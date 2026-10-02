Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JF59P.Ung ho MS2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.224048.136117483.NGUYEN NGOC BAO.970432

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JTAXD.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260901.222955.68181019968.LE THI ANH.970432

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JTB1S.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260901.222854.68181019968.LE THI ANH.970432

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JTUN1.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.222751.68181019968.LE THI ANH.970432

01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144822513951.20260901.144822513951-0938122191_Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh

01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144822463172.20260901.144822463172-0938122191_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen

01/09/2026 10.000,00 6244TPBVI28CRZJJ.MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.222333.02935403901.LE THI BE DAO.970423

01/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Quyen ms 2026.235#SP#020097042209012212212026G41Q205040.5189.46015.221222

01/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509012203542026N99H085624.5388.20635.220354

01/09/2026 10.000,00 MBVCB.15851716034.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.235(ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15851715135.UNG HO MS 2026.235 ( NGUYEN THI QUYEN ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15851705877.UNG HO MS 2026.234 ( LUONG MINH DOANH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509012151232026DC71053492.5388.80517.215050

01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509012138372026256H016870.5387.37038.213805

01/09/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.226#SP#0200970488090121374120268ljh219739.5389.32549.213741

01/09/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.224#SP#020097048809012136152026j173215929.5388.27621.213543

01/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097041509012127272026NLQ2902969.5390.94328.212727

01/09/2026 150.000,00 MBVCB.15851294921.Ung ho MS 2026.235( ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 27.183,00 MBVCB.15851264203.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 6244IBT1iJ3J7I4C.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.211852.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

01/09/2026 100.000,00 6244SHBAP2ACSYRK.Ung ho ba Nguyen Thi Quyen.20260901.210757.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

01/09/2026 30.000,00 MBVCB.15851114340.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012105092026O5LP449290.5189.1933.210510

01/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509012101092026DRoW820395.5390.84390.210109

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850901487.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850848862.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850694082.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15850681158.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0011004304276 PHAN HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850689179.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850675272.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850582373.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung bo MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012028252026J8SP227963.5389.31618.202825

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k2187C68.Ung ho MS.2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246372346114.20260901.202355.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15850483022.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1045078065 NGUYEN THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012011492026NXDT489998.5390.48259.201149

01/09/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.235 ba nguyen thi quyen#SP#020097042209012008522026MJPY132635.5387.32353.200853

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209012006122026RCEF372320.5389.19197.200613

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k218US1I.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246759895716.20260901.200206.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

01/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011958002026ZLTB653301.5389.77149.195800

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15850111128.Ung ho MS 2026.235(Nguyen Thi Quyen ).CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 30.000,00 gui ung ho ms 2026 235#SP#020097042209011954282026QVR0877869.5189.58837.195356

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k218MI21.MS 2026. 235 FT26246305026502.20260901.195359.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15850011973.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144802415315.20260901.144802415315-0342029208_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15849964444.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 196.000,00 TRAN VAN LAM chuyen tien MS2026.235 ba nguyen thi Quyen#SP#0200970422090119450720268V2R501219.5389.11250.194507

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15849914225.Ung ho MS 2026.235 (Ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244ASCB0248FCBI.MS2026-235 CO NGUYEN THI QUYEN HA TINH-010926-19:39:50 6244ASCB0248FCBI.20260901.193950.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

01/09/2026 100.000,00 6244SGTTW2LL9BCL.IBFT ungho ma so 2026.235.20260901.193736.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15849813020.giup ms 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244SGTTW2LL9A2W.IBFT Ung ho MS 2026.235 - ba Nguyen Thi Quyen.20260901.193652.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15849794690.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244ASCB02488KNN.MS 2026.235-010926-19:34:26 6244ASCB02488KNN.20260901.193426.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k2181JAC.Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246750694847.20260901.193333.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

01/09/2026 50.000,00 6244IBT1k2181WA8.MS 2026.235 FT26246307908879.20260901.193327.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

01/09/2026 50.000,00 6244ORCOQ2MWYHHF.LOC HO TRO Ms 2026.235 NGUYENTHIQUYEN.20260901.193149.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

01/09/2026 200.000,00 6244TPBVI28CBP9Q.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.193137.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

01/09/2026 15.000,00 6244IBT1aWNZBCEU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,233 (Anh Ly Mi Lung) .20260901.193042.0339306897.VU DUC TU.970437

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3JSZDX.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.193046.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

01/09/2026 5.000,00 6244VNIB02488YSZ.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).20260901.193019.912281212.GIANG MY LINH.970441

01/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011914212026y6gn741896.5388.49277.191349

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15848548789.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000253863 LUONG NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 1.800.000,00 6244IBT1bJMFECB5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Nguyen Thi Quyen MS 2026 -235 . Chuc ba som hoi phuc.20260901.181414.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

01/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011755122026nN2p980014.5390.79594.175512

01/09/2026 200.000,00 tran my linh chuyen tien ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen, ma GD 100000177825222#SP#020097044909011754092026w4v5030040.5388.74152.175409

01/09/2026 1.000.000,00 6244MCOBQ2MU7QVC.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.174945.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15847916293.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011743282026q3Wj920698.5390.6184.174256

01/09/2026 300.000,00 6244IBT1iJ3WZL11.ung ho MS 2026 235 Nguyen Thi Quyen.20260901.173852.105320361.MAC THU HUONG.970432

01/09/2026 50.000,00 6244TPBVI28M5AU7.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.173752.00001692430.LE THI HA LINH.970423

01/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011730302026XxGR857775.5388.22640.173030

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15847515324.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1029711891 NGUYEN THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026- 235 ba Nguyen thi Quyen#SP#020097040509011719152026B3MW029019.5390.56121.171915

01/09/2026 50.000,00 6244IBT1aWNZSC6R.ung ho MS 2026. 235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).20260901.171849.0919303356.MA HOA NHAN.970437

01/09/2026 500.000,00 TRUONG THI THAO Chuyen tien ung ho MS2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090117092120264uoq180483.5388.96179.170921

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15847190067.ung ho Ms 2026.235 Ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15847028081.VU THI MIEN chuyen tien ung ho co.CT tu 1017479907 VU THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011654412026e9BQ690348.5389.8283.165441

01/09/2026 1.000.000,00 6244IBT1k21MCU8R.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246588290506.20260901.165331.19037813494010.VND-TGTT-NGUYEN THI LE PHI.970407

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011652132026sox4104073.5387.93227.165213

01/09/2026 100.000,00 6244SGTTW2LLTEL1.IBFT THUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.165141.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403

01/09/2026 300.000,00 6244IBT1k21MQNN7.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246539821068.20260901.164505.8734139133.DO BACH KIM.970407

01/09/2026 100.000,00 6244ORCOQ2MUNW59.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.164352.0100100034678008.PHAM THI NGUYEN THANH.970448

01/09/2026 20.000,00 MBVCB.15846760784.ung ho ms 2026.235( ba nguyen thi quyen).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244VNIB024CG368.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.163755.009704060001465.NGUYEN THI NGA.970441

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1aWNZCQVZ.ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen.20260901.163733.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409

01/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15846722691.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan) - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011636332026good036240.5189.3018.163601

01/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15846673382.Ung ho Nang buoc den truong - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 6244VNIB024CWD6J.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.162705.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15846574248.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071004199297 TON THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509011625462026EEIE001701.5389.43024.162546

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3WPARK.HKD VO THI TRI chuyen tien giup do ba Nguyen thi Quyen Ha tinh.20260901.162015.569266057.VO THI TRI.970432

01/09/2026 500.000,00 6244ASCB024CWWRW.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-16:19:37 6244ASCB024CWWRW.20260901.161937.34779939.PHAM MY LIEN.970416

01/09/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011619212026EAgi538811.5388.6790.161849

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15846449206.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 9976801777 NGUYEN VAN TOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VEP6G.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246505150265.20260901.161426.19038068806011.VU THI VAN.970407

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3WUA2Z.Ung ho MS 2026 233 Anh Ly Mi Lung.20260901.161226.0968348206.LE THI NGA.970432

01/09/2026 500.000,00 6244ASCB024C4GWV.NGUYEN THI PHUONG HOA UNG HO MA SO 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-16:09:24 6244ASCB024C4GWV.20260901.160924.2484699.NGUYEN THI PHUONG HOA.970416

01/09/2026 200.000,00 6244SGTTW2LL8643.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.160910.060337834496.DANG THI KIM CUC.970403

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21V7V3X.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246350174022.20260901.160826.19021625187999.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407

01/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144768969242.20260901.144768969242-0704599927_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen

01/09/2026 200.000,00 6244VNIB024C4E76.ung ho ba Nguyen Thi Quyen MS 2026.235.20260901.160509.402704060207461.PHAN THI THU HA.970441

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15846233013.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244TPBVI28MDU2K.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.160015.00978201258.TRAN THI PHUONG CHINH.970423

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1bJMF7BY2.2026.235 ung ho ba nguyen thi quyen.20260901.155938.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15846156714.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15846139554.ung ho ms 2026.235 nguyen thi quyen.CT tu 0451000472686 DO THI KIM BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15846130047.BUI THI KIM HIEU chuyen tien.CT tu 0561000397338 BUI THI KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244SGTTW2LLC7Q1.IBFT NGUYEN THI HOA chuyen tienunghobaquyen.20260901.155408.030020460195.NGUYEN THI HOA.970403

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VPDCM.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246249096368.20260901.154817.19037708972012.VND-TGTT-TRAN DUONG BICH NHU.970407

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011545562026YVVO891765.5389.31101.154556

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845971331.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1021685597 NGUYEN THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#02009704880901154508202649qe839722.5387.26428.154508

01/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG uh 2026. 235 nguyen thi Quyen#SP#020097048809011544492026cweo838673.5387.24551.154449

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VUWPR.DUONG LE QUYEN chuyen toi ba Nguyen thi Quyen bj bong FT26246696768521.20260901.154442.19028790821028.VND-TGTT-DUONG LE QUYEN.970407

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845957881.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1069677778 PHAM HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 1.000.000,00 6244VNIB024CT7C2.Ung ho MS 2026.235( ba nguyen thi Quyen).20260901.154425.056006868.KHUONG MINH HIEP.970441

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845900031.Ung ho Ms 2026.235(Nguyen Thi Quyen).CT tu 0811000009677 PHAM THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k21VIGBA.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246621460958.20260901.154020.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15845888365.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244ASCB024CJWYP.UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-15:31:51 6244ASCB024CJWYP.20260901.153151.26478527.NGUYEN THI XUAN MAI.970416

01/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011529372026BACJ880493.5387.49071.152937

01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 235 NGUYEN THI QUYEN#SP#0200970405090115293120266CA5010581.5389.47809.152931

01/09/2026 300.000,00 6244ASCB024CJYTE.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:27:39 6244ASCB024CJYTE.20260901.152739.6357447.BUI THI HANH TAM.970416

01/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090115262520262wzm775885.5389.32904.152625

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15845677660.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.235( ba Nguyen thi Quyen).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 10.000,00 6244TPBVI28M3E8V.Ung ho MS 2026.235.20260901.152155.03872460101.LE THI MAI.970423

01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090115200020266FXW066919.5387.2504.152000

01/09/2026 500.000,00 6244NAMAP2AMNPJY.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.151930.886209446.LE THI MY NIEN.970428

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k21VCEHD.NGUYEN LUONG ung ho ma so MS 2026 235 FT26246937031389.20260901.151831.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407

01/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)#SP#020097041509011517152026FiCC313699.5388.89443.151643

01/09/2026 500.000,00 6244NBVAF2YT71XL.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.151528.100005470638.NGO THI THANH MAI.970419

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845501132.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026,235 Nguyen thi Quyen.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244TPBVI28M9NA7.ung ho ms 2026.226, ba tran thi hong.20260901.150557.90907636318.LY VINH HOA.970423

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011504102026ea3x705269.5189.29415.150410

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15845414920.LE THI KIM PHU tien uong ho Ms.CT tu 0811000012917 LE THI KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15845331877.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 5.000,00 6244IBT1k21DX4SW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246054505121.20260901.145353.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/09/2026 350.000,00 6244IBT1d15VCFJ9.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 229 230 231 232 233 234 va 235.20260901.145134.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704050901144837202614A1034395.5387.57509.144837

01/09/2026 250.000,00 MBVCB.15845240377.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15845217543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15845051369.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0991000024255 TRINH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1aWN6FNZK.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026 .235 ( Nguyen Thi Quyen).20260901.142649.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

01/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011416552026o7op572507.5388.17238.141629

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15844882787.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011411542026yskw559599.5387.95303.141155

01/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15844654699.Ung ho MS 2026.235 (Ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071001466204 LE HOANG PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 150.000,00 MBVCB.15844624582.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 300.000,00 Ung ho Ms 2026.235 Nguyen thi Quyen#SP#020097048809011352392026xff1510996.5389.15064.135207

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844606383.ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen thi Quyen).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844582860.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061000133669 TRAN THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15844557710.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.234( Em Luong Minh Doanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844508787.ung ho MS 2026.235 (Nguyen thi Quyen) .CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15844463803.HAU LY KIN chuyen tien ung ho ms 2026.235( NGUYEN THI QUYEN).CT tu 0121001022490 HAU LY KIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 300.000,00 MBVCB.15844445426.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.235(ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042209011322472026C10L880842.5390.90774.132247

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844282863.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844258455.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844225981.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844206515.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844194120.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844147215.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844131125.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15844120864.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844116525.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Nguyen Thi Quyen MS 2026-235.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209011303282026XWI0730114.5189.7575.130328

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15844041068.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181000872738 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quen#SP#020097040509011253232026MA0W060214.5389.61792.125323

01/09/2026 300.000,00 6244SGTTW2L25Z88.IBFT Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.125238.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1k21STNZG.ung ho MS 2026.235 ba nguyen thi quyen FT26246597174786.20260901.123634.19039604050019.VND-TGTT-PHAM THUY THANH QUYEN.970407

01/09/2026 100.000,00 6244SHBAP2AMFMBA.ung ho ms 2026 235 ba nguyen thi quyen..20260901.121926.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

01/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.235. Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509011214512026QH4S027199.5388.78142.121451

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJ3Q7D9U.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 235 NGUYEN THI QUYEN.20260901.120632.247529918.LE THI HOA.970432

01/09/2026 50.000,00 6244IBT1k21SA1M9.Giup ma so 2026.235 FT26246631105929.20260901.120353.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

01/09/2026 500.000,00 6244ASCB024MXUH6.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-12:02:18 6244ASCB024MXUH6.20260901.120218.903922008.NGUYEN THI HIEN DIEU.970416

01/09/2026 200.000,00 MBBIZ6079821515.HKD TIEN BUOC chuyen tien ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen thi Quyen)

01/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.235#SP#0200970488090111480120262qty170285.5189.37399.114801

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15843074687.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0251002047890 NGUYEN PHUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 10.000,00 6244IBT1iJ3Q452T.tu thien.20260901.114247.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

01/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011127442026Y1JD693712.5389.28987.112745

01/09/2026 50.000,00 6244SGTTW2L2DD7X.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.111419.070123247599.DUONG THI BICH TUYEN.970403

01/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011111062026TK0X584045.5189.37786.111107

01/09/2026 300.000,00 6244ASCB024M4N39.UH MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-11:09:39 6244ASCB024M4N39.20260901.110939.31318497.TO THI THUY LINH.970416

01/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#02009704880901110902202646qo030096.5390.27115.110902

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1k219RK9X.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246002766999.20260901.110356.19038496750010.VND-TGTT-TRAN MINH VUONG.970407

01/09/2026 50.000,00 6244IBT1k219RWQW.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246474157201.20260901.110214.19038496750010.VND-TGTT-TRAN MINH VUONG.970407

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090110490720266mwr951972.5390.16293.104907

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15842275092.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0441000713097 NGUYEN XUAN HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244IBT1aWN65343.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.103011.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

01/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15841691532.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 6244SGTTW2L2XXW4.IBFT ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.095403.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

01/09/2026 1.000.000,00 6244IBT1aWN6PJ45.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260901.095133.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

01/09/2026 50.000,00 6244ASCB024MBQPV.UNG HO MS 2026-235 BA DO THI QUYEN-010926-09:46:43 6244ASCB024MBQPV.20260901.094643.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15841280949.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0611001927019 PHAM THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 6244IBT1iJ3QJEH1.Ms 2026-235 uh ba Nguyen Thi Quyen.20260901.094120.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

01/09/2026 30.000,00 6244IBT1k212RTH7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246275532828.20260901.093515.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

01/09/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010932532026zux3634298.5389.4858.093253

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15841056471.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048809010927162026g6zz610810.5387.78569.092717

01/09/2026 50.000,00 6244MCOBQ2MURB1L.Ung ho ms2026.234 luong minh doanh.20260901.092004.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010915012026bk48559800.5389.22171.091501

01/09/2026 300.000,00 6244ASCB024M29CE.MS3026.235 NGUYEN THI QUYEN-010926-09:11:01 6244ASCB024M29CE.20260901.091101.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416

01/09/2026 20.000,00 6244IBT1iJFNXYUT.ung ho ms2026 235 ba nguyen thi quyen.20260901.090019.12428267.CAO VAN NGOC.970432

01/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209010858102026OB67129604.5388.46954.085811

01/09/2026 239.000,00 MBVCB.15840221529.ung ho nang buoc den truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090108334820262L6R024655.5389.51895.083317

01/09/2026 300.000,00 6244IBT1k212DI7Z.ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246460130180.20260901.082543.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15840090707.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 550.000,00 IB_413282955_1788225447307358171098_null_20260901_ung ho ms 2026.229 ba Ma thi Dung

01/09/2026 500.000,00 IB_413282358_1788225295435358170983_null_20260901_Ung ho Ms 2026.230 em Dang Dinh Duong

01/09/2026 10.000,00 6244TPBVI28MBNMQ.quyen gop.20260901.081712.01572346001.VO THANH PHU.970423

01/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209010816352026ZSRM880339.5388.89696.081635

01/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010812432026ri0s318520.5189.76729.081243

01/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 234#SP#0200970422090108093120265C3U168775.5389.66453.080932

01/09/2026 300.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010807052026iqsn298865.5189.58028.080705

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15839748070.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 66.666,00 6244IBT1iJFN643B.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20260901.075703.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839673536.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839658171.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144703086351.20260901.144703086351-0387967474_Ung ho MS 2026233

01/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209010732262026EW0U199884.5189.55455.073227

01/09/2026 500.000,00 6244SGTTW2L2R4S9.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260901.071855.0868642411.TRAN NHAN CAT.970403

01/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.235-ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509010717272026NBUJ029487.5390.17183.071727

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839314904.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244ASCB0241S23S.UNG HO MS 2026.232EM NGUYEN VAN TRI DUNG-010926-07:08:16 6244ASCB0241S23S.20260901.070816.26687617.DO THUY DUONG.970416

01/09/2026 10.566,00 6244IBT1k21CKT3H.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246506230057.20260901.070615.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

01/09/2026 200.000,00 MBVCB.15839214905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 MBVCB.15839055494.Chuyen tien ung ho ms 2026 234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/09/2026 500.000,00 MBVCB.15838957466.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1013497064 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 100.000,00 6244IBT1iJFN4PBG.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260901.062117.040491888888.DAO DUC VINH.970432

01/09/2026 15.000,00 MBVCB.15838768518.BUI THI THANH THUY uh MS 226.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 15.000,00 MBVCB.15838746925.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 15.000,00 MBVCB.15838718580.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 1.000.000,00 6244VNIB0241U8G9.Dung Nguyen ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung ).20260901.021212.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441

01/09/2026 150.000,00 6244IBT1fJD284E3.ung ho NCHCCCL thuykim 0398087200.20260901.001404.0398087200.KO SA DUONG THUY KIM.970431

01/09/2026 100.000,00 6243IBT1iJFNSJVT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2036 234 LUOMG MINH DOANH.20260831.231843.247529918.LE THI HOA.970432

01/09/2026 5.000,00 6243IBT1k211LASW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246150058925.20260831.230945.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15838051464.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/09/2026 50.000,00 MBVCB.15838050252.ung ho MS 2026.233.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 300.000,00 6245ASCB024ZM5F7.XUAN THUY - MAI HUONG TRANSFER UNG HO BA NGUYEN THI QUYEN - MS 2026.235-020926-22:22:48 6245ASCB024ZM5F7.20260902.222248.40729947.HUYNH MAI HUONG.970416

02/09/2026 39.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209022219252026N7SP426299.5189.3397.221925

02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022204452026shjq611069.5387.67591.220445

02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15865276183.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15865213117.Thao Bao Ve Chuyen tien ung ho ms 2026235.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15865215586.Thao Bao Ve Chuyen tien ung ho ms 2026234.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090221362120262QZT054922.5389.80693.213548

02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15865121698.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k21KFIZM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26246227059076.20260902.212359.19034727461011.VND-TGTT-LE HONG HANH.970407

02/09/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509022111262026OUBW074844.5390.90523.211054

02/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022058082026axin442247.5389.37580.205808

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15864138537.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1029330029 BUI NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 6245TPBVI288XIF6.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260902.200818.02388522501.PHAM THI HA.970423

02/09/2026 150.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022002342026u91v254280.5388.84326.200234

02/09/2026 20.000,00 6245TPBVI288K9K1.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260902.192950.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423

02/09/2026 10.566,00 6245IBT1k217KC71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246537370071.20260902.192409.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

02/09/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021913542026g75w079341.5390.39731.191322

02/09/2026 30.000,00 MBVCB.15862886682.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 6245MCOBQ2ME1I7H.Ung ho ms2026.235 nguyen thi quyen.20260902.185003.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k217VBMQ.ung ho ms 2026.233 Ly Mi Lung FT26246251455169.20260902.184953.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407

02/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090218473720265MW1359570.5189.4195.184738

02/09/2026 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021847362026ZLNR236844.5390.4103.184736

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k217S7WV.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26246606753382.20260902.184505.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k2179MAF.MS 2026.235 ung ho Nguyen Thi Quyen FT26246010614587.20260902.184150.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k21724QE.MS 2026.234 ung ho Luong Minh Doanh FT26246738022109.20260902.183956.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

02/09/2026 10.000,00 6245TPBVI288WHSJ.Ung ho NCHCCCL Duong 0973791165.20260902.183937.04226916701.PHAM VAN DUONG.970423

02/09/2026 50.000,00 ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809021825472026gtxk885997.5189.83482.182547

02/09/2026 100.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422090218213920260Q80446857.5389.62427.182107

02/09/2026 20.000,00 6245IBT1aWNLSZ8M.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260902.181647.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

02/09/2026 60.000,00 6245IBT1aWNLSADP.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260902.181427.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

02/09/2026 60.000,00 6245IBT1aWNLSPAV.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260902.181237.400001060009610.TU KIM HOANG .970409

02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15862001497.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209021802432026RJ5K885235.5388.60551.180243

02/09/2026 20.000,00 MBVCB.15861917339.MS 2026.233.CT tu 1017145577 LUONG HUYNH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1fJDDGTML.Ung ho MS 2026.235.20260902.175459.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

02/09/2026 5.000.000,00 gia dinhGS Vu Duong Ninh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021732492026kmm7650891.5387.92140.173249

02/09/2026 500.000,00 6245VCBCW2LQY8T3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.172631.0687041046303.KHONG HUU TRINH.970454

02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809021711352026pocn557122.5388.74797.171103

02/09/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021659262026gj7b504936.5388.9640.165927

02/09/2026 10.000,00 6245SGTTW2LQ2BU6.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.165341.060325625778.NGUYEN THI THIEN HUONG.970403

02/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809021609562026rjwa312879.5389.60300.160956

02/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048809021608232026967l307435.5387.52861.160750

02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021602442026ycvp287783.5389.26709.160244

02/09/2026 30.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090216020920266j88285679.5390.24286.160209

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1aWNHX31A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260902.160131.0763113134.BUI NGUYEN THU THAO.970437

02/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 236#SP#020097042209021531042026UZQ6371314.5390.85090.153032

02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209021528042026NIN2194393.5388.71899.152805

02/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021528042026HVNL038499.5189.70857.152731

02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704220902152710202634D8445857.5189.67639.152711

02/09/2026 500.000,00 6245IBT1iJ3CXH2D.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026231 2026232 2026233 2026234 2026235 moi ma so 100 K.20260902.152232.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021515392026b1wi137945.5388.19879.151539

02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.235#SP#0200970405090215064320263MGK050615.5389.84284.150643

02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.234#SP#0200970405090215055120265WEJ047160.5390.79783.150552

02/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021502562026h4ec102446.5189.68947.150256

02/09/2026 200.000,00 DANG VAN TIEP Chuyen tien#SP#0200970488090214593720265kxt093148.5389.57087.145938

02/09/2026 200.000,00 6245SGTTW2LYD9YN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong e Thuan.20260902.145829.060037758380.LE MINH PHAN.970403

02/09/2026 300.000,00 6245IBT1k214HARD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246310006735.20260902.145609.19028703235010.VND-TGTT-NGUYEN HOAI NHU HAU.970407

02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15859137900.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15859044342.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15859005818.MAI THANH TRUC ung ho em Truong Le Binh Thuan tiep buoc den truong.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 MBVCB.15858934184.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021433312026ELO8737306.5389.54273.143259

02/09/2026 50.000,00 MBVCB.15858924153.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 2.000.000,00 6245IBT1k214A7V2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246133249367.20260902.142809.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

02/09/2026 1.000.000,00 NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho quy nang buoc den truong#SP#020097048809021428012026ap23011394.5189.31965.142801

02/09/2026 10.000,00 6245IBT1k214AVIV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246876360725.20260902.142640.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

02/09/2026 100.000,00 6245TPBVI288ADEF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.142254.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15858784596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k2145XK3.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26246390000031.20260902.141649.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407

02/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 .235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090214052720260il2957493.5189.48879.140527

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k2148HQ8.Ung ho ms 2026.235.ba nguyen thi quyen FT26246044550760.20260902.135910.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

02/09/2026 50.000,00 6245IBT1k2148SGC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246528009108.20260902.135651.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407

02/09/2026 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021355442026T6R2475299.5189.15125.135544

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1iJ3CKMWJ.ung ho MS 2026 235 ba nguyen thi quyen.20260902.135213.88611616.PHAM THI HOA.970432

02/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021350442026L3TM098576.5389.96413.135044

02/09/2026 100.000,00 6245SHBAP2A8IZAQ.Ung ho NCHCCCL Ta Huyen Thu 0936819289.20260902.134816.6805011990.TA HUYEN THU.970443

02/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct nang buoc den truong#SP#02009704220902133600202660U7941660.5387.44495.133600

02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15858337857.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0141000865276 DAU HOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 6245IBT1k214SCWY.Nang buoc toi truong FT26246054193576.20260902.133449.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

02/09/2026 3.000.000,00 6245IBT1k21497BD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246187430956.20260902.133244.798686889999.NGUYEN TRI NHAN.970407

02/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090213171820260421848261.5388.79050.131718

02/09/2026 300.000,00 6245ASCB024JZ1VA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-13:15:51 6245ASCB024JZ1VA.20260902.131551.38045349.NGUYEN THI TINH.970416

02/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970405090212571720264MR1046838.5388.4850.125717

02/09/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880902125548202685zo798489.5388.58.125516

02/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042209021247232026LOZT306996.5390.67913.124723

02/09/2026 20.000,00 6245IBT1k21BL3EP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246960497983.20260902.124053.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15857738570.PHAM THI HAI chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1iJ3CP3D9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.123749.56205845.NGUYEN HA DUC HUNG.970432

02/09/2026 100.000,00 6245ASCB024JFNTJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-12:33:20 6245ASCB024JFNTJ.20260902.123321.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416

02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212322720263HYK926479.5388.8505.123228

02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15857627327.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 20.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212240020264V1V632108.5189.74335.122401

02/09/2026 500.000,00 6245TPBVI2882MMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.122018.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423

02/09/2026 100.000,00 LE THI TU OANH chuyen tien ung ho Nang buoc den truong#SP#020097042209021209112026L7A7564595.5390.10555.120912

02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021153272026CB39409710.5390.41961.115327

02/09/2026 1.000.000,00 6245IBT1k21BP6QJ.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246837664269.20260902.115319.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

02/09/2026 300.000,00 6245SHBAP2A8THAK.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho Nang buoc den truong..20260902.114943.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443

02/09/2026 500.000,00 6245ASCB024JQ4GG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-11:41:43 6245ASCB024JQ4GG.20260902.114143.987889788.NGUYEN NHAT TRUONG.970416

02/09/2026 1.000.000,00 6245IBT1k21BI2K9.NGUYEN BA PHONG chuyen FT26246147698094.20260902.114126.2808591959.NGUYEN BA PHONG.970407

02/09/2026 10.000,00 MBVCB.15856962981.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15856936267.NGUYEN THI HOA ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).CT tu 9740808666 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 MBVCB.15856784567.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.233 ANH LY MI LUN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 6245ASCB024JY79E.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-020926-11:19:45 6245ASCB024JY79E.20260902.111945.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1iJ3C283Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.111355.142066898.LE CONG HOANG.970432

02/09/2026 3.000,00 6245IBT1fJDSXDCD.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260902.111235.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1iJ3C1YR3.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260902.105840.0349305594.HOANG DANH MINH.970432

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k215TVZS.Ung ho MS 2026.233 FT26246960880709.20260902.104931.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407

02/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021042562026qxiq397931.5189.14499.104256

02/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021037392026nnh6377803.5388.88603.103739

02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15856088327.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Dung).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 200.000,00 6245IBT1k215YZK8.Ung ho ba Nguyen Thi Quyen, MS 2026.235 FT26246440104500.20260902.101416.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1fJDSHUMS.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260902.100043.9021889068966.CAO BAO NGOC.963388

02/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970415090209485720268pBw146912.5189.52252.094825

02/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970415090209482720265ckC144780.5387.49228.094827

02/09/2026 1.000.000,00 6245IBT1iJ31HHM2.Ong Hung ba Minh ung ho Quy tu thien Bao Vietnamnet.20260902.093825.87534038.PHAM THI CAM LINH.970432

02/09/2026 15.000,00 MBVCB.15855142018.2026.235 ( Nguyen Thi Quyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144866730817.20260902.144866730817-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI chuyen tien qua MoMo

02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15854891844.TRAN VO TINH chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071004744080 TRAN VO TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15854797700.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0831000073390 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 500.000,00 6245IBT1k21Y61NB.Ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen FT26246533897923.20260902.090322.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

02/09/2026 500.000,00 MBVCB.15854269363.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15854259927.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15854243520.PHAM THI THU chuyen tien chuc chi nhanh khoe nhe.CT tu 1037248077 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 300.000,00 MBVCB.15854230425.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15854217330.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 30.000,00 MBVCB.15854119299.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 100.000,00 6245TPBVI28CX7HV.Ung ho NCHCCCL.20260902.082301.03229870201.PHUNG THI THUY TIEN.970423

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15853911418.Chuyen tien ung ho ms 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k21YQQWH.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246856596483.20260902.073923.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407

02/09/2026 100.000,00 6245IBT1k21PNFFI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246886600930.20260902.073849.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407

02/09/2026 100.000,00 6245SHBAP2ACN7CB.UH MS2026 223 anh ly mi lung.20260902.073242.1012350323.TRAN VAN BINH.970443

02/09/2026 36.000,00 MBVCB.15853437364.LANG THI THUY ung ho 2026.235( ba nguyen thi Quyen).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 15.000,00 6245IBT1aWNHW831.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,234 (Anh Luong Minh Doanh).20260902.070620.0339306897.VU DUC TU.970437

02/09/2026 15.000,00 MBVCB.15852885360.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 500.000,00 6245IBT1k21PMRC2.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246190740075.20260902.011123.6264250309.DUONG THI THU THUAN.970407

02/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042209020040102026XLVE484592.5388.65937.004010

02/09/2026 30.000,00 MBVCB.15852399742.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 100.000,00 MBVCB.15852346250.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144826351667.20260901.144826351667-0353938425_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

02/09/2026 200.000,00 MBVCB.15852184173.NGUYEN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS 2026235 ba nguyen thi quyen.CT tu 0561000531678 NGUYEN THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15852118590.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0501000148341 LE THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 150.000,00 6246IBT1k2CQU9Q3.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26247492723776.20260903.231514.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

03/09/2026 50.000,00 6246YOLOP2AZTFWR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.231423.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090323130220264dtk561842.5388.38955.231302

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ86T1.ung ho ms 206.236 nguyen minh hieu FT26247524221644.20260903.231146.19027729725011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k2CQ87RG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247870198621.20260903.231107.19033725372015.VND-TGTT-TRAN VAN LAM.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ85EA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247679436220.20260903.230959.19036730759016.TKTT-NGUYEN QUANG DAI DUONG.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ8MES.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247538100320.20260903.230843.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15881299836.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9764347421 THAI NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881298651.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0691000321804 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1iJ3I9PV9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.230812.12886.PHAM THI HANG.970432

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQIRUW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247742351040.20260903.230603.19033571138014.VND-TGTT-HOANG THI THU HA.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQIFNL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247977920411.20260903.230533.16767686857.TRUONG THI QUYNH ANH.970407

03/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.236#SP#020097041509032305102026Mth2119094.5387.26717.230437

03/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145130053804.20260903.145130053804-0387739429_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15881283929.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3I2NV5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.230205.0364767868.DANG THU HIEN.970432

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032258072026e75o547810.5390.14343.225734

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032257152026aQPl109697.5387.12654.225715

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQMEDD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247524172084.20260903.225714.9999582994.TRAN THI THUY.970407

03/09/2026 100.000,00 6246MSCBD2DS1G55.Ung ho ms 2026236 Em Nguyen Minh Hieu.20260903.225637.2508202299.THAI THI KIM OANH.970422

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQMBED.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247169244655.20260903.225607.19027478071015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032254292026i3t7543814.5389.8048.225430

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQMSDL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247093328022.20260903.225406.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQMCDL.ung ho ms 2006.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247663021179.20260903.225331.11723239396015.VND-TGTT-LE ANH TU.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQVRGE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247040956977.20260903.225228.6263688989.BUI PHUONG LINH.970407

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881209822.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 30.000,00 6246IBT1k2CQVZKG.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26247887286683.20260903.225110.19035840104019.VND-TKTT-KHUAT THU TRANG.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQV6DS.ung ho MS 2026.236 FT26247602818401.20260903.225054.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407

03/09/2026 200.000,00 6246YOLOP2AZJKEZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.225019.0947368799.NGUYEN TRUNG HIEU .546034

03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JKAK1.Ung ho MS 2026.236.20260903.224937.05495044201.TA THI MY HA.970423

03/09/2026 150.000,00 6246VNIB024UIU9Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.224757.005761830.TRAN THI NHUNG.970441

03/09/2026 300.000,00 6246VNIB024UI4XI.Ung ho MS 2026.236.20260903.224741.348882000.NGUYEN TIEN HUNG.970441

03/09/2026 5.000,00 6246IBT1k2CQV9A5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247524133040.20260903.224740.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQDNVE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247602809860.20260903.224620.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQDI5E.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247656105405.20260903.224238.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032240272026tg9c991004.5189.78891.224027

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032239512026E894439796.5189.79174.223951

03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k2CQSY9Z.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247360853000.20260903.223732.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k2CQSJL3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247350510946.20260903.223530.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15881109891.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0031000278239 DANG QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1iJ3I1HN4.Ung ho MS 2026-236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.223334.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQ9EN2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247686601615.20260903.223328.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

03/09/2026 50.000,00 NGUYEN CAO ANH HAO chuyen tien ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu#SP#020097042209032232282026YZU0505992.5387.62010.223228

03/09/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032230452026sP7v975839.5388.57474.223045

03/09/2026 100.000,00 DUONG NHU QUYNH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090322290020263C34781847.5387.53651.222900

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881058610.MS 2026.236 nguyen minh hieu.CT tu 0721000616067 DUONG QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k2CQ2YWF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247921752591.20260903.222700.19036182541015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC LINH.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQ2I8E.ung ho MS 2026.236 FT26247800468035.20260903.222627.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15881037247.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15881036217.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 6246ORCOQ2MG9LNF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.222308.0905140704.DANG NGUYEN KHANH TRANG.970448

03/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509032223002026ZWMG082883.5390.38104.222227

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090322213920265EL8109581.5390.33526.222139

03/09/2026 25.000,00 MBVCB.15881006205.LANG THI THUY ung ho MS 2027.236(em nguyen minh hieu).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JG1GD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.221942.03615091401.NGUYEN HONG NHUNG.970423

03/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032214482026gajS948645.5387.16228.221448

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032214462026ek7r486413.5388.15279.221446

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQJZN5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247395740927.20260903.221409.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032213252026KT0Y281905.5390.11625.221325

03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15880938730.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246VNIB024UHCZG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.221150.023704060117936.PHAM THI QUYNH MAI.970441

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15880928954.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032210512026kmlv478742.5388.4137.221018

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQWB7J.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247537984909.20260903.220843.19037019675019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM.970407

03/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032208392026ICGU937231.5389.96631.220840

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3IW8FW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.220720.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880878020.ung ho MS2026.236 Nguyen Minh Hieu.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 15.000,00 MBVCB.15880846738.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.232 ( Em Nguyen Van Tri Dung )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880835797.Ung ho MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220903220010202667MT437672.5389.68658.220011

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880818353.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321581120263020877241.5390.62261.215739

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15880785013.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu mong e som vuot qua#SP#02009704220903215453202633IS893993.5387.50558.215454

03/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI NGAN Chuyen tien ung ho M S 2026 .236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809032154292026vgid443018.5390.48562.215429

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21NX6FM.Ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu FT26247679152711.20260903.215333.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu Phu Tho#SP#02009704880903215220202678xt437942.5189.41534.215220

03/09/2026 15.000,00 MBVCB.15880743847.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.231 (Anh Dao Van Hien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880727602.ung ho 2026.236 em nguyen minh hieu.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246VNIB024U9WGY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.215007.003704060203898.PHAM THI NGOC HUYEN.970441

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21N3ETF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247234761069.20260903.214940.19033541617015.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG CHI.970407

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15880706659.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0441000724793 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509032147142026P0XD002392.5189.22332.214714

03/09/2026 10.566,00 6246IBT1k21NFIJL.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247105137060.20260903.214436.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3MR645.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214339.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15880654414.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0181000373719 HO NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1aWNFB5PH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214223.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446

03/09/2026 100.000,00 6246VNIB024USDNA.ung ho ms 2026.236 ( em nguyen minh hieu).20260903.214210.098206666.PHAN NGOC ANH.970441

03/09/2026 100.000,00 An Phat Chuyen tien ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032141482026ihwx412342.5389.893.214115

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3MR5E2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214148.0356332474.NGUYEN THUY LINH.970432

03/09/2026 1.000.000,00 6246IBT1k21NLZMP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247418253226.20260903.213858.58585891.NGUYEN KIM CHI.970407

03/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15880593409.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21NLIYI.Ung ho ma so 2026236 em Nguyen Minh Hieu FT26247046059110.20260903.213734.19020890602012.VND-TGTT-LE TUYET ANH.970407

03/09/2026 50.000,00 6246VNIB024USMW4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.213440.022051997.NGUYEN THI KIEU TRANG.970441

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15880530724.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1021874289 NGUYEN THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209032132142026O3PG140724.5388.60920.213214

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21N64TI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247062854594.20260903.212819.19031124089011.VND-TGTT-LU SO PHUNG.970407

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15880440403.Ung ho MS 2026.236.CT tu 0441000739577 PHAN MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 6246NBVAF2YZFUEQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.212544.107738484443.QUAN THI CHUYEN.970419

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321253320267CL8182750.5389.33134.212501

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21NK7WD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247963032859.20260903.212213.19034327731011.VND-TGTT-TRAN THI KIM ANH.970407

03/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032121342026kyiI813285.5387.14684.212102

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21NKVM3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247354846061.20260903.212107.8899333369.LE KHANH LINH.970407

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-21:16:40 CJSO736937#SP#020097041609032116402026CJSO736937.5189.91235.211640

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032112202026OD6W382021.5388.70560.211148

03/09/2026 263.110,00 6246TPBVI28J4NBY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.210646.00783313001.DUONG THI HOANG ANH.970423

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032106182026TNJ6762789.5390.40027.210618

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15880160592.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032104282026k28t302740.5388.29821.210428

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321042020266J8N561978.5388.29524.210421

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15880144952.Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0351000692227 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032059422026mgdm287034.5388.6113.205909

03/09/2026 2.000.000,00 6246IBT1k21NPDDG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247628290585.20260903.205709.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879993438.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491000170944 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 6246MSCBD2DXV9N8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.205230.7878686999.NGUYEN THI TUYET MAI.970422

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879980641.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15879974351.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS2026 236 E NG MINH HIEU#SP#020097044909032051232026cVUT891938.5389.61505.205051

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21N8WKG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247036824201.20260903.205050.19033170109011.VND-TGTT-BUI THI VAN ANH.970407

03/09/2026 200.000,00 6246MSCBD2DXV2JL.UNG HO MS 2026236 Nguyen Minh Hieu.20260903.204840.8200135553555.LUONG DUC QUANG.970422

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15879924886.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032047222026fhq8244828.5189.39744.204722

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JRH2E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.204704.99996929999.LAM THI NHAI .970423

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879900902.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1368681416 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21NM4BE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247897264723.20260903.204636.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3M6E4B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.204611.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432

03/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Minh Hieu ms 2026.236#SP#020097042209032038342026XUBN762486.5389.90855.203835

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032037302026w26V658386.5389.84887.203730

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3MEUX9.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho em nguyen minh hieu.20260903.203723.098251589688.NGUYEN THI LAN HUONG.970432

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15879742997.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0611001485370 LY THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k21N2LBB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247210613230.20260903.203325.19030857898998.VND-TGTT-PHAM THI HUONG THAO.970407

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879655038.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21NC8RG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247290410917.20260903.202931.19024634586013.VND-TGTT-NGUYEN TIEN LAM.970407

03/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-030926-20:25:44 kPW0083553#SP#020097041609032025452026kPW0083553.5189.17609.202545

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879540652.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013638771 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090320231820265hnz153325.5387.2639.202318

03/09/2026 10.000,00 6246MSCBD2DX466K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.202201.291511919.VO HOANG THIEN KIM.970422

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k21RNLHE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246226805825.20260903.201724.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15879385698.Ung Ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090320080420265LOs538150.5388.10779.200804

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1aWNFI3TT.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu.20260903.200739.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21RTM6N.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246702050735.20260903.200250.19034138229011.VND-TGTT-HOANG THI YEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JJP5T.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.195920.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423

03/09/2026 200.000,00 6246VNIB024UTEQW.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260903.195324.646704060031214.LU THANH TAM.970441

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k21R6P2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246955970035.20260903.195244.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031952182026N1JC873308.5388.12969.195145

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k21R6WUY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246706305646.20260903.195146.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145107309738.20260903.145107309738-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026218

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21RE5KA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246136103053.20260903.195023.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21REY1E.Ung ho MS 2026.236 FT26246336698267.20260903.195016.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145107272122.20260903.145107272122-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026221

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145106839113.20260903.145106839113-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026222

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031946162026SFUT309132.5388.75827.194617

03/09/2026 50.000,00 6246SHBAP2AT9UVF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.194556.0947163317.NGUYEN BAO TRANG.970443

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145106670248.20260903.145106670248-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026224

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15878877235.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000751010 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031935082026okx1960447.5389.4818.193435

03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k21RBSTB.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246820756022.20260903.193421.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA.970407

03/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031934082026VDyT397931.5189.99038.193336

03/09/2026 150.000,00 MBVCB.15878673270.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21RUXQ4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246092654842.20260903.192559.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090319251520261338919358.5388.42093.192515

03/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu#SP#0200970488090319222520260o7m907522.5189.22811.192225

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031922222026AQFA386341.5388.23145.192150

03/09/2026 300.000,00 6246TPBVI28J84PX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.191916.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423

03/09/2026 15.000,00 6246IBT1aWNFDHUP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,235 (Ba Nguyen Thi Quyen) .20260903.191837.0339306897.VU DUC TU.970437

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15878399003.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1033684188 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031915522026NV4L033671.5390.80279.191552

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21RV2A7.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS 2026. 236 FT26246192094468.20260903.191415.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090319132520269nIA307954.5388.65159.191252

03/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 237#SP#02009704220903191206202669D1124107.5388.56210.191134

03/09/2026 150.000,00 MBVCB.15878277411.Ung ho Ms. 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 MS2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031908242026XV12771476.5387.30974.190751

03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.236 NGUYEN TRUNG HIEU-030926-19:06:38 s4oB691257#SP#020097041609031906382026s4oB691257.5189.17986.190638

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1iJ3MDRUH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.190516.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090319045520264JZT313439.5189.7637.190423

03/09/2026 100.000,00 6246SHBAP2ATKUF9.ung ho Ms 2026.236 be Nguyen Minh Hieu.20260903.190413.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443

03/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880903190319202615et825612.5387.96314.190247

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031903162026HSZ2101340.5387.95815.190317

03/09/2026 200.000,00 6246NAMAP2AT685Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.190230.0982585906.TA THI THUY LAN.970428

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031901532026tplw819418.5387.87131.190153

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15878091897.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JM6MA.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.185510.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1d15PJ3EL.Khuat Thi Thu chuyen tien tu ViettelMoney.20260903.185503.97042292Ne1a4d80000000009b6346.MBBANK IBFT.970422

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21XRAUI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246030794136.20260903.184910.131413142000.NGUYEN THI HA.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21XR5KY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246842860123.20260903.184859.1360776868.TRAN CHI NHAN.970407

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15877869914.HungUHMS 232 236.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21XRIZ6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246290037159.20260903.184839.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3M2DSN.ung ho MS 2026 236 em nguyen minh hieu.20260903.184358.88611616.PHAM THI HOA.970432

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1fJDMR4NN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.184242.9021168153992.DO THI KHANH LINH.963388

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3MCXIW.ZP262460739074 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.184216.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031839412026QuNA150683.5389.31530.183941

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145095809211.20260903.145095809211-0938122191_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

03/09/2026 100.000,00 6246SHBAP2ATD6N2.Ung ho em Nguyen Trung Hieu.20260903.183741.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15877620983.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 150.000,00 MBVCB.15877587215.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246ORCOQ2MG4CM8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.183058.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k21XENBX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246030717168.20260903.183019.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

03/09/2026 300.000,00 6246MCOBQ2MG4A5W.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.182922.03401019011857.LAI THI XUAN THANH.970426

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15877477630.NGUYEN PHUC LINH chuyen tien ung ho MS 2026.236.CT tu 0571000041336 NGUYEN PHUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 70.000,00 MBVCB.15877285714.ung ho MS 2026.236- Nguyen Minh Hieu.CT tu 0361000333629 PHUNG VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 benh nhan k phamphunphuc ung homs 2026236 ung ho benh nhan nguyen minh hieu#SP#0200970488090318173020261k0y609388.5389.75388.181730

03/09/2026 100.000,00 6246SGTTW2LA7CTQ.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.181336.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403

03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k21X5B2X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246254653672.20260903.181307.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21X5IG4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246704763741.20260903.181244.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21X8EXG.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246036204605.20260903.180459.19034882826018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HUYEN.970407

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150903175640202633w0851926.5189.27794.175640

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031756142026w97t501639.5189.24503.175614

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809031755442026st3w499074.5189.23280.175511

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3V3MER.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.175424.129292032.PHAM THAI VIET.970432

03/09/2026 30.000,00 MBVCB.15876798473.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21X9WGA.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246869108040.20260903.175119.19037189055015.VND-TGTT-HOANG QUANG CUONG.970407

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15876729458.ung ho MS2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 150.000,00 6246IBT1k21XCZVN.UNG HO MS 2026.236 Em NGUYEN MINH HIEU FT26246878235315.20260903.174839.19036211950019.HOANG NHU PHUONG THUY.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21XCI6A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246682818541.20260903.174750.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407

03/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung a#SP#020097042209031745422026IU68394363.5390.52748.174542

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JYN3P.PHAM THI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS2026.236 be Nguyen Minh Hieu.20260903.174533.00001935385.PHAM THI THU HUYEN.970423

03/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031736112026CNWJ699206.5387.82154.173538

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15876447807.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145085020574.20260903.145085020574-0899891178_Ung ho MS2026236 em Nguyen Minh Hieu

03/09/2026 100.000,00 UNG HO MS2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-17:34:27 TiQy483103#SP#020097041609031734272026TiQy483103.5390.67808.173427

03/09/2026 1.000.000,00 6246MCOBQ2MGTUE9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.173402.03168018878888.TRINH HUY VIET.970426

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1aWNFWIGC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.173315.3500000913632777.DINH VAN DU.970446

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28JL7S3.Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh hieu.20260903.173243.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k2133AYV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246071505006.20260903.173143.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407

03/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145084161213.20260903.145084161213-0902498898_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15876336544.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.236 (nguyen minh hieu).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145083941295.20260903.145083941295-0326813617_Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15876274846.ung ho ms 2026.236 Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 6246IBT1k213TIDZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246511232638.20260903.172655.19072306462018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NHAN.970407

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15876262235.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031725002026c72f338770.5189.98391.172500

03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JLMYN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.172242.00003833536.NGUYEN TRONG HOANG.970423

03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28JLL3T.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.172022.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k2136M7E.ung ho ms 2026.236, em Nguyen Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26246778257127.20260903.171814.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15876001327.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1039670158 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031708442026u24a255204.5389.79957.170844

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809031708332026b75k254297.5388.79357.170805

03/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031707512026ZQT3608173.5189.74279.170718

03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509031706232026L4WN095957.5388.64359.170623

03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509031705592026K7SD093301.5390.60818.170600

03/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048809031703582026tvq3232195.5389.45967.170358

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k213BW17.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246292191647.20260903.170155.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1iJ3VG1LM.tu thien.20260903.165932.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236#SP#020097048809031659262026k3r5210643.5390.14198.165854

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15875707950.ung ho ms 2026.236(em nguyen minh hieu).CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031657132026amoh200221.5189.96953.165713

03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090316551520266BDS023404.5387.83724.165448

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15875611558.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 6246MCOBQ2MGFS43.Ung ho ms2026.236 nguyen minh hieu.20260903.165240.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2138NX9.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246995303882.20260903.165228.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21384LE.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246120195972.20260903.165126.19031367837016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031651032026xkad171397.5387.53848.165104

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21382WJ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26246701431555.20260903.165028.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k213IFVW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246386493618.20260903.164947.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15875546503.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15875517613.ung ho ms 2026.236.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k213V5PI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246224054635.20260903.164407.11120056081019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM.970407

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15875430639.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002023490 PHAM THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509031640172026YPVB029095.5387.79374.163945

03/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509031639282026XUUJ024034.5388.74420.163928

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:37:02 7yQc974937#SP#0200970416090316370220267yQc974937.5388.57533.163702

03/09/2026 50.000,00 6246SHBAP2ATRIGD.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.163500.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031634302026y3vq096845.5388.41190.163358

