784596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k2145XK3.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26246390000031.20260902.141649.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 .235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090214052720260il2957493.5189.48879.140527
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k2148HQ8.Ung ho ms 2026.235.ba nguyen thi quyen FT26246044550760.20260902.135910.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
02/09/2026 50.000,00 6245IBT1k2148SGC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246528009108.20260902.135651.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
02/09/2026 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021355442026T6R2475299.5189.15125.135544
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1iJ3CKMWJ.ung ho MS 2026 235 ba nguyen thi quyen.20260902.135213.88611616.PHAM THI HOA.970432
02/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021350442026L3TM098576.5389.96413.135044
02/09/2026 100.000,00 6245SHBAP2A8IZAQ.Ung ho NCHCCCL Ta Huyen Thu 0936819289.20260902.134816.6805011990.TA HUYEN THU.970443
02/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct nang buoc den truong#SP#02009704220902133600202660U7941660.5387.44495.133600
02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15858337857.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0141000865276 DAU HOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 6245IBT1k214SCWY.Nang buoc toi truong FT26246054193576.20260902.133449.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
02/09/2026 3.000.000,00 6245IBT1k21497BD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246187430956.20260902.133244.798686889999.NGUYEN TRI NHAN.970407
02/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090213171820260421848261.5388.79050.131718
02/09/2026 300.000,00 6245ASCB024JZ1VA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-13:15:51 6245ASCB024JZ1VA.20260902.131551.38045349.NGUYEN THI TINH.970416
02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970405090212571720264MR1046838.5388.4850.125717
02/09/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880902125548202685zo798489.5388.58.125516
02/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042209021247232026LOZT306996.5390.67913.124723
02/09/2026 20.000,00 6245IBT1k21BL3EP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246960497983.20260902.124053.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15857738570.PHAM THI HAI chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1iJ3CP3D9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.123749.56205845.NGUYEN HA DUC HUNG.970432
02/09/2026 100.000,00 6245ASCB024JFNTJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-12:33:20 6245ASCB024JFNTJ.20260902.123321.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212322720263HYK926479.5388.8505.123228
02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15857627327.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212240020264V1V632108.5189.74335.122401
02/09/2026 500.000,00 6245TPBVI2882MMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.122018.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423
02/09/2026 100.000,00 LE THI TU OANH chuyen tien ung ho Nang buoc den truong#SP#020097042209021209112026L7A7564595.5390.10555.120912
02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021153272026CB39409710.5390.41961.115327
02/09/2026 1.000.000,00 6245IBT1k21BP6QJ.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246837664269.20260902.115319.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
02/09/2026 300.000,00 6245SHBAP2A8THAK.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho Nang buoc den truong..20260902.114943.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443
02/09/2026 500.000,00 6245ASCB024JQ4GG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-11:41:43 6245ASCB024JQ4GG.20260902.114143.987889788.NGUYEN NHAT TRUONG.970416
02/09/2026 1.000.000,00 6245IBT1k21BI2K9.NGUYEN BA PHONG chuyen FT26246147698094.20260902.114126.2808591959.NGUYEN BA PHONG.970407
02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15856962981.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15856936267.NGUYEN THI HOA ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).CT tu 9740808666 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 MBVCB.15856784567.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.233 ANH LY MI LUN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 6245ASCB024JY79E.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-020926-11:19:45 6245ASCB024JY79E.20260902.111945.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1iJ3C283Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.111355.142066898.LE CONG HOANG.970432
02/09/2026 3.000,00 6245IBT1fJDSXDCD.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260902.111235.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1iJ3C1YR3.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260902.105840.0349305594.HOANG DANH MINH.970432
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k215TVZS.Ung ho MS 2026.233 FT26246960880709.20260902.104931.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021042562026qxiq397931.5189.14499.104256
02/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021037392026nnh6377803.5388.88603.103739
02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15856088327.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Dung).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k215YZK8.Ung ho ba Nguyen Thi Quyen, MS 2026.235 FT26246440104500.20260902.101416.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1fJDSHUMS.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260902.100043.9021889068966.CAO BAO NGOC.963388
02/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970415090209485720268pBw146912.5189.52252.094825
02/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970415090209482720265ckC144780.5387.49228.094827
02/09/2026 1.000.000,00 6245IBT1iJ31HHM2.Ong Hung ba Minh ung ho Quy tu thien Bao Vietnamnet.20260902.093825.87534038.PHAM THI CAM LINH.970432
02/09/2026 15.000,00 MBVCB.15855142018.2026.235 ( Nguyen Thi Quyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144866730817.20260902.144866730817-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI chuyen tien qua MoMo
02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15854891844.TRAN VO TINH chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071004744080 TRAN VO TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15854797700.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0831000073390 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 500.000,00 6245IBT1k21Y61NB.Ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen FT26246533897923.20260902.090322.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15854269363.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15854259927.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15854243520.PHAM THI THU chuyen tien chuc chi nhanh khoe nhe.CT tu 1037248077 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15854230425.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15854217330.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 30.000,00 MBVCB.15854119299.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 100.000,00 6245TPBVI28CX7HV.Ung ho NCHCCCL.20260902.082301.03229870201.PHUNG THI THUY TIEN.970423
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15853911418.Chuyen tien ung ho ms 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k21YQQWH.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246856596483.20260902.073923.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k21PNFFI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246886600930.20260902.073849.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
02/09/2026 100.000,00 6245SHBAP2ACN7CB.UH MS2026 223 anh ly mi lung.20260902.073242.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
02/09/2026 36.000,00 MBVCB.15853437364.LANG THI THUY ung ho 2026.235( ba nguyen thi Quyen).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 15.000,00 6245IBT1aWNHW831.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,234 (Anh Luong Minh Doanh).20260902.070620.0339306897.VU DUC TU.970437
02/09/2026 15.000,00 MBVCB.15852885360.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 500.000,00 6245IBT1k21PMRC2.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246190740075.20260902.011123.6264250309.DUONG THI THU THUAN.970407
02/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042209020040102026XLVE484592.5388.65937.004010
02/09/2026 30.000,00 MBVCB.15852399742.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15852346250.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144826351667.20260901.144826351667-0353938425_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15852184173.NGUYEN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS 2026235 ba nguyen thi quyen.CT tu 0561000531678 NGUYEN THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15852118590.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0501000148341 LE THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 150.000,00 6246IBT1k2CQU9Q3.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26247492723776.20260903.231514.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
03/09/2026 50.000,00 6246YOLOP2AZTFWR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.231423.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090323130220264dtk561842.5388.38955.231302
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ86T1.ung ho ms 206.236 nguyen minh hieu FT26247524221644.20260903.231146.19027729725011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k2CQ87RG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247870198621.20260903.231107.19033725372015.VND-TGTT-TRAN VAN LAM.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ85EA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247679436220.20260903.230959.19036730759016.TKTT-NGUYEN QUANG DAI DUONG.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ8MES.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247538100320.20260903.230843.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15881299836.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9764347421 THAI NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881298651.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0691000321804 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1iJ3I9PV9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.230812.12886.PHAM THI HANG.970432
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQIRUW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247742351040.20260903.230603.19033571138014.VND-TGTT-HOANG THI THU HA.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQIFNL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247977920411.20260903.230533.16767686857.TRUONG THI QUYNH ANH.970407
03/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.236#SP#020097041509032305102026Mth2119094.5387.26717.230437
03/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145130053804.20260903.145130053804-0387739429_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15881283929.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3I2NV5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.230205.0364767868.DANG THU HIEN.970432
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032258072026e75o547810.5390.14343.225734
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032257152026aQPl109697.5387.12654.225715
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQMEDD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247524172084.20260903.225714.9999582994.TRAN THI THUY.970407
03/09/2026 100.000,00 6246MSCBD2DS1G55.Ung ho ms 2026236 Em Nguyen Minh Hieu.20260903.225637.2508202299.THAI THI KIM OANH.970422
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQMBED.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247169244655.20260903.225607.19027478071015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032254292026i3t7543814.5389.8048.225430
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQMSDL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247093328022.20260903.225406.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQMCDL.ung ho ms 2006.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247663021179.20260903.225331.11723239396015.VND-TGTT-LE ANH TU.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQVRGE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247040956977.20260903.225228.6263688989.BUI PHUONG LINH.970407
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881209822.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 30.000,00 6246IBT1k2CQVZKG.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26247887286683.20260903.225110.19035840104019.VND-TKTT-KHUAT THU TRANG.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQV6DS.ung ho MS 2026.236 FT26247602818401.20260903.225054.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407
03/09/2026 200.000,00 6246YOLOP2AZJKEZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.225019.0947368799.NGUYEN TRUNG HIEU .546034
03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JKAK1.Ung ho MS 2026.236.20260903.224937.05495044201.TA THI MY HA.970423
03/09/2026 150.000,00 6246VNIB024UIU9Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.224757.005761830.TRAN THI NHUNG.970441
03/09/2026 300.000,00 6246VNIB024UI4XI.Ung ho MS 2026.236.20260903.224741.348882000.NGUYEN TIEN HUNG.970441
03/09/2026 5.000,00 6246IBT1k2CQV9A5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247524133040.20260903.224740.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQDNVE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247602809860.20260903.224620.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQDI5E.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247656105405.20260903.224238.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032240272026tg9c991004.5189.78891.224027
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032239512026E894439796.5189.79174.223951
03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k2CQSY9Z.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247360853000.20260903.223732.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k2CQSJL3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247350510946.20260903.223530.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15881109891.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0031000278239 DANG QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1iJ3I1HN4.Ung ho MS 2026-236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.223334.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQ9EN2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247686601615.20260903.223328.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
03/09/2026 50.000,00 NGUYEN CAO ANH HAO chuyen tien ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu#SP#020097042209032232282026YZU0505992.5387.62010.223228
03/09/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032230452026sP7v975839.5388.57474.223045
03/09/2026 100.000,00 DUONG NHU QUYNH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090322290020263C34781847.5387.53651.222900
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881058610.MS 2026.236 nguyen minh hieu.CT tu 0721000616067 DUONG QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k2CQ2YWF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247921752591.20260903.222700.19036182541015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC LINH.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ2I8E.ung ho MS 2026.236 FT26247800468035.20260903.222627.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15881037247.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15881036217.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 6246ORCOQ2MG9LNF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.222308.0905140704.DANG NGUYEN KHANH TRANG.970448
03/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509032223002026ZWMG082883.5390.38104.222227
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090322213920265EL8109581.5390.33526.222139
03/09/2026 25.000,00 MBVCB.15881006205.LANG THI THUY ung ho MS 2027.236(em nguyen minh hieu).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JG1GD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.221942.03615091401.NGUYEN HONG NHUNG.970423
03/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032214482026gajS948645.5387.16228.221448
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032214462026ek7r486413.5388.15279.221446
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQJZN5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247395740927.20260903.221409.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032213252026KT0Y281905.5390.11625.221325
03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15880938730.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246VNIB024UHCZG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.221150.023704060117936.PHAM THI QUYNH MAI.970441
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15880928954.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032210512026kmlv478742.5388.4137.221018
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQWB7J.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247537984909.20260903.220843.19037019675019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM.970407
03/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032208392026ICGU937231.5389.96631.220840
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3IW8FW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.220720.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880878020.ung ho MS2026.236 Nguyen Minh Hieu.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 15.000,00 MBVCB.15880846738.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.232 ( Em Nguyen Van Tri Dung )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880835797.Ung ho MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220903220010202667MT437672.5389.68658.220011
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880818353.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321581120263020877241.5390.62261.215739
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15880785013.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu mong e som vuot qua#SP#02009704220903215453202633IS893993.5387.50558.215454
03/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI NGAN Chuyen tien ung ho M S 2026 .236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809032154292026vgid443018.5390.48562.215429
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21NX6FM.Ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu FT26247679152711.20260903.215333.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu Phu Tho#SP#02009704880903215220202678xt437942.5189.41534.215220
03/09/2026 15.000,00 MBVCB.15880743847.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.231 (Anh Dao Van Hien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880727602.ung ho 2026.236 em nguyen minh hieu.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246VNIB024U9WGY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.215007.003704060203898.PHAM THI NGOC HUYEN.970441
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21N3ETF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247234761069.20260903.214940.19033541617015.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG CHI.970407
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15880706659.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0441000724793 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509032147142026P0XD002392.5189.22332.214714
03/09/2026 10.566,00 6246IBT1k21NFIJL.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247105137060.20260903.214436.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3MR645.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214339.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15880654414.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0181000373719 HO NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1aWNFB5PH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214223.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446
03/09/2026 100.000,00 6246VNIB024USDNA.ung ho ms 2026.236 ( em nguyen minh hieu).20260903.214210.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
03/09/2026 100.000,00 An Phat Chuyen tien ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032141482026ihwx412342.5389.893.214115
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3MR5E2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214148.0356332474.NGUYEN THUY LINH.970432
03/09/2026 1.000.000,00 6246IBT1k21NLZMP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247418253226.20260903.213858.58585891.NGUYEN KIM CHI.970407
03/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15880593409.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21NLIYI.Ung ho ma so 2026236 em Nguyen Minh Hieu FT26247046059110.20260903.213734.19020890602012.VND-TGTT-LE TUYET ANH.970407
03/09/2026 50.000,00 6246VNIB024USMW4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.213440.022051997.NGUYEN THI KIEU TRANG.970441
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15880530724.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1021874289 NGUYEN THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209032132142026O3PG140724.5388.60920.213214
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21N64TI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247062854594.20260903.212819.19031124089011.VND-TGTT-LU SO PHUNG.970407
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15880440403.Ung ho MS 2026.236.CT tu 0441000739577 PHAN MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 6246NBVAF2YZFUEQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.212544.107738484443.QUAN THI CHUYEN.970419
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321253320267CL8182750.5389.33134.212501
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21NK7WD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247963032859.20260903.212213.19034327731011.VND-TGTT-TRAN THI KIM ANH.970407
03/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032121342026kyiI813285.5387.14684.212102
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21NKVM3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247354846061.20260903.212107.8899333369.LE KHANH LINH.970407
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-21:16:40 CJSO736937#SP#020097041609032116402026CJSO736937.5189.91235.211640
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032112202026OD6W382021.5388.70560.211148
03/09/2026 263.110,00 6246TPBVI28J4NBY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.210646.00783313001.DUONG THI HOANG ANH.970423
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032106182026TNJ6762789.5390.40027.210618
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15880160592.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032104282026k28t302740.5388.29821.210428
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321042020266J8N561978.5388.29524.210421
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880144952.Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0351000692227 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032059422026mgdm287034.5388.6113.205909
03/09/2026 2.000.000,00 6246IBT1k21NPDDG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247628290585.20260903.205709.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879993438.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491000170944 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 6246MSCBD2DXV9N8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.205230.7878686999.NGUYEN THI TUYET MAI.970422
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879980641.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15879974351.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS2026 236 E NG MINH HIEU#SP#020097044909032051232026cVUT891938.5389.61505.205051
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21N8WKG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247036824201.20260903.205050.19033170109011.VND-TGTT-BUI THI VAN ANH.970407
03/09/2026 200.000,00 6246MSCBD2DXV2JL.UNG HO MS 2026236 Nguyen Minh Hieu.20260903.204840.8200135553555.LUONG DUC QUANG.970422
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15879924886.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032047222026fhq8244828.5189.39744.204722
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JRH2E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.204704.99996929999.LAM THI NHAI .970423
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879900902.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1368681416 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21NM4BE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247897264723.20260903.204636.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3M6E4B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.204611.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
03/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Minh Hieu ms 2026.236#SP#020097042209032038342026XUBN762486.5389.90855.203835
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032037302026w26V658386.5389.84887.203730
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3MEUX9.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho em nguyen minh hieu.20260903.203723.098251589688.NGUYEN THI LAN HUONG.970432
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15879742997.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0611001485370 LY THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k21N2LBB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247210613230.20260903.203325.19030857898998.VND-TGTT-PHAM THI HUONG THAO.970407
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879655038.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21NC8RG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247290410917.20260903.202931.19024634586013.VND-TGTT-NGUYEN TIEN LAM.970407
03/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-030926-20:25:44 kPW0083553#SP#020097041609032025452026kPW0083553.5189.17609.202545
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879540652.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013638771 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090320231820265hnz153325.5387.2639.202318
03/09/2026 10.000,00 6246MSCBD2DX466K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.202201.291511919.VO HOANG THIEN KIM.970422
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k21RNLHE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246226805825.20260903.201724.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879385698.Ung Ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090320080420265LOs538150.5388.10779.200804
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1aWNFI3TT.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu.20260903.200739.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21RTM6N.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246702050735.20260903.200250.19034138229011.VND-TGTT-HOANG THI YEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JJP5T.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.195920.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
03/09/2026 200.000,00 6246VNIB024UTEQW.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260903.195324.646704060031214.LU THANH TAM.970441
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k21R6P2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246955970035.20260903.195244.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031952182026N1JC873308.5388.12969.195145
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k21R6WUY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246706305646.20260903.195146.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145107309738.20260903.145107309738-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026218
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21RE5KA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246136103053.20260903.195023.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21REY1E.Ung ho MS 2026.236 FT26246336698267.20260903.195016.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145107272122.20260903.145107272122-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026221
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145106839113.20260903.145106839113-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026222
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031946162026SFUT309132.5388.75827.194617
03/09/2026 50.000,00 6246SHBAP2AT9UVF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.194556.0947163317.NGUYEN BAO TRANG.970443
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145106670248.20260903.145106670248-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026224
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15878877235.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000751010 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031935082026okx1960447.5389.4818.193435
03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k21RBSTB.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246820756022.20260903.193421.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA.970407
03/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031934082026VDyT397931.5189.99038.193336
03/09/2026 150.000,00 MBVCB.15878673270.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21RUXQ4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246092654842.20260903.192559.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090319251520261338919358.5388.42093.192515
03/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu#SP#0200970488090319222520260o7m907522.5189.22811.192225
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031922222026AQFA386341.5388.23145.192150
03/09/2026 300.000,00 6246TPBVI28J84PX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.191916.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
03/09/2026 15.000,00 6246IBT1aWNFDHUP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,235 (Ba Nguyen Thi Quyen) .20260903.191837.0339306897.VU DUC TU.970437
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15878399003.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1033684188 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031915522026NV4L033671.5390.80279.191552
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21RV2A7.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS 2026. 236 FT26246192094468.20260903.191415.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090319132520269nIA307954.5388.65159.191252
03/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 237#SP#02009704220903191206202669D1124107.5388.56210.191134
03/09/2026 150.000,00 MBVCB.15878277411.Ung ho Ms. 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 MS2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031908242026XV12771476.5387.30974.190751
03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.236 NGUYEN TRUNG HIEU-030926-19:06:38 s4oB691257#SP#020097041609031906382026s4oB691257.5189.17986.190638
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1iJ3MDRUH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.190516.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090319045520264JZT313439.5189.7637.190423
03/09/2026 100.000,00 6246SHBAP2ATKUF9.ung ho Ms 2026.236 be Nguyen Minh Hieu.20260903.190413.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
03/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880903190319202615et825612.5387.96314.190247
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031903162026HSZ2101340.5387.95815.190317
03/09/2026 200.000,00 6246NAMAP2AT685Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.190230.0982585906.TA THI THUY LAN.970428
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031901532026tplw819418.5387.87131.190153
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15878091897.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JM6MA.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.185510.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1d15PJ3EL.Khuat Thi Thu chuyen tien tu ViettelMoney.20260903.185503.97042292Ne1a4d80000000009b6346.MBBANK IBFT.970422
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21XRAUI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246030794136.20260903.184910.131413142000.NGUYEN THI HA.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21XR5KY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246842860123.20260903.184859.1360776868.TRAN CHI NHAN.970407
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15877869914.HungUHMS 232 236.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21XRIZ6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246290037159.20260903.184839.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3M2DSN.ung ho MS 2026 236 em nguyen minh hieu.20260903.184358.88611616.PHAM THI HOA.970432
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1fJDMR4NN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.184242.9021168153992.DO THI KHANH LINH.963388
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3MCXIW.ZP262460739074 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.184216.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031839412026QuNA150683.5389.31530.183941
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145095809211.20260903.145095809211-0938122191_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03/09/2026 100.000,00 6246SHBAP2ATD6N2.Ung ho em Nguyen Trung Hieu.20260903.183741.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15877620983.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 150.000,00 MBVCB.15877587215.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246ORCOQ2MG4CM8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.183058.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k21XENBX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246030717168.20260903.183019.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
03/09/2026 300.000,00 6246MCOBQ2MG4A5W.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.182922.03401019011857.LAI THI XUAN THANH.970426
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15877477630.NGUYEN PHUC LINH chuyen tien ung ho MS 2026.236.CT tu 0571000041336 NGUYEN PHUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15877285714.ung ho MS 2026.236- Nguyen Minh Hieu.CT tu 0361000333629 PHUNG VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 benh nhan k phamphunphuc ung homs 2026236 ung ho benh nhan nguyen minh hieu#SP#0200970488090318173020261k0y609388.5389.75388.181730
03/09/2026 100.000,00 6246SGTTW2LA7CTQ.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.181336.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403
03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k21X5B2X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246254653672.20260903.181307.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21X5IG4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246704763741.20260903.181244.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21X8EXG.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246036204605.20260903.180459.19034882826018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HUYEN.970407
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150903175640202633w0851926.5189.27794.175640
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031756142026w97t501639.5189.24503.175614
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809031755442026st3w499074.5189.23280.175511
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3V3MER.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.175424.129292032.PHAM THAI VIET.970432
03/09/2026 30.000,00 MBVCB.15876798473.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21X9WGA.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246869108040.20260903.175119.19037189055015.VND-TGTT-HOANG QUANG CUONG.970407
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15876729458.ung ho MS2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 150.000,00 6246IBT1k21XCZVN.UNG HO MS 2026.236 Em NGUYEN MINH HIEU FT26246878235315.20260903.174839.19036211950019.HOANG NHU PHUONG THUY.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21XCI6A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246682818541.20260903.174750.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
03/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung a#SP#020097042209031745422026IU68394363.5390.52748.174542
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JYN3P.PHAM THI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS2026.236 be Nguyen Minh Hieu.20260903.174533.00001935385.PHAM THI THU HUYEN.970423
03/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031736112026CNWJ699206.5387.82154.173538
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15876447807.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145085020574.20260903.145085020574-0899891178_Ung ho MS2026236 em Nguyen Minh Hieu
03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-17:34:27 TiQy483103#SP#020097041609031734272026TiQy483103.5390.67808.173427
03/09/2026 1.000.000,00 6246MCOBQ2MGTUE9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.173402.03168018878888.TRINH HUY VIET.970426
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1aWNFWIGC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.173315.3500000913632777.DINH VAN DU.970446
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JL7S3.Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh hieu.20260903.173243.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k2133AYV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246071505006.20260903.173143.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
03/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145084161213.20260903.145084161213-0902498898_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15876336544.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.236 (nguyen minh hieu).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145083941295.20260903.145083941295-0326813617_Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15876274846.ung ho ms 2026.236 Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k213TIDZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246511232638.20260903.172655.19072306462018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NHAN.970407
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15876262235.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031725002026c72f338770.5189.98391.172500
03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JLMYN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.172242.00003833536.NGUYEN TRONG HOANG.970423
03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JLL3T.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.172022.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k2136M7E.ung ho ms 2026.236, em Nguyen Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26246778257127.20260903.171814.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15876001327.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1039670158 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031708442026u24a255204.5389.79957.170844
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809031708332026b75k254297.5388.79357.170805
03/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031707512026ZQT3608173.5189.74279.170718
03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509031706232026L4WN095957.5388.64359.170623
03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509031705592026K7SD093301.5390.60818.170600
03/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048809031703582026tvq3232195.5389.45967.170358
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k213BW17.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246292191647.20260903.170155.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1iJ3VG1LM.tu thien.20260903.165932.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236#SP#020097048809031659262026k3r5210643.5390.14198.165854
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15875707950.ung ho ms 2026.236(em nguyen minh hieu).CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031657132026amoh200221.5189.96953.165713
03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090316551520266BDS023404.5387.83724.165448
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15875611558.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 6246MCOBQ2MGFS43.Ung ho ms2026.236 nguyen minh hieu.20260903.165240.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2138NX9.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246995303882.20260903.165228.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21384LE.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246120195972.20260903.165126.19031367837016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031651032026xkad171397.5387.53848.165104
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21382WJ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26246701431555.20260903.165028.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k213IFVW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246386493618.20260903.164947.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15875546503.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15875517613.ung ho ms 2026.236.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k213V5PI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246224054635.20260903.164407.11120056081019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM.970407
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15875430639.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002023490 PHAM THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509031640172026YPVB029095.5387.79374.163945
03/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509031639282026XUUJ024034.5388.74420.163928
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:37:02 7yQc974937#SP#0200970416090316370220267yQc974937.5388.57533.163702
03/09/2026 50.000,00 6246SHBAP2ATRIGD.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.163500.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031634302026y3vq096845.5388.41190.163358
03/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970422090316293920268NGJ946540.5387.8748.162939
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15875144384.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246NAMAP2ATZVDS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.162127.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28F7B2D.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.162019.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031620142026BHOV010736.5390.49206.162014
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FRGYC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246240668003.20260903.161651.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FX3GX.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu FT26246296135901.20260903.161459.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
03/09/2026 100.000,00 6246SHBAP2ATT42W.ung ho ms 2026 236 em nguyen minh hieu .20260903.160855.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FTZZM.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246148584779.20260903.160640.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:06:01 B1Tj038817#SP#020097041609031606022026B1Tj038817.5389.59115.160602
03/09/2026 200.000,00 6246MCOBQ2MGMRX9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.160529.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15874778878.ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371000401944 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FH4HQ.NGUYEN THI HAI HA chuyen ung ho MS 2026.236 - Ng Minh Hieu FT26246905441496.20260903.160045.19020883825189.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HA.970407
03/09/2026 50.000,00 6246VNIB0244ULE7.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260903.160023.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
03/09/2026 1.000.000,00 6246NAMAP2ATJG9I.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155732.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1aWNTTMYV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155421.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031551462026HQVX296225.5388.71165.155146
03/09/2026 500.000,00 6246MSCBD2DK9B27.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155132.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15874580337.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MS 2026.236 ( Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509031548122026QnIq267499.5390.49298.154739
03/09/2026 20.000,00 6246IBT1iJ3VSNLN.Ung ho ms 2026236 em nguyen minh hieu.20260903.154713.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
03/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.236 nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031544572026RBQP277169.5389.29979.154425
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031544522026KOYG256674.5387.28443.154453
03/09/2026 48.000,00 6246IBT1fJDMYZHM.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.20260903.154228.325959229.PHAN THI NHAT UYEN.970406
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15874423483.Ung Ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031538072026bd7x875107.5189.88758.153740
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28FIX3U.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.153715.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1d15UBWZA.unghoMS2026236.20260903.153052.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28FIF69.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.153045.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
03/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145067591990.20260903.145067591990-0369183690_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03/09/2026 10.000,00 6246TPBVI28FIMBX.MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.152838.02935403901.LE THI BE DAO.970423
03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu#SP#020097040509031527462026LN6W029167.5388.27729.152746
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FPAK3.Ung ho MS 2026.236 nguyen minh hieu FT26246868666674.20260903.152703.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FPUKA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246677907026.20260903.152632.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031524552026GSGR177498.5390.10644.152455
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15874222731.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15874223568.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031524112026RN61011355.5389.6529.152411
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15874218786.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.236 ( EM NGUYEN MINH HIEU).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031523542026tzhk824982.5388.5399.152354
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15874214082.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 30.000,00 MBVCB.15874205299.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246SGTTW2LAESU3.IBFT Ung ho MS 2026.236 - em Nguyen Minh Hieu.20260903.151851.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3V1LKF.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.151850.0968348206.LE THI NGA.970432
03/09/2026 50.000,00 6246ORCOQ2MG1MFU.LOC HO TRO MS 2026.236 NGUYENMINHHIEU.20260903.151806.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145063185217.20260903.145063185217-0767687755_Ung ho NCHCCCL Tran Nguyen Bich Uyen 0767687755
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FJXZB.BUI HUYNH THIEN BAO 2006 ung ho em LUONG MINH DOANH MS 2026.234 chuc em mau khoe FT26246560679893.20260903.145156.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FJI83.LE THI HONG HOA SN 1958 ung ho be NGUYEN DUC DUY MS 2026.215 chuc be mau khoe FT26246605980840.20260903.145002.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FWHRW.BUI HUYNH THIEN BAO SN 2006 ung ho em NGUYEN PHUONG LINH MS 2026.219 chuc em mau khoe FT26246427212595.20260903.144818.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
03/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031447452026EAB2037345.5189.939.144745
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1iJ3DN9Y5.ZP262460502178 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.144740.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FWVTY.LE THI HONG HOA SN 1958 ung ho em DAO HOANG DAN MS 2026.225 chuc em mau khoe FT26246669797043.20260903.144641.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FQFUA.BUI HUYNH THIEN BAO SN 2006 ung ho em NGUYEN VAN TRI DUNG MS 2026.232 chuc em mau khoe FT26246930864698.20260903.144520.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FQUX2.LE THI HONG HOA SN1958 ung ho em NGUYEN MINH HIEU MS 2026.236 chuc em mau khoe FT26246304075619.20260903.144352.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
03/09/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031441582026VZKX449529.5189.70009.144126
03/09/2026 5.000,00 6246VNIB02441SCN.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).20260903.144049.812281212.GIANG MY LINH.970441
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873611589.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873601776.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873606485.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246MCOBQ2MGQSSG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.143551.03601014936531.NGUYEN DUY LAN.970426
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873377364.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15873362890.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0061000354382 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873319202.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15873249535.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246BIDVE2NUHJS8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.140359.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
03/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970405090313564520260L6B028271.5388.37068.135617
03/09/2026 100.000,00 TRAN THI HIEN ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970422090313542220264V4L510720.5390.25201.135423
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872995908.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9389456889 TRAN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15872900921.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21TYP3Q.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246416665325.20260903.133843.19074897040012.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH PHUONG QUYEN.970407
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031337162026wq3n502380.5387.44236.133717
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3D612E.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 236 nguyen minh hieu.20260903.133502.111555222.VU THI THU THAO.970432
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872797873.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081001136456 NGUYEN THI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872705030.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15872693073.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872690324.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872683747.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1fJDM2IAT.MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu.20260903.132455.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872681349.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872647393.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031321082026VBOO319486.5390.70656.132109
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21TM7YI.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246193160355.20260903.132103.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872638704.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872633085.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872634491.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872622086.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872627095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872616923.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872612637.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872609669.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872607618.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090313171620260nth454705.5387.52315.131716
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872604861.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872583007.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872568862.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 319.000,00 6246IBT1fJDMCETR.Anh Quy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.131357.908171353.TRAN PHAN TIEU THAO.970406
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872565963.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872557760.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872533365.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872543558.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872529895.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509031311292026nLml690200.5189.24795.131129
03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28FVAV5.TRAN THI NHUNG chuyen tien ung ho em nguyen minh hieu MS 2026 236.20260903.131109.00000296787.TRAN THI NHUNG.970423
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872523669.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15872534321.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872513029.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872516159.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809031309062026f469435151.5387.13741.130906
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872506017.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872492757.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031306502026XOG0448634.5388.2673.130650
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872478307.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872466775.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872456884.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872447221.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 6246MCOBQ2MG23JZ.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260903.130404.03101010965538.HOANG VIET.970426
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872444488.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872436278.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872421655.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872411415.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15872362825.ms2026.236 nguyenminh hieu.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 30.000,00 2026.236( em Nguyen Minh Hieu )#SP#0200970415090312563420268bjV653849.5387.54602.125634
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k21T1DPD.MS 2026.236 FT26246095710394.20260903.125429.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
03/09/2026 20.000,00 O5CH7KDTUMB1-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031254272026TBTN580032.5387.45127.125427
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872306642.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872289945.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872275454.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872261930.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872266905.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872252327.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872248960.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872245853.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872234582.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872221055.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872218126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872213220.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872215309.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031871976 TRINH THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872210261.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872200512.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.236, EM NGUYEN MINH HIEU-030926-12:43:46 uzhk496954#SP#020097041609031243462026uzhk496954.5388.90962.124346
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872192508.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872186691.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872173105.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872169619.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872141077.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872130563.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 94.000,00 MBVCB.15872126944.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016468258 AU DUONG THIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872126928.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872119679.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872108132.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872093619.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872095777.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872081780.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872070038.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872052979.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872050313.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872038003.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872022823.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15872018249.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872007376.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872003506.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15871973897.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15871969518.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DP9HS.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260903.121528.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DPWI5.Ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh.20260903.121423.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DU6KR.Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.20260903.121216.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3D8FTV.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.120638.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
03/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-11:55:44 3HhW513849#SP#0200970416090311554420263HhW513849.5389.10757.115545
03/09/2026 200.000,00 6246SGTTW2LA1H8E.IBFT ung ho MS 2026.236 e Nguyen Minh Hieu.20260903.115206.050122083710.NGUYEN THANH NGA.970403
03/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145041505062.20260903.145041505062-0983923063_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090311472620260m33177062.5388.53740.114653
03/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220903114535202646IN999451.5189.42364.114535
03/09/2026 250.000,00 IBVCB.15871096987.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 1.000.000,00 6246IBT1iJ3DS8K9.Ung ho Nang buoc toi truong.20260903.113144.154852727.BUI NGAN TRANG.970432
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031131412026OR9O420947.5389.51212.113142
03/09/2026 300.000,00 IBVCB.15871019171.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15870915360.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1aWNT86H9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.112043.210001060002432.DANG DINH TUC .970409
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15870821482.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1038569094 DUONG THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031108302026K7EH824972.5388.99447.110830
03/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209031107352026A6ZM677884.5387.93523.110735
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21H3HSA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246672920918.20260903.110056.1939682689.DINH VIET BACH.970407
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15870556973.CAO THI NGOC HOA ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu.CT tu 0071003560344 CAO THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21H3PWT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246626263624.20260903.105959.19024247041017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HANG.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DWETT.LE THI HOA chuyen tien 2026 236 NGUYEN TRUNG HIEU.20260903.105523.247529918.LE THI HOA.970432
03/09/2026 2.790.000,00 LUU CAO NGUYEN NT// UNG HO MS 2026-211 EM LO THI NHAN
03/09/2026 500.000,00 VU HONG QUANG UNG HO CUNG EM DEN TRUONG-030926-10:41:35 B3MU447471#SP#020097041609031041352026B3MU447471.5387.29592.104135
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031041202026K4E8816018.5389.27829.104120
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k21HKS52.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246713172080.20260903.103822.10522961827013.NGUYEN HOANG GIANG.970407
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809031038052026by98896821.5189.7673.103805
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031036012026hp2a888502.5388.94842.103601
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869943537.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869945202.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869931358.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869927986.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031021332026MUU0079555.5390.5544.102133
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869924474.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869910534.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869908080.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869904869.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869891107.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809031004492026wwrz763723.5389.5324.100449
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3SLE57.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.100338.0984041991.DAO DUC VINH.970432
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15869525588.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1iJ3SHYXP.Ms 2026-236 uh em Nguyen Minh Hieu.20260903.095544.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809030950192026b5sk705625.5390.20176.094947
03/09/2026 300.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809030945542026fblh687606.5389.94529.094554
03/09/2026 200.000,00 6246SGTTW2LQPRVV.IBFT ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.094542.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
03/09/2026 20.000,00 6246MSCBD2DE78N7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.094519.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15869324036.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 600.000,00 SHGD:10001368.DD:260903.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.226 CHUC DAO HOANG DAN MAU KHOE
03/09/2026 600.000,00 SHGD:10001367.DD:260903.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.232 CHUC NGUYEN VAN TRI DUNG MAU KHOE
03/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809030935372026jzou646256.5388.35845.093537
03/09/2026 200.000,00 6246VNIB024R14BY.Ung ho em Nguyen Minh Hieu.20260903.093340.329101987.LE THI THANH LOAN.970441
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869121934.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026236 (e Hieu).CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15868964745.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704220903091728202680TY243240.5189.38300.091728
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15868841127.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15868712015.Ung ho chau Nguyen Minh Hieu .CT tu 0061000092996 VAN CONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 30.000,00 6246IBT1k21ZAGAI.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26246421574149.20260903.090333.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21ZA5ZP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246892599200.20260903.090315.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407
03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k21Z4TZK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246199738627.20260903.090132.6283161996.NGUYEN THAO NGUYEN.970407
03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090308525520265hzu480532.5189.21206.085223
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15868520763.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15868511836.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 60.000,00 MBVCB.15868484132.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246ASCB024RLQJY.UNG HO MA SO 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-08:48:15 6246ASCB024RLQJY.20260903.084815.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416
03/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.234#SP#020097042209030847042026DRHD790236.5390.96003.084705
03/09/2026 30.000,00 MBVCB.15868441738.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15868404854.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15868390295.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15868298769.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421000445637 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3SPUH8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu tt.20260903.083534.236295168.LE NGOC DUC.970432
03/09/2026 250.000,00 6246IBT1k21ZDAYN.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26246653235061.20260903.083322.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
03/09/2026 200.000,00 6246IBT1d158ABPB.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen thi Quyen.20260903.083314.97042292Kaad67c000000000639727.MBBANK IBFT.970422
03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k21ZD9MY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246340651482.20260903.083216.19027188680018.VND-TGTT-LE BA TRUONG.970407
03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21ZD2XR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246352185015.20260903.083214.19072434778011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
03/09/2026 200.000,00 LE TRONG LOC ung ho chuong trinh noi buoc den truong chuyen tien#SP#020097042209030830482026ERLH297510.5387.31227.083048
03/09/2026 500.000,00 6246VRBAP2AJFR7B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu tai VIETCOMBANK 6246VRBAP2AJFR7B.20260903.083030.202610000002311.NGUYEN VAN TRONG_THAU CHI.970421
03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15868142316.VO THI XUAN THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071004067997 VO THI XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809030822462026nmaa371853.5388.99987.082247
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15868022824.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9963631256 PHAM THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15868026094.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho Ms 2026.230 ( em Dang Dinh Duong ).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15867991108.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15867973713.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0281001797532 TO TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15867917191.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0081001286594 NGUYEN VAN DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809030806532026a9n2316944.5387.44057.080620
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209030805402026W12Z545240.5189.38929.080507
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15867755887.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209030752042026DAHN368348.5390.93397.075205
03/09/2026 100.000,00 6246SGTTW2LQHLRU.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.075152.020098178660.NGUYEN DUY HY.970403
03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15867623927.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 6246ASCB024Z9N25.UNG HO MS 2026 236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-07:31:18 6246ASCB024Z9N25.20260903.073118.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k2167PIM.ung ho NCHCCCL FT26246209943664.20260903.072729.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
03/09/2026 14.567,00 MBVCB.15867377096.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.222.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 12.568,00 MBVCB.15867359654.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.223.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15867262163.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -NS-2026.236-em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509030712332026H7J0032512.5387.70407.071234
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867111822.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15867119659.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001289710 PHUNG THI PHUONG NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867116572.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867102407.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867089150.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867084441.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 Co Nguyen Thi Thu Hien Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042209030656302026898B702908.5390.23949.065630
03/09/2026 34.000,00 MBVCB.15866854178.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.223(hai be Quyen va An).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15866562096.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15866565273.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809030542212026pbgo920066.5390.97771.054154
03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI288PELA.ung ho nchcccl - cuong - 0386841258.20260903.012604.00003493850.NGUYEN DAC CUONG.970423
03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220902235159202633KA676251.5387.41379.235159
03/09/2026 100.000,00 6245TPBVI28867MA.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260902.233038.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041509022326372026jWNy935195.5189.16488.232637
03/09/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090223001020260VGF009871.5388.81338.230010
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15897116482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0541000315201 QUACH THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090423364620267ID0403597.5390.38518.233647
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CIV229.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248301943680.20260904.233051.19038839686011.VND-TGTT-VAN THI BICH.970407
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15897054904.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031000015315 HOANG XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247VNIB024KECT4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.232613.290268888.PHAM THI NGA.970441
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3YHXHI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.232438.178064177.VU THI THU HUYEN.970432
04/09/2026 200.000,00 6247ASCB024K4V9N.UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-040926-23:11:38 6247ASCB024K4V9N.20260904.231138.253599029.NGUYEN THU HIEN.970416
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3YHJP3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.231100.217308666.NGUYEN NGOC ANH.970432
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809042310552026i4nv508743.5390.8300.231055
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15896943396.ung ho Ms 2026 .236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9817893326 PHAM THUY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 DAO PHUONG ANH Chuyen tien ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809042305502026t289503773.5189.719.230550
04/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090422582120267tzq496000.5387.88743.225748
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CICDRX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26248078698512.20260904.225639.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CICC4E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248512360408.20260904.225551.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CICQS2.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26248604004042.20260904.225504.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CI1LYT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248844672617.20260904.225353.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CI18AL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248690461938.20260904.225117.19032527614015.VND-TGTT-LE THI THAO LY.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CI1J3K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248977864106.20260904.224931.19038364286013.VND-TGTT-LE DIEU QUYNH.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15896843727.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 0281000578498 NGUYEN HUU KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1aWNX586S.Ung ho MS 2026.236 (emNguyen Minh Hieu).20260904.223227.00200014405799.NGUYEN HONG NHUNG.970440
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15896675613.Ung ho NCHCCCL 0328561966.CT tu 0271001080226 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15896650426.LANG THI THUY ung ho MS 2026.237(luong thanh vi).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.236 nguyen minh hieu#SP#02009704050904221704202623W8073210.5189.3439.221636
04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509042214322026q2ZC279688.5189.96336.221432
04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15896529774.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 39.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209042207092026R4G2200142.5388.74479.220636
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CMTY3E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247355013965.20260904.220701.19029454836013.VND-TGTT-KHUONG THI MINH NGUYET.970407
04/09/2026 100.000,00 6247ORCOQ2MK97GA.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260904.220430.583090.NGUYEN DINH VAN.970448
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15896429612.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031400366 HOANG THI KIM BONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042155442026CDK8155385.5189.38446.215544
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu, ma GD 100000178840188#SP#020097044909042148262026Mduk601947.5389.12752.214826
04/09/2026 200.000,00 6247ABBKP2A49SV9.ung ho ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.214809.0946711298.LE THANH TAM.970425
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15896269525.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004373548 NGUYEN TUYET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090421354220266po1338888.5388.64208.213509
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15896124104.NINH THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0021000653440 NINH THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509042129092026O96E165506.5387.37251.212841
04/09/2026 1.800.000,00 6247IBT1bJM3K4S4.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Luong Thanh Vi MS 2026 - 237.20260904.212607.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809042124312026q4me306145.5389.16230.212357
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15896009403.ung ho MS 2026.237 ( Thay Luong Thanh Vi).CT tu 7907069902 NGUYEN THI NGOC THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CMYVYG.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247956160610.20260904.212109.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
04/09/2026 150.000,00 MBVCB.15895980003.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004217641 LAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15895940394.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247VNIB024KMW4G.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.211646.141189999.TRAN THI HONG.970441
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15895878056.2026.237 ( thay luong thanh vi).CT tu 1035557714 DAO KIM THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509042113112026YIRK089226.5389.64181.211238
04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895804107.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CMVILJ.ung ho ms 2026.236, em Nguyen Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26247168924086.20260904.210344.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CMVWUH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247277900332.20260904.210250.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
04/09/2026 1.500.000,00 6247NBVAF2YZU52U.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.210111.100001295262.NGUYEN THI THUY NGA.970419
04/09/2026 57.857,00 6247IBT1fJDUK2PW.Nguyen Huong ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh.20260904.210107.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090421010320263qsk227932.5389.2773.210103
04/09/2026 20.000,00 MS 2026.235#SP#020097042209042057142026QNDV186255.5189.82902.205714
04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28ZBG7C.MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260904.205308.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895576041.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28ZBGGV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.205221.04121525701.NGUYEN THI THU PHUONG.970423
04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28ZBU3L.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.205047.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
04/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Thay giao Luong Thanh Vi ms 2026.237#SP#020097042209042043452026PAPR370157.5388.10685.204345
04/09/2026 20.000,00 uh.ms 2026234 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809042040172026abs7151555.5390.90755.204017
04/09/2026 35.000,00 6247IBT1k2CVRNI7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247734541964.20260904.203459.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CVRV4K.Ung ho MS 2026.236 FT26247444495277.20260904.203308.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042031462026RQ10748983.5189.41401.203147
04/09/2026 5.000,00 6247IBT1k2CVXKWL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247506004015.20260904.203128.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15895209703.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042026512026JTN1871223.5390.10804.202651
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVTT4F.Ung ho MS 2026.236 nguyen minh hieu FT26247928752846.20260904.202407.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407
04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895092015.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 em minh hieu#SP#0200970488090420230220269koy082762.5189.88408.202302
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CVLFJI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247395989166.20260904.202132.19037308200010.TGTT-VND-NGUYEN PHUONG ANH.970407
04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895044380.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509042019272026JreT799467.5387.66520.201927
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090420163620263zxY787194.5189.48723.201637
04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15894925593.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28ZY61K.ung ho 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).20260904.200643.00678084001.HOANG THI DIEU.970423
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15894782156.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 400.000,00 MBVCB.15894768523.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15894716016.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9964895175 NGUYEN THI LAM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15894715352.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001846256 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVBTWY.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247197096270.20260904.195544.19027256316036.VND-TGTT-BUI PHAM THANH HUYEN.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVYLBI.Ung ho MS2026.236 FT26247909094574.20260904.195033.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVYKP5.Ung ho MS2026.237 FT26247301119805.20260904.195009.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CVPR8M.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247303339015.20260904.194821.13325035631017.VND-TGTT-TRINH THI THUY.970407
04/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145265306997.20260904.145265306997-0905435723_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3PRI6H.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.193644.0948078191.DINH THI HUONG.970432
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ3P3EGG.Ung ho MS 2026236 nguyen minh hieu.20260904.192637.49644598.NGUYEN THI THANH TU.970432
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15894064334.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1045517365 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CVC64B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247622191578.20260904.192233.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1k2CVC7YA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247084259619.20260904.192219.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15893848603.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15893803120.ung ho MS 2026.230.CT tu 0251002706055 DAO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15893696409.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15893670041.NGUYEN THI HA ( giup em Hieu ).CT tu 0021000609510 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15893647678.ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247ORCOQ2MKGUW6.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.185904.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15893399712.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1855186578 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041848532026DO37387210.5390.61957.184825
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3PK2AT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.183738.0393200881.LE THI NHU HAO.970432
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CDBGSR.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247592144010.20260904.183348.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809041832452026swpj585340.5389.43848.183245
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041827342026hZHb275162.5390.8471.182734
04/09/2026 300.000,00 6247MCOBQ2MKW258.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.182543.03101016844390.VU HOANG YEN.970426
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3PA93B.ZP262470716843 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.182047.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CDMT6V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247746979908.20260904.181834.19038233931010.VND-TGTT-LUU HAI PHONG.970407
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CDVA73.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247527130438.20260904.181544.1709799999.DUONG THI HONG ANH.970407
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090418104920265lnq472109.5389.91194.181049
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041810192026F3JO355598.5388.87507.181020
04/09/2026 200.000,00 Quyen Gop Tu Thien Cau Mong Moi Nguoi Luon Duoc Binh An#SP#0200970488090418085720268xtb462459.5388.77381.180857
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CD9P6S.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247296562302.20260904.180853.1266797979.NGUYEN CHUNG SON.970407
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041805462026SACN061570.5389.53820.180513
04/09/2026 1.000.000,00 6247ASCB024GZRYT.UH MS 2026 236 , NGUYEN MINH HIEU-040926-17:57:49 6247ASCB024GZRYT.20260904.175749.7788968.TRAN THI TUYET.970416
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1fJDU9V9A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.175604.0352239910.HOANG MINH CANH.970431
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CSNJ1P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247670392039.20260904.175328.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970415090417531920264PfR994595.5387.61926.175319
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041752352026c0qs375833.5388.57311.175235
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15892174158.LUU THI QUYNH chuyen tien Mong em mau khoe.CT tu 0591000359177 LUU THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1fJDU2W5J.MS 2026.237 Luong Thanh Vi.20260904.174358.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041740252026z8au310248.5387.64830.173952
04/09/2026 30.000,00 6247IBT1iJ3PM6Z1.ung ho MS 2026236 em nguyen trung hieu.20260904.173512.131999976.VU THI TUYEN.970432
04/09/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145242997303.20260904.145242997303-0369682887_Ung ho NCHCCCL To Xuan Diep 0369682887
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3P9GR6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.171324.0877788865.NGUYEN HUONG TRA.970432
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15891325959.ung ho MS 2026.236 - em nguyen minh hieu.CT tu 0021000448591 HA HOANG PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15891324246.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15891301928.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15891293472.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041705062026h78V733158.5389.169.170506
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CSV4UV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247814790062.20260904.170404.19831484238022.VND--DANG THUY TRANG.970407
04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041657482026PY82694879.5189.46412.165748
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15890923043.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004117181 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041648072026UFG7521988.5387.77316.164734
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15890905437.VU THI THANH HOA ung ho Ms 2026.236( nguyen minh hieu).CT tu 0031000266499 VU THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041647102026DXMO627970.5387.71141.164711
04/09/2026 100.000,00 6247KLBKP2AR72RR.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.164339.9700163.LE TIEN Y NHI.970452
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1d155QMMY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.164027.97042292P03ba15000000000483422.MBBANK IBFT.970422
04/09/2026 10.000,00 6247TPBVI28TXMIZ.MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260904.163632.02935403901.LE THI BE DAO.970423
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TVKMX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.162648.88880201888.LY THI DIEU.970423
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041626172026b7x9932979.5388.27127.162617
04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1k2C9HT8U.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247811542870.20260904.162518.19029464439012.VND-TGTT-NGUYEN LINH PHUONG.970407
04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509041620542026Z02H049710.5389.89711.162054
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15890414194.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097040509041617362026LHMC030447.5389.69064.161737
04/09/2026 150.000,00 6247IBT1d15YRUAU.Ung ho MS 2026236 e Nguyen Minh Hieu.20260904.161643.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041611482026T6X2096224.5389.30725.161148
04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#02009704050904160955202621BS085057.5389.18054.160922
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15890234056.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1030776636 NGUYEN THI VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145230343606.20260904.145230343606-0372912945_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3UT3ZE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.160624.88833331996.VU THI NGOC ANH.970432
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3UTDR4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.160233.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145229950294.20260904.145229950294-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878
04/09/2026 150.000,00 6247IBT1iJ3UT2MM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.160155.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15890098981.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C9BJ8H.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247733617592.20260904.160031.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
04/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904155923202674ho816392.5189.49096.155923
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2C95D8X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247503681010.20260904.155822.9819045002.TRAN VAN THINH.970407
04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2L1RF3Q.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.155425.060269310017.TANG MY HONG.970403
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C9UPIE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247188160911.20260904.155055.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1fJD8LY75.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.155007.9007041132917.NGUYEN NGOC ANH.963388
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041539102026DV01490737.5390.12531.153842
04/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209041538192026A0VN500427.5189.2104.153819
04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041535222026PX02090085.5389.83110.153522
04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041529282026BL3B058750.5387.44190.152928
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090415261720261f46298397.5189.23694.152617
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C9CCS2.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26247030041025.20260904.152514.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090415244220268V15180962.5189.12971.152442
04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-15:19:07 QL1d230701#SP#020097041609041519072026QL1d230701.5387.79442.151908
04/09/2026 50.000,00 6247MCOBQ2MKJ14N.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.151455.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15889379118.ung ho MS 2026.237 ( Thay Luong Thanh Vi ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090415134020261XPD425925.5189.45458.151341
04/09/2026 20.000,00 6247MSCBD2DHAXHL.gui ms 2026 238.20260904.151050.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C2RX3L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247215401741.20260904.151015.9981333399999.VU THI THU.970407
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28TUHJX.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260904.150337.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041501092026DVZ4206238.5388.68458.150109
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041459102026monu589938.5189.56755.145910
04/09/2026 100.000,00 uh e minh hieu 2026.236#SP#020097048809041458432026gs9w588498.5387.54210.145844
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C2T7WQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247526497869.20260904.145730.8858797979.TRAN HAI YEN.970407
04/09/2026 100.000,00 6247SHBAP2ARTZTG.UH MS2026 237 anh Luong thanh Vi.20260904.145724.1122101979.TRAN VAN BINH.970443
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041456332026LJB4451961.5189.41474.145633
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041452482026tg1f568333.5189.19131.145248
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090414510920267Q4V508673.5387.8754.145109
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C27N1I.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247860304690.20260904.143644.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041431442026X8ZW236291.5189.93991.143112
04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041429242026xQiP998846.5387.82023.142924
04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15888752761.ung ho NCHCCCL+ Duyen+0913860620.CT tu 0281000291157 BUI THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C2AE31.Tran Thi Khuyen ung ho ms 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247503346298.20260904.142916.19027289743029.VND-TGTT-TRAN THI KHUYEN.970407
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041422142026F1P1958132.5390.41216.142215
04/09/2026 300.000,00 6247MSCBD2D36EV2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.141930.6888666686886.DANG VU NHU QUYNH.970422
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ3U86EU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.141709.196565442.DO THI THU HOAN.970432
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15888563358.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001448101 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041413472026ex4u443818.5388.93699.141348
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150904141033202692YD940042.5189.77373.141033
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041410082026MIkU937605.5387.74864.141008
04/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041407512026b8np426093.5389.61925.140718
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C28HZ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247445088065.20260904.140550.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15888455318.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C28E3H.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247480860454.20260904.140533.258992.VO NGOC HIEU.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C28AMW.Ung ho ma so 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247591941849.20260904.140505.19028926949015.VND-TGTT-VU THI THU TRANG.970407
04/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041402372026XM1D952358.5388.35048.140237
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2C2MK2Z.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247700896761.20260904.135822.19022399138013.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEN PHUONG.970407
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041356522026J3EC619231.5390.3977.135652
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209041356172026YN8L128694.5387.929.135544
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042209041355482026N57H262276.5189.99262.135549
04/09/2026 33.000,00 6247VNIB024EW22K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.135515.007135630.NGUYEN MINH QUANG.970441
04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.232 NGUYEN VAN TRI DUNG#SP#020097042209041352112026KQLJ873557.5389.80193.135212
04/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041352092026GOG3640219.5387.80084.135136
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041349392026l4kt374450.5387.66648.134939
04/09/2026 100.000,00 6247VNIB024EUZJV.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.134852.216895555.TRAN LINH CHI.970441
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090413481720269TKD121927.5390.59569.134817
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.237 Luong Thanh Vi#SP#020097040509041346332026WH69008112.5389.51365.134634
04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090413443420267U8E001342.5390.41306.134401
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C225IK.Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247165107664.20260904.134004.19023652425012.VND-TGTT-LE THI NGA.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15888127459.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-13:38:29 gKcU665250#SP#020097041609041338292026gKcU665250.5388.10382.133829
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15888096114.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0591000290010 DAO THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041331502026qMHl830963.5388.76412.133150
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C2J9BH.Ung ho ms2026.236 em nguyen minh hieu FT26247341655580.20260904.132826.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887975007.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887960408.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0311000738606 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880904132254202666z7304124.5390.33005.132254
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3U261B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.131928.269666838.NGUYEN THI HONG DIU.970432
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15887861749.ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28TJZAS.ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.131437.02076127001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
04/09/2026 70.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041313162026REgl785316.5388.84251.131243
04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28TJJCL.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.131236.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423
04/09/2026 500.000,00 6247ORCOQ2MKM9FD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.131207.0111100020855006.VU BAO CHAU.970448
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887817585.Ung ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi).CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041306402026vwcd263654.5189.49777.130607
04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15887744696.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CCF6TH.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247385895523.20260904.130524.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CCTH6J.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247217070329.20260904.130206.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
04/09/2026 100.000,00 6247MSCBD2D3GWP3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.130140.0600100101111.PHAM LE YEN NHI.970422
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887683807.ung ho MS 2026.237(thay Luong Thanh Vi).CT tu 1038569094 DUONG THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15887664350.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCHRJC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247733030697.20260904.125545.19036009028019.VND-TGTT- TRUONG THI KIEU LY.970407
04/09/2026 150.000,00 6247IBT1iJ3UJZW8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.125445.105078927.NGUYEN MINH NGOC.970432
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887567640.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041246112026R9FT026457.5389.46936.124611
04/09/2026 55.000,00 6247IBT1iJ3UW7QZ.ZP262470407072 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.124555.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041244572026mgvw709763.5189.41767.124457
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887474552.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1033074923 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887460749.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026.236( nguyen minh hieu).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887468838.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15887442336.Gia dinh NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu)..CT tu 0491000152564 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247MSCBD2D3U4SZ.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026237 thay Luong thanh Vi.20260904.124108.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCKY2A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247620156320.20260904.124055.19038002775016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN MY.970407
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28T83L7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.123957.03596538001.NGUYEN THI KIM ANH.970423
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CC76ZW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247830350179.20260904.123843.19031667545017.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HOA.970407
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887405056.CHU THI THU ng ho ma 2026.237 ( thay luong thanh hi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887386705.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509041234012026BHP1087083.5390.80621.123402
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CCAR9R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247778499004.20260904.123321.283848618888.NGUYEN THUY DUONG.970407
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ38NE75.Ung ho MS2026236.20260904.123152.0354891218.LE THUY LINH.970432
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CC4YI5.Ms 2026 237 thay Luong Thanh Vi FT26247975751113.20260904.122903.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CC4M16.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247893260041.20260904.122837.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CC4C1T.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247103086330.20260904.122808.19036784185015.VND-TGTT-DO HONG NHUNG.970407
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809041226182026jt3d153283.5387.35731.122618
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CCBPGH.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247692212883.20260904.122613.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090412255020260kx1151777.5189.32879.122517
04/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145204235585.20260904.145204235585-0973537390_Tran quang nam gia lai Ung ho MS 2026237 thay luong thanh vi
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887201370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0211000486047 KHIEU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15887203822.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 2.000.000,00 6247WBVNP2ARJEMF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.122248.261000004587.LE THI TRUC QUYNH.970412
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041216482026gdtm120900.5387.77104.121615
04/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-040926-12:15:48 7txm558846#SP#0200970416090412154920267txm558846.5388.70079.121549
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CC8FNT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247454603277.20260904.121355.19029748943888.VND-TGTT-LY THI DIEP ANH.970407
04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VY-040926-12:11:42 hNGy354602#SP#020097041609041211422026hNGy354602.5388.43636.121142
04/09/2026 300.000,00 Ung ho ms 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809041209422026x5o4095539.5189.31144.120942
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15886975933.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-12:06:22 nu6c214126#SP#020097041609041206222026nu6c214126.5387.8499.120622
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090412054620268N0L219978.5389.4479.120547
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCV6HN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247543013632.20260904.120537.19032837696011.VND-TGTT-DO THI TUYET MAI.970407
04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CCV5BH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247928028278.20260904.120458.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041204362026na3f575907.5389.96379.120403
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041204232026pxh8075800.5388.94607.120350
04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CCVQ4U.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247681638446.20260904.120345.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
04/09/2026 5.000,00 6247IBT1k2CCDVNV.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247600608658.20260904.120152.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
04/09/2026 2.000,00 6247IBT1fJD8MUQW.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.120151.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCDCIR.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247570545629.20260904.120127.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886844067.UH MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15886834370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9917710199 VU THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CCSE71.ung ho ma so 2026.237, thay Luong Thanh Vi FT26247520522308.20260904.120018.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
04/09/2026 5.000,00 6247IBT1k2CCSE2G.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247928009090.20260904.120016.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886792650.UH MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15886788715.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220904115716202665BR235422.5189.45381.115716
04/09/2026 100.000,00 6247SHBAP2AZ5URW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.115709.1006652545.NGUYEN THI THANH THUY.970443
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886770415.UH MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886761787.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CC992A.Ung ho MS 2026.237 FT26247907521051.20260904.115622.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041155542026hvf3043026.5387.36486.115554
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886740193.UH MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CC2WMK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247713450243.20260904.115324.19039048541016.VND-TGTT-CHU HONG NGOC.970407
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904115324202675m5033195.5189.18677.115324
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090411525520264HYA461896.5388.15672.115255
04/09/2026 50.000,00 6247MCOBQ2MKAUHQ.Ung ho ms2026.237 luong thanh vi.20260904.115245.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886691801.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.237 ( THAY LUONG THANH VI).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCC2I2.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247626453000.20260904.115106.19032531386019.VND-TGTT- LE THI THUY.970407
04/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15886661807.UH MS 2026.230 (Em Dang Dinh Duong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 6247SHBAP2AZPDPN.2 chi KLinh MHa CGiay HN ung ho em Hieu MS 2026.236 . Chuc em chong khoi benh.20260904.115014.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1fJD8VM4B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.114923.140414849158191.HA NHAT ANH.970431
04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15886569339.UH MS 2026.233 (Ly Mi Lung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041144042026mIyl492993.5390.54169.114404
04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15886522109.UH MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28T12VU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.114022.00374320803.NGUYEN THI HUYEN THANH.970423
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C1NLR5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247453533077.20260904.113957.19034925620011.VND-TGTT-DANG THI PHUONG.970407
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041139412026pvm7976806.5389.22475.113908
04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15886457939.UH MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041137412026RCRV785802.5390.8958.113741
04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2LBP73R.IBFT Ung ho MS 2026.237 - thay Luong Thanh Vi.20260904.113709.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
04/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15886401579.UH MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-11:35:13 8pNT630548#SP#0200970416090411351420268pNT630548.5390.92083.113514
04/09/2026 20.000,00 MBVCB.15886383736.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0451000483814 LE THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041134142026usjC452708.5387.84630.113414
04/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 e nguyen minh hieu#SP#020097042209041131522026WLGN159749.5389.68458.113153
04/09/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090411312220264nos942873.5389.64968.113122
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C1FZTY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247658166815.20260904.112931.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1FKH6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247650598910.20260904.112917.19037013285014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH.970407
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041129092026UN9B431689.5388.49558.112909
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1THWB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247263073490.20260904.112657.80397003374.NGUYEN THI NGOC DIEM.970407
04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041125452026yoe8919752.5387.25653.112546
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090411222620264A5K437798.5390.4074.112227
04/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15886148444.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9917925775 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38KY7G.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 237 LUONG THANH VI.20260904.111836.247529918.LE THI HOA.970432
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886125529.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9868174428 BUI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041116232026jww8881741.5389.61904.111550
04/09/2026 70.000,00 6247IBT1k2C16SQC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247223910203.20260904.111501.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886069774.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491000144697 NGUYEN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C16WH1.Ung ho MS 2026.236 FT26247681456924.20260904.111436.19036521141013.VND-TGTT-NGUYEN BA HA.970407
04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145192938026.20260904.145192938026-0364499063_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15886041254.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 10.000,00 6247IBT1iJ387GAP.tu thien.20260904.111309.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041112522026Z7D1004232.5388.38477.111252
04/09/2026 500.000,00 6247VNIB024W5JR3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260904.111244.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
04/09/2026 30.000,00 6247MCOBQ2MKYIZF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.111005.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041107312026YDoY342883.5390.2361.110731
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885949416.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247ORCOQ2MKQFGF.LOC HO TRO MS 2026.237 LuongThanhVi.20260904.110645.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C1GE8K.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247954100821.20260904.110548.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904110518202625dz836537.5389.88052.110518
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TQNZE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.110448.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TQIGW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.110417.72704121982.NGUYEN TRUNG HIEU.970423
04/09/2026 100.000,00 6247NBVAF2YZTPIW.NMT ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.110400.103566930963.NGHIEM MAI TRANG.970419
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C1AAW9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247095302135.20260904.110251.19025219136017.VND-TGTT-HOANG THI HANG.970407