03/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970422090316293920268NGJ946540.5387.8748.162939

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15875144384.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246NAMAP2ATZVDS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.162127.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28F7B2D.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.162019.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

03/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031620142026BHOV010736.5390.49206.162014

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FRGYC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246240668003.20260903.161651.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FX3GX.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu FT26246296135901.20260903.161459.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

03/09/2026 100.000,00 6246SHBAP2ATT42W.ung ho ms 2026 236 em nguyen minh hieu .20260903.160855.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FTZZM.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246148584779.20260903.160640.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:06:01 B1Tj038817#SP#020097041609031606022026B1Tj038817.5389.59115.160602

03/09/2026 200.000,00 6246MCOBQ2MGMRX9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.160529.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426

03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15874778878.ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371000401944 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FH4HQ.NGUYEN THI HAI HA chuyen ung ho MS 2026.236 - Ng Minh Hieu FT26246905441496.20260903.160045.19020883825189.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HA.970407

03/09/2026 50.000,00 6246VNIB0244ULE7.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260903.160023.036704060013788.DO QUANG HUY.970441

03/09/2026 1.000.000,00 6246NAMAP2ATJG9I.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155732.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1aWNTTMYV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155421.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031551462026HQVX296225.5388.71165.155146

03/09/2026 500.000,00 6246MSCBD2DK9B27.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155132.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15874580337.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MS 2026.236 ( Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509031548122026QnIq267499.5390.49298.154739

03/09/2026 20.000,00 6246IBT1iJ3VSNLN.Ung ho ms 2026236 em nguyen minh hieu.20260903.154713.0936105626.HA THI THU NGAN.970432

03/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.236 nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031544572026RBQP277169.5389.29979.154425

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031544522026KOYG256674.5387.28443.154453

03/09/2026 48.000,00 6246IBT1fJDMYZHM.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.20260903.154228.325959229.PHAN THI NHAT UYEN.970406

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15874423483.Ung Ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031538072026bd7x875107.5189.88758.153740

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28FIX3U.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.153715.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1d15UBWZA.unghoMS2026236.20260903.153052.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

03/09/2026 100.000,00 6246TPBVI28FIF69.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.153045.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

03/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145067591990.20260903.145067591990-0369183690_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

03/09/2026 10.000,00 6246TPBVI28FIMBX.MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.152838.02935403901.LE THI BE DAO.970423

03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu#SP#020097040509031527462026LN6W029167.5388.27729.152746

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1k21FPAK3.Ung ho MS 2026.236 nguyen minh hieu FT26246868666674.20260903.152703.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FPUKA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246677907026.20260903.152632.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031524552026GSGR177498.5390.10644.152455

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15874222731.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15874223568.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031524112026RN61011355.5389.6529.152411

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15874218786.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.236 ( EM NGUYEN MINH HIEU).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031523542026tzhk824982.5388.5399.152354

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15874214082.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 30.000,00 MBVCB.15874205299.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246SGTTW2LAESU3.IBFT Ung ho MS 2026.236 - em Nguyen Minh Hieu.20260903.151851.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3V1LKF.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.151850.0968348206.LE THI NGA.970432

03/09/2026 50.000,00 6246ORCOQ2MG1MFU.LOC HO TRO MS 2026.236 NGUYENMINHHIEU.20260903.151806.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

03/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145063185217.20260903.145063185217-0767687755_Ung ho NCHCCCL Tran Nguyen Bich Uyen 0767687755

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FJXZB.BUI HUYNH THIEN BAO 2006 ung ho em LUONG MINH DOANH MS 2026.234 chuc em mau khoe FT26246560679893.20260903.145156.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FJI83.LE THI HONG HOA SN 1958 ung ho be NGUYEN DUC DUY MS 2026.215 chuc be mau khoe FT26246605980840.20260903.145002.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FWHRW.BUI HUYNH THIEN BAO SN 2006 ung ho em NGUYEN PHUONG LINH MS 2026.219 chuc em mau khoe FT26246427212595.20260903.144818.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

03/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031447452026EAB2037345.5189.939.144745

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1iJ3DN9Y5.ZP262460502178 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.144740.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FWVTY.LE THI HONG HOA SN 1958 ung ho em DAO HOANG DAN MS 2026.225 chuc em mau khoe FT26246669797043.20260903.144641.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FQFUA.BUI HUYNH THIEN BAO SN 2006 ung ho em NGUYEN VAN TRI DUNG MS 2026.232 chuc em mau khoe FT26246930864698.20260903.144520.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21FQUX2.LE THI HONG HOA SN1958 ung ho em NGUYEN MINH HIEU MS 2026.236 chuc em mau khoe FT26246304075619.20260903.144352.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

03/09/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031441582026VZKX449529.5189.70009.144126

03/09/2026 5.000,00 6246VNIB02441SCN.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).20260903.144049.812281212.GIANG MY LINH.970441

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873611589.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873601776.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873606485.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246MCOBQ2MGQSSG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.143551.03601014936531.NGUYEN DUY LAN.970426

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873377364.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15873362890.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0061000354382 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15873319202.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15873249535.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246BIDVE2NUHJS8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.140359.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

03/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970405090313564520260L6B028271.5388.37068.135617

03/09/2026 100.000,00 TRAN THI HIEN ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970422090313542220264V4L510720.5390.25201.135423

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872995908.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9389456889 TRAN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15872900921.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21TYP3Q.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246416665325.20260903.133843.19074897040012.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH PHUONG QUYEN.970407

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031337162026wq3n502380.5387.44236.133717

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3D612E.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 236 nguyen minh hieu.20260903.133502.111555222.VU THI THU THAO.970432

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872797873.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081001136456 NGUYEN THI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872705030.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15872693073.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872690324.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872683747.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1fJDM2IAT.MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu.20260903.132455.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872681349.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872647393.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031321082026VBOO319486.5390.70656.132109

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21TM7YI.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246193160355.20260903.132103.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872638704.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872633085.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872634491.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872622086.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872627095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872616923.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872612637.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872609669.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872607618.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090313171620260nth454705.5387.52315.131716

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872604861.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872583007.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872568862.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 319.000,00 6246IBT1fJDMCETR.Anh Quy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.131357.908171353.TRAN PHAN TIEU THAO.970406

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872565963.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872557760.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872533365.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872543558.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872529895.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509031311292026nLml690200.5189.24795.131129

03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI28FVAV5.TRAN THI NHUNG chuyen tien ung ho em nguyen minh hieu MS 2026 236.20260903.131109.00000296787.TRAN THI NHUNG.970423

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872523669.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15872534321.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872513029.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872516159.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809031309062026f469435151.5387.13741.130906

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872506017.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872492757.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031306502026XOG0448634.5388.2673.130650

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872478307.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872466775.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872456884.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872447221.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 6246MCOBQ2MG23JZ.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260903.130404.03101010965538.HOANG VIET.970426

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872444488.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872436278.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872421655.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872411415.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15872362825.ms2026.236 nguyenminh hieu.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 30.000,00 2026.236( em Nguyen Minh Hieu )#SP#0200970415090312563420268bjV653849.5387.54602.125634

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k21T1DPD.MS 2026.236 FT26246095710394.20260903.125429.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

03/09/2026 20.000,00 O5CH7KDTUMB1-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031254272026TBTN580032.5387.45127.125427

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872306642.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872289945.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872275454.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872261930.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872266905.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872252327.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872248960.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872245853.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872234582.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872221055.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872218126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872213220.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872215309.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031871976 TRINH THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872210261.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872200512.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.236, EM NGUYEN MINH HIEU-030926-12:43:46 uzhk496954#SP#020097041609031243462026uzhk496954.5388.90962.124346

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872192508.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872186691.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872173105.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872169619.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872141077.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872130563.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 94.000,00 MBVCB.15872126944.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016468258 AU DUONG THIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872126928.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872119679.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872108132.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872093619.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872095777.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872081780.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872070038.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15872052979.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872050313.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872038003.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872022823.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15872018249.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872007376.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15872003506.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15871973897.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15871969518.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DP9HS.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260903.121528.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DPWI5.Ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh.20260903.121423.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DU6KR.Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.20260903.121216.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3D8FTV.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.120638.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

03/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-11:55:44 3HhW513849#SP#0200970416090311554420263HhW513849.5389.10757.115545

03/09/2026 200.000,00 6246SGTTW2LA1H8E.IBFT ung ho MS 2026.236 e Nguyen Minh Hieu.20260903.115206.050122083710.NGUYEN THANH NGA.970403

03/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145041505062.20260903.145041505062-0983923063_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

03/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090311472620260m33177062.5388.53740.114653

03/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220903114535202646IN999451.5189.42364.114535

03/09/2026 250.000,00 IBVCB.15871096987.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 1.000.000,00 6246IBT1iJ3DS8K9.Ung ho Nang buoc toi truong.20260903.113144.154852727.BUI NGAN TRANG.970432

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031131412026OR9O420947.5389.51212.113142

03/09/2026 300.000,00 IBVCB.15871019171.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15870915360.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1aWNT86H9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.112043.210001060002432.DANG DINH TUC .970409

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15870821482.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1038569094 DUONG THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031108302026K7EH824972.5388.99447.110830

03/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209031107352026A6ZM677884.5387.93523.110735

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21H3HSA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246672920918.20260903.110056.1939682689.DINH VIET BACH.970407

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15870556973.CAO THI NGOC HOA ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu.CT tu 0071003560344 CAO THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21H3PWT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246626263624.20260903.105959.19024247041017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HANG.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3DWETT.LE THI HOA chuyen tien 2026 236 NGUYEN TRUNG HIEU.20260903.105523.247529918.LE THI HOA.970432

03/09/2026 2.790.000,00 LUU CAO NGUYEN NT// UNG HO MS 2026-211 EM LO THI NHAN

03/09/2026 500.000,00 VU HONG QUANG UNG HO CUNG EM DEN TRUONG-030926-10:41:35 B3MU447471#SP#020097041609031041352026B3MU447471.5387.29592.104135

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031041202026K4E8816018.5389.27829.104120

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k21HKS52.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246713172080.20260903.103822.10522961827013.NGUYEN HOANG GIANG.970407

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809031038052026by98896821.5189.7673.103805

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031036012026hp2a888502.5388.94842.103601

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869943537.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869945202.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869931358.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869927986.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031021332026MUU0079555.5390.5544.102133

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869924474.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869910534.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869908080.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869904869.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869891107.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809031004492026wwrz763723.5389.5324.100449

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1iJ3SLE57.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.100338.0984041991.DAO DUC VINH.970432

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15869525588.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1iJ3SHYXP.Ms 2026-236 uh em Nguyen Minh Hieu.20260903.095544.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

03/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809030950192026b5sk705625.5390.20176.094947

03/09/2026 300.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809030945542026fblh687606.5389.94529.094554

03/09/2026 200.000,00 6246SGTTW2LQPRVV.IBFT ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.094542.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

03/09/2026 20.000,00 6246MSCBD2DE78N7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.094519.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15869324036.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 600.000,00 SHGD:10001368.DD:260903.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.226 CHUC DAO HOANG DAN MAU KHOE

03/09/2026 600.000,00 SHGD:10001367.DD:260903.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.232 CHUC NGUYEN VAN TRI DUNG MAU KHOE

03/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809030935372026jzou646256.5388.35845.093537

03/09/2026 200.000,00 6246VNIB024R14BY.Ung ho em Nguyen Minh Hieu.20260903.093340.329101987.LE THI THANH LOAN.970441

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15869121934.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026236 (e Hieu).CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15868964745.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704220903091728202680TY243240.5189.38300.091728

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15868841127.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15868712015.Ung ho chau Nguyen Minh Hieu .CT tu 0061000092996 VAN CONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 30.000,00 6246IBT1k21ZAGAI.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26246421574149.20260903.090333.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21ZA5ZP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246892599200.20260903.090315.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407

03/09/2026 50.000,00 6246IBT1k21Z4TZK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246199738627.20260903.090132.6283161996.NGUYEN THAO NGUYEN.970407

03/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090308525520265hzu480532.5189.21206.085223

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15868520763.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15868511836.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 60.000,00 MBVCB.15868484132.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246ASCB024RLQJY.UNG HO MA SO 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-08:48:15 6246ASCB024RLQJY.20260903.084815.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416

03/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.234#SP#020097042209030847042026DRHD790236.5390.96003.084705

03/09/2026 30.000,00 MBVCB.15868441738.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15868404854.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15868390295.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15868298769.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421000445637 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1iJ3SPUH8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu tt.20260903.083534.236295168.LE NGOC DUC.970432

03/09/2026 250.000,00 6246IBT1k21ZDAYN.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26246653235061.20260903.083322.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

03/09/2026 200.000,00 6246IBT1d158ABPB.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen thi Quyen.20260903.083314.97042292Kaad67c000000000639727.MBBANK IBFT.970422

03/09/2026 500.000,00 6246IBT1k21ZD9MY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246340651482.20260903.083216.19027188680018.VND-TGTT-LE BA TRUONG.970407

03/09/2026 100.000,00 6246IBT1k21ZD2XR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246352185015.20260903.083214.19072434778011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407

03/09/2026 200.000,00 LE TRONG LOC ung ho chuong trinh noi buoc den truong chuyen tien#SP#020097042209030830482026ERLH297510.5387.31227.083048

03/09/2026 500.000,00 6246VRBAP2AJFR7B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu tai VIETCOMBANK 6246VRBAP2AJFR7B.20260903.083030.202610000002311.NGUYEN VAN TRONG_THAU CHI.970421

03/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15868142316.VO THI XUAN THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071004067997 VO THI XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809030822462026nmaa371853.5388.99987.082247

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15868022824.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9963631256 PHAM THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15868026094.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho Ms 2026.230 ( em Dang Dinh Duong ).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 20.000,00 MBVCB.15867991108.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 MBVCB.15867973713.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0281001797532 TO TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15867917191.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0081001286594 NGUYEN VAN DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809030806532026a9n2316944.5387.44057.080620

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209030805402026W12Z545240.5189.38929.080507

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15867755887.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209030752042026DAHN368348.5390.93397.075205

03/09/2026 100.000,00 6246SGTTW2LQHLRU.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.075152.020098178660.NGUYEN DUY HY.970403

03/09/2026 200.000,00 MBVCB.15867623927.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 6246ASCB024Z9N25.UNG HO MS 2026 236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-07:31:18 6246ASCB024Z9N25.20260903.073118.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

03/09/2026 10.000,00 6246IBT1k2167PIM.ung ho NCHCCCL FT26246209943664.20260903.072729.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

03/09/2026 14.567,00 MBVCB.15867377096.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.222.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 12.568,00 MBVCB.15867359654.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.223.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 300.000,00 MBVCB.15867262163.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -NS-2026.236-em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509030712332026H7J0032512.5387.70407.071234

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867111822.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 500.000,00 MBVCB.15867119659.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001289710 PHUNG THI PHUONG NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867116572.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867102407.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867089150.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 10.000,00 MBVCB.15867084441.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 Co Nguyen Thi Thu Hien Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042209030656302026898B702908.5390.23949.065630

03/09/2026 34.000,00 MBVCB.15866854178.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.223(hai be Quyen va An).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15866562096.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 MBVCB.15866565273.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809030542212026pbgo920066.5390.97771.054154

03/09/2026 200.000,00 6246TPBVI288PELA.ung ho nchcccl - cuong - 0386841258.20260903.012604.00003493850.NGUYEN DAC CUONG.970423

03/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220902235159202633KA676251.5387.41379.235159

03/09/2026 100.000,00 6245TPBVI28867MA.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260902.233038.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

03/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041509022326372026jWNy935195.5189.16488.232637

03/09/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090223001020260VGF009871.5388.81338.230010

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15897116482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0541000315201 QUACH THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090423364620267ID0403597.5390.38518.233647

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CIV229.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248301943680.20260904.233051.19038839686011.VND-TGTT-VAN THI BICH.970407

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15897054904.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031000015315 HOANG XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247VNIB024KECT4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.232613.290268888.PHAM THI NGA.970441

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3YHXHI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.232438.178064177.VU THI THU HUYEN.970432

04/09/2026 200.000,00 6247ASCB024K4V9N.UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-040926-23:11:38 6247ASCB024K4V9N.20260904.231138.253599029.NGUYEN THU HIEN.970416

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3YHJP3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.231100.217308666.NGUYEN NGOC ANH.970432

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809042310552026i4nv508743.5390.8300.231055

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15896943396.ung ho Ms 2026 .236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9817893326 PHAM THUY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 DAO PHUONG ANH Chuyen tien ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809042305502026t289503773.5189.719.230550

04/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090422582120267tzq496000.5387.88743.225748

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CICDRX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26248078698512.20260904.225639.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CICC4E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248512360408.20260904.225551.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CICQS2.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26248604004042.20260904.225504.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CI1LYT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248844672617.20260904.225353.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CI18AL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248690461938.20260904.225117.19032527614015.VND-TGTT-LE THI THAO LY.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CI1J3K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248977864106.20260904.224931.19038364286013.VND-TGTT-LE DIEU QUYNH.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15896843727.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 0281000578498 NGUYEN HUU KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1aWNX586S.Ung ho MS 2026.236 (emNguyen Minh Hieu).20260904.223227.00200014405799.NGUYEN HONG NHUNG.970440

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15896675613.Ung ho NCHCCCL 0328561966.CT tu 0271001080226 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15896650426.LANG THI THUY ung ho MS 2026.237(luong thanh vi).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.236 nguyen minh hieu#SP#02009704050904221704202623W8073210.5189.3439.221636

04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509042214322026q2ZC279688.5189.96336.221432

04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15896529774.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 39.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209042207092026R4G2200142.5388.74479.220636

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CMTY3E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247355013965.20260904.220701.19029454836013.VND-TGTT-KHUONG THI MINH NGUYET.970407

04/09/2026 100.000,00 6247ORCOQ2MK97GA.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260904.220430.583090.NGUYEN DINH VAN.970448

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15896429612.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031400366 HOANG THI KIM BONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042155442026CDK8155385.5189.38446.215544

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu, ma GD 100000178840188#SP#020097044909042148262026Mduk601947.5389.12752.214826

04/09/2026 200.000,00 6247ABBKP2A49SV9.ung ho ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.214809.0946711298.LE THANH TAM.970425

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15896269525.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004373548 NGUYEN TUYET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090421354220266po1338888.5388.64208.213509

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15896124104.NINH THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0021000653440 NINH THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509042129092026O96E165506.5387.37251.212841

04/09/2026 1.800.000,00 6247IBT1bJM3K4S4.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Luong Thanh Vi MS 2026 - 237.20260904.212607.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809042124312026q4me306145.5389.16230.212357

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15896009403.ung ho MS 2026.237 ( Thay Luong Thanh Vi).CT tu 7907069902 NGUYEN THI NGOC THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CMYVYG.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247956160610.20260904.212109.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407

04/09/2026 150.000,00 MBVCB.15895980003.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004217641 LAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15895940394.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247VNIB024KMW4G.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.211646.141189999.TRAN THI HONG.970441

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15895878056.2026.237 ( thay luong thanh vi).CT tu 1035557714 DAO KIM THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509042113112026YIRK089226.5389.64181.211238

04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895804107.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CMVILJ.ung ho ms 2026.236, em Nguyen Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26247168924086.20260904.210344.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CMVWUH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247277900332.20260904.210250.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407

04/09/2026 1.500.000,00 6247NBVAF2YZU52U.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.210111.100001295262.NGUYEN THI THUY NGA.970419

04/09/2026 57.857,00 6247IBT1fJDUK2PW.Nguyen Huong ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh.20260904.210107.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090421010320263qsk227932.5389.2773.210103

04/09/2026 20.000,00 MS 2026.235#SP#020097042209042057142026QNDV186255.5189.82902.205714

04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28ZBG7C.MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260904.205308.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895576041.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28ZBGGV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.205221.04121525701.NGUYEN THI THU PHUONG.970423

04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28ZBU3L.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.205047.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

04/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Thay giao Luong Thanh Vi ms 2026.237#SP#020097042209042043452026PAPR370157.5388.10685.204345

04/09/2026 20.000,00 uh.ms 2026234 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809042040172026abs7151555.5390.90755.204017

04/09/2026 35.000,00 6247IBT1k2CVRNI7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247734541964.20260904.203459.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CVRV4K.Ung ho MS 2026.236 FT26247444495277.20260904.203308.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042031462026RQ10748983.5189.41401.203147

04/09/2026 5.000,00 6247IBT1k2CVXKWL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247506004015.20260904.203128.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15895209703.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042026512026JTN1871223.5390.10804.202651

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVTT4F.Ung ho MS 2026.236 nguyen minh hieu FT26247928752846.20260904.202407.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407

04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895092015.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 em minh hieu#SP#0200970488090420230220269koy082762.5189.88408.202302

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CVLFJI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247395989166.20260904.202132.19037308200010.TGTT-VND-NGUYEN PHUONG ANH.970407

04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15895044380.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509042019272026JreT799467.5387.66520.201927

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090420163620263zxY787194.5189.48723.201637

04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15894925593.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28ZY61K.ung ho 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).20260904.200643.00678084001.HOANG THI DIEU.970423

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15894782156.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 400.000,00 MBVCB.15894768523.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15894716016.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9964895175 NGUYEN THI LAM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15894715352.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001846256 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVBTWY.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247197096270.20260904.195544.19027256316036.VND-TGTT-BUI PHAM THANH HUYEN.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVYLBI.Ung ho MS2026.236 FT26247909094574.20260904.195033.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CVYKP5.Ung ho MS2026.237 FT26247301119805.20260904.195009.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CVPR8M.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247303339015.20260904.194821.13325035631017.VND-TGTT-TRINH THI THUY.970407

04/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145265306997.20260904.145265306997-0905435723_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3PRI6H.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.193644.0948078191.DINH THI HUONG.970432

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ3P3EGG.Ung ho MS 2026236 nguyen minh hieu.20260904.192637.49644598.NGUYEN THI THANH TU.970432

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15894064334.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1045517365 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CVC64B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247622191578.20260904.192233.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407

04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1k2CVC7YA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247084259619.20260904.192219.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15893848603.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15893803120.ung ho MS 2026.230.CT tu 0251002706055 DAO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15893696409.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15893670041.NGUYEN THI HA ( giup em Hieu ).CT tu 0021000609510 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15893647678.ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247ORCOQ2MKGUW6.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.185904.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15893399712.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1855186578 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041848532026DO37387210.5390.61957.184825

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3PK2AT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.183738.0393200881.LE THI NHU HAO.970432

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CDBGSR.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247592144010.20260904.183348.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809041832452026swpj585340.5389.43848.183245

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041827342026hZHb275162.5390.8471.182734

04/09/2026 300.000,00 6247MCOBQ2MKW258.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.182543.03101016844390.VU HOANG YEN.970426

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3PA93B.ZP262470716843 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.182047.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CDMT6V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247746979908.20260904.181834.19038233931010.VND-TGTT-LUU HAI PHONG.970407

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CDVA73.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247527130438.20260904.181544.1709799999.DUONG THI HONG ANH.970407

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090418104920265lnq472109.5389.91194.181049

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041810192026F3JO355598.5388.87507.181020

04/09/2026 200.000,00 Quyen Gop Tu Thien Cau Mong Moi Nguoi Luon Duoc Binh An#SP#0200970488090418085720268xtb462459.5388.77381.180857

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CD9P6S.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247296562302.20260904.180853.1266797979.NGUYEN CHUNG SON.970407

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041805462026SACN061570.5389.53820.180513

04/09/2026 1.000.000,00 6247ASCB024GZRYT.UH MS 2026 236 , NGUYEN MINH HIEU-040926-17:57:49 6247ASCB024GZRYT.20260904.175749.7788968.TRAN THI TUYET.970416

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1fJDU9V9A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.175604.0352239910.HOANG MINH CANH.970431

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CSNJ1P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247670392039.20260904.175328.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970415090417531920264PfR994595.5387.61926.175319

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041752352026c0qs375833.5388.57311.175235

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15892174158.LUU THI QUYNH chuyen tien Mong em mau khoe.CT tu 0591000359177 LUU THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1fJDU2W5J.MS 2026.237 Luong Thanh Vi.20260904.174358.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041740252026z8au310248.5387.64830.173952

04/09/2026 30.000,00 6247IBT1iJ3PM6Z1.ung ho MS 2026236 em nguyen trung hieu.20260904.173512.131999976.VU THI TUYEN.970432

04/09/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145242997303.20260904.145242997303-0369682887_Ung ho NCHCCCL To Xuan Diep 0369682887

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3P9GR6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.171324.0877788865.NGUYEN HUONG TRA.970432

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15891325959.ung ho MS 2026.236 - em nguyen minh hieu.CT tu 0021000448591 HA HOANG PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15891324246.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15891301928.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15891293472.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041705062026h78V733158.5389.169.170506

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CSV4UV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247814790062.20260904.170404.19831484238022.VND--DANG THUY TRANG.970407

04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041657482026PY82694879.5189.46412.165748

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15890923043.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004117181 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041648072026UFG7521988.5387.77316.164734

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15890905437.VU THI THANH HOA ung ho Ms 2026.236( nguyen minh hieu).CT tu 0031000266499 VU THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041647102026DXMO627970.5387.71141.164711

04/09/2026 100.000,00 6247KLBKP2AR72RR.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.164339.9700163.LE TIEN Y NHI.970452

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1d155QMMY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.164027.97042292P03ba15000000000483422.MBBANK IBFT.970422

04/09/2026 10.000,00 6247TPBVI28TXMIZ.MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260904.163632.02935403901.LE THI BE DAO.970423

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TVKMX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.162648.88880201888.LY THI DIEU.970423

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041626172026b7x9932979.5388.27127.162617

04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1k2C9HT8U.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247811542870.20260904.162518.19029464439012.VND-TGTT-NGUYEN LINH PHUONG.970407

04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509041620542026Z02H049710.5389.89711.162054

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15890414194.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097040509041617362026LHMC030447.5389.69064.161737

04/09/2026 150.000,00 6247IBT1d15YRUAU.Ung ho MS 2026236 e Nguyen Minh Hieu.20260904.161643.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422

04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041611482026T6X2096224.5389.30725.161148

04/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#02009704050904160955202621BS085057.5389.18054.160922

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15890234056.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1030776636 NGUYEN THI VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145230343606.20260904.145230343606-0372912945_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3UT3ZE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.160624.88833331996.VU THI NGOC ANH.970432

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ3UTDR4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.160233.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145229950294.20260904.145229950294-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878

04/09/2026 150.000,00 6247IBT1iJ3UT2MM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.160155.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15890098981.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C9BJ8H.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247733617592.20260904.160031.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

04/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904155923202674ho816392.5189.49096.155923

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2C95D8X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247503681010.20260904.155822.9819045002.TRAN VAN THINH.970407

04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2L1RF3Q.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.155425.060269310017.TANG MY HONG.970403

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C9UPIE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247188160911.20260904.155055.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1fJD8LY75.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.155007.9007041132917.NGUYEN NGOC ANH.963388

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041539102026DV01490737.5390.12531.153842

04/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209041538192026A0VN500427.5189.2104.153819

04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041535222026PX02090085.5389.83110.153522

04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041529282026BL3B058750.5387.44190.152928

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090415261720261f46298397.5189.23694.152617

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C9CCS2.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26247030041025.20260904.152514.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090415244220268V15180962.5189.12971.152442

04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-15:19:07 QL1d230701#SP#020097041609041519072026QL1d230701.5387.79442.151908

04/09/2026 50.000,00 6247MCOBQ2MKJ14N.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.151455.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15889379118.ung ho MS 2026.237 ( Thay Luong Thanh Vi ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090415134020261XPD425925.5189.45458.151341

04/09/2026 20.000,00 6247MSCBD2DHAXHL.gui ms 2026 238.20260904.151050.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C2RX3L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247215401741.20260904.151015.9981333399999.VU THI THU.970407

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28TUHJX.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260904.150337.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041501092026DVZ4206238.5388.68458.150109

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041459102026monu589938.5189.56755.145910

04/09/2026 100.000,00 uh e minh hieu 2026.236#SP#020097048809041458432026gs9w588498.5387.54210.145844

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C2T7WQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247526497869.20260904.145730.8858797979.TRAN HAI YEN.970407

04/09/2026 100.000,00 6247SHBAP2ARTZTG.UH MS2026 237 anh Luong thanh Vi.20260904.145724.1122101979.TRAN VAN BINH.970443

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041456332026LJB4451961.5189.41474.145633

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041452482026tg1f568333.5189.19131.145248

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090414510920267Q4V508673.5387.8754.145109

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C27N1I.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247860304690.20260904.143644.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041431442026X8ZW236291.5189.93991.143112

04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041429242026xQiP998846.5387.82023.142924

04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15888752761.ung ho NCHCCCL+ Duyen+0913860620.CT tu 0281000291157 BUI THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C2AE31.Tran Thi Khuyen ung ho ms 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247503346298.20260904.142916.19027289743029.VND-TGTT-TRAN THI KHUYEN.970407

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041422142026F1P1958132.5390.41216.142215

04/09/2026 300.000,00 6247MSCBD2D36EV2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.141930.6888666686886.DANG VU NHU QUYNH.970422

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ3U86EU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.141709.196565442.DO THI THU HOAN.970432

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15888563358.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001448101 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041413472026ex4u443818.5388.93699.141348

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150904141033202692YD940042.5189.77373.141033

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041410082026MIkU937605.5387.74864.141008

04/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041407512026b8np426093.5389.61925.140718

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C28HZ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247445088065.20260904.140550.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407

04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15888455318.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C28E3H.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247480860454.20260904.140533.258992.VO NGOC HIEU.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C28AMW.Ung ho ma so 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247591941849.20260904.140505.19028926949015.VND-TGTT-VU THI THU TRANG.970407

04/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041402372026XM1D952358.5388.35048.140237

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2C2MK2Z.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247700896761.20260904.135822.19022399138013.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEN PHUONG.970407

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041356522026J3EC619231.5390.3977.135652

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209041356172026YN8L128694.5387.929.135544

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042209041355482026N57H262276.5189.99262.135549

04/09/2026 33.000,00 6247VNIB024EW22K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.135515.007135630.NGUYEN MINH QUANG.970441

04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.232 NGUYEN VAN TRI DUNG#SP#020097042209041352112026KQLJ873557.5389.80193.135212

04/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041352092026GOG3640219.5387.80084.135136

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041349392026l4kt374450.5387.66648.134939

04/09/2026 100.000,00 6247VNIB024EUZJV.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.134852.216895555.TRAN LINH CHI.970441

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090413481720269TKD121927.5390.59569.134817

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.237 Luong Thanh Vi#SP#020097040509041346332026WH69008112.5389.51365.134634

04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090413443420267U8E001342.5390.41306.134401

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C225IK.Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247165107664.20260904.134004.19023652425012.VND-TGTT-LE THI NGA.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15888127459.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-13:38:29 gKcU665250#SP#020097041609041338292026gKcU665250.5388.10382.133829

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15888096114.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0591000290010 DAO THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041331502026qMHl830963.5388.76412.133150

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C2J9BH.Ung ho ms2026.236 em nguyen minh hieu FT26247341655580.20260904.132826.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887975007.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887960408.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0311000738606 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880904132254202666z7304124.5390.33005.132254

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3U261B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.131928.269666838.NGUYEN THI HONG DIU.970432

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15887861749.ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28TJZAS.ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.131437.02076127001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

04/09/2026 70.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041313162026REgl785316.5388.84251.131243

04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28TJJCL.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.131236.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423

04/09/2026 500.000,00 6247ORCOQ2MKM9FD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.131207.0111100020855006.VU BAO CHAU.970448

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887817585.Ung ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi).CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041306402026vwcd263654.5189.49777.130607

04/09/2026 15.000,00 MBVCB.15887744696.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CCF6TH.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247385895523.20260904.130524.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CCTH6J.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247217070329.20260904.130206.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

04/09/2026 100.000,00 6247MSCBD2D3GWP3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.130140.0600100101111.PHAM LE YEN NHI.970422

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887683807.ung ho MS 2026.237(thay Luong Thanh Vi).CT tu 1038569094 DUONG THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15887664350.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCHRJC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247733030697.20260904.125545.19036009028019.VND-TGTT- TRUONG THI KIEU LY.970407

04/09/2026 150.000,00 6247IBT1iJ3UJZW8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.125445.105078927.NGUYEN MINH NGOC.970432

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887567640.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041246112026R9FT026457.5389.46936.124611

04/09/2026 55.000,00 6247IBT1iJ3UW7QZ.ZP262470407072 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.124555.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041244572026mgvw709763.5189.41767.124457

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887474552.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1033074923 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887460749.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026.236( nguyen minh hieu).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887468838.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15887442336.Gia dinh NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu)..CT tu 0491000152564 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247MSCBD2D3U4SZ.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026237 thay Luong thanh Vi.20260904.124108.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCKY2A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247620156320.20260904.124055.19038002775016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN MY.970407

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28T83L7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.123957.03596538001.NGUYEN THI KIM ANH.970423

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CC76ZW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247830350179.20260904.123843.19031667545017.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HOA.970407

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887405056.CHU THI THU ng ho ma 2026.237 ( thay luong thanh hi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15887386705.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509041234012026BHP1087083.5390.80621.123402

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CCAR9R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247778499004.20260904.123321.283848618888.NGUYEN THUY DUONG.970407

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ38NE75.Ung ho MS2026236.20260904.123152.0354891218.LE THUY LINH.970432

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CC4YI5.Ms 2026 237 thay Luong Thanh Vi FT26247975751113.20260904.122903.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CC4M16.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247893260041.20260904.122837.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CC4C1T.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247103086330.20260904.122808.19036784185015.VND-TGTT-DO HONG NHUNG.970407

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809041226182026jt3d153283.5387.35731.122618

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CCBPGH.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247692212883.20260904.122613.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090412255020260kx1151777.5189.32879.122517

04/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145204235585.20260904.145204235585-0973537390_Tran quang nam gia lai Ung ho MS 2026237 thay luong thanh vi

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15887201370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0211000486047 KHIEU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15887203822.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 2.000.000,00 6247WBVNP2ARJEMF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.122248.261000004587.LE THI TRUC QUYNH.970412

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041216482026gdtm120900.5387.77104.121615

04/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-040926-12:15:48 7txm558846#SP#0200970416090412154920267txm558846.5388.70079.121549

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CC8FNT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247454603277.20260904.121355.19029748943888.VND-TGTT-LY THI DIEP ANH.970407

04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VY-040926-12:11:42 hNGy354602#SP#020097041609041211422026hNGy354602.5388.43636.121142

04/09/2026 300.000,00 Ung ho ms 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809041209422026x5o4095539.5189.31144.120942

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15886975933.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-12:06:22 nu6c214126#SP#020097041609041206222026nu6c214126.5387.8499.120622

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090412054620268N0L219978.5389.4479.120547

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCV6HN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247543013632.20260904.120537.19032837696011.VND-TGTT-DO THI TUYET MAI.970407

04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CCV5BH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247928028278.20260904.120458.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041204362026na3f575907.5389.96379.120403

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041204232026pxh8075800.5388.94607.120350

04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CCVQ4U.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247681638446.20260904.120345.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

04/09/2026 5.000,00 6247IBT1k2CCDVNV.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247600608658.20260904.120152.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

04/09/2026 2.000,00 6247IBT1fJD8MUQW.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.120151.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCDCIR.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247570545629.20260904.120127.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886844067.UH MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15886834370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9917710199 VU THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CCSE71.ung ho ma so 2026.237, thay Luong Thanh Vi FT26247520522308.20260904.120018.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

04/09/2026 5.000,00 6247IBT1k2CCSE2G.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247928009090.20260904.120016.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886792650.UH MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15886788715.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220904115716202665BR235422.5189.45381.115716

04/09/2026 100.000,00 6247SHBAP2AZ5URW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.115709.1006652545.NGUYEN THI THANH THUY.970443

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886770415.UH MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886761787.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 10.000,00 6247IBT1k2CC992A.Ung ho MS 2026.237 FT26247907521051.20260904.115622.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041155542026hvf3043026.5387.36486.115554

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15886740193.UH MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CC2WMK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247713450243.20260904.115324.19039048541016.VND-TGTT-CHU HONG NGOC.970407

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904115324202675m5033195.5189.18677.115324

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090411525520264HYA461896.5388.15672.115255

04/09/2026 50.000,00 6247MCOBQ2MKAUHQ.Ung ho ms2026.237 luong thanh vi.20260904.115245.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886691801.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.237 ( THAY LUONG THANH VI).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CCC2I2.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247626453000.20260904.115106.19032531386019.VND-TGTT- LE THI THUY.970407

04/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15886661807.UH MS 2026.230 (Em Dang Dinh Duong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 6247SHBAP2AZPDPN.2 chi KLinh MHa CGiay HN ung ho em Hieu MS 2026.236 . Chuc em chong khoi benh.20260904.115014.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1fJD8VM4B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.114923.140414849158191.HA NHAT ANH.970431

04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15886569339.UH MS 2026.233 (Ly Mi Lung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041144042026mIyl492993.5390.54169.114404

04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15886522109.UH MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28T12VU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.114022.00374320803.NGUYEN THI HUYEN THANH.970423

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C1NLR5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247453533077.20260904.113957.19034925620011.VND-TGTT-DANG THI PHUONG.970407

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041139412026pvm7976806.5389.22475.113908

04/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15886457939.UH MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041137412026RCRV785802.5390.8958.113741

04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2LBP73R.IBFT Ung ho MS 2026.237 - thay Luong Thanh Vi.20260904.113709.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

04/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15886401579.UH MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026 236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-11:35:13 8pNT630548#SP#0200970416090411351420268pNT630548.5390.92083.113514

04/09/2026 20.000,00 MBVCB.15886383736.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0451000483814 LE THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041134142026usjC452708.5387.84630.113414

04/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 e nguyen minh hieu#SP#020097042209041131522026WLGN159749.5389.68458.113153

04/09/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090411312220264nos942873.5389.64968.113122

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C1FZTY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247658166815.20260904.112931.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1FKH6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247650598910.20260904.112917.19037013285014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH.970407

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041129092026UN9B431689.5388.49558.112909

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1THWB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247263073490.20260904.112657.80397003374.NGUYEN THI NGOC DIEM.970407

04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041125452026yoe8919752.5387.25653.112546

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090411222620264A5K437798.5390.4074.112227

04/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15886148444.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9917925775 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38KY7G.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 237 LUONG THANH VI.20260904.111836.247529918.LE THI HOA.970432

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886125529.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9868174428 BUI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041116232026jww8881741.5389.61904.111550

04/09/2026 70.000,00 6247IBT1k2C16SQC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247223910203.20260904.111501.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15886069774.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491000144697 NGUYEN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C16WH1.Ung ho MS 2026.236 FT26247681456924.20260904.111436.19036521141013.VND-TGTT-NGUYEN BA HA.970407

04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145192938026.20260904.145192938026-0364499063_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15886041254.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 10.000,00 6247IBT1iJ387GAP.tu thien.20260904.111309.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041112522026Z7D1004232.5388.38477.111252

04/09/2026 500.000,00 6247VNIB024W5JR3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260904.111244.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441

04/09/2026 30.000,00 6247MCOBQ2MKYIZF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.111005.03101010865852.DIEU THI BICH.970426

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041107312026YDoY342883.5390.2361.110731

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885949416.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247ORCOQ2MKQFGF.LOC HO TRO MS 2026.237 LuongThanhVi.20260904.110645.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C1GE8K.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247954100821.20260904.110548.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904110518202625dz836537.5389.88052.110518

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TQNZE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.110448.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TQIGW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.110417.72704121982.NGUYEN TRUNG HIEU.970423

04/09/2026 100.000,00 6247NBVAF2YZTPIW.NMT ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.110400.103566930963.NGHIEM MAI TRANG.970419

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2C1AAW9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247095302135.20260904.110251.19025219136017.VND-TGTT-HOANG THI HANG.970407

04/09/2026 250.000,00 IBVCB.15885858218.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C14ZCM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247207632809.20260904.110041.19029562349013.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HA.970407

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041100142026LadS313719.5389.53892.110014

04/09/2026 150.000,00 UH MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-040926-10:59:51 kSpN356271#SP#020097041609041059512026kSpN356271.5389.50962.105951

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-10:59:37 iLEn335557#SP#020097041609041059372026iLEn335557.5189.49808.105937

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410592520268cen813126.5189.49039.105925

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1d15YMDPP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.105805.970422M2ceec3000000000304202.MBBANK IBFT.970422

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1BYQF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247291027611.20260904.105713.19034345562012.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI PHUONG.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15885796825.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 6247ABBKP2ARQRE2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.105410.0962865998.DANG THI LUYEN.970425

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15885735385.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1fJD8C85Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.105243.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1YQKH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247590616926.20260904.105049.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28TYII8.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.104817.03890355601.LUONG PHU HUNG.970423

04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041046042026HWMj255756.5387.62312.104604

04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15885620800.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1049743848 NGUYEN HAI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C18HXI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247975365003.20260904.104458.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885576305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904104222202620e8745195.5390.39192.104154

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885559263.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885545407.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-10:39:19 H09Y370115#SP#020097041609041039202026H09Y370115.5388.19495.103847

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2C1M76G.GD Nga phat ung ho 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247168062446.20260904.103915.5345676878.LE TIEN PHAT.970407

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15885519102.Ung ho MS 2026.233(Anh Ly Mi Lung).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15885483551.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000440839 VO THANH TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885464463.PHAN DINH LOI chuyen tien. goi.thay . luong thanh vi.CT tu 0481000758628 PHAN DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 400.000,00 giup 2026.237.Thay Luong thanh vi.Mk100.DT100.Gd100#SP#020097041509041033382026iXxS207708.5389.83893.103338

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15885416064.Ung ho MS 2026.236(Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 10.000,00 6247TPBVI28TLNVP.Ung ho NCHCCCL - Duong - 0973791165.20260904.103029.04226916701.PHAM VAN DUONG.970423

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885374712.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885374201.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1062838550 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38PTTC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.102910.404880462.CAM THUY AN.970432

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410273820261ngb687784.5387.46141.102738

04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2LBI87V.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.102652.070142395299.NGUYEN TAN DAT.970403

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2C12N3M.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247754804729.20260904.102648.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38UNPW.DAO KHANH THU ung ho ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.102339.0986780159.DAO KHANH THU.970432

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15885280493.UNG HO MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15885284653.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1024037614 NGUYEN KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1C1G6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247953168408.20260904.102144.19074858478019.VND-TGTT-DAO NGOC CHAU.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C11U7P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247975271753.20260904.101951.19029081401021.VND-TGTT-TO THI HUONG.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ38UD5D.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.101900.118532996.TO MINH VUONG.970432

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410162820260v2a644077.5388.77408.101555

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041014452026K4KR134131.5390.65975.101446

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28T27MK.Ung ho 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu ).20260904.101333.01806337901.LAI PHU BAN.970423

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2C1WQV4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247927710514.20260904.101326.19033046101029.VND-TGTT-HKD-HO KINH DOANH VND-TGTT-HKD-HO KINH DOANH.970407

04/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509041013132026G1nd128034.5389.56781.101313

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ388DZC.ung ho Ms 2026 -236.20260904.101246.212720038.LA THI MEN.970432

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2C1QQUS.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247957620056.20260904.101044.19025972536011.VND-TGTT-DINH XUAN PHAP.970407

04/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-040926-10:06:57 40im562523#SP#02009704160904100657202640im562523.5387.18766.100625

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15885004967.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 VI VAN KY chuyen tien ung ho e nguyen minh hieu mong e som khoi benh#SP#020097042209041000242026FZKD586579.5390.78993.095951

04/09/2026 10.000,00 MBVCB.15884902303.ms 2026.237 (thay luong thanh vi).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJFDR7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247321246500.20260904.095801.19032734406686.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407

04/09/2026 200.000,00 6247KLBKP2AZPK4X.ung ho ms 2026 237 thay luong thanh vi.20260904.095734.28643483.LE THI CAN.970452

04/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509040956412026AdVK963041.5388.58463.095613

04/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-040926-09:55:34 rxZ5296793#SP#020097041609040955342026rxZ5296793.5389.52426.095534

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJTVPD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247892791978.20260904.095519.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407

04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho em nguyen minh hieu ms 2026.236#SP#020097040509040951552026EUGX052253.5388.30731.095155

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040951212026vftn546150.5389.26975.095121

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884769370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040948572026R34W186643.5390.14440.094858

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJZ6CZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247972913862.20260904.094820.19032458434867.VND-TGTT-TRAN HONG THU.970407

04/09/2026 400.000,00 6247MSCBD2D9ES2L.TranTrongHai Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do mong giadinh doc dao Phat luat nhanqua long tubi tap thiendinh dekhoethem lamviec giupnguoi.20260904.094759.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209040947022026JH2S503772.5189.3942.094703

04/09/2026 100.000,00 6247VCBCW2LB33UY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.094649.0737041000030.TRAN SON DIEM SUONG.970454

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884721231.Vo phuong Trang ung ho MS 2026.236 .CT tu 0041000312383 VO PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28J5MFP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.094213.00002053530.DUONG THI HA.970423

04/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040941212026swva508592.5389.72565.094048

04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040940362026TEC9090165.5387.67567.094036

04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090409391820269APG557108.5388.61082.093845

04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040938062026HLS5076345.5388.54291.093733

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884587931.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040935062026pmk3485386.5387.39049.093506

04/09/2026 100.000,00 6247SGTTW2LB9PCT.IBFT NTA UNG HO MS 2026.236.20260904.093346.0982102105.NGUYEN THI AN.970403

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJG8JY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247275526598.20260904.093339.19028264228010.VND-TGTT-NGUYEN THAO VY.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040930032026stsx466842.5388.11412.093004

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1iJ3827UA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.092927.62313625.NGUYEN THANH HUONG.970432

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884444549.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CJB47V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247887000036.20260904.092559.2501197775.NGUYEN PHOI HIEN.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884424013.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9965025828 PHAM NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884409610.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002424500 VU LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI THAO CHUYEN KHOAN 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-040926-09:23:37 edsA920140#SP#020097041609040923372026edsA920140.5390.78707.092338

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040923132026dy4y441565.5387.76673.092314

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-09:21:13 wHK5137445#SP#020097041609040921132026wHK5137445.5389.65797.092040

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#02009704880904091948202669xu429222.5389.58846.091949

04/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150904091629202621tX816405.5387.43142.091629

04/09/2026 1.000.000,00 6247VNIB024WG9TD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.091443.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441

04/09/2026 1.000.000,00 BUI THI QUE ANH// UNG HO MS2026-236 EM NGUYEN MINH HIEU

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040911372026h0do400070.5387.18626.091137

04/09/2026 50.000,00 6247MCOBQ2MG76KU.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.091127.03101010965538.HOANG VIET.970426

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15884189513.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1aWNFNNMY.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.090723.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJMLUL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247445631592.20260904.090708.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040906032026hfpi380174.5388.92636.090603

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CJVNHL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247596487431.20260904.090452.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

04/09/2026 200.000,00 6247ABBKP2AZICHR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.090316.0338476374.HOANG THI THANH LUONG.970425

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15884099587.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884084716.Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809040902032026lkma366134.5389.74378.090203

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38WICQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.090106.236657938.GIANG YEN NHI.970432

04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040900302026ay16360849.5389.65496.090030

04/09/2026 30.000,00 6247TPBVI28J66EZ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.085928.00896431001.NGUYEN ANH CUONG.970423

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15884034996.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJS5EX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247570962042.20260904.085738.19132749028011.VND-TGTT-DO THI HANH.970407

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15883998456.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004195654 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040855502026g792344651.5388.44632.085517

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1iJ38QY5Z.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.085512.0984041991.DAO DUC VINH.970432

04/09/2026 500.000,00 6247SHBAP2AZEY3K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.085258.2345678888.TRAN THI HA.970443

04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040852422026BUE1474289.5387.30810.085243

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15883943257.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000346506 HA QUANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CJ2KC7.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247603486062.20260904.085219.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040848342026kd9r319842.5388.12962.084834

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883888604.ung ho ms 2026.236.CT tu 9936219966 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883870239.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0611001916063 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 30.000,00 6247IBT1k2CJ1945.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247687604807.20260904.084511.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

04/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:CO THANH NGA GUI UNG HO GIA DINH THAY VI#SP#020097040509040844002026D74L089128.5390.94160.084327

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15883833858.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071000671142 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CJJKG2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247270816688.20260904.084338.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883802958.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1046887581 TRINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1iJ3IR4FC.MS2026 236 giup em Minh Hieu.20260904.084147.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883773117.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021000695569 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15883772431.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0251001329377 HO HUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883772163.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491001519850 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CJQ7WK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247687583927.20260904.083740.19033084632011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407

04/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Thi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209040837182026ZVN0692731.5388.65491.083646

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040835532026RX8Q275515.5387.60106.083553

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CWRTG3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247523002108.20260904.083223.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407

04/09/2026 50.000,00 6247TPBVI28JN4UF.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260904.083212.03877209101.LE THI THAI ANH.970423

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883623067.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090408273220266FWS865437.5389.25809.082732

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090408263620265296206379.5390.23007.082636

04/09/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040824262026W9Y2682592.5387.13754.082426

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1fJDIHSGC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.082323.00100002912036.VO THI MINH.970408

04/09/2026 500.000,00 6247SGTTW2LBVQHY.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.082248.060198086986.LE THI THU HIEN.970403

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040821502026935C172321.5388.3830.082150

04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1fJDIHWTT.ung ho ms2026.237 (thay luong thanh vi).20260904.082054.0903915505.TRAN QUOC CUONG.970431

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040818332026ackj218537.5387.92352.081833

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3IFUV8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.081814.61627607.BUI THUY AN.970432

04/09/2026 84.000,00 MBVCB.15883463626.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0361000194077 BUI THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509040816302026Sj0X615710.5189.84455.081603

04/09/2026 200.000,00 6247VNIB024WZXJC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.081615.712502.NGUYEN THI HUONG.970441

04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.236 E NGUYEN MINH HIEU-040926-08:13:49 940S874672#SP#020097041609040813502026940S874672.5388.73434.081317

04/09/2026 100.000,00 6247MSCBD2D9QXBW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.081338.56786886868.LE PHUC THO.970422

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040812522026swvy199805.5389.69744.081252

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28JIU5D.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.081237.00032810001.NGUYEN THANH NGA.970423

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWZGDZ.Ung ho MS 2026.236 FT26247542140603.20260904.081028.3488868686.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970407

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090408090820269jlk187775.5390.56585.080840

04/09/2026 500.000,00 SHGD:10000923.DD:260904.BO:TRAN THI THU HUONG.Remark:TRAN THI THU HUONG-040166021647-MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG)-14660522 ;14660522-NT-TK-NGOAIACB-20413481, BAO VIETNAMNET, 0011002643148, VC?B Viet Nam, TP Ha Noi-

04/09/2026 50.000,00 O5CH7KE73G1E-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209040808302026NRHH956085.5387.53663.080830

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040808242026X59Y010965.5189.53462.080756

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15883354306.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0271000794615 DO THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090408081020261xht184487.5387.52967.080810

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509040803522026W7FX088165.5389.36709.080352

04/09/2026 55.000,00 6247IBT1k2CWE85P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247712698021.20260904.080331.19032960733010.VND-TGTT-LE THI DAO.970407

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CWED18.Ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247006130294.20260904.080307.19033628902018.VND-TGTT-NGUYEN HOANG LONG.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15883252143.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9982765936 LE THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1aWNF3JN4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.075516.100304217997.NGUYEN THI HUE.970457

04/09/2026 20.000,00 6247VNIB024WJGTN.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260904.075438.182946666.LE VAN HOAN.970441

04/09/2026 6.868,00 6247MSCBD2D92966.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260904.075157.872866868.DUONG ANH THUY.970422

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1iJ3IZHUW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074801.55885958.PHAM THU GIANG.970432

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090407470020264X1U962254.5387.77165.074700

04/09/2026 200.000,00 6247TPBVI28JDMSX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074632.90987233020.LUONG THI THAO NGUYEN.970423

04/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509040746002026DjBe523335.5389.74152.074600

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509040742092026XMzu512313.5389.60303.074209

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.237-thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509040740202026B8K9074907.5388.54307.074020

04/09/2026 300.000,00 6247KLBKP2AZX1NP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074012.6789688.DINH MINH TUAN.970452

04/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.236 e Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040739352026ss0i091371.5390.51274.073935

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15882930948.ung ho MS 2026.236, em Nguyen Minh Hieu.CT tu 1039692830 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15882892664.Ung ho MS2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004438595 HOANG THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090407294520261EGR141207.5390.19085.072945

04/09/2026 200.000,00 6247VNIB024W8F2M.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.072929.420704060085325.DANG QUANG DO.970441

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWU1YZ.Em Nguyen Minh Hieu FT26247600642420.20260904.072857.19030619113028.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15882830594.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 150.000,00 MBVCB.15882767476.Ung ho MS.2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 10.566,00 6247IBT1k2CWI1JN.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247076279095.20260904.072130.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWM1ER.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247085325107.20260904.071749.19031006468881.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CWVQ5C.MS 2026.236 FT26247300166381.20260904.071330.6666555568.NGUYEN ANH THU.970407

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15882623603.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15882605438.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0711000222834 DO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040709002026AXZW292434.5189.49419.070900

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15882567482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9928695999 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15882523759.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1987239982 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CW2G4K.Ung ho MS 2026.236 FT26247503422163.20260904.065912.19035192694026.VND-TGTT-LE MINH THU.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CWCR92.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247857783709.20260904.065605.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407

04/09/2026 30.000,00 MBVCB.15882417165.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CWC5GU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247008357131.20260904.065355.19032092414019.VND-TGTT-LE DIEU THUY.970407

04/09/2026 100.000,00 6247ABBKP2AZG8HM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.065313.0111001011385.NGUYEN PHUONG LIEN.970425

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15882371084.Chuyen tien ung ho ms 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/09/2026 300.000,00 6247MCOBQ2MGHI6T.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.064948.03801013227229.NGUYEN THI QUYNH MAI.970426

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040645512026xe7t921684.5389.82356.064551

04/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809040645172026uwfl920216.5389.81239.064517

04/09/2026 100.000,00 6247ABBKP2AZEIHF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.064503.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1k2CWJ8X1.Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247251717388.20260904.064309.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

04/09/2026 200.000,00 6247SHBAP2AZEGGP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.063949.0946165198.PHAM THI HOA.970443

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15882249942.UNG HO MS 2026.236 (EM NGUYEN MINH HIEU).CT tu 0821000015963 VU THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040635252026BYR4302327.5189.57141.063526

04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HOANG THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509040625142026QCSL040291.5388.34617.062442

04/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040609442026PJJN093342.5390.7663.060944

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15882036259.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0511000425973 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040605172026U7WX401422.5389.99981.060518

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881984995.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0201000603596 TRAN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQ35D3.Ung ho ms 2026.236 FT26247509771059.20260904.055502.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881950216.ung ho ms 2006.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0301000330157 NGUYEN THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040535172026UJZ6029966.5389.66225.053517

04/09/2026 100.000,00 ms 2026.236 Nguyen minh hieu#SP#020097041509040521052026kTu4245783.5389.56328.052032

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090405054520268uts749388.5390.47242.050545

04/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI HOAI chuyen tien MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040504092026TK5D172386.5189.46925.050410

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-04:57:49 gJex129939#SP#020097041609040457492026gJex129939.5388.44525.045716

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQTMYU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247473467609.20260904.045541.19036211085016.VND-TGTT-NGUYEN HA VY.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQTDSJ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247251304330.20260904.045240.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881856700.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 6247IBT1fJDI4U8R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.044812.8007041079868.VO THI BICH TUYEN.963388

04/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 .236 ( Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509040440262026Rhqo230992.5390.35364.044026

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1iJ3IY8MA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.043534.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040429142026vb30715653.5387.31011.042914

04/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040425452026VRLI078803.5189.28464.042512

04/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.236#SP#020097042209040419492026VLPE253755.5390.26056.041949

04/09/2026 1.000.000,00 6247IBT1k2CQLAWQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247270927712.20260904.041753.3919393343.NGUYEN VAN CHUYEN.970407

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28JSVJI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.040528.05237415801.PHAM THI DIEU.970423

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040344182026yyx9675916.5390.9785.034419

04/09/2026 300.000,00 MBVCB.15881806040.Ung ho NCHCCCL Vuong Bao Chau 0328064058.CT tu 0721000544998 VUONG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881805314.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9379847074 NGUYEN HOANG NHAT TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 6247ABBKP2AZ4NNU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.033920.0905818111.LE THI LAN ANH.970425

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881789951.Ung ho chau MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881787801.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021000332072 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQHDLD.ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu FT26247376072368.20260904.031117.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904030950202602fn645427.5189.96495.030917

04/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-03:07:21 ndnX366731#SP#020097041609040307212026ndnX366731.5390.96045.030721

04/09/2026 67.000,00 6247TPBVI28JSFIC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.025529.04058629701.BUI HONG NHUNG.970423

04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140742960.20260904.145140742960-0973192724_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu

04/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140606080.20260904.145140606080-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

04/09/2026 300.000,00 6247IBT1k2CQ66NU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247051945916.20260904.021205.19036449519014.VND-TGTT-DANG THI HUONG.970407

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1k2CQ6GDL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247250798135.20260904.020735.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407

04/09/2026 20.000,00 ung ho#SP#020097042209040204142026PZX3883762.5388.76225.020347

04/09/2026 100.000,00 6247TPBVI28JX72R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.014650.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040141332026VC99187052.5390.66781.014133

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881692610.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1027987731 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CQEC4E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247540376842.20260904.012638.1405082002.TRAN THANH DIEM QUYNH.970407

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQE1C9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247873750002.20260904.012540.19025417987014.VND-TGTT-TRAN THI HONG ANH.970407

04/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041509040106592026XI02184109.5388.50008.010659

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097044909040050142026Kyej039565.5388.39325.004941

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881604486.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090400352520266psp606870.5387.28767.003525

04/09/2026 50.000,00 MBVCB.15881573715.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040025392026XXMK451184.5389.21035.002540

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQAB74.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247340018612.20260904.002056.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881555533.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0501000101046 NGO NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247IBT1k2CQACJS.Ung Ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu FT26247856392500.20260904.001538.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881532956.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6247SHBAP2AZZEYN.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260904.001039.2012200222.NGUYEN LAN CHI.970443

04/09/2026 50.000,00 6247IBT1k2CQ4GGU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247007048197.20260904.000905.19034672175014.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407

04/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704050904000847202611O7069238.5388.6053.000847

04/09/2026 100.000,00 6247IBT1fJDIYXLB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.000827.0905888105.VO THI HONG LY.970431

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040007392026Z48V775195.5387.4447.000740

04/09/2026 50.000,00 6246IBT1k2CQBAJN.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247930486764.20260903.235710.19029158549688.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881479103.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQB2SU.Gia dinh Pham Quang Hung ung ho MS 2026 233 anh Ly Mi Lung FT26247306967928.20260903.235236.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407

04/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032350202026EFC8511792.5189.86522.234948

04/09/2026 200.000,00 MBVCB.15881442148.htvp hoan canh 2026.236 em Minh Hieu.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881438781.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3234746666 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032340292026yank146107.5388.77137.234029

04/09/2026 29.000,00 ung ho#SP#020097042209032339552026AVNS110691.5189.74985.233955

04/09/2026 100.000,00 MBVCB.15881430269.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9354516802 NGUYEN NGOC ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090323374220263rqu579700.5390.73476.233742

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097044909032334402026qcqb708459.5387.69615.233440

04/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032332352026GSMZ257328.5390.67037.233236

04/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042209032320262026LXO9706649.5390.50851.232026

04/09/2026 500.000,00 MBVCB.15881357182.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090323183320261r52566234.5388.47482.231833

04/09/2026 100.000,00 6246IBT1k2CQUB7P.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247060208543.20260903.231759.19039748705011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407

04/09/2026 200.000,00 6246IBT1k2CQUIDK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247068690225.20260903.231627.19033750215056.VND-TKCD-DO LAM HOAI AN.970407

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CKYEKH.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250307665408.20260905.230641.19031221138019.VND-TGTT-LE ANH VINH.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912232430.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912221110.Ung ho MS 2026.237.CT tu 1038523249 DOAN TRUNG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912190807.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421003774640 TRINH THI NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912193820.UH co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKUBI8.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250860050959.20260905.225414.19036392907012.VND-TGTT-TRAN THU HUYEN.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912184257.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000446437 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CKU9US.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250612094071.20260905.225224.19075548082014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912172968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9833999889 HOANG DANH THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3G9HP7.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.225116.0363262357.NGUYEN TRANG PHUONG LAM.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912153691.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000295506 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912148165.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001728285 LUU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912108054.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021106594 NGO HUE CHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052242112026DG5K647650.5389.29502.224212

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912106991.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15912102332.BDT ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3G23YR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.224011.0981864415.TRAN THI TRA MY.970432

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145450567683.20260905.145450567683-0971565214_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

05/09/2026 500.000,00 6248ORCOQ2MVX1IQ.Co HONG LIEN HUIT chuyen tien ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.223459.0003100005480006.PHAN THI HONG LIEN.970448

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R5LBD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.223425.00269364001.LE THI NGOC LINH.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKVM7S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250843596440.20260905.223226.19031559493663.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MINH.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052231302026wbn1141330.5388.7638.223057

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1iJ3G21UM.ZP262480980581 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.223035.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15912000074.ung ho ms 2026.238.CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052226562026nrhj134049.5189.97324.222623

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905222532202690pq131756.5189.93747.222532

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ3GCAT3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.222448.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209052221292026E0U8414571.5389.83854.222056

05/09/2026 55.555,00 MBVCB.15911942694.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052219202026tgjb121344.5189.78769.221920

05/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145448753799.20260905.145448753799-0978968566_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052218412026LFDQ062656.5189.76874.221841

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509052218042026HDdD386099.5388.75574.221804

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CK9J5Z.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250873697683.20260905.221757.9412772677.NGUYEN THAI DUONG.970407

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052216382026bxo7116456.5388.71786.221605

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RPT8A.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.221628.04169928601.CAO THU HANG.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK27PX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250012301500.20260905.221603.19033235084021.VND-TGTT-BUI THUY QUYNH.970407

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052215002026HZ12903289.5389.66890.221427

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15911883092.A Mi Da Phat.CT tu 0071000982098 PHUNG QUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090522123520263SKE378765.5189.60622.221206

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911880425.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien .CT tu 1024103324 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15911874939.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002119984 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911853011.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R75LL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.220712.07823476206.LE BIEN MAI TRINH.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKJEKV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250039080549.20260905.220414.8888663266.NGUYEN THI MINH THU.970407

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CKJGFJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250025056760.20260905.220355.19036474600012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN LOC.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911797231.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000416711 NGUYEN ANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVKJ12.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.220230.13001015956528.DOAN THI THUY QUYNH.970426

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024989L8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-22:02:11 6248ASCB024989L8.20260905.220212.229721879.LAI DINH CUONG.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKWF28.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250931109507.20260905.220107.19029474654442.VND-TGTT-VU NGOC LINH.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKWZCT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250218977021.20260905.220039.19031241056027.VND-TGTT-TRINH THI KIM ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911774495.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001538748 NGUYEN XUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKWAL9.Ung ho MS 2026.238 FT26250055974226.20260905.220005.19032586253999.VND-TGTT-NGO THI HUE.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKWBSD.Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250536490090.20260905.215949.19035299857017.VND-TGTT-LO THI THU.970407

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R7KG9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.215846.02828779601.NGUYEN HA NGOC HUYEN.970423

05/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809052157432026ghsj077739.5390.16217.215743

05/09/2026 15.000,00 MBVCB.15911730058.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905215621202617ss074752.5189.11187.215622

05/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052155522026vu8m073632.5390.8947.215552

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15911717117.Ung ho MS 2026.238 (co Hoang Thi Hien - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090521535620265yhr069322.5389.3291.215356

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15911685516.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 111.111,00 6248VNIB0249F96X.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.215126.989560785.HUYNH MINH THUAN.970441

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145445192804.20260905.145445192804-0869630069_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 1.000.000,00 6248TPBVI28R7Y7S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.214706.02922355602.LE THI BICH NGOC.970423

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LC7S74.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.214418.070021748135.TRUONG DUY HUNG.970403

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C73AFH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250622706170.20260905.214240.19035903714017.VND-TGTT-NGUYEN TRIEU HUY.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7F7VL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250860773910.20260905.213928.14021752133999.VND-TGTT-VU MANH QUAN.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7TFKR.Uh nang buoc den truong FT26250860777072.20260905.213659.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911506581.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003324865 VUONG THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1iJ3ANPQJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.213555.031011033107.DO BINH MINH.970432

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15911491113.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014597147 PHAM LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911488869.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1iJ3ARNSQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.213219.0853655654.BUI DOANH DOANH.970432

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145443256138.20260905.145443256138-0932758024_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 500.000,00 6248SGTTW2LC65UU.IBFT Ung ho MS 2026.238 hoang thi hien.20260905.212829.050102696252.VO DUC TAI.970403

05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15911373483.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0621000405079 VO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RNPT7.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.212411.69615031993.HO THI THINH.970423

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090521221220269mdp988772.5189.82132.212213

05/09/2026 300.000,00 6248VNIB0249MKNX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.212149.829210286.DOAN THI THUY TRANG.970441

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911324403.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081001218170 NGUYEN NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 5.000,00 6248IBT1k2C7E4FS.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250940796456.20260905.212036.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15911280887.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9916165029 DO LE YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB0249MMK9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.211808.388881989.NGUYEN THI KIM LUYEN.970441

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C7KKMV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250518509955.20260905.211756.19032533699669.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2I2L6RB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.211750.28622838699999.HOANG VAN NGOC.970422

05/09/2026 20.000,00 6248MSCBD2I2L3CV.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026238.20260905.211701.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422

05/09/2026 400.000,00 MBVCB.15911159698.ung ho ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1024286560 NGO LE DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052109022026EK06803080.5387.22179.210902

05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2020.238#SP#020097048809052109022026tdf9948692.5390.21397.210902

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C7AYUQ.Ung ho ms 2026.238 FT26250633038571.20260905.210839.19028452021016.VND-TGTT-NGUYEN GIANG NAM.970407

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145440077613.20260905.145440077613-0707725598_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090521074320262QHH237968.5389.15632.210743

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C74XHM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26250090553896.20260905.210710.19031215309669.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HUYEN.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911112263.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000291256 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911114732.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001099617 DO THI TUYET NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C7BLE8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250747497803.20260905.210402.13320457490015.VND-TGTT-TRAN HAO HUNG.970407

05/09/2026 200.000,00 HOANG TUAN ANH chuyen tien giup cho co giao mau khoe#SP#0200970422090521020420265R4R330699.5390.87612.210205

05/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145439181096.20260905.145439181096-0899891178_Ung ho MS206238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:DUONG THI HUONG chuyen tientoi chuyen unghoemhoangthihiengvmnbitai nancua1chan#SP#020097040509052101382026XABR055021.5387.85516.210105

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052101302026ebit924690.5387.85198.210130

05/09/2026 200.000,00 MS2026.238 Hoang Thi Hien#SP#020097048809052058552026dsid916243.5388.72381.205855

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15911012912.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15910974490.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1988384931 NGUYEN HUY TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910972685.ung ho MS 2026.238.CT tu 1020843385 LE NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052055202026b9j3904426.5189.55007.205520

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910922107.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C7U2TK.Ung ho Ms 2026.238 Hoang Thi Hien FT26250655789704.20260905.205119.19037863913014.VND-TKTT-NGUYEN THI KIM NGOC.970407

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3ALU1U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.205118.167307957.NGUYEN HUU CUONG.970432

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:DUONG THI HUONG chuyen tien cthamechucemmaukhoi#SP#020097040509052048142026E6OA003807.5189.18226.204814

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910826576.ung ho ms 2026.238. co giao Hien.CT tu 0011000388680 TRAN DUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNNIKFL.NGUYEN VAN PHUC UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.204603.135704070005746.NGUYEN VAN PHUC.970437

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910792505.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1037222263 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509052041232026yTSY113495.5389.80925.204123

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910749209.ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0361000272325 NGUYEN KHAC GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2C7DL2K.ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi Hien FT26250207582179.20260905.203942.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910726405.ung ho ma so 2026.238(co giao hoang thi hien).CT tu 0031000269803 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1fJDYZQ5I.Ms:2026.237ung ho thay giao Luong Thanh Vi.20260905.203901.181414849011402.HUYNH NGUYEN THANH NGUYET.970431

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488090520385620263g4s847643.5189.68005.203822

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15910691843.ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1062901495 HO NGOC DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1fJDY63GG.Ms:2026.238,ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260905.203719.181414849011402.HUYNH NGUYEN THANH NGUYET.970431

05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238#SP#020097042209052036262026QX7N937590.5390.55209.203629

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C79J9K.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250831012326.20260905.203235.1986908686.PHAN NGOC LINH.970407

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15910618306.ung ho MS2026.238.CT tu 1013082170 NGUYEN THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C79QFK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250683332792.20260905.203229.19027834259016.VND-TGTT-PHAN THI THUY LINH.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910614803.ung ho MS 2026.238.CT tu 0861000221182 NGUYEN SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509052032102026jUCJ979320.5189.31283.203210

05/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809052031392026mbn3821148.5189.28273.203139

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1iJ3A6MEV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.203056.114484989.NGUYEN THI THAO TRINH.970432

05/09/2026 35.000,00 6248IBT1k2C7C9VX.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26250189095094.20260905.202748.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910521952.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000350907 PHAN VU NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 35.000,00 6248IBT1k2C71TSA.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26250264986528.20260905.202654.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB02492WE4.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:26:10 6248ASCB02492WE4.20260905.202610.35570197.VU THI KIM OANH.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C71IEH.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250707010221.20260905.202540.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7JU4V.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250024784076.20260905.202316.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407

05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024S5HV7.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:22:35 6248ASCB024S5HV7.20260905.202235.50178317.NGUYEN THI HONG NGAN.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910446342.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1021267996 HUYNH LE MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C7W4LY.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250333675811.20260905.202108.2309200005.TRAN THI DIEU ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052020412026F4AT350666.5389.63616.202042

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C7QF3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250055619636.20260905.201926.19036185945011.HOANG MINH PHUONG ANH.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15910385999.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1060828652 LY NGOC DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052018322026ab2r770458.5390.51759.201759

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809052017212026nmo2765776.5387.43994.201722

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509052016442026OLiJ918196.5389.40692.201611

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910313439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052014122026ECY3058287.5389.25234.201412

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910289890.Ung ho MS 2026. 238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LCHNQ8.IBFT Ung ho ms2026.238 hoang thi hien.20260905.201235.030077662029.BUI THI PHUONG.970403

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15910281659.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001152626 NGUYEN BA QUOC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910251292.Ung ho MS 2026.235(Nguyen thi Quyen).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052010202026ISJL040339.5189.2451.201020

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CGFKKW.Ung ho MS 2026.238 FT26248940511693.20260905.200620.2652651997.DUONG THI MINH NGUYET.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CGFKDT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248715090176.20260905.200618.3855868968.HO KINH DOANH PHAM THI BICH HAU.970407

05/09/2026 150.000,00 6248IBT1iJ3AG4C9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.200559.198435977.NGUYEN NGOC SON.970432

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CGF5N1.Ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien FT26248730463950.20260905.200555.19031309289017.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNNDHMA.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.200543.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R3Z1J.ung ho MS2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.200538.00004324608.VO DUC PHUONG.970423

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CGTL3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248455051402.20260905.200413.19030013001011.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15910132147.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1053462959 HO MAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CGLZMW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248959620240.20260905.200132.6963696656.LE VAN CHINH.970407

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CGLKD1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248977234960.20260905.200119.19034499624010.VND-TGTT-TRAN THI NHI.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15910070180.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531000276188 NGUYEN VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248MSCBD2D5KFQP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien Chuc sk.20260905.195845.0763676506.TRAN PHUOC SANG.970422

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145429447990.20260905.145429447990-0359075574_NGUYEN NGOC BICH TRAM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 300.000,00 6248ORCOQ2MVETJV.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.195731.0004100036065008.PHAM KHANH MINH.970448

05/09/2026 200.000,00 TO QUANG VINH Ck ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051956232026jaas684838.5388.18731.195550

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CG6I8D.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248869556606.20260905.195301.14024371555012.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024S6JNE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-050926-19:52:52 6248ASCB024S6JNE.20260905.195252.30391517.NGUYEN THI KIM HAI.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3A4M9R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.195109.0977586382.VO VAN CANH.970432

05/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145428325804.20260905.145428325804-0797396766_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909051949522026K8Md742989.5389.78881.194918

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15909876153.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1013149169 NGUYEN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CGKQHN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248606988723.20260905.194716.19032603733010.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15909834248.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9972739798 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051945482026xs3o643163.5189.54429.194548

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15909768482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000408124 DOAN THI NGOC XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RSIVB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.193909.19919889999.CAO THI THUY DUNG.970423

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024SIFAZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.193827.286339379.PHAM VAN TIEN.970441

05/09/2026 300.000,00 uh ms2026.238 co hoang thi hien#SP#020097048809051937102026eg2k608680.5387.394.193710

05/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090519362220268bru605373.5389.95116.193549

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051934182026mkdg596959.5189.81970.193418

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909618327.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000518498 LUU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 12.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051930122026RTBU915476.5390.55592.193012

05/09/2026 400.000,00 MBVCB.15909520241.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051927552026DYOA038617.5389.42200.192755

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909508902.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000325337 NGUYEN HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248VNIB024SH4H4.Ung ho ms 2026.238.20260905.192547.088704060063512.NGUYEN XUAN HAU.970441

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909368514.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000898540 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15909351419.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002092524 TRAN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051913322026NT2V066294.5389.46983.191332

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909205308.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101001186627 LE VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15909194450.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1033424180 NGUYEN QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15909108662.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001188157 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15909103275.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000232149 TRAN DINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051905282026XGDL318877.5387.94718.190455

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051905092026UIZU810157.5388.92523.190510

05/09/2026 8.000,00 6248IBT1iJ3AM3VE.ZP262480774448 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.190411.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15909051314.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051900472026w2wi456217.5390.63555.190047

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090519002620269C50480330.5389.62209.190027

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RK394.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.185935.06646000701.LAI THI BICH HUONG.970423

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024SG5HF.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-18:56:03 6248ASCB024SG5HF.20260905.185603.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15908866167.NGUYEN THI DIU chuyen tien.CT tu 9357671736 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RKF7L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.185248.77889908888.CAO HOANG VUONG.970423

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024SV41V.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-18:51:18 6248ASCB024SV41V.20260905.185118.50784267.NGUYEN THI NGOC THAO.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CAXZSL.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248229570198.20260905.184946.19034045940015.VND-TGTT-HANG YEN.970407

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CAX1FE.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN FT26248307399434.20260905.184822.19030727064017.VND-TGTT-TRAN THI TRANG.970407

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15908785230.TRAN THI HIEN ung ho MS2026.238 co giao Hoang thi Hien.CT tu 0101001797777 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCK5GC.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.184745.060273814259.VO THI CAM THU.970403

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051846422026ZQG6879465.5389.67864.184608

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CAFRBM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248860122117.20260905.184550.19030297676021.VND-TGTT-PHAM THI HONG YEN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024SEJT5.UNG HO MS 2026.238CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-18:45:33 6248ASCB024SEJT5.20260905.184534.12688467.LUU VU CUONG.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CAFIZD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248620406312.20260905.184430.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CATNB4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248409321266.20260905.184343.19022537965015.VND-TKTT-NGUYEN THI THANH HONG.970407

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090518374120264tr0351904.5388.3842.183741

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CA6KQE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248593633282.20260905.183435.19076233838011.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407

05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28REP9E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.183350.49768116084.LE VAN HUNG..970423

05/09/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145415571345.20260905.145415571345-0352548355_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 120.000,00 MBVCB.15908446526.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0781000471831 DANG THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CAKXWC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248201905208.20260905.183052.1903821608.NGUYEN HA QUOC THAI.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15908413627.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511000481829 NGUYEN CONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15908411855.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao Hien .CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15908408875.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao Hien .CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905182857202674AO474958.5389.43100.182858

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051826292026mlvg298875.5390.24706.182630

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908341357.ung ho MS 2026.238 co hoang thi hien.CT tu 0121000658277 LE THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024SWCQ6.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.182447.007704060088881.NGUYEN THI HUYEN.970441

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908315469.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121002414666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15908291584.uh ms 2026 238 hoang thi hieen.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908291889.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0691000369413 TRINH THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097041509051821542026airF414756.5389.94652.182154

05/09/2026 500.000,00 6248VNIB024SUKXZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.181952.303112008.NGUYEN THI TRINH.970441

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908226231.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0741000627058 NGUYEN DUC NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:CHU THI HA chuyen tienung ho co giao Hoang thi Huong#SP#020097040509051819322026X9WV061488.5389.77900.181932

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090518180620260fa2259956.5389.68780.181806

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051816272026SIH3042947.5189.57267.181627

05/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145412692303.20260905.145412692303-0335841645_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150905181553202634gA385775.5387.54063.181520

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908138510.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908134168.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024S4I8S.UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN-050926-18:14:22 6248ASCB024S4I8S.20260905.181422.41668967.BUI THI PHUONG ANH.970416

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905181344202651N3615767.5189.39271.181345

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15908075830.Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0041000250194 DANG THI KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15908051590.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001604532 LE BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CA84A9.MS 2026.237 FT26248971985499.20260905.180830.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CA8V98.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248336309028.20260905.180756.11123185122014.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THUY.970407

05/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026 238#SP#020097042209051807222026U7OB249956.5387.94415.180723

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3AQTQH.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.180525.0326331751.NGUYEN TUYET TRINH.970432

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1fJDY8R5B.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).20260905.180346.1303.LAM HOA TONG.970431

05/09/2026 500.000,00 TRAN TRUNG QUOC chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051802202026NE84745201.5389.57981.180220

05/09/2026 139.187,00 6248IBT1k2CAV2V4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248036200088.20260905.180133.9316686868.NGUYEN THI THUY HUONG.970407

05/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145409526468.20260905.145409526468-0988093309_Ung ho Ms 2026238 co giao Hoang thi Hien

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CADJ7P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248012366608.20260905.175922.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090517580320266crq159068.5388.28221.175803

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090517572220266sow155409.5387.22707.175722

05/09/2026 200.000,00 6248SHBAP2AWWF6F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175638.0986485575.Le Trung Nghia.970443

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RUFD4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175529.00006366798.NGUYEN HUY HOANG.970423

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RUFMZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175459.05242582901.TRAN QUANG VAN NHI.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907710898.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9247101868 PHAM HA CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907656849.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1061123827 TRAN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907663965.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988333996 NGUYEN DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907618874.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1059480260 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051748322026JJF6837177.5388.58069.174833

05/09/2026 1.000.000,00 6248NAMAP2AWUGYN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.174829.892888555.VUONG ANH THU.970428

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi hien#SP#020097040509051747252026ZMKM059050.5387.49502.174725

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517470420265QKF586708.5189.47217.174704

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15907553179.Chuyen tien ung ho.CT tu 1047790970 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907530168.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000454309 LE PHAN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051745082026osd0091217.5388.32586.174508

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907537185.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027977121 TRINH CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 32.000,00 6248IBT1k2CAQKSK.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26248602170027.20260905.174447.19037567662014.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUYNH.970407

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051744362026MAlY224106.5390.29001.174436

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1fJDYMX57.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).20260905.174113.366978166.NGUYEN MINH QUI.970406

05/09/2026 1.000.000,00 6248NAMAP2AW4DYL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.174057.799256789.NGUYEN HUYNH QUYNH ANH.970428

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ343IFF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.174052.109374083.BUI THI DUNG.970432

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051738392026ktem056998.5388.83729.173840

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907376908.LE VU BANG chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0201000665676 LE VU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907371659.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0501000114900 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051736542026IY9Q838577.5390.71552.173654

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4FLJV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248544044906.20260905.173519.19033989134023.VND-TGTT-TRAN YEN NHI.970407

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051734202026X72N071684.5387.51917.173420

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051731192026x482018034.5388.28823.173119

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907229161.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038120275 DANG THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809051730212026ppbl012817.5387.23145.173021

05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024SMN3M.UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-050926-17:29:16 6248ASCB024SMN3M.20260905.172916.36226757.TRAN THI CAM VAN.970416

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809051729122026cckj006773.5387.13984.172912

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4HMMB.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248770049505.20260905.172821.19036698306020.VND-TGTT- VU NHAT CHI MAI.970407

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048809051728212026uacc002052.5389.7830.172821

05/09/2026 500.000,00 6248VNIB024SC19I.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.172726.007608961.PHAN THI LE.970441

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097048809051727152026p5ln996296.5189.99451.172715

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RZHFB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172440.02900640201.PHAM QUANG NHAT NGUYEN.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15907102147.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0291000003227 PHAM PHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15907108176.NGUYEN NGOC THUY ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15907105448.ung ho ms 2026.238.CT tu 9987170426 PHAM VAN SONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907104538.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026858568 NGUYEN XUAN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051722002026EKJX571818.5189.61095.172201

05/09/2026 150.000,00 6248TPBVI28RZ4WP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172052.00119167001.HOANG HUU BINH.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4K4JI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263980357.20260905.172048.19034729416021.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407

05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2DPE55J.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172023.0987413416.DANG THI TUYET.970422

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15907004824.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9902689139 DONG QUANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051719032026m72Q987413.5388.39133.171903

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1d15482QF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171825.970422M3698ac0000000009b9019.MBBANK IBFT.970422

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517180320264U5M209043.5389.32055.171804

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024S1VIV.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.171745.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCZXI8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171509.040098952723.NGUYEN THI NGOC HUONG.970403

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCZG5F.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171448.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403

05/09/2026 200.000,00 ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien#SP#02009704220905171235202615YC329634.5389.90755.171236

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4485E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248423197812.20260905.171223.19051158218016.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN.970407

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145401203810.20260905.145401203810-0346926696_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15906800039.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101001052409 NGUYEN THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#0200970488090517085820262jup899951.5390.64854.170859

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051708262026I45P509146.5390.60773.170827

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517080420267O13812333.5390.58342.170731

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237#SP#0200970488090517075720260tep894570.5389.56836.170757

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15906758046.DINH THI KIM KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi Hien).CT tu 0051000254111 DINH THI KIM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 10.000,00 6248IBT1k2C4Y6YD.NGUYEN THI HAI ANH chuyen FT26248254402615.20260905.170700.19036876474013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051706202026EIYG179608.5388.44826.170620

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051706042026AO48083911.5387.43688.170604

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051706022026v3rt884867.5388.43562.170602

05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090517050820261jQP915373.5389.36759.170509

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517045820267DRT377497.5389.36163.170459

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15906705646.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181001141691 VO VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024SAJFC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170251.555586868.NGUYEN THI THUY TRANG.970441

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024SLBD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-17:02:09 6248ASCB024SLBD8.20260905.170209.25537247.BUI THI MY DUNG.970416

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RTQ4I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170120.03232772202.PHAM NGOC CHAU MINH ANH.970423

05/09/2026 158.000,00 6248IBT1k2C483G6.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26248878060012.20260905.170107.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RTYPL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170103.00845851001.BUI THI CAM THUY.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4IYCU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26248576049071.20260905.165803.19073333017014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRUC.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15906577767.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001153426 PHAN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4IMD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248427703009.20260905.165744.19038723877014.VND-TGTT-BUI THI BICH TRAM.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4IQWS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248209907090.20260905.165706.19073333017014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRUC.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15906559147.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1069994414 TRAN VAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.496,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145398831882.20260905.145398831882-0847658081_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051656302026ndzu837710.5389.75041.165631

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090516561920267PnA870843.5388.72570.165619

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDY9FEK.MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260905.165554.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051655342026WQ7W726262.5389.67392.165535

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C4MJMG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248307074884.20260905.165506.82626868686868.NGUYEN TRONG VINH.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15906508611.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9977406066 LY THI HUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 2.000.000,00 6248BIDVE2NX4CH8.Cong ty CP tap doan NV ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.165350.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024SYV3X.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.165238.025704061133123.NGUYEN NGOC TU.970441

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051651102026QZBC758269.5387.36324.165042

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4SN1R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248929098779.20260905.165035.19033828439010.VND-TGTT-HA NGUYEN ANH.970407

05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AWFX9X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.164727.108003167223.HO THI ANH NHU.970412

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15906357196.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000790611 LE THI YEN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051645092026St7B815149.5189.93559.164509

05/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051645052026654i782724.5189.92876.164437

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15906293571.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001886227 LE TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15906287106.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNRHABH.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.164048.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C41U16.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248670113192.20260905.164032.4270686868.HUYNH THI THUY CHINH.970407

05/09/2026 100.000,00 BUI THI HONG Chuyen tien ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang thi hien)#SP#020097041509051640322026hNTR792604.5189.61247.164032

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ34A42I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.164029.13037666666.TRAN THI HANH.970432

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNRHUF7.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.237( thay Luong Thanh Vi).20260905.163835.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

05/09/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090516372520262vd4746819.5387.39985.163725

05/09/2026 5.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7D9AN1E561.20260905.ZP7D9AN1E561 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15906175962.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000649500 DINH XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 ung ho ms: 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051636012026XDFY670378.5189.30777.163601

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051635022026XLPY338421.5387.25132.163503

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C4QGFP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248654925402.20260905.163410.19037465811015.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15906123350.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017086453 NGUYEN KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145394878362.20260905.145394878362-0981596249_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 UH ma so 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien. Mong em mau khoe#SP#020097042209051627462026LSCF307539.5389.76896.162746

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051626102026QY2I554662.5387.66854.162610

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R8H3G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.162547.16325999999.NGUYEN THUY ANH.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905996529.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031547071 VU THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15905995277.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1046984197 HAN THI NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905986459.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000318749 BUI THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNRZYJ2.UH MS 2026.238.HOANG THI HIEN.20260905.162458.00200013788521.NGUYEN HUU ANH.970440

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CB381P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248052760697.20260905.162407.19033082426015.VND-TGTT-KHONG THI LOAN.970407

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XPMU8.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).20260905.162245.331156789.NGUYEN THI KIM HONG.970441

05/09/2026 150.000,00 6248IBT1k2CBFASZ.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248811530980.20260905.162213.19027463241011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905935770.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031000002634 VU ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R8U8N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.162046.10003919119.TRAN HONG NHUNG.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905919153.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 3901300943 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051620212026R8BK951169.5389.29730.161948

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145393225285.20260905.145393225285-0942908059_Ung ho MS 2026238

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBTKLT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248077412090.20260905.162004.19028335251019.VND-TGTT-TRAN THI THOM.970407

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024X7DJF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:19:38 6248ASCB024X7DJF.20260905.161939.219852679.NGUYEN THI CHUONG.970416

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145393007111.20260905.145393007111-0937686124_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051618252026WL1f698119.5189.17427.161825

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LC8J8P.IBFT Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.161736.030077673691.PHAM MY LINH.970403

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051617242026GDKI089656.5390.10346.161724

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XNCAT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:16:46 6248ASCB024XNCAT.20260905.161646.793979886.NGUYEN TUAN NHAT.970416

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090516164420266L5B435423.5388.7018.161616

05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209051616392026X90P282735.5189.6179.161606

05/09/2026 70.000,00 6248VNIB024X7TGT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161626.008384596.PHAN THI HUONG.970441

05/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15905838661.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000830038 NGUYEN THI CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024X7CNK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161548.002313149.NGUYEN HUY VU.970441

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905819897.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1036953841 QUACH KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145392482752.20260905.145392482752-0357710180_Ung ho MS 2026238

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15905793272.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho Hoang thi hien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248MSCBD2DPBYI1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161308.7200107254007.TKTT VU LONG.970422

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905797499.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000481562 TRAN NGUYEN TIEU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248TPBVI28RC5CZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161222.02794965701.DO QUANG MINH.970423

05/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209051612082026O7G3679234.5387.76871.161208

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBZ8XA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248229084141.20260905.161201.19034863739015.VND-TGTT-NGUYEN THU QUYNH.970407

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15905774748.UNG HO MS 2026.238 Co Hoang Thi Hien.CT tu 1057224730 NGO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905743283.TRAN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051609472026LVWP047734.5387.63171.160947

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CB6MPC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248172610556.20260905.160923.19037717574011.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CB6MSQ.NGUYEN THANH DAT Ung ho MS 2026.238 chuc co mau khoe va binh phuc tro lai FT26248196348894.20260905.160922.19073451346014.VND-TGTT-NGUYEN THANH DAT.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051608542026RTZV460952.5387.57339.160855

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBEXRN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503234204.20260905.160828.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCCHF2.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160816.030024036231.LE THI PHUONG DUNG.970403

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051607142026h0mc619439.5189.45893.160641

05/09/2026 100.000,00 6248NAMAP2AWMALE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160623.905104840600001.TRAN THANH TRUC.970428

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905671837.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000558155 NGUYEN HOANG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#02009704150905160547202631f6645493.5387.36822.160514

05/09/2026 200.000,00 6248MSCBD2DPQSG7.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.160541.0975999995.NGUYEN THI THUAN.970422

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024XD93R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:05:09 6248ASCB024XD93R.20260905.160509.201339419.BUI THI THANH GIANG.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBKVKI.Ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248940710540.20260905.160417.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407

05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905160409202601L0730550.5189.26516.160336

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBK995.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248107096058.20260905.160402.2596888666.PHAM THI MINH ANH.970407

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15905628128.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001357353 TRAN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RCJ5G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160143.03640670701.HOANG HUU THE.970423

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905607064.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AW1K9P.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160034.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CBG896.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248454138829.20260905.155925.1997999919.NGUYEN LE HOANG TUAN.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBGDSS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248508013174.20260905.155907.6698363636.VU VAN DUAN.970407

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515572020269LR7139491.5189.84812.155721

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RC2VF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155549.07660224401.NGUYEN PHUONG UYEN.970423

05/09/2026 3.000.000,00 6248IBT1iJ348IDL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155454.27260292.NGUYEN MANH TUAN.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905507536.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000401735 LE QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CB4IDJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248603314483.20260905.155410.19034332363665.VND-TGTT-PHAM THI MINH HONG.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBB3TU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248719793446.20260905.155306.19030373345021.VND-TGTT-QUACH TRAN VAN TAN.970407

05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024XDIJR.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-15:52:34 6248ASCB024XDIJR.20260905.155235.20627601.NGUYEN THI MAI.970416

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CBB54U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248218091849.20260905.155201.19870689923025.VND--NGUYEN ANH HUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248KLBKP2AWBP69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155154.0913950858.NGUYEN HUYNH GIA LINH.970452

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RM9XV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155049.00004123116.LE HOANG PHUONG UYEN.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBBQDF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248500426265.20260905.155045.2608966868.HUYNH THI NHU QUYNH.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905438856.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9898217765 LE NGUYEN HUYEN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CB5VPB.VU KIEU OANH chuyenunghoms2026238cogiaohoangthihien tien an FT26248054692716.20260905.154850.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407

05/09/2026 3.000.000,00 6248MCOBQ2MV836J.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260905.154828.04301010559172.NGUYEN TRAN THIEN TOAN.970426

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH HOI chuyen tien ung ho co giao Hien#SP#020097040509051547482026G4CQ033278.5189.25963.154748

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBYFLU.Ung ho co giao hoang thi hien MS2206.238 FT26248730909704.20260905.154748.19033807884014.VND-TGTT-HUYNH THI THANH HUONG.970407

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051547172026CMB5030661.5387.24347.154717

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905392200.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 2395495676 LY KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248VIDPF2YZVMU7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154631.3601140000454.TA ANH TUAN.970439

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ34IW6A.ZP262480566961 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970405090515451320269PFR020313.5388.11783.154513

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905369304.MS 2026.238 UNG HO CO GIAO HOANG THI HIEN.CT tu 0031000992473 NGUYEN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1fJDYWM13.VO THANH LOI chuyen tien ung ho ms 2026238 co gio hoang thi hien.20260905.154505.0982964323.VO THANH LOI.970431

05/09/2026 48.000,00 6248TPBVI28RMBZQ.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.154220.04272743801.VO NGOC KIM.970423

05/09/2026 11.111,00 MBVCB.15905326920.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1028709597 MAI THI HAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 3.000.000,00 6248IBT1iJ34MJNG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154013.240834944.NGO THU TRANG.970432

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LC16AG.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153931.070121048491.NGUYEN TUYET NHI.970403

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905297033.TRUONG THI MY LY chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0291000322600 TRUONG THI MY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024X3I6A.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-15:38:25 6248ASCB024X3I6A.20260905.153825.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905279737.NGUYEN VAN THINH ung ho MS 2026 238( Hoang Thi Hien).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CB8CYE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248165550051.20260905.153744.19036528839016.VND-TGTT-LE HOAI ANH THU.970407

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024X37H2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153727.091505638.NGUYEN THI THIEN NGAN.970441

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515361520269ZO5101859.5390.58192.153615

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBIVJ7.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248208559004.20260905.153521.2509906688.DINH THI ANH NGOC.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBMNK6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095510180.20260905.153435.19032738388011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R1DX7.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.153433.03171354101.NGUYEN THU UYEN.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905225109.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022742598 NGUYEN THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15905217056.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026665541 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905209021.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000768662 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBMK44.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248172483629.20260905.153341.19034722071010.VND-TGTT-MAI XUAN TIEN.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905201754.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001825259 NGUYEN KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090515323520262pyU517521.5389.36425.153235

05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15905181887.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121001026924 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090515314220264qow483767.5390.30843.153142

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBVLCU.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248095507143.20260905.153115.19035932030011.VND-TGTT-HUYNH NHU NGOC.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ34DZFD.Ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153057.90935719999.NGUYEN VAN HOANG.970432

05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515304720260W20591147.5387.25546.153047

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905168431.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1041293677 VAN VINH THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905167247.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000819642 CU THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905166494.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.800.000,00 6248IBT1bJM3TIJ8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Thi Hien MS 2026 - 238 . Chuc em som hoi phuc.20260905.153000.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBVDX3.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505987000.20260905.152946.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515293720266CJ6842187.5387.19307.152937

05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2D77T4Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152932.0030127851006.THAN THI MINH THU.970422

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515292720260RHT606621.5387.18528.152927

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905142800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021838193 DUONG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15905137709.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000626783 TRAN QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBDZCF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248767368421.20260905.152818.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905119741.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0631000404222 HUYNH MINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905120242.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090515270720265V36031980.5390.5404.152708

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905110097.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CBSAL9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248905305405.20260905.152500.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024X9JAR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152454.353523535.NGUYEN NGOC DIEP.970441

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905152447202621ua459122.5387.91517.152447

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LUONG chuyen tien ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051524292026K9CQ019515.5389.90520.152429

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15905077622.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051523172026LLL7182431.5388.82717.152317

05/09/2026 100.000,00 6248ORCOQ2MVCPGD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152245.86228886.NGUYEN HUYNH CAM TU.970448

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15905057376.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000790912 VU MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN#SP#020097042209051522052026HIFA503704.5387.76160.152132

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15905055616.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1031224840 HOANG LE HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024XSVYI.Ung ho MS 2026.038 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.152040.009704060192120.NGO KIM PHUONG.970441

05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051520262026DOMW000770.5388.67257.152026

05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15905024190.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004319917 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 10.000.000,00 MBVCB.15905011624.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181002318618 TRAN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RB6XU.chuyen tien giup 2026 -238 Hoang thi Hien.20260905.151911.18636627899.HO MAI PHI.970423

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051518382026Z9Kz467864.5389.57029.151804

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XSJN4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.151731.345825555.DINH KHANH LINH.970441

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904982728.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000437204 LE THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 150.000,00 6248IBT1k2CBCKMJ.Ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007647482.20260905.151637.19034237300011.VND-TGTT-LA HOANG THANH THAO.970407

05/09/2026 10.241,00 6248TPBVI28RB6Q2.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260905.151637.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051516192026pxk6430282.5387.43988.151619

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBC4AA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744775080.20260905.151618.1196866666.NGUYEN THI HOA.970407

05/09/2026 43.000,00 MBVCB.15904971088.BUI THI NGA chuyen tien ung ho.CT tu 1015492012 BUI THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CBC824.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248169395124.20260905.151545.3234567895.NGUYEN DUY KHANH.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904967830.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511000458931 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904948833.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441003935934 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904933601.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809051513052026zd6l419160.5189.25915.151305

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051513012026T8YA853784.5387.26150.151301

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LCBMQV.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.151219.070103630655.NGUYEN TRA MY.970403

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904917796.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0741000647999 NGUYEN THI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905151156202698ZW555103.5389.19772.151123

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905151120202669Z0123488.5389.16311.151120

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051509452026GPDR189306.5388.7966.150946

05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AWYS67.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.150932.882888121295.CONG HONG PHUONG.970412

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CBJCXX.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248058980495.20260905.150920.19034390370019.VND-TGTT-HOANG THI THU HA.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904872060.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000358692 VO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051507512026SOXF694270.5390.97520.150751

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904851660.ung ho ms 2026.238 co giao Hoang thi Hien.CT tu 0211000515013 DAO NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904858905.2026.238( Hoang thi Hien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904863925.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051507262026PS83144326.5189.95584.150727

05/09/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051506492026n5wd427370.5388.92301.150650

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ342I3M.Ms 2026-237 uh thay Luong Thanh Vi.20260905.150621.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RB87X.THE PHAP chuyen tien Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).20260905.150619.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15904833816.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1057485677 LUONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28RBCU9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150431.04216660193.VIEN NGOC NGA.970423

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RBC9F.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.150431.03084979101.DANG VAN ANH.970423

05/09/2026 68.000,00 6248MSCBD2D7D1I4.UH MS 2026237 thay Luong Thanh Vi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260905.150429.0839775468.TRIEU THI CAM LE.970422

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051504282026zq7l390459.5388.79310.150428

05/09/2026 252.000,00 MBVCB.15904811726.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 0351001207828 TRINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNRGQG9.HIEN THU HA chuyen tien UH MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260905.150310.291704070000270.HA THU HIEN.970437

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ34CX4Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150311.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904793473.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1039521683 PHAM THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RBBMD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150233.03084979101.DANG VAN ANH.970423

05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hien NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT#SP#020097042209051502162026FUAJ757932.5390.68048.150216

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904786408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0161000146005 DINH NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904777447.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9374103015 VU THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904776101.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511003828101 NGUYEN THI THU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5NCG4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743525182.20260905.150023.8603091997.DANG MINH THU.970407

05/09/2026 5.000,00 145383287279-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-CHUYEN TIEN-OQCH000JHVN8-MOMO145383287279MOMO#SP#020097042209051459262026HRX9237879.5189.52058.145927

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15904750131.MS 2026.238.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051458332026I09D003299.5390.46346.145833

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUACH HONG TRAM chuyen tien Ung ho MS 2026 .238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051458292026BEXK002977.5189.46144.145829

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145383311446.20260905.145383311446-0355235479_PHAM THI YEN VY ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ34CVSQ.Ms 2026-238 uh co giao Hoang Thi Hien.20260905.145813.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051457562026klv7368389.5390.43634.145756

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145383161012.20260905.145383161012-0938167705_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904718935.DANG HOANG ANH chuyen tien.CT tu 0351000968237 DANG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XKSK3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:57:01 6248ASCB024XKSK3.20260905.145701.3304047.HUYNH THI HUYEN.970416

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051456592026YZWY977673.5389.37925.145626

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNRA7CI.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145628.320001060009000.DO THI MAI HANH .970409

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5XLSV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394876054.20260905.145617.19033131329012.VND-TGTT-TRAN THU UYEN.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ341NXN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145607.136693778.NGHIEM MINH HANG.970432

05/09/2026 200.000,00 NGUYEN NGOC DANG TRIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051456042026ixad362198.5189.32962.145604

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5X6YX.Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248427244439.20260905.145602.9123289899.NGUYEN THI THU HA.970407

05/09/2026 300.000,00 6248MCOBQ2MV19RT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145519.03001012299999.NGUYEN THI HUYEN.970426

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5XI33.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503440901.20260905.145454.19020247485017.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904688841.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000320745 NGUYEN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1iJ341TC5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145447.9659480123.NGUYEN NHAT HUNG.970432

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145382629278.20260905.145382629278-0378353348_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XKYHE.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).20260905.145351.388844365.LE NGOC CHIEN.970441

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C53FIM.Ung ho MS 2026.238 FT26248831891236.20260905.145323.99966619971993.NGUYEN THANH LUAN.970407

05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2D73RBX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145314.0987099718.TRAN THI PHUONG.970422

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051453132026s4ls352935.5388.17799.145313

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904674025.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000703210 HONG NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 12.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051453012026W6VP925306.5189.16102.145301

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904667480.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001313911 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051452532026EG71914153.5390.15775.145220

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514520420260FA2220433.5390.11403.145131

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051451572026OHSW109316.5390.11119.145158

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5389V.NGO THI THU HONG chuyen ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248831885249.20260905.145150.19034563149011.VND-TGTT-NGO THI THU HONG.970407

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051450492026E3WD071350.5390.4614.145049

05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024XG9NF.Ung ho Ms2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.145046.115918888.NGUYEN TOAN HUAN.970441

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904634501.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 1027052679 NGUYEN TAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904622788.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000739580 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVCYCP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.144937.80002740024.HO PHUONG ANH.970426

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ341C4H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.144922.111176507.PHAN CHI HIEU.970432