04/09/2026 250.000,00 IBVCB.15885858218.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C14ZCM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247207632809.20260904.110041.19029562349013.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HA.970407
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041100142026LadS313719.5389.53892.110014
04/09/2026 150.000,00 UH MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-040926-10:59:51 kSpN356271#SP#020097041609041059512026kSpN356271.5389.50962.105951
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-10:59:37 iLEn335557#SP#020097041609041059372026iLEn335557.5189.49808.105937
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410592520268cen813126.5189.49039.105925
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1d15YMDPP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.105805.970422M2ceec3000000000304202.MBBANK IBFT.970422
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1BYQF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247291027611.20260904.105713.19034345562012.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI PHUONG.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15885796825.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 6247ABBKP2ARQRE2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.105410.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15885735385.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1fJD8C85Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.105243.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1YQKH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247590616926.20260904.105049.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TYII8.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.104817.03890355601.LUONG PHU HUNG.970423
04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041046042026HWMj255756.5387.62312.104604
04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15885620800.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1049743848 NGUYEN HAI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C18HXI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247975365003.20260904.104458.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885576305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904104222202620e8745195.5390.39192.104154
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885559263.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885545407.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-10:39:19 H09Y370115#SP#020097041609041039202026H09Y370115.5388.19495.103847
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2C1M76G.GD Nga phat ung ho 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247168062446.20260904.103915.5345676878.LE TIEN PHAT.970407
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15885519102.Ung ho MS 2026.233(Anh Ly Mi Lung).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15885483551.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000440839 VO THANH TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885464463.PHAN DINH LOI chuyen tien. goi.thay . luong thanh vi.CT tu 0481000758628 PHAN DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 400.000,00 giup 2026.237.Thay Luong thanh vi.Mk100.DT100.Gd100#SP#020097041509041033382026iXxS207708.5389.83893.103338
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15885416064.Ung ho MS 2026.236(Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 10.000,00 6247TPBVI28TLNVP.Ung ho NCHCCCL - Duong - 0973791165.20260904.103029.04226916701.PHAM VAN DUONG.970423
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885374712.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885374201.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1062838550 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38PTTC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.102910.404880462.CAM THUY AN.970432
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410273820261ngb687784.5387.46141.102738
04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2LBI87V.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.102652.070142395299.NGUYEN TAN DAT.970403
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2C12N3M.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247754804729.20260904.102648.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38UNPW.DAO KHANH THU ung ho ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.102339.0986780159.DAO KHANH THU.970432
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885280493.UNG HO MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15885284653.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1024037614 NGUYEN KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1C1G6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247953168408.20260904.102144.19074858478019.VND-TGTT-DAO NGOC CHAU.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C11U7P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247975271753.20260904.101951.19029081401021.VND-TGTT-TO THI HUONG.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ38UD5D.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.101900.118532996.TO MINH VUONG.970432
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410162820260v2a644077.5388.77408.101555
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041014452026K4KR134131.5390.65975.101446
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28T27MK.Ung ho 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu ).20260904.101333.01806337901.LAI PHU BAN.970423
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C1WQV4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247927710514.20260904.101326.19033046101029.VND-TGTT-HKD-HO KINH DOANH VND-TGTT-HKD-HO KINH DOANH.970407
04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509041013132026G1nd128034.5389.56781.101313
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ388DZC.ung ho Ms 2026 -236.20260904.101246.212720038.LA THI MEN.970432
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1QQUS.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247957620056.20260904.101044.19025972536011.VND-TGTT-DINH XUAN PHAP.970407
04/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-040926-10:06:57 40im562523#SP#02009704160904100657202640im562523.5387.18766.100625
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15885004967.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 VI VAN KY chuyen tien ung ho e nguyen minh hieu mong e som khoi benh#SP#020097042209041000242026FZKD586579.5390.78993.095951
04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15884902303.ms 2026.237 (thay luong thanh vi).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJFDR7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247321246500.20260904.095801.19032734406686.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
04/09/2026 200.000,00 6247KLBKP2AZPK4X.ung ho ms 2026 237 thay luong thanh vi.20260904.095734.28643483.LE THI CAN.970452
04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509040956412026AdVK963041.5388.58463.095613
04/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-040926-09:55:34 rxZ5296793#SP#020097041609040955342026rxZ5296793.5389.52426.095534
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJTVPD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247892791978.20260904.095519.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407
04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho em nguyen minh hieu ms 2026.236#SP#020097040509040951552026EUGX052253.5388.30731.095155
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040951212026vftn546150.5389.26975.095121
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884769370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040948572026R34W186643.5390.14440.094858
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJZ6CZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247972913862.20260904.094820.19032458434867.VND-TGTT-TRAN HONG THU.970407
04/09/2026 400.000,00 6247MSCBD2D9ES2L.TranTrongHai Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do mong giadinh doc dao Phat luat nhanqua long tubi tap thiendinh dekhoethem lamviec giupnguoi.20260904.094759.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209040947022026JH2S503772.5189.3942.094703
04/09/2026 100.000,00 6247VCBCW2LB33UY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.094649.0737041000030.TRAN SON DIEM SUONG.970454
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884721231.Vo phuong Trang ung ho MS 2026.236 .CT tu 0041000312383 VO PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28J5MFP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.094213.00002053530.DUONG THI HA.970423
04/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040941212026swva508592.5389.72565.094048
04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040940362026TEC9090165.5387.67567.094036
04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090409391820269APG557108.5388.61082.093845
04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040938062026HLS5076345.5388.54291.093733
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884587931.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040935062026pmk3485386.5387.39049.093506
04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2LB9PCT.IBFT NTA UNG HO MS 2026.236.20260904.093346.0982102105.NGUYEN THI AN.970403
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJG8JY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247275526598.20260904.093339.19028264228010.VND-TGTT-NGUYEN THAO VY.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040930032026stsx466842.5388.11412.093004
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3827UA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.092927.62313625.NGUYEN THANH HUONG.970432
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884444549.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CJB47V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247887000036.20260904.092559.2501197775.NGUYEN PHOI HIEN.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884424013.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9965025828 PHAM NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884409610.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002424500 VU LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI THAO CHUYEN KHOAN 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-040926-09:23:37 edsA920140#SP#020097041609040923372026edsA920140.5390.78707.092338
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040923132026dy4y441565.5387.76673.092314
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-09:21:13 wHK5137445#SP#020097041609040921132026wHK5137445.5389.65797.092040
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#02009704880904091948202669xu429222.5389.58846.091949
04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150904091629202621tX816405.5387.43142.091629
04/09/2026 1.000.000,00 6247VNIB024WG9TD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.091443.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
04/09/2026 1.000.000,00 BUI THI QUE ANH// UNG HO MS2026-236 EM NGUYEN MINH HIEU
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040911372026h0do400070.5387.18626.091137
04/09/2026 50.000,00 6247MCOBQ2MG76KU.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.091127.03101010965538.HOANG VIET.970426
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15884189513.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1aWNFNNMY.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.090723.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJMLUL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247445631592.20260904.090708.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040906032026hfpi380174.5388.92636.090603
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CJVNHL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247596487431.20260904.090452.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
04/09/2026 200.000,00 6247ABBKP2AZICHR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.090316.0338476374.HOANG THI THANH LUONG.970425
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884099587.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884084716.Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809040902032026lkma366134.5389.74378.090203
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38WICQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.090106.236657938.GIANG YEN NHI.970432
04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040900302026ay16360849.5389.65496.090030
04/09/2026 30.000,00 6247TPBVI28J66EZ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.085928.00896431001.NGUYEN ANH CUONG.970423
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884034996.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJS5EX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247570962042.20260904.085738.19132749028011.VND-TGTT-DO THI HANH.970407
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15883998456.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004195654 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040855502026g792344651.5388.44632.085517
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38QY5Z.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.085512.0984041991.DAO DUC VINH.970432
04/09/2026 500.000,00 6247SHBAP2AZEY3K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.085258.2345678888.TRAN THI HA.970443
04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040852422026BUE1474289.5387.30810.085243
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15883943257.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000346506 HA QUANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJ2KC7.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247603486062.20260904.085219.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040848342026kd9r319842.5388.12962.084834
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883888604.ung ho ms 2026.236.CT tu 9936219966 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883870239.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0611001916063 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 30.000,00 6247IBT1k2CJ1945.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247687604807.20260904.084511.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
04/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:CO THANH NGA GUI UNG HO GIA DINH THAY VI#SP#020097040509040844002026D74L089128.5390.94160.084327
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15883833858.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071000671142 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CJJKG2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247270816688.20260904.084338.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883802958.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1046887581 TRINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ3IR4FC.MS2026 236 giup em Minh Hieu.20260904.084147.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883773117.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021000695569 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883772431.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0251001329377 HO HUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883772163.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491001519850 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CJQ7WK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247687583927.20260904.083740.19033084632011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
04/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Thi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209040837182026ZVN0692731.5388.65491.083646
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040835532026RX8Q275515.5387.60106.083553
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CWRTG3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247523002108.20260904.083223.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28JN4UF.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260904.083212.03877209101.LE THI THAI ANH.970423
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883623067.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090408273220266FWS865437.5389.25809.082732
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090408263620265296206379.5390.23007.082636
04/09/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040824262026W9Y2682592.5387.13754.082426
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1fJDIHSGC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.082323.00100002912036.VO THI MINH.970408
04/09/2026 500.000,00 6247SGTTW2LBVQHY.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.082248.060198086986.LE THI THU HIEN.970403
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040821502026935C172321.5388.3830.082150
04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1fJDIHWTT.ung ho ms2026.237 (thay luong thanh vi).20260904.082054.0903915505.TRAN QUOC CUONG.970431
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040818332026ackj218537.5387.92352.081833
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3IFUV8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.081814.61627607.BUI THUY AN.970432
04/09/2026 84.000,00 MBVCB.15883463626.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0361000194077 BUI THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509040816302026Sj0X615710.5189.84455.081603
04/09/2026 200.000,00 6247VNIB024WZXJC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.081615.712502.NGUYEN THI HUONG.970441
04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.236 E NGUYEN MINH HIEU-040926-08:13:49 940S874672#SP#020097041609040813502026940S874672.5388.73434.081317
04/09/2026 100.000,00 6247MSCBD2D9QXBW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.081338.56786886868.LE PHUC THO.970422
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040812522026swvy199805.5389.69744.081252
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28JIU5D.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.081237.00032810001.NGUYEN THANH NGA.970423
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWZGDZ.Ung ho MS 2026.236 FT26247542140603.20260904.081028.3488868686.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970407
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090408090820269jlk187775.5390.56585.080840
04/09/2026 500.000,00 SHGD:10000923.DD:260904.BO:TRAN THI THU HUONG.Remark:TRAN THI THU HUONG-040166021647-MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG)-14660522 ;14660522-NT-TK-NGOAIACB-20413481, BAO VIETNAMNET, 0011002643148, VC?B Viet Nam, TP Ha Noi-
04/09/2026 50.000,00 O5CH7KE73G1E-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209040808302026NRHH956085.5387.53663.080830
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040808242026X59Y010965.5189.53462.080756
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15883354306.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0271000794615 DO THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090408081020261xht184487.5387.52967.080810
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509040803522026W7FX088165.5389.36709.080352
04/09/2026 55.000,00 6247IBT1k2CWE85P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247712698021.20260904.080331.19032960733010.VND-TGTT-LE THI DAO.970407
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CWED18.Ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247006130294.20260904.080307.19033628902018.VND-TGTT-NGUYEN HOANG LONG.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883252143.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9982765936 LE THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1aWNF3JN4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.075516.100304217997.NGUYEN THI HUE.970457
04/09/2026 20.000,00 6247VNIB024WJGTN.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260904.075438.182946666.LE VAN HOAN.970441
04/09/2026 6.868,00 6247MSCBD2D92966.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260904.075157.872866868.DUONG ANH THUY.970422
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1iJ3IZHUW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074801.55885958.PHAM THU GIANG.970432
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090407470020264X1U962254.5387.77165.074700
04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28JDMSX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074632.90987233020.LUONG THI THAO NGUYEN.970423
04/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509040746002026DjBe523335.5389.74152.074600
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509040742092026XMzu512313.5389.60303.074209
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.237-thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509040740202026B8K9074907.5388.54307.074020
04/09/2026 300.000,00 6247KLBKP2AZX1NP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074012.6789688.DINH MINH TUAN.970452
04/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.236 e Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040739352026ss0i091371.5390.51274.073935
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15882930948.ung ho MS 2026.236, em Nguyen Minh Hieu.CT tu 1039692830 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15882892664.Ung ho MS2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004438595 HOANG THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090407294520261EGR141207.5390.19085.072945
04/09/2026 200.000,00 6247VNIB024W8F2M.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.072929.420704060085325.DANG QUANG DO.970441
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWU1YZ.Em Nguyen Minh Hieu FT26247600642420.20260904.072857.19030619113028.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15882830594.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 150.000,00 MBVCB.15882767476.Ung ho MS.2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 10.566,00 6247IBT1k2CWI1JN.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247076279095.20260904.072130.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWM1ER.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247085325107.20260904.071749.19031006468881.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CWVQ5C.MS 2026.236 FT26247300166381.20260904.071330.6666555568.NGUYEN ANH THU.970407
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15882623603.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15882605438.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0711000222834 DO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040709002026AXZW292434.5189.49419.070900
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15882567482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9928695999 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15882523759.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1987239982 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CW2G4K.Ung ho MS 2026.236 FT26247503422163.20260904.065912.19035192694026.VND-TGTT-LE MINH THU.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWCR92.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247857783709.20260904.065605.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407
04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15882417165.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CWC5GU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247008357131.20260904.065355.19032092414019.VND-TGTT-LE DIEU THUY.970407
04/09/2026 100.000,00 6247ABBKP2AZG8HM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.065313.0111001011385.NGUYEN PHUONG LIEN.970425
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15882371084.Chuyen tien ung ho ms 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/09/2026 300.000,00 6247MCOBQ2MGHI6T.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.064948.03801013227229.NGUYEN THI QUYNH MAI.970426
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040645512026xe7t921684.5389.82356.064551
04/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809040645172026uwfl920216.5389.81239.064517
04/09/2026 100.000,00 6247ABBKP2AZEIHF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.064503.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CWJ8X1.Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247251717388.20260904.064309.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
04/09/2026 200.000,00 6247SHBAP2AZEGGP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.063949.0946165198.PHAM THI HOA.970443
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15882249942.UNG HO MS 2026.236 (EM NGUYEN MINH HIEU).CT tu 0821000015963 VU THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040635252026BYR4302327.5189.57141.063526
04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HOANG THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509040625142026QCSL040291.5388.34617.062442
04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040609442026PJJN093342.5390.7663.060944
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15882036259.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0511000425973 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040605172026U7WX401422.5389.99981.060518
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881984995.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0201000603596 TRAN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQ35D3.Ung ho ms 2026.236 FT26247509771059.20260904.055502.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881950216.ung ho ms 2006.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0301000330157 NGUYEN THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040535172026UJZ6029966.5389.66225.053517
04/09/2026 100.000,00 ms 2026.236 Nguyen minh hieu#SP#020097041509040521052026kTu4245783.5389.56328.052032
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090405054520268uts749388.5390.47242.050545
04/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI HOAI chuyen tien MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040504092026TK5D172386.5189.46925.050410
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-04:57:49 gJex129939#SP#020097041609040457492026gJex129939.5388.44525.045716
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQTMYU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247473467609.20260904.045541.19036211085016.VND-TGTT-NGUYEN HA VY.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQTDSJ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247251304330.20260904.045240.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881856700.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 6247IBT1fJDI4U8R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.044812.8007041079868.VO THI BICH TUYEN.963388
04/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 .236 ( Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509040440262026Rhqo230992.5390.35364.044026
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3IY8MA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.043534.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040429142026vb30715653.5387.31011.042914
04/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040425452026VRLI078803.5189.28464.042512
04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236#SP#020097042209040419492026VLPE253755.5390.26056.041949
04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1k2CQLAWQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247270927712.20260904.041753.3919393343.NGUYEN VAN CHUYEN.970407
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28JSVJI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.040528.05237415801.PHAM THI DIEU.970423
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040344182026yyx9675916.5390.9785.034419
04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15881806040.Ung ho NCHCCCL Vuong Bao Chau 0328064058.CT tu 0721000544998 VUONG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881805314.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9379847074 NGUYEN HOANG NHAT TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 6247ABBKP2AZ4NNU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.033920.0905818111.LE THI LAN ANH.970425
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881789951.Ung ho chau MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881787801.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021000332072 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQHDLD.ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu FT26247376072368.20260904.031117.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904030950202602fn645427.5189.96495.030917
04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-03:07:21 ndnX366731#SP#020097041609040307212026ndnX366731.5390.96045.030721
04/09/2026 67.000,00 6247TPBVI28JSFIC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.025529.04058629701.BUI HONG NHUNG.970423
04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140742960.20260904.145140742960-0973192724_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140606080.20260904.145140606080-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CQ66NU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247051945916.20260904.021205.19036449519014.VND-TGTT-DANG THI HUONG.970407
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQ6GDL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247250798135.20260904.020735.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
04/09/2026 20.000,00 ung ho#SP#020097042209040204142026PZX3883762.5388.76225.020347
04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28JX72R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.014650.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040141332026VC99187052.5390.66781.014133
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881692610.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1027987731 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CQEC4E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247540376842.20260904.012638.1405082002.TRAN THANH DIEM QUYNH.970407
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQE1C9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247873750002.20260904.012540.19025417987014.VND-TGTT-TRAN THI HONG ANH.970407
04/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041509040106592026XI02184109.5388.50008.010659
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097044909040050142026Kyej039565.5388.39325.004941
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881604486.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090400352520266psp606870.5387.28767.003525
04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15881573715.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040025392026XXMK451184.5389.21035.002540
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQAB74.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247340018612.20260904.002056.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881555533.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0501000101046 NGO NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQACJS.Ung Ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu FT26247856392500.20260904.001538.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881532956.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6247SHBAP2AZZEYN.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260904.001039.2012200222.NGUYEN LAN CHI.970443
04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CQ4GGU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247007048197.20260904.000905.19034672175014.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704050904000847202611O7069238.5388.6053.000847
04/09/2026 100.000,00 6247IBT1fJDIYXLB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.000827.0905888105.VO THI HONG LY.970431
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040007392026Z48V775195.5387.4447.000740
04/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQBAJN.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247930486764.20260903.235710.19029158549688.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881479103.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQB2SU.Gia dinh Pham Quang Hung ung ho MS 2026 233 anh Ly Mi Lung FT26247306967928.20260903.235236.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032350202026EFC8511792.5189.86522.234948
04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881442148.htvp hoan canh 2026.236 em Minh Hieu.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881438781.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3234746666 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032340292026yank146107.5388.77137.234029
04/09/2026 29.000,00 ung ho#SP#020097042209032339552026AVNS110691.5189.74985.233955
04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881430269.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9354516802 NGUYEN NGOC ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090323374220263rqu579700.5390.73476.233742
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097044909032334402026qcqb708459.5387.69615.233440
04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032332352026GSMZ257328.5390.67037.233236
04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042209032320262026LXO9706649.5390.50851.232026
04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881357182.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090323183320261r52566234.5388.47482.231833
04/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQUB7P.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247060208543.20260903.231759.19039748705011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407
04/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQUIDK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247068690225.20260903.231627.19033750215056.VND-TKCD-DO LAM HOAI AN.970407
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CKYEKH.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250307665408.20260905.230641.19031221138019.VND-TGTT-LE ANH VINH.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912232430.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912221110.Ung ho MS 2026.237.CT tu 1038523249 DOAN TRUNG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912190807.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421003774640 TRINH THI NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912193820.UH co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKUBI8.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250860050959.20260905.225414.19036392907012.VND-TGTT-TRAN THU HUYEN.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912184257.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000446437 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CKU9US.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250612094071.20260905.225224.19075548082014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912172968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9833999889 HOANG DANH THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3G9HP7.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.225116.0363262357.NGUYEN TRANG PHUONG LAM.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912153691.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000295506 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912148165.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001728285 LUU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912108054.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021106594 NGO HUE CHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052242112026DG5K647650.5389.29502.224212
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912106991.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15912102332.BDT ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3G23YR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.224011.0981864415.TRAN THI TRA MY.970432
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145450567683.20260905.145450567683-0971565214_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05/09/2026 500.000,00 6248ORCOQ2MVX1IQ.Co HONG LIEN HUIT chuyen tien ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.223459.0003100005480006.PHAN THI HONG LIEN.970448
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R5LBD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.223425.00269364001.LE THI NGOC LINH.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKVM7S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250843596440.20260905.223226.19031559493663.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MINH.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052231302026wbn1141330.5388.7638.223057
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1iJ3G21UM.ZP262480980581 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.223035.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15912000074.ung ho ms 2026.238.CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052226562026nrhj134049.5189.97324.222623
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905222532202690pq131756.5189.93747.222532
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ3GCAT3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.222448.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209052221292026E0U8414571.5389.83854.222056
05/09/2026 55.555,00 MBVCB.15911942694.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052219202026tgjb121344.5189.78769.221920
05/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145448753799.20260905.145448753799-0978968566_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052218412026LFDQ062656.5189.76874.221841
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509052218042026HDdD386099.5388.75574.221804
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CK9J5Z.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250873697683.20260905.221757.9412772677.NGUYEN THAI DUONG.970407
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052216382026bxo7116456.5388.71786.221605
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RPT8A.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.221628.04169928601.CAO THU HANG.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK27PX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250012301500.20260905.221603.19033235084021.VND-TGTT-BUI THUY QUYNH.970407
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052215002026HZ12903289.5389.66890.221427
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15911883092.A Mi Da Phat.CT tu 0071000982098 PHUNG QUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090522123520263SKE378765.5189.60622.221206
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911880425.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien .CT tu 1024103324 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15911874939.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002119984 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911853011.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R75LL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.220712.07823476206.LE BIEN MAI TRINH.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKJEKV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250039080549.20260905.220414.8888663266.NGUYEN THI MINH THU.970407
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CKJGFJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250025056760.20260905.220355.19036474600012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN LOC.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911797231.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000416711 NGUYEN ANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVKJ12.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.220230.13001015956528.DOAN THI THUY QUYNH.970426
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024989L8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-22:02:11 6248ASCB024989L8.20260905.220212.229721879.LAI DINH CUONG.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKWF28.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250931109507.20260905.220107.19029474654442.VND-TGTT-VU NGOC LINH.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKWZCT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250218977021.20260905.220039.19031241056027.VND-TGTT-TRINH THI KIM ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911774495.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001538748 NGUYEN XUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKWAL9.Ung ho MS 2026.238 FT26250055974226.20260905.220005.19032586253999.VND-TGTT-NGO THI HUE.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKWBSD.Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250536490090.20260905.215949.19035299857017.VND-TGTT-LO THI THU.970407
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R7KG9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.215846.02828779601.NGUYEN HA NGOC HUYEN.970423
05/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809052157432026ghsj077739.5390.16217.215743
05/09/2026 15.000,00 MBVCB.15911730058.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905215621202617ss074752.5189.11187.215622
05/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052155522026vu8m073632.5390.8947.215552
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15911717117.Ung ho MS 2026.238 (co Hoang Thi Hien - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090521535620265yhr069322.5389.3291.215356
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15911685516.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 111.111,00 6248VNIB0249F96X.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.215126.989560785.HUYNH MINH THUAN.970441
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145445192804.20260905.145445192804-0869630069_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 1.000.000,00 6248TPBVI28R7Y7S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.214706.02922355602.LE THI BICH NGOC.970423
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LC7S74.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.214418.070021748135.TRUONG DUY HUNG.970403
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C73AFH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250622706170.20260905.214240.19035903714017.VND-TGTT-NGUYEN TRIEU HUY.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7F7VL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250860773910.20260905.213928.14021752133999.VND-TGTT-VU MANH QUAN.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7TFKR.Uh nang buoc den truong FT26250860777072.20260905.213659.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911506581.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003324865 VUONG THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1iJ3ANPQJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.213555.031011033107.DO BINH MINH.970432
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15911491113.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014597147 PHAM LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911488869.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1iJ3ARNSQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.213219.0853655654.BUI DOANH DOANH.970432
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145443256138.20260905.145443256138-0932758024_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 500.000,00 6248SGTTW2LC65UU.IBFT Ung ho MS 2026.238 hoang thi hien.20260905.212829.050102696252.VO DUC TAI.970403
05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15911373483.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0621000405079 VO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RNPT7.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.212411.69615031993.HO THI THINH.970423
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090521221220269mdp988772.5189.82132.212213
05/09/2026 300.000,00 6248VNIB0249MKNX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.212149.829210286.DOAN THI THUY TRANG.970441
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911324403.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081001218170 NGUYEN NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 5.000,00 6248IBT1k2C7E4FS.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250940796456.20260905.212036.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911280887.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9916165029 DO LE YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB0249MMK9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.211808.388881989.NGUYEN THI KIM LUYEN.970441
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C7KKMV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250518509955.20260905.211756.19032533699669.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2I2L6RB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.211750.28622838699999.HOANG VAN NGOC.970422
05/09/2026 20.000,00 6248MSCBD2I2L3CV.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026238.20260905.211701.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
05/09/2026 400.000,00 MBVCB.15911159698.ung ho ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1024286560 NGO LE DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052109022026EK06803080.5387.22179.210902
05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2020.238#SP#020097048809052109022026tdf9948692.5390.21397.210902
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C7AYUQ.Ung ho ms 2026.238 FT26250633038571.20260905.210839.19028452021016.VND-TGTT-NGUYEN GIANG NAM.970407
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145440077613.20260905.145440077613-0707725598_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090521074320262QHH237968.5389.15632.210743
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C74XHM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26250090553896.20260905.210710.19031215309669.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HUYEN.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911112263.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000291256 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911114732.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001099617 DO THI TUYET NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C7BLE8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250747497803.20260905.210402.13320457490015.VND-TGTT-TRAN HAO HUNG.970407
05/09/2026 200.000,00 HOANG TUAN ANH chuyen tien giup cho co giao mau khoe#SP#0200970422090521020420265R4R330699.5390.87612.210205
05/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145439181096.20260905.145439181096-0899891178_Ung ho MS206238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:DUONG THI HUONG chuyen tientoi chuyen unghoemhoangthihiengvmnbitai nancua1chan#SP#020097040509052101382026XABR055021.5387.85516.210105
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052101302026ebit924690.5387.85198.210130
05/09/2026 200.000,00 MS2026.238 Hoang Thi Hien#SP#020097048809052058552026dsid916243.5388.72381.205855
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911012912.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15910974490.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1988384931 NGUYEN HUY TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910972685.ung ho MS 2026.238.CT tu 1020843385 LE NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052055202026b9j3904426.5189.55007.205520
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910922107.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C7U2TK.Ung ho Ms 2026.238 Hoang Thi Hien FT26250655789704.20260905.205119.19037863913014.VND-TKTT-NGUYEN THI KIM NGOC.970407
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3ALU1U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.205118.167307957.NGUYEN HUU CUONG.970432
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:DUONG THI HUONG chuyen tien cthamechucemmaukhoi#SP#020097040509052048142026E6OA003807.5189.18226.204814
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910826576.ung ho ms 2026.238. co giao Hien.CT tu 0011000388680 TRAN DUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNNIKFL.NGUYEN VAN PHUC UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.204603.135704070005746.NGUYEN VAN PHUC.970437
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910792505.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1037222263 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509052041232026yTSY113495.5389.80925.204123
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910749209.ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0361000272325 NGUYEN KHAC GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2C7DL2K.ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi Hien FT26250207582179.20260905.203942.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910726405.ung ho ma so 2026.238(co giao hoang thi hien).CT tu 0031000269803 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1fJDYZQ5I.Ms:2026.237ung ho thay giao Luong Thanh Vi.20260905.203901.181414849011402.HUYNH NGUYEN THANH NGUYET.970431
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488090520385620263g4s847643.5189.68005.203822
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15910691843.ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1062901495 HO NGOC DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1fJDY63GG.Ms:2026.238,ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260905.203719.181414849011402.HUYNH NGUYEN THANH NGUYET.970431
05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238#SP#020097042209052036262026QX7N937590.5390.55209.203629
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C79J9K.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250831012326.20260905.203235.1986908686.PHAN NGOC LINH.970407
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15910618306.ung ho MS2026.238.CT tu 1013082170 NGUYEN THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C79QFK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250683332792.20260905.203229.19027834259016.VND-TGTT-PHAN THI THUY LINH.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910614803.ung ho MS 2026.238.CT tu 0861000221182 NGUYEN SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509052032102026jUCJ979320.5189.31283.203210
05/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809052031392026mbn3821148.5189.28273.203139
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1iJ3A6MEV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.203056.114484989.NGUYEN THI THAO TRINH.970432
05/09/2026 35.000,00 6248IBT1k2C7C9VX.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26250189095094.20260905.202748.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910521952.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000350907 PHAN VU NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 35.000,00 6248IBT1k2C71TSA.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26250264986528.20260905.202654.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB02492WE4.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:26:10 6248ASCB02492WE4.20260905.202610.35570197.VU THI KIM OANH.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C71IEH.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250707010221.20260905.202540.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7JU4V.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250024784076.20260905.202316.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407
05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024S5HV7.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:22:35 6248ASCB024S5HV7.20260905.202235.50178317.NGUYEN THI HONG NGAN.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910446342.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1021267996 HUYNH LE MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7W4LY.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250333675811.20260905.202108.2309200005.TRAN THI DIEU ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052020412026F4AT350666.5389.63616.202042
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C7QF3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250055619636.20260905.201926.19036185945011.HOANG MINH PHUONG ANH.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15910385999.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1060828652 LY NGOC DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052018322026ab2r770458.5390.51759.201759
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809052017212026nmo2765776.5387.43994.201722
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509052016442026OLiJ918196.5389.40692.201611
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910313439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052014122026ECY3058287.5389.25234.201412
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910289890.Ung ho MS 2026. 238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LCHNQ8.IBFT Ung ho ms2026.238 hoang thi hien.20260905.201235.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910281659.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001152626 NGUYEN BA QUOC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910251292.Ung ho MS 2026.235(Nguyen thi Quyen).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052010202026ISJL040339.5189.2451.201020
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CGFKKW.Ung ho MS 2026.238 FT26248940511693.20260905.200620.2652651997.DUONG THI MINH NGUYET.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CGFKDT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248715090176.20260905.200618.3855868968.HO KINH DOANH PHAM THI BICH HAU.970407
05/09/2026 150.000,00 6248IBT1iJ3AG4C9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.200559.198435977.NGUYEN NGOC SON.970432
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CGF5N1.Ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien FT26248730463950.20260905.200555.19031309289017.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNNDHMA.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.200543.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R3Z1J.ung ho MS2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.200538.00004324608.VO DUC PHUONG.970423
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CGTL3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248455051402.20260905.200413.19030013001011.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15910132147.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1053462959 HO MAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CGLZMW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248959620240.20260905.200132.6963696656.LE VAN CHINH.970407
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CGLKD1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248977234960.20260905.200119.19034499624010.VND-TGTT-TRAN THI NHI.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910070180.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531000276188 NGUYEN VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248MSCBD2D5KFQP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien Chuc sk.20260905.195845.0763676506.TRAN PHUOC SANG.970422
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145429447990.20260905.145429447990-0359075574_NGUYEN NGOC BICH TRAM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 300.000,00 6248ORCOQ2MVETJV.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.195731.0004100036065008.PHAM KHANH MINH.970448
05/09/2026 200.000,00 TO QUANG VINH Ck ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051956232026jaas684838.5388.18731.195550
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CG6I8D.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248869556606.20260905.195301.14024371555012.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024S6JNE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-050926-19:52:52 6248ASCB024S6JNE.20260905.195252.30391517.NGUYEN THI KIM HAI.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3A4M9R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.195109.0977586382.VO VAN CANH.970432
05/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145428325804.20260905.145428325804-0797396766_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909051949522026K8Md742989.5389.78881.194918
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15909876153.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1013149169 NGUYEN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CGKQHN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248606988723.20260905.194716.19032603733010.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15909834248.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9972739798 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051945482026xs3o643163.5189.54429.194548
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15909768482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000408124 DOAN THI NGOC XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RSIVB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.193909.19919889999.CAO THI THUY DUNG.970423
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024SIFAZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.193827.286339379.PHAM VAN TIEN.970441
05/09/2026 300.000,00 uh ms2026.238 co hoang thi hien#SP#020097048809051937102026eg2k608680.5387.394.193710
05/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090519362220268bru605373.5389.95116.193549
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051934182026mkdg596959.5189.81970.193418
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909618327.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000518498 LUU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 12.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051930122026RTBU915476.5390.55592.193012
05/09/2026 400.000,00 MBVCB.15909520241.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051927552026DYOA038617.5389.42200.192755
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909508902.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000325337 NGUYEN HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248VNIB024SH4H4.Ung ho ms 2026.238.20260905.192547.088704060063512.NGUYEN XUAN HAU.970441
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909368514.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000898540 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15909351419.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002092524 TRAN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051913322026NT2V066294.5389.46983.191332
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909205308.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101001186627 LE VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909194450.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1033424180 NGUYEN QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15909108662.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001188157 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15909103275.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000232149 TRAN DINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051905282026XGDL318877.5387.94718.190455
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051905092026UIZU810157.5388.92523.190510
05/09/2026 8.000,00 6248IBT1iJ3AM3VE.ZP262480774448 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.190411.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15909051314.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051900472026w2wi456217.5390.63555.190047
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090519002620269C50480330.5389.62209.190027
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RK394.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.185935.06646000701.LAI THI BICH HUONG.970423
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024SG5HF.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-18:56:03 6248ASCB024SG5HF.20260905.185603.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15908866167.NGUYEN THI DIU chuyen tien.CT tu 9357671736 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RKF7L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.185248.77889908888.CAO HOANG VUONG.970423
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024SV41V.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-18:51:18 6248ASCB024SV41V.20260905.185118.50784267.NGUYEN THI NGOC THAO.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CAXZSL.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248229570198.20260905.184946.19034045940015.VND-TGTT-HANG YEN.970407
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CAX1FE.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN FT26248307399434.20260905.184822.19030727064017.VND-TGTT-TRAN THI TRANG.970407
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15908785230.TRAN THI HIEN ung ho MS2026.238 co giao Hoang thi Hien.CT tu 0101001797777 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCK5GC.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.184745.060273814259.VO THI CAM THU.970403
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051846422026ZQG6879465.5389.67864.184608
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CAFRBM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248860122117.20260905.184550.19030297676021.VND-TGTT-PHAM THI HONG YEN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024SEJT5.UNG HO MS 2026.238CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-18:45:33 6248ASCB024SEJT5.20260905.184534.12688467.LUU VU CUONG.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CAFIZD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248620406312.20260905.184430.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CATNB4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248409321266.20260905.184343.19022537965015.VND-TKTT-NGUYEN THI THANH HONG.970407
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090518374120264tr0351904.5388.3842.183741
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CA6KQE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248593633282.20260905.183435.19076233838011.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407
05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28REP9E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.183350.49768116084.LE VAN HUNG..970423
05/09/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145415571345.20260905.145415571345-0352548355_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 120.000,00 MBVCB.15908446526.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0781000471831 DANG THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CAKXWC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248201905208.20260905.183052.1903821608.NGUYEN HA QUOC THAI.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15908413627.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511000481829 NGUYEN CONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15908411855.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao Hien .CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15908408875.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao Hien .CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905182857202674AO474958.5389.43100.182858
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051826292026mlvg298875.5390.24706.182630
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908341357.ung ho MS 2026.238 co hoang thi hien.CT tu 0121000658277 LE THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024SWCQ6.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.182447.007704060088881.NGUYEN THI HUYEN.970441
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908315469.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121002414666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15908291584.uh ms 2026 238 hoang thi hieen.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908291889.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0691000369413 TRINH THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097041509051821542026airF414756.5389.94652.182154
05/09/2026 500.000,00 6248VNIB024SUKXZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.181952.303112008.NGUYEN THI TRINH.970441
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908226231.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0741000627058 NGUYEN DUC NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:CHU THI HA chuyen tienung ho co giao Hoang thi Huong#SP#020097040509051819322026X9WV061488.5389.77900.181932
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090518180620260fa2259956.5389.68780.181806
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051816272026SIH3042947.5189.57267.181627
05/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145412692303.20260905.145412692303-0335841645_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150905181553202634gA385775.5387.54063.181520
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908138510.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908134168.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024S4I8S.UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN-050926-18:14:22 6248ASCB024S4I8S.20260905.181422.41668967.BUI THI PHUONG ANH.970416
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905181344202651N3615767.5189.39271.181345
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908075830.Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0041000250194 DANG THI KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908051590.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001604532 LE BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CA84A9.MS 2026.237 FT26248971985499.20260905.180830.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CA8V98.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248336309028.20260905.180756.11123185122014.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THUY.970407
05/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026 238#SP#020097042209051807222026U7OB249956.5387.94415.180723
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3AQTQH.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.180525.0326331751.NGUYEN TUYET TRINH.970432
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1fJDY8R5B.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).20260905.180346.1303.LAM HOA TONG.970431
05/09/2026 500.000,00 TRAN TRUNG QUOC chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051802202026NE84745201.5389.57981.180220
05/09/2026 139.187,00 6248IBT1k2CAV2V4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248036200088.20260905.180133.9316686868.NGUYEN THI THUY HUONG.970407
05/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145409526468.20260905.145409526468-0988093309_Ung ho Ms 2026238 co giao Hoang thi Hien
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CADJ7P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248012366608.20260905.175922.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090517580320266crq159068.5388.28221.175803
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090517572220266sow155409.5387.22707.175722
05/09/2026 200.000,00 6248SHBAP2AWWF6F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175638.0986485575.Le Trung Nghia.970443
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RUFD4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175529.00006366798.NGUYEN HUY HOANG.970423
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RUFMZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175459.05242582901.TRAN QUANG VAN NHI.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907710898.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9247101868 PHAM HA CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907656849.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1061123827 TRAN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907663965.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988333996 NGUYEN DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907618874.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1059480260 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051748322026JJF6837177.5388.58069.174833
05/09/2026 1.000.000,00 6248NAMAP2AWUGYN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.174829.892888555.VUONG ANH THU.970428
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi hien#SP#020097040509051747252026ZMKM059050.5387.49502.174725
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517470420265QKF586708.5189.47217.174704
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15907553179.Chuyen tien ung ho.CT tu 1047790970 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907530168.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000454309 LE PHAN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051745082026osd0091217.5388.32586.174508
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907537185.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027977121 TRINH CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 32.000,00 6248IBT1k2CAQKSK.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26248602170027.20260905.174447.19037567662014.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUYNH.970407
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051744362026MAlY224106.5390.29001.174436
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1fJDYMX57.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).20260905.174113.366978166.NGUYEN MINH QUI.970406
05/09/2026 1.000.000,00 6248NAMAP2AW4DYL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.174057.799256789.NGUYEN HUYNH QUYNH ANH.970428
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ343IFF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.174052.109374083.BUI THI DUNG.970432
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051738392026ktem056998.5388.83729.173840
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907376908.LE VU BANG chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0201000665676 LE VU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907371659.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0501000114900 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051736542026IY9Q838577.5390.71552.173654
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4FLJV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248544044906.20260905.173519.19033989134023.VND-TGTT-TRAN YEN NHI.970407
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051734202026X72N071684.5387.51917.173420
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051731192026x482018034.5388.28823.173119
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907229161.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038120275 DANG THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809051730212026ppbl012817.5387.23145.173021
05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024SMN3M.UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-050926-17:29:16 6248ASCB024SMN3M.20260905.172916.36226757.TRAN THI CAM VAN.970416
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809051729122026cckj006773.5387.13984.172912
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4HMMB.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248770049505.20260905.172821.19036698306020.VND-TGTT- VU NHAT CHI MAI.970407
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048809051728212026uacc002052.5389.7830.172821
05/09/2026 500.000,00 6248VNIB024SC19I.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.172726.007608961.PHAN THI LE.970441
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097048809051727152026p5ln996296.5189.99451.172715
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RZHFB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172440.02900640201.PHAM QUANG NHAT NGUYEN.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907102147.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0291000003227 PHAM PHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15907108176.NGUYEN NGOC THUY ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15907105448.ung ho ms 2026.238.CT tu 9987170426 PHAM VAN SONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907104538.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026858568 NGUYEN XUAN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051722002026EKJX571818.5189.61095.172201
05/09/2026 150.000,00 6248TPBVI28RZ4WP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172052.00119167001.HOANG HUU BINH.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4K4JI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263980357.20260905.172048.19034729416021.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2DPE55J.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172023.0987413416.DANG THI TUYET.970422
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907004824.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9902689139 DONG QUANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051719032026m72Q987413.5388.39133.171903
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1d15482QF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171825.970422M3698ac0000000009b9019.MBBANK IBFT.970422
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517180320264U5M209043.5389.32055.171804
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024S1VIV.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.171745.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCZXI8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171509.040098952723.NGUYEN THI NGOC HUONG.970403
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCZG5F.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171448.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
05/09/2026 200.000,00 ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien#SP#02009704220905171235202615YC329634.5389.90755.171236
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4485E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248423197812.20260905.171223.19051158218016.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN.970407
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145401203810.20260905.145401203810-0346926696_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15906800039.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101001052409 NGUYEN THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#0200970488090517085820262jup899951.5390.64854.170859
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051708262026I45P509146.5390.60773.170827
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517080420267O13812333.5390.58342.170731
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237#SP#0200970488090517075720260tep894570.5389.56836.170757
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15906758046.DINH THI KIM KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi Hien).CT tu 0051000254111 DINH THI KIM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 10.000,00 6248IBT1k2C4Y6YD.NGUYEN THI HAI ANH chuyen FT26248254402615.20260905.170700.19036876474013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051706202026EIYG179608.5388.44826.170620
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051706042026AO48083911.5387.43688.170604
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051706022026v3rt884867.5388.43562.170602
05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090517050820261jQP915373.5389.36759.170509
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517045820267DRT377497.5389.36163.170459
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15906705646.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181001141691 VO VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024SAJFC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170251.555586868.NGUYEN THI THUY TRANG.970441
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024SLBD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-17:02:09 6248ASCB024SLBD8.20260905.170209.25537247.BUI THI MY DUNG.970416
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RTQ4I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170120.03232772202.PHAM NGOC CHAU MINH ANH.970423
05/09/2026 158.000,00 6248IBT1k2C483G6.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26248878060012.20260905.170107.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RTYPL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170103.00845851001.BUI THI CAM THUY.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4IYCU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26248576049071.20260905.165803.19073333017014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRUC.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15906577767.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001153426 PHAN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4IMD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248427703009.20260905.165744.19038723877014.VND-TGTT-BUI THI BICH TRAM.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4IQWS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248209907090.20260905.165706.19073333017014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRUC.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15906559147.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1069994414 TRAN VAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.496,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145398831882.20260905.145398831882-0847658081_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051656302026ndzu837710.5389.75041.165631
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090516561920267PnA870843.5388.72570.165619
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDY9FEK.MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260905.165554.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051655342026WQ7W726262.5389.67392.165535
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4MJMG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248307074884.20260905.165506.82626868686868.NGUYEN TRONG VINH.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15906508611.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9977406066 LY THI HUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 2.000.000,00 6248BIDVE2NX4CH8.Cong ty CP tap doan NV ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.165350.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024SYV3X.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.165238.025704061133123.NGUYEN NGOC TU.970441
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051651102026QZBC758269.5387.36324.165042
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4SN1R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248929098779.20260905.165035.19033828439010.VND-TGTT-HA NGUYEN ANH.970407
05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AWFX9X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.164727.108003167223.HO THI ANH NHU.970412
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15906357196.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000790611 LE THI YEN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051645092026St7B815149.5189.93559.164509
05/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051645052026654i782724.5189.92876.164437
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15906293571.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001886227 LE TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15906287106.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNRHABH.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.164048.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C41U16.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248670113192.20260905.164032.4270686868.HUYNH THI THUY CHINH.970407
05/09/2026 100.000,00 BUI THI HONG Chuyen tien ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang thi hien)#SP#020097041509051640322026hNTR792604.5189.61247.164032
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ34A42I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.164029.13037666666.TRAN THI HANH.970432
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNRHUF7.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.237( thay Luong Thanh Vi).20260905.163835.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
05/09/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090516372520262vd4746819.5387.39985.163725
05/09/2026 5.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7D9AN1E561.20260905.ZP7D9AN1E561 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15906175962.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000649500 DINH XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 ung ho ms: 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051636012026XDFY670378.5189.30777.163601
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051635022026XLPY338421.5387.25132.163503
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4QGFP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248654925402.20260905.163410.19037465811015.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15906123350.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017086453 NGUYEN KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145394878362.20260905.145394878362-0981596249_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 UH ma so 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien. Mong em mau khoe#SP#020097042209051627462026LSCF307539.5389.76896.162746
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051626102026QY2I554662.5387.66854.162610
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R8H3G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.162547.16325999999.NGUYEN THUY ANH.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905996529.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031547071 VU THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15905995277.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1046984197 HAN THI NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905986459.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000318749 BUI THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNRZYJ2.UH MS 2026.238.HOANG THI HIEN.20260905.162458.00200013788521.NGUYEN HUU ANH.970440
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CB381P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248052760697.20260905.162407.19033082426015.VND-TGTT-KHONG THI LOAN.970407
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XPMU8.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).20260905.162245.331156789.NGUYEN THI KIM HONG.970441
05/09/2026 150.000,00 6248IBT1k2CBFASZ.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248811530980.20260905.162213.19027463241011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905935770.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031000002634 VU ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R8U8N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.162046.10003919119.TRAN HONG NHUNG.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905919153.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 3901300943 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051620212026R8BK951169.5389.29730.161948
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145393225285.20260905.145393225285-0942908059_Ung ho MS 2026238
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBTKLT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248077412090.20260905.162004.19028335251019.VND-TGTT-TRAN THI THOM.970407
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024X7DJF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:19:38 6248ASCB024X7DJF.20260905.161939.219852679.NGUYEN THI CHUONG.970416
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145393007111.20260905.145393007111-0937686124_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051618252026WL1f698119.5189.17427.161825
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LC8J8P.IBFT Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.161736.030077673691.PHAM MY LINH.970403
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051617242026GDKI089656.5390.10346.161724
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XNCAT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:16:46 6248ASCB024XNCAT.20260905.161646.793979886.NGUYEN TUAN NHAT.970416
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090516164420266L5B435423.5388.7018.161616
05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209051616392026X90P282735.5189.6179.161606
05/09/2026 70.000,00 6248VNIB024X7TGT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161626.008384596.PHAN THI HUONG.970441
05/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15905838661.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000830038 NGUYEN THI CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024X7CNK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161548.002313149.NGUYEN HUY VU.970441
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905819897.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1036953841 QUACH KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145392482752.20260905.145392482752-0357710180_Ung ho MS 2026238
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15905793272.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho Hoang thi hien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248MSCBD2DPBYI1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161308.7200107254007.TKTT VU LONG.970422
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905797499.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000481562 TRAN NGUYEN TIEU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248TPBVI28RC5CZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161222.02794965701.DO QUANG MINH.970423
05/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209051612082026O7G3679234.5387.76871.161208
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBZ8XA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248229084141.20260905.161201.19034863739015.VND-TGTT-NGUYEN THU QUYNH.970407
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15905774748.UNG HO MS 2026.238 Co Hoang Thi Hien.CT tu 1057224730 NGO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905743283.TRAN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051609472026LVWP047734.5387.63171.160947
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CB6MPC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248172610556.20260905.160923.19037717574011.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CB6MSQ.NGUYEN THANH DAT Ung ho MS 2026.238 chuc co mau khoe va binh phuc tro lai FT26248196348894.20260905.160922.19073451346014.VND-TGTT-NGUYEN THANH DAT.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051608542026RTZV460952.5387.57339.160855
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBEXRN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503234204.20260905.160828.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCCHF2.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160816.030024036231.LE THI PHUONG DUNG.970403
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051607142026h0mc619439.5189.45893.160641
05/09/2026 100.000,00 6248NAMAP2AWMALE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160623.905104840600001.TRAN THANH TRUC.970428
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905671837.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000558155 NGUYEN HOANG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#02009704150905160547202631f6645493.5387.36822.160514
05/09/2026 200.000,00 6248MSCBD2DPQSG7.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.160541.0975999995.NGUYEN THI THUAN.970422
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024XD93R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:05:09 6248ASCB024XD93R.20260905.160509.201339419.BUI THI THANH GIANG.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBKVKI.Ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248940710540.20260905.160417.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407
05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905160409202601L0730550.5189.26516.160336
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBK995.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248107096058.20260905.160402.2596888666.PHAM THI MINH ANH.970407
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15905628128.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001357353 TRAN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RCJ5G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160143.03640670701.HOANG HUU THE.970423
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905607064.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AW1K9P.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160034.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CBG896.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248454138829.20260905.155925.1997999919.NGUYEN LE HOANG TUAN.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBGDSS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248508013174.20260905.155907.6698363636.VU VAN DUAN.970407
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515572020269LR7139491.5189.84812.155721
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RC2VF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155549.07660224401.NGUYEN PHUONG UYEN.970423
05/09/2026 3.000.000,00 6248IBT1iJ348IDL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155454.27260292.NGUYEN MANH TUAN.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905507536.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000401735 LE QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CB4IDJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248603314483.20260905.155410.19034332363665.VND-TGTT-PHAM THI MINH HONG.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBB3TU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248719793446.20260905.155306.19030373345021.VND-TGTT-QUACH TRAN VAN TAN.970407
05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024XDIJR.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-15:52:34 6248ASCB024XDIJR.20260905.155235.20627601.NGUYEN THI MAI.970416
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CBB54U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248218091849.20260905.155201.19870689923025.VND--NGUYEN ANH HUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248KLBKP2AWBP69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155154.0913950858.NGUYEN HUYNH GIA LINH.970452
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RM9XV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155049.00004123116.LE HOANG PHUONG UYEN.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBBQDF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248500426265.20260905.155045.2608966868.HUYNH THI NHU QUYNH.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905438856.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9898217765 LE NGUYEN HUYEN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CB5VPB.VU KIEU OANH chuyenunghoms2026238cogiaohoangthihien tien an FT26248054692716.20260905.154850.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407
05/09/2026 3.000.000,00 6248MCOBQ2MV836J.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260905.154828.04301010559172.NGUYEN TRAN THIEN TOAN.970426
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH HOI chuyen tien ung ho co giao Hien#SP#020097040509051547482026G4CQ033278.5189.25963.154748
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBYFLU.Ung ho co giao hoang thi hien MS2206.238 FT26248730909704.20260905.154748.19033807884014.VND-TGTT-HUYNH THI THANH HUONG.970407
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051547172026CMB5030661.5387.24347.154717
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905392200.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 2395495676 LY KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248VIDPF2YZVMU7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154631.3601140000454.TA ANH TUAN.970439
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ34IW6A.ZP262480566961 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970405090515451320269PFR020313.5388.11783.154513
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905369304.MS 2026.238 UNG HO CO GIAO HOANG THI HIEN.CT tu 0031000992473 NGUYEN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1fJDYWM13.VO THANH LOI chuyen tien ung ho ms 2026238 co gio hoang thi hien.20260905.154505.0982964323.VO THANH LOI.970431
05/09/2026 48.000,00 6248TPBVI28RMBZQ.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.154220.04272743801.VO NGOC KIM.970423
05/09/2026 11.111,00 MBVCB.15905326920.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1028709597 MAI THI HAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 3.000.000,00 6248IBT1iJ34MJNG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154013.240834944.NGO THU TRANG.970432
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LC16AG.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153931.070121048491.NGUYEN TUYET NHI.970403
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905297033.TRUONG THI MY LY chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0291000322600 TRUONG THI MY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024X3I6A.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-15:38:25 6248ASCB024X3I6A.20260905.153825.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905279737.NGUYEN VAN THINH ung ho MS 2026 238( Hoang Thi Hien).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CB8CYE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248165550051.20260905.153744.19036528839016.VND-TGTT-LE HOAI ANH THU.970407
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024X37H2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153727.091505638.NGUYEN THI THIEN NGAN.970441
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515361520269ZO5101859.5390.58192.153615
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBIVJ7.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248208559004.20260905.153521.2509906688.DINH THI ANH NGOC.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBMNK6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095510180.20260905.153435.19032738388011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R1DX7.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.153433.03171354101.NGUYEN THU UYEN.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905225109.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022742598 NGUYEN THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15905217056.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026665541 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905209021.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000768662 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBMK44.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248172483629.20260905.153341.19034722071010.VND-TGTT-MAI XUAN TIEN.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905201754.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001825259 NGUYEN KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090515323520262pyU517521.5389.36425.153235
05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15905181887.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121001026924 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090515314220264qow483767.5390.30843.153142
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBVLCU.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248095507143.20260905.153115.19035932030011.VND-TGTT-HUYNH NHU NGOC.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ34DZFD.Ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153057.90935719999.NGUYEN VAN HOANG.970432
05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515304720260W20591147.5387.25546.153047
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905168431.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1041293677 VAN VINH THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905167247.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000819642 CU THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905166494.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.800.000,00 6248IBT1bJM3TIJ8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Thi Hien MS 2026 - 238 . Chuc em som hoi phuc.20260905.153000.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBVDX3.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505987000.20260905.152946.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515293720266CJ6842187.5387.19307.152937
05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2D77T4Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152932.0030127851006.THAN THI MINH THU.970422
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515292720260RHT606621.5387.18528.152927
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905142800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021838193 DUONG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905137709.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000626783 TRAN QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBDZCF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248767368421.20260905.152818.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905119741.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0631000404222 HUYNH MINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905120242.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090515270720265V36031980.5390.5404.152708
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905110097.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBSAL9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248905305405.20260905.152500.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024X9JAR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152454.353523535.NGUYEN NGOC DIEP.970441
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905152447202621ua459122.5387.91517.152447
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LUONG chuyen tien ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051524292026K9CQ019515.5389.90520.152429
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905077622.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051523172026LLL7182431.5388.82717.152317
05/09/2026 100.000,00 6248ORCOQ2MVCPGD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152245.86228886.NGUYEN HUYNH CAM TU.970448
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905057376.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000790912 VU MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN#SP#020097042209051522052026HIFA503704.5387.76160.152132
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905055616.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1031224840 HOANG LE HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024XSVYI.Ung ho MS 2026.038 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.152040.009704060192120.NGO KIM PHUONG.970441
05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051520262026DOMW000770.5388.67257.152026
05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15905024190.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004319917 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 10.000.000,00 MBVCB.15905011624.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181002318618 TRAN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RB6XU.chuyen tien giup 2026 -238 Hoang thi Hien.20260905.151911.18636627899.HO MAI PHI.970423
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051518382026Z9Kz467864.5389.57029.151804
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XSJN4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.151731.345825555.DINH KHANH LINH.970441
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904982728.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000437204 LE THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 150.000,00 6248IBT1k2CBCKMJ.Ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007647482.20260905.151637.19034237300011.VND-TGTT-LA HOANG THANH THAO.970407
05/09/2026 10.241,00 6248TPBVI28RB6Q2.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260905.151637.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051516192026pxk6430282.5387.43988.151619
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBC4AA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744775080.20260905.151618.1196866666.NGUYEN THI HOA.970407
05/09/2026 43.000,00 MBVCB.15904971088.BUI THI NGA chuyen tien ung ho.CT tu 1015492012 BUI THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBC824.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248169395124.20260905.151545.3234567895.NGUYEN DUY KHANH.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904967830.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511000458931 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904948833.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441003935934 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904933601.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809051513052026zd6l419160.5189.25915.151305
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051513012026T8YA853784.5387.26150.151301
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCBMQV.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.151219.070103630655.NGUYEN TRA MY.970403
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904917796.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0741000647999 NGUYEN THI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905151156202698ZW555103.5389.19772.151123
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905151120202669Z0123488.5389.16311.151120
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051509452026GPDR189306.5388.7966.150946
05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AWYS67.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.150932.882888121295.CONG HONG PHUONG.970412
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CBJCXX.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248058980495.20260905.150920.19034390370019.VND-TGTT-HOANG THI THU HA.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904872060.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000358692 VO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051507512026SOXF694270.5390.97520.150751
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904851660.ung ho ms 2026.238 co giao Hoang thi Hien.CT tu 0211000515013 DAO NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904858905.2026.238( Hoang thi Hien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904863925.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051507262026PS83144326.5189.95584.150727
05/09/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051506492026n5wd427370.5388.92301.150650
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ342I3M.Ms 2026-237 uh thay Luong Thanh Vi.20260905.150621.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RB87X.THE PHAP chuyen tien Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).20260905.150619.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15904833816.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1057485677 LUONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28RBCU9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150431.04216660193.VIEN NGOC NGA.970423
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RBC9F.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.150431.03084979101.DANG VAN ANH.970423
05/09/2026 68.000,00 6248MSCBD2D7D1I4.UH MS 2026237 thay Luong Thanh Vi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260905.150429.0839775468.TRIEU THI CAM LE.970422
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051504282026zq7l390459.5388.79310.150428
05/09/2026 252.000,00 MBVCB.15904811726.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 0351001207828 TRINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNRGQG9.HIEN THU HA chuyen tien UH MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260905.150310.291704070000270.HA THU HIEN.970437
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ34CX4Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150311.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904793473.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1039521683 PHAM THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RBBMD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150233.03084979101.DANG VAN ANH.970423
05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hien NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT#SP#020097042209051502162026FUAJ757932.5390.68048.150216
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904786408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0161000146005 DINH NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904777447.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9374103015 VU THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904776101.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511003828101 NGUYEN THI THU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5NCG4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743525182.20260905.150023.8603091997.DANG MINH THU.970407
05/09/2026 5.000,00 145383287279-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-CHUYEN TIEN-OQCH000JHVN8-MOMO145383287279MOMO#SP#020097042209051459262026HRX9237879.5189.52058.145927
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15904750131.MS 2026.238.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051458332026I09D003299.5390.46346.145833
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUACH HONG TRAM chuyen tien Ung ho MS 2026 .238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051458292026BEXK002977.5189.46144.145829
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145383311446.20260905.145383311446-0355235479_PHAM THI YEN VY ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ34CVSQ.Ms 2026-238 uh co giao Hoang Thi Hien.20260905.145813.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051457562026klv7368389.5390.43634.145756
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145383161012.20260905.145383161012-0938167705_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904718935.DANG HOANG ANH chuyen tien.CT tu 0351000968237 DANG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XKSK3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:57:01 6248ASCB024XKSK3.20260905.145701.3304047.HUYNH THI HUYEN.970416
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051456592026YZWY977673.5389.37925.145626
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNRA7CI.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145628.320001060009000.DO THI MAI HANH .970409
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5XLSV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394876054.20260905.145617.19033131329012.VND-TGTT-TRAN THU UYEN.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ341NXN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145607.136693778.NGHIEM MINH HANG.970432
05/09/2026 200.000,00 NGUYEN NGOC DANG TRIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051456042026ixad362198.5189.32962.145604
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5X6YX.Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248427244439.20260905.145602.9123289899.NGUYEN THI THU HA.970407
05/09/2026 300.000,00 6248MCOBQ2MV19RT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145519.03001012299999.NGUYEN THI HUYEN.970426
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5XI33.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503440901.20260905.145454.19020247485017.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904688841.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000320745 NGUYEN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1iJ341TC5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145447.9659480123.NGUYEN NHAT HUNG.970432
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145382629278.20260905.145382629278-0378353348_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XKYHE.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).20260905.145351.388844365.LE NGOC CHIEN.970441
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C53FIM.Ung ho MS 2026.238 FT26248831891236.20260905.145323.99966619971993.NGUYEN THANH LUAN.970407
05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2D73RBX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145314.0987099718.TRAN THI PHUONG.970422
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051453132026s4ls352935.5388.17799.145313
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904674025.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000703210 HONG NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 12.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051453012026W6VP925306.5189.16102.145301
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904667480.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001313911 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051452532026EG71914153.5390.15775.145220
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514520420260FA2220433.5390.11403.145131
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051451572026OHSW109316.5390.11119.145158
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5389V.NGO THI THU HONG chuyen ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248831885249.20260905.145150.19034563149011.VND-TGTT-NGO THI THU HONG.970407
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051450492026E3WD071350.5390.4614.145049
05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024XG9NF.Ung ho Ms2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.145046.115918888.NGUYEN TOAN HUAN.970441
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904634501.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 1027052679 NGUYEN TAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904622788.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000739580 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVCYCP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.144937.80002740024.HO PHUONG ANH.970426
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ341C4H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.144922.111176507.PHAN CHI HIEU.970432
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5F497.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503418393.20260905.144915.19035308377015.VND-TGTT-DANG THUY THUONG.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904610039.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1061356908 HA DUC QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514482320260AOO150204.5390.91474.144750
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5TKPH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605965756.20260905.144628.10112004888888.LE HONG THAM.970407
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051446102026l30h330398.5389.78935.144610
05/09/2026 60.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI NHI chuyen co Hien truong mam non phu son#SP#020097040509051445462026CZUC051156.5389.77301.144546
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C5TITK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248903050080.20260905.144529.1403949931.PHUNG PHUONG LINH.970407
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1fJDPX97J.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.144435.9021965009238.DO NGUYEN HOANG HUY.963388
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051444322026HJL2536352.5389.70582.144359
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904553624.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000310816 DANG THI PHUONG KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 150.000,00 6248ASCB024XGB43.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:44:19 6248ASCB024XGB43.20260905.144419.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15904556686.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003641513 PHAM THI BICH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5LH7Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248755657728.20260905.144341.19034997668017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5LZ86.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248116127896.20260905.144333.2790431999.NGUYEN HA VY.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904544549.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027404639 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090514425620260p7s349433.5387.62601.144222