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5F497.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503418393.20260905.144915.19035308377015.VND-TGTT-DANG THUY THUONG.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904610039.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1061356908 HA DUC QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514482320260AOO150204.5390.91474.144750

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5TKPH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605965756.20260905.144628.10112004888888.LE HONG THAM.970407

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051446102026l30h330398.5389.78935.144610

05/09/2026 60.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI NHI chuyen co Hien truong mam non phu son#SP#020097040509051445462026CZUC051156.5389.77301.144546

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C5TITK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248903050080.20260905.144529.1403949931.PHUNG PHUONG LINH.970407

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1fJDPX97J.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.144435.9021965009238.DO NGUYEN HOANG HUY.963388

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051444322026HJL2536352.5389.70582.144359

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904553624.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000310816 DANG THI PHUONG KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 150.000,00 6248ASCB024XGB43.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:44:19 6248ASCB024XGB43.20260905.144419.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15904556686.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003641513 PHAM THI BICH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5LH7Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248755657728.20260905.144341.19034997668017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5LZ86.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248116127896.20260905.144333.2790431999.NGUYEN HA VY.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904544549.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027404639 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090514425620260p7s349433.5387.62601.144222

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15904524893.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 2902266509 NGUYEN DANG THANH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5LJF9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248378212105.20260905.144125.19076804945013.VND-TGTT-NGUYEN VAN MANH.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5LJUI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248300073840.20260905.144122.19037443097017.VND-TGTT-NGUYEN NHU NGOC.970407

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RAYL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.144034.03879856501.DOAN THI THU HONG.970423

05/09/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051439572026a7ck311196.5388.46330.143957

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5HPKQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743449213.20260905.143919.19027828965014.VND-TGTT-VU THI THANH THUY.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5Z371.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885643741.20260905.143736.19034551169017.VND-TGTT-NGUYEN HUY DUY.970407

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1fJDP36UN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.143704.0845866333.TRAN KHUONG DUY.970431

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2C5ZKEX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248272033896.20260905.143650.19034462842018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051436372026fgs8300885.5389.29276.143638

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5ZY29.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248576570408.20260905.143606.1250222222.LE THI HANG.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904439793.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0371000506825 TRAN THI PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905143442202687CW490322.5389.19056.143442

05/09/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tienNoi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051434402026CEOK880674.5389.17964.143440

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C563EB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248291737408.20260905.143421.19034950219011.VND-TGTT-TRAN THI THANH THU.970407

05/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051434122026xa1m323015.5189.15672.143412

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904428244.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003862907 PHAM THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 O5CH7KEH5KTD-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514332020262HK8510612.5387.11471.143321

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904411229.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000088750 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514324520265jcr289180.5390.7932.143245

05/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145380378095.20260905.145380378095-0356962477_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C56W2H.Ong Hung ck MS. 2026.238 FT26248750680729.20260905.143131.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5E5HP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263339105.20260905.142943.19033713394889.VND-TGTT-PHAN THI BICH NGOC.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904364745.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9335608509 LE TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904359510.Ung ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi).CT tu 1048372464 NGUYEN THUY TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5KRV5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248940355180.20260905.142756.19027361024016.VND-TGTT-TRUONG VU THU HUYEN.970407

05/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051427452026nz4C303475.5390.83131.142745

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051427342026b36c273862.5389.81705.142734

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ34Q8LL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142658.0339434894.NGUYEN THI LAN.970432

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145379758589.20260905.145379758589-0383029201_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904338513.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000985773 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051426122026JAS5189468.5189.75415.142613

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051425592026C086075260.5388.73742.142525

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C5KSZA.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248374219292.20260905.142534.19032006772013.VND-TGTT-NGO TRONG NHAN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MVM4FJ.HOANG THI DIEM HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238.20260905.142526.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904310100.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001121259 CHU THI NE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051423562026PxOa291817.5189.62537.142356

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RQMAE.LE ANH TUAN chuyen tien UH MS 2026.238 Co Giao Hoang Thi Hien.20260905.142341.93961922222.LE ANH TUAN.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904296514.Ung ho MS 2026.238.CT tu 9396195272 NGUYEN DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15904283632.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9886762739 DINH NGOC THIEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.238#SP#020097041509051422212026Zstx287343.5189.54959.142221

05/09/2026 100.000,00 6248VCBCW2LCYZX7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142141.0687041090891.DO THI NHAN.970454

05/09/2026 200.000,00 6248MSCBD2D7K9MQ.ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260905.142140.0328374599.PHAN VIET NAM.970422

05/09/2026 1.000.000,00 NGUYEN BICH HANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi HienNghe An#SP#020097042209051421192026OX63830091.5387.49960.142120

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28RQARL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142114.21042013902.LE THI THANH VAN.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904262005.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9866009999 BUI NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904260987.ung ho MS 2026 238 ( co giao Hoang thi Hien).CT tu 0611001926746 DOAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15904260226.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004404917 NGUYEN TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904258959.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021670562 NGUYEN THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145378841337.20260905.145378841337-0948028385_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051418572026C0G4050036.5390.38368.141858

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051418462026C6F3852415.5390.36898.141813

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051418362026KWBJ751752.5387.36490.141836

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1d15BRL3X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.141823.97042292Hc6ca16000000000bf5741.MBBANK IBFT.970422

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1fJDPF4PB.Ngo Hong Vinh chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien Ms2026 - 238.20260905.141731.982855264.NGO HONG VINH.970406

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514171920263akg244224.5389.28995.141719

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XZGL5.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-14:16:10 6248ASCB024XZGL5.20260905.141610.30243387.NGUYEN THI DIEM HUONG.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904200454.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0011004334029 NGUYEN QUANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145378287974.20260905.145378287974-0858783594_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904191210.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004773062 NGUYEN NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051414132026A11X033332.5387.14581.141413

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1iJ3BRTP5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.141404.992181888.TRAN HONG DUONG.970432

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179004863#SP#020097044909051413542026pFEm315203.5390.12759.141354

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904177457.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003337800 LAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904172781.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045801358 NGO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051412512026MFG6615015.5389.8295.141251

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051412282026wxiq230775.5390.7129.141228

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051412242026xox4230619.5189.6282.141151

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090514120820266Dap258320.5390.4727.141134

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C54CZU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248520010604.20260905.141141.19033701146014.VND-TKTT-LUONG THI MI FA.970407

05/09/2026 100.000,00 DANG THI THUY VAN chuyen tien#SP#020097042209051411152026GIRZ517238.5388.99932.141116

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C5BFG9.Ung ho MS 2026 238coo giao Hoang thi Hien tinh Nghe An FT26248885543707.20260905.141045.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145377979565.20260905.145377979565-0792361047_Ung ho MS 2026238co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024X4BXV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:10:14 6248ASCB024X4BXV.20260905.141015.3688688.VU NGUYEN SON TUNG.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904144640.DAO THI MINH TAM chuyen tien MS 2026.238.CT tu 0021001733707 DAO THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051410002026zhqi251913.5387.93884.141000

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904145230.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904144364.MS 2026.238-mong co giao Hoang Thi Hien mau chong binh phuc va som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051409402026zsc6223053.5388.91802.140940

05/09/2026 100.000,00 Ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514093520267UTE713296.5189.91657.140936

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904123029.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0161001643876 NGUYEN THANH KHANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15904129972.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien .CT tu 0071001055241 NGUYEN DAC NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051409022026jai6221259.5387.88958.140903

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904129122.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514085320266d5n220830.5390.89285.140853

05/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15904100961.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C55FWK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248814125988.20260905.140715.19034565986018.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090514070520268RA7009208.5389.80497.140705

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15904106967.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026123332 NGUYEN VO THAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XZF1S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:05:54 6248ASCB024XZF1S.20260905.140554.7812019.PHAM AI LY.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C55PAW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248602125002.20260905.140547.19021134656016.VND-TGTT-VU THI NHUNG.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904089199.NGUYEN THI DUY NHUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001222333 NGUYEN THI DUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.000,00 6248TPBVI28RYRZ4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140536.07105004001.PHAM THI PHUONG THAO.970423

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RYZSX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140508.00916372977.DUONG THI LE HANG.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C55JWL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503254770.20260905.140431.19035049404017.VND-TGTT-NGUYEN HONG PHUONG.970407

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RYJHF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140357.07071993001.NGUYEN PHUONG LINH.970423

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BX7YX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien Quy ban doc manh thuong quan muon ho tro co Hoang Thi Hien co the quet ma QR hoac gui ve.20260905.140345.243701357.HOANG THI THANH.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904066965.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017572924 VONG KINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 10.000,00 MBVCB.15904058775.LAN VAN TUYEN transfer Ms Hien.CT tu 1060487947 LAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904050401.ung ho MS 2026.238(co giao Nguyen Thi Hien).CT tu 0061001126862 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904055163.ung ho NCHCCCL.CT tu 1029449075 LUONG THI MY NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5YYRU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394820080.20260905.140229.7286599999.DO YEN VY.970407

05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024XR1LD.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-14:02:23 6248ASCB024XR1LD.20260905.140223.88649369.LE THI THANH THAO.970416

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051401372026js2a201356.5387.53717.140137

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051401342026j4kH228819.5390.53624.140134

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5Y9S1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248225973714.20260905.140130.19076208256014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI THANH.970407

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1cJMABFVH.QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140108.106877181728.DOAN THUY MAI THAO.970415

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509051401002026znqz227383.5388.50467.140100

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C5PNVT.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26248811556068.20260905.140047.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

05/09/2026 200.000,00 ungho 2026,238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051400362026ofku198628.5387.49498.140036

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15904023658.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017572924 VONG KINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904022574.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016971731 NGUYEN THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15904025709.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000445832 PHAN DIEU XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051359442026WfBa224071.5390.45259.135944

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5PGAD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248591220286.20260905.135928.19028878214024.VND-TGTT-LE THI THANH VAN.970407

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RYQPM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135851.02706199101.VU MAI ANH.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904014313.HA TIEN DANG chuyen tienMs:2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNR5YJQ.NGUYEN THI NAM chuyen tien chuc e mau khoe.20260905.135849.0914371517.NGUYEN THI NAM.970437

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051358282026LYES394457.5189.39595.135829

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5PSGI.ung ho co giao hoang thi hien FT26248729196948.20260905.135807.19024018713028.VND-TGTT-NGUYEN VIET NGA.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15904004191.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1053252582 VO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903992815.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9983631982 NGUYEN KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RY2KY.ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.135654.61168688888.NGUYEN BICH PHUONG.970423

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179000847#SP#020097044909051356442026i9Ep519094.5189.31299.135616

05/09/2026 500.000,00 6248YOLOP2AUPYAL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135644.0354405052.BUI ANH TU .546034

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3B3EXX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135549.217290357.TRAN MY LINH.970432

05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051354512026RQbP211410.5388.23281.135451

05/09/2026 1.000.000,00 6248ASCB024XZZ3K.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:54:38 6248ASCB024XZZ3K.20260905.135438.603366.BUI THI LAN HUONG.970416

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5U25W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752391057.20260905.135423.19026015624019.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

05/09/2026 100.000,00 PHAN THI MINH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 2026238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090513535020268r32180914.5189.18242.135350

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903951636.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000166424 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051353442026W69O730525.5387.17702.135344

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5834X.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263614012.20260905.135328.19035381238015.VND-TGTT-LUONG THU TRA.970407

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C58TKU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248778796192.20260905.135316.19079088888.THAI QUANG SON.970407

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XTPBT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135256.186662005.NGUYEN DINH DAT.970441

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C58GGC.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248209220767.20260905.135227.19035100226013.VND-TGTT-NGUYEN HANG NGA.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903945023.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016281024 MAI THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903944739.ung ho 2026.238 (cogiao Hoang thi hien).CT tu 0071004247322 NGUYEN BICH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903921476.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000215691 DAO HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B3CUS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135052.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XT972.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134943.001707882.PHAM NGUYEN TRAM ANH.970441

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903900731.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9352666926 HOANG THI CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248SHBAP2AU7VGV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134934.0943301992.NGUYEN THANG LONG.970443

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051349282026xpzg169588.5387.98159.134929

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903899313.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9984802959 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AU9BZW.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134912.000911261124.VU NGUYEN HOANG.970443

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903906114.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000543040 NGUYEN KIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5I7IM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248656149236.20260905.134902.931990999999.BUI THANH TUAN.970407

05/09/2026 300.000,00 6248WBVNP2AU7GPP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134900.106000205324.NGO THI CHAU GIANG.970412

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903904855.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 1021158888 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903897579.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9962142777 DANG THI HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145375617602.20260905.145375617602-0938177722_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 333.468,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051348432026fhml167652.5388.95364.134809

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LC2SAA.IBFT Ung ho ms 2026.238 co giao HOANG THI HIEN.20260905.134807.060119276333.NGUYEN THI HONG HANH.970403

05/09/2026 200.000,00 6248KLBKP2AU7UPZ.ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134722.18961773.LE THI MONG TUYEN.970452

05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28RLKC2.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.134721.02648427201.PHUNG THI MY NHUNG.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5IJT6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248955455834.20260905.134709.19038743620011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RLKL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134708.68888571987.NGUYEN MINH TRANG.970423

05/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051347052026b3rt163524.5388.86903.134637

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051346472026W2F2246517.5388.85938.134648

05/09/2026 50.000,00 6248ORCOQ2MV1RF8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134629.0088999.LE THI THUY HA.970448

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903860854.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9919080103 PHAN DUC THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903851182.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371000417141 LE NGOC KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051344472026D7G7513643.5387.77128.134447

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903847559.ung ho ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0121000819392 TRINH CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5MICJ.Ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu FT26248688621100.20260905.134431.13820609430016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN HA.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5MMAX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248522307290.20260905.134428.19034436757010.VND-TGTT-PHAM NGUYEN THANH TUYEN.970407

05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LC2UC8.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134428.050063189062.DO THI HUE.970403

05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905134404202631CJ873810.5389.74294.134331

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090513435320266ZLP691063.5189.72817.134320

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051343362026c264154770.5387.72086.134336

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051343352026qV27181734.5189.72057.134335

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903830509.TRAN NGOC THAO ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 7932188782 TRAN NGOC THAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BFMW4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134328.999998881991.NGUYEN THI THANH HANG.970432

05/09/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )#SP#020097041509051343272026wEbj181540.5387.71360.134254

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513432220269I0D221816.5389.70567.134323

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051343202026BBFB211967.5189.71156.134321

05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050905134312202626IP034856.5389.70060.134239

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374880645.20260905.145374880645-0325530843_Ung ho Ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RLZAG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134245.55268881985.PHAM THI THU.970423

05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LC2RNF.IBFT ungho2026.238.20260905.134243.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403

05/09/2026 30.000,00 6248SHBAP2AU6597.ung ho MS 2026238 Co giao Hoang thi Hien .20260905.134242.1009219901.NGUYEN VAN HUONG.970443

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905134234202679yj152221.5387.66561.134234

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28RLT3X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134226.00002613199.NGUYEN LE NGOC KHANH.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5VEKU.Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien FT26248165116821.20260905.134220.13820609430016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN HA.970407

05/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513412620264u0o149335.5390.62202.134126

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5V8WR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248902907148.20260905.134110.19032649162018.VND-TGTT-DUONG THI NGAN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5VMGC.Ung ho MS 2026.238 FT26248777547018.20260905.134101.66006666888.DAO THI HONG THUY.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BTRDU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134026.10889999999.HOANG THU HANG.970432

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDPLY2A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133952.9021863917165.HUYNH TRUONG TRIEU THI.963388

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903795646.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9386899036 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903782783.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1011021234 TRUONG BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903782652.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000292165 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5D6J6.Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26248696302500.20260905.133855.19032930103012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TUAN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XJSL4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:38:31 6248ASCB024XJSL4.20260905.133831.147762269.NGUYEN MY HANH TAM.970416

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28RL1XD.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260905.133816.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374301830.20260905.145374301830-0969504077_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C5DI74.LE LONG HO Ung ho MS 2026.238 FT26248955086959.20260905.133740.19029264274019.VND-TGTT-LE LONG HO.970407

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374299092.20260905.145374299092-0706392214_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051337132026AW7P784508.5388.42945.133713

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051337112026BP99210588.5390.41873.133638

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903752459.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 0571000038089 NGUYEN DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 O5CH7KEH3MKH-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051336292026Z2U1225539.5387.40148.133629

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XJJUA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133517.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903741422.UNG HO MS 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0301000399538 BUI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051334452026prto132323.5389.30838.133445

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051334392026111P682244.5389.31417.133405

05/09/2026 200.000,00 6248NAMAP2AU63QI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133419.919687999.NGUYEN THI THU HA.970428

05/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051334112026UZKN008674.5388.28476.133337

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051334012026icem130524.5390.28166.133328

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903734153.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002723198 NGUYEN HA DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5SSWI.Ung ho MS 2026.238 FT26248750391009.20260905.133344.19034303488017.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SANG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024X8BIF.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:33:19 6248ASCB024X8BIF.20260905.133319.24421297.NGUYEN THI THU THUY.970416

05/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051333142026O6BM005945.5389.25151.133315

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BT1BA.Nguyen Xuan Chien Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133259.186714849.NGUYEN THI PHUONG HOA.970432

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051332552026o17u127720.5389.22844.133221

05/09/2026 150.000,00 MBVCB.15903710589.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0601000535821 TRAN THI TUYET PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C59H82.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504792991.20260905.133214.88808031991.HO TIEN THANH.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho Ms 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051331362026R02F389453.5389.16852.133103

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903703924.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0841000030903 LE THE HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 30.000,00 6248IBT1iJ3BLXKN.ZP262480470566 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903702187.ung ho ma so 2026.238 ( hoang thi hien).CT tu 0551000284225 NGO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248WBVNP2AU6EDU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133105.331388886868.PHI HUYEN THUONG.970412

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513304920261jis122369.5387.13608.133049

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2C59IYN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26248305715065.20260905.133044.19030563900013.VND-TGTT-DAO THI THUY.970407

05/09/2026 25.000,00 6248IBT1iJ3BLT9H.ZP262480467671 Ung ho ms 2026.237.20260905.133036.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903685430.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000104087 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373510204.20260905.145373510204-0329123459_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 10.000,00 6248IBT1k2C52NSP.ung ho ms 2026.238, co giao Hoang Thi Hien, chuc co va gia dinh binh an FT26248868224699.20260905.132929.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903673734.ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051329212026gmeo118711.5189.7135.132848

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28R2DLX.ms 2026.238.20260905.132915.04441572510.DO HOAI LY.970423

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051329152026jr8I146498.5389.5884.132915

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373266103.20260905.145373266103-0764299227_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903672347.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9766058258 BUI XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C52T71.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248621073005.20260905.132902.19028206392668.VND-TGTT-BUI THI HA.970407

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051328562026I3XU144998.5390.5223.132856

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090513285420263SLX144935.5389.5135.132821

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C52Z99.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248743189870.20260905.132841.19072933927018.VND-TGTT-LE THI MONG THUONG.970407

05/09/2026 1.000.000,00 6248SHBAP2AUXPLD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132841.0505051977.DUONG THI THUY GIANG.970443

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051328142026CB3X722543.5387.1723.132814

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R2326.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132809.88811710227.PHUNG VAN TAN.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C52AEN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930578686.20260905.132808.19035181394012.VND-TGTT-TRAN THI THUY.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903662123.ung ho Ms 2026238 Hoang Thi Hien co giao .CT tu 1041658292 TONG THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373215675.20260905.145373215675-0348370991_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C52YKC.ung ho ms 2026.238 FT26248117088054.20260905.132742.5066668868.DO THUY LINH.970407

05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090513272020263rgw113658.5389.98162.132647

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051327192026yeh4113599.5189.98092.132719

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C52M69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248713804067.20260905.132712.19033120525014.VND-TGTT-LE THI HONG HA.970407

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373097583.20260905.145373097583-0986946529_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C529ST.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248602870904.20260905.132645.2551988255.NGUYEN THI NGOC YEN.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903648227.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001140151 MAI LAM YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903654489.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1bJM3LVKS. Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132631.090890625041.LE THI TUYET LOAN.458761

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903646712.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9983402139 TRAN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024XFFT8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:25:53 6248ASCB024XFFT8.20260905.132553.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051325422026KW7F411464.5390.89930.132543

05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090513253120262GVU135995.5189.90119.132531

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5CZ18.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248908000026.20260905.132513.1989828282.NGUYEN THI KIM ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5C67A.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248305680325.20260905.132510.19022135767012.VND-TGTT-VU THI NGOC HOA.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903623668.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001225519 NGUYEN HAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248SGTTW2LM5WCU.IBFT ung ho MS 2026 238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.132505.060198402136.NGUYEN THI KIM SINH.970403

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051324522026P0S8247662.5390.85956.132418

05/09/2026 6.058,00 O5CH7KEH3FEI-Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513244520264FYE669569.5388.86391.132411

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903625732.TRUONG THI HOAI VAN chuyen tien ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000637877 TRUONG THI HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5CYCS.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095821423.20260905.132413.19032601469014.VND-TGTT-NGO THI HIEN.970407

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372741360.20260905.145372741360-0905197203_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5C8N7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095025552.20260905.132400.51576556868.PHUNG THI HUYEN TRANG.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5CCZF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248064639754.20260905.132309.19034074591011.VND-TGTT-PHAM VIET HA.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5CCV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505508098.20260905.132306.19027714690023.AN THI THUY.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BHXSF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132240.0375497162.VU THI KIEU LY.970432

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024X8NME.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:22:37 6248ASCB024X8NME.20260905.132238.28447647.LE THI TIEN NU.970416

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905132237202608c8101786.5189.76486.132237

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BHFTV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132219.329982416.PHAM DUC HOANG LONG.970432

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28R2UR8.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.132216.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051322012026LI2J990823.5390.73737.132201

05/09/2026 16.888,00 MBVCB.15903592731.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9348510914 HOANG VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372406713.20260905.145372406713-0906645264_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 500.000,00 6248NAMAP2AUN56E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132137.804349244300001.NGUYEN THI YEN HOA.970428

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903583206.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003492729 LE HUYNH PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903576545.Ung Ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0271001006736 VO THI KIM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28R2R1K.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132055.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051320532026HL6C070651.5387.68469.132053

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C51MIJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248778670450.20260905.132016.19031365248013.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903576251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0901000043548 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372224963.20260905.145372224963-0868457127_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319582026v59j095184.5388.63923.131958

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319502026vr1c094850.5189.63630.131951

05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVAT6Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131943.37101018826304.NGUYEN TRANG THAI.970426

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C51JD2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248811406705.20260905.131927.19027741038389.VND-TGTT-NGUYEN THANH MAI.970407

05/09/2026 10.000,00 6248IBT1k2C51QLK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248037320257.20260905.131919.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407

05/09/2026 22.222,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319062026ieos092899.5189.59776.131906

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903550101.MS2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 70.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051317342026w1sQ117539.5389.53727.131734

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051317302026X15P431873.5387.52761.131730

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513172620267R6N801833.5189.52629.131726

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513172420263jma088600.5388.53284.131724

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051317122026vvqr088092.5189.50887.131712

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903544420.MS2026 219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316502026NAOV783056.5389.51194.131651

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903531178.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000226163 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903530226.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1928787686 NGUYEN HUU VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316212026D096512283.5189.47930.131621

05/09/2026 50.000,00 6248YOLOP2AUNS6Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131617.0963560579.DO THANH HOA .546034

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316162026CIRY123958.5390.46998.131617

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28R217R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131614.03348014401.VUONG BAO NGOC.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5WNNC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007202113.20260905.131552.19036736968016.VND-TGTT-NGUYEN VAN THUC.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903525959.MS2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903522129.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0431000037731 VO THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5WL2W.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248621016521.20260905.131511.19036996132019.VND-TGTT-NONG THI THANH NGAN.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903511593.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513145620268pzi082360.5388.40936.131456

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051314472026jlcz081989.5390.41376.131448

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903515820.MS2026 231 anh Dao Van Hien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 ung ho co hoang thi hien#SP#020097048809051314302026234a081234.5387.39683.131430

05/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051314262026QG8D768786.5390.38760.131426

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903506168.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0191000139460 DO KHANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903501238.ung ho Ms 2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 1021000003308 LUU THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903500296.MS2026 229 ba Ma Thi Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051313332026hj86078765.5189.35437.131300

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903500257.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1916645490 LY MUI LIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051313232026pttM107048.5389.35028.131323

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903497830.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0111000367023 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C5W2FR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248591050105.20260905.131304.19034510207011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051313032026xdmj077527.5389.33183.131303

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C5W21Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752231373.20260905.131259.2208196969.NGUYEN THI THANH THUY.970407

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903487915.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 7823874113 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051312362026R2UV316372.5390.30829.131237

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051312312026LE87047130.5390.30474.131231

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145371490855.20260905.145371490855-0917840459_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2C5QXZS.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 238 FT26248008793550.20260905.131217.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903485078.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0631000509664 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C5QTKX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605608760.20260905.131158.11522601281013.VND-TGTT-NGUYEN THI LE MY.970407

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XCS94.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:11:51 6248ASCB024XCS94.20260905.131152.111102468.CTY TNHH EXPRESS SOUND.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903472945.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1981888888 TRAN DINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5Q6FZ.tang MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248975575853.20260905.131136.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMP6KV.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131109.050002745167.NGUYEN THI THY PHUONG.970403

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C5Q454.MAI THI LOAN ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248473420578.20260905.131058.19032312939568.VND-TGTT-MAI THI LOAN.970407

05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024XCV1J.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:10:49 6248ASCB024XCV1J.20260905.131049.34002197.NGUYEN VAN THAT.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903463171.Ung Ho MS 2026.238 c giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015550239 TA THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903461638.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002144707 TRUONG DANG NGOC LAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 18.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051310212026YQS9575594.5390.20256.131022

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BZYTF.Ung ho co giao Hoang thi Hien.20260905.131014.230785112.DO VAN TUAN.970432

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903452966.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014843799 NGUYEN DANG VINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130954202691PZ997790.5390.17953.130955

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903456805.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001733546 DO NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BZUGK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130940.0898663666.NGUYEN THI THUY.970432

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ3BZILI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130914.209827123.LE THI GIANG.970432

05/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145370979319.20260905.145370979319-0971257110_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903446660.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0491001924913 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051308412026YP4C375079.5189.11724.130841

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903433761.ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien.CT tu 0071001411844 NGUYEN THI AI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051308252026GHP4260371.5390.10662.130825

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903433694.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9367652132 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYNE7B.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007170516.20260905.130811.19030724267014.VND-TGTT-LE NGUYEN QUYNH THU.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYNEUS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248454805883.20260905.130810.19121248951012.VND-TKTT-NGUYEN DUY DUONG.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903434551.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000315562 LE DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024X18X3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:07:38 6248ASCB024X18X3.20260905.130738.1304868.NGUYEN HOANG CUONG.970416

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051307212026S88S773656.5389.5571.130722

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYNPCR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248009473376.20260905.130717.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BZ1TD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130716.5770033.LE THANH TUNG.970432

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYN82R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248009472566.20260905.130705.5195327099.NGUYEN THUY DUONG.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903418715.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003365217 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYNCKV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248123036453.20260905.130622.19035903782012.VND-TGTT-VU VAN TOAN.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903414450.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000875811 NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3B6RN4.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.130607.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051306002026W7CZ378173.5389.99173.130601

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYNQVR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248208006475.20260905.130557.19038034923017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THANH.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903410482.ung ho MS 2026.238 co giao Hien.CT tu 0561000520731 NGUYEN THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1d15BTG46.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130549.97042292R6aec66000000000cc5025.MBBANK IBFT.970422

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051305302026DABE322255.5389.97068.130531

05/09/2026 2.345,00 MBVCB.15903400057.Chuyen tien ung ho.CT tu 9878849890 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051305142026O1LK026468.5389.95448.130514

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYRZHA.Ung ho MS 2026.238 FT26248744287763.20260905.130508.19029966788010.VND-TGTT-DO HONG HA.970407

05/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051305062026VE9L026034.5388.94632.130506

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903406261.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9946091688 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903396003.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9943343309 MA THUY NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051304462026iijq055586.5387.92794.130413

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XMPIA.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.130442.267918888.LUONG THI THU MINH.970441

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903393635.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9968342772 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3B6HUC.MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.130429.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432

05/09/2026 100.000,00 BUI MINH VUONG Chuyen tien ung ho 2026.238#SP#020097048809051304202026w3nu054399.5387.91248.130420

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513040920268TI4264081.5388.89819.130409

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903388629.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XM3KD.Uh MS 2026238 co giao hoang thi Hien chuc co mau hoi phuc.20260905.130406.996868666.HA THI ANH.970441

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051304012026C2OF830380.5387.89450.130401

05/09/2026 30.000,00 6248IBT1k2CYRDAA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248035189470.20260905.130330.19040041936013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3B6KI6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130330.6918011984.CHU KHANH LY.970432

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130328202679U3340235.5389.86588.130328

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28Z5K8F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130305.00548995001.NGUYEN HAI LONG.970423

05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051303002026ANF6979537.5388.84702.130300

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903371104.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591000218138 LAI TU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B6GC7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130258.230586292.NGUYEN THI MAI THUY.970432

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B6A68.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.130251.144605284.NGUYEN THI NGA.970432

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903370934.ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0081001204561 DANG THI THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 5.000.000,00 6248IBT1k2CYXNH2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248880870599.20260905.130241.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYXNPW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340289007.20260905.130239.19034151344014.VND-TGTT-CAO THI NHAN AI.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYXRNL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165073700.20260905.130236.388138383838.NGUYEN VAN CANH.970407

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903370412.Do Anh ho tro co giao Hoang Thi Hien MS 2026.238.CT tu 9918854864 DO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051302182026HPP9434694.5388.80827.130219

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1iJ3B6BSQ.MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130213.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903368465.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015770365 VO THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051301562026zzzv047978.5390.78813.130156

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.Mong co luon binh an#SP#020097042209051301482026ZI9P536869.5387.79163.130149

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051301432026X5C9338285.5388.76978.130143

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051301402026qlib047252.5389.78014.130141

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CYX4YW.Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien , em co ck 100k tai khoan nguyen van hiep ko ghi noi dung ad chuyen giup em toi co giao nhe FT26248332132794.20260905.130114.9872618888.NGUYEN THI VAN ANH.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYXUYC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175246486.20260905.130046.19036337242011.VND-TGTT-VU HOANG DUNG.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903348004.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000752668 LE ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1d15BTMB6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130039.970422Xb65515000000000706577.MBBANK IBFT.970422

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B6VNR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130030.0877889918.BUI THI PHUONG.970432

05/09/2026 50.000,00 6248MCOBQ2MVQHPE.Ung ho ms2026.238 hoang thi hien.20260905.130021.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

05/09/2026 30.000,00 em co it Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130019202620QA654997.5387.72005.130019

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903333444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051259432026BSLJ785200.5189.66914.125943

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090512594320264VVU010206.5389.68183.125943

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903328658.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0651000358477 PHAM THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.000,00 6248TPBVI28Z5RBS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125916.04071297901.NGUYEN MINH TIEN.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903327178.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015457865 NGUYEN VAN NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903325261.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9395012453 PHAN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY3KE5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248587506633.20260905.125824.19034244285018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024XMA7Z.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:58:24 6248ASCB024XMA7Z.20260905.125824.31254377.NGUYEN PHUONG NAM.970416

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY3G26.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248684654105.20260905.125809.1401200519.PHAM THI THU HOA.970407

05/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051258052026AAbO966255.5388.60414.125805

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY3ADV.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744258920.20260905.125804.88889959938.PHAM THANH TUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY34CP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930464700.20260905.125758.19028692089017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

05/09/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051257542026dc0i036936.5390.58922.125754

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024XM11G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125750.088704060121447.NGUYEN THI THU TRANG.970441

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XMAA8.MS2026-238 EM HOANG THI HIEN NGHE AN-050926-12:57:41 6248ASCB024XMAA8.20260905.125741.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903308866.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003754508 TO VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051257262026c0yo035643.5388.57090.125653

05/09/2026 30.000,00 MBVCB.15903302155.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903306936.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9989893518 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051257062026JRJV747255.5387.54815.125707

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903300239.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903304940.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001891179 PHAM TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1fJDPZ18P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125648.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051256372026dhha033465.5189.52548.125637

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CY3145.Ung ho Ms 2026. 238 co giao Hoang thi Hien FT26248117070755.20260905.125635.19037363311018.LE THI PHUONG MAI.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CY3J3A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885270000.20260905.125631.450766001312.NGUYEN THI AN.970407

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051256252026X09X886206.5389.51714.125625

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY3WK7.BUI MINH TAM chuyen ung ho co giao Hoan thi hien FT26248175228830.20260905.125624.19038275734010.VND-TGTT-BUI MINH TAM.970407

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051255502026U8UW713587.5189.48542.125517

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYFFPC.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248168971339.20260905.125549.19037897761019.VND-TGTT-LE THUY HOA.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYFTB3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248103189798.20260905.125544.2233668998.NGUYEN VAN LUONG.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051255402026vf2n030865.5390.48100.125511

05/09/2026 300.000,00 6248SHBAP2AUKNU1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125526.6666662193.PHAM MAI LINH.970443

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z5MSK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125516.28120064818.LE THANH LUONG.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903283852.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1055763716 HOANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903278501.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043276966 DANG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28Z5MFG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125509.01518992001.NGUYEN DUY HOAN.970423

05/09/2026 100.000,00 MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512544320261v33028328.5388.43415.125409

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512544120266rpf028254.5389.42938.125408

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903261098.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0961000032602 NGO THI NGAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903266713.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).CT tu 9377810600 TRAN VAN CAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MVBBD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125314.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYFWSK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743053915.20260905.125312.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYFWC9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248057050157.20260905.125311.19035645696017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUNG LAM.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTNB7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248750306790.20260905.125302.19026729237019.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTN98.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658479170.20260905.125300.6023109611.PHAM THI Y NHI.970407

05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024X1KL5.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.125250.002704060286762.NGUYEN VAN THANG.970441

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYT358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248007108073.20260905.125245.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903247408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9973972906 DO VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051252222026Y4OD576813.5390.30911.125222

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z5L28.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.125202.00658436001.DANG QUANG THE AN.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903245464.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016237341 NGUYEN ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903237396.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051251402026V751291618.5389.29027.125140

05/09/2026 2.000.000,00 6248WBVNP2AUIMZ3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125128.663886868888.HO VIET HA.970412

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051251262026UF7K451554.5387.26661.125126

05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28Z529V.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125116.03614647401.LE THI HONG LUONG.970423

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903223010.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021061685 DO VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BE1IG.ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien.20260905.125057.176341556.LE THI GIANG.970432

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTM85.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248905381006.20260905.125055.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15903227339.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0341006865596 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYT29U.ung ho MS 2026.238 FT26248975870686.20260905.125027.19037890776010.VND-TGTT-TRAN THI HOAI.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYTJ1P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503080593.20260905.125010.19034179326011.VND-TGTT-CAO THI QUYNH ANH.970407

05/09/2026 30.000,00 6248IBT1iJ3BKNEJ.ZP262480439519 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125005.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYTQH3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744225773.20260905.125003.19039094569014.VND-TGTT-HOANG THI UYEN.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDP66D6.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.125003.0905888105.VO THI HONG LY.970431

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CYLNQK.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930260612.20260905.124953.19027394160012.VND-TGTT-HOANG DUY NGOC.970407

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BKRKF.Ung ho MS 2026238.20260905.124952.6638862866.LY NGOC HUNG.970432

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051249472026Q6UX318999.5390.19415.124947

05/09/2026 1.000.000,00 ung ho ms 2026.238 co hoang thi hien#SP#020097048809051249422026oyiw014461.5189.19223.124942

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903211208.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000866739 LE TIEN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903210067.ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0821000131834 NGUYEN THUC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145368445990.20260905.145368445990-0393440379_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CYLZPB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248335222130.20260905.124912.11122707688017.VND-TGTT-NGUYEN TON QUAN.970407

05/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051249082026Evsw942282.5390.14717.124909

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ3BKT14.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124849.0326020209.PHAN THI BINH MINH.970432

05/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905124842202675ND583279.5189.12677.124843

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051248352026ZQG1076887.5390.12325.124835

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYL41U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248106364833.20260905.124832.19027345637989.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZPNL5.Ung ho MS 2026.238 - Co giao Hoang Thi Hien.20260905.124813.00076432001.VU THUY HA ANH.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903191663.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016189231 PHAM THUONG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903183550.UNG HO MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011004332235 MAI DIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905124746202603DC467924.5390.9061.124746

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15903188738.NGUYEN THI THANH LOAN chuyen tien ung ho MS2026,238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0081000889084 NGUYEN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNR8X8G.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.124735.60100014218275.NGO VAN HOC.970440

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051247112026B7C0409077.5389.6069.124712

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYLWNJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248700624474.20260905.124705.19034368324666.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CYLQKH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248980040046.20260905.124658.21052005555555.NGUYEN VAN QUAN.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051246582026BH6G425447.5387.4516.124625

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CYHRGP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248426864829.20260905.124647.19033503849018.VND-TGTT-NGUYEN VAN HOI.970407

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051246192026BEGW069822.5387.2026.124619

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051246142026CU34069530.5189.99893.124541

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051246102026QSXD163414.5389.649.124611

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903166620.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9344623913 DUONG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BKYZ4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124554.91873605.TONG GIANG SON.970432

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CYHKVB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248510290534.20260905.124550.9984378397.NGUYEN THANH TUAN.970407

05/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051245512026hV5I931980.5390.97929.124517

05/09/2026 100.000,00 NGUYEN VAN HIEP chuyen tien#SP#020097042209051245482026I6QY847818.5388.97830.124549

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CYH5UE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248975478239.20260905.124518.10520052777013.VND-TGTT-NGUYEN THI SAO.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903156367.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0721000567480 HOANG DINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BKIB5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124454.0976759222.NGUYEN CAO THI HUYEN.970432

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024XB9A6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124453.004704060143228.NGUYEN THI PHUONG NHUNG.970441

05/09/2026 300.000,00 DAO XUAN HA chuyen tien Ung ho Ms 2026.238 ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051244492026TOZB404588.5189.94147.124449

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903147530.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000453376 CHUC THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512443320263BOK579638.5389.92493.124400

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CYHJ2K.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504605681.20260905.124401.19033452242016.VND-TGTT-PHAN LE HANG GIANG.970407

05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051243122026p7yq995992.5390.85058.124312

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051243032026JnTM924435.5389.83710.124303

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051242542026lrlu995148.5389.84079.124254

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051242522026yay8995067.5189.82975.124219

05/09/2026 50.000,00 6248MSCBD2D71ZGI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124247.0947358333.NGUYEN BAO NGUYEN.970422

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYZ4I3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248115781081.20260905.124228.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051242152026ifet923103.5390.79746.124215

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512421420269HH9212991.5388.79740.124214

05/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970422090512420920265PIQ289849.5389.78986.124210

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051241532026WJ6O214354.5390.77833.124153

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903115925.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1065807344 NGUYEN THI MY NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903106740.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003591232 DO DAI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYZDBH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248626226531.20260905.124137.19035802553012.VND-TGTT-DAU THI THU PHUONG.970407

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15903104724.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000528014 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYZCZ4.MS 2026.238 FT26248253513811.20260905.124117.260905040111.TA QUOC VIET.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY6ETB.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026 . 238 hoang thi hien FT26248054089375.20260905.123959.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051239412026ny3u986019.5388.66914.123941

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CY656I.Ung ho 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503035938.20260905.123922.9983582233.TRIEU MINH TUAN.970407

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNR85SS.UNG HO MS.2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.123908.700004989222.DO HA LONG.970424

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15903074923.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000334143 DUONG CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15903068268.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011000706909 VU THIEU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15903066959.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145367013551.20260905.145367013551-0795227406_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYELL5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248589315476.20260905.123725.13820608558019.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407

05/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15903038082.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000604154 DAU NGOC DUONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYEBED.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007051040.20260905.123633.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051236002026VQ15301984.5189.46826.123601

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1k2CYK56I.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248904772950.20260905.123339.1111223389.DO THI LE NHU.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902998960.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000235193 NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYKVCY.MS 2026.238 FT26248224100959.20260905.123302.1707060392.LA THI THU HIEN.970407

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051232532026oYZd893669.5189.29717.123253

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512325220262MUE109368.5389.30178.123252

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR81LY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.123242.006704070009763.VO MINH LUAN.970437

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYK15Q.ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien FT26248505320214.20260905.123234.19035904163014.NGUYEN THI THU TRANG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902968454.UH MS 2026.238( co hoang thi Hien).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051230432026blwc958692.5189.17703.123043

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYGNU9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248910230421.20260905.122927.19039228883012.VND-TGTT-TRAN THI LE THU.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902941378.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000467417 NGUYEN MY LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024XQSN4.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:29:11 6248ASCB024XQSN4.20260905.122911.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051228352026aw3w951855.5189.6089.122835

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BGJRE.Ung ho MS 2026238 co Hoang Thi Hien.20260905.122812.0967340179.VO VAN MEN.970432

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CYGDRY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248905295487.20260905.122730.19021745508020.VND-TGTT-LAM QUANG VU.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYGCGK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248616701593.20260905.122709.19021970521028.VND-TGTT-NGUYEN THANH HOA.970407

05/09/2026 100.000,00 TRAN THI THANH NHAN ung ho ms 2026.236 e Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809051226512026od79946266.5189.95841.122651

05/09/2026 300.000,00 MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051226512026H2J3873709.5390.95833.122618

05/09/2026 50.000,00 6248VNIB024XQ4V1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.122635.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024XQ11W.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:25:14 6248ASCB024XQ11W.20260905.122515.8422091.NGUYEN THI THANH TRAM.970416

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CY4ZBR.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930161438.20260905.122327.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902849148.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024XY7NG.UNG HO MS 2026.238-050926-12:22:51 6248ASCB024XY7NG.20260905.122251.255011249.TRUONG HONG YEN.970416

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CY4YEZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248868080471.20260905.122240.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407

05/09/2026 500.000,00 MS 2026 238( co giao Hoang thi Hien)#SP#020097041509051221242026MHc2854546.5388.64710.122124

05/09/2026 300.000,00 6248MSCBD2D7YSSZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.122107.0570136235002.LE THI TUYEN.970422

05/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.238 hoang thi hien#SP#020097042209051220142026D1V6917479.5389.56862.122015

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902806895.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001273058 NGUYEN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2CYBI9P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248473230383.20260905.121941.19030840792029.VND-HO KHAC SON.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902795251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3B4ZUZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121855.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1aWNRIIAF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121852.000004124987.MAI THANH TAM.970433

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CY5R1E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175093802.20260905.121841.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407

05/09/2026 500.000,00 6248NAMAP2AU3NIZ.PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121811.222397799.PHUNG KHAC CHUONG.970428

05/09/2026 250.000,00 6248ASCB024XYCJI.MS 2026.238-050926-12:17:39 6248ASCB024XYCJI.20260905.121739.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416

05/09/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051217372026XY5Y236072.5389.42537.121704

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902752169.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051216232026HQR6065176.5388.34490.121623

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512160420266w66910069.5389.33486.121605

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CYYX8M.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248507289402.20260905.121600.13320347877011.-TGTT-PHAN THI NHUNG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902732244.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0731000861348 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902722751.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902728095.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902717043.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902715206.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004270891 VU DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051213002026md6h899491.5387.14526.121300

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051212432026Z8R8050874.5390.12651.121244

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024XLTMN.NGUYEN HUY HOANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:12:17 6248ASCB024XLTMN.20260905.121217.80406279.NGUYEN HUY HOANG.970416

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ3BBE6R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121152.55961905.LE THANH THUAN.970432

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYPMDM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248605391267.20260905.121145.10523446310012.VND-TGTT-NGO HUONG GIANG.970407

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051211132026AM7R349338.5390.3550.121040

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902658798.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000079561 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145362769428.20260905.145362769428-0775067786_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 5.000,00 6248VNIB024XLMXA.ung ho Ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).20260905.121016.812281212.GIANG MY LINH.970441

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051210072026fhOv814690.5189.97051.121008

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902643180.2026 238 (co giao hoang thi hien ).CT tu 0181003619586 TRAN LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809051209312026yqt0886988.5389.94024.120932

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15902635511.HOANG THI THANH VY chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao HOANG THI HIEN).CT tu 1026636346 HOANG THI THANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051208442026Qoe4810490.5387.88219.120844

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512083020260LV8849712.5388.87343.120757

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902625753.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002950451 TRAN TAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.238#SP#020097048809051208052026o3fw881805.5387.84685.120737

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CY8PZZ.Ung ho MS 2026 238 Hoang Thi Hien FT26248122812622.20260905.120657.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051206512026U1IR890257.5389.76545.120652

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.237#SP#0200970488090512063820266uv6876518.5390.75594.120638

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051206332026t6ds876238.5389.75281.120600

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.236#SP#020097048809051205462026orlz873402.5389.69527.120546

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902584778.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000452995 DOAN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms. 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051204272026VEQ7759571.5387.60912.120354

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.235#SP#020097048809051204032026hd8z867089.5387.59516.120330

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYIMJE.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248955073010.20260905.120402.9264999979.TRAN THANH TAM.970407

05/09/2026 500.000,00 6248ORCOQ2MVQD3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120318.0903039503.LY GIA MINH.970448

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYMFCZ.ung ho Ms 2026.237 thay Luong Thanh vi FT26248592278729.20260905.120255.9264999979.TRAN THANH TAM.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902545619.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYMLGX.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248426704530.20260905.120248.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902535635.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1986032598 PHUNG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902544416.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hien).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z6JKX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120234.01722994301.NGUYEN XUAN HUNG.970423

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ3B5S7U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120218.234608606.TRINH VAN TIEN.970432

05/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI THUY HA ung ho co giao 2026.238#SP#0200970488090512020020262901859547.5387.46567.120201

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYM9XB.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248305388903.20260905.120117.9264999979.TRAN THANH TAM.970407

05/09/2026 100.000,00 6248VNIB024X22SG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120059.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902508368.NGUYEN QUANG THIEU chuyen tien ung ho MS 2026238 ( ung ho co giao hoang thi hien).CT tu 0021000667804 NGUYEN QUANG THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248SGTTW2LMI6Y8.IBFT Ung ho MS 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.120048.070094307137.TRAN DI HUYEN TRAN.970403

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902499384.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0441000680102 NGUYEN HUU TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1aWNRM237.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.120028.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYVTBP.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248222919619.20260905.120021.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYVZDE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248075203756.20260905.120007.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1fJDP7YCQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115958.140214849041616.PHAM MANH TUNG.970431

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051159392026G6XB097260.5390.31247.115939

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051159382026CSBF097218.5390.32065.115938

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024V79ZK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-11:59:14 6248ASCB024V79ZK.20260905.115914.18077888.NGUYEN AN VINH.970416

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYV8V3.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340048743.20260905.115908.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407

05/09/2026 2.000.000,00 6248IBT1k2CYVMWI.ung ho chuong trinh Nang buoc chan den truong FT26248570535413.20260905.115858.9264999979.TRAN THANH TAM.970407

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28Z6QUW.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260905.115831.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BYKQ9.NGUYEN THI THO chuyen tien ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115830.441735901.NGUYEN THI THO.970432

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902467581.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1054431891 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.000,00 6248IBT1iJ3BYAW8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115758.0903984499.MAI XUAN THAC.970432

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051157342026QTQN820627.5389.18152.115701

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090511572120265u91841891.5189.17300.115721

05/09/2026 35.000,00 6248IBT1k2CYDCR8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504291604.20260905.115604.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407

05/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051155352026H7JN149161.5189.5351.115507

05/09/2026 10.000,00 MBVCB.15902420026.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 6248SGTTW2LMIKGE.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115512.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051154482026OBRV076239.5388.99964.115448

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMIGRA.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115435.070069829481.HUYNH THI ANH THU.970403

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15902398267.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001139912 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYSDZL.Ung ho ms 2006.238 co giao hoang thi hien FT26248975287314.20260905.115351.2014103188.PHAM DUY HUNG.970407

05/09/2026 30.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051153332026beif827507.5389.92352.115333

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051151372026mjva820009.5387.80169.115137

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000178970408#SP#020097044909051151322026q7Br059881.5390.79405.115059

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CY9MPK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248859797601.20260905.115127.19033900521010.VND-TGTT-HUYNH HIEU LONG.970407

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15902345600.MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MS 2026.238#SP#020097042209051150112026LWLF713302.5189.69994.115011

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902332863.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003363023 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 HOANG VINH Chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051149012026l608809810.5389.61811.114902

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CY2V7V.Giup ma so2026.238 FT26248185973958.20260905.114854.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

05/09/2026 150.000,00 6248TPBVI28ZNWTZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.114851.10002813498.DAO THANH TUNG.970423

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902309987.Ung ho Ma so 2026.236 Nguyen .. Hieu Phu Tho.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902292603.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000241752 PHUNG MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.234#SP#0200970488090511480220261are805790.5388.56501.114802

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BUE66.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.114612.152297912.LE THI NGOC LAN.970432

05/09/2026 150.000,00 6248SGTTW2LMDDC8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.114303.060116381705.NGUYEN LOC PHUOC.970403

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051142532026VSGZ021979.5388.23184.114253

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15902199735.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003396293 DO CAM DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28ZI5HR.MS 2026.238.20260905.114042.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMDZEA.IBFT ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.113811.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024V64EA.UNG HO MS 2026.238HOANG THI HIEN-050926-11:38:10 6248ASCB024V64EA.20260905.113810.42622827.TRAN VINH TRUONG.970416

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051137162026POSX898311.5389.87320.113717

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15902103676.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0791000061699 NGUYEN HOA THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15902111140.LAI THANH HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0521000539801 LAI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CYQVLZ.Hoai anh ngoc diem Ung Ho MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien o Nghe An FT26248331915743.20260905.113629.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CYQJCG.MS 2026.238 mong co mau khoe FT26248930158916.20260905.113556.19025417913010.VND-TGTT-NGUYEN THI VONG GIANG.970407

05/09/2026 300.000,00 6248KLBKP2AUXXTJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.113539.21031992.VO THANH HIEU.970452

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15902071992.ung ho MS 2026.238 (co Hoang thi Hien).CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BIZKI.Ung ho quy Bao Vietnamnet.20260905.113411.0968348206.LE THI NGA.970432

05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090511331120265F94077032.5387.60188.113237

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051130032026GVZD062382.5387.40481.113003

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPX4TQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248098086755.20260905.112949.55539797979.LUU VAN LOC.970407

05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051129092026HC1V058040.5389.35279.112910

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CP3NJQ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248910000108.20260905.112822.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ3BM8P7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.112528.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901871716.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023702371 DUONG THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15901879766.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001450421 NGUYEN TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.233#SP#020097048809051121082026aln3698309.5387.83751.112108

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.232#SP#0200970488090511201420260ytz694717.5189.79120.111941

05/09/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.231#SP#0200970488090511192520266cl2691429.5388.73393.111925

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051119172026xa3a690935.5389.71976.111917

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880905111826202627hu687529.5387.67046.111826

05/09/2026 500.000,00 NGUYEN MINH QUE Chuyen tien ung ho 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051117282026cy48683663.5389.61173.111728

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDP4SXL.unghocogiao.20260905.111726.160314849209365.HOANG THI THAI.970431

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZDKWJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111719.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090511165020269GPB099893.5189.57335.111650

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090511163720263TD9768834.5390.55705.111637

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1aWNRSS87.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111618.068704070140226.NGUYEN THI PHUONG THAO.970437

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZDUTK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111531.01658228303.VO DUY SY.970423

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090511131520264s4v666806.5387.33668.111241

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901709889.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027927074 LE MY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR93ME.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).20260905.111120.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15901687878.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9989133436 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR9HYM.Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien.20260905.110928.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15901661167.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0651000875891 LE HA KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248ORCOQ2MVLIZZ.Ung ho ms 2006.238 co giao Hoang Thi Hien..20260905.110904.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tiengui em hoang thi hien.1984.co giao.xa nghia hanh.tinh nghe an#SP#02009704050905110601202646DR047713.5189.88678.110527

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR9UNU.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen).20260905.110356.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437

05/09/2026 500.000,00 6248SHBAP2AUG7PC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.110319.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPAZAJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248749913907.20260905.110039.1223345678.VU DANG QUOC THAI.970407

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1iJ3B9SJG.ung ho MS 2026238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.110024.197212322.PHAM NGOC TU.970432

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090510591320262D1J143610.5390.47560.105914

05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AUG4XZ.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260905.105825.0902691279.TRUONG THI ANH NGUYET.970443

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15901486515.LE THI THANH NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0651000771015 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248SHBAP2AUGFY2.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.105613.0902691279.TRUONG THI ANH NGUYET.970443

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNR23II.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.105604.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051056002026tsed598395.5387.27948.105600

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15901439145.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15901437032.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15901426520.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051050522026LX42792697.5387.98127.105053

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051050252026J4YG553166.5189.95004.105025

05/09/2026 100.000,00 6248YOLOP2AUEHHB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.104847.0972191176.NGUYEN NGOC TU .546034

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051047522026adtg566246.5390.79230.104752

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien binh an nhe Em#SP#0200970422090510470720269LP3242447.5387.75336.104707

05/09/2026 300.000,00 6248ASCB024VSXH1.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-050926-10:46:59 6248ASCB024VSXH1.20260905.104700.45898139.DANG HONG QUY.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901311742.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026507850 HUYNH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CPURHK.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248653729837.20260905.104611.8888897412.LE THANH BINH.970407

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CPULED.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248907406602.20260905.104549.8888897412.LE THANH BINH.970407

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15901239137.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051041072026L5TU024509.5388.39508.104034

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15901227956.Ung ho MS 2026.238 bao dien tu Vietnamnet.CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPIHTG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248730414222.20260905.104048.19038182233011.VND-TKTT-LUONG NGOC DUNG.970407

05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AUEQC3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.104025.103000653752.MAI HUY HOANG.970412

05/09/2026 500.000,00 DO THI TUYET NGA Chuyen tien ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097041509051039222026n5Td463655.5390.28411.103922

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051038582026DZZZ109099.5389.27133.103859

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051038572026FC1H818460.5189.26241.103857

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145348670555.20260905.145348670555-0338217868_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051035502026UDP7902388.5388.7526.103517

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15901136546.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004063573 NGO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CPDCTH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248938992420.20260905.103146.19030919933027.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Minh Hieu#SP#0200970405090510305620263DUV072983.5388.79406.103056

05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MV2SF6.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.102903.03101016630098.PHAM QUANG THO.970426

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CP9X2S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248186847379.20260905.102843.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407

05/09/2026 500.000,00 6248TPBVI28Z9UB9.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen ung ho MS 2026238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.102815.01534606001.NGUYEN THI LAN HUONG.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CP2K52.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248777670962.20260905.102540.19825944472037.VND--NGUYEN ANH DUNG.970407

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900998742.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0651000307590 LE MIEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051025082026ell9475357.5387.46148.102508

05/09/2026 500.000,00 DOAN BINH GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026238 . co giao HOANG THI HIEN#SP#020097048809051025012026mc7z474930.5390.45332.102502

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900968372.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900949955.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000979126 PHAN DANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090510215120269E1J026067.5388.26330.102151

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051020562026yjg8458672.5390.21459.102056

05/09/2026 200.000,00 6248ORCOQ2MV2Z74.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.102043.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051020032026t71p455122.5189.15935.102003

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900888831.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000273428 NGUYEN THI DOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ35NJTS.NGUYEN THI THU SUONG chuyen tien ung ho 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.101831.8686222226868.NGUYEN THI THU SUONG.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900873315.MS 2026.238 (Ung ho co Hoang Thi Hien).CT tu 0441000807099 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900845045.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051014412026RSAZ088094.5387.84999.101442

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ35RSF7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.101341.355707628.NGUYEN THI HANG.970432

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1iJ35RJS4.ZP262480260900 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.101245.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900796470.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1058143742 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145344543810.20260905.145344543810-0931668379_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

05/09/2026 150.000,00 N.T.Kim Hao chuyen tien UNG HO MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090510111620269wq5419332.5387.66263.101116

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900715051.ung ho MS 2026.238.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051004232026QGZ4032561.5390.26698.100423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900661851.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900643047.TRUONG THI THUY chuyen tien ung ho co giao Hien.CT tu 0341000619512 TRUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15900646567.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1050208888 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900633767.Ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang thi hien.CT tu 1013472220 LE AU MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900635197.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1040490093 TRAN THANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090509583620266efg367623.5189.95082.095803

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1d15BPUAV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.095625.970422V6ba6f3000000000668714.MBBANK IBFT.970422

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900492903.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0031000617810 VU THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248ABBKP2AUR2Y6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.095143.0111033251005.NGO DUY NGOC.970425

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050951042026da6r337701.5189.53759.095104

05/09/2026 500.000,00 6248ASCB024VU2QS.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:50:58 6248ASCB024VU2QS.20260905.095058.426056.NGUYEN THE VINH.970416

05/09/2026 50.000,00 NGUYEN VAN LINH Chuyen tien ung ho ms2026238 co hoang thi hien#SP#020097048809050950252026czou335076.5390.49807.095025

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509050949472026WPi6271008.5389.47014.094947

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809050948172026ag1l326434.5388.39143.094817

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZXBW2.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.094702.00001577636.NGUYEN LUONG MINH HAI.970423

05/09/2026 300.000,00 6248VNIB024V44A5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.094621.799997899.PHAN MINH THANG.970441

05/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050944592026TTAN291465.5388.21890.094426

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900370384.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0421000424340 NGO TAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CUKBZK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503898062.20260905.094318.19027844936016.VND-TGTT-HOANG MANH THANG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900334702.ung ho MS 2026.236.CT tu 0851000015745 HA THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900320979.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024VRVFX.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:41:22 6248ASCB024VRVFX.20260905.094122.552888868.NGO THI BICH VAN.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900311514.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 20.000,00 6248NAMAP2AUT9XT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.093753.622186280300001.NGUYEN TRI CONG.970428

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15900251509.Ung Ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoan thi Hien#SP#0200970415090509352720261f06217058.5189.73366.093453

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VZ6QP.UNG HO MS 2026 238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:35:06 6248ASCB024VZ6QP.20260905.093506.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15900218362.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1029900307 NGO TAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VZK85.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-09:32:33 6248ASCB024VZK85.20260905.093233.3966707.NGUYEN NGOC TRUNG.970416

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15900163971.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000589747 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050928122026edGl189587.5388.36962.092812

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZKPI3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.092516.82686568888.NGUYEN HUNG CUONG.970423

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050924472026PGYV018746.5390.19901.092419

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15900061524.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 HOANG VAN BIEN chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao hoang thi Hien)#SP#020097041509050923142026Cy7N171281.5388.13215.092240

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090509224020268QIR007462.5390.10621.092207

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050922322026Y4DQ574191.5388.10261.092233

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1aWNXN8FK.TRAN THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.092203.0949228181.TRAN THUY TRANG.970437

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VTYL8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:20:49 6248ASCB024VTYL8.20260905.092049.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1aWNXN9P4.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.091917.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CU8ZSC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340548746.20260905.091805.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LME3PM.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260905.091743.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050916252026768D502449.5387.81970.091626

05/09/2026 200.000,00 6248SGTTW2LMES85.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.091607.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1iJ35KULD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.091549.76325626.NGUYEN HOANG HAI.970432

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050915372026LPVQ779206.5389.78279.091537

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15899925587.giup do co Hien MS 2026.238.CT tu 1058178451 TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145335189408.20260905.145335189408-0326954630_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899900706.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000150339 VU XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien#SP#020097042209050912002026Y95X176796.5389.62584.091200

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDPD2QI.Pham Tan Hoang chuyen tien.20260905.090834.907346188.PHAM TAN HOANG.970406

05/09/2026 290.000,00 MBVCB.15899822240.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003586655 HUYNH TAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899820895.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1020058516 NGUYEN THI XUAN VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899816951.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899794505.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000177775 TRINH DUC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2CUSE42.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248574488036.20260905.090426.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899770050.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181002363773 NGHIEM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050905090340202674BR009488.5390.27643.090340

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899777831.ung ho ms 2026.238( co giao hoang thi hien).CT tu 0331000482913 LE QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZG9CC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.090215.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899748797.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002214917 CHUNG KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHI THI NHU chuyen tien ung ho ms 2026.238#SP#020097040509050900522026HZTB095552.5390.15840.090052

05/09/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026.238 cogiao hoangthihien#SP#020097048809050900462026fonn148586.5389.15645.090012

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050859432026M4ZM463784.5189.12467.085944

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI HOAI LE chuyen tien Ung ho Ma so 2026 238#SP#020097040509050859002026HMF7086426.5388.10035.085900

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050858072026TE4L575141.5189.6110.085807

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1k2CU2YVW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248596459646.20260905.085802.5904755884.NGUYEN TAT TRUONG SON.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050856572026cjn2135880.5387.99797.085657

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15899685555.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 HO KINH DOANH DUONG THI KIMct giup c giao Hien XA chuyen tien#SP#020097041509050856212026LjOD978339.5389.96968.085621

05/09/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050855392026ELVU947125.5189.97019.085539

05/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050854372026ZMU4065636.5387.92623.085437

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1aWNXXP3V.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.085226.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNXX8XM.TRAN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.085130.0905084146.TRAN THI MINH PHUONG.970437

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1fJDP9THP.MBNEO.9174015.550630.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0705010001187 TRAN THANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260905.084916.0705010001187.TRAN THANH TRINH.970444

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050850112026vzc3113323.5388.75619.085011

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15899592923.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9982974246 VU THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.238 co giao Hong Thi Hien#SP#0200970405090508494420261RO5042713.5389.72896.084944

05/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MK61WI.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.084902.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899571098.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0581000772820 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899527764.DAO THANH XUAN chuyen tien.gui co giao hien.CT tu 0021002216022 DAO THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248WBVNP2AUCEYC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.084336.102002593221.NGO TRIEU KIM.970412

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899508438.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001025695 LE THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.238-co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050843202026DIR9013518.5389.50637.084320

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050841352026bv8l085658.5388.44584.084135

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C8NGH8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248910484203.20260905.084055.11420649895016.VND-TGTT-TRUONG THI DA GIANG.970407

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C8NGEN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248929430270.20260905.084055.10510112609012.VND-TGTT-NGUYEN CHI TRUNG.970407

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090508404120268BWH465057.5389.40845.084008

05/09/2026 30.000,00 MBVCB.15899471694.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899474642.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001274236 NGUYEN NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248ASCB024VA57A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:38:06 6248ASCB024VA57A.20260905.083806.13361117.NGUYEN THUY DUONG.970416

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899434856.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000915580 HOANG MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 LA THI DUNG ung ho ms 2026 .238 Hoang thij Hien#SP#020097048809050836462026p6o0070238.5387.28172.083646

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899417943.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181000051833 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ355NBI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.083625.60903424719.LE NGUYEN QUANG VIET.970432

05/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050834192026GQS3073246.5390.19552.083419

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050833122026IJMB493444.5189.16083.083312

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15899371288.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421003797321 HUYNH CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C83333.ung ho ms 2026.238 FT26248252026122.20260905.083241.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090508323520268RUS762951.5388.13594.083235

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090508310520269f0w052380.5389.8332.083031

05/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050830222026Y803055765.5390.5775.083022

05/09/2026 200.000,00 6248MCOBQ2MKNIYS.UNG HO MS 2026.238 ( CO GIAO HOANG THI HIEN).20260905.083012.07001015901835.ON THI HONG Y.970426

05/09/2026 100.000,00 6248MSCBD2DNIBQ7.ung ho co giao hien.20260905.082914.9925825899.VO QUANG NHAT.970422

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050828512026ULG3467720.5390.99848.082851

05/09/2026 275.000,00 6248MCOBQ2MKNH6A.Ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.082819.04201010879998.DANG THI HUONG.970426

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050827342026ER3N818763.5189.95584.082701

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15899290176.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000299112 TRAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050826272026zVtj884194.5390.92399.082627

05/09/2026 500.000,00 6248MCOBQ2MK725N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.082251.888131368.LAI HOANG YEN.970426

05/09/2026 10.000,00 O5CH7KEGLBCP-Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042209050822502026ZFOY466718.5390.80369.082251

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C8LP5Q.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248334327260.20260905.082155.19035566839015.VND-TGTT-LE NGOC THU.970407

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050820202026ND42289973.5390.71814.082020

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145327296622.20260905.145327296622-0967466138_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

05/09/2026 20.000,00 MBVCB.15899176562.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899169809.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021905413 PHAM QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15899151890.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15899151622.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003131072 DOAN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien. Mong co vuot qua kho khan nay#SP#020097042209050814392026IATO622992.5389.53350.081440

05/09/2026 20.000,00 6248TPBVI28ZWTU8.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260905.081428.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423

05/09/2026 100.000,00 6248ASCB024VA4M9.2026.238-050926-08:14:17 6248ASCB024VA4M9.20260905.081417.46464459.NGUYEN DUY KHANG.970416

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050813382026UONT520281.5387.48761.081339

05/09/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050812232026GCPU127016.5189.45310.081150

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZWM4W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.081151.01000078001.PHAM THAO VY.970423

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899098931.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899060367.ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071000633628 DANG VU MINH KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 MBVCB.15899058188.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002490667 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 500.000,00 6248WBVNP2AU12XK.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang thi Hien).20260905.080636.107000579519.BUI THI KIM HOANG.970412

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C8K5WU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248840666407.20260905.080610.19073509825015.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050805572026FJSY798083.5389.24653.080557

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050805062026SWO1952766.5387.21715.080506

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15899016279.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002104900 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 1.000.000,00 6248ASCB024VQ4NZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:04:16 6248ASCB024VQ4NZ.20260905.080416.259076319.HO KIM XUYEN.970416

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2C879M3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248294505398.20260905.080158.1310197899.HOANG THI THUY HANG.970407

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898952753.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co Hoang Thi Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1iJ358L18.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.080009.0983099544.NGUYEN THI KIM CUC.970432

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15898949941.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000331894 NGUYEN MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898908016.Chuyen tien ung ho ms 2026 237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15898907610.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003066301 LUU THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050756062026wiwz941747.5387.94093.075532

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050755252026U5BA575463.5389.90944.075526

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488090507544020264x3y937396.5189.88629.075440

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704880905075344202632m4934660.5388.86232.075344

05/09/2026 100.000,00 6248PGBLP2AUBCT7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.075303.2060934293574.LE THI HOA TAI.970430

05/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809050752572026944u932291.5189.83854.075224

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15898861360.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507501020269PTF396830.5189.74911.075011

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15898809460.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041001143268 HOANG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050747412026q2ni916471.5387.68045.074741

05/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15898782844.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145322344514.20260905.145322344514-0961282794_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 50.000,00 6248ASCB024K5ZC6.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-07:43:41 6248ASCB024K5ZC6.20260905.074341.28481637.NGUYEN DUY PHUONG.970416

05/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809050740592026ahkw896221.5388.47802.074026

05/09/2026 300.000,00 6248TPBVI28Z49WV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.073849.23289999999.NGUYEN THI HONG.970423

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1iJ35MV1C.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.073519.0916369579.NGUYEN CAO THANH VAN.970432

05/09/2026 500.000,00 6248IBT1k2C88NLR.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248521028372.20260905.073348.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

05/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097042209050732092026WGQU542179.5388.20971.073210

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898567337.BAC CO CHUT TAM LONG UNG HO MS 2026 -236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0031000235468 VU THI XUAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2C8MZZC.Ung ho 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248352031355.20260905.072532.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

05/09/2026 1.000.000,00 6248IBT1k2C8VZYR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248046096109.20260905.072147.688195.DINH THI THU THAO.970407

05/09/2026 50.000,00 6248IBT1iJ35DZZT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.071937.26368368.NGUYEN TIEN THINH.970432

05/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050719082026xIVY690781.5389.83006.071908

05/09/2026 2.000.000,00 6248BIDVE2NVQAZA.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU BAOVIETNAMNET.20260905.071806.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418

05/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145317880889.20260905.145317880889-0935444271_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905070847202684kp799335.5389.53131.070847

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507081720262EG0585686.5388.52379.070817

05/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2C82K6R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248840440239.20260905.070601.19033994300012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407

05/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507042620265M45742109.5387.40918.070353

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15898070002.ung ho ms 2026.237.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209050646562026O4KI372095.5189.95553.064657

05/09/2026 400.000,00 MBVCB.15898012944.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 100.000,00 6248TPBVI28ZZKL8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.064023.05467806301.NGUYEN CHI HOANG.970423

05/09/2026 200.000,00 MBVCB.15897949113.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002769844 NGUYEN DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 15.000,00 uh.ms.2026236 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809050630322026blq5695521.5387.57457.063033

05/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509050617222026miii547264.5388.30941.061722

05/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809050610242026s697655937.5189.20312.061025

05/09/2026 200.000,00 6248PGBLP2A45RZX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.055827.2060911754822.NGUYEN THI THANH AN.970430

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15897667784.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0921000719382 VO THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248VNIB024K3FFQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.031336.906976694.TO NGOC NHA UYEN.970441

05/09/2026 500.000,00 MBVCB.15897384632.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0531002536408 NGUYEN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050128372026K2WP418945.5189.8509.012838

05/09/2026 150.000,00 6248IBT1k2CI4I9L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248766870505.20260905.012722.7736388888.TRAN THI THU HA.970407

05/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CIBTHZ.Ung ho MS 2026.236 FT26248397987478.20260905.011751.2503202288.LUU THANH LAM.970407

05/09/2026 50.000,00 MBVCB.15897282521.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000377695 PHAN HOANG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 200.000,00 6248TPBVI28ZZ2VD.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.004331.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423

05/09/2026 100.000,00 MBVCB.15897248625.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/09/2026 50.000,00 6248TPBVI28ZTIVP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.002837.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423

05/09/2026 100.000,00 6248IBT1aWNX4ACZ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.000407.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090622424420269125168385.5387.49785.224211

06/09/2026 239.000,00 MBVCB.15927246739.NNC ung ho ms2026 228 Le Thi Luc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15927247209.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1024799355 VO THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15927172558.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043262435 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041509062221002026JqnK520769.5387.3525.222100

06/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509062220282026kFc3520216.5390.2318.222028

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062217522026L9QN153563.5387.95832.221719

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209062211592026SYFX829950.5390.81160.221200

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CRTYAB.NGUYEN THI XUYEN chuyen uh so 2026.236 em Nguyen Trung Hieu FT26250887124646.20260906.220914.19033499421016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUYEN.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ36D1T4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.220822.144391101.MAC THI LOAN.970432

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15926914213.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.239(em Bui Minh Hieu(.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CR64UA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250278091023.20260906.215413.8631101975.DO DINH THANH NHA.970407

06/09/2026 1.800.000,00 6249IBT1bJMX2UDT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Minh Hieu MS 2026 -239 . Chuc con som hoi phuc.20260906.215348.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CR6V8L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250582484542.20260906.215315.19035331935017.VND-TGTT-TO QUOC MINH.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CREMNI.ung ho nguoi co hoan canh kho khan FT26250720015161.20260906.214945.19027639817012.VND-TGTT-TRAN THUY DUONG.970407

06/09/2026 200.000,00 6249SHBAP2AKLHGE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.214728.0946251306.TRAN THANH MAI TRANG.970443

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CR7333.Ung ho MS 2026.236 em nguyen minh Hieu FT26250400003271.20260906.214444.19024264608012.VND-TGTT-BUI THI THEU.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CRGP26.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250303754735.20260906.213938.19030966202014.VND-TGTT-HOANG GIA HOA.970407

06/09/2026 222.222,00 em mong thay mau khoe manh binh an moi dieu tot dep an lanh nhat#SP#0200970422090621363920266LSX191515.5389.64720.213605

06/09/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509062123432026RX4B048581.5387.11001.212310

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062121342026VHUF855662.5189.563.212134

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15926500209.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0531002526984 NGO THI CAM THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179431605#SP#0200970449090621195920261R3k035163.5189.95016.211959

06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2LFX94B.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.211538.050160532308.LE NGUYEN HONG NGOC.970403

06/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI BICH tham co#SP#020097048809062113572026m21u662160.5387.67287.211357

06/09/2026 200.000,00 6249BIDVE2N398KS.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.211137.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15926329991.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15926335200.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071005574487 VU THI DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090621052320264JMP083382.5390.27638.210523

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15926239668.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509062057582026lV0C299965.5390.90723.205759

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15926138976.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0341007168093 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15926125197.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15926119639.Chuyen tien ung ho.CT tu 0351000815462 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209062048462026L9BS342473.5389.44081.204847

06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620481620269w7b576443.5388.40565.204816

06/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Bui Minh Hieu ms 2026.239#SP#020097042209062043212026N1CQ207501.5388.14561.204248

06/09/2026 300.000,00 6249SGTTW2LFVLHE.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.204320.0356473087.Nguyen Hoang Tram Anh.970403

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620400520262pc2547150.5387.97616.203931

06/09/2026 15.000,00 6249IBT1aJQWM8I2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,238 (Chi Hoang Thi Hien).20260906.203205.0339306897.VU DUC TU.970437

06/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620280820267jhb502754.5387.31048.202808

06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2LFKYLA.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.202615.069474446789.TU VI CUONG.970403

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925688641.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019906023 DUONG MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809062025182026a8zn491891.5387.14136.202518

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062023172026CDOD852912.5387.1938.202318

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090620195020265LW0087627.5189.83051.201950

06/09/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405090620174220264XSX077538.5388.69352.201708

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15925499136.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1020008173 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:HO THI THUY DUONG chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090620135820267X42059641.5388.46958.201358

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809062013532026koym447279.5189.46634.201353

06/09/2026 100.000,00 LE THI THAO QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062011332026G0NU337276.5189.33062.201133

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620105120264zx8435069.5390.28313.201017

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925417005.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9333358107 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15925408412.ung ho MS 2026.238.CT tu 0011004268529 CAO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909062007302026n606542477.5388.8192.200730

06/09/2026 1.000.000,00 6249NBVAF2YZI6AR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.200712.100001295262.NGUYEN THI THUY NGA.970419

06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050906200414202643RN012716.5189.88404.200414

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925286037.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000261701 LE KHAC TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CXB3Y6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250878723361.20260906.195959.19034082249012.VND-TGTT-HO VAN DUNG.970407

06/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061959062026v2io387784.5389.55661.195906

06/09/2026 100.000,00 6249VNIB024DSCQQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.195153.003704060225512.NGUYEN NGOC DUC.970441

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925069253.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0101001145175 DAU DINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 6249WBVNP2AK25GD.MS 2026 239.20260906.194949.135678.VO DANG THINH.970412

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI28UF5C2.PHAM QUANG VU chuyen tien Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).20260906.194855.32318051967.PHAM QUANG VU.970423

06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15925049453.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071000978935 NGUYEN THANH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15925033668.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9962909011 NGUYEN HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145585273436.20260906.145585273436-0908586447_Ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15924966708.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0121000775513 TRAN THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho co hien#SP#020097040509061941452026UY0O001386.5389.47285.194145

06/09/2026 200.000,00 6249VNIB024DV7QD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.194144.000216718.NGUYEN THI KIEU VY.970441

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061939582026UTC8316442.5189.37031.193958

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061936452026FM80974017.5389.17141.193646

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924844158.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0141000755040 NGUYEN DANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15924820206.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061930152026zbqi266424.5389.74554.193015

06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090619295820268lyn265043.5387.73404.192924

06/09/2026 450.000,00 6249ASCB024DGQ31.TNM- UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-060926-19:28:51 6249ASCB024DGQ31.20260906.192852.13355947.NGUYEN THI KIM DUNG.970416

06/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061925432026ehxf245403.5389.46002.192543

06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061923322026U7p2809427.5387.30773.192333

06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15924549509.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CXW3Z1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250701998119.20260906.192047.19033931441015.VND-TGTT-HOANG DUY CHINH.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3E49UX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191700.0963911392.TRAN DUC THIEN.970432

06/09/2026 200.000,00 6249MCOBQ2MXF4EA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191239.11001016055666.NGUYEN HOAI THUONG.970426

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ3EBS9R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191054.180885722.NGUYEN HOAI NAM.970432

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924353957.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924334621.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15924323396.ung ho MS 2026.238 ( co giao hoang thi hien).CT tu 0111001173764 TU THI KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJDBAXUL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190731.0975017617.TRAN THI THUY.970431

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061907272026XDQ0731673.5389.25868.190727

06/09/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061906272026H13V017572.5189.18967.190627

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJDBAL8G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190602.19858888.TRAN THI VAN.970431

06/09/2026 200.000,00 6249TPBVI28UCJUP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190515.00004102024.NGUYEN THU HIEN.970423

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15924161630.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081001279880 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15924163984.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000164857 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2LFR2MN.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.185644.060170715465.PHAM THI XUAN.970403

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061856242026ydwn116570.5389.51875.185550

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1d15GRZEJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.185238.970422V9594d30000000003b3091.MBBANK IBFT.970422

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061849472026fNOu655186.5189.5807.184948

06/09/2026 200.000,00 6249MCOBQ2MXF61Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.184857.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061846552026op2o071772.5387.85296.184656

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061846522026w61d071482.5387.83985.184652

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061846342026BKqP639395.5389.83118.184600

06/09/2026 100.000,00 6249MCOBQ2MX8TQY.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.184510.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

06/09/2026 200.000,00 6249MCOBQ2MXFSR3.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.184350.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15923834668.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1058610473 TRUONG MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15923809451.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001034584 PHAM THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 150.000,00 MBVCB.15923807485.Ung ho MS 2026.239( em Bui Minh Hieu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061840002026vdtm605654.5388.35954.183926

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061839072026gncn033357.5389.29798.183907

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061838172026JtEk596962.5388.24600.183817

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15923737325.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000427475 TRUONG NGUYEN DUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15923615551.VO THI XUAN chuyen tien giup do co Hien bi tai nan.CT tu 0101000702335 VO THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15923641800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101000676480 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145573050912.20260906.145573050912-0967147929_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

06/09/2026 80.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145572811924.20260906.145572811924-0967147929_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145572384832.20260906.145572384832-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1iJ3EV6TE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.182726.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061822272026RCZL632019.5390.14668.182153

06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145571031569.20260906.145571031569-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu

06/09/2026 100.000,00 6249VNIB024DFFH5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.182201.354205911.DUONG BA LINH.970441

06/09/2026 20.000,00 6249ASCB024DMNU6.UNG HO MS 2026.237-060926-18:20:07 6249ASCB024DMNU6.20260906.182007.19218567.NGUYEN THI KIM THUY.970416

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15923337805.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016396491 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090618191220265ksm935222.5389.93289.181912

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923346815.TUONG DUNG ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923318662.TUONG DUNG ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923286914.TUONG DUNG ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923265261.TUONG DUNG ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923226929.TUONG DUNG ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061812392026YKdE468931.5387.48579.181206

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15923205805.TUONG DUNG ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061801462026kgtx846479.5388.72804.180146

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061759402026UNW7283475.5388.58317.175940

06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061752002026zhhn363450.5388.4403.175200

06/09/2026 50.000,00 Ung ho NCHCCCL#SP#020097042209061747442026EKGJ738238.5388.73865.174745

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061745522026WFwg330923.5189.60710.174518

06/09/2026 300.000,00 CAO NGUYET ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Hien#SP#0200970415090617375220263pZC289422.5387.3796.173752

06/09/2026 100.000,00 PHAM DINH TRONG chuyen tien chut long thanh ung ho co giao mong co nhanh khoe manh nhe#SP#020097042209061736552026JU7L662370.5389.98069.173656

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15922467084.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005694086 HO PHUONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249MCOBQ2MX1D3T.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.173342.20001013331987.NGUYEN XUAN HIEU.970426

06/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 239#SP#020097042209061728132026XAF2304573.5390.35435.172740

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090617271220266UMI084502.5389.28405.172712

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061717362026nocr616461.5390.62549.171736

06/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097041509061713062026fEZn160856.5390.31494.171306

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921966083.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071000999786 NGUYEN VU PHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061709222026E9ID623455.5389.6059.170848

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15921943819.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0821000148874 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921796256.ung ho MS 2026.237.CT tu 0711000300543 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921714956.MS 2026.239-cau mong em Bui Minh Hieu mau chong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan hien tai.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CT3781.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250000344220.20260906.164121.1886010986.DONG THI PHUONG.970407

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15921220237.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQQZKPE.UNG HO MS 2026.238.20260906.162901.700007473307.LAI THI PHUONG THAO.970424

06/09/2026 200.000,00 O5CH7KEQMCI0-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090616265220265AFW171333.5389.27191.162652

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15921088319.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027712895 PHAN THE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15921013290.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0231000561869 VO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15920884378.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209061606592026LEJP759748.5390.5639.160625

06/09/2026 100.000,00 6249MSCBD2IQSCZH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.160522.0915626966.DANG PHUOC NGUYEN.970422

06/09/2026 50.000,00 6249ASCB024H9ZZC.UNG HO MS 2026.238 CO HOANG THI HIEN-060926-16:02:55 6249ASCB024H9ZZC.20260906.160255.5477077.KHUAT THI THUY.970416

06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1aJQQEF1Y.Ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.160250.030704070006450.NGUYEN THI NGUYET NGA.970437

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CT8LTQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250305290057.20260906.155450.19036900594017.VND-TGTT-DINH THI NGOC TRAM.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJDB12DT.Ung ho MS 2026.237.20260906.154544.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

06/09/2026 200.000,00 6249TPBVI284NWCD.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260906.154432.00661642502.TA HOANG VIET.970423

06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15920511070.NGUYEN DUC SANG ung ho NCHCCCL 0395714993.CT tu 0351001189353 NGUYEN DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061538302026PIXN996096.5189.40620.153831

06/09/2026 10.000.000,00 MBVCB.15920426303.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000097298 HUYNH THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 20.000,00 6249IBT1cJMARXWC.ung ho MS 2026.239.20260906.153611.105886945666.NGUYEN THI VAN KHANH.970415

06/09/2026 20.000,00 6249TPBVI284IPGP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.153302.10003999214.VU QUYNH ANH.970423

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15920213234.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906151943202641WD182171.5388.40795.151944

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CTQ6U1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250254751019.20260906.151818.10520006483013.VND-TGTT-TRAN THANH VIET.970407

06/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061518172026RMGM053096.5387.32973.151817

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 Em Bui Minh Hieu#SP#020097048809061510362026tq0o086684.5388.92907.151003

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15920044842.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000873793 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097041509061507002026uKwE547324.5387.76242.150631

06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1k2CL34GH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250743543014.20260906.150446.19029725100662.VND-TGTT-NGUYEN LINH GIANG.970407

06/09/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061504232026NUVW350771.5387.63182.150423

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15919954434.ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0061000503090 TRAN THI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061501022026Y48B845227.5389.45708.150028

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919876153.unghoMS2026.238(cogiaoHoangThiHien).CT tu 1064215237 PHAN DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284HPBB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.144926.03684731660.LE THI MAI.970423

06/09/2026 300.000,00 6249ASCB024H4XUH.UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-060926-14:48:15 6249ASCB024H4XUH.20260906.144815.4933577.TRAN THO DOANH.970416

06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061446342026h3t5484417.5387.71637.144600

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15919759444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 400.000,00 6249ASCB024H4BLE.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-060926-14:43:55 6249ASCB024H4BLE.20260906.144355.4933577.TRAN THO DOANH.970416

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15919693708.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9949979789 LE THI NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 6249ASCB024HTED8.UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU-060926-14:37:54 6249ASCB024HTED8.20260906.143754.4933577.TRAN THO DOANH.970416

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919651805.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021000303063 DOAN ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919631368.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011002201225 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3KDVK9.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.143411.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432

06/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien .#SP#020097042209061416252026DLFJ647006.5389.21638.141552

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15919387487.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000714422 TRINH LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CL5Y3E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250066870227.20260906.141444.19028728478023.VND-TGTT-DO VIET THAI.970407

06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2L8IIKE.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.141300.0932129637.TO GIA HUY.970403

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CLYZDW.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT26250622556290.20260906.141200.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407

06/09/2026 10.000,00 6249TPBVI2843T8H.MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260906.141147.02935403901.LE THI BE DAO.970423

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15919333521.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQQBI6P.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.141026.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970415090614094420260oMa378169.5387.89911.140944

06/09/2026 50.000,00 6249ORCOQ2MXYFAG.LOC HO TRO MS 2026.239 BUIMINHHIEU.20260906.140422.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

06/09/2026 200.000,00 6249ASCB024HFPBQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-060926-14:03:58 6249ASCB024HFPBQ.20260906.140358.41092487.TRUONG THI PHUONG DUNG.970416

06/09/2026 50.000,00 6249ASCB024HF3ZX.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-14:02:01 6249ASCB024HF3ZX.20260906.140201.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

06/09/2026 500.000,00 6249VNIB024HF9VL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.140123.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1iJ3KCGT5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.140010.134616218.NGUYEN CONG THINH.970432

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1iJ3KCG77.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.140007.155209348.PHAM THI PHUONG ANH.970432

06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15919195400.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15919123329.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031837905 DUONG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809061351212026vuz8857927.5387.6565.135121

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CLV3KS.TRAN THI HANG ung ho ms 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250305771204.20260906.134946.19037316885014.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407

06/09/2026 100.000,00 KHANH MOC ung ho CT NCHCCCL#SP#0200970488090613404520261izj831285.5390.59012.134011

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CLS5LK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250569397120.20260906.134037.19036524602011.VND-TGTT-VU HONG QUAN.970407

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050906133921202616MR094307.5189.52030.133921

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15918973563.VUONG THI HAI chuyen tien ung ho co giao hoang thi hien ms 2026236.CT tu 0021001725606 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 6249VNIB024HM5CQ.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.133422.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQQYAA9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.133346.0968831486.KHUAT THI MY LINH.970437

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061331542026yrsu808828.5189.18256.133154

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15918833113.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-239.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145530578971.20260906.145530578971-0369182103_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1fJD5TAIC.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi Hien.20260906.132025.764056450.NGUYEN THI THANH.970406

06/09/2026 200.000,00 6249ASCB024HA2H7.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-060926-13:15:06 6249ASCB024HA2H7.20260906.131506.12125247.NGUYEN TUAN HUY.970416

06/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509061312092026R0SE015922.5390.26243.131135

06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15918642918.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15918641577.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061309272026v5hi751265.5389.14001.130927

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15918622208.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15918578148.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071000737015 DAO THU VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249SHBAP2AENDDQ.TRAN TIEN TRAN ung ho co giao mam non..20260906.130356.1013442502.TRAN TIEN TRAN.970443

06/09/2026 100.000,00 6249ASCB024HAKT5.UNG HO MS 2026.239-060926-13:02:53 6249ASCB024HAKT5.20260906.130253.255011249.TRUONG HONG YEN.970416

06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090613012020262cp9729666.5387.72849.130120

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ37RD3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.130044.229247603.NGUYEN VAN KHUONG.970432

06/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061259272026YLGP874283.5388.65117.125927

06/09/2026 100.000,00 6249ASCB024HQ77R.MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-060926-12:59:22 6249ASCB024HQ77R.20260906.125922.21945947.BUI THI THIEN THANH.970416

06/09/2026 100.000,00 Ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906125712202664RG935004.5390.54012.125639

06/09/2026 1.000.000,00 6249ASCB024HLNK5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-12:55:26 6249ASCB024HLNK5.20260906.125526.68080239.TRAN THI BICH THUY.970416

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CHFWLJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250626282764.20260906.125524.13822571006013.VND-TGTT-DO MINH NGOC.970407

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15918464820.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9974163326 TRAN VAN VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15918454668.HUYNH THI LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026. 338 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1051888949 HUYNH THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHTX2W.Ungho MS 2026.238 FT26250661098808.20260906.125455.19030541194018.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15918451687.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0731000799387 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061252042026R7R9055341.5387.27304.125204

06/09/2026 5.068,00 Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509061250342026QT6S050724.5390.19702.125034

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15918401094.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000300743 LE VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 TRAN THI ANH PHUONG chuyen tien#SP#02009704220906124922202610EC789586.5388.14076.124922

06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145526127686.20260906.145526127686-0854076607_Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu

06/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090612414720261wnq675399.5390.74601.124147

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15918237714.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284VT4A.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.123702.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15918128452.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0831000004722 PHAM THI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15918040855.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090612215420267ROH325539.5389.65848.122120

06/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoan Thi Hien#SP#020097048809061218132026padi602926.5390.44919.121813

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917970299.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:HA DUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061216532026WLTC033239.5387.39148.121654

06/09/2026 200.000,00 NGUYEN KIM THANH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.#SP#020097048809061216312026n5cl597297.5189.35756.121632

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917947710.ung ho ma so 2026.238 ( co giao hoang thi hien ) .CT tu 0031000185979 LE THI HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917946164.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000472026 VO VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917935708.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988611040 DAO THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CH51C7.Ung ho MS 2026.238 FT26250021007255.20260906.121415.19029133818021.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061214152026D0OG273242.5389.23129.121416

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917902135.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220906121311202627M3219267.5390.17401.121311

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15917867474.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001410377 NGO THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061210382026pLap951618.5389.1558.121038

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917767959.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001263862 NGUYEN VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097040509061201032026MLVF068377.5189.45159.120103

06/09/2026 100.000,00 6249MCOBQ2MVPAJL.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.115948.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509061159192026YOS9061013.5189.34924.115919

06/09/2026 1.000.000,00 6249SGTTW2L8VVE2.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN.20260906.115753.070123428194.HUYNH THI MY PHUONG.970403

06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509061157112026URZU051660.5189.22158.115638

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHVRRG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250966650011.20260906.115650.19027037932228.VND-TGTT-HOANG NGOC TUAN.970407

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CHVTSF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250490090133.20260906.115627.19027037932228.VND-TGTT-HOANG NGOC TUAN.970407

06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145518961855.20260906.145518961855-0987368200_Ung ho MS 2026238

06/09/2026 150.000,00 MBVCB.15917644291.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHVM53.Ung ho MS 2026.239 chau Bui Minh Hieu FT26250454526072.20260906.115500.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

06/09/2026 100.000,00 6249SGTTW2L8VJ62.IBFT Ung ho MS 2026.239 - em Bui Minh Hieu.20260906.115252.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15917571552.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.239 ( EM BUI MINH HIEU).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CHS9MV.MS 2026.239 FT26250088677447.20260906.114910.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

06/09/2026 500.000,00 6249SGTTW2L8VLJE.IBFT ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien.20260906.114854.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917515265.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000834948 VU QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 150.000,00 6249IBT1k2CH2T3C.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250930016603.20260906.114533.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CH2A4U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250504410840.20260906.114449.19033305325011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUOI.970407

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917460685.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0291000422166 NGUYEN MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090611414920267qb6472567.5388.29070.114149

06/09/2026 1.000.000,00 6249TPBVI284ECML.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260906.113719.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CHJGEZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250029013424.20260906.113653.19037839207011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407

06/09/2026 10.000,00 6249IBT1k2CHWZ85.ung ho ms 2026.239, em Bui Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26250341229408.20260906.113436.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CHW7SF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250965513780.20260906.113417.19020746387034.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407

06/09/2026 5.000,00 6249IBT1k2CHWINU.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250966564080.20260906.113332.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917295260.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000015808 DAO THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 6249TPBVI284W5BL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.113239.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15917281372.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1014141203 NGUYEN DO ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15917191691.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0601000489706 BUI THI MONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15917198737.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249TPBVI284WEPI.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.112511.03211128501.PHAM THI LUU LY.970423

06/09/2026 100.000,00 IB_416830598_1788668082911361585551_null_20260906_Ung ho MS.2026.238, co giao Hoang Thi Hien

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CZXLHY.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250912350839.20260906.112419.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

06/09/2026 60.000,00 6249IBT1fJD57UCY.Nguyen Huong ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.112349.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917121173.NGUYEN VAN THINH ung ho MS:2026 239( Bui Minh Hieu).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 6249ASCB0243HBVS.UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-060926-11:22:13 6249ASCB0243HBVS.20260906.112213.9305507.HO THI NGOC HANH.970416

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ37ABH5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.112154.838669999.NGUYEN THI CUC.970432

06/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.239 bui minh hieu#SP#020097048809061121532026j12l393739.5388.6422.112153

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917103602.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284WJZA.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260906.112118.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ3M8F.Ms 2026 239 e Bui Minh Hieu FT26250708275979.20260906.112025.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15917081632.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000839557 NGUYEN HONG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1aJQQSRDW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.111933.050001060000642.HOANG VIET THANG .970409

06/09/2026 50.000,00 6249VNIB02433ICN.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.111741.226183.NGUYEN NHAT QUYEN.970441

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15917042933.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000197086 NGUYEN THUY MAI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061117222026X80N887029.5388.79561.111722

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CZFQSI.MS 2026. 238 FT26250626010460.20260906.111705.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQQS6RX.Ung ho MS 2026.238( Co giao Hoang Thi Hien).20260906.111613.121704070007922.TRAN HONG CHAU.970437

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15916993731.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284UNXI.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu.20260906.111257.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15916967044.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004095779 CHU DUONG THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970405090611121120265I3C034649.5388.47694.111211

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CZHR7A.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250240628107.20260906.111151.19029801457869.VND-TGTT-PHAM THANH HUNG.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ37BRF2.ZP262490259265 Trung Kien ung ho MS 2026.239.20260906.111101.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

06/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970405090611104720266V00027299.5387.39219.111013

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS.2026.239 Bui Minh Hieu#SP#020097042209061110152026Q48M158885.5189.36121.110941

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZH9UH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250305176507.20260906.110953.19038465074017.VND-TGTT-HO HOANG ANH TUAN.970407

06/09/2026 200.000,00 6249SGTTW2L8E4A2.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026 239 Em Bui minh hieu.20260906.110844.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CZ6BD9.Ung ho MS 2026.249 em Bui Minh Hieu FT26250186988832.20260906.110538.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZ6CKA.NGUYEN THI HONG MINH ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250565737531.20260906.110441.19035265338010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG MINH.970407

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061104252026LK0S693567.5387.234.110425

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15916815916.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071005651264 DANG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090611025120269J5m691508.5387.91028.110251

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090611023420267mmj314255.5390.89287.110234

06/09/2026 2.000.000,00 6249SGTTW2L8EYF4.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.110130.060067117509.NGUYEN VAN MAU.970403

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQQ9ACJ.ms 2026.239 giup bui minh hieu chua benh.20260906.105904.185001060000009.VU THI XUAN .970409

06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1k2CZ7GQH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250669040049.20260906.105812.19027791134011.VND-TGTT-GIAN THI THUY LINH.970407

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung hoMS 2026.237.Thay Luong Thanh Vi#SP#0200970405090610555720267HAA048252.5388.49438.105557

06/09/2026 50.000,00 6249VNIB0243XJW5.Ung ho co giao hoang thi hien ms 2026.238.20260906.105158.333599123.NGO THI TRUC HA.970441

06/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 239#SP#0200970422090610494620264Q06724974.5387.12893.104946

06/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061048292026AIER463900.5388.5209.104829

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI28441IA.Ung Ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260906.104516.05247903701.TRUONG LAM NGOC THAO .970423

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15916493580.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014299148 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.238 Bui Minh Hieu#SP#020097040509061039382026Z6I1058832.5390.54218.103938

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1fJD54WIX.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.103818.9037041123434.HOANG THI NGAN.963388

06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090610375620267Ojq589055.5390.43792.103756

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1bJMXQM1Q.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.103158.01061964.HUYNH TAN THUC.970427

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CZMG8E.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu FT26250574800104.20260906.103032.19072876726019.VND-TGTT-NGUYEN DINH QUY.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZMDJJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250892952891.20260906.102938.19028814556568.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15916161442.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0331000510537 LUU HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ37MYKA.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.102004.0984041991.DAO DUC VINH.970432

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZCSL5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250565551792.20260906.101436.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ1XFU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250939503937.20260906.101352.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ1K6U.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250447453018.20260906.101312.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZ1VF5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250321304687.20260906.101215.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZ1WUV.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26250166701423.20260906.101138.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZJVDB.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26250305050413.20260906.100945.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CZWHJZ.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26250442365432.20260906.100829.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZWPEF.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26250629495094.20260906.100739.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CZQ2XF.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26250028675176.20260906.100433.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15915843924.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1039206157 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906100216202608EV228483.5189.44243.100216

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1iJ37SHGN.DOAN THUY HANG ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.100214.151245013.DOAN THUY HANG.970432

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15915787896.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.239 ( em bui minh hieu).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249ASCB0243R2RZ.NGUYEN VIET TOAN Q7 TPHCM GIUP BN MA SO 2026.239 BUI MINH HIEU CHUA BENH-060926-09:50:27 6249ASCB0243R2RZ.20260906.095028.242444519.NGUYEN VIET TOAN.970416

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809060942572026osqp976637.5189.42889.094258

06/09/2026 100.000,00 6249ASCB0243Z2YF.UNG HO MS 2026.239 BUI MINH HIEU-060926-09:42:20 6249ASCB0243Z2YF.20260906.094220.2299998686.HUYNH TIEN CUONG.970416

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15915439179.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15915424533.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0031000695153 NGUYEN THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15915370968.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1037041369 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000.000,00 6249TPBVI284J1RZ.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.093350.73566818888.DO THE THIEP.970423

06/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809060930382026s8re924750.5189.82598.093038

06/09/2026 200.000,00 6249NAMAP2AEKVLX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.092550.0969049648.LE DUC CUONG.970428

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C64WUC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250867408209.20260906.092349.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407

06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041509060919022026bgJH262842.5189.29419.091829

06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509060917152026wxcr255610.5388.21807.091715

06/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509060915552026bxht249683.5390.15531.091556

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15915058030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 30.000,00 6249TPBVI284F2KV.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260906.091158.22206102002.VO PHU THINH.970423

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509060911252026FP0L047640.5388.96027.091052

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15915009731.ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien.CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2C6UJ7Z.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250718394722.20260906.091045.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2C6UJJH.Ung ho MS 2026.238 FT26250954522608.20260906.091042.19037246543013.VND-TGTT-TU NGOC THUY.970407

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970422090609054520263JF2814195.5390.71221.090546

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15914924850.Ung hoc ms 2026-238 (co hoang thi hien).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 6249ASCB0243CRF2.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-060926-09:04:55 6249ASCB0243CRF2.20260906.090456.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/09/2026 300.000,00 6249ASCB0243CMXU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-060926-09:03:27 6249ASCB0243CMXU.20260906.090327.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/09/2026 200.000,00 6249ASCB0243CLG2.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.239 BUI MINH HIEU-060926-09:02:30 6249ASCB0243CLG2.20260906.090230.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416

06/09/2026 50.000,00 6249ASCB0243MP71.UNH HO MS 2026-239 BUI MINH HIEU-060926-09:01:45 6249ASCB0243MP71.20260906.090145.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

06/09/2026 300.000,00 6249ASCB0243MDGD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-08:59:51 6249ASCB0243MDGD.20260906.085951.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/09/2026 200.000,00 6249ASCB0243ME6N.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-08:57:47 6249ASCB0243ME6N.20260906.085747.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C6DVMB.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250571120057.20260906.085736.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090608535720263FNC352078.5390.22604.085357

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15914746206.BUI MINH THANH ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang THi Hien).CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249ASCB02431IWR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-08:52:34 6249ASCB02431IWR.20260906.085234.21678707.MAI THI THU HA.970416

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15914710835.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0011004211094 NGUYEN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15914640511.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15914625280.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1047344938 TO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C6J3U9.Ung ho MS 2026.238 FT26250253378000.20260906.084206.986939796868.PHAN VU HONG NGOC.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2C6J6J8.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250010563858.20260906.084132.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914488639.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)#SP#0200970415090608351320266UMj993929.5189.49929.083513

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914479745.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914453452.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090608335620264lh7697779.5390.46042.083322

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914448085.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15914419882.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011000494586 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 MBVCB.15914419506.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 208.000,00 MBVCB.15914369940.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao- Hoang Thi Hien).CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249ASCB0243A2XU.UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU-060926-08:26:20 6249ASCB0243A2XU.20260906.082621.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15914317043.Ung ho MS2026.238 (co giao HOANG THI HIEN).CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1k2CE3KN7.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2026.239 em bui minh hieu FT26250706643626.20260906.082258.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145485060934.20260906.145485060934-0763388251_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15914171978.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)..CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15914152890.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 10.000,00 6249IBT1aWNNTSBH.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.080338.999993868687979.NGUYEN NGOC AN.970437

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15913984629.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097041509060751042026WBnI843442.5389.2106.075104

06/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509060730372026F34Q013149.5390.43021.073003

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15913631712.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.239-em Bui Minh Hieu#SP#020097040509060723582026ODH7084398.5389.26019.072358

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060714522026faxn442069.5388.2556.071452

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15913483790.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0531002547036 HOANG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CE8Z7V.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250904209657.20260906.071112.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913457152.Chuyen tien ung ho ms 2026 239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3G7H9H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 239 BUI MINH HIEU.20260906.071024.247529918.LE THI HOA.970432

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060702252026aebx411369.5388.73298.070225

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15913383314.NGUYEN THI MAI LAN chuyen tiengui co giao Hien.CT tu 0101001078124 NGUYEN THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 30.000,00 MBVCB.15913382051.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913376311.Ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 6249ASCB02496FK1.UNG HO MS 2026 239 EM BUI MINH HIEU-060926-06:51:25 6249ASCB02496FK1.20260906.065125.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

06/09/2026 100.000,00 6249ORCOQ2MV3CTW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.064936.0932966377.LAM THI NHIEU.970448