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15904524893.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 2902266509 NGUYEN DANG THANH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5LJF9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248378212105.20260905.144125.19076804945013.VND-TGTT-NGUYEN VAN MANH.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5LJUI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248300073840.20260905.144122.19037443097017.VND-TGTT-NGUYEN NHU NGOC.970407
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RAYL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.144034.03879856501.DOAN THI THU HONG.970423
05/09/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051439572026a7ck311196.5388.46330.143957
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5HPKQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743449213.20260905.143919.19027828965014.VND-TGTT-VU THI THANH THUY.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5Z371.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885643741.20260905.143736.19034551169017.VND-TGTT-NGUYEN HUY DUY.970407
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1fJDP36UN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.143704.0845866333.TRAN KHUONG DUY.970431
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2C5ZKEX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248272033896.20260905.143650.19034462842018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051436372026fgs8300885.5389.29276.143638
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5ZY29.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248576570408.20260905.143606.1250222222.LE THI HANG.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904439793.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0371000506825 TRAN THI PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905143442202687CW490322.5389.19056.143442
05/09/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tienNoi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051434402026CEOK880674.5389.17964.143440
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C563EB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248291737408.20260905.143421.19034950219011.VND-TGTT-TRAN THI THANH THU.970407
05/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051434122026xa1m323015.5189.15672.143412
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904428244.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003862907 PHAM THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 O5CH7KEH5KTD-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514332020262HK8510612.5387.11471.143321
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904411229.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000088750 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514324520265jcr289180.5390.7932.143245
05/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145380378095.20260905.145380378095-0356962477_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C56W2H.Ong Hung ck MS. 2026.238 FT26248750680729.20260905.143131.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5E5HP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263339105.20260905.142943.19033713394889.VND-TGTT-PHAN THI BICH NGOC.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904364745.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9335608509 LE TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904359510.Ung ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi).CT tu 1048372464 NGUYEN THUY TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5KRV5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248940355180.20260905.142756.19027361024016.VND-TGTT-TRUONG VU THU HUYEN.970407
05/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051427452026nz4C303475.5390.83131.142745
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051427342026b36c273862.5389.81705.142734
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ34Q8LL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142658.0339434894.NGUYEN THI LAN.970432
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145379758589.20260905.145379758589-0383029201_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904338513.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000985773 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051426122026JAS5189468.5189.75415.142613
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051425592026C086075260.5388.73742.142525
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C5KSZA.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248374219292.20260905.142534.19032006772013.VND-TGTT-NGO TRONG NHAN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MVM4FJ.HOANG THI DIEM HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238.20260905.142526.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904310100.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001121259 CHU THI NE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051423562026PxOa291817.5189.62537.142356
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RQMAE.LE ANH TUAN chuyen tien UH MS 2026.238 Co Giao Hoang Thi Hien.20260905.142341.93961922222.LE ANH TUAN.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904296514.Ung ho MS 2026.238.CT tu 9396195272 NGUYEN DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15904283632.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9886762739 DINH NGOC THIEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.238#SP#020097041509051422212026Zstx287343.5189.54959.142221
05/09/2026 100.000,00 6248VCBCW2LCYZX7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142141.0687041090891.DO THI NHAN.970454
05/09/2026 200.000,00 6248MSCBD2D7K9MQ.ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260905.142140.0328374599.PHAN VIET NAM.970422
05/09/2026 1.000.000,00 NGUYEN BICH HANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi HienNghe An#SP#020097042209051421192026OX63830091.5387.49960.142120
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RQARL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142114.21042013902.LE THI THANH VAN.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904262005.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9866009999 BUI NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904260987.ung ho MS 2026 238 ( co giao Hoang thi Hien).CT tu 0611001926746 DOAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15904260226.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004404917 NGUYEN TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904258959.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021670562 NGUYEN THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145378841337.20260905.145378841337-0948028385_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051418572026C0G4050036.5390.38368.141858
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051418462026C6F3852415.5390.36898.141813
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051418362026KWBJ751752.5387.36490.141836
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1d15BRL3X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.141823.97042292Hc6ca16000000000bf5741.MBBANK IBFT.970422
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1fJDPF4PB.Ngo Hong Vinh chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien Ms2026 - 238.20260905.141731.982855264.NGO HONG VINH.970406
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514171920263akg244224.5389.28995.141719
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XZGL5.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-14:16:10 6248ASCB024XZGL5.20260905.141610.30243387.NGUYEN THI DIEM HUONG.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904200454.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0011004334029 NGUYEN QUANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145378287974.20260905.145378287974-0858783594_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904191210.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004773062 NGUYEN NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051414132026A11X033332.5387.14581.141413
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1iJ3BRTP5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.141404.992181888.TRAN HONG DUONG.970432
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179004863#SP#020097044909051413542026pFEm315203.5390.12759.141354
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904177457.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003337800 LAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904172781.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045801358 NGO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051412512026MFG6615015.5389.8295.141251
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051412282026wxiq230775.5390.7129.141228
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051412242026xox4230619.5189.6282.141151
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090514120820266Dap258320.5390.4727.141134
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C54CZU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248520010604.20260905.141141.19033701146014.VND-TKTT-LUONG THI MI FA.970407
05/09/2026 100.000,00 DANG THI THUY VAN chuyen tien#SP#020097042209051411152026GIRZ517238.5388.99932.141116
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C5BFG9.Ung ho MS 2026 238coo giao Hoang thi Hien tinh Nghe An FT26248885543707.20260905.141045.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145377979565.20260905.145377979565-0792361047_Ung ho MS 2026238co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024X4BXV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:10:14 6248ASCB024X4BXV.20260905.141015.3688688.VU NGUYEN SON TUNG.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904144640.DAO THI MINH TAM chuyen tien MS 2026.238.CT tu 0021001733707 DAO THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051410002026zhqi251913.5387.93884.141000
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904145230.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904144364.MS 2026.238-mong co giao Hoang Thi Hien mau chong binh phuc va som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051409402026zsc6223053.5388.91802.140940
05/09/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514093520267UTE713296.5189.91657.140936
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904123029.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0161001643876 NGUYEN THANH KHANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904129972.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien .CT tu 0071001055241 NGUYEN DAC NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051409022026jai6221259.5387.88958.140903
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904129122.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514085320266d5n220830.5390.89285.140853
05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15904100961.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C55FWK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248814125988.20260905.140715.19034565986018.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090514070520268RA7009208.5389.80497.140705
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904106967.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026123332 NGUYEN VO THAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XZF1S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:05:54 6248ASCB024XZF1S.20260905.140554.7812019.PHAM AI LY.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C55PAW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248602125002.20260905.140547.19021134656016.VND-TGTT-VU THI NHUNG.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904089199.NGUYEN THI DUY NHUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001222333 NGUYEN THI DUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.000,00 6248TPBVI28RYRZ4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140536.07105004001.PHAM THI PHUONG THAO.970423
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RYZSX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140508.00916372977.DUONG THI LE HANG.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C55JWL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503254770.20260905.140431.19035049404017.VND-TGTT-NGUYEN HONG PHUONG.970407
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RYJHF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140357.07071993001.NGUYEN PHUONG LINH.970423
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BX7YX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien Quy ban doc manh thuong quan muon ho tro co Hoang Thi Hien co the quet ma QR hoac gui ve.20260905.140345.243701357.HOANG THI THANH.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904066965.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017572924 VONG KINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 10.000,00 MBVCB.15904058775.LAN VAN TUYEN transfer Ms Hien.CT tu 1060487947 LAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904050401.ung ho MS 2026.238(co giao Nguyen Thi Hien).CT tu 0061001126862 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904055163.ung ho NCHCCCL.CT tu 1029449075 LUONG THI MY NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5YYRU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394820080.20260905.140229.7286599999.DO YEN VY.970407
05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024XR1LD.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-14:02:23 6248ASCB024XR1LD.20260905.140223.88649369.LE THI THANH THAO.970416
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051401372026js2a201356.5387.53717.140137
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051401342026j4kH228819.5390.53624.140134
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5Y9S1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248225973714.20260905.140130.19076208256014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI THANH.970407
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1cJMABFVH.QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140108.106877181728.DOAN THUY MAI THAO.970415
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509051401002026znqz227383.5388.50467.140100
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C5PNVT.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26248811556068.20260905.140047.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
05/09/2026 200.000,00 ungho 2026,238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051400362026ofku198628.5387.49498.140036
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904023658.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017572924 VONG KINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904022574.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016971731 NGUYEN THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904025709.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000445832 PHAN DIEU XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051359442026WfBa224071.5390.45259.135944
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5PGAD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248591220286.20260905.135928.19028878214024.VND-TGTT-LE THI THANH VAN.970407
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RYQPM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135851.02706199101.VU MAI ANH.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904014313.HA TIEN DANG chuyen tienMs:2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNR5YJQ.NGUYEN THI NAM chuyen tien chuc e mau khoe.20260905.135849.0914371517.NGUYEN THI NAM.970437
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051358282026LYES394457.5189.39595.135829
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5PSGI.ung ho co giao hoang thi hien FT26248729196948.20260905.135807.19024018713028.VND-TGTT-NGUYEN VIET NGA.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904004191.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1053252582 VO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903992815.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9983631982 NGUYEN KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RY2KY.ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.135654.61168688888.NGUYEN BICH PHUONG.970423
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179000847#SP#020097044909051356442026i9Ep519094.5189.31299.135616
05/09/2026 500.000,00 6248YOLOP2AUPYAL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135644.0354405052.BUI ANH TU .546034
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3B3EXX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135549.217290357.TRAN MY LINH.970432
05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051354512026RQbP211410.5388.23281.135451
05/09/2026 1.000.000,00 6248ASCB024XZZ3K.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:54:38 6248ASCB024XZZ3K.20260905.135438.603366.BUI THI LAN HUONG.970416
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5U25W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752391057.20260905.135423.19026015624019.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
05/09/2026 100.000,00 PHAN THI MINH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 2026238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090513535020268r32180914.5189.18242.135350
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903951636.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000166424 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051353442026W69O730525.5387.17702.135344
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5834X.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263614012.20260905.135328.19035381238015.VND-TGTT-LUONG THU TRA.970407
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C58TKU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248778796192.20260905.135316.19079088888.THAI QUANG SON.970407
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XTPBT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135256.186662005.NGUYEN DINH DAT.970441
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C58GGC.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248209220767.20260905.135227.19035100226013.VND-TGTT-NGUYEN HANG NGA.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903945023.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016281024 MAI THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903944739.ung ho 2026.238 (cogiao Hoang thi hien).CT tu 0071004247322 NGUYEN BICH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903921476.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000215691 DAO HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B3CUS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135052.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XT972.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134943.001707882.PHAM NGUYEN TRAM ANH.970441
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903900731.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9352666926 HOANG THI CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248SHBAP2AU7VGV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134934.0943301992.NGUYEN THANG LONG.970443
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051349282026xpzg169588.5387.98159.134929
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903899313.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9984802959 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AU9BZW.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134912.000911261124.VU NGUYEN HOANG.970443
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903906114.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000543040 NGUYEN KIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5I7IM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248656149236.20260905.134902.931990999999.BUI THANH TUAN.970407
05/09/2026 300.000,00 6248WBVNP2AU7GPP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134900.106000205324.NGO THI CHAU GIANG.970412
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903904855.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 1021158888 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903897579.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9962142777 DANG THI HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145375617602.20260905.145375617602-0938177722_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 333.468,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051348432026fhml167652.5388.95364.134809
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LC2SAA.IBFT Ung ho ms 2026.238 co giao HOANG THI HIEN.20260905.134807.060119276333.NGUYEN THI HONG HANH.970403
05/09/2026 200.000,00 6248KLBKP2AU7UPZ.ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134722.18961773.LE THI MONG TUYEN.970452
05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28RLKC2.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.134721.02648427201.PHUNG THI MY NHUNG.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5IJT6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248955455834.20260905.134709.19038743620011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RLKL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134708.68888571987.NGUYEN MINH TRANG.970423
05/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051347052026b3rt163524.5388.86903.134637
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051346472026W2F2246517.5388.85938.134648
05/09/2026 50.000,00 6248ORCOQ2MV1RF8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134629.0088999.LE THI THUY HA.970448
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903860854.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9919080103 PHAN DUC THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903851182.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371000417141 LE NGOC KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051344472026D7G7513643.5387.77128.134447
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903847559.ung ho ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0121000819392 TRINH CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5MICJ.Ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu FT26248688621100.20260905.134431.13820609430016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN HA.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5MMAX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248522307290.20260905.134428.19034436757010.VND-TGTT-PHAM NGUYEN THANH TUYEN.970407
05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LC2UC8.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134428.050063189062.DO THI HUE.970403
05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905134404202631CJ873810.5389.74294.134331
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090513435320266ZLP691063.5189.72817.134320
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051343362026c264154770.5387.72086.134336
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051343352026qV27181734.5189.72057.134335
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903830509.TRAN NGOC THAO ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 7932188782 TRAN NGOC THAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BFMW4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134328.999998881991.NGUYEN THI THANH HANG.970432
05/09/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )#SP#020097041509051343272026wEbj181540.5387.71360.134254
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513432220269I0D221816.5389.70567.134323
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051343202026BBFB211967.5189.71156.134321
05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050905134312202626IP034856.5389.70060.134239
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374880645.20260905.145374880645-0325530843_Ung ho Ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RLZAG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134245.55268881985.PHAM THI THU.970423
05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LC2RNF.IBFT ungho2026.238.20260905.134243.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
05/09/2026 30.000,00 6248SHBAP2AU6597.ung ho MS 2026238 Co giao Hoang thi Hien .20260905.134242.1009219901.NGUYEN VAN HUONG.970443
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905134234202679yj152221.5387.66561.134234
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RLT3X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134226.00002613199.NGUYEN LE NGOC KHANH.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5VEKU.Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien FT26248165116821.20260905.134220.13820609430016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN HA.970407
05/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513412620264u0o149335.5390.62202.134126
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5V8WR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248902907148.20260905.134110.19032649162018.VND-TGTT-DUONG THI NGAN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5VMGC.Ung ho MS 2026.238 FT26248777547018.20260905.134101.66006666888.DAO THI HONG THUY.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BTRDU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134026.10889999999.HOANG THU HANG.970432
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDPLY2A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133952.9021863917165.HUYNH TRUONG TRIEU THI.963388
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903795646.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9386899036 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903782783.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1011021234 TRUONG BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903782652.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000292165 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5D6J6.Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26248696302500.20260905.133855.19032930103012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TUAN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XJSL4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:38:31 6248ASCB024XJSL4.20260905.133831.147762269.NGUYEN MY HANH TAM.970416
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RL1XD.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260905.133816.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374301830.20260905.145374301830-0969504077_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C5DI74.LE LONG HO Ung ho MS 2026.238 FT26248955086959.20260905.133740.19029264274019.VND-TGTT-LE LONG HO.970407
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374299092.20260905.145374299092-0706392214_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051337132026AW7P784508.5388.42945.133713
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051337112026BP99210588.5390.41873.133638
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903752459.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 0571000038089 NGUYEN DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 O5CH7KEH3MKH-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051336292026Z2U1225539.5387.40148.133629
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XJJUA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133517.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903741422.UNG HO MS 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0301000399538 BUI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051334452026prto132323.5389.30838.133445
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051334392026111P682244.5389.31417.133405
05/09/2026 200.000,00 6248NAMAP2AU63QI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133419.919687999.NGUYEN THI THU HA.970428
05/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051334112026UZKN008674.5388.28476.133337
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051334012026icem130524.5390.28166.133328
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903734153.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002723198 NGUYEN HA DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5SSWI.Ung ho MS 2026.238 FT26248750391009.20260905.133344.19034303488017.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SANG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024X8BIF.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:33:19 6248ASCB024X8BIF.20260905.133319.24421297.NGUYEN THI THU THUY.970416
05/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051333142026O6BM005945.5389.25151.133315
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BT1BA.Nguyen Xuan Chien Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133259.186714849.NGUYEN THI PHUONG HOA.970432
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051332552026o17u127720.5389.22844.133221
05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15903710589.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0601000535821 TRAN THI TUYET PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C59H82.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504792991.20260905.133214.88808031991.HO TIEN THANH.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho Ms 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051331362026R02F389453.5389.16852.133103
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903703924.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0841000030903 LE THE HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 30.000,00 6248IBT1iJ3BLXKN.ZP262480470566 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903702187.ung ho ma so 2026.238 ( hoang thi hien).CT tu 0551000284225 NGO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248WBVNP2AU6EDU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133105.331388886868.PHI HUYEN THUONG.970412
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513304920261jis122369.5387.13608.133049
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C59IYN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26248305715065.20260905.133044.19030563900013.VND-TGTT-DAO THI THUY.970407
05/09/2026 25.000,00 6248IBT1iJ3BLT9H.ZP262480467671 Ung ho ms 2026.237.20260905.133036.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903685430.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000104087 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373510204.20260905.145373510204-0329123459_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 10.000,00 6248IBT1k2C52NSP.ung ho ms 2026.238, co giao Hoang Thi Hien, chuc co va gia dinh binh an FT26248868224699.20260905.132929.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903673734.ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051329212026gmeo118711.5189.7135.132848
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28R2DLX.ms 2026.238.20260905.132915.04441572510.DO HOAI LY.970423
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051329152026jr8I146498.5389.5884.132915
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373266103.20260905.145373266103-0764299227_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903672347.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9766058258 BUI XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C52T71.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248621073005.20260905.132902.19028206392668.VND-TGTT-BUI THI HA.970407
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051328562026I3XU144998.5390.5223.132856
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090513285420263SLX144935.5389.5135.132821
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C52Z99.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248743189870.20260905.132841.19072933927018.VND-TGTT-LE THI MONG THUONG.970407
05/09/2026 1.000.000,00 6248SHBAP2AUXPLD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132841.0505051977.DUONG THI THUY GIANG.970443
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051328142026CB3X722543.5387.1723.132814
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R2326.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132809.88811710227.PHUNG VAN TAN.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C52AEN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930578686.20260905.132808.19035181394012.VND-TGTT-TRAN THI THUY.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903662123.ung ho Ms 2026238 Hoang Thi Hien co giao .CT tu 1041658292 TONG THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373215675.20260905.145373215675-0348370991_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C52YKC.ung ho ms 2026.238 FT26248117088054.20260905.132742.5066668868.DO THUY LINH.970407
05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090513272020263rgw113658.5389.98162.132647
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051327192026yeh4113599.5189.98092.132719
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C52M69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248713804067.20260905.132712.19033120525014.VND-TGTT-LE THI HONG HA.970407
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373097583.20260905.145373097583-0986946529_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C529ST.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248602870904.20260905.132645.2551988255.NGUYEN THI NGOC YEN.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903648227.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001140151 MAI LAM YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903654489.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1bJM3LVKS. Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132631.090890625041.LE THI TUYET LOAN.458761
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903646712.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9983402139 TRAN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024XFFT8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:25:53 6248ASCB024XFFT8.20260905.132553.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051325422026KW7F411464.5390.89930.132543
05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090513253120262GVU135995.5189.90119.132531
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5CZ18.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248908000026.20260905.132513.1989828282.NGUYEN THI KIM ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5C67A.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248305680325.20260905.132510.19022135767012.VND-TGTT-VU THI NGOC HOA.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903623668.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001225519 NGUYEN HAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LM5WCU.IBFT ung ho MS 2026 238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.132505.060198402136.NGUYEN THI KIM SINH.970403
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051324522026P0S8247662.5390.85956.132418
05/09/2026 6.058,00 O5CH7KEH3FEI-Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513244520264FYE669569.5388.86391.132411
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903625732.TRUONG THI HOAI VAN chuyen tien ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000637877 TRUONG THI HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5CYCS.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095821423.20260905.132413.19032601469014.VND-TGTT-NGO THI HIEN.970407
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372741360.20260905.145372741360-0905197203_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5C8N7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095025552.20260905.132400.51576556868.PHUNG THI HUYEN TRANG.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5CCZF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248064639754.20260905.132309.19034074591011.VND-TGTT-PHAM VIET HA.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5CCV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505508098.20260905.132306.19027714690023.AN THI THUY.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BHXSF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132240.0375497162.VU THI KIEU LY.970432
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024X8NME.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:22:37 6248ASCB024X8NME.20260905.132238.28447647.LE THI TIEN NU.970416
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905132237202608c8101786.5189.76486.132237
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BHFTV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132219.329982416.PHAM DUC HOANG LONG.970432
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R2UR8.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.132216.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051322012026LI2J990823.5390.73737.132201
05/09/2026 16.888,00 MBVCB.15903592731.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9348510914 HOANG VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372406713.20260905.145372406713-0906645264_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 500.000,00 6248NAMAP2AUN56E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132137.804349244300001.NGUYEN THI YEN HOA.970428
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903583206.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003492729 LE HUYNH PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903576545.Ung Ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0271001006736 VO THI KIM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28R2R1K.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132055.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051320532026HL6C070651.5387.68469.132053
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C51MIJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248778670450.20260905.132016.19031365248013.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903576251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0901000043548 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372224963.20260905.145372224963-0868457127_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319582026v59j095184.5388.63923.131958
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319502026vr1c094850.5189.63630.131951
05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVAT6Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131943.37101018826304.NGUYEN TRANG THAI.970426
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C51JD2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248811406705.20260905.131927.19027741038389.VND-TGTT-NGUYEN THANH MAI.970407
05/09/2026 10.000,00 6248IBT1k2C51QLK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248037320257.20260905.131919.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
05/09/2026 22.222,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319062026ieos092899.5189.59776.131906
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903550101.MS2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 70.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051317342026w1sQ117539.5389.53727.131734
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051317302026X15P431873.5387.52761.131730
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513172620267R6N801833.5189.52629.131726
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513172420263jma088600.5388.53284.131724
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051317122026vvqr088092.5189.50887.131712
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903544420.MS2026 219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316502026NAOV783056.5389.51194.131651
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903531178.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000226163 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903530226.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1928787686 NGUYEN HUU VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316212026D096512283.5189.47930.131621
05/09/2026 50.000,00 6248YOLOP2AUNS6Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131617.0963560579.DO THANH HOA .546034
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316162026CIRY123958.5390.46998.131617
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R217R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131614.03348014401.VUONG BAO NGOC.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5WNNC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007202113.20260905.131552.19036736968016.VND-TGTT-NGUYEN VAN THUC.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903525959.MS2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903522129.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0431000037731 VO THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5WL2W.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248621016521.20260905.131511.19036996132019.VND-TGTT-NONG THI THANH NGAN.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903511593.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513145620268pzi082360.5388.40936.131456
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051314472026jlcz081989.5390.41376.131448
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903515820.MS2026 231 anh Dao Van Hien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 ung ho co hoang thi hien#SP#020097048809051314302026234a081234.5387.39683.131430
05/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051314262026QG8D768786.5390.38760.131426
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903506168.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0191000139460 DO KHANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903501238.ung ho Ms 2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 1021000003308 LUU THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903500296.MS2026 229 ba Ma Thi Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051313332026hj86078765.5189.35437.131300
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903500257.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1916645490 LY MUI LIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051313232026pttM107048.5389.35028.131323
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903497830.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0111000367023 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5W2FR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248591050105.20260905.131304.19034510207011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051313032026xdmj077527.5389.33183.131303
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C5W21Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752231373.20260905.131259.2208196969.NGUYEN THI THANH THUY.970407
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903487915.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 7823874113 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051312362026R2UV316372.5390.30829.131237
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051312312026LE87047130.5390.30474.131231
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145371490855.20260905.145371490855-0917840459_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C5QXZS.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 238 FT26248008793550.20260905.131217.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903485078.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0631000509664 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C5QTKX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605608760.20260905.131158.11522601281013.VND-TGTT-NGUYEN THI LE MY.970407
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XCS94.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:11:51 6248ASCB024XCS94.20260905.131152.111102468.CTY TNHH EXPRESS SOUND.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903472945.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1981888888 TRAN DINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5Q6FZ.tang MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248975575853.20260905.131136.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMP6KV.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131109.050002745167.NGUYEN THI THY PHUONG.970403
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5Q454.MAI THI LOAN ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248473420578.20260905.131058.19032312939568.VND-TGTT-MAI THI LOAN.970407
05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024XCV1J.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:10:49 6248ASCB024XCV1J.20260905.131049.34002197.NGUYEN VAN THAT.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903463171.Ung Ho MS 2026.238 c giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015550239 TA THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903461638.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002144707 TRUONG DANG NGOC LAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 18.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051310212026YQS9575594.5390.20256.131022
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BZYTF.Ung ho co giao Hoang thi Hien.20260905.131014.230785112.DO VAN TUAN.970432
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903452966.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014843799 NGUYEN DANG VINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130954202691PZ997790.5390.17953.130955
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903456805.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001733546 DO NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BZUGK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130940.0898663666.NGUYEN THI THUY.970432
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ3BZILI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130914.209827123.LE THI GIANG.970432
05/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145370979319.20260905.145370979319-0971257110_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903446660.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0491001924913 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051308412026YP4C375079.5189.11724.130841
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903433761.ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien.CT tu 0071001411844 NGUYEN THI AI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051308252026GHP4260371.5390.10662.130825
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903433694.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9367652132 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYNE7B.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007170516.20260905.130811.19030724267014.VND-TGTT-LE NGUYEN QUYNH THU.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYNEUS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248454805883.20260905.130810.19121248951012.VND-TKTT-NGUYEN DUY DUONG.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903434551.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000315562 LE DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024X18X3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:07:38 6248ASCB024X18X3.20260905.130738.1304868.NGUYEN HOANG CUONG.970416
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051307212026S88S773656.5389.5571.130722
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYNPCR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248009473376.20260905.130717.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BZ1TD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130716.5770033.LE THANH TUNG.970432
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYN82R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248009472566.20260905.130705.5195327099.NGUYEN THUY DUONG.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903418715.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003365217 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYNCKV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248123036453.20260905.130622.19035903782012.VND-TGTT-VU VAN TOAN.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903414450.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000875811 NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3B6RN4.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.130607.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051306002026W7CZ378173.5389.99173.130601
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYNQVR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248208006475.20260905.130557.19038034923017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THANH.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903410482.ung ho MS 2026.238 co giao Hien.CT tu 0561000520731 NGUYEN THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1d15BTG46.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130549.97042292R6aec66000000000cc5025.MBBANK IBFT.970422
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051305302026DABE322255.5389.97068.130531
05/09/2026 2.345,00 MBVCB.15903400057.Chuyen tien ung ho.CT tu 9878849890 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051305142026O1LK026468.5389.95448.130514
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYRZHA.Ung ho MS 2026.238 FT26248744287763.20260905.130508.19029966788010.VND-TGTT-DO HONG HA.970407
05/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051305062026VE9L026034.5388.94632.130506
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903406261.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9946091688 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903396003.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9943343309 MA THUY NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051304462026iijq055586.5387.92794.130413
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XMPIA.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.130442.267918888.LUONG THI THU MINH.970441
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903393635.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9968342772 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3B6HUC.MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.130429.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
05/09/2026 100.000,00 BUI MINH VUONG Chuyen tien ung ho 2026.238#SP#020097048809051304202026w3nu054399.5387.91248.130420
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513040920268TI4264081.5388.89819.130409
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903388629.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XM3KD.Uh MS 2026238 co giao hoang thi Hien chuc co mau hoi phuc.20260905.130406.996868666.HA THI ANH.970441
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051304012026C2OF830380.5387.89450.130401
05/09/2026 30.000,00 6248IBT1k2CYRDAA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248035189470.20260905.130330.19040041936013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3B6KI6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130330.6918011984.CHU KHANH LY.970432
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130328202679U3340235.5389.86588.130328
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28Z5K8F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130305.00548995001.NGUYEN HAI LONG.970423
05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051303002026ANF6979537.5388.84702.130300
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903371104.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591000218138 LAI TU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B6GC7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130258.230586292.NGUYEN THI MAI THUY.970432
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B6A68.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.130251.144605284.NGUYEN THI NGA.970432
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903370934.ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0081001204561 DANG THI THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 5.000.000,00 6248IBT1k2CYXNH2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248880870599.20260905.130241.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYXNPW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340289007.20260905.130239.19034151344014.VND-TGTT-CAO THI NHAN AI.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYXRNL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165073700.20260905.130236.388138383838.NGUYEN VAN CANH.970407
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903370412.Do Anh ho tro co giao Hoang Thi Hien MS 2026.238.CT tu 9918854864 DO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051302182026HPP9434694.5388.80827.130219
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1iJ3B6BSQ.MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130213.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903368465.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015770365 VO THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051301562026zzzv047978.5390.78813.130156
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.Mong co luon binh an#SP#020097042209051301482026ZI9P536869.5387.79163.130149
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051301432026X5C9338285.5388.76978.130143
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051301402026qlib047252.5389.78014.130141
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CYX4YW.Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien , em co ck 100k tai khoan nguyen van hiep ko ghi noi dung ad chuyen giup em toi co giao nhe FT26248332132794.20260905.130114.9872618888.NGUYEN THI VAN ANH.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYXUYC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175246486.20260905.130046.19036337242011.VND-TGTT-VU HOANG DUNG.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903348004.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000752668 LE ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1d15BTMB6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130039.970422Xb65515000000000706577.MBBANK IBFT.970422
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B6VNR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130030.0877889918.BUI THI PHUONG.970432
05/09/2026 50.000,00 6248MCOBQ2MVQHPE.Ung ho ms2026.238 hoang thi hien.20260905.130021.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
05/09/2026 30.000,00 em co it Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130019202620QA654997.5387.72005.130019
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903333444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051259432026BSLJ785200.5189.66914.125943
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090512594320264VVU010206.5389.68183.125943
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903328658.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0651000358477 PHAM THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.000,00 6248TPBVI28Z5RBS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125916.04071297901.NGUYEN MINH TIEN.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903327178.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015457865 NGUYEN VAN NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903325261.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9395012453 PHAN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY3KE5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248587506633.20260905.125824.19034244285018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024XMA7Z.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:58:24 6248ASCB024XMA7Z.20260905.125824.31254377.NGUYEN PHUONG NAM.970416
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY3G26.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248684654105.20260905.125809.1401200519.PHAM THI THU HOA.970407
05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051258052026AAbO966255.5388.60414.125805
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY3ADV.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744258920.20260905.125804.88889959938.PHAM THANH TUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY34CP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930464700.20260905.125758.19028692089017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
05/09/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051257542026dc0i036936.5390.58922.125754
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XM11G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125750.088704060121447.NGUYEN THI THU TRANG.970441
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XMAA8.MS2026-238 EM HOANG THI HIEN NGHE AN-050926-12:57:41 6248ASCB024XMAA8.20260905.125741.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903308866.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003754508 TO VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051257262026c0yo035643.5388.57090.125653
05/09/2026 30.000,00 MBVCB.15903302155.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903306936.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9989893518 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051257062026JRJV747255.5387.54815.125707
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903300239.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903304940.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001891179 PHAM TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1fJDPZ18P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125648.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051256372026dhha033465.5189.52548.125637
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CY3145.Ung ho Ms 2026. 238 co giao Hoang thi Hien FT26248117070755.20260905.125635.19037363311018.LE THI PHUONG MAI.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CY3J3A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885270000.20260905.125631.450766001312.NGUYEN THI AN.970407
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051256252026X09X886206.5389.51714.125625
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY3WK7.BUI MINH TAM chuyen ung ho co giao Hoan thi hien FT26248175228830.20260905.125624.19038275734010.VND-TGTT-BUI MINH TAM.970407
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051255502026U8UW713587.5189.48542.125517
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYFFPC.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248168971339.20260905.125549.19037897761019.VND-TGTT-LE THUY HOA.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYFTB3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248103189798.20260905.125544.2233668998.NGUYEN VAN LUONG.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051255402026vf2n030865.5390.48100.125511
05/09/2026 300.000,00 6248SHBAP2AUKNU1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125526.6666662193.PHAM MAI LINH.970443
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z5MSK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125516.28120064818.LE THANH LUONG.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903283852.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1055763716 HOANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903278501.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043276966 DANG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28Z5MFG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125509.01518992001.NGUYEN DUY HOAN.970423
05/09/2026 100.000,00 MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512544320261v33028328.5388.43415.125409
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512544120266rpf028254.5389.42938.125408
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903261098.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0961000032602 NGO THI NGAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903266713.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).CT tu 9377810600 TRAN VAN CAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MVBBD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125314.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYFWSK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743053915.20260905.125312.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYFWC9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248057050157.20260905.125311.19035645696017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUNG LAM.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTNB7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248750306790.20260905.125302.19026729237019.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTN98.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658479170.20260905.125300.6023109611.PHAM THI Y NHI.970407
05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024X1KL5.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.125250.002704060286762.NGUYEN VAN THANG.970441
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYT358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248007108073.20260905.125245.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903247408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9973972906 DO VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051252222026Y4OD576813.5390.30911.125222
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z5L28.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.125202.00658436001.DANG QUANG THE AN.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903245464.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016237341 NGUYEN ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903237396.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051251402026V751291618.5389.29027.125140
05/09/2026 2.000.000,00 6248WBVNP2AUIMZ3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125128.663886868888.HO VIET HA.970412
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051251262026UF7K451554.5387.26661.125126
05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28Z529V.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125116.03614647401.LE THI HONG LUONG.970423
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903223010.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021061685 DO VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BE1IG.ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien.20260905.125057.176341556.LE THI GIANG.970432
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTM85.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248905381006.20260905.125055.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903227339.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0341006865596 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYT29U.ung ho MS 2026.238 FT26248975870686.20260905.125027.19037890776010.VND-TGTT-TRAN THI HOAI.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTJ1P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503080593.20260905.125010.19034179326011.VND-TGTT-CAO THI QUYNH ANH.970407
05/09/2026 30.000,00 6248IBT1iJ3BKNEJ.ZP262480439519 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125005.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYTQH3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744225773.20260905.125003.19039094569014.VND-TGTT-HOANG THI UYEN.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDP66D6.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.125003.0905888105.VO THI HONG LY.970431
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CYLNQK.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930260612.20260905.124953.19027394160012.VND-TGTT-HOANG DUY NGOC.970407
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BKRKF.Ung ho MS 2026238.20260905.124952.6638862866.LY NGOC HUNG.970432
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051249472026Q6UX318999.5390.19415.124947
05/09/2026 1.000.000,00 ung ho ms 2026.238 co hoang thi hien#SP#020097048809051249422026oyiw014461.5189.19223.124942
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903211208.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000866739 LE TIEN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903210067.ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0821000131834 NGUYEN THUC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145368445990.20260905.145368445990-0393440379_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CYLZPB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248335222130.20260905.124912.11122707688017.VND-TGTT-NGUYEN TON QUAN.970407
05/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051249082026Evsw942282.5390.14717.124909
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BKT14.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124849.0326020209.PHAN THI BINH MINH.970432
05/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905124842202675ND583279.5189.12677.124843
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051248352026ZQG1076887.5390.12325.124835
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYL41U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248106364833.20260905.124832.19027345637989.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZPNL5.Ung ho MS 2026.238 - Co giao Hoang Thi Hien.20260905.124813.00076432001.VU THUY HA ANH.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903191663.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016189231 PHAM THUONG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903183550.UNG HO MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011004332235 MAI DIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905124746202603DC467924.5390.9061.124746
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903188738.NGUYEN THI THANH LOAN chuyen tien ung ho MS2026,238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0081000889084 NGUYEN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNR8X8G.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.124735.60100014218275.NGO VAN HOC.970440
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051247112026B7C0409077.5389.6069.124712
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYLWNJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248700624474.20260905.124705.19034368324666.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CYLQKH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248980040046.20260905.124658.21052005555555.NGUYEN VAN QUAN.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051246582026BH6G425447.5387.4516.124625
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CYHRGP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248426864829.20260905.124647.19033503849018.VND-TGTT-NGUYEN VAN HOI.970407
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051246192026BEGW069822.5387.2026.124619
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051246142026CU34069530.5189.99893.124541
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051246102026QSXD163414.5389.649.124611
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903166620.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9344623913 DUONG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BKYZ4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124554.91873605.TONG GIANG SON.970432
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CYHKVB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248510290534.20260905.124550.9984378397.NGUYEN THANH TUAN.970407
05/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051245512026hV5I931980.5390.97929.124517
05/09/2026 100.000,00 NGUYEN VAN HIEP chuyen tien#SP#020097042209051245482026I6QY847818.5388.97830.124549
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CYH5UE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248975478239.20260905.124518.10520052777013.VND-TGTT-NGUYEN THI SAO.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903156367.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0721000567480 HOANG DINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BKIB5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124454.0976759222.NGUYEN CAO THI HUYEN.970432
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XB9A6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124453.004704060143228.NGUYEN THI PHUONG NHUNG.970441
05/09/2026 300.000,00 DAO XUAN HA chuyen tien Ung ho Ms 2026.238 ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051244492026TOZB404588.5189.94147.124449
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903147530.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000453376 CHUC THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512443320263BOK579638.5389.92493.124400
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CYHJ2K.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504605681.20260905.124401.19033452242016.VND-TGTT-PHAN LE HANG GIANG.970407
05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051243122026p7yq995992.5390.85058.124312
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051243032026JnTM924435.5389.83710.124303
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051242542026lrlu995148.5389.84079.124254
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051242522026yay8995067.5189.82975.124219
05/09/2026 50.000,00 6248MSCBD2D71ZGI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124247.0947358333.NGUYEN BAO NGUYEN.970422
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYZ4I3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248115781081.20260905.124228.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051242152026ifet923103.5390.79746.124215
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512421420269HH9212991.5388.79740.124214
05/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970422090512420920265PIQ289849.5389.78986.124210
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051241532026WJ6O214354.5390.77833.124153
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903115925.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1065807344 NGUYEN THI MY NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903106740.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003591232 DO DAI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYZDBH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248626226531.20260905.124137.19035802553012.VND-TGTT-DAU THI THU PHUONG.970407
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903104724.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000528014 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYZCZ4.MS 2026.238 FT26248253513811.20260905.124117.260905040111.TA QUOC VIET.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY6ETB.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026 . 238 hoang thi hien FT26248054089375.20260905.123959.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051239412026ny3u986019.5388.66914.123941
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CY656I.Ung ho 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503035938.20260905.123922.9983582233.TRIEU MINH TUAN.970407
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNR85SS.UNG HO MS.2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.123908.700004989222.DO HA LONG.970424
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903074923.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000334143 DUONG CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903068268.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011000706909 VU THIEU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903066959.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145367013551.20260905.145367013551-0795227406_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYELL5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248589315476.20260905.123725.13820608558019.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407
05/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15903038082.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000604154 DAU NGOC DUONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYEBED.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007051040.20260905.123633.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051236002026VQ15301984.5189.46826.123601
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CYK56I.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248904772950.20260905.123339.1111223389.DO THI LE NHU.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902998960.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000235193 NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYKVCY.MS 2026.238 FT26248224100959.20260905.123302.1707060392.LA THI THU HIEN.970407
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051232532026oYZd893669.5189.29717.123253
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512325220262MUE109368.5389.30178.123252
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR81LY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.123242.006704070009763.VO MINH LUAN.970437
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYK15Q.ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien FT26248505320214.20260905.123234.19035904163014.NGUYEN THI THU TRANG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902968454.UH MS 2026.238( co hoang thi Hien).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051230432026blwc958692.5189.17703.123043
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYGNU9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248910230421.20260905.122927.19039228883012.VND-TGTT-TRAN THI LE THU.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902941378.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000467417 NGUYEN MY LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024XQSN4.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:29:11 6248ASCB024XQSN4.20260905.122911.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051228352026aw3w951855.5189.6089.122835
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BGJRE.Ung ho MS 2026238 co Hoang Thi Hien.20260905.122812.0967340179.VO VAN MEN.970432
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CYGDRY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248905295487.20260905.122730.19021745508020.VND-TGTT-LAM QUANG VU.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYGCGK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248616701593.20260905.122709.19021970521028.VND-TGTT-NGUYEN THANH HOA.970407
05/09/2026 100.000,00 TRAN THI THANH NHAN ung ho ms 2026.236 e Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809051226512026od79946266.5189.95841.122651
05/09/2026 300.000,00 MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051226512026H2J3873709.5390.95833.122618
05/09/2026 50.000,00 6248VNIB024XQ4V1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.122635.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XQ11W.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:25:14 6248ASCB024XQ11W.20260905.122515.8422091.NGUYEN THI THANH TRAM.970416
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CY4ZBR.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930161438.20260905.122327.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902849148.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024XY7NG.UNG HO MS 2026.238-050926-12:22:51 6248ASCB024XY7NG.20260905.122251.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CY4YEZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248868080471.20260905.122240.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
05/09/2026 500.000,00 MS 2026 238( co giao Hoang thi Hien)#SP#020097041509051221242026MHc2854546.5388.64710.122124
05/09/2026 300.000,00 6248MSCBD2D7YSSZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.122107.0570136235002.LE THI TUYEN.970422
05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238 hoang thi hien#SP#020097042209051220142026D1V6917479.5389.56862.122015
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902806895.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001273058 NGUYEN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CYBI9P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248473230383.20260905.121941.19030840792029.VND-HO KHAC SON.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902795251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B4ZUZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121855.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1aWNRIIAF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121852.000004124987.MAI THANH TAM.970433
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY5R1E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175093802.20260905.121841.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
05/09/2026 500.000,00 6248NAMAP2AU3NIZ.PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121811.222397799.PHUNG KHAC CHUONG.970428
05/09/2026 250.000,00 6248ASCB024XYCJI.MS 2026.238-050926-12:17:39 6248ASCB024XYCJI.20260905.121739.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
05/09/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051217372026XY5Y236072.5389.42537.121704
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902752169.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051216232026HQR6065176.5388.34490.121623
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512160420266w66910069.5389.33486.121605
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CYYX8M.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248507289402.20260905.121600.13320347877011.-TGTT-PHAN THI NHUNG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902732244.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0731000861348 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902722751.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902728095.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902717043.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902715206.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004270891 VU DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051213002026md6h899491.5387.14526.121300
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051212432026Z8R8050874.5390.12651.121244
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XLTMN.NGUYEN HUY HOANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:12:17 6248ASCB024XLTMN.20260905.121217.80406279.NGUYEN HUY HOANG.970416
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BBE6R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121152.55961905.LE THANH THUAN.970432
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYPMDM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248605391267.20260905.121145.10523446310012.VND-TGTT-NGO HUONG GIANG.970407
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051211132026AM7R349338.5390.3550.121040
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902658798.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000079561 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145362769428.20260905.145362769428-0775067786_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 5.000,00 6248VNIB024XLMXA.ung ho Ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).20260905.121016.812281212.GIANG MY LINH.970441
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051210072026fhOv814690.5189.97051.121008
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902643180.2026 238 (co giao hoang thi hien ).CT tu 0181003619586 TRAN LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809051209312026yqt0886988.5389.94024.120932
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902635511.HOANG THI THANH VY chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao HOANG THI HIEN).CT tu 1026636346 HOANG THI THANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051208442026Qoe4810490.5387.88219.120844
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512083020260LV8849712.5388.87343.120757
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902625753.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002950451 TRAN TAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.238#SP#020097048809051208052026o3fw881805.5387.84685.120737
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CY8PZZ.Ung ho MS 2026 238 Hoang Thi Hien FT26248122812622.20260905.120657.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051206512026U1IR890257.5389.76545.120652
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.237#SP#0200970488090512063820266uv6876518.5390.75594.120638
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051206332026t6ds876238.5389.75281.120600
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.236#SP#020097048809051205462026orlz873402.5389.69527.120546
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902584778.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000452995 DOAN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms. 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051204272026VEQ7759571.5387.60912.120354
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.235#SP#020097048809051204032026hd8z867089.5387.59516.120330
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYIMJE.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248955073010.20260905.120402.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
05/09/2026 500.000,00 6248ORCOQ2MVQD3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120318.0903039503.LY GIA MINH.970448
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYMFCZ.ung ho Ms 2026.237 thay Luong Thanh vi FT26248592278729.20260905.120255.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902545619.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYMLGX.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248426704530.20260905.120248.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902535635.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1986032598 PHUNG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902544416.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hien).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z6JKX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120234.01722994301.NGUYEN XUAN HUNG.970423
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ3B5S7U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120218.234608606.TRINH VAN TIEN.970432
05/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI THUY HA ung ho co giao 2026.238#SP#0200970488090512020020262901859547.5387.46567.120201
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYM9XB.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248305388903.20260905.120117.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024X22SG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120059.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902508368.NGUYEN QUANG THIEU chuyen tien ung ho MS 2026238 ( ung ho co giao hoang thi hien).CT tu 0021000667804 NGUYEN QUANG THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LMI6Y8.IBFT Ung ho MS 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.120048.070094307137.TRAN DI HUYEN TRAN.970403
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902499384.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0441000680102 NGUYEN HUU TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1aWNRM237.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.120028.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYVTBP.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248222919619.20260905.120021.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYVZDE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248075203756.20260905.120007.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1fJDP7YCQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115958.140214849041616.PHAM MANH TUNG.970431
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051159392026G6XB097260.5390.31247.115939
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051159382026CSBF097218.5390.32065.115938
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024V79ZK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-11:59:14 6248ASCB024V79ZK.20260905.115914.18077888.NGUYEN AN VINH.970416
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYV8V3.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340048743.20260905.115908.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYVMWI.ung ho chuong trinh Nang buoc chan den truong FT26248570535413.20260905.115858.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z6QUW.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260905.115831.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BYKQ9.NGUYEN THI THO chuyen tien ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115830.441735901.NGUYEN THI THO.970432
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902467581.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1054431891 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.000,00 6248IBT1iJ3BYAW8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115758.0903984499.MAI XUAN THAC.970432
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051157342026QTQN820627.5389.18152.115701
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090511572120265u91841891.5189.17300.115721
05/09/2026 35.000,00 6248IBT1k2CYDCR8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504291604.20260905.115604.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
05/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051155352026H7JN149161.5189.5351.115507
05/09/2026 10.000,00 MBVCB.15902420026.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 6248SGTTW2LMIKGE.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115512.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051154482026OBRV076239.5388.99964.115448
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMIGRA.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115435.070069829481.HUYNH THI ANH THU.970403
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902398267.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001139912 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYSDZL.Ung ho ms 2006.238 co giao hoang thi hien FT26248975287314.20260905.115351.2014103188.PHAM DUY HUNG.970407
05/09/2026 30.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051153332026beif827507.5389.92352.115333
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051151372026mjva820009.5387.80169.115137
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000178970408#SP#020097044909051151322026q7Br059881.5390.79405.115059
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CY9MPK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248859797601.20260905.115127.19033900521010.VND-TGTT-HUYNH HIEU LONG.970407
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15902345600.MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MS 2026.238#SP#020097042209051150112026LWLF713302.5189.69994.115011
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902332863.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003363023 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 HOANG VINH Chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051149012026l608809810.5389.61811.114902
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY2V7V.Giup ma so2026.238 FT26248185973958.20260905.114854.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
05/09/2026 150.000,00 6248TPBVI28ZNWTZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.114851.10002813498.DAO THANH TUNG.970423
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902309987.Ung ho Ma so 2026.236 Nguyen .. Hieu Phu Tho.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902292603.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000241752 PHUNG MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.234#SP#0200970488090511480220261are805790.5388.56501.114802
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BUE66.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.114612.152297912.LE THI NGOC LAN.970432
05/09/2026 150.000,00 6248SGTTW2LMDDC8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.114303.060116381705.NGUYEN LOC PHUOC.970403
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051142532026VSGZ021979.5388.23184.114253
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902199735.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003396293 DO CAM DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28ZI5HR.MS 2026.238.20260905.114042.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMDZEA.IBFT ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.113811.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024V64EA.UNG HO MS 2026.238HOANG THI HIEN-050926-11:38:10 6248ASCB024V64EA.20260905.113810.42622827.TRAN VINH TRUONG.970416
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051137162026POSX898311.5389.87320.113717
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902103676.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0791000061699 NGUYEN HOA THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15902111140.LAI THANH HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0521000539801 LAI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYQVLZ.Hoai anh ngoc diem Ung Ho MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien o Nghe An FT26248331915743.20260905.113629.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYQJCG.MS 2026.238 mong co mau khoe FT26248930158916.20260905.113556.19025417913010.VND-TGTT-NGUYEN THI VONG GIANG.970407
05/09/2026 300.000,00 6248KLBKP2AUXXTJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.113539.21031992.VO THANH HIEU.970452
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902071992.ung ho MS 2026.238 (co Hoang thi Hien).CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BIZKI.Ung ho quy Bao Vietnamnet.20260905.113411.0968348206.LE THI NGA.970432
05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090511331120265F94077032.5387.60188.113237
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051130032026GVZD062382.5387.40481.113003
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPX4TQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248098086755.20260905.112949.55539797979.LUU VAN LOC.970407
05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051129092026HC1V058040.5389.35279.112910
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CP3NJQ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248910000108.20260905.112822.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BM8P7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.112528.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901871716.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023702371 DUONG THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15901879766.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001450421 NGUYEN TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.233#SP#020097048809051121082026aln3698309.5387.83751.112108
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.232#SP#0200970488090511201420260ytz694717.5189.79120.111941
05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.231#SP#0200970488090511192520266cl2691429.5388.73393.111925
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051119172026xa3a690935.5389.71976.111917
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880905111826202627hu687529.5387.67046.111826
05/09/2026 500.000,00 NGUYEN MINH QUE Chuyen tien ung ho 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051117282026cy48683663.5389.61173.111728
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDP4SXL.unghocogiao.20260905.111726.160314849209365.HOANG THI THAI.970431
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZDKWJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111719.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090511165020269GPB099893.5189.57335.111650
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090511163720263TD9768834.5390.55705.111637
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1aWNRSS87.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111618.068704070140226.NGUYEN THI PHUONG THAO.970437
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZDUTK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111531.01658228303.VO DUY SY.970423
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090511131520264s4v666806.5387.33668.111241
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901709889.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027927074 LE MY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR93ME.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).20260905.111120.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15901687878.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9989133436 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR9HYM.Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien.20260905.110928.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15901661167.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0651000875891 LE HA KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248ORCOQ2MVLIZZ.Ung ho ms 2006.238 co giao Hoang Thi Hien..20260905.110904.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tiengui em hoang thi hien.1984.co giao.xa nghia hanh.tinh nghe an#SP#02009704050905110601202646DR047713.5189.88678.110527
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR9UNU.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen).20260905.110356.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437
05/09/2026 500.000,00 6248SHBAP2AUG7PC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.110319.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPAZAJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248749913907.20260905.110039.1223345678.VU DANG QUOC THAI.970407
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1iJ3B9SJG.ung ho MS 2026238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.110024.197212322.PHAM NGOC TU.970432
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090510591320262D1J143610.5390.47560.105914
05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AUG4XZ.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260905.105825.0902691279.TRUONG THI ANH NGUYET.970443
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15901486515.LE THI THANH NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0651000771015 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AUGFY2.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.105613.0902691279.TRUONG THI ANH NGUYET.970443
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR23II.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.105604.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051056002026tsed598395.5387.27948.105600
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15901439145.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15901437032.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15901426520.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051050522026LX42792697.5387.98127.105053
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051050252026J4YG553166.5189.95004.105025
05/09/2026 100.000,00 6248YOLOP2AUEHHB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.104847.0972191176.NGUYEN NGOC TU .546034
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051047522026adtg566246.5390.79230.104752
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien binh an nhe Em#SP#0200970422090510470720269LP3242447.5387.75336.104707
05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024VSXH1.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-050926-10:46:59 6248ASCB024VSXH1.20260905.104700.45898139.DANG HONG QUY.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901311742.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026507850 HUYNH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CPURHK.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248653729837.20260905.104611.8888897412.LE THANH BINH.970407
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CPULED.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248907406602.20260905.104549.8888897412.LE THANH BINH.970407
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15901239137.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051041072026L5TU024509.5388.39508.104034
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15901227956.Ung ho MS 2026.238 bao dien tu Vietnamnet.CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPIHTG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248730414222.20260905.104048.19038182233011.VND-TKTT-LUONG NGOC DUNG.970407
05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AUEQC3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.104025.103000653752.MAI HUY HOANG.970412
05/09/2026 500.000,00 DO THI TUYET NGA Chuyen tien ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097041509051039222026n5Td463655.5390.28411.103922
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051038582026DZZZ109099.5389.27133.103859
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051038572026FC1H818460.5189.26241.103857
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145348670555.20260905.145348670555-0338217868_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051035502026UDP7902388.5388.7526.103517
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901136546.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004063573 NGO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPDCTH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248938992420.20260905.103146.19030919933027.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Minh Hieu#SP#0200970405090510305620263DUV072983.5388.79406.103056
05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MV2SF6.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.102903.03101016630098.PHAM QUANG THO.970426
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CP9X2S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248186847379.20260905.102843.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28Z9UB9.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen ung ho MS 2026238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.102815.01534606001.NGUYEN THI LAN HUONG.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CP2K52.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248777670962.20260905.102540.19825944472037.VND--NGUYEN ANH DUNG.970407
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900998742.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0651000307590 LE MIEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051025082026ell9475357.5387.46148.102508
05/09/2026 500.000,00 DOAN BINH GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026238 . co giao HOANG THI HIEN#SP#020097048809051025012026mc7z474930.5390.45332.102502
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900968372.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900949955.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000979126 PHAN DANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090510215120269E1J026067.5388.26330.102151
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051020562026yjg8458672.5390.21459.102056
05/09/2026 200.000,00 6248ORCOQ2MV2Z74.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.102043.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051020032026t71p455122.5189.15935.102003
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900888831.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000273428 NGUYEN THI DOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ35NJTS.NGUYEN THI THU SUONG chuyen tien ung ho 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.101831.8686222226868.NGUYEN THI THU SUONG.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900873315.MS 2026.238 (Ung ho co Hoang Thi Hien).CT tu 0441000807099 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900845045.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051014412026RSAZ088094.5387.84999.101442
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ35RSF7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.101341.355707628.NGUYEN THI HANG.970432
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1iJ35RJS4.ZP262480260900 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.101245.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900796470.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1058143742 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145344543810.20260905.145344543810-0931668379_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05/09/2026 150.000,00 N.T.Kim Hao chuyen tien UNG HO MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090510111620269wq5419332.5387.66263.101116
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900715051.ung ho MS 2026.238.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051004232026QGZ4032561.5390.26698.100423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900661851.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900643047.TRUONG THI THUY chuyen tien ung ho co giao Hien.CT tu 0341000619512 TRUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15900646567.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1050208888 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900633767.Ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang thi hien.CT tu 1013472220 LE AU MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900635197.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1040490093 TRAN THANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090509583620266efg367623.5189.95082.095803
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1d15BPUAV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.095625.970422V6ba6f3000000000668714.MBBANK IBFT.970422
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900492903.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0031000617810 VU THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248ABBKP2AUR2Y6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.095143.0111033251005.NGO DUY NGOC.970425
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050951042026da6r337701.5189.53759.095104
05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024VU2QS.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:50:58 6248ASCB024VU2QS.20260905.095058.426056.NGUYEN THE VINH.970416
05/09/2026 50.000,00 NGUYEN VAN LINH Chuyen tien ung ho ms2026238 co hoang thi hien#SP#020097048809050950252026czou335076.5390.49807.095025
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509050949472026WPi6271008.5389.47014.094947
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809050948172026ag1l326434.5388.39143.094817
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZXBW2.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.094702.00001577636.NGUYEN LUONG MINH HAI.970423
05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024V44A5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.094621.799997899.PHAN MINH THANG.970441
05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050944592026TTAN291465.5388.21890.094426
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900370384.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0421000424340 NGO TAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CUKBZK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503898062.20260905.094318.19027844936016.VND-TGTT-HOANG MANH THANG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900334702.ung ho MS 2026.236.CT tu 0851000015745 HA THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900320979.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024VRVFX.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:41:22 6248ASCB024VRVFX.20260905.094122.552888868.NGO THI BICH VAN.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900311514.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 20.000,00 6248NAMAP2AUT9XT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.093753.622186280300001.NGUYEN TRI CONG.970428
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15900251509.Ung Ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoan thi Hien#SP#0200970415090509352720261f06217058.5189.73366.093453
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VZ6QP.UNG HO MS 2026 238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:35:06 6248ASCB024VZ6QP.20260905.093506.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900218362.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1029900307 NGO TAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VZK85.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-09:32:33 6248ASCB024VZK85.20260905.093233.3966707.NGUYEN NGOC TRUNG.970416
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900163971.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000589747 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050928122026edGl189587.5388.36962.092812
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZKPI3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.092516.82686568888.NGUYEN HUNG CUONG.970423
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050924472026PGYV018746.5390.19901.092419
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900061524.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 HOANG VAN BIEN chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao hoang thi Hien)#SP#020097041509050923142026Cy7N171281.5388.13215.092240
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090509224020268QIR007462.5390.10621.092207
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050922322026Y4DQ574191.5388.10261.092233
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNXN8FK.TRAN THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.092203.0949228181.TRAN THUY TRANG.970437
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VTYL8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:20:49 6248ASCB024VTYL8.20260905.092049.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNXN9P4.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.091917.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CU8ZSC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340548746.20260905.091805.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LME3PM.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260905.091743.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050916252026768D502449.5387.81970.091626
05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMES85.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.091607.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ35KULD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.091549.76325626.NGUYEN HOANG HAI.970432
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050915372026LPVQ779206.5389.78279.091537
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15899925587.giup do co Hien MS 2026.238.CT tu 1058178451 TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145335189408.20260905.145335189408-0326954630_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899900706.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000150339 VU XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien#SP#020097042209050912002026Y95X176796.5389.62584.091200
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDPD2QI.Pham Tan Hoang chuyen tien.20260905.090834.907346188.PHAM TAN HOANG.970406
05/09/2026 290.000,00 MBVCB.15899822240.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003586655 HUYNH TAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899820895.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1020058516 NGUYEN THI XUAN VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899816951.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899794505.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000177775 TRINH DUC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CUSE42.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248574488036.20260905.090426.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899770050.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181002363773 NGHIEM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050905090340202674BR009488.5390.27643.090340
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899777831.ung ho ms 2026.238( co giao hoang thi hien).CT tu 0331000482913 LE QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZG9CC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.090215.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899748797.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002214917 CHUNG KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHI THI NHU chuyen tien ung ho ms 2026.238#SP#020097040509050900522026HZTB095552.5390.15840.090052
05/09/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026.238 cogiao hoangthihien#SP#020097048809050900462026fonn148586.5389.15645.090012
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050859432026M4ZM463784.5189.12467.085944
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI HOAI LE chuyen tien Ung ho Ma so 2026 238#SP#020097040509050859002026HMF7086426.5388.10035.085900
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050858072026TE4L575141.5189.6110.085807
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CU2YVW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248596459646.20260905.085802.5904755884.NGUYEN TAT TRUONG SON.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050856572026cjn2135880.5387.99797.085657
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15899685555.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 HO KINH DOANH DUONG THI KIMct giup c giao Hien XA chuyen tien#SP#020097041509050856212026LjOD978339.5389.96968.085621
05/09/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050855392026ELVU947125.5189.97019.085539
05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050854372026ZMU4065636.5387.92623.085437
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1aWNXXP3V.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.085226.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNXX8XM.TRAN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.085130.0905084146.TRAN THI MINH PHUONG.970437
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1fJDP9THP.MBNEO.9174015.550630.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0705010001187 TRAN THANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260905.084916.0705010001187.TRAN THANH TRINH.970444
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050850112026vzc3113323.5388.75619.085011
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15899592923.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9982974246 VU THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.238 co giao Hong Thi Hien#SP#0200970405090508494420261RO5042713.5389.72896.084944
05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MK61WI.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.084902.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899571098.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0581000772820 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899527764.DAO THANH XUAN chuyen tien.gui co giao hien.CT tu 0021002216022 DAO THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AUCEYC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.084336.102002593221.NGO TRIEU KIM.970412
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899508438.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001025695 LE THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.238-co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050843202026DIR9013518.5389.50637.084320
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050841352026bv8l085658.5388.44584.084135
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C8NGH8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248910484203.20260905.084055.11420649895016.VND-TGTT-TRUONG THI DA GIANG.970407
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C8NGEN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248929430270.20260905.084055.10510112609012.VND-TGTT-NGUYEN CHI TRUNG.970407
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090508404120268BWH465057.5389.40845.084008
05/09/2026 30.000,00 MBVCB.15899471694.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899474642.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001274236 NGUYEN NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024VA57A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:38:06 6248ASCB024VA57A.20260905.083806.13361117.NGUYEN THUY DUONG.970416
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899434856.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000915580 HOANG MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 LA THI DUNG ung ho ms 2026 .238 Hoang thij Hien#SP#020097048809050836462026p6o0070238.5387.28172.083646