06/09/2026 50.000,00 MBVCB.15913269628.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038381185 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 6249IBT1k2CEDNSD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250066113003.20260906.064759.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913267818.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0081001152844 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6249MSCBD2ILQ48A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.064434.32309887799.NGUYEN THI HIEN.970422

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913223060.NGUYEN THI NGOC PHI chuyen tien MS 2026 238 Co giao HOANG THI HIEN.CT tu 0501000222243 NGUYEN THI NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148: ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509060641342026IDST029524.5389.33562.064134

06/09/2026 27.000,00 6249IBT1k2CESK9V.ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250910020596.20260906.063806.19035388441010.VND-TGTT-NGUYEN VAN THIN.970407

06/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509060636072026DRvk663921.5389.23675.063607

06/09/2026 200.000,00 6249NAMAP2AE8H8I.TRINH THI THO CHUYEN KHOAN.20260906.063335.392806538.TRINH THI THO.970428

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15913009955.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015080559 NGUYEN THI DI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249VNIB0249IADF.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260906.055326.033725380.NGUYEN VO HUU VIET.970441

06/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809060553252026g0bg311365.5387.75108.055325

06/09/2026 100.000,00 6249IBT1iJ3G48CK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.055238.168613989.NGUYEN THANH HANG.970432

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912972343.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9934045506 NGUYEN DINH LAM NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 400.000,00 MBVCB.15912962909.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms 2026.237 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060540392026Y1AH023459.5390.66272.054039

06/09/2026 500.000,00 6249IBT1k2CE1SP4.Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250938590680.20260906.053951.19034853704019.VND-TGTT-VU TRAN QUYNH HOA.970407

06/09/2026 12.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhcc nang buoc toi truong e Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060537062026JHJN021198.5189.65268.053706

06/09/2026 12.268,00 Vietcombank:0011002643148:uhms 2026.236Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060529482026346I017243.5189.60570.052920

06/09/2026 500.000,00 6249TPBVI284QHZK.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.051653.90935994866.HUYNH THOAI QUAN.970423

06/09/2026 15.000,00 MBVCB.15912919580.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 15.000,00 MBVCB.15912905665.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 500.000,00 MBVCB.15912885942.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000526781 VO TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CKR3DD.Ung ho ms 2026.237 FT26250902801200.20260906.025230.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CKRH2E.Ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien FT26250252160063.20260906.024844.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912763209.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912748700.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912740254.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000541478 HOANG THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912731828.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023525713 NGUYEN MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1iJ3GP61Z.ZP262490034227 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.014350.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

06/09/2026 200.000,00 6249VNIB0249S729.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.013919.023704060117936.PHAM THI QUYNH MAI.970441

06/09/2026 100.000,00 6249ASCB0249SSQ7.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-060926-01:31:45 6249ASCB0249SSQ7.20260906.013145.31913677.LE CONG MINH.970416

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912700185.Ung Ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251002746508 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15912680439.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6249TPBVI284Y1WJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.010103.10002354951.NGUYEN HOANG THUY LINH.970423

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809060059132026pyph252185.5189.77425.005913

06/09/2026 56.617,00 6249TPBVI284YB1L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.005818.03466058744.NGUYEN DUY HOANG.970423

06/09/2026 300.000,00 MBVCB.15912646209.ung ho ms 2026.238.CT tu 0011004189044 TRAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912632697.viet ha55 ung ho chau nguyen minh hieu ms2026 236.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209060046282026076P101785.5387.70079.004628

06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145459147534.20260906.145459147534-0364854318_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912603574.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000415239 PHAM THI NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912593682.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0861000035454 NGO TAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060033442026jent243226.5389.62028.003344

06/09/2026 260.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509060030192026jaKV514302.5189.59304.003019

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CK63LQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250199151214.20260906.002140.19828103451026.VND--NGHIEM VAN SON.970407

06/09/2026 50.000,00 6249IBT1aWNNAGL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.001715.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424

06/09/2026 500.000,00 6249ASCB0249GF69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-00:15:59 6249ASCB0249GF69.20260906.001559.247638.TRAN NGOC ANH.970416

06/09/2026 300.000,00 6249IBT1k2CK6WFU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250518092309.20260906.001239.19033110381057.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

06/09/2026 200.000,00 6249IBT1k2CK6QKE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250332700023.20260906.001217.8320032003.DANG THANH HUONG.970407

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060003342026qd24228792.5388.39445.000306

06/09/2026 50.000,00 6249MCOBQ2MVSJC6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.000248.37101010731505.DAO DANG KHIEM.970426

06/09/2026 50.000,00 MS 2026.237#SP#020097042209060000412026YICN121792.5387.36005.000041

06/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CKKCA9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250482854116.20260905.235427.5559993999.NGUYEN THI HANG MY.970407

06/09/2026 50.000,00 6248IBT1d15ACKKQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.234833.97042292N113479000000000164219.MBBANK IBFT.970422

06/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905234559202609y2218056.5189.23156.234559

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912444016.ung ho ms 2026.236 Nguyen Trung Hieu.CT tu 1041041508 NGUYEN PHAM THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912431054.Ung ho MS2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000255324 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6248MCOBQ2MVSB8Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.234130.04301010694206.TRUONG THANH VAN.970426

06/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145455275063.20260905.145455275063-0947317556_Ung ho ms 2026238

06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CKGPSW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250660689525.20260905.233944.3838946688.TA DUY TUNG.970407

06/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052337182026k4k8212255.5388.13469.233718

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#020097048809052333562026n1yp209768.5388.10039.233357

06/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052333502026kgr1209687.5387.9796.233350

06/09/2026 100.000,00 6248WBVNP2AEA38X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.232925.107002385222.VU AI LINH.970412

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912369381.Ung Ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9973907390 PHAM TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 6248IBT1fJDYR7A5.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.232725.8007041088472.QUACH KIEU OANH.963388

06/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052326572026WX4A861274.5388.713.232624

06/09/2026 100.000,00 6248WBVNP2AEAXWQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.232619.107002385222.VU AI LINH.970412

06/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048809052325372026qfhp203242.5387.98953.232537

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912335894.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 0531000282473 HO THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145453659547.20260905.145453659547-0988997340_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

06/09/2026 100.000,00 MBVCB.15912318986.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1032899391 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 MBVCB.15912317968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/09/2026 200.000,00 6248IBT1k2CK5RG9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250255010241.20260905.231443.19035316286010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407

06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5F3Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250441800412.20260905.231413.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5E7Z.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250386070429.20260905.231300.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

06/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145453372625.20260905.145453372625-0933994783_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5AW6.Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26250812960738.20260905.231207.19035830436013.VND-TGTT-TRAN HUONG GIANG.970407

06/09/2026 100.000,00 6248IBT1k2CK5U65.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250476674007.20260905.231107.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

06/09/2026 300.000,00 6248IBT1k2CK5D25.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250265495184.20260905.231006.19034107353014.VND-TGTT-PHAM THU HANG.970407

06/09/2026 100.000,00 6248VNIB0249WA6X.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.231003.048704060029999.NGO THUY TIEN.970441

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22MS39K.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26251652797138.20260907.223000.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22MS4CS.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26251379855500.20260907.222814.19032853805017.VND-TGTT-NGUYEN DUC TRUONG.970407

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22M1ASL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251000473141.20260907.221032.19027827346019.VND-TGTT-NGUYEN VAN TUYEN.970407

07/09/2026 100.000,00 IB_418005880_1788793155251362795474_null_20260907_ung ho MS 2026.237, thay Luong Thanh Vi

07/09/2026 100.000,00 IB_418006319_1788793369745362795569_null_20260907_ung ho MS 2026.240, hai chi em Nga va Chuong

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22M12BE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga Chuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26251089038592.20260907.220853.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407

07/09/2026 20.000,00 MBVCB.15942644344.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3T6DAP.Ung ho MS 2026238 co Hoang thi hien.20260907.220030.0904530639.NGUYEN THAI SON.970432

07/09/2026 200.000,00 HIeuGM ung ho MS.2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090722000120262v9n543479.5189.21061.215927

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3T6JMH.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.215852.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1aJQ1PHV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.214524.029704070010756.NGUYEN VAN ANH TUAN.970437

07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209072143192026WCQH754268.5189.57111.214320

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15942413350.NGUYEN THI HONG LAM chuyen tien UH MS 2026.230.CT tu 0021000345668 NGUYEN THI HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209072139352026RRCC927085.5389.40650.213902

07/09/2026 500.000,00 UNG HO MS2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-070926-21:35:57 q8QY995096#SP#020097041609072135572026q8QY995096.5189.25755.213557

07/09/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809072128482026gqiy464019.5390.94207.212848

07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.224 ( be vi duc Chuyen)#SP#020097041509072128352026giA0504348.5189.91957.212835

07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.230( em dang dinh Duong)#SP#020097041509072125512026lmIx496642.5189.80112.212517

07/09/2026 300.000,00 UH2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-21:24:18 gIKE508487#SP#020097041609072124182026gIKE508487.5390.72824.212418

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1iJ3TAEKN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.212415.0911447988.NGUYEN THU HA.970432

07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.233( anh ly mi Lung)#SP#020097041509072123382026ZVsZ490354.5388.69450.212339

07/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209072122092026BQHP606839.5390.61580.212209

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15942156188.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0361000193900 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.239( em bui minh Hieu)#SP#020097041509072120512026z80m481067.5388.55801.212017

07/09/2026 300.000,00 6250TPBVI28E149L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.211625.22111983001.LUU DAM NGOC ANH.970423

07/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22V4AT5.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250572384839.20260907.210752.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15941906843.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001200986 HUYNH NGOC KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 chi em Nga va Chuong ms 2026.240#SP#020097042209072055412026VLW7956907.5390.21984.205541

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22VULYQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250008802697.20260907.205444.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTDFY.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.204816.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22VI2IA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250956075571.20260907.204738.2200117227.MAI THI PHUONG THAO.970407

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTHBE.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu.20260907.204647.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145752437623.20260907.145752437623-0854076607_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong

07/09/2026 40.000,00 6250ORCOQ2MST3YQ.LE THE LAM ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.204520.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTS7P.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260907.204337.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTXDF.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.204216.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTV3A.TRAN BAO LONG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.204056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTKHI.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260907.203933.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22VSFE1.ung ho MS 2026.236-nguyen minh hieu FT26250343060350.20260907.203858.19070775750013.VND-TGTT-TA THI TRANG.970407

07/09/2026 30.000,00 6250ORCOQ2MSTGVX.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260907.203826.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809072030442026agga263500.5390.73708.203044

07/09/2026 10.000,00 6250IBT1iJ3TMJE1.tu thien.20260907.201712.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-20:16:04 T5ve185191#SP#020097041609072016052026T5ve185191.5189.78360.201605

07/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22D3F8K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250652278143.20260907.201108.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/09/2026 5.000,00 6250IBT1k22D386T.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250055590831.20260907.200956.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22DFDYX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250907013120.20260907.200713.19035083517017.VND-TGTT-DO TIEN DAT.970407

07/09/2026 300.000,00 6250TPBVI28ELINR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.195700.00005310680.PHAN LE THU.970423

07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28EL3P8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.195531.05211991901.DO PHUONG PHUONG.970423

07/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071954182026ATJ6095877.5389.32739.195348

07/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145743822801.20260907.145743822801-0704559421_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

07/09/2026 200.000,00 6250MCOBQ2MSJLXM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.194809.03101012581446.DO THU HA.970426

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509071939012026FA2K015147.5390.27739.193901

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22DYMFJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250820751154.20260907.193316.19028496394014.VND-TGTT-TA HUYNH PHUONG LINH.970407

07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145740514905.20260907.145740514905-0397537486_Ung ho NCHCCCL - Huong- 0397537486

07/09/2026 30.000,00 6250IBT1k22DUUZF.Ung ho nccchccl FT26250099669406.20260907.192841.19033223835011.VND-TGTT-PHAM THI LAN HUONG.970407

07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k22DIT97.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250297602034.20260907.192458.19032443056998.VND-TGTT-NGUYEN MY HANG.970407

07/09/2026 25.000,00 6250IBT1k22D9WYM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250877318395.20260907.191125.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

07/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090719112420267605925740.5189.31886.191124

07/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071905012026zyu2896800.5389.85826.190427

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LXN6D.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.190203.148286892.HOANG THU HA.970432

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3LXRF6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.190156.181442468.PHAN MY HANH.970432

07/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22DQVAU.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250447634498.20260907.185818.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15939651318.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22SRB9I.Ung ho MS 2026.238 FT26250078658410.20260907.185421.19028025620014.VND-TGTT-LUU TUAN ANH.970407

07/09/2026 2.000.000,00 6250IBT1k22SXH4I.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250652045775.20260907.185242.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090718344420267qj0744224.5388.59563.183444

07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145730119849.20260907.145730119849-0938122191_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15939028723.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000424190 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145728959390.20260907.145728959390-0867619347_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

07/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071820522026nzhw676129.5189.56663.182052

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15938886571.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1030190147 NGUYEN TRAN PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15938885630.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145727179178.20260907.145727179178-0985791023_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1aJQJNQVG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.181109.360001060000336.NGUYEN THI NGUYET .970409

07/09/2026 53.000,00 6250TPBVI28WIU6M.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.180901.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090718085020268n4h615558.5189.67320.180851

07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28WDNSG.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.180131.00315668902.HUYNH KHOI HAN.970423

07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28WDI25.NGO TAM NIEM chuyen tien ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga va Chuong).20260907.180043.00724902001.NGO TAM NIEM.970423

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LALJR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.175447.0859130658.TRAN PHUONG LY.970432

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15938366233.viet ha55 ung ho chau nga va chuong ms 2026 240.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071742562026827g475643.5388.66658.174257

07/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.15938001369.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2296UIC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250627199299.20260907.172744.9918636386.NGUYEN THANH NHAN.970407

07/09/2026 10.000,00 6250TPBVI28W3J52.MS2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.172700.02935403901.LE THI BE DAO.970423

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3LUGXP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.172231.125124798.PHAM THI THU THUY.970432

07/09/2026 400.000,00 MBVCB.15937646620.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LI5KH.MP Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.171122.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LISJ4.MP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.170951.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LMRLE.MP Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260907.170834.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15937408549.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3LMZ8S.MP Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.170722.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071705252026vhuh276635.5390.71807.170451

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15937349495.NGUYEN QUY HUNG chuyen tien ung ho Co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027591976 NGUYEN QUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071703282026xqsv266777.5390.56609.170328

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k229IBGK.Ung ho MS 2026.229. Ba Ma Thi Dung FT26250606367407.20260907.170103.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MSAE8I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.170057.03001010808865.PHAM THI KHANH LINH.970426

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k229M11X.Ung ho MS 2026.228. Ba Le Thi Luc FT26250089722653.20260907.165759.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071646542026wlun185059.5390.30861.164654

07/09/2026 500.000,00 6250SGTTW2LJP26X.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.164536.060253606668.PHAN THI THUY CHAU.970403

07/09/2026 500.000,00 6250NAMAP2AVI2QC.TRUONG THI DUNG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien.20260907.164328.011101957.TRUONG THI DUNG.970428

07/09/2026 200.000,00 6250MCOBQ2MSQ4QB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.163353.03501010911162.CHU MINH NGUYET.970426

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222R3KF.Ms 2026 240 hai chi em Nga va Chuong FT26250400098217.20260907.163305.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222R985.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250302042241.20260907.163123.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222XUDW.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250067271704.20260907.162928.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407

07/09/2026 198.000,00 6250IBT1iJ3L1ZB2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.162832.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2223HJN.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250623549064.20260907.162758.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15936605813.ung ho MS 2026 240.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15936591938.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222T8LA.Ung ho MS 2026.238. Co giao Hoang Thi Hien FT26250095695640.20260907.162209.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28WK5RE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.162103.55225588888.NGUYEN DUC NAM.970423

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k222HJCC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250505306186.20260907.161627.19032581043015.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15936431857.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0841000083382 HUYNH MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k2226T2Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250908384609.20260907.161323.6744999999.PHAM QUOC THIEN.970407

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071610212026SPGD787606.5189.77464.161021

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222E13M.Ung ho MS 2026.239. Em Bui Minh Hieu FT26250754280074.20260907.160905.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15936352379.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9833339629 NGUYEN VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 Haokungfu Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090716063520264194009804.5389.52094.160635

07/09/2026 500.000,00 DO VUONG THUY DUNG chuyen tien#SP#020097042209071605362026Z619736739.5388.44883.160536

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k2227DET.Ung ho MS 2026.240. Hai chi em Nga va Chuong FT26250353768186.20260907.160423.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3HN6YV.Nhadaucof1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.160339.114819093.DO XUAN MANH.970432

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k222G7WX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250955961031.20260907.160245.19037212855016.VND-TGTT-LE HUY HOANG.970407

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k222GB7R.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26250755950060.20260907.160230.818689999999.DANG CHI TRUNG.970407

07/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509071558232026lji4843684.5390.96771.155823

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15936123737.ung ho MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15936108791.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001501645 VU PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 20.000.000,00 6250IBT1fJDA89N4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.155327.0121004288000.VO THI AI THO.970438

07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28WGFZB.Ung ho MS 2026.240 2ce Nga Chuong.20260907.155212.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

07/09/2026 60.000,00 6250IBT1k2225QZE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250135300535.20260907.155042.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15936044729.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970405090715443320263PLJ065374.5189.7807.154433

07/09/2026 500.000,00 6250TPBVI28WE9PU.ung ho 2026.240.20260907.154253.04282499101.DAO PHUONG ANH.970423

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15935857488.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250SGTTW2LJDCK7.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.153645.070087376451.NGUYEN HOANG THAI DUONG.970403

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222VLNM.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250215489645.20260907.153358.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071532442026efjt877747.5387.33815.153245

07/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071527122026E9TD860109.5189.98893.152713

07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k222SD68.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250387082901.20260907.152651.9904872888.LE THI MAI ANH.970407

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-070926-15:26:47 mCVb505821#SP#020097041609071526472026mCVb505821.5189.96743.152648

07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28WWDJJ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.152627.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/09/2026 12.000,00 6250IBT1k22293GG.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250454010571.20260907.152552.1111121287.NGUYEN HOANG NAM.970407

07/09/2026 400.000,00 6250TPBVI28WWHM7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.152500.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15935678668.Ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga & Chuong) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 6250TPBVI28WW9L1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.152351.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k222242R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250301888901.20260907.152206.19028883116014.VND-TGTT-PHAM THI ANH HANG.970407

07/09/2026 350.000,00 6250IBT1iJ3HL9XU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.152004.68119999999.NGUYEN HOA PHUONG.970432

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3HL14W.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.151923.68119999999.NGUYEN HOA PHUONG.970432

07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145700812216.20260907.145700812216-0946314471_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509071514512026G2UF016177.5189.23871.151417

07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704880907151402202619wd811865.5390.20070.151402

07/09/2026 500.000,00 IBVCB.15935493334.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 150.000,00 6250IBT1k222QYUE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250708052484.20260907.150747.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

07/09/2026 250.000,00 IBVCB.15935429424.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k222Q27S.BUI THI HANH chuyen ung ho ms 2026 240 FT26250043867100.20260907.150657.19036763103019.VND-TGTT-BUI THI HANH.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15935389753.Ms2026.238(co giao hoang thi hien).CT tu 0101000614275 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 6250VNIB0246CFF9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.150406.961018683.NGUYEN BA NHAT ANH.970441

07/09/2026 1.000.000,00 THANH. UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN.-070926-15:02:03 Q9Fi187264#SP#020097041609071502032026Q9Fi187264.5389.47981.150203

07/09/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809071501532026y6wk769674.5389.47454.150153

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090715005220268ljv766124.5389.41575.150052

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488090715001520261thw764045.5387.37837.150015

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22CXEBK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250047603600.20260907.145957.1204087179.TRAN LE THAO VY.970407

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071459052026hlj7760258.5388.30535.145831

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809071457432026j6ag755673.5389.22886.145709

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15935291451.Ung ho MS 2026.240 (Hai chi em Nga & Chuong).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071456522026dmnb752870.5388.17670.145653

07/09/2026 20.000,00 6250IBT1k22C3QWH.ung ho ms 2026.240, hai chi em Nga va Chuong, chuc hai chi em va gia dinh binh an FT26250159902334.20260907.145502.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

07/09/2026 600.000,00 6250WBVNP2AVEP53.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga Chuong.20260907.144918.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412

07/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071448022026B0YH092899.5390.65455.144802

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071446362026NELF807883.5387.56807.144637

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22CHZWZ.Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250332519597.20260907.144514.19034969094013.VND-TGTT-NGO PHUONG THAO.970407

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071443592026VHS0921641.5387.40997.144359

07/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-14:43:46 f2vx649023#SP#020097041609071443462026f2vx649023.5390.40171.144317

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15935101482.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9988586968 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong chuc hai em som khoe lai#SP#020097042209071442572026RIQB499952.5189.36086.144258

07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k22CZFFS.Ung ho MS 2026 240 Hai chi em Nga va Chuong FT26250591386931.20260907.144238.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15935054558.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071435092026itwl681705.5388.89567.143509

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22CEPQF.Ung ho MS 2026 240 hai chi em Nga va Chuong FT26250755621655.20260907.143501.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-14:33:26 y5rO774169#SP#020097041609071433262026y5rO774169.5388.79540.143252

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15934940350.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031094223 PHAM NGUYEN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071430222026XAOL017686.5389.61698.143022

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22C7K5H.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250276529552.20260907.142934.19033683907010.VND-TGTT-NGUYEN PHUOC THANH.970407

07/09/2026 200.000,00 MS2026-240 2 CHAU NGA VA CHUONG HAI PHONG-070926-14:29:22 Ljve258167#SP#020097041609071429222026Ljve258167.5389.56241.142853

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090714290520263evf661287.5387.53834.142905

07/09/2026 300.000,00 6250MSCBD2I8L4J4.Ung ho MS 2026240 2 chi em Nga va Chuong.20260907.142901.0050104746001.TKTT TRINH THUY LINH.970422

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22C7QTY.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250684990111.20260907.142733.19038867039013.HA THI YEN.970407

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1aJQJYFMU.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.142154.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440

07/09/2026 150.000,00 6250SHBAP2AVWL45.Ung ho MS 2026.240 ung ho hai chi em Nga va Chuong.20260907.142143.1004581582.VU THI DIU.970443

07/09/2026 50.000,00 6250ORCOQ2MX52WJ.LOC HO TRO MS 2026.240.20260907.142121.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJXJQ8.IBFT Ung ho MS 2026.240 - em Nga va Chuong.20260907.142008.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22C47R1.MS 2026.240 FT26250954827032.20260907.141959.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071417392026C48M598384.5189.87616.141740

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22CB3DC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250502920298.20260907.141734.19831484238022.VND--DANG THUY TRANG.970407

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15934627780.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005718157 TRINH THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071406082026fiup590224.5389.24325.140608

07/09/2026 5.000,00 6250VNIB02462714.ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga va Chuong ).20260907.135651.812281212.GIANG MY LINH.970441

07/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704220907135336202651M1994960.5389.55828.135336

07/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209071353092026ASXS535152.5390.52986.135309

07/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071352272026TA5N214573.5390.49762.135153

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22CV5WQ.Ung ho MS 2026.240 chi em Nga va Chuong FT26250378022244.20260907.135012.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15934390171.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJKF5H.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.134358.050036327607.HOANG VAN VINH.970403

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3HPP6F.ZP262500404176 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260907.134248.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3HUHGN.ZP262500398381 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.133741.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15934197337.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071329312026PSR3438348.5388.31080.132932

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 Hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090713263820262dzl480792.5390.16234.132639

07/09/2026 10.000,00 6250MCOBQ2MX7UTG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.132631.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

07/09/2026 10.000,00 6250MCOBQ2MX68CW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.132559.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22CWBUV.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250859021985.20260907.132341.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

07/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145687955875.20260907.145687955875-0919875509_Ung ho MS 2026237

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071316552026ONLN999284.5189.67250.131656

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071312362026ICGL737026.5389.44693.131237

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k221XN9B.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250000064027.20260907.131133.9968987869.NINH THI MINH HIEN.970407

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15933915278.ung ho MS 2026.238.CT tu 9339997979 DUONG PHUONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUONG Ch 2026.240 uh chau Nga vaf Chuong#SP#020097048809071304492026qi53425013.5389.4027.130420

07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k221F8LX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250575274622.20260907.130249.19032566894017.VND-TGTT-DANG NHAT XUAN.970407

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1fJD4XN2L.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.125310.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3HD2XP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.125309.125124798.PHAM THI THU THUY.970432

07/09/2026 100.000,00 UNG Ho 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880907125119202690nj388653.5387.31682.125119

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15933640986.MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN).CT tu 0101001228822 TRAN THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k221E4VF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250830400909.20260907.124410.19033144404013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI ANH.970407

07/09/2026 300.000,00 Le Long chuyen tien#SP#020097042209071237582026KM1M700799.5389.56941.123759

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k2217PLP.MS2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250681768470.20260907.123755.2611197222.DUONG THANH TUNG.970407

07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MX6MYB.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260907.123741.03101016833693.NGUYEN THI THU HUYEN.970426

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15933481560.UH ms 2026.238 co giao Hien.CT tu 0591000353766 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-12:34:41 GZYP092608#SP#020097041609071234412026GZYP092608.5387.37875.123441

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15933420559.MS 2026 .240 Nga Chuong.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 3.000.000,00 6250VNIB024NHMFC.Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.123139.123456789.DO THI THU HUONG.970441

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15933410500.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0071002444304 LE THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090712303020262umx327337.5389.12292.123030

07/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.239 (em Bui Minh Hieu)#SP#020097041509071229552026ltMM198905.5387.8625.122955

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22144DG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250377823010.20260907.122951.19021892272016.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG KIEN.970407

07/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509071228282026d0gQ194627.5389.98814.122828

07/09/2026 30.000,00 6250VNIB024N9DE2.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.121852.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

07/09/2026 50.000,00 6250ORCOQ2MXNEW1.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.121804.0020100029056006.TRAN THI NGOC TRAM.970448

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15933134027.ung ho MS 2026238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9903447968 CHU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15932993059.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJREBB.IBFT ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.120151.020984094959.LAI VAN CUONG.970403

07/09/2026 3.000.000,00 MBVCB.15932881312.TRUONG THI QUE chuyen tien ung ho MS 2026.240(chi em Nga & Chuong).CT tu 0051000110769 TRUONG THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3ZNZ5F.Ms 2026-240 uh 2 chi em Nga va Chuong.20260907.115810.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

07/09/2026 500.000,00 6250SGTTW2LJZ6KX.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.115206.060269253579.NGUYEN THI TUONG VI.970403

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090711505620269YQW203239.5389.40120.115022

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15932709981.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016226457 DUONG THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1aJQJ9Z72.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.114827.015704070028935.NGUYEN XUAN PHONG.970437

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1fJD4LC8X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.114811.9021069630473.LE QUOC KHANG.963388

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509071147522026IGLJ011023.5189.16821.114718

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15932667069.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000850968 LY THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15932604943.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045495301 LE THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15932546436.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000632039 LE ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509071128582026HD11009987.5390.79508.112858

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970405090711281620267I7X006215.5189.74974.112816

07/09/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145671266881.20260907.145671266881-0966482301_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi

07/09/2026 500.000,00 6250MSCBD2IC2SX2.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.111448.0967797838.TRAN THI YEN LINH.970422

07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MXHTZE.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.111422.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k22J7YK7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250574968718.20260907.111355.19032746518013.VND-TGTT-CHU HOANG SANG.970407

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071109032026ki00997960.5389.39834.110903

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1aJQJ1LL1.ms 2026.240 giup hai chi em nga va chuong.20260907.110753.185001060000009.VU THI XUAN .970409

07/09/2026 300.000,00 NGUYEN MINH SON chuyen tien ung ho2026237 thay Luong Thanh vi#SP#02009704220907105600202624G1851749.5390.52478.105600

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931820855.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071054552026o5a1940895.5387.44813.105421

07/09/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026-240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-10:52:25 IhKf945603#SP#020097041609071052252026IhKf945603.5389.29259.105225

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22JI3B1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250498870229.20260907.104928.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15931677334.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441003940569 DO TRI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1aJQJWRUQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.104139.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15931615561.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000702070 NGUYEN THANH OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931566988.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071034382026hwqu861555.5189.17393.103438

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931480695.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931468726.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931465945.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931445889.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15931414102.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15931392235.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001161936 TRINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931386391.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001161936 TRINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880907101935202608m3805611.5390.26836.101935

07/09/2026 100.000,00 MBBIZ6080488541.UNGHO .MS.2026.240 2CHIEM NGA VA CHUONG

07/09/2026 20.000,00 6250IBT1iJ3ZB279.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.101310.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970422090710130020268AQA248529.5390.87540.101300

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15931172320.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071011222026nlst775080.5387.76856.101122

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1iJ3Z57LP.NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho giao vien Hoang Thi Hien MS 2026 238.20260907.100920.203576285.NGUYEN THI HANH.970432

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-10:00:10 cV3Y404477#SP#020097041609071000112026cV3Y404477.5389.11510.100011

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1iJ3ZPRXD.LE THI HOA chuyen tien 2026 240 NGAvaCHUONG.20260907.095707.247529918.LE THI HOA.970432

07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1k22WZYSJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250031033684.20260907.095449.19023521650010.VND-TGTT-MAI HONG THUAN.970407

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22W6VZ2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250998809629.20260907.095142.19020877494030.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22W62UH.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU FT26250384001007.20260907.095122.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930875021.UNG HO MS 2026.238 ( CO GIAO HOANG THI HIEN) .CT tu 0071001218964 DO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026.240 hai chi em nga va chuong#SP#0200970422090709510820264V7G212079.5189.60794.095108

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930862532.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019742025 TRAN HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930857606.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.239.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22WEGV8.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG FT26250006528365.20260907.094950.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930853853.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.238.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930803806.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.237.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930773774.Onh Le Ky Phung ung ho MS 2026.236.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22W77JS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250346555084.20260907.094427.19025305289020.VND-TGTT-LUC THI TRANG.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930725020.Onh Le Ky Phung ung ho MS 2026.235.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070938342026PC6Y664533.5189.93313.093834

07/09/2026 200.000,00 6250TPBVI28UPDQE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.093807.02954468301.NGUYEN QUANG NINH.970423

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15930683360.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000694342 NGUYEN CAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15930639838.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000742744 TRINH CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930475758.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000319195 PHAN THANH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070923052026N65L226073.5390.13182.092231

07/09/2026 500.000,00 VUONG THI THO unghoMS 2026-240 (2 chiem Nga Chuong)#SP#020097041509070919432026LZ0g382102.5387.97270.091943

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15930418593.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509070915102026Donw366633.5388.73359.091510

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22WM8UC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250195004220.20260907.091331.864088888888.DUONG TIEN DUNG.970407

07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJQG4X.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.091200.020052253366.HOANG ANH TUAN.970403

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209070911352026Z2PE498054.5189.56790.091136

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22WVI4G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250856216942.20260907.091041.9984424844.QUACH PHUONG LINH.970407

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509070910122026NOJR091026.5388.51116.091013

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15930286656.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1064060534 NGUYEN MINH CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930276898.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930273923.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 56.900,00 MBVCB.15930265193.Ung ho MS 2026.236 e Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930220521.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 6250MCOBQ2MXXA74.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260907.085834.03101010965538.HOANG VIET.970426

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070856442026JNZI843813.5189.90712.085610

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1iJ3Z9IUD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.085140.0984041991.DAO DUC VINH.970432

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1iJ3Z9S3P.Ung ho ms 2026238 ung ho co giao hoang thi hien.20260907.085054.66476189.PHAM THI LOAN.970432

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15930024126.UNG HO MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070848182026aegm483816.5389.58252.084818

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809070846072026efvi476647.5390.50067.084607

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1aJQWF1ZG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.084541.0373498888.PHAM HUY TAM.970437

07/09/2026 50.000,00 SHGD:10002822.DD:260907.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15929951389.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0491001464017 DUONG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 6250VNIB024I5T94.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) chuc co som khoe lai.20260907.084439.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

07/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Vu Pham Thu Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422090708441920264LTE285499.5389.42802.084420

07/09/2026 300.000,00 6250VNIB024I5CM4.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu) chuc e vuot qua kho khan va khoe manh.20260907.084339.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

07/09/2026 300.000,00 6250VNIB024I5QUL.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong) chuc cac e vuot qua kho khan.20260907.084220.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

07/09/2026 100.000,00 6250SGTTW2LJLNHH.IBFT ung ho ms 2026239 em bui minh hieu.20260907.084214.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403

07/09/2026 100.000,00 LE HOANG PHI chuyen tien ung ho MS 2026.238#SP#020097042209070841052026IU9F870736.5387.30290.084105

07/09/2026 6.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070839362026U1IG761575.5390.24761.083902

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070839272026H19Q578306.5390.23648.083928

07/09/2026 200.000,00 6250ASCB024I6WM9.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-08:37:43 6250ASCB024I6WM9.20260907.083743.20289627.HOANG DUC QUAN.970416

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090708361820264kqs445035.5390.12764.083619

07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28UNUS6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260907.083606.01412241001.NGUYEN THANH TU.970423

07/09/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509070835582026H8Q0238441.5388.12085.083558

07/09/2026 100.000,00 6250TPBVI28UN4CL.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.083516.01412241001.NGUYEN THANH TU.970423

07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509070834282026mMnv234023.5388.6098.083428

07/09/2026 200.000,00 ung ho 2 chau MS 2026.240 hai chau Nga. Chuong#SP#020097048809070834082026uvdq438028.5390.5354.083334

07/09/2026 200.000,00 6250NAMAP2AK3AKR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.083135.000010244700001.NGUYEN CHI THANH.970428

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1iJ3Z1KZL.Ung ho MS 2026- 238 - Co giao Hoang Thi Hien.20260907.083053.104965741.NGUYEN QUANG VINH.970432

07/09/2026 200.000,00 6250SGTTW2LJLC8I.IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.082903.070120758290.NGUYEN HUY KHANH.970403

07/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704150907082715202690iS210997.5389.80643.082715

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15929727571.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1k22QLS7B.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250707715359.20260907.082437.14021752133999.VND-TGTT-VU MANH QUAN.970407

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k22QHKA4.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250501706762.20260907.082257.2401798888.NGUYEN VAN QUANG.970407

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15929665773.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 10.000.000,00 6250SGTTW2LJ2HAT.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.081942.9861699.VU QUOC AN.970403

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809070819242026jcku391595.5390.53329.081924

07/09/2026 50.000,00 6250IBT1fJD4MLSI.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.081855.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15929610445.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081000114555 VO THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929614155.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000495514 LE DUC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929596499.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929573234.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15929569705.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070810082026OP9P409718.5388.22856.081009

07/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209070809002026Z4BO242809.5390.18289.080900

07/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209070808322026XK45436271.5189.17383.080759

07/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 240#SP#0200970422090708035820263J51198317.5388.2243.080358

07/09/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.012431.20260907.080225.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

07/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070756562026j2j7320785.5388.79109.075656

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15929267134.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023749585 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209070747192026K1NA739789.5389.47843.074646

07/09/2026 30.000,00 MBVCB.15929209474.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.240-hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509070744192026JM9R079539.5387.39291.074419

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15929154955.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22Q8N2E.ms2026.239 bui minh hieu FT26250166134801.20260907.074105.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15929040830.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22QMJDG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250253108386.20260907.073126.19035644779016.VND-TGTT-TRAN MINH THANH THAO.970407

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1d157LXNQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.072907.970422Md7cd53000000000bd2773.MBBANK IBFT.970422

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22Q2KFE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250855897282.20260907.071605.19074821718011.VND-TGTT-PHAM LE QUYNH TRANG.970407

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.231 Anh Dao Van Hien#SP#0200970405090707110820266XD3023053.5189.36358.071108

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509070709332026RBFC015477.5389.31385.070933

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097040509070707422026UI7D006812.5388.25845.070742

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15928690020.Chuyen tien ung ho ms 2026 240 chi em Nga Chuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k22QJRRY.Uh MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250509119704.20260907.070553.19034627503019.VND-TGTT-NGUYEN KHOA CUONG.970407

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.229 Ba Ma Thi Dung#SP#020097040509070705482026O1IF097868.5389.19930.070548

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 Ba Le Thi Luc#SP#0200970405090707041620263O0P090772.5387.16517.070416

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 227 Anh Ho Trong Do#SP#020097040509070702342026ACW2083007.5388.11487.070235

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#0200970405090707005020263A29075167.5389.6471.070050

07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2096750344273047552.20260907.Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096750344273047552

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan#SP#0200970405090706592520260Y7N068849.5389.1860.065925

07/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040509070657212026YLQ5059614.5387.97215.065647

07/09/2026 10.566,00 6250IBT1k22QQHH4.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250186371190.20260907.065649.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

07/09/2026 300.000,00 6250MCOBQ2MXKMCR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.065625.03201011973850.NGUYEN THI PHUONG.970426

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15928511478.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15928383062.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003635262 TRAN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2CN394G.Ung ho MS 2026.226 FT26250680508973.20260907.063426.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2CN3W8X.Ung ho MS 2026.227 FT26250452498003.20260907.063335.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407

07/09/2026 200.000,00 6250SGTTW2LFNIZL.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.062804.060203052998.TRAN THI TU TRINH.970403

07/09/2026 2.000,00 145628064933-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-CHUYEN TIEN-OQCH000JQNBM-MOMO145628064933MOMO#SP#020097042209070624452026DOE5388769.5389.18654.062445

07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145627489680.20260907.145627489680-0988093309_Ung ho ma so 2026238 co giao Hoang thi Hien

07/09/2026 500.000,00 6250IBT1k2CNHFST.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu FT26250810457513.20260907.061125.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

07/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509070546382026JCE0046990.5388.66360.054638

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k2CN6VR5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250074161412.20260907.053737.19020511245011.VND-TGTT-CAO THI THU TRANG.970407

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15927984025.Ung ho ma 2026.238 (Co giao Hien - Nghe An).CT tu 0011004290847 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6250ASCB024IWIWZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-05:07:02 6250ASCB024IWIWZ.20260907.050702.21210601.NGUYEN THI NHU NGOC.970416

07/09/2026 100.000,00 6250IBT1k2CN7X2N.Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI Hien FT26250425026080.20260907.040718.1347347318.DINH THI HUONG.970407

07/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070318542026vcvp963909.5189.19020.031854

07/09/2026 300.000,00 6250IBT1k2CNGZC9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250694155991.20260907.031007.1230236899.NGUYEN THI HOAN.970407

07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145621053514.20260907.145621053514-0969964557_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15927876893.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004418351 HOANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 MBVCB.15927875326.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0741000654683 TO THI LAM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 1.000.000,00 6250ORCOQ2MXEWAL.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.011915.0036100001355008.DUONG THI LAN LINH.970448

07/09/2026 1.000.000,00 6250IBT1iJ36BYID.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.003844.576451822.PHAM ANH DUNG.970432

07/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145614335462.20260907.145614335462-0962274809_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

07/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070008562026SSZQ853444.5189.50640.000823

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15927624047.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002597574 NGUYEN TRAN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 50.000,00 6249IBT1k2CNIAFI.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26250770400106.20260906.235855.19034526076012.VND-TGTT-HUYNH THUY DUONG.970407

07/09/2026 50.000,00 MBVCB.15927609575.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1066658143 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6249SHBAP2AK1REW.Hp Ung ho MS 2026237.20260906.234755.1004581582.VU THI DIU.970443

07/09/2026 150.000,00 6249ORCOQ2MXWD31.ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260906.234614.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

07/09/2026 20.000,00 MBVCB.15927563739.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6249SHBAP2AKTSC8.Hp Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.234231.1004581582.VU THI DIU.970443

07/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145611892913.20260906.145611892913-0974499359_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

07/09/2026 85.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090623171420262eho890185.5387.1736.231640

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15927443224.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 200.000,00 MBVCB.15927430800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101000225947 TRAN PHI SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15927434881.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 500.000,00 MBVCB.15927421368.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 300.000,00 MBVCB.15927413968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQWB5N3.ung ho MS 2026 237 thay Luong Thang Vi.20260906.230435.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

07/09/2026 200.000,00 6249IBT1aJQWBP85.ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.230104.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

07/09/2026 100.000,00 6249IBT1aJQWBIGH.ung ho MS 2026 239 em Bui Minh Hieu.20260906.225739.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090823433920262BTZ961928.5388.89091.234339

08/09/2026 500.000,00 6251TPBVI28KYLS5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.233209.00072856001.NGUYEN TUAN HUY.970423

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042209082316372026OLD4314192.5189.54466.231637

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15958532814.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.241 ( EM BUI THANH HANG).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090823123620263GQQ366331.5388.48667.231237

08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15958502535.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809082304192026rswh349158.5389.35247.230419

08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15958461071.Ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga va Chuong - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 6251SHBAP2A3K9W7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.225537.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

08/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090822503320261j7g334961.5189.10678.225033

08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28KL2HV.ung ho ms 2026.236,em nguyen minh hieu.20260908.225000.90907636318.LY VINH HOA.970423

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k227D36F.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26252500892900.20260908.224942.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ3NS77Q.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.224826.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28K2PC8.ung ho ms 2026.238,co giao hoang thi hien.20260908.224724.90907636318.LY VINH HOA.970423

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k227DSGH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252380045691.20260908.224544.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k2279HL2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252305637856.20260908.223746.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090822372620260e0j318575.5389.83919.223726

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k2279Y2F.Uh bui thanh hang FT26252831405484.20260908.223556.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407

08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15958301678.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15958231875.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ3N2AT3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.222413.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432

08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220908222113202657IB923358.5189.44137.222039

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15958136736.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 10.000,00 MBVCB.15958112409.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15958078261.ung ho NCHCCCL.CT tu 1023507943 HOANG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1aJQ2PXX9.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.220423.068704070163451.LE QUANG DINH.970437

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15958022723.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9985094383 NGUYEN VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970422090821520220261DXX337143.5388.49146.215203

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15957911746.HA MINH SON chuyen tien.CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1k22GFBX7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252804555633.20260908.214853.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082144492026YRB3012560.5389.20928.214449

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15957780634.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209082139042026SNMQ120195.5189.97931.213905

08/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090821362920263YFV087437.5189.87673.213629

08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082133272026FKVP077616.5389.75095.213327

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15957678148.ung ho MS 2026.241 (em Bui thanh hang).CT tu 0011004045819 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 HOANG THIEN LAM XIN UH CTR NANG BUOC DEN TRUONG-080926-21:26:12 j6X0269671#SP#020097041609082126132026j6X0269671.5189.41359.212538

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22GKHGJ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26252572448745.20260908.212549.19033452652011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG THUY.970407

08/09/2026 30.000,00 6251IBT1k22G7HMX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252628071271.20260908.212239.271119926666.VU TUNG LAM.970407

08/09/2026 1.000.000,00 6251VNIB02ULMD1H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.211624.942141428.TRUONG MINH DAI TRI.970441

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809082116102026kbhb134427.5389.91885.211535

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809082115492026gylp133297.5389.89902.211520

08/09/2026 150.000,00 MBVCB.15957403221.ung ho MS 2026.238.CT tu 1020958403 PHAM NGOC THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15957364748.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.240.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251PGBLP2A341EG.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.210520.2222239393939.HUYNH THANH HAU.970430

08/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN TRUNG HIEU-080926-20:58:33 LZfw609734#SP#020097041609082058332026LZfw609734.5387.99660.205759

08/09/2026 500.000,00 RO UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-080926-20:53:02 qjBu793770#SP#020097041609082053032026qjBu793770.5388.68759.205228

08/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-20:51:11 KqDU309354#SP#020097041609082051122026KqDU309354.5388.59311.205112

08/09/2026 50.000,00 MS 2026.240#SP#02009704220908205102202687KH604734.5389.56941.205103

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22GMNDY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251576912035.20260908.205046.8268202292.TRUONG VAN HUNG.970407

08/09/2026 99.999,00 6251SGTTW2LRT2LL.IBFT Ung ho NCHCCCL-Nguyen nhat quang 0934771051.20260908.204450.060125429788.NGUYEN NHAT QUANG.970403

08/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082029172026EEVM005844.5388.29089.202917

08/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI VAN Transfer ho tro co giao Hoang Thi Hien. Chuc co som binh phuc.#SP#0200970488090820265320261h7p957887.5389.13605.202654

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15956655612.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061000040952 HUYNH VAN THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050908202231202688EA071453.5388.87090.202231

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22AN48N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251518290724.20260908.201946.10820395723011.VND-TGTT-LE DONG PHUONG.970407

08/09/2026 1.800.000,00 6251IBT1bJMX6R3B.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Bui Thanh Hang MS 2026 - 241 . Co gang len con nhe.20260908.201540.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

08/09/2026 200.000,00 MAI LAM QUY chuyen tien#SP#020097042209082015262026CHEO706384.5390.39545.201526

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1iJ3RK8MX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.201018.221825306.PHAM THI LUYEN.970432

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509082004222026iPQl191512.5388.64261.200422

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15956280411.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0371000454390 TRAN Y THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15956283873.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.238(CO GIAO HOANG THI HIEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15956167271.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004279559 LE THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090819552820265IS9377380.5390.4233.195529

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081953412026f65o820628.5388.91509.195341

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090819521720264UJA147481.5189.81629.195147

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15956081399.UH maso 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908194919202636cy802069.5390.61814.194850

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15956042391.unghomaso 2026.237 Thay Luong Thanh Vi.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15955914176.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021694924 BUI THI ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15955854083.Ung ho MS 2026.241(Em Bui Thanh Hang).CT tu 9905077669 HA VAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15955734548.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1021462357 NGUYEN PHAT TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026 241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081923532026XQ7G325698.5390.82410.192353

08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090819193020266cxh670455.5388.50783.191931

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15955410429.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1016734017 TRUONG NGOC MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251VBAAP2A3LY4I.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.185217.8706215030440.NGUYEN VAN TUAN.970405

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15954848300.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251VBAAP2A9PY7L.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.184121.3407215009561.HOANG MINH LUONG.970405

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k224HQVP.ungho ms2026.237 thay luong thanh vi FT26251877202321.20260908.183821.19034460698017.VND-TGTT-MAI DIEU LIEN.970407

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k224K7RM.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251303051609.20260908.183103.19024920884013.VND-TGTT-TRAN VIET ANH.970407

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1iJ3R2BQJ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.182925.152296649.NGUYEN THUY CHI.970432

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809081828322026hl4q424334.5387.17030.182832

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15954497408.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k2244WEV.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251028010006.20260908.182038.19030987871021.VU VAN CHINH.970407

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15954227821.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15953933732.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1345267518 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 6251TPBVI28GWEAG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.175848.00001580900.VO HOANG PHUC.970423

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090817543720261d74249696.5189.92648.175437

08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k224CSJS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26251955510402.20260908.175048.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081740462026fa3e183115.5389.96342.174012

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953443596.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 HO TRI UY chuyen tien Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209081735572026YDXJ784720.5389.59352.173523

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953433875.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953398703.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953384862.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953364170.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15953332681.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209081721432026URJS117528.5389.55489.172143

08/09/2026 100.000,00 HO TRI UY chuyen tien Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081719522026LQ1O350867.5387.43191.171952

08/09/2026 500.000,00 6251VCBCW2LZII92.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.170845.0687041131789.THAI THI HONG GIANG.970454

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952833435.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0141000779715 VU THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 400.000,00 MBVCB.15952796152.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1012543435 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15952640574.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9342247210 NGUYEN NHAT KHANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952621762.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090816525920269h3w943677.5388.58221.165224

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952538389.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952456665.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952381914.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251WBVNP2A91Y6R.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.164108.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952320830.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952271958.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 2.000.000,00 6251IBT1k22BJBL6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251264112063.20260908.163405.6588399999.NGUYEN HOAI THANH.970407

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952152946.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000322740 DOAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22BQ1D5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251811555422.20260908.162819.19033926855014.VND-TGTT-PHAM HUNG.970407

08/09/2026 1.000.000,00 6251MCOBQ2MS543A.UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG.20260908.162648.VND1449600012005.NGUYEN THI HOAI THU.970426

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ3XB59G.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.162638.78741074.TRAN PHU.970432

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15952122965.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0501000322740 DOAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081623162026mxv1808145.5388.69965.162316

08/09/2026 150.000,00 6251IBT1iJ3X53MB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.162251.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1fJD7ZW3B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260908.162217.9021454325529.VU THI HOAI LINH.963388

08/09/2026 150.000,00 6251IBT1iJ3X5ZJA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.162153.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1aJQCEAAL.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.162129.120001060007746.DUONG VAN THU .970409

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15951898076.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9963184586 TRAN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 15.000,00 MBVCB.15951905725.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0821000011996 LE VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k225HKGQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251445044265.20260908.160925.19073714410014.VND-TGTT-BUI THI ANH.970407

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k225HP9W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251490010800.20260908.160847.226689888888.MAI NGOC QUAN.970407

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809081554592026h321693307.5389.84947.155424

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081552282026nuzt683813.5390.68705.155228

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15951560509.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509081548462026mVwT835910.5387.45796.154846

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509081548352026maZe835535.5388.44685.154835

08/09/2026 200.000,00 NCHCCCL VU THI BICH VAN 0915092816#SP#020097048809081547022026m825663541.5390.35671.154702

08/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HONG ANH chuyen tien ms 2026.241 em bui thanh hang#SP#020097041509081546492026QQx2829356.5387.33954.154649

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097044909081546082026METO396359.5390.28977.154533

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k225BR1Q.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251030020280.20260908.154553.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407

08/09/2026 150.000,00 6251IBT1k2255TG1.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251755880415.20260908.154251.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407

08/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809081539192026g9if638669.5189.86494.153919

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15951372011.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k225P5GX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251378545706.20260908.153616.19036918817013.VND-TGTT-NGUYEN THI TOAN.970407

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k225U5UK.Ung ho ms 2026.241 FT26251069980918.20260908.153325.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15951283463.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081524072026AF7N272615.5390.93862.152407

08/09/2026 250.000,00 IBVCB.15951207186.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15951208743.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081521362026ds7p580670.5189.78789.152136

08/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081519562026EQJG891245.5389.68473.151922

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908151902202654sh571789.5390.64279.151902

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081516452026SZAP853699.5389.49863.151645

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15951055305.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251MCOBQ2MSPDZ7.Ung ho MS 2026.241.20260908.151227.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15951011045.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251VNIB0245HKX8.Ung ho ms 2026.241.20260908.150756.906229279.NGUYEN NGOC TUYET NHI.970441

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15950958452.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000423737 TA VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15950954396.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22516ZF.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251592950003.20260908.150346.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15950910444.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-241.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15950799842.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251SGTTW2LZG2Z5.IBFT UH MS 2026214 buithanhhang.20260908.145425.030070454188.TRAN THI HOANG TRANG.970403

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k225QMRM.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251119024068.20260908.145300.19032147855885.VND-TGTT-VU THI HONG.970407

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k225QVU8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251000040105.20260908.145251.14023582280013.VND-TGTT-PHAM THI BAO HA.970407

08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MS6N3Q.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.145245.03101010965538.HOANG VIET.970426

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ3XC27K.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260908.145230.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432

08/09/2026 100.000,00 6251SHBAP2ASS1H7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.145032.0973742382.DANG DUC BIEN.970443

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15950674810.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1013820840 CAO THI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081444022026NRLB143623.5388.60493.144403

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22YXPGK.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251893804453.20260908.144345.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407

08/09/2026 10.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081443142026HF8W112626.5388.55466.144315

08/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145853514909.20260908.145853514909-0819731971_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

08/09/2026 14.918,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081439242026TNLI154785.5388.33653.143924

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209081438592026R88J807779.5189.32137.143859

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15950595400.Ung ho MS 2026.241( em Bui Thanh Hang).CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081435112026J9GQ851680.5388.10028.143512

08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15950541452.NGUYEN TUAN MINH ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1061671387 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081431332026GAeR576522.5388.88614.143133

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22YHFS6.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251700629930.20260908.142850.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15950425994.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004162987 NGUYEN VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1k22YZGH2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251841977250.20260908.142435.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22YZP4X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251006403069.20260908.142358.9394124491.TRAN DUC HOAN.970407

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081423312026k6ai393045.5388.45002.142331

08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081422412026YKEK000976.5189.39659.142242

08/09/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL Nancy#SP#020097041509081418042026yfCh535936.5387.15518.141729

08/09/2026 1.000.000,00 6251SHBAP2ASI4GQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.141740.0903427668.NGUYEN VAN LICH.970443

08/09/2026 20.000,00 6251MSCBD2IRK8I6.gui ms 2026 241.20260908.141647.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

08/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081416342026NF24179867.5390.6770.141600

08/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081416102026HAQI242050.5389.5531.141611

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22YEC6I.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251242608808.20260908.141608.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QTC6.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260908.141157.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209081410212026ZLQA409563.5389.74232.141021

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22Y7U11.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251954796202.20260908.141002.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG.970407

08/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509081409532026STSN051885.5390.72083.140953

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QHTJ.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260908.140914.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28GQVRH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.140851.66616111992.NGUYEN DUC ANH.970423

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QZ19.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.140628.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q6GS.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260908.140530.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QERD.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260908.140412.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QKAZ.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260908.140243.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15950136054.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001026643 HUYNH HOANG PHUC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q785.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260908.140029.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QGYK.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260908.135909.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28GQB7M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135900.02326218701.NGO THANH LUAN.970423

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QA46.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260908.135719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22YBBR4.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251954740272.20260908.135631.19034052569012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HONG.970407

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q4XT.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260908.135601.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 19.000,00 ungho#SP#020097042209081355432026CBAL675321.5189.97480.135543

08/09/2026 100.000,00 6251SHBAP2ASGC8M.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.135529.1102199593.NGUYEN THI CHINH.970443

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q48M.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260908.135446.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081353442026mdh9307571.5390.87386.135344

08/09/2026 100.000,00 6251MCOBQ2MSNRPT.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.135256.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QB5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135254.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7Q5K2.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).20260908.135129.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28GYH6L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260908.135105.29199510625.TRAN THI KHANH HUYEN.970423

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QY9F.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260908.134948.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJM7QPVK.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.134758.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081347242026R9MW395884.5189.53961.134650

08/09/2026 250.000,00 MBVCB.15949952646.Chuyen tien ung ho.CT tu 1051581637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15949940936.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1019403752 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22Y8E5G.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong FT26251253075180.20260908.133956.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

08/09/2026 30.000,00 6251IBT1k22Y8V5V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251005355080.20260908.133831.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

08/09/2026 80.000,00 6251SGTTW2LZRVQA.IBFT Ung ho MS 2026.241 Bui Thanh Hang.20260908.133707.060161421386.NGUYEN QUOC VUONG.970403

08/09/2026 50.000,00 6251TPBVI28GLIKJ.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260908.132930.20918879023.NGUYEN HO THANH TUONG VI.970423

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949739647.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081325512026kazR394003.5388.44611.132551

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090813241920267oww229440.5390.37344.132419

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-13:23:51 xzA3181107#SP#020097041609081323512026xzA3181107.5189.34427.132351

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22YS7EX.Ung ho nang buoc den truong FT26251983118110.20260908.132219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28GLC9H.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.131618.00596191001.LUU HUY HOAN.970423

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNN86.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260908.131451.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949563552.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNRXJ.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260908.131339.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090813130120269hti201621.5388.79806.131226

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNR4K.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.131244.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1cJMGNXLE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15949532065.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880908130737202690oa188327.5389.52860.130738

08/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145843384443.20260908.145843384443-0973192724_Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908130447202609un181270.5189.38782.130447

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22YJ4PQ.Ung ho MS 2026.241 FT26251011369253.20260908.130442.19031625120016.VND-TGTT-NGUYEN BA KIEN.970407

08/09/2026 239.000,00 MBVCB.15949434970.NNC ung ho ms2026 241 be Bui Thanh Hang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15949435159.UNG HO MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509081300042026enuD332215.5388.15020.130004

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22YWQBD.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251492999266.20260908.125935.9938810686.TRAN THI THANH THUY.970407

08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ336535.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260908.125917.4382641.DO THACH SON.970432

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15949361140.LE VAN LY chuyen tien nang buoc den truong.CT tu 1033617450 LE VAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081254332026nzzl154931.5189.86093.125359

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22PRXWV.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.241 chau Bui Thanh Hang FT26251907731325.20260908.125234.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

08/09/2026 200.000,00 DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS2026.236 EM HIEU#SP#020097048809081252292026b9tw149550.5189.74252.125155

08/09/2026 239.000,00 MBVCB.15949263149.NNC ung ho ms2026 240 hai em Nga Chuong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949256909.DINH DUY PHONG (PHI) chuyen tien.CT tu 0021000591603 DINH DUY PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MSIHW8.Ung ho ms2026.241 bui thanh hang.20260908.124409.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

08/09/2026 100.000,00 6251VNIB0245JS5F.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260908.124338.057704060097833.NGUYEN DINH TRUONG.970441

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1aJQCMXJ7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.124204.412704070000079.DANG THI LY.970437

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15949173367.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22PFMBX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251134704016.20260908.124109.19040032774019.NGUYEN THU HUONG.970407

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15949109607.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0481000797988 NGUYEN QUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1aJQCMG5A.ms 2026.241 giup em bui thanh hang.20260908.123620.185001060000009.VU THI XUAN .970409

08/09/2026 20.000,00 6251IBT1iJ337S8D.ZP262510355344 Ung ho ms 2026.238.20260908.123307.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15949034674.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004297740 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ33G62C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.122934.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432

08/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145837447396.20260908.145837447396-0909079800_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang)#SP#020097041509081219202026UP4f214722.5389.79727.121920

08/09/2026 4.000,00 6251IBT1iJ33A1CP.Huyn.20260908.121837.223055613.NGUYEN DIEU HUYEN.970432

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15948782011.TRAN DO NIN chuyen tien em Bui Thanh Hang Ms2026-241.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.241 em bui thanh hang#SP#0200970422090812104320260YAX704347.5389.24206.121043

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15948634132.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509081205362026967E032718.5390.87978.120501

08/09/2026 30.000,00 6251IBT1k22P8BKX.ung ho MS2026.241 em Hang FT26251982908395.20260908.115657.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22PIT9H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251026680718.20260908.115515.19036245585018.VND-TGTT-HUYNH THI CAM HANG.970407

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22PIG8M.MS 2026.241 FT26251615776333.20260908.115440.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220908114813202659G2888837.5390.64889.114744

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15948312957.ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 99.000,00 6251IBT1k22PSG3M.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251999132952.20260908.114454.19029829729015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HUONG.970407

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15948245134.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251VNIB0245AVRU.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.114151.336196728.NGUYEN THI MY CHAU.970441

08/09/2026 10.000,00 6251IBT1k22P2TZ5.ung ho ms 2026.241, em Bui Thanh Hang, chuc em va gia dinh binh an FT26251062123606.20260908.114034.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong)#SP#020097041509081139352026Kmpn963614.5189.1747.113906

08/09/2026 200.000,00 6251NAMAP2ASW79G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.113934.100013396000001.NGUYEN ANH DUNG.970428

08/09/2026 500.000,00 PHAM VAN TOAN Chuyen tien cho 2026.241 BUI THANH HANG#SP#020097048809081138102026kn8z887106.5387.91703.113810

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22PJ8UU.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251409026801.20260908.113200.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407

08/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081131592026e1NT934084.5189.46607.113200

08/09/2026 200.000,00 LAI THUY MINH TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.241em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090811281820264E30688338.5388.21172.112819

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15947982414.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002748081 LUONG THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 10.000,00 MBVCB.15947905107.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301000408277 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2026 150.000,00 MBVCB.15947841328.Ung ho Ms.2026.241 (e Bui Thanh Hang).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1k22U3FV9.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251982759408.20260908.111809.9938155099.PHAM DINH MINH HAI.970407

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15947796022.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0491001949980 DO THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220908111528202655PE322439.5389.32262.111528

08/09/2026 50.000,00 6251WBVNP2AS46C6.MS 2026 241.20260908.111527.135678.VO DANG THINH.970412

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947760375.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071001125625 PHAN THI DIEM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ33DE9X.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.111402.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432

08/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081113312026S31E065597.5189.19435.111331

08/09/2026 1.000.000,00 6251IBT1iJ33DAR3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.111324.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081111262026EVA8672764.5388.5577.111126

08/09/2026 50.000,00 IB_418100685_1788840155806362825529_null_20260908_Ung ho MS 2026.41 em Bui Thanh Hang

08/09/2026 50.000,00 6251TPBVI28EDVZ7.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260908.110256.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

08/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090811013320265I4K655869.5189.40137.110134

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1iJ339E6L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.110103.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432

08/09/2026 100.000,00 6251MSCBD2IZKP7T.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.105900.5688123456666.LE VAN TOAN.970422

08/09/2026 100.000,00 6251SGTTW2LZBLBY.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.105743.061157626789.KHUU YEN LINH.970403

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947487590.UNG HO MS 2026.241 - EM BUI THANH HANG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28ED8KK.Ung ho MS 2026.241 Bui Thanh Hang.20260908.105547.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

08/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081051502026qW26780328.5189.77447.105150

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22UGU56.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251305108718.20260908.105051.19027323468016.VND-TGTT-CAO VAN DANH.970407

08/09/2026 2.000,00 6251IBT1fJD7QMEY.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.104834.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

08/09/2026 1.000.000,00 6251VNIB024PPY8V.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.104635.916400266.NGUYEN TUAN ANH.970441

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947340170.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081045392026l47j675511.5390.39583.104539

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081045092026PL40280476.5388.36175.104509

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22UBKZW.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251113203812.20260908.104333.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

08/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-10:42:39 Rbsa146574#SP#020097041609081042402026Rbsa146574.5189.20650.104240

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947273652.CHU THI THU ung ho ms 2026.241 (Bui Thanh Hang).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22U5HV3.MINH HUNG ungho MS.2026.241BUI THANH HANG FT26251504151661.20260908.104108.9916440648.TRAN THI THU HANG.970407

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947274122.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15947250861.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ331PK4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 241 BUI THANH HANG.20260908.103849.247529918.LE THI HOA.970432

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947211155.ung ho ms 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 6251TPBVI28EH1Q2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.103543.08621989999.LE KHAC HAO.970423

08/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405090810353620269448066373.5389.77584.103502

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090810344420266p1t635240.5388.73198.103444

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947172737.Ung ho MS 2026.241.CT tu 0511000438023 CAO NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15947165557.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28EHLNW.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.103326.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15947140626.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081030222026u7g6619416.5389.47363.102948

08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509081029432026M8Z8036523.5389.42949.102943

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947103937.Ung ho MS 2026.240 (Ung ho hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.231 Anh Dao Van Hien#SP#0200970405090810285720265FR7032613.5388.38634.102858

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947064563.Ung ho MS 2026. 241 (Em Bui Thanh Hang).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15947052345.ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0651000873219 NGUYEN THANH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809081025572026dpqo603445.5189.21331.102557

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ33W4JV.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.102445.66661628888.NGUYEN THI THU.970432

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15947030854.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15947038676.ung ho benh nhan Bui Thanh Hang mo tim.CT tu 0281000832589 NGUYEN THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15947038773.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15947013377.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:23:08 d6SH335306#SP#020097041609081023082026d6SH335306.5389.4214.102308

08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.212 Ba Dinh Thi Tham#SP#0200970405090810225920264GKJ002870.5387.3745.102259

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081022522026y3cy592375.5390.3304.102218

08/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081021492026OI6I097093.5189.97067.102149

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22UV5DM.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251940634262.20260908.102116.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

08/09/2026 2.000.000,00 6251IBT1k22UV9T5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251602755429.20260908.102030.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15946976784.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0111000799999 MA HOANH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.241 Bui Thanh Hang#SP#020097042209081019042026AB55592477.5387.79865.101830

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22UDC9C.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang FT26251700800029.20260908.101731.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ33QPF3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.101628.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432

08/09/2026 50.000,00 6251MSCBD2IZRQZ5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.101511.0818612349999.NGUYEN THUY TRANG.970422

08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15946899866.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 ung ho MS2026.240 (chi em Nga va Chuong)#SP#020097041509081014472026mZov646783.5388.56247.101447

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090810143820264dzl563023.5390.55668.101438

08/09/2026 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em hoc sinh SVien hocve dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209081014332026L64U394659.5387.54653.101433

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22U9F5U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251602150251.20260908.101404.19036904053010.VND-TGTT-DIP MY LINH.970407

08/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:09:49 CZ4R792902#SP#020097041609081009492026CZ4R792902.5388.27736.100915

08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15946739446.UNG HO MS.2026.239.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 20.000,00 MBVCB.15946702758.UNG HO MS 2026.240.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k22UJJWS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251504024195.20260908.100052.19029677236018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HIEU.970407

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15946697401.UNG HO MS 2026.237.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22UWFZY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251216495073.20260908.100022.19033809422018.VND-TGTT-PHUNG PHUONG ANH.970407

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22UWET7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251810759037.20260908.095952.19030341033338.VND-TGTT-TRAN THI LAN.970407

08/09/2026 100.000,00 6251TPBVI28E9BYC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260908.095801.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423

08/09/2026 200.000,00 6251TPBVI28E9LQH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.095701.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423

08/09/2026 30.000,00 6251MCOBQ2MSSG16.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.095558.23001010851494.TONG MY LINH.970426

08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080949122026Y6AK133603.5387.15346.094913

08/09/2026 500.000,00 6251IBT1iJ3F3T3T.ung ho ms 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.094911.355667788.DANG THI HOA.970432

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k228XERI.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251856421083.20260908.094838.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228XGFQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251448175833.20260908.094823.5279686886.TRUONG THANH LAM.970407

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090809473220265ak4466827.5389.5923.094658

08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080946452026ZEZC023701.5389.2219.094645

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080946252026LKQ3528501.5390.1217.094626

08/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080943422026AA9O008886.5387.87017.094342

08/09/2026 40.000,00 6251VNIB024P9GYK.Ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260908.093939.673704060047532.PHAN THI THUY.970441

08/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080939182026G8PL087543.5387.64145.093918

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809080939052026mwup438115.5387.62650.093905

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809080938492026clel437219.5388.61466.093815

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090809374620263220433704.5387.55651.093712

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15946318408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 868.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809080925232026wvt8391732.5189.95467.092449

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228EYRN.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251621591247.20260908.092523.2004789999.TRUONG NAM HOA.970407

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809080922442026x0um382677.5390.82746.092244

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 241#SP#020097048809080919062026xei6370437.5388.65770.091906

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090809174320264TTW529610.5387.58909.091709

08/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509080909052026V579041687.5390.20446.090835

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228BDUG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26251443576787.20260908.090748.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407

08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k228BQCS.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251407379073.20260908.090707.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407

08/09/2026 368.000,00 6251IBT1k2285TR1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251061011762.20260908.090642.8280888883.HO NGOC SANG.970407

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-09:05:19 4HrA569306#SP#0200970416090809051920264HrA569306.5390.3374.090519

08/09/2026 200.000,00 6251ORCOQ2MSXL3U.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.090519.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k228YX79.Linh br ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26251158704294.20260908.090405.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407

08/09/2026 150.000,00 6251IBT1k228PGQC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251998619033.20260908.090019.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15945883752.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004237550 LUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 90.000,00 ungho ms2026.238#SP#0200970415090808585620268zwy395054.5387.76387.085857

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15945858322.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004237550 LUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080857272026SQJ8576508.5387.68906.085727

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945847055.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071004287522 DUONG KIM THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945838792.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071002970026 NGUYEN THI MINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251PGBLP2ASAV25.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.085346.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209080852562026L2WP524358.5388.50778.085257

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090808513120261JSZ584385.5388.45305.085131

08/09/2026 200.000,00 6251VNIB024PG2TZ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.084655.226226886.BUI TAT THANH.970441

08/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090808453520262a73353435.5388.20663.084535

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15945677640.gui chau Bui Thanh Hang.CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080840082026NH9E233102.5390.99309.084009

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945552498.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001951499 DO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945537292.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945502702.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15945469202.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080827092026HXN2557435.5387.48739.082709

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15945446208.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k228W6C8.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251635959374.20260908.082254.19030297274012.VND-TGTT-DANG THI HAI.970407

08/09/2026 100.000,00 6251ORCOQ2MSK7E6.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.082239.0932966377.LAM THI NHIEU.970448

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-080926-08:17:15 cmKr484092#SP#020097041609080817162026cmKr484092.5387.12380.081716

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945306571.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945283617.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209080814132026V56K337331.5387.1013.081339

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945278758.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945261549.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15945255834.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1iJ3F4DJ3.ZP262510139772 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.080825.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

08/09/2026 50.000,00 O5CH7KFD6NDH-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080804302026A8EL429173.5389.66265.080431

08/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080803132026WFEV595559.5390.61340.080313

08/09/2026 300.000,00 MBVCB.15945107681.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22ILX5Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251057479366.20260908.075937.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407

08/09/2026 30.000,00 MBVCB.15945094243.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251VNIB024PZ8EN.ung ho ms2026.241 ( em bui thanh hang).20260908.075005.396320539.NGUYEN THI VAN ANH.970441

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15944950197.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509080744492026w1B9175188.5387.98154.074414

08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.241-em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080742242026ZRFG032787.5388.88751.074224

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15944857247.Chuyen tien ung ho ms 2026 241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15944843138.UH MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22I7YMA.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251158387989.20260908.073929.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407

08/09/2026 15.000,00 6251IBT1aJQ1ZYJK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,237 (Anh Luong Thanh Vi).20260908.072754.0339306897.VU DUC TU.970437

08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MSGT5A.Ung ho ms2026.239 bui minh hieu.20260908.072030.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

08/09/2026 500.000,00 MS 2026.241#SP#02009704880908071609202634ay968437.5387.273.071609

08/09/2026 50.000,00 6251MCOBQ2MSGQL3.Ung ho ms2026.240 hai chi e nga va chuong.20260908.070948.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22IV7XZ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251668144000.20260908.065731.19038565968015.VND-TGTT-NGUYEN T THANH NGA.970407

08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k22I2R9P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251765605132.20260908.064030.9903061506.TRAN THI DIEM PHUONG.970407

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15944067379.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.240( chi em Nga va Chuong).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209080622542026Q0Y7862299.5389.50626.062254

08/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809080608512026tpn2790147.5390.25751.060852

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22IQ2WN.Ung ho ms 2026.240 FT26251520781035.20260908.055925.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407

08/09/2026 200.000,00 MBVCB.15943748259.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1038669062 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251IBT1k22MXTMC.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26251725227233.20260908.051058.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15943651837.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1011000645169 HA ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509080437462026IRCM791642.5390.64514.043712

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15943612974.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.240 ( 2 EM NGA VA CHUONG).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 6251WBVNP2AXH1PP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.011015.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

08/09/2026 50.000,00 6251WBVNP2AXH1RF.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260908.010850.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1k22M6AIY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251093242022.20260908.005740.19034392227019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407

08/09/2026 500.000,00 MBVCB.15943398749.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 100.000,00 6251MSCBD2ITMGH7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.002441.0909014953.PHAN HOANG HAI.970422

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090800181720263j9m694447.5387.63761.001818

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22M7ISX.Viet ha55 ung ho chau bui minh hieu ms 2026 239 FT26251570360600.20260908.001026.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407

08/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209080009462026SW43158748.5390.55921.000947

08/09/2026 300.000,00 6251IBT1k22M72C7.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251869740485.20260908.000822.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

08/09/2026 200.000,00 6251IBT1k22MG343.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26251685203048.20260908.000530.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407

08/09/2026 100.000,00 6251IBT1iJ3TNS14.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.000333.387291199.NGUYEN NGOC KHANH TRAN.970432

08/09/2026 200.000,00 6250IBT1k22MGCDD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251549553804.20260907.235716.110888899999.VI THI YEN.970407

08/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.240#SP#020097040509072350412026ZRAQ028057.5388.38517.235041

08/09/2026 50.000,00 MBVCB.15943245012.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 7961873827 VU THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970422090723432720266O99774624.5388.30555.234328

08/09/2026 150.000,00 MBVCB.15943228336.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1030498454 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 200.000,00 6250MCOBQ2MSUANI.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260907.233823.06001014907972.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970426

08/09/2026 250.000,00 NGUYEN VAN DAI chuyen tien#SP#020097042209072327352026BM6K473502.5389.12016.232735

08/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15943167909.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017975712 VO QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509072318102026xwfN693132.5390.98977.231736

08/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809072317062026rb6a654607.5389.97324.231707

08/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809072301012026f6wf640404.5388.72145.230032

08/09/2026 100.000,00 MBVCB.15943043356.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1024620869 DINH THI HUYEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/09/2026 300.000,00 NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien chia se co giao#SP#020097042209072251582026C4QO221243.5388.55505.225159

08/09/2026 100.000,00 LE HONG HANH chuyen tienUng ho MS 2026.238#SP#0200970415090722431220264jR3657981.5389.39009.224312

08/09/2026 10.000,00 6250IBT1k22MMQPW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251455801840.20260907.224058.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407

08/09/2026 500.000,00 6250IBT1k22MDK2R.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26251386019833.20260907.223349.19037542641012.VND-TGTT-LE NGOC MINH.970407

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15973731217.ung ho MS 2026.242 . Em NGUYEN KHANH LINH.CT tu 0511003922122 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090923005220266TV9655790.5387.4172.230052

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15973677229.NGUYEN VAN CHO chuyen tien.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 6252SGTTW2LUFKUP.IBFT Ung ho MS 2026.242.20260909.225231.0385588852.TA MINH HANG.970403

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1iJX1G7VR.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.225054.121558947.HO THI NGOC CHI.970432

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15973608951.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251001524476 LE THAI DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146071599691.20260909.146071599691-0868919945_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28VSC3X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.222816.01567567001.NGUYEN THI HONG LINH.970423

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX14G3S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.222522.128164917.NGHIEM THI NGOC QUYEN.970432

09/09/2026 300.000,00 6252IBT1aJQSYIWN.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260909.222417.00200000239262.LE THANH THUY.970440

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22X74Y3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252166945023.20260909.221916.1939682689.DINH VIET BACH.970407

09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509092217522026HBAQ039350.5388.9879.221718

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22XG5QU.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252975400575.20260909.221419.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092211092026u8kj941347.5388.90631.221109

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092207462026u2em934826.5387.80631.220746

09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704880909220722202697qe933975.5388.79106.220652

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15973296333.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001229371 NGUYEN BA DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15973271187.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.242(em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809092200192026n7h6919319.5189.55859.215944

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209092159482026LEPG824580.5388.53932.215948

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15973256635.HAI DANG LOP 5B5 TRUONG NGO THOI NHIEM BINH DUONG UH MS MS 2026.242 (NGUYEN KHANH LINH).CT tu 1046178315 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252VNIB02UABLWA.Ung ho MS 2026.238.20260909.215736.977888816.VU THI MINH ANH.970441

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX1YHIU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.215614.253295775.NGUYEN THI THUY QUYNH.970432

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15973202145.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001024150 NGUYEN VU THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22XPEMG.Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh FT26252032300005.20260909.215008.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407

09/09/2026 500.000,00 6252SGTTW2LUCHN3.IBFT Quyen gop cho em Nguyen Khanh Linh 2001 chi phi dieu tri sau ghep than.20260909.214922.060138587234.HOANG DUC HUNG.970403

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15973125854.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011001770690 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090921444420264LVG480029.5189.10.214444

09/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090921405420266P09055547.5389.85245.214054

09/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509092140132026UHGM053668.5189.82679.213938

09/09/2026 800.000,00 6252SGTTW2LUCJ6U.IBFT Quyen gop cho em Nguyen Khanh Linh 2001 chi phi dieu tri sau ghep than..20260909.213801.060138587234.HOANG DUC HUNG.970403

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1iJX1U7P2.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.213742.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX1UY1E.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.213607.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15973007689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000334113 KIEU QUOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1iJX1UV2X.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.213437.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22XMJ7I.NGUYEN THUY LINH ung ho MS2026.231 FT26252454903295.20260909.213315.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX18XVN.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.213144.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15972964805.Ung ho MS 2026238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011002381532 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28VK6GF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.213024.92961992401.NGUYEN TRUNG DO.970423

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1aJQS8HZZ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.213018.068704070163451.LE QUANG DINH.970437

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJX1863M.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.213009.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809092128422026r215840346.5388.34096.212842

09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090921262120265skq833533.5388.22306.212621

09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15972891688.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0331003690477 LE THI HONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.242 e Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092125162026cpxr830275.5388.17401.212516

09/09/2026 38.888,00 6252IBT1k22X9NCT.uh ms 2026.241 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26252267039030.20260909.212249.6655789888.PHAM NGOC TU.970407

09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220909212209202674EE123883.5388.2768.212210

09/09/2026 200.000,00 6252VNIB02UAYM96.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.211607.386959415.VU THI VUI.970441

09/09/2026 5.000,00 6252IBT1k22XCLCF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252594134019.20260909.211547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/09/2026 5.000,00 6252IBT1k22XC54E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.241em Bui Thanh Hang FT26252720891735.20260909.211448.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15972716514.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15972713937. .CT tu 0071004186453 HO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209092111162026WTFJ710943.5387.49440.211117

09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k22X12BA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252138118805.20260909.211039.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15972683249.2026.240(E. Nga va Chuong ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15972670052.2026.241( Bui Thanh Hang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22XWTRW.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252277906145.20260909.210634.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407

09/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Khanh Linh ms 2026.242#SP#02009704220909210059202653IJ316982.5389.95147.210059

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15972526604.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k223XPH8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118642850.20260909.205306.2012198688.NGUYEN THI TUYET MINH.970407

09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k223F4DU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252741933501.20260909.204731.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407

09/09/2026 500.000,00 LE NGA MAI Chuyen tien ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880909204316202640av692094.5388.95663.204316

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15972223234.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0501000105037 HO VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15972154449.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.240 (hai Chi em Nga Va Chuong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15972092886.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1229992222 PHAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15972094689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1915011599 LE CONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 6252NBVAF2YRZUQW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.202714.100008296329.PHAM THI KIM THUY.970419

09/09/2026 77.777,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209092024032026YPSA380450.5387.79010.202403

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971946882.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15971801882.chuyen tien giup chi em chuong va nga MS 2026240.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090920134220262j6o578108.5387.11826.201343

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15971768446.ung ho ms 2026.242( em nguyen khanh linh.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15971677024.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 2.600.000,00 6252IBT1bJMRQLPY.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Khanh Linh MS 2026 - 242 . Chuc con som hoi phuc.20260909.200525.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15971582272.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1032142473 NGUYEN MAI CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 12.000,00 6252SHBAP2ADZDNS.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.195718.888804082003.Vu Quynh Anh.970443

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k223IP51.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252264873185.20260909.195652.19035341149011.VND-TGTT-TRAN DAI.970407

09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15971484123.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971447545.ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371000447420 NGUYEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971421804.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0351000689304 BUI DUC QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971398026.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0351000689304 BUI DUC QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509091949492026M6xs123255.5388.56229.194949

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091949172026OXSW550895.5388.53333.194918

09/09/2026 20.000,00 uh.ms..2026237Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809091948362026b8fh478129.5189.47657.194836

09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15971359263.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15971350217.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 6252VNIB02UQI4NL.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.194652.007704060055345.MAI VAN THAO.970441

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15971338056.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591000411882 PHAM THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15971332753.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509091943062026Ikid995515.5389.13003.194306

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k2232IQB.Ung ho 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252078064855.20260909.194037.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

09/09/2026 50.000,00 6252YOLOP2ADG5G5.Chuyen khoan tu Cake.20260909.193910.0365662270.NGUYEN QUANG VINH .546034

09/09/2026 200.000,00 6252VNIB02UQH64U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.192950.101219933.VU THI THU THAO.970441

09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091924552026mjt3378722.5388.87649.192455

09/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091919382026U9B7944394.5390.51293.191939

09/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:THANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090919175420269PU8035657.5387.39274.191724

09/09/2026 15.000,00 MBVCB.15970768470.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.237 ( Anh Luong Thanh Vi )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 VU THI NHAN ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026238#SP#020097042209091913072026CP76913148.5389.5167.191233

09/09/2026 100.000,00 6252MSCBD2IV9T5Z.TRAN THI HANG ung ho ms 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.191156.0988608161.TRAN THI HANG.970422

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15970657661.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0521000519696 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22FZXY2.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252744455851.20260909.190601.19070246999014.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH HUONG NGHI.970407

09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15970585145.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001266734 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15970479511.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0251002015287 TRAN THUY VI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15970470937.TRUONG THI THU HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001357335 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15970425562.ung ho Ma so 2026.238.CT tu 1031398999 HOANG THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209091854212026F8PG298273.5388.70890.185421

09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1iJXJEYDJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.185211.97634319.LE VAN DUNG.970432

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091852112026YHU5289935.5390.56096.185136

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15970259848.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005748704 TRAN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509091845572026bPFM747634.5388.10060.184557

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15970140737.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0421003774640 TRINH THI NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 2.000.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-090926-18:37:10 yUeA278081#SP#020097041609091837102026yUeA278081.5390.42671.183640

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22FUTD2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252708728920.20260909.183637.19031419568019.VND-TGTT-DOAN TRUNG QUAN.970407

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15969969978.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15969872141.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 9978607211 NGUYEN HUNG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9N3JX.ung ho Ms 2026 240 Hai chi em Nga va Chuong.20260909.182804.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9NE8W.nang buoc den truong.20260909.182532.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

09/09/2026 30.000,00 6252IBT1k22FDR72.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252065666429.20260909.182500.19035724425010.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI.970407

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9NB5V.ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.182318.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091823122026f3b1098701.5389.41007.182237

09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15969600124.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000676606 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 70.000,00 6252IBT1k22F1FWJ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252012410976.20260909.181245.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28VCHPH.Ung Ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi) LE THAI TRUC HANG chuyen tien.20260909.180913.00001115685.LE THAI TRUC HANG.970423

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091753562026wtav956124.5389.24202.175356

09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15969159214.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000372000 NGUYEN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209091751152026ZNVI663027.5387.2707.175115

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15968959353.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15968965894.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000357452 LE HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22TGP4F.Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh FT26252966756430.20260909.173335.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15968771966.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15968743771.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011000996574 NGUYEN DUY NIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22T4C11.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252008037630.20260909.172825.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15968592607.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045454115 NGUYEN NGOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 VU THI KIM OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509091721282026e4O5335158.5388.71927.172058

09/09/2026 310.000,00 6252MSCBD2IV2AKM.Ung Ho NCHCCCL Ngoc 0356232004.20260909.171903.0356232004.VU THI ANH NGOC.970422

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1d15LH7U1.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 237 239 240 241.20260909.171653.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

09/09/2026 500.000,00 6252IBT1k22TVSX1.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252620708245.20260909.170737.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407

09/09/2026 100.000,00 6252SGTTW2L49RCF.IBFT Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.170718.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403

09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091659492026237e675302.5389.7883.165949

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509091656152026vsTP213963.5388.81515.165615

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091655232026309x650317.5389.75340.165523

09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28VQHJR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.165422.00001606006.LE THI THANH LOAN.970423

09/09/2026 10.000,00 6252TPBVI28VQHCR.MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.165415.02935403901.LE THI BE DAO.970423

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15967819611.ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15967793807.ung ho MS 2026.241 e Bui Thanh Hang.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 6252VCBCW2L4XU1P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.164058.0687041222627.NINH XUAN HA.970454

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15967755439.ung ho MS 2026.242 e Nguyen Khanh Linh.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k22L3YFY.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252302057407.20260909.163459.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15967640900.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k22LFUD5.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252505212634.20260909.163202.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15967453913.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1aJQ9EMZ8.ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.161527.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22LEQUR.Ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26252754298118.20260909.161333.19030507307016.VND-TGTT-DOAN HUONG GIANG.970407

09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091613102026ssgt467687.5189.84645.161310

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15967334204.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 241 Bui Thanh Hang.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15967314303.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1iJXWTPM6.ung ho co giao Hien MS 2026238.20260909.160052.214287439.NGUYEN MINH THU.970432

09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509091556302026K44J010336.5387.78414.155630

09/09/2026 1.000.000,00 6252TPBVI28V2FE5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.155249.00004627431.NGUYEN BA THANH.970423

09/09/2026 500.000,00 6252IBT1k22LPT2H.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252083564224.20260909.154850.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407

09/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091536512026PPM2795987.5388.55762.153616

09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28K58NP.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.153304.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

09/09/2026 100.000,00 6252MCOBQ2M96UPX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.152930.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

09/09/2026 30.000,00 MBVCB.15966694932.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509091524422026BQH7051175.5390.82059.152407

09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22L9B4B.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252187845958.20260909.152339.19027571018019.VND-TGTT-LAM MY DUNG.970407

09/09/2026 200.000,00 MS2026-242 CHAU NGUYEN KHANH LINH HN-090926-15:21:21 NIZQ070462#SP#020097041609091521212026NIZQ070462.5390.62155.152121

09/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091519432026hj2e271522.5388.51576.151944

09/09/2026 5.000,00 6252IBT1k22L1ZLM.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252030904611.20260909.151507.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15966515335.UH MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091512582026s29s248886.5388.12359.151259

09/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15966470199.UH MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090915092620264jvj237045.5189.90868.150926

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15966357020.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0591000397909 NGO ANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28K7VLX.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260909.150123.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220909145843202676TX142772.5390.27854.145843

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042209091458162026AB4Q101820.5388.24978.145816

09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1iJXWAAHJ.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho MS 2026 238.20260909.145728.22468999.DINH HONG HAI.970432

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-14:50:33 EBzV663699#SP#020097041609091450332026EBzV663699.5189.81625.145033

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28K72GZ.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.144929.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15966127524.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 2026.231-090926-14:44:10 4XRp130994#SP#0200970416090914441020264XRp130994.5189.45011.144410

09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422090914325520269BZN123159.5387.78778.143256

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090914312420267edw114184.5387.69988.143124

09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091429192026u7og107621.5387.57916.142920

09/09/2026 200.000,00 6252SGTTW2L4RL3M.IBFT LE THI NHI chuyen tien.20260909.142826.060278851799.LE THI NHI.970403

09/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050909142739202610BK099494.5389.48496.142739

09/09/2026 300.000,00 6252SHBAP2AHHX2N.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.142722.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

09/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090914154820267A61053671.5387.83924.141548

09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091415112026g45v065934.5389.81599.141511

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965630628.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965628427.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 400.000,00 MBVCB.15965599207.ms2026.242.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15965584794.UNG HO MS 2026.242 (KHANH LINH).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091402012026PU8Q187303.5189.11030.140127

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15965560617.Bibun ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1k22HPH1X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252044545078.20260909.135754.19020135160018.VND-TGTT-LE NGOC CHAU.970407

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22HUPJL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252276400058.20260909.135304.19034056335016.VND-TGTT-LAM NHU QUAN.970407

09/09/2026 130.000,00 MBVCB.15965454494.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22H852G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252673453157.20260909.134949.6991508999.PHAN HUU DUNG.970407

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1aJQ9PVKL.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.134930.0987575865.TO HOAI VU.970437

09/09/2026 30.000,00 MBVCB.15965393428.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1aJQ9PJLB.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260909.134530.000004518064.DANG THANH HAI.970440

09/09/2026 50.000,00 6252MCOBQ2M9IEHP.Ung ho ms2026.242 nguyen khanh linh.20260909.134525.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

09/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145999553544.20260909.145999553544-0973809983_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965365762.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209091343292026DCI6989677.5388.13342.134329

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809091340412026ffnb968762.5390.98664.134041

09/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091338502026W4CP946891.5387.88833.133821

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965290938.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT38+39+40)

09/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THANH DONG chuyen tienms2026.239 Ung ho em BiuMinhHieu#SP#02009704050909133654202610AU015494.5387.79587.133654

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965250029.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509091334082026ADAS006824.5390.65337.133408

09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1iJXWVSFI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.133336.157846868.DONG HAI VAN.970432

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965229982.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001067312 NGUYEN PHAN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965192349.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061001005619 NGUYEN THI THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965174675.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1fJDEZ5NU.ung ho MS 2026.242 (nguyen khanh linh).20260909.132711.0909335398.VO THI CAM HANG.970431

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091326512026jvx4932793.5389.28444.132651

09/09/2026 10.000,00 MBVCB.15965133314.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22H2IYQ.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252302008080.20260909.132502.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22H2MIN.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252049598008.20260909.132456.8074249999.NGUYEN HOAI THUONG.970407

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22H215K.MS 2026.242 FT26252710509218.20260909.132413.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

09/09/2026 1.000.000,00 6252IBT1k22H2WVX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252669488240.20260909.132400.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407

09/09/2026 300.000,00 MS2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091323392026V1QO831512.5189.11940.132339

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22HCE3X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252857119562.20260909.132248.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15965093444.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15965089939.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15965079291.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15965076740.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28KH3UG.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh.20260909.131923.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

09/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090913191920263BRD063236.5189.89896.131845

09/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091318082026nIy0381176.5189.84812.131808

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091317392026gx1l909512.5388.82554.131739

09/09/2026 300.000,00 6252IBT1aJQ98EJ8.MS2026.242( ung ho Nguyen Khanh Linh).20260909.131728.9333359999.VU DUC DIEN.970440

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22H1WYK.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252534737539.20260909.131704.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22HJT92.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252087022056.20260909.131619.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

09/09/2026 500.000,00 6252IBT1iJXWS1C1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.131533.179050447.PHAM HA TRANG.970432

09/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145996438780.20260909.145996438780-0902498898_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh

09/09/2026 87.000,00 MBVCB.15964954046.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1045932426 DUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15964817163.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22Z378E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252888603537.20260909.125515.19034031531015.VND-TGTT-PHAM HOANG TUAN KIET.970407

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22ZFCHP.MS 2026.242 FT26252757831727.20260909.125025.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28K3M73.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260909.124803.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

09/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970422090912405620262NH6854124.5387.86834.124057

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15964463276.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1028076496 CAN DINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252TPBVI28KSPFM.ung ho NCHCCCL.20260909.122527.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423

09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091223002026y5ud755327.5387.79561.122300

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488090912174520263qe0736953.5189.44874.121745

09/09/2026 3.000.000,00 MBVCB.15964200286.Ungho MS 2026.238( cogiao Hoang Thi Hien).CT tu 0591001874956 NGUYEN CHAU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15964164000.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251000008494 PHAM MAN HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091211002026ZFTR276845.5189.379.121101

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJXQ3YXP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.120019.167315747.TONG HUU TAM.970432

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963932772.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0401001334376 NGUYEN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15963821097.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001024150 NGUYEN VU THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963809834.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091145272026JR67334191.5389.15722.114528

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KKDZ1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260909.113640.10001926234.CHAU TAN BAO.970423

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KKSUB.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.113500.10001926234.CHAU TAN BAO.970423

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KKVXB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.113411.10001926234.CHAU TAN BAO.970423

09/09/2026 150.000,00 MBVCB.15963485495.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0911000026258 PHAN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963389068.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004307316 LE THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15963342687.UNG HO MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN).CT tu 1043739371 MAI THI LOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 242#SP#02009704220909111827202600YV493730.5387.25363.111828

09/09/2026 50.000,00 6252MCOBQ2M99FT5.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260909.111746.03101010965538.HOANG VIET.970426

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJXQEWJF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 3026 242 NGUYEN KHANH LINH.20260909.111603.247529918.LE THI HOA.970432

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15963172086.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1355773133 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15963170190.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0978797029.CT tu 0281000494476 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809091113202026kcbo476743.5389.90169.111245

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15963085567.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091053182026kfy3396970.5387.56971.105244

09/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090910491620260hly381425.5389.31905.104841

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15962769630.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0181003293353 TRAN DUY CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 80.000,00 6252MCOBQ2M9SFP8.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.20260909.104621.80000672664.NGUYEN THI TU LINH.970426

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15962690988.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071005745913 CAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091038042026MCVZ629675.5388.62516.103730

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15962537384.VU VAN YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien..CT tu 0511003742843 VU VAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091031022026oafz312976.5388.19888.103102

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091030502026TJZ4714418.5388.19338.103050

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15962501885.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000763726 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 6252MSCBD2IE5MCL.Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong mong giadinh em svien Diem Quynh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc.20260909.102741.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-10:13:09 q5mu179363#SP#020097041609091013092026q5mu179363.5388.16241.101309

09/09/2026 50.000,00 6252SGTTW2LR7V94.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.095437.070128135136.LAM THE VINH.970403

09/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145968165408.20260909.145968165408-0389398633_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15961931383.ung ho Ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001319090 DANG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090944502026woje147919.5189.57416.094451

09/09/2026 200.000,00 6252SHBAP2A3P9NB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.094319.1006544190.NGUYEN QUOC HUY.970443

09/09/2026 30.000.000,00 UNG HO 3 MA SO 2026.216, 2026.228, 2026.231 MOI MA SO 5 TRIEU. MA SO 2026.180: 15 TRIEU, TC: 30 TRIEU

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15961794636.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809090936192026mdll118441.5390.13317.093619

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15961752795.TRAN QUOC KHAI chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0411001041074 TRAN QUOC KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJXQDF1C.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.093452.0984041991.DAO DUC VINH.970432

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090909323920267w97105911.5387.95142.093205

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15961687691.ung ho ms 2026238.CT tu 9349604472 DAO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090909293920263GC8879831.5388.79797.092910

09/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209090928392026148D409678.5388.73956.092805

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090927292026hv4f088253.5389.68544.092730

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15961637708.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0161000191564 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22EGKMS.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252340850446.20260909.092530.8734139133.DO BACH KIM.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961548727.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0451000413185 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 6252SGTTW2LRNCBZ.IBFT Ung ho MS2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.091612.060169166164.PHAN THI THUY CHAU.970403

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22E5R7J.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26252086223224.20260909.091501.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961459376.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001532634 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961406200.Ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000,00 MBVCB.15961369755.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1fJDE1N29.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.085957.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438

09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509090855472026656V043135.5390.25227.085547

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809090852432026lc07973590.5189.11986.085243

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22EDDII.ung ho 2026.236 em Nguyen Trung Hieu FT26252609692843.20260909.085010.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407

09/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090844112026kcx2945731.5388.77633.084411

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15961063182.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011004321136 TRAN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252PGBLP2AHLBDG.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.084223.1087040114283.PHAN TUAN NGUYEN.970430

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220909084106202689WJ131377.5390.64744.084107

09/09/2026 100.000,00 6252SHBAP2A3DZ5C.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.083707.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1iJXQQTD7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.083306.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960923244.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15960902485.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 30.000,00 MBVCB.15960899780.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0991000025206 NGUYEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k22EWCK7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252010444043.20260909.083015.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

09/09/2026 2.000,00 MBVCB.15960873768.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960853722.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9949848888 NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960794417.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0591000416840 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15960752127.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0451000270368 NGUYEN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809090818092026vooa863453.5389.77247.081809

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15960721787.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9915191349 DANG VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 50.000,00 MBVCB.15960662339.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0341007065818 DUONG HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:giup em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509090809512026VJC6022380.5389.47439.080916

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209090806022026O2GI721300.5390.34376.080603

09/09/2026 50.000,00 6252MCOBQ2M9ES9C.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.080556.02101013955533.DAO KHANH TUNG.970426

09/09/2026 200.000,00 6252SGTTW2LR3VYR.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.080547.0937323838.NGUYEN KIEN GIANG.970403

09/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Uyen Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209090800052026J9LL638062.5389.13213.080005

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15960501260.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15960488732.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9961236658 PHAM THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 200.000,00 6252TPBVI28KCP2I.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.075656.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423

09/09/2026 20.000,00 MBVCB.15960443494.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209090754112026A3PC377431.5389.90887.075411

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJ3N3SB2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.075244.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1iJ3NFRYS.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.075023.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15960336177.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 MBVCB.15960328471.DOAN HIEN DUC chuyen tien giup do chau pham Thanh Nga vaf chau pham xuan Chuong.CT tu 0491000073033 DOAN HIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.242-em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704050909074317202668BN094480.5189.55467.074317

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209090740102026VKEB365471.5387.45223.073936

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960155053.Ung ho MS 2026.238 co giao Hien.CT tu 9354058082 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 15.000,00 6252IBT1aJQ26FZC.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,239 (Em Bui Minh Hieu).20260909.072640.0339306897.VU DUC TU.970437

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15960067810.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1025231090 PHAM VAN SU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 1.000.000,00 6252VNIB02ULIFND.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.072510.904096225.NGO DINH DUC.970441

09/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509090719002026RV4H079887.5389.74511.071825

09/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145946584084.20260909.145946584084-0988610537_Ung ho MS 2026238-co giao Hoang Thi Hien

09/09/2026 200.000,00 6252IBT1k22KIRXZ.Ung ho MS2026.241 Bui Thang Hang FT26252019882933.20260909.071605.9415208996.NGO THI PHUONG DUNG.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15959913416.Chuyen tien ung ho ms 2026 242 Nguyen Khanh Linh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/09/2026 300.000,00 MBVCB.15959868547.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9931794545 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809090710072026qey8640955.5387.45751.071007

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k22KV5US.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252741964583.20260909.070651.197968.TIEU CAM THU.970407

09/09/2026 200.000,00 MBVCB.15959634027.TRAN THI Y NHI Ung ho MS 2026.241 ( bui thanh hang).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 150.000,00 MBVCB.15959526022.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 55.000,00 MBVCB.15959294698.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.240 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 100.000,00 6252MSCBD2IW5ACQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.054444.0860100910000.HA VAN CHU.970422

09/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209090533302026UK7E270486.5388.58310.053331

09/09/2026 600.000,00 6252IBT1k227TWU8.ung ho ma so 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252047084016.20260909.040052.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

09/09/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145929812806.20260909.145929812806-0826715966_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu

09/09/2026 10.000,00 6252IBT1k2276QHY.ung ho CLYT FT26252886270893.20260909.013604.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

09/09/2026 1.000.000,00 6252SGTTW2LRGBIS.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.011523.040105186659.NGUYEN XUAN QUYEN.970403

09/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI NHU NGOC Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809090113032026e8j8414955.5388.67733.011229

09/09/2026 50.000,00 6252IBT1k227KC4Z.Ung ho MS 2026.240 mong 2 em som hoi phuc FT26252886122200.20260909.005733.19036208144011.VND-TGTT-DUONG THI MUOI.970407

09/09/2026 200.000,00 chuongtrinhnhuchuahecocuocchialy unghochuongtrinh#SP#020097042209090043522026L7ZV446945.5390.49463.004352

09/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209090042542026VW8P385976.5387.49142.004255

09/09/2026 500.000,00 6252TPBVI28KQLZF.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.002713.01186047001.HOANG THANH MAI.970423

09/09/2026 100.000,00 6252IBT1k227BRGE.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252973206702.20260909.000308.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407

09/09/2026 100.000,00 MBVCB.15958693501.Quyen gop cho co giao Hoang Thi Hien , ms 2026.238.CT tu 9328489920 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.234 EM LUONG MINH DOANH-080926-23:57:53 QcQE200559#SP#020097041609082357532026QcQE200559.5387.3362.235753

10/09/2026 50.000,00 6253MSCBD2II9MLU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260910.231358.0986667469.NGUYEN VU HONG ANH.970422

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15992681934.ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1iJXDYIC1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.231142.26101991.HO THI NGOC CHI.970432

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29DX4I1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254683837705.20260910.224747.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

10/09/2026 3.000.000,00 6253IBT1k29DXCRB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254931282055.20260910.224549.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29D36HS.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254577235213.20260910.224342.8963866666.TRAN THI MO.970407

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15992457284.Ung ho NCHCCCL, chuc cho chuong trinh phat trien hon nua.CT tu 1023287512 PHAN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102237552026SS3C760982.5389.66187.223755

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DL68T.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254607492761.20260910.222926.19035667212013.VND-TGTT-TA THI THU HIEN.970407

10/09/2026 120.000,00 6253IBT1k29DLEJH.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254889609990.20260910.222916.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29DLQWA.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254063393900.20260910.222618.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15992293306.UNG HO MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509102222132026r0sN495595.5389.16520.222213

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1fJDLA74Y.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.222204.9021699304706.NGUYEN THI LAM PHUNG.963388

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15992254356.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809102218092026pw5d310504.5388.2041.221809

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15992193432.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146237255371.20260910.146237255371-0909476580_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

10/09/2026 400.000,00 6253SGTTW2LEZ5VF.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.221039.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1fJDLAW4Z.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.220922.9021699304706.NGUYEN THI LAM PHUNG.963388

10/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-22:08:28 Vi4Y966189#SP#020097041609102208282026Vi4Y966189.5390.64631.220753

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809102207552026p6r4281354.5389.62378.220755

10/09/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-100926-22:06:22 ruzS720466#SP#020097041609102206222026ruzS720466.5389.56360.220547

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15992042253.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097041509102200282026pW70437926.5390.30494.220029

10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15991998758.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.243(anh Tran Van Lai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15991977094.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000302890 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15991951401.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351001234633 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15991849906.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002845157 PHAM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209102148272026D0YH706935.5189.73793.214757

10/09/2026 49.134,00 6253IBT1k29DYBVZ.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254046085283.20260910.214402.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15991753706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 3926133568 NGUYEN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15991686925.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai - Dak Lak).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DUR7P.MS2026.242 FT26254290675562.20260910.213906.19036051083011.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DUL7D.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254977603618.20260910.213838.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQMJMUT.UNG HO MS 2026240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG.20260910.213657.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15991648505.ung ho MS 2026 243 anh Tran Van Lai.CT tu 0281001162596 PHAM VU HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29D8ZUY.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254410402889.20260910.213520.990968358069.Tran Ngoc Bach.970407