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899417943.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181000051833 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ355NBI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.083625.60903424719.LE NGUYEN QUANG VIET.970432
05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050834192026GQS3073246.5390.19552.083419
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050833122026IJMB493444.5189.16083.083312
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899371288.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421003797321 HUYNH CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C83333.ung ho ms 2026.238 FT26248252026122.20260905.083241.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090508323520268RUS762951.5388.13594.083235
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090508310520269f0w052380.5389.8332.083031
05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050830222026Y803055765.5390.5775.083022
05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MKNIYS.UNG HO MS 2026.238 ( CO GIAO HOANG THI HIEN).20260905.083012.07001015901835.ON THI HONG Y.970426
05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2DNIBQ7.ung ho co giao hien.20260905.082914.9925825899.VO QUANG NHAT.970422
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050828512026ULG3467720.5390.99848.082851
05/09/2026 275.000,00 6248MCOBQ2MKNH6A.Ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.082819.04201010879998.DANG THI HUONG.970426
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050827342026ER3N818763.5189.95584.082701
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15899290176.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000299112 TRAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050826272026zVtj884194.5390.92399.082627
05/09/2026 500.000,00 6248MCOBQ2MK725N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.082251.888131368.LAI HOANG YEN.970426
05/09/2026 10.000,00 O5CH7KEGLBCP-Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042209050822502026ZFOY466718.5390.80369.082251
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C8LP5Q.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248334327260.20260905.082155.19035566839015.VND-TGTT-LE NGOC THU.970407
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050820202026ND42289973.5390.71814.082020
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145327296622.20260905.145327296622-0967466138_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15899176562.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899169809.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021905413 PHAM QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15899151890.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15899151622.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003131072 DOAN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien. Mong co vuot qua kho khan nay#SP#020097042209050814392026IATO622992.5389.53350.081440
05/09/2026 20.000,00 6248TPBVI28ZWTU8.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260905.081428.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VA4M9.2026.238-050926-08:14:17 6248ASCB024VA4M9.20260905.081417.46464459.NGUYEN DUY KHANG.970416
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050813382026UONT520281.5387.48761.081339
05/09/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050812232026GCPU127016.5189.45310.081150
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZWM4W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.081151.01000078001.PHAM THAO VY.970423
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899098931.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899060367.ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071000633628 DANG VU MINH KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899058188.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002490667 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 500.000,00 6248WBVNP2AU12XK.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang thi Hien).20260905.080636.107000579519.BUI THI KIM HOANG.970412
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C8K5WU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248840666407.20260905.080610.19073509825015.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050805572026FJSY798083.5389.24653.080557
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050805062026SWO1952766.5387.21715.080506
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899016279.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002104900 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 1.000.000,00 6248ASCB024VQ4NZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:04:16 6248ASCB024VQ4NZ.20260905.080416.259076319.HO KIM XUYEN.970416
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2C879M3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248294505398.20260905.080158.1310197899.HOANG THI THUY HANG.970407
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898952753.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co Hoang Thi Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ358L18.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.080009.0983099544.NGUYEN THI KIM CUC.970432
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15898949941.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000331894 NGUYEN MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898908016.Chuyen tien ung ho ms 2026 237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15898907610.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003066301 LUU THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050756062026wiwz941747.5387.94093.075532
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050755252026U5BA575463.5389.90944.075526
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488090507544020264x3y937396.5189.88629.075440
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704880905075344202632m4934660.5388.86232.075344
05/09/2026 100.000,00 6248PGBLP2AUBCT7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.075303.2060934293574.LE THI HOA TAI.970430
05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809050752572026944u932291.5189.83854.075224
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15898861360.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507501020269PTF396830.5189.74911.075011
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15898809460.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041001143268 HOANG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050747412026q2ni916471.5387.68045.074741
05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15898782844.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145322344514.20260905.145322344514-0961282794_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024K5ZC6.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-07:43:41 6248ASCB024K5ZC6.20260905.074341.28481637.NGUYEN DUY PHUONG.970416
05/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809050740592026ahkw896221.5388.47802.074026
05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28Z49WV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.073849.23289999999.NGUYEN THI HONG.970423
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ35MV1C.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.073519.0916369579.NGUYEN CAO THANH VAN.970432
05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C88NLR.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248521028372.20260905.073348.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097042209050732092026WGQU542179.5388.20971.073210
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898567337.BAC CO CHUT TAM LONG UNG HO MS 2026 -236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0031000235468 VU THI XUAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C8MZZC.Ung ho 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248352031355.20260905.072532.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2C8VZYR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248046096109.20260905.072147.688195.DINH THI THU THAO.970407
05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ35DZZT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.071937.26368368.NGUYEN TIEN THINH.970432
05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050719082026xIVY690781.5389.83006.071908
05/09/2026 2.000.000,00 6248BIDVE2NVQAZA.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU BAOVIETNAMNET.20260905.071806.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145317880889.20260905.145317880889-0935444271_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905070847202684kp799335.5389.53131.070847
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507081720262EG0585686.5388.52379.070817
05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C82K6R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248840440239.20260905.070601.19033994300012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507042620265M45742109.5387.40918.070353
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898070002.ung ho ms 2026.237.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209050646562026O4KI372095.5189.95553.064657
05/09/2026 400.000,00 MBVCB.15898012944.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZZKL8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.064023.05467806301.NGUYEN CHI HOANG.970423
05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15897949113.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002769844 NGUYEN DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 15.000,00 uh.ms.2026236 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809050630322026blq5695521.5387.57457.063033
05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509050617222026miii547264.5388.30941.061722
05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809050610242026s697655937.5189.20312.061025
05/09/2026 200.000,00 6248PGBLP2A45RZX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.055827.2060911754822.NGUYEN THI THANH AN.970430
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15897667784.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0921000719382 VO THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024K3FFQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.031336.906976694.TO NGOC NHA UYEN.970441
05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15897384632.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0531002536408 NGUYEN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050128372026K2WP418945.5189.8509.012838
05/09/2026 150.000,00 6248IBT1k2CI4I9L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248766870505.20260905.012722.7736388888.TRAN THI THU HA.970407
05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CIBTHZ.Ung ho MS 2026.236 FT26248397987478.20260905.011751.2503202288.LUU THANH LAM.970407
05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15897282521.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000377695 PHAN HOANG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZZ2VD.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.004331.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15897248625.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28ZTIVP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.002837.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423
05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNX4ACZ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.000407.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090622424420269125168385.5387.49785.224211
06/09/2026 239.000,00 MBVCB.15927246739.NNC ung ho ms2026 228 Le Thi Luc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15927247209.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1024799355 VO THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15927172558.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043262435 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041509062221002026JqnK520769.5387.3525.222100
06/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509062220282026kFc3520216.5390.2318.222028
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062217522026L9QN153563.5387.95832.221719
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209062211592026SYFX829950.5390.81160.221200
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CRTYAB.NGUYEN THI XUYEN chuyen uh so 2026.236 em Nguyen Trung Hieu FT26250887124646.20260906.220914.19033499421016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUYEN.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ36D1T4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.220822.144391101.MAC THI LOAN.970432
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15926914213.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.239(em Bui Minh Hieu(.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CR64UA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250278091023.20260906.215413.8631101975.DO DINH THANH NHA.970407
06/09/2026 1.800.000,00 6249IBT1bJMX2UDT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Minh Hieu MS 2026 -239 . Chuc con som hoi phuc.20260906.215348.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CR6V8L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250582484542.20260906.215315.19035331935017.VND-TGTT-TO QUOC MINH.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CREMNI.ung ho nguoi co hoan canh kho khan FT26250720015161.20260906.214945.19027639817012.VND-TGTT-TRAN THUY DUONG.970407
06/09/2026 200.000,00 6249SHBAP2AKLHGE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.214728.0946251306.TRAN THANH MAI TRANG.970443
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CR7333.Ung ho MS 2026.236 em nguyen minh Hieu FT26250400003271.20260906.214444.19024264608012.VND-TGTT-BUI THI THEU.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CRGP26.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250303754735.20260906.213938.19030966202014.VND-TGTT-HOANG GIA HOA.970407
06/09/2026 222.222,00 em mong thay mau khoe manh binh an moi dieu tot dep an lanh nhat#SP#0200970422090621363920266LSX191515.5389.64720.213605
06/09/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509062123432026RX4B048581.5387.11001.212310
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062121342026VHUF855662.5189.563.212134
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15926500209.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0531002526984 NGO THI CAM THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179431605#SP#0200970449090621195920261R3k035163.5189.95016.211959
06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2LFX94B.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.211538.050160532308.LE NGUYEN HONG NGOC.970403
06/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI BICH tham co#SP#020097048809062113572026m21u662160.5387.67287.211357
06/09/2026 200.000,00 6249BIDVE2N398KS.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.211137.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15926329991.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15926335200.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071005574487 VU THI DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090621052320264JMP083382.5390.27638.210523
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15926239668.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509062057582026lV0C299965.5390.90723.205759
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15926138976.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0341007168093 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15926125197.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15926119639.Chuyen tien ung ho.CT tu 0351000815462 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/09/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209062048462026L9BS342473.5389.44081.204847
06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620481620269w7b576443.5388.40565.204816
06/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Bui Minh Hieu ms 2026.239#SP#020097042209062043212026N1CQ207501.5388.14561.204248
06/09/2026 300.000,00 6249SGTTW2LFVLHE.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.204320.0356473087.Nguyen Hoang Tram Anh.970403
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620400520262pc2547150.5387.97616.203931
06/09/2026 15.000,00 6249IBT1aJQWM8I2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,238 (Chi Hoang Thi Hien).20260906.203205.0339306897.VU DUC TU.970437
06/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620280820267jhb502754.5387.31048.202808
06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2LFKYLA.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.202615.069474446789.TU VI CUONG.970403
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925688641.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019906023 DUONG MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809062025182026a8zn491891.5387.14136.202518
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062023172026CDOD852912.5387.1938.202318
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090620195020265LW0087627.5189.83051.201950
06/09/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405090620174220264XSX077538.5388.69352.201708
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15925499136.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1020008173 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:HO THI THUY DUONG chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090620135820267X42059641.5388.46958.201358
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809062013532026koym447279.5189.46634.201353
06/09/2026 100.000,00 LE THI THAO QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062011332026G0NU337276.5189.33062.201133
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620105120264zx8435069.5390.28313.201017
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925417005.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9333358107 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15925408412.ung ho MS 2026.238.CT tu 0011004268529 CAO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909062007302026n606542477.5388.8192.200730
06/09/2026 1.000.000,00 6249NBVAF2YZI6AR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.200712.100001295262.NGUYEN THI THUY NGA.970419
06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050906200414202643RN012716.5189.88404.200414
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925286037.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000261701 LE KHAC TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CXB3Y6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250878723361.20260906.195959.19034082249012.VND-TGTT-HO VAN DUNG.970407
06/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061959062026v2io387784.5389.55661.195906
06/09/2026 100.000,00 6249VNIB024DSCQQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.195153.003704060225512.NGUYEN NGOC DUC.970441
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925069253.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0101001145175 DAU DINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 6249WBVNP2AK25GD.MS 2026 239.20260906.194949.135678.VO DANG THINH.970412
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI28UF5C2.PHAM QUANG VU chuyen tien Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).20260906.194855.32318051967.PHAM QUANG VU.970423
06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15925049453.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071000978935 NGUYEN THANH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925033668.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9962909011 NGUYEN HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145585273436.20260906.145585273436-0908586447_Ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15924966708.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0121000775513 TRAN THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho co hien#SP#020097040509061941452026UY0O001386.5389.47285.194145
06/09/2026 200.000,00 6249VNIB024DV7QD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.194144.000216718.NGUYEN THI KIEU VY.970441
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061939582026UTC8316442.5189.37031.193958
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061936452026FM80974017.5389.17141.193646
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924844158.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0141000755040 NGUYEN DANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15924820206.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061930152026zbqi266424.5389.74554.193015
06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090619295820268lyn265043.5387.73404.192924
06/09/2026 450.000,00 6249ASCB024DGQ31.TNM- UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-060926-19:28:51 6249ASCB024DGQ31.20260906.192852.13355947.NGUYEN THI KIM DUNG.970416
06/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061925432026ehxf245403.5389.46002.192543
06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061923322026U7p2809427.5387.30773.192333
06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15924549509.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CXW3Z1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250701998119.20260906.192047.19033931441015.VND-TGTT-HOANG DUY CHINH.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3E49UX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191700.0963911392.TRAN DUC THIEN.970432
06/09/2026 200.000,00 6249MCOBQ2MXF4EA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191239.11001016055666.NGUYEN HOAI THUONG.970426
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ3EBS9R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191054.180885722.NGUYEN HOAI NAM.970432
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924353957.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924334621.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924323396.ung ho MS 2026.238 ( co giao hoang thi hien).CT tu 0111001173764 TU THI KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJDBAXUL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190731.0975017617.TRAN THI THUY.970431
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061907272026XDQ0731673.5389.25868.190727
06/09/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061906272026H13V017572.5189.18967.190627
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJDBAL8G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190602.19858888.TRAN THI VAN.970431
06/09/2026 200.000,00 6249TPBVI28UCJUP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190515.00004102024.NGUYEN THU HIEN.970423
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15924161630.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081001279880 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15924163984.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000164857 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2LFR2MN.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.185644.060170715465.PHAM THI XUAN.970403
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061856242026ydwn116570.5389.51875.185550
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1d15GRZEJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.185238.970422V9594d30000000003b3091.MBBANK IBFT.970422
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061849472026fNOu655186.5189.5807.184948
06/09/2026 200.000,00 6249MCOBQ2MXF61Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.184857.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061846552026op2o071772.5387.85296.184656
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061846522026w61d071482.5387.83985.184652
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061846342026BKqP639395.5389.83118.184600
06/09/2026 100.000,00 6249MCOBQ2MX8TQY.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.184510.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
06/09/2026 200.000,00 6249MCOBQ2MXFSR3.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.184350.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15923834668.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1058610473 TRUONG MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15923809451.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001034584 PHAM THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 150.000,00 MBVCB.15923807485.Ung ho MS 2026.239( em Bui Minh Hieu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061840002026vdtm605654.5388.35954.183926
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061839072026gncn033357.5389.29798.183907
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061838172026JtEk596962.5388.24600.183817
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15923737325.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000427475 TRUONG NGUYEN DUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15923615551.VO THI XUAN chuyen tien giup do co Hien bi tai nan.CT tu 0101000702335 VO THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15923641800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101000676480 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145573050912.20260906.145573050912-0967147929_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06/09/2026 80.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145572811924.20260906.145572811924-0967147929_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145572384832.20260906.145572384832-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1iJ3EV6TE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.182726.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061822272026RCZL632019.5390.14668.182153
06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145571031569.20260906.145571031569-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06/09/2026 100.000,00 6249VNIB024DFFH5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.182201.354205911.DUONG BA LINH.970441
06/09/2026 20.000,00 6249ASCB024DMNU6.UNG HO MS 2026.237-060926-18:20:07 6249ASCB024DMNU6.20260906.182007.19218567.NGUYEN THI KIM THUY.970416
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15923337805.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016396491 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090618191220265ksm935222.5389.93289.181912
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923346815.TUONG DUNG ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923318662.TUONG DUNG ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923286914.TUONG DUNG ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923265261.TUONG DUNG ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923226929.TUONG DUNG ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061812392026YKdE468931.5387.48579.181206
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923205805.TUONG DUNG ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061801462026kgtx846479.5388.72804.180146
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061759402026UNW7283475.5388.58317.175940
06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061752002026zhhn363450.5388.4403.175200
06/09/2026 50.000,00 Ung ho NCHCCCL#SP#020097042209061747442026EKGJ738238.5388.73865.174745
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061745522026WFwg330923.5189.60710.174518
06/09/2026 300.000,00 CAO NGUYET ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Hien#SP#0200970415090617375220263pZC289422.5387.3796.173752
06/09/2026 100.000,00 PHAM DINH TRONG chuyen tien chut long thanh ung ho co giao mong co nhanh khoe manh nhe#SP#020097042209061736552026JU7L662370.5389.98069.173656
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15922467084.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005694086 HO PHUONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249MCOBQ2MX1D3T.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.173342.20001013331987.NGUYEN XUAN HIEU.970426
06/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 239#SP#020097042209061728132026XAF2304573.5390.35435.172740
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090617271220266UMI084502.5389.28405.172712
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061717362026nocr616461.5390.62549.171736
06/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097041509061713062026fEZn160856.5390.31494.171306
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921966083.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071000999786 NGUYEN VU PHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061709222026E9ID623455.5389.6059.170848
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15921943819.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0821000148874 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921796256.ung ho MS 2026.237.CT tu 0711000300543 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921714956.MS 2026.239-cau mong em Bui Minh Hieu mau chong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan hien tai.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CT3781.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250000344220.20260906.164121.1886010986.DONG THI PHUONG.970407
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15921220237.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQQZKPE.UNG HO MS 2026.238.20260906.162901.700007473307.LAI THI PHUONG THAO.970424
06/09/2026 200.000,00 O5CH7KEQMCI0-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090616265220265AFW171333.5389.27191.162652
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15921088319.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027712895 PHAN THE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921013290.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0231000561869 VO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15920884378.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209061606592026LEJP759748.5390.5639.160625
06/09/2026 100.000,00 6249MSCBD2IQSCZH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.160522.0915626966.DANG PHUOC NGUYEN.970422
06/09/2026 50.000,00 6249ASCB024H9ZZC.UNG HO MS 2026.238 CO HOANG THI HIEN-060926-16:02:55 6249ASCB024H9ZZC.20260906.160255.5477077.KHUAT THI THUY.970416
06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1aJQQEF1Y.Ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.160250.030704070006450.NGUYEN THI NGUYET NGA.970437
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CT8LTQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250305290057.20260906.155450.19036900594017.VND-TGTT-DINH THI NGOC TRAM.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJDB12DT.Ung ho MS 2026.237.20260906.154544.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
06/09/2026 200.000,00 6249TPBVI284NWCD.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260906.154432.00661642502.TA HOANG VIET.970423
06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15920511070.NGUYEN DUC SANG ung ho NCHCCCL 0395714993.CT tu 0351001189353 NGUYEN DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061538302026PIXN996096.5189.40620.153831
06/09/2026 10.000.000,00 MBVCB.15920426303.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000097298 HUYNH THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 20.000,00 6249IBT1cJMARXWC.ung ho MS 2026.239.20260906.153611.105886945666.NGUYEN THI VAN KHANH.970415
06/09/2026 20.000,00 6249TPBVI284IPGP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.153302.10003999214.VU QUYNH ANH.970423
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15920213234.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906151943202641WD182171.5388.40795.151944
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CTQ6U1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250254751019.20260906.151818.10520006483013.VND-TGTT-TRAN THANH VIET.970407
06/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061518172026RMGM053096.5387.32973.151817
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 Em Bui Minh Hieu#SP#020097048809061510362026tq0o086684.5388.92907.151003
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15920044842.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000873793 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097041509061507002026uKwE547324.5387.76242.150631
06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1k2CL34GH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250743543014.20260906.150446.19029725100662.VND-TGTT-NGUYEN LINH GIANG.970407
06/09/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061504232026NUVW350771.5387.63182.150423
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15919954434.ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0061000503090 TRAN THI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061501022026Y48B845227.5389.45708.150028
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919876153.unghoMS2026.238(cogiaoHoangThiHien).CT tu 1064215237 PHAN DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284HPBB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.144926.03684731660.LE THI MAI.970423
06/09/2026 300.000,00 6249ASCB024H4XUH.UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-060926-14:48:15 6249ASCB024H4XUH.20260906.144815.4933577.TRAN THO DOANH.970416
06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061446342026h3t5484417.5387.71637.144600
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15919759444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 400.000,00 6249ASCB024H4BLE.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-060926-14:43:55 6249ASCB024H4BLE.20260906.144355.4933577.TRAN THO DOANH.970416
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15919693708.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9949979789 LE THI NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 6249ASCB024HTED8.UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU-060926-14:37:54 6249ASCB024HTED8.20260906.143754.4933577.TRAN THO DOANH.970416
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919651805.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021000303063 DOAN ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919631368.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011002201225 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3KDVK9.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.143411.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
06/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien .#SP#020097042209061416252026DLFJ647006.5389.21638.141552
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15919387487.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000714422 TRINH LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CL5Y3E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250066870227.20260906.141444.19028728478023.VND-TGTT-DO VIET THAI.970407
06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2L8IIKE.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.141300.0932129637.TO GIA HUY.970403
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CLYZDW.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT26250622556290.20260906.141200.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407
06/09/2026 10.000,00 6249TPBVI2843T8H.MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260906.141147.02935403901.LE THI BE DAO.970423
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15919333521.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQQBI6P.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.141026.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970415090614094420260oMa378169.5387.89911.140944
06/09/2026 50.000,00 6249ORCOQ2MXYFAG.LOC HO TRO MS 2026.239 BUIMINHHIEU.20260906.140422.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
06/09/2026 200.000,00 6249ASCB024HFPBQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-060926-14:03:58 6249ASCB024HFPBQ.20260906.140358.41092487.TRUONG THI PHUONG DUNG.970416
06/09/2026 50.000,00 6249ASCB024HF3ZX.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-14:02:01 6249ASCB024HF3ZX.20260906.140201.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
06/09/2026 500.000,00 6249VNIB024HF9VL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.140123.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1iJ3KCGT5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.140010.134616218.NGUYEN CONG THINH.970432
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1iJ3KCG77.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.140007.155209348.PHAM THI PHUONG ANH.970432
06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15919195400.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919123329.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031837905 DUONG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809061351212026vuz8857927.5387.6565.135121
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CLV3KS.TRAN THI HANG ung ho ms 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250305771204.20260906.134946.19037316885014.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
06/09/2026 100.000,00 KHANH MOC ung ho CT NCHCCCL#SP#0200970488090613404520261izj831285.5390.59012.134011
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CLS5LK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250569397120.20260906.134037.19036524602011.VND-TGTT-VU HONG QUAN.970407
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050906133921202616MR094307.5189.52030.133921
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15918973563.VUONG THI HAI chuyen tien ung ho co giao hoang thi hien ms 2026236.CT tu 0021001725606 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 6249VNIB024HM5CQ.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.133422.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQQYAA9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.133346.0968831486.KHUAT THI MY LINH.970437
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061331542026yrsu808828.5189.18256.133154
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15918833113.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-239.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145530578971.20260906.145530578971-0369182103_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJD5TAIC.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi Hien.20260906.132025.764056450.NGUYEN THI THANH.970406
06/09/2026 200.000,00 6249ASCB024HA2H7.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-060926-13:15:06 6249ASCB024HA2H7.20260906.131506.12125247.NGUYEN TUAN HUY.970416
06/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509061312092026R0SE015922.5390.26243.131135
06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15918642918.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15918641577.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061309272026v5hi751265.5389.14001.130927
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15918622208.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15918578148.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071000737015 DAO THU VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249SHBAP2AENDDQ.TRAN TIEN TRAN ung ho co giao mam non..20260906.130356.1013442502.TRAN TIEN TRAN.970443
06/09/2026 100.000,00 6249ASCB024HAKT5.UNG HO MS 2026.239-060926-13:02:53 6249ASCB024HAKT5.20260906.130253.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090613012020262cp9729666.5387.72849.130120
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ37RD3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.130044.229247603.NGUYEN VAN KHUONG.970432
06/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061259272026YLGP874283.5388.65117.125927
06/09/2026 100.000,00 6249ASCB024HQ77R.MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-060926-12:59:22 6249ASCB024HQ77R.20260906.125922.21945947.BUI THI THIEN THANH.970416
06/09/2026 100.000,00 Ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906125712202664RG935004.5390.54012.125639
06/09/2026 1.000.000,00 6249ASCB024HLNK5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-12:55:26 6249ASCB024HLNK5.20260906.125526.68080239.TRAN THI BICH THUY.970416
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CHFWLJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250626282764.20260906.125524.13822571006013.VND-TGTT-DO MINH NGOC.970407
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15918464820.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9974163326 TRAN VAN VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15918454668.HUYNH THI LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026. 338 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1051888949 HUYNH THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHTX2W.Ungho MS 2026.238 FT26250661098808.20260906.125455.19030541194018.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15918451687.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0731000799387 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061252042026R7R9055341.5387.27304.125204
06/09/2026 5.068,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509061250342026QT6S050724.5390.19702.125034
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15918401094.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000300743 LE VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 TRAN THI ANH PHUONG chuyen tien#SP#02009704220906124922202610EC789586.5388.14076.124922
06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145526127686.20260906.145526127686-0854076607_Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090612414720261wnq675399.5390.74601.124147
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15918237714.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284VT4A.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.123702.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15918128452.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0831000004722 PHAM THI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15918040855.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090612215420267ROH325539.5389.65848.122120
06/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoan Thi Hien#SP#020097048809061218132026padi602926.5390.44919.121813
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917970299.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:HA DUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061216532026WLTC033239.5387.39148.121654
06/09/2026 200.000,00 NGUYEN KIM THANH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.#SP#020097048809061216312026n5cl597297.5189.35756.121632
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917947710.ung ho ma so 2026.238 ( co giao hoang thi hien ) .CT tu 0031000185979 LE THI HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917946164.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000472026 VO VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917935708.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988611040 DAO THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CH51C7.Ung ho MS 2026.238 FT26250021007255.20260906.121415.19029133818021.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061214152026D0OG273242.5389.23129.121416
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917902135.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220906121311202627M3219267.5390.17401.121311
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15917867474.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001410377 NGO THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061210382026pLap951618.5389.1558.121038
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917767959.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001263862 NGUYEN VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097040509061201032026MLVF068377.5189.45159.120103
06/09/2026 100.000,00 6249MCOBQ2MVPAJL.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.115948.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509061159192026YOS9061013.5189.34924.115919
06/09/2026 1.000.000,00 6249SGTTW2L8VVE2.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN.20260906.115753.070123428194.HUYNH THI MY PHUONG.970403
06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509061157112026URZU051660.5189.22158.115638
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHVRRG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250966650011.20260906.115650.19027037932228.VND-TGTT-HOANG NGOC TUAN.970407
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CHVTSF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250490090133.20260906.115627.19027037932228.VND-TGTT-HOANG NGOC TUAN.970407
06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145518961855.20260906.145518961855-0987368200_Ung ho MS 2026238
06/09/2026 150.000,00 MBVCB.15917644291.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHVM53.Ung ho MS 2026.239 chau Bui Minh Hieu FT26250454526072.20260906.115500.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2L8VJ62.IBFT Ung ho MS 2026.239 - em Bui Minh Hieu.20260906.115252.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15917571552.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.239 ( EM BUI MINH HIEU).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CHS9MV.MS 2026.239 FT26250088677447.20260906.114910.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
06/09/2026 500.000,00 6249SGTTW2L8VLJE.IBFT ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien.20260906.114854.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917515265.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000834948 VU QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 150.000,00 6249IBT1k2CH2T3C.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250930016603.20260906.114533.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CH2A4U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250504410840.20260906.114449.19033305325011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUOI.970407
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917460685.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0291000422166 NGUYEN MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090611414920267qb6472567.5388.29070.114149
06/09/2026 1.000.000,00 6249TPBVI284ECML.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260906.113719.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHJGEZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250029013424.20260906.113653.19037839207011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
06/09/2026 10.000,00 6249IBT1k2CHWZ85.ung ho ms 2026.239, em Bui Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26250341229408.20260906.113436.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CHW7SF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250965513780.20260906.113417.19020746387034.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
06/09/2026 5.000,00 6249IBT1k2CHWINU.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250966564080.20260906.113332.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917295260.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000015808 DAO THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 6249TPBVI284W5BL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.113239.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917281372.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1014141203 NGUYEN DO ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15917191691.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0601000489706 BUI THI MONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15917198737.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249TPBVI284WEPI.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.112511.03211128501.PHAM THI LUU LY.970423
06/09/2026 100.000,00 IB_416830598_1788668082911361585551_null_20260906_Ung ho MS.2026.238, co giao Hoang Thi Hien
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CZXLHY.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250912350839.20260906.112419.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
06/09/2026 60.000,00 6249IBT1fJD57UCY.Nguyen Huong ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.112349.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917121173.NGUYEN VAN THINH ung ho MS:2026 239( Bui Minh Hieu).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 6249ASCB0243HBVS.UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-060926-11:22:13 6249ASCB0243HBVS.20260906.112213.9305507.HO THI NGOC HANH.970416
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ37ABH5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.112154.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
06/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.239 bui minh hieu#SP#020097048809061121532026j12l393739.5388.6422.112153
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917103602.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284WJZA.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260906.112118.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ3M8F.Ms 2026 239 e Bui Minh Hieu FT26250708275979.20260906.112025.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917081632.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000839557 NGUYEN HONG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1aJQQSRDW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.111933.050001060000642.HOANG VIET THANG .970409
06/09/2026 50.000,00 6249VNIB02433ICN.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.111741.226183.NGUYEN NHAT QUYEN.970441
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15917042933.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000197086 NGUYEN THUY MAI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061117222026X80N887029.5388.79561.111722
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CZFQSI.MS 2026. 238 FT26250626010460.20260906.111705.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQQS6RX.Ung ho MS 2026.238( Co giao Hoang Thi Hien).20260906.111613.121704070007922.TRAN HONG CHAU.970437
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15916993731.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284UNXI.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu.20260906.111257.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15916967044.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004095779 CHU DUONG THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970405090611121120265I3C034649.5388.47694.111211
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CZHR7A.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250240628107.20260906.111151.19029801457869.VND-TGTT-PHAM THANH HUNG.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ37BRF2.ZP262490259265 Trung Kien ung ho MS 2026.239.20260906.111101.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
06/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970405090611104720266V00027299.5387.39219.111013
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS.2026.239 Bui Minh Hieu#SP#020097042209061110152026Q48M158885.5189.36121.110941
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZH9UH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250305176507.20260906.110953.19038465074017.VND-TGTT-HO HOANG ANH TUAN.970407
06/09/2026 200.000,00 6249SGTTW2L8E4A2.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026 239 Em Bui minh hieu.20260906.110844.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CZ6BD9.Ung ho MS 2026.249 em Bui Minh Hieu FT26250186988832.20260906.110538.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZ6CKA.NGUYEN THI HONG MINH ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250565737531.20260906.110441.19035265338010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG MINH.970407
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061104252026LK0S693567.5387.234.110425
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15916815916.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071005651264 DANG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090611025120269J5m691508.5387.91028.110251
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090611023420267mmj314255.5390.89287.110234
06/09/2026 2.000.000,00 6249SGTTW2L8EYF4.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.110130.060067117509.NGUYEN VAN MAU.970403
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQQ9ACJ.ms 2026.239 giup bui minh hieu chua benh.20260906.105904.185001060000009.VU THI XUAN .970409
06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1k2CZ7GQH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250669040049.20260906.105812.19027791134011.VND-TGTT-GIAN THI THUY LINH.970407
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung hoMS 2026.237.Thay Luong Thanh Vi#SP#0200970405090610555720267HAA048252.5388.49438.105557
06/09/2026 50.000,00 6249VNIB0243XJW5.Ung ho co giao hoang thi hien ms 2026.238.20260906.105158.333599123.NGO THI TRUC HA.970441
06/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 239#SP#0200970422090610494620264Q06724974.5387.12893.104946
06/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061048292026AIER463900.5388.5209.104829
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI28441IA.Ung Ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260906.104516.05247903701.TRUONG LAM NGOC THAO .970423
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15916493580.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014299148 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.238 Bui Minh Hieu#SP#020097040509061039382026Z6I1058832.5390.54218.103938
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1fJD54WIX.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.103818.9037041123434.HOANG THI NGAN.963388
06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090610375620267Ojq589055.5390.43792.103756
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1bJMXQM1Q.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.103158.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CZMG8E.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu FT26250574800104.20260906.103032.19072876726019.VND-TGTT-NGUYEN DINH QUY.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZMDJJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250892952891.20260906.102938.19028814556568.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15916161442.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0331000510537 LUU HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ37MYKA.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.102004.0984041991.DAO DUC VINH.970432
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZCSL5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250565551792.20260906.101436.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ1XFU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250939503937.20260906.101352.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ1K6U.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250447453018.20260906.101312.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZ1VF5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250321304687.20260906.101215.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ1WUV.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26250166701423.20260906.101138.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZJVDB.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26250305050413.20260906.100945.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZWHJZ.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26250442365432.20260906.100829.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZWPEF.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26250629495094.20260906.100739.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZQ2XF.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26250028675176.20260906.100433.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15915843924.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1039206157 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906100216202608EV228483.5189.44243.100216
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ37SHGN.DOAN THUY HANG ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.100214.151245013.DOAN THUY HANG.970432
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15915787896.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.239 ( em bui minh hieu).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249ASCB0243R2RZ.NGUYEN VIET TOAN Q7 TPHCM GIUP BN MA SO 2026.239 BUI MINH HIEU CHUA BENH-060926-09:50:27 6249ASCB0243R2RZ.20260906.095028.242444519.NGUYEN VIET TOAN.970416
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809060942572026osqp976637.5189.42889.094258
06/09/2026 100.000,00 6249ASCB0243Z2YF.UNG HO MS 2026.239 BUI MINH HIEU-060926-09:42:20 6249ASCB0243Z2YF.20260906.094220.2299998686.HUYNH TIEN CUONG.970416
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15915439179.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15915424533.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0031000695153 NGUYEN THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15915370968.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1037041369 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000.000,00 6249TPBVI284J1RZ.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.093350.73566818888.DO THE THIEP.970423
06/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809060930382026s8re924750.5189.82598.093038
06/09/2026 200.000,00 6249NAMAP2AEKVLX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.092550.0969049648.LE DUC CUONG.970428
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C64WUC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250867408209.20260906.092349.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041509060919022026bgJH262842.5189.29419.091829
06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509060917152026wxcr255610.5388.21807.091715
06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509060915552026bxht249683.5390.15531.091556
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15915058030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 30.000,00 6249TPBVI284F2KV.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260906.091158.22206102002.VO PHU THINH.970423
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509060911252026FP0L047640.5388.96027.091052
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15915009731.ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien.CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2C6UJ7Z.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250718394722.20260906.091045.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2C6UJJH.Ung ho MS 2026.238 FT26250954522608.20260906.091042.19037246543013.VND-TGTT-TU NGOC THUY.970407
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970422090609054520263JF2814195.5390.71221.090546
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15914924850.Ung hoc ms 2026-238 (co hoang thi hien).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 6249ASCB0243CRF2.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-060926-09:04:55 6249ASCB0243CRF2.20260906.090456.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
06/09/2026 300.000,00 6249ASCB0243CMXU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-060926-09:03:27 6249ASCB0243CMXU.20260906.090327.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
06/09/2026 200.000,00 6249ASCB0243CLG2.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.239 BUI MINH HIEU-060926-09:02:30 6249ASCB0243CLG2.20260906.090230.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
06/09/2026 50.000,00 6249ASCB0243MP71.UNH HO MS 2026-239 BUI MINH HIEU-060926-09:01:45 6249ASCB0243MP71.20260906.090145.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
06/09/2026 300.000,00 6249ASCB0243MDGD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-08:59:51 6249ASCB0243MDGD.20260906.085951.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
06/09/2026 200.000,00 6249ASCB0243ME6N.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-08:57:47 6249ASCB0243ME6N.20260906.085747.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C6DVMB.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250571120057.20260906.085736.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090608535720263FNC352078.5390.22604.085357
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15914746206.BUI MINH THANH ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang THi Hien).CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249ASCB02431IWR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-08:52:34 6249ASCB02431IWR.20260906.085234.21678707.MAI THI THU HA.970416
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15914710835.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0011004211094 NGUYEN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15914640511.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15914625280.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1047344938 TO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C6J3U9.Ung ho MS 2026.238 FT26250253378000.20260906.084206.986939796868.PHAN VU HONG NGOC.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C6J6J8.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250010563858.20260906.084132.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914488639.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)#SP#0200970415090608351320266UMj993929.5189.49929.083513
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914479745.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914453452.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090608335620264lh7697779.5390.46042.083322
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914448085.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15914419882.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011000494586 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914419506.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 208.000,00 MBVCB.15914369940.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao- Hoang Thi Hien).CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249ASCB0243A2XU.UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU-060926-08:26:20 6249ASCB0243A2XU.20260906.082621.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15914317043.Ung ho MS2026.238 (co giao HOANG THI HIEN).CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CE3KN7.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2026.239 em bui minh hieu FT26250706643626.20260906.082258.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145485060934.20260906.145485060934-0763388251_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15914171978.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)..CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15914152890.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 10.000,00 6249IBT1aWNNTSBH.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.080338.999993868687979.NGUYEN NGOC AN.970437
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15913984629.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097041509060751042026WBnI843442.5389.2106.075104
06/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509060730372026F34Q013149.5390.43021.073003
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15913631712.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.239-em Bui Minh Hieu#SP#020097040509060723582026ODH7084398.5389.26019.072358
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060714522026faxn442069.5388.2556.071452
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15913483790.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0531002547036 HOANG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CE8Z7V.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250904209657.20260906.071112.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913457152.Chuyen tien ung ho ms 2026 239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3G7H9H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 239 BUI MINH HIEU.20260906.071024.247529918.LE THI HOA.970432
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060702252026aebx411369.5388.73298.070225
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15913383314.NGUYEN THI MAI LAN chuyen tiengui co giao Hien.CT tu 0101001078124 NGUYEN THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15913382051.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913376311.Ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 6249ASCB02496FK1.UNG HO MS 2026 239 EM BUI MINH HIEU-060926-06:51:25 6249ASCB02496FK1.20260906.065125.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
06/09/2026 100.000,00 6249ORCOQ2MV3CTW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.064936.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15913269628.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038381185 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1k2CEDNSD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250066113003.20260906.064759.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913267818.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0081001152844 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6249MSCBD2ILQ48A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.064434.32309887799.NGUYEN THI HIEN.970422
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913223060.NGUYEN THI NGOC PHI chuyen tien MS 2026 238 Co giao HOANG THI HIEN.CT tu 0501000222243 NGUYEN THI NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148: ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509060641342026IDST029524.5389.33562.064134
06/09/2026 27.000,00 6249IBT1k2CESK9V.ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250910020596.20260906.063806.19035388441010.VND-TGTT-NGUYEN VAN THIN.970407
06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509060636072026DRvk663921.5389.23675.063607
06/09/2026 200.000,00 6249NAMAP2AE8H8I.TRINH THI THO CHUYEN KHOAN.20260906.063335.392806538.TRINH THI THO.970428
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913009955.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015080559 NGUYEN THI DI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249VNIB0249IADF.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260906.055326.033725380.NGUYEN VO HUU VIET.970441
06/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809060553252026g0bg311365.5387.75108.055325
06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3G48CK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.055238.168613989.NGUYEN THANH HANG.970432
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912972343.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9934045506 NGUYEN DINH LAM NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 400.000,00 MBVCB.15912962909.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms 2026.237 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060540392026Y1AH023459.5390.66272.054039
06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CE1SP4.Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250938590680.20260906.053951.19034853704019.VND-TGTT-VU TRAN QUYNH HOA.970407
06/09/2026 12.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhcc nang buoc toi truong e Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060537062026JHJN021198.5189.65268.053706
06/09/2026 12.268,00 Vietcombank:0011002643148:uhms 2026.236Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060529482026346I017243.5189.60570.052920
06/09/2026 500.000,00 6249TPBVI284QHZK.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.051653.90935994866.HUYNH THOAI QUAN.970423
06/09/2026 15.000,00 MBVCB.15912919580.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 15.000,00 MBVCB.15912905665.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15912885942.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000526781 VO TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CKR3DD.Ung ho ms 2026.237 FT26250902801200.20260906.025230.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CKRH2E.Ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien FT26250252160063.20260906.024844.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912763209.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912748700.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912740254.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000541478 HOANG THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912731828.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023525713 NGUYEN MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1iJ3GP61Z.ZP262490034227 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.014350.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
06/09/2026 200.000,00 6249VNIB0249S729.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.013919.023704060117936.PHAM THI QUYNH MAI.970441
06/09/2026 100.000,00 6249ASCB0249SSQ7.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-060926-01:31:45 6249ASCB0249SSQ7.20260906.013145.31913677.LE CONG MINH.970416
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912700185.Ung Ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251002746508 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912680439.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284Y1WJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.010103.10002354951.NGUYEN HOANG THUY LINH.970423
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809060059132026pyph252185.5189.77425.005913
06/09/2026 56.617,00 6249TPBVI284YB1L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.005818.03466058744.NGUYEN DUY HOANG.970423
06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15912646209.ung ho ms 2026.238.CT tu 0011004189044 TRAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912632697.viet ha55 ung ho chau nguyen minh hieu ms2026 236.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209060046282026076P101785.5387.70079.004628
06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145459147534.20260906.145459147534-0364854318_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912603574.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000415239 PHAM THI NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912593682.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0861000035454 NGO TAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060033442026jent243226.5389.62028.003344
06/09/2026 260.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509060030192026jaKV514302.5189.59304.003019
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CK63LQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250199151214.20260906.002140.19828103451026.VND--NGHIEM VAN SON.970407
06/09/2026 50.000,00 6249IBT1aWNNAGL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.001715.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424
06/09/2026 500.000,00 6249ASCB0249GF69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-00:15:59 6249ASCB0249GF69.20260906.001559.247638.TRAN NGOC ANH.970416
06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CK6WFU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250518092309.20260906.001239.19033110381057.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CK6QKE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250332700023.20260906.001217.8320032003.DANG THANH HUONG.970407
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060003342026qd24228792.5388.39445.000306
06/09/2026 50.000,00 6249MCOBQ2MVSJC6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.000248.37101010731505.DAO DANG KHIEM.970426
06/09/2026 50.000,00 MS 2026.237#SP#020097042209060000412026YICN121792.5387.36005.000041
06/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKKCA9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250482854116.20260905.235427.5559993999.NGUYEN THI HANG MY.970407
06/09/2026 50.000,00 6248IBT1d15ACKKQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.234833.97042292N113479000000000164219.MBBANK IBFT.970422
06/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905234559202609y2218056.5189.23156.234559
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912444016.ung ho ms 2026.236 Nguyen Trung Hieu.CT tu 1041041508 NGUYEN PHAM THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912431054.Ung ho MS2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000255324 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVSB8Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.234130.04301010694206.TRUONG THANH VAN.970426
06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145455275063.20260905.145455275063-0947317556_Ung ho ms 2026238
06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKGPSW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250660689525.20260905.233944.3838946688.TA DUY TUNG.970407
06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052337182026k4k8212255.5388.13469.233718
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#020097048809052333562026n1yp209768.5388.10039.233357
06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052333502026kgr1209687.5387.9796.233350
06/09/2026 100.000,00 6248WBVNP2AEA38X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.232925.107002385222.VU AI LINH.970412
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912369381.Ung Ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9973907390 PHAM TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDYR7A5.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.232725.8007041088472.QUACH KIEU OANH.963388
06/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052326572026WX4A861274.5388.713.232624
06/09/2026 100.000,00 6248WBVNP2AEAXWQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.232619.107002385222.VU AI LINH.970412
06/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048809052325372026qfhp203242.5387.98953.232537
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912335894.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 0531000282473 HO THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145453659547.20260905.145453659547-0988997340_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912318986.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1032899391 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912317968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CK5RG9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250255010241.20260905.231443.19035316286010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5F3Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250441800412.20260905.231413.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5E7Z.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250386070429.20260905.231300.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
06/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145453372625.20260905.145453372625-0933994783_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5AW6.Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26250812960738.20260905.231207.19035830436013.VND-TGTT-TRAN HUONG GIANG.970407
06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5U65.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250476674007.20260905.231107.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
06/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CK5D25.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250265495184.20260905.231006.19034107353014.VND-TGTT-PHAM THU HANG.970407
06/09/2026 100.000,00 6248VNIB0249WA6X.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.231003.048704060029999.NGO THUY TIEN.970441
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22MS39K.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26251652797138.20260907.223000.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22MS4CS.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26251379855500.20260907.222814.19032853805017.VND-TGTT-NGUYEN DUC TRUONG.970407
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22M1ASL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251000473141.20260907.221032.19027827346019.VND-TGTT-NGUYEN VAN TUYEN.970407
07/09/2026 100.000,00 IB_418005880_1788793155251362795474_null_20260907_ung ho MS 2026.237, thay Luong Thanh Vi
07/09/2026 100.000,00 IB_418006319_1788793369745362795569_null_20260907_ung ho MS 2026.240, hai chi em Nga va Chuong
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22M12BE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga Chuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26251089038592.20260907.220853.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
07/09/2026 20.000,00 MBVCB.15942644344.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3T6DAP.Ung ho MS 2026238 co Hoang thi hien.20260907.220030.0904530639.NGUYEN THAI SON.970432
07/09/2026 200.000,00 HIeuGM ung ho MS.2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090722000120262v9n543479.5189.21061.215927
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3T6JMH.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.215852.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1aJQ1PHV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.214524.029704070010756.NGUYEN VAN ANH TUAN.970437
07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209072143192026WCQH754268.5189.57111.214320
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15942413350.NGUYEN THI HONG LAM chuyen tien UH MS 2026.230.CT tu 0021000345668 NGUYEN THI HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209072139352026RRCC927085.5389.40650.213902
07/09/2026 500.000,00 UNG HO MS2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-070926-21:35:57 q8QY995096#SP#020097041609072135572026q8QY995096.5189.25755.213557
07/09/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809072128482026gqiy464019.5390.94207.212848
07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.224 ( be vi duc Chuyen)#SP#020097041509072128352026giA0504348.5189.91957.212835
07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.230( em dang dinh Duong)#SP#020097041509072125512026lmIx496642.5189.80112.212517
07/09/2026 300.000,00 UH2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-21:24:18 gIKE508487#SP#020097041609072124182026gIKE508487.5390.72824.212418
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1iJ3TAEKN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.212415.0911447988.NGUYEN THU HA.970432
07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.233( anh ly mi Lung)#SP#020097041509072123382026ZVsZ490354.5388.69450.212339
07/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209072122092026BQHP606839.5390.61580.212209
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15942156188.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0361000193900 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.239( em bui minh Hieu)#SP#020097041509072120512026z80m481067.5388.55801.212017
07/09/2026 300.000,00 6250TPBVI28E149L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.211625.22111983001.LUU DAM NGOC ANH.970423
07/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22V4AT5.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250572384839.20260907.210752.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15941906843.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001200986 HUYNH NGOC KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 chi em Nga va Chuong ms 2026.240#SP#020097042209072055412026VLW7956907.5390.21984.205541
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22VULYQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250008802697.20260907.205444.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTDFY.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.204816.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22VI2IA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250956075571.20260907.204738.2200117227.MAI THI PHUONG THAO.970407
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTHBE.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu.20260907.204647.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145752437623.20260907.145752437623-0854076607_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07/09/2026 40.000,00 6250ORCOQ2MST3YQ.LE THE LAM ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.204520.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTS7P.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260907.204337.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTXDF.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.204216.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTV3A.TRAN BAO LONG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.204056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTKHI.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260907.203933.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22VSFE1.ung ho MS 2026.236-nguyen minh hieu FT26250343060350.20260907.203858.19070775750013.VND-TGTT-TA THI TRANG.970407
07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTGVX.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260907.203826.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809072030442026agga263500.5390.73708.203044
07/09/2026 10.000,00 6250IBT1iJ3TMJE1.tu thien.20260907.201712.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-20:16:04 T5ve185191#SP#020097041609072016052026T5ve185191.5189.78360.201605
07/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22D3F8K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250652278143.20260907.201108.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
07/09/2026 5.000,00 6250IBT1k22D386T.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250055590831.20260907.200956.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22DFDYX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250907013120.20260907.200713.19035083517017.VND-TGTT-DO TIEN DAT.970407
07/09/2026 300.000,00 6250TPBVI28ELINR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.195700.00005310680.PHAN LE THU.970423
07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28EL3P8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.195531.05211991901.DO PHUONG PHUONG.970423
07/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071954182026ATJ6095877.5389.32739.195348
07/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145743822801.20260907.145743822801-0704559421_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07/09/2026 200.000,00 6250MCOBQ2MSJLXM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.194809.03101012581446.DO THU HA.970426
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509071939012026FA2K015147.5390.27739.193901
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22DYMFJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250820751154.20260907.193316.19028496394014.VND-TGTT-TA HUYNH PHUONG LINH.970407
07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145740514905.20260907.145740514905-0397537486_Ung ho NCHCCCL - Huong- 0397537486
07/09/2026 30.000,00 6250IBT1k22DUUZF.Ung ho nccchccl FT26250099669406.20260907.192841.19033223835011.VND-TGTT-PHAM THI LAN HUONG.970407
07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k22DIT97.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250297602034.20260907.192458.19032443056998.VND-TGTT-NGUYEN MY HANG.970407
07/09/2026 25.000,00 6250IBT1k22D9WYM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250877318395.20260907.191125.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
07/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090719112420267605925740.5189.31886.191124
07/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071905012026zyu2896800.5389.85826.190427
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LXN6D.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.190203.148286892.HOANG THU HA.970432
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3LXRF6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.190156.181442468.PHAN MY HANH.970432
07/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22DQVAU.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250447634498.20260907.185818.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15939651318.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22SRB9I.Ung ho MS 2026.238 FT26250078658410.20260907.185421.19028025620014.VND-TGTT-LUU TUAN ANH.970407
07/09/2026 2.000.000,00 6250IBT1k22SXH4I.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250652045775.20260907.185242.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090718344420267qj0744224.5388.59563.183444
07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145730119849.20260907.145730119849-0938122191_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15939028723.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000424190 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145728959390.20260907.145728959390-0867619347_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071820522026nzhw676129.5189.56663.182052
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15938886571.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1030190147 NGUYEN TRAN PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15938885630.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145727179178.20260907.145727179178-0985791023_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1aJQJNQVG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.181109.360001060000336.NGUYEN THI NGUYET .970409
07/09/2026 53.000,00 6250TPBVI28WIU6M.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.180901.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090718085020268n4h615558.5189.67320.180851
07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28WDNSG.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.180131.00315668902.HUYNH KHOI HAN.970423
07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28WDI25.NGO TAM NIEM chuyen tien ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga va Chuong).20260907.180043.00724902001.NGO TAM NIEM.970423
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LALJR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.175447.0859130658.TRAN PHUONG LY.970432
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15938366233.viet ha55 ung ho chau nga va chuong ms 2026 240.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071742562026827g475643.5388.66658.174257
07/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15938001369.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2296UIC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250627199299.20260907.172744.9918636386.NGUYEN THANH NHAN.970407
07/09/2026 10.000,00 6250TPBVI28W3J52.MS2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.172700.02935403901.LE THI BE DAO.970423
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3LUGXP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.172231.125124798.PHAM THI THU THUY.970432
07/09/2026 400.000,00 MBVCB.15937646620.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LI5KH.MP Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.171122.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LISJ4.MP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.170951.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LMRLE.MP Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260907.170834.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15937408549.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LMZ8S.MP Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.170722.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071705252026vhuh276635.5390.71807.170451
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15937349495.NGUYEN QUY HUNG chuyen tien ung ho Co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027591976 NGUYEN QUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071703282026xqsv266777.5390.56609.170328
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k229IBGK.Ung ho MS 2026.229. Ba Ma Thi Dung FT26250606367407.20260907.170103.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MSAE8I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.170057.03001010808865.PHAM THI KHANH LINH.970426
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k229M11X.Ung ho MS 2026.228. Ba Le Thi Luc FT26250089722653.20260907.165759.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071646542026wlun185059.5390.30861.164654
07/09/2026 500.000,00 6250SGTTW2LJP26X.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.164536.060253606668.PHAN THI THUY CHAU.970403
07/09/2026 500.000,00 6250NAMAP2AVI2QC.TRUONG THI DUNG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien.20260907.164328.011101957.TRUONG THI DUNG.970428
07/09/2026 200.000,00 6250MCOBQ2MSQ4QB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.163353.03501010911162.CHU MINH NGUYET.970426
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222R3KF.Ms 2026 240 hai chi em Nga va Chuong FT26250400098217.20260907.163305.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222R985.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250302042241.20260907.163123.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222XUDW.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250067271704.20260907.162928.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
07/09/2026 198.000,00 6250IBT1iJ3L1ZB2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.162832.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2223HJN.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250623549064.20260907.162758.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15936605813.ung ho MS 2026 240.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15936591938.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222T8LA.Ung ho MS 2026.238. Co giao Hoang Thi Hien FT26250095695640.20260907.162209.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28WK5RE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.162103.55225588888.NGUYEN DUC NAM.970423
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k222HJCC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250505306186.20260907.161627.19032581043015.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15936431857.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0841000083382 HUYNH MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k2226T2Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250908384609.20260907.161323.6744999999.PHAM QUOC THIEN.970407
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071610212026SPGD787606.5189.77464.161021
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222E13M.Ung ho MS 2026.239. Em Bui Minh Hieu FT26250754280074.20260907.160905.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15936352379.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9833339629 NGUYEN VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 Haokungfu Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090716063520264194009804.5389.52094.160635
07/09/2026 500.000,00 DO VUONG THUY DUNG chuyen tien#SP#020097042209071605362026Z619736739.5388.44883.160536
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k2227DET.Ung ho MS 2026.240. Hai chi em Nga va Chuong FT26250353768186.20260907.160423.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3HN6YV.Nhadaucof1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.160339.114819093.DO XUAN MANH.970432
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k222G7WX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250955961031.20260907.160245.19037212855016.VND-TGTT-LE HUY HOANG.970407
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k222GB7R.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26250755950060.20260907.160230.818689999999.DANG CHI TRUNG.970407
07/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509071558232026lji4843684.5390.96771.155823
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15936123737.ung ho MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15936108791.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001501645 VU PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 20.000.000,00 6250IBT1fJDA89N4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.155327.0121004288000.VO THI AI THO.970438
07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28WGFZB.Ung ho MS 2026.240 2ce Nga Chuong.20260907.155212.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
07/09/2026 60.000,00 6250IBT1k2225QZE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250135300535.20260907.155042.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15936044729.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970405090715443320263PLJ065374.5189.7807.154433
07/09/2026 500.000,00 6250TPBVI28WE9PU.ung ho 2026.240.20260907.154253.04282499101.DAO PHUONG ANH.970423
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15935857488.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250SGTTW2LJDCK7.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.153645.070087376451.NGUYEN HOANG THAI DUONG.970403
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222VLNM.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250215489645.20260907.153358.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071532442026efjt877747.5387.33815.153245
07/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071527122026E9TD860109.5189.98893.152713
07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k222SD68.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250387082901.20260907.152651.9904872888.LE THI MAI ANH.970407
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-070926-15:26:47 mCVb505821#SP#020097041609071526472026mCVb505821.5189.96743.152648
07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28WWDJJ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.152627.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/09/2026 12.000,00 6250IBT1k22293GG.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250454010571.20260907.152552.1111121287.NGUYEN HOANG NAM.970407
07/09/2026 400.000,00 6250TPBVI28WWHM7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.152500.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15935678668.Ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga & Chuong) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 6250TPBVI28WW9L1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.152351.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222242R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250301888901.20260907.152206.19028883116014.VND-TGTT-PHAM THI ANH HANG.970407
07/09/2026 350.000,00 6250IBT1iJ3HL9XU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.152004.68119999999.NGUYEN HOA PHUONG.970432
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3HL14W.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.151923.68119999999.NGUYEN HOA PHUONG.970432
07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145700812216.20260907.145700812216-0946314471_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509071514512026G2UF016177.5189.23871.151417
07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704880907151402202619wd811865.5390.20070.151402
07/09/2026 500.000,00 IBVCB.15935493334.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 150.000,00 6250IBT1k222QYUE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250708052484.20260907.150747.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
07/09/2026 250.000,00 IBVCB.15935429424.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k222Q27S.BUI THI HANH chuyen ung ho ms 2026 240 FT26250043867100.20260907.150657.19036763103019.VND-TGTT-BUI THI HANH.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15935389753.Ms2026.238(co giao hoang thi hien).CT tu 0101000614275 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 6250VNIB0246CFF9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.150406.961018683.NGUYEN BA NHAT ANH.970441
07/09/2026 1.000.000,00 THANH. UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN.-070926-15:02:03 Q9Fi187264#SP#020097041609071502032026Q9Fi187264.5389.47981.150203
07/09/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809071501532026y6wk769674.5389.47454.150153
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090715005220268ljv766124.5389.41575.150052
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488090715001520261thw764045.5387.37837.150015
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22CXEBK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250047603600.20260907.145957.1204087179.TRAN LE THAO VY.970407
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071459052026hlj7760258.5388.30535.145831
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809071457432026j6ag755673.5389.22886.145709
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15935291451.Ung ho MS 2026.240 (Hai chi em Nga & Chuong).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071456522026dmnb752870.5388.17670.145653
07/09/2026 20.000,00 6250IBT1k22C3QWH.ung ho ms 2026.240, hai chi em Nga va Chuong, chuc hai chi em va gia dinh binh an FT26250159902334.20260907.145502.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
07/09/2026 600.000,00 6250WBVNP2AVEP53.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga Chuong.20260907.144918.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
07/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071448022026B0YH092899.5390.65455.144802
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071446362026NELF807883.5387.56807.144637
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22CHZWZ.Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250332519597.20260907.144514.19034969094013.VND-TGTT-NGO PHUONG THAO.970407
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071443592026VHS0921641.5387.40997.144359
07/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-14:43:46 f2vx649023#SP#020097041609071443462026f2vx649023.5390.40171.144317
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15935101482.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9988586968 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong chuc hai em som khoe lai#SP#020097042209071442572026RIQB499952.5189.36086.144258
07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k22CZFFS.Ung ho MS 2026 240 Hai chi em Nga va Chuong FT26250591386931.20260907.144238.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15935054558.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071435092026itwl681705.5388.89567.143509
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22CEPQF.Ung ho MS 2026 240 hai chi em Nga va Chuong FT26250755621655.20260907.143501.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-14:33:26 y5rO774169#SP#020097041609071433262026y5rO774169.5388.79540.143252
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15934940350.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031094223 PHAM NGUYEN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071430222026XAOL017686.5389.61698.143022
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22C7K5H.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250276529552.20260907.142934.19033683907010.VND-TGTT-NGUYEN PHUOC THANH.970407
07/09/2026 200.000,00 MS2026-240 2 CHAU NGA VA CHUONG HAI PHONG-070926-14:29:22 Ljve258167#SP#020097041609071429222026Ljve258167.5389.56241.142853
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090714290520263evf661287.5387.53834.142905
07/09/2026 300.000,00 6250MSCBD2I8L4J4.Ung ho MS 2026240 2 chi em Nga va Chuong.20260907.142901.0050104746001.TKTT TRINH THUY LINH.970422
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22C7QTY.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250684990111.20260907.142733.19038867039013.HA THI YEN.970407
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1aJQJYFMU.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.142154.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
07/09/2026 150.000,00 6250SHBAP2AVWL45.Ung ho MS 2026.240 ung ho hai chi em Nga va Chuong.20260907.142143.1004581582.VU THI DIU.970443
07/09/2026 50.000,00 6250ORCOQ2MX52WJ.LOC HO TRO MS 2026.240.20260907.142121.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJXJQ8.IBFT Ung ho MS 2026.240 - em Nga va Chuong.20260907.142008.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22C47R1.MS 2026.240 FT26250954827032.20260907.141959.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071417392026C48M598384.5189.87616.141740
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22CB3DC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250502920298.20260907.141734.19831484238022.VND--DANG THUY TRANG.970407
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15934627780.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005718157 TRINH THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071406082026fiup590224.5389.24325.140608
07/09/2026 5.000,00 6250VNIB02462714.ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga va Chuong ).20260907.135651.812281212.GIANG MY LINH.970441
07/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704220907135336202651M1994960.5389.55828.135336
07/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209071353092026ASXS535152.5390.52986.135309
07/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071352272026TA5N214573.5390.49762.135153
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22CV5WQ.Ung ho MS 2026.240 chi em Nga va Chuong FT26250378022244.20260907.135012.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15934390171.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJKF5H.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.134358.050036327607.HOANG VAN VINH.970403
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3HPP6F.ZP262500404176 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260907.134248.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3HUHGN.ZP262500398381 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.133741.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15934197337.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071329312026PSR3438348.5388.31080.132932
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 Hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090713263820262dzl480792.5390.16234.132639
07/09/2026 10.000,00 6250MCOBQ2MX7UTG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.132631.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
07/09/2026 10.000,00 6250MCOBQ2MX68CW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.132559.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22CWBUV.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250859021985.20260907.132341.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
07/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145687955875.20260907.145687955875-0919875509_Ung ho MS 2026237
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071316552026ONLN999284.5189.67250.131656
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071312362026ICGL737026.5389.44693.131237
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k221XN9B.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250000064027.20260907.131133.9968987869.NINH THI MINH HIEN.970407
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15933915278.ung ho MS 2026.238.CT tu 9339997979 DUONG PHUONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUONG Ch 2026.240 uh chau Nga vaf Chuong#SP#020097048809071304492026qi53425013.5389.4027.130420
07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k221F8LX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250575274622.20260907.130249.19032566894017.VND-TGTT-DANG NHAT XUAN.970407
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1fJD4XN2L.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.125310.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3HD2XP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.125309.125124798.PHAM THI THU THUY.970432
07/09/2026 100.000,00 UNG Ho 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880907125119202690nj388653.5387.31682.125119
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15933640986.MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN).CT tu 0101001228822 TRAN THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k221E4VF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250830400909.20260907.124410.19033144404013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI ANH.970407
07/09/2026 300.000,00 Le Long chuyen tien#SP#020097042209071237582026KM1M700799.5389.56941.123759
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k2217PLP.MS2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250681768470.20260907.123755.2611197222.DUONG THANH TUNG.970407
07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MX6MYB.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260907.123741.03101016833693.NGUYEN THI THU HUYEN.970426
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15933481560.UH ms 2026.238 co giao Hien.CT tu 0591000353766 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-12:34:41 GZYP092608#SP#020097041609071234412026GZYP092608.5387.37875.123441
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15933420559.MS 2026 .240 Nga Chuong.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 3.000.000,00 6250VNIB024NHMFC.Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.123139.123456789.DO THI THU HUONG.970441
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15933410500.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0071002444304 LE THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090712303020262umx327337.5389.12292.123030
07/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.239 (em Bui Minh Hieu)#SP#020097041509071229552026ltMM198905.5387.8625.122955
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22144DG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250377823010.20260907.122951.19021892272016.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG KIEN.970407
07/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509071228282026d0gQ194627.5389.98814.122828
07/09/2026 30.000,00 6250VNIB024N9DE2.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.121852.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
07/09/2026 50.000,00 6250ORCOQ2MXNEW1.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.121804.0020100029056006.TRAN THI NGOC TRAM.970448
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15933134027.ung ho MS 2026238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9903447968 CHU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15932993059.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJREBB.IBFT ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.120151.020984094959.LAI VAN CUONG.970403
07/09/2026 3.000.000,00 MBVCB.15932881312.TRUONG THI QUE chuyen tien ung ho MS 2026.240(chi em Nga & Chuong).CT tu 0051000110769 TRUONG THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3ZNZ5F.Ms 2026-240 uh 2 chi em Nga va Chuong.20260907.115810.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
07/09/2026 500.000,00 6250SGTTW2LJZ6KX.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.115206.060269253579.NGUYEN THI TUONG VI.970403
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090711505620269YQW203239.5389.40120.115022
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15932709981.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016226457 DUONG THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1aJQJ9Z72.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.114827.015704070028935.NGUYEN XUAN PHONG.970437
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1fJD4LC8X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.114811.9021069630473.LE QUOC KHANG.963388
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509071147522026IGLJ011023.5189.16821.114718
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15932667069.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000850968 LY THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15932604943.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045495301 LE THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15932546436.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000632039 LE ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509071128582026HD11009987.5390.79508.112858
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970405090711281620267I7X006215.5189.74974.112816
07/09/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145671266881.20260907.145671266881-0966482301_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
07/09/2026 500.000,00 6250MSCBD2IC2SX2.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.111448.0967797838.TRAN THI YEN LINH.970422
07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MXHTZE.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.111422.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k22J7YK7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250574968718.20260907.111355.19032746518013.VND-TGTT-CHU HOANG SANG.970407
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071109032026ki00997960.5389.39834.110903
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1aJQJ1LL1.ms 2026.240 giup hai chi em nga va chuong.20260907.110753.185001060000009.VU THI XUAN .970409
07/09/2026 300.000,00 NGUYEN MINH SON chuyen tien ung ho2026237 thay Luong Thanh vi#SP#02009704220907105600202624G1851749.5390.52478.105600
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931820855.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071054552026o5a1940895.5387.44813.105421
07/09/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026-240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-10:52:25 IhKf945603#SP#020097041609071052252026IhKf945603.5389.29259.105225
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22JI3B1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250498870229.20260907.104928.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15931677334.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441003940569 DO TRI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1aJQJWRUQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.104139.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15931615561.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000702070 NGUYEN THANH OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931566988.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071034382026hwqu861555.5189.17393.103438
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931480695.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931468726.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931465945.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931445889.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931414102.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15931392235.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001161936 TRINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931386391.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001161936 TRINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880907101935202608m3805611.5390.26836.101935
07/09/2026 100.000,00 MBBIZ6080488541.UNGHO .MS.2026.240 2CHIEM NGA VA CHUONG
07/09/2026 20.000,00 6250IBT1iJ3ZB279.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.101310.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970422090710130020268AQA248529.5390.87540.101300
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931172320.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071011222026nlst775080.5387.76856.101122
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1iJ3Z57LP.NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho giao vien Hoang Thi Hien MS 2026 238.20260907.100920.203576285.NGUYEN THI HANH.970432
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-10:00:10 cV3Y404477#SP#020097041609071000112026cV3Y404477.5389.11510.100011
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3ZPRXD.LE THI HOA chuyen tien 2026 240 NGAvaCHUONG.20260907.095707.247529918.LE THI HOA.970432
07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k22WZYSJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250031033684.20260907.095449.19023521650010.VND-TGTT-MAI HONG THUAN.970407
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22W6VZ2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250998809629.20260907.095142.19020877494030.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22W62UH.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU FT26250384001007.20260907.095122.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930875021.UNG HO MS 2026.238 ( CO GIAO HOANG THI HIEN) .CT tu 0071001218964 DO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026.240 hai chi em nga va chuong#SP#0200970422090709510820264V7G212079.5189.60794.095108
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930862532.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019742025 TRAN HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930857606.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.239.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22WEGV8.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG FT26250006528365.20260907.094950.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930853853.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.238.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930803806.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.237.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930773774.Onh Le Ky Phung ung ho MS 2026.236.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22W77JS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250346555084.20260907.094427.19025305289020.VND-TGTT-LUC THI TRANG.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930725020.Onh Le Ky Phung ung ho MS 2026.235.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070938342026PC6Y664533.5189.93313.093834
07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28UPDQE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.093807.02954468301.NGUYEN QUANG NINH.970423
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15930683360.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000694342 NGUYEN CAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15930639838.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000742744 TRINH CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930475758.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000319195 PHAN THANH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070923052026N65L226073.5390.13182.092231
07/09/2026 500.000,00 VUONG THI THO unghoMS 2026-240 (2 chiem Nga Chuong)#SP#020097041509070919432026LZ0g382102.5387.97270.091943
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15930418593.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509070915102026Donw366633.5388.73359.091510
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22WM8UC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250195004220.20260907.091331.864088888888.DUONG TIEN DUNG.970407
07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJQG4X.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.091200.020052253366.HOANG ANH TUAN.970403
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209070911352026Z2PE498054.5189.56790.091136
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22WVI4G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250856216942.20260907.091041.9984424844.QUACH PHUONG LINH.970407
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509070910122026NOJR091026.5388.51116.091013
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15930286656.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1064060534 NGUYEN MINH CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930276898.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930273923.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 56.900,00 MBVCB.15930265193.Ung ho MS 2026.236 e Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930220521.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 6250MCOBQ2MXXA74.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260907.085834.03101010965538.HOANG VIET.970426
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070856442026JNZI843813.5189.90712.085610
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1iJ3Z9IUD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.085140.0984041991.DAO DUC VINH.970432
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3Z9S3P.Ung ho ms 2026238 ung ho co giao hoang thi hien.20260907.085054.66476189.PHAM THI LOAN.970432
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930024126.UNG HO MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070848182026aegm483816.5389.58252.084818
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809070846072026efvi476647.5390.50067.084607
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1aJQWF1ZG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.084541.0373498888.PHAM HUY TAM.970437
07/09/2026 50.000,00 SHGD:10002822.DD:260907.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15929951389.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0491001464017 DUONG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 6250VNIB024I5T94.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) chuc co som khoe lai.20260907.084439.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
07/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Vu Pham Thu Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422090708441920264LTE285499.5389.42802.084420
07/09/2026 300.000,00 6250VNIB024I5CM4.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu) chuc e vuot qua kho khan va khoe manh.20260907.084339.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
07/09/2026 300.000,00 6250VNIB024I5QUL.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong) chuc cac e vuot qua kho khan.20260907.084220.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJLNHH.IBFT ung ho ms 2026239 em bui minh hieu.20260907.084214.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403
07/09/2026 100.000,00 LE HOANG PHI chuyen tien ung ho MS 2026.238#SP#020097042209070841052026IU9F870736.5387.30290.084105
07/09/2026 6.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070839362026U1IG761575.5390.24761.083902
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070839272026H19Q578306.5390.23648.083928
07/09/2026 200.000,00 6250ASCB024I6WM9.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-08:37:43 6250ASCB024I6WM9.20260907.083743.20289627.HOANG DUC QUAN.970416
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090708361820264kqs445035.5390.12764.083619
07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28UNUS6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260907.083606.01412241001.NGUYEN THANH TU.970423
07/09/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509070835582026H8Q0238441.5388.12085.083558
07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28UN4CL.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.083516.01412241001.NGUYEN THANH TU.970423
07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509070834282026mMnv234023.5388.6098.083428
07/09/2026 200.000,00 ung ho 2 chau MS 2026.240 hai chau Nga. Chuong#SP#020097048809070834082026uvdq438028.5390.5354.083334
07/09/2026 200.000,00 6250NAMAP2AK3AKR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.083135.000010244700001.NGUYEN CHI THANH.970428
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3Z1KZL.Ung ho MS 2026- 238 - Co giao Hoang Thi Hien.20260907.083053.104965741.NGUYEN QUANG VINH.970432
07/09/2026 200.000,00 6250SGTTW2LJLC8I.IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.082903.070120758290.NGUYEN HUY KHANH.970403
07/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704150907082715202690iS210997.5389.80643.082715
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15929727571.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22QLS7B.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250707715359.20260907.082437.14021752133999.VND-TGTT-VU MANH QUAN.970407
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22QHKA4.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250501706762.20260907.082257.2401798888.NGUYEN VAN QUANG.970407
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15929665773.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 10.000.000,00 6250SGTTW2LJ2HAT.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.081942.9861699.VU QUOC AN.970403
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809070819242026jcku391595.5390.53329.081924
07/09/2026 50.000,00 6250IBT1fJD4MLSI.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.081855.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15929610445.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081000114555 VO THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929614155.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000495514 LE DUC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929596499.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929573234.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929569705.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070810082026OP9P409718.5388.22856.081009
07/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209070809002026Z4BO242809.5390.18289.080900
07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209070808322026XK45436271.5189.17383.080759
07/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 240#SP#0200970422090708035820263J51198317.5388.2243.080358
07/09/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.012431.20260907.080225.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070756562026j2j7320785.5388.79109.075656
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15929267134.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023749585 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209070747192026K1NA739789.5389.47843.074646
07/09/2026 30.000,00 MBVCB.15929209474.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.240-hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509070744192026JM9R079539.5387.39291.074419
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15929154955.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22Q8N2E.ms2026.239 bui minh hieu FT26250166134801.20260907.074105.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15929040830.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22QMJDG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250253108386.20260907.073126.19035644779016.VND-TGTT-TRAN MINH THANH THAO.970407
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1d157LXNQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.072907.970422Md7cd53000000000bd2773.MBBANK IBFT.970422
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22Q2KFE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250855897282.20260907.071605.19074821718011.VND-TGTT-PHAM LE QUYNH TRANG.970407
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.231 Anh Dao Van Hien#SP#0200970405090707110820266XD3023053.5189.36358.071108
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509070709332026RBFC015477.5389.31385.070933
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097040509070707422026UI7D006812.5388.25845.070742
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15928690020.Chuyen tien ung ho ms 2026 240 chi em Nga Chuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k22QJRRY.Uh MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250509119704.20260907.070553.19034627503019.VND-TGTT-NGUYEN KHOA CUONG.970407
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.229 Ba Ma Thi Dung#SP#020097040509070705482026O1IF097868.5389.19930.070548
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 Ba Le Thi Luc#SP#0200970405090707041620263O0P090772.5387.16517.070416
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 227 Anh Ho Trong Do#SP#020097040509070702342026ACW2083007.5388.11487.070235
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#0200970405090707005020263A29075167.5389.6471.070050
07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2096750344273047552.20260907.Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096750344273047552
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan#SP#0200970405090706592520260Y7N068849.5389.1860.065925
07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040509070657212026YLQ5059614.5387.97215.065647
07/09/2026 10.566,00 6250IBT1k22QQHH4.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250186371190.20260907.065649.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MXKMCR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.065625.03201011973850.NGUYEN THI PHUONG.970426
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15928511478.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15928383062.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003635262 TRAN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2CN394G.Ung ho MS 2026.226 FT26250680508973.20260907.063426.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2CN3W8X.Ung ho MS 2026.227 FT26250452498003.20260907.063335.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
07/09/2026 200.000,00 6250SGTTW2LFNIZL.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.062804.060203052998.TRAN THI TU TRINH.970403
07/09/2026 2.000,00 145628064933-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-CHUYEN TIEN-OQCH000JQNBM-MOMO145628064933MOMO#SP#020097042209070624452026DOE5388769.5389.18654.062445
07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145627489680.20260907.145627489680-0988093309_Ung ho ma so 2026238 co giao Hoang thi Hien
07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k2CNHFST.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu FT26250810457513.20260907.061125.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
07/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509070546382026JCE0046990.5388.66360.054638
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k2CN6VR5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250074161412.20260907.053737.19020511245011.VND-TGTT-CAO THI THU TRANG.970407
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15927984025.Ung ho ma 2026.238 (Co giao Hien - Nghe An).CT tu 0011004290847 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6250ASCB024IWIWZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-05:07:02 6250ASCB024IWIWZ.20260907.050702.21210601.NGUYEN THI NHU NGOC.970416
07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k2CN7X2N.Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI Hien FT26250425026080.20260907.040718.1347347318.DINH THI HUONG.970407
07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070318542026vcvp963909.5189.19020.031854
07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2CNGZC9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250694155991.20260907.031007.1230236899.NGUYEN THI HOAN.970407
07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145621053514.20260907.145621053514-0969964557_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15927876893.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004418351 HOANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15927875326.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0741000654683 TO THI LAM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 1.000.000,00 6250ORCOQ2MXEWAL.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.011915.0036100001355008.DUONG THI LAN LINH.970448
07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1iJ36BYID.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.003844.576451822.PHAM ANH DUNG.970432
07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145614335462.20260907.145614335462-0962274809_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070008562026SSZQ853444.5189.50640.000823
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15927624047.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002597574 NGUYEN TRAN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CNIAFI.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26250770400106.20260906.235855.19034526076012.VND-TGTT-HUYNH THUY DUONG.970407
07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15927609575.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1066658143 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6249SHBAP2AK1REW.Hp Ung ho MS 2026237.20260906.234755.1004581582.VU THI DIU.970443
07/09/2026 150.000,00 6249ORCOQ2MXWD31.ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260906.234614.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
07/09/2026 20.000,00 MBVCB.15927563739.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6249SHBAP2AKTSC8.Hp Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.234231.1004581582.VU THI DIU.970443
07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145611892913.20260906.145611892913-0974499359_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07/09/2026 85.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090623171420262eho890185.5387.1736.231640
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15927443224.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15927430800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101000225947 TRAN PHI SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15927434881.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15927421368.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15927413968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQWB5N3.ung ho MS 2026 237 thay Luong Thang Vi.20260906.230435.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
07/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQWBP85.ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.230104.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
07/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQWBIGH.ung ho MS 2026 239 em Bui Minh Hieu.20260906.225739.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090823433920262BTZ961928.5388.89091.234339
08/09/2026 500.000,00 6251TPBVI28KYLS5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.233209.00072856001.NGUYEN TUAN HUY.970423
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042209082316372026OLD4314192.5189.54466.231637
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15958532814.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.241 ( EM BUI THANH HANG).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090823123620263GQQ366331.5388.48667.231237
08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15958502535.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809082304192026rswh349158.5389.35247.230419
08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15958461071.Ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga va Chuong - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 6251SHBAP2A3K9W7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.225537.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
08/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090822503320261j7g334961.5189.10678.225033
08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28KL2HV.ung ho ms 2026.236,em nguyen minh hieu.20260908.225000.90907636318.LY VINH HOA.970423
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k227D36F.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26252500892900.20260908.224942.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ3NS77Q.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.224826.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28K2PC8.ung ho ms 2026.238,co giao hoang thi hien.20260908.224724.90907636318.LY VINH HOA.970423
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k227DSGH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252380045691.20260908.224544.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k2279HL2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252305637856.20260908.223746.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090822372620260e0j318575.5389.83919.223726
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k2279Y2F.Uh bui thanh hang FT26252831405484.20260908.223556.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407
08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15958301678.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15958231875.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ3N2AT3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.222413.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220908222113202657IB923358.5189.44137.222039
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15958136736.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 10.000,00 MBVCB.15958112409.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15958078261.ung ho NCHCCCL.CT tu 1023507943 HOANG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1aJQ2PXX9.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.220423.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15958022723.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9985094383 NGUYEN VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970422090821520220261DXX337143.5388.49146.215203
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15957911746.HA MINH SON chuyen tien.CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1k22GFBX7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252804555633.20260908.214853.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082144492026YRB3012560.5389.20928.214449
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15957780634.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209082139042026SNMQ120195.5189.97931.213905
08/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090821362920263YFV087437.5189.87673.213629
08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082133272026FKVP077616.5389.75095.213327
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15957678148.ung ho MS 2026.241 (em Bui thanh hang).CT tu 0011004045819 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 HOANG THIEN LAM XIN UH CTR NANG BUOC DEN TRUONG-080926-21:26:12 j6X0269671#SP#020097041609082126132026j6X0269671.5189.41359.212538
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22GKHGJ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26252572448745.20260908.212549.19033452652011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG THUY.970407
08/09/2026 30.000,00 6251IBT1k22G7HMX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252628071271.20260908.212239.271119926666.VU TUNG LAM.970407
08/09/2026 1.000.000,00 6251VNIB02ULMD1H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.211624.942141428.TRUONG MINH DAI TRI.970441
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809082116102026kbhb134427.5389.91885.211535
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809082115492026gylp133297.5389.89902.211520
08/09/2026 150.000,00 MBVCB.15957403221.ung ho MS 2026.238.CT tu 1020958403 PHAM NGOC THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15957364748.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.240.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251PGBLP2A341EG.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.210520.2222239393939.HUYNH THANH HAU.970430
08/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN TRUNG HIEU-080926-20:58:33 LZfw609734#SP#020097041609082058332026LZfw609734.5387.99660.205759
08/09/2026 500.000,00 RO UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-080926-20:53:02 qjBu793770#SP#020097041609082053032026qjBu793770.5388.68759.205228
08/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-20:51:11 KqDU309354#SP#020097041609082051122026KqDU309354.5388.59311.205112
08/09/2026 50.000,00 MS 2026.240#SP#02009704220908205102202687KH604734.5389.56941.205103
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22GMNDY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251576912035.20260908.205046.8268202292.TRUONG VAN HUNG.970407
08/09/2026 99.999,00 6251SGTTW2LRT2LL.IBFT Ung ho NCHCCCL-Nguyen nhat quang 0934771051.20260908.204450.060125429788.NGUYEN NHAT QUANG.970403
08/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082029172026EEVM005844.5388.29089.202917
08/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI VAN Transfer ho tro co giao Hoang Thi Hien. Chuc co som binh phuc.#SP#0200970488090820265320261h7p957887.5389.13605.202654
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15956655612.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061000040952 HUYNH VAN THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050908202231202688EA071453.5388.87090.202231
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22AN48N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251518290724.20260908.201946.10820395723011.VND-TGTT-LE DONG PHUONG.970407
08/09/2026 1.800.000,00 6251IBT1bJMX6R3B.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Bui Thanh Hang MS 2026 - 241 . Co gang len con nhe.20260908.201540.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
08/09/2026 200.000,00 MAI LAM QUY chuyen tien#SP#020097042209082015262026CHEO706384.5390.39545.201526
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1iJ3RK8MX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.201018.221825306.PHAM THI LUYEN.970432
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509082004222026iPQl191512.5388.64261.200422
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15956280411.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0371000454390 TRAN Y THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15956283873.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.238(CO GIAO HOANG THI HIEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15956167271.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004279559 LE THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090819552820265IS9377380.5390.4233.195529
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081953412026f65o820628.5388.91509.195341
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090819521720264UJA147481.5189.81629.195147
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15956081399.UH maso 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908194919202636cy802069.5390.61814.194850
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15956042391.unghomaso 2026.237 Thay Luong Thanh Vi.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15955914176.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021694924 BUI THI ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15955854083.Ung ho MS 2026.241(Em Bui Thanh Hang).CT tu 9905077669 HA VAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15955734548.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1021462357 NGUYEN PHAT TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026 241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081923532026XQ7G325698.5390.82410.192353
08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090819193020266cxh670455.5388.50783.191931
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15955410429.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1016734017 TRUONG NGOC MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251VBAAP2A3LY4I.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.185217.8706215030440.NGUYEN VAN TUAN.970405
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15954848300.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251VBAAP2A9PY7L.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.184121.3407215009561.HOANG MINH LUONG.970405
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k224HQVP.ungho ms2026.237 thay luong thanh vi FT26251877202321.20260908.183821.19034460698017.VND-TGTT-MAI DIEU LIEN.970407
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k224K7RM.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251303051609.20260908.183103.19024920884013.VND-TGTT-TRAN VIET ANH.970407
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1iJ3R2BQJ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.182925.152296649.NGUYEN THUY CHI.970432
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809081828322026hl4q424334.5387.17030.182832
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15954497408.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k2244WEV.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251028010006.20260908.182038.19030987871021.VU VAN CHINH.970407
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15954227821.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15953933732.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1345267518 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 6251TPBVI28GWEAG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.175848.00001580900.VO HOANG PHUC.970423
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090817543720261d74249696.5189.92648.175437
08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k224CSJS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26251955510402.20260908.175048.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081740462026fa3e183115.5389.96342.174012
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953443596.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 HO TRI UY chuyen tien Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209081735572026YDXJ784720.5389.59352.173523
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953433875.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953398703.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953384862.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953364170.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953332681.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209081721432026URJS117528.5389.55489.172143
08/09/2026 100.000,00 HO TRI UY chuyen tien Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081719522026LQ1O350867.5387.43191.171952
08/09/2026 500.000,00 6251VCBCW2LZII92.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.170845.0687041131789.THAI THI HONG GIANG.970454
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952833435.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0141000779715 VU THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 400.000,00 MBVCB.15952796152.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1012543435 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15952640574.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9342247210 NGUYEN NHAT KHANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952621762.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090816525920269h3w943677.5388.58221.165224
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952538389.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952456665.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952381914.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251WBVNP2A91Y6R.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.164108.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952320830.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952271958.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 2.000.000,00 6251IBT1k22BJBL6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251264112063.20260908.163405.6588399999.NGUYEN HOAI THANH.970407
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952152946.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000322740 DOAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22BQ1D5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251811555422.20260908.162819.19033926855014.VND-TGTT-PHAM HUNG.970407
08/09/2026 1.000.000,00 6251MCOBQ2MS543A.UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG.20260908.162648.VND1449600012005.NGUYEN THI HOAI THU.970426
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ3XB59G.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.162638.78741074.TRAN PHU.970432
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952122965.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0501000322740 DOAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081623162026mxv1808145.5388.69965.162316
08/09/2026 150.000,00 6251IBT1iJ3X53MB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.162251.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1fJD7ZW3B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260908.162217.9021454325529.VU THI HOAI LINH.963388
08/09/2026 150.000,00 6251IBT1iJ3X5ZJA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.162153.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1aJQCEAAL.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.162129.120001060007746.DUONG VAN THU .970409
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15951898076.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9963184586 TRAN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 15.000,00 MBVCB.15951905725.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0821000011996 LE VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k225HKGQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251445044265.20260908.160925.19073714410014.VND-TGTT-BUI THI ANH.970407
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k225HP9W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251490010800.20260908.160847.226689888888.MAI NGOC QUAN.970407
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809081554592026h321693307.5389.84947.155424
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081552282026nuzt683813.5390.68705.155228
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15951560509.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509081548462026mVwT835910.5387.45796.154846
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509081548352026maZe835535.5388.44685.154835
08/09/2026 200.000,00 NCHCCCL VU THI BICH VAN 0915092816#SP#020097048809081547022026m825663541.5390.35671.154702
08/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HONG ANH chuyen tien ms 2026.241 em bui thanh hang#SP#020097041509081546492026QQx2829356.5387.33954.154649
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097044909081546082026METO396359.5390.28977.154533
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k225BR1Q.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251030020280.20260908.154553.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
08/09/2026 150.000,00 6251IBT1k2255TG1.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251755880415.20260908.154251.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
08/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809081539192026g9if638669.5189.86494.153919
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15951372011.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k225P5GX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251378545706.20260908.153616.19036918817013.VND-TGTT-NGUYEN THI TOAN.970407
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k225U5UK.Ung ho ms 2026.241 FT26251069980918.20260908.153325.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15951283463.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081524072026AF7N272615.5390.93862.152407
08/09/2026 250.000,00 IBVCB.15951207186.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15951208743.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081521362026ds7p580670.5189.78789.152136
08/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081519562026EQJG891245.5389.68473.151922
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908151902202654sh571789.5390.64279.151902
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081516452026SZAP853699.5389.49863.151645
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15951055305.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251MCOBQ2MSPDZ7.Ung ho MS 2026.241.20260908.151227.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15951011045.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251VNIB0245HKX8.Ung ho ms 2026.241.20260908.150756.906229279.NGUYEN NGOC TUYET NHI.970441
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15950958452.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000423737 TA VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15950954396.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22516ZF.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251592950003.20260908.150346.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15950910444.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-241.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15950799842.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251SGTTW2LZG2Z5.IBFT UH MS 2026214 buithanhhang.20260908.145425.030070454188.TRAN THI HOANG TRANG.970403
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k225QMRM.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251119024068.20260908.145300.19032147855885.VND-TGTT-VU THI HONG.970407
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k225QVU8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251000040105.20260908.145251.14023582280013.VND-TGTT-PHAM THI BAO HA.970407
08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MS6N3Q.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.145245.03101010965538.HOANG VIET.970426
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ3XC27K.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260908.145230.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
08/09/2026 100.000,00 6251SHBAP2ASS1H7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.145032.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15950674810.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1013820840 CAO THI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081444022026NRLB143623.5388.60493.144403
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22YXPGK.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251893804453.20260908.144345.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
08/09/2026 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081443142026HF8W112626.5388.55466.144315
08/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145853514909.20260908.145853514909-0819731971_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08/09/2026 14.918,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081439242026TNLI154785.5388.33653.143924
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209081438592026R88J807779.5189.32137.143859
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15950595400.Ung ho MS 2026.241( em Bui Thanh Hang).CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081435112026J9GQ851680.5388.10028.143512
08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15950541452.NGUYEN TUAN MINH ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1061671387 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081431332026GAeR576522.5388.88614.143133
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22YHFS6.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251700629930.20260908.142850.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15950425994.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004162987 NGUYEN VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1k22YZGH2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251841977250.20260908.142435.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22YZP4X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251006403069.20260908.142358.9394124491.TRAN DUC HOAN.970407
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081423312026k6ai393045.5388.45002.142331
08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081422412026YKEK000976.5189.39659.142242
08/09/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL Nancy#SP#020097041509081418042026yfCh535936.5387.15518.141729
08/09/2026 1.000.000,00 6251SHBAP2ASI4GQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.141740.0903427668.NGUYEN VAN LICH.970443
08/09/2026 20.000,00 6251MSCBD2IRK8I6.gui ms 2026 241.20260908.141647.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
08/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081416342026NF24179867.5390.6770.141600
08/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081416102026HAQI242050.5389.5531.141611
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22YEC6I.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251242608808.20260908.141608.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QTC6.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260908.141157.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209081410212026ZLQA409563.5389.74232.141021
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22Y7U11.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251954796202.20260908.141002.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG.970407
08/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509081409532026STSN051885.5390.72083.140953
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QHTJ.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260908.140914.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28GQVRH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.140851.66616111992.NGUYEN DUC ANH.970423
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QZ19.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.140628.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q6GS.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260908.140530.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QERD.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260908.140412.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QKAZ.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260908.140243.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15950136054.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001026643 HUYNH HOANG PHUC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q785.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260908.140029.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QGYK.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260908.135909.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28GQB7M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135900.02326218701.NGO THANH LUAN.970423
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QA46.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260908.135719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22YBBR4.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251954740272.20260908.135631.19034052569012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HONG.970407
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q4XT.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260908.135601.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 19.000,00 ungho#SP#020097042209081355432026CBAL675321.5189.97480.135543
08/09/2026 100.000,00 6251SHBAP2ASGC8M.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.135529.1102199593.NGUYEN THI CHINH.970443
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q48M.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260908.135446.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081353442026mdh9307571.5390.87386.135344
08/09/2026 100.000,00 6251MCOBQ2MSNRPT.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.135256.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QB5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135254.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q5K2.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).20260908.135129.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28GYH6L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260908.135105.29199510625.TRAN THI KHANH HUYEN.970423
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QY9F.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260908.134948.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QPVK.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.134758.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081347242026R9MW395884.5189.53961.134650
08/09/2026 250.000,00 MBVCB.15949952646.Chuyen tien ung ho.CT tu 1051581637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15949940936.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1019403752 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22Y8E5G.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong FT26251253075180.20260908.133956.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
08/09/2026 30.000,00 6251IBT1k22Y8V5V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251005355080.20260908.133831.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
08/09/2026 80.000,00 6251SGTTW2LZRVQA.IBFT Ung ho MS 2026.241 Bui Thanh Hang.20260908.133707.060161421386.NGUYEN QUOC VUONG.970403
08/09/2026 50.000,00 6251TPBVI28GLIKJ.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260908.132930.20918879023.NGUYEN HO THANH TUONG VI.970423
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949739647.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081325512026kazR394003.5388.44611.132551
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090813241920267oww229440.5390.37344.132419
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-13:23:51 xzA3181107#SP#020097041609081323512026xzA3181107.5189.34427.132351
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22YS7EX.Ung ho nang buoc den truong FT26251983118110.20260908.132219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28GLC9H.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.131618.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNN86.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260908.131451.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949563552.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNRXJ.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260908.131339.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090813130120269hti201621.5388.79806.131226
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNR4K.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.131244.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNXLE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15949532065.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880908130737202690oa188327.5389.52860.130738
08/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145843384443.20260908.145843384443-0973192724_Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908130447202609un181270.5189.38782.130447
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22YJ4PQ.Ung ho MS 2026.241 FT26251011369253.20260908.130442.19031625120016.VND-TGTT-NGUYEN BA KIEN.970407
08/09/2026 239.000,00 MBVCB.15949434970.NNC ung ho ms2026 241 be Bui Thanh Hang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15949435159.UNG HO MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509081300042026enuD332215.5388.15020.130004
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22YWQBD.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251492999266.20260908.125935.9938810686.TRAN THI THANH THUY.970407
08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ336535.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260908.125917.4382641.DO THACH SON.970432
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15949361140.LE VAN LY chuyen tien nang buoc den truong.CT tu 1033617450 LE VAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081254332026nzzl154931.5189.86093.125359
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22PRXWV.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.241 chau Bui Thanh Hang FT26251907731325.20260908.125234.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
08/09/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS2026.236 EM HIEU#SP#020097048809081252292026b9tw149550.5189.74252.125155
08/09/2026 239.000,00 MBVCB.15949263149.NNC ung ho ms2026 240 hai em Nga Chuong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949256909.DINH DUY PHONG (PHI) chuyen tien.CT tu 0021000591603 DINH DUY PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MSIHW8.Ung ho ms2026.241 bui thanh hang.20260908.124409.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
08/09/2026 100.000,00 6251VNIB0245JS5F.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260908.124338.057704060097833.NGUYEN DINH TRUONG.970441
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1aJQCMXJ7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.124204.412704070000079.DANG THI LY.970437
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949173367.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22PFMBX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251134704016.20260908.124109.19040032774019.NGUYEN THU HUONG.970407
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15949109607.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0481000797988 NGUYEN QUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1aJQCMG5A.ms 2026.241 giup em bui thanh hang.20260908.123620.185001060000009.VU THI XUAN .970409
08/09/2026 20.000,00 6251IBT1iJ337S8D.ZP262510355344 Ung ho ms 2026.238.20260908.123307.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15949034674.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004297740 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ33G62C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.122934.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
08/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145837447396.20260908.145837447396-0909079800_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang)#SP#020097041509081219202026UP4f214722.5389.79727.121920
08/09/2026 4.000,00 6251IBT1iJ33A1CP.Huyn.20260908.121837.223055613.NGUYEN DIEU HUYEN.970432
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15948782011.TRAN DO NIN chuyen tien em Bui Thanh Hang Ms2026-241.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.241 em bui thanh hang#SP#0200970422090812104320260YAX704347.5389.24206.121043
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15948634132.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509081205362026967E032718.5390.87978.120501
08/09/2026 30.000,00 6251IBT1k22P8BKX.ung ho MS2026.241 em Hang FT26251982908395.20260908.115657.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22PIT9H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251026680718.20260908.115515.19036245585018.VND-TGTT-HUYNH THI CAM HANG.970407
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22PIG8M.MS 2026.241 FT26251615776333.20260908.115440.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220908114813202659G2888837.5390.64889.114744
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15948312957.ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 99.000,00 6251IBT1k22PSG3M.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251999132952.20260908.114454.19029829729015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HUONG.970407
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15948245134.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251VNIB0245AVRU.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.114151.336196728.NGUYEN THI MY CHAU.970441
08/09/2026 10.000,00 6251IBT1k22P2TZ5.ung ho ms 2026.241, em Bui Thanh Hang, chuc em va gia dinh binh an FT26251062123606.20260908.114034.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong)#SP#020097041509081139352026Kmpn963614.5189.1747.113906
08/09/2026 200.000,00 6251NAMAP2ASW79G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.113934.100013396000001.NGUYEN ANH DUNG.970428
08/09/2026 500.000,00 PHAM VAN TOAN Chuyen tien cho 2026.241 BUI THANH HANG#SP#020097048809081138102026kn8z887106.5387.91703.113810
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22PJ8UU.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251409026801.20260908.113200.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081131592026e1NT934084.5189.46607.113200
08/09/2026 200.000,00 LAI THUY MINH TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.241em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090811281820264E30688338.5388.21172.112819
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15947982414.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002748081 LUONG THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 10.000,00 MBVCB.15947905107.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301000408277 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/09/2026 150.000,00 MBVCB.15947841328.Ung ho Ms.2026.241 (e Bui Thanh Hang).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22U3FV9.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251982759408.20260908.111809.9938155099.PHAM DINH MINH HAI.970407
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15947796022.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0491001949980 DO THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220908111528202655PE322439.5389.32262.111528
08/09/2026 50.000,00 6251WBVNP2AS46C6.MS 2026 241.20260908.111527.135678.VO DANG THINH.970412
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947760375.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071001125625 PHAN THI DIEM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ33DE9X.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.111402.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
08/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081113312026S31E065597.5189.19435.111331
08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ33DAR3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.111324.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081111262026EVA8672764.5388.5577.111126
08/09/2026 50.000,00 IB_418100685_1788840155806362825529_null_20260908_Ung ho MS 2026.41 em Bui Thanh Hang
08/09/2026 50.000,00 6251TPBVI28EDVZ7.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260908.110256.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
08/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090811013320265I4K655869.5189.40137.110134
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1iJ339E6L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.110103.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
08/09/2026 100.000,00 6251MSCBD2IZKP7T.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.105900.5688123456666.LE VAN TOAN.970422
08/09/2026 100.000,00 6251SGTTW2LZBLBY.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.105743.061157626789.KHUU YEN LINH.970403
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947487590.UNG HO MS 2026.241 - EM BUI THANH HANG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28ED8KK.Ung ho MS 2026.241 Bui Thanh Hang.20260908.105547.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
08/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081051502026qW26780328.5189.77447.105150
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22UGU56.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251305108718.20260908.105051.19027323468016.VND-TGTT-CAO VAN DANH.970407
08/09/2026 2.000,00 6251IBT1fJD7QMEY.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.104834.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
08/09/2026 1.000.000,00 6251VNIB024PPY8V.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.104635.916400266.NGUYEN TUAN ANH.970441
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947340170.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081045392026l47j675511.5390.39583.104539
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081045092026PL40280476.5388.36175.104509
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22UBKZW.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251113203812.20260908.104333.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
08/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-10:42:39 Rbsa146574#SP#020097041609081042402026Rbsa146574.5189.20650.104240
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947273652.CHU THI THU ung ho ms 2026.241 (Bui Thanh Hang).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22U5HV3.MINH HUNG ungho MS.2026.241BUI THANH HANG FT26251504151661.20260908.104108.9916440648.TRAN THI THU HANG.970407
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947274122.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15947250861.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ331PK4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 241 BUI THANH HANG.20260908.103849.247529918.LE THI HOA.970432
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947211155.ung ho ms 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 6251TPBVI28EH1Q2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.103543.08621989999.LE KHAC HAO.970423
08/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405090810353620269448066373.5389.77584.103502
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090810344420266p1t635240.5388.73198.103444
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947172737.Ung ho MS 2026.241.CT tu 0511000438023 CAO NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947165557.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28EHLNW.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.103326.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947140626.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081030222026u7g6619416.5389.47363.102948
08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509081029432026M8Z8036523.5389.42949.102943
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947103937.Ung ho MS 2026.240 (Ung ho hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.231 Anh Dao Van Hien#SP#0200970405090810285720265FR7032613.5388.38634.102858
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947064563.Ung ho MS 2026. 241 (Em Bui Thanh Hang).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15947052345.ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0651000873219 NGUYEN THANH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809081025572026dpqo603445.5189.21331.102557
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ33W4JV.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.102445.66661628888.NGUYEN THI THU.970432
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15947030854.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15947038676.ung ho benh nhan Bui Thanh Hang mo tim.CT tu 0281000832589 NGUYEN THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15947038773.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947013377.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:23:08 d6SH335306#SP#020097041609081023082026d6SH335306.5389.4214.102308
08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.212 Ba Dinh Thi Tham#SP#0200970405090810225920264GKJ002870.5387.3745.102259
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081022522026y3cy592375.5390.3304.102218
08/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081021492026OI6I097093.5189.97067.102149
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22UV5DM.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251940634262.20260908.102116.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
08/09/2026 2.000.000,00 6251IBT1k22UV9T5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251602755429.20260908.102030.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15946976784.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0111000799999 MA HOANH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.241 Bui Thanh Hang#SP#020097042209081019042026AB55592477.5387.79865.101830
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22UDC9C.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang FT26251700800029.20260908.101731.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ33QPF3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.101628.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
08/09/2026 50.000,00 6251MSCBD2IZRQZ5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.101511.0818612349999.NGUYEN THUY TRANG.970422
08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15946899866.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 ung ho MS2026.240 (chi em Nga va Chuong)#SP#020097041509081014472026mZov646783.5388.56247.101447
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090810143820264dzl563023.5390.55668.101438
08/09/2026 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em hoc sinh SVien hocve dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209081014332026L64U394659.5387.54653.101433
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22U9F5U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251602150251.20260908.101404.19036904053010.VND-TGTT-DIP MY LINH.970407
08/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:09:49 CZ4R792902#SP#020097041609081009492026CZ4R792902.5388.27736.100915
08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15946739446.UNG HO MS.2026.239.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15946702758.UNG HO MS 2026.240.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k22UJJWS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251504024195.20260908.100052.19029677236018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HIEU.970407
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15946697401.UNG HO MS 2026.237.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22UWFZY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251216495073.20260908.100022.19033809422018.VND-TGTT-PHUNG PHUONG ANH.970407
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22UWET7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251810759037.20260908.095952.19030341033338.VND-TGTT-TRAN THI LAN.970407
08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28E9BYC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260908.095801.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28E9LQH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.095701.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
08/09/2026 30.000,00 6251MCOBQ2MSSG16.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.095558.23001010851494.TONG MY LINH.970426
08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080949122026Y6AK133603.5387.15346.094913
08/09/2026 500.000,00 6251IBT1iJ3F3T3T.ung ho ms 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.094911.355667788.DANG THI HOA.970432
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k228XERI.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251856421083.20260908.094838.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228XGFQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251448175833.20260908.094823.5279686886.TRUONG THANH LAM.970407
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090809473220265ak4466827.5389.5923.094658
08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080946452026ZEZC023701.5389.2219.094645
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080946252026LKQ3528501.5390.1217.094626
08/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080943422026AA9O008886.5387.87017.094342
08/09/2026 40.000,00 6251VNIB024P9GYK.Ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260908.093939.673704060047532.PHAN THI THUY.970441
08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080939182026G8PL087543.5387.64145.093918
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809080939052026mwup438115.5387.62650.093905
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809080938492026clel437219.5388.61466.093815
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090809374620263220433704.5387.55651.093712
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15946318408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 868.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809080925232026wvt8391732.5189.95467.092449
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228EYRN.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251621591247.20260908.092523.2004789999.TRUONG NAM HOA.970407
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809080922442026x0um382677.5390.82746.092244
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 241#SP#020097048809080919062026xei6370437.5388.65770.091906
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090809174320264TTW529610.5387.58909.091709
08/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509080909052026V579041687.5390.20446.090835
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228BDUG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26251443576787.20260908.090748.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k228BQCS.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251407379073.20260908.090707.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
08/09/2026 368.000,00 6251IBT1k2285TR1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251061011762.20260908.090642.8280888883.HO NGOC SANG.970407
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-09:05:19 4HrA569306#SP#0200970416090809051920264HrA569306.5390.3374.090519
08/09/2026 200.000,00 6251ORCOQ2MSXL3U.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.090519.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228YX79.Linh br ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26251158704294.20260908.090405.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
08/09/2026 150.000,00 6251IBT1k228PGQC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251998619033.20260908.090019.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15945883752.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004237550 LUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 90.000,00 ungho ms2026.238#SP#0200970415090808585620268zwy395054.5387.76387.085857
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15945858322.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004237550 LUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080857272026SQJ8576508.5387.68906.085727
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945847055.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071004287522 DUONG KIM THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945838792.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071002970026 NGUYEN THI MINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251PGBLP2ASAV25.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.085346.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209080852562026L2WP524358.5388.50778.085257
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090808513120261JSZ584385.5388.45305.085131
08/09/2026 200.000,00 6251VNIB024PG2TZ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.084655.226226886.BUI TAT THANH.970441
08/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090808453520262a73353435.5388.20663.084535
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15945677640.gui chau Bui Thanh Hang.CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080840082026NH9E233102.5390.99309.084009
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945552498.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001951499 DO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945537292.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945502702.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15945469202.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080827092026HXN2557435.5387.48739.082709
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15945446208.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k228W6C8.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251635959374.20260908.082254.19030297274012.VND-TGTT-DANG THI HAI.970407
08/09/2026 100.000,00 6251ORCOQ2MSK7E6.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.082239.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-080926-08:17:15 cmKr484092#SP#020097041609080817162026cmKr484092.5387.12380.081716
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945306571.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945283617.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209080814132026V56K337331.5387.1013.081339
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945278758.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945261549.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945255834.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ3F4DJ3.ZP262510139772 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.080825.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
08/09/2026 50.000,00 O5CH7KFD6NDH-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080804302026A8EL429173.5389.66265.080431
08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080803132026WFEV595559.5390.61340.080313
08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15945107681.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22ILX5Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251057479366.20260908.075937.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15945094243.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251VNIB024PZ8EN.ung ho ms2026.241 ( em bui thanh hang).20260908.075005.396320539.NGUYEN THI VAN ANH.970441
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15944950197.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509080744492026w1B9175188.5387.98154.074414
08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.241-em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080742242026ZRFG032787.5388.88751.074224
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15944857247.Chuyen tien ung ho ms 2026 241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15944843138.UH MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22I7YMA.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251158387989.20260908.073929.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407
08/09/2026 15.000,00 6251IBT1aJQ1ZYJK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,237 (Anh Luong Thanh Vi).20260908.072754.0339306897.VU DUC TU.970437
08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MSGT5A.Ung ho ms2026.239 bui minh hieu.20260908.072030.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
08/09/2026 500.000,00 MS 2026.241#SP#02009704880908071609202634ay968437.5387.273.071609
08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MSGQL3.Ung ho ms2026.240 hai chi e nga va chuong.20260908.070948.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22IV7XZ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251668144000.20260908.065731.19038565968015.VND-TGTT-NGUYEN T THANH NGA.970407
08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k22I2R9P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251765605132.20260908.064030.9903061506.TRAN THI DIEM PHUONG.970407
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15944067379.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.240( chi em Nga va Chuong).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209080622542026Q0Y7862299.5389.50626.062254
08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809080608512026tpn2790147.5390.25751.060852
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22IQ2WN.Ung ho ms 2026.240 FT26251520781035.20260908.055925.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15943748259.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1038669062 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22MXTMC.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26251725227233.20260908.051058.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15943651837.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1011000645169 HA ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509080437462026IRCM791642.5390.64514.043712
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15943612974.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.240 ( 2 EM NGA VA CHUONG).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 6251WBVNP2AXH1PP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.011015.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
08/09/2026 50.000,00 6251WBVNP2AXH1RF.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260908.010850.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22M6AIY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251093242022.20260908.005740.19034392227019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15943398749.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 100.000,00 6251MSCBD2ITMGH7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.002441.0909014953.PHAN HOANG HAI.970422
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090800181720263j9m694447.5387.63761.001818
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22M7ISX.Viet ha55 ung ho chau bui minh hieu ms 2026 239 FT26251570360600.20260908.001026.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209080009462026SW43158748.5390.55921.000947
08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k22M72C7.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251869740485.20260908.000822.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22MG343.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26251685203048.20260908.000530.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407
08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ3TNS14.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.000333.387291199.NGUYEN NGOC KHANH TRAN.970432
08/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22MGCDD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251549553804.20260907.235716.110888899999.VI THI YEN.970407
08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.240#SP#020097040509072350412026ZRAQ028057.5388.38517.235041
08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15943245012.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 7961873827 VU THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970422090723432720266O99774624.5388.30555.234328
08/09/2026 150.000,00 MBVCB.15943228336.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1030498454 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 200.000,00 6250MCOBQ2MSUANI.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260907.233823.06001014907972.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970426
08/09/2026 250.000,00 NGUYEN VAN DAI chuyen tien#SP#020097042209072327352026BM6K473502.5389.12016.232735
08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15943167909.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017975712 VO QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509072318102026xwfN693132.5390.98977.231736
08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809072317062026rb6a654607.5389.97324.231707
08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809072301012026f6wf640404.5388.72145.230032
08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15943043356.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1024620869 DINH THI HUYEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/09/2026 300.000,00 NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien chia se co giao#SP#020097042209072251582026C4QO221243.5388.55505.225159
08/09/2026 100.000,00 LE HONG HANH chuyen tienUng ho MS 2026.238#SP#0200970415090722431220264jR3657981.5389.39009.224312
08/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22MMQPW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251455801840.20260907.224058.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407
08/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22MDK2R.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26251386019833.20260907.223349.19037542641012.VND-TGTT-LE NGOC MINH.970407
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15973731217.ung ho MS 2026.242 . Em NGUYEN KHANH LINH.CT tu 0511003922122 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090923005220266TV9655790.5387.4172.230052
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15973677229.NGUYEN VAN CHO chuyen tien.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 6252SGTTW2LUFKUP.IBFT Ung ho MS 2026.242.20260909.225231.0385588852.TA MINH HANG.970403
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1iJX1G7VR.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.225054.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15973608951.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251001524476 LE THAI DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146071599691.20260909.146071599691-0868919945_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28VSC3X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.222816.01567567001.NGUYEN THI HONG LINH.970423
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX14G3S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.222522.128164917.NGHIEM THI NGOC QUYEN.970432
09/09/2026 300.000,00 6252IBT1aJQSYIWN.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260909.222417.00200000239262.LE THANH THUY.970440
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22X74Y3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252166945023.20260909.221916.1939682689.DINH VIET BACH.970407
09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509092217522026HBAQ039350.5388.9879.221718
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22XG5QU.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252975400575.20260909.221419.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092211092026u8kj941347.5388.90631.221109
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092207462026u2em934826.5387.80631.220746
09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704880909220722202697qe933975.5388.79106.220652
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15973296333.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001229371 NGUYEN BA DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15973271187.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.242(em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809092200192026n7h6919319.5189.55859.215944
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209092159482026LEPG824580.5388.53932.215948
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15973256635.HAI DANG LOP 5B5 TRUONG NGO THOI NHIEM BINH DUONG UH MS MS 2026.242 (NGUYEN KHANH LINH).CT tu 1046178315 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252VNIB02UABLWA.Ung ho MS 2026.238.20260909.215736.977888816.VU THI MINH ANH.970441
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX1YHIU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.215614.253295775.NGUYEN THI THUY QUYNH.970432
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15973202145.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001024150 NGUYEN VU THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22XPEMG.Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh FT26252032300005.20260909.215008.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
09/09/2026 500.000,00 6252SGTTW2LUCHN3.IBFT Quyen gop cho em Nguyen Khanh Linh 2001 chi phi dieu tri sau ghep than.20260909.214922.060138587234.HOANG DUC HUNG.970403
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15973125854.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011001770690 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090921444420264LVG480029.5189.10.214444
09/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090921405420266P09055547.5389.85245.214054
09/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509092140132026UHGM053668.5189.82679.213938
09/09/2026 800.000,00 6252SGTTW2LUCJ6U.IBFT Quyen gop cho em Nguyen Khanh Linh 2001 chi phi dieu tri sau ghep than..20260909.213801.060138587234.HOANG DUC HUNG.970403
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1iJX1U7P2.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.213742.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX1UY1E.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.213607.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15973007689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000334113 KIEU QUOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1iJX1UV2X.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.213437.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22XMJ7I.NGUYEN THUY LINH ung ho MS2026.231 FT26252454903295.20260909.213315.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX18XVN.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.213144.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15972964805.Ung ho MS 2026238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011002381532 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28VK6GF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.213024.92961992401.NGUYEN TRUNG DO.970423
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1aJQS8HZZ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.213018.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX1863M.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.213009.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809092128422026r215840346.5388.34096.212842
09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090921262120265skq833533.5388.22306.212621
09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15972891688.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0331003690477 LE THI HONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.242 e Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092125162026cpxr830275.5388.17401.212516
09/09/2026 38.888,00 6252IBT1k22X9NCT.uh ms 2026.241 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26252267039030.20260909.212249.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220909212209202674EE123883.5388.2768.212210
09/09/2026 200.000,00 6252VNIB02UAYM96.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.211607.386959415.VU THI VUI.970441
09/09/2026 5.000,00 6252IBT1k22XCLCF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252594134019.20260909.211547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
09/09/2026 5.000,00 6252IBT1k22XC54E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.241em Bui Thanh Hang FT26252720891735.20260909.211448.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15972716514.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15972713937. .CT tu 0071004186453 HO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209092111162026WTFJ710943.5387.49440.211117
09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k22X12BA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252138118805.20260909.211039.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15972683249.2026.240(E. Nga va Chuong ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15972670052.2026.241( Bui Thanh Hang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22XWTRW.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252277906145.20260909.210634.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
09/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Khanh Linh ms 2026.242#SP#02009704220909210059202653IJ316982.5389.95147.210059
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15972526604.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k223XPH8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118642850.20260909.205306.2012198688.NGUYEN THI TUYET MINH.970407
09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k223F4DU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252741933501.20260909.204731.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407
09/09/2026 500.000,00 LE NGA MAI Chuyen tien ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880909204316202640av692094.5388.95663.204316
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15972223234.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0501000105037 HO VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15972154449.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.240 (hai Chi em Nga Va Chuong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15972092886.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1229992222 PHAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15972094689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1915011599 LE CONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 6252NBVAF2YRZUQW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.202714.100008296329.PHAM THI KIM THUY.970419
09/09/2026 77.777,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209092024032026YPSA380450.5387.79010.202403
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971946882.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15971801882.chuyen tien giup chi em chuong va nga MS 2026240.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090920134220262j6o578108.5387.11826.201343
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15971768446.ung ho ms 2026.242( em nguyen khanh linh.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15971677024.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 2.600.000,00 6252IBT1bJMRQLPY.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Khanh Linh MS 2026 - 242 . Chuc con som hoi phuc.20260909.200525.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15971582272.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1032142473 NGUYEN MAI CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 12.000,00 6252SHBAP2ADZDNS.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.195718.888804082003.Vu Quynh Anh.970443
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k223IP51.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252264873185.20260909.195652.19035341149011.VND-TGTT-TRAN DAI.970407
09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15971484123.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971447545.ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371000447420 NGUYEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971421804.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0351000689304 BUI DUC QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971398026.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0351000689304 BUI DUC QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509091949492026M6xs123255.5388.56229.194949
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091949172026OXSW550895.5388.53333.194918
09/09/2026 20.000,00 uh.ms..2026237Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809091948362026b8fh478129.5189.47657.194836
09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15971359263.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15971350217.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 6252VNIB02UQI4NL.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.194652.007704060055345.MAI VAN THAO.970441
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971338056.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591000411882 PHAM THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15971332753.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509091943062026Ikid995515.5389.13003.194306
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k2232IQB.Ung ho 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252078064855.20260909.194037.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
09/09/2026 50.000,00 6252YOLOP2ADG5G5.Chuyen khoan tu Cake.20260909.193910.0365662270.NGUYEN QUANG VINH .546034
09/09/2026 200.000,00 6252VNIB02UQH64U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.192950.101219933.VU THI THU THAO.970441
09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091924552026mjt3378722.5388.87649.192455
09/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091919382026U9B7944394.5390.51293.191939
09/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:THANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090919175420269PU8035657.5387.39274.191724
09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15970768470.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.237 ( Anh Luong Thanh Vi )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 VU THI NHAN ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026238#SP#020097042209091913072026CP76913148.5389.5167.191233
09/09/2026 100.000,00 6252MSCBD2IV9T5Z.TRAN THI HANG ung ho ms 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.191156.0988608161.TRAN THI HANG.970422
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15970657661.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0521000519696 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22FZXY2.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252744455851.20260909.190601.19070246999014.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH HUONG NGHI.970407
09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15970585145.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001266734 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15970479511.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0251002015287 TRAN THUY VI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15970470937.TRUONG THI THU HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001357335 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15970425562.ung ho Ma so 2026.238.CT tu 1031398999 HOANG THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209091854212026F8PG298273.5388.70890.185421
09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1iJXJEYDJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.185211.97634319.LE VAN DUNG.970432
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091852112026YHU5289935.5390.56096.185136
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15970259848.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005748704 TRAN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509091845572026bPFM747634.5388.10060.184557
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15970140737.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0421003774640 TRINH THI NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 2.000.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-090926-18:37:10 yUeA278081#SP#020097041609091837102026yUeA278081.5390.42671.183640
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22FUTD2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252708728920.20260909.183637.19031419568019.VND-TGTT-DOAN TRUNG QUAN.970407
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15969969978.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15969872141.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 9978607211 NGUYEN HUNG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9N3JX.ung ho Ms 2026 240 Hai chi em Nga va Chuong.20260909.182804.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9NE8W.nang buoc den truong.20260909.182532.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
09/09/2026 30.000,00 6252IBT1k22FDR72.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252065666429.20260909.182500.19035724425010.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI.970407
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9NB5V.ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.182318.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091823122026f3b1098701.5389.41007.182237
09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15969600124.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000676606 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 70.000,00 6252IBT1k22F1FWJ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252012410976.20260909.181245.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28VCHPH.Ung Ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi) LE THAI TRUC HANG chuyen tien.20260909.180913.00001115685.LE THAI TRUC HANG.970423
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091753562026wtav956124.5389.24202.175356
09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15969159214.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000372000 NGUYEN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209091751152026ZNVI663027.5387.2707.175115
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15968959353.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15968965894.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000357452 LE HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22TGP4F.Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh FT26252966756430.20260909.173335.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15968771966.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15968743771.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011000996574 NGUYEN DUY NIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22T4C11.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252008037630.20260909.172825.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15968592607.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045454115 NGUYEN NGOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 VU THI KIM OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509091721282026e4O5335158.5388.71927.172058
09/09/2026 310.000,00 6252MSCBD2IV2AKM.Ung Ho NCHCCCL Ngoc 0356232004.20260909.171903.0356232004.VU THI ANH NGOC.970422
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1d15LH7U1.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 237 239 240 241.20260909.171653.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
09/09/2026 500.000,00 6252IBT1k22TVSX1.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252620708245.20260909.170737.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
09/09/2026 100.000,00 6252SGTTW2L49RCF.IBFT Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.170718.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091659492026237e675302.5389.7883.165949
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509091656152026vsTP213963.5388.81515.165615
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091655232026309x650317.5389.75340.165523
09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28VQHJR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.165422.00001606006.LE THI THANH LOAN.970423
09/09/2026 10.000,00 6252TPBVI28VQHCR.MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.165415.02935403901.LE THI BE DAO.970423
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15967819611.ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15967793807.ung ho MS 2026.241 e Bui Thanh Hang.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 6252VCBCW2L4XU1P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.164058.0687041222627.NINH XUAN HA.970454
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15967755439.ung ho MS 2026.242 e Nguyen Khanh Linh.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k22L3YFY.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252302057407.20260909.163459.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15967640900.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k22LFUD5.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252505212634.20260909.163202.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15967453913.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9EMZ8.ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.161527.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22LEQUR.Ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26252754298118.20260909.161333.19030507307016.VND-TGTT-DOAN HUONG GIANG.970407
09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091613102026ssgt467687.5189.84645.161310
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15967334204.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 241 Bui Thanh Hang.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15967314303.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1iJXWTPM6.ung ho co giao Hien MS 2026238.20260909.160052.214287439.NGUYEN MINH THU.970432
09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509091556302026K44J010336.5387.78414.155630
09/09/2026 1.000.000,00 6252TPBVI28V2FE5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.155249.00004627431.NGUYEN BA THANH.970423
09/09/2026 500.000,00 6252IBT1k22LPT2H.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252083564224.20260909.154850.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
09/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091536512026PPM2795987.5388.55762.153616
09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28K58NP.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.153304.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
09/09/2026 100.000,00 6252MCOBQ2M96UPX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.152930.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
09/09/2026 30.000,00 MBVCB.15966694932.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509091524422026BQH7051175.5390.82059.152407
09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22L9B4B.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252187845958.20260909.152339.19027571018019.VND-TGTT-LAM MY DUNG.970407
09/09/2026 200.000,00 MS2026-242 CHAU NGUYEN KHANH LINH HN-090926-15:21:21 NIZQ070462#SP#020097041609091521212026NIZQ070462.5390.62155.152121
09/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091519432026hj2e271522.5388.51576.151944
09/09/2026 5.000,00 6252IBT1k22L1ZLM.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252030904611.20260909.151507.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15966515335.UH MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091512582026s29s248886.5388.12359.151259
09/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15966470199.UH MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090915092620264jvj237045.5189.90868.150926
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15966357020.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0591000397909 NGO ANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28K7VLX.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260909.150123.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220909145843202676TX142772.5390.27854.145843
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042209091458162026AB4Q101820.5388.24978.145816
09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1iJXWAAHJ.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho MS 2026 238.20260909.145728.22468999.DINH HONG HAI.970432
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-14:50:33 EBzV663699#SP#020097041609091450332026EBzV663699.5189.81625.145033
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28K72GZ.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.144929.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15966127524.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 2026.231-090926-14:44:10 4XRp130994#SP#0200970416090914441020264XRp130994.5189.45011.144410
09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422090914325520269BZN123159.5387.78778.143256
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090914312420267edw114184.5387.69988.143124
09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091429192026u7og107621.5387.57916.142920
09/09/2026 200.000,00 6252SGTTW2L4RL3M.IBFT LE THI NHI chuyen tien.20260909.142826.060278851799.LE THI NHI.970403
09/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050909142739202610BK099494.5389.48496.142739
09/09/2026 300.000,00 6252SHBAP2AHHX2N.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.142722.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
09/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090914154820267A61053671.5387.83924.141548
09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091415112026g45v065934.5389.81599.141511
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965630628.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965628427.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 400.000,00 MBVCB.15965599207.ms2026.242.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15965584794.UNG HO MS 2026.242 (KHANH LINH).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091402012026PU8Q187303.5189.11030.140127
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15965560617.Bibun ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1k22HPH1X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252044545078.20260909.135754.19020135160018.VND-TGTT-LE NGOC CHAU.970407
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22HUPJL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252276400058.20260909.135304.19034056335016.VND-TGTT-LAM NHU QUAN.970407
09/09/2026 130.000,00 MBVCB.15965454494.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22H852G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252673453157.20260909.134949.6991508999.PHAN HUU DUNG.970407
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1aJQ9PVKL.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.134930.0987575865.TO HOAI VU.970437
09/09/2026 30.000,00 MBVCB.15965393428.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1aJQ9PJLB.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260909.134530.000004518064.DANG THANH HAI.970440
09/09/2026 50.000,00 6252MCOBQ2M9IEHP.Ung ho ms2026.242 nguyen khanh linh.20260909.134525.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
09/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145999553544.20260909.145999553544-0973809983_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965365762.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209091343292026DCI6989677.5388.13342.134329
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809091340412026ffnb968762.5390.98664.134041
09/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091338502026W4CP946891.5387.88833.133821
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965290938.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026   CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT38+39+40)
09/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THANH DONG chuyen tienms2026.239 Ung ho em BiuMinhHieu#SP#02009704050909133654202610AU015494.5387.79587.133654
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965250029.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509091334082026ADAS006824.5390.65337.133408
09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1iJXWVSFI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.133336.157846868.DONG HAI VAN.970432
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965229982.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001067312 NGUYEN PHAN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965192349.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061001005619 NGUYEN THI THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965174675.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1fJDEZ5NU.ung ho MS 2026.242 (nguyen khanh linh).20260909.132711.0909335398.VO THI CAM HANG.970431
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091326512026jvx4932793.5389.28444.132651
09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15965133314.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22H2IYQ.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252302008080.20260909.132502.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22H2MIN.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252049598008.20260909.132456.8074249999.NGUYEN HOAI THUONG.970407
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22H215K.MS 2026.242 FT26252710509218.20260909.132413.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1k22H2WVX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252669488240.20260909.132400.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
09/09/2026 300.000,00 MS2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091323392026V1QO831512.5189.11940.132339
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22HCE3X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252857119562.20260909.132248.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15965093444.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965089939.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15965079291.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965076740.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28KH3UG.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh.20260909.131923.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
09/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090913191920263BRD063236.5189.89896.131845
09/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091318082026nIy0381176.5189.84812.131808
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091317392026gx1l909512.5388.82554.131739
09/09/2026 300.000,00 6252IBT1aJQ98EJ8.MS2026.242( ung ho Nguyen Khanh Linh).20260909.131728.9333359999.VU DUC DIEN.970440
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22H1WYK.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252534737539.20260909.131704.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22HJT92.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252087022056.20260909.131619.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
09/09/2026 500.000,00 6252IBT1iJXWS1C1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.131533.179050447.PHAM HA TRANG.970432
09/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145996438780.20260909.145996438780-0902498898_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09/09/2026 87.000,00 MBVCB.15964954046.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1045932426 DUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15964817163.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22Z378E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252888603537.20260909.125515.19034031531015.VND-TGTT-PHAM HOANG TUAN KIET.970407
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22ZFCHP.MS 2026.242 FT26252757831727.20260909.125025.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28K3M73.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260909.124803.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
09/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970422090912405620262NH6854124.5387.86834.124057
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15964463276.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1028076496 CAN DINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28KSPFM.ung ho NCHCCCL.20260909.122527.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423
09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091223002026y5ud755327.5387.79561.122300
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488090912174520263qe0736953.5189.44874.121745
09/09/2026 3.000.000,00 MBVCB.15964200286.Ungho MS 2026.238( cogiao Hoang Thi Hien).CT tu 0591001874956 NGUYEN CHAU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15964164000.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251000008494 PHAM MAN HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091211002026ZFTR276845.5189.379.121101
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJXQ3YXP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.120019.167315747.TONG HUU TAM.970432
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963932772.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0401001334376 NGUYEN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15963821097.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001024150 NGUYEN VU THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963809834.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091145272026JR67334191.5389.15722.114528
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KKDZ1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260909.113640.10001926234.CHAU TAN BAO.970423
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KKSUB.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.113500.10001926234.CHAU TAN BAO.970423
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KKVXB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.113411.10001926234.CHAU TAN BAO.970423
09/09/2026 150.000,00 MBVCB.15963485495.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0911000026258 PHAN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963389068.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004307316 LE THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15963342687.UNG HO MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN).CT tu 1043739371 MAI THI LOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 242#SP#02009704220909111827202600YV493730.5387.25363.111828
09/09/2026 50.000,00 6252MCOBQ2M99FT5.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260909.111746.03101010965538.HOANG VIET.970426
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJXQEWJF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 3026 242 NGUYEN KHANH LINH.20260909.111603.247529918.LE THI HOA.970432
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15963172086.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1355773133 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15963170190.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0978797029.CT tu 0281000494476 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809091113202026kcbo476743.5389.90169.111245
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963085567.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091053182026kfy3396970.5387.56971.105244
09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090910491620260hly381425.5389.31905.104841
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15962769630.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0181003293353 TRAN DUY CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 80.000,00 6252MCOBQ2M9SFP8.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.20260909.104621.80000672664.NGUYEN THI TU LINH.970426
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15962690988.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071005745913 CAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091038042026MCVZ629675.5388.62516.103730
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15962537384.VU VAN YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien..CT tu 0511003742843 VU VAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091031022026oafz312976.5388.19888.103102
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091030502026TJZ4714418.5388.19338.103050
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15962501885.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000763726 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 6252MSCBD2IE5MCL.Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong mong giadinh em svien Diem Quynh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc.20260909.102741.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-10:13:09 q5mu179363#SP#020097041609091013092026q5mu179363.5388.16241.101309
09/09/2026 50.000,00 6252SGTTW2LR7V94.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.095437.070128135136.LAM THE VINH.970403
09/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145968165408.20260909.145968165408-0389398633_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15961931383.ung ho Ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001319090 DANG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090944502026woje147919.5189.57416.094451
09/09/2026 200.000,00 6252SHBAP2A3P9NB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.094319.1006544190.NGUYEN QUOC HUY.970443
09/09/2026 30.000.000,00 UNG HO 3 MA SO 2026.216, 2026.228, 2026.231 MOI MA SO 5 TRIEU. MA SO 2026.180: 15 TRIEU, TC: 30 TRIEU
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15961794636.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809090936192026mdll118441.5390.13317.093619
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15961752795.TRAN QUOC KHAI chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0411001041074 TRAN QUOC KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJXQDF1C.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.093452.0984041991.DAO DUC VINH.970432
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090909323920267w97105911.5387.95142.093205
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15961687691.ung ho ms 2026238.CT tu 9349604472 DAO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090909293920263GC8879831.5388.79797.092910
09/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209090928392026148D409678.5388.73956.092805
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090927292026hv4f088253.5389.68544.092730
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15961637708.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0161000191564 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22EGKMS.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252340850446.20260909.092530.8734139133.DO BACH KIM.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961548727.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0451000413185 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 6252SGTTW2LRNCBZ.IBFT Ung ho MS2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.091612.060169166164.PHAN THI THUY CHAU.970403
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22E5R7J.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26252086223224.20260909.091501.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961459376.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001532634 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961406200.Ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000,00 MBVCB.15961369755.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1fJDE1N29.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.085957.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509090855472026656V043135.5390.25227.085547
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809090852432026lc07973590.5189.11986.085243
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22EDDII.ung ho 2026.236 em Nguyen Trung Hieu FT26252609692843.20260909.085010.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090844112026kcx2945731.5388.77633.084411
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961063182.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011004321136 TRAN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252PGBLP2AHLBDG.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.084223.1087040114283.PHAN TUAN NGUYEN.970430
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220909084106202689WJ131377.5390.64744.084107
09/09/2026 100.000,00 6252SHBAP2A3DZ5C.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.083707.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1iJXQQTD7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.083306.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960923244.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15960902485.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 30.000,00 MBVCB.15960899780.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0991000025206 NGUYEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22EWCK7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252010444043.20260909.083015.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
09/09/2026 2.000,00 MBVCB.15960873768.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960853722.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9949848888 NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960794417.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0591000416840 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15960752127.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0451000270368 NGUYEN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809090818092026vooa863453.5389.77247.081809
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15960721787.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9915191349 DANG VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15960662339.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0341007065818 DUONG HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:giup em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509090809512026VJC6022380.5389.47439.080916
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209090806022026O2GI721300.5390.34376.080603
09/09/2026 50.000,00 6252MCOBQ2M9ES9C.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.080556.02101013955533.DAO KHANH TUNG.970426
09/09/2026 200.000,00 6252SGTTW2LR3VYR.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.080547.0937323838.NGUYEN KIEN GIANG.970403
09/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Uyen Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209090800052026J9LL638062.5389.13213.080005
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15960501260.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15960488732.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9961236658 PHAM THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KCP2I.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.075656.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
09/09/2026 20.000,00 MBVCB.15960443494.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209090754112026A3PC377431.5389.90887.075411
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJ3N3SB2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.075244.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJ3NFRYS.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.075023.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15960336177.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15960328471.DOAN HIEN DUC chuyen tien giup do chau pham Thanh Nga vaf chau pham xuan Chuong.CT tu 0491000073033 DOAN HIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.242-em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704050909074317202668BN094480.5189.55467.074317
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209090740102026VKEB365471.5387.45223.073936
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960155053.Ung ho MS 2026.238 co giao Hien.CT tu 9354058082 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 15.000,00 6252IBT1aJQ26FZC.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,239 (Em Bui Minh Hieu).20260909.072640.0339306897.VU DUC TU.970437
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960067810.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1025231090 PHAM VAN SU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 1.000.000,00 6252VNIB02ULIFND.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.072510.904096225.NGO DINH DUC.970441
09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509090719002026RV4H079887.5389.74511.071825
09/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145946584084.20260909.145946584084-0988610537_Ung ho MS 2026238-co giao Hoang Thi Hien
09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22KIRXZ.Ung ho MS2026.241 Bui Thang Hang FT26252019882933.20260909.071605.9415208996.NGO THI PHUONG DUNG.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15959913416.Chuyen tien ung ho ms 2026 242 Nguyen Khanh Linh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15959868547.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9931794545 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809090710072026qey8640955.5387.45751.071007
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22KV5US.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252741964583.20260909.070651.197968.TIEU CAM THU.970407
09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15959634027.TRAN THI Y NHI Ung ho MS 2026.241 ( bui thanh hang).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 150.000,00 MBVCB.15959526022.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 55.000,00 MBVCB.15959294698.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.240 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 100.000,00 6252MSCBD2IW5ACQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.054444.0860100910000.HA VAN CHU.970422
09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209090533302026UK7E270486.5388.58310.053331
09/09/2026 600.000,00 6252IBT1k227TWU8.ung ho ma so 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252047084016.20260909.040052.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
09/09/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145929812806.20260909.145929812806-0826715966_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k2276QHY.ung ho CLYT FT26252886270893.20260909.013604.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
09/09/2026 1.000.000,00 6252SGTTW2LRGBIS.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.011523.040105186659.NGUYEN XUAN QUYEN.970403
09/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI NHU NGOC Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809090113032026e8j8414955.5388.67733.011229
09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k227KC4Z.Ung ho MS 2026.240 mong 2 em som hoi phuc FT26252886122200.20260909.005733.19036208144011.VND-TGTT-DUONG THI MUOI.970407
09/09/2026 200.000,00 chuongtrinhnhuchuahecocuocchialy unghochuongtrinh#SP#020097042209090043522026L7ZV446945.5390.49463.004352
09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209090042542026VW8P385976.5387.49142.004255
09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28KQLZF.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.002713.01186047001.HOANG THANH MAI.970423
09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k227BRGE.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252973206702.20260909.000308.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15958693501.Quyen gop cho co giao Hoang Thi Hien , ms 2026.238.CT tu 9328489920 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.234 EM LUONG MINH DOANH-080926-23:57:53 QcQE200559#SP#020097041609082357532026QcQE200559.5387.3362.235753
10/09/2026 50.000,00 6253MSCBD2II9MLU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260910.231358.0986667469.NGUYEN VU HONG ANH.970422
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15992681934.ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1iJXDYIC1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.231142.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29DX4I1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254683837705.20260910.224747.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
10/09/2026 3.000.000,00 6253IBT1k29DXCRB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254931282055.20260910.224549.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29D36HS.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254577235213.20260910.224342.8963866666.TRAN THI MO.970407
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15992457284.Ung ho NCHCCCL, chuc cho chuong trinh phat trien hon nua.CT tu 1023287512 PHAN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102237552026SS3C760982.5389.66187.223755
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DL68T.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254607492761.20260910.222926.19035667212013.VND-TGTT-TA THI THU HIEN.970407
10/09/2026 120.000,00 6253IBT1k29DLEJH.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254889609990.20260910.222916.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29DLQWA.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254063393900.20260910.222618.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15992293306.UNG HO MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509102222132026r0sN495595.5389.16520.222213
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1fJDLA74Y.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.222204.9021699304706.NGUYEN THI LAM PHUNG.963388
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15992254356.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809102218092026pw5d310504.5388.2041.221809
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15992193432.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146237255371.20260910.146237255371-0909476580_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10/09/2026 400.000,00 6253SGTTW2LEZ5VF.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.221039.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1fJDLAW4Z.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.220922.9021699304706.NGUYEN THI LAM PHUNG.963388
10/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-22:08:28 Vi4Y966189#SP#020097041609102208282026Vi4Y966189.5390.64631.220753
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809102207552026p6r4281354.5389.62378.220755
10/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-100926-22:06:22 ruzS720466#SP#020097041609102206222026ruzS720466.5389.56360.220547
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15992042253.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097041509102200282026pW70437926.5390.30494.220029
10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15991998758.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.243(anh Tran Van Lai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15991977094.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000302890 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15991951401.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351001234633 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15991849906.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002845157 PHAM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209102148272026D0YH706935.5189.73793.214757
10/09/2026 49.134,00 6253IBT1k29DYBVZ.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254046085283.20260910.214402.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15991753706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 3926133568 NGUYEN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15991686925.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai - Dak Lak).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DUR7P.MS2026.242 FT26254290675562.20260910.213906.19036051083011.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DUL7D.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254977603618.20260910.213838.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQMJMUT.UNG HO MS 2026240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG.20260910.213657.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15991648505.ung ho MS 2026 243 anh Tran Van Lai.CT tu 0281001162596 PHAM VU HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29D8ZUY.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254410402889.20260910.213520.990968358069.Tran Ngoc Bach.970407
10/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509102131322026DmzS337343.5388.84362.213102
10/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102128542026VJJC987558.5387.68681.212854
10/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102128222026LS8H379984.5389.66317.212822
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DMVP6.Ung ho MS 2026.239. Em Bui Minh Hieu FT26254779935161.20260910.212754.14022806282010.VND-TGTT-PHAN HONG LAN.970407
10/09/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970422091021262220269EWH766667.5189.53566.212547
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DDXS3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254603061026.20260910.212356.19033723186011.VND-TGTT-DO THANH NHAN.970407
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-21:22:36 j01M506060#SP#020097041609102122362026j01M506060.5388.31230.212206
10/09/2026 100.000,00 UH MS 2026.237#SP#020097042209102118252026DDAL648924.5387.4730.211825
10/09/2026 100.000,00 UH MS 2026.242#SP#020097042209102117112026HPSA267524.5390.97429.211711
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15991305664.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai)#SP#020097041509102114042026lksY262906.5387.77178.211404
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15991107789.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9786525268 NGUYEN HOANG GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 6253SGTTW2LEFJB8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.210059.060267121187.NGUYEN THI THAM.970403
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LE85UC.IBFT QUOC TRUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.205856.060966862519.NGO QUOC TRUNG.970403
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509102058492026UQ7H044093.5189.76077.205849
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15990953255.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Van Lai ms 2026.243#SP#0200970422091020532320263ITX964111.5189.36823.205324
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXSN2QS.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.205219.33949499.TRAN VU MINH PHUONG.970432
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29SXJHB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26253255896000.20260910.205116.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048809102046272026tgfe971546.5389.87823.204627
10/09/2026 500.000,00 6253WBVNP2A6CPHC.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.203933.105000427662.DANG MY AI HOA.970412
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28STFNH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.203743.01957937401.VU THI THANH BINH.970423
10/09/2026 10.000,00 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026 231#SP#020097042209102036112026GPRR275741.5390.12057.203536
10/09/2026 20.000,00 UH MS 2026230#SP#0200970422091020344320269XHO709894.5189.819.203443
10/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809102031002026mh4p895653.5189.72377.203101
10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15990233324.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.243 (Anh Tran Van Lai)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15990244348.Ung ho MS 2026.226 - ba Tran Thi Hong.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15990201965.ung ho ms 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0881000458198 NGUYEN LINH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29SG1U3.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26253341823883.20260910.202310.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1fJDLIYTM.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.201943.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
10/09/2026 300.000,00 6253VNIB02U17VZZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.201839.057264.NGUYEN LUU THUY MY.970441
10/09/2026 50.000,00 6253SGTTW2LEM1KV.IBFT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.201723.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15989972035.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0511003864921 VUONG QUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15989925486.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146219855135.20260910.146219855135-0326683902_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15989548572.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 55.555,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146218555647.20260910.146218555647-0328625082_Ung ho NCHCCCL Vo Phu Hien 0328625082
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15989511264.Ung ho chuong trinh Nang buoc den Truong ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXS7U6Z.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.194246.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432
10/09/2026 600.000,00 6253MCOBQ2MH1TB2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.193739.37201019972238.LE THI HAU.970426
10/09/2026 125.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910193516202628J6039975.5388.21253.193441
10/09/2026 50.000,00 6253MCOBQ2MH1Y9J.Ung ho ms2026.243 tran van lai.20260910.193053.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
10/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15988974744.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0691000321448 CAO VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 30.000,00 MS 2026.152#SP#020097042209101927412026GH6V675351.5390.58303.192741
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15988897918.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9971840999 TRINH LONG TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910192717202617UK088292.5388.54568.192642
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LEYSNL.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.192335.050083999036.NGUYEN QUANG TAI.970403
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-19:18:59 TZdG246273#SP#020097041609101918592026TZdG246273.5189.85057.191859
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146212290233.20260910.146212290233-0387967474_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10/09/2026 200.000,00 MS 2026.243 anh TRAN VAN LAI#SP#020097048809101916162026tr1h494411.5390.61576.191616
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15988588542.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101912052026mK2L530943.5189.26435.191205
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15988386837.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0421000408353 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 150.000,00 6253SGTTW2LELYYU.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260910.190427.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 50.000,00 6253SGTTW2LEL2UZ.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260910.190357.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101902442026YBTS419139.5189.46780.190244
10/09/2026 47.000,00 6253SGTTW2LE2HPV.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260910.190128.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101900562026VS0R012555.5387.30913.190056
10/09/2026 43.000,00 6253SGTTW2LE23BI.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.190055.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 53.000,00 6253SGTTW2LE2SGZ.IBFT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.190020.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 20.000,00 6253SGTTW2LE2VX3.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260910.185940.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 20.000,00 6253SGTTW2LE2KZS.IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260910.185917.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 20.000,00 6253SGTTW2LE2UVK.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260910.185811.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 35.000,00 6253SGTTW2LE2R89.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.185715.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15988116581.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091018544520266dkr373973.5388.78035.185445
10/09/2026 30.000,00 6253SGTTW2LE2BFY.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260910.185422.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15988068840.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 ung ho co giao hoang thi hien#SP#020097042209101848342026UTGR765617.5390.24211.184835
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LW5EUL.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.184758.060025688204.Nguyen Thi Hoai Thuong.970403
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k299UZUN.UH MS 2026.152 Tai Nhan FT26253770503783.20260910.184752.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k2998BG3.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh FT26253076603750.20260910.184511.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k2998UPF.Ms 2026 152 hai anh em Tai va Nhan FT26253745450518.20260910.184456.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k299MIPM.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253882025589.20260910.184032.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
10/09/2026 30.000,00 6253VNIB02U1KXJW.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260910.183838.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1bJMRIABT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260910.183314.1032652001.NGUYEN THUY LIEN.970434
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1fJDLWI5P.MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.182945.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1bJMRIBKT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.182827.1028490001.TRUONG THI HANH.970434
10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2IDQBYR.LE THI XUAN chuyen tienung ho chuong trinh NCHCCCL.20260910.182820.7426272829.LE THI XUAN.970422
10/09/2026 20.000,00 6253IBT1iJXSSJ2X.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.182625.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
10/09/2026 100.000,00 6253VNIB02U1GQGD.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.182455.038704066888866.NINH THI HIEN.970441
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15987366068.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-18:24:22 F4uV381268#SP#020097041609101824222026F4uV381268.5388.8359.182422
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1d1534RVR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.182412.970422T87a4d30000000007e7153.MBBANK IBFT.970422
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15987337055.ung ho ms 2026.152 (2 anh em Tai va Nhan).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422091018235420264EZ9140874.5390.3506.182354
10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-18:21:46 hCGk345879#SP#020097041609101821472026hCGk345879.5388.86226.182147
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15987256034.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.242 ( EM NGUYEN KHANH LINH ).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15987247219.CAO THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.243.CT tu 1018589065 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 10.000,00 6253TPBVI28SYTEX.MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.181722.02935403901.LE THI BE DAO.970423
10/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488091018163120261hs1146015.5390.39138.181556
10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k292R3GB.MS2026.152 ung ho tai va nhan FT26253178285955.20260910.181609.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28SY2D8.ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260910.181310.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101812382026taGv175896.5388.4834.181238
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15987032682.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.243 ( Anh Tran Van Lai).CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 150.000,00 6253IBT1aJQVYKQK.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.180923.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292FM6C.Ung ho MS 2026.243 A Tran Van Lai FT26253524943760.20260910.180837.19036631392011.VND-TGTT-HOANG TUAN.970407
10/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.152 anh em tai va nhan#SP#020097048809101805052026hwso074619.5388.37147.180505
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15986760980.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1iJXSJQDV.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.180039.0335903736.LE ANH QUAN.970432
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWNMI1.IBFT Ung ho MS 2026.152 - em Tai va Nhan.20260910.180013.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091017594420261ply040136.5390.87760.175944
10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101757182026CXB3455710.5389.65529.175643
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1iJXSQXFH.ung ho ms 2026238 hoang thi hien.20260910.175529.242059239.LY HONG NGAN.970432
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k2927U2G.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253701666314.20260910.175232.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15986355505.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000167871 LY QUOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.800.000,00 6253IBT1bJMRMXG5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Tran Van Lai MS 2026 - 243 . Chuc em som hoi phuc.20260910.174234.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k292YSYN.MS 2026.152 FT26253385027320.20260910.174027.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQVIFKR.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.173852.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
10/09/2026 11.000,00 6253IBT1iJX9X9IG.Huyn.20260910.173802.223055613.NGUYEN DIEU HUYEN.970432
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k292UFJX.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253889551300.20260910.173749.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k292U45F.ung ho MS 2026243 tran van lai FT26253152495413.20260910.173712.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15985974587.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 2026.243( anh Tran Van Lai )#SP#0200970415091017270620269g90780390.5389.72977.172707
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292S5TQ.ung ho ms 2026243 FT26253342436074.20260910.172515.19024525482011.VND-TGTT-NGUYEN DUY QUANG.970407
10/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091017242420261yd2798079.5390.46633.172424
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15985764428.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15985746777.ung ho MiS 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0061001062613 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091017125820268REK064445.5387.33486.171258
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292WVI1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253911191016.20260910.171239.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292WJHB.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26253602120327.20260910.171214.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292QT55.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253077504771.20260910.171145.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292QKRD.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253020902606.20260910.171124.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.242#SP#020097040509101710592026NX43047687.5387.13751.171059
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CNZZ4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253812159916.20260910.170932.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
10/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.243 TRAN VAN LAI-100926-17:02:06 xFzQ441329#SP#020097041609101702062026xFzQ441329.5387.26799.170206
10/09/2026 100.000,00 6253NAMAP2ANK8HP.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.170117.022081991.TA VAN HUY.970428
10/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091017011620269CTC067371.5389.20046.170117
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CF8G9.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253682643908.20260910.170026.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15984987544.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001549966 NGUYEN TRONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15984987742.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0581000779336 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CHBVB.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253814190788.20260910.165423.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091016541720263iof607977.5389.53195.165417
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422091016533220262M05863565.5389.46423.165333
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15984829485.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000554118 TRUONG TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15984817835.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101646282026cwbi573816.5189.77149.164628
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-16:46:25 JT5O329804#SP#020097041609101646252026JT5O329804.5390.75893.164625
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15984732671.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.241 ( em Bui Thanh Hang).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 104.070,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809101643372026gzrw562054.5388.49969.164337
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15984561693.uh ms 2026 243 Tran Van Lai.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29C423I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253868922117.20260910.163649.19039006679018.VND-TGTT-TRAN DANG HIEN.970407
10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101636082026YGQB067551.5389.80927.163608
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CBEDA.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26253951136507.20260910.163549.212396899999.LE TRA MY.970407
10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509101635072026RAPV060687.5390.71896.163508
10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101628422026AGOQ015052.5388.15853.162843
10/09/2026 200.000,00 6253WBVNP2ANU155.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.162408.717788.PHAM THI PHUONG.970412
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15984225394.Ung ho em Bui Thanh Hang.CT tu 1036928355 TRAN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253WBVNP2AN4NJL.MS 2026 243.20260910.162054.135678.VO DANG THINH.970412
10/09/2026 100.000,00 6253VNIB02U1Q3U1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.162039.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15984105917.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 6253ABBKP2AN444E.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.161702.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX9P7SJ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.161528.144391101.MAC THI LOAN.970432
10/09/2026 20.000,00 6253IBT1cJMKMIK3.Ung Ho MS 2026.243(anh Tran Van Lai).20260910.161106.105006594261.PHAM XUAN THU.970415
10/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097041509101609562026wfYD315437.5387.60804.160921
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15983899706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1061924627 NGUYEN PHUC DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091016044820261URG294930.5390.19393.160449
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15983710541.MS 2026.243 ( Anh Tran Van Lai).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101556162026M5jO248584.5388.51495.155616
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809101553502026i01y307046.5389.33249.155350
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101552032026zc2d298596.5389.18404.155129
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1fJDHB2CC.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.154947.916666552.NGUYEN PHUONG THANH.970406
10/09/2026 100.000,00 ungho ms 2026.242#SP#020097041509101548422026loT9212186.5388.92641.154842
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 Anh Tran Van Lai#SP#020097048809101548212026yrn3281301.5387.90705.154822
10/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI BICH LOAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026242 EM NGUYEN KHANH LINH-100926-15:47:22 tYHm383298#SP#020097041609101547222026tYHm383298.5387.83262.154723
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15983466830.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 40.000,00 6253IBT1k2913FA5.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253372066316.20260910.154334.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
10/09/2026 200.000,00 6253ORCOQ2M37LGZ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.154313.0104100003477009.MANH THUY UYEN.970448
10/09/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.243 ANH TRAN VAN LAI-100926-15:42:42 6NdD340109#SP#0200970416091015424220266NdD340109.5388.46849.154243
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k291TYRL.Ung ho MS 2026.243- Anh Tran Van Lai FT26253925531336.20260910.153651.19031812363666.VND-TGTT-DINH THI HANG NGA.970407
10/09/2026 20.000,00 6253VNIB02UBPX3L.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.153626.007135630.NGUYEN MINH QUANG.970441
10/09/2026 800.000,00 6253IBT1iJX9S61W.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 8 ma so sau 2026236 2036237 2026238 2026239 2026240 2026241 2026242 moi ma so 100 K.20260910.153406.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LW4JQJ.IBFT ung ho ms 2026.243 Tran Van Lai.20260910.153123.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15983212504.ung ho ms 2026.242 (Nguyen Khanh Linh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k291HV37.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253661576761.20260910.153038.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15983198420.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0031000263701 TRAN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15983183172.ung ho ms 2026.241 (Bui Thanh Hang).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 99.000,00 6253IBT1iJX993KG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.152907.306946657.NGUYEN CHAU TUAN.970432
10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28XSW4M.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.152711.01594250001.NGUYEN THI NGOC THANH.970423
10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15983111320.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.243 TRAN VAN LAI-100926-15:23:41 5nKR350500#SP#0200970416091015234120265nKR350500.5389.5597.152341
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15982989947.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101516412026esMX968080.5390.56365.151641
10/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101514552026vlZF960362.5388.42943.151455
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15982923841.TRAN DO NIN chuyen tienung ho ms 2026-243 anh Tran Van Lai.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k291GGQY.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253620291744.20260910.151355.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704880910151104202602e0119538.5388.15185.151029
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291BZKZ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253031001971.20260910.150529.19034099332010.VND-TGTT-HA KHANH LONG.970407
10/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091015051820267KNG128427.5389.72896.150518
10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15982754061.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:59:05 YEiG175188#SP#020097041609101459052026YEiG175188.5189.29734.145905
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15982648514.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071004748929 LE DUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 150.000,00 6253IBT1k291PR27.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.243 tran van lai FT26253445277514.20260910.145657.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15982581324.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7977656177 BUI TIEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291UT6U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253043811503.20260910.145330.9915841091.PHAM MINH THONG.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291UZS5.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26253347600800.20260910.145310.3957053123.HO HUU BINH.970407
10/09/2026 100.000,00 6253SHBAP2ANM9LL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.145114.0905222737.DO THI MY DUNG.970443
10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101450062026YZ6V787405.5389.67745.144931
10/09/2026 500.000,00 Chuyen tien giup be Bui Thanh Hang#SP#0200970488091014451720262ydu016389.5189.32401.144517
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJX9Q2MV.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.144420.0904137258.DUONG THI DUNG.970432
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k291MVNJ.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG chuyen UH ms 2026.243 FT26253408522787.20260910.144228.19020640041661.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG.970407
10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15982311476.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026,243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101439032026dxvi992597.5387.89171.143903
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k291DRJL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253743444681.20260910.143818.19025900532011.VND-TGTT-DO KIEN ANH.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15982254187.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tien UNG HO MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910143409202699IU048029.5389.56042.143409
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15982226914.ung ho MS2026.243(anh Tran Van Lai).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:32:03 bvvK489619#SP#020097041609101432032026bvvK489619.5389.40648.143203
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15982190319.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XKLW9.Ung ho Ms 2026.243 ( anh Tran Van Lai ).20260910.142956.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101428252026bf4c952112.5390.15768.142825
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15982119518.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0351000638355 NGUYEN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15982095865.ms 2026238.CT tu 0491000196298 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k291CR8P.ung ho ms 2026243 anh TRAN VAN LAI FT26253925270959.20260910.142546.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
10/09/2026 50.000,00 6253ORCOQ2M3I1LU.LOC HO TRO MS2026.243TRANVANLAI.20260910.142225.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15981965362.ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15981932572.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 1039626146 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091014124720267qto896300.5390.12895.141247
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291QXU1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253054328927.20260910.141236.19833978764031.VND--LE MINH QUANG.970407
10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15981867611.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:10:47 Qyxp305401#SP#020097041609101410472026Qyxp305401.5389.99620.141047
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15981844237.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7904022888 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29JNWN3.NGUYEN VAN NHIEM chuyen Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253973780989.20260910.140622.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29JRR5L.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253489658428.20260910.140602.19031124089011.VND-TGTT-LU SO PHUNG.970407
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101404182026VNQ8518453.5189.58412.140418
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29JRU8X.NGUYEN THI TRANG NHUNG ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253577036689.20260910.140412.19035286905012.VND-TKTT-NGUYEN THI TRANG NHUNG.970407
10/09/2026 100.000,00 nchcccl#SP#020097048809101403222026cgxf863798.5388.52317.140323
10/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509101402132026PkJ4670737.5189.46394.140213
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15981672818.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253TPBVI28XEW2Q.UNG HO MS 2026.243 (ANH TRAN VAN LAI).20260910.135918.03432034499.PHAM THI KIM MAI.970423
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai mong a som khoe manh cua it long nhieu#SP#020097042209101358092026RZE8363128.5390.19823.135810
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LWCVVK.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.135732.92993.DUONG THI THU HA.970403
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XEJKK.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.135616.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
10/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101356042026P7W8077808.5389.8072.135604
10/09/2026 150.000,00 6253ORCOQ2M3D89F.VO THI DIEP ANH chuyen tien ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.135542.0014100016307006.VO THI DIEP ANH.970448
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JF6Y3.MS 2026.243 FT26253087171762.20260910.135518.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2I3RC29.ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.135500.0570173668668.PHAM THI THANH HUYEN.970422
10/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tienih ms 2026.243 tran van lai#SP#0200970422091013531420268ENE998986.5390.90442.135314
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWC85Q.IBFT Ung ho MS 2026.243 - anh Tran Van Lai.20260910.135216.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWCQTN.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.134849.070099395239.DUONG THIEN NHI.970403
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091013475420267ORZ044463.5389.57213.134754
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29JHK6R.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253811046932.20260910.134509.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29JHU22.UHNCHCCCLy Phan Lan 0982805956 FT26253708804990.20260910.134411.19033094204018.PHAN THI NGOC LAN.970407
10/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146160614858.20260910.146160614858-0782386643_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28XWVKE.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.134257.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15981325017.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0761002351679 PHAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 6253NAMAP2ANL6KB.Ms 2026 238 Hoang Thi Hien.20260910.133459.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
10/09/2026 1.000.000,00 6253NAMAP2ANLIY2.Ms 2026 243 Tran Van Lai.20260910.133405.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-100926-13:33:42 PgtM125414#SP#020097041609101333422026PgtM125414.5389.69778.133342
10/09/2026 50.000,00 ms2026243 tran van lai#SP#0200970422091013333720267YGM550438.5388.69477.133338
10/09/2026 400.000,00 MBVCB.15981276272.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15981275530.ung ho MS 2026.243 (anh tran van lai).CT tu 0071000805220 DUONG THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.2026 - MS 2026.233 ANH LY MI LUNG#SP#0200970415091013313120269999445749.5387.57193.133136
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15981257718.ung ho MS 2026 243 Tran Van Lai.CT tu 1038684565 HUYNH HUU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101329572026FBST640925.5387.47339.132957
10/09/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.243ANH TRAN VAN LAI-100926-13:29:57 yEkm620442#SP#020097041609101329572026yEkm620442.5389.47320.132957
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704220910132917202611ZO358619.5189.43523.132842
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101328192026AQRC966887.5390.38189.132819
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101327572026dj2i750543.5389.34910.132757
10/09/2026 5.000.000,00 6253IBT1k29J7BPA.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253448994790.20260910.132746.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1d15FZ1Y1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.132725.97042292N6066b3000000000804912.MBBANK IBFT.970422
10/09/2026 260.000,00 6253SGTTW2LW1H2J.IBFT ung ho MS 2026.243.20260910.132711.060243330370.THANG DUC NHIEN.970403
10/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220910132619202660G9385854.5388.26074.132619
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29J7W2V.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253770405404.20260910.132608.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
10/09/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.243 tran van lai#SP#020097042209101325222026M8EW727740.5389.19891.132522
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#02009704150910131926202603rN534513.5388.84533.131927
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15981098273.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX2KJ7F.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.131745.213935224.TRAN THU TRA.970432
10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29J4C6X.ung ho ms 2026.243, anh Tran Van Lai, chuc anh va gia dinh binh an FT26253174896709.20260910.131615.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JBNGI.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253140535471.20260910.131544.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
10/09/2026 6.000,00 MBVCB.15981029724.NGUYEN DINH MY chuyen tien ung ho MS 2026.243 . Nam mo Duoc Su Phat !.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15981022195.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101313082026y5vj706478.5389.47434.131238
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101312352026ikrs704853.5389.42947.131235
10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101312302026AZM5105333.5389.43319.131230
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101312022026hokr703161.5189.39557.131202
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1d15F61CZ.unghoMS2026243.20260910.131146.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091013104520260HAK013276.5189.31860.131045
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980976822.ung hoMS2026.243 (anhtranvanlai).CT tu 0071001096278 NGUYEN QUI TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X4PA4.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.131022.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809101309322026joev695800.5388.25549.130932
10/09/2026 200.000,00 6253VNIB02UBEA2V.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130928.668704060092513.NGUYEN THI HONG THU.970441
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29J5Q4A.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253778625000.20260910.130905.19026397280012.VND-TGTT-TRAN QUOC KHANH.970407
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101308102026blce691671.5189.17500.130810
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LWBKUY.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130758.060235157996.Dang Thi Quynh Vy.970403
10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2I3MYM8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130717.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980926392.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 O5CH7KG0LQ1E-Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101305592026ZDRB140386.5388.4108.130559
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1fJDH18I9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130551.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
10/09/2026 150.000,00 6253IBT1k29JPXE5.MS 2026.243 FT26253713797401.20260910.130528.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k29JP3CU.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253708665760.20260910.130519.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28X4S88.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130513.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX2GUGY.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130503.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101304462026KU2L546220.5387.96719.130447
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X4VWW.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.130408.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101303572026U46C901566.5390.92305.130358
10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2I31QIX.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130112.0972923420.TU THI THANH VAN.970422
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWBQ77.IBFT UNG HO MS 2026.243 - ANH TRAN VAN LAI.20260910.130109.060017833920.MAI VAN HOANG.970403
10/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146154520628.20260910.146154520628-0973192724_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10/09/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097041509101252312026D7N9450901.5387.22746.125231
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101249572026TAR4634437.5387.7149.124958
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JVZJA.Ung ho MS 2026.243 FT26253504073142.20260910.124836.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15980634989.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146152625961.20260910.146152625961-0918159587_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX2BIP4.Ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.124245.43131133.NGUYEN THI THU HANG.970432
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980500935.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9784606066 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1d15F7B3Y.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.123625.97042292Rce5a99000000000d61775.MBBANK IBFT.970422
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980447220.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15980421932.LE QUYNH CHI chuyen tien ung ho MS 2026.243 (Tran Van Lai).CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101234242026cffk584292.5388.8402.123424
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101234212026SC6U501313.5387.7683.123421
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29JCZVL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253240933092.20260910.123341.19027240424017.VND-TGTT-DO THI LAN HUONG.970407
10/09/2026 50.000,00 6253MSCBD2I3LFQE.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.123245.09333333338.VO THI THU HONG.970422
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:31:46 aCml182078#SP#020097041609101231462026aCml182078.5389.88568.123146
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LWQQJH.IBFT ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.122924.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
10/09/2026 2.000.000,00 Co B.N Ung ho MS 2026.240 Hai chi em chau Nga va Chuong#SP#020097048809101228532026udyh563126.5388.66801.122853
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:LAM THI YEN LINH chuyen tien ung ho ms.2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091012283920266BBJ061438.5388.65364.122804
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JJ3U4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253725747404.20260910.122833.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29JJTMH.Ung ho ms 2026.240 hai em Nga va Chuong FT26253075300040.20260910.122822.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JJG6T.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253408020548.20260910.122746.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
10/09/2026 1.000.000,00 Co B.N Ung ho MS 2026.239 Chau Bui Minh Hieu.#SP#020097048809101226452026db6u554713.5389.51677.122645
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15980249536.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Co B.N Ungho MS 2026.230 Chau Dang Dinh Duong.#SP#020097048809101224252026np1i545359.5189.33925.122425
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:22:51 Co1s062932#SP#020097041609101222512026Co1s062932.5390.23618.122217
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146149104871.20260910.146149104871-0854076607_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146148272954.20260910.146148272954-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua ung ho ms 2026243
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15980039196.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15980013365.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH THUY chuyen tien muon giup gia dinh tran van lai#SP#0200970422091012120520264UQ4151243.5388.44445.121206
10/09/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097048809101211002026ljwv489471.5389.35921.121100
10/09/2026 100.000,00 TRAN THI HANG ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101210562026KI0U643300.5389.35679.121057
10/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101210542026I7IZ078079.5189.35522.121019
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2026 243#SP#020097040509101210112026NPZA074443.5389.30194.121011
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15979945921.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1041289860 THAN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101207382026RRpM283293.5387.9783.120738
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979916646.Ung Ho MS 2026.243(anh TRAN VAN LAI).CT tu 9938498438 TRAN XUAN KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 NGUYEN HOANG TUNG UNG HO MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101206492026VASJ185352.5189.5046.120649
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:06:46 wtSM559428#SP#020097041609101206462026wtSM559428.5387.4072.120647
10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101204062026ZW7O637425.5390.83190.120336
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040509101203492026I5V7040878.5189.79896.120349
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405091012025120267F0Z035650.5390.73275.120251
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509101202102026LO2G032084.5388.67579.120210
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910120130202663BW028433.5388.62180.120130
10/09/2026 1.000.000,00 6253MCOBQ2M3XRX2.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).20260910.120053.23001012953468.NGUYEN THI MINH TRANG.970426
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XJ95P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.120040.03016537201.VO THI NGOC.970423
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091011595020261EB9152480.5387.49155.115950
10/09/2026 100.000,00 6253MCOBQ2M3XC96.NGUYEN THI CHIU chuyen tien Ung Ho MS 2026 243 ( Tran Van Lai ).20260910.115926.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
10/09/2026 200.000,00 NGO THI THUY Ung ho MS 2026243. Tran van Lai#SP#0200970422091011585120261WRA383492.5390.40696.115852
10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28XJGWL.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.115820.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979670920.lHUY chuyen tien ung ho 2026.243.CT tu 1041293677 VAN VINH THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29WEN5C.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253654162329.20260910.115441.19071619961019.TUAN HUONG.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979648256.ung ho anh Tran van Lai.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101153202026wm7o408550.5189.96004.115320
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101151482026825T073144.5389.83428.115148
10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15979572819.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004262312 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29WKSE4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253245985021.20260910.115013.6949918617.NGUYEN THI LAN ANH.970407
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091011494020268e12391002.5389.65486.114905
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979523297.ung ho MS 2026238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1942266991 TRAN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101146092026ho9i373721.5389.35894.114609
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979463985.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979452885.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1049213862 NGUYEN THANH LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29WGJ77.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253075140377.20260910.114444.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1aJQDILEE.ms 2026.243 anh tran van lai.20260910.114357.185001060000009.VU THI XUAN .970409
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209101142322026BN3E796058.5388.7431.114232
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1bJMR9WPQ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.114214.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:40:25 s3XC188624#SP#020097041609101140252026s3XC188624.5189.90068.114025
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091011365920264OQ3304702.5189.61553.113659
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979233289.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0251002706055 DAO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29WP3IL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253907304282.20260910.113118.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
10/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880910113103202666f8301702.5387.14640.113103
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979129212.TRUONG DUC LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0331000453265 TRUONG DUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979131851.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000684614 NGUYEN TRONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979122666.haokungfu Ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga & Chuong).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253VNIB02UBCC5F.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.112806.125725725.HUYNH DUC HAO.970441
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979064995.ungho ms 2026.243 tran van lai.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1fJDZTXM1.Nguyen Huong ung ho MS 2026 240 hai chi em Nga va Chuong.20260910.112250.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979013109.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0271001059608 VO TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979009480.ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978961805.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0351000970549 NGO THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:19:51 Xd0o384478#SP#020097041609101119512026Xd0o384478.5388.28067.111951
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101116512026IEEO981424.5389.5184.111651
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101116502026N7UP686514.5389.4194.111650
10/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091011150620269MS7432441.5387.91277.111507
10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15978864896.ung ho tran vanlai.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2020 243 em TRAN VAN LAI#SP#020097040509101113082026HWZE042236.5189.75669.111308
10/09/2026 50.000,00 6253MCOBQ2M3V91Z.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.111245.03101010965538.HOANG VIET.970426
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k29WSZRE.ung ho MS 2026 243 anh Tran Van Lai tinh Dac Lac FT26253749962516.20260910.111233.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
10/09/2026 500.000,00 6253ABBKP2AI9SV8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.111208.0935610689.NGUYEN THI DIEU LY.970425
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1aJQDDK7R.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.110937.023704070006728.VU KE TRUNG.970437
10/09/2026 200.000,00 6253ABBKP2AI9AXX.LE DUC HOANG ung ho MS 2028243 A tran van lai.20260910.110830.0988882065.LE DUC HOANG.970425
10/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15978718595.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0071000633400 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978699346.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1050823428 LE CANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQDD9BL.ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.110400.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-11:03:35 46N8300707#SP#02009704160910110335202646N8300707.5387.2251.110335
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15978653144.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1050823428 LE CANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29WC1I4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253725425485.20260910.110243.19035765114011.VND-TGTT-HA QUOC DUNG.970407
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15978656030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181000932179 TRAN MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15978632248.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000913325 LE HUU CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXCN8KL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 243 TRAN VAN LAI.20260910.105919.247529918.LE THI HOA.970432
10/09/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101057062026HS0U470077.5390.56387.105636
10/09/2026 5.000.000,00 6253ORCOQ2M3VA8T.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.105539.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29WQTJX.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho MS 2026.243 Anh Tran Van Lai o Tinh Dak Lak FT26253252556062.20260910.105412.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101053202026agj4130203.5389.28798.105245
10/09/2026 50.000,00 6253MCOBQ2M3K5XJ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.105146.80002564355.NGUYEN VAN ANH.970426
10/09/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung Ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101051072026GV38776335.5189.13864.105108
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29QNY5Q.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253480131821.20260910.105038.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15978391942.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9945823098 NGUYEN PHU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXCXIGZ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.104632.6919999991.PHAM THUY DUONG.970432
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978314965.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1020188556 NGUYEN THI THANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15978296687.Ung Ho Ms 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15978260506.Ung Ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXC386P.ZP262530227147 Trung Kien ung ho MS 2026.242.20260910.104018.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091010392520268I44320920.5189.35014.103925
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101038372026eja5067440.5389.29320.103837
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QTZL7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253841129791.20260910.103812.19032132866686.VND-TGTT-BUI TUAN ANH.970407
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146131205943.20260910.146131205943-0901269177_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978196182.ung ho ms 2026.238( co giao hoang thi hien).CT tu 0511000415576 DOAN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15978177692.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9210731666 LUU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29QL5U2.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253043892472.20260910.103448.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15978156274.ung ho ms 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101032342026i7r2042918.5189.86180.103159
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978106351.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909101028062026VQvu139249.5390.50608.102806
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien mong ban mau khoe#SP#020097042209101027112026WYW1637432.5388.43953.102711
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.243#SP#020097040509101026172026BO6H069681.5390.38237.102617
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978016245.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9359475947 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091010245120263815589935.5390.26096.102451
10/09/2026 100.000,00 6253MCOBQ2M3GBXX.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.102425.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048809101024212026rhrv010008.5390.22748.102421
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880910102351202660mt008036.5390.18574.102351
10/09/2026 100.000,00 6253MCOBQ2M3GY1P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.102203.03201013801023.LE THI THU HIEN.970426
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509101019122026XYHO031082.5388.90103.101842
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29Q7JQM.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253205461742.20260910.101721.19029735046011.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101016582026JA0Q241009.5388.75654.101658
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29QG3S8.Ung ho MS 2026.242 FT26253006629300.20260910.101653.19033048928011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN MY.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977867640.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220910101617202663J3815675.5387.70837.101617
10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29QAKXP.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253708021592.20260910.101335.8913708386.HO THI ANH THU.970407
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1iJXCH8UE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.101225.107027769.NGUYEN MINH TRIET.970432
10/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15977791983.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000757128 LE DUY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977791269.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003651196 LY NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977786838.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0081001226232 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 250.000,00 6253IBT1aJQD1ZT9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.101111.000004124987.MAI THANH TAM.970433
10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29Q4BMU.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253769783111.20260910.101025.271119926666.VU TUNG LAM.970407
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091010102020269B71500755.5390.33569.101021
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29Q4I61.Giup ma so 2026.243 FT26253616200221.20260910.100958.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101007452026w6t2941173.5390.15446.100746
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101006322026lbsi935713.5389.7572.100632
10/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.243(anh tran van Lai )#SP#020097041509101005592026WGOX649478.5390.3646.100559
10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k29Q51A7.AnVuTranTranThai ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26253414966747.20260910.100357.19030956356048.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977654529.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611000184000 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQDJ3IV.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.100136.251704070003322.NGUYEN THI LANH.970437
10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101000082026243X810087.5189.64757.100008
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977578839.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29QP1HD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253383403962.20260910.095830.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29QPJT3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253754698869.20260910.095826.19036757019014.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUNG.970407
10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2I9BI4B.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.095822.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
10/09/2026 20.000,00 6253IBT1k29QU3S7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253842082570.20260910.095754.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XQ5QK.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.095600.02028549301.HOANG VAN HANH.970423
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100955422026s523889070.5390.35863.095542
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977503381.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000771682 LE THI XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977501378.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253ORCOQ2M3E6P5.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.095409.0008100006607008.LY HOAI NAM.970448
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977488563.uh ms 2026.243.CT tu 0261003491161 NGUYEN THI XUAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100953502026xxjm881762.5390.25682.095350
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QIAQA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253660406682.20260910.095126.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
10/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509100951212026NnIT589458.5189.11280.095046
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977419511.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1013182684 TRAN THI TRUC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509100947482026V2WR058541.5189.89862.094748
10/09/2026 137.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097044909100947222026G4c4756610.5189.88582.094723
10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29QMQTS.ung ho ms 2026.242, em Nguyen Khanh Linh, chuc em va gia dinh binh an FT26253949724954.20260910.094711.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091009461720268oc5852333.5389.81786.094618
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1d15FCKHD.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094506.970422K53e0550000000007a2739.MBBANK IBFT.970422
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809100944172026kj3d844608.5189.70526.094417
10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2I9QWSB.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094409.0932334383.PHAM THUY HONG.970422
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1aJQDWYYU.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.094332.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
10/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100943072026L54X605867.5390.62933.094233
10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2I9Q1NC.LE THI TU OANH chuyen tien ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094206.7200117111002.LE THI TU OANH.970422
10/09/2026 100.000,00 UNG HO 2026243 TRAN VAN LAI.-100926-09:41:54 qZlq204158#SP#020097041609100941552026qZlq204158.5387.57453.094155
10/09/2026 100.000,00 6253ORCOQ2M3EE5I.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.094107.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100939582026xa00828236.5388.45887.093958
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977265008.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977235581.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977232069.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho 2026243 Tran Van Lai#SP#020097040509100937192026IL3C002781.5390.32189.093719
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977227088.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15977224290.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0771000586440 LUU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026. 243 anh tran van lai#SP#020097042209100936062026HXPR100914.5390.25189.093607
10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 .243 anh Tran van Lai#SP#020097048809100936062026fosg813692.5387.24658.093606
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977211266.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15977211193.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0481000722703 LAM THI VY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977208062.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29Q2TE6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253010691109.20260910.093529.19032070756668.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977191608.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 5.000.000,00 6253IBT1k29Q27P7.Ung ho MS 2026.238 co giao Hien FT26253697290657.20260910.093453.19028853336699.VND-TGTT-TRAN HOANG LINH.970407
10/09/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091009341420263MD6086411.5189.14926.093414
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15977176139.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977168723.Ung ho MS 2026.243. Anh Tran Van Lai.CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977149581.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1013015443 TRAN VAN LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253PGBLP2AIUYBK.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.093039.4537040064198.NGUYEN CHANH NHAN.970430
10/09/2026 100.000,00 6253WBVNP2AI4NQU.Do Thi Ngoc Linh chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260910.093030.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977115139.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003997592 MAI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k29Q1B6S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253887001264.20260910.092856.19025994705028.VND-TGTT-DINH PHAN BAO ANH.970407
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977089477.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023525993 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809100928232026f0xl784647.5388.84496.092823
10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091009271920268G4Y550646.5390.78455.092645
10/09/2026 200.000,00 6253VNIB02UA6X2T.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.092717.364460074.NGUYEN TRUONG CHUNG.970441
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977062933.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QJUIZ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253785925643.20260910.092542.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QJVAU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253800000822.20260910.092524.19031393694010.VND-TGTT-PHAM DUC NAM.970407
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100924292026lzre770443.5390.65176.092429
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977017246.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0251002709844 DANG THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977002021.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1020273697 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100922172026v362762487.5189.53403.092142
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976995298.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1023825072 TRAN NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-09:20:07 nxOl218570#SP#020097041609100920082026nxOl218570.5389.42612.091933
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1aJQSN5MM.UNG HO MS 2026242 EM NGUYEN KHANH LINH.20260910.091843.4734992.NGHIEM MINH TRANG.970424
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXC4X2B.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260910.091834.71792234.NGUYEN THANH TUNG.970432
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976917934.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000690988 LE THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091009153720266hmk738017.5387.21360.091537
10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2ISPSVQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.091352.0650111112888.DAO CONG HOAN.970422
10/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.243 ANH TRAN VAN LAI-100926-09:13:06 cr65716833#SP#020097041609100913062026cr65716833.5389.9345.091306
10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k22NXB75.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253289093570.20260910.091157.19030647688011.VND-TGTT-NGUYEN VU NHU QUYNH.970407
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#020097048809100911542026nkgr724595.5389.1929.091154
10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026238#SP#020097040509100911392026BOM2067266.5389.2276.091139
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22NXU94.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253174083861.20260910.091136.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15976844269.ms2026.243 ( anh tran van lai).CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NX9NH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253407932893.20260910.091105.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NXJJU.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253621530974.20260910.091040.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091009103720269lrh719802.5389.97412.091037
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22N3AT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26253004506718.20260910.090918.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
10/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 4 em Huyen Tuong Tien va Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100908532026WYLQ882224.5189.88969.090853
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22N3M5V.Ctt ung ho MS 2026.243- Tran Van Lai FT26253777829772.20260910.090833.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
10/09/2026 600.000,00 SHGD:10000366.DD:260910.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.236 CHUC NGUYEN TRUNG HIEU MAU KHOE
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22NF3AI.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253343870393.20260910.090725.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976753690.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0381000471854 NGUYEN TIEN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100904542026h3b3699257.5390.69606.090454
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQSR83H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.090344.159704070027341.LUONG THI MONG TUYEN.970437
10/09/2026 400.000,00 6253IBT1fJDZBQ44.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.090345.9021748420192.TRAN HONG NHUNG.963388
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXC5GZG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.090122.0984041991.DAO DUC VINH.970432
10/09/2026 30.000,00 6253IBT1iJXC5BWG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.090032.40746846.DANG MINH HOAI.970432
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976671158.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976634279.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001974149 LE THI THANH LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXCY3J3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.085556.38363859.KIEU THE QUAN.970432
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976593398.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976592631.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000636553 VO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k22NZESB.Ung ho 2026.241 Bui Thanh Hang FT26253706765711.20260910.085509.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X2SWG.QUYNH PHUONG chuyen tien NCHCCCL -0799013593 t9.20260910.085500.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976588432.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-08:54:38 RZpU016949#SP#020097041609100854392026RZpU016949.5189.22001.085439
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976583615.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien gui MS 2026.243(Tran van Lai) .CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NZC32.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253867303998.20260910.085335.19028316423011.VND-TGTT-TRAN ANH TUAN.970407
10/09/2026 10.000,00 6253MSCBD2ISNEA2.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.085329.0960131868888.NGO SY ANH.970422
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091008521620267FTV318224.5389.12115.085146
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976559607.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976549859.MS 2026243 tran van lai.CT tu 0081001201193 NGUYEN NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253NAMAP2AIT7BH.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.085032.199911119.TRAN MINH DUC.970428
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976506812.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011002426052 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15976500177.TRAN NGOC TINH chuyen tienunghoms2026.243(anh tranvanlai).CT tu 0341006822444 TRAN NGOC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209100848262026RVT3563525.5389.94700.084751
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976500478.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 250.000,00 6253VNIB02UAH3GZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.084722.601704060358940.LE NHU QUYNH.970441
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976486847.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X2C87.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.084639.04469321201.DINH VAN DAT.970423
10/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091008462220262n7n634061.5388.85655.084622
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976443535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976445627.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011002426052 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976440259.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001303540 DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253TPBVI28V558X.VU DONG QUYNH chuyen tien. Ung ho MS 2026.242 (Em Nguyen Khanh Linh).20260910.084312.01767217601.VU DONG QUYNH.970423
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976416446.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22N7WTD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26253757002106.20260910.084137.19035197349017.VND-TGTT-TRAN NAM ANH.970407
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146113770237.20260910.146113770237-0856995662_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100839482026Z1V1184955.5189.58289.083949
10/09/2026 200.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097048809100838582026sq7c608400.5388.55316.083858
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1aJQS3AKT.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083831.092704070015637.TRAN HUU TIEN.970437
10/09/2026 300.000,00 MS2026.243 TRAN VAN LAI-100926-08:38:17 iZKP225770#SP#020097041609100838172026iZKP225770.5387.52267.083817
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100837502026YIUT471202.5189.50366.083751
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1aJQS3BT7.Chuc co giao nhanh khoe Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.083747.100500200229.TRAN NGUYEN HA MY.970457
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976335497.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071001134988 LE THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100836012026ROG3414775.5388.43069.083602
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976311778.Chuyen tien ung ho MS 243.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509100832562026WSGP067319.5390.30197.083256
10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2ISHW7S.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083250.8770112356789.NGUYEN THI THANH THUY.970422
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509100831562026OZVM062410.5387.26261.083156
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NB5XC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253683760034.20260910.083114.19036760497016.VND-TGTT-GIAP LONG TRUONG.970407
10/09/2026 20.000,00 6253WBVNP2AIJWW9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083112.105000264026.DAO NGOC CANH.970412
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976231244.Nguyen cho nhieu gia dinh duoc doan tu.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509100829172026B6B6049234.5389.15216.082917
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976201245.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1021497119 LAM QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 30.000,00 MBVCB.15976188185.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100826482026RD1L388615.5388.4985.082648
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15976180373.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976170822.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976169113.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281001679054 LE NGUYEN KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LUG5CL.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.082429.060260064390.NGUYEN TAN CUONG.970403
10/09/2026 500.000,00 6253ABBKP2AIJ2D3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.082410.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146111081858.20260910.146111081858-0797638767_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:UHNCHCCCL#SP#0200970405091008231120261JS1018536.5387.88171.082311
10/09/2026 100.000,00 ung ho2026.243#SP#0200970415091008203020261tlm268359.5390.71240.082030
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976085011.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061001003622 DONG MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809100819052026e0zd540135.5387.62933.081905
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091008184420263zgj538955.5389.60963.081845
10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15976064277.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9399055555 DANG VAN SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100817482026jc4e535701.5387.55254.081748
10/09/2026 30.000,00 6253MSCBD2IS9RYF.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.081714.0398155529.NGUYEN THI HUYEN.970422
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100816482026ciro532207.5387.49453.081648
10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100816342026eego531362.5387.48272.081634
10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15975970595.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146109055356.20260910.146109055356-0987604333_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15975956663.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071001089445 LE VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100809482026WBR9724038.5189.21326.080949
10/09/2026 50.000,00 6253TPBVI28VPQ9P.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260910.080607.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15975868990.Ung ho MS 2026.238( Ung ho co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011003528690 NGUYEN MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22NDQ5F.ung ho MS.2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26253892401138.20260910.080251.19029777018018.VND-TGTT-TRAN THI XUAN.970407
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509100802172026HN7D014490.5387.92829.080142
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22NS6SA.Ung ho ms 2026.242 nguyen khanh linh FT26253503660013.20260910.080157.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LUE41P.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.075424.060177486161.NGUYEN THI NGAN.970403
10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809100754092026yrbt454350.5389.64043.075334
10/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.242 E. Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100750312026SAEY803662.5387.51225.074957
10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS2026.243-anh Tran Van Lai#SP#020097040509100750242026SKD8056750.5389.51001.074949
10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405091007475020263QEF044173.5389.41013.074750
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k22NJAAS.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26253810803293.20260910.074539.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509100744062026FRUZ156539.5390.28178.074406
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k22NJJTC.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253150484577.20260910.074403.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15975545638.MS 2026.238 ung ho co giao hoang thi hien.CT tu 5799999999 VU MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050910073559202683VS087092.5389.97572.073559
10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15975413493.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 6253VNIB02UAKPF7.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.072619.003928176.HO NGOC DIEP.970441
10/09/2026 500.000,00 PHAN THUY HUONG CK CHO CHAU NGUYEN KHANH LINH GIALAM HANOI-100926-07:25:24 v2y5464620#SP#020097041609100725242026v2y5464620.5189.60581.072524
10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509100724332026DMD3031938.5389.57458.072433
10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k22R3CJL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253221995670.20260910.072344.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
10/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100716512026XY9V837027.5390.30732.071652
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22RTCY9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253384554203.20260910.071628.19039655183013.VND-TGTT-DOAN THI MY LINH.970407
10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15975176838.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1065410645 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15975169463.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.242 NGUYEN KHANH LINH.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22RHTJW.MS 2026.238 FT26253653201905.20260910.071131.19038604716010.VND-TGTT-DUONG NGOC LAM.970407
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15975130981.Chuyen tien ung ho ms 2026 243 ang Tran Van Lai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/09/2026 20.868,00 MBVCB.15975058852.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh chuong trinh : nang buoc den truong.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2097838785911119872.20260910.Remit Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai 2097838785911119872
10/09/2026 15.678,00 MBVCB.15975027120.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.240.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22RKCSA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253488136644.20260910.065117.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22R73T3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253855860030.20260910.065015.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22R73HB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253785348833.20260910.065014.19027107551014.VND-TGTT-TRAN VAN TAN.970407
10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXCWSAD.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.064727.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15974821459.UH MS 2026.242 - em Nguyen Khanh Linh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15974801269.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0501000114946 VO THANH NHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509100627442026RRA5087775.5189.90343.062744
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22RBZVW.ung ho ms2026.241 FT26253575530727.20260910.062634.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22RB7VK.MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh FT26253541850622.20260910.062546.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
10/09/2026 500.000,00 6253IBT1iJX1XP1T.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260910.054813.158167026.VO HAI AU.970432
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974372991.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 400.000,00 MBVCB.15974375489.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.241( em Bui Thanh Hang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15974362723.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.240( hai chi em Nga Va Chuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974351037.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974354126.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100517192026r1oi112214.5389.8765.051645
10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974319327. ung ho Ms2026.241 ( em Bui Thanh Hang ).CT tu 0251002595958 VO THUAN THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 500.000,00 6253SGTTW2LUZFEX.IBFT Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.044406.060200688824.Nguyen Thanh Tung.970403
10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k22RMRJ6.Ung ho MS 2026.241 FT26253096480800.20260910.035211.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15974188284.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1042803880 DO THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LUT91W.IBFT ung ho ms 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260910.021440.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2ISANDM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.015031.0995076678.LE THI CAM LY.970422
10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.241#SP#020097048809100106342026vzox074394.5390.25289.010634
10/09/2026 50.000,00 6253TPBVI28VHQTQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.004718.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
10/09/2026 199.999,00 6253NAMAP2AD53NR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.003956.0936308885.DU QUANG HUNG.970428
10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28V3GRH.: Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.000811.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
10/09/2026 200.000,00 VU HONG PHU chuyen tien ung ho NCHCCCL#SP#020097041509100007572026fqqE701927.5387.84600.000757
10/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#020097042209100004432026JFYQ608366.5189.81922.000408
10/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22RW9H7.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26253686902033.20260909.235631.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
10/09/2026 400.000,00 6252TPBVI28V3QV5.pham thu tra- Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.234213.00024705002.PHAM THU TRA.970423
10/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509092336252026vvDy685145.5390.52848.233625
10/09/2026 17.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146075069012.20260909.146075069012-0912105944_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10/09/2026 2.000.000,00 Nguyen Thi Hang va Nguyen Minh Anh Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422090923241420268MEN785865.5388.38583.232414
10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809092323342026si2k029927.5390.37980.232334
10/09/2026 2.000.000,00 Nguyen Thi Hang va Nguyen Minh Anh Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209092321392026YDRO807996.5387.35490.232110
10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15973760670.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0141000879327 LUU THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/09/2026 50.000,00 6252IBT1fJDZWF55.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.230927.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
01-09-2026 02:43:25 300.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen); thoi gian GD:01/09/2026 00:13:23
01-09-2026 03:56:20 20.000,00 CT DEN:320T26901ET29320 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.234  em Luong Minh Doanh
01-09-2026 07:32:06 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 07:57:28 1.000.000,00 ninhts ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung
01-09-2026 08:03:18 300.000,00 ninhts ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
01-09-2026 08:25:32 500.000,00 CT DEN:320T269003AYGN8T PHAN DINH NHAN chuyen tien: ung ho MS 2026.235  ba nguyen thi quyen
01-09-2026 08:59:32 100.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc den truong Nguyen ThI Diem Quynh Ha Tinh
01-09-2026 09:05:28 100.000,00 320D609019XG69XQ ung ho MS 2026.235 ( NGUYEN THI QUYEN )
01-09-2026 09:13:26 100.000,00 CT DEN:320T26900567GWTD BUI VAN HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.235 ba nguyen thi quyen
01-09-2026 09:15:20 100.000,00 CT DEN:320T2690058R1MAZ MBVCB.15840823452.730315.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1015924798 TRAN THI HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-09-2026 10:00:09 100.000,00 CT DEN:320T269006ZX36VW Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 10:23:38 200.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
01-09-2026 10:54:58 200.000,00 CT DEN:320T26900949UQAL Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 10:55:31 200.000,00 CT DEN:320T26900950RG2A Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
01-09-2026 10:58:18 100.000,00 CT DEN:320T2690098PG72H MBVCB.15842419458.850444.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-09-2026 11:33:07 50.000,00 CT DEN:320T26900ALP6XDU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 11:51:18 50.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
01-09-2026 12:03:20 300.000,00 CT DEN:320T26900BSKKBEE Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 12:15:26 100.000,00 126D60901BX2LLSJ Ung ho CT NCHCCCL FT26246373835614
01-09-2026 12:17:33 40.000,00 320D60901K8UJE4T Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 12:24:48 500.000,00 320D60901ZQS3GW7 UNG HO MS 2026235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-12:24:48 6244ASCB024M32BT
01-09-2026 12:30:59 200.000,00 CT DEN:320T26900CV3C940 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
01-09-2026 12:35:22 200.000,00 CT DEN:320T26900D0VY9CR UNG HO MS 2026.235 ba Nguyen thi quyen
01-09-2026 12:38:25 100.000,00 PHAM THI THANH THUY Chuyen tien giup chi Quyen
01-09-2026 12:42:29 300.000,00 CT DEN:320T26900DA9V0VS Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
01-09-2026 12:48:37 100.000,00 320D60901YHAX6WG Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246353490143
01-09-2026 13:09:25 200.000,00 CT DEN:320T26900EBV0LBM Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 13:17:35 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 13:31:45 100.000,00 320D60901AZQCE7Q Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 13:48:15 500.000,00 CT DEN:320T26900FV4PDUF TRAN THI KIM LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.235 ung ho ba Nguyen thi Quyen
01-09-2026 13:49:06 500.000,00 CT DEN:320T26900FW8LE0E Ung ho MS 2026.235 Ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 13:50:38 500.000,00 CT DEN:320T26900FY911V6 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 14:07:33 50.000,00 320D60901953PZ6S Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 14:28:12 200.000,00 CT DEN:320T26900HDW0ENJ Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 14:44:21 100.000,00 320D60901GJ4FZ9M Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 14:52:08 50.000,00 CT DEN:320T26900JBGBH47 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 14:52:16 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
01-09-2026 14:58:16 1.000.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:09:21 100.000,00 320D609016XR000F Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:09:21 6244ASCB024CC5MN
01-09-2026 15:10:32 100.000,00 320D609017ZUU7MW Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:14:11 300.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:15:14 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:16:35 50.000,00 320D60901EFM9FE6 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:17:03 200.000,00 320D60901KHHZHP1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
01-09-2026 15:17:48 1.000.000,00 CT DEN:320T26900KBD090C MBVCB.15845609800.878137.DO THI NGOC THUY chuyen tien  ung ho MS 2026.235 nguyen thi quyen.CT tu 7919274829 DO THI NGOC THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-09-2026 15:20:20 200.000,00 ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:21:56 200.000,00 TRAN THI HONG ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen )
01-09-2026 15:24:37 200.000,00 CT DEN:320T26900KLDBVSD Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:25:47 1.000.000,00 320D60901LANHDS5 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:30:06 100.000,00 CT DEN:320T26900KTMLC6Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:35:15 500.000,00 CT DEN:320T26900L0EAJUH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
01-09-2026 15:36:59 150.000,00 CT DEN:320T26900L2Q81B3 Nguyen Thi Bich Hien Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:37:07 100.000,00 CT DEN:320T26900L2VZTQR Vietinbank;110628136866;DO THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.135 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:39:46 150.000,00 CT DEN:320T26900L6D53B0 MBVCB.15845894961.071604.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1017507238 NGUYEN CONG HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-09-2026 15:42:41 500.000,00 320D60901XHTQ46G Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:42:40 6244ASCB024CTN6F
01-09-2026 15:43:33 50.000,00 320D60901263XMG9 CHU VAN QUYET chuyen ung ho MS 2026.235 nguyen thi quyen FT26246460663950
01-09-2026 15:46:50 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:47:58 50.000,00 320D60901SSRKD2Y Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:57:04 200.000,00 CT DEN:320T26900LV7Q7MJ Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:58:38 50.000,00 CT DEN:320T26900LXA584B LU BICH HANH chuyen tienMs 2026235 ba nguyen thi quyen
01-09-2026 15:59:22 200.000,00 CT DEN:320T26900LY96NTK DOAN HIEN Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 15:59:23 200.000,00 CT DEN:320T26900LYAFPJR Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 16:03:31 100.000,00 ZP7D96VPUU31 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 16:10:58 50.000,00 CT DEN:320T26900MDKUFQY Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 16:14:49 100.000,00 MS 2026.235 (Ng T Quyen)
01-09-2026 16:15:20 100.000,00 320D609016DUR9AV Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 16:16:42 300.000,00 ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)
01-09-2026 16:22:18 100.000,00 CT DEN:320T26900MUK65AA MBVCB.15846500959.486149.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061001164163 NGUYEN THI NHU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-09-2026 16:44:01 300.000,00 320D60901JJLESAB Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246027654336
01-09-2026 16:44:11 500.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 16:47:09 100.000,00 ung ho ms 2026.235
01-09-2026 16:51:23 300.000,00 CT DEN:320T26900NYYHWPA MBVCB.15846961000.809518.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1768698568 TRAN LE THAO LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-09-2026 16:52:55 200.000,00 CT DEN:320T26900P0ZFFJT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 16:55:46 100.000,00 320D609015HJ8MF7 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-16:55:46 6244ASCB024CXCQ4
01-09-2026 17:03:48 350.000,00 CT DEN:320T26900PFC7U65 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 17:04:59 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 17:09:15 500.000,00 320D60901ZMP1FR5 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 17:11:08 200.000,00 320D60901HKZ26LM ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 17:18:22 100.000,00 CT DEN:320T26900Q0KZHNY Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 17:30:48 500.000,00 320D60901QXFC8AY Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246040858856
01-09-2026 17:36:09 50.000,00 144782150289-0967656701-Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 17:39:28 100.000,00 CT DEN:320T26900QUFGB0P Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 18:14:25 100.000,00 320D60901YDRG12W IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 18:32:13 100.000,00 ung ho MS 2026.235( ba Nguyen Thi Quyen)
01-09-2026 18:35:28 50.000,00 320D60901KLS9CT1 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246593637260
01-09-2026 18:52:07 500.000,00 CT DEN:320T26900TNDF7MG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 18:59:12 200.000,00 CT DEN:320T26900TXRAK6Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 19:21:44 200.000,00 CT DEN:320T26900UTHPDUT Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 19:28:38 200.000,00 320D60901C299DSV Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-19:28:38 6244ASCB0248C6AN
01-09-2026 19:30:28 40.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 19:36:20 30.000,00 CT DEN:320T26900VCSZW1Q Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 19:58:04 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 19:59:50 100.000,00 320D60901EXJJQBR Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-19:59:50 6244ASCB0248FHCG
01-09-2026 20:04:38 100.000,00 320D60901AMWDMPM Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-010926-20:04:38 6244ASCB0248ZCND
01-09-2026 20:06:23 100.000,00 320D60901VT87WJ9 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-20:06:22 6244ASCB0248ZUBR
01-09-2026 20:32:06 100.000,00 CT DEN:320T26900XJET5W6 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 20:44:46 50.000,00 144810557526-0789962258-Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 20:53:06 100.000,00 320D609018N3H7YV Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246379505590
01-09-2026 21:23:58 100.000,00 320D609018NVW3N0 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246177018893
01-09-2026 21:39:06 30.000,00 126D60901F3UPRDD Ung ho MS 2026 235 Ba Nguyen Thi Quyen FT26246970297861
01-09-2026 21:39:34 30.000,00 CT DEN:320T2690105J3XZQ Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
01-09-2026 21:43:47 100.000,00 Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
02-09-2026 01:52:25 150.000,00 144828759301-0935792961-Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen; thoi gian GD:01/09/2026 23:51:23
02-09-2026 01:58:40 500.000,00 ung ho MS 2026.235 (chi Nguyen Thi Quyen); thoi gian GD:02/09/2026 00:05:11
02-09-2026 02:09:28 300.000,00 320D609025MPHES3 Ung ho MS 2026.235 FT26246623807395; thoi gian GD:02/09/2026 00:32:13
02-09-2026 03:09:40 200.000,00 320D60902MY1TZ6W Phuong Vy Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
02-09-2026 06:28:43 180.000,00 ung ho ms 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
02-09-2026 06:34:11 100.000,00 CT DEN:320T269038V4AG95 Ung ho MS 2026.235  Ba Nguyen Thi Quyen
02-09-2026 06:37:03 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.235 ( ba nguyen thi quyen  )
02-09-2026 07:21:17 100.000,00 CT DEN:320T26901NRQQSWZ MBVCB.15853402757.339498.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000622931 LE THI MINH TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-09-2026 09:14:52 300.000,00 320D609028HW0APN Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-020926-09:14:51 6245ASCB024FGDGA
02-09-2026 09:15:34 200.000,00 320D60902V0TTQ7F Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-020926-09:15:33 6245ASCB024FGIFS
02-09-2026 11:09:42 50.000,00 LAM MY HAN ung ho ms 2026.233 Ly Mi Lung
02-09-2026 12:08:30 100.000,00 CT DEN:320T26901ZWZY9RY MS 2026.234 Luong Minh Doanh
02-09-2026 12:11:21 300.000,00 CT DEN:320T2690200RV24H TRAN THANH VU Chuyen tien ung ho  Nang buoc den truong em Truong Le Binh, Quang tri
02-09-2026 13:08:23 500.000,00 320D60902M2T8G1F UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-020926-13:08:23 6245ASCB024JRFXV
02-09-2026 13:31:46 100.000,00 CT DEN:320T2690234YNSWJ MBVCB.15858288659.710206.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028387359 TRINH PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-09-2026 13:34:16 50.000,00 CT DEN:320T26902388PYH3 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 13:52:02 200.000,00 CT DEN:320T269023XQP1DT Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 14:03:32 200.000,00 CT DEN:320T269024CX8FQF MBVCB.15858612159.912177.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9908905551 NGUYEN VAN THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-09-2026 14:07:14 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 14:16:14 500.000,00 320D60902TYEGXP1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 14:51:02 20.000,00 CT DEN:320T2690267MUF7Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 14:52:59 3.000.000,00 PHAM THI THUY VAN chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
02-09-2026 15:06:03 100.000,00 320D60902CLJ400T Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26246503008819
02-09-2026 15:06:37 100.000,00 320D60902ANC69XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246903127288
02-09-2026 15:15:33 1.000.000,00 NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc em toi truong
02-09-2026 16:02:34 500.000,00 320D60902V8022L8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246508027780
02-09-2026 16:33:41 200.000,00 CT DEN:320T26902A76D8NP MBVCB.15860445509.127379.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-09-2026 17:43:21 500.000,00 320D60902W221M6V Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 18:02:04 300.000,00 126D60902X64RQYP Ung ho cac hoan canh kho khan FT26246916670689
02-09-2026 18:17:32 100.000,00 320D60902U1N3TQ1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246304770664
02-09-2026 19:41:53 200.000,00 CT DEN:320T26902HHQRWJA phamphu phuc benh nhan k chuyen vao so2026232 nguyen van chi dung ung thu nao
02-09-2026 19:52:59 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong)
02-09-2026 19:57:02 50.000,00 CT DEN:320T26902J3QZW4V Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
02-09-2026 19:57:53 100.000,00 320D609028V4LMDZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 20:54:36 50.000,00 CT DEN:320T26902LBRGH0D Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
02-09-2026 20:56:46 100.000,00 CT DEN:320T26902LELP6QT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
02-09-2026 20:59:34 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
02-09-2026 21:32:32 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 01:40:39 100.000,00 CT DEN:320T26904G3WTZW1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung; thoi gian GD:03/09/2026 00:16:27
03-09-2026 03:57:41 20.000,00 CT DEN:320T26904QQ1KR79 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
03-09-2026 07:13:06 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 07:44:53 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:16:27 100.000,00 320D60903QM7PBME Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:16:44 50.000,00 320D609033MM2W0G IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:21:57 300.000,00 320D609039AYJMGA Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246374640483
03-09-2026 08:27:18 200.000,00 CT DEN:320T26903D8GRG2U Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:30:12 50.000,00 CT DEN:320T26903DCBD8LU Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:32:35 50.000,00 CT DEN:320T26903DFFQ8ZB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:40:47 200.000,00 PHAN TRONG DAT Chuyen tien
03-09-2026 08:45:07 300.000,00 CT DEN:320T26903DY0F5VW MBVCB.15868421325.706517.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 08:46:18 200.000,00 CT DEN:320T26903DZL1J32 MBVCB.15868441830.718319.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 08:48:56 500.000,00 CT DEN:320T26903E31VYC1 PHAM THI LAN ANH Chuyen tien cho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
03-09-2026 08:54:52 200.000,00 PHAN VAN CHUC chuyen tien ung ho ms 2026.236 em ( Nguyen Minh Hieu)
03-09-2026 08:57:08 200.000,00 CT DEN:320T26903EDWG1EQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 08:59:10 300.000,00 320D60903ACMNDGN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 09:00:42 50.000,00 ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 09:03:47 100.000,00 Ung ho 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)
03-09-2026 09:11:26 100.000,00 CT DEN:320T26903EYSKZV1 MBVCB.15868821139.965599.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1026829887 TRAN THI LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 09:11:39 200.000,00 CT DEN:320T26903EZ1Z1TU PHAM QUANG TAM chuyen tien 2026.236 ung ho em nguyen minh hieu
03-09-2026 09:22:22 500.000,00 320D609039S87BKJ UNG HO MS 2026236 EM NGUYEN TRUNG HIEU-030926-09:22:22 6246ASCB024RY7ID
03-09-2026 09:43:05 200.000,00 CT DEN:320T26903G6K86EF Vietinbank;110628136866;urng ho em Nguyen minh hieu ms 2026.236
03-09-2026 09:45:08 100.000,00 320D60903J45V4VZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 10:10:00 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 10:14:53 200.000,00 320D609036F43KZS Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246353392460
03-09-2026 10:14:58 500.000,00 320D60903BU5UZF0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 10:31:27 5.000.000,00 NGUYEN THI NGOC DIEP Chuyen tien ung ho MS2026.235(ba Nguyen Thi Quyen)
03-09-2026 10:35:44 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 10:41:46 200.000,00 CT DEN:320T26903JG2EEF1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 10:48:55 1.000.000,00 320D60903LPSAZTN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-10:48:55 6246ASCB024R4459
03-09-2026 10:54:15 200.000,00 CT DEN:320T26903JYK2NN5 MBVCB.15870454560.011210.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 10:54:16 200.000,00 CT DEN:320T26903JYK8R0D Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
03-09-2026 10:59:00 100.000,00 320D60903QF3FSW8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246700221058
03-09-2026 11:03:41 80.000,00 CT DEN:320T26903KB0K3QN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 11:06:37 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.336 ( em nguyen minh hieu )
03-09-2026 11:38:00 200.000,00 ung ho MS 2026.236 (em nguyen minh hieu)
03-09-2026 11:57:54 300.000,00 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 12:03:43 100.000,00 CT DEN:320T26903MN9M857 MBVCB.15871609145.739082.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 12:14:54 200.000,00 CT DEN:320T26903N31LZNE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 12:25:21 100.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
03-09-2026 12:26:05 200.000,00 CT DEN:320T26903NHTVVAC Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 12:33:02 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 12:44:49 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 13:00:06 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 13:05:38 10.000,00 CT DEN:320T26903Q21EKWN MBVCB.15872463300.264309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 13:13:01 100.000,00 320D60903FT7LPYN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 13:13:06 20.000,00 CT DEN:320T26903QBWXQ4V MBVCB.15872550374.315496.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 13:28:14 300.000,00 CT DEN:320T26903QXWNUEN MBVCB.15872721465.418343.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 13:35:59 200.000,00 CT DEN:320T26903R84BLCK Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
03-09-2026 13:36:58 200.000,00 CT DEN:320T26903R9E8KPC Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
03-09-2026 13:50:31 50.000,00 CT DEN:320T26903RTB17ZD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 13:51:58 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 13:59:51 500.000,00 320D60903GJF89RH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 14:03:57 500.000,00 CT DEN:320T26903SB1U36B Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 14:20:38 100.000,00 CT DEN:320T26903SZ3C5RH Vietinbank;110628136866;MS 2026.236 em nguyen minh hieu co ong nguyen van kiem
03-09-2026 14:30:19 1.000.000,00 CT DEN:320T26903TBVNBVF Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
03-09-2026 14:36:03 100.000,00 320D60903KK37LCL Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26246758779864
03-09-2026 14:46:59 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 14:48:46 50.000,00 ZP7D98RDI7CN Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
03-09-2026 14:55:20 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:13:59 100.000,00 CT DEN:320T26903V1JNDDD Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:17:56 100.000,00 320D60903ZPM1BAH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:18:31 100.000,00 320D60903ZJJZJYW Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
03-09-2026 15:24:25 100.000,00 320D60903836MGDU Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:25:53 200.000,00 CT DEN:320T26903VH934Q9 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:26:31 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:28:05 30.000,00 CT DEN:320T26903VL5PBK8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:38:50 50.000,00 CT DEN:320T26903W0C6KUH MBVCB.15874421771.455816.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 15:49:40 100.000,00 320D60903737L5Y9 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246120062492
03-09-2026 15:56:48 100.000,00 145070815710-0908910943-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 15:57:26 500.000,00 320D60903EV1S4ZD Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 16:00:10 100.000,00 ung ho ms 2026.236 ( em nguyen minh hieu)
03-09-2026 16:01:23 200.000,00 CT DEN:320T26903WW4PUNH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 16:02:52 300.000,00 CT DEN:320T26903WY3CR1M Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 16:04:44 100.000,00 CT DEN:320T26903X0JVUA7 MBVCB.15874811856.706631.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0341000086662 NGUYEN THI THU HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-09-2026 16:08:48 50.000,00 320D60903UB0LN0T Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:08:48 6246ASCB0244WBGW
03-09-2026 16:37:18 200.000,00 320D60903VSM39LY Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246506133470
03-09-2026 16:38:19 25.000,00 CT DEN:320T26903YAX3QNV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 17:12:15 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 17:20:47 50.000,00 CT DEN:320T26903ZYZTCKU VU THI VIET HA chuyen tien ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 17:26:02 70.000,00 320D60903384V868 IBFT UH ms 2026.236 nguyen minh hieu
03-09-2026 17:27:39 100.000,00 320D60903KL4XND1 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246756169800
03-09-2026 17:31:54 100.000,00 320D60903NYZ9THK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246602900084
03-09-2026 17:43:10 200.000,00 CT DEN:320T269040UJKTZA ung ho ms 2026236 em nguyen minh hieu
03-09-2026 17:45:48 500.000,00 320D6090364N5YJ2 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-17:45:47 6246ASCB02446BVP
03-09-2026 17:45:50 300.000,00 Tran Thanh Tu ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
03-09-2026 17:47:45 3.000.000,00 CT DEN:126T2690410L7XWU NGUYEN THI ANH VAN ung ho ch nguyen minh hieu ms110628136866
03-09-2026 18:48:35 200.000,00 320D60903QDUGCMV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 19:19:57 100.000,00 CT DEN:320T269044LC3TVW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 19:24:56 100.000,00 CT DEN:320T269044SY0ZA8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 19:30:18 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 19:39:12 100.000,00 320D609037JMM4VQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246955915046
03-09-2026 19:44:55 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 19:49:40 500.000,00 320D6090307QSXQL Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 20:08:57 100.000,00 CT DEN:320T269046H2GA4T Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 20:28:43 200.000,00 320D60903MVG7F87 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 20:30:29 300.000,00 CT DEN:320T269047BH2H0H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 20:57:04 200.000,00 CT DEN:320T269048CLMJBU Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 20:59:18 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
03-09-2026 21:03:15 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 21:15:02 100.000,00 CT DEN:320T2690492B7K0J ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 21:30:08 300.000,00 320D60903F8K7389 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 21:35:10 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 21:37:31 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
03-09-2026 21:40:46 50.000,00 320D60903QE2W09K Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247305423829
03-09-2026 21:43:04 100.000,00 CT DEN:320T26904A5BK9F3 NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms2026.236
03-09-2026 21:55:57 19.000,00 320D60903EJ33BMG Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 22:01:36 50.000,00 CT DEN:320T26904AVTX47S Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:03:07 50.000,00 CT DEN:320T26904AXUF3LC Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 22:18:47 50.000,00 320D609033SNMKHB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:20:47 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:53:53 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:54:59 50.000,00 CT DEN:320T26904CYAZL68 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:55:30 100.000,00 320D609031TA0CHW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:58:24 500.000,00 CT DEN:320T26904D2UGYZ5 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 22:58:45 500.000,00 CT DEN:320T26904D39QXKZ Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
03-09-2026 23:00:45 100.000,00 ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
03-09-2026 23:05:10 100.000,00 320D60903BWQBL8J Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247715524825
03-09-2026 23:11:52 300.000,00 CT DEN:320T26904DLLV1AQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
03-09-2026 23:19:22 200.000,00 CT DEN:320T26904DWHNSWZ ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu
04-09-2026 01:25:39 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:03/09/2026 23:40:35
04-09-2026 01:26:53 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:03/09/2026 23:43:23
04-09-2026 01:44:58 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:04/09/2026 00:29:00
04-09-2026 01:52:08 200.000,00 320D60904QDBMWZK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247084000767; thoi gian GD:04/09/2026 00:53:45
04-09-2026 01:52:33 50.000,00 320D609048J105N5 2026.236 e Nguyen Minh Hieu FT26247299956674; thoi gian GD:04/09/2026 00:55:22
04-09-2026 01:55:11 100.000,00 NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ); thoi gian GD:04/09/2026 01:06:17
04-09-2026 02:03:37 60.000,00 CT DEN:320T269067LRL4BU MBVCB.15881706224.402508.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:04/09/2026 01:48:16
04-09-2026 05:13:33 100.000,00 CT DEN:320T26906FKUCG1K ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu
04-09-2026 05:19:20 200.000,00 DO THI BICH ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 05:32:05 200.000,00 Ung ho MS2026.236
04-09-2026 05:48:55 200.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 05:50:33 300.000,00 CT DEN:320T26906H0PR05Z Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 06:04:30 200.000,00 320D60904DQDHYHM Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247351730054
04-09-2026 06:08:00 100.000,00 CT DEN:320T26906HPRK4NW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 06:10:13 100.000,00 CT DEN:320T26906HSNU507 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 06:40:30 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 06:51:59 200.000,00 320D609042GFLTUA ung ho ng minh hieu ms 2026. 236
04-09-2026 07:05:37 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 07:06:53 200.000,00 CT DEN:320T26904Y1WTUWS ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 07:09:29 300.000,00 320D60904MWB2RRR Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247167382881
04-09-2026 07:14:43 200.000,00 CT DEN:320T26904YC8CQTB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 07:24:50 500.000,00 Ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 07:25:36 100.000,00 CT DEN:320T26904YSM97AE Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 07:46:23 30.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 07:47:50 1.000.000,00 CT DEN:320T26904ZMYYCZ1 TRAN DUY TUAN UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU
04-09-2026 07:51:16 100.000,00 CT DEN:320T26904ZSHJWEV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 07:54:34 200.000,00 CT DEN:320T26904ZWVC1KJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:07:48 100.000,00 CT DEN:320T269050EBQVYQ MBVCB.15883346889.564267.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000354840 PHAM THI VIET HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 08:17:32 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu )
04-09-2026 08:18:59 300.000,00 CT DEN:320T269050V406B6 MBVCB.15883495857.667588.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1026595948 LE THE PHIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 08:19:36 200.000,00 320D609046HSD8J7 ms2026237 luong thanh vi
04-09-2026 08:20:32 500.000,00 320D60904R8UZ5HF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247818444508
04-09-2026 08:21:44 70.000,00 320D60904NBJJ4VL Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
04-09-2026 08:23:30 100.000,00 CT DEN:320T26905112NTXZ Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:23:46 100.000,00 CT DEN:320T2690511EG4VL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:24:30 500.000,00 320D60904CQUHGKE Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-08:24:30 6247ASCB024WR4HC
04-09-2026 08:26:46 50.000,00 CT DEN:320T2690515DEZXL Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:27:19 50.000,00 320D60904F8DCL9W Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:27:49 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:29:58 200.000,00 320D609047P78CMJ Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 08:32:23 300.000,00 CT DEN:320T269051CT8CMU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:33:13 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:36:35 10.000.000,00 320D609047MSBM84 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:38:34 50.000,00 CT DEN:320T269051LYZL84 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:44:10 100.000,00 CT DEN:320T269051UCVMRS Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:44:24 1.500.000,00 ms 2026.229 -2026.235 - 2026.236
04-09-2026 08:48:01 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:49:03 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:50:26 70.000,00 320D609043891E37 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247939201816
04-09-2026 08:52:07 300.000,00 ung ho MS 2026.237-thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 08:54:24 100.000,00 CT DEN:320T2690527VPBUR Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 08:59:27 200.000,00 ung ho ms 2026.236
04-09-2026 09:02:03 200.000,00 CT DEN:320T269052HZ72HM Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 09:03:25 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 09:03:40 100.000,00 CT DEN:320T269052L3SCFU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 09:13:18 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 09:17:36 100.000,00 320D60904QFZE7W4 Ung ho 2026236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 09:21:28 5.000,00 CT DEN:320T2690539MCVCW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 09:22:08 30.000,00 320D6090467Q0XDX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 09:22:44 200.000,00 320D60904J8WUU9J ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 09:26:32 100.000,00 320D609048FCZH08 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 09:27:22 2.000.000,00 CT DEN:320T269053HE2N3D MBVCB.15884447886.313151.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0441000788152 CAO THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 09:29:18 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.237 ( thay luong thanh vi )
04-09-2026 09:31:51 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 09:33:00 200.000,00 CT DEN:320T269053QUW44V MBVCB.15884520594.367558.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011001609114 VU THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 09:39:40 50.000,00 320D60904556RFFQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247818739204
04-09-2026 09:45:31 100.000,00 CT DEN:320T2690547D1GTG NGUYEN THI KIM CHI Chuyen tien   ung ho MS 2026.237   Thay LUONG  THANH VI
04-09-2026 09:47:19 300.000,00 CT DEN:320T2690549RKVFS Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 09:52:51 50.000,00 CT DEN:320T269054H23AQ0 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 09:54:53 50.000,00 320D60904AADTT51 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 10:07:18 100.000,00 CT DEN:320T26905525DVP9 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 10:10:31 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 10:16:36 50.000,00 CT DEN:320T269055EEYBV8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 10:22:43 200.000,00 320D609047QHH4NN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247051510443
04-09-2026 10:24:14 100.000,00 320D60904X3HSAJK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247453252714
04-09-2026 10:27:16 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 (con Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 10:32:30 100.000,00 320D609041ZEMVJK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247818935467
04-09-2026 10:32:40 200.000,00 320D60904EX1ETLL Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247086053427
04-09-2026 10:35:49 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 10:56:18 500.000,00 CT DEN:320T269056YV7D81 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 10:56:51 200.000,00 320D60904R4BWHY8 UH em Nguyen Minh Hieu ms 2026 236
04-09-2026 11:00:57 100.000,00 320D60904MS9MWKC Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247687439631
04-09-2026 11:04:58 80.000,00 320D60904J0WRE05 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247893088100
04-09-2026 11:07:44 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 11:13:57 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 11:18:17 86.000,00 320D60904V3Z9JL8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247751901302
04-09-2026 11:24:39 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.236 chau nguyen minh hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
04-09-2026 11:28:13 100.000,00 CT DEN:320T269058700PAK MBVCB.15886286570.491847.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 11:30:59 200.000,00 CT DEN:320T269058AN36G2 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 11:43:12 100.000,00 CT DEN:320T269058ST229Z Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh
04-09-2026 11:46:25 100.000,00 320D609049K2NQEC Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 11:47:00 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 11:49:47 30.000,00 126D60904EPT187C Ung ho Ms 2026 237 Thay Luong Thanh Vi FT26247673001050
04-09-2026 11:56:47 200.000,00 320D60904PARUHJF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 11:58:10 20.000,00 CT DEN:320T269059CK3XYM MS 2026.236
04-09-2026 12:08:27 100.000,00 320D60904DNYHURM Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 12:08:35 200.000,00 CT DEN:320T269059SAUJRG Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 12:09:32 200.000,00 CT DEN:320T269059TJXKD7 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 12:13:26 200.000,00 CT DEN:320T269059YQJT73 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 12:13:29 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 12:23:19 100.000,00 CT DEN:320T26905ABSE1PN LE THI LOAN  ung ho 2026.236 em NGUYEN MINH HIEU
04-09-2026 12:28:29 300.000,00 CT DEN:320T26905AJLDFLB Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 12:31:32 30.000,00 CT DEN:320T26905ANM3EHZ Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 12:32:10 100.000,00 CT DEN:320T26905APFN2D0 MBVCB.15887313662.131434.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 12:32:40 100.000,00 320D60904BR3M7YJ Ung ho MS 2026.237 (Thay Luong Thanh Vi)
04-09-2026 12:44:18 300.000,00 CT DEN:320T26905B5G8N0T Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 12:48:16 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 13:12:32 100.000,00 CT DEN:320T26905C8RJBTK 2026236 nguyen minh hieu
04-09-2026 13:14:05 1.000.000,00 CT DEN:320T26905CATRX26 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 13:16:18 200.000,00 CT DEN:320T26905CDRBH8Z Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 13:18:29 200.000,00 CT DEN:320T26905CGMBXU6 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 13:23:16 100.000,00 ung ho MS 2026.237( thay Luong Thanh Vi)
04-09-2026 13:24:55 50.000,00 320D60904Y7EEKXD Ung ho MS 2026.237
04-09-2026 13:26:38 200.000,00 CT DEN:320T26905CTDB44H Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 13:34:34 100.000,00 320D609043BCVPQY Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 13:39:03 200.000,00 CT DEN:320T26905D9SUEZ1 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 13:45:15 100.000,00 320D60904PVN1RG4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247058665368
04-09-2026 13:47:18 100.000,00 320D6090479HNX8W Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247604484807
04-09-2026 13:53:21 200.000,00 320D60904TQVGZJ8 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247223242052
04-09-2026 13:54:44 50.000,00 126D60904BY4L50P ung ho ms 2026.237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 14:00:30 100.000,00 320D60904QK44LF9 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 14:07:03 100.000,00 CT DEN:320T26905ECRQAJ4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 14:08:55 50.000,00 Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi)
04-09-2026 14:10:10 50.000,00 LUONG THI THANH THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 14:16:13 200.000,00 320D609049EQ6NBD Ung ho MS2026236ung ho em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 14:17:17 500.000,00 CT DEN:320T26905ES937MD MBVCB.15888596101.884908.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9383458457 NGUYEN HOAN KIM CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 14:19:22 100.000,00 CT DEN:320T26905EV0FUNV MBVCB.15888627361.900762.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 14:20:56 100.000,00 CT DEN:320T26905EX2VMCS Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 14:21:15 200.000,00 CT DEN:320T26905EXH0Q5M Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 14:26:31 100.000,00 320D60904PS3V5NG Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 14:28:44 100.000,00 320D6090454XEQ62 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247070915071
04-09-2026 14:30:17 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 15:03:54 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 15:07:10 55.000,00 320D60904ZMX0QQ5 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
04-09-2026 15:18:04 100.000,00 320D609048KP5S94 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 15:33:53 200.000,00 320D609046UDAMGU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 15:49:33 50.000,00 145228293102-0923093239-PHAM DANG LAM chuyen tien ung ho ms 2026237 luong thanh vi
04-09-2026 15:50:49 200.000,00 Ung ho MS 2026.236( Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 15:51:22 30.000,00 320D60904CPVQE5L Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247076061150
04-09-2026 15:51:23 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 15:53:22 200.000,00 320D60904N32939U Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247209675773
04-09-2026 15:54:54 100.000,00 320D60904MDVD1U8 IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 15:58:49 200.000,00 Minh va An ung ho ms2026.236
04-09-2026 16:05:24 500.000,00 CT DEN:320T26905JZ1N8J6 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 16:10:14 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 16:16:17 100.000,00 UNG HO CHUONG TRINH  NANG BUOC EM DEN TRUONG
04-09-2026 16:26:04 1.000.000,00 CT DEN:320T26905KSBHPEM MBVCB.15890500194.081668.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0101001105155 HOANG THI LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 16:34:57 150.000,00 CT DEN:320T26905L41WN4P ungho MS 2026 236.nguyen minh hieu
04-09-2026 16:41:23 200.000,00 CT DEN:320T26905LCJUB5H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 16:46:35 200.000,00 CT DEN:320T26905LKE6LSH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
04-09-2026 16:47:31 100.000,00 CT DEN:320T26905LLN842V Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 16:58:52 100.000,00 145237852263-0522964068-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 17:01:44 50.000,00 320D6090456SAVUX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247217961511
04-09-2026 17:11:29 100.000,00 145239877264-0985669122-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 17:39:14 200.000,00 uh 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 17:41:15 500.000,00 CT DEN:320T26905NPLRY2Z Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 17:50:58 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 17:56:11 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.237 ( thay LUONG THANH VI )
04-09-2026 18:06:38 500.000,00 320D60904MMQ3Z97 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 18:39:08 100.000,00 MS 2026237(Luong Thanh Vi)
04-09-2026 18:44:05 300.000,00 CT DEN:320T26905R4LFLF9 MBVCB.15893252849.923163.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9595899999 PHAM NGOC DAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 18:50:42 200.000,00 320D6090481ETPF4 Dinh Huy Binh ung ho MS 2026-236
04-09-2026 19:02:41 100.000,00 320D60904FMWEP37 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247701923570
04-09-2026 19:10:14 300.000,00 CT DEN:320T26905S53X979 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 19:11:20 500.000,00 CT DEN:320T26905S6KZN4Q Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
04-09-2026 19:12:56 300.000,00 CT DEN:320T26905S8PC37D Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
04-09-2026 19:16:02 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 19:29:41 50.000,00 CT DEN:320T26905SWTUU92 MBVCB.15894126656.491915.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1045517365 NGUYEN THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 19:47:38 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 (thay luong thanh vi)
04-09-2026 20:08:33 100.000,00 320D60904DGH9RCR Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 20:17:06 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
04-09-2026 20:17:48 100.000,00 CT DEN:320T26905USBJKBG Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 20:18:42 100.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
04-09-2026 20:19:14 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
04-09-2026 20:19:34 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
04-09-2026 20:20:11 200.000,00 CT DEN:320T26905UVGWTHX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 20:26:28 300.000,00 320D609048SPJ1EQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 20:28:09 100.000,00 320D60904CERT9BV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 20:40:09 200.000,00 320D60904Q3ZU28X ung ho MS 2026.236 FT26247202294918
04-09-2026 20:43:27 200.000,00 320D60904NADJ4SW Ung ho MS 2026236  em Nguyen Minh Hieu FT26247770778963
04-09-2026 20:47:11 200.000,00 CT DEN:320T26905VX5JF2E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 20:48:43 200.000,00 320D60904HCGY57X Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi. Nho bao chuyen giup
04-09-2026 20:52:27 100.000,00 320D60904TRDZA36 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
04-09-2026 21:00:37 300.000,00 CT DEN:320T26905WEWBE8G Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 21:03:27 1.000.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
04-09-2026 21:05:14 200.000,00 CT DEN:320T26905WLZB81L MBVCB.15895762371.568589.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0251002661122 NGUYEN THI TRUC QUYNH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 21:18:33 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 21:24:43 300.000,00 320D60904EEW1Q2P Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
04-09-2026 21:26:43 300.000,00 CT DEN:320T26905XFBTNGF MBVCB.15896064269.764555.MS 2026.235 BA  Nguyen  thi Quyen.CT tu 1021942733 NGO THI THIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-09-2026 21:33:37 1.000.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
04-09-2026 21:34:15 30.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
04-09-2026 21:46:55 1.000.000,00 ung ho MS2026235 Ba Nguyen Thi Quyen
04-09-2026 22:02:05 100.000,00 320D60904RJT1H9W Ung ho MS 2026 221 Be SUNG TRONG NHAN
04-09-2026 22:03:28 100.000,00 320D60904YPZZA9Y Ung ho MS 2026 224 Be VI DUC CHUYEN
04-09-2026 22:07:31 100.000,00 320D609049US0JJK Ung ho MS 2026 236 Em NGUYEN MINH HIEU
04-09-2026 22:12:10 100.000,00 320D60904PC0RF0A Ung ho MS 2026 222 Em LE TRAN NGOC TRINH
04-09-2026 22:17:08 100.000,00 320D609046GRCLLR Ung ho MS 2026 217 Gia dinh Ong NGUYEN VAN THAO
04-09-2026 22:17:34 200.000,00 CT DEN:320T26905ZEH3J8C Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu
04-09-2026 22:23:41 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 22:34:16 150.000,00 Ung ho MS 2026.236
04-09-2026 22:36:34 200.000,00 CT DEN:320T2690605LJAFR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 22:47:15 100.000,00 320D60904JMA02FB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
04-09-2026 22:48:09 50.000,00 320D60904YLAK8Y4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 03:34:34 20.000,00 CT DEN:320T26907ZNQWXGZ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
05-09-2026 04:25:00 15.000,00 CT DEN:320T269081MB03M4 MBVCB.15897525599.804378.LE HONG THO ung ho ms2026.236(nguyen minh hieu).CT tu 1016060630 LE HONG THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 06:45:38 100.000,00 320D609055W4SGNH Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
05-09-2026 06:50:16 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 06:51:53 200.000,00 CT DEN:320T269087BA8BDV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 07:05:11 500.000,00 CT DEN:320T26906KX8X6CR Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
05-09-2026 07:08:02 50.000,00 CT DEN:320T26906L10KR54 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung
05-09-2026 07:11:28 200.000,00 CT DEN:320T26906L5K5RY0 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien
05-09-2026 07:15:19 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 07:19:58 50.000,00 320D609053DT0MFF Ung ho MS 2026.238 FT26248810163145
05-09-2026 07:28:24 30.000,00 320D6090570TFNPR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248227228710
05-09-2026 07:36:40 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 07:46:14 1.000.000,00 CT DEN:320T26906MHG4F8Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 07:58:14 500.000,00 320D60905EWF0GQJ UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-07:58:14 6248ASCB024V2H4D
05-09-2026 08:00:28 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:01:28 200.000,00 CT DEN:320T26906N3KUF1V ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien
05-09-2026 08:02:14 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:05:41 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:07:43 200.000,00 CT DEN:320T26906NBUFRPH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:07:45 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:09:48 100.000,00 CT DEN:320T26906NEL6RGP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:12:33 200.000,00 CT DEN:320T26906NJ7HL1V Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien MS 2026238ung ho co giao hoang thi Hien
05-09-2026 08:12:52 100.000,00 320D60905823K3D5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:13:03 600.000,00 320D60905C44FNFY IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:13:09 500.000,00 CT DEN:320T26906NK04004 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:13:55 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 08:16:12 200.000,00 320D60905JJ7R6T3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248025963055
05-09-2026 08:17:22 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 08:18:42 150.000,00 CT DEN:320T26906NSB70B7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:23:11 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:23:16 100.000,00 320D60905NFND1VQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248541823907
05-09-2026 08:23:33 50.000,00 CT DEN:320T26906NYR8MEU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:23:41 2.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:26:07 200.000,00 320D60905JFT479G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248768227146
05-09-2026 08:28:54 200.000,00 CT DEN:320T26906P5TE21K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:28:55 500.000,00 HO KINH DOANH TAN NAM chuyen tien ung ho co giao Hoang thi Hien
05-09-2026 08:33:43 50.000,00 145329498946-0909447308-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:34:21 200.000,00 CT DEN:320T26906PD0C8L2 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THU HOA chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:34:34 100.000,00 CT DEN:320T26906PD9YXY1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:38:39 50.000,00 CT DEN:320T26906PJP46MG MBVCB.15899450858.181689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9764920629 NGUYEN THAO NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 08:39:37 100.000,00 320D609055W25Z8R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248352205225
05-09-2026 08:41:28 200.000,00 145330445786-0332300009-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:43:35 500.000,00 CT DEN:320T26906PR6WCB2 ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN
05-09-2026 08:45:42 100.000,00 ung ho MS 2026.238
05-09-2026 08:45:55 200.000,00 CT DEN:320T26906PU9BSBW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:46:32 100.000,00 320D60905HSCLGY3 Ung ho MS 2026.238
05-09-2026 08:47:07 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 08:47:22 100.000,00 320D60905KG9VDMJ IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:47:43 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:49:54 100.000,00 NGUYEN VAN HOC Chuyen tienMS2026.238 co giao hoanh thi hien
05-09-2026 08:50:15 500.000,00 320D60905AD6DNMK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:50:14 6248ASCB024VCRZP
05-09-2026 08:50:52 100.000,00 320D60905057UA7T Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248452269501
05-09-2026 08:53:11 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:53:26 200.000,00 CT DEN:320T26906Q46QFGM MBVCB.15899639400.317748.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1978090939 HOANG HUONG DIU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 08:54:02 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.238 ( co giao hoang thi hien )
05-09-2026 08:54:18 50.000,00 ung ho ma so 2026.238
05-09-2026 08:54:46 50.000,00 ung ho ma so 2026.237
05-09-2026 08:54:47 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:55:00 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 08:55:28 50.000,00 ung ho ma so 2026.236
05-09-2026 08:56:26 20.000,00 145332709403-0949225771-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 08:57:40 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 08:57:43 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:01:56 500.000,00 320D60905JS75HRA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248938654389
05-09-2026 09:01:58 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:02:40 10.000,00 320D609054NVWAWR IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 09:03:12 10.000,00 320D60905P9CWQ60 IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:03:29 35.000,00 320D60905LAKJKWD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:03:49 10.000,00 320D60905X3SK4JZ IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 09:04:10 100.000,00 CT DEN:320T26906QJCRC5P Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 09:04:36 100.000,00 320D60905Z940239 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:04:52 10.000,00 320D60905087XQF1 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
05-09-2026 09:05:02 500.000,00 320D60905JC80UYL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:05:17 300.000,00 320D60905WREPDE7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:05:51 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:05:51 10.000,00 320D60905J800EZC IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
05-09-2026 09:06:26 10.000,00 320D60905X6UPXGB IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
05-09-2026 09:06:57 10.000,00 320D60905BULBK34 IBFT Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
05-09-2026 09:07:44 100.000,00 CT DEN:320T26906QP3395V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:10:29 100.000,00 CT DEN:320T26906QSQN495 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 09:10:52 400.000,00 CT DEN:320T26906QT7SU0V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:12:03 1.000.000,00 CT DEN:320T26906QUT7QSU TRANG LE ung ho MS 2026.238
05-09-2026 09:14:20 200.000,00 CT DEN:320T26906QXT5HL1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:14:25 100.000,00 CT DEN:320T26906QXX3VEZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 09:20:01 300.000,00 320D60905KMJVKTJ LE VAN MAO chuyen ms2026238 co giao hoang thi hien FT26248542405077
05-09-2026 09:20:02 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:20:50 300.000,00 VU TUAN KHANH  Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 09:22:45 200.000,00 CT DEN:320T26906R8X3SRD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:28:38 100.000,00 CT DEN:320T26906RGP6H6C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:33:49 200.000,00 CT DEN:320T26906RPJ69MN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:33:52 200.000,00 CT DEN:320T26906RPLBE2M MBVCB.15900207258.719589.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0031000986329 NGUYEN BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 09:34:56 100.000,00 320D60905V9X8D9U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248601214974
05-09-2026 09:35:59 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:36:40 100.000,00 320D60905C92A7XQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:37:25 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:38:31 100.000,00 320D60905P31WA7Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:39:32 500.000,00 LE THI LE HANG chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026.238
05-09-2026 09:40:45 100.000,00 CT DEN:320T26906RYPQ7JG MS2026 238  ung ho co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:41:13 200.000,00 CT DEN:320T26906RZA2ZXL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:45:43 200.000,00 320D60905AV4HD4N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248974901662
05-09-2026 09:46:56 300.000,00 CT DEN:320T26906S6VDVDJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:46:56 3.000.000,00 320D60905PQFWG4X UNG HO MS 2026.238  CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:46:56 6248ASCB024V4BJT
05-09-2026 09:48:03 300.000,00 320D609058EQYHNW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:50:12 200.000,00 CT DEN:320T26906SB5RUBJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:53:34 100.000,00 CT DEN:320T26906SFM1V1P NGUYEN THI KIM CHI Chuyen tien UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN
05-09-2026 09:54:25 43.000,00 CT DEN:320T26906SGQUDKD MBVCB.15900516589.929958.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000397746 NGUYEN THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 09:55:29 100.000,00 Ung ho ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 09:59:03 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:59:13 400.000,00 145342540504-0817390077-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 09:59:30 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:01:57 50.000,00 320D60905WJ5T1VT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:03:36 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:04:55 200.000,00 CT DEN:320T26906SWLBSDT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:06:05 200.000,00 CT DEN:320T26906SY4UQS7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:07:25 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:08:06 500.000,00 320D6090592W9L3W MAI THI KIM HUONG chuyen tien ung ho MS2026283 co giao hoang thi hien
05-09-2026 10:08:36 500.000,00 CT DEN:320T26906T1FZRCQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:09:28 200.000,00 CT DEN:320T26906T2M3XDH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:10:18 500.000,00 CT DEN:320T26906T3QL6UT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:11:21 100.000,00 320D60905RXNX9WZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:12:45 400.000,00 CT DEN:320T26906T6XY644 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:13:28 200.000,00 CT DEN:320T26906T7WKEHG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:13:53 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:15:45 5.000.000,00 320D60905K5AYM4B NGUYEN PHU ANH chuyen Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:15:54 50.000,00 CT DEN:320T26906TB3K47G MBVCB.15900849353.153071.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1056467010 TRAN THI CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 10:22:23 1.000.000,00 CT DEN:320T26906TKNZV42 Vietinbank;110628136866;Nguyen Tuan Ha chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien
05-09-2026 10:24:04 200.000,00 ung ho MS 2026.238 ( co giao hoang thi hien)
05-09-2026 10:28:03 100.000,00 CT DEN:320T26906TT5H636 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 10:31:27 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:31:50 100.000,00 320D60905YR3MBAH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-10:31:49 6248ASCB024VVVFT
05-09-2026 10:35:42 500.000,00 CT DEN:320T26906U38AZ5Q Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN
05-09-2026 10:35:50 200.000,00 PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.238(Co giao Hoang thi Hien)
05-09-2026 10:37:04 200.000,00 320D60905FGLEGET Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:38:51 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:39:00 100.000,00 320D60905NGEMRG2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:39:21 20.000,00 320D60905GP242LN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:45:05 200.000,00 NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238 Co giao HOANG THI HIEN
05-09-2026 10:45:08 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:45:26 100.000,00 CT DEN:320T26906UG3N6GT MBVCB.15901301632.451066.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000558570 NGUYEN THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 10:45:49 50.000,00 CT DEN:320T26906UGLPRJX MBVCB.15901301446.450823.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000579683 PHAN PHUONG KIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 10:46:56 100.000,00 CT DEN:320T26906UJ2Z2CD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:52:31 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:53:01 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:53:33 300.000,00 CT DEN:320T26906USTR7TC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:53:35 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 10:56:32 500.000,00 320D60905T6043X9 IBFT ung ho co giao hoang thi Hien MS2026 238
05-09-2026 10:56:35 100.000,00 320D60905XVN5KT5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248979628404
05-09-2026 11:00:30 200.000,00 320D60905L3XY6Q9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:01:08 100.000,00 320D60905SN4Y6R4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:02:26 100.000,00 320D60905T78Y850 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:03:07 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:05:46 500.000,00 LUONG THI XUAN THAO chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:06:00 100.000,00 CT DEN:320T26906V992CE5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:06:34 1.000.000,00 320D609054XFPEK2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-11:06:33 6248ASCB024VHY8Y
05-09-2026 11:09:24 100.000,00 CT DEN:320T26906VDRF7UK Vietinbank;110628136866;PHAM VAN TU chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Nguyen Thi Hien
05-09-2026 11:12:55 50.000,00 CT DEN:320T26906VJDMUP4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:13:52 100.000,00 320D60905EHR4HLR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248596966005
05-09-2026 11:17:11 150.000,00 CT DEN:320T26906VQ1CFQB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:24:44 100.000,00 CT DEN:320T26906W00BTR2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:24:59 100.000,00 320D609059R3MW65 MS 2026.236
05-09-2026 11:28:22 200.000,00 DANG THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026- 238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:28:56 30.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 11:29:24 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:32:43 50.000,00 CT DEN:320T26906WAJB2DF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:33:03 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:39:16 500.000,00 CT DEN:320T26906WK6T4S5 MBVCB.15902148639.995458.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0481000215279 BUI DO HAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 11:39:46 200.000,00 320D609054YV4GHA IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:43:26 100.000,00 320D60905EGXDCRL Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248000732804
05-09-2026 11:43:39 100.000,00 320D60905N8TXK8S Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-050926-11:43:39 6248ASCB024VNKTG
05-09-2026 11:44:18 200.000,00 320D60905AMV6Y2N Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248216880642
05-09-2026 11:47:35 1.000.000,00 CT DEN:320T26906WW5S4SY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:48:53 500.000,00 CT DEN:320T26906WXWFEC6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:51:05 200.000,00 320D609052S7EYM9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:51:19 500.000,00 CT DEN:320T26906X140C4E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:52:57 200.000,00 CT DEN:320T26906X39A2AJ Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:53:21 150.000,00 145360259084-0935792961-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:53:47 200.000,00 CT DEN:320T26906X4CJ134 MBVCB.15902396781.147345.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023402049 NGUYEN THI HONG LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 11:54:49 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:54:54 50.000,00 320D609058VNHZ28 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658260109
05-09-2026 11:55:15 100.000,00 CT DEN:320T26906X6AB1S5 MBVCB.15902419529.162100.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 11:55:45 200.000,00 CT DEN:320T26906X6Z0E7M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:57:01 100.000,00 320D6090526BZW33 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248383850147
05-09-2026 11:57:13 100.000,00 DINH THI KIEU MY UNGHOMS2026.238cogiaohoangthihien
05-09-2026 11:58:32 100.000,00 CT DEN:320T26906XAN3J5U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:59:12 500.000,00 CT DEN:320T26906XBHQCS3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 11:59:49 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:00:11 100.000,00 320D60905BGZJEJM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:00:10 6248ASCB024V5N7Y
05-09-2026 12:01:36 200.000,00 320D6090577HH602 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:02:54 100.000,00 320D60905DZAZ37Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248542544007
05-09-2026 12:07:07 500.000,00 320D60905K15YJ9H Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:08:56 100.000,00 CT DEN:320T26906XQCKH0X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:09:06 100.000,00 320D609052K555QJ Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26248011160648
05-09-2026 12:09:16 200.000,00 DANG TAN THE Chuyen tien ung ho ms 2026238 (co giao Hoang thi Hien)
05-09-2026 12:09:29 50.000,00 NGUYEN THI BAO TRANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 12:10:13 200.000,00 320D60905CAE9CSB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:10:59 100.000,00 320D60905F9PQ51V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248207900703
05-09-2026 12:13:42 100.000,00 320D60905274XK97 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:14:42 200.000,00 320D60905TW4DG3L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:15:36 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 12:17:05 150.000,00 320D60905F5JX0UX IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:17:20 300.000,00 320D60905J63JL4Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248902603245
05-09-2026 12:17:53 400.000,00 320D60905YZ5Q14P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:17:52 6248ASCB024XYFWT
05-09-2026 12:18:15 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:18:32 500.000,00 CT DEN:320T26906Y31RQJH ung ho ms 2026.238
05-09-2026 12:18:56 200.000,00 CT DEN:320T26906Y3KWJ4M ung ho ms 2026.238
05-09-2026 12:18:59 100.000,00 CT DEN:320T26906Y3MN8FA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:21:25 500.000,00 320D6090567K03G5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:22:04 200.000,00 320D60905HL01T8A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248026640060
05-09-2026 12:22:42 500.000,00 CT DEN:320T26906Y8JGXLU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:23:11 500.000,00 CT DEN:320T26906Y96W1XX Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:24:02 300.000,00 320D60905ZBKLDBG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248454634936
05-09-2026 12:24:54 100.000,00 320D60905F8SE88R Ung ho MS 2026.238
05-09-2026 12:26:18 100.000,00 320D609058G82NJX IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:26:31 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 12:27:51 100.000,00 320D60905PF40G19 ung ho ms 2026 238 co Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:28:10 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:28:41 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:30:23 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:30:52 500.000,00 320D60905S93RA31 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:30:52 6248ASCB024XY22V
05-09-2026 12:31:32 100.000,00 320D60905V2UYTAR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248305502125
05-09-2026 12:32:23 10.000.000,00 320D60905V7MRVP4 TRAN QUANG CANG UNG HO MS 2026.238  CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:32:22 6248ASCB024XQ9BA
05-09-2026 12:32:52 200.000,00 320D60905FWB17BE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248250150667
05-09-2026 12:33:36 100.000,00 ZP7D9AN06I9M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:34:17 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:36:58 200.000,00 320D60905UNANDCW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:37:34 50.000,00 CT DEN:320T26906YU5ZS9Z LE THI NGOC NGUYEN Chuyen Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:40:46 100.000,00 320D60905JWR0P03 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:41:41 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 12:44:02 500.000,00 CT DEN:320T26906Z2QMRTD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 12:44:33 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:45:02 300.000,00 320D60905SWG242C Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:45:06 200.000,00 CT DEN:320T26906Z449PAA NGUYEN VAN LUAN Chuyen tien
05-09-2026 12:45:30 45.000,00 320D60905FQZZ550 IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:45:30 100.000,00 CT DEN:320T26906Z4NHJTJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:45:51 200.000,00 CT DEN:320T26906Z543GAM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:45:53 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:45:53 300.000,00 320D60905MAQ56S0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:46:00 100.000,00 CT DEN:320T26906Z5AUA0C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:46:27 100.000,00 320D60905RRSFADL IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:46:40 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:47:06 1.000.000,00 320D60905LLXP5CS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:47:10 500.000,00 CT DEN:320T26906Z6VH9SE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:47:18 100.000,00 320D60905FXRG516 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658455418
05-09-2026 12:47:28 50.000,00 320D60905N1ATS53 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248029554748
05-09-2026 12:47:34 200.000,00 ungho MS2026.238 (cogiao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 12:48:01 500.000,00 CT DEN:320T26906Z7ZM1YR Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:48:14 300.000,00 320D609059HYTDV7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248980045744
05-09-2026 12:48:21 100.000,00 CT DEN:320T26906Z8EE6NY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:49:02 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:49:14 300.000,00 320D60905360J82D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:49:46 100.000,00 320D60905WNZZJ79 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394551112
05-09-2026 12:50:04 60.000,00 CT DEN:320T26906ZAPCTHF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:50:09 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:50:14 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:50:24 50.000,00 CT DEN:320T26906ZB4B4U0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:50:37 100.000,00 320D60905JVUDYRJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:50:51 50.000,00 320D60905RPZKCRC IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien
05-09-2026 12:50:57 76.701,00 CT DEN:320T26906ZBVLF1X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:51:24 100.000,00 CT DEN:320T26906ZCFLH98 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:51:26 200.000,00 CT DEN:320T26906ZCH1HZW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:51:34 50.000,00 320D609054RZP5UQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:51:37 500.000,00 320D60905HNBFDQP Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi hien)
05-09-2026 12:52:22 200.000,00 CT DEN:320T26906ZDQMCBC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:52:37 200.000,00 CT DEN:320T26906ZE1W39Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:53:38 100.000,00 CT DEN:320T26906ZFDYG2L Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:53:40 200.000,00 CT DEN:320T26906ZFF0QL1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:53:42 100.000,00 CT DEN:320T26906ZFGMH9P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:54:04 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:54:26 100.000,00 320D60905E4LEQMS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175220982
05-09-2026 12:54:32 100.000,00 CT DEN:320T26906ZGKY40U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:55:02 300.000,00 CT DEN:320T26906ZH8PTQC NGUYEN THI PHUONG LAN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:55:08 300.000,00 320D60905UVEPLA5 UH MS 2026.238 FT26248507429776
05-09-2026 12:55:50 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:56:02 200.000,00 320D609050GDR8YA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:56:01 6248ASCB024XBLNS
05-09-2026 12:56:19 500.000,00 320D60905C4B5LQH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:56:24 300.000,00 CT DEN:320T26906ZK1MY5X GD TRAN VAN HOA UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN
05-09-2026 12:56:57 100.000,00 CT DEN:320T26906ZKSN7TD ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:57:38 100.000,00 320D60905M41BGMP Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 12:58:40 10.000,00 CT DEN:320T26906ZN1JDT1 MBVCB.15903319919.712971.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9310686899 MAI THI HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 12:58:49 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 12:59:13 300.000,00 320D6090538KUYEN Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 12:59:19 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:00:03 100.000,00 320D60905YXH0Y6S Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248684661650
05-09-2026 13:00:13 100.000,00 CT DEN:320T26906ZQ34021 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:01:04 200.000,00 320D60905408D7BT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248276206601
05-09-2026 13:01:21 100.000,00 320D609053XCEHY8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263006825
05-09-2026 13:01:37 50.000,00 CT DEN:320T26906ZRYFYZM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:01:52 200.000,00 ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:02:01 500.000,00 320D60905NQP2ZRT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503018968
05-09-2026 13:02:15 200.000,00 CT DEN:320T26906ZSSTQZN MBVCB.15903361386.739970.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000866751 VU TUAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:02:47 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:03:06 200.000,00 320D60905GUTLNLK ung ho ms 2026.238 ( Hoang Thi Hien )
05-09-2026 13:03:17 200.000,00 320D6090544GQ5MQ Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248086701460
05-09-2026 13:03:32 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:03:59 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:04:08 300.000,00 Ung ho MS2026-238 ( co giao HOANG THI HIEN )
05-09-2026 13:04:12 100.000,00 320D60905S62XV2A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:04:12 6248ASCB024XM7XD
05-09-2026 13:04:21 200.000,00 ung ho ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien )
05-09-2026 13:05:11 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:05:21 200.000,00 320D60905TWAUS94 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:05:27 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:06:45 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:07:46 200.000,00 CT DEN:320T26907002BB7F MBVCB.15903434453.778284.NGUYEN THI THANH chuyen tienUng ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0541001546400 NGUYEN THI THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:07:50 50.000,00 320D609057W0DE7J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:07:59 100.000,00 CT DEN:320T2690700C3F3R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:08:13 500.000,00 CT DEN:320T2690700NQCXV MBVCB.15903437143.781275.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043719287 LE QUACH LONG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:08:40 100.000,00 CT DEN:320T26907018P28B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:08:44 200.000,00 CT DEN:320T2690701BKZKL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:08:58 100.000,00 320D60905RY2UQFM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248057005240
05-09-2026 13:09:19 100.000,00 CT DEN:320T26907023P0Y7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:09:38 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:10:25 100.000,00 320D60905C2XPP1K Ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:10:36 100.000,00 CT DEN:320T2690703TG2N9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:10:56 300.000,00 320D60905UD6WABF Ung ho MS 2026.238 FT26248263046048
05-09-2026 13:12:05 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:12:24 400.000,00 CT DEN:320T26907066NKRB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:12:43 100.000,00 320D60905FHQKWFW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248374050946
05-09-2026 13:13:45 100.000,00 CT DEN:320T2690707YQF41 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:13:58 200.000,00 ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:14:59 200.000,00 CT DEN:320T2690709KY3FM MBVCB.15903511451.827808.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000249872 PHAM THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:15:11 50.000,00 CT DEN:320T2690709V3VUY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:15:43 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:16:12 500.000,00 320D609058M3TQJ6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:16:57 300.000,00 CT DEN:320T269070C6A1LQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:17:16 50.000,00 CT DEN:320T269070CLLHYK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:18:24 100.000,00 CT DEN:320T269070E3GC06 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:18:47 10.000,00 CT DEN:320T269070ELVLR9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:18:56 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:19:41 1.000.000,00 CT DEN:320T269070FT1PRY MBVCB.15903569662.860612.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004206448 TRAN NGUYEN HIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:19:49 200.000,00 320D609053RPZWSQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:19:56 1.000.000,00 320D60905YFAABJC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:20:06 100.000,00 320D60905BHTX4YS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:20:57 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:20:58 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:21:05 200.000,00 320D609054VVT757 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248076849190
05-09-2026 13:21:23 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:21:59 100.000,00 CT DEN:320T269070JU87Y4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:22:12 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:22:14 100.000,00 320D60905MEDCW55 DO THI THUY chuyen tien MS2026238 mong e mau khoe
05-09-2026 13:22:18 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:22:30 200.000,00 CT DEN:320T269070KJ511F MBVCB.15903605555.879053.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003728881 NGUYEN VAN CHINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:22:37 100.000,00 CT DEN:320T269070KP9ELP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:23:11 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:23:26 200.000,00 320D609051JM0YLH Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:23:35 250.000,00 320D609055D729SA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:23:34 6248ASCB024XFYF7
05-09-2026 13:23:36 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:23:40 500.000,00 320D60905Q3F0U3L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:23:40 6248ASCB024XFYRT
05-09-2026 13:23:47 100.000,00 145372589777-0344203668-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:24:00 100.000,00 320D60905CNBQKWA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248522048065
05-09-2026 13:24:23 200.000,00 CT DEN:320T269070N0GL9G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:24:35 300.000,00 320D60905JY99G6V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505513749
05-09-2026 13:24:48 200.000,00 CT DEN:320T269070NJZ6AD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:25:15 200.000,00 CT DEN:320T269070P5JKSH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:25:15 200.000,00 CT DEN:320T269070P4YB5D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:25:41 200.000,00 320D60905UJL9TTE Ung ho MS 2026.238 co hoang thi hien FT26248656063054
05-09-2026 13:25:41 10.000,00 145372940958-0899269063-Ung ho MS 2026238
05-09-2026 13:27:01 100.000,00 320D60905E0DA7GT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248868214483
05-09-2026 13:27:17 50.000,00 320D609055BT7QF9 co giao Hoang Thi Hien FT26248971005028
05-09-2026 13:27:26 100.000,00 320D6090515U49PC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:27:25 6248ASCB024XCG5W
05-09-2026 13:28:12 500.000,00 320D60905VWDX9KM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248271782379
05-09-2026 13:28:26 50.000,00 126D60905A2QSBH0 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:28:28 50.000,00 CT DEN:320T269070TDVH2T Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:28:57 50.000,00 320D60905RDWU2X3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248954638079
05-09-2026 13:29:10 200.000,00 CT DEN:320T269070UB0JMD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:29:58 200.000,00 320D60905G9S6SR2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:30:04 100.000,00 320D609053NV6UPH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:30:29 100.000,00 CT DEN:320T269070W25F07 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:30:54 50.000,00 126D60905KL72ZVV ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:31:01 100.000,00 320D609055W281ZZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248940141560
05-09-2026 13:31:07 100.000,00 320D609059WR22J1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248276310032
05-09-2026 13:31:15 300.000,00 TRAN THANH TU ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:31:58 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:32:10 100.000,00 CT DEN:320T269070YA3USR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:32:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:32:22 100.000,00 320D60905WABDYBH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248378059909
05-09-2026 13:32:50 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:32:57 50.000,00 320D609054PM1SBF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:33:28 100.000,00 145373821888-0906914613-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:33:52 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:33:59 20.000,00 CT DEN:320T2690710PGC6W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:33:59 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:34:07 100.000,00 320D609054X0LWZD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:35:01 100.000,00 MS 2026.238 (Hoang T Hien)
05-09-2026 13:35:13 20.000,00 ZP7D9AN0GHGT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:35:16 300.000,00 320D60905QUXUG3E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:35:18 50.000,00 CT DEN:320T2690712EEW56 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:35:49 50.000,00 145374025591-0776171927-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:36:06 200.000,00 CT DEN:320T2690713G9RR1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:36:09 100.000,00 320D60905JNEXD2J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248656106075
05-09-2026 13:36:15 1.000.000,00 320D60905MPJ4307 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:36:20 200.000,00 CT DEN:320T2690713SZ1SS MBVCB.15903752375.971767.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000734558 LE XUAN HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:36:34 500.000,00 CT DEN:320T26907143J03F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:37:04 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:37:10 300.000,00 ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 13:37:58 50.000,00 320D60905ZT101MS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:39:11 500.000,00 320D609059QH4EE2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:41:57 200.000,00 320D60905MMM13NK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605720856
05-09-2026 13:42:04 100.000,00 CT DEN:320T269071BC040T Ma So 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:42:24 500.000,00 CT DEN:320T269071BSX25Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:43:30 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:43:59 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 13:44:35 200.000,00 320D60905VMBEX33 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:45:41 30.000,00 CT DEN:320T269071G4WNC1 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:46:14 500.000,00 145375245238-0949572617-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:47:22 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:47:41 100.000,00 320D60905XFHJ596 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248966010066
05-09-2026 13:47:47 100.000,00 320D60905RNTV5CV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:48:00 100.000,00 320D60905KHSNS90 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248539165690
05-09-2026 13:48:35 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:48:40 100.000,00 CT DEN:320T269071L2SLBY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:49:02 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:49:23 100.000,00 320D60905GRLGVV2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752370464
05-09-2026 13:49:32 100.000,00 ZP7D9AN0IKRQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:50:31 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:51:01 200.000,00 CT DEN:320T269071P5X7Y2 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien
05-09-2026 13:51:16 150.000,00 320D60905H89SJZV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503200984
05-09-2026 13:52:07 100.000,00 320D60905GHCA45B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:52:17 50.000,00 CT DEN:320T269071QV308P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:52:29 50.000,00 320D60905GXZP2AS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248206163517
05-09-2026 13:52:51 100.000,00 320D60905QNB7SLZ Ung ho MS2026.238
05-09-2026 13:53:00 200.000,00 CT DEN:320T269071RSXNTB MBVCB.15903939261.084316.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000765859 PHAN VU THUAN YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:53:30 150.000,00 CT DEN:320T269071SFJXWD MBVCB.15903950383.088219.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1049417144 NGUYEN HOANG YEN LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 13:54:37 200.000,00 MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )
05-09-2026 13:54:55 100.000,00 CT DEN:320T269071UBJY9E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:55:29 200.000,00 CT DEN:320T269071V2HYFE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:55:35 200.000,00 320D609051ZQK4UA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885491209
05-09-2026 13:55:43 200.000,00 CT DEN:320T269071VDFGZG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:55:49 200.000,00 CT DEN:320T269071VHV5GT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:56:47 500.000,00 VU THI HA chuyen tien ung ho co giao Hoang thi Hien
05-09-2026 13:57:26 100.000,00 320D609059ZU32XN ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:57:38 200.000,00 320D609057WMQWT5 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248750479710
05-09-2026 13:58:00 100.000,00 MS 2026238 co giao hoang thi hieu
05-09-2026 13:58:43 200.000,00 320D60905L0C7DM4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 13:58:49 100.000,00 320D60905MN7TK3V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248696374107
05-09-2026 13:59:12 50.000,00 ung ho co giao Hien
05-09-2026 14:02:53 100.000,00 320D60905UP7L5E1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:04:13 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 14:04:51 100.000,00 NGUYEN THI HIEN Chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien
05-09-2026 14:05:17 200.000,00 CT DEN:320T26907280K4TL MBVCB.15904086841.167889.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017325528 PHAM NGOC A SANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 14:05:39 100.000,00 320D60905NDL2WT8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:05:38 6248ASCB024XRCH3
05-09-2026 14:05:45 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:06:06 20.000,00 320D6090598XRUDP Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 14:06:09 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:07:15 100.000,00 CT DEN:320T269072ALP9AV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:07:17 200.000,00 CT DEN:320T269072ANKKNJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:08:58 400.000,00 320D60905F8XH53M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:09:35 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:10:32 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:13:35 150.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:13:48 100.000,00 320D60905TCP7V1S Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248446679050
05-09-2026 14:14:41 50.000,00 320D60905Y23HS7M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:15:39 500.000,00 320D60905T73SY2S Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:15:39 6248ASCB024X4HBY
05-09-2026 14:17:21 200.000,00 320D60905AELPQYV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:17:28 100.000,00 CT DEN:320T269072Q3P773 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:17:51 200.000,00 CT DEN:320T269072QM7H21 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:17:58 200.000,00 CT DEN:320T269072QRTXDN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:18:25 50.000,00 NGUYEN VAN THO Chuyen tienung hoMs 2026238 ng thi hien
05-09-2026 14:18:33 69.000,00 CT DEN:320T269072RJEEPU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:19:20 100.000,00 320D609058VJYBPF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 14:19:38 300.000,00 320D60905YHPSETZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248066890243
05-09-2026 14:20:11 30.000,00 320D60905TSCDTLL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:20:19 50.000,00 320D60905H6NHL6A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248135456612
05-09-2026 14:21:11 50.000,00 CT DEN:320T269072V0P54M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:21:32 100.000,00 CT DEN:320T269072VGBATH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:21:59 168.686,00 CT DEN:320T269072W26KLX Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:22:20 100.000,00 CT DEN:320T269072WJ11XK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:24:40 99.999,00 320D60905KYPH6V8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248027001796
05-09-2026 14:24:56 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:24:57 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:25:12 200.000,00 CT DEN:320T2690730B3RW9 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN
05-09-2026 14:25:58 200.000,00 320D60905CXT7BGV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:25:57 6248ASCB024X4YW6
05-09-2026 14:26:20 50.000,00 CT DEN:320T2690731TUHKZ TRAN THI MAI Chuyen tien giup co Hoang Thi Hien, MS 2026. 238
05-09-2026 14:26:57 100.000,00 320D60905201D1CW IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:27:09 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:27:11 100.000,00 320D60905GMQPMQD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:27:33 100.000,00 CT DEN:320T2690733E5EC1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:27:42 100.000,00 320D60905T1TGCL6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:28:00 100.000,00 320D609057HKAAGS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248755603062
05-09-2026 14:28:13 200.000,00 CT DEN:320T2690734AMHAW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:28:36 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:28:53 200.000,00 ung ho ms 2026.238 hoang thi hien
05-09-2026 14:29:09 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:29:22 500.000,00 320D60905LNQV9KR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:29:22 6248ASCB024XWZG3
05-09-2026 14:30:36 100.000,00 320D60905N13VCUB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:31:02 50.000,00 CT DEN:320T26907380L3DK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:32:30 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:32:31 10.000,00 CT DEN:320T2690739Z946B Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:33:13 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:33:55 200.000,00 CT DEN:320T269073BUFBYW Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 14:34:08 1.000.000,00 320D60905VJN12Y6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:36:18 200.000,00 320D60905UE5K9Q7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165318042
05-09-2026 14:36:46 50.000,00 320D60905MC4LUP7 IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:37:46 100.000,00 ung ho MS 2026.237
05-09-2026 14:38:31 100.000,00 320D60905GPJS83G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248117348127
05-09-2026 14:41:10 20.000,00 CT DEN:320T269073MDSK3Z Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:41:36 300.000,00 CT DEN:320T269073MZ2XC7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:42:04 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:42:37 50.000,00 CT DEN:320T269073PAWH28 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:43:23 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:43:36 500.000,00 320D60905LGCV1D9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248688843399
05-09-2026 14:43:49 500.000,00 CT DEN:320T269073QWY5F4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:46:02 100.000,00 CT DEN:320T269073TU9WV6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:48:59 200.000,00 CT DEN:320T269073XQL0ZA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:49:45 1.000.000,00 320D60905733SVAF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:49:44 6248ASCB024XGSYU
05-09-2026 14:50:57 200.000,00 CT DEN:320T2690740BBM3B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:51:59 500.000,00 320D60905DTDXCXG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:52:53 50.000,00 UNG HO MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 14:55:04 200.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:55:53 100.000,00 320D60905NSXB62W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:57:27 300.000,00 CT DEN:320T2690748X2NAD ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:58:04 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:58:14 200.000,00 145383202496-0352171917-NGUYEN THI HONG DAO Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 14:59:55 200.000,00 320D60905UQSR3HG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:02:31 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:03:12 100.000,00 320D60905LBMKSTG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:03:14 500.000,00 CT DEN:320T269074GJYLRW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:04:34 200.000,00 320D60905RBND2R9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:04:58 50.000,00 Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096147561070546944
05-09-2026 15:05:11 200.000,00 CT DEN:320T269074K4GBS9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:05:49 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:06:05 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:06:46 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 15:09:56 200.000,00 320D60905QYRWDFR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:10:45 100.000,00 145384754668-0938496690-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:11:19 100.000,00 145384816467-0901665004-UNG HO MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 15:15:04 200.000,00 HOANG THI HA chuyen tien ung ho MS2026-238 ( co giao hoang thi Hien)
05-09-2026 15:15:17 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:15:57 500.000,00 CT DEN:320T269074ZBGLBR ung ho Ms2026.238. co giao hoang thi hien
05-09-2026 15:16:29 100.000,00 320D609055FCF51B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179022383
05-09-2026 15:16:37 30.000,00 CT DEN:320T26907507A1ZD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:19:56 500.000,00 145385872704-0815736962-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:22:43 200.000,00 320D60905S0ERWS2 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248903192919
05-09-2026 15:22:56 300.000,00 CT DEN:320T2690758K75ZQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:23:08 100.000,00 CT DEN:320T2690758UD2FH VI THI TRANG chuyen tien
05-09-2026 15:23:47 100.000,00 320D6090595MKCN7 DIEP Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 15:24:13 200.000,00 goi  em hoang thi hien
05-09-2026 15:24:27 100.000,00 320D60905D09UZ70 ung ho 2026.238,co giao Hoang Thi Hien FT26248730823340
05-09-2026 15:24:57 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:27:56 200.000,00 CT DEN:320T269075F5XQBJ MBVCB.15905134043.817457.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003553946 NGUYEN NGOC KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 15:31:48 300.888,00 CT DEN:320T269075L9JNRY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:34:36 1.000.000,00 CT DEN:320T269075PZ1NX2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:35:45 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 15:37:32 200.000,00 320D60905F3NUCP4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165549080
05-09-2026 15:39:00 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:41:38 500.000,00 NTP 214-B17 Nguyen Trai - P. COL - HCM. Ung ho MS 2026.238 ( Co giao HOANG THI HIEN )
05-09-2026 15:44:05 500.000,00 320D60905MWJUQLD Duong Minh Hang UH MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248301969010
05-09-2026 15:44:39 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:48:55 100.000,00 CT DEN:320T2690768VG0K8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:49:03 200.000,00 CT DEN:320T26907691P512 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:49:22 500.000,00 CT DEN:320T2690769G8UKL MBVCB.15905429739.015075.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001073202 PHAM THI VUI TUOI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 15:49:31 200.000,00 320D60905U6CGR5U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263635827
05-09-2026 15:49:50 50.000,00 320D609058YX916X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248830063685
05-09-2026 15:54:05 50.000,00 320D60905Z8PZGB4 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26248543301067
05-09-2026 15:55:14 500.000,00 CT DEN:320T269076H710P8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:55:37 100.000,00 CT DEN:320T269076HQD0MZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:55:42 200.000,00 CT DEN:320T269076HU7VG9 ung ho co hoang thi hien
05-09-2026 15:59:02 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 15:59:12 100.000,00 320D60905HBKJQX9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 15:59:54 100.000,00 320D60905WGN6VVX IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:00:52 50.000,00 CT DEN:320T269076QN4KU4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:01:54 500.000,00 CT DEN:320T269076S0L8M2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:05:12 100.000,00 320D609059WHQAYB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248000605900
05-09-2026 16:07:19 200.000,00 CT DEN:320T269076Z608KQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:12:45 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 16:12:53 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:13:18 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:13:23 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:13:27 200.000,00 CT DEN:320T26907778WWZW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:14:05 50.000,00 CT DEN:320T26907783VUU0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 16:14:06 50.000,00 CT DEN:320T26907784A9WU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:15:12 200.000,00 145392733020-0386315118-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:15:30 30.000,00 145392663104-0942680804-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:15:43 50.000,00 145392665816-0929264278-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:16:12 200.000,00 320D60905GZV5TM1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:17:43 100.000,00 CT DEN:320T269077CWWYMM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:27:26 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:27:32 100.000,00 320D609059RGYH90 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248661790127
05-09-2026 16:29:55 100.000,00 CT DEN:320T269077V0GSV6 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 16:30:34 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:31:07 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:32:13 300.000,00 320D60905E5ZTVZ3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:33:00 50.000,00 CT DEN:320T269077Z2X3PQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:35:06 500.000,00 CT DEN:320T2690781VCCWF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:36:10 200.000,00 320D60905R31MVTB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248857782070
05-09-2026 16:36:42 200.000,00 320D60905SRMX2AZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:38:56 200.000,00 320D60905PFHBL1B Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
05-09-2026 16:40:25 68.012,00 CT DEN:320T2690788WB8XZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:40:31 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:40:52 100.000,00 320D60905Z22SVUL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:48:48 100.000,00 320D60905QAHKBKN ung ho MS2026238 co giao Hoang thi Hien
05-09-2026 16:48:54 1.000.000,00 CT DEN:320T269078L2P39J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien nguoi gui pham thi thuy nhung
05-09-2026 16:49:15 50.000,00 CT DEN:320T269078LJSR3F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:49:58 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:55:20 100.000,00 CT DEN:320T269078UKJ22Z Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 16:55:57 150.000,00 320D60905053AAUA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:02:37 50.000,00 CT DEN:320T269079472NQU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:02:44 200.000,00 320D60905R7H90VJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:04:32 200.000,00 CT DEN:320T2690796QW7ZQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:08:32 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:09:39 200.000,00 CT DEN:320T269079DGVCFN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:12:06 200.000,00 320D609053684EW7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:12:49 500.000,00 320D609053THDLDZ IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:15:21 3.000.000,00 CT DEN:320T269079M07SB8 Vietinbank;110628136866;CONG VAN HUU chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thij Hien
05-09-2026 17:15:42 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:18:16 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:20:19 100.000,00 320D60905WSF45GP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:20:23 500.000,00 320D60905SEBVED9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263978403
05-09-2026 17:20:28 100.000,00 CT DEN:320T269079TRVSVP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:24:15 100.000,00 CT DEN:320T269079YSFQK5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:25:23 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:25:54 250.000,00 320D60905VBS8W4J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248908806016
05-09-2026 17:27:29 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:28:26 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:31:33 200.000,00 320D60905V8EFGV7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:32:36 200.000,00 320D60905TEGXLU6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:33:34 200.000,00 CT DEN:320T26907AB2AJ49 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:38:20 100.000,00 CT DEN:320T26907AHCN9GL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:39:04 200.000,00 145405947810-0976853446-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:41:27 100.000,00 CT DEN:320T26907AMGKNYF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:42:04 200.000,00 CT DEN:320T26907AN9X97X Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:44:57 300.000,00 320D60905W3207MJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248027884091
05-09-2026 17:48:50 13.121,00 320D60905637ENXQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:48:54 200.000,00 320D60905156ZJFV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:50:15 300.000,00 CT DEN:320T26907AZ3DWN8 MBVCB.15907636427.495133.TRAN PHAM THI HONG LINH  ung ho co giao hoang thi Hien.CT tu 0051000489236 TRAN PHAM THI HONG LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 17:50:38 300.000,00 320D60905KJ18L7Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248251232067
05-09-2026 17:51:45 200.000,00 320D60905JNQSBP1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:54:46 50.000,00 CT DEN:320T26907B52GU44 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:55:03 500.000,00 320D60905MY35VFG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:56:17 500.000,00 320D60905867N35A IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 17:57:40 200.000,00 CT DEN:320T26907B8WH1VR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 17:58:55 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:03:01 100.000,00 CT DEN:320T26907BFYZAFF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:03:04 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:05:22 50.000,00 320D609056WZ2W6Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-18:05:22 6248ASCB024STCWE
05-09-2026 18:05:35 1.000.000,00 CT DEN:320T26907BKBVPA0 ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:05:54 50.000,00 320D609059DM5CDR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:08:51 500.000,00 CT DEN:320T26907BPNKVJV MBVCB.15908002363.750130.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004386440 TRINH QUANG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 18:09:05 1.000.000,00 320D609058BMXQTZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248523201053
05-09-2026 18:09:42 200.000,00 CT DEN:320T26907BQT0D1C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:10:01 10.000,00 320D6090595HWLF0 Ms 2026.238 co hien 94 FT26248860009000
05-09-2026 18:10:17 300.000,00 320D60905012RB8M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248187197033
05-09-2026 18:12:49 200.000,00 320D60905MRBE9ML Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:14:10 300.000,00 320D609056ZK1L72 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248652008001
05-09-2026 18:16:17 50.000,00 CT DEN:320T26907BZGF5A8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:16:47 20.000,00 145412678239-0988965610-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:20:19 100.000,00 CT DEN:320T26907C4TAN1D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:21:42 30.000,00 320D60905LNFZLZD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248956380359
05-09-2026 18:22:58 100.000,00 CT DEN:320T26907C8A8CPM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:24:22 200.000,00 CT DEN:320T26907CA5085C Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong
05-09-2026 18:27:55 50.000,00 320D60905E10YNNG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 18:34:45 500.000,00 320D609053M80T6J ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien )
05-09-2026 18:37:35 200.000,00 320D60905Y3273BM 145416224652 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien CHUYEN TIEN OQCH000JIW2l MOMO145416224652MOMO
05-09-2026 18:42:11 100.000,00 320D60905YD5DACE Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 18:50:24 200.000,00 320D60905HTNGTRW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505730270
05-09-2026 18:58:55 200.000,00 CT DEN:320T26907DMSP9FB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:06:28 200.000,00 320D60905HC96B4W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:06:35 50.000,00 CT DEN:320T26907DXWKW0Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:10:22 200.000,00 CT DEN:320T26907E2WLQ5X MBVCB.15909182501.530727.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1058475315 DUONG THI NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 19:10:25 100.000,00 CT DEN:320T26907E2Z2EGZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:17:10 100.000,00 320D60905YD534FY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248475905238
05-09-2026 19:21:50 50.000,00 320D60905YBWCD8H IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:22:10 50.000,00 da con ung ho MS 2026238 co Hoang Thi Hien a
05-09-2026 19:22:16 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:27:49 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:31:22 100.000,00 CT DEN:320T26907EWMDG2Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:32:04 500.000,00 CT DEN:320T26907EXJVUXU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:36:05 300.000,00 CT DEN:320T26907F2V83BH Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 19:36:41 500.000,00 QUACH THI NGUYET Ck ung ho MS 2026. 238 ( Co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 19:38:18 500.000,00 320D60905CG1WGAP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-19:38:18 6248ASCB024SI83A
05-09-2026 19:40:52 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.238 e hoang thi hien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
05-09-2026 19:42:21 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:44:18 100.000,00 CT DEN:320T26907FDQ150U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:49:53 100.000,00 145428314829-0968528750-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 19:56:35 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:57:47 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 19:58:57 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
05-09-2026 20:00:52 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:04:09 100.000,00 ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien
05-09-2026 20:04:58 200.000,00 320D60905QLW3PH0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:04:58 200.000,00 CT DEN:320T26907G703YVD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:06:36 300.000,00 320D609057HCY4TT UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:06:35 6248ASCB024SP2CQ
05-09-2026 20:08:06 20.000,00 CT DEN:320T26907GB50SW1 Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:12:53 1.000.000,00 320D60905GJMZ44V Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250720658448
05-09-2026 20:14:23 100.000,00 ung ho MS 2026.238
05-09-2026 20:22:06 200.000,00 NGUYEN THI BICH TUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi)
05-09-2026 20:22:48 100.000,00 320D609053E25BES ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien FT26250068038372
05-09-2026 20:26:34 200.000,00 CT DEN:320T26907H1HQ9KC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:27:19 100.000,00 CT DEN:320T26907H2HD19X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:31:40 100.000,00 CT DEN:320T26907H88LSMN MBVCB.15910592619.454064.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 3909832334 TRAN THI HONG CHIEM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 20:32:40 500.000,00 320D60905XVMCSVQ Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250831012740
05-09-2026 20:32:49 500.000,00 CT DEN:320T26907H9SGTJB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:34:49 100.000,00 CT DEN:320T26907HCDYM27 ung ho co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:36:21 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:40:23 300.000,00 320D60905JX3Y6FT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-20:40:22 6248ASCB0249YKG7
05-09-2026 20:41:48 50.000,00 CT DEN:320T26907HMMZE12 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:45:37 45.600,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:46:30 100.000,00 VO TRAN DIEM PHU chuyen tien um ho MS 2026 . 238 co giao Hoang thi Hien
05-09-2026 20:53:24 500.000,00 320D609055YDGZT8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250333798130
05-09-2026 20:56:41 100.000,00 320D60905R32YJ9B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 20:56:42 15.000,00 CT DEN:320T26907J7AKT83 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
05-09-2026 20:58:36 20.000,00 CT DEN:320T26907J9U2VV1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:00:21 200.000,00 CT DEN:320T26907JC4HKGX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 21:01:35 200.000,00 uh ms 2026 238 co Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:04:47 500.000,00 CT DEN:320T26907JHZW9GS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:05:15 100.000,00 CT DEN:320T26907JJLGDTR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:05:16 200.000,00 320D609053NPVVY0                                    Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:07:18 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:10:11 500.000,00 320D60905J7G9TLE Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
05-09-2026 21:18:54 100.000,00 CT DEN:320T26907K2MV1SZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:21:33 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:24:13 200.000,00 320D609056FV98Y6 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 21:27:06 200.000,00 320D60905XNCAX6A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250136460034
05-09-2026 21:27:37 200.000,00 320D60905X5GZSCX 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 21:28:21 300.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:29:54 200.000,00 CT DEN:320T26907KH5664D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:33:49 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:36:51 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:43:28 500.000,00 320D60905KMY4BYZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:50:34 280.000,00 CT DEN:320T26907LAFN76U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:54:32 200.000,00 CT DEN:320T26907LFPKEM3 MBVCB.15911702982.202091.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-09-2026 21:54:43 300.000,00 CT DEN:320T26907LFXTLT2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:54:43 50.000,00 CT DEN:320T26907LFXQ5ZC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 21:57:04 100.000,00 CT DEN:320T26907LK1E68A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:04:38 100.000,00 320D60905PJJX36L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250424185100
05-09-2026 22:04:41 500.000,00 320D60905FC7JHPF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250895241035
05-09-2026 22:07:30 300.000,00 320D60905UGKWKBZ IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:09:26 100.000,00 320D60905VYPQCTJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:10:58 100.000,00 320D60905JALY2N7 Ung Ho MS 2026.238 FT26250049000401
05-09-2026 22:13:03 500.000,00 320D60905QGJJBTZ IBFT ung ho ms 2026.236
05-09-2026 22:15:02 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:16:32 200.000,00 320D60905C476ZZH ung ho ms 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien)
05-09-2026 22:18:31 100.000,00 320D60905Q3G17SU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:18:56 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:19:04 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:20:17 200.000,00 320D609056P64EL9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250536563277
05-09-2026 22:22:28 14.500,00 Ung ho MS 2026.037 Thay Luong Thanh Vi
05-09-2026 22:26:25 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:31:39 100.000,00 320D6090508J2K1N Ung ho ms 2026.238 FT26250957205163
05-09-2026 22:31:53 50.000,00 320D60905CZYXWQH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:41:07 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
05-09-2026 22:42:34 200.000,00 320D60905AHX0NQL Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:42:49 1.000.000,00 CT DEN:320T26907NBFR4YS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien  anh Huu
05-09-2026 22:44:52 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:45:32 500.000,00 320D6090575DYFMV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:46:59 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:47:34 200.000,00 CT DEN:320T26907NHQFH74 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:48:00 200.000,00 320D60905VV7MKGN Ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang thi  Hien
05-09-2026 22:50:38 100.000,00 320D609056BTSTEQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:52:53 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:53:51 200.000,00 CT DEN:320T26907NS0R7FP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 22:55:22 300.000,00 CT DEN:320T26907NU0QK87 ung ho co giao Hoang thi hien
05-09-2026 23:00:04 100.000,00 320D60905KP84VG4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:04:55 100.000,00 320D6090592XUPZ7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:06:11 200.000,00 320D60905V78SFQV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:11:13 500.000,00 320D609054UM5BL1 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi Hien FT26250441798939
05-09-2026 23:12:33 100.000,00 CT DEN:320T26907PGQFF6E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:12:46 500.000,00 320D60905X4GP4XQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:18:42 100.000,00 CT DEN:320T26907PQUHG1K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:20:04 200.000,00 320D6090555KESQR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
05-09-2026 23:22:07 150.000,00 CT DEN:320T26907PVC6YMS MBVCB.15912344280.653548.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1040440272 NGUYEN TIEN DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-09-2026 01:26:01 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:05/09/2026 23:30:14
06-09-2026 01:30:29 100.000,00 320D60905B0TZZ56 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250337444660; thoi gian GD:05/09/2026 23:38:51
06-09-2026 01:31:52 200.000,00 CT DEN:320T26907QM60522 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:05/09/2026 23:41:40
06-09-2026 01:37:08 1.000.000,00 320D60905M7ZEWNC VO THI MINH CHUYEN KHOAN GUI CO GIAO MAM NON HOANG THI HIEN. NGHE AN-050926-23:52:45 6248ASCB0249GKMC; thoi gian GD:05/09/2026 23:52:46
06-09-2026 01:39:07 200.000,00 CT DEN:320T26907R7YU67X Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi; thoi gian GD:05/09/2026 23:57:25
06-09-2026 01:48:59 500.000,00 320D60906BRT3AWU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250857420853; thoi gian GD:06/09/2026 00:21:37
06-09-2026 01:53:20 200.000,00 320D609063ZQMW89 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 00:34:29
06-09-2026 02:02:52 1.000.000,00 CT DEN:320T26909FZJAEEE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 01:10:06
06-09-2026 02:13:34 100.000,00 CT DEN:320T26909J7HU9BZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 02:07:38
06-09-2026 04:24:00 500.000,00 ung ho ma so 2026.238 ( co giao hoang thi hien )
06-09-2026 04:32:33 500.000,00 CT DEN:320T26909PUWG0F6 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 05:12:51 50.000,00 CT DEN:320T26909RE43LB8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06-09-2026 05:22:46 200.000,00 CT DEN:320T26909RT7581Y MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 05:26:43 200.000,00 320D60906BAM200H Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 05:38:49 77.000,00 320D60906YYTHV5X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 05:44:38 1.000.000,00 PHAM THI KIM THOA chuyen tien ms 2026.238
06-09-2026 06:12:22 50.000,00 320D60906K43SWWP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250251600556
06-09-2026 06:28:08 100.000,00 CT DEN:320T26909UBJ4Q9P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 06:34:21 200.000,00 320D60906M43EPRA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-06:34:20 6249ASCB0249DSU2
06-09-2026 06:35:04 100.000,00 CT DEN:320T26909ULPMC2W Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 06:41:38 100.000,00 320D60906FQ6JL8R Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 06:44:03 100.000,00 ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 06:46:46 100.000,00 320D609065XEJH7A Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06-09-2026 06:56:33 1.000.000,00 CT DEN:320T26909VF1XHN5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 07:12:08 20.000,00 320D60906AUEHFFC Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250393243684
06-09-2026 07:27:45 200.000,00 320D60906PJW2JQM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250910204307
06-09-2026 07:47:19 300.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 07:49:26 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 07:50:31 100.000,00 320D60906F6ZNFHF Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 07:50:47 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 07:51:57 300.000,00 320D60906PC9S58T Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-07:51:57 6249ASCB0249PVYL
06-09-2026 07:52:40 50.000,00 CT DEN:320T269089PK07N5 ung ho ms 2026.239  em Bui Minh Hieu
06-09-2026 07:52:56 50.000,00 CT DEN:320T269089PWRH2A Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 08:04:00 200.000,00 ung ho MS 2026.238 (co giao hoang thi hien)
06-09-2026 08:11:37 30.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 08:24:03 200.000,00 CT DEN:320T26908AX0DJAP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 08:27:28 100.000,00 CT DEN:320T26908B1H942N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 08:27:42 100.000,00 CT DEN:320T26908B1U25WX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06-09-2026 08:28:17 200.000,00 CT DEN:320T26908B2L87ZK Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 08:32:11 10.000,00 CT DEN:320T26908B7RMYET MBVCB.15914431256.201522.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-09-2026 08:36:15 200.000,00 CT DEN:320T26908BD42UL3 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 08:38:22 200.000,00 CT DEN:320T26908BFX9Y1E ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 08:43:33 200.000,00 CT DEN:320T26908BNRW4VC Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 08:46:51 100.000,00 CT DEN:320T26908BT3TUA2 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 08:47:55 300.000,00 CT DEN:320T26908BUHW9PN Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 08:52:48 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 08:59:06 800.000,00 145491349833-0908913227-Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 09:07:36 100.000,00 CT DEN:320T26908CLHMTXN 206237 ung ho thay luong thanh vinh
06-09-2026 09:16:18 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 09:27:42 30.000,00 320D60906AEAJCP7 ung ho MS 2026.239 ( Bui Minh Hieu )
06-09-2026 09:34:30 500.000,00 320D60906W2QXKP0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250777925664
06-09-2026 09:38:24 200.000,00 CT DEN:320T26908DT6JT4S Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 09:42:57 300.000,00 CT DEN:320T26908DZ6ZHXJ Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 09:45:13 200.000,00 CT DEN:320T26908E26R7Q1 MBVCB.15915556364.022606.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000564082 NGUYEN QUYNH TRUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-09-2026 09:59:34 100.000,00 CT DEN:320T26908EM4NSE8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 10:10:37 50.000,00 320D60906R34EVJX Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)
06-09-2026 10:19:14 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 10:48:23 200.000,00 320D609063ZAJWBY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250086576016
06-09-2026 10:49:09 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:01:08 100.000,00 320D609067JM7KMR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:01:53 30.000,00 CT DEN:320T26908H1EQPTN Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 11:04:17 200.000,00 CT DEN:320T26908H4L35T2 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 11:04:21 200.000,00 CT DEN:320T26908H4PG3DA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:05:27 660.000,00 ZP7D9BKOVLKU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:06:02 50.000,00 CT DEN:320T26908H6WZQPN Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 11:09:10 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:09:36 500.000,00 320D60906K4WBFTJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:10:03 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 11:13:10 150.000,00 CT DEN:320T26908HGAYP9A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:23:03 200.000,00 320D60906KX50AF7 LUONG VAN LY chuyen.gui co giao de bot phan nao a. FT26250592124965
06-09-2026 11:23:59 1.000.000,00 320D60906UC013B1 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-11:23:58 6249ASCB0243HUNN
06-09-2026 11:27:10 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:30:38 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:30:59 200.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 11:35:42 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:44:53 1.345.000,00 CT DEN:320T26908JQ73FUD Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 11:45:43 95.000,00 CT DEN:320T26908JRAMQZC Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 11:50:10 200.000,00 320D6090612PH4EY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250228100647
06-09-2026 11:52:03 100.000,00 CT DEN:320T26908JZP3V8Z Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:56:44 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 11:57:29 1.000.000,00 145519290504-0909424260-Ung ho co giao Hoang Thi Hien MS 2026-238
06-09-2026 12:00:07 200.000,00 CT DEN:320T26908KABDFVE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 12:02:32 200.000,00 CT DEN:320T26908KDHW9UX Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 12:06:49 200.000,00 CT DEN:320T26908KK5U497 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 12:07:22 100.000,00 320D60906SQ4PL9E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250778401863
06-09-2026 12:10:45 1.000.000,00 320D6090609UDHWM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250263232899
06-09-2026 12:11:03 200.000,00 320D60906X0AHA1A PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 12:12:07 200.000,00 320D609062SMNFKK Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 12:13:24 500.000,00 CT DEN:320T26908KTVGMMF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 12:13:48 100.000,00 CT DEN:320T26908KUDPYWD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 12:17:37 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 12:18:16 200.000,00 CT DEN:320T26908L0ACN0J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 12:23:26 200.000,00 CT DEN:320T26908L7420MP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 12:40:03 1.000.000,00 320D6090685ALMAN IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 12:50:19 500.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 12:50:23 500.000,00 CT DEN:320T26908M8QDCHH Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 13:03:40 100.000,00 CT DEN:320T26908MS8L5D9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 13:04:55 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 13:13:06 2.000.000,00 320D609068DG3Q1Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-13:13:06 6249ASCB024HQDJ3
06-09-2026 13:13:38 100.000,00 ZP7D9BKPNKS5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 13:17:46 100.000,00 MS( em bui minh hieu )
06-09-2026 13:24:51 200.000,00 CT DEN:320T26908NL7XJW3 MBVCB.15918816837.152966.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1041387358 NGUYEN TRAN NGOC VY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-09-2026 13:29:43 200.000,00 320D609066P1FFJ3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 13:29:50 50.000,00 126D60906K6ST0BE ung ho ms 2026.239 Bui Minh Hieu
06-09-2026 13:33:44 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 13:40:43 100.000,00 320D609062NEHNZF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 13:44:55 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 13:54:45 100.000,00 320D60906WXHH88P IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien MS 2026238
06-09-2026 13:57:38 50.000,00 CT DEN:320T26908PVHT7WD Vietinbank;110628136866;chuyen tien ung ho Ms  2026  238
06-09-2026 14:06:47 100.000,00 320D60906HFT4GX4 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi hien) chuc em nhanh binh phuc
06-09-2026 14:13:29 100.000,00 CT DEN:320T26908QGF330Q Vietinbank;110628136866;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026.237 thay luong thanh vi
06-09-2026 14:22:53 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 14:29:35 200.000,00 320D60906WRVAA2F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 14:39:23 500.000,00 320D609066EMQPH8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 14:41:33 300.000,00 320D609068WFTWKY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 14:42:10 1.050.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 14:50:56 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 15:04:14 200.000,00 CT DEN:320T26908SFG4T60 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 15:07:14 300.000,00 CT DEN:320T26908SKERU7G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 15:14:37 2.000.000,00 Ung ho ms 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.
06-09-2026 15:15:08 100.000,00 CT DEN:320T26908SVVEE43 uh ms 2026.239
06-09-2026 15:17:59 50.000,00 320D60906HA20BCA Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250005722506
06-09-2026 15:42:14 150.000,00 320D60906XCDLUBJ ung ho MS 2002.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250228971877
06-09-2026 15:49:51 2.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 15:53:18 150.000,00 320D60906EXZHUPP ung ho ms 2026.227 anh ho trong do FT26250201319990
06-09-2026 16:00:45 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 16:05:31 100.000,00 CT DEN:320T26908UUDDEUF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06-09-2026 16:08:22 100.000,00 320D60906DFZ5R48 ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu FT26250385306441
06-09-2026 16:24:44 100.000,00 CT DEN:320T26908VKS1KTH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 16:26:22 100.000,00 CT DEN:320T26908VMXNALB NGUYEN MINH THAO chuyen tien ung ho MS 2026 236 e Nguyen Minh Hieu
06-09-2026 16:27:32 100.000,00 320D60906TESN23K NGUYEN THI NGA chuyen ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250089608280
06-09-2026 16:29:09 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 17:04:59 1.000.000,00 PHAM THUY VAN - Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 17:07:36 200.000,00 320D6090626CFZZ8 UNG HO MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN)
06-09-2026 17:16:09 200.000,00 NGUYEN HUU DONG Chuyen tien ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 17:22:09 20.000,00 CT DEN:320T26908XTL2UQZ Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 17:47:07 200.000,00 320D60906ZDNFTNC Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 18:16:37 100.000,00 320D60906GQVELB5 UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN
06-09-2026 18:17:41 1.000.000,00 CT DEN:320T26908ZYXAXMM Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026233 Anh Ly Mi Lung
06-09-2026 18:33:23 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06-09-2026 18:43:03 100.000,00 CT DEN:320T269090YE5SHW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 18:55:13 60.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 19:12:51 1.000.000,00 ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 19:14:15 200.000,00 CT DEN:320T2690925M04SE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 19:25:45 200.000,00 320D609060FFDHRF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 19:25:48 200.000,00 CT DEN:320T269092LVX4YB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 19:41:39 100.000,00 ung ho ms2026.236 (em nguyen minh hieu)
06-09-2026 19:45:25 100.000,00 320D60906J4MD1QD Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 20:03:59 300.000,00 NGUYEN THI PHUONG SEN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 20:37:10 100.000,00 320D60906A21YEJM Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 20:40:18 1.000.000,00 CT DEN:320T269095H8W05T Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 20:47:11 500.000,00 145594621868-0397959286-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 20:59:04 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 21:05:32 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 21:07:59 300.000,00 CT DEN:320T269096KTZCLL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 21:11:48 100.000,00 320D609062KAPELN Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
06-09-2026 21:19:33 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS.2026.239 ( em Bui Minh Hieu)
06-09-2026 21:31:16 50.000,00 CT DEN:320T269097GJWZ4Z Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 21:35:00 50.000,00 CT DEN:320T269097MH0J1C Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
06-09-2026 21:55:04 100.000,00 UNG HO MS 2026.236  em NGUYEN MINH HIEU
06-09-2026 22:01:33 200.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
06-09-2026 22:06:47 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
06-09-2026 22:25:42 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
06-09-2026 22:36:44 200.000,00 CT DEN:320T26909A10MS77 MBVCB.15927248105.759629.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0341007136203 LUU QUANG TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-09-2026 22:47:25 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 23:15:27 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
06-09-2026 23:16:02 100.000,00 320D60906CN3CVVE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-23:16:02 6249ASCB024I8L5I
07-09-2026 01:13:51 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien); thoi gian GD:06/09/2026 23:22:09
07-09-2026 01:15:02 300.000,00 320D60906J4PJ7DP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 23:24:13
07-09-2026 01:22:13 150.000,00 320D60906EZWJ756 Hp Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu; thoi gian GD:06/09/2026 23:38:39
07-09-2026 01:40:05 150.000,00 145614224500-0935792961-Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu; thoi gian GD:07/09/2026 00:27:13
07-09-2026 01:40:51 150.000,00 CT DEN:320T2690B2BUJ05P MBVCB.15927694923.088606.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031821569 NGUYEN NGOC KIEU NHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:07/09/2026 00:29:44
07-09-2026 01:43:39 200.000,00 320D60907GVDSH3R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250937568065; thoi gian GD:07/09/2026 00:38:54
07-09-2026 01:56:54 800.000,00 320D60907711TPSK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-070926-01:41:44 6250ASCB024IR9MB; thoi gian GD:07/09/2026 01:41:44
07-09-2026 03:34:09 20.000,00 CT DEN:320T2690B9HCWHPY Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 05:58:41 1.000.000,00 320D60907H7343AQ Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250686410072
07-09-2026 06:03:48 150.000,00 NGO THI NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu)
07-09-2026 06:39:53 1.000.000,00 320D60907S3V5480 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
07-09-2026 06:49:02 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.237 a luong thanh vi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
07-09-2026 06:50:22 100.000,00 CT DEN:320T2690BH4GHQKG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 06:50:39 100.000,00 CT DEN:320T2690BH4VMQYP MBVCB.15928494970.670444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000425203 BUI HOANG LE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 07:19:31 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 07:23:55 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 07:41:58 200.000,00 320D60907SZ1WE98 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 07:51:27 200.000,00 CT DEN:320T26909XKJRVPW MBVCB.15929262125.231344.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0121001290216 TRAN MINH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 07:53:24 1.000.000,00 320D60907MNNWB3M Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-070926-07:53:23 6250ASCB024IDSXH
07-09-2026 07:54:49 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao hoang thi hien
07-09-2026 07:58:29 100.000,00 Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096765007983624192
07-09-2026 08:13:35 200.000,00 CT DEN:320T26909YESX8VY Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 08:13:35 500.000,00 CT DEN:320T26909YESP7H6 MBVCB.15929547287.427838.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 08:16:49 1.000.000,00 320D60907KLWBYGN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 08:19:57 200.000,00 CT DEN:320T26909YP67LQ0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 08:24:45 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 08:26:05 50.000,00 CT DEN:320T26909YX9LFJU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 08:26:51 500.000,00 320D6090721D13ML Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 08:30:09 2.000.000,00 320D609073E78R71 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-08:30:08 6250ASCB024INV4C
07-09-2026 08:32:30 100.000,00 320D60907TBPA0J1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 08:36:32 200.000,00 320D60907CTYJKXM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250074539890
07-09-2026 08:38:31 30.000,00 CT DEN:320T26909ZDPULFJ Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 08:48:34 500.000,00 320D60907N3EUGPJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-08:48:34 6250ASCB024I796M
07-09-2026 08:48:58 30.000,00 CT DEN:320T26909ZTHKPU4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 08:51:07 500.000,00 320D609078U2SGWH UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-070926-08:51:07 6250ASCB024N2A5X
07-09-2026 08:53:05 500.000,00 CT DEN:320T26909ZYXZDCV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 08:59:45 200.000,00 CT DEN:320T2690A07R5UKW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:06:35 500.000,00 320D609070QYTRXB Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 09:11:19 100.000,00 320D60907MTFDX5R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:13:54 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 09:14:30 50.000,00 CT DEN:126T2690A0T7WNUZ Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.240
07-09-2026 09:19:25 300.000,00 320D6090774L9W8C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:20:22 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:23:56 200.000,00 320D60907S18P381 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 09:31:23 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:36:58 200.000,00 CT DEN:320T2690A1NW482W Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 09:37:37 50.000,00 320D60907HUNHXZH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:44:35 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 09:44:46 500.000,00 CT DEN:320T2690A1Z6E7SY Hoang thi hien ms2026238
07-09-2026 09:52:47 250.000,00 CT DEN:320T2690A29S9V6Q Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 10:06:38 200.000,00 CT DEN:320T2690A2U2BJHN Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 10:10:44 100.000,00 320D609071SF7ZCE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250295740494
07-09-2026 10:12:16 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 10:18:05 100.000,00 320D6090754QS7P5 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 10:18:26 100.000,00 320D60907BH07TF4 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
07-09-2026 10:19:10 100.000,00 320D60907GE0SPTW Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-09-2026 10:22:47 100.000,00 CT DEN:320T2690A3FD7YQ1 Ung ho MS 2026.240  Nga  Chuong
07-09-2026 10:24:31 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 10:26:30 200.000,00 CT DEN:320T2690A3LABP5G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 10:26:51 100.000,00 CT DEN:320T2690A3LSADFK MBVCB.15931392730.660023.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1028896724 TRUONG TUYET NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 10:36:39 500.000,00 320D60907AY5CTQY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 10:57:27 100.000,00 320D60907R3ZVK2U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 11:10:10 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 11:18:11 100.000,00 CT DEN:320T2690A5LK07P9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 11:29:23 200.000,00 320D60907GK4PRU6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 11:43:35 300.000,00 CT DEN:320T2690A6L391SG UH ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 11:44:16 300.000,00 320D609072AN35WM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 12:04:40 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.239(Em Bui Minh Hieu)
07-09-2026 12:10:49 100.000,00 320D60907W0J258N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 12:21:37 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 12:24:06 200.000,00 CT DEN:320T2690A85LD78Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 12:25:38 200.000,00 320D60907Q2AL9HB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250353051074
07-09-2026 12:26:19 50.000,00 ung ho ma so 2026.239
07-09-2026 12:26:46 100.000,00 ung ho ma so 2026.240
07-09-2026 12:33:05 200.000,00 320D60907NXSLV7X Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250954429073
07-09-2026 12:42:40 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 12:52:08 100.000,00 320D60907DSPQEP9 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-070926-12:52:08 6250ASCB024NHFNH
07-09-2026 12:54:03 100.000,00 126D60907NLA8LY6 ung ho ms 2026.240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 12:55:28 200.000,00 145685057479-0868517618-NGUYEN NGOC THIEN TU ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 12:59:19 500.000,00 CT DEN:320T2690A9J3W4EH MBVCB.15933780110.151049.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0121002046705 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 13:00:07 200.000,00 320D60907D08FMA0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250930301759
07-09-2026 13:03:46 500.000,00 320D609074S5YAS3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250504539804
07-09-2026 13:15:28 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 13:19:11 2.000.000,00 CT DEN:320T2690AAAC0X4P MBVCB.15934019752.293314.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1028329615 PHAM VAN TUAT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 13:25:13 20.000,00 320D6090766KN4E4 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
07-09-2026 13:25:37 10.000,00 320D60907E2H2FA7 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
07-09-2026 13:27:01 10.000,00 320D609074U77UV1 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
07-09-2026 13:27:26 10.000,00 320D60907XZDB0AH Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 13:29:54 100.000,00 320D6090777TMYU6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 13:32:08 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 13:36:05 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
07-09-2026 13:36:33 100.000,00 CT DEN:320T2690AAZ9GNAP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 13:41:24 100.000,00 320D60907NBFSFPN Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250083091744
07-09-2026 13:42:46 500.000,00 320D60907912PC75 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 13:44:36 500.000,00 Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
07-09-2026 13:48:58 300.000,00 320D609077DSSBKD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-13:48:55 6250ASCB02462QMK
07-09-2026 14:04:33 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 14:23:49 500.000,00 CT DEN:320T2690ACTPGE63 MBVCB.15934836101.768948.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 14:37:21 100.000,00 320D60907WEPP79F Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250569609942
07-09-2026 14:38:06 300.000,00 126D60907JY87R80 Ung ho ms2026 240 hai chi em nga va chuong
07-09-2026 14:38:53 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 14:44:59 500.000,00 320D60907E3XE8PU Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 14:53:20 100.000,00 320D60907L59583J Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-14:53:19 6250ASCB0246MAC2
07-09-2026 14:56:08 100.000,00 CT DEN:320T2690AE2CSZT6 MBVCB.15935277921.031557.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 15:03:28 50.000,00 CT DEN:320T2690AEC1Z2H5 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 15:04:13 50.000,00 CT DEN:320T2690AED1TL7S Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
07-09-2026 15:04:44 50.000,00 CT DEN:320T2690AEDQP2Z6 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
07-09-2026 15:05:17 50.000,00 CT DEN:320T2690AEEFE7Q8 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-09-2026 15:05:52 50.000,00 CT DEN:320T2690AEF7P93H Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
07-09-2026 15:06:35 100.000,00 CT DEN:320T2690AEG5ST3F Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 15:08:19 150.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 15:09:49 100.000,00 320D60907XYVVWFN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250770800762
07-09-2026 15:18:10 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 15:24:54 500.000,00 320D60907UGBRZQ6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-15:24:53 6250ASCB0246F6WE
07-09-2026 15:25:45 200.000,00 320D6090749VK9B0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-15:25:45 6250ASCB0246F56Z
07-09-2026 15:32:42 200.000,00 320D609072XAJJ8E Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 15:57:30 500.000,00 NGUYEN THI TAM UNG HO MS2026238 (CO GIAO HOANG THI HIEN)
07-09-2026 16:01:27 100.000,00 320D60907D5Y33AK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
07-09-2026 16:02:49 50.000,00 CT DEN:320T2690AGNED0X2 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 16:06:15 23.000,00 ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu)
07-09-2026 16:06:18 100.000,00 320D609079C5Q4C2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250499948501
07-09-2026 16:11:56 100.000,00 CT DEN:320T2690AH0FZBPM Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 16:12:02 50.000,00 320D60907KHWST0U Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
07-09-2026 16:15:25 30.000,00 CT DEN:320T2690AH529EFM Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 16:16:54 150.000,00 320D60907X5AB34F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250290575078
07-09-2026 16:17:02 40.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
07-09-2026 16:20:07 500.000,00 CT DEN:320T2690AHB9FKJ5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 16:21:18 500.000,00 320D60907QVR6V5R Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 16:24:46 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 16:29:28 200.000,00 320D60907MHALH2B Ung ho ms2026.236  ung ho em Hieu FT26250908594585
07-09-2026 16:31:49 500.000,00 CT DEN:320T2690AHSQHSZK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 16:32:01 1.000.000,00 320D60907HPPG40B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179646976
07-09-2026 16:39:27 200.000,00 320D60907EWUWVCS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250384807342
07-09-2026 17:05:07 100.000,00 320D609079DKZ9DK Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 17:17:59 100.000,00 CT DEN:320T2690AKKPJY09 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
07-09-2026 18:02:48 300.000,00 ung ho Ms2026.238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 18:05:54 50.000,00 Ung ho MS 2026.240 (Hai chi em Nga va Chuong)
07-09-2026 18:36:16 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 19:06:20 100.000,00 320D60907AHR1FSG Ung ho MS 2026.238 FT26250652032019
07-09-2026 19:24:14 200.000,00 320D60907QZUMCVN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250567404359
07-09-2026 19:31:35 188.000,00 320D60907N2DJK04 Ung ho Ms 2026 238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 19:34:52 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 19:34:54 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 19:36:06 300.000,00 CT DEN:320T2690AQY2SAKV MBVCB.15940389652.436739.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1000171988 NGUYEN NGUYEN THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-09-2026 19:45:17 300.000,00 320D60907FGCWSHW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 19:51:50 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 19:57:00 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 20:00:53 100.000,00 320D6090752DT3QN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250505999078
07-09-2026 20:14:44 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 20:16:42 100.000,00 320D6090735650YA Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250273106904
07-09-2026 20:20:08 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 20:23:20 200.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.240 hai chi e Nga va chuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
07-09-2026 20:30:02 2.000,00 145750251292-0762015663-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 20:47:10 200.000,00 ZP7D9CIM1HA9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 20:47:27 100.000,00 320D60907F6GMM7A Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
07-09-2026 20:49:13 100.000,00 320D60907TZ3AAN6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 20:50:01 100.000,00 320D609073JTX41N Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
07-09-2026 20:51:02 100.000,00 320D60907XNPPQLQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
07-09-2026 20:52:02 100.000,00 320D609074DW15YB Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
07-09-2026 20:53:14 50.000,00 320D60907MS4D0EB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 21:00:54 100.000,00 320D60907BU7ZMXZ Ung ho MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26250224734334
07-09-2026 21:23:13 60.000,00 320D60907F2C8WZS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
07-09-2026 21:33:18 500.000,00 320D6090754HKPCN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251449790814
07-09-2026 21:41:34 300.000,00 320D60907PPHS71D Ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
07-09-2026 21:48:51 100.000,00 320D60907CN2JHUU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26251747660760
07-09-2026 22:00:09 50.000,00 320D60907CFTXSML Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251831269064
07-09-2026 22:40:19 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)
07-09-2026 22:40:54 200.000,00 320D609077ZDNQ3N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251273637936
07-09-2026 22:48:50 500.000,00 320D60907DSJVR2H Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251605241799
07-09-2026 23:05:19 50.000,00 126D609074N6SM70 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026145
07-09-2026 23:24:10 100.000,00 320D60907E1ZYLD4 Ung ho MS 2026.238 FT26251230495152
07-09-2026 23:26:38 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 01:45:46 200.000,00 320D60908C1PMPW3 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26251074846700; thoi gian GD:08/09/2026 00:04:10
08-09-2026 01:48:31 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong); thoi gian GD:08/09/2026 00:10:26
08-09-2026 01:52:07 300.000,00 320D609087LCUX0W Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:08/09/2026 00:20:15
08-09-2026 01:52:13 200.000,00 Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu); thoi gian GD:08/09/2026 00:20:35
08-09-2026 02:00:25 150.000,00 145772949134-0935792961-Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong; thoi gian GD:08/09/2026 00:46:26
08-09-2026 03:19:22 20.000,00 CT DEN:320T2690CWVFCHB5 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 04:43:33 100.000,00 CT DEN:320T2690D04LSAU0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 05:57:20 100.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.239 e bui minh hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
08-09-2026 06:43:52 30.000,00 CT DEN:320T2690D4THB0LQ MBVCB.15944137476.029816.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 07:03:04 200.000,00 CT DEN:320T2690BHM922T9 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 08:00:09 1.000.000,00 320D609088NVDSPC Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-080926-08:00:09 6251ASCB024PRJ5L
08-09-2026 08:06:56 100.000,00 320D60908C1R5GQZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251453780962
08-09-2026 08:18:16 50.000,00 ung ho ma so 2026.241
08-09-2026 08:27:10 100.000,00 320D60908E8V2ZYJ IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 08:42:12 300.000,00 CT DEN:320T2690BMG5X1P0 MBVCB.15945656881.120711.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0691000395125 PHAM HAI HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 08:54:05 100.000,00 CT DEN:320T2690BMXVCG80 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 09:01:02 90.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 09:12:49 100.000,00 CT DEN:320T2690BNNLD2YM Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 09:17:39 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 09:25:41 300.000,00 320D60908CB4LD86 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-080926-09:25:41 6251ASCB024PKPHG
08-09-2026 09:41:45 200.000,00 CT DEN:320T2690BPSTKYGX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 09:52:37 100.000,00 320D60908ZWXCEYF Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-09:52:37 6251ASCB024PH2HX
08-09-2026 09:58:50 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 09:59:13 100.000,00 CT DEN:320T2690BQFW3BF1 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho max so 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
08-09-2026 10:10:41 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:10:52 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 10:20:25 500.000,00 CT DEN:320T2690BR9VWB15 MBVCB.15946979803.010572.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 10:20:32 200.000,00 320D60908DNQ4TF6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 10:24:53 100.000,00 320D60908X96XSR8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:25:27 200.000,00 CT DEN:320T2690BRGHKGA7 MBVCB.15947057064.056307.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 10:33:06 50.000,00 CT DEN:320T2690BRSM985M MBVCB.15947158355.125823.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 10:34:12 500.000,00 CT DEN:320T2690BRU2RYN4 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:37:06 100.000,00 ZP7D9DGC14IS Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:39:20 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:44:09 300.000,00 320D60908LRBZN2J Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251970424323
08-09-2026 10:44:23 100.000,00 320D60908M2U19EV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:44:23 6251ASCB024PNGL1
08-09-2026 10:44:55 200.000,00 CT DEN:320T2690BS87Q8SV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:50:56 100.000,00 CT DEN:320T2690BSG5TD9F Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 10:52:21 50.000,00 UNG HO MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang)
08-09-2026 10:56:12 1.000.000,00 320D609080RGTU13 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08-09-2026 10:58:04 200.000,00 320D60908Y6T33YD UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-10:58:04 6251ASCB024P72BM
08-09-2026 10:58:07 50.000,00 CT DEN:320T2690BSRN7ZX4 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:01:23 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:07:37 50.000,00 320D60908VRAAB5Z Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251252600592
08-09-2026 11:12:43 200.000,00 320D60908EYXFR1U Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:13:21 200.000,00 CT DEN:320T2690BTBSMNAA MBVCB.15947742461.504204.ung ho ms 2026.241.CT tu 0491000146650 TRAN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 11:16:53 100.000,00 320D60908EJR38U8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:28:00 300.000,00 320D60908YH5M722 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251770070842
08-09-2026 11:30:44 50.000,00 CT DEN:320T2690BU0QMVPY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:47:05 30.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:47:55 30.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 11:48:11 30.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08-09-2026 11:54:45 300.000,00 CT DEN:320T2690BUYFCLVQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 11:56:47 200.000,00 320D60908EYU1P68 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251928004311
08-09-2026 11:56:58 100.000,00 320D60908UJCHWK7 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251164824840
08-09-2026 12:00:10 100.000,00 320D609085KZBQXK Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
08-09-2026 12:10:56 500.000,00 LE VAN KY chuyen tien ung ho ms 2026 241(bui thanh hang)
08-09-2026 12:11:07 200.000,00 ung ho MS 2026238
08-09-2026 12:13:20 100.000,00 CT DEN:320T2690BVNZEH8K MBVCB.15948747286.137673.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 12:14:34 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 12:19:44 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 12:27:53 50.000,00 320D609089JK39DQ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-12:27:53 6251ASCB0245C2XK
08-09-2026 12:41:34 200.000,00 320D60908VJVWW0E Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251571958550
08-09-2026 13:16:57 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 13:30:10 200.000,00 320D609085PYNVGB Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251347300550
08-09-2026 13:33:11 100.000,00 320D6090838KQQT3 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08-09-2026 13:39:43 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 13:49:57 100.000,00 320D6090869TE7MH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 13:51:10 300.000,00 CT DEN:320T2690BZG5VD8Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 13:53:45 100.000,00 320D60908U0L7XJ7 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
08-09-2026 13:54:20 100.000,00 320D60908BL08ZM7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 13:54:46 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 13:54:49 100.000,00 320D60908N5FLC7W Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
08-09-2026 13:58:11 100.000,00 CT DEN:320T2690BZRFGB8E Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
08-09-2026 14:01:57 200.000,00 CT DEN:320T2690BZWE2VL2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 14:02:42 100.000,00 CT DEN:320T2690BZXE7Q5E Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
08-09-2026 14:04:34 50.000,00 320D609086TDS1EG UNG HO MS 2026241 EM BUI THANH HANG
08-09-2026 14:06:26 1.000.000,00 320D609086LHYNVG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251225993905
08-09-2026 14:08:05 100.000,00 CT DEN:320T2690C04HMCG8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 14:15:27 200.000,00 CT DEN:320T2690C0E8BGHL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 14:18:26 2.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08-09-2026 14:20:54 200.000,00 320D609085RTYC67 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251761900674
08-09-2026 14:27:50 200.000,00 PHAM XUAN TAM Chuyen tien ung ho
08-09-2026 14:29:40 300.000,00 CT DEN:320T2690C0Z0C1RV MBVCB.15950479831.158135.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 14:41:10 300.000,00 320D60908Z3VC1FZ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251955657202
08-09-2026 14:51:06 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 14:53:06 100.000,00 320D60908QYLGFR7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 14:57:31 100.000,00 320D60908R6XFBCW Minh Tri chuyen tien Minh Hieu , MS 2026236
08-09-2026 14:59:09 200.000,00 CT DEN:320T2690C23Y3K8T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08-09-2026 15:06:52 50.000,00 320D60908R0R569W Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 15:07:17 200.000,00 320D60908A47FMH8 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251087570025
08-09-2026 15:12:17 200.000,00 CT DEN:320T2690C2MAH5MW Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 15:13:35 200.000,00 320D60908SJSCQQ3 Ung ho MS 2026.237 (thay Thanh Vi)
08-09-2026 15:21:14 100.000,00 320D60908552TR9M Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251006608132
08-09-2026 15:21:18 100.000,00 CT DEN:320T2690C2Z6W23F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 15:32:40 500.000,00 CT DEN:320T2690C3E7BGPL Giup MS 2026.241 chau Bui Thanh Hang
08-09-2026 15:36:54 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 15:37:14 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-09-2026 15:38:25 500.000,00 320D60908PKXPPVD Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 15:41:12 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 15:42:36 100.000,00 320D609089BC7J41 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251688393241
08-09-2026 15:50:51 300.000,00 320D609082LMK0D7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 15:53:15 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.239 ( em bui minh hieu )
08-09-2026 15:54:34 400.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.240 ( hai chi em nga va chuong )
08-09-2026 15:55:37 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.241 ( em bui thanh hang  )
08-09-2026 16:18:56 100.000,00 320D60908YBM47CH Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251661754466
08-09-2026 16:20:49 200.000,00 CT DEN:320T2690C59SW7J7 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 16:48:33 100.000,00 320D60908SN3BDU1 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 17:00:36 500.000,00 320D60908GNJ3YQA Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 17:54:24 500.000,00 CT DEN:320T2690C8XCQX77 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 17:56:48 100.000,00 NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.241 ( em Bui Thanh Hang )
08-09-2026 17:58:25 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 18:08:18 200.000,00 CT DEN:320T2690C9FRCS9M MBVCB.15954092483.531187.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9915175905 NGUYEN THI THU HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 18:30:14 1.000.000,00 320D609080AQAAZ6 IBFT chu lam hai duong chuc chau mau khoi benh
08-09-2026 18:38:13 1.000.000,00 320D609084F5Q8GA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-080926-18:38:12 6251ASCB02U2VWTS
08-09-2026 18:39:22 200.000,00 320D60908AEDT3BZ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 18:41:47 2.000.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 18:51:03 200.000,00 CT DEN:320T2690CB46EVQ2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 18:51:54 100.000,00 CT DEN:320T2690CB5ARPMN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
08-09-2026 19:04:13 500.000,00 320D60908LVCQ8AM ICB;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang  Thi Hien
08-09-2026 19:10:10 1.000.000,00 CT DEN:320T2690CBVEQ9ZM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 19:18:33 200.000,00 320D60908RK36QY1 Dinh Huy Binh ung ho MS 2026 241
08-09-2026 19:31:56 100.000,00 320D609087MBV0CJ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251683104761
08-09-2026 19:40:32 200.000,00 CT DEN:320T2690CD1J3VGC Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 19:45:58 200.000,00 CT DEN:320T2690CD8PZG9G Vietinbank;110628136866;chau minh tuan chuyen tien ung ho co giao hoang thi hien MS 2026.238
08-09-2026 19:49:52 200.000,00 CT DEN:320T2690CDDUZX8P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 19:55:04 50.000,00 320D60908FKVC4QV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 19:57:33 200.000,00 320D60908A22N1T4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251115064040
08-09-2026 20:07:31 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
08-09-2026 20:10:22 200.000,00 320D60908QYSWX8Y Ung ho MS 2026.241 FT26251307090905
08-09-2026 20:13:51 200.000,00 CT DEN:320T2690CEBHVFK7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 20:19:07 300.000,00 ung ho MS 2026.241(em bui thanh hang)
08-09-2026 20:22:17 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 20:28:36 2.000.000,00 320D609086RD8ENZ DOAN VIET CUONG chuyen ung ho MS 2026.238  co giao Hoang Thi Hien FT26251983232290
08-09-2026 21:04:26 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 21:05:47 20.000,00 320D60908HW755CW Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251178910527
08-09-2026 21:28:02 100.000,00 320D609085U5AMD8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 21:38:24 100.000,00 320D60908GW1GUSE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252751097725
08-09-2026 21:41:07 500.000,00 CT DEN:320T2690CHQSKGTN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 21:50:29 100.000,00 CT DEN:320T2690CJ34MD5K Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 21:59:49 250.000,00 320D609087ZXPJNX Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
08-09-2026 22:00:17 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
08-09-2026 22:10:21 200.000,00 320D609082P5L7GU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 22:15:26 300.000,00 320D60908XPK5TF7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
08-09-2026 22:34:24 50.000,00 320D60908XUMT4QN Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252745130074
08-09-2026 22:45:34 20.000,00 320D60908H03NS9M Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-09-2026 22:51:45 300.000,00 320D60908RSYFQ7T UNG HO MS 2006.239 EM BUI MINH HIEU-080926-22:51:45 6251ASCB02UL4U6F
08-09-2026 22:53:11 200.000,00 320D6090880MKMX8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang, ma GD 100000180068796
08-09-2026 23:04:34 53.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
08-09-2026 23:04:35 50.000,00 CT DEN:320T2690CLYZTYRE MBVCB.15958470800.457588.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1027712533 NGUYEN NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-09-2026 23:12:51 500.000,00 ung ho MS 2026.241(em Bui Thanh Hang)
08-09-2026 23:12:57 200.000,00 CT DEN:320T2690CMA1FDUK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
09-09-2026 01:42:41 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:08/09/2026 23:54:10
09-09-2026 02:16:47 10.000,00 145929342697-0902456570-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:09/09/2026 01:30:31
09-09-2026 03:15:21 20.000,00 CT DEN:320T2690EJMR31VE Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 04:39:41 50.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
09-09-2026 04:42:58 50.000,00 ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan
09-09-2026 05:19:37 50.000,00 320D60909GQ9CND8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-05:19:36 6252ASCB02ULX2H7
09-09-2026 07:08:53 30.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 07:25:21 500.000,00 CT DEN:320T2690D6E9GQK5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 07:28:09 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.241 chau bui thanh hang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
09-09-2026 07:41:21 200.000,00 CT DEN:320T2690D71EEA45 MBVCB.15960275894.778112.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0711000219339 NGUYEN BAO TRUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 07:42:09 200.000,00 320D60909X0SFJCP Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252109038193
09-09-2026 07:43:45 500.000,00 CT DEN:320T2690D74KMCAE NGUYEN THANH NGOC Chuyen tien ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 07:57:33 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 07:58:11 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 08:10:32 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 08:13:32 100.000,00 320D60909C6M4A6D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252010459530
09-09-2026 08:20:28 100.000,00 320D609095SBCWYT ms 2026242 nguyen khanh linh
09-09-2026 08:25:50 100.000,00 CT DEN:320T2690D8S5HM7Q Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 08:28:33 100.000,00 CT DEN:320T2690D8VRBB7D MBVCB.15960876053.211610.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 08:35:35 50.000,00 ZP7D9EE57IQ4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 08:48:38 200.000,00 CT DEN:320T2690D9N99DT7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 08:57:13 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 08:58:06 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
09-09-2026 09:00:36 1.000.000,00 320D60909UJC1E00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
09-09-2026 09:05:25 200.000,00 320D60909Y3EUG4L Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 09:30:17 200.000,00 CT DEN:320T2690DB98VQRW Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 09:37:50 200.000,00 CT DEN:320T2690DBK81ADC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 09:51:13 200.000,00 CT DEN:320T2690DC2XBZEG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 09:52:05 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 10:13:54 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 10:18:58 500.000,00 320D609096MYUFDS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252830512380
09-09-2026 10:45:17 100.000,00 145974961602-0904265486-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 10:49:59 20.000,00 CT DEN:320T2690DECHCWHN Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 10:55:45 200.000,00 320D60909RQ7U2GR Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 11:02:09 500.000,00 MS 2026.242
09-09-2026 11:06:08 100.000,00 320D60909GGZGXW2 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 11:07:10 100.000,00 320D60909SPQZS5L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
09-09-2026 11:19:18 100.000,00 CT DEN:320T2690DFH7Y4QX UNG HO MS 2026.241 em bui thanh hang
09-09-2026 11:19:49 500.000,00 CT DEN:320T2690DFHX32HY Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 11:30:01 300.000,00 320D60909LDD504F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 11:34:56 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 11:41:48 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 11:55:08 100.000,00 320D60909RFBMWE9 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
09-09-2026 12:16:54 100.000,00 320D609094AWCCXX DUONG THI TU CHUYEN KHOANUNG HO MS 2026 236NGUYEN MINH HIEU-090926-12:16:54 6252ASCB02UYWFWH
09-09-2026 12:43:32 50.000,00 320D609099NHJ6A0 UNG HO MS 2026239 EM BUI MINH HIEU
09-09-2026 12:49:17 50.000,00 CT DEN:320T2690DK026MXL Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 12:49:39 50.000,00 CT DEN:320T2690DK0JLZUN Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
09-09-2026 12:50:06 50.000,00 CT DEN:320T2690DK14BCM9 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
09-09-2026 12:53:31 50.000,00 CT DEN:320T2690DK5MV37R Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 13:07:55 1.000.000,00 CT DEN:320T2690DKQNTUXP MBVCB.15964930879.821030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001642275 LE HAI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 13:33:06 200.000,00 320D60909PXJPES5 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252378090455
09-09-2026 13:45:23 200.000,00 320D60909403B4GT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 13:49:58 500.000,00 ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 14:01:05 200.000,00 320D609093EA50E6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 14:06:26 100.000,00 ZP7D9EE701N0 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 14:06:27 500.000,00 320D6090907S73AU BANG QUOC QUY Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 14:14:00 100.000,00 CT DEN:320T2690DN9XL8B6 ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 14:17:02 500.000,00 320D6090982CQ5WG Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 14:40:42 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
09-09-2026 14:43:57 86.688,00 CT DEN:320T2690DPFGG2RR Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
09-09-2026 15:07:08 100.000,00 CT DEN:320T2690DQC37PFG MBVCB.15966414994.698767.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 15:23:14 50.000,00 320D609096XSV2K9 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
09-09-2026 15:50:33 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.242 ( em nguyen khanh linh )
09-09-2026 15:56:47 50.000,00 320D60909E3F2XP5 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-15:56:46 6252ASCB02UQBFIF
09-09-2026 16:08:33 500.000,00 CT DEN:320T2690DSR6TL85 Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu
09-09-2026 16:13:28 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 16:27:56 100.000,00 CT DEN:320T2690DTGSYLRL MBVCB.15967570291.436420.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1017408121 NGUYEN HUU THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 17:00:00 500.000,00 CT DEN:320T2690DUR51NTG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 17:07:55 200.000,00 CT DEN:320T2690DV1LLXF7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 17:37:04 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 17:44:16 5.000.000,00 320D60909SJYC8M9 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-17:44:16 6252ASCB02UQZS7B
09-09-2026 18:17:04 200.000,00 320D609091BLUNVK Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252617905931
09-09-2026 18:51:44 200.000,00 CT DEN:320T2690DZ2PJX0G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 18:59:50 100.000,00 CT DEN:320T2690DZDDE7D8 MBVCB.15970475276.383924.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1017004343 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 19:02:25 100.000,00 CT DEN:320T2690DZGTD34Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 19:12:58 200.000,00 CT DEN:320T2690DZWR9CNS Ung ho MS 2026.238
09-09-2026 19:13:52 500.000,00 CT DEN:320T2690DZXX2UX4 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 19:19:55 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 19:21:10 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 19:28:34 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.242 e nguyen khanh linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
09-09-2026 19:38:53 100.000,00 320D60909SFJET6P Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252967120252
09-09-2026 19:45:27 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 19:51:14 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 20:02:42 100.000,00 320D60909SEF06VX Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-20:02:42 6252ASCB02UQN6DJ
09-09-2026 20:14:43 300.000,00 320D60909PFZ25F3 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252141002175
09-09-2026 20:18:50 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 20:35:54 200.000,00 CT DEN:320T2690E348GM06 ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 20:36:18 300.000,00 320D60909B50QUTS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 20:41:57 50.000,00 320D60909XL1GLDD Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252699574641
09-09-2026 20:46:44 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 20:49:14 1.000.000,00 320D6090997VPCGJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 20:52:43 200.000,00 320D60909ZCE6G76 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118641065
09-09-2026 21:00:03 100.000,00 ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh)
09-09-2026 21:09:14 200.000,00 CT DEN:320T2690E4E8Y9AP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 21:11:39 300.000,00 CT DEN:320T2690E4HFGHN4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 21:17:48 100.000,00 CT DEN:320T2690E4RKFW2E Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang chuc em mau khoe
09-09-2026 21:18:48 500.000,00 320D60909VY8LW7W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118738689
09-09-2026 21:25:33 100.000,00 CT DEN:320T2690E51U14T8 MBVCB.15972892030.963561.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000328870 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 21:31:09 300.000,00 CT DEN:320T2690E597BHJK Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 21:39:24 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 21:44:45 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 21:47:40 50.000,00 320D60909W869BW1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252379827954
09-09-2026 21:49:00 500.000,00 CT DEN:320T2690E5YSMS90 MBVCB.15973167031.145323.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1031083213 TRAN THI SINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 22:12:00 100.000,00 320D60909KH9P3H7 Ung ho MS 2026.238 FT26252768772160
09-09-2026 22:14:07 100.000,00 CT DEN:320T2690E6XYEPG8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 22:14:34 100.000,00 320D60909SWV1C5G Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
09-09-2026 22:19:22 100.000,00 320D60909F9F1YVK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252742180551
09-09-2026 22:41:11 100.000,00 CT DEN:320T2690E7ZPH0B6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 22:41:47 100.000,00 CT DEN:320T2690E80GBQ72 MBVCB.15973603478.451974.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0371000514189 HOANG HAI NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-09-2026 22:42:58 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 22:49:30 100.000,00 320D60909RMLSZC8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 23:06:36 200.000,00 CT DEN:320T2690E8Z8SN8L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
09-09-2026 23:07:09 200.000,00 320D60909HJ3H37C Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253882918373
09-09-2026 23:09:46 50.000,00 320D60909USPMP4E Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
09-09-2026 23:13:07 50.000,00 CT DEN:320T2690E97VC8F2 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 01:20:59 500.000,00 320D60909W1DFC1Q Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:09/09/2026 23:25:07
10-09-2026 01:27:29 300.000,00 CT DEN:320T2690EA58Z5QF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:09/09/2026 23:36:54
10-09-2026 01:35:20 50.000,00 146076611712-0562228666-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang; thoi gian GD:09/09/2026 23:53:43
10-09-2026 01:37:44 300.000,00 CT DEN:320T2690EB13ECXG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:09/09/2026 23:59:29
10-09-2026 03:47:41 20.000,00 CT DEN:320T2690G7U171SK Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 04:10:21 100.000,00 CT DEN:320T2690G8PZ6D65 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien
10-09-2026 04:32:45 100.000,00 CT DEN:320T2690G9KKACMP MBVCB.15974296255.976248.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 06:08:24 2.000.000,00 CT DEN:320T2690GD9VFEEH MBVCB.15974505913.119215.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002086005 DAO DUY ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 06:12:38 100.000,00 CT DEN:320T2690GDFFPQLQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
10-09-2026 06:27:55 200.000,00 320D60910QZYTSJP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253687102040
10-09-2026 06:37:07 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 06:37:14 20.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 06:39:16 150.000,00 CT DEN:320T2690GEGM8BXX MBVCB.15974755227.302201.ung ho 2026 241 e bui thanh hang chuc e mau khoi benh binh an.CT tu 0351001055533 NGUYEN THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 06:46:22 30.000,00 CT DEN:320T2690GES04B6B MBVCB.15974827858.357763.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 06:53:59 66.666,00 CT DEN:320T2690GF21Y6YX MBVCB.15974913542.422238.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019542580 LE VAN SAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 06:58:36 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
10-09-2026 07:05:13 100.000,00 CT DEN:320T2690ETK9X4ZT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 07:07:41 100.000,00 320D60910LVCV7HW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 07:10:30 20.000,00 ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh)
10-09-2026 07:46:42 300.000,00 CT DEN:320T2690EV62EQQT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 07:53:56 1.000.000,00 320D60910NBJLDFV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 07:55:57 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 07:59:42 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 08:10:41 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 08:12:03 1.000.000,00 320D60910UETJJWW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253262444859
10-09-2026 08:17:27 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:17:38 1.000.000,00 320D60910QTB6BN6 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253960650016
10-09-2026 08:19:46 500.000,00 320D6091021W2QYN UNG HO MS 2026243 ANH TRAN VAN LAI-100926-08:19:46 6253ASCB02UA96BQ
10-09-2026 08:20:02 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:21:47 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 08:22:07 100.000,00 CT DEN:320T2690EWJUWV5K MBVCB.15976110501.286827.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho ma so 2026-243 (Tran Van Lai).CT tu 0121001342529 NGUYEN THANH TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 08:23:35 200.000,00 Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
10-09-2026 08:25:58 30.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:26:56 1.000.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
10-09-2026 08:28:46 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:29:01 100.000,00 320D60910AK86D5K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253748052706
10-09-2026 08:29:16 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 08:30:17 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:32:27 200.000,00 ZP7D9FBUTLQF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 08:35:19 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 08:35:20 100.000,00 320D60910F7677GA ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253712890609
10-09-2026 08:36:30 300.000,00 CT DEN:320T2690EX3UN5P3 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
10-09-2026 08:39:28 200.000,00 CT DEN:320T2690EX7RR4NH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:41:53 100.000,00 320D60910NQZ6G6B Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:44:59 20.000,00 DANG VAN DOAN Chuyen tien
10-09-2026 08:46:18 500.000,00 320D60910176GR50 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253043488270
10-09-2026 08:49:53 400.000,00 320D609100JYEBCR Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-08:49:52 6253ASCB02UAD85J
10-09-2026 08:51:38 200.000,00 ung ho ms 2026.243
10-09-2026 08:53:57 200.000,00 CT DEN:320T2690EXSW5MJ5 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:58:20 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 08:59:11 500.000,00 320D60910PP1L3UU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-08:59:10 6253ASCB02UAIBBJ
10-09-2026 09:00:24 100.000,00 320D60910GV7VGV2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 09:03:02 3.000.000,00 320D609107BPDWDN Ung ho ms 2026243 anh tran van lai
10-09-2026 09:03:15 500.000,00 320D60910GZ2BXSB Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253749482582
10-09-2026 09:07:35 1.000.000,00 CT DEN:320T2690EYAW14N5 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:07:47 200.000,00 CT DEN:320T2690EYB51MM6 MBVCB.15976785331.753955.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0491000161270 PHAM THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 09:14:14 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:20:35 300.000,00 320D60910XYLW686 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:21:54 200.000,00 HOANG THI KIM ANH Chuyen tien
10-09-2026 09:23:20 300.000,00 CT DEN:320T2690EYXPHU3Y Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:25:40 1.000.000,00 320D609104DFEU9S Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253284183472
10-09-2026 09:25:48 200.000,00 CT DEN:320T2690EZ0Y168M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:29:38 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:30:57 100.000,00 320D60910Y5TZ2KK Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-09:30:57 6253ASCB02UA65HQ
10-09-2026 09:32:09 200.000,00 CT DEN:320T2690EZ9B6UHA Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:35:53 100.000,00 320D60910RTYKU90 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 09:38:59 200.000,00 CT DEN:320T2690EZJBV542 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 09:40:11 100.000,00 320D60910MFYGY45 Ung ho MS 2026. 243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:40:24 200.000,00 CT DEN:320T2690EZL7SMWH Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:43:20 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 09:43:26 200.000,00 320D60910PB0RLY0 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 09:53:52 500.000,00 ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien)
10-09-2026 09:57:56 500.000,00 ung ho MS 2026.243( anh Tran Van Lai)
10-09-2026 09:58:36 50.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 09:59:41 1.000.000,00 BUI THANH MANH ung ho ma so 2026.243 ( anh Tran Van Lai)
10-09-2026 10:06:27 100.000,00 320D60910K0WHP0F Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:15:30 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 10:16:07 300.000,00 320D609102JB256C Gd eKinBin ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien) Chuc Co mau binh phuc nhe
10-09-2026 10:17:58 200.000,00 320D6091002MC32X Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:18:29 500.000,00 320D609106XUVB3K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 10:20:39 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:21:18 300.000,00 CT DEN:320T2690F168FWVQ Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:22:47 50.000,00 320D60910C8BC1HR Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26253660524953
10-09-2026 10:24:25 200.000,00 CT DEN:320T2690F1ABVY2H MBVCB.15977989066.550412.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038815298 HA THI THAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 10:31:41 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
10-09-2026 10:32:44 300.000,00 320D60910MGB2341 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253616282832
10-09-2026 10:33:39 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 10:41:57 500.000,00 320D609103WFAAQL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 10:44:27 100.000,00 320D6091055WPT22 ung ho MS 2026.243 ( Tran Van Lai )
10-09-2026 10:45:46 200.000,00 CT DEN:320T2690F24JDA1C Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:46:02 100.000,00 320D609100FVETAQ IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:50:31 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:53:05 32.768,00 CT DEN:320T2690F2E6U8XU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 10:55:18 200.000,00 320D60910ZJEY53J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 10:56:20 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 10:57:37 300.000,00 320D60910BQC7E57 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-10:57:37 6253ASCB02UBBMJP
10-09-2026 10:59:49 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:00:12 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:02:30 200.000,00 320D60910QC7BKNG ung ho ms2026.243-anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:09:17 2.000.000,00 CT DEN:320T2690F31LHRFS VO THI LANH Chuyen tien,cho anh bj bong
10-09-2026 11:16:27 200.000,00 ung ho MS-2026243-TRan van Lai
10-09-2026 11:17:56 500.000,00 CT DEN:320T2690F3D0TRQR Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:18:29 200.000,00 PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
10-09-2026 11:19:57 50.000,00 320D60910UC6D8AV Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
10-09-2026 11:27:12 200.000,00 320D60910CZVKKK3 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:27:12 6253ASCB02UBBGJW
10-09-2026 11:30:13 200.000,00 146139725087-0949027487-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:34:02 200.000,00 CT DEN:320T2690F409NELX MBVCB.15979237401.342959.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1028725552 LE DUY PHUOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 11:36:32 200.000,00 320D60910T067UZF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253223999108
10-09-2026 11:36:45 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 11:36:46 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 11:41:42 100.000,00 320D609105H1YJXG Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253710119097
10-09-2026 11:41:53 500.000,00 ung ho MS 2026. 243 (anh Tran Van Lai)
10-09-2026 11:49:08 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:49:59 150.000,00 CT DEN:320T2690F4MC4CTV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 11:51:22 200.000,00 CT DEN:320T2690F4P5SDE3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 12:00:55 100.000,00 320D60910YUFYR7U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-12:00:54 6253ASCB02UBJKD1
10-09-2026 12:03:05 200.000,00 320D60910AWXTA67 IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
10-09-2026 12:06:12 50.000,00 320D60910N7XF1G0 Ung ho MS 2026.238 FT26253726678980
10-09-2026 12:06:18 50.000,00 320D609107S2C8FP Ung ho MS 2026.243
10-09-2026 12:09:54 100.000,00 320D60910GQXG76X Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:19:50 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:19:56 150.000,00 CT DEN:320T2690F5SW9KMV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:20:23 1.000.000,00 CT DEN:320T2690F5TGUBX1 MBVCB.15980169513.918605.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011001354557 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 12:20:51 200.000,00 CT DEN:320T2690F5U3G9TD MBVCB.15980176317.924524.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0361000319550 NGUYEN THI KHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 12:21:30 200.000,00 CT DEN:320T2690F5UZ2A3W Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:26:47 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.243 ( anh tran van lai )
10-09-2026 12:28:09 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:31:15 300.000,00 CT DEN:320T2690F67UWSUS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:37:09 100.000,00 320D609100XAXNBV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:37:09 6253ASCB02UB4C3M
10-09-2026 12:39:12 50.000,00 320D60910T6LRA2C UNG HO MS 2026243 ANH TRAN VAN LAI
10-09-2026 12:39:14 200.000,00 CT DEN:320T2690F6JDAE26 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 12:40:02 100.000,00 CT DEN:320T2690F6KFCLAN MBVCB.15980512454.131002.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1058143742 PHAM THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 13:00:59 10.000,00 146154945751-0966482301-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:03:01 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 ( Em Nguyen Khanh Linh)
10-09-2026 13:05:30 20.000,00 CT DEN:320T2690F7K2AG6N Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:07:47 500.000,00 CT DEN:320T2690F7N33UW2 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:08:18 500.000,00 CT DEN:320T2690F7NRWXX1 VAN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2026.243  Tran Van Lai
10-09-2026 13:08:30 50.000,00 CT DEN:320T2690F7P19RFJ MBVCB.15980955096.381447.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1016540899 PHAN MINH THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 13:09:53 300.000,00 CT DEN:320T2690F7QV8HCL Vietinbank;110628136866;UNG VAN QUYET  em xin ung ho it tien cho anh tran van lai chua benh
10-09-2026 13:10:24 50.000,00 320D6091026A2PGM Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253541247087
10-09-2026 13:23:17 100.000,00 ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )
10-09-2026 13:24:32 30.000,00 CT DEN:320T2690F8A6QWNR Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:25:25 50.000,00 320D60910NNUDHVU Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
10-09-2026 13:28:02 2.000.000,00 320D60910AUNK19A Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:30:39 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:39:51 100.000,00 CT DEN:320T2690F8WEF2RP MBVCB.15981388664.636644.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 13:40:22 250.000,00 CT DEN:320T2690F8X44CAU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:44:58 200.000,00 Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
10-09-2026 13:46:12 200.000,00 320D609106YRCGHJ Ung ho MS 2026.243 anh tran van lai
10-09-2026 13:51:01 300.000,00 CT DEN:320T2690F9B5X27M Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
10-09-2026 13:51:20 300.000,00 CT DEN:320T2690F9BLPS3Z Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
10-09-2026 13:53:26 300.000,00 CT DEN:320T2690F9ECB16M Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:54:20 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:55:16 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 13:57:12 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 14:07:55 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 14:16:49 200.000,00 320D60910KARLSJ6 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253955227394
10-09-2026 14:16:55 300.000,00 Uh Ms 2016.243 ( Anh Tran Van Lai)
10-09-2026 14:17:47 100.000,00 CT DEN:320T2690FACHM3T2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 14:23:18 500.000,00 CT DEN:320T2690FAKTYNGZ MBVCB.15982047478.025786.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 14:33:48 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 14:34:18 100.000,00 CT DEN:320T2690FB0BMJ0Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 14:35:51 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 14:36:09 300.000,00 CT DEN:320T2690FB2SH4EJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 14:36:48 100.000,00 320D609102V8Z9FC Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253572290055
10-09-2026 14:37:17 300.000,00 320D60910MV9AYNC Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253075788110
10-09-2026 14:40:18 20.000,00 320D60910P9BJQYL ung ho ms 2026.242 (em nguyen khanh linh)
10-09-2026 14:41:19 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
10-09-2026 14:59:35 300.000,00 146169667189-0931027960-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 15:00:48 100.000,00 320D609107NL2TT0 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
10-09-2026 15:02:09 100.000,00 CT DEN:320T2690FC33UPPN Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 15:04:53 200.000,00 320D60910Q62N62E Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
10-09-2026 15:16:19 50.000,00 CT DEN:320T2690FCMUB5U4 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 15:19:01 50.000,00 320D609106VX3RVK Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253342069019
10-09-2026 15:29:15 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 16:02:17 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 16:06:42 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.243( Anh Tran Van Lai)
10-09-2026 16:11:01 200.000,00 320D60910G5BBK24 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 16:12:26 200.000,00 ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai )
10-09-2026 16:39:26 50.000,00 CT DEN:320T2690FFVKQPH4 MBVCB.15984567059.608254.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0101000702308 NGUYEN XUAN LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 16:49:07 800.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
10-09-2026 16:55:47 159.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 16:57:35 500.000,00 PHUNG DIEN BIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
10-09-2026 16:59:51 200.000,00 320D60910527PKJF Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-16:59:51 6253ASCB02U11YWD
10-09-2026 17:06:33 50.000,00 320D609106H6YYBQ Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 17:34:48 200.000,00 CT DEN:320T2690FJ0PKRUM Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 17:48:24 300.000,00 CT DEN:320T2690FJJNCUBN Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HOA chuyen tien Ung ho MS 2026 .243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 18:03:48 100.000,00 CT DEN:320T2690FK4ZMBZL Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 18:04:39 100.000,00 UNG HO MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
10-09-2026 18:06:20 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
10-09-2026 18:10:23 100.000,00 126D60910KXCJLLE Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
10-09-2026 18:15:39 100.000,00 126D60910VWYVWNT ung ho ms 2026.152 tai va nhan
10-09-2026 18:38:02 300.000,00 CT DEN:320T2690FLG6LUCZ Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 18:51:54 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 18:55:27 60.000,00 320D6091080A4Z9H IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 18:56:13 200.000,00 126D60910XHK8QMR Ung ho MS 2026 152 HAI ANH EM TAI VA NHAN FT26253081730048
10-09-2026 19:05:01 100.000,00 320D60910TUVK2QE IBFT ung ho anh Tran Van Lai MS 2026243
10-09-2026 19:06:44 50.000,00 146210573504-0933158054-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 19:18:23 50.000,00 146212405266-0778792171-Ung ho MS2026243anh Tran Van Lai
10-09-2026 19:23:01 200.000,00 CT DEN:320T2690FN7L9QRH PHAN TAT THANH chuyen tien ung ho MS2026243 tran van lai
10-09-2026 19:35:04 200.000,00 320D60910WA3MPV4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253974280701
10-09-2026 19:35:46 200.000,00 320D60910G9H49YD Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253216290654
10-09-2026 19:36:14 200.000,00 320D60910H5MXPLS Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253254305276
10-09-2026 19:36:51 200.000,00 320D60910YX8ESCD Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26253302732227
10-09-2026 19:38:25 200.000,00 320D609108NWC9BG Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26253247523680
10-09-2026 19:39:32 200.000,00 320D60910VWE76EH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26253844046415
10-09-2026 20:08:22 50.000,00 320D60910B282Z6Z Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253741792985
10-09-2026 20:12:43 200.000,00 CT DEN:320T2690FQ57SLDY NGO THI MY DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 20:14:04 1.000.000,00 CT DEN:320T2690FQ70Z054 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao
10-09-2026 20:15:46 120.000,00 146221749697-0935792961-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 20:16:31 120.000,00 146221926671-0935792961-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
10-09-2026 20:21:34 200.000,00 320D60910NQ65QQ8 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai, ma GD 100000180660978
10-09-2026 20:23:07 300.000,00 320D60910MWX6VSK IBFT TRUONG HUU KHIEM chuyen tien gui co giao Hoang thi Hien
10-09-2026 20:23:41 100.000,00 CT DEN:320T2690FQKQD75M MBVCB.15990216789.292556.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9767309186 NGUYEN DUC PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 20:36:15 100.000,00 320D6091052PTUFK Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-100926-20:36:15 6253ASCB02U154P8
10-09-2026 20:36:26 100.000,00 CT DEN:320T2690FR2JTWAJ MBVCB.15990497988.478634.ung ho co giao.CT tu 0831000075011 TRAN THI KIM OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 20:42:54 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 20:56:50 100.000,00 CT DEN:320T2690FRVGQ7NZ ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 21:17:19 200.000,00 CT DEN:320T2690FSNJU78S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 21:24:22 10.000,00 CT DEN:320T2690FSXVB8E4 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
10-09-2026 21:25:11 300.000,00 CT DEN:320T2690FSYXJE8Q MBVCB.15991465454.111795.ung ho ms 2026.238 ( co giao hoang thi hien).CT tu 9567666666 NGUYEN THAO NGUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-09-2026 21:26:49 20.000,00 CT DEN:320T2690FT12TNB6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
10-09-2026 21:42:29 200.000,00 CT DEN:320T2690FTMSP8NM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
10-09-2026 21:47:42 500.000,00 320D609100EKLLJN IBFT Ung ho Co giao Hoang Thi Hien MS 2026.238
10-09-2026 21:51:32 800.000,00 Ho tro MS 2026.234 em Luong Minh Doanh
10-09-2026 22:00:23 200.000,00 CT DEN:320T2690FUBE7WUQ ung ho MS 2026.243 A Tran Van Lai
10-09-2026 22:50:55 100.000,00 320D60910GMFJHH5 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-100926-22:50:55 6253ASCB02UMFDCN
10-09-2026 22:55:44 200.000,00 Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)

Báo VietNamNet