10/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509102131322026DmzS337343.5388.84362.213102

10/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102128542026VJJC987558.5387.68681.212854

10/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102128222026LS8H379984.5389.66317.212822

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DMVP6.Ung ho MS 2026.239. Em Bui Minh Hieu FT26254779935161.20260910.212754.14022806282010.VND-TGTT-PHAN HONG LAN.970407

10/09/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970422091021262220269EWH766667.5189.53566.212547

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29DDXS3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254603061026.20260910.212356.19033723186011.VND-TGTT-DO THANH NHAN.970407

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-21:22:36 j01M506060#SP#020097041609102122362026j01M506060.5388.31230.212206

10/09/2026 100.000,00 UH MS 2026.237#SP#020097042209102118252026DDAL648924.5387.4730.211825

10/09/2026 100.000,00 UH MS 2026.242#SP#020097042209102117112026HPSA267524.5390.97429.211711

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15991305664.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai)#SP#020097041509102114042026lksY262906.5387.77178.211404

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15991107789.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9786525268 NGUYEN HOANG GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 6253SGTTW2LEFJB8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.210059.060267121187.NGUYEN THI THAM.970403

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LE85UC.IBFT QUOC TRUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.205856.060966862519.NGO QUOC TRUNG.970403

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509102058492026UQ7H044093.5189.76077.205849

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15990953255.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Van Lai ms 2026.243#SP#0200970422091020532320263ITX964111.5189.36823.205324

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXSN2QS.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.205219.33949499.TRAN VU MINH PHUONG.970432

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29SXJHB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26253255896000.20260910.205116.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048809102046272026tgfe971546.5389.87823.204627

10/09/2026 500.000,00 6253WBVNP2A6CPHC.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.203933.105000427662.DANG MY AI HOA.970412

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28STFNH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.203743.01957937401.VU THI THANH BINH.970423

10/09/2026 10.000,00 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026 231#SP#020097042209102036112026GPRR275741.5390.12057.203536

10/09/2026 20.000,00 UH MS 2026230#SP#0200970422091020344320269XHO709894.5189.819.203443

10/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809102031002026mh4p895653.5189.72377.203101

10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15990233324.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.243 (Anh Tran Van Lai)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15990244348.Ung ho MS 2026.226 - ba Tran Thi Hong.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15990201965.ung ho ms 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0881000458198 NGUYEN LINH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29SG1U3.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26253341823883.20260910.202310.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1fJDLIYTM.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.201943.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438

10/09/2026 300.000,00 6253VNIB02U17VZZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.201839.057264.NGUYEN LUU THUY MY.970441

10/09/2026 50.000,00 6253SGTTW2LEM1KV.IBFT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.201723.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403

10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15989972035.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0511003864921 VUONG QUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15989925486.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146219855135.20260910.146219855135-0326683902_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai

10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15989548572.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 55.555,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146218555647.20260910.146218555647-0328625082_Ung ho NCHCCCL Vo Phu Hien 0328625082

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15989511264.Ung ho chuong trinh Nang buoc den Truong ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXS7U6Z.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.194246.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432

10/09/2026 600.000,00 6253MCOBQ2MH1TB2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.193739.37201019972238.LE THI HAU.970426

10/09/2026 125.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910193516202628J6039975.5388.21253.193441

10/09/2026 50.000,00 6253MCOBQ2MH1Y9J.Ung ho ms2026.243 tran van lai.20260910.193053.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

10/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15988974744.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0691000321448 CAO VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 30.000,00 MS 2026.152#SP#020097042209101927412026GH6V675351.5390.58303.192741

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15988897918.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9971840999 TRINH LONG TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910192717202617UK088292.5388.54568.192642

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LEYSNL.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.192335.050083999036.NGUYEN QUANG TAI.970403

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-19:18:59 TZdG246273#SP#020097041609101918592026TZdG246273.5189.85057.191859

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146212290233.20260910.146212290233-0387967474_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai

10/09/2026 200.000,00 MS 2026.243 anh TRAN VAN LAI#SP#020097048809101916162026tr1h494411.5390.61576.191616

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15988588542.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101912052026mK2L530943.5189.26435.191205

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15988386837.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0421000408353 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 150.000,00 6253SGTTW2LELYYU.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260910.190427.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 50.000,00 6253SGTTW2LEL2UZ.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260910.190357.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101902442026YBTS419139.5189.46780.190244

10/09/2026 47.000,00 6253SGTTW2LE2HPV.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260910.190128.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101900562026VS0R012555.5387.30913.190056

10/09/2026 43.000,00 6253SGTTW2LE23BI.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.190055.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 53.000,00 6253SGTTW2LE2SGZ.IBFT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.190020.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 20.000,00 6253SGTTW2LE2VX3.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260910.185940.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 20.000,00 6253SGTTW2LE2KZS.IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260910.185917.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 20.000,00 6253SGTTW2LE2UVK.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260910.185811.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 35.000,00 6253SGTTW2LE2R89.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.185715.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15988116581.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091018544520266dkr373973.5388.78035.185445

10/09/2026 30.000,00 6253SGTTW2LE2BFY.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260910.185422.060061767781.LE PHUOC THINH.970403

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15988068840.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 ung ho co giao hoang thi hien#SP#020097042209101848342026UTGR765617.5390.24211.184835

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LW5EUL.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.184758.060025688204.Nguyen Thi Hoai Thuong.970403

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k299UZUN.UH MS 2026.152 Tai Nhan FT26253770503783.20260910.184752.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k2998BG3.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh FT26253076603750.20260910.184511.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k2998UPF.Ms 2026 152 hai anh em Tai va Nhan FT26253745450518.20260910.184456.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k299MIPM.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253882025589.20260910.184032.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

10/09/2026 30.000,00 6253VNIB02U1KXJW.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260910.183838.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1bJMRIABT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260910.183314.1032652001.NGUYEN THUY LIEN.970434

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1fJDLWI5P.MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.182945.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1bJMRIBKT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.182827.1028490001.TRUONG THI HANH.970434

10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2IDQBYR.LE THI XUAN chuyen tienung ho chuong trinh NCHCCCL.20260910.182820.7426272829.LE THI XUAN.970422

10/09/2026 20.000,00 6253IBT1iJXSSJ2X.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.182625.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432

10/09/2026 100.000,00 6253VNIB02U1GQGD.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.182455.038704066888866.NINH THI HIEN.970441

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15987366068.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-18:24:22 F4uV381268#SP#020097041609101824222026F4uV381268.5388.8359.182422

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1d1534RVR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.182412.970422T87a4d30000000007e7153.MBBANK IBFT.970422

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15987337055.ung ho ms 2026.152 (2 anh em Tai va Nhan).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422091018235420264EZ9140874.5390.3506.182354

10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-18:21:46 hCGk345879#SP#020097041609101821472026hCGk345879.5388.86226.182147

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15987256034.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.242 ( EM NGUYEN KHANH LINH ).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15987247219.CAO THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.243.CT tu 1018589065 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 10.000,00 6253TPBVI28SYTEX.MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.181722.02935403901.LE THI BE DAO.970423

10/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488091018163120261hs1146015.5390.39138.181556

10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k292R3GB.MS2026.152 ung ho tai va nhan FT26253178285955.20260910.181609.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28SY2D8.ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260910.181310.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101812382026taGv175896.5388.4834.181238

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15987032682.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.243 ( Anh Tran Van Lai).CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 150.000,00 6253IBT1aJQVYKQK.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.180923.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292FM6C.Ung ho MS 2026.243 A Tran Van Lai FT26253524943760.20260910.180837.19036631392011.VND-TGTT-HOANG TUAN.970407

10/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.152 anh em tai va nhan#SP#020097048809101805052026hwso074619.5388.37147.180505

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15986760980.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1iJXSJQDV.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.180039.0335903736.LE ANH QUAN.970432

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWNMI1.IBFT Ung ho MS 2026.152 - em Tai va Nhan.20260910.180013.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091017594420261ply040136.5390.87760.175944

10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101757182026CXB3455710.5389.65529.175643

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1iJXSQXFH.ung ho ms 2026238 hoang thi hien.20260910.175529.242059239.LY HONG NGAN.970432

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k2927U2G.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253701666314.20260910.175232.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15986355505.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000167871 LY QUOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.800.000,00 6253IBT1bJMRMXG5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Tran Van Lai MS 2026 - 243 . Chuc em som hoi phuc.20260910.174234.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k292YSYN.MS 2026.152 FT26253385027320.20260910.174027.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQVIFKR.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.173852.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

10/09/2026 11.000,00 6253IBT1iJX9X9IG.Huyn.20260910.173802.223055613.NGUYEN DIEU HUYEN.970432

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k292UFJX.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253889551300.20260910.173749.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k292U45F.ung ho MS 2026243 tran van lai FT26253152495413.20260910.173712.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15985974587.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 2026.243( anh Tran Van Lai )#SP#0200970415091017270620269g90780390.5389.72977.172707

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292S5TQ.ung ho ms 2026243 FT26253342436074.20260910.172515.19024525482011.VND-TGTT-NGUYEN DUY QUANG.970407

10/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091017242420261yd2798079.5390.46633.172424

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15985764428.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15985746777.ung ho MiS 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0061001062613 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091017125820268REK064445.5387.33486.171258

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292WVI1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253911191016.20260910.171239.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292WJHB.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26253602120327.20260910.171214.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292QT55.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253077504771.20260910.171145.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k292QKRD.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253020902606.20260910.171124.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.242#SP#020097040509101710592026NX43047687.5387.13751.171059

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CNZZ4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253812159916.20260910.170932.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

10/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.243 TRAN VAN LAI-100926-17:02:06 xFzQ441329#SP#020097041609101702062026xFzQ441329.5387.26799.170206

10/09/2026 100.000,00 6253NAMAP2ANK8HP.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.170117.022081991.TA VAN HUY.970428

10/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091017011620269CTC067371.5389.20046.170117

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CF8G9.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253682643908.20260910.170026.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15984987544.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001549966 NGUYEN TRONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15984987742.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0581000779336 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CHBVB.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253814190788.20260910.165423.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091016541720263iof607977.5389.53195.165417

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422091016533220262M05863565.5389.46423.165333

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15984829485.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000554118 TRUONG TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15984817835.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101646282026cwbi573816.5189.77149.164628

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-16:46:25 JT5O329804#SP#020097041609101646252026JT5O329804.5390.75893.164625

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15984732671.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.241 ( em Bui Thanh Hang).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 104.070,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809101643372026gzrw562054.5388.49969.164337

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15984561693.uh ms 2026 243 Tran Van Lai.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29C423I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253868922117.20260910.163649.19039006679018.VND-TGTT-TRAN DANG HIEN.970407

10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101636082026YGQB067551.5389.80927.163608

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29CBEDA.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26253951136507.20260910.163549.212396899999.LE TRA MY.970407

10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509101635072026RAPV060687.5390.71896.163508

10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101628422026AGOQ015052.5388.15853.162843

10/09/2026 200.000,00 6253WBVNP2ANU155.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.162408.717788.PHAM THI PHUONG.970412

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15984225394.Ung ho em Bui Thanh Hang.CT tu 1036928355 TRAN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253WBVNP2AN4NJL.MS 2026 243.20260910.162054.135678.VO DANG THINH.970412

10/09/2026 100.000,00 6253VNIB02U1Q3U1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.162039.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15984105917.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 6253ABBKP2AN444E.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.161702.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX9P7SJ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.161528.144391101.MAC THI LOAN.970432

10/09/2026 20.000,00 6253IBT1cJMKMIK3.Ung Ho MS 2026.243(anh Tran Van Lai).20260910.161106.105006594261.PHAM XUAN THU.970415

10/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097041509101609562026wfYD315437.5387.60804.160921

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15983899706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1061924627 NGUYEN PHUC DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091016044820261URG294930.5390.19393.160449

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15983710541.MS 2026.243 ( Anh Tran Van Lai).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101556162026M5jO248584.5388.51495.155616

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809101553502026i01y307046.5389.33249.155350

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101552032026zc2d298596.5389.18404.155129

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1fJDHB2CC.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.154947.916666552.NGUYEN PHUONG THANH.970406

10/09/2026 100.000,00 ungho ms 2026.242#SP#020097041509101548422026loT9212186.5388.92641.154842

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 Anh Tran Van Lai#SP#020097048809101548212026yrn3281301.5387.90705.154822

10/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI BICH LOAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026242 EM NGUYEN KHANH LINH-100926-15:47:22 tYHm383298#SP#020097041609101547222026tYHm383298.5387.83262.154723

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15983466830.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 40.000,00 6253IBT1k2913FA5.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253372066316.20260910.154334.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407

10/09/2026 200.000,00 6253ORCOQ2M37LGZ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.154313.0104100003477009.MANH THUY UYEN.970448

10/09/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.243 ANH TRAN VAN LAI-100926-15:42:42 6NdD340109#SP#0200970416091015424220266NdD340109.5388.46849.154243

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k291TYRL.Ung ho MS 2026.243- Anh Tran Van Lai FT26253925531336.20260910.153651.19031812363666.VND-TGTT-DINH THI HANG NGA.970407

10/09/2026 20.000,00 6253VNIB02UBPX3L.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.153626.007135630.NGUYEN MINH QUANG.970441

10/09/2026 800.000,00 6253IBT1iJX9S61W.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 8 ma so sau 2026236 2036237 2026238 2026239 2026240 2026241 2026242 moi ma so 100 K.20260910.153406.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LW4JQJ.IBFT ung ho ms 2026.243 Tran Van Lai.20260910.153123.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15983212504.ung ho ms 2026.242 (Nguyen Khanh Linh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k291HV37.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253661576761.20260910.153038.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15983198420.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0031000263701 TRAN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15983183172.ung ho ms 2026.241 (Bui Thanh Hang).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 99.000,00 6253IBT1iJX993KG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.152907.306946657.NGUYEN CHAU TUAN.970432

10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28XSW4M.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.152711.01594250001.NGUYEN THI NGOC THANH.970423

10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15983111320.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.243 TRAN VAN LAI-100926-15:23:41 5nKR350500#SP#0200970416091015234120265nKR350500.5389.5597.152341

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15982989947.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101516412026esMX968080.5390.56365.151641

10/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101514552026vlZF960362.5388.42943.151455

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15982923841.TRAN DO NIN chuyen tienung ho ms 2026-243 anh Tran Van Lai.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k291GGQY.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253620291744.20260910.151355.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704880910151104202602e0119538.5388.15185.151029

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291BZKZ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253031001971.20260910.150529.19034099332010.VND-TGTT-HA KHANH LONG.970407

10/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091015051820267KNG128427.5389.72896.150518

10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15982754061.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:59:05 YEiG175188#SP#020097041609101459052026YEiG175188.5189.29734.145905

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15982648514.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071004748929 LE DUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 150.000,00 6253IBT1k291PR27.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.243 tran van lai FT26253445277514.20260910.145657.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15982581324.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7977656177 BUI TIEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291UT6U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253043811503.20260910.145330.9915841091.PHAM MINH THONG.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291UZS5.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26253347600800.20260910.145310.3957053123.HO HUU BINH.970407

10/09/2026 100.000,00 6253SHBAP2ANM9LL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.145114.0905222737.DO THI MY DUNG.970443

10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101450062026YZ6V787405.5389.67745.144931

10/09/2026 500.000,00 Chuyen tien giup be Bui Thanh Hang#SP#0200970488091014451720262ydu016389.5189.32401.144517

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJX9Q2MV.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.144420.0904137258.DUONG THI DUNG.970432

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k291MVNJ.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG chuyen UH ms 2026.243 FT26253408522787.20260910.144228.19020640041661.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG.970407

10/09/2026 15.000,00 MBVCB.15982311476.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026,243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101439032026dxvi992597.5387.89171.143903

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k291DRJL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253743444681.20260910.143818.19025900532011.VND-TGTT-DO KIEN ANH.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15982254187.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tien UNG HO MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910143409202699IU048029.5389.56042.143409

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15982226914.ung ho MS2026.243(anh Tran Van Lai).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:32:03 bvvK489619#SP#020097041609101432032026bvvK489619.5389.40648.143203

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15982190319.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XKLW9.Ung ho Ms 2026.243 ( anh Tran Van Lai ).20260910.142956.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101428252026bf4c952112.5390.15768.142825

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15982119518.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0351000638355 NGUYEN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15982095865.ms 2026238.CT tu 0491000196298 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k291CR8P.ung ho ms 2026243 anh TRAN VAN LAI FT26253925270959.20260910.142546.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

10/09/2026 50.000,00 6253ORCOQ2M3I1LU.LOC HO TRO MS2026.243TRANVANLAI.20260910.142225.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15981965362.ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15981932572.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 1039626146 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091014124720267qto896300.5390.12895.141247

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k291QXU1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253054328927.20260910.141236.19833978764031.VND--LE MINH QUANG.970407

10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15981867611.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:10:47 Qyxp305401#SP#020097041609101410472026Qyxp305401.5389.99620.141047

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15981844237.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7904022888 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29JNWN3.NGUYEN VAN NHIEM chuyen Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253973780989.20260910.140622.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29JRR5L.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253489658428.20260910.140602.19031124089011.VND-TGTT-LU SO PHUNG.970407

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101404182026VNQ8518453.5189.58412.140418

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29JRU8X.NGUYEN THI TRANG NHUNG ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253577036689.20260910.140412.19035286905012.VND-TKTT-NGUYEN THI TRANG NHUNG.970407

10/09/2026 100.000,00 nchcccl#SP#020097048809101403222026cgxf863798.5388.52317.140323

10/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509101402132026PkJ4670737.5189.46394.140213

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15981672818.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253TPBVI28XEW2Q.UNG HO MS 2026.243 (ANH TRAN VAN LAI).20260910.135918.03432034499.PHAM THI KIM MAI.970423

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai mong a som khoe manh cua it long nhieu#SP#020097042209101358092026RZE8363128.5390.19823.135810

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LWCVVK.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.135732.92993.DUONG THI THU HA.970403

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XEJKK.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.135616.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

10/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101356042026P7W8077808.5389.8072.135604

10/09/2026 150.000,00 6253ORCOQ2M3D89F.VO THI DIEP ANH chuyen tien ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.135542.0014100016307006.VO THI DIEP ANH.970448

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JF6Y3.MS 2026.243 FT26253087171762.20260910.135518.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2I3RC29.ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.135500.0570173668668.PHAM THI THANH HUYEN.970422

10/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tienih ms 2026.243 tran van lai#SP#0200970422091013531420268ENE998986.5390.90442.135314

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWC85Q.IBFT Ung ho MS 2026.243 - anh Tran Van Lai.20260910.135216.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWCQTN.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.134849.070099395239.DUONG THIEN NHI.970403

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091013475420267ORZ044463.5389.57213.134754

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29JHK6R.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253811046932.20260910.134509.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29JHU22.UHNCHCCCLy Phan Lan 0982805956 FT26253708804990.20260910.134411.19033094204018.PHAN THI NGOC LAN.970407

10/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146160614858.20260910.146160614858-0782386643_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai

10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28XWVKE.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.134257.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15981325017.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0761002351679 PHAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 6253NAMAP2ANL6KB.Ms 2026 238 Hoang Thi Hien.20260910.133459.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428

10/09/2026 1.000.000,00 6253NAMAP2ANLIY2.Ms 2026 243 Tran Van Lai.20260910.133405.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428

10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-100926-13:33:42 PgtM125414#SP#020097041609101333422026PgtM125414.5389.69778.133342

10/09/2026 50.000,00 ms2026243 tran van lai#SP#0200970422091013333720267YGM550438.5388.69477.133338

10/09/2026 400.000,00 MBVCB.15981276272.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15981275530.ung ho MS 2026.243 (anh tran van lai).CT tu 0071000805220 DUONG THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.2026 - MS 2026.233 ANH LY MI LUNG#SP#0200970415091013313120269999445749.5387.57193.133136

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15981257718.ung ho MS 2026 243 Tran Van Lai.CT tu 1038684565 HUYNH HUU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101329572026FBST640925.5387.47339.132957

10/09/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.243ANH TRAN VAN LAI-100926-13:29:57 yEkm620442#SP#020097041609101329572026yEkm620442.5389.47320.132957

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704220910132917202611ZO358619.5189.43523.132842

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101328192026AQRC966887.5390.38189.132819

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101327572026dj2i750543.5389.34910.132757

10/09/2026 5.000.000,00 6253IBT1k29J7BPA.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253448994790.20260910.132746.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1d15FZ1Y1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.132725.97042292N6066b3000000000804912.MBBANK IBFT.970422

10/09/2026 260.000,00 6253SGTTW2LW1H2J.IBFT ung ho MS 2026.243.20260910.132711.060243330370.THANG DUC NHIEN.970403

10/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220910132619202660G9385854.5388.26074.132619

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29J7W2V.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253770405404.20260910.132608.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407

10/09/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.243 tran van lai#SP#020097042209101325222026M8EW727740.5389.19891.132522

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#02009704150910131926202603rN534513.5388.84533.131927

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15981098273.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX2KJ7F.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.131745.213935224.TRAN THU TRA.970432

10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29J4C6X.ung ho ms 2026.243, anh Tran Van Lai, chuc anh va gia dinh binh an FT26253174896709.20260910.131615.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JBNGI.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253140535471.20260910.131544.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

10/09/2026 6.000,00 MBVCB.15981029724.NGUYEN DINH MY chuyen tien ung ho MS 2026.243 . Nam mo Duoc Su Phat !.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15981022195.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101313082026y5vj706478.5389.47434.131238

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101312352026ikrs704853.5389.42947.131235

10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101312302026AZM5105333.5389.43319.131230

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101312022026hokr703161.5189.39557.131202

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1d15F61CZ.unghoMS2026243.20260910.131146.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091013104520260HAK013276.5189.31860.131045

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980976822.ung hoMS2026.243 (anhtranvanlai).CT tu 0071001096278 NGUYEN QUI TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X4PA4.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.131022.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809101309322026joev695800.5388.25549.130932

10/09/2026 200.000,00 6253VNIB02UBEA2V.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130928.668704060092513.NGUYEN THI HONG THU.970441

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29J5Q4A.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253778625000.20260910.130905.19026397280012.VND-TGTT-TRAN QUOC KHANH.970407

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101308102026blce691671.5189.17500.130810

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LWBKUY.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130758.060235157996.Dang Thi Quynh Vy.970403

10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2I3MYM8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130717.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980926392.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 O5CH7KG0LQ1E-Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101305592026ZDRB140386.5388.4108.130559

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1fJDH18I9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130551.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

10/09/2026 150.000,00 6253IBT1k29JPXE5.MS 2026.243 FT26253713797401.20260910.130528.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k29JP3CU.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253708665760.20260910.130519.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28X4S88.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130513.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX2GUGY.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130503.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

10/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101304462026KU2L546220.5387.96719.130447

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X4VWW.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.130408.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101303572026U46C901566.5390.92305.130358

10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2I31QIX.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130112.0972923420.TU THI THANH VAN.970422

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LWBQ77.IBFT UNG HO MS 2026.243 - ANH TRAN VAN LAI.20260910.130109.060017833920.MAI VAN HOANG.970403

10/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146154520628.20260910.146154520628-0973192724_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh

10/09/2026 200.000,00 ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097041509101252312026D7N9450901.5387.22746.125231

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101249572026TAR4634437.5387.7149.124958

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JVZJA.Ung ho MS 2026.243 FT26253504073142.20260910.124836.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15980634989.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146152625961.20260910.146152625961-0918159587_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJX2BIP4.Ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.124245.43131133.NGUYEN THI THU HANG.970432

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980500935.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9784606066 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1d15F7B3Y.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.123625.97042292Rce5a99000000000d61775.MBBANK IBFT.970422

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15980447220.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15980421932.LE QUYNH CHI chuyen tien ung ho MS 2026.243 (Tran Van Lai).CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101234242026cffk584292.5388.8402.123424

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101234212026SC6U501313.5387.7683.123421

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29JCZVL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253240933092.20260910.123341.19027240424017.VND-TGTT-DO THI LAN HUONG.970407

10/09/2026 50.000,00 6253MSCBD2I3LFQE.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.123245.09333333338.VO THI THU HONG.970422

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:31:46 aCml182078#SP#020097041609101231462026aCml182078.5389.88568.123146

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LWQQJH.IBFT ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.122924.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403

10/09/2026 2.000.000,00 Co B.N Ung ho MS 2026.240 Hai chi em chau Nga va Chuong#SP#020097048809101228532026udyh563126.5388.66801.122853

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:LAM THI YEN LINH chuyen tien ung ho ms.2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091012283920266BBJ061438.5388.65364.122804

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JJ3U4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253725747404.20260910.122833.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29JJTMH.Ung ho ms 2026.240 hai em Nga va Chuong FT26253075300040.20260910.122822.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29JJG6T.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253408020548.20260910.122746.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407

10/09/2026 1.000.000,00 Co B.N Ung ho MS 2026.239 Chau Bui Minh Hieu.#SP#020097048809101226452026db6u554713.5389.51677.122645

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15980249536.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Co B.N Ungho MS 2026.230 Chau Dang Dinh Duong.#SP#020097048809101224252026np1i545359.5189.33925.122425

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:22:51 Co1s062932#SP#020097041609101222512026Co1s062932.5390.23618.122217

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146149104871.20260910.146149104871-0854076607_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai

10/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146148272954.20260910.146148272954-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua ung ho ms 2026243

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15980039196.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15980013365.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI MINH THUY chuyen tien muon giup gia dinh tran van lai#SP#0200970422091012120520264UQ4151243.5388.44445.121206

10/09/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097048809101211002026ljwv489471.5389.35921.121100

10/09/2026 100.000,00 TRAN THI HANG ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101210562026KI0U643300.5389.35679.121057

10/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101210542026I7IZ078079.5189.35522.121019

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2026 243#SP#020097040509101210112026NPZA074443.5389.30194.121011

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15979945921.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1041289860 THAN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101207382026RRpM283293.5387.9783.120738

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979916646.Ung Ho MS 2026.243(anh TRAN VAN LAI).CT tu 9938498438 TRAN XUAN KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 NGUYEN HOANG TUNG UNG HO MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101206492026VASJ185352.5189.5046.120649

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:06:46 wtSM559428#SP#020097041609101206462026wtSM559428.5387.4072.120647

10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101204062026ZW7O637425.5390.83190.120336

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040509101203492026I5V7040878.5189.79896.120349

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405091012025120267F0Z035650.5390.73275.120251

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509101202102026LO2G032084.5388.67579.120210

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910120130202663BW028433.5388.62180.120130

10/09/2026 1.000.000,00 6253MCOBQ2M3XRX2.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).20260910.120053.23001012953468.NGUYEN THI MINH TRANG.970426

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XJ95P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.120040.03016537201.VO THI NGOC.970423

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091011595020261EB9152480.5387.49155.115950

10/09/2026 100.000,00 6253MCOBQ2M3XC96.NGUYEN THI CHIU chuyen tien Ung Ho MS 2026 243 ( Tran Van Lai ).20260910.115926.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

10/09/2026 200.000,00 NGO THI THUY Ung ho MS 2026243. Tran van Lai#SP#0200970422091011585120261WRA383492.5390.40696.115852

10/09/2026 300.000,00 6253TPBVI28XJGWL.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.115820.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979670920.lHUY chuyen tien ung ho 2026.243.CT tu 1041293677 VAN VINH THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29WEN5C.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253654162329.20260910.115441.19071619961019.TUAN HUONG.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979648256.ung ho anh Tran van Lai.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101153202026wm7o408550.5189.96004.115320

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101151482026825T073144.5389.83428.115148

10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15979572819.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004262312 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29WKSE4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253245985021.20260910.115013.6949918617.NGUYEN THI LAN ANH.970407

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091011494020268e12391002.5389.65486.114905

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979523297.ung ho MS 2026238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1942266991 TRAN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101146092026ho9i373721.5389.35894.114609

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979463985.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979452885.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1049213862 NGUYEN THANH LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29WGJ77.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253075140377.20260910.114444.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1aJQDILEE.ms 2026.243 anh tran van lai.20260910.114357.185001060000009.VU THI XUAN .970409

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209101142322026BN3E796058.5388.7431.114232

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1bJMR9WPQ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.114214.01061964.HUYNH TAN THUC.970427

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:40:25 s3XC188624#SP#020097041609101140252026s3XC188624.5189.90068.114025

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091011365920264OQ3304702.5189.61553.113659

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979233289.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0251002706055 DAO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29WP3IL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253907304282.20260910.113118.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407

10/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880910113103202666f8301702.5387.14640.113103

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979129212.TRUONG DUC LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0331000453265 TRUONG DUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979131851.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000684614 NGUYEN TRONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979122666.haokungfu Ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga & Chuong).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253VNIB02UBCC5F.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.112806.125725725.HUYNH DUC HAO.970441

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15979064995.ungho ms 2026.243 tran van lai.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1fJDZTXM1.Nguyen Huong ung ho MS 2026 240 hai chi em Nga va Chuong.20260910.112250.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979013109.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0271001059608 VO TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15979009480.ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978961805.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0351000970549 NGO THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:19:51 Xd0o384478#SP#020097041609101119512026Xd0o384478.5388.28067.111951

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101116512026IEEO981424.5389.5184.111651

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101116502026N7UP686514.5389.4194.111650

10/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091011150620269MS7432441.5387.91277.111507

10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15978864896.ung ho tran vanlai.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2020 243 em TRAN VAN LAI#SP#020097040509101113082026HWZE042236.5189.75669.111308

10/09/2026 50.000,00 6253MCOBQ2M3V91Z.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.111245.03101010965538.HOANG VIET.970426

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k29WSZRE.ung ho MS 2026 243 anh Tran Van Lai tinh Dac Lac FT26253749962516.20260910.111233.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

10/09/2026 500.000,00 6253ABBKP2AI9SV8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.111208.0935610689.NGUYEN THI DIEU LY.970425

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1aJQDDK7R.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.110937.023704070006728.VU KE TRUNG.970437

10/09/2026 200.000,00 6253ABBKP2AI9AXX.LE DUC HOANG ung ho MS 2028243 A tran van lai.20260910.110830.0988882065.LE DUC HOANG.970425

10/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15978718595.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0071000633400 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978699346.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1050823428 LE CANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQDD9BL.ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.110400.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-11:03:35 46N8300707#SP#02009704160910110335202646N8300707.5387.2251.110335

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15978653144.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1050823428 LE CANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k29WC1I4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253725425485.20260910.110243.19035765114011.VND-TGTT-HA QUOC DUNG.970407

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15978656030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181000932179 TRAN MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15978632248.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000913325 LE HUU CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXCN8KL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 243 TRAN VAN LAI.20260910.105919.247529918.LE THI HOA.970432

10/09/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101057062026HS0U470077.5390.56387.105636

10/09/2026 5.000.000,00 6253ORCOQ2M3VA8T.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.105539.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29WQTJX.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho MS 2026.243 Anh Tran Van Lai o Tinh Dak Lak FT26253252556062.20260910.105412.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101053202026agj4130203.5389.28798.105245

10/09/2026 50.000,00 6253MCOBQ2M3K5XJ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.105146.80002564355.NGUYEN VAN ANH.970426

10/09/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung Ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101051072026GV38776335.5189.13864.105108

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29QNY5Q.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253480131821.20260910.105038.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15978391942.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9945823098 NGUYEN PHU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXCXIGZ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.104632.6919999991.PHAM THUY DUONG.970432

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978314965.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1020188556 NGUYEN THI THANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15978296687.Ung Ho Ms 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15978260506.Ung Ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXC386P.ZP262530227147 Trung Kien ung ho MS 2026.242.20260910.104018.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091010392520268I44320920.5189.35014.103925

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101038372026eja5067440.5389.29320.103837

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QTZL7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253841129791.20260910.103812.19032132866686.VND-TGTT-BUI TUAN ANH.970407

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146131205943.20260910.146131205943-0901269177_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978196182.ung ho ms 2026.238( co giao hoang thi hien).CT tu 0511000415576 DOAN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15978177692.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9210731666 LUU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29QL5U2.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253043892472.20260910.103448.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15978156274.ung ho ms 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101032342026i7r2042918.5189.86180.103159

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978106351.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909101028062026VQvu139249.5390.50608.102806

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien mong ban mau khoe#SP#020097042209101027112026WYW1637432.5388.43953.102711

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.243#SP#020097040509101026172026BO6H069681.5390.38237.102617

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15978016245.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9359475947 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091010245120263815589935.5390.26096.102451

10/09/2026 100.000,00 6253MCOBQ2M3GBXX.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.102425.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048809101024212026rhrv010008.5390.22748.102421

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880910102351202660mt008036.5390.18574.102351

10/09/2026 100.000,00 6253MCOBQ2M3GY1P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.102203.03201013801023.LE THI THU HIEN.970426

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509101019122026XYHO031082.5388.90103.101842

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29Q7JQM.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253205461742.20260910.101721.19029735046011.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101016582026JA0Q241009.5388.75654.101658

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29QG3S8.Ung ho MS 2026.242 FT26253006629300.20260910.101653.19033048928011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN MY.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977867640.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220910101617202663J3815675.5387.70837.101617

10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29QAKXP.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253708021592.20260910.101335.8913708386.HO THI ANH THU.970407

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1iJXCH8UE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.101225.107027769.NGUYEN MINH TRIET.970432

10/09/2026 1.500.000,00 MBVCB.15977791983.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000757128 LE DUY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977791269.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003651196 LY NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977786838.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0081001226232 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 250.000,00 6253IBT1aJQD1ZT9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.101111.000004124987.MAI THANH TAM.970433

10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29Q4BMU.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253769783111.20260910.101025.271119926666.VU TUNG LAM.970407

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091010102020269B71500755.5390.33569.101021

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k29Q4I61.Giup ma so 2026.243 FT26253616200221.20260910.100958.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101007452026w6t2941173.5390.15446.100746

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101006322026lbsi935713.5389.7572.100632

10/09/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.243(anh tran van Lai )#SP#020097041509101005592026WGOX649478.5390.3646.100559

10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k29Q51A7.AnVuTranTranThai ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26253414966747.20260910.100357.19030956356048.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977654529.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611000184000 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQDJ3IV.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.100136.251704070003322.NGUYEN THI LANH.970437

10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101000082026243X810087.5189.64757.100008

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977578839.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 30.000,00 6253IBT1k29QP1HD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253383403962.20260910.095830.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29QPJT3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253754698869.20260910.095826.19036757019014.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUNG.970407

10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2I9BI4B.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.095822.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422

10/09/2026 20.000,00 6253IBT1k29QU3S7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253842082570.20260910.095754.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28XQ5QK.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.095600.02028549301.HOANG VAN HANH.970423

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100955422026s523889070.5390.35863.095542

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977503381.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000771682 LE THI XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977501378.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253ORCOQ2M3E6P5.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.095409.0008100006607008.LY HOAI NAM.970448

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977488563.uh ms 2026.243.CT tu 0261003491161 NGUYEN THI XUAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100953502026xxjm881762.5390.25682.095350

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QIAQA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253660406682.20260910.095126.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407

10/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509100951212026NnIT589458.5189.11280.095046

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977419511.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1013182684 TRAN THI TRUC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509100947482026V2WR058541.5189.89862.094748

10/09/2026 137.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097044909100947222026G4c4756610.5189.88582.094723

10/09/2026 10.000,00 6253IBT1k29QMQTS.ung ho ms 2026.242, em Nguyen Khanh Linh, chuc em va gia dinh binh an FT26253949724954.20260910.094711.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091009461720268oc5852333.5389.81786.094618

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1d15FCKHD.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094506.970422K53e0550000000007a2739.MBBANK IBFT.970422

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809100944172026kj3d844608.5189.70526.094417

10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2I9QWSB.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094409.0932334383.PHAM THUY HONG.970422

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1aJQDWYYU.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.094332.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440

10/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100943072026L54X605867.5390.62933.094233

10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2I9Q1NC.LE THI TU OANH chuyen tien ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094206.7200117111002.LE THI TU OANH.970422

10/09/2026 100.000,00 UNG HO 2026243 TRAN VAN LAI.-100926-09:41:54 qZlq204158#SP#020097041609100941552026qZlq204158.5387.57453.094155

10/09/2026 100.000,00 6253ORCOQ2M3EE5I.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.094107.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100939582026xa00828236.5388.45887.093958

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977265008.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977235581.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977232069.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho 2026243 Tran Van Lai#SP#020097040509100937192026IL3C002781.5390.32189.093719

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977227088.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15977224290.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0771000586440 LUU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026. 243 anh tran van lai#SP#020097042209100936062026HXPR100914.5390.25189.093607

10/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 .243 anh Tran van Lai#SP#020097048809100936062026fosg813692.5387.24658.093606

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977211266.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15977211193.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0481000722703 LAM THI VY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977208062.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29Q2TE6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253010691109.20260910.093529.19032070756668.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977191608.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 5.000.000,00 6253IBT1k29Q27P7.Ung ho MS 2026.238 co giao Hien FT26253697290657.20260910.093453.19028853336699.VND-TGTT-TRAN HOANG LINH.970407

10/09/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091009341420263MD6086411.5189.14926.093414

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15977176139.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15977168723.Ung ho MS 2026.243. Anh Tran Van Lai.CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977149581.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1013015443 TRAN VAN LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253PGBLP2AIUYBK.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.093039.4537040064198.NGUYEN CHANH NHAN.970430

10/09/2026 100.000,00 6253WBVNP2AI4NQU.Do Thi Ngoc Linh chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260910.093030.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977115139.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003997592 MAI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k29Q1B6S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253887001264.20260910.092856.19025994705028.VND-TGTT-DINH PHAN BAO ANH.970407

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977089477.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023525993 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809100928232026f0xl784647.5388.84496.092823

10/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091009271920268G4Y550646.5390.78455.092645

10/09/2026 200.000,00 6253VNIB02UA6X2T.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.092717.364460074.NGUYEN TRUONG CHUNG.970441

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15977062933.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QJUIZ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253785925643.20260910.092542.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29QJVAU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253800000822.20260910.092524.19031393694010.VND-TGTT-PHAM DUC NAM.970407

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100924292026lzre770443.5390.65176.092429

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977017246.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0251002709844 DANG THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15977002021.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1020273697 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100922172026v362762487.5189.53403.092142

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976995298.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1023825072 TRAN NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-09:20:07 nxOl218570#SP#020097041609100920082026nxOl218570.5389.42612.091933

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1aJQSN5MM.UNG HO MS 2026242 EM NGUYEN KHANH LINH.20260910.091843.4734992.NGHIEM MINH TRANG.970424

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1iJXC4X2B.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260910.091834.71792234.NGUYEN THANH TUNG.970432

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976917934.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000690988 LE THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091009153720266hmk738017.5387.21360.091537

10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2ISPSVQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.091352.0650111112888.DAO CONG HOAN.970422

10/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.243 ANH TRAN VAN LAI-100926-09:13:06 cr65716833#SP#020097041609100913062026cr65716833.5389.9345.091306

10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k22NXB75.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253289093570.20260910.091157.19030647688011.VND-TGTT-NGUYEN VU NHU QUYNH.970407

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#020097048809100911542026nkgr724595.5389.1929.091154

10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026238#SP#020097040509100911392026BOM2067266.5389.2276.091139

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22NXU94.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253174083861.20260910.091136.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15976844269.ms2026.243 ( anh tran van lai).CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NX9NH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253407932893.20260910.091105.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NXJJU.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253621530974.20260910.091040.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091009103720269lrh719802.5389.97412.091037

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22N3AT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26253004506718.20260910.090918.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

10/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 4 em Huyen Tuong Tien va Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100908532026WYLQ882224.5189.88969.090853

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22N3M5V.Ctt ung ho MS 2026.243- Tran Van Lai FT26253777829772.20260910.090833.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407

10/09/2026 600.000,00 SHGD:10000366.DD:260910.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.236 CHUC NGUYEN TRUNG HIEU MAU KHOE

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22NF3AI.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253343870393.20260910.090725.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976753690.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0381000471854 NGUYEN TIEN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100904542026h3b3699257.5390.69606.090454

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1aJQSR83H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.090344.159704070027341.LUONG THI MONG TUYEN.970437

10/09/2026 400.000,00 6253IBT1fJDZBQ44.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.090345.9021748420192.TRAN HONG NHUNG.963388

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXC5GZG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.090122.0984041991.DAO DUC VINH.970432

10/09/2026 30.000,00 6253IBT1iJXC5BWG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.090032.40746846.DANG MINH HOAI.970432

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976671158.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976634279.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001974149 LE THI THANH LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXCY3J3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.085556.38363859.KIEU THE QUAN.970432

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976593398.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976592631.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000636553 VO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 6253IBT1k22NZESB.Ung ho 2026.241 Bui Thanh Hang FT26253706765711.20260910.085509.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X2SWG.QUYNH PHUONG chuyen tien NCHCCCL -0799013593 t9.20260910.085500.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976588432.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-08:54:38 RZpU016949#SP#020097041609100854392026RZpU016949.5189.22001.085439

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976583615.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien gui MS 2026.243(Tran van Lai) .CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NZC32.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253867303998.20260910.085335.19028316423011.VND-TGTT-TRAN ANH TUAN.970407

10/09/2026 10.000,00 6253MSCBD2ISNEA2.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.085329.0960131868888.NGO SY ANH.970422

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091008521620267FTV318224.5389.12115.085146

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976559607.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976549859.MS 2026243 tran van lai.CT tu 0081001201193 NGUYEN NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253NAMAP2AIT7BH.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.085032.199911119.TRAN MINH DUC.970428

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976506812.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011002426052 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15976500177.TRAN NGOC TINH chuyen tienunghoms2026.243(anh tranvanlai).CT tu 0341006822444 TRAN NGOC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209100848262026RVT3563525.5389.94700.084751

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976500478.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 250.000,00 6253VNIB02UAH3GZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.084722.601704060358940.LE NHU QUYNH.970441

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976486847.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28X2C87.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.084639.04469321201.DINH VAN DAT.970423

10/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091008462220262n7n634061.5388.85655.084622

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976443535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976445627.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011002426052 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976440259.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001303540 DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253TPBVI28V558X.VU DONG QUYNH chuyen tien. Ung ho MS 2026.242 (Em Nguyen Khanh Linh).20260910.084312.01767217601.VU DONG QUYNH.970423

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15976416446.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22N7WTD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26253757002106.20260910.084137.19035197349017.VND-TGTT-TRAN NAM ANH.970407

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146113770237.20260910.146113770237-0856995662_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100839482026Z1V1184955.5189.58289.083949

10/09/2026 200.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097048809100838582026sq7c608400.5388.55316.083858

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1aJQS3AKT.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083831.092704070015637.TRAN HUU TIEN.970437

10/09/2026 300.000,00 MS2026.243 TRAN VAN LAI-100926-08:38:17 iZKP225770#SP#020097041609100838172026iZKP225770.5387.52267.083817

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100837502026YIUT471202.5189.50366.083751

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1aJQS3BT7.Chuc co giao nhanh khoe Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.083747.100500200229.TRAN NGUYEN HA MY.970457

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976335497.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071001134988 LE THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100836012026ROG3414775.5388.43069.083602

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976311778.Chuyen tien ung ho MS 243.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509100832562026WSGP067319.5390.30197.083256

10/09/2026 200.000,00 6253MSCBD2ISHW7S.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083250.8770112356789.NGUYEN THI THANH THUY.970422

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509100831562026OZVM062410.5387.26261.083156

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22NB5XC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253683760034.20260910.083114.19036760497016.VND-TGTT-GIAP LONG TRUONG.970407

10/09/2026 20.000,00 6253WBVNP2AIJWW9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083112.105000264026.DAO NGOC CANH.970412

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976231244.Nguyen cho nhieu gia dinh duoc doan tu.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509100829172026B6B6049234.5389.15216.082917

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15976201245.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1021497119 LAM QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 30.000,00 MBVCB.15976188185.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100826482026RD1L388615.5388.4985.082648

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15976180373.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976170822.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15976169113.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281001679054 LE NGUYEN KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LUG5CL.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.082429.060260064390.NGUYEN TAN CUONG.970403

10/09/2026 500.000,00 6253ABBKP2AIJ2D3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.082410.0962865998.DANG THI LUYEN.970425

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146111081858.20260910.146111081858-0797638767_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai

10/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:UHNCHCCCL#SP#0200970405091008231120261JS1018536.5387.88171.082311

10/09/2026 100.000,00 ung ho2026.243#SP#0200970415091008203020261tlm268359.5390.71240.082030

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15976085011.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061001003622 DONG MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809100819052026e0zd540135.5387.62933.081905

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091008184420263zgj538955.5389.60963.081845

10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15976064277.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9399055555 DANG VAN SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100817482026jc4e535701.5387.55254.081748

10/09/2026 30.000,00 6253MSCBD2IS9RYF.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.081714.0398155529.NGUYEN THI HUYEN.970422

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100816482026ciro532207.5387.49453.081648

10/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100816342026eego531362.5387.48272.081634

10/09/2026 50.000,00 MBVCB.15975970595.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146109055356.20260910.146109055356-0987604333_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15975956663.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071001089445 LE VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100809482026WBR9724038.5189.21326.080949

10/09/2026 50.000,00 6253TPBVI28VPQ9P.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260910.080607.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15975868990.Ung ho MS 2026.238( Ung ho co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011003528690 NGUYEN MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22NDQ5F.ung ho MS.2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26253892401138.20260910.080251.19029777018018.VND-TGTT-TRAN THI XUAN.970407

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509100802172026HN7D014490.5387.92829.080142

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22NS6SA.Ung ho ms 2026.242 nguyen khanh linh FT26253503660013.20260910.080157.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407

10/09/2026 200.000,00 6253SGTTW2LUE41P.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.075424.060177486161.NGUYEN THI NGAN.970403

10/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809100754092026yrbt454350.5389.64043.075334

10/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.242 E. Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100750312026SAEY803662.5387.51225.074957

10/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS2026.243-anh Tran Van Lai#SP#020097040509100750242026SKD8056750.5389.51001.074949

10/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405091007475020263QEF044173.5389.41013.074750

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k22NJAAS.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26253810803293.20260910.074539.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

10/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509100744062026FRUZ156539.5390.28178.074406

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k22NJJTC.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253150484577.20260910.074403.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15975545638.MS 2026.238 ung ho co giao hoang thi hien.CT tu 5799999999 VU MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050910073559202683VS087092.5389.97572.073559

10/09/2026 300.000,00 MBVCB.15975413493.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 6253VNIB02UAKPF7.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.072619.003928176.HO NGOC DIEP.970441

10/09/2026 500.000,00 PHAN THUY HUONG CK CHO CHAU NGUYEN KHANH LINH GIALAM HANOI-100926-07:25:24 v2y5464620#SP#020097041609100725242026v2y5464620.5189.60581.072524

10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509100724332026DMD3031938.5389.57458.072433

10/09/2026 1.000.000,00 6253IBT1k22R3CJL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253221995670.20260910.072344.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407

10/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100716512026XY9V837027.5390.30732.071652

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22RTCY9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253384554203.20260910.071628.19039655183013.VND-TGTT-DOAN THI MY LINH.970407

10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15975176838.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1065410645 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15975169463.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.242 NGUYEN KHANH LINH.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22RHTJW.MS 2026.238 FT26253653201905.20260910.071131.19038604716010.VND-TGTT-DUONG NGOC LAM.970407

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15975130981.Chuyen tien ung ho ms 2026 243 ang Tran Van Lai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

10/09/2026 20.868,00 MBVCB.15975058852.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh chuong trinh : nang buoc den truong.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2097838785911119872.20260910.Remit Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai 2097838785911119872

10/09/2026 15.678,00 MBVCB.15975027120.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.240.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22RKCSA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253488136644.20260910.065117.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22R73T3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253855860030.20260910.065015.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1k22R73HB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253785348833.20260910.065014.19027107551014.VND-TGTT-TRAN VAN TAN.970407

10/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXCWSAD.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.064727.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432

10/09/2026 10.000,00 MBVCB.15974821459.UH MS 2026.242 - em Nguyen Khanh Linh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 MBVCB.15974801269.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0501000114946 VO THANH NHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509100627442026RRA5087775.5189.90343.062744

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1k22RBZVW.ung ho ms2026.241 FT26253575530727.20260910.062634.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407

10/09/2026 200.000,00 6253IBT1k22RB7VK.MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh FT26253541850622.20260910.062546.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407

10/09/2026 500.000,00 6253IBT1iJX1XP1T.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260910.054813.158167026.VO HAI AU.970432

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974372991.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 400.000,00 MBVCB.15974375489.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.241( em Bui Thanh Hang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15974362723.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.240( hai chi em Nga Va Chuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974351037.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974354126.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100517192026r1oi112214.5389.8765.051645

10/09/2026 200.000,00 MBVCB.15974319327. ung ho Ms2026.241 ( em Bui Thanh Hang ).CT tu 0251002595958 VO THUAN THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 500.000,00 6253SGTTW2LUZFEX.IBFT Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.044406.060200688824.Nguyen Thanh Tung.970403

10/09/2026 50.000,00 6253IBT1k22RMRJ6.Ung ho MS 2026.241 FT26253096480800.20260910.035211.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

10/09/2026 20.000,00 MBVCB.15974188284.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1042803880 DO THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/09/2026 100.000,00 6253SGTTW2LUT91W.IBFT ung ho ms 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260910.021440.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403

10/09/2026 100.000,00 6253MSCBD2ISANDM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.015031.0995076678.LE THI CAM LY.970422

10/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.241#SP#020097048809100106342026vzox074394.5390.25289.010634

10/09/2026 50.000,00 6253TPBVI28VHQTQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.004718.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423

10/09/2026 199.999,00 6253NAMAP2AD53NR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.003956.0936308885.DU QUANG HUNG.970428

10/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28V3GRH.: Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.000811.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

10/09/2026 200.000,00 VU HONG PHU chuyen tien ung ho NCHCCCL#SP#020097041509100007572026fqqE701927.5387.84600.000757

10/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.238#SP#020097042209100004432026JFYQ608366.5189.81922.000408

10/09/2026 300.000,00 6252IBT1k22RW9H7.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26253686902033.20260909.235631.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

10/09/2026 400.000,00 6252TPBVI28V3QV5.pham thu tra- Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.234213.00024705002.PHAM THU TRA.970423

10/09/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509092336252026vvDy685145.5390.52848.233625

10/09/2026 17.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146075069012.20260909.146075069012-0912105944_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh

10/09/2026 2.000.000,00 Nguyen Thi Hang va Nguyen Minh Anh Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422090923241420268MEN785865.5388.38583.232414

10/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809092323342026si2k029927.5390.37980.232334

10/09/2026 2.000.000,00 Nguyen Thi Hang va Nguyen Minh Anh Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209092321392026YDRO807996.5387.35490.232110

10/09/2026 100.000,00 MBVCB.15973760670.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0141000879327 LUU THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET