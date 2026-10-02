Bạn đọc ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng trong 10 ngày cuối tháng 8/2026Trong 10 ngày cuối tháng 8/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 2.112.819.504 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3JF59P.Ung ho MS2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.224048.136117483.NGUYEN NGOC BAO.970432
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3JTAXD.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260901.222955.68181019968.LE THI ANH.970432
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3JTB1S.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260901.222854.68181019968.LE THI ANH.970432
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3JTUN1.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.222751.68181019968.LE THI ANH.970432
|01/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144822513951.20260901.144822513951-0938122191_Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|01/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144822463172.20260901.144822463172-0938122191_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01/09/2026
|10.000,00
|6244TPBVI28CRZJJ.MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.222333.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|01/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Quyen ms 2026.235#SP#020097042209012212212026G41Q205040.5189.46015.221222
|01/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509012203542026N99H085624.5388.20635.220354
|01/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15851716034.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.235(ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15851715135.UNG HO MS 2026.235 ( NGUYEN THI QUYEN ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15851705877.UNG HO MS 2026.234 ( LUONG MINH DOANH ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509012151232026DC71053492.5388.80517.215050
|01/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509012138372026256H016870.5387.37038.213805
|01/09/2026
|200.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.226#SP#0200970488090121374120268ljh219739.5389.32549.213741
|01/09/2026
|200.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS 2026.224#SP#020097048809012136152026j173215929.5388.27621.213543
|01/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097041509012127272026NLQ2902969.5390.94328.212727
|01/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15851294921.Ung ho MS 2026.235( ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|27.183,00
|MBVCB.15851264203.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|6244IBT1iJ3J7I4C.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.211852.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|01/09/2026
|100.000,00
|6244SHBAP2ACSYRK.Ung ho ba Nguyen Thi Quyen.20260901.210757.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|01/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15851114340.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012105092026O5LP449290.5189.1933.210510
|01/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509012101092026DRoW820395.5390.84390.210109
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15850901487.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15850848862.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15850694082.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15850681158.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0011004304276 PHAN HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15850689179.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15850675272.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15850582373.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung bo MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012028252026J8SP227963.5389.31618.202825
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k2187C68.Ung ho MS.2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246372346114.20260901.202355.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15850483022.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1045078065 NGUYEN THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209012011492026NXDT489998.5390.48259.201149
|01/09/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.235 ba nguyen thi quyen#SP#020097042209012008522026MJPY132635.5387.32353.200853
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209012006122026RCEF372320.5389.19197.200613
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1k218US1I.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246759895716.20260901.200206.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011958002026ZLTB653301.5389.77149.195800
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15850111128.Ung ho MS 2026.235(Nguyen Thi Quyen ).CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|30.000,00
|gui ung ho ms 2026 235#SP#020097042209011954282026QVR0877869.5189.58837.195356
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1k218MI21.MS 2026. 235 FT26246305026502.20260901.195359.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|01/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15850011973.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144802415315.20260901.144802415315-0342029208_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15849964444.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|196.000,00
|TRAN VAN LAM chuyen tien MS2026.235 ba nguyen thi Quyen#SP#0200970422090119450720268V2R501219.5389.11250.194507
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15849914225.Ung ho MS 2026.235 (Ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244ASCB0248FCBI.MS2026-235 CO NGUYEN THI QUYEN HA TINH-010926-19:39:50 6244ASCB0248FCBI.20260901.193950.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|01/09/2026
|100.000,00
|6244SGTTW2LL9BCL.IBFT ungho ma so 2026.235.20260901.193736.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15849813020.giup ms 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244SGTTW2LL9A2W.IBFT Ung ho MS 2026.235 - ba Nguyen Thi Quyen.20260901.193652.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15849794690.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244ASCB02488KNN.MS 2026.235-010926-19:34:26 6244ASCB02488KNN.20260901.193426.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1k2181JAC.Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246750694847.20260901.193333.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|6244IBT1k2181WA8.MS 2026.235 FT26246307908879.20260901.193327.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|6244ORCOQ2MWYHHF.LOC HO TRO Ms 2026.235 NGUYENTHIQUYEN.20260901.193149.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|01/09/2026
|200.000,00
|6244TPBVI28CBP9Q.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.193137.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|01/09/2026
|15.000,00
|6244IBT1aWNZBCEU.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,233 (Anh Ly Mi Lung) .20260901.193042.0339306897.VU DUC TU.970437
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3JSZDX.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.193046.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|01/09/2026
|5.000,00
|6244VNIB02488YSZ.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).20260901.193019.912281212.GIANG MY LINH.970441
|01/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011914212026y6gn741896.5388.49277.191349
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15848548789.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021000253863 LUONG NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|1.800.000,00
|6244IBT1bJMFECB5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Nguyen Thi Quyen MS 2026 -235 . Chuc ba som hoi phuc.20260901.181414.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|01/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011755122026nN2p980014.5390.79594.175512
|01/09/2026
|200.000,00
|tran my linh chuyen tien ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen, ma GD 100000177825222#SP#020097044909011754092026w4v5030040.5388.74152.175409
|01/09/2026
|1.000.000,00
|6244MCOBQ2MU7QVC.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.174945.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15847916293.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011743282026q3Wj920698.5390.6184.174256
|01/09/2026
|300.000,00
|6244IBT1iJ3WZL11.ung ho MS 2026 235 Nguyen Thi Quyen.20260901.173852.105320361.MAC THU HUONG.970432
|01/09/2026
|50.000,00
|6244TPBVI28M5AU7.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.173752.00001692430.LE THI HA LINH.970423
|01/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011730302026XxGR857775.5388.22640.173030
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15847515324.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1029711891 NGUYEN THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026- 235 ba Nguyen thi Quyen#SP#020097040509011719152026B3MW029019.5390.56121.171915
|01/09/2026
|50.000,00
|6244IBT1aWNZSC6R.ung ho MS 2026. 235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).20260901.171849.0919303356.MA HOA NHAN.970437
|01/09/2026
|500.000,00
|TRUONG THI THAO Chuyen tien ung ho MS2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090117092120264uoq180483.5388.96179.170921
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15847190067.ung ho Ms 2026.235 Ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15847028081.VU THI MIEN chuyen tien ung ho co.CT tu 1017479907 VU THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011654412026e9BQ690348.5389.8283.165441
|01/09/2026
|1.000.000,00
|6244IBT1k21MCU8R.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246588290506.20260901.165331.19037813494010.VND-TGTT-NGUYEN THI LE PHI.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011652132026sox4104073.5387.93227.165213
|01/09/2026
|100.000,00
|6244SGTTW2LLTEL1.IBFT THUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.165141.060302508189.NGO QUANG THUAN.970403
|01/09/2026
|300.000,00
|6244IBT1k21MQNN7.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246539821068.20260901.164505.8734139133.DO BACH KIM.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|6244ORCOQ2MUNW59.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.164352.0100100034678008.PHAM THI NGUYEN THANH.970448
|01/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15846760784.ung ho ms 2026.235( ba nguyen thi quyen).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244VNIB024CG368.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.163755.009704060001465.NGUYEN THI NGA.970441
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1aWNZCQVZ.ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen.20260901.163733.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
|01/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15846722691.Ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan) - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011636332026good036240.5189.3018.163601
|01/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15846673382.Ung ho Nang buoc den truong - cong duc cua ba Tran Bach Tuyet sn 1930 mn 2026 tai Sai Gon.CT tu 1025316790 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|6244VNIB024CWD6J.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.162705.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15846574248.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071004199297 TON THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509011625462026EEIE001701.5389.43024.162546
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3WPARK.HKD VO THI TRI chuyen tien giup do ba Nguyen thi Quyen Ha tinh.20260901.162015.569266057.VO THI TRI.970432
|01/09/2026
|500.000,00
|6244ASCB024CWWRW.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-16:19:37 6244ASCB024CWWRW.20260901.161937.34779939.PHAM MY LIEN.970416
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097041509011619212026EAgi538811.5388.6790.161849
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15846449206.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 9976801777 NGUYEN VAN TOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k21VEP6G.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246505150265.20260901.161426.19038068806011.VU THI VAN.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3WUA2Z.Ung ho MS 2026 233 Anh Ly Mi Lung.20260901.161226.0968348206.LE THI NGA.970432
|01/09/2026
|500.000,00
|6244ASCB024C4GWV.NGUYEN THI PHUONG HOA UNG HO MA SO 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-16:09:24 6244ASCB024C4GWV.20260901.160924.2484699.NGUYEN THI PHUONG HOA.970416
|01/09/2026
|200.000,00
|6244SGTTW2LL8643.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.160910.060337834496.DANG THI KIM CUC.970403
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k21V7V3X.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246350174022.20260901.160826.19021625187999.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144768969242.20260901.144768969242-0704599927_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01/09/2026
|200.000,00
|6244VNIB024C4E76.ung ho ba Nguyen Thi Quyen MS 2026.235.20260901.160509.402704060207461.PHAN THI THU HA.970441
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15846233013.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244TPBVI28MDU2K.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.160015.00978201258.TRAN THI PHUONG CHINH.970423
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1bJMF7BY2.2026.235 ung ho ba nguyen thi quyen.20260901.155938.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15846156714.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15846139554.ung ho ms 2026.235 nguyen thi quyen.CT tu 0451000472686 DO THI KIM BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15846130047.BUI THI KIM HIEU chuyen tien.CT tu 0561000397338 BUI THI KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244SGTTW2LLC7Q1.IBFT NGUYEN THI HOA chuyen tienunghobaquyen.20260901.155408.030020460195.NGUYEN THI HOA.970403
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k21VPDCM.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246249096368.20260901.154817.19037708972012.VND-TGTT-TRAN DUONG BICH NHU.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011545562026YVVO891765.5389.31101.154556
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15845971331.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1021685597 NGUYEN THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#02009704880901154508202649qe839722.5387.26428.154508
|01/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG uh 2026. 235 nguyen thi Quyen#SP#020097048809011544492026cweo838673.5387.24551.154449
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k21VUWPR.DUONG LE QUYEN chuyen toi ba Nguyen thi Quyen bj bong FT26246696768521.20260901.154442.19028790821028.VND-TGTT-DUONG LE QUYEN.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15845957881.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1069677778 PHAM HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|1.000.000,00
|6244VNIB024CT7C2.Ung ho MS 2026.235( ba nguyen thi Quyen).20260901.154425.056006868.KHUONG MINH HIEP.970441
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15845900031.Ung ho Ms 2026.235(Nguyen Thi Quyen).CT tu 0811000009677 PHAM THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k21VIGBA.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246621460958.20260901.154020.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15845888365.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244ASCB024CJWYP.UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-15:31:51 6244ASCB024CJWYP.20260901.153151.26478527.NGUYEN THI XUAN MAI.970416
|01/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011529372026BACJ880493.5387.49071.152937
|01/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 235 NGUYEN THI QUYEN#SP#0200970405090115293120266CA5010581.5389.47809.152931
|01/09/2026
|300.000,00
|6244ASCB024CJYTE.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:27:39 6244ASCB024CJYTE.20260901.152739.6357447.BUI THI HANH TAM.970416
|01/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090115262520262wzm775885.5389.32904.152625
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15845677660.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.235( ba Nguyen thi Quyen).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|10.000,00
|6244TPBVI28M3E8V.Ung ho MS 2026.235.20260901.152155.03872460101.LE THI MAI.970423
|01/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090115200020266FXW066919.5387.2504.152000
|01/09/2026
|500.000,00
|6244NAMAP2AMNPJY.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.151930.886209446.LE THI MY NIEN.970428
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1k21VCEHD.NGUYEN LUONG ung ho ma so MS 2026 235 FT26246937031389.20260901.151831.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
|01/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)#SP#020097041509011517152026FiCC313699.5388.89443.151643
|01/09/2026
|500.000,00
|6244NBVAF2YT71XL.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260901.151528.100005470638.NGO THI THANH MAI.970419
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15845501132.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026,235 Nguyen thi Quyen.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244TPBVI28M9NA7.ung ho ms 2026.226, ba tran thi hong.20260901.150557.90907636318.LY VINH HOA.970423
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011504102026ea3x705269.5189.29415.150410
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15845414920.LE THI KIM PHU tien uong ho Ms.CT tu 0811000012917 LE THI KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15845331877.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|5.000,00
|6244IBT1k21DX4SW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246054505121.20260901.145353.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/09/2026
|350.000,00
|6244IBT1d15VCFJ9.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 229 230 231 232 233 234 va 235.20260901.145134.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|01/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704050901144837202614A1034395.5387.57509.144837
|01/09/2026
|250.000,00
|MBVCB.15845240377.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15845217543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15845051369.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0991000024255 TRINH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1aWN6FNZK.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026 .235 ( Nguyen Thi Quyen).20260901.142649.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|01/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011416552026o7op572507.5388.17238.141629
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15844882787.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809011411542026yskw559599.5387.95303.141155
|01/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15844654699.Ung ho MS 2026.235 (Ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071001466204 LE HOANG PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15844624582.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|300.000,00
|Ung ho Ms 2026.235 Nguyen thi Quyen#SP#020097048809011352392026xff1510996.5389.15064.135207
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15844606383.ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen thi Quyen).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15844582860.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061000133669 TRAN THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15844557710.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.234( Em Luong Minh Doanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844508787.ung ho MS 2026.235 (Nguyen thi Quyen) .CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15844463803.HAU LY KIN chuyen tien ung ho ms 2026.235( NGUYEN THI QUYEN).CT tu 0121001022490 HAU LY KIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15844445426.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.235(ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097042209011322472026C10L880842.5390.90774.132247
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844282863.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844258455.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844225981.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844206515.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844194120.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844147215.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844131125.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15844120864.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15844116525.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup Nguyen Thi Quyen MS 2026-235.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209011303282026XWI0730114.5189.7575.130328
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15844041068.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0181000872738 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quen#SP#020097040509011253232026MA0W060214.5389.61792.125323
|01/09/2026
|300.000,00
|6244SGTTW2L25Z88.IBFT Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.125238.050157728412.DINH THI HONG NHUNG.970403
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1k21STNZG.ung ho MS 2026.235 ba nguyen thi quyen FT26246597174786.20260901.123634.19039604050019.VND-TGTT-PHAM THUY THANH QUYEN.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|6244SHBAP2AMFMBA.ung ho ms 2026 235 ba nguyen thi quyen..20260901.121926.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|01/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.235. Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509011214512026QH4S027199.5388.78142.121451
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJ3Q7D9U.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 235 NGUYEN THI QUYEN.20260901.120632.247529918.LE THI HOA.970432
|01/09/2026
|50.000,00
|6244IBT1k21SA1M9.Giup ma so 2026.235 FT26246631105929.20260901.120353.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|01/09/2026
|500.000,00
|6244ASCB024MXUH6.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-12:02:18 6244ASCB024MXUH6.20260901.120218.903922008.NGUYEN THI HIEN DIEU.970416
|01/09/2026
|200.000,00
|MBBIZ6079821515.HKD TIEN BUOC chuyen tien ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen thi Quyen)
|01/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.235#SP#0200970488090111480120262qty170285.5189.37399.114801
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15843074687.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0251002047890 NGUYEN PHUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|10.000,00
|6244IBT1iJ3Q452T.tu thien.20260901.114247.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|01/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011127442026Y1JD693712.5389.28987.112745
|01/09/2026
|50.000,00
|6244SGTTW2L2DD7X.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.111419.070123247599.DUONG THI BICH TUYEN.970403
|01/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209011111062026TK0X584045.5189.37786.111107
|01/09/2026
|300.000,00
|6244ASCB024M4N39.UH MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-11:09:39 6244ASCB024M4N39.20260901.110939.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|01/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#02009704880901110902202646qo030096.5390.27115.110902
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1k219RK9X.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246002766999.20260901.110356.19038496750010.VND-TGTT-TRAN MINH VUONG.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|6244IBT1k219RWQW.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246474157201.20260901.110214.19038496750010.VND-TGTT-TRAN MINH VUONG.970407
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090110490720266mwr951972.5390.16293.104907
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15842275092.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0441000713097 NGUYEN XUAN HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244IBT1aWN65343.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.103011.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|01/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15841691532.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|6244SGTTW2L2XXW4.IBFT ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260901.095403.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|01/09/2026
|1.000.000,00
|6244IBT1aWN6PJ45.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.20260901.095133.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|01/09/2026
|50.000,00
|6244ASCB024MBQPV.UNG HO MS 2026-235 BA DO THI QUYEN-010926-09:46:43 6244ASCB024MBQPV.20260901.094643.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15841280949.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0611001927019 PHAM THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|6244IBT1iJ3QJEH1.Ms 2026-235 uh ba Nguyen Thi Quyen.20260901.094120.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|01/09/2026
|30.000,00
|6244IBT1k212RTH7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246275532828.20260901.093515.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010932532026zux3634298.5389.4858.093253
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15841056471.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan#SP#020097048809010927162026g6zz610810.5387.78569.092717
|01/09/2026
|50.000,00
|6244MCOBQ2MURB1L.Ung ho ms2026.234 luong minh doanh.20260901.092004.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010915012026bk48559800.5389.22171.091501
|01/09/2026
|300.000,00
|6244ASCB024M29CE.MS3026.235 NGUYEN THI QUYEN-010926-09:11:01 6244ASCB024M29CE.20260901.091101.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416
|01/09/2026
|20.000,00
|6244IBT1iJFNXYUT.ung ho ms2026 235 ba nguyen thi quyen.20260901.090019.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|01/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209010858102026OB67129604.5388.46954.085811
|01/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.15840221529.ung ho nang buoc den truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090108334820262L6R024655.5389.51895.083317
|01/09/2026
|300.000,00
|6244IBT1k212DI7Z.ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246460130180.20260901.082543.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15840090707.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|550.000,00
|IB_413282955_1788225447307358171098_null_20260901_ung ho ms 2026.229 ba Ma thi Dung
|01/09/2026
|500.000,00
|IB_413282358_1788225295435358170983_null_20260901_Ung ho Ms 2026.230 em Dang Dinh Duong
|01/09/2026
|10.000,00
|6244TPBVI28MBNMQ.quyen gop.20260901.081712.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209010816352026ZSRM880339.5388.89696.081635
|01/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010812432026ri0s318520.5189.76729.081243
|01/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 234#SP#0200970422090108093120265C3U168775.5389.66453.080932
|01/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026. 235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809010807052026iqsn298865.5189.58028.080705
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15839748070.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|66.666,00
|6244IBT1iJFN643B.NGUYEN TUNG DUONG chuyen tien.20260901.075703.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15839673536.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15839658171.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144703086351.20260901.144703086351-0387967474_Ung ho MS 2026233
|01/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209010732262026EW0U199884.5189.55455.073227
|01/09/2026
|500.000,00
|6244SGTTW2L2R4S9.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260901.071855.0868642411.TRAN NHAN CAT.970403
|01/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.235-ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509010717272026NBUJ029487.5390.17183.071727
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15839314904.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244ASCB0241S23S.UNG HO MS 2026.232EM NGUYEN VAN TRI DUNG-010926-07:08:16 6244ASCB0241S23S.20260901.070816.26687617.DO THUY DUONG.970416
|01/09/2026
|10.566,00
|6244IBT1k21CKT3H.Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246506230057.20260901.070615.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15839214905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15839055494.Chuyen tien ung ho ms 2026 234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15838957466.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 1013497064 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|100.000,00
|6244IBT1iJFN4PBG.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260901.062117.040491888888.DAO DUC VINH.970432
|01/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15838768518.BUI THI THANH THUY uh MS 226.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15838746925.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.220 (chi Truong Thi Huong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15838718580.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.219 (em Nguyen Phuong Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|1.000.000,00
|6244VNIB0241U8G9.Dung Nguyen ung ho MS 2026.233 ( anh Ly Mi Lung ).20260901.021212.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|01/09/2026
|150.000,00
|6244IBT1fJD284E3.ung ho NCHCCCL thuykim 0398087200.20260901.001404.0398087200.KO SA DUONG THUY KIM.970431
|01/09/2026
|100.000,00
|6243IBT1iJFNSJVT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2036 234 LUOMG MINH DOANH.20260831.231843.247529918.LE THI HOA.970432
|01/09/2026
|5.000,00
|6243IBT1k211LASW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh FT26246150058925.20260831.230945.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15838051464.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15838050252.ung ho MS 2026.233.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|300.000,00
|6245ASCB024ZM5F7.XUAN THUY - MAI HUONG TRANSFER UNG HO BA NGUYEN THI QUYEN - MS 2026.235-020926-22:22:48 6245ASCB024ZM5F7.20260902.222248.40729947.HUYNH MAI HUONG.970416
|02/09/2026
|39.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209022219252026N7SP426299.5189.3397.221925
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022204452026shjq611069.5387.67591.220445
|02/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15865276183.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15865213117.Thao Bao Ve Chuyen tien ung ho ms 2026235.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15865215586.Thao Bao Ve Chuyen tien ung ho ms 2026234.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970405090221362120262QZT054922.5389.80693.213548
|02/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15865121698.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga ,Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1k21KFIZM.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26246227059076.20260902.212359.19034727461011.VND-TGTT-LE HONG HANH.970407
|02/09/2026
|2.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509022111262026OUBW074844.5390.90523.211054
|02/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022058082026axin442247.5389.37580.205808
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15864138537.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1029330029 BUI NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|6245TPBVI288XIF6.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260902.200818.02388522501.PHAM THI HA.970423
|02/09/2026
|150.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809022002342026u91v254280.5388.84326.200234
|02/09/2026
|20.000,00
|6245TPBVI288K9K1.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260902.192950.03020224401.DIEP KIEN THANH.970423
|02/09/2026
|10.566,00
|6245IBT1k217KC71.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246537370071.20260902.192409.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|02/09/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021913542026g75w079341.5390.39731.191322
|02/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15862886682.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|6245MCOBQ2ME1I7H.Ung ho ms2026.235 nguyen thi quyen.20260902.185003.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1k217VBMQ.ung ho ms 2026.233 Ly Mi Lung FT26246251455169.20260902.184953.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407
|02/09/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090218473720265MW1359570.5189.4195.184738
|02/09/2026
|400.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021847362026ZLNR236844.5390.4103.184736
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1k217S7WV.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26246606753382.20260902.184505.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1k2179MAF.MS 2026.235 ung ho Nguyen Thi Quyen FT26246010614587.20260902.184150.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1k21724QE.MS 2026.234 ung ho Luong Minh Doanh FT26246738022109.20260902.183956.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407
|02/09/2026
|10.000,00
|6245TPBVI288WHSJ.Ung ho NCHCCCL Duong 0973791165.20260902.183937.04226916701.PHAM VAN DUONG.970423
|02/09/2026
|50.000,00
|ung ho truong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809021825472026gtxk885997.5189.83482.182547
|02/09/2026
|100.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970422090218213920260Q80446857.5389.62427.182107
|02/09/2026
|20.000,00
|6245IBT1aWNLSZ8M.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260902.181647.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|02/09/2026
|60.000,00
|6245IBT1aWNLSADP.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260902.181427.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|02/09/2026
|60.000,00
|6245IBT1aWNLSPAV.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260902.181237.400001060009610.TU KIM HOANG .970409
|02/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15862001497.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209021802432026RJ5K885235.5388.60551.180243
|02/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15861917339.MS 2026.233.CT tu 1017145577 LUONG HUYNH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1fJDDGTML.Ung ho MS 2026.235.20260902.175459.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|02/09/2026
|5.000.000,00
|gia dinhGS Vu Duong Ninh ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021732492026kmm7650891.5387.92140.173249
|02/09/2026
|500.000,00
|6245VCBCW2LQY8T3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.172631.0687041046303.KHONG HUU TRINH.970454
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809021711352026pocn557122.5388.74797.171103
|02/09/2026
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021659262026gj7b504936.5388.9640.165927
|02/09/2026
|10.000,00
|6245SGTTW2LQ2BU6.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.165341.060325625778.NGUYEN THI THIEN HUONG.970403
|02/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809021609562026rjwa312879.5389.60300.160956
|02/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#020097048809021608232026967l307435.5387.52861.160750
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021602442026ycvp287783.5389.26709.160244
|02/09/2026
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090216020920266j88285679.5390.24286.160209
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1aWNHX31A.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.20260902.160131.0763113134.BUI NGUYEN THU THAO.970437
|02/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 236#SP#020097042209021531042026UZQ6371314.5390.85090.153032
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209021528042026NIN2194393.5388.71899.152805
|02/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021528042026HVNL038499.5189.70857.152731
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704220902152710202634D8445857.5189.67639.152711
|02/09/2026
|500.000,00
|6245IBT1iJ3CXH2D.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026231 2026232 2026233 2026234 2026235 moi ma so 100 K.20260902.152232.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021515392026b1wi137945.5388.19879.151539
|02/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.235#SP#0200970405090215064320263MGK050615.5389.84284.150643
|02/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.234#SP#0200970405090215055120265WEJ047160.5390.79783.150552
|02/09/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021502562026h4ec102446.5189.68947.150256
|02/09/2026
|200.000,00
|DANG VAN TIEP Chuyen tien#SP#0200970488090214593720265kxt093148.5389.57087.145938
|02/09/2026
|200.000,00
|6245SGTTW2LYD9YN.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong e Thuan.20260902.145829.060037758380.LE MINH PHAN.970403
|02/09/2026
|300.000,00
|6245IBT1k214HARD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246310006735.20260902.145609.19028703235010.VND-TGTT-NGUYEN HOAI NHU HAU.970407
|02/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15859137900.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15859044342.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15859005818.MAI THANH TRUC ung ho em Truong Le Binh Thuan tiep buoc den truong.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15858934184.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|400.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021433312026ELO8737306.5389.54273.143259
|02/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15858924153.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|2.000.000,00
|6245IBT1k214A7V2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246133249367.20260902.142809.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|02/09/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho quy nang buoc den truong#SP#020097048809021428012026ap23011394.5189.31965.142801
|02/09/2026
|10.000,00
|6245IBT1k214AVIV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246876360725.20260902.142640.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|6245TPBVI288ADEF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.142254.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15858784596.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1k2145XK3.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26246390000031.20260902.141649.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 .235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090214052720260il2957493.5189.48879.140527
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1k2148HQ8.Ung ho ms 2026.235.ba nguyen thi quyen FT26246044550760.20260902.135910.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|02/09/2026
|50.000,00
|6245IBT1k2148SGC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246528009108.20260902.135651.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|02/09/2026
|10.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021355442026T6R2475299.5189.15125.135544
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1iJ3CKMWJ.ung ho MS 2026 235 ba nguyen thi quyen.20260902.135213.88611616.PHAM THI HOA.970432
|02/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509021350442026L3TM098576.5389.96413.135044
|02/09/2026
|100.000,00
|6245SHBAP2A8IZAQ.Ung ho NCHCCCL Ta Huyen Thu 0936819289.20260902.134816.6805011990.TA HUYEN THU.970443
|02/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct nang buoc den truong#SP#02009704220902133600202660U7941660.5387.44495.133600
|02/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15858337857.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG.CT tu 0141000865276 DAU HOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|6245IBT1k214SCWY.Nang buoc toi truong FT26246054193576.20260902.133449.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/09/2026
|3.000.000,00
|6245IBT1k21497BD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246187430956.20260902.133244.798686889999.NGUYEN TRI NHAN.970407
|02/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090213171820260421848261.5388.79050.131718
|02/09/2026
|300.000,00
|6245ASCB024JZ1VA.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-13:15:51 6245ASCB024JZ1VA.20260902.131551.38045349.NGUYEN THI TINH.970416
|02/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970405090212571720264MR1046838.5388.4850.125717
|02/09/2026
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880902125548202685zo798489.5388.58.125516
|02/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042209021247232026LOZT306996.5390.67913.124723
|02/09/2026
|20.000,00
|6245IBT1k21BL3EP.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246960497983.20260902.124053.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15857738570.PHAM THI HAI chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1iJ3CP3D9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.123749.56205845.NGUYEN HA DUC HUNG.970432
|02/09/2026
|100.000,00
|6245ASCB024JFNTJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-12:33:20 6245ASCB024JFNTJ.20260902.123321.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212322720263HYK926479.5388.8505.123228
|02/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15857627327.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090212240020264V1V632108.5189.74335.122401
|02/09/2026
|500.000,00
|6245TPBVI2882MMG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.122018.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423
|02/09/2026
|100.000,00
|LE THI TU OANH chuyen tien ung ho Nang buoc den truong#SP#020097042209021209112026L7A7564595.5390.10555.120912
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209021153272026CB39409710.5390.41961.115327
|02/09/2026
|1.000.000,00
|6245IBT1k21BP6QJ.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246837664269.20260902.115319.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|02/09/2026
|300.000,00
|6245SHBAP2A8THAK.NGUYEN THI BINH chuyen tien - ung ho Nang buoc den truong..20260902.114943.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443
|02/09/2026
|500.000,00
|6245ASCB024JQ4GG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-020926-11:41:43 6245ASCB024JQ4GG.20260902.114143.987889788.NGUYEN NHAT TRUONG.970416
|02/09/2026
|1.000.000,00
|6245IBT1k21BI2K9.NGUYEN BA PHONG chuyen FT26246147698094.20260902.114126.2808591959.NGUYEN BA PHONG.970407
|02/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15856962981.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15856936267.NGUYEN THI HOA ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen ).CT tu 9740808666 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15856784567.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.233 ANH LY MI LUN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|6245ASCB024JY79E.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-020926-11:19:45 6245ASCB024JY79E.20260902.111945.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1iJ3C283Y.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260902.111355.142066898.LE CONG HOANG.970432
|02/09/2026
|3.000,00
|6245IBT1fJDSXDCD.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260902.111235.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1iJ3C1YR3.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260902.105840.0349305594.HOANG DANH MINH.970432
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1k215TVZS.Ung ho MS 2026.233 FT26246960880709.20260902.104931.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021042562026qxiq397931.5189.14499.104256
|02/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809021037392026nnh6377803.5388.88603.103739
|02/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15856088327.ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Dung).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|200.000,00
|6245IBT1k215YZK8.Ung ho ba Nguyen Thi Quyen, MS 2026.235 FT26246440104500.20260902.101416.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1fJDSHUMS.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260902.100043.9021889068966.CAO BAO NGOC.963388
|02/09/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970415090209485720268pBw146912.5189.52252.094825
|02/09/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#0200970415090209482720265ckC144780.5387.49228.094827
|02/09/2026
|1.000.000,00
|6245IBT1iJ31HHM2.Ong Hung ba Minh ung ho Quy tu thien Bao Vietnamnet.20260902.093825.87534038.PHAM THI CAM LINH.970432
|02/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15855142018.2026.235 ( Nguyen Thi Quyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144866730817.20260902.144866730817-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI chuyen tien qua MoMo
|02/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15854891844.TRAN VO TINH chuyen tien ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0071004744080 TRAN VO TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15854797700.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0831000073390 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|500.000,00
|6245IBT1k21Y61NB.Ung ho MS 2026.235 Nguyen Thi Quyen FT26246533897923.20260902.090322.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|02/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15854269363.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15854259927.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15854243520.PHAM THI THU chuyen tien chuc chi nhanh khoe nhe.CT tu 1037248077 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15854230425.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15854217330.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15854119299.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|100.000,00
|6245TPBVI28CX7HV.Ung ho NCHCCCL.20260902.082301.03229870201.PHUNG THI THUY TIEN.970423
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15853911418.Chuyen tien ung ho ms 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1k21YQQWH.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26246856596483.20260902.073923.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|6245IBT1k21PNFFI.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26246886600930.20260902.073849.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
|02/09/2026
|100.000,00
|6245SHBAP2ACN7CB.UH MS2026 223 anh ly mi lung.20260902.073242.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|02/09/2026
|36.000,00
|MBVCB.15853437364.LANG THI THUY ung ho 2026.235( ba nguyen thi Quyen).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|15.000,00
|6245IBT1aWNHW831.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,234 (Anh Luong Minh Doanh).20260902.070620.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15852885360.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.222 (em Le Tran Ngoc Trinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|500.000,00
|6245IBT1k21PMRC2.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246190740075.20260902.011123.6264250309.DUONG THI THU THUAN.970407
|02/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042209020040102026XLVE484592.5388.65937.004010
|02/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15852399742.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15852346250.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.144826351667.20260901.144826351667-0353938425_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15852184173.NGUYEN THI THANH LAN chuyen tien ung ho MS 2026235 ba nguyen thi quyen.CT tu 0561000531678 NGUYEN THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15852118590.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0501000148341 LE THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|150.000,00
|6246IBT1k2CQU9Q3.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26247492723776.20260903.231514.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|6246YOLOP2AZTFWR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.231423.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090323130220264dtk561842.5388.38955.231302
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQ86T1.ung ho ms 206.236 nguyen minh hieu FT26247524221644.20260903.231146.19027729725011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1k2CQ87RG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247870198621.20260903.231107.19033725372015.VND-TGTT-TRAN VAN LAM.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQ85EA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247679436220.20260903.230959.19036730759016.TKTT-NGUYEN QUANG DAI DUONG.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQ8MES.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247538100320.20260903.230843.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|03/09/2026
|70.000,00
|MBVCB.15881299836.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9764347421 THAI NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881298651.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0691000321804 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1iJ3I9PV9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.230812.12886.PHAM THI HANG.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQIRUW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247742351040.20260903.230603.19033571138014.VND-TGTT-HOANG THI THU HA.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQIFNL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247977920411.20260903.230533.16767686857.TRUONG THI QUYNH ANH.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.236#SP#020097041509032305102026Mth2119094.5387.26717.230437
|03/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145130053804.20260903.145130053804-0387739429_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15881283929.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3I2NV5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.230205.0364767868.DANG THU HIEN.970432
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032258072026e75o547810.5390.14343.225734
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032257152026aQPl109697.5387.12654.225715
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQMEDD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247524172084.20260903.225714.9999582994.TRAN THI THUY.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246MSCBD2DS1G55.Ung ho ms 2026236 Em Nguyen Minh Hieu.20260903.225637.2508202299.THAI THI KIM OANH.970422
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k2CQMBED.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247169244655.20260903.225607.19027478071015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032254292026i3t7543814.5389.8048.225430
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k2CQMSDL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247093328022.20260903.225406.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQMCDL.ung ho ms 2006.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247663021179.20260903.225331.11723239396015.VND-TGTT-LE ANH TU.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQVRGE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247040956977.20260903.225228.6263688989.BUI PHUONG LINH.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15881209822.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|30.000,00
|6246IBT1k2CQVZKG.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26247887286683.20260903.225110.19035840104019.VND-TKTT-KHUAT THU TRANG.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k2CQV6DS.ung ho MS 2026.236 FT26247602818401.20260903.225054.19033298536011.VND-TGTT-PHAN THI YEN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246YOLOP2AZJKEZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.225019.0947368799.NGUYEN TRUNG HIEU .546034
|03/09/2026
|200.000,00
|6246TPBVI28JKAK1.Ung ho MS 2026.236.20260903.224937.05495044201.TA THI MY HA.970423
|03/09/2026
|150.000,00
|6246VNIB024UIU9Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.224757.005761830.TRAN THI NHUNG.970441
|03/09/2026
|300.000,00
|6246VNIB024UI4XI.Ung ho MS 2026.236.20260903.224741.348882000.NGUYEN TIEN HUNG.970441
|03/09/2026
|5.000,00
|6246IBT1k2CQV9A5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247524133040.20260903.224740.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k2CQDNVE.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247602809860.20260903.224620.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k2CQDI5E.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247656105405.20260903.224238.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032240272026tg9c991004.5189.78891.224027
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032239512026E894439796.5189.79174.223951
|03/09/2026
|300.000,00
|6246IBT1k2CQSY9Z.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247360853000.20260903.223732.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1k2CQSJL3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247350510946.20260903.223530.19037547663014.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15881109891.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0031000278239 DANG QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1iJ3I1HN4.Ung ho MS 2026-236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.223334.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k2CQ9EN2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247686601615.20260903.223328.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN CAO ANH HAO chuyen tien ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu#SP#020097042209032232282026YZU0505992.5387.62010.223228
|03/09/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032230452026sP7v975839.5388.57474.223045
|03/09/2026
|100.000,00
|DUONG NHU QUYNH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090322290020263C34781847.5387.53651.222900
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881058610.MS 2026.236 nguyen minh hieu.CT tu 0721000616067 DUONG QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|6246IBT1k2CQ2YWF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247921752591.20260903.222700.19036182541015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRUC LINH.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQ2I8E.ung ho MS 2026.236 FT26247800468035.20260903.222627.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15881037247.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|70.000,00
|MBVCB.15881036217.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|6246ORCOQ2MG9LNF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.222308.0905140704.DANG NGUYEN KHANH TRANG.970448
|03/09/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509032223002026ZWMG082883.5390.38104.222227
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090322213920265EL8109581.5390.33526.222139
|03/09/2026
|25.000,00
|MBVCB.15881006205.LANG THI THUY ung ho MS 2027.236(em nguyen minh hieu).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246TPBVI28JG1GD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.221942.03615091401.NGUYEN HONG NHUNG.970423
|03/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032214482026gajS948645.5387.16228.221448
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032214462026ek7r486413.5388.15279.221446
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k2CQJZN5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247395740927.20260903.221409.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032213252026KT0Y281905.5390.11625.221325
|03/09/2026
|70.000,00
|MBVCB.15880938730.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246VNIB024UHCZG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.221150.023704060117936.PHAM THI QUYNH MAI.970441
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15880928954.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032210512026kmlv478742.5388.4137.221018
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQWB7J.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247537984909.20260903.220843.19037019675019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032208392026ICGU937231.5389.96631.220840
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1iJ3IW8FW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.220720.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15880878020.ung ho MS2026.236 Nguyen Minh Hieu.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15880846738.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.232 ( Em Nguyen Van Tri Dung )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15880835797.Ung ho MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220903220010202667MT437672.5389.68658.220011
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15880818353.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004040961 MAI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321581120263020877241.5390.62261.215739
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15880785013.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu mong e som vuot qua#SP#02009704220903215453202633IS893993.5387.50558.215454
|03/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI NGAN Chuyen tien ung ho M S 2026 .236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809032154292026vgid443018.5390.48562.215429
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21NX6FM.Ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu FT26247679152711.20260903.215333.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu Phu Tho#SP#02009704880903215220202678xt437942.5189.41534.215220
|03/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15880743847.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.231 (Anh Dao Van Hien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15880727602.ung ho 2026.236 em nguyen minh hieu.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246VNIB024U9WGY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.215007.003704060203898.PHAM THI NGOC HUYEN.970441
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21N3ETF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247234761069.20260903.214940.19033541617015.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG CHI.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15880706659.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0441000724793 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509032147142026P0XD002392.5189.22332.214714
|03/09/2026
|10.566,00
|6246IBT1k21NFIJL.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247105137060.20260903.214436.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1iJ3MR645.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214339.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15880654414.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0181000373719 HO NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1aWNFB5PH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214223.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446
|03/09/2026
|100.000,00
|6246VNIB024USDNA.ung ho ms 2026.236 ( em nguyen minh hieu).20260903.214210.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
|03/09/2026
|100.000,00
|An Phat Chuyen tien ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032141482026ihwx412342.5389.893.214115
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3MR5E2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.214148.0356332474.NGUYEN THUY LINH.970432
|03/09/2026
|1.000.000,00
|6246IBT1k21NLZMP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247418253226.20260903.213858.58585891.NGUYEN KIM CHI.970407
|03/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15880593409.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21NLIYI.Ung ho ma so 2026236 em Nguyen Minh Hieu FT26247046059110.20260903.213734.19020890602012.VND-TGTT-LE TUYET ANH.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|6246VNIB024USMW4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.213440.022051997.NGUYEN THI KIEU TRANG.970441
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15880530724.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1021874289 NGUYEN THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209032132142026O3PG140724.5388.60920.213214
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21N64TI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247062854594.20260903.212819.19031124089011.VND-TGTT-LU SO PHUNG.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15880440403.Ung ho MS 2026.236.CT tu 0441000739577 PHAN MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|6246NBVAF2YZFUEQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.212544.107738484443.QUAN THI CHUYEN.970419
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321253320267CL8182750.5389.33134.212501
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21NK7WD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247963032859.20260903.212213.19034327731011.VND-TGTT-TRAN THI KIM ANH.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032121342026kyiI813285.5387.14684.212102
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21NKVM3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247354846061.20260903.212107.8899333369.LE KHANH LINH.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-21:16:40 CJSO736937#SP#020097041609032116402026CJSO736937.5189.91235.211640
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032112202026OD6W382021.5388.70560.211148
|03/09/2026
|263.110,00
|6246TPBVI28J4NBY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.210646.00783313001.DUONG THI HOANG ANH.970423
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032106182026TNJ6762789.5390.40027.210618
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15880160592.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032104282026k28t302740.5388.29821.210428
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090321042020266J8N561978.5388.29524.210421
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15880144952.Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0351000692227 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032059422026mgdm287034.5388.6113.205909
|03/09/2026
|2.000.000,00
|6246IBT1k21NPDDG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247628290585.20260903.205709.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15879993438.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491000170944 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|6246MSCBD2DXV9N8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.205230.7878686999.NGUYEN THI TUYET MAI.970422
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15879980641.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15879974351.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS2026 236 E NG MINH HIEU#SP#020097044909032051232026cVUT891938.5389.61505.205051
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21N8WKG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247036824201.20260903.205050.19033170109011.VND-TGTT-BUI THI VAN ANH.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246MSCBD2DXV2JL.UNG HO MS 2026236 Nguyen Minh Hieu.20260903.204840.8200135553555.LUONG DUC QUANG.970422
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15879924886.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809032047222026fhq8244828.5189.39744.204722
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28JRH2E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.204704.99996929999.LAM THI NHAI .970423
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15879900902.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1368681416 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21NM4BE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247897264723.20260903.204636.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3M6E4B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.204611.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|03/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Minh Hieu ms 2026.236#SP#020097042209032038342026XUBN762486.5389.90855.203835
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032037302026w26V658386.5389.84887.203730
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1iJ3MEUX9.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho em nguyen minh hieu.20260903.203723.098251589688.NGUYEN THI LAN HUONG.970432
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15879742997.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0611001485370 LY THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|6246IBT1k21N2LBB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247210613230.20260903.203325.19030857898998.VND-TGTT-PHAM THI HUONG THAO.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15879655038.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21NC8RG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247290410917.20260903.202931.19024634586013.VND-TGTT-NGUYEN TIEN LAM.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-030926-20:25:44 kPW0083553#SP#020097041609032025452026kPW0083553.5189.17609.202545
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15879540652.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013638771 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090320231820265hnz153325.5387.2639.202318
|03/09/2026
|10.000,00
|6246MSCBD2DX466K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.202201.291511919.VO HOANG THIEN KIM.970422
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1k21RNLHE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246226805825.20260903.201724.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15879385698.Ung Ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090320080420265LOs538150.5388.10779.200804
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1aWNFI3TT.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu.20260903.200739.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21RTM6N.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246702050735.20260903.200250.19034138229011.VND-TGTT-HOANG THI YEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28JJP5T.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.195920.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|03/09/2026
|200.000,00
|6246VNIB024UTEQW.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260903.195324.646704060031214.LU THANH TAM.970441
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1k21R6P2M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246955970035.20260903.195244.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031952182026N1JC873308.5388.12969.195145
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1k21R6WUY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246706305646.20260903.195146.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145107309738.20260903.145107309738-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026218
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21RE5KA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246136103053.20260903.195023.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21REY1E.Ung ho MS 2026.236 FT26246336698267.20260903.195016.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145107272122.20260903.145107272122-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026221
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145106839113.20260903.145106839113-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026222
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031946162026SFUT309132.5388.75827.194617
|03/09/2026
|50.000,00
|6246SHBAP2AT9UVF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.194556.0947163317.NGUYEN BAO TRANG.970443
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145106670248.20260903.145106670248-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026224
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15878877235.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000751010 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031935082026okx1960447.5389.4818.193435
|03/09/2026
|300.000,00
|6246IBT1k21RBSTB.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246820756022.20260903.193421.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA.970407
|03/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031934082026VDyT397931.5189.99038.193336
|03/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15878673270.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21RUXQ4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246092654842.20260903.192559.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090319251520261338919358.5388.42093.192515
|03/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu#SP#0200970488090319222520260o7m907522.5189.22811.192225
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031922222026AQFA386341.5388.23145.192150
|03/09/2026
|300.000,00
|6246TPBVI28J84PX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.191916.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|03/09/2026
|15.000,00
|6246IBT1aWNFDHUP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,235 (Ba Nguyen Thi Quyen) .20260903.191837.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15878399003.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1033684188 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031915522026NV4L033671.5390.80279.191552
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21RV2A7.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS 2026. 236 FT26246192094468.20260903.191415.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090319132520269nIA307954.5388.65159.191252
|03/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 237#SP#02009704220903191206202669D1124107.5388.56210.191134
|03/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15878277411.Ung ho Ms. 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|MS2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031908242026XV12771476.5387.30974.190751
|03/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.236 NGUYEN TRUNG HIEU-030926-19:06:38 s4oB691257#SP#020097041609031906382026s4oB691257.5189.17986.190638
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1iJ3MDRUH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.190516.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090319045520264JZT313439.5189.7637.190423
|03/09/2026
|100.000,00
|6246SHBAP2ATKUF9.ung ho Ms 2026.236 be Nguyen Minh Hieu.20260903.190413.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|03/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880903190319202615et825612.5387.96314.190247
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031903162026HSZ2101340.5387.95815.190317
|03/09/2026
|200.000,00
|6246NAMAP2AT685Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.190230.0982585906.TA THI THUY LAN.970428
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031901532026tplw819418.5387.87131.190153
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15878091897.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28JM6MA.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.185510.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1d15PJ3EL.Khuat Thi Thu chuyen tien tu ViettelMoney.20260903.185503.97042292Ne1a4d80000000009b6346.MBBANK IBFT.970422
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21XRAUI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246030794136.20260903.184910.131413142000.NGUYEN THI HA.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21XR5KY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246842860123.20260903.184859.1360776868.TRAN CHI NHAN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15877869914.HungUHMS 232 236.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21XRIZ6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246290037159.20260903.184839.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3M2DSN.ung ho MS 2026 236 em nguyen minh hieu.20260903.184358.88611616.PHAM THI HOA.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1fJDMR4NN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.184242.9021168153992.DO THI KHANH LINH.963388
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3MCXIW.ZP262460739074 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.184216.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031839412026QuNA150683.5389.31530.183941
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145095809211.20260903.145095809211-0938122191_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03/09/2026
|100.000,00
|6246SHBAP2ATD6N2.Ung ho em Nguyen Trung Hieu.20260903.183741.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15877620983.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15877587215.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246ORCOQ2MG4CM8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.183058.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k21XENBX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246030717168.20260903.183019.19030527672012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|03/09/2026
|300.000,00
|6246MCOBQ2MG4A5W.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.182922.03401019011857.LAI THI XUAN THANH.970426
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15877477630.NGUYEN PHUC LINH chuyen tien ung ho MS 2026.236.CT tu 0571000041336 NGUYEN PHUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|70.000,00
|MBVCB.15877285714.ung ho MS 2026.236- Nguyen Minh Hieu.CT tu 0361000333629 PHUNG VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|benh nhan k phamphunphuc ung homs 2026236 ung ho benh nhan nguyen minh hieu#SP#0200970488090318173020261k0y609388.5389.75388.181730
|03/09/2026
|100.000,00
|6246SGTTW2LA7CTQ.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.181336.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403
|03/09/2026
|300.000,00
|6246IBT1k21X5B2X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246254653672.20260903.181307.1703198879.PHAM KHAC HAI.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21X5IG4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246704763741.20260903.181244.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21X8EXG.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246036204605.20260903.180459.19034882826018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HUYEN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150903175640202633w0851926.5189.27794.175640
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031756142026w97t501639.5189.24503.175614
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809031755442026st3w499074.5189.23280.175511
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3V3MER.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.175424.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|03/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15876798473.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21X9WGA.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246869108040.20260903.175119.19037189055015.VND-TGTT-HOANG QUANG CUONG.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15876729458.ung ho MS2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|150.000,00
|6246IBT1k21XCZVN.UNG HO MS 2026.236 Em NGUYEN MINH HIEU FT26246878235315.20260903.174839.19036211950019.HOANG NHU PHUONG THUY.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21XCI6A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246682818541.20260903.174750.19033268049017.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung a#SP#020097042209031745422026IU68394363.5390.52748.174542
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28JYN3P.PHAM THI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS2026.236 be Nguyen Minh Hieu.20260903.174533.00001935385.PHAM THI THU HUYEN.970423
|03/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031736112026CNWJ699206.5387.82154.173538
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15876447807.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145085020574.20260903.145085020574-0899891178_Ung ho MS2026236 em Nguyen Minh Hieu
|03/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-17:34:27 TiQy483103#SP#020097041609031734272026TiQy483103.5390.67808.173427
|03/09/2026
|1.000.000,00
|6246MCOBQ2MGTUE9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.173402.03168018878888.TRINH HUY VIET.970426
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1aWNFWIGC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.173315.3500000913632777.DINH VAN DU.970446
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28JL7S3.Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh hieu.20260903.173243.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1k2133AYV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246071505006.20260903.173143.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145084161213.20260903.145084161213-0902498898_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15876336544.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.236 (nguyen minh hieu).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145083941295.20260903.145083941295-0326813617_Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15876274846.ung ho ms 2026.236 Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|6246IBT1k213TIDZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246511232638.20260903.172655.19072306462018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NHAN.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15876262235.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031725002026c72f338770.5189.98391.172500
|03/09/2026
|200.000,00
|6246TPBVI28JLMYN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.172242.00003833536.NGUYEN TRONG HOANG.970423
|03/09/2026
|200.000,00
|6246TPBVI28JLL3T.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.172022.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1k2136M7E.ung ho ms 2026.236, em Nguyen Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26246778257127.20260903.171814.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15876001327.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1039670158 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031708442026u24a255204.5389.79957.170844
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809031708332026b75k254297.5388.79357.170805
|03/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509031707512026ZQT3608173.5189.74279.170718
|03/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509031706232026L4WN095957.5388.64359.170623
|03/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026 232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509031705592026K7SD093301.5390.60818.170600
|03/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048809031703582026tvq3232195.5389.45967.170358
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k213BW17.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246292191647.20260903.170155.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1iJ3VG1LM.tu thien.20260903.165932.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.236#SP#020097048809031659262026k3r5210643.5390.14198.165854
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15875707950.ung ho ms 2026.236(em nguyen minh hieu).CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031657132026amoh200221.5189.96953.165713
|03/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090316551520266BDS023404.5387.83724.165448
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15875611558.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|6246MCOBQ2MGFS43.Ung ho ms2026.236 nguyen minh hieu.20260903.165240.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k2138NX9.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26246995303882.20260903.165228.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21384LE.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246120195972.20260903.165126.19031367837016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031651032026xkad171397.5387.53848.165104
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21382WJ.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do FT26246701431555.20260903.165028.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k213IFVW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246386493618.20260903.164947.19027840668017.VND-TGTT-TRAN PHUONG THUY.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15875546503.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15875517613.ung ho ms 2026.236.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k213V5PI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246224054635.20260903.164407.11120056081019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15875430639.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002023490 PHAM THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509031640172026YPVB029095.5387.79374.163945
|03/09/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509031639282026XUUJ024034.5388.74420.163928
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:37:02 7yQc974937#SP#0200970416090316370220267yQc974937.5388.57533.163702
|03/09/2026
|50.000,00
|6246SHBAP2ATRIGD.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.163500.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031634302026y3vq096845.5388.41190.163358
|03/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970422090316293920268NGJ946540.5387.8748.162939
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15875144384.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246NAMAP2ATZVDS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.162127.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28F7B2D.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.162019.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|03/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031620142026BHOV010736.5390.49206.162014
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21FRGYC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246240668003.20260903.161651.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21FX3GX.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu FT26246296135901.20260903.161459.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246SHBAP2ATT42W.ung ho ms 2026 236 em nguyen minh hieu .20260903.160855.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21FTZZM.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246148584779.20260903.160640.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:06:01 B1Tj038817#SP#020097041609031606022026B1Tj038817.5389.59115.160602
|03/09/2026
|200.000,00
|6246MCOBQ2MGMRX9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.160529.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|03/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15874778878.ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371000401944 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FH4HQ.NGUYEN THI HAI HA chuyen ung ho MS 2026.236 - Ng Minh Hieu FT26246905441496.20260903.160045.19020883825189.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI HA.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|6246VNIB0244ULE7.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260903.160023.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|03/09/2026
|1.000.000,00
|6246NAMAP2ATJG9I.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155732.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1aWNTTMYV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155421.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031551462026HQVX296225.5388.71165.155146
|03/09/2026
|500.000,00
|6246MSCBD2DK9B27.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.155132.3210183966666.HOANG THI LAN ANH.970422
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15874580337.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.236 ( Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509031548122026QnIq267499.5390.49298.154739
|03/09/2026
|20.000,00
|6246IBT1iJ3VSNLN.Ung ho ms 2026236 em nguyen minh hieu.20260903.154713.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|03/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.236 nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031544572026RBQP277169.5389.29979.154425
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031544522026KOYG256674.5387.28443.154453
|03/09/2026
|48.000,00
|6246IBT1fJDMYZHM.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.20260903.154228.325959229.PHAN THI NHAT UYEN.970406
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15874423483.Ung Ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031538072026bd7x875107.5189.88758.153740
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28FIX3U.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.153715.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1d15UBWZA.unghoMS2026236.20260903.153052.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|03/09/2026
|100.000,00
|6246TPBVI28FIF69.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.153045.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|03/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145067591990.20260903.145067591990-0369183690_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03/09/2026
|10.000,00
|6246TPBVI28FIMBX.MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260903.152838.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|03/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu#SP#020097040509031527462026LN6W029167.5388.27729.152746
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k21FPAK3.Ung ho MS 2026.236 nguyen minh hieu FT26246868666674.20260903.152703.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FPUKA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246677907026.20260903.152632.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031524552026GSGR177498.5390.10644.152455
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15874222731.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15874223568.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031524112026RN61011355.5389.6529.152411
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15874218786.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.236 ( EM NGUYEN MINH HIEU).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031523542026tzhk824982.5388.5399.152354
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15874214082.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15874205299.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246SGTTW2LAESU3.IBFT Ung ho MS 2026.236 - em Nguyen Minh Hieu.20260903.151851.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3V1LKF.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.151850.0968348206.LE THI NGA.970432
|03/09/2026
|50.000,00
|6246ORCOQ2MG1MFU.LOC HO TRO MS 2026.236 NGUYENMINHHIEU.20260903.151806.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|03/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145063185217.20260903.145063185217-0767687755_Ung ho NCHCCCL Tran Nguyen Bich Uyen 0767687755
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FJXZB.BUI HUYNH THIEN BAO 2006 ung ho em LUONG MINH DOANH MS 2026.234 chuc em mau khoe FT26246560679893.20260903.145156.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FJI83.LE THI HONG HOA SN 1958 ung ho be NGUYEN DUC DUY MS 2026.215 chuc be mau khoe FT26246605980840.20260903.145002.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FWHRW.BUI HUYNH THIEN BAO SN 2006 ung ho em NGUYEN PHUONG LINH MS 2026.219 chuc em mau khoe FT26246427212595.20260903.144818.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031447452026EAB2037345.5189.939.144745
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1iJ3DN9Y5.ZP262460502178 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.144740.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FWVTY.LE THI HONG HOA SN 1958 ung ho em DAO HOANG DAN MS 2026.225 chuc em mau khoe FT26246669797043.20260903.144641.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FQFUA.BUI HUYNH THIEN BAO SN 2006 ung ho em NGUYEN VAN TRI DUNG MS 2026.232 chuc em mau khoe FT26246930864698.20260903.144520.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21FQUX2.LE THI HONG HOA SN1958 ung ho em NGUYEN MINH HIEU MS 2026.236 chuc em mau khoe FT26246304075619.20260903.144352.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|03/09/2026
|1.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209031441582026VZKX449529.5189.70009.144126
|03/09/2026
|5.000,00
|6246VNIB02441SCN.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).20260903.144049.812281212.GIANG MY LINH.970441
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15873611589.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15873601776.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15873606485.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246MCOBQ2MGQSSG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.143551.03601014936531.NGUYEN DUY LAN.970426
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15873377364.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15873362890.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0061000354382 NGUYEN THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15873319202.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15873249535.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246BIDVE2NUHJS8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.140359.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|03/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970405090313564520260L6B028271.5388.37068.135617
|03/09/2026
|100.000,00
|TRAN THI HIEN ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970422090313542220264V4L510720.5390.25201.135423
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15872995908.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9389456889 TRAN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15872900921.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21TYP3Q.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246416665325.20260903.133843.19074897040012.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH PHUONG QUYEN.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031337162026wq3n502380.5387.44236.133717
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3D612E.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 236 nguyen minh hieu.20260903.133502.111555222.VU THI THU THAO.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15872797873.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081001136456 NGUYEN THI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872705030.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15872693073.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872690324.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872683747.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1fJDM2IAT.MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu.20260903.132455.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872681349.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872647393.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031321082026VBOO319486.5390.70656.132109
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21TM7YI.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26246193160355.20260903.132103.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872638704.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872633085.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872634491.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872622086.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872627095.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872616923.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872612637.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872609669.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872607618.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090313171620260nth454705.5387.52315.131716
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872604861.Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872583007.Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872568862.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|319.000,00
|6246IBT1fJDMCETR.Anh Quy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260903.131357.908171353.TRAN PHAN TIEU THAO.970406
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872565963.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872557760.Ung ho MS 2026220 chi Truong Thi Huong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872533365.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872543558.Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872529895.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509031311292026nLml690200.5189.24795.131129
|03/09/2026
|200.000,00
|6246TPBVI28FVAV5.TRAN THI NHUNG chuyen tien ung ho em nguyen minh hieu MS 2026 236.20260903.131109.00000296787.TRAN THI NHUNG.970423
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872523669.Ung ho MS 2026215 be Nguyen Duc Duy.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15872534321.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872513029.Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872516159.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809031309062026f469435151.5387.13741.130906
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872506017.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872492757.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031306502026XOG0448634.5388.2673.130650
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872478307.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872466775.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872456884.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872447221.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|6246MCOBQ2MG23JZ.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260903.130404.03101010965538.HOANG VIET.970426
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872444488.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872436278.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872421655.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872411415.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15872362825.ms2026.236 nguyenminh hieu.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|30.000,00
|2026.236( em Nguyen Minh Hieu )#SP#0200970415090312563420268bjV653849.5387.54602.125634
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k21T1DPD.MS 2026.236 FT26246095710394.20260903.125429.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/09/2026
|20.000,00
|O5CH7KDTUMB1-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031254272026TBTN580032.5387.45127.125427
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872306642.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872289945.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872275454.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872261930.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872266905.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872252327.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872248960.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872245853.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872234582.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872221055.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872218126.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872213220.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15872215309.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031871976 TRINH THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872210261.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872200512.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.236, EM NGUYEN MINH HIEU-030926-12:43:46 uzhk496954#SP#020097041609031243462026uzhk496954.5388.90962.124346
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872192508.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872186691.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872173105.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872169619.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872141077.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872130563.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|94.000,00
|MBVCB.15872126944.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016468258 AU DUONG THIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872126928.Ung ho MS 2026181 chi em ba Bui Thi Mim.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872119679.Ung ho MS 2026180 em Huynh Ngoc Thuan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872108132.Ung ho MS 2026179 em Pham Van Duong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872093619.Ung ho MS 2026178 anh Nguyen Van Ty.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872095777.Ung ho MS 2026177 em Sung A Gu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872081780.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872070038.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15872052979.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872050313.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872038003.Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872022823.Ung ho MS 2026172 anh Vi Van Chuc.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15872018249.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872007376.Ung ho MS 2026171 anh Duong Van Huy.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15872003506.Ung ho MS 2026170 em Xa Duc Hung.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15871973897.Ung ho MS 2026168 em Lo Quoc Dat.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15871969518.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3DP9HS.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260903.121528.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3DPWI5.Ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh.20260903.121423.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3DU6KR.Ung ho MS 2026 235 ba Nguyen Thi Quyen.20260903.121216.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3D8FTV.Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.120638.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|03/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-11:55:44 3HhW513849#SP#0200970416090311554420263HhW513849.5389.10757.115545
|03/09/2026
|200.000,00
|6246SGTTW2LA1H8E.IBFT ung ho MS 2026.236 e Nguyen Minh Hieu.20260903.115206.050122083710.NGUYEN THANH NGA.970403
|03/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145041505062.20260903.145041505062-0983923063_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090311472620260m33177062.5388.53740.114653
|03/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220903114535202646IN999451.5189.42364.114535
|03/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.15871096987.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|1.000.000,00
|6246IBT1iJ3DS8K9.Ung ho Nang buoc toi truong.20260903.113144.154852727.BUI NGAN TRANG.970432
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031131412026OR9O420947.5389.51212.113142
|03/09/2026
|300.000,00
|IBVCB.15871019171.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15870915360.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1aWNT86H9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.112043.210001060002432.DANG DINH TUC .970409
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15870821482.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1038569094 DUONG THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031108302026K7EH824972.5388.99447.110830
|03/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209031107352026A6ZM677884.5387.93523.110735
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21H3HSA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246672920918.20260903.110056.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15870556973.CAO THI NGOC HOA ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu.CT tu 0071003560344 CAO THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21H3PWT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246626263624.20260903.105959.19024247041017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HANG.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3DWETT.LE THI HOA chuyen tien 2026 236 NGUYEN TRUNG HIEU.20260903.105523.247529918.LE THI HOA.970432
|03/09/2026
|2.790.000,00
|LUU CAO NGUYEN NT// UNG HO MS 2026-211 EM LO THI NHAN
|03/09/2026
|500.000,00
|VU HONG QUANG UNG HO CUNG EM DEN TRUONG-030926-10:41:35 B3MU447471#SP#020097041609031041352026B3MU447471.5387.29592.104135
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209031041202026K4E8816018.5389.27829.104120
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1k21HKS52.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246713172080.20260903.103822.10522961827013.NGUYEN HOANG GIANG.970407
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809031038052026by98896821.5189.7673.103805
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809031036012026hp2a888502.5388.94842.103601
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869943537.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869945202.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869931358.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869927986.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509031021332026MUU0079555.5390.5544.102133
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869924474.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869910534.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869908080.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869904869.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869891107.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809031004492026wwrz763723.5389.5324.100449
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1iJ3SLE57.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.100338.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15869525588.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1iJ3SHYXP.Ms 2026-236 uh em Nguyen Minh Hieu.20260903.095544.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809030950192026b5sk705625.5390.20176.094947
|03/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809030945542026fblh687606.5389.94529.094554
|03/09/2026
|200.000,00
|6246SGTTW2LQPRVV.IBFT ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260903.094542.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|03/09/2026
|20.000,00
|6246MSCBD2DE78N7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.094519.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15869324036.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|600.000,00
|SHGD:10001368.DD:260903.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.226 CHUC DAO HOANG DAN MAU KHOE
|03/09/2026
|600.000,00
|SHGD:10001367.DD:260903.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.232 CHUC NGUYEN VAN TRI DUNG MAU KHOE
|03/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809030935372026jzou646256.5388.35845.093537
|03/09/2026
|200.000,00
|6246VNIB024R14BY.Ung ho em Nguyen Minh Hieu.20260903.093340.329101987.LE THI THANH LOAN.970441
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15869121934.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026236 (e Hieu).CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15868964745.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704220903091728202680TY243240.5189.38300.091728
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15868841127.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15868712015.Ung ho chau Nguyen Minh Hieu .CT tu 0061000092996 VAN CONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|30.000,00
|6246IBT1k21ZAGAI.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26246421574149.20260903.090333.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21ZA5ZP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246892599200.20260903.090315.1111683368.DOAN MINH HOANG.970407
|03/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k21Z4TZK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246199738627.20260903.090132.6283161996.NGUYEN THAO NGUYEN.970407
|03/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090308525520265hzu480532.5189.21206.085223
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15868520763.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15868511836.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.15868484132.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246ASCB024RLQJY.UNG HO MA SO 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-08:48:15 6246ASCB024RLQJY.20260903.084815.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416
|03/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.234#SP#020097042209030847042026DRHD790236.5390.96003.084705
|03/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15868441738.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15868404854.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15868390295.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15868298769.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421000445637 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1iJ3SPUH8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu tt.20260903.083534.236295168.LE NGOC DUC.970432
|03/09/2026
|250.000,00
|6246IBT1k21ZDAYN.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong FT26246653235061.20260903.083322.19033276000019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1d158ABPB.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen thi Quyen.20260903.083314.97042292Kaad67c000000000639727.MBBANK IBFT.970422
|03/09/2026
|500.000,00
|6246IBT1k21ZD9MY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246340651482.20260903.083216.19027188680018.VND-TGTT-LE BA TRUONG.970407
|03/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k21ZD2XR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246352185015.20260903.083214.19072434778011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
|03/09/2026
|200.000,00
|LE TRONG LOC ung ho chuong trinh noi buoc den truong chuyen tien#SP#020097042209030830482026ERLH297510.5387.31227.083048
|03/09/2026
|500.000,00
|6246VRBAP2AJFR7B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu tai VIETCOMBANK 6246VRBAP2AJFR7B.20260903.083030.202610000002311.NGUYEN VAN TRONG_THAU CHI.970421
|03/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15868142316.VO THI XUAN THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071004067997 VO THI XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809030822462026nmaa371853.5388.99987.082247
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15868022824.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9963631256 PHAM THI KIM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15868026094.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho Ms 2026.230 ( em Dang Dinh Duong ).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15867991108.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15867973713.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0281001797532 TO TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15867917191.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0081001286594 NGUYEN VAN DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097048809030806532026a9n2316944.5387.44057.080620
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209030805402026W12Z545240.5189.38929.080507
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15867755887.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209030752042026DAHN368348.5390.93397.075205
|03/09/2026
|100.000,00
|6246SGTTW2LQHLRU.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260903.075152.020098178660.NGUYEN DUY HY.970403
|03/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15867623927.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|6246ASCB024Z9N25.UNG HO MS 2026 236 EM NGUYEN MINH HIEU-030926-07:31:18 6246ASCB024Z9N25.20260903.073118.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|03/09/2026
|10.000,00
|6246IBT1k2167PIM.ung ho NCHCCCL FT26246209943664.20260903.072729.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|03/09/2026
|14.567,00
|MBVCB.15867377096.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.222.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|12.568,00
|MBVCB.15867359654.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.223.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15867262163.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -NS-2026.236-em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509030712332026H7J0032512.5387.70407.071234
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15867111822.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15867119659.ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 0071001289710 PHUNG THI PHUONG NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15867116572.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15867102407.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15867089150.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15867084441.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|Co Nguyen Thi Thu Hien Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097042209030656302026898B702908.5390.23949.065630
|03/09/2026
|34.000,00
|MBVCB.15866854178.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.223(hai be Quyen va An).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15866562096.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15866565273.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809030542212026pbgo920066.5390.97771.054154
|03/09/2026
|200.000,00
|6246TPBVI288PELA.ung ho nchcccl - cuong - 0386841258.20260903.012604.00003493850.NGUYEN DAC CUONG.970423
|03/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#02009704220902235159202633KA676251.5387.41379.235159
|03/09/2026
|100.000,00
|6245TPBVI28867MA.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.20260902.233038.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|03/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041509022326372026jWNy935195.5189.16488.232637
|03/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090223001020260VGF009871.5388.81338.230010
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15897116482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0541000315201 QUACH THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090423364620267ID0403597.5390.38518.233647
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CIV229.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248301943680.20260904.233051.19038839686011.VND-TGTT-VAN THI BICH.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15897054904.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031000015315 HOANG XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247VNIB024KECT4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.232613.290268888.PHAM THI NGA.970441
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1iJ3YHXHI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.232438.178064177.VU THI THU HUYEN.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|6247ASCB024K4V9N.UNG HO MS 2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-040926-23:11:38 6247ASCB024K4V9N.20260904.231138.253599029.NGUYEN THU HIEN.970416
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1iJ3YHJP3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.231100.217308666.NGUYEN NGOC ANH.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809042310552026i4nv508743.5390.8300.231055
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15896943396.ung ho Ms 2026 .236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 9817893326 PHAM THUY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|DAO PHUONG ANH Chuyen tien ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809042305502026t289503773.5189.719.230550
|04/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#0200970488090422582120267tzq496000.5387.88743.225748
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CICDRX.Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan FT26248078698512.20260904.225639.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CICC4E.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248512360408.20260904.225551.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CICQS2.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc FT26248604004042.20260904.225504.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CI1LYT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248844672617.20260904.225353.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2CI18AL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248690461938.20260904.225117.19032527614015.VND-TGTT-LE THI THAO LY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CI1J3K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248977864106.20260904.224931.19038364286013.VND-TGTT-LE DIEU QUYNH.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15896843727.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 0281000578498 NGUYEN HUU KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1aWNX586S.Ung ho MS 2026.236 (emNguyen Minh Hieu).20260904.223227.00200014405799.NGUYEN HONG NHUNG.970440
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15896675613.Ung ho NCHCCCL 0328561966.CT tu 0271001080226 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15896650426.LANG THI THUY ung ho MS 2026.237(luong thanh vi).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.236 nguyen minh hieu#SP#02009704050904221704202623W8073210.5189.3439.221636
|04/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509042214322026q2ZC279688.5189.96336.221432
|04/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15896529774.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|39.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209042207092026R4G2200142.5388.74479.220636
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CMTY3E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247355013965.20260904.220701.19029454836013.VND-TGTT-KHUONG THI MINH NGUYET.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247ORCOQ2MK97GA.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260904.220430.583090.NGUYEN DINH VAN.970448
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15896429612.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1031400366 HOANG THI KIM BONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042155442026CDK8155385.5189.38446.215544
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu, ma GD 100000178840188#SP#020097044909042148262026Mduk601947.5389.12752.214826
|04/09/2026
|200.000,00
|6247ABBKP2A49SV9.ung ho ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.214809.0946711298.LE THANH TAM.970425
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15896269525.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004373548 NGUYEN TUYET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090421354220266po1338888.5388.64208.213509
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15896124104.NINH THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0021000653440 NINH THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509042129092026O96E165506.5387.37251.212841
|04/09/2026
|1.800.000,00
|6247IBT1bJM3K4S4.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Luong Thanh Vi MS 2026 - 237.20260904.212607.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809042124312026q4me306145.5389.16230.212357
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15896009403.ung ho MS 2026.237 ( Thay Luong Thanh Vi).CT tu 7907069902 NGUYEN THI NGOC THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CMYVYG.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247956160610.20260904.212109.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
|04/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15895980003.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004217641 LAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15895940394.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247VNIB024KMW4G.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.211646.141189999.TRAN THI HONG.970441
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15895878056.2026.237 ( thay luong thanh vi).CT tu 1035557714 DAO KIM THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509042113112026YIRK089226.5389.64181.211238
|04/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15895804107.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|10.000,00
|6247IBT1k2CMVILJ.ung ho ms 2026.236, em Nguyen Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26247168924086.20260904.210344.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CMVWUH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247277900332.20260904.210250.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
|04/09/2026
|1.500.000,00
|6247NBVAF2YZU52U.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.210111.100001295262.NGUYEN THI THUY NGA.970419
|04/09/2026
|57.857,00
|6247IBT1fJDUK2PW.Nguyen Huong ung ho MS 2026 234 em Luong Minh Doanh.20260904.210107.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090421010320263qsk227932.5389.2773.210103
|04/09/2026
|20.000,00
|MS 2026.235#SP#020097042209042057142026QNDV186255.5189.82902.205714
|04/09/2026
|50.000,00
|6247TPBVI28ZBG7C.MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260904.205308.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|04/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15895576041.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28ZBGGV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.205221.04121525701.NGUYEN THI THU PHUONG.970423
|04/09/2026
|50.000,00
|6247TPBVI28ZBU3L.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.205047.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|04/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Thay giao Luong Thanh Vi ms 2026.237#SP#020097042209042043452026PAPR370157.5388.10685.204345
|04/09/2026
|20.000,00
|uh.ms 2026234 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809042040172026abs7151555.5390.90755.204017
|04/09/2026
|35.000,00
|6247IBT1k2CVRNI7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247734541964.20260904.203459.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CVRV4K.Ung ho MS 2026.236 FT26247444495277.20260904.203308.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042031462026RQ10748983.5189.41401.203147
|04/09/2026
|5.000,00
|6247IBT1k2CVXKWL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247506004015.20260904.203128.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15895209703.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0061001008846 LE TAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209042026512026JTN1871223.5390.10804.202651
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CVTT4F.Ung ho MS 2026.236 nguyen minh hieu FT26247928752846.20260904.202407.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407
|04/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15895092015.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.236 em minh hieu#SP#0200970488090420230220269koy082762.5189.88408.202302
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CVLFJI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247395989166.20260904.202132.19037308200010.TGTT-VND-NGUYEN PHUONG ANH.970407
|04/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15895044380.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Ms 2026.224 (be Vi Duc Chuyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509042019272026JreT799467.5387.66520.201927
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090420163620263zxY787194.5189.48723.201637
|04/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15894925593.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28ZY61K.ung ho 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).20260904.200643.00678084001.HOANG THI DIEU.970423
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15894782156.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15894768523.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15894716016.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9964895175 NGUYEN THI LAM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15894715352.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021001846256 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CVBTWY.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247197096270.20260904.195544.19027256316036.VND-TGTT-BUI PHAM THANH HUYEN.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CVYLBI.Ung ho MS2026.236 FT26247909094574.20260904.195033.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CVYKP5.Ung ho MS2026.237 FT26247301119805.20260904.195009.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2CVPR8M.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247303339015.20260904.194821.13325035631017.VND-TGTT-TRINH THI THUY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145265306997.20260904.145265306997-0905435723_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1iJ3PRI6H.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.193644.0948078191.DINH THI HUONG.970432
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1iJ3P3EGG.Ung ho MS 2026236 nguyen minh hieu.20260904.192637.49644598.NGUYEN THI THANH TU.970432
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15894064334.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1045517365 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1k2CVC64B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247622191578.20260904.192233.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
|04/09/2026
|1.000.000,00
|6247IBT1k2CVC7YA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247084259619.20260904.192219.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15893848603.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15893803120.ung ho MS 2026.230.CT tu 0251002706055 DAO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15893696409.ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15893670041.NGUYEN THI HA ( giup em Hieu ).CT tu 0021000609510 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15893647678.ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247ORCOQ2MKGUW6.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.185904.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15893399712.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1855186578 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041848532026DO37387210.5390.61957.184825
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ3PK2AT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.183738.0393200881.LE THI NHU HAO.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CDBGSR.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247592144010.20260904.183348.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809041832452026swpj585340.5389.43848.183245
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041827342026hZHb275162.5390.8471.182734
|04/09/2026
|300.000,00
|6247MCOBQ2MKW258.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.182543.03101016844390.VU HOANG YEN.970426
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1iJ3PA93B.ZP262470716843 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.182047.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CDMT6V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247746979908.20260904.181834.19038233931010.VND-TGTT-LUU HAI PHONG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CDVA73.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247527130438.20260904.181544.1709799999.DUONG THI HONG ANH.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090418104920265lnq472109.5389.91194.181049
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041810192026F3JO355598.5388.87507.181020
|04/09/2026
|200.000,00
|Quyen Gop Tu Thien Cau Mong Moi Nguoi Luon Duoc Binh An#SP#0200970488090418085720268xtb462459.5388.77381.180857
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CD9P6S.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247296562302.20260904.180853.1266797979.NGUYEN CHUNG SON.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041805462026SACN061570.5389.53820.180513
|04/09/2026
|1.000.000,00
|6247ASCB024GZRYT.UH MS 2026 236 , NGUYEN MINH HIEU-040926-17:57:49 6247ASCB024GZRYT.20260904.175749.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1fJDU9V9A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.175604.0352239910.HOANG MINH CANH.970431
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2CSNJ1P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247670392039.20260904.175328.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970415090417531920264PfR994595.5387.61926.175319
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041752352026c0qs375833.5388.57311.175235
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15892174158.LUU THI QUYNH chuyen tien Mong em mau khoe.CT tu 0591000359177 LUU THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1fJDU2W5J.MS 2026.237 Luong Thanh Vi.20260904.174358.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041740252026z8au310248.5387.64830.173952
|04/09/2026
|30.000,00
|6247IBT1iJ3PM6Z1.ung ho MS 2026236 em nguyen trung hieu.20260904.173512.131999976.VU THI TUYEN.970432
|04/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145242997303.20260904.145242997303-0369682887_Ung ho NCHCCCL To Xuan Diep 0369682887
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ3P9GR6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.171324.0877788865.NGUYEN HUONG TRA.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15891325959.ung ho MS 2026.236 - em nguyen minh hieu.CT tu 0021000448591 HA HOANG PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15891324246.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15891301928.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15891293472.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041705062026h78V733158.5389.169.170506
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CSV4UV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247814790062.20260904.170404.19831484238022.VND--DANG THUY TRANG.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041657482026PY82694879.5189.46412.165748
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15890923043.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004117181 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041648072026UFG7521988.5387.77316.164734
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15890905437.VU THI THANH HOA ung ho Ms 2026.236( nguyen minh hieu).CT tu 0031000266499 VU THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041647102026DXMO627970.5387.71141.164711
|04/09/2026
|100.000,00
|6247KLBKP2AR72RR.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.164339.9700163.LE TIEN Y NHI.970452
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1d155QMMY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.164027.97042292P03ba15000000000483422.MBBANK IBFT.970422
|04/09/2026
|10.000,00
|6247TPBVI28TXMIZ.MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260904.163632.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28TVKMX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.162648.88880201888.LY THI DIEU.970423
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041626172026b7x9932979.5388.27127.162617
|04/09/2026
|1.000.000,00
|6247IBT1k2C9HT8U.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247811542870.20260904.162518.19029464439012.VND-TGTT-NGUYEN LINH PHUONG.970407
|04/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509041620542026Z02H049710.5389.89711.162054
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15890414194.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097040509041617362026LHMC030447.5389.69064.161737
|04/09/2026
|150.000,00
|6247IBT1d15YRUAU.Ung ho MS 2026236 e Nguyen Minh Hieu.20260904.161643.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
|04/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041611482026T6X2096224.5389.30725.161148
|04/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#02009704050904160955202621BS085057.5389.18054.160922
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15890234056.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1030776636 NGUYEN THI VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145230343606.20260904.145230343606-0372912945_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ3UT3ZE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.160624.88833331996.VU THI NGOC ANH.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ3UTDR4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.160233.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|04/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145229950294.20260904.145229950294-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878
|04/09/2026
|150.000,00
|6247IBT1iJ3UT2MM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.160155.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15890098981.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C9BJ8H.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247733617592.20260904.160031.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|04/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904155923202674ho816392.5189.49096.155923
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2C95D8X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247503681010.20260904.155822.9819045002.TRAN VAN THINH.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247SGTTW2L1RF3Q.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.155425.060269310017.TANG MY HONG.970403
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C9UPIE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247188160911.20260904.155055.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1fJD8LY75.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.155007.9007041132917.NGUYEN NGOC ANH.963388
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041539102026DV01490737.5390.12531.153842
|04/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209041538192026A0VN500427.5189.2104.153819
|04/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041535222026PX02090085.5389.83110.153522
|04/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509041529282026BL3B058750.5387.44190.152928
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970415090415261720261f46298397.5189.23694.152617
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C9CCS2.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26247030041025.20260904.152514.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090415244220268V15180962.5189.12971.152442
|04/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-15:19:07 QL1d230701#SP#020097041609041519072026QL1d230701.5387.79442.151908
|04/09/2026
|50.000,00
|6247MCOBQ2MKJ14N.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.151455.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15889379118.ung ho MS 2026.237 ( Thay Luong Thanh Vi ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090415134020261XPD425925.5189.45458.151341
|04/09/2026
|20.000,00
|6247MSCBD2DHAXHL.gui ms 2026 238.20260904.151050.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C2RX3L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247215401741.20260904.151015.9981333399999.VU THI THU.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28TUHJX.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260904.150337.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|04/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041501092026DVZ4206238.5388.68458.150109
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041459102026monu589938.5189.56755.145910
|04/09/2026
|100.000,00
|uh e minh hieu 2026.236#SP#020097048809041458432026gs9w588498.5387.54210.145844
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C2T7WQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247526497869.20260904.145730.8858797979.TRAN HAI YEN.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247SHBAP2ARTZTG.UH MS2026 237 anh Luong thanh Vi.20260904.145724.1122101979.TRAN VAN BINH.970443
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041456332026LJB4451961.5189.41474.145633
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041452482026tg1f568333.5189.19131.145248
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090414510920267Q4V508673.5387.8754.145109
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C27N1I.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247860304690.20260904.143644.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041431442026X8ZW236291.5189.93991.143112
|04/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041429242026xQiP998846.5387.82023.142924
|04/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15888752761.ung ho NCHCCCL+ Duyen+0913860620.CT tu 0281000291157 BUI THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C2AE31.Tran Thi Khuyen ung ho ms 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247503346298.20260904.142916.19027289743029.VND-TGTT-TRAN THI KHUYEN.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041422142026F1P1958132.5390.41216.142215
|04/09/2026
|300.000,00
|6247MSCBD2D36EV2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.141930.6888666686886.DANG VU NHU QUYNH.970422
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1iJ3U86EU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.141709.196565442.DO THI THU HOAN.970432
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15888563358.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451001448101 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041413472026ex4u443818.5388.93699.141348
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150904141033202692YD940042.5189.77373.141033
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041410082026MIkU937605.5387.74864.141008
|04/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041407512026b8np426093.5389.61925.140718
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2C28HZ4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247445088065.20260904.140550.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|04/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15888455318.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C28E3H.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247480860454.20260904.140533.258992.VO NGOC HIEU.970407
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|200.000,00
|6247IBT1k2C28AMW.Ung ho ma so 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247591941849.20260904.140505.19028926949015.VND-TGTT-VU THI THU TRANG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041402372026XM1D952358.5388.35048.140237
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1k2C2MK2Z.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247700896761.20260904.135822.19022399138013.VND-TGTT-NGUYEN THI THIEN PHUONG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041356522026J3EC619231.5390.3977.135652
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209041356172026YN8L128694.5387.929.135544
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097042209041355482026N57H262276.5189.99262.135549
|04/09/2026
|33.000,00
|6247VNIB024EW22K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.135515.007135630.NGUYEN MINH QUANG.970441
|04/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.232 NGUYEN VAN TRI DUNG#SP#020097042209041352112026KQLJ873557.5389.80193.135212
|04/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209041352092026GOG3640219.5387.80084.135136
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041349392026l4kt374450.5387.66648.134939
|04/09/2026
|100.000,00
|6247VNIB024EUZJV.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.134852.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090413481720269TKD121927.5390.59569.134817
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.237 Luong Thanh Vi#SP#020097040509041346332026WH69008112.5389.51365.134634
|04/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090413443420267U8E001342.5390.41306.134401
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C225IK.Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247165107664.20260904.134004.19023652425012.VND-TGTT-LE THI NGA.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15888127459.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-13:38:29 gKcU665250#SP#020097041609041338292026gKcU665250.5388.10382.133829
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15888096114.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0591000290010 DAO THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041331502026qMHl830963.5388.76412.133150
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C2J9BH.Ung ho ms2026.236 em nguyen minh hieu FT26247341655580.20260904.132826.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15887975007.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15887960408.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0311000738606 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880904132254202666z7304124.5390.33005.132254
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1iJ3U261B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.131928.269666838.NGUYEN THI HONG DIU.970432
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15887861749.ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28TJZAS.ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.131437.02076127001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|04/09/2026
|70.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041313162026REgl785316.5388.84251.131243
|04/09/2026
|50.000,00
|6247TPBVI28TJJCL.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.131236.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423
|04/09/2026
|500.000,00
|6247ORCOQ2MKM9FD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.131207.0111100020855006.VU BAO CHAU.970448
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15887817585.Ung ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi).CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041306402026vwcd263654.5189.49777.130607
|04/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15887744696.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|10.000,00
|6247IBT1k2CCF6TH.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247385895523.20260904.130524.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CCTH6J.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247217070329.20260904.130206.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247MSCBD2D3GWP3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.130140.0600100101111.PHAM LE YEN NHI.970422
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15887683807.ung ho MS 2026.237(thay Luong Thanh Vi).CT tu 1038569094 DUONG THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15887664350.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CCHRJC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247733030697.20260904.125545.19036009028019.VND-TGTT- TRUONG THI KIEU LY.970407
|04/09/2026
|150.000,00
|6247IBT1iJ3UJZW8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.125445.105078927.NGUYEN MINH NGOC.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15887567640.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041246112026R9FT026457.5389.46936.124611
|04/09/2026
|55.000,00
|6247IBT1iJ3UW7QZ.ZP262470407072 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.124555.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041244572026mgvw709763.5189.41767.124457
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15887474552.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1033074923 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15887460749.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026.236( nguyen minh hieu).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15887468838.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15887442336.Gia dinh NGUYEN THI HUYEN TRANG ung ho MS 2026.236(em Nguyen Minh Hieu)..CT tu 0491000152564 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247MSCBD2D3U4SZ.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026237 thay Luong thanh Vi.20260904.124108.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CCKY2A.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247620156320.20260904.124055.19038002775016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN MY.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28T83L7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.123957.03596538001.NGUYEN THI KIM ANH.970423
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CC76ZW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247830350179.20260904.123843.19031667545017.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH HOA.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15887405056.CHU THI THU ng ho ma 2026.237 ( thay luong thanh hi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15887386705.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509041234012026BHP1087083.5390.80621.123402
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CCAR9R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247778499004.20260904.123321.283848618888.NGUYEN THUY DUONG.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1iJ38NE75.Ung ho MS2026236.20260904.123152.0354891218.LE THUY LINH.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CC4YI5.Ms 2026 237 thay Luong Thanh Vi FT26247975751113.20260904.122903.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CC4M16.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247893260041.20260904.122837.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2CC4C1T.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247103086330.20260904.122808.19036784185015.VND-TGTT-DO HONG NHUNG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809041226182026jt3d153283.5387.35731.122618
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1k2CCBPGH.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247692212883.20260904.122613.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090412255020260kx1151777.5189.32879.122517
|04/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145204235585.20260904.145204235585-0973537390_Tran quang nam gia lai Ung ho MS 2026237 thay luong thanh vi
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15887201370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0211000486047 KHIEU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15887203822.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|2.000.000,00
|6247WBVNP2ARJEMF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.122248.261000004587.LE THI TRUC QUYNH.970412
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041216482026gdtm120900.5387.77104.121615
|04/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-040926-12:15:48 7txm558846#SP#0200970416090412154920267txm558846.5388.70079.121549
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1k2CC8FNT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247454603277.20260904.121355.19029748943888.VND-TGTT-LY THI DIEP ANH.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VY-040926-12:11:42 hNGy354602#SP#020097041609041211422026hNGy354602.5388.43636.121142
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho ms 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809041209422026x5o4095539.5189.31144.120942
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15886975933.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-12:06:22 nu6c214126#SP#020097041609041206222026nu6c214126.5387.8499.120622
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090412054620268N0L219978.5389.4479.120547
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CCV6HN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247543013632.20260904.120537.19032837696011.VND-TGTT-DO THI TUYET MAI.970407
|04/09/2026
|10.000,00
|6247IBT1k2CCV5BH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247928028278.20260904.120458.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041204362026na3f575907.5389.96379.120403
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041204232026pxh8075800.5388.94607.120350
|04/09/2026
|10.000,00
|6247IBT1k2CCVQ4U.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26247681638446.20260904.120345.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|04/09/2026
|5.000,00
|6247IBT1k2CCDVNV.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247600608658.20260904.120152.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|04/09/2026
|2.000,00
|6247IBT1fJD8MUQW.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.120151.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CCDCIR.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247570545629.20260904.120127.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15886844067.UH MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15886834370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9917710199 VU THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CCSE71.ung ho ma so 2026.237, thay Luong Thanh Vi FT26247520522308.20260904.120018.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|04/09/2026
|5.000,00
|6247IBT1k2CCSE2G.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247928009090.20260904.120016.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15886792650.UH MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15886788715.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220904115716202665BR235422.5189.45381.115716
|04/09/2026
|100.000,00
|6247SHBAP2AZ5URW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.115709.1006652545.NGUYEN THI THANH THUY.970443
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15886770415.UH MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15886761787.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|10.000,00
|6247IBT1k2CC992A.Ung ho MS 2026.237 FT26247907521051.20260904.115622.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041155542026hvf3043026.5387.36486.115554
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15886740193.UH MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CC2WMK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247713450243.20260904.115324.19039048541016.VND-TGTT-CHU HONG NGOC.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904115324202675m5033195.5189.18677.115324
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090411525520264HYA461896.5388.15672.115255
|04/09/2026
|50.000,00
|6247MCOBQ2MKAUHQ.Ung ho ms2026.237 luong thanh vi.20260904.115245.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15886691801.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.237 ( THAY LUONG THANH VI).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CCC2I2.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247626453000.20260904.115106.19032531386019.VND-TGTT- LE THI THUY.970407
|04/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15886661807.UH MS 2026.230 (Em Dang Dinh Duong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|6247SHBAP2AZPDPN.2 chi KLinh MHa CGiay HN ung ho em Hieu MS 2026.236 . Chuc em chong khoi benh.20260904.115014.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1fJD8VM4B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.114923.140414849158191.HA NHAT ANH.970431
|04/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15886569339.UH MS 2026.233 (Ly Mi Lung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041144042026mIyl492993.5390.54169.114404
|04/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15886522109.UH MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28T12VU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.114022.00374320803.NGUYEN THI HUYEN THANH.970423
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2C1NLR5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247453533077.20260904.113957.19034925620011.VND-TGTT-DANG THI PHUONG.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041139412026pvm7976806.5389.22475.113908
|04/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15886457939.UH MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209041137412026RCRV785802.5390.8958.113741
|04/09/2026
|100.000,00
|6247SGTTW2LBP73R.IBFT Ung ho MS 2026.237 - thay Luong Thanh Vi.20260904.113709.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|04/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15886401579.UH MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026 236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-11:35:13 8pNT630548#SP#0200970416090411351420268pNT630548.5390.92083.113514
|04/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15886383736.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0451000483814 LE THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041134142026usjC452708.5387.84630.113414
|04/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.236 e nguyen minh hieu#SP#020097042209041131522026WLGN159749.5389.68458.113153
|04/09/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090411312220264nos942873.5389.64968.113122
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C1FZTY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247658166815.20260904.112931.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C1FKH6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247650598910.20260904.112917.19037013285014.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041129092026UN9B431689.5388.49558.112909
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C1THWB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247263073490.20260904.112657.80397003374.NGUYEN THI NGOC DIEM.970407
|04/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041125452026yoe8919752.5387.25653.112546
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090411222620264A5K437798.5390.4074.112227
|04/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15886148444.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9917925775 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ38KY7G.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 237 LUONG THANH VI.20260904.111836.247529918.LE THI HOA.970432
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15886125529.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9868174428 BUI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809041116232026jww8881741.5389.61904.111550
|04/09/2026
|70.000,00
|6247IBT1k2C16SQC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247223910203.20260904.111501.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15886069774.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491000144697 NGUYEN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C16WH1.Ung ho MS 2026.236 FT26247681456924.20260904.111436.19036521141013.VND-TGTT-NGUYEN BA HA.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145192938026.20260904.145192938026-0364499063_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15886041254.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|10.000,00
|6247IBT1iJ387GAP.tu thien.20260904.111309.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509041112522026Z7D1004232.5388.38477.111252
|04/09/2026
|500.000,00
|6247VNIB024W5JR3.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.20260904.111244.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
|04/09/2026
|30.000,00
|6247MCOBQ2MKYIZF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.111005.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041107312026YDoY342883.5390.2361.110731
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885949416.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247ORCOQ2MKQFGF.LOC HO TRO MS 2026.237 LuongThanhVi.20260904.110645.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C1GE8K.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247954100821.20260904.110548.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904110518202625dz836537.5389.88052.110518
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28TQNZE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260904.110448.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28TQIGW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.110417.72704121982.NGUYEN TRUNG HIEU.970423
|04/09/2026
|100.000,00
|6247NBVAF2YZTPIW.NMT ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.110400.103566930963.NGHIEM MAI TRANG.970419
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2C1AAW9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247095302135.20260904.110251.19025219136017.VND-TGTT-HOANG THI HANG.970407
|04/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.15885858218.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C14ZCM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247207632809.20260904.110041.19029562349013.VND-TGTT-PHAM THI NGOC HA.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041100142026LadS313719.5389.53892.110014
|04/09/2026
|150.000,00
|UH MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-040926-10:59:51 kSpN356271#SP#020097041609041059512026kSpN356271.5389.50962.105951
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-10:59:37 iLEn335557#SP#020097041609041059372026iLEn335557.5189.49808.105937
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410592520268cen813126.5189.49039.105925
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1d15YMDPP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.105805.970422M2ceec3000000000304202.MBBANK IBFT.970422
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C1BYQF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247291027611.20260904.105713.19034345562012.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI PHUONG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15885796825.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|6247ABBKP2ARQRE2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.105410.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15885735385.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1fJD8C85Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.105243.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2C1YQKH.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247590616926.20260904.105049.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28TYII8.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.104817.03890355601.LUONG PHU HUNG.970423
|04/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041046042026HWMj255756.5387.62312.104604
|04/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15885620800.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1049743848 NGUYEN HAI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2C18HXI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247975365003.20260904.104458.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885576305.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904104222202620e8745195.5390.39192.104154
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885559263.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885545407.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0011004213324 PHAM LE HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-10:39:19 H09Y370115#SP#020097041609041039202026H09Y370115.5388.19495.103847
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2C1M76G.GD Nga phat ung ho 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247168062446.20260904.103915.5345676878.LE TIEN PHAT.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15885519102.Ung ho MS 2026.233(Anh Ly Mi Lung).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15885483551.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000440839 VO THANH TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885464463.PHAN DINH LOI chuyen tien. goi.thay . luong thanh vi.CT tu 0481000758628 PHAN DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|400.000,00
|giup 2026.237.Thay Luong thanh vi.Mk100.DT100.Gd100#SP#020097041509041033382026iXxS207708.5389.83893.103338
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15885416064.Ung ho MS 2026.236(Em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|10.000,00
|6247TPBVI28TLNVP.Ung ho NCHCCCL - Duong - 0973791165.20260904.103029.04226916701.PHAM VAN DUONG.970423
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885374712.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15885374201.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1062838550 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|6247IBT1iJ38PTTC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.102910.404880462.CAM THUY AN.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410273820261ngb687784.5387.46141.102738
|04/09/2026
|100.000,00
|6247SGTTW2LBI87V.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.102652.070142395299.NGUYEN TAN DAT.970403
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|500.000,00
|6247IBT1k2C12N3M.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247754804729.20260904.102648.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
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|100.000,00
|6247IBT1iJ38UNPW.DAO KHANH THU ung ho ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.102339.0986780159.DAO KHANH THU.970432
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|200.000,00
|MBVCB.15885280493.UNG HO MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|50.000,00
|MBVCB.15885284653.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1024037614 NGUYEN KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|6247IBT1k2C1C1G6.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247953168408.20260904.102144.19074858478019.VND-TGTT-DAO NGOC CHAU.970407
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|100.000,00
|6247IBT1k2C11U7P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247975271753.20260904.101951.19029081401021.VND-TGTT-TO THI HUONG.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1iJ38UD5D.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.101900.118532996.TO MINH VUONG.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090410162820260v2a644077.5388.77408.101555
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509041014452026K4KR134131.5390.65975.101446
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28T27MK.Ung ho 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu ).20260904.101333.01806337901.LAI PHU BAN.970423
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|300.000,00
|6247IBT1k2C1WQV4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247927710514.20260904.101326.19033046101029.VND-TGTT-HKD-HO KINH DOANH VND-TGTT-HKD-HO KINH DOANH.970407
|04/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509041013132026G1nd128034.5389.56781.101313
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1iJ388DZC.ung ho Ms 2026 -236.20260904.101246.212720038.LA THI MEN.970432
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|100.000,00
|6247IBT1k2C1QQUS.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247957620056.20260904.101044.19025972536011.VND-TGTT-DINH XUAN PHAP.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-040926-10:06:57 40im562523#SP#02009704160904100657202640im562523.5387.18766.100625
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15885004967.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|VI VAN KY chuyen tien ung ho e nguyen minh hieu mong e som khoi benh#SP#020097042209041000242026FZKD586579.5390.78993.095951
|04/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15884902303.ms 2026.237 (thay luong thanh vi).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|6247IBT1k2CJFDR7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247321246500.20260904.095801.19032734406686.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247KLBKP2AZPK4X.ung ho ms 2026 237 thay luong thanh vi.20260904.095734.28643483.LE THI CAN.970452
|04/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509040956412026AdVK963041.5388.58463.095613
|04/09/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-040926-09:55:34 rxZ5296793#SP#020097041609040955342026rxZ5296793.5389.52426.095534
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CJTVPD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247892791978.20260904.095519.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho em nguyen minh hieu ms 2026.236#SP#020097040509040951552026EUGX052253.5388.30731.095155
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040951212026vftn546150.5389.26975.095121
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15884769370.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040948572026R34W186643.5390.14440.094858
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CJZ6CZ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247972913862.20260904.094820.19032458434867.VND-TGTT-TRAN HONG THU.970407
|04/09/2026
|400.000,00
|6247MSCBD2D9ES2L.TranTrongHai Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do mong giadinh doc dao Phat luat nhanqua long tubi tap thiendinh dekhoethem lamviec giupnguoi.20260904.094759.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209040947022026JH2S503772.5189.3942.094703
|04/09/2026
|100.000,00
|6247VCBCW2LB33UY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.094649.0737041000030.TRAN SON DIEM SUONG.970454
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|100.000,00
|MBVCB.15884721231.Vo phuong Trang ung ho MS 2026.236 .CT tu 0041000312383 VO PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28J5MFP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.094213.00002053530.DUONG THI HA.970423
|04/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040941212026swva508592.5389.72565.094048
|04/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040940362026TEC9090165.5387.67567.094036
|04/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090409391820269APG557108.5388.61082.093845
|04/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040938062026HLS5076345.5388.54291.093733
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15884587931.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040935062026pmk3485386.5387.39049.093506
|04/09/2026
|100.000,00
|6247SGTTW2LB9PCT.IBFT NTA UNG HO MS 2026.236.20260904.093346.0982102105.NGUYEN THI AN.970403
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|100.000,00
|6247IBT1k2CJG8JY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247275526598.20260904.093339.19028264228010.VND-TGTT-NGUYEN THAO VY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040930032026stsx466842.5388.11412.093004
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1iJ3827UA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260904.092927.62313625.NGUYEN THANH HUONG.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15884444549.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|300.000,00
|6247IBT1k2CJB47V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247887000036.20260904.092559.2501197775.NGUYEN PHOI HIEN.970407
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|100.000,00
|MBVCB.15884424013.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9965025828 PHAM NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15884409610.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002424500 VU LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THAO CHUYEN KHOAN 2026.236 NGUYEN MINH HIEU-040926-09:23:37 edsA920140#SP#020097041609040923372026edsA920140.5390.78707.092338
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040923132026dy4y441565.5387.76673.092314
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-09:21:13 wHK5137445#SP#020097041609040921132026wHK5137445.5389.65797.092040
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#02009704880904091948202669xu429222.5389.58846.091949
|04/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150904091629202621tX816405.5387.43142.091629
|04/09/2026
|1.000.000,00
|6247VNIB024WG9TD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.091443.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
|04/09/2026
|1.000.000,00
|BUI THI QUE ANH// UNG HO MS2026-236 EM NGUYEN MINH HIEU
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040911372026h0do400070.5387.18626.091137
|04/09/2026
|50.000,00
|6247MCOBQ2MG76KU.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.091127.03101010965538.HOANG VIET.970426
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|50.000,00
|MBVCB.15884189513.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|50.000,00
|6247IBT1aWNFNNMY.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.090723.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
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|100.000,00
|6247IBT1k2CJMLUL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247445631592.20260904.090708.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040906032026hfpi380174.5388.92636.090603
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2CJVNHL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247596487431.20260904.090452.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
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|200.000,00
|6247ABBKP2AZICHR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.090316.0338476374.HOANG THI THANH LUONG.970425
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|100.000,00
|MBVCB.15884099587.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|200.000,00
|MBVCB.15884084716.Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809040902032026lkma366134.5389.74378.090203
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ38WICQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.090106.236657938.GIANG YEN NHI.970432
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|500.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040900302026ay16360849.5389.65496.090030
|04/09/2026
|30.000,00
|6247TPBVI28J66EZ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.085928.00896431001.NGUYEN ANH CUONG.970423
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|200.000,00
|MBVCB.15884034996.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0361000288166 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|6247IBT1k2CJS5EX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247570962042.20260904.085738.19132749028011.VND-TGTT-DO THI HANH.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15883998456.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011004195654 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|200.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040855502026g792344651.5388.44632.085517
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1iJ38QY5Z.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.085512.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|04/09/2026
|500.000,00
|6247SHBAP2AZEY3K.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.085258.2345678888.TRAN THI HA.970443
|04/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040852422026BUE1474289.5387.30810.085243
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15883943257.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000346506 HA QUANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CJ2KC7.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247603486062.20260904.085219.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040848342026kd9r319842.5388.12962.084834
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15883888604.ung ho ms 2026.236.CT tu 9936219966 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15883870239.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0611001916063 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|30.000,00
|6247IBT1k2CJ1945.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247687604807.20260904.084511.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:CO THANH NGA GUI UNG HO GIA DINH THAY VI#SP#020097040509040844002026D74L089128.5390.94160.084327
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15883833858.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071000671142 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CJJKG2.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247270816688.20260904.084338.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15883802958.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1046887581 TRINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1iJ3IR4FC.MS2026 236 giup em Minh Hieu.20260904.084147.0932199961.PHAN THANH THUY HANH.970432
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15883773117.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021000695569 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15883772431.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0251001329377 HO HUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15883772163.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0491001519850 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CJQ7WK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247687583927.20260904.083740.19033084632011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
|04/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Thi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209040837182026ZVN0692731.5388.65491.083646
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040835532026RX8Q275515.5387.60106.083553
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CWRTG3.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247523002108.20260904.083223.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|6247TPBVI28JN4UF.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260904.083212.03877209101.LE THI THAI ANH.970423
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15883623067.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090408273220266FWS865437.5389.25809.082732
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090408263620265296206379.5390.23007.082636
|04/09/2026
|200.000,00
|ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040824262026W9Y2682592.5387.13754.082426
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1fJDIHSGC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.082323.00100002912036.VO THI MINH.970408
|04/09/2026
|500.000,00
|6247SGTTW2LBVQHY.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.082248.060198086986.LE THI THU HIEN.970403
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040821502026935C172321.5388.3830.082150
|04/09/2026
|1.000.000,00
|6247IBT1fJDIHWTT.ung ho ms2026.237 (thay luong thanh vi).20260904.082054.0903915505.TRAN QUOC CUONG.970431
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040818332026ackj218537.5387.92352.081833
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1iJ3IFUV8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.081814.61627607.BUI THUY AN.970432
|04/09/2026
|84.000,00
|MBVCB.15883463626.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0361000194077 BUI THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509040816302026Sj0X615710.5189.84455.081603
|04/09/2026
|200.000,00
|6247VNIB024WZXJC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.081615.712502.NGUYEN THI HUONG.970441
|04/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.236 E NGUYEN MINH HIEU-040926-08:13:49 940S874672#SP#020097041609040813502026940S874672.5388.73434.081317
|04/09/2026
|100.000,00
|6247MSCBD2D9QXBW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.081338.56786886868.LE PHUC THO.970422
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809040812522026swvy199805.5389.69744.081252
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28JIU5D.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.081237.00032810001.NGUYEN THANH NGA.970423
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CWZGDZ.Ung ho MS 2026.236 FT26247542140603.20260904.081028.3488868686.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970407
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090408090820269jlk187775.5390.56585.080840
|04/09/2026
|500.000,00
|SHGD:10000923.DD:260904.BO:TRAN THI THU HUONG.Remark:TRAN THI THU HUONG-040166021647-MS 2026.226 (BA TRAN THI HONG)-14660522 ;14660522-NT-TK-NGOAIACB-20413481, BAO VIETNAMNET, 0011002643148, VC?B Viet Nam, TP Ha Noi-
|04/09/2026
|50.000,00
|O5CH7KE73G1E-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209040808302026NRHH956085.5387.53663.080830
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040808242026X59Y010965.5189.53462.080756
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15883354306.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0271000794615 DO THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090408081020261xht184487.5387.52967.080810
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509040803522026W7FX088165.5389.36709.080352
|04/09/2026
|55.000,00
|6247IBT1k2CWE85P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247712698021.20260904.080331.19032960733010.VND-TGTT-LE THI DAO.970407
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1k2CWED18.Ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247006130294.20260904.080307.19033628902018.VND-TGTT-NGUYEN HOANG LONG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15883252143.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9982765936 LE THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1aWNF3JN4.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.075516.100304217997.NGUYEN THI HUE.970457
|04/09/2026
|20.000,00
|6247VNIB024WJGTN.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260904.075438.182946666.LE VAN HOAN.970441
|04/09/2026
|6.868,00
|6247MSCBD2D92966.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260904.075157.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1iJ3IZHUW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074801.55885958.PHAM THU GIANG.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090407470020264X1U962254.5387.77165.074700
|04/09/2026
|200.000,00
|6247TPBVI28JDMSX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074632.90987233020.LUONG THI THAO NGUYEN.970423
|04/09/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509040746002026DjBe523335.5389.74152.074600
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509040742092026XMzu512313.5389.60303.074209
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.237-thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509040740202026B8K9074907.5388.54307.074020
|04/09/2026
|300.000,00
|6247KLBKP2AZX1NP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.074012.6789688.DINH MINH TUAN.970452
|04/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.236 e Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809040739352026ss0i091371.5390.51274.073935
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15882930948.ung ho MS 2026.236, em Nguyen Minh Hieu.CT tu 1039692830 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15882892664.Ung ho MS2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004438595 HOANG THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090407294520261EGR141207.5390.19085.072945
|04/09/2026
|200.000,00
|6247VNIB024W8F2M.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260904.072929.420704060085325.DANG QUANG DO.970441
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CWU1YZ.Em Nguyen Minh Hieu FT26247600642420.20260904.072857.19030619113028.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15882830594.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15882767476.Ung ho MS.2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|10.566,00
|6247IBT1k2CWI1JN.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26247076279095.20260904.072130.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CWM1ER.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247085325107.20260904.071749.19031006468881.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CWVQ5C.MS 2026.236 FT26247300166381.20260904.071330.6666555568.NGUYEN ANH THU.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15882623603.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15882605438.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0711000222834 DO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040709002026AXZW292434.5189.49419.070900
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15882567482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9928695999 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15882523759.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1987239982 PHAM THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CW2G4K.Ung ho MS 2026.236 FT26247503422163.20260904.065912.19035192694026.VND-TGTT-LE MINH THU.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CWCR92.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247857783709.20260904.065605.19032450784011.VND-TGTT-NGUYEN MAI HUONG.970407
|04/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15882417165.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CWC5GU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247008357131.20260904.065355.19032092414019.VND-TGTT-LE DIEU THUY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247ABBKP2AZG8HM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.065313.0111001011385.NGUYEN PHUONG LIEN.970425
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15882371084.Chuyen tien ung ho ms 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/09/2026
|300.000,00
|6247MCOBQ2MGHI6T.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260904.064948.03801013227229.NGUYEN THI QUYNH MAI.970426
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040645512026xe7t921684.5389.82356.064551
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809040645172026uwfl920216.5389.81239.064517
|04/09/2026
|100.000,00
|6247ABBKP2AZEIHF.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.064503.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1k2CWJ8X1.Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu FT26247251717388.20260904.064309.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247SHBAP2AZEGGP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.063949.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15882249942.UNG HO MS 2026.236 (EM NGUYEN MINH HIEU).CT tu 0821000015963 VU THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040635252026BYR4302327.5189.57141.063526
|04/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HOANG THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509040625142026QCSL040291.5388.34617.062442
|04/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040609442026PJJN093342.5390.7663.060944
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15882036259.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0511000425973 KIM THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040605172026U7WX401422.5389.99981.060518
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881984995.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0201000603596 TRAN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CQ35D3.Ung ho ms 2026.236 FT26247509771059.20260904.055502.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881950216.ung ho ms 2006.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0301000330157 NGUYEN THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040535172026UJZ6029966.5389.66225.053517
|04/09/2026
|100.000,00
|ms 2026.236 Nguyen minh hieu#SP#020097041509040521052026kTu4245783.5389.56328.052032
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090405054520268uts749388.5390.47242.050545
|04/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HOAI chuyen tien MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209040504092026TK5D172386.5189.46925.050410
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-040926-04:57:49 gJex129939#SP#020097041609040457492026gJex129939.5388.44525.045716
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CQTMYU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247473467609.20260904.045541.19036211085016.VND-TGTT-NGUYEN HA VY.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CQTDSJ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247251304330.20260904.045240.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881856700.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|6247IBT1fJDI4U8R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.044812.8007041079868.VO THI BICH TUYEN.963388
|04/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 .236 ( Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509040440262026Rhqo230992.5390.35364.044026
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1iJ3IY8MA.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.043534.217666651.TRAN PHUONG ANH.970432
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040429142026vb30715653.5387.31011.042914
|04/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509040425452026VRLI078803.5189.28464.042512
|04/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.236#SP#020097042209040419492026VLPE253755.5390.26056.041949
|04/09/2026
|1.000.000,00
|6247IBT1k2CQLAWQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247270927712.20260904.041753.3919393343.NGUYEN VAN CHUYEN.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28JSVJI.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.040528.05237415801.PHAM THI DIEU.970423
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809040344182026yyx9675916.5390.9785.034419
|04/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15881806040.Ung ho NCHCCCL Vuong Bao Chau 0328064058.CT tu 0721000544998 VUONG BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15881805314.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9379847074 NGUYEN HOANG NHAT TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|6247ABBKP2AZ4NNU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.033920.0905818111.LE THI LAN ANH.970425
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881789951.Ung ho chau MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011001066527 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881787801.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0021000332072 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CQHDLD.ung ho ms 2026.236 em nguyen minh hieu FT26247376072368.20260904.031117.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704880904030950202602fn645427.5189.96495.030917
|04/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU-040926-03:07:21 ndnX366731#SP#020097041609040307212026ndnX366731.5390.96045.030721
|04/09/2026
|67.000,00
|6247TPBVI28JSFIC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.025529.04058629701.BUI HONG NHUNG.970423
|04/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140742960.20260904.145140742960-0973192724_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|04/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145140606080.20260904.145140606080-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04/09/2026
|300.000,00
|6247IBT1k2CQ66NU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247051945916.20260904.021205.19036449519014.VND-TGTT-DANG THI HUONG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1k2CQ6GDL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247250798135.20260904.020735.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|04/09/2026
|20.000,00
|ung ho#SP#020097042209040204142026PZX3883762.5388.76225.020347
|04/09/2026
|100.000,00
|6247TPBVI28JX72R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.014650.00832014068.NGUYEN NGOC NGAN ANH.970423
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040141332026VC99187052.5390.66781.014133
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881692610.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1027987731 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CQEC4E.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247540376842.20260904.012638.1405082002.TRAN THANH DIEM QUYNH.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CQE1C9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247873750002.20260904.012540.19025417987014.VND-TGTT-TRAN THI HONG ANH.970407
|04/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen)#SP#020097041509040106592026XI02184109.5388.50008.010659
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097044909040050142026Kyej039565.5388.39325.004941
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881604486.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090400352520266psp606870.5387.28767.003525
|04/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15881573715.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000374791 BUI THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040025392026XXMK451184.5389.21035.002540
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CQAB74.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247340018612.20260904.002056.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881555533.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0501000101046 NGO NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247IBT1k2CQACJS.Ung Ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu FT26247856392500.20260904.001538.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881532956.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6247SHBAP2AZZEYN.Ung ho MS 2026.230 em Dang Dinh Duong.20260904.001039.2012200222.NGUYEN LAN CHI.970443
|04/09/2026
|50.000,00
|6247IBT1k2CQ4GGU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247007048197.20260904.000905.19034672175014.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704050904000847202611O7069238.5388.6053.000847
|04/09/2026
|100.000,00
|6247IBT1fJDIYXLB.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260904.000827.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209040007392026Z48V775195.5387.4447.000740
|04/09/2026
|50.000,00
|6246IBT1k2CQBAJN.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247930486764.20260903.235710.19029158549688.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881479103.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k2CQB2SU.Gia dinh Pham Quang Hung ung ho MS 2026 233 anh Ly Mi Lung FT26247306967928.20260903.235236.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
|04/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032350202026EFC8511792.5189.86522.234948
|04/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15881442148.htvp hoan canh 2026.236 em Minh Hieu.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15881438781.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3234746666 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509032340292026yank146107.5388.77137.234029
|04/09/2026
|29.000,00
|ung ho#SP#020097042209032339552026AVNS110691.5189.74985.233955
|04/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15881430269.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9354516802 NGUYEN NGOC ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090323374220263rqu579700.5390.73476.233742
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097044909032334402026qcqb708459.5387.69615.233440
|04/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209032332352026GSMZ257328.5390.67037.233236
|04/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097042209032320262026LXO9706649.5390.50851.232026
|04/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15881357182.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090323183320261r52566234.5388.47482.231833
|04/09/2026
|100.000,00
|6246IBT1k2CQUB7P.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247060208543.20260903.231759.19039748705011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH.970407
|04/09/2026
|200.000,00
|6246IBT1k2CQUIDK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247068690225.20260903.231627.19033750215056.VND-TKCD-DO LAM HOAI AN.970407
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1k2CKYEKH.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250307665408.20260905.230641.19031221138019.VND-TGTT-LE ANH VINH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912232430.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001951938 TRUONG DUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912221110.Ung ho MS 2026.237.CT tu 1038523249 DOAN TRUNG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912190807.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0421003774640 TRINH THI NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912193820.UH co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CKUBI8.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250860050959.20260905.225414.19036392907012.VND-TGTT-TRAN THU HUYEN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912184257.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000446437 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CKU9US.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250612094071.20260905.225224.19075548082014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912172968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9833999889 HOANG DANH THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3G9HP7.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.225116.0363262357.NGUYEN TRANG PHUONG LAM.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912153691.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000295506 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15912148165.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001728285 LUU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912108054.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021106594 NGO HUE CHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052242112026DG5K647650.5389.29502.224212
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15912106991.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15912102332.BDT ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3G23YR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.224011.0981864415.TRAN THI TRA MY.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145450567683.20260905.145450567683-0971565214_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ORCOQ2MVX1IQ.Co HONG LIEN HUIT chuyen tien ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.223459.0003100005480006.PHAN THI HONG LIEN.970448
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28R5LBD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.223425.00269364001.LE THI NGOC LINH.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CKVM7S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250843596440.20260905.223226.19031559493663.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MINH.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052231302026wbn1141330.5388.7638.223057
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1iJ3G21UM.ZP262480980581 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.223035.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15912000074.ung ho ms 2026.238.CT tu 0641000022277 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052226562026nrhj134049.5189.97324.222623
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905222532202690pq131756.5189.93747.222532
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1iJ3GCAT3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.222448.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|05/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209052221292026E0U8414571.5389.83854.222056
|05/09/2026
|55.555,00
|MBVCB.15911942694.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052219202026tgjb121344.5189.78769.221920
|05/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145448753799.20260905.145448753799-0978968566_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052218412026LFDQ062656.5189.76874.221841
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509052218042026HDdD386099.5388.75574.221804
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2CK9J5Z.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250873697683.20260905.221757.9412772677.NGUYEN THAI DUONG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052216382026bxo7116456.5388.71786.221605
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RPT8A.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.221628.04169928601.CAO THU HANG.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CK27PX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250012301500.20260905.221603.19033235084021.VND-TGTT-BUI THUY QUYNH.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052215002026HZ12903289.5389.66890.221427
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15911883092.A Mi Da Phat.CT tu 0071000982098 PHUNG QUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090522123520263SKE378765.5189.60622.221206
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911880425.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien .CT tu 1024103324 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15911874939.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002119984 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15911853011.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0881000472510 TONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28R75LL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.220712.07823476206.LE BIEN MAI TRINH.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CKJEKV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250039080549.20260905.220414.8888663266.NGUYEN THI MINH THU.970407
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1k2CKJGFJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250025056760.20260905.220355.19036474600012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN LOC.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911797231.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000416711 NGUYEN ANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MCOBQ2MVKJ12.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.220230.13001015956528.DOAN THI THUY QUYNH.970426
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024989L8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-22:02:11 6248ASCB024989L8.20260905.220212.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CKWF28.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250931109507.20260905.220107.19029474654442.VND-TGTT-VU NGOC LINH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CKWZCT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250218977021.20260905.220039.19031241056027.VND-TGTT-TRINH THI KIM ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15911774495.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001538748 NGUYEN XUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CKWAL9.Ung ho MS 2026.238 FT26250055974226.20260905.220005.19032586253999.VND-TGTT-NGO THI HUE.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CKWBSD.Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250536490090.20260905.215949.19035299857017.VND-TGTT-LO THI THU.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28R7KG9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.215846.02828779601.NGUYEN HA NGOC HUYEN.970423
|05/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809052157432026ghsj077739.5390.16217.215743
|05/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15911730058.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905215621202617ss074752.5189.11187.215622
|05/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052155522026vu8m073632.5390.8947.215552
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15911717117.Ung ho MS 2026.238 (co Hoang Thi Hien - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090521535620265yhr069322.5389.3291.215356
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15911685516.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|111.111,00
|6248VNIB0249F96X.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.215126.989560785.HUYNH MINH THUAN.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145445192804.20260905.145445192804-0869630069_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248TPBVI28R7Y7S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.214706.02922355602.LE THI BICH NGOC.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LC7S74.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.214418.070021748135.TRUONG DUY HUNG.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C73AFH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250622706170.20260905.214240.19035903714017.VND-TGTT-NGUYEN TRIEU HUY.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C7F7VL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250860773910.20260905.213928.14021752133999.VND-TGTT-VU MANH QUAN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C7TFKR.Uh nang buoc den truong FT26250860777072.20260905.213659.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15911506581.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003324865 VUONG THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1iJ3ANPQJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.213555.031011033107.DO BINH MINH.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15911491113.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014597147 PHAM LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911488869.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1iJ3ARNSQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.213219.0853655654.BUI DOANH DOANH.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145443256138.20260905.145443256138-0932758024_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|500.000,00
|6248SGTTW2LC65UU.IBFT Ung ho MS 2026.238 hoang thi hien.20260905.212829.050102696252.VO DUC TAI.970403
|05/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15911373483.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0621000405079 VO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RNPT7.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.212411.69615031993.HO THI THINH.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090521221220269mdp988772.5189.82132.212213
|05/09/2026
|300.000,00
|6248VNIB0249MKNX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.212149.829210286.DOAN THI THUY TRANG.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911324403.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081001218170 NGUYEN NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|5.000,00
|6248IBT1k2C7E4FS.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250940796456.20260905.212036.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15911280887.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9916165029 DO LE YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB0249MMK9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.211808.388881989.NGUYEN THI KIM LUYEN.970441
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C7KKMV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250518509955.20260905.211756.19032533699669.VND-TGTT-LE DUC ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MSCBD2I2L6RB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.211750.28622838699999.HOANG VAN NGOC.970422
|05/09/2026
|20.000,00
|6248MSCBD2I2L3CV.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026238.20260905.211701.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|05/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15911159698.ung ho ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1024286560 NGO LE DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052109022026EK06803080.5387.22179.210902
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2020.238#SP#020097048809052109022026tdf9948692.5390.21397.210902
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C7AYUQ.Ung ho ms 2026.238 FT26250633038571.20260905.210839.19028452021016.VND-TGTT-NGUYEN GIANG NAM.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145440077613.20260905.145440077613-0707725598_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090521074320262QHH237968.5389.15632.210743
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C74XHM.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26250090553896.20260905.210710.19031215309669.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HUYEN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911112263.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000291256 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911114732.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001099617 DO THI TUYET NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C7BLE8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250747497803.20260905.210402.13320457490015.VND-TGTT-TRAN HAO HUNG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|HOANG TUAN ANH chuyen tien giup cho co giao mau khoe#SP#0200970422090521020420265R4R330699.5390.87612.210205
|05/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145439181096.20260905.145439181096-0899891178_Ung ho MS206238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DUONG THI HUONG chuyen tientoi chuyen unghoemhoangthihiengvmnbitai nancua1chan#SP#020097040509052101382026XABR055021.5387.85516.210105
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052101302026ebit924690.5387.85198.210130
|05/09/2026
|200.000,00
|MS2026.238 Hoang Thi Hien#SP#020097048809052058552026dsid916243.5388.72381.205855
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15911012912.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15910974490.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1988384931 NGUYEN HUY TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15910972685.ung ho MS 2026.238.CT tu 1020843385 LE NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052055202026b9j3904426.5189.55007.205520
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15910922107.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C7U2TK.Ung ho Ms 2026.238 Hoang Thi Hien FT26250655789704.20260905.205119.19037863913014.VND-TKTT-NGUYEN THI KIM NGOC.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3ALU1U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.205118.167307957.NGUYEN HUU CUONG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DUONG THI HUONG chuyen tien cthamechucemmaukhoi#SP#020097040509052048142026E6OA003807.5189.18226.204814
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910826576.ung ho ms 2026.238. co giao Hien.CT tu 0011000388680 TRAN DUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNNIKFL.NGUYEN VAN PHUC UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.204603.135704070005746.NGUYEN VAN PHUC.970437
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910792505.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1037222263 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509052041232026yTSY113495.5389.80925.204123
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15910749209.ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0361000272325 NGUYEN KHAC GIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1k2C7DL2K.ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi Hien FT26250207582179.20260905.203942.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910726405.ung ho ma so 2026.238(co giao hoang thi hien).CT tu 0031000269803 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1fJDYZQ5I.Ms:2026.237ung ho thay giao Luong Thanh Vi.20260905.203901.181414849011402.HUYNH NGUYEN THANH NGUYET.970431
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488090520385620263g4s847643.5189.68005.203822
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15910691843.ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1062901495 HO NGOC DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1fJDY63GG.Ms:2026.238,ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260905.203719.181414849011402.HUYNH NGUYEN THANH NGUYET.970431
|05/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.238#SP#020097042209052036262026QX7N937590.5390.55209.203629
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C79J9K.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250831012326.20260905.203235.1986908686.PHAN NGOC LINH.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15910618306.ung ho MS2026.238.CT tu 1013082170 NGUYEN THI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C79QFK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250683332792.20260905.203229.19027834259016.VND-TGTT-PHAN THI THUY LINH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15910614803.ung ho MS 2026.238.CT tu 0861000221182 NGUYEN SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509052032102026jUCJ979320.5189.31283.203210
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809052031392026mbn3821148.5189.28273.203139
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1iJ3A6MEV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.203056.114484989.NGUYEN THI THAO TRINH.970432
|05/09/2026
|35.000,00
|6248IBT1k2C7C9VX.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26250189095094.20260905.202748.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910521952.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000350907 PHAN VU NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|35.000,00
|6248IBT1k2C71TSA.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26250264986528.20260905.202654.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB02492WE4.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:26:10 6248ASCB02492WE4.20260905.202610.35570197.VU THI KIM OANH.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C71IEH.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250707010221.20260905.202540.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C7JU4V.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250024784076.20260905.202316.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248ASCB024S5HV7.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:22:35 6248ASCB024S5HV7.20260905.202235.50178317.NGUYEN THI HONG NGAN.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15910446342.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1021267996 HUYNH LE MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C7W4LY.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250333675811.20260905.202108.2309200005.TRAN THI DIEU ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052020412026F4AT350666.5389.63616.202042
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C7QF3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250055619636.20260905.201926.19036185945011.HOANG MINH PHUONG ANH.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15910385999.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1060828652 LY NGOC DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052018322026ab2r770458.5390.51759.201759
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809052017212026nmo2765776.5387.43994.201722
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509052016442026OLiJ918196.5389.40692.201611
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910313439.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052014122026ECY3058287.5389.25234.201412
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910289890.Ung ho MS 2026. 238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248SGTTW2LCHNQ8.IBFT Ung ho ms2026.238 hoang thi hien.20260905.201235.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15910281659.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001152626 NGUYEN BA QUOC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910251292.Ung ho MS 2026.235(Nguyen thi Quyen).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509052010202026ISJL040339.5189.2451.201020
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CGFKKW.Ung ho MS 2026.238 FT26248940511693.20260905.200620.2652651997.DUONG THI MINH NGUYET.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CGFKDT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248715090176.20260905.200618.3855868968.HO KINH DOANH PHAM THI BICH HAU.970407
|05/09/2026
|150.000,00
|6248IBT1iJ3AG4C9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.200559.198435977.NGUYEN NGOC SON.970432
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CGF5N1.Ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien FT26248730463950.20260905.200555.19031309289017.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1aWNNDHMA.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.200543.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28R3Z1J.ung ho MS2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.200538.00004324608.VO DUC PHUONG.970423
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CGTL3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248455051402.20260905.200413.19030013001011.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUNG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15910132147.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1053462959 HO MAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CGLZMW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248959620240.20260905.200132.6963696656.LE VAN CHINH.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CGLKD1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248977234960.20260905.200119.19034499624010.VND-TGTT-TRAN THI NHI.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15910070180.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531000276188 NGUYEN VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248MSCBD2D5KFQP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien Chuc sk.20260905.195845.0763676506.TRAN PHUOC SANG.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145429447990.20260905.145429447990-0359075574_NGUYEN NGOC BICH TRAM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|300.000,00
|6248ORCOQ2MVETJV.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.195731.0004100036065008.PHAM KHANH MINH.970448
|05/09/2026
|200.000,00
|TO QUANG VINH Ck ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051956232026jaas684838.5388.18731.195550
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CG6I8D.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248869556606.20260905.195301.14024371555012.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024S6JNE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-050926-19:52:52 6248ASCB024S6JNE.20260905.195252.30391517.NGUYEN THI KIM HAI.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3A4M9R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.195109.0977586382.VO VAN CANH.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145428325804.20260905.145428325804-0797396766_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909051949522026K8Md742989.5389.78881.194918
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15909876153.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1013149169 NGUYEN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CGKQHN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248606988723.20260905.194716.19032603733010.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15909834248.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9972739798 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051945482026xs3o643163.5189.54429.194548
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15909768482.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000408124 DOAN THI NGOC XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RSIVB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.193909.19919889999.CAO THI THUY DUNG.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024SIFAZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.193827.286339379.PHAM VAN TIEN.970441
|05/09/2026
|300.000,00
|uh ms2026.238 co hoang thi hien#SP#020097048809051937102026eg2k608680.5387.394.193710
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970488090519362220268bru605373.5389.95116.193549
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051934182026mkdg596959.5189.81970.193418
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15909618327.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000518498 LUU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|12.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051930122026RTBU915476.5390.55592.193012
|05/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15909520241.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051927552026DYOA038617.5389.42200.192755
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15909508902.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000325337 NGUYEN HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248VNIB024SH4H4.Ung ho ms 2026.238.20260905.192547.088704060063512.NGUYEN XUAN HAU.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15909368514.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000898540 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15909351419.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002092524 TRAN THI NGOC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051913322026NT2V066294.5389.46983.191332
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15909205308.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101001186627 LE VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15909194450.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1033424180 NGUYEN QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15909108662.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001188157 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15909103275.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000232149 TRAN DINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051905282026XGDL318877.5387.94718.190455
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051905092026UIZU810157.5388.92523.190510
|05/09/2026
|8.000,00
|6248IBT1iJ3AM3VE.ZP262480774448 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.190411.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15909051314.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051900472026w2wi456217.5390.63555.190047
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090519002620269C50480330.5389.62209.190027
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RK394.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.185935.06646000701.LAI THI BICH HUONG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024SG5HF.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-18:56:03 6248ASCB024SG5HF.20260905.185603.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15908866167.NGUYEN THI DIU chuyen tien.CT tu 9357671736 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RKF7L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.185248.77889908888.CAO HOANG VUONG.970423
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024SV41V.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-18:51:18 6248ASCB024SV41V.20260905.185118.50784267.NGUYEN THI NGOC THAO.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CAXZSL.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248229570198.20260905.184946.19034045940015.VND-TGTT-HANG YEN.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CAX1FE.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN FT26248307399434.20260905.184822.19030727064017.VND-TGTT-TRAN THI TRANG.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15908785230.TRAN THI HIEN ung ho MS2026.238 co giao Hoang thi Hien.CT tu 0101001797777 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LCK5GC.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.184745.060273814259.VO THI CAM THU.970403
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051846422026ZQG6879465.5389.67864.184608
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CAFRBM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248860122117.20260905.184550.19030297676021.VND-TGTT-PHAM THI HONG YEN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024SEJT5.UNG HO MS 2026.238CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-18:45:33 6248ASCB024SEJT5.20260905.184534.12688467.LUU VU CUONG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CAFIZD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248620406312.20260905.184430.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CATNB4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248409321266.20260905.184343.19022537965015.VND-TKTT-NGUYEN THI THANH HONG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090518374120264tr0351904.5388.3842.183741
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CA6KQE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248593633282.20260905.183435.19076233838011.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248TPBVI28REP9E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.183350.49768116084.LE VAN HUNG..970423
|05/09/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145415571345.20260905.145415571345-0352548355_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|120.000,00
|MBVCB.15908446526.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0781000471831 DANG THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CAKXWC.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248201905208.20260905.183052.1903821608.NGUYEN HA QUOC THAI.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15908413627.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511000481829 NGUYEN CONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15908411855.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao Hien .CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15908408875.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao Hien .CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905182857202674AO474958.5389.43100.182858
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051826292026mlvg298875.5390.24706.182630
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15908341357.ung ho MS 2026.238 co hoang thi hien.CT tu 0121000658277 LE THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024SWCQ6.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.182447.007704060088881.NGUYEN THI HUYEN.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15908315469.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121002414666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15908291584.uh ms 2026 238 hoang thi hieen.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15908291889.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0691000369413 TRINH THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097041509051821542026airF414756.5389.94652.182154
|05/09/2026
|500.000,00
|6248VNIB024SUKXZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.181952.303112008.NGUYEN THI TRINH.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15908226231.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0741000627058 NGUYEN DUC NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:CHU THI HA chuyen tienung ho co giao Hoang thi Huong#SP#020097040509051819322026X9WV061488.5389.77900.181932
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090518180620260fa2259956.5389.68780.181806
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051816272026SIH3042947.5189.57267.181627
|05/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145412692303.20260905.145412692303-0335841645_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704150905181553202634gA385775.5387.54063.181520
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15908138510.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15908134168.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ASCB024S4I8S.UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN-050926-18:14:22 6248ASCB024S4I8S.20260905.181422.41668967.BUI THI PHUONG ANH.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905181344202651N3615767.5189.39271.181345
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15908075830.Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0041000250194 DANG THI KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15908051590.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001604532 LE BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CA84A9.MS 2026.237 FT26248971985499.20260905.180830.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CA8V98.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248336309028.20260905.180756.11123185122014.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THUY.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026 238#SP#020097042209051807222026U7OB249956.5387.94415.180723
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3AQTQH.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.180525.0326331751.NGUYEN TUYET TRINH.970432
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1fJDY8R5B.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).20260905.180346.1303.LAM HOA TONG.970431
|05/09/2026
|500.000,00
|TRAN TRUNG QUOC chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051802202026NE84745201.5389.57981.180220
|05/09/2026
|139.187,00
|6248IBT1k2CAV2V4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248036200088.20260905.180133.9316686868.NGUYEN THI THUY HUONG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145409526468.20260905.145409526468-0988093309_Ung ho Ms 2026238 co giao Hoang thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CADJ7P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248012366608.20260905.175922.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090517580320266crq159068.5388.28221.175803
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090517572220266sow155409.5387.22707.175722
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SHBAP2AWWF6F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175638.0986485575.Le Trung Nghia.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RUFD4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175529.00006366798.NGUYEN HUY HOANG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RUFMZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.175459.05242582901.TRAN QUANG VAN NHI.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15907710898.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9247101868 PHAM HA CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907656849.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1061123827 TRAN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15907663965.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988333996 NGUYEN DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907618874.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1059480260 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051748322026JJF6837177.5388.58069.174833
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248NAMAP2AWUGYN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.174829.892888555.VUONG ANH THU.970428
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi hien#SP#020097040509051747252026ZMKM059050.5387.49502.174725
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517470420265QKF586708.5189.47217.174704
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15907553179.Chuyen tien ung ho.CT tu 1047790970 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907530168.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000454309 LE PHAN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051745082026osd0091217.5388.32586.174508
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15907537185.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027977121 TRINH CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|32.000,00
|6248IBT1k2CAQKSK.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26248602170027.20260905.174447.19037567662014.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUYNH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051744362026MAlY224106.5390.29001.174436
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1fJDYMX57.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).20260905.174113.366978166.NGUYEN MINH QUI.970406
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248NAMAP2AW4DYL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.174057.799256789.NGUYEN HUYNH QUYNH ANH.970428
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ343IFF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.174052.109374083.BUI THI DUNG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051738392026ktem056998.5388.83729.173840
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15907376908.LE VU BANG chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0201000665676 LE VU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907371659.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0501000114900 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051736542026IY9Q838577.5390.71552.173654
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C4FLJV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248544044906.20260905.173519.19033989134023.VND-TGTT-TRAN YEN NHI.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051734202026X72N071684.5387.51917.173420
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051731192026x482018034.5388.28823.173119
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907229161.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038120275 DANG THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809051730212026ppbl012817.5387.23145.173021
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ASCB024SMN3M.UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-050926-17:29:16 6248ASCB024SMN3M.20260905.172916.36226757.TRAN THI CAM VAN.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097048809051729122026cckj006773.5387.13984.172912
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C4HMMB.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248770049505.20260905.172821.19036698306020.VND-TGTT- VU NHAT CHI MAI.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#020097048809051728212026uacc002052.5389.7830.172821
|05/09/2026
|500.000,00
|6248VNIB024SC19I.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.172726.007608961.PHAN THI LE.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097048809051727152026p5ln996296.5189.99451.172715
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RZHFB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172440.02900640201.PHAM QUANG NHAT NGUYEN.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15907102147.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0291000003227 PHAM PHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15907108176.NGUYEN NGOC THUY ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15907105448.ung ho ms 2026.238.CT tu 9987170426 PHAM VAN SONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907104538.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026858568 NGUYEN XUAN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051722002026EKJX571818.5189.61095.172201
|05/09/2026
|150.000,00
|6248TPBVI28RZ4WP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172052.00119167001.HOANG HUU BINH.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C4K4JI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263980357.20260905.172048.19034729416021.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MSCBD2DPE55J.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.172023.0987413416.DANG THI TUYET.970422
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15907004824.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9902689139 DONG QUANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051719032026m72Q987413.5388.39133.171903
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1d15482QF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171825.970422M3698ac0000000009b9019.MBBANK IBFT.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517180320264U5M209043.5389.32055.171804
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024S1VIV.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.171745.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LCZXI8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171509.040098952723.NGUYEN THI NGOC HUONG.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LCZG5F.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.171448.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien#SP#02009704220905171235202615YC329634.5389.90755.171236
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C4485E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248423197812.20260905.171223.19051158218016.VND-TGTT-NGUYEN THI LAN.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145401203810.20260905.145401203810-0346926696_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15906800039.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101001052409 NGUYEN THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238#SP#0200970488090517085820262jup899951.5390.64854.170859
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051708262026I45P509146.5390.60773.170827
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517080420267O13812333.5390.58342.170731
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.237#SP#0200970488090517075720260tep894570.5389.56836.170757
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15906758046.DINH THI KIM KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi Hien).CT tu 0051000254111 DINH THI KIM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|10.000,00
|6248IBT1k2C4Y6YD.NGUYEN THI HAI ANH chuyen FT26248254402615.20260905.170700.19036876474013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051706202026EIYG179608.5388.44826.170620
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051706042026AO48083911.5387.43688.170604
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051706022026v3rt884867.5388.43562.170602
|05/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090517050820261jQP915373.5389.36759.170509
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090517045820267DRT377497.5389.36163.170459
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15906705646.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181001141691 VO VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024SAJFC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170251.555586868.NGUYEN THI THUY TRANG.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024SLBD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-17:02:09 6248ASCB024SLBD8.20260905.170209.25537247.BUI THI MY DUNG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RTQ4I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170120.03232772202.PHAM NGOC CHAU MINH ANH.970423
|05/09/2026
|158.000,00
|6248IBT1k2C483G6.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26248878060012.20260905.170107.19073325768019.VND-TGTT-NGUYEN HOANG YEN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RTYPL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.170103.00845851001.BUI THI CAM THUY.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C4IYCU.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26248576049071.20260905.165803.19073333017014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRUC.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15906577767.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001153426 PHAN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C4IMD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248427703009.20260905.165744.19038723877014.VND-TGTT-BUI THI BICH TRAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C4IQWS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248209907090.20260905.165706.19073333017014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRUC.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15906559147.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1069994414 TRAN VAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.496,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145398831882.20260905.145398831882-0847658081_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051656302026ndzu837710.5389.75041.165631
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090516561920267PnA870843.5388.72570.165619
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1fJDY9FEK.MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260905.165554.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051655342026WQ7W726262.5389.67392.165535
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C4MJMG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248307074884.20260905.165506.82626868686868.NGUYEN TRONG VINH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15906508611.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9977406066 LY THI HUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248BIDVE2NX4CH8.Cong ty CP tap doan NV ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.165350.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024SYV3X.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.165238.025704061133123.NGUYEN NGOC TU.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051651102026QZBC758269.5387.36324.165042
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C4SN1R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248929098779.20260905.165035.19033828439010.VND-TGTT-HA NGUYEN ANH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248WBVNP2AWFX9X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.164727.108003167223.HO THI ANH NHU.970412
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15906357196.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000790611 LE THI YEN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051645092026St7B815149.5189.93559.164509
|05/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051645052026654i782724.5189.92876.164437
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15906293571.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001886227 LE TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15906287106.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNRHABH.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.164048.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C41U16.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248670113192.20260905.164032.4270686868.HUYNH THI THUY CHINH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|BUI THI HONG Chuyen tien ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang thi hien)#SP#020097041509051640322026hNTR792604.5189.61247.164032
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ34A42I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.164029.13037666666.TRAN THI HANH.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNRHUF7.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.237( thay Luong Thanh Vi).20260905.163835.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090516372520262vd4746819.5387.39985.163725
|05/09/2026
|5.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7D9AN1E561.20260905.ZP7D9AN1E561 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15906175962.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000649500 DINH XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms: 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051636012026XDFY670378.5189.30777.163601
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051635022026XLPY338421.5387.25132.163503
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C4QGFP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248654925402.20260905.163410.19037465811015.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15906123350.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017086453 NGUYEN KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145394878362.20260905.145394878362-0981596249_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|UH ma so 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien. Mong em mau khoe#SP#020097042209051627462026LSCF307539.5389.76896.162746
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051626102026QY2I554662.5387.66854.162610
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28R8H3G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.162547.16325999999.NGUYEN THUY ANH.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905996529.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031547071 VU THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15905995277.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1046984197 HAN THI NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905986459.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000318749 BUI THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1aWNRZYJ2.UH MS 2026.238.HOANG THI HIEN.20260905.162458.00200013788521.NGUYEN HUU ANH.970440
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CB381P.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248052760697.20260905.162407.19033082426015.VND-TGTT-KHONG THI LOAN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024XPMU8.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).20260905.162245.331156789.NGUYEN THI KIM HONG.970441
|05/09/2026
|150.000,00
|6248IBT1k2CBFASZ.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248811530980.20260905.162213.19027463241011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905935770.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031000002634 VU ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28R8U8N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.162046.10003919119.TRAN HONG NHUNG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905919153.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 3901300943 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051620212026R8BK951169.5389.29730.161948
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145393225285.20260905.145393225285-0942908059_Ung ho MS 2026238
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBTKLT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248077412090.20260905.162004.19028335251019.VND-TGTT-TRAN THI THOM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024X7DJF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:19:38 6248ASCB024X7DJF.20260905.161939.219852679.NGUYEN THI CHUONG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145393007111.20260905.145393007111-0937686124_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051618252026WL1f698119.5189.17427.161825
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LC8J8P.IBFT Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.161736.030077673691.PHAM MY LINH.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051617242026GDKI089656.5390.10346.161724
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024XNCAT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:16:46 6248ASCB024XNCAT.20260905.161646.793979886.NGUYEN TUAN NHAT.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090516164420266L5B435423.5388.7018.161616
|05/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209051616392026X90P282735.5189.6179.161606
|05/09/2026
|70.000,00
|6248VNIB024X7TGT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161626.008384596.PHAN THI HUONG.970441
|05/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15905838661.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000830038 NGUYEN THI CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024X7CNK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161548.002313149.NGUYEN HUY VU.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905819897.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1036953841 QUACH KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145392482752.20260905.145392482752-0357710180_Ung ho MS 2026238
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15905793272.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho Hoang thi hien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248MSCBD2DPBYI1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161308.7200107254007.TKTT VU LONG.970422
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905797499.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000481562 TRAN NGUYEN TIEU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248TPBVI28RC5CZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.161222.02794965701.DO QUANG MINH.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209051612082026O7G3679234.5387.76871.161208
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBZ8XA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248229084141.20260905.161201.19034863739015.VND-TGTT-NGUYEN THU QUYNH.970407
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15905774748.UNG HO MS 2026.238 Co Hoang Thi Hien.CT tu 1057224730 NGO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905743283.TRAN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051609472026LVWP047734.5387.63171.160947
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CB6MPC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248172610556.20260905.160923.19037717574011.VND-TGTT-DAO TRA MY.970407
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1k2CB6MSQ.NGUYEN THANH DAT Ung ho MS 2026.238 chuc co mau khoe va binh phuc tro lai FT26248196348894.20260905.160922.19073451346014.VND-TGTT-NGUYEN THANH DAT.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209051608542026RTZV460952.5387.57339.160855
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBEXRN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503234204.20260905.160828.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LCCHF2.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160816.030024036231.LE THI PHUONG DUNG.970403
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051607142026h0mc619439.5189.45893.160641
|05/09/2026
|100.000,00
|6248NAMAP2AWMALE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160623.905104840600001.TRAN THANH TRUC.970428
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15905671837.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000558155 NGUYEN HOANG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#02009704150905160547202631f6645493.5387.36822.160514
|05/09/2026
|200.000,00
|6248MSCBD2DPQSG7.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260905.160541.0975999995.NGUYEN THI THUAN.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024XD93R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-16:05:09 6248ASCB024XD93R.20260905.160509.201339419.BUI THI THANH GIANG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBKVKI.Ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248940710540.20260905.160417.19036138691018.VND-TGTT-BUI DUY MINH.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905160409202601L0730550.5189.26516.160336
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBK995.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248107096058.20260905.160402.2596888666.PHAM THI MINH ANH.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15905628128.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001357353 TRAN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RCJ5G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160143.03640670701.HOANG HUU THE.970423
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15905607064.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SHBAP2AW1K9P.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.160034.1017342381.NGUYEN THI THANH THUY.970443
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CBG896.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248454138829.20260905.155925.1997999919.NGUYEN LE HOANG TUAN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBGDSS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248508013174.20260905.155907.6698363636.VU VAN DUAN.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515572020269LR7139491.5189.84812.155721
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RC2VF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155549.07660224401.NGUYEN PHUONG UYEN.970423
|05/09/2026
|3.000.000,00
|6248IBT1iJ348IDL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155454.27260292.NGUYEN MANH TUAN.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905507536.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000401735 LE QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CB4IDJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248603314483.20260905.155410.19034332363665.VND-TGTT-PHAM THI MINH HONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CBB3TU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248719793446.20260905.155306.19030373345021.VND-TGTT-QUACH TRAN VAN TAN.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ASCB024XDIJR.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-15:52:34 6248ASCB024XDIJR.20260905.155235.20627601.NGUYEN THI MAI.970416
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CBB54U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248218091849.20260905.155201.19870689923025.VND--NGUYEN ANH HUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248KLBKP2AWBP69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155154.0913950858.NGUYEN HUYNH GIA LINH.970452
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RM9XV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.155049.00004123116.LE HOANG PHUONG UYEN.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBBQDF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248500426265.20260905.155045.2608966868.HUYNH THI NHU QUYNH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905438856.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9898217765 LE NGUYEN HUYEN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CB5VPB.VU KIEU OANH chuyenunghoms2026238cogiaohoangthihien tien an FT26248054692716.20260905.154850.19070611602013.VND-TGTT-VU KIEU OANH.970407
|05/09/2026
|3.000.000,00
|6248MCOBQ2MV836J.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260905.154828.04301010559172.NGUYEN TRAN THIEN TOAN.970426
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH HOI chuyen tien ung ho co giao Hien#SP#020097040509051547482026G4CQ033278.5189.25963.154748
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBYFLU.Ung ho co giao hoang thi hien MS2206.238 FT26248730909704.20260905.154748.19033807884014.VND-TGTT-HUYNH THI THANH HUONG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051547172026CMB5030661.5387.24347.154717
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905392200.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 2395495676 LY KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248VIDPF2YZVMU7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154631.3601140000454.TA ANH TUAN.970439
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ34IW6A.ZP262480566961 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970405090515451320269PFR020313.5388.11783.154513
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15905369304.MS 2026.238 UNG HO CO GIAO HOANG THI HIEN.CT tu 0031000992473 NGUYEN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1fJDYWM13.VO THANH LOI chuyen tien ung ho ms 2026238 co gio hoang thi hien.20260905.154505.0982964323.VO THANH LOI.970431
|05/09/2026
|48.000,00
|6248TPBVI28RMBZQ.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.154220.04272743801.VO NGOC KIM.970423
|05/09/2026
|11.111,00
|MBVCB.15905326920.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1028709597 MAI THI HAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|3.000.000,00
|6248IBT1iJ34MJNG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.154013.240834944.NGO THU TRANG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LC16AG.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153931.070121048491.NGUYEN TUYET NHI.970403
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15905297033.TRUONG THI MY LY chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0291000322600 TRUONG THI MY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024X3I6A.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-15:38:25 6248ASCB024X3I6A.20260905.153825.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905279737.NGUYEN VAN THINH ung ho MS 2026 238( Hoang Thi Hien).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CB8CYE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248165550051.20260905.153744.19036528839016.VND-TGTT-LE HOAI ANH THU.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024X37H2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153727.091505638.NGUYEN THI THIEN NGAN.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515361520269ZO5101859.5390.58192.153615
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CBIVJ7.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248208559004.20260905.153521.2509906688.DINH THI ANH NGOC.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBMNK6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095510180.20260905.153435.19032738388011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28R1DX7.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.153433.03171354101.NGUYEN THU UYEN.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905225109.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022742598 NGUYEN THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15905217056.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026665541 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905209021.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000768662 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CBMK44.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248172483629.20260905.153341.19034722071010.VND-TGTT-MAI XUAN TIEN.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15905201754.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001825259 NGUYEN KIEU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090515323520262pyU517521.5389.36425.153235
|05/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15905181887.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121001026924 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090515314220264qow483767.5390.30843.153142
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBVLCU.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26248095507143.20260905.153115.19035932030011.VND-TGTT-HUYNH NHU NGOC.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ34DZFD.Ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.153057.90935719999.NGUYEN VAN HOANG.970432
|05/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515304720260W20591147.5387.25546.153047
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905168431.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1041293677 VAN VINH THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905167247.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000819642 CU THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905166494.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.800.000,00
|6248IBT1bJM3TIJ8.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Thi Hien MS 2026 - 238 . Chuc em som hoi phuc.20260905.153000.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBVDX3.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505987000.20260905.152946.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515293720266CJ6842187.5387.19307.152937
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MSCBD2D77T4Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152932.0030127851006.THAN THI MINH THU.970422
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090515292720260RHT606621.5387.18528.152927
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905142800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021838193 DUONG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15905137709.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000626783 TRAN QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBDZCF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248767368421.20260905.152818.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905119741.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0631000404222 HUYNH MINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905120242.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090515270720265V36031980.5390.5404.152708
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15905110097.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CBSAL9.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248905305405.20260905.152500.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024X9JAR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152454.353523535.NGUYEN NGOC DIEP.970441
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905152447202621ua459122.5387.91517.152447
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI LUONG chuyen tien ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051524292026K9CQ019515.5389.90520.152429
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15905077622.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051523172026LLL7182431.5388.82717.152317
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ORCOQ2MVCPGD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.152245.86228886.NGUYEN HUYNH CAM TU.970448
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15905057376.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000790912 VU MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN#SP#020097042209051522052026HIFA503704.5387.76160.152132
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15905055616.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1031224840 HOANG LE HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|6248VNIB024XSVYI.Ung ho MS 2026.038 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.152040.009704060192120.NGO KIM PHUONG.970441
|05/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051520262026DOMW000770.5388.67257.152026
|05/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15905024190.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004319917 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15905011624.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181002318618 TRAN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RB6XU.chuyen tien giup 2026 -238 Hoang thi Hien.20260905.151911.18636627899.HO MAI PHI.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051518382026Z9Kz467864.5389.57029.151804
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024XSJN4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.151731.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904982728.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000437204 LE THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|150.000,00
|6248IBT1k2CBCKMJ.Ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007647482.20260905.151637.19034237300011.VND-TGTT-LA HOANG THANH THAO.970407
|05/09/2026
|10.241,00
|6248TPBVI28RB6Q2.MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.20260905.151637.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051516192026pxk6430282.5387.43988.151619
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CBC4AA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744775080.20260905.151618.1196866666.NGUYEN THI HOA.970407
|05/09/2026
|43.000,00
|MBVCB.15904971088.BUI THI NGA chuyen tien ung ho.CT tu 1015492012 BUI THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CBC824.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248169395124.20260905.151545.3234567895.NGUYEN DUY KHANH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904967830.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511000458931 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904948833.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441003935934 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904933601.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001186878 PHAM VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809051513052026zd6l419160.5189.25915.151305
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051513012026T8YA853784.5387.26150.151301
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LCBMQV.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.151219.070103630655.NGUYEN TRA MY.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904917796.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0741000647999 NGUYEN THI NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905151156202698ZW555103.5389.19772.151123
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905151120202669Z0123488.5389.16311.151120
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051509452026GPDR189306.5388.7966.150946
|05/09/2026
|200.000,00
|6248WBVNP2AWYS67.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.150932.882888121295.CONG HONG PHUONG.970412
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2CBJCXX.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248058980495.20260905.150920.19034390370019.VND-TGTT-HOANG THI THU HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904872060.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000358692 VO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051507512026SOXF694270.5390.97520.150751
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15904851660.ung ho ms 2026.238 co giao Hoang thi Hien.CT tu 0211000515013 DAO NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904858905.2026.238( Hoang thi Hien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904863925.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051507262026PS83144326.5189.95584.150727
|05/09/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051506492026n5wd427370.5388.92301.150650
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ342I3M.Ms 2026-237 uh thay Luong Thanh Vi.20260905.150621.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RB87X.THE PHAP chuyen tien Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).20260905.150619.01903519101.TRUONG THE PHAP.970423
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15904833816.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1057485677 LUONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|6248TPBVI28RBCU9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150431.04216660193.VIEN NGOC NGA.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RBC9F.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.150431.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|05/09/2026
|68.000,00
|6248MSCBD2D7D1I4.UH MS 2026237 thay Luong Thanh Vi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260905.150429.0839775468.TRIEU THI CAM LE.970422
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051504282026zq7l390459.5388.79310.150428
|05/09/2026
|252.000,00
|MBVCB.15904811726.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 0351001207828 TRINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1aWNRGQG9.HIEN THU HA chuyen tien UH MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260905.150310.291704070000270.HA THU HIEN.970437
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ34CX4Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150311.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904793473.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1039521683 PHAM THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RBBMD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.150233.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao hien NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT#SP#020097042209051502162026FUAJ757932.5390.68048.150216
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904786408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0161000146005 DINH NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904777447.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9374103015 VU THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15904776101.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0511003828101 NGUYEN THI THU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5NCG4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743525182.20260905.150023.8603091997.DANG MINH THU.970407
|05/09/2026
|5.000,00
|145383287279-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-CHUYEN TIEN-OQCH000JHVN8-MOMO145383287279MOMO#SP#020097042209051459262026HRX9237879.5189.52058.145927
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15904750131.MS 2026.238.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051458332026I09D003299.5390.46346.145833
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:QUACH HONG TRAM chuyen tien Ung ho MS 2026 .238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051458292026BEXK002977.5189.46144.145829
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145383311446.20260905.145383311446-0355235479_PHAM THI YEN VY ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ34CVSQ.Ms 2026-238 uh co giao Hoang Thi Hien.20260905.145813.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051457562026klv7368389.5390.43634.145756
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145383161012.20260905.145383161012-0938167705_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904718935.DANG HOANG ANH chuyen tien.CT tu 0351000968237 DANG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024XKSK3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:57:01 6248ASCB024XKSK3.20260905.145701.3304047.HUYNH THI HUYEN.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051456592026YZWY977673.5389.37925.145626
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNRA7CI.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145628.320001060009000.DO THI MAI HANH .970409
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5XLSV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394876054.20260905.145617.19033131329012.VND-TGTT-TRAN THU UYEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ341NXN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145607.136693778.NGHIEM MINH HANG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN NGOC DANG TRIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051456042026ixad362198.5189.32962.145604
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5X6YX.Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248427244439.20260905.145602.9123289899.NGUYEN THI THU HA.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248MCOBQ2MV19RT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145519.03001012299999.NGUYEN THI HUYEN.970426
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5XI33.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503440901.20260905.145454.19020247485017.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904688841.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000320745 NGUYEN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1iJ341TC5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145447.9659480123.NGUYEN NHAT HUNG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145382629278.20260905.145382629278-0378353348_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024XKYHE.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).20260905.145351.388844365.LE NGOC CHIEN.970441
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C53FIM.Ung ho MS 2026.238 FT26248831891236.20260905.145323.99966619971993.NGUYEN THANH LUAN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MSCBD2D73RBX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.145314.0987099718.TRAN THI PHUONG.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051453132026s4ls352935.5388.17799.145313
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904674025.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000703210 HONG NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|12.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051453012026W6VP925306.5189.16102.145301
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904667480.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001313911 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051452532026EG71914153.5390.15775.145220
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514520420260FA2220433.5390.11403.145131
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051451572026OHSW109316.5390.11119.145158
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5389V.NGO THI THU HONG chuyen ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248831885249.20260905.145150.19034563149011.VND-TGTT-NGO THI THU HONG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051450492026E3WD071350.5390.4614.145049
|05/09/2026
|300.000,00
|6248VNIB024XG9NF.Ung ho Ms2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.145046.115918888.NGUYEN TOAN HUAN.970441
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904634501.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 1027052679 NGUYEN TAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904622788.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000739580 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MCOBQ2MVCYCP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.144937.80002740024.HO PHUONG ANH.970426
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ341C4H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.144922.111176507.PHAN CHI HIEU.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5F497.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503418393.20260905.144915.19035308377015.VND-TGTT-DANG THUY THUONG.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904610039.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1061356908 HA DUC QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514482320260AOO150204.5390.91474.144750
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5TKPH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605965756.20260905.144628.10112004888888.LE HONG THAM.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051446102026l30h330398.5389.78935.144610
|05/09/2026
|60.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI NHI chuyen co Hien truong mam non phu son#SP#020097040509051445462026CZUC051156.5389.77301.144546
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C5TITK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248903050080.20260905.144529.1403949931.PHUNG PHUONG LINH.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1fJDPX97J.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.144435.9021965009238.DO NGUYEN HOANG HUY.963388
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051444322026HJL2536352.5389.70582.144359
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904553624.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000310816 DANG THI PHUONG KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|150.000,00
|6248ASCB024XGB43.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:44:19 6248ASCB024XGB43.20260905.144419.139617329.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15904556686.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003641513 PHAM THI BICH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5LH7Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248755657728.20260905.144341.19034997668017.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5LZ86.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248116127896.20260905.144333.2790431999.NGUYEN HA VY.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904544549.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027404639 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090514425620260p7s349433.5387.62601.144222
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15904524893.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 2902266509 NGUYEN DANG THANH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5LJF9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248378212105.20260905.144125.19076804945013.VND-TGTT-NGUYEN VAN MANH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5LJUI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248300073840.20260905.144122.19037443097017.VND-TGTT-NGUYEN NHU NGOC.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RAYL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.144034.03879856501.DOAN THI THU HONG.970423
|05/09/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051439572026a7ck311196.5388.46330.143957
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5HPKQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743449213.20260905.143919.19027828965014.VND-TGTT-VU THI THANH THUY.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5Z371.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885643741.20260905.143736.19034551169017.VND-TGTT-NGUYEN HUY DUY.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1fJDP36UN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.143704.0845866333.TRAN KHUONG DUY.970431
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2C5ZKEX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248272033896.20260905.143650.19034462842018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051436372026fgs8300885.5389.29276.143638
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5ZY29.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248576570408.20260905.143606.1250222222.LE THI HANG.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904439793.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0371000506825 TRAN THI PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905143442202687CW490322.5389.19056.143442
|05/09/2026
|100.000,00
|BUI VAN UOC chuyen tienNoi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051434402026CEOK880674.5389.17964.143440
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C563EB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248291737408.20260905.143421.19034950219011.VND-TGTT-TRAN THI THANH THU.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051434122026xa1m323015.5189.15672.143412
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15904428244.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003862907 PHAM THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|O5CH7KEH5KTD-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514332020262HK8510612.5387.11471.143321
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904411229.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000088750 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514324520265jcr289180.5390.7932.143245
|05/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145380378095.20260905.145380378095-0356962477_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C56W2H.Ong Hung ck MS. 2026.238 FT26248750680729.20260905.143131.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5E5HP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263339105.20260905.142943.19033713394889.VND-TGTT-PHAN THI BICH NGOC.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904364745.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9335608509 LE TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904359510.Ung ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi).CT tu 1048372464 NGUYEN THUY TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5KRV5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248940355180.20260905.142756.19027361024016.VND-TGTT-TRUONG VU THU HUYEN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051427452026nz4C303475.5390.83131.142745
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051427342026b36c273862.5389.81705.142734
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ34Q8LL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142658.0339434894.NGUYEN THI LAN.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145379758589.20260905.145379758589-0383029201_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904338513.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000985773 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051426122026JAS5189468.5189.75415.142613
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051425592026C086075260.5388.73742.142525
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C5KSZA.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248374219292.20260905.142534.19032006772013.VND-TGTT-NGO TRONG NHAN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248MCOBQ2MVM4FJ.HOANG THI DIEM HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238.20260905.142526.02101010905108.HOANG THI DIEM HUONG.970426
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904310100.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001121259 CHU THI NE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051423562026PxOa291817.5189.62537.142356
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RQMAE.LE ANH TUAN chuyen tien UH MS 2026.238 Co Giao Hoang Thi Hien.20260905.142341.93961922222.LE ANH TUAN.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904296514.Ung ho MS 2026.238.CT tu 9396195272 NGUYEN DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15904283632.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9886762739 DINH NGOC THIEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.238#SP#020097041509051422212026Zstx287343.5189.54959.142221
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VCBCW2LCYZX7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142141.0687041090891.DO THI NHAN.970454
|05/09/2026
|200.000,00
|6248MSCBD2D7K9MQ.ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260905.142140.0328374599.PHAN VIET NAM.970422
|05/09/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN BICH HANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi HienNghe An#SP#020097042209051421192026OX63830091.5387.49960.142120
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28RQARL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.142114.21042013902.LE THI THANH VAN.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904262005.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9866009999 BUI NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904260987.ung ho MS 2026 238 ( co giao Hoang thi Hien).CT tu 0611001926746 DOAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15904260226.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004404917 NGUYEN TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904258959.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021670562 NGUYEN THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145378841337.20260905.145378841337-0948028385_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051418572026C0G4050036.5390.38368.141858
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051418462026C6F3852415.5390.36898.141813
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051418362026KWBJ751752.5387.36490.141836
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1d15BRL3X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.141823.97042292Hc6ca16000000000bf5741.MBBANK IBFT.970422
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1fJDPF4PB.Ngo Hong Vinh chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien Ms2026 - 238.20260905.141731.982855264.NGO HONG VINH.970406
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514171920263akg244224.5389.28995.141719
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024XZGL5.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-14:16:10 6248ASCB024XZGL5.20260905.141610.30243387.NGUYEN THI DIEM HUONG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904200454.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0011004334029 NGUYEN QUANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145378287974.20260905.145378287974-0858783594_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904191210.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004773062 NGUYEN NGOC PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051414132026A11X033332.5387.14581.141413
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1iJ3BRTP5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.141404.992181888.TRAN HONG DUONG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179004863#SP#020097044909051413542026pFEm315203.5390.12759.141354
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904177457.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003337800 LAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904172781.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045801358 NGO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051412512026MFG6615015.5389.8295.141251
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051412282026wxiq230775.5390.7129.141228
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051412242026xox4230619.5189.6282.141151
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090514120820266Dap258320.5390.4727.141134
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C54CZU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248520010604.20260905.141141.19033701146014.VND-TKTT-LUONG THI MI FA.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|DANG THI THUY VAN chuyen tien#SP#020097042209051411152026GIRZ517238.5388.99932.141116
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C5BFG9.Ung ho MS 2026 238coo giao Hoang thi Hien tinh Nghe An FT26248885543707.20260905.141045.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145377979565.20260905.145377979565-0792361047_Ung ho MS 2026238co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024X4BXV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:10:14 6248ASCB024X4BXV.20260905.141015.3688688.VU NGUYEN SON TUNG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904144640.DAO THI MINH TAM chuyen tien MS 2026.238.CT tu 0021001733707 DAO THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051410002026zhqi251913.5387.93884.141000
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904145230.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904144364.MS 2026.238-mong co giao Hoang Thi Hien mau chong binh phuc va som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051409402026zsc6223053.5388.91802.140940
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090514093520267UTE713296.5189.91657.140936
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904123029.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0161001643876 NGUYEN THANH KHANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15904129972.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien .CT tu 0071001055241 NGUYEN DAC NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051409022026jai6221259.5387.88958.140903
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904129122.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090514085320266d5n220830.5390.89285.140853
|05/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15904100961.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C55FWK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248814125988.20260905.140715.19034565986018.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090514070520268RA7009208.5389.80497.140705
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15904106967.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026123332 NGUYEN VO THAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024XZF1S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:05:54 6248ASCB024XZF1S.20260905.140554.7812019.PHAM AI LY.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C55PAW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248602125002.20260905.140547.19021134656016.VND-TGTT-VU THI NHUNG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904089199.NGUYEN THI DUY NHUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001222333 NGUYEN THI DUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.000,00
|6248TPBVI28RYRZ4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140536.07105004001.PHAM THI PHUONG THAO.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RYZSX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140508.00916372977.DUONG THI LE HANG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C55JWL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503254770.20260905.140431.19035049404017.VND-TGTT-NGUYEN HONG PHUONG.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RYJHF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140357.07071993001.NGUYEN PHUONG LINH.970423
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3BX7YX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien Quy ban doc manh thuong quan muon ho tro co Hoang Thi Hien co the quet ma QR hoac gui ve.20260905.140345.243701357.HOANG THI THANH.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904066965.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017572924 VONG KINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15904058775.LAN VAN TUYEN transfer Ms Hien.CT tu 1060487947 LAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904050401.ung ho MS 2026.238(co giao Nguyen Thi Hien).CT tu 0061001126862 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904055163.ung ho NCHCCCL.CT tu 1029449075 LUONG THI MY NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5YYRU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394820080.20260905.140229.7286599999.DO YEN VY.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248ASCB024XR1LD.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-14:02:23 6248ASCB024XR1LD.20260905.140223.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051401372026js2a201356.5387.53717.140137
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051401342026j4kH228819.5390.53624.140134
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5Y9S1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248225973714.20260905.140130.19076208256014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI THANH.970407
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1cJMABFVH.QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.140108.106877181728.DOAN THUY MAI THAO.970415
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509051401002026znqz227383.5388.50467.140100
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2C5PNVT.Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung FT26248811556068.20260905.140047.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|ungho 2026,238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051400362026ofku198628.5387.49498.140036
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15904023658.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017572924 VONG KINH Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904022574.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016971731 NGUYEN THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15904025709.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000445832 PHAN DIEU XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051359442026WfBa224071.5390.45259.135944
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5PGAD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248591220286.20260905.135928.19028878214024.VND-TGTT-LE THI THANH VAN.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RYQPM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135851.02706199101.VU MAI ANH.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904014313.HA TIEN DANG chuyen tienMs:2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNR5YJQ.NGUYEN THI NAM chuyen tien chuc e mau khoe.20260905.135849.0914371517.NGUYEN THI NAM.970437
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051358282026LYES394457.5189.39595.135829
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5PSGI.ung ho co giao hoang thi hien FT26248729196948.20260905.135807.19024018713028.VND-TGTT-NGUYEN VIET NGA.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15904004191.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1053252582 VO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903992815.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9983631982 NGUYEN KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RY2KY.ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.135654.61168688888.NGUYEN BICH PHUONG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179000847#SP#020097044909051356442026i9Ep519094.5189.31299.135616
|05/09/2026
|500.000,00
|6248YOLOP2AUPYAL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135644.0354405052.BUI ANH TU .546034
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3B3EXX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135549.217290357.TRAN MY LINH.970432
|05/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051354512026RQbP211410.5388.23281.135451
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248ASCB024XZZ3K.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:54:38 6248ASCB024XZZ3K.20260905.135438.603366.BUI THI LAN HUONG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5U25W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752391057.20260905.135423.19026015624019.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|PHAN THI MINH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 2026238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090513535020268r32180914.5189.18242.135350
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903951636.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000166424 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051353442026W69O730525.5387.17702.135344
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5834X.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263614012.20260905.135328.19035381238015.VND-TGTT-LUONG THU TRA.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2C58TKU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248778796192.20260905.135316.19079088888.THAI QUANG SON.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024XTPBT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135256.186662005.NGUYEN DINH DAT.970441
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C58GGC.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248209220767.20260905.135227.19035100226013.VND-TGTT-NGUYEN HANG NGA.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903945023.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016281024 MAI THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15903944739.ung ho 2026.238 (cogiao Hoang thi hien).CT tu 0071004247322 NGUYEN BICH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15903921476.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000215691 DAO HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3B3CUS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.135052.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024XT972.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134943.001707882.PHAM NGUYEN TRAM ANH.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903900731.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9352666926 HOANG THI CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248SHBAP2AU7VGV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134934.0943301992.NGUYEN THANG LONG.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051349282026xpzg169588.5387.98159.134929
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903899313.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9984802959 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SHBAP2AU9BZW.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134912.000911261124.VU NGUYEN HOANG.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903906114.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000543040 NGUYEN KIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5I7IM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248656149236.20260905.134902.931990999999.BUI THANH TUAN.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248WBVNP2AU7GPP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134900.106000205324.NGO THI CHAU GIANG.970412
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903904855.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 1021158888 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903897579.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9962142777 DANG THI HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145375617602.20260905.145375617602-0938177722_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|333.468,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051348432026fhml167652.5388.95364.134809
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LC2SAA.IBFT Ung ho ms 2026.238 co giao HOANG THI HIEN.20260905.134807.060119276333.NGUYEN THI HONG HANH.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|6248KLBKP2AU7UPZ.ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134722.18961773.LE THI MONG TUYEN.970452
|05/09/2026
|300.000,00
|6248TPBVI28RLKC2.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.134721.02648427201.PHUNG THI MY NHUNG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5IJT6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248955455834.20260905.134709.19038743620011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH THU.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RLKL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134708.68888571987.NGUYEN MINH TRANG.970423
|05/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051347052026b3rt163524.5388.86903.134637
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051346472026W2F2246517.5388.85938.134648
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ORCOQ2MV1RF8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134629.0088999.LE THI THUY HA.970448
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15903860854.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9919080103 PHAN DUC THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903851182.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371000417141 LE NGOC KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051344472026D7G7513643.5387.77128.134447
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903847559.ung ho ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0121000819392 TRINH CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5MICJ.Ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu FT26248688621100.20260905.134431.13820609430016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5MMAX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248522307290.20260905.134428.19034436757010.VND-TGTT-PHAM NGUYEN THANH TUYEN.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248SGTTW2LC2UC8.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134428.050063189062.DO THI HUE.970403
|05/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905134404202631CJ873810.5389.74294.134331
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970422090513435320266ZLP691063.5189.72817.134320
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051343362026c264154770.5387.72086.134336
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051343352026qV27181734.5189.72057.134335
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903830509.TRAN NGOC THAO ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 7932188782 TRAN NGOC THAO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BFMW4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134328.999998881991.NGUYEN THI THANH HANG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung Ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )#SP#020097041509051343272026wEbj181540.5387.71360.134254
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513432220269I0D221816.5389.70567.134323
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051343202026BBFB211967.5189.71156.134321
|05/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050905134312202626IP034856.5389.70060.134239
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374880645.20260905.145374880645-0325530843_Ung ho Ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RLZAG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134245.55268881985.PHAM THI THU.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|6248SGTTW2LC2RNF.IBFT ungho2026.238.20260905.134243.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|05/09/2026
|30.000,00
|6248SHBAP2AU6597.ung ho MS 2026238 Co giao Hoang thi Hien .20260905.134242.1009219901.NGUYEN VAN HUONG.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905134234202679yj152221.5387.66561.134234
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28RLT3X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134226.00002613199.NGUYEN LE NGOC KHANH.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5VEKU.Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien FT26248165116821.20260905.134220.13820609430016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUAN HA.970407
|05/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513412620264u0o149335.5390.62202.134126
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5V8WR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248902907148.20260905.134110.19032649162018.VND-TGTT-DUONG THI NGAN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5VMGC.Ung ho MS 2026.238 FT26248777547018.20260905.134101.66006666888.DAO THI HONG THUY.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3BTRDU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.134026.10889999999.HOANG THU HANG.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1fJDPLY2A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133952.9021863917165.HUYNH TRUONG TRIEU THI.963388
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903795646.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9386899036 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903782783.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1011021234 TRUONG BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903782652.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000292165 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5D6J6.Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26248696302500.20260905.133855.19032930103012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TUAN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024XJSL4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:38:31 6248ASCB024XJSL4.20260905.133831.147762269.NGUYEN MY HANH TAM.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28RL1XD.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260905.133816.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374301830.20260905.145374301830-0969504077_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C5DI74.LE LONG HO Ung ho MS 2026.238 FT26248955086959.20260905.133740.19029264274019.VND-TGTT-LE LONG HO.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145374299092.20260905.145374299092-0706392214_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051337132026AW7P784508.5388.42945.133713
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051337112026BP99210588.5390.41873.133638
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903752459.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 0571000038089 NGUYEN DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|O5CH7KEH3MKH-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051336292026Z2U1225539.5387.40148.133629
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024XJJUA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133517.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903741422.UNG HO MS 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0301000399538 BUI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051334452026prto132323.5389.30838.133445
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051334392026111P682244.5389.31417.133405
|05/09/2026
|200.000,00
|6248NAMAP2AU63QI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133419.919687999.NGUYEN THI THU HA.970428
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051334112026UZKN008674.5388.28476.133337
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051334012026icem130524.5390.28166.133328
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903734153.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002723198 NGUYEN HA DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5SSWI.Ung ho MS 2026.238 FT26248750391009.20260905.133344.19034303488017.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024X8BIF.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:33:19 6248ASCB024X8BIF.20260905.133319.24421297.NGUYEN THI THU THUY.970416
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051333142026O6BM005945.5389.25151.133315
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BT1BA.Nguyen Xuan Chien Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133259.186714849.NGUYEN THI PHUONG HOA.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051332552026o17u127720.5389.22844.133221
|05/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15903710589.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0601000535821 TRAN THI TUYET PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C59H82.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504792991.20260905.133214.88808031991.HO TIEN THANH.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho Ms 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051331362026R02F389453.5389.16852.133103
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903703924.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0841000030903 LE THE HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|30.000,00
|6248IBT1iJ3BLXKN.ZP262480470566 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903702187.ung ho ma so 2026.238 ( hoang thi hien).CT tu 0551000284225 NGO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248WBVNP2AU6EDU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.133105.331388886868.PHI HUYEN THUONG.970412
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513304920261jis122369.5387.13608.133049
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2C59IYN.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26248305715065.20260905.133044.19030563900013.VND-TGTT-DAO THI THUY.970407
|05/09/2026
|25.000,00
|6248IBT1iJ3BLT9H.ZP262480467671 Ung ho ms 2026.237.20260905.133036.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903685430.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000104087 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373510204.20260905.145373510204-0329123459_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|10.000,00
|6248IBT1k2C52NSP.ung ho ms 2026.238, co giao Hoang Thi Hien, chuc co va gia dinh binh an FT26248868224699.20260905.132929.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903673734.ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051329212026gmeo118711.5189.7135.132848
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28R2DLX.ms 2026.238.20260905.132915.04441572510.DO HOAI LY.970423
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051329152026jr8I146498.5389.5884.132915
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373266103.20260905.145373266103-0764299227_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903672347.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9766058258 BUI XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C52T71.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248621073005.20260905.132902.19028206392668.VND-TGTT-BUI THI HA.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051328562026I3XU144998.5390.5223.132856
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090513285420263SLX144935.5389.5135.132821
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C52Z99.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248743189870.20260905.132841.19072933927018.VND-TGTT-LE THI MONG THUONG.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248SHBAP2AUXPLD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132841.0505051977.DUONG THI THUY GIANG.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051328142026CB3X722543.5387.1723.132814
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28R2326.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132809.88811710227.PHUNG VAN TAN.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C52AEN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930578686.20260905.132808.19035181394012.VND-TGTT-TRAN THI THUY.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903662123.ung ho Ms 2026238 Hoang Thi Hien co giao .CT tu 1041658292 TONG THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373215675.20260905.145373215675-0348370991_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C52YKC.ung ho ms 2026.238 FT26248117088054.20260905.132742.5066668868.DO THUY LINH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#0200970488090513272020263rgw113658.5389.98162.132647
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051327192026yeh4113599.5189.98092.132719
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C52M69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248713804067.20260905.132712.19033120525014.VND-TGTT-LE THI HONG HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145373097583.20260905.145373097583-0986946529_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2C529ST.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248602870904.20260905.132645.2551988255.NGUYEN THI NGOC YEN.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903648227.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001140151 MAI LAM YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15903654489.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1bJM3LVKS. Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132631.090890625041.LE THI TUYET LOAN.458761
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903646712.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9983402139 TRAN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ASCB024XFFT8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:25:53 6248ASCB024XFFT8.20260905.132553.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051325422026KW7F411464.5390.89930.132543
|05/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090513253120262GVU135995.5189.90119.132531
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5CZ18.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248908000026.20260905.132513.1989828282.NGUYEN THI KIM ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5C67A.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248305680325.20260905.132510.19022135767012.VND-TGTT-VU THI NGOC HOA.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903623668.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001225519 NGUYEN HAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248SGTTW2LM5WCU.IBFT ung ho MS 2026 238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.132505.060198402136.NGUYEN THI KIM SINH.970403
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051324522026P0S8247662.5390.85956.132418
|05/09/2026
|6.058,00
|O5CH7KEH3FEI-Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513244520264FYE669569.5388.86391.132411
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903625732.TRUONG THI HOAI VAN chuyen tien ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000637877 TRUONG THI HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5CYCS.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095821423.20260905.132413.19032601469014.VND-TGTT-NGO THI HIEN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372741360.20260905.145372741360-0905197203_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5C8N7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248095025552.20260905.132400.51576556868.PHUNG THI HUYEN TRANG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5CCZF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248064639754.20260905.132309.19034074591011.VND-TGTT-PHAM VIET HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5CCV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505508098.20260905.132306.19027714690023.AN THI THUY.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BHXSF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132240.0375497162.VU THI KIEU LY.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024X8NME.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:22:37 6248ASCB024X8NME.20260905.132238.28447647.LE THI TIEN NU.970416
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905132237202608c8101786.5189.76486.132237
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3BHFTV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132219.329982416.PHAM DUC HOANG LONG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28R2UR8.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.132216.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051322012026LI2J990823.5390.73737.132201
|05/09/2026
|16.888,00
|MBVCB.15903592731.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9348510914 HOANG VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372406713.20260905.145372406713-0906645264_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|500.000,00
|6248NAMAP2AUN56E.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132137.804349244300001.NGUYEN THI YEN HOA.970428
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903583206.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003492729 LE HUYNH PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903576545.Ung Ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0271001006736 VO THI KIM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248TPBVI28R2R1K.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.132055.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051320532026HL6C070651.5387.68469.132053
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C51MIJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248778670450.20260905.132016.19031365248013.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903576251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0901000043548 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145372224963.20260905.145372224963-0868457127_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319582026v59j095184.5388.63923.131958
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319502026vr1c094850.5189.63630.131951
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MCOBQ2MVAT6Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131943.37101018826304.NGUYEN TRANG THAI.970426
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C51JD2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248811406705.20260905.131927.19027741038389.VND-TGTT-NGUYEN THANH MAI.970407
|05/09/2026
|10.000,00
|6248IBT1k2C51QLK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248037320257.20260905.131919.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
|05/09/2026
|22.222,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051319062026ieos092899.5189.59776.131906
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903550101.MS2026 220 chi Truong Thi Huong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|70.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051317342026w1sQ117539.5389.53727.131734
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051317302026X15P431873.5387.52761.131730
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513172620267R6N801833.5189.52629.131726
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513172420263jma088600.5388.53284.131724
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051317122026vvqr088092.5189.50887.131712
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903544420.MS2026 219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316502026NAOV783056.5389.51194.131651
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903531178.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000226163 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903530226.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1928787686 NGUYEN HUU VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316212026D096512283.5189.47930.131621
|05/09/2026
|50.000,00
|6248YOLOP2AUNS6Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131617.0963560579.DO THANH HOA .546034
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051316162026CIRY123958.5390.46998.131617
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28R217R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131614.03348014401.VUONG BAO NGOC.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5WNNC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007202113.20260905.131552.19036736968016.VND-TGTT-NGUYEN VAN THUC.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903525959.MS2026 232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903522129.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0431000037731 VO THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5WL2W.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248621016521.20260905.131511.19036996132019.VND-TGTT-NONG THI THANH NGAN.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15903511593.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090513145620268pzi082360.5388.40936.131456
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051314472026jlcz081989.5390.41376.131448
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903515820.MS2026 231 anh Dao Van Hien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho co hoang thi hien#SP#020097048809051314302026234a081234.5387.39683.131430
|05/09/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051314262026QG8D768786.5390.38760.131426
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903506168.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0191000139460 DO KHANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903501238.ung ho Ms 2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 1021000003308 LUU THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903500296.MS2026 229 ba Ma Thi Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051313332026hj86078765.5189.35437.131300
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903500257.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1916645490 LY MUI LIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051313232026pttM107048.5389.35028.131323
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903497830.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0111000367023 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C5W2FR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248591050105.20260905.131304.19034510207011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051313032026xdmj077527.5389.33183.131303
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2C5W21Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752231373.20260905.131259.2208196969.NGUYEN THI THANH THUY.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15903487915.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 7823874113 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051312362026R2UV316372.5390.30829.131237
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051312312026LE87047130.5390.30474.131231
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145371490855.20260905.145371490855-0917840459_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2C5QXZS.NGUYEN LUONG ung ho MS 2026 238 FT26248008793550.20260905.131217.19027558568018.VND-TGTT-NGUYEN LUONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903485078.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0631000509664 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C5QTKX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605608760.20260905.131158.11522601281013.VND-TGTT-NGUYEN THI LE MY.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024XCS94.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-13:11:51 6248ASCB024XCS94.20260905.131152.111102468.CTY TNHH EXPRESS SOUND.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903472945.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1981888888 TRAN DINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5Q6FZ.tang MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248975575853.20260905.131136.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LMP6KV.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.131109.050002745167.NGUYEN THI THY PHUONG.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C5Q454.MAI THI LOAN ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248473420578.20260905.131058.19032312939568.VND-TGTT-MAI THI LOAN.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248ASCB024XCV1J.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:10:49 6248ASCB024XCV1J.20260905.131049.34002197.NGUYEN VAN THAT.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903463171.Ung Ho MS 2026.238 c giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015550239 TA THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903461638.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002144707 TRUONG DANG NGOC LAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|18.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051310212026YQS9575594.5390.20256.131022
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BZYTF.Ung ho co giao Hoang thi Hien.20260905.131014.230785112.DO VAN TUAN.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903452966.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014843799 NGUYEN DANG VINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130954202691PZ997790.5390.17953.130955
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903456805.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001733546 DO NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3BZUGK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130940.0898663666.NGUYEN THI THUY.970432
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1iJ3BZILI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130914.209827123.LE THI GIANG.970432
|05/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145370979319.20260905.145370979319-0971257110_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15903446660.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0491001924913 BUI THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051308412026YP4C375079.5189.11724.130841
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903433761.ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien.CT tu 0071001411844 NGUYEN THI AI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051308252026GHP4260371.5390.10662.130825
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903433694.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9367652132 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYNE7B.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007170516.20260905.130811.19030724267014.VND-TGTT-LE NGUYEN QUYNH THU.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYNEUS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248454805883.20260905.130810.19121248951012.VND-TKTT-NGUYEN DUY DUONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903434551.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000315562 LE DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024X18X3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:07:38 6248ASCB024X18X3.20260905.130738.1304868.NGUYEN HOANG CUONG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051307212026S88S773656.5389.5571.130722
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYNPCR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248009473376.20260905.130717.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3BZ1TD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130716.5770033.LE THANH TUNG.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYN82R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248009472566.20260905.130705.5195327099.NGUYEN THUY DUONG.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15903418715.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003365217 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYNCKV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248123036453.20260905.130622.19035903782012.VND-TGTT-VU VAN TOAN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903414450.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000875811 NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3B6RN4.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.130607.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051306002026W7CZ378173.5389.99173.130601
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYNQVR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248208006475.20260905.130557.19038034923017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THANH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903410482.ung ho MS 2026.238 co giao Hien.CT tu 0561000520731 NGUYEN THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1d15BTG46.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130549.97042292R6aec66000000000cc5025.MBBANK IBFT.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051305302026DABE322255.5389.97068.130531
|05/09/2026
|2.345,00
|MBVCB.15903400057.Chuyen tien ung ho.CT tu 9878849890 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051305142026O1LK026468.5389.95448.130514
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYRZHA.Ung ho MS 2026.238 FT26248744287763.20260905.130508.19029966788010.VND-TGTT-DO HONG HA.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051305062026VE9L026034.5388.94632.130506
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903406261.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9946091688 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903396003.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9943343309 MA THUY NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051304462026iijq055586.5387.92794.130413
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024XMPIA.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.130442.267918888.LUONG THI THU MINH.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903393635.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9968342772 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3B6HUC.MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.130429.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|BUI MINH VUONG Chuyen tien ung ho 2026.238#SP#020097048809051304202026w3nu054399.5387.91248.130420
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090513040920268TI4264081.5388.89819.130409
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903388629.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024XM3KD.Uh MS 2026238 co giao hoang thi Hien chuc co mau hoi phuc.20260905.130406.996868666.HA THI ANH.970441
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051304012026C2OF830380.5387.89450.130401
|05/09/2026
|30.000,00
|6248IBT1k2CYRDAA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248035189470.20260905.130330.19040041936013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3B6KI6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130330.6918011984.CHU KHANH LY.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130328202679U3340235.5389.86588.130328
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28Z5K8F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130305.00548995001.NGUYEN HAI LONG.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051303002026ANF6979537.5388.84702.130300
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903371104.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591000218138 LAI TU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3B6GC7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130258.230586292.NGUYEN THI MAI THUY.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3B6A68.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho ms 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.130251.144605284.NGUYEN THI NGA.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903370934.ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0081001204561 DANG THI THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|5.000.000,00
|6248IBT1k2CYXNH2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248880870599.20260905.130241.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYXNPW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340289007.20260905.130239.19034151344014.VND-TGTT-CAO THI NHAN AI.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYXRNL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165073700.20260905.130236.388138383838.NGUYEN VAN CANH.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15903370412.Do Anh ho tro co giao Hoang Thi Hien MS 2026.238.CT tu 9918854864 DO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051302182026HPP9434694.5388.80827.130219
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1iJ3B6BSQ.MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130213.280931683.NGUYEN HUY TIEN.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903368465.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015770365 VO THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051301562026zzzv047978.5390.78813.130156
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.Mong co luon binh an#SP#020097042209051301482026ZI9P536869.5387.79163.130149
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051301432026X5C9338285.5388.76978.130143
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051301402026qlib047252.5389.78014.130141
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CYX4YW.Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien , em co ck 100k tai khoan nguyen van hiep ko ghi noi dung ad chuyen giup em toi co giao nhe FT26248332132794.20260905.130114.9872618888.NGUYEN THI VAN ANH.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYXUYC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175246486.20260905.130046.19036337242011.VND-TGTT-VU HOANG DUNG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903348004.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000752668 LE ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1d15BTMB6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130039.970422Xb65515000000000706577.MBBANK IBFT.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3B6VNR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.130030.0877889918.BUI THI PHUONG.970432
|05/09/2026
|50.000,00
|6248MCOBQ2MVQHPE.Ung ho ms2026.238 hoang thi hien.20260905.130021.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|05/09/2026
|30.000,00
|em co it Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905130019202620QA654997.5387.72005.130019
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903333444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051259432026BSLJ785200.5189.66914.125943
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090512594320264VVU010206.5389.68183.125943
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15903328658.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0651000358477 PHAM THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.000,00
|6248TPBVI28Z5RBS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125916.04071297901.NGUYEN MINH TIEN.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903327178.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015457865 NGUYEN VAN NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903325261.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9395012453 PHAN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CY3KE5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248587506633.20260905.125824.19034244285018.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUYNH ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024XMA7Z.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:58:24 6248ASCB024XMA7Z.20260905.125824.31254377.NGUYEN PHUONG NAM.970416
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CY3G26.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248684654105.20260905.125809.1401200519.PHAM THI THU HOA.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051258052026AAbO966255.5388.60414.125805
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CY3ADV.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744258920.20260905.125804.88889959938.PHAM THANH TUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CY34CP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930464700.20260905.125758.19028692089017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051257542026dc0i036936.5390.58922.125754
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024XM11G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125750.088704060121447.NGUYEN THI THU TRANG.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024XMAA8.MS2026-238 EM HOANG THI HIEN NGHE AN-050926-12:57:41 6248ASCB024XMAA8.20260905.125741.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903308866.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003754508 TO VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051257262026c0yo035643.5388.57090.125653
|05/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15903302155.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15903306936.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9989893518 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051257062026JRJV747255.5387.54815.125707
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903300239.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903304940.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001891179 PHAM TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1fJDPZ18P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125648.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051256372026dhha033465.5189.52548.125637
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CY3145.Ung ho Ms 2026. 238 co giao Hoang thi Hien FT26248117070755.20260905.125635.19037363311018.LE THI PHUONG MAI.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CY3J3A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885270000.20260905.125631.450766001312.NGUYEN THI AN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051256252026X09X886206.5389.51714.125625
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CY3WK7.BUI MINH TAM chuyen ung ho co giao Hoan thi hien FT26248175228830.20260905.125624.19038275734010.VND-TGTT-BUI MINH TAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051255502026U8UW713587.5189.48542.125517
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYFFPC.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248168971339.20260905.125549.19037897761019.VND-TGTT-LE THUY HOA.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYFTB3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248103189798.20260905.125544.2233668998.NGUYEN VAN LUONG.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051255402026vf2n030865.5390.48100.125511
|05/09/2026
|300.000,00
|6248SHBAP2AUKNU1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125526.6666662193.PHAM MAI LINH.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28Z5MSK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125516.28120064818.LE THANH LUONG.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903283852.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1055763716 HOANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903278501.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043276966 DANG THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28Z5MFG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125509.01518992001.NGUYEN DUY HOAN.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512544320261v33028328.5388.43415.125409
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512544120266rpf028254.5389.42938.125408
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903261098.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0961000032602 NGO THI NGAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903266713.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).CT tu 9377810600 TRAN VAN CAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248MCOBQ2MVBBD8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125314.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYFWSK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248743053915.20260905.125312.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYFWC9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248057050157.20260905.125311.19035645696017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUNG LAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYTNB7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248750306790.20260905.125302.19026729237019.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYTN98.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658479170.20260905.125300.6023109611.PHAM THI Y NHI.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248VNIB024X1KL5.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.125250.002704060286762.NGUYEN VAN THANG.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYT358.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26248007108073.20260905.125245.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903247408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9973972906 DO VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051252222026Y4OD576813.5390.30911.125222
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28Z5L28.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.125202.00658436001.DANG QUANG THE AN.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903245464.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016237341 NGUYEN ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903237396.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9905998890 NGO CAO NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051251402026V751291618.5389.29027.125140
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248WBVNP2AUIMZ3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125128.663886868888.HO VIET HA.970412
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051251262026UF7K451554.5387.26661.125126
|05/09/2026
|300.000,00
|6248TPBVI28Z529V.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125116.03614647401.LE THI HONG LUONG.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15903223010.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021061685 DO VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BE1IG.ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien.20260905.125057.176341556.LE THI GIANG.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYTM85.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248905381006.20260905.125055.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15903227339.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0341006865596 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYT29U.ung ho MS 2026.238 FT26248975870686.20260905.125027.19037890776010.VND-TGTT-TRAN THI HOAI.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYTJ1P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503080593.20260905.125010.19034179326011.VND-TGTT-CAO THI QUYNH ANH.970407
|05/09/2026
|30.000,00
|6248IBT1iJ3BKNEJ.ZP262480439519 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.125005.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYTQH3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248744225773.20260905.125003.19039094569014.VND-TGTT-HOANG THI UYEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1fJDP66D6.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.125003.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CYLNQK.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930260612.20260905.124953.19027394160012.VND-TGTT-HOANG DUY NGOC.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3BKRKF.Ung ho MS 2026238.20260905.124952.6638862866.LY NGOC HUNG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051249472026Q6UX318999.5390.19415.124947
|05/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.238 co hoang thi hien#SP#020097048809051249422026oyiw014461.5189.19223.124942
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903211208.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000866739 LE TIEN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903210067.ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0821000131834 NGUYEN THUC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145368445990.20260905.145368445990-0393440379_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CYLZPB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248335222130.20260905.124912.11122707688017.VND-TGTT-NGUYEN TON QUAN.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051249082026Evsw942282.5390.14717.124909
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ3BKT14.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124849.0326020209.PHAN THI BINH MINH.970432
|05/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905124842202675ND583279.5189.12677.124843
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051248352026ZQG1076887.5390.12325.124835
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYL41U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248106364833.20260905.124832.19027345637989.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28ZPNL5.Ung ho MS 2026.238 - Co giao Hoang Thi Hien.20260905.124813.00076432001.VU THUY HA ANH.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903191663.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016189231 PHAM THUONG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903183550.UNG HO MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011004332235 MAI DIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220905124746202603DC467924.5390.9061.124746
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15903188738.NGUYEN THI THANH LOAN chuyen tien ung ho MS2026,238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0081000889084 NGUYEN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNR8X8G.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.20260905.124735.60100014218275.NGO VAN HOC.970440
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051247112026B7C0409077.5389.6069.124712
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYLWNJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248700624474.20260905.124705.19034368324666.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1k2CYLQKH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248980040046.20260905.124658.21052005555555.NGUYEN VAN QUAN.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051246582026BH6G425447.5387.4516.124625
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CYHRGP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248426864829.20260905.124647.19033503849018.VND-TGTT-NGUYEN VAN HOI.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051246192026BEGW069822.5387.2026.124619
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051246142026CU34069530.5189.99893.124541
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051246102026QSXD163414.5389.649.124611
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903166620.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9344623913 DUONG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BKYZ4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124554.91873605.TONG GIANG SON.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2CYHKVB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248510290534.20260905.124550.9984378397.NGUYEN THANH TUAN.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051245512026hV5I931980.5390.97929.124517
|05/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN HIEP chuyen tien#SP#020097042209051245482026I6QY847818.5388.97830.124549
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2CYH5UE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248975478239.20260905.124518.10520052777013.VND-TGTT-NGUYEN THI SAO.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903156367.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0721000567480 HOANG DINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3BKIB5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124454.0976759222.NGUYEN CAO THI HUYEN.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024XB9A6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124453.004704060143228.NGUYEN THI PHUONG NHUNG.970441
|05/09/2026
|300.000,00
|DAO XUAN HA chuyen tien Ung ho Ms 2026.238 ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051244492026TOZB404588.5189.94147.124449
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903147530.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000453376 CHUC THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512443320263BOK579638.5389.92493.124400
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CYHJ2K.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504605681.20260905.124401.19033452242016.VND-TGTT-PHAN LE HANG GIANG.970407
|05/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051243122026p7yq995992.5390.85058.124312
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051243032026JnTM924435.5389.83710.124303
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051242542026lrlu995148.5389.84079.124254
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051242522026yay8995067.5189.82975.124219
|05/09/2026
|50.000,00
|6248MSCBD2D71ZGI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.124247.0947358333.NGUYEN BAO NGUYEN.970422
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYZ4I3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248115781081.20260905.124228.19031335021014.VND-TGTT-LE NGOC YEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051242152026ifet923103.5390.79746.124215
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512421420269HH9212991.5388.79740.124214
|05/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970422090512420920265PIQ289849.5389.78986.124210
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051241532026WJ6O214354.5390.77833.124153
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903115925.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1065807344 NGUYEN THI MY NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903106740.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003591232 DO DAI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYZDBH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248626226531.20260905.124137.19035802553012.VND-TGTT-DAU THI THU PHUONG.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15903104724.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000528014 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYZCZ4.MS 2026.238 FT26248253513811.20260905.124117.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CY6ETB.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026 . 238 hoang thi hien FT26248054089375.20260905.123959.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051239412026ny3u986019.5388.66914.123941
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CY656I.Ung ho 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503035938.20260905.123922.9983582233.TRIEU MINH TUAN.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1aWNR85SS.UNG HO MS.2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.123908.700004989222.DO HA LONG.970424
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15903074923.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000334143 DUONG CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15903068268.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011000706909 VU THIEU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15903066959.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145367013551.20260905.145367013551-0795227406_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYELL5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248589315476.20260905.123725.13820608558019.VND-TGTT-TRAN PHUONG DUNG.970407
|05/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15903038082.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000604154 DAU NGOC DUONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYEBED.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248007051040.20260905.123633.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051236002026VQ15301984.5189.46826.123601
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1k2CYK56I.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248904772950.20260905.123339.1111223389.DO THI LE NHU.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902998960.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000235193 NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYKVCY.MS 2026.238 FT26248224100959.20260905.123302.1707060392.LA THI THU HIEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051232532026oYZd893669.5189.29717.123253
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512325220262MUE109368.5389.30178.123252
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1aWNR81LY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.123242.006704070009763.VO MINH LUAN.970437
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYK15Q.ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien FT26248505320214.20260905.123234.19035904163014.NGUYEN THI THU TRANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902968454.UH MS 2026.238( co hoang thi Hien).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051230432026blwc958692.5189.17703.123043
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYGNU9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248910230421.20260905.122927.19039228883012.VND-TGTT-TRAN THI LE THU.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902941378.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000467417 NGUYEN MY LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ASCB024XQSN4.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:29:11 6248ASCB024XQSN4.20260905.122911.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051228352026aw3w951855.5189.6089.122835
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3BGJRE.Ung ho MS 2026238 co Hoang Thi Hien.20260905.122812.0967340179.VO VAN MEN.970432
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CYGDRY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248905295487.20260905.122730.19021745508020.VND-TGTT-LAM QUANG VU.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYGCGK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248616701593.20260905.122709.19021970521028.VND-TGTT-NGUYEN THANH HOA.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|TRAN THI THANH NHAN ung ho ms 2026.236 e Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809051226512026od79946266.5189.95841.122651
|05/09/2026
|300.000,00
|MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051226512026H2J3873709.5390.95833.122618
|05/09/2026
|50.000,00
|6248VNIB024XQ4V1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.122635.344211168.NGUYEN THI HAI HA.970441
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024XQ11W.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:25:14 6248ASCB024XQ11W.20260905.122515.8422091.NGUYEN THI THANH TRAM.970416
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CY4ZBR.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248930161438.20260905.122327.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15902849148.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0901000075385 VU DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024XY7NG.UNG HO MS 2026.238-050926-12:22:51 6248ASCB024XY7NG.20260905.122251.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2CY4YEZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248868080471.20260905.122240.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|MS 2026 238( co giao Hoang thi Hien)#SP#020097041509051221242026MHc2854546.5388.64710.122124
|05/09/2026
|300.000,00
|6248MSCBD2D7YSSZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.122107.0570136235002.LE THI TUYEN.970422
|05/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.238 hoang thi hien#SP#020097042209051220142026D1V6917479.5389.56862.122015
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902806895.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001273058 NGUYEN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2CYBI9P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248473230383.20260905.121941.19030840792029.VND-HO KHAC SON.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902795251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3B4ZUZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121855.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1aWNRIIAF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121852.000004124987.MAI THANH TAM.970433
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CY5R1E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175093802.20260905.121841.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248NAMAP2AU3NIZ.PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121811.222397799.PHUNG KHAC CHUONG.970428
|05/09/2026
|250.000,00
|6248ASCB024XYCJI.MS 2026.238-050926-12:17:39 6248ASCB024XYCJI.20260905.121739.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051217372026XY5Y236072.5389.42537.121704
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15902752169.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051216232026HQR6065176.5388.34490.121623
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090512160420266w66910069.5389.33486.121605
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CYYX8M.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248507289402.20260905.121600.13320347877011.-TGTT-PHAN THI NHUNG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902732244.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0731000861348 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902722751.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15902728095.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15902717043.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15902715206.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004270891 VU DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051213002026md6h899491.5387.14526.121300
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051212432026Z8R8050874.5390.12651.121244
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024XLTMN.NGUYEN HUY HOANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:12:17 6248ASCB024XLTMN.20260905.121217.80406279.NGUYEN HUY HOANG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ3BBE6R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.121152.55961905.LE THANH THUAN.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYPMDM.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248605391267.20260905.121145.10523446310012.VND-TGTT-NGO HUONG GIANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051211132026AM7R349338.5390.3550.121040
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15902658798.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000079561 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145362769428.20260905.145362769428-0775067786_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|5.000,00
|6248VNIB024XLMXA.ung ho Ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).20260905.121016.812281212.GIANG MY LINH.970441
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051210072026fhOv814690.5189.97051.121008
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15902643180.2026 238 (co giao hoang thi hien ).CT tu 0181003619586 TRAN LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809051209312026yqt0886988.5389.94024.120932
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15902635511.HOANG THI THANH VY chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao HOANG THI HIEN).CT tu 1026636346 HOANG THI THANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509051208442026Qoe4810490.5387.88219.120844
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090512083020260LV8849712.5388.87343.120757
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902625753.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002950451 TRAN TAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.238#SP#020097048809051208052026o3fw881805.5387.84685.120737
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CY8PZZ.Ung ho MS 2026 238 Hoang Thi Hien FT26248122812622.20260905.120657.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051206512026U1IR890257.5389.76545.120652
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.237#SP#0200970488090512063820266uv6876518.5390.75594.120638
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051206332026t6ds876238.5389.75281.120600
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.236#SP#020097048809051205462026orlz873402.5389.69527.120546
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902584778.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000452995 DOAN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms. 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051204272026VEQ7759571.5387.60912.120354
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.235#SP#020097048809051204032026hd8z867089.5387.59516.120330
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1k2CYIMJE.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248955073010.20260905.120402.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ORCOQ2MVQD3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120318.0903039503.LY GIA MINH.970448
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1k2CYMFCZ.ung ho Ms 2026.237 thay Luong Thanh vi FT26248592278729.20260905.120255.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902545619.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYMLGX.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248426704530.20260905.120248.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902535635.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1986032598 PHUNG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902544416.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hien).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28Z6JKX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120234.01722994301.NGUYEN XUAN HUNG.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1iJ3B5S7U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120218.234608606.TRINH VAN TIEN.970432
|05/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI THUY HA ung ho co giao 2026.238#SP#0200970488090512020020262901859547.5387.46567.120201
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1k2CYM9XB.ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248305388903.20260905.120117.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB024X22SG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.120059.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15902508368.NGUYEN QUANG THIEU chuyen tien ung ho MS 2026238 ( ung ho co giao hoang thi hien).CT tu 0021000667804 NGUYEN QUANG THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SGTTW2LMI6Y8.IBFT Ung ho MS 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.120048.070094307137.TRAN DI HUYEN TRAN.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902499384.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0441000680102 NGUYEN HUU TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1aWNRM237.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.120028.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYVTBP.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248222919619.20260905.120021.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYVZDE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248075203756.20260905.120007.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1fJDP7YCQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115958.140214849041616.PHAM MANH TUNG.970431
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051159392026G6XB097260.5390.31247.115939
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051159382026CSBF097218.5390.32065.115938
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024V79ZK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-11:59:14 6248ASCB024V79ZK.20260905.115914.18077888.NGUYEN AN VINH.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYV8V3.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340048743.20260905.115908.19030281229998.VND-TGTT-TRAN YEN NGOC.970407
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248IBT1k2CYVMWI.ung ho chuong trinh Nang buoc chan den truong FT26248570535413.20260905.115858.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28Z6QUW.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260905.115831.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BYKQ9.NGUYEN THI THO chuyen tien ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115830.441735901.NGUYEN THI THO.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902467581.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1054431891 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.000,00
|6248IBT1iJ3BYAW8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115758.0903984499.MAI XUAN THAC.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051157342026QTQN820627.5389.18152.115701
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090511572120265u91841891.5189.17300.115721
|05/09/2026
|35.000,00
|6248IBT1k2CYDCR8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248504291604.20260905.115604.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|05/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051155352026H7JN149161.5189.5351.115507
|05/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15902420026.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|6248SGTTW2LMIKGE.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115512.060006858700.VUONG HOANG PHUONG.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051154482026OBRV076239.5388.99964.115448
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LMIGRA.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.115435.070069829481.HUYNH THI ANH THU.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15902398267.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001139912 NGUYEN HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYSDZL.Ung ho ms 2006.238 co giao hoang thi hien FT26248975287314.20260905.115351.2014103188.PHAM DUY HUNG.970407
|05/09/2026
|30.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051153332026beif827507.5389.92352.115333
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051151372026mjva820009.5387.80169.115137
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000178970408#SP#020097044909051151322026q7Br059881.5390.79405.115059
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CY9MPK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248859797601.20260905.115127.19033900521010.VND-TGTT-HUYNH HIEU LONG.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15902345600.MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.238#SP#020097042209051150112026LWLF713302.5189.69994.115011
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15902332863.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003363023 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|HOANG VINH Chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051149012026l608809810.5389.61811.114902
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CY2V7V.Giup ma so2026.238 FT26248185973958.20260905.114854.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|05/09/2026
|150.000,00
|6248TPBVI28ZNWTZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.114851.10002813498.DAO THANH TUNG.970423
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15902309987.Ung ho Ma so 2026.236 Nguyen .. Hieu Phu Tho.CT tu 1027119423 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902292603.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000241752 PHUNG MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.234#SP#0200970488090511480220261are805790.5388.56501.114802
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BUE66.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.114612.152297912.LE THI NGOC LAN.970432
|05/09/2026
|150.000,00
|6248SGTTW2LMDDC8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.114303.060116381705.NGUYEN LOC PHUOC.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097040509051142532026VSGZ021979.5388.23184.114253
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15902199735.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003396293 DO CAM DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248TPBVI28ZI5HR.MS 2026.238.20260905.114042.00995601004.NGUYEN QUANG MINH NHI.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LMDZEA.IBFT ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.113811.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024V64EA.UNG HO MS 2026.238HOANG THI HIEN-050926-11:38:10 6248ASCB024V64EA.20260905.113810.42622827.TRAN VINH TRUONG.970416
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051137162026POSX898311.5389.87320.113717
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15902103676.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0791000061699 NGUYEN HOA THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15902111140.LAI THANH HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0521000539801 LAI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CYQVLZ.Hoai anh ngoc diem Ung Ho MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien o Nghe An FT26248331915743.20260905.113629.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CYQJCG.MS 2026.238 mong co mau khoe FT26248930158916.20260905.113556.19025417913010.VND-TGTT-NGUYEN THI VONG GIANG.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248KLBKP2AUXXTJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.113539.21031992.VO THANH HIEU.970452
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15902071992.ung ho MS 2026.238 (co Hoang thi Hien).CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BIZKI.Ung ho quy Bao Vietnamnet.20260905.113411.0968348206.LE THI NGA.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090511331120265F94077032.5387.60188.113237
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051130032026GVZD062382.5387.40481.113003
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CPX4TQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248098086755.20260905.112949.55539797979.LUU VAN LOC.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051129092026HC1V058040.5389.35279.112910
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CP3NJQ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248910000108.20260905.112822.19032601628015.VND-TGTT-NGUYEN THI MY NHI.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ3BM8P7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.112528.0914816014.HUYNH ANH KHA.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15901871716.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023702371 DUONG THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15901879766.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001450421 NGUYEN TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.233#SP#020097048809051121082026aln3698309.5387.83751.112108
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.232#SP#0200970488090511201420260ytz694717.5189.79120.111941
|05/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.231#SP#0200970488090511192520266cl2691429.5388.73393.111925
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051119172026xa3a690935.5389.71976.111917
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026221 be Sung Trong Nhan#SP#02009704880905111826202627hu687529.5387.67046.111826
|05/09/2026
|500.000,00
|NGUYEN MINH QUE Chuyen tien ung ho 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809051117282026cy48683663.5389.61173.111728
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1fJDP4SXL.unghocogiao.20260905.111726.160314849209365.HOANG THI THAI.970431
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28ZDKWJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111719.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970405090511165020269GPB099893.5189.57335.111650
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090511163720263TD9768834.5390.55705.111637
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1aWNRSS87.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111618.068704070140226.NGUYEN THI PHUONG THAO.970437
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28ZDUTK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.111531.01658228303.VO DUY SY.970423
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090511131520264s4v666806.5387.33668.111241
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15901709889.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027927074 LE MY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1aWNR93ME.ung ho MS 2026.220 ( chi Truong Thi Huong).20260905.111120.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15901687878.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9989133436 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1aWNR9HYM.Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien.20260905.110928.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15901661167.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0651000875891 LE HA KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ORCOQ2MVLIZZ.Ung ho ms 2006.238 co giao Hoang Thi Hien..20260905.110904.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH LOAN chuyen tiengui em hoang thi hien.1984.co giao.xa nghia hanh.tinh nghe an#SP#02009704050905110601202646DR047713.5189.88678.110527
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1aWNR9UNU.ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen).20260905.110356.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437
|05/09/2026
|500.000,00
|6248SHBAP2AUG7PC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.110319.1022002205.TRAN LE THI MY XUAN.970443
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CPAZAJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248749913907.20260905.110039.1223345678.VU DANG QUOC THAI.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1iJ3B9SJG.ung ho MS 2026238 Co giao Hoang Thi Hien.20260905.110024.197212322.PHAM NGOC TU.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090510591320262D1J143610.5390.47560.105914
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SHBAP2AUG4XZ.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260905.105825.0902691279.TRUONG THI ANH NGUYET.970443
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15901486515.LE THI THANH NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0651000771015 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248SHBAP2AUGFY2.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.105613.0902691279.TRUONG THI ANH NGUYET.970443
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1aWNR23II.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.105604.232704070007661.NGUYEN THANH LONG.970437
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051056002026tsed598395.5387.27948.105600
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15901439145.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15901437032.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15901426520.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051050522026LX42792697.5387.98127.105053
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051050252026J4YG553166.5189.95004.105025
|05/09/2026
|100.000,00
|6248YOLOP2AUEHHB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.104847.0972191176.NGUYEN NGOC TU .546034
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051047522026adtg566246.5390.79230.104752
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien binh an nhe Em#SP#0200970422090510470720269LP3242447.5387.75336.104707
|05/09/2026
|300.000,00
|6248ASCB024VSXH1.UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-050926-10:46:59 6248ASCB024VSXH1.20260905.104700.45898139.DANG HONG QUY.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15901311742.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1026507850 HUYNH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CPURHK.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248653729837.20260905.104611.8888897412.LE THANH BINH.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CPULED.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248907406602.20260905.104549.8888897412.LE THANH BINH.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15901239137.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051041072026L5TU024509.5388.39508.104034
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15901227956.Ung ho MS 2026.238 bao dien tu Vietnamnet.CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CPIHTG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248730414222.20260905.104048.19038182233011.VND-TKTT-LUONG NGOC DUNG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248WBVNP2AUEQC3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.104025.103000653752.MAI HUY HOANG.970412
|05/09/2026
|500.000,00
|DO THI TUYET NGA Chuyen tien ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097041509051039222026n5Td463655.5390.28411.103922
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051038582026DZZZ109099.5389.27133.103859
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051038572026FC1H818460.5189.26241.103857
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145348670555.20260905.145348670555-0338217868_Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209051035502026UDP7902388.5388.7526.103517
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15901136546.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004063573 NGO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CPDCTH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248938992420.20260905.103146.19030919933027.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.236 em Minh Hieu#SP#0200970405090510305620263DUV072983.5388.79406.103056
|05/09/2026
|200.000,00
|6248MCOBQ2MV2SF6.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.102903.03101016630098.PHAM QUANG THO.970426
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CP9X2S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248186847379.20260905.102843.19026878493011.VND-TGTT-VO XUAN HUONG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248TPBVI28Z9UB9.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen ung ho MS 2026238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.102815.01534606001.NGUYEN THI LAN HUONG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CP2K52.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248777670962.20260905.102540.19825944472037.VND--NGUYEN ANH DUNG.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900998742.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0651000307590 LE MIEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809051025082026ell9475357.5387.46148.102508
|05/09/2026
|500.000,00
|DOAN BINH GIANG Chuyen tien ung ho MS 2026238 . co giao HOANG THI HIEN#SP#020097048809051025012026mc7z474930.5390.45332.102502
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900968372.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900949955.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000979126 PHAN DANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090510215120269E1J026067.5388.26330.102151
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051020562026yjg8458672.5390.21459.102056
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ORCOQ2MV2Z74.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.102043.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809051020032026t71p455122.5189.15935.102003
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900888831.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000273428 NGUYEN THI DOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1iJ35NJTS.NGUYEN THI THU SUONG chuyen tien ung ho 2026 238 co giao hoang thi hien.20260905.101831.8686222226868.NGUYEN THI THU SUONG.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900873315.MS 2026.238 (Ung ho co Hoang Thi Hien).CT tu 0441000807099 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900845045.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2026.238 Hoang thi Hien.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051014412026RSAZ088094.5387.84999.101442
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ35RSF7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.101341.355707628.NGUYEN THI HANG.970432
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1iJ35RJS4.ZP262480260900 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.101245.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900796470.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1058143742 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145344543810.20260905.145344543810-0931668379_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05/09/2026
|150.000,00
|N.T.Kim Hao chuyen tien UNG HO MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090510111620269wq5419332.5387.66263.101116
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15900715051.ung ho MS 2026.238.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509051004232026QGZ4032561.5390.26698.100423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900661851.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15900643047.TRUONG THI THUY chuyen tien ung ho co giao Hien.CT tu 0341000619512 TRUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15900646567.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1050208888 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900633767.Ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang thi hien.CT tu 1013472220 LE AU MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15900635197.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1040490093 TRAN THANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090509583620266efg367623.5189.95082.095803
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1d15BPUAV.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.095625.970422V6ba6f3000000000668714.MBBANK IBFT.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900492903.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0031000617810 VU THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ABBKP2AUR2Y6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.095143.0111033251005.NGO DUY NGOC.970425
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050951042026da6r337701.5189.53759.095104
|05/09/2026
|500.000,00
|6248ASCB024VU2QS.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:50:58 6248ASCB024VU2QS.20260905.095058.426056.NGUYEN THE VINH.970416
|05/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN VAN LINH Chuyen tien ung ho ms2026238 co hoang thi hien#SP#020097048809050950252026czou335076.5390.49807.095025
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509050949472026WPi6271008.5389.47014.094947
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809050948172026ag1l326434.5388.39143.094817
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28ZXBW2.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.094702.00001577636.NGUYEN LUONG MINH HAI.970423
|05/09/2026
|300.000,00
|6248VNIB024V44A5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.094621.799997899.PHAN MINH THANG.970441
|05/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050944592026TTAN291465.5388.21890.094426
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900370384.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0421000424340 NGO TAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CUKBZK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503898062.20260905.094318.19027844936016.VND-TGTT-HOANG MANH THANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900334702.ung ho MS 2026.236.CT tu 0851000015745 HA THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900320979.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024VRVFX.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:41:22 6248ASCB024VRVFX.20260905.094122.552888868.NGO THI BICH VAN.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900311514.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|20.000,00
|6248NAMAP2AUT9XT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.093753.622186280300001.NGUYEN TRI CONG.970428
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15900251509.Ung Ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoan thi Hien#SP#0200970415090509352720261f06217058.5189.73366.093453
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024VZ6QP.UNG HO MS 2026 238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:35:06 6248ASCB024VZ6QP.20260905.093506.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15900218362.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1029900307 NGO TAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024VZK85.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-09:32:33 6248ASCB024VZK85.20260905.093233.3966707.NGUYEN NGOC TRUNG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15900163971.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000589747 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050928122026edGl189587.5388.36962.092812
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28ZKPI3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.092516.82686568888.NGUYEN HUNG CUONG.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050924472026PGYV018746.5390.19901.092419
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15900061524.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1015392344 NGUYEN VO KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|HOANG VAN BIEN chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao hoang thi Hien)#SP#020097041509050923142026Cy7N171281.5388.13215.092240
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090509224020268QIR007462.5390.10621.092207
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050922322026Y4DQ574191.5388.10261.092233
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1aWNXN8FK.TRAN THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.092203.0949228181.TRAN THUY TRANG.970437
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024VTYL8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:20:49 6248ASCB024VTYL8.20260905.092049.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1aWNXN9P4.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.091917.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CU8ZSC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248340548746.20260905.091805.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LME3PM.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260905.091743.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050916252026768D502449.5387.81970.091626
|05/09/2026
|200.000,00
|6248SGTTW2LMES85.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.091607.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1iJ35KULD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.091549.76325626.NGUYEN HOANG HAI.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050915372026LPVQ779206.5389.78279.091537
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15899925587.giup do co Hien MS 2026.238.CT tu 1058178451 TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145335189408.20260905.145335189408-0326954630_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15899900706.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000150339 VU XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien#SP#020097042209050912002026Y95X176796.5389.62584.091200
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1fJDPD2QI.Pham Tan Hoang chuyen tien.20260905.090834.907346188.PHAM TAN HOANG.970406
|05/09/2026
|290.000,00
|MBVCB.15899822240.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003586655 HUYNH TAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899820895.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1020058516 NGUYEN THI XUAN VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15899816951.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899794505.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000177775 TRINH DUC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2CUSE42.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248574488036.20260905.090426.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15899770050.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181002363773 NGHIEM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050905090340202674BR009488.5390.27643.090340
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899777831.ung ho ms 2026.238( co giao hoang thi hien).CT tu 0331000482913 LE QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28ZG9CC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.090215.00502586002.PHAM HONG NHUNG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899748797.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002214917 CHUNG KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHI THI NHU chuyen tien ung ho ms 2026.238#SP#020097040509050900522026HZTB095552.5390.15840.090052
|05/09/2026
|500.000,00
|ung ho ma so 2026.238 cogiao hoangthihien#SP#020097048809050900462026fonn148586.5389.15645.090012
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050859432026M4ZM463784.5189.12467.085944
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI HOAI LE chuyen tien Ung ho Ma so 2026 238#SP#020097040509050859002026HMF7086426.5388.10035.085900
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050858072026TE4L575141.5189.6110.085807
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1k2CU2YVW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248596459646.20260905.085802.5904755884.NGUYEN TAT TRUONG SON.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050856572026cjn2135880.5387.99797.085657
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15899685555.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|HO KINH DOANH DUONG THI KIMct giup c giao Hien XA chuyen tien#SP#020097041509050856212026LjOD978339.5389.96968.085621
|05/09/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050855392026ELVU947125.5189.97019.085539
|05/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050854372026ZMU4065636.5387.92623.085437
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1aWNXXP3V.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.085226.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNXX8XM.TRAN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.085130.0905084146.TRAN THI MINH PHUONG.970437
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1fJDP9THP.MBNEO.9174015.550630.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0705010001187 TRAN THANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260905.084916.0705010001187.TRAN THANH TRINH.970444
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050850112026vzc3113323.5388.75619.085011
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15899592923.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9982974246 VU THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.238 co giao Hong Thi Hien#SP#0200970405090508494420261RO5042713.5389.72896.084944
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MCOBQ2MK61WI.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.084902.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15899571098.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0581000772820 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899527764.DAO THANH XUAN chuyen tien.gui co giao hien.CT tu 0021002216022 DAO THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248WBVNP2AUCEYC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.084336.102002593221.NGO TRIEU KIM.970412
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15899508438.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061001025695 LE THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.238-co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050843202026DIR9013518.5389.50637.084320
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050841352026bv8l085658.5388.44584.084135
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C8NGH8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248910484203.20260905.084055.11420649895016.VND-TGTT-TRUONG THI DA GIANG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C8NGEN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248929430270.20260905.084055.10510112609012.VND-TGTT-NGUYEN CHI TRUNG.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090508404120268BWH465057.5389.40845.084008
|05/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15899471694.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899474642.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001274236 NGUYEN NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248ASCB024VA57A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:38:06 6248ASCB024VA57A.20260905.083806.13361117.NGUYEN THUY DUONG.970416
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15899434856.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000915580 HOANG MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|LA THI DUNG ung ho ms 2026 .238 Hoang thij Hien#SP#020097048809050836462026p6o0070238.5387.28172.083646
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899417943.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181000051833 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ355NBI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.083625.60903424719.LE NGUYEN QUANG VIET.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050834192026GQS3073246.5390.19552.083419
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050833122026IJMB493444.5189.16083.083312
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15899371288.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421003797321 HUYNH CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C83333.ung ho ms 2026.238 FT26248252026122.20260905.083241.10523640479011.VND-TGTT-HA PHUONG THAO.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090508323520268RUS762951.5388.13594.083235
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090508310520269f0w052380.5389.8332.083031
|05/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509050830222026Y803055765.5390.5775.083022
|05/09/2026
|200.000,00
|6248MCOBQ2MKNIYS.UNG HO MS 2026.238 ( CO GIAO HOANG THI HIEN).20260905.083012.07001015901835.ON THI HONG Y.970426
|05/09/2026
|100.000,00
|6248MSCBD2DNIBQ7.ung ho co giao hien.20260905.082914.9925825899.VO QUANG NHAT.970422
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050828512026ULG3467720.5390.99848.082851
|05/09/2026
|275.000,00
|6248MCOBQ2MKNH6A.Ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.082819.04201010879998.DANG THI HUONG.970426
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050827342026ER3N818763.5189.95584.082701
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15899290176.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000299112 TRAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050826272026zVtj884194.5390.92399.082627
|05/09/2026
|500.000,00
|6248MCOBQ2MK725N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.082251.888131368.LAI HOANG YEN.970426
|05/09/2026
|10.000,00
|O5CH7KEGLBCP-Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh#SP#020097042209050822502026ZFOY466718.5390.80369.082251
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C8LP5Q.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248334327260.20260905.082155.19035566839015.VND-TGTT-LE NGOC THU.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050820202026ND42289973.5390.71814.082020
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145327296622.20260905.145327296622-0967466138_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15899176562.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899169809.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021905413 PHAM QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15899151890.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15899151622.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003131072 DOAN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien. Mong co vuot qua kho khan nay#SP#020097042209050814392026IATO622992.5389.53350.081440
|05/09/2026
|20.000,00
|6248TPBVI28ZWTU8.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260905.081428.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248ASCB024VA4M9.2026.238-050926-08:14:17 6248ASCB024VA4M9.20260905.081417.46464459.NGUYEN DUY KHANG.970416
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050813382026UONT520281.5387.48761.081339
|05/09/2026
|1.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050812232026GCPU127016.5189.45310.081150
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28ZWM4W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.081151.01000078001.PHAM THAO VY.970423
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15899098931.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899060367.ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071000633628 DANG VU MINH KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15899058188.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002490667 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|500.000,00
|6248WBVNP2AU12XK.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang thi Hien).20260905.080636.107000579519.BUI THI KIM HOANG.970412
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C8K5WU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248840666407.20260905.080610.19073509825015.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050805572026FJSY798083.5389.24653.080557
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050805062026SWO1952766.5387.21715.080506
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15899016279.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021002104900 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248ASCB024VQ4NZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:04:16 6248ASCB024VQ4NZ.20260905.080416.259076319.HO KIM XUYEN.970416
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2C879M3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248294505398.20260905.080158.1310197899.HOANG THI THUY HANG.970407
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15898952753.Chuyen tien ung ho ms 2026 238 co Hoang Thi Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1iJ358L18.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.080009.0983099544.NGUYEN THI KIM CUC.970432
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15898949941.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281000331894 NGUYEN MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15898908016.Chuyen tien ung ho ms 2026 237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15898907610.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003066301 LUU THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050756062026wiwz941747.5387.94093.075532
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209050755252026U5BA575463.5389.90944.075526
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970488090507544020264x3y937396.5189.88629.075440
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#02009704880905075344202632m4934660.5388.86232.075344
|05/09/2026
|100.000,00
|6248PGBLP2AUBCT7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.075303.2060934293574.LE THI HOA TAI.970430
|05/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809050752572026944u932291.5189.83854.075224
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15898861360.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507501020269PTF396830.5189.74911.075011
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15898809460.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041001143268 HOANG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809050747412026q2ni916471.5387.68045.074741
|05/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15898782844.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145322344514.20260905.145322344514-0961282794_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|50.000,00
|6248ASCB024K5ZC6.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-07:43:41 6248ASCB024K5ZC6.20260905.074341.28481637.NGUYEN DUY PHUONG.970416
|05/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809050740592026ahkw896221.5388.47802.074026
|05/09/2026
|300.000,00
|6248TPBVI28Z49WV.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.073849.23289999999.NGUYEN THI HONG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1iJ35MV1C.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.073519.0916369579.NGUYEN CAO THANH VAN.970432
|05/09/2026
|500.000,00
|6248IBT1k2C88NLR.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien FT26248521028372.20260905.073348.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|05/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097042209050732092026WGQU542179.5388.20971.073210
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15898567337.BAC CO CHUT TAM LONG UNG HO MS 2026 -236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0031000235468 VU THI XUAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2C8MZZC.Ung ho 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26248352031355.20260905.072532.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|05/09/2026
|1.000.000,00
|6248IBT1k2C8VZYR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248046096109.20260905.072147.688195.DINH THI THU THAO.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1iJ35DZZT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.071937.26368368.NGUYEN TIEN THINH.970432
|05/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509050719082026xIVY690781.5389.83006.071908
|05/09/2026
|2.000.000,00
|6248BIDVE2NVQAZA.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU BAOVIETNAMNET.20260905.071806.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|05/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145317880889.20260905.145317880889-0935444271_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905070847202684kp799335.5389.53131.070847
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507081720262EG0585686.5388.52379.070817
|05/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2C82K6R.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248840440239.20260905.070601.19033994300012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090507042620265M45742109.5387.40918.070353
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15898070002.ung ho ms 2026.237.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209050646562026O4KI372095.5189.95553.064657
|05/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15898012944.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|100.000,00
|6248TPBVI28ZZKL8.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.064023.05467806301.NGUYEN CHI HOANG.970423
|05/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15897949113.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011002769844 NGUYEN DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|15.000,00
|uh.ms.2026236 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809050630322026blq5695521.5387.57457.063033
|05/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509050617222026miii547264.5388.30941.061722
|05/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809050610242026s697655937.5189.20312.061025
|05/09/2026
|200.000,00
|6248PGBLP2A45RZX.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.055827.2060911754822.NGUYEN THI THANH AN.970430
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15897667784.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0921000719382 VO THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248VNIB024K3FFQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.031336.906976694.TO NGOC NHA UYEN.970441
|05/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15897384632.Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0531002536408 NGUYEN THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209050128372026K2WP418945.5189.8509.012838
|05/09/2026
|150.000,00
|6248IBT1k2CI4I9L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248766870505.20260905.012722.7736388888.TRAN THI THU HA.970407
|05/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CIBTHZ.Ung ho MS 2026.236 FT26248397987478.20260905.011751.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|05/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15897282521.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000377695 PHAN HOANG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|200.000,00
|6248TPBVI28ZZ2VD.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).20260905.004331.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15897248625.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/09/2026
|50.000,00
|6248TPBVI28ZTIVP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.002837.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423
|05/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1aWNX4ACZ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.000407.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090622424420269125168385.5387.49785.224211
|06/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.15927246739.NNC ung ho ms2026 228 Le Thi Luc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15927247209.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1024799355 VO THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15927172558.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043262435 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao#SP#020097041509062221002026JqnK520769.5387.3525.222100
|06/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509062220282026kFc3520216.5390.2318.222028
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062217522026L9QN153563.5387.95832.221719
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209062211592026SYFX829950.5390.81160.221200
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CRTYAB.NGUYEN THI XUYEN chuyen uh so 2026.236 em Nguyen Trung Hieu FT26250887124646.20260906.220914.19033499421016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUYEN.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ36D1T4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.220822.144391101.MAC THI LOAN.970432
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15926914213.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.239(em Bui Minh Hieu(.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CR64UA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250278091023.20260906.215413.8631101975.DO DINH THANH NHA.970407
|06/09/2026
|1.800.000,00
|6249IBT1bJMX2UDT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Bui Minh Hieu MS 2026 -239 . Chuc con som hoi phuc.20260906.215348.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CR6V8L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250582484542.20260906.215315.19035331935017.VND-TGTT-TO QUOC MINH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CREMNI.ung ho nguoi co hoan canh kho khan FT26250720015161.20260906.214945.19027639817012.VND-TGTT-TRAN THUY DUONG.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249SHBAP2AKLHGE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.214728.0946251306.TRAN THANH MAI TRANG.970443
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CR7333.Ung ho MS 2026.236 em nguyen minh Hieu FT26250400003271.20260906.214444.19024264608012.VND-TGTT-BUI THI THEU.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CRGP26.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250303754735.20260906.213938.19030966202014.VND-TGTT-HOANG GIA HOA.970407
|06/09/2026
|222.222,00
|em mong thay mau khoe manh binh an moi dieu tot dep an lanh nhat#SP#0200970422090621363920266LSX191515.5389.64720.213605
|06/09/2026
|2.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509062123432026RX4B048581.5387.11001.212310
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062121342026VHUF855662.5189.563.212134
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15926500209.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0531002526984 NGO THI CAM THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179431605#SP#0200970449090621195920261R3k035163.5189.95016.211959
|06/09/2026
|100.000,00
|6249SGTTW2LFX94B.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.211538.050160532308.LE NGUYEN HONG NGOC.970403
|06/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI BICH tham co#SP#020097048809062113572026m21u662160.5387.67287.211357
|06/09/2026
|200.000,00
|6249BIDVE2N398KS.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.211137.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15926329991.ung ho MS 2026.234.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15926335200.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071005574487 VU THI DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090621052320264JMP083382.5390.27638.210523
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15926239668.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509062057582026lV0C299965.5390.90723.205759
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15926138976.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0341007168093 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15926125197.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15926119639.Chuyen tien ung ho.CT tu 0351000815462 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/09/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209062048462026L9BS342473.5389.44081.204847
|06/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620481620269w7b576443.5388.40565.204816
|06/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Bui Minh Hieu ms 2026.239#SP#020097042209062043212026N1CQ207501.5388.14561.204248
|06/09/2026
|300.000,00
|6249SGTTW2LFVLHE.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.204320.0356473087.Nguyen Hoang Tram Anh.970403
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620400520262pc2547150.5387.97616.203931
|06/09/2026
|15.000,00
|6249IBT1aJQWM8I2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,238 (Chi Hoang Thi Hien).20260906.203205.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620280820267jhb502754.5387.31048.202808
|06/09/2026
|100.000,00
|6249SGTTW2LFKYLA.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.202615.069474446789.TU VI CUONG.970403
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15925688641.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019906023 DUONG MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809062025182026a8zn491891.5387.14136.202518
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062023172026CDOD852912.5387.1938.202318
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090620195020265LW0087627.5189.83051.201950
|06/09/2026
|200.686,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405090620174220264XSX077538.5388.69352.201708
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15925499136.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1020008173 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HO THI THUY DUONG chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090620135820267X42059641.5388.46958.201358
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809062013532026koym447279.5189.46634.201353
|06/09/2026
|100.000,00
|LE THI THAO QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209062011332026G0NU337276.5189.33062.201133
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090620105120264zx8435069.5390.28313.201017
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15925417005.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9333358107 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15925408412.ung ho MS 2026.238.CT tu 0011004268529 CAO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909062007302026n606542477.5388.8192.200730
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249NBVAF2YZI6AR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.200712.100001295262.NGUYEN THI THUY NGA.970419
|06/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050906200414202643RN012716.5189.88404.200414
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15925286037.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000261701 LE KHAC TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CXB3Y6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250878723361.20260906.195959.19034082249012.VND-TGTT-HO VAN DUNG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061959062026v2io387784.5389.55661.195906
|06/09/2026
|100.000,00
|6249VNIB024DSCQQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.195153.003704060225512.NGUYEN NGOC DUC.970441
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15925069253.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0101001145175 DAU DINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|6249WBVNP2AK25GD.MS 2026 239.20260906.194949.135678.VO DANG THINH.970412
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI28UF5C2.PHAM QUANG VU chuyen tien Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).20260906.194855.32318051967.PHAM QUANG VU.970423
|06/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15925049453.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0071000978935 NGUYEN THANH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15925033668.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9962909011 NGUYEN HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145585273436.20260906.145585273436-0908586447_Ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15924966708.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0121000775513 TRAN THI BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho co hien#SP#020097040509061941452026UY0O001386.5389.47285.194145
|06/09/2026
|200.000,00
|6249VNIB024DV7QD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.194144.000216718.NGUYEN THI KIEU VY.970441
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061939582026UTC8316442.5189.37031.193958
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061936452026FM80974017.5389.17141.193646
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15924844158.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0141000755040 NGUYEN DANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15924820206.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061930152026zbqi266424.5389.74554.193015
|06/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090619295820268lyn265043.5387.73404.192924
|06/09/2026
|450.000,00
|6249ASCB024DGQ31.TNM- UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-060926-19:28:51 6249ASCB024DGQ31.20260906.192852.13355947.NGUYEN THI KIM DUNG.970416
|06/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061925432026ehxf245403.5389.46002.192543
|06/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061923322026U7p2809427.5387.30773.192333
|06/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15924549509.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CXW3Z1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250701998119.20260906.192047.19033931441015.VND-TGTT-HOANG DUY CHINH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ3E49UX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191700.0963911392.TRAN DUC THIEN.970432
|06/09/2026
|200.000,00
|6249MCOBQ2MXF4EA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191239.11001016055666.NGUYEN HOAI THUONG.970426
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1iJ3EBS9R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.191054.180885722.NGUYEN HOAI NAM.970432
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15924353957.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15924334621.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15924323396.ung ho MS 2026.238 ( co giao hoang thi hien).CT tu 0111001173764 TU THI KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1fJDBAXUL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190731.0975017617.TRAN THI THUY.970431
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061907272026XDQ0731673.5389.25868.190727
|06/09/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061906272026H13V017572.5189.18967.190627
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1fJDBAL8G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190602.19858888.TRAN THI VAN.970431
|06/09/2026
|200.000,00
|6249TPBVI28UCJUP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.190515.00004102024.NGUYEN THU HIEN.970423
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15924161630.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081001279880 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15924163984.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000164857 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249SGTTW2LFR2MN.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.185644.060170715465.PHAM THI XUAN.970403
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061856242026ydwn116570.5389.51875.185550
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1d15GRZEJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.185238.970422V9594d30000000003b3091.MBBANK IBFT.970422
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061849472026fNOu655186.5189.5807.184948
|06/09/2026
|200.000,00
|6249MCOBQ2MXF61Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.184857.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061846552026op2o071772.5387.85296.184656
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061846522026w61d071482.5387.83985.184652
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061846342026BKqP639395.5389.83118.184600
|06/09/2026
|100.000,00
|6249MCOBQ2MX8TQY.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.184510.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|06/09/2026
|200.000,00
|6249MCOBQ2MXFSR3.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.184350.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15923834668.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1058610473 TRUONG MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15923809451.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001034584 PHAM THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15923807485.Ung ho MS 2026.239( em Bui Minh Hieu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061840002026vdtm605654.5388.35954.183926
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061839072026gncn033357.5389.29798.183907
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061838172026JtEk596962.5388.24600.183817
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15923737325.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000427475 TRUONG NGUYEN DUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15923615551.VO THI XUAN chuyen tien giup do co Hien bi tai nan.CT tu 0101000702335 VO THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15923641800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101000676480 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145573050912.20260906.145573050912-0967147929_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06/09/2026
|80.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145572811924.20260906.145572811924-0967147929_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145572384832.20260906.145572384832-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1iJ3EV6TE.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.182726.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061822272026RCZL632019.5390.14668.182153
|06/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145571031569.20260906.145571031569-0967147929_TRAN THI QUYNH CHI Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06/09/2026
|100.000,00
|6249VNIB024DFFH5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.182201.354205911.DUONG BA LINH.970441
|06/09/2026
|20.000,00
|6249ASCB024DMNU6.UNG HO MS 2026.237-060926-18:20:07 6249ASCB024DMNU6.20260906.182007.19218567.NGUYEN THI KIM THUY.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15923337805.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016396491 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090618191220265ksm935222.5389.93289.181912
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15923346815.TUONG DUNG ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15923318662.TUONG DUNG ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15923286914.TUONG DUNG ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15923265261.TUONG DUNG ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15923226929.TUONG DUNG ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061812392026YKdE468931.5387.48579.181206
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15923205805.TUONG DUNG ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061801462026kgtx846479.5388.72804.180146
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061759402026UNW7283475.5388.58317.175940
|06/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061752002026zhhn363450.5388.4403.175200
|06/09/2026
|50.000,00
|Ung ho NCHCCCL#SP#020097042209061747442026EKGJ738238.5388.73865.174745
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061745522026WFwg330923.5189.60710.174518
|06/09/2026
|300.000,00
|CAO NGUYET ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Hien#SP#0200970415090617375220263pZC289422.5387.3796.173752
|06/09/2026
|100.000,00
|PHAM DINH TRONG chuyen tien chut long thanh ung ho co giao mong co nhanh khoe manh nhe#SP#020097042209061736552026JU7L662370.5389.98069.173656
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15922467084.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005694086 HO PHUONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249MCOBQ2MX1D3T.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.173342.20001013331987.NGUYEN XUAN HIEU.970426
|06/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 239#SP#020097042209061728132026XAF2304573.5390.35435.172740
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090617271220266UMI084502.5389.28405.172712
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061717362026nocr616461.5390.62549.171736
|06/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097041509061713062026fEZn160856.5390.31494.171306
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15921966083.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0071000999786 NGUYEN VU PHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061709222026E9ID623455.5389.6059.170848
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15921943819.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0821000148874 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15921796256.ung ho MS 2026.237.CT tu 0711000300543 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15921714956.MS 2026.239-cau mong em Bui Minh Hieu mau chong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan hien tai.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CT3781.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250000344220.20260906.164121.1886010986.DONG THI PHUONG.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15921220237.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1aJQQZKPE.UNG HO MS 2026.238.20260906.162901.700007473307.LAI THI PHUONG THAO.970424
|06/09/2026
|200.000,00
|O5CH7KEQMCI0-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090616265220265AFW171333.5389.27191.162652
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15921088319.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027712895 PHAN THE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15921013290.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0231000561869 VO THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15920884378.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209061606592026LEJP759748.5390.5639.160625
|06/09/2026
|100.000,00
|6249MSCBD2IQSCZH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.160522.0915626966.DANG PHUOC NGUYEN.970422
|06/09/2026
|50.000,00
|6249ASCB024H9ZZC.UNG HO MS 2026.238 CO HOANG THI HIEN-060926-16:02:55 6249ASCB024H9ZZC.20260906.160255.5477077.KHUAT THI THUY.970416
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249IBT1aJQQEF1Y.Ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.160250.030704070006450.NGUYEN THI NGUYET NGA.970437
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CT8LTQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250305290057.20260906.155450.19036900594017.VND-TGTT-DINH THI NGOC TRAM.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1fJDB12DT.Ung ho MS 2026.237.20260906.154544.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|06/09/2026
|200.000,00
|6249TPBVI284NWCD.Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien.20260906.154432.00661642502.TA HOANG VIET.970423
|06/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15920511070.NGUYEN DUC SANG ung ho NCHCCCL 0395714993.CT tu 0351001189353 NGUYEN DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061538302026PIXN996096.5189.40620.153831
|06/09/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.15920426303.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000097298 HUYNH THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|20.000,00
|6249IBT1cJMARXWC.ung ho MS 2026.239.20260906.153611.105886945666.NGUYEN THI VAN KHANH.970415
|06/09/2026
|20.000,00
|6249TPBVI284IPGP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.153302.10003999214.VU QUYNH ANH.970423
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15920213234.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906151943202641WD182171.5388.40795.151944
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1k2CTQ6U1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250254751019.20260906.151818.10520006483013.VND-TGTT-TRAN THANH VIET.970407
|06/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061518172026RMGM053096.5387.32973.151817
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.239 Em Bui Minh Hieu#SP#020097048809061510362026tq0o086684.5388.92907.151003
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15920044842.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000873793 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097041509061507002026uKwE547324.5387.76242.150631
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249IBT1k2CL34GH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250743543014.20260906.150446.19029725100662.VND-TGTT-NGUYEN LINH GIANG.970407
|06/09/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061504232026NUVW350771.5387.63182.150423
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15919954434.ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0061000503090 TRAN THI THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061501022026Y48B845227.5389.45708.150028
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15919876153.unghoMS2026.238(cogiaoHoangThiHien).CT tu 1064215237 PHAN DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI284HPBB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.144926.03684731660.LE THI MAI.970423
|06/09/2026
|300.000,00
|6249ASCB024H4XUH.UNG HO MS 2026.221 BE SUNG TRONG NHAN-060926-14:48:15 6249ASCB024H4XUH.20260906.144815.4933577.TRAN THO DOANH.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061446342026h3t5484417.5387.71637.144600
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15919759444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|400.000,00
|6249ASCB024H4BLE.UNG HO MS 2026.224 BE VI DUC CHUYEN-060926-14:43:55 6249ASCB024H4BLE.20260906.144355.4933577.TRAN THO DOANH.970416
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15919693708.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9949979789 LE THI NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|6249ASCB024HTED8.UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU-060926-14:37:54 6249ASCB024HTED8.20260906.143754.4933577.TRAN THO DOANH.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15919651805.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0021000303063 DOAN ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15919631368.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011002201225 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ3KDVK9.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.143411.187925665.NGUYEN THI BAO SUONG.970432
|06/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026. 238 co giao Hoang Thi Hien .#SP#020097042209061416252026DLFJ647006.5389.21638.141552
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15919387487.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000714422 TRINH LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CL5Y3E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250066870227.20260906.141444.19028728478023.VND-TGTT-DO VIET THAI.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249SGTTW2L8IIKE.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.141300.0932129637.TO GIA HUY.970403
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CLYZDW.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT26250622556290.20260906.141200.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407
|06/09/2026
|10.000,00
|6249TPBVI2843T8H.MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260906.141147.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15919333521.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1aJQQBI6P.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.141026.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970415090614094420260oMa378169.5387.89911.140944
|06/09/2026
|50.000,00
|6249ORCOQ2MXYFAG.LOC HO TRO MS 2026.239 BUIMINHHIEU.20260906.140422.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|06/09/2026
|200.000,00
|6249ASCB024HFPBQ.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-060926-14:03:58 6249ASCB024HFPBQ.20260906.140358.41092487.TRUONG THI PHUONG DUNG.970416
|06/09/2026
|50.000,00
|6249ASCB024HF3ZX.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-14:02:01 6249ASCB024HF3ZX.20260906.140201.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|06/09/2026
|500.000,00
|6249VNIB024HF9VL.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.140123.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1iJ3KCGT5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.140010.134616218.NGUYEN CONG THINH.970432
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1iJ3KCG77.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.140007.155209348.PHAM THI PHUONG ANH.970432
|06/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15919195400.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15919123329.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031837905 DUONG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809061351212026vuz8857927.5387.6565.135121
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CLV3KS.TRAN THI HANG ung ho ms 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250305771204.20260906.134946.19037316885014.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|KHANH MOC ung ho CT NCHCCCL#SP#0200970488090613404520261izj831285.5390.59012.134011
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CLS5LK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250569397120.20260906.134037.19036524602011.VND-TGTT-VU HONG QUAN.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050906133921202616MR094307.5189.52030.133921
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15918973563.VUONG THI HAI chuyen tien ung ho co giao hoang thi hien ms 2026236.CT tu 0021001725606 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249VNIB024HM5CQ.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.133422.288882511.HUYNH QUOC MINH.970441
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1aJQQYAA9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.133346.0968831486.KHUAT THI MY LINH.970437
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061331542026yrsu808828.5189.18256.133154
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15918833113.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-239.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145530578971.20260906.145530578971-0369182103_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1fJD5TAIC.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi Hien.20260906.132025.764056450.NGUYEN THI THANH.970406
|06/09/2026
|200.000,00
|6249ASCB024HA2H7.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-060926-13:15:06 6249ASCB024HA2H7.20260906.131506.12125247.NGUYEN TUAN HUY.970416
|06/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509061312092026R0SE015922.5390.26243.131135
|06/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15918642918.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15918641577.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809061309272026v5hi751265.5389.14001.130927
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15918622208.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15918578148.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071000737015 DAO THU VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249SHBAP2AENDDQ.TRAN TIEN TRAN ung ho co giao mam non..20260906.130356.1013442502.TRAN TIEN TRAN.970443
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ASCB024HAKT5.UNG HO MS 2026.239-060926-13:02:53 6249ASCB024HAKT5.20260906.130253.255011249.TRUONG HONG YEN.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090613012020262cp9729666.5387.72849.130120
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1iJ37RD3I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.130044.229247603.NGUYEN VAN KHUONG.970432
|06/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061259272026YLGP874283.5388.65117.125927
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ASCB024HQ77R.MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-060926-12:59:22 6249ASCB024HQ77R.20260906.125922.21945947.BUI THI THIEN THANH.970416
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906125712202664RG935004.5390.54012.125639
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249ASCB024HLNK5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-12:55:26 6249ASCB024HLNK5.20260906.125526.68080239.TRAN THI BICH THUY.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CHFWLJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250626282764.20260906.125524.13822571006013.VND-TGTT-DO MINH NGOC.970407
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15918464820.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9974163326 TRAN VAN VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15918454668.HUYNH THI LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026. 338 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1051888949 HUYNH THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CHTX2W.Ungho MS 2026.238 FT26250661098808.20260906.125455.19030541194018.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15918451687.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0731000799387 NGUYEN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061252042026R7R9055341.5387.27304.125204
|06/09/2026
|5.068,00
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509061250342026QT6S050724.5390.19702.125034
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15918401094.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000300743 LE VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|TRAN THI ANH PHUONG chuyen tien#SP#02009704220906124922202610EC789586.5388.14076.124922
|06/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145526127686.20260906.145526127686-0854076607_Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090612414720261wnq675399.5390.74601.124147
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15918237714.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI284VT4A.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.123702.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15918128452.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0831000004722 PHAM THI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15918040855.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090612215420267ROH325539.5389.65848.122120
|06/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoan Thi Hien#SP#020097048809061218132026padi602926.5390.44919.121813
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15917970299.NGUYEN HUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011003180102 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HA DUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509061216532026WLTC033239.5387.39148.121654
|06/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN KIM THANH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.#SP#020097048809061216312026n5cl597297.5189.35756.121632
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917947710.ung ho ma so 2026.238 ( co giao hoang thi hien ) .CT tu 0031000185979 LE THI HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917946164.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000472026 VO VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917935708.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9988611040 DAO THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CH51C7.Ung ho MS 2026.238 FT26250021007255.20260906.121415.19029133818021.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061214152026D0OG273242.5389.23129.121416
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917902135.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#02009704220906121311202627M3219267.5390.17401.121311
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15917867474.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021001410377 NGO THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509061210382026pLap951618.5389.1558.121038
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917767959.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001263862 NGUYEN VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097040509061201032026MLVF068377.5189.45159.120103
|06/09/2026
|100.000,00
|6249MCOBQ2MVPAJL.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.115948.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|06/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509061159192026YOS9061013.5189.34924.115919
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249SGTTW2L8VVE2.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN.20260906.115753.070123428194.HUYNH THI MY PHUONG.970403
|06/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097040509061157112026URZU051660.5189.22158.115638
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CHVRRG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250966650011.20260906.115650.19027037932228.VND-TGTT-HOANG NGOC TUAN.970407
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CHVTSF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250490090133.20260906.115627.19027037932228.VND-TGTT-HOANG NGOC TUAN.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145518961855.20260906.145518961855-0987368200_Ung ho MS 2026238
|06/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15917644291.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CHVM53.Ung ho MS 2026.239 chau Bui Minh Hieu FT26250454526072.20260906.115500.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249SGTTW2L8VJ62.IBFT Ung ho MS 2026.239 - em Bui Minh Hieu.20260906.115252.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15917571552.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.239 ( EM BUI MINH HIEU).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CHS9MV.MS 2026.239 FT26250088677447.20260906.114910.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/09/2026
|500.000,00
|6249SGTTW2L8VLJE.IBFT ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien.20260906.114854.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15917515265.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000834948 VU QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|150.000,00
|6249IBT1k2CH2T3C.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250930016603.20260906.114533.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CH2A4U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250504410840.20260906.114449.19033305325011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUOI.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917460685.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0291000422166 NGUYEN MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970488090611414920267qb6472567.5388.29070.114149
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249TPBVI284ECML.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.20260906.113719.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CHJGEZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250029013424.20260906.113653.19037839207011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|06/09/2026
|10.000,00
|6249IBT1k2CHWZ85.ung ho ms 2026.239, em Bui Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT26250341229408.20260906.113436.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1k2CHW7SF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250965513780.20260906.113417.19020746387034.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
|06/09/2026
|5.000,00
|6249IBT1k2CHWINU.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250966564080.20260906.113332.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15917295260.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491000015808 DAO THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249TPBVI284W5BL.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260906.113239.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15917281372.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1014141203 NGUYEN DO ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15917191691.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0601000489706 BUI THI MONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15917198737.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249TPBVI284WEPI.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.112511.03211128501.PHAM THI LUU LY.970423
|06/09/2026
|100.000,00
|IB_416830598_1788668082911361585551_null_20260906_Ung ho MS.2026.238, co giao Hoang Thi Hien
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CZXLHY.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250912350839.20260906.112419.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|06/09/2026
|60.000,00
|6249IBT1fJD57UCY.Nguyen Huong ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.112349.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917121173.NGUYEN VAN THINH ung ho MS:2026 239( Bui Minh Hieu).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|6249ASCB0243HBVS.UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-060926-11:22:13 6249ASCB0243HBVS.20260906.112213.9305507.HO THI NGOC HANH.970416
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1iJ37ABH5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.112154.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
|06/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.239 bui minh hieu#SP#020097048809061121532026j12l393739.5388.6422.112153
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917103602.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI284WJZA.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260906.112118.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZ3M8F.Ms 2026 239 e Bui Minh Hieu FT26250708275979.20260906.112025.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15917081632.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000839557 NGUYEN HONG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249IBT1aJQQSRDW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.111933.050001060000642.HOANG VIET THANG .970409
|06/09/2026
|50.000,00
|6249VNIB02433ICN.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.111741.226183.NGUYEN NHAT QUYEN.970441
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15917042933.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000197086 NGUYEN THUY MAI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209061117222026X80N887029.5388.79561.111722
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CZFQSI.MS 2026. 238 FT26250626010460.20260906.111705.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1aJQQS6RX.Ung ho MS 2026.238( Co giao Hoang Thi Hien).20260906.111613.121704070007922.TRAN HONG CHAU.970437
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15916993731.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI284UNXI.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu.20260906.111257.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15916967044.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004095779 CHU DUONG THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970405090611121120265I3C034649.5388.47694.111211
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CZHR7A.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250240628107.20260906.111151.19029801457869.VND-TGTT-PHAM THANH HUNG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ37BRF2.ZP262490259265 Trung Kien ung ho MS 2026.239.20260906.111101.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970405090611104720266V00027299.5387.39219.111013
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS.2026.239 Bui Minh Hieu#SP#020097042209061110152026Q48M158885.5189.36121.110941
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CZH9UH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250305176507.20260906.110953.19038465074017.VND-TGTT-HO HOANG ANH TUAN.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249SGTTW2L8E4A2.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026 239 Em Bui minh hieu.20260906.110844.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CZ6BD9.Ung ho MS 2026.249 em Bui Minh Hieu FT26250186988832.20260906.110538.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CZ6CKA.NGUYEN THI HONG MINH ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250565737531.20260906.110441.19035265338010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG MINH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061104252026LK0S693567.5387.234.110425
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15916815916.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071005651264 DANG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090611025120269J5m691508.5387.91028.110251
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090611023420267mmj314255.5390.89287.110234
|06/09/2026
|2.000.000,00
|6249SGTTW2L8EYF4.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.110130.060067117509.NGUYEN VAN MAU.970403
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1aJQQ9ACJ.ms 2026.239 giup bui minh hieu chua benh.20260906.105904.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249IBT1k2CZ7GQH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250669040049.20260906.105812.19027791134011.VND-TGTT-GIAN THI THUY LINH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung hoMS 2026.237.Thay Luong Thanh Vi#SP#0200970405090610555720267HAA048252.5388.49438.105557
|06/09/2026
|50.000,00
|6249VNIB0243XJW5.Ung ho co giao hoang thi hien ms 2026.238.20260906.105158.333599123.NGO THI TRUC HA.970441
|06/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 239#SP#0200970422090610494620264Q06724974.5387.12893.104946
|06/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209061048292026AIER463900.5388.5209.104829
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI28441IA.Ung Ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260906.104516.05247903701.TRUONG LAM NGOC THAO .970423
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15916493580.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014299148 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.238 Bui Minh Hieu#SP#020097040509061039382026Z6I1058832.5390.54218.103938
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1fJD54WIX.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.103818.9037041123434.HOANG THI NGAN.963388
|06/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090610375620267Ojq589055.5390.43792.103756
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1bJMXQM1Q.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.103158.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CZMG8E.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu FT26250574800104.20260906.103032.19072876726019.VND-TGTT-NGUYEN DINH QUY.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CZMDJJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250892952891.20260906.102938.19028814556568.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15916161442.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0331000510537 LUU HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ37MYKA.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.102004.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZCSL5.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250565551792.20260906.101436.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZ1XFU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250939503937.20260906.101352.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZ1K6U.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250447453018.20260906.101312.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CZ1VF5.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250321304687.20260906.101215.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZ1WUV.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26250166701423.20260906.101138.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZJVDB.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26250305050413.20260906.100945.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CZWHJZ.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung FT26250442365432.20260906.100829.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CZWPEF.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung FT26250629495094.20260906.100739.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CZQ2XF.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien FT26250028675176.20260906.100433.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15915843924.Ung ho MS 2026.238(Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1039206157 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220906100216202608EV228483.5189.44243.100216
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1iJ37SHGN.DOAN THUY HANG ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.100214.151245013.DOAN THUY HANG.970432
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15915787896.BUI THI ANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.239 ( em bui minh hieu).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249ASCB0243R2RZ.NGUYEN VIET TOAN Q7 TPHCM GIUP BN MA SO 2026.239 BUI MINH HIEU CHUA BENH-060926-09:50:27 6249ASCB0243R2RZ.20260906.095028.242444519.NGUYEN VIET TOAN.970416
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809060942572026osqp976637.5189.42889.094258
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ASCB0243Z2YF.UNG HO MS 2026.239 BUI MINH HIEU-060926-09:42:20 6249ASCB0243Z2YF.20260906.094220.2299998686.HUYNH TIEN CUONG.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15915439179.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15915424533.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0031000695153 NGUYEN THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15915370968.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1037041369 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000.000,00
|6249TPBVI284J1RZ.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.093350.73566818888.DO THE THIEP.970423
|06/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809060930382026s8re924750.5189.82598.093038
|06/09/2026
|200.000,00
|6249NAMAP2AEKVLX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.092550.0969049648.LE DUC CUONG.970428
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2C64WUC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250867408209.20260906.092349.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|06/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097041509060919022026bgJH262842.5189.29419.091829
|06/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509060917152026wxcr255610.5388.21807.091715
|06/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097041509060915552026bxht249683.5390.15531.091556
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15915058030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|30.000,00
|6249TPBVI284F2KV.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260906.091158.22206102002.VO PHU THINH.970423
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509060911252026FP0L047640.5388.96027.091052
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15915009731.ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien.CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2C6UJ7Z.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250718394722.20260906.091045.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1k2C6UJJH.Ung ho MS 2026.238 FT26250954522608.20260906.091042.19037246543013.VND-TGTT-TU NGOC THUY.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970422090609054520263JF2814195.5390.71221.090546
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15914924850.Ung hoc ms 2026-238 (co hoang thi hien).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|6249ASCB0243CRF2.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-060926-09:04:55 6249ASCB0243CRF2.20260906.090456.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|6249ASCB0243CMXU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-060926-09:03:27 6249ASCB0243CMXU.20260906.090327.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|6249ASCB0243CLG2.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.239 BUI MINH HIEU-060926-09:02:30 6249ASCB0243CLG2.20260906.090230.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|06/09/2026
|50.000,00
|6249ASCB0243MP71.UNH HO MS 2026-239 BUI MINH HIEU-060926-09:01:45 6249ASCB0243MP71.20260906.090145.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|6249ASCB0243MDGD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-08:59:51 6249ASCB0243MDGD.20260906.085951.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|6249ASCB0243ME6N.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-08:57:47 6249ASCB0243ME6N.20260906.085747.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2C6DVMB.MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250571120057.20260906.085736.19036654839013.VND-TKTT-TRINH QUANG LAM.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090608535720263FNC352078.5390.22604.085357
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15914746206.BUI MINH THANH ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang THi Hien).CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ASCB02431IWR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-08:52:34 6249ASCB02431IWR.20260906.085234.21678707.MAI THI THU HA.970416
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15914710835.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0011004211094 NGUYEN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15914640511.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien ).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15914625280.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1047344938 TO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2C6J3U9.Ung ho MS 2026.238 FT26250253378000.20260906.084206.986939796868.PHAN VU HONG NGOC.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2C6J6J8.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250010563858.20260906.084132.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15914488639.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)#SP#0200970415090608351320266UMj993929.5189.49929.083513
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15914479745.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15914453452.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090608335620264lh7697779.5390.46042.083322
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15914448085.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15914419882.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0011000494586 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15914419506.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|208.000,00
|MBVCB.15914369940.Ung ho MS 2026.238 ( Co giao- Hoang Thi Hien).CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ASCB0243A2XU.UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU-060926-08:26:20 6249ASCB0243A2XU.20260906.082621.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15914317043.Ung ho MS2026.238 (co giao HOANG THI HIEN).CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1k2CE3KN7.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2026.239 em bui minh hieu FT26250706643626.20260906.082258.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145485060934.20260906.145485060934-0763388251_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15914171978.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)..CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15914152890.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|10.000,00
|6249IBT1aWNNTSBH.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260906.080338.999993868687979.NGUYEN NGOC AN.970437
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15913984629.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097041509060751042026WBnI843442.5389.2106.075104
|06/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509060730372026F34Q013149.5390.43021.073003
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15913631712.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.239-em Bui Minh Hieu#SP#020097040509060723582026ODH7084398.5389.26019.072358
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060714522026faxn442069.5388.2556.071452
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15913483790.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0531002547036 HOANG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1k2CE8Z7V.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250904209657.20260906.071112.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15913457152.Chuyen tien ung ho ms 2026 239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ3G7H9H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 239 BUI MINH HIEU.20260906.071024.247529918.LE THI HOA.970432
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060702252026aebx411369.5388.73298.070225
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15913383314.NGUYEN THI MAI LAN chuyen tiengui co giao Hien.CT tu 0101001078124 NGUYEN THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15913382051.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15913376311.Ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|6249ASCB02496FK1.UNG HO MS 2026 239 EM BUI MINH HIEU-060926-06:51:25 6249ASCB02496FK1.20260906.065125.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ORCOQ2MV3CTW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.064936.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
|06/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15913269628.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038381185 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|6249IBT1k2CEDNSD.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250066113003.20260906.064759.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15913267818.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0081001152844 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6249MSCBD2ILQ48A.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.064434.32309887799.NGUYEN THI HIEN.970422
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15913223060.NGUYEN THI NGOC PHI chuyen tien MS 2026 238 Co giao HOANG THI HIEN.CT tu 0501000222243 NGUYEN THI NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148: ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509060641342026IDST029524.5389.33562.064134
|06/09/2026
|27.000,00
|6249IBT1k2CESK9V.ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250910020596.20260906.063806.19035388441010.VND-TGTT-NGUYEN VAN THIN.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509060636072026DRvk663921.5389.23675.063607
|06/09/2026
|200.000,00
|6249NAMAP2AE8H8I.TRINH THI THO CHUYEN KHOAN.20260906.063335.392806538.TRINH THI THO.970428
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15913009955.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1015080559 NGUYEN THI DI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249VNIB0249IADF.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260906.055326.033725380.NGUYEN VO HUU VIET.970441
|06/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809060553252026g0bg311365.5387.75108.055325
|06/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1iJ3G48CK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.055238.168613989.NGUYEN THANH HANG.970432
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912972343.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9934045506 NGUYEN DINH LAM NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15912962909.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|8.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms 2026.237 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060540392026Y1AH023459.5390.66272.054039
|06/09/2026
|500.000,00
|6249IBT1k2CE1SP4.Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250938590680.20260906.053951.19034853704019.VND-TGTT-VU TRAN QUYNH HOA.970407
|06/09/2026
|12.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhcc nang buoc toi truong e Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060537062026JHJN021198.5189.65268.053706
|06/09/2026
|12.268,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms 2026.236Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509060529482026346I017243.5189.60570.052920
|06/09/2026
|500.000,00
|6249TPBVI284QHZK.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260906.051653.90935994866.HUYNH THOAI QUAN.970423
|06/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15912919580.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15912905665.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.225 (em Dao Hoang Dan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15912885942.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000526781 VO TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CKR3DD.Ung ho ms 2026.237 FT26250902801200.20260906.025230.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CKRH2E.Ung ho ms2026.238 co giao hoang thi hien FT26250252160063.20260906.024844.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15912763209.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15912748700.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912740254.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000541478 HOANG THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912731828.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023525713 NGUYEN MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1iJ3GP61Z.ZP262490034227 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.014350.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/09/2026
|200.000,00
|6249VNIB0249S729.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.013919.023704060117936.PHAM THI QUYNH MAI.970441
|06/09/2026
|100.000,00
|6249ASCB0249SSQ7.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-060926-01:31:45 6249ASCB0249SSQ7.20260906.013145.31913677.LE CONG MINH.970416
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912700185.Ung Ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251002746508 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15912680439.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6249TPBVI284Y1WJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.010103.10002354951.NGUYEN HOANG THUY LINH.970423
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809060059132026pyph252185.5189.77425.005913
|06/09/2026
|56.617,00
|6249TPBVI284YB1L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.005818.03466058744.NGUYEN DUY HOANG.970423
|06/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15912646209.ung ho ms 2026.238.CT tu 0011004189044 TRAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912632697.viet ha55 ung ho chau nguyen minh hieu ms2026 236.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209060046282026076P101785.5387.70079.004628
|06/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145459147534.20260906.145459147534-0364854318_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912603574.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000415239 PHAM THI NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912593682.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0861000035454 NGO TAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060033442026jent243226.5389.62028.003344
|06/09/2026
|260.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509060030192026jaKV514302.5189.59304.003019
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CK63LQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250199151214.20260906.002140.19828103451026.VND--NGHIEM VAN SON.970407
|06/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1aWNNAGL8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.001715.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424
|06/09/2026
|500.000,00
|6249ASCB0249GF69.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-00:15:59 6249ASCB0249GF69.20260906.001559.247638.TRAN NGOC ANH.970416
|06/09/2026
|300.000,00
|6249IBT1k2CK6WFU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250518092309.20260906.001239.19033110381057.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1k2CK6QKE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250332700023.20260906.001217.8320032003.DANG THANH HUONG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809060003342026qd24228792.5388.39445.000306
|06/09/2026
|50.000,00
|6249MCOBQ2MVSJC6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.000248.37101010731505.DAO DANG KHIEM.970426
|06/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.237#SP#020097042209060000412026YICN121792.5387.36005.000041
|06/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CKKCA9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250482854116.20260905.235427.5559993999.NGUYEN THI HANG MY.970407
|06/09/2026
|50.000,00
|6248IBT1d15ACKKQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.234833.97042292N113479000000000164219.MBBANK IBFT.970422
|06/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880905234559202609y2218056.5189.23156.234559
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912444016.ung ho ms 2026.236 Nguyen Trung Hieu.CT tu 1041041508 NGUYEN PHAM THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912431054.Ung ho MS2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000255324 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6248MCOBQ2MVSB8Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.234130.04301010694206.TRUONG THANH VAN.970426
|06/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145455275063.20260905.145455275063-0947317556_Ung ho ms 2026238
|06/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CKGPSW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250660689525.20260905.233944.3838946688.TA DUY TUNG.970407
|06/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052337182026k4k8212255.5388.13469.233718
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238#SP#020097048809052333562026n1yp209768.5388.10039.233357
|06/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809052333502026kgr1209687.5387.9796.233350
|06/09/2026
|100.000,00
|6248WBVNP2AEA38X.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260905.232925.107002385222.VU AI LINH.970412
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912369381.Ung Ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9973907390 PHAM TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1fJDYR7A5.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260905.232725.8007041088472.QUACH KIEU OANH.963388
|06/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209052326572026WX4A861274.5388.713.232624
|06/09/2026
|100.000,00
|6248WBVNP2AEAXWQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260905.232619.107002385222.VU AI LINH.970412
|06/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048809052325372026qfhp203242.5387.98953.232537
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912335894.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi....CT tu 0531000282473 HO THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145453659547.20260905.145453659547-0988997340_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15912318986.Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1032899391 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15912317968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/09/2026
|200.000,00
|6248IBT1k2CK5RG9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250255010241.20260905.231443.19035316286010.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CK5F3Y.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26250441800412.20260905.231413.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CK5E7Z.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250386070429.20260905.231300.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145453372625.20260905.145453372625-0933994783_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CK5AW6.Ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26250812960738.20260905.231207.19035830436013.VND-TGTT-TRAN HUONG GIANG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6248IBT1k2CK5U65.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250476674007.20260905.231107.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/09/2026
|300.000,00
|6248IBT1k2CK5D25.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250265495184.20260905.231006.19034107353014.VND-TGTT-PHAM THU HANG.970407
|06/09/2026
|100.000,00
|6248VNIB0249WA6X.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260905.231003.048704060029999.NGO THUY TIEN.970441
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k22MS39K.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26251652797138.20260907.223000.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22MS4CS.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26251379855500.20260907.222814.19032853805017.VND-TGTT-NGUYEN DUC TRUONG.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1k22M1ASL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251000473141.20260907.221032.19027827346019.VND-TGTT-NGUYEN VAN TUYEN.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|IB_418005880_1788793155251362795474_null_20260907_ung ho MS 2026.237, thay Luong Thanh Vi
|07/09/2026
|100.000,00
|IB_418006319_1788793369745362795569_null_20260907_ung ho MS 2026.240, hai chi em Nga va Chuong
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k22M12BE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga Chuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26251089038592.20260907.220853.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
|07/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15942644344.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3T6DAP.Ung ho MS 2026238 co Hoang thi hien.20260907.220030.0904530639.NGUYEN THAI SON.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|HIeuGM ung ho MS.2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090722000120262v9n543479.5189.21061.215927
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1iJ3T6JMH.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.215852.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1aJQ1PHV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.214524.029704070010756.NGUYEN VAN ANH TUAN.970437
|07/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209072143192026WCQH754268.5189.57111.214320
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15942413350.NGUYEN THI HONG LAM chuyen tien UH MS 2026.230.CT tu 0021000345668 NGUYEN THI HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209072139352026RRCC927085.5389.40650.213902
|07/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS2026.235 BA NGUYEN THI QUYEN-070926-21:35:57 q8QY995096#SP#020097041609072135572026q8QY995096.5189.25755.213557
|07/09/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809072128482026gqiy464019.5390.94207.212848
|07/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.224 ( be vi duc Chuyen)#SP#020097041509072128352026giA0504348.5189.91957.212835
|07/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.230( em dang dinh Duong)#SP#020097041509072125512026lmIx496642.5189.80112.212517
|07/09/2026
|300.000,00
|UH2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-21:24:18 gIKE508487#SP#020097041609072124182026gIKE508487.5390.72824.212418
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1iJ3TAEKN.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.212415.0911447988.NGUYEN THU HA.970432
|07/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.233( anh ly mi Lung)#SP#020097041509072123382026ZVsZ490354.5388.69450.212339
|07/09/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209072122092026BQHP606839.5390.61580.212209
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15942156188.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) .CT tu 0361000193900 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.239( em bui minh Hieu)#SP#020097041509072120512026z80m481067.5388.55801.212017
|07/09/2026
|300.000,00
|6250TPBVI28E149L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.211625.22111983001.LUU DAM NGOC ANH.970423
|07/09/2026
|10.000,00
|6250IBT1k22V4AT5.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250572384839.20260907.210752.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15941906843.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001200986 HUYNH NGOC KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 2 chi em Nga va Chuong ms 2026.240#SP#020097042209072055412026VLW7956907.5390.21984.205541
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22VULYQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250008802697.20260907.205444.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTDFY.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.204816.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22VI2IA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250956075571.20260907.204738.2200117227.MAI THI PHUONG THAO.970407
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTHBE.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu.20260907.204647.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145752437623.20260907.145752437623-0854076607_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07/09/2026
|40.000,00
|6250ORCOQ2MST3YQ.LE THE LAM ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.204520.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTS7P.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260907.204337.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTXDF.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.204216.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTV3A.TRAN BAO LONG ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.204056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTKHI.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen.20260907.203933.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22VSFE1.ung ho MS 2026.236-nguyen minh hieu FT26250343060350.20260907.203858.19070775750013.VND-TGTT-TA THI TRANG.970407
|07/09/2026
|30.000,00
|6250ORCOQ2MSTGVX.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh.20260907.203826.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809072030442026agga263500.5390.73708.203044
|07/09/2026
|10.000,00
|6250IBT1iJ3TMJE1.tu thien.20260907.201712.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-20:16:04 T5ve185191#SP#020097041609072016052026T5ve185191.5189.78360.201605
|07/09/2026
|10.000,00
|6250IBT1k22D3F8K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250652278143.20260907.201108.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/09/2026
|5.000,00
|6250IBT1k22D386T.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250055590831.20260907.200956.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1k22DFDYX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250907013120.20260907.200713.19035083517017.VND-TGTT-DO TIEN DAT.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|6250TPBVI28ELINR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.195700.00005310680.PHAN LE THU.970423
|07/09/2026
|200.000,00
|6250TPBVI28EL3P8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.195531.05211991901.DO PHUONG PHUONG.970423
|07/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071954182026ATJ6095877.5389.32739.195348
|07/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145743822801.20260907.145743822801-0704559421_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07/09/2026
|200.000,00
|6250MCOBQ2MSJLXM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.194809.03101012581446.DO THU HA.970426
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509071939012026FA2K015147.5390.27739.193901
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22DYMFJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250820751154.20260907.193316.19028496394014.VND-TGTT-TA HUYNH PHUONG LINH.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145740514905.20260907.145740514905-0397537486_Ung ho NCHCCCL - Huong- 0397537486
|07/09/2026
|30.000,00
|6250IBT1k22DUUZF.Ung ho nccchccl FT26250099669406.20260907.192841.19033223835011.VND-TGTT-PHAM THI LAN HUONG.970407
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250IBT1k22DIT97.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250297602034.20260907.192458.19032443056998.VND-TGTT-NGUYEN MY HANG.970407
|07/09/2026
|25.000,00
|6250IBT1k22D9WYM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250877318395.20260907.191125.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090719112420267605925740.5189.31886.191124
|07/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071905012026zyu2896800.5389.85826.190427
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3LXN6D.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.190203.148286892.HOANG THU HA.970432
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3LXRF6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.190156.181442468.PHAN MY HANH.970432
|07/09/2026
|10.000,00
|6250IBT1k22DQVAU.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250447634498.20260907.185818.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15939651318.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k22SRB9I.Ung ho MS 2026.238 FT26250078658410.20260907.185421.19028025620014.VND-TGTT-LUU TUAN ANH.970407
|07/09/2026
|2.000.000,00
|6250IBT1k22SXH4I.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250652045775.20260907.185242.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090718344420267qj0744224.5388.59563.183444
|07/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145730119849.20260907.145730119849-0938122191_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15939028723.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000424190 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145728959390.20260907.145728959390-0867619347_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071820522026nzhw676129.5189.56663.182052
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15938886571.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1030190147 NGUYEN TRAN PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15938885630.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145727179178.20260907.145727179178-0985791023_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1aJQJNQVG.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.181109.360001060000336.NGUYEN THI NGUYET .970409
|07/09/2026
|53.000,00
|6250TPBVI28WIU6M.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.180901.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090718085020268n4h615558.5189.67320.180851
|07/09/2026
|100.000,00
|6250TPBVI28WDNSG.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.180131.00315668902.HUYNH KHOI HAN.970423
|07/09/2026
|200.000,00
|6250TPBVI28WDI25.NGO TAM NIEM chuyen tien ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga va Chuong).20260907.180043.00724902001.NGO TAM NIEM.970423
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3LALJR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.175447.0859130658.TRAN PHUONG LY.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15938366233.viet ha55 ung ho chau nga va chuong ms 2026 240.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071742562026827g475643.5388.66658.174257
|07/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15938001369.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k2296UIC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250627199299.20260907.172744.9918636386.NGUYEN THANH NHAN.970407
|07/09/2026
|10.000,00
|6250TPBVI28W3J52.MS2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.172700.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3LUGXP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.172231.125124798.PHAM THI THU THUY.970432
|07/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15937646620.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3LI5KH.MP Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.171122.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3LISJ4.MP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.170951.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3LMRLE.MP Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260907.170834.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15937408549.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3LMZ8S.MP Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.170722.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071705252026vhuh276635.5390.71807.170451
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15937349495.NGUYEN QUY HUNG chuyen tien ung ho Co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1027591976 NGUYEN QUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071703282026xqsv266777.5390.56609.170328
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k229IBGK.Ung ho MS 2026.229. Ba Ma Thi Dung FT26250606367407.20260907.170103.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|6250MCOBQ2MSAE8I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.170057.03001010808865.PHAM THI KHANH LINH.970426
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k229M11X.Ung ho MS 2026.228. Ba Le Thi Luc FT26250089722653.20260907.165759.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071646542026wlun185059.5390.30861.164654
|07/09/2026
|500.000,00
|6250SGTTW2LJP26X.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.164536.060253606668.PHAN THI THUY CHAU.970403
|07/09/2026
|500.000,00
|6250NAMAP2AVI2QC.TRUONG THI DUNG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien.20260907.164328.011101957.TRUONG THI DUNG.970428
|07/09/2026
|200.000,00
|6250MCOBQ2MSQ4QB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.163353.03501010911162.CHU MINH NGUYET.970426
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222R3KF.Ms 2026 240 hai chi em Nga va Chuong FT26250400098217.20260907.163305.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222R985.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250302042241.20260907.163123.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222XUDW.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250067271704.20260907.162928.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|07/09/2026
|198.000,00
|6250IBT1iJ3L1ZB2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.162832.50015016868.NGUYEN CHAU TUAN.970432
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k2223HJN.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250623549064.20260907.162758.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15936605813.ung ho MS 2026 240.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15936591938.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222T8LA.Ung ho MS 2026.238. Co giao Hoang Thi Hien FT26250095695640.20260907.162209.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|6250TPBVI28WK5RE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.162103.55225588888.NGUYEN DUC NAM.970423
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k222HJCC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250505306186.20260907.161627.19032581043015.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15936431857.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0841000083382 HUYNH MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k2226T2Q.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250908384609.20260907.161323.6744999999.PHAM QUOC THIEN.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071610212026SPGD787606.5189.77464.161021
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222E13M.Ung ho MS 2026.239. Em Bui Minh Hieu FT26250754280074.20260907.160905.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15936352379.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9833339629 NGUYEN VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|Haokungfu Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090716063520264194009804.5389.52094.160635
|07/09/2026
|500.000,00
|DO VUONG THUY DUNG chuyen tien#SP#020097042209071605362026Z619736739.5388.44883.160536
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k2227DET.Ung ho MS 2026.240. Hai chi em Nga va Chuong FT26250353768186.20260907.160423.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3HN6YV.Nhadaucof1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.160339.114819093.DO XUAN MANH.970432
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k222G7WX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250955961031.20260907.160245.19037212855016.VND-TGTT-LE HUY HOANG.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k222GB7R.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien FT26250755950060.20260907.160230.818689999999.DANG CHI TRUNG.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509071558232026lji4843684.5390.96771.155823
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15936123737.ung ho MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15936108791.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001501645 VU PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|20.000.000,00
|6250IBT1fJDA89N4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.155327.0121004288000.VO THI AI THO.970438
|07/09/2026
|100.000,00
|6250TPBVI28WGFZB.Ung ho MS 2026.240 2ce Nga Chuong.20260907.155212.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|07/09/2026
|60.000,00
|6250IBT1k2225QZE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250135300535.20260907.155042.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15936044729.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970405090715443320263PLJ065374.5189.7807.154433
|07/09/2026
|500.000,00
|6250TPBVI28WE9PU.ung ho 2026.240.20260907.154253.04282499101.DAO PHUONG ANH.970423
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15935857488.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9829413399 NGO QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250SGTTW2LJDCK7.IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.153645.070087376451.NGUYEN HOANG THAI DUONG.970403
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222VLNM.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250215489645.20260907.153358.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071532442026efjt877747.5387.33815.153245
|07/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071527122026E9TD860109.5189.98893.152713
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250IBT1k222SD68.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250387082901.20260907.152651.9904872888.LE THI MAI ANH.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-070926-15:26:47 mCVb505821#SP#020097041609071526472026mCVb505821.5189.96743.152648
|07/09/2026
|200.000,00
|6250TPBVI28WWDJJ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.152627.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/09/2026
|12.000,00
|6250IBT1k22293GG.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250454010571.20260907.152552.1111121287.NGUYEN HOANG NAM.970407
|07/09/2026
|400.000,00
|6250TPBVI28WWHM7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260907.152500.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15935678668.Ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga & Chuong) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|6250TPBVI28WW9L1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.152351.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k222242R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250301888901.20260907.152206.19028883116014.VND-TGTT-PHAM THI ANH HANG.970407
|07/09/2026
|350.000,00
|6250IBT1iJ3HL9XU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.152004.68119999999.NGUYEN HOA PHUONG.970432
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3HL14W.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.151923.68119999999.NGUYEN HOA PHUONG.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145700812216.20260907.145700812216-0946314471_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509071514512026G2UF016177.5189.23871.151417
|07/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704880907151402202619wd811865.5390.20070.151402
|07/09/2026
|500.000,00
|IBVCB.15935493334.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|150.000,00
|6250IBT1k222QYUE.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250708052484.20260907.150747.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|07/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.15935429424.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k222Q27S.BUI THI HANH chuyen ung ho ms 2026 240 FT26250043867100.20260907.150657.19036763103019.VND-TGTT-BUI THI HANH.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15935389753.Ms2026.238(co giao hoang thi hien).CT tu 0101000614275 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|6250VNIB0246CFF9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.150406.961018683.NGUYEN BA NHAT ANH.970441
|07/09/2026
|1.000.000,00
|THANH. UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN.-070926-15:02:03 Q9Fi187264#SP#020097041609071502032026Q9Fi187264.5389.47981.150203
|07/09/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809071501532026y6wk769674.5389.47454.150153
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Trung Hieu#SP#0200970488090715005220268ljv766124.5389.41575.150052
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488090715001520261thw764045.5387.37837.150015
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1k22CXEBK.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250047603600.20260907.145957.1204087179.TRAN LE THAO VY.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071459052026hlj7760258.5388.30535.145831
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809071457432026j6ag755673.5389.22886.145709
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15935291451.Ung ho MS 2026.240 (Hai chi em Nga & Chuong).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071456522026dmnb752870.5388.17670.145653
|07/09/2026
|20.000,00
|6250IBT1k22C3QWH.ung ho ms 2026.240, hai chi em Nga va Chuong, chuc hai chi em va gia dinh binh an FT26250159902334.20260907.145502.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|07/09/2026
|600.000,00
|6250WBVNP2AVEP53.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga Chuong.20260907.144918.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|07/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071448022026B0YH092899.5390.65455.144802
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071446362026NELF807883.5387.56807.144637
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22CHZWZ.Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250332519597.20260907.144514.19034969094013.VND-TGTT-NGO PHUONG THAO.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071443592026VHS0921641.5387.40997.144359
|07/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-14:43:46 f2vx649023#SP#020097041609071443462026f2vx649023.5390.40171.144317
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15935101482.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9988586968 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong chuc hai em som khoe lai#SP#020097042209071442572026RIQB499952.5189.36086.144258
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250IBT1k22CZFFS.Ung ho MS 2026 240 Hai chi em Nga va Chuong FT26250591386931.20260907.144238.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15935054558.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071435092026itwl681705.5388.89567.143509
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22CEPQF.Ung ho MS 2026 240 hai chi em Nga va Chuong FT26250755621655.20260907.143501.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-14:33:26 y5rO774169#SP#020097041609071433262026y5rO774169.5388.79540.143252
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15934940350.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031094223 PHAM NGUYEN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509071430222026XAOL017686.5389.61698.143022
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22C7K5H.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250276529552.20260907.142934.19033683907010.VND-TGTT-NGUYEN PHUOC THANH.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MS2026-240 2 CHAU NGA VA CHUONG HAI PHONG-070926-14:29:22 Ljve258167#SP#020097041609071429222026Ljve258167.5389.56241.142853
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090714290520263evf661287.5387.53834.142905
|07/09/2026
|300.000,00
|6250MSCBD2I8L4J4.Ung ho MS 2026240 2 chi em Nga va Chuong.20260907.142901.0050104746001.TKTT TRINH THUY LINH.970422
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22C7QTY.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250684990111.20260907.142733.19038867039013.HA THI YEN.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1aJQJYFMU.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.142154.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|07/09/2026
|150.000,00
|6250SHBAP2AVWL45.Ung ho MS 2026.240 ung ho hai chi em Nga va Chuong.20260907.142143.1004581582.VU THI DIU.970443
|07/09/2026
|50.000,00
|6250ORCOQ2MX52WJ.LOC HO TRO MS 2026.240.20260907.142121.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|07/09/2026
|100.000,00
|6250SGTTW2LJXJQ8.IBFT Ung ho MS 2026.240 - em Nga va Chuong.20260907.142008.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1k22C47R1.MS 2026.240 FT26250954827032.20260907.141959.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071417392026C48M598384.5189.87616.141740
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k22CB3DC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250502920298.20260907.141734.19831484238022.VND--DANG THUY TRANG.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15934627780.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005718157 TRINH THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071406082026fiup590224.5389.24325.140608
|07/09/2026
|5.000,00
|6250VNIB02462714.ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga va Chuong ).20260907.135651.812281212.GIANG MY LINH.970441
|07/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704220907135336202651M1994960.5389.55828.135336
|07/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209071353092026ASXS535152.5390.52986.135309
|07/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071352272026TA5N214573.5390.49762.135153
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22CV5WQ.Ung ho MS 2026.240 chi em Nga va Chuong FT26250378022244.20260907.135012.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15934390171.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081001144466 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6250SGTTW2LJKF5H.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.134358.050036327607.HOANG VAN VINH.970403
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1iJ3HPP6F.ZP262500404176 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260907.134248.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1iJ3HUHGN.ZP262500398381 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.133741.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15934197337.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209071329312026PSR3438348.5388.31080.132932
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240 Hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090713263820262dzl480792.5390.16234.132639
|07/09/2026
|10.000,00
|6250MCOBQ2MX7UTG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.132631.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|07/09/2026
|10.000,00
|6250MCOBQ2MX68CW.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.132559.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1k22CWBUV.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250859021985.20260907.132341.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145687955875.20260907.145687955875-0919875509_Ung ho MS 2026237
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071316552026ONLN999284.5189.67250.131656
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209071312362026ICGL737026.5389.44693.131237
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k221XN9B.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250000064027.20260907.131133.9968987869.NINH THI MINH HIEN.970407
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15933915278.ung ho MS 2026.238.CT tu 9339997979 DUONG PHUONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HUONG Ch 2026.240 uh chau Nga vaf Chuong#SP#020097048809071304492026qi53425013.5389.4027.130420
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250IBT1k221F8LX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250575274622.20260907.130249.19032566894017.VND-TGTT-DANG NHAT XUAN.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1fJD4XN2L.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.125310.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3HD2XP.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.125309.125124798.PHAM THI THU THUY.970432
|07/09/2026
|100.000,00
|UNG Ho 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880907125119202690nj388653.5387.31682.125119
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15933640986.MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN).CT tu 0101001228822 TRAN THI HOAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k221E4VF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250830400909.20260907.124410.19033144404013.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI ANH.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|Le Long chuyen tien#SP#020097042209071237582026KM1M700799.5389.56941.123759
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k2217PLP.MS2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250681768470.20260907.123755.2611197222.DUONG THANH TUNG.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|6250MCOBQ2MX6MYB.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260907.123741.03101016833693.NGUYEN THI THU HUYEN.970426
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15933481560.UH ms 2026.238 co giao Hien.CT tu 0591000353766 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-12:34:41 GZYP092608#SP#020097041609071234412026GZYP092608.5387.37875.123441
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15933420559.MS 2026 .240 Nga Chuong.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|3.000.000,00
|6250VNIB024NHMFC.Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.123139.123456789.DO THI THU HUONG.970441
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15933410500.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0071002444304 LE THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090712303020262umx327337.5389.12292.123030
|07/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.239 (em Bui Minh Hieu)#SP#020097041509071229552026ltMM198905.5387.8625.122955
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22144DG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250377823010.20260907.122951.19021892272016.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG KIEN.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)#SP#020097041509071228282026d0gQ194627.5389.98814.122828
|07/09/2026
|30.000,00
|6250VNIB024N9DE2.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260907.121852.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|07/09/2026
|50.000,00
|6250ORCOQ2MXNEW1.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.121804.0020100029056006.TRAN THI NGOC TRAM.970448
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15933134027.ung ho MS 2026238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9903447968 CHU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15932993059.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6250SGTTW2LJREBB.IBFT ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.120151.020984094959.LAI VAN CUONG.970403
|07/09/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15932881312.TRUONG THI QUE chuyen tien ung ho MS 2026.240(chi em Nga & Chuong).CT tu 0051000110769 TRUONG THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3ZNZ5F.Ms 2026-240 uh 2 chi em Nga va Chuong.20260907.115810.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/09/2026
|500.000,00
|6250SGTTW2LJZ6KX.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.115206.060269253579.NGUYEN THI TUONG VI.970403
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090711505620269YQW203239.5389.40120.115022
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15932709981.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016226457 DUONG THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1aJQJ9Z72.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.114827.015704070028935.NGUYEN XUAN PHONG.970437
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1fJD4LC8X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.114811.9021069630473.LE QUOC KHANG.963388
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509071147522026IGLJ011023.5189.16821.114718
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15932667069.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000850968 LY THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15932604943.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045495301 LE THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15932546436.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0121000632039 LE ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509071128582026HD11009987.5390.79508.112858
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970405090711281620267I7X006215.5189.74974.112816
|07/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145671266881.20260907.145671266881-0966482301_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|07/09/2026
|500.000,00
|6250MSCBD2IC2SX2.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260907.111448.0967797838.TRAN THI YEN LINH.970422
|07/09/2026
|300.000,00
|6250MCOBQ2MXHTZE.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.111422.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k22J7YK7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250574968718.20260907.111355.19032746518013.VND-TGTT-CHU HOANG SANG.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071109032026ki00997960.5389.39834.110903
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1aJQJ1LL1.ms 2026.240 giup hai chi em nga va chuong.20260907.110753.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|07/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN MINH SON chuyen tien ung ho2026237 thay Luong Thanh vi#SP#02009704220907105600202624G1851749.5390.52478.105600
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15931820855.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809071054552026o5a1940895.5387.44813.105421
|07/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026-240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-070926-10:52:25 IhKf945603#SP#020097041609071052252026IhKf945603.5389.29259.105225
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k22JI3B1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250498870229.20260907.104928.19032565671014.VND-TGTT-NGUYEN TIEN MANH.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15931677334.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441003940569 DO TRI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1aJQJWRUQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.104139.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15931615561.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000702070 NGUYEN THANH OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15931566988.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071034382026hwqu861555.5189.17393.103438
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15931480695.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15931468726.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15931465945.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15931445889.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15931414102.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15931392235.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0071001161936 TRINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15931386391.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001161936 TRINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880907101935202608m3805611.5390.26836.101935
|07/09/2026
|100.000,00
|MBBIZ6080488541.UNGHO .MS.2026.240 2CHIEM NGA VA CHUONG
|07/09/2026
|20.000,00
|6250IBT1iJ3ZB279.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.101310.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970422090710130020268AQA248529.5390.87540.101300
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15931172320.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809071011222026nlst775080.5387.76856.101122
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1iJ3Z57LP.NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho giao vien Hoang Thi Hien MS 2026 238.20260907.100920.203576285.NGUYEN THI HANH.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-10:00:10 cV3Y404477#SP#020097041609071000112026cV3Y404477.5389.11510.100011
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1iJ3ZPRXD.LE THI HOA chuyen tien 2026 240 NGAvaCHUONG.20260907.095707.247529918.LE THI HOA.970432
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250IBT1k22WZYSJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250031033684.20260907.095449.19023521650010.VND-TGTT-MAI HONG THUAN.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22W6VZ2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250998809629.20260907.095142.19020877494030.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22W62UH.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.239 EM BUI MINH HIEU FT26250384001007.20260907.095122.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930875021.UNG HO MS 2026.238 ( CO GIAO HOANG THI HIEN) .CT tu 0071001218964 DO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026.240 hai chi em nga va chuong#SP#0200970422090709510820264V7G212079.5189.60794.095108
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930862532.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019742025 TRAN HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930857606.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.239.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22WEGV8.HOANG THI TRANG DAI chuyen UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG FT26250006528365.20260907.094950.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930853853.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.238.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930803806.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.237.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930773774.Onh Le Ky Phung ung ho MS 2026.236.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22W77JS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250346555084.20260907.094427.19025305289020.VND-TGTT-LUC THI TRANG.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930725020.Onh Le Ky Phung ung ho MS 2026.235.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070938342026PC6Y664533.5189.93313.093834
|07/09/2026
|200.000,00
|6250TPBVI28UPDQE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.093807.02954468301.NGUYEN QUANG NINH.970423
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15930683360.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000694342 NGUYEN CAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15930639838.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000742744 TRINH CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930475758.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000319195 PHAN THANH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070923052026N65L226073.5390.13182.092231
|07/09/2026
|500.000,00
|VUONG THI THO unghoMS 2026-240 (2 chiem Nga Chuong)#SP#020097041509070919432026LZ0g382102.5387.97270.091943
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15930418593.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509070915102026Donw366633.5388.73359.091510
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22WM8UC.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250195004220.20260907.091331.864088888888.DUONG TIEN DUNG.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|6250SGTTW2LJQG4X.IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.091200.020052253366.HOANG ANH TUAN.970403
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209070911352026Z2PE498054.5189.56790.091136
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22WVI4G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250856216942.20260907.091041.9984424844.QUACH PHUONG LINH.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509070910122026NOJR091026.5388.51116.091013
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15930286656.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1064060534 NGUYEN MINH CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930276898.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930273923.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|56.900,00
|MBVCB.15930265193.Ung ho MS 2026.236 e Nguyen Trung Hieu.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930220521.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|6250MCOBQ2MXXA74.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260907.085834.03101010965538.HOANG VIET.970426
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070856442026JNZI843813.5189.90712.085610
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1iJ3Z9IUD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.085140.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1iJ3Z9S3P.Ung ho ms 2026238 ung ho co giao hoang thi hien.20260907.085054.66476189.PHAM THI LOAN.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15930024126.UNG HO MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070848182026aegm483816.5389.58252.084818
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809070846072026efvi476647.5390.50067.084607
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1aJQWF1ZG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.084541.0373498888.PHAM HUY TAM.970437
|07/09/2026
|50.000,00
|SHGD:10002822.DD:260907.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15929951389.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0491001464017 DUONG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|6250VNIB024I5T94.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien) chuc co som khoe lai.20260907.084439.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|07/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Vu Pham Thu Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422090708441920264LTE285499.5389.42802.084420
|07/09/2026
|300.000,00
|6250VNIB024I5CM4.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu) chuc e vuot qua kho khan va khoe manh.20260907.084339.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|07/09/2026
|300.000,00
|6250VNIB024I5QUL.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong) chuc cac e vuot qua kho khan.20260907.084220.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|07/09/2026
|100.000,00
|6250SGTTW2LJLNHH.IBFT ung ho ms 2026239 em bui minh hieu.20260907.084214.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403
|07/09/2026
|100.000,00
|LE HOANG PHI chuyen tien ung ho MS 2026.238#SP#020097042209070841052026IU9F870736.5387.30290.084105
|07/09/2026
|6.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070839362026U1IG761575.5390.24761.083902
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070839272026H19Q578306.5390.23648.083928
|07/09/2026
|200.000,00
|6250ASCB024I6WM9.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-08:37:43 6250ASCB024I6WM9.20260907.083743.20289627.HOANG DUC QUAN.970416
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090708361820264kqs445035.5390.12764.083619
|07/09/2026
|100.000,00
|6250TPBVI28UNUS6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260907.083606.01412241001.NGUYEN THANH TU.970423
|07/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509070835582026H8Q0238441.5388.12085.083558
|07/09/2026
|100.000,00
|6250TPBVI28UN4CL.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.083516.01412241001.NGUYEN THANH TU.970423
|07/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509070834282026mMnv234023.5388.6098.083428
|07/09/2026
|200.000,00
|ung ho 2 chau MS 2026.240 hai chau Nga. Chuong#SP#020097048809070834082026uvdq438028.5390.5354.083334
|07/09/2026
|200.000,00
|6250NAMAP2AK3AKR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.083135.000010244700001.NGUYEN CHI THANH.970428
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1iJ3Z1KZL.Ung ho MS 2026- 238 - Co giao Hoang Thi Hien.20260907.083053.104965741.NGUYEN QUANG VINH.970432
|07/09/2026
|200.000,00
|6250SGTTW2LJLC8I.IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.082903.070120758290.NGUYEN HUY KHANH.970403
|07/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#02009704150907082715202690iS210997.5389.80643.082715
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15929727571.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1k22QLS7B.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250707715359.20260907.082437.14021752133999.VND-TGTT-VU MANH QUAN.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k22QHKA4.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26250501706762.20260907.082257.2401798888.NGUYEN VAN QUANG.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15929665773.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|10.000.000,00
|6250SGTTW2LJ2HAT.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.081942.9861699.VU QUOC AN.970403
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809070819242026jcku391595.5390.53329.081924
|07/09/2026
|50.000,00
|6250IBT1fJD4MLSI.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260907.081855.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15929610445.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0081000114555 VO THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15929614155.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000495514 LE DUC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15929596499.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15929573234.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15929569705.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209070810082026OP9P409718.5388.22856.081009
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209070809002026Z4BO242809.5390.18289.080900
|07/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209070808322026XK45436271.5189.17383.080759
|07/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 240#SP#0200970422090708035820263J51198317.5388.2243.080358
|07/09/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.012431.20260907.080225.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|07/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070756562026j2j7320785.5388.79109.075656
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15929267134.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023749585 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209070747192026K1NA739789.5389.47843.074646
|07/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15929209474.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.240-hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509070744192026JM9R079539.5387.39291.074419
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15929154955.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22Q8N2E.ms2026.239 bui minh hieu FT26250166134801.20260907.074105.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15929040830.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22QMJDG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250253108386.20260907.073126.19035644779016.VND-TGTT-TRAN MINH THANH THAO.970407
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1d157LXNQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.072907.970422Md7cd53000000000bd2773.MBBANK IBFT.970422
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22Q2KFE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250855897282.20260907.071605.19074821718011.VND-TGTT-PHAM LE QUYNH TRANG.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.231 Anh Dao Van Hien#SP#0200970405090707110820266XD3023053.5189.36358.071108
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.232 Em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509070709332026RBFC015477.5389.31385.070933
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong#SP#020097040509070707422026UI7D006812.5388.25845.070742
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15928690020.Chuyen tien ung ho ms 2026 240 chi em Nga Chuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k22QJRRY.Uh MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250509119704.20260907.070553.19034627503019.VND-TGTT-NGUYEN KHOA CUONG.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.229 Ba Ma Thi Dung#SP#020097040509070705482026O1IF097868.5389.19930.070548
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.228 Ba Le Thi Luc#SP#0200970405090707041620263O0P090772.5387.16517.070416
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 227 Anh Ho Trong Do#SP#020097040509070702342026ACW2083007.5388.11487.070235
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.226 Ba Tran Thi Hong#SP#0200970405090707005020263A29075167.5389.6471.070050
|07/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2096750344273047552.20260907.Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096750344273047552
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.225 Em Dao Hoang Dan#SP#0200970405090706592520260Y7N068849.5389.1860.065925
|07/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.224 Be Vi Duc Chuyen#SP#020097040509070657212026YLQ5059614.5387.97215.065647
|07/09/2026
|10.566,00
|6250IBT1k22QQHH4.Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu FT26250186371190.20260907.065649.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|6250MCOBQ2MXKMCR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260907.065625.03201011973850.NGUYEN THI PHUONG.970426
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15928511478.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15928383062.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003635262 TRAN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k2CN394G.Ung ho MS 2026.226 FT26250680508973.20260907.063426.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k2CN3W8X.Ung ho MS 2026.227 FT26250452498003.20260907.063335.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|6250SGTTW2LFNIZL.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.062804.060203052998.TRAN THI TU TRINH.970403
|07/09/2026
|2.000,00
|145628064933-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-CHUYEN TIEN-OQCH000JQNBM-MOMO145628064933MOMO#SP#020097042209070624452026DOE5388769.5389.18654.062445
|07/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145627489680.20260907.145627489680-0988093309_Ung ho ma so 2026238 co giao Hoang thi Hien
|07/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k2CNHFST.Ung ho MS 2026.239 Bui Minh Hieu FT26250810457513.20260907.061125.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509070546382026JCE0046990.5388.66360.054638
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k2CN6VR5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250074161412.20260907.053737.19020511245011.VND-TGTT-CAO THI THU TRANG.970407
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15927984025.Ung ho ma 2026.238 (Co giao Hien - Nghe An).CT tu 0011004290847 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6250ASCB024IWIWZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-05:07:02 6250ASCB024IWIWZ.20260907.050702.21210601.NGUYEN THI NHU NGOC.970416
|07/09/2026
|100.000,00
|6250IBT1k2CN7X2N.Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI Hien FT26250425026080.20260907.040718.1347347318.DINH THI HUONG.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809070318542026vcvp963909.5189.19020.031854
|07/09/2026
|300.000,00
|6250IBT1k2CNGZC9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250694155991.20260907.031007.1230236899.NGUYEN THI HOAN.970407
|07/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145621053514.20260907.145621053514-0969964557_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15927876893.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004418351 HOANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15927875326.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0741000654683 TO THI LAM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250ORCOQ2MXEWAL.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.011915.0036100001355008.DUONG THI LAN LINH.970448
|07/09/2026
|1.000.000,00
|6250IBT1iJ36BYID.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260907.003844.576451822.PHAM ANH DUNG.970432
|07/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145614335462.20260907.145614335462-0962274809_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209070008562026SSZQ853444.5189.50640.000823
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15927624047.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0531002597574 NGUYEN TRAN LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|50.000,00
|6249IBT1k2CNIAFI.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi FT26250770400106.20260906.235855.19034526076012.VND-TGTT-HUYNH THUY DUONG.970407
|07/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15927609575.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1066658143 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6249SHBAP2AK1REW.Hp Ung ho MS 2026237.20260906.234755.1004581582.VU THI DIU.970443
|07/09/2026
|150.000,00
|6249ORCOQ2MXWD31.ung ho MS 2026.231 anh Dao Van Hien.20260906.234614.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|07/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15927563739.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6249SHBAP2AKTSC8.Hp Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.234231.1004581582.VU THI DIU.970443
|07/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145611892913.20260906.145611892913-0974499359_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07/09/2026
|85.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090623171420262eho890185.5387.1736.231640
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15927443224.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15927430800.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0101000225947 TRAN PHI SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15927434881.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15927421368.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15927413968.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1aJQWB5N3.ung ho MS 2026 237 thay Luong Thang Vi.20260906.230435.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|07/09/2026
|200.000,00
|6249IBT1aJQWBP85.ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260906.230104.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|07/09/2026
|100.000,00
|6249IBT1aJQWBIGH.ung ho MS 2026 239 em Bui Minh Hieu.20260906.225739.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090823433920262BTZ961928.5388.89091.234339
|08/09/2026
|500.000,00
|6251TPBVI28KYLS5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.233209.00072856001.NGUYEN TUAN HUY.970423
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan#SP#020097042209082316372026OLD4314192.5189.54466.231637
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15958532814.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.241 ( EM BUI THANH HANG).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090823123620263GQQ366331.5388.48667.231237
|08/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15958502535.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809082304192026rswh349158.5389.35247.230419
|08/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15958461071.Ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga va Chuong - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|6251SHBAP2A3K9W7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.225537.0915345848.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|08/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090822503320261j7g334961.5189.10678.225033
|08/09/2026
|200.000,00
|6251TPBVI28KL2HV.ung ho ms 2026.236,em nguyen minh hieu.20260908.225000.90907636318.LY VINH HOA.970423
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k227D36F.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26252500892900.20260908.224942.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1iJ3NS77Q.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.224826.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|08/09/2026
|200.000,00
|6251TPBVI28K2PC8.ung ho ms 2026.238,co giao hoang thi hien.20260908.224724.90907636318.LY VINH HOA.970423
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k227DSGH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252380045691.20260908.224544.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1k2279HL2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252305637856.20260908.223746.19028639627023.TRAN HAI NAM.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090822372620260e0j318575.5389.83919.223726
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k2279Y2F.Uh bui thanh hang FT26252831405484.20260908.223556.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407
|08/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15958301678.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15958231875.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1iJ3N2AT3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.222413.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|08/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220908222113202657IB923358.5189.44137.222039
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15958136736.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0021001690546 TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15958112409.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15958078261.ung ho NCHCCCL.CT tu 1023507943 HOANG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1aJQ2PXX9.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.220423.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15958022723.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9985094383 NGUYEN VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#0200970422090821520220261DXX337143.5388.49146.215203
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15957911746.HA MINH SON chuyen tien.CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1k22GFBX7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252804555633.20260908.214853.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082144492026YRB3012560.5389.20928.214449
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15957780634.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209082139042026SNMQ120195.5189.97931.213905
|08/09/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970405090821362920263YFV087437.5189.87673.213629
|08/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082133272026FKVP077616.5389.75095.213327
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15957678148.ung ho MS 2026.241 (em Bui thanh hang).CT tu 0011004045819 DO PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|HOANG THIEN LAM XIN UH CTR NANG BUOC DEN TRUONG-080926-21:26:12 j6X0269671#SP#020097041609082126132026j6X0269671.5189.41359.212538
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22GKHGJ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26252572448745.20260908.212549.19033452652011.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG THUY.970407
|08/09/2026
|30.000,00
|6251IBT1k22G7HMX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252628071271.20260908.212239.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251VNIB02ULMD1H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.211624.942141428.TRUONG MINH DAI TRI.970441
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097048809082116102026kbhb134427.5389.91885.211535
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809082115492026gylp133297.5389.89902.211520
|08/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15957403221.ung ho MS 2026.238.CT tu 1020958403 PHAM NGOC THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15957364748.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.240.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251PGBLP2A341EG.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.210520.2222239393939.HUYNH THANH HAU.970430
|08/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN TRUNG HIEU-080926-20:58:33 LZfw609734#SP#020097041609082058332026LZfw609734.5387.99660.205759
|08/09/2026
|500.000,00
|RO UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-080926-20:53:02 qjBu793770#SP#020097041609082053032026qjBu793770.5388.68759.205228
|08/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-20:51:11 KqDU309354#SP#020097041609082051122026KqDU309354.5388.59311.205112
|08/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.240#SP#02009704220908205102202687KH604734.5389.56941.205103
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22GMNDY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251576912035.20260908.205046.8268202292.TRUONG VAN HUNG.970407
|08/09/2026
|99.999,00
|6251SGTTW2LRT2LL.IBFT Ung ho NCHCCCL-Nguyen nhat quang 0934771051.20260908.204450.060125429788.NGUYEN NHAT QUANG.970403
|08/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509082029172026EEVM005844.5388.29089.202917
|08/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI VAN Transfer ho tro co giao Hoang Thi Hien. Chuc co som binh phuc.#SP#0200970488090820265320261h7p957887.5389.13605.202654
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15956655612.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061000040952 HUYNH VAN THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050908202231202688EA071453.5388.87090.202231
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1k22AN48N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251518290724.20260908.201946.10820395723011.VND-TGTT-LE DONG PHUONG.970407
|08/09/2026
|1.800.000,00
|6251IBT1bJMX6R3B.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Bui Thanh Hang MS 2026 - 241 . Co gang len con nhe.20260908.201540.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|08/09/2026
|200.000,00
|MAI LAM QUY chuyen tien#SP#020097042209082015262026CHEO706384.5390.39545.201526
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1iJ3RK8MX.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.201018.221825306.PHAM THI LUYEN.970432
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509082004222026iPQl191512.5388.64261.200422
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15956280411.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0371000454390 TRAN Y THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15956283873.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.238(CO GIAO HOANG THI HIEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15956167271.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004279559 LE THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422090819552820265IS9377380.5390.4233.195529
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081953412026f65o820628.5388.91509.195341
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090819521720264UJA147481.5189.81629.195147
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15956081399.UH maso 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908194919202636cy802069.5390.61814.194850
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15956042391.unghomaso 2026.237 Thay Luong Thanh Vi.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15955914176.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1021694924 BUI THI ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15955854083.Ung ho MS 2026.241(Em Bui Thanh Hang).CT tu 9905077669 HA VAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15955734548.ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1021462357 NGUYEN PHAT TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026 241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081923532026XQ7G325698.5390.82410.192353
|08/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090819193020266cxh670455.5388.50783.191931
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15955410429.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1016734017 TRUONG NGOC MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251VBAAP2A3LY4I.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.185217.8706215030440.NGUYEN VAN TUAN.970405
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15954848300.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251VBAAP2A9PY7L.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.184121.3407215009561.HOANG MINH LUONG.970405
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k224HQVP.ungho ms2026.237 thay luong thanh vi FT26251877202321.20260908.183821.19034460698017.VND-TGTT-MAI DIEU LIEN.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k224K7RM.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251303051609.20260908.183103.19024920884013.VND-TGTT-TRAN VIET ANH.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1iJ3R2BQJ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.182925.152296649.NGUYEN THUY CHI.970432
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809081828322026hl4q424334.5387.17030.182832
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15954497408.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1018331343 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|6251IBT1k2244WEV.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251028010006.20260908.182038.19030987871021.VU VAN CHINH.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15954227821.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15953933732.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1345267518 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251TPBVI28GWEAG.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.175848.00001580900.VO HOANG PHUC.970423
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090817543720261d74249696.5189.92648.175437
|08/09/2026
|300.000,00
|6251IBT1k224CSJS.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26251955510402.20260908.175048.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081740462026fa3e183115.5389.96342.174012
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15953443596.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|HO TRI UY chuyen tien Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209081735572026YDXJ784720.5389.59352.173523
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15953433875.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15953398703.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15953384862.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15953364170.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15953332681.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209081721432026URJS117528.5389.55489.172143
|08/09/2026
|100.000,00
|HO TRI UY chuyen tien Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081719522026LQ1O350867.5387.43191.171952
|08/09/2026
|500.000,00
|6251VCBCW2LZII92.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.170845.0687041131789.THAI THI HONG GIANG.970454
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952833435.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0141000779715 VU THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15952796152.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1012543435 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15952640574.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9342247210 NGUYEN NHAT KHANH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952621762.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090816525920269h3w943677.5388.58221.165224
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952538389.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952456665.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952381914.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251WBVNP2A91Y6R.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.164108.106000209986.TRAN THUY DUNG.970412
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952320830.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952271958.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|2.000.000,00
|6251IBT1k22BJBL6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251264112063.20260908.163405.6588399999.NGUYEN HOAI THANH.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952152946.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0501000322740 DOAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22BQ1D5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251811555422.20260908.162819.19033926855014.VND-TGTT-PHAM HUNG.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251MCOBQ2MS543A.UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG.20260908.162648.VND1449600012005.NGUYEN THI HOAI THU.970426
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1iJ3XB59G.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.162638.78741074.TRAN PHU.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15952122965.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0501000322740 DOAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081623162026mxv1808145.5388.69965.162316
|08/09/2026
|150.000,00
|6251IBT1iJ3X53MB.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.162251.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1fJD7ZW3B.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260908.162217.9021454325529.VU THI HOAI LINH.963388
|08/09/2026
|150.000,00
|6251IBT1iJ3X5ZJA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.162153.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1aJQCEAAL.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.162129.120001060007746.DUONG VAN THU .970409
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15951898076.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9963184586 TRAN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15951905725.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0821000011996 LE VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k225HKGQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251445044265.20260908.160925.19073714410014.VND-TGTT-BUI THI ANH.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k225HP9W.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251490010800.20260908.160847.226689888888.MAI NGOC QUAN.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809081554592026h321693307.5389.84947.155424
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081552282026nuzt683813.5390.68705.155228
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15951560509.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509081548462026mVwT835910.5387.45796.154846
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)#SP#020097041509081548352026maZe835535.5388.44685.154835
|08/09/2026
|200.000,00
|NCHCCCL VU THI BICH VAN 0915092816#SP#020097048809081547022026m825663541.5390.35671.154702
|08/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HONG ANH chuyen tien ms 2026.241 em bui thanh hang#SP#020097041509081546492026QQx2829356.5387.33954.154649
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097044909081546082026METO396359.5390.28977.154533
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k225BR1Q.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251030020280.20260908.154553.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|08/09/2026
|150.000,00
|6251IBT1k2255TG1.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251755880415.20260908.154251.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809081539192026g9if638669.5189.86494.153919
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15951372011.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k225P5GX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251378545706.20260908.153616.19036918817013.VND-TGTT-NGUYEN THI TOAN.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k225U5UK.Ung ho ms 2026.241 FT26251069980918.20260908.153325.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15951283463.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081524072026AF7N272615.5390.93862.152407
|08/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.15951207186.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15951208743.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081521362026ds7p580670.5189.78789.152136
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081519562026EQJG891245.5389.68473.151922
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908151902202654sh571789.5390.64279.151902
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081516452026SZAP853699.5389.49863.151645
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15951055305.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251MCOBQ2MSPDZ7.Ung ho MS 2026.241.20260908.151227.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15951011045.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251VNIB0245HKX8.Ung ho ms 2026.241.20260908.150756.906229279.NGUYEN NGOC TUYET NHI.970441
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15950958452.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000423737 TA VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15950954396.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22516ZF.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251592950003.20260908.150346.2223456789.VO TRUNG QUAN.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15950910444.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2026-241.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15950799842.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251SGTTW2LZG2Z5.IBFT UH MS 2026214 buithanhhang.20260908.145425.030070454188.TRAN THI HOANG TRANG.970403
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k225QMRM.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251119024068.20260908.145300.19032147855885.VND-TGTT-VU THI HONG.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1k225QVU8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251000040105.20260908.145251.14023582280013.VND-TGTT-PHAM THI BAO HA.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|6251MCOBQ2MS6N3Q.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.145245.03101010965538.HOANG VIET.970426
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1iJ3XC27K.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260908.145230.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|6251SHBAP2ASS1H7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.145032.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15950674810.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1013820840 CAO THI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081444022026NRLB143623.5388.60493.144403
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22YXPGK.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251893804453.20260908.144345.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|08/09/2026
|10.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081443142026HF8W112626.5388.55466.144315
|08/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145853514909.20260908.145853514909-0819731971_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08/09/2026
|14.918,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081439242026TNLI154785.5388.33653.143924
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209081438592026R88J807779.5189.32137.143859
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15950595400.Ung ho MS 2026.241( em Bui Thanh Hang).CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081435112026J9GQ851680.5388.10028.143512
|08/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15950541452.NGUYEN TUAN MINH ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1061671387 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081431332026GAeR576522.5388.88614.143133
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22YHFS6.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251700629930.20260908.142850.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15950425994.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004162987 NGUYEN VIET HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251IBT1k22YZGH2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251841977250.20260908.142435.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22YZP4X.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251006403069.20260908.142358.9394124491.TRAN DUC HOAN.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081423312026k6ai393045.5388.45002.142331
|08/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081422412026YKEK000976.5189.39659.142242
|08/09/2026
|100.000,00
|ung ho NCHCCCL Nancy#SP#020097041509081418042026yfCh535936.5387.15518.141729
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251SHBAP2ASI4GQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.141740.0903427668.NGUYEN VAN LICH.970443
|08/09/2026
|20.000,00
|6251MSCBD2IRK8I6.gui ms 2026 241.20260908.141647.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|08/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209081416342026NF24179867.5390.6770.141600
|08/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081416102026HAQI242050.5389.5531.141611
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22YEC6I.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251242608808.20260908.141608.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QTC6.Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong).20260908.141157.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209081410212026ZLQA409563.5389.74232.141021
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1k22Y7U11.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251954796202.20260908.141002.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509081409532026STSN051885.5390.72083.140953
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QHTJ.Ung ho MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).20260908.140914.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|100.000,00
|6251TPBVI28GQVRH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.140851.66616111992.NGUYEN DUC ANH.970423
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QZ19.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.140628.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7Q6GS.Ung ho MS 2026.228 (ba Le Thi Luc).20260908.140530.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QERD.Ung ho MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).20260908.140412.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QKAZ.Ung ho MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).20260908.140243.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15950136054.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001026643 HUYNH HOANG PHUC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7Q785.Ung ho MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).20260908.140029.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QGYK.Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).20260908.135909.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|100.000,00
|6251TPBVI28GQB7M.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135900.02326218701.NGO THANH LUAN.970423
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QA46.Ung ho MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).20260908.135719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22YBBR4.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251954740272.20260908.135631.19034052569012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HONG.970407
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7Q4XT.Ung ho MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).20260908.135601.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|19.000,00
|ungho#SP#020097042209081355432026CBAL675321.5189.97480.135543
|08/09/2026
|100.000,00
|6251SHBAP2ASGC8M.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.135529.1102199593.NGUYEN THI CHINH.970443
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7Q48M.Ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).20260908.135446.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081353442026mdh9307571.5390.87386.135344
|08/09/2026
|100.000,00
|6251MCOBQ2MSNRPT.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.135256.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QB5F.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.135254.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7Q5K2.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).20260908.135129.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|100.000,00
|6251TPBVI28GYH6L.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260908.135105.29199510625.TRAN THI KHANH HUYEN.970423
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QY9F.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260908.134948.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJM7QPVK.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.134758.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081347242026R9MW395884.5189.53961.134650
|08/09/2026
|250.000,00
|MBVCB.15949952646.Chuyen tien ung ho.CT tu 1051581637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15949940936.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1019403752 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22Y8E5G.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong FT26251253075180.20260908.133956.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|08/09/2026
|30.000,00
|6251IBT1k22Y8V5V.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251005355080.20260908.133831.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|08/09/2026
|80.000,00
|6251SGTTW2LZRVQA.IBFT Ung ho MS 2026.241 Bui Thanh Hang.20260908.133707.060161421386.NGUYEN QUOC VUONG.970403
|08/09/2026
|50.000,00
|6251TPBVI28GLIKJ.Ung ho MS 2026.236 (Em Nguyen Minh Hieu).20260908.132930.20918879023.NGUYEN HO THANH TUONG VI.970423
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15949739647.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081325512026kazR394003.5388.44611.132551
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090813241920267oww229440.5390.37344.132419
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-13:23:51 xzA3181107#SP#020097041609081323512026xzA3181107.5189.34427.132351
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22YS7EX.Ung ho nang buoc den truong FT26251983118110.20260908.132219.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|6251TPBVI28GLC9H.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.131618.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJMGNN86.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260908.131451.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15949563552.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJMGNRXJ.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260908.131339.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090813130120269hti201621.5388.79806.131226
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJMGNR4K.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.131244.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1cJMGNXLE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15949532065.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000860565 DO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880908130737202690oa188327.5389.52860.130738
|08/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145843384443.20260908.145843384443-0973192724_Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880908130447202609un181270.5189.38782.130447
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22YJ4PQ.Ung ho MS 2026.241 FT26251011369253.20260908.130442.19031625120016.VND-TGTT-NGUYEN BA KIEN.970407
|08/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.15949434970.NNC ung ho ms2026 241 be Bui Thanh Hang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15949435159.UNG HO MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509081300042026enuD332215.5388.15020.130004
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22YWQBD.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251492999266.20260908.125935.9938810686.TRAN THI THANH THUY.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251IBT1iJ336535.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260908.125917.4382641.DO THACH SON.970432
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15949361140.LE VAN LY chuyen tien nang buoc den truong.CT tu 1033617450 LE VAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081254332026nzzl154931.5189.86093.125359
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22PRXWV.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.241 chau Bui Thanh Hang FT26251907731325.20260908.125234.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|DANG THI THANH TUYEN UNG HO MS2026.236 EM HIEU#SP#020097048809081252292026b9tw149550.5189.74252.125155
|08/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.15949263149.NNC ung ho ms2026 240 hai em Nga Chuong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15949256909.DINH DUY PHONG (PHI) chuyen tien.CT tu 0021000591603 DINH DUY PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251MCOBQ2MSIHW8.Ung ho ms2026.241 bui thanh hang.20260908.124409.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/09/2026
|100.000,00
|6251VNIB0245JS5F.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260908.124338.057704060097833.NGUYEN DINH TRUONG.970441
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1aJQCMXJ7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.124204.412704070000079.DANG THI LY.970437
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15949173367.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22PFMBX.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251134704016.20260908.124109.19040032774019.NGUYEN THU HUONG.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15949109607.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0481000797988 NGUYEN QUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1aJQCMG5A.ms 2026.241 giup em bui thanh hang.20260908.123620.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|08/09/2026
|20.000,00
|6251IBT1iJ337S8D.ZP262510355344 Ung ho ms 2026.238.20260908.123307.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15949034674.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004297740 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251IBT1iJ33G62C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.122934.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|08/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145837447396.20260908.145837447396-0909079800_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang)#SP#020097041509081219202026UP4f214722.5389.79727.121920
|08/09/2026
|4.000,00
|6251IBT1iJ33A1CP.Huyn.20260908.121837.223055613.NGUYEN DIEU HUYEN.970432
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15948782011.TRAN DO NIN chuyen tien em Bui Thanh Hang Ms2026-241.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.241 em bui thanh hang#SP#0200970422090812104320260YAX704347.5389.24206.121043
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15948634132.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509081205362026967E032718.5390.87978.120501
|08/09/2026
|30.000,00
|6251IBT1k22P8BKX.ung ho MS2026.241 em Hang FT26251982908395.20260908.115657.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1k22PIT9H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251026680718.20260908.115515.19036245585018.VND-TGTT-HUYNH THI CAM HANG.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22PIG8M.MS 2026.241 FT26251615776333.20260908.115440.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220908114813202659G2888837.5390.64889.114744
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15948312957.ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|99.000,00
|6251IBT1k22PSG3M.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251999132952.20260908.114454.19029829729015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HUONG.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15948245134.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251VNIB0245AVRU.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.114151.336196728.NGUYEN THI MY CHAU.970441
|08/09/2026
|10.000,00
|6251IBT1k22P2TZ5.ung ho ms 2026.241, em Bui Thanh Hang, chuc em va gia dinh binh an FT26251062123606.20260908.114034.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong)#SP#020097041509081139352026Kmpn963614.5189.1747.113906
|08/09/2026
|200.000,00
|6251NAMAP2ASW79G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.113934.100013396000001.NGUYEN ANH DUNG.970428
|08/09/2026
|500.000,00
|PHAM VAN TOAN Chuyen tien cho 2026.241 BUI THANH HANG#SP#020097048809081138102026kn8z887106.5387.91703.113810
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22PJ8UU.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251409026801.20260908.113200.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081131592026e1NT934084.5189.46607.113200
|08/09/2026
|200.000,00
|LAI THUY MINH TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.241em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090811281820264E30688338.5388.21172.112819
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15947982414.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251002748081 LUONG THI HONG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15947905107.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301000408277 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15947841328.Ung ho Ms.2026.241 (e Bui Thanh Hang).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1k22U3FV9.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251982759408.20260908.111809.9938155099.PHAM DINH MINH HAI.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15947796022.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0491001949980 DO THI DIEU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220908111528202655PE322439.5389.32262.111528
|08/09/2026
|50.000,00
|6251WBVNP2AS46C6.MS 2026 241.20260908.111527.135678.VO DANG THINH.970412
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15947760375.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071001125625 PHAN THI DIEM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251IBT1iJ33DE9X.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.111402.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|08/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081113312026S31E065597.5189.19435.111331
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251IBT1iJ33DAR3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.111324.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081111262026EVA8672764.5388.5577.111126
|08/09/2026
|50.000,00
|IB_418100685_1788840155806362825529_null_20260908_Ung ho MS 2026.41 em Bui Thanh Hang
|08/09/2026
|50.000,00
|6251TPBVI28EDVZ7.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260908.110256.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|08/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090811013320265I4K655869.5189.40137.110134
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1iJ339E6L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.110103.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|6251MSCBD2IZKP7T.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.105900.5688123456666.LE VAN TOAN.970422
|08/09/2026
|100.000,00
|6251SGTTW2LZBLBY.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.105743.061157626789.KHUU YEN LINH.970403
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15947487590.UNG HO MS 2026.241 - EM BUI THANH HANG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251TPBVI28ED8KK.Ung ho MS 2026.241 Bui Thanh Hang.20260908.105547.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|08/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509081051502026qW26780328.5189.77447.105150
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22UGU56.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251305108718.20260908.105051.19027323468016.VND-TGTT-CAO VAN DANH.970407
|08/09/2026
|2.000,00
|6251IBT1fJD7QMEY.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.104834.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|08/09/2026
|1.000.000,00
|6251VNIB024PPY8V.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.104635.916400266.NGUYEN TUAN ANH.970441
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15947340170.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081045392026l47j675511.5390.39583.104539
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209081045092026PL40280476.5388.36175.104509
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22UBKZW.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251113203812.20260908.104333.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-10:42:39 Rbsa146574#SP#020097041609081042402026Rbsa146574.5189.20650.104240
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15947273652.CHU THI THU ung ho ms 2026.241 (Bui Thanh Hang).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22U5HV3.MINH HUNG ungho MS.2026.241BUI THANH HANG FT26251504151661.20260908.104108.9916440648.TRAN THI THU HANG.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15947274122.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15947250861.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1iJ331PK4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 241 BUI THANH HANG.20260908.103849.247529918.LE THI HOA.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15947211155.ung ho ms 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|6251TPBVI28EH1Q2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.103543.08621989999.LE KHAC HAO.970423
|08/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405090810353620269448066373.5389.77584.103502
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090810344420266p1t635240.5388.73198.103444
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15947172737.Ung ho MS 2026.241.CT tu 0511000438023 CAO NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15947165557.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251TPBVI28EHLNW.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260908.103326.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15947140626.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081030222026u7g6619416.5389.47363.102948
|08/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.236 Em Nguyen Minh Hieu#SP#020097040509081029432026M8Z8036523.5389.42949.102943
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15947103937.Ung ho MS 2026.240 (Ung ho hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.231 Anh Dao Van Hien#SP#0200970405090810285720265FR7032613.5388.38634.102858
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15947064563.Ung ho MS 2026. 241 (Em Bui Thanh Hang).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15947052345.ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0651000873219 NGUYEN THANH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809081025572026dpqo603445.5189.21331.102557
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1iJ33W4JV.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.102445.66661628888.NGUYEN THI THU.970432
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15947030854.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15947038676.ung ho benh nhan Bui Thanh Hang mo tim.CT tu 0281000832589 NGUYEN THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15947038773.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15947013377.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:23:08 d6SH335306#SP#020097041609081023082026d6SH335306.5389.4214.102308
|08/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho MS 2026.212 Ba Dinh Thi Tham#SP#0200970405090810225920264GKJ002870.5387.3745.102259
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809081022522026y3cy592375.5390.3304.102218
|08/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509081021492026OI6I097093.5189.97067.102149
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22UV5DM.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251940634262.20260908.102116.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|08/09/2026
|2.000.000,00
|6251IBT1k22UV9T5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251602755429.20260908.102030.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15946976784.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0111000799999 MA HOANH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.241 Bui Thanh Hang#SP#020097042209081019042026AB55592477.5387.79865.101830
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22UDC9C.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang FT26251700800029.20260908.101731.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1iJ33QPF3.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.101628.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
|08/09/2026
|50.000,00
|6251MSCBD2IZRQZ5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.101511.0818612349999.NGUYEN THUY TRANG.970422
|08/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15946899866.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026.240 (chi em Nga va Chuong)#SP#020097041509081014472026mZov646783.5388.56247.101447
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090810143820264dzl563023.5390.55668.101438
|08/09/2026
|400.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em hoc sinh SVien hocve dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209081014332026L64U394659.5387.54653.101433
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22U9F5U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251602150251.20260908.101404.19036904053010.VND-TGTT-DIP MY LINH.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:09:49 CZ4R792902#SP#020097041609081009492026CZ4R792902.5388.27736.100915
|08/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15946739446.UNG HO MS.2026.239.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15946702758.UNG HO MS 2026.240.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|6251IBT1k22UJJWS.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251504024195.20260908.100052.19029677236018.VND-TGTT-NGUYEN THANH HIEU.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15946697401.UNG HO MS 2026.237.CT tu 0261003487154 PHAM NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22UWFZY.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251216495073.20260908.100022.19033809422018.VND-TGTT-PHUNG PHUONG ANH.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22UWET7.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251810759037.20260908.095952.19030341033338.VND-TGTT-TRAN THI LAN.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251TPBVI28E9BYC.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260908.095801.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
|08/09/2026
|200.000,00
|6251TPBVI28E9LQH.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.095701.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
|08/09/2026
|30.000,00
|6251MCOBQ2MSSG16.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.095558.23001010851494.TONG MY LINH.970426
|08/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080949122026Y6AK133603.5387.15346.094913
|08/09/2026
|500.000,00
|6251IBT1iJ3F3T3T.ung ho ms 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.094911.355667788.DANG THI HOA.970432
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k228XERI.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251856421083.20260908.094838.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k228XGFQ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251448175833.20260908.094823.5279686886.TRUONG THANH LAM.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090809473220265ak4466827.5389.5923.094658
|08/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080946452026ZEZC023701.5389.2219.094645
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080946252026LKQ3528501.5390.1217.094626
|08/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080943422026AA9O008886.5387.87017.094342
|08/09/2026
|40.000,00
|6251VNIB024P9GYK.Ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien).20260908.093939.673704060047532.PHAN THI THUY.970441
|08/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080939182026G8PL087543.5387.64145.093918
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809080939052026mwup438115.5387.62650.093905
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809080938492026clel437219.5388.61466.093815
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090809374620263220433704.5387.55651.093712
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15946318408.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1059826105 LE THIEN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|868.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809080925232026wvt8391732.5189.95467.092449
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k228EYRN.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251621591247.20260908.092523.2004789999.TRUONG NAM HOA.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809080922442026x0um382677.5390.82746.092244
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 241#SP#020097048809080919062026xei6370437.5388.65770.091906
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090809174320264TTW529610.5387.58909.091709
|08/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509080909052026V579041687.5390.20446.090835
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k228BDUG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26251443576787.20260908.090748.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|6251IBT1k228BQCS.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251407379073.20260908.090707.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
|08/09/2026
|368.000,00
|6251IBT1k2285TR1.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251061011762.20260908.090642.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-09:05:19 4HrA569306#SP#0200970416090809051920264HrA569306.5390.3374.090519
|08/09/2026
|200.000,00
|6251ORCOQ2MSXL3U.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.090519.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k228YX79.Linh br ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26251158704294.20260908.090405.19036918616018.NGUYEN NGOC BAO LINH.970407
|08/09/2026
|150.000,00
|6251IBT1k228PGQC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251998619033.20260908.090019.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15945883752.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004237550 LUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|90.000,00
|ungho ms2026.238#SP#0200970415090808585620268zwy395054.5387.76387.085857
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15945858322.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004237550 LUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080857272026SQJ8576508.5387.68906.085727
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945847055.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071004287522 DUONG KIM THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945838792.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071002970026 NGUYEN THI MINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251PGBLP2ASAV25.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.085346.2070902239859.NGUYEN THI PHUONG THUY.970430
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209080852562026L2WP524358.5388.50778.085257
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422090808513120261JSZ584385.5388.45305.085131
|08/09/2026
|200.000,00
|6251VNIB024PG2TZ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.084655.226226886.BUI TAT THANH.970441
|08/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090808453520262a73353435.5388.20663.084535
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15945677640.gui chau Bui Thanh Hang.CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080840082026NH9E233102.5390.99309.084009
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945552498.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.CT tu 0611001951499 DO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945537292.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945502702.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15945469202.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080827092026HXN2557435.5387.48739.082709
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15945446208.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k228W6C8.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251635959374.20260908.082254.19030297274012.VND-TGTT-DANG THI HAI.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251ORCOQ2MSK7E6.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260908.082239.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-080926-08:17:15 cmKr484092#SP#020097041609080817162026cmKr484092.5387.12380.081716
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945306571.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945283617.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209080814132026V56K337331.5387.1013.081339
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945278758.Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945261549.Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15945255834.Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1iJ3F4DJ3.ZP262510139772 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260908.080825.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|08/09/2026
|50.000,00
|O5CH7KFD6NDH-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080804302026A8EL429173.5389.66265.080431
|08/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209080803132026WFEV595559.5390.61340.080313
|08/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15945107681.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22ILX5Y.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251057479366.20260908.075937.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
|08/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15945094243.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251VNIB024PZ8EN.ung ho ms2026.241 ( em bui thanh hang).20260908.075005.396320539.NGUYEN THI VAN ANH.970441
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15944950197.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509080744492026w1B9175188.5387.98154.074414
|08/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.241-em Bui Thanh Hang#SP#020097040509080742242026ZRFG032787.5388.88751.074224
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15944857247.Chuyen tien ung ho ms 2026 241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15944843138.UH MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071004059658 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22I7YMA.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251158387989.20260908.073929.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407
|08/09/2026
|15.000,00
|6251IBT1aJQ1ZYJK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,237 (Anh Luong Thanh Vi).20260908.072754.0339306897.VU DUC TU.970437
|08/09/2026
|50.000,00
|6251MCOBQ2MSGT5A.Ung ho ms2026.239 bui minh hieu.20260908.072030.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/09/2026
|500.000,00
|MS 2026.241#SP#02009704880908071609202634ay968437.5387.273.071609
|08/09/2026
|50.000,00
|6251MCOBQ2MSGQL3.Ung ho ms2026.240 hai chi e nga va chuong.20260908.070948.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22IV7XZ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251668144000.20260908.065731.19038565968015.VND-TGTT-NGUYEN T THANH NGA.970407
|08/09/2026
|300.000,00
|6251IBT1k22I2R9P.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251765605132.20260908.064030.9903061506.TRAN THI DIEM PHUONG.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15944067379.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.240( chi em Nga va Chuong).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209080622542026Q0Y7862299.5389.50626.062254
|08/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809080608512026tpn2790147.5390.25751.060852
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22IQ2WN.Ung ho ms 2026.240 FT26251520781035.20260908.055925.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15943748259.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1038669062 NGUYEN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251IBT1k22MXTMC.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26251725227233.20260908.051058.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15943651837.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1011000645169 HA ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509080437462026IRCM791642.5390.64514.043712
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15943612974.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.240 ( 2 EM NGA VA CHUONG).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|6251WBVNP2AXH1PP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260908.011015.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|08/09/2026
|50.000,00
|6251WBVNP2AXH1RF.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260908.010850.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1k22M6AIY.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251093242022.20260908.005740.19034392227019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15943398749.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.240 ( hai chi em Nga va Chuong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|100.000,00
|6251MSCBD2ITMGH7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260908.002441.0909014953.PHAN HOANG HAI.970422
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488090800181720263j9m694447.5387.63761.001818
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22M7ISX.Viet ha55 ung ho chau bui minh hieu ms 2026 239 FT26251570360600.20260908.001026.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
|08/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209080009462026SW43158748.5390.55921.000947
|08/09/2026
|300.000,00
|6251IBT1k22M72C7.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251869740485.20260908.000822.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|08/09/2026
|200.000,00
|6251IBT1k22MG343.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien FT26251685203048.20260908.000530.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|6251IBT1iJ3TNS14.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260908.000333.387291199.NGUYEN NGOC KHANH TRAN.970432
|08/09/2026
|200.000,00
|6250IBT1k22MGCDD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251549553804.20260907.235716.110888899999.VI THI YEN.970407
|08/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.240#SP#020097040509072350412026ZRAQ028057.5388.38517.235041
|08/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15943245012.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 7961873827 VU THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970422090723432720266O99774624.5388.30555.234328
|08/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15943228336.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1030498454 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|200.000,00
|6250MCOBQ2MSUANI.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260907.233823.06001014907972.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970426
|08/09/2026
|250.000,00
|NGUYEN VAN DAI chuyen tien#SP#020097042209072327352026BM6K473502.5389.12016.232735
|08/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15943167909.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017975712 VO QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509072318102026xwfN693132.5390.98977.231736
|08/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809072317062026rb6a654607.5389.97324.231707
|08/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809072301012026f6wf640404.5388.72145.230032
|08/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15943043356.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1024620869 DINH THI HUYEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien chia se co giao#SP#020097042209072251582026C4QO221243.5388.55505.225159
|08/09/2026
|100.000,00
|LE HONG HANH chuyen tienUng ho MS 2026.238#SP#0200970415090722431220264jR3657981.5389.39009.224312
|08/09/2026
|10.000,00
|6250IBT1k22MMQPW.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26251455801840.20260907.224058.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407
|08/09/2026
|500.000,00
|6250IBT1k22MDK2R.Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26251386019833.20260907.223349.19037542641012.VND-TGTT-LE NGOC MINH.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15973731217.ung ho MS 2026.242 . Em NGUYEN KHANH LINH.CT tu 0511003922122 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415090923005220266TV9655790.5387.4172.230052
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15973677229.NGUYEN VAN CHO chuyen tien.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|6252SGTTW2LUFKUP.IBFT Ung ho MS 2026.242.20260909.225231.0385588852.TA MINH HANG.970403
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1iJX1G7VR.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.225054.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15973608951.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251001524476 LE THAI DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146071599691.20260909.146071599691-0868919945_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28VSC3X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.222816.01567567001.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJX14G3S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.222522.128164917.NGHIEM THI NGOC QUYEN.970432
|09/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1aJQSYIWN.Ung ho MS 2026 241 em Bui Thanh Hang.20260909.222417.00200000239262.LE THANH THUY.970440
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22X74Y3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252166945023.20260909.221916.1939682689.DINH VIET BACH.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509092217522026HBAQ039350.5388.9879.221718
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22XG5QU.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252975400575.20260909.221419.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092211092026u8kj941347.5388.90631.221109
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092207462026u2em934826.5387.80631.220746
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704880909220722202697qe933975.5388.79106.220652
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15973296333.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0081001229371 NGUYEN BA DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15973271187.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.242(em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809092200192026n7h6919319.5189.55859.215944
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209092159482026LEPG824580.5388.53932.215948
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15973256635.HAI DANG LOP 5B5 TRUONG NGO THOI NHIEM BINH DUONG UH MS MS 2026.242 (NGUYEN KHANH LINH).CT tu 1046178315 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252VNIB02UABLWA.Ung ho MS 2026.238.20260909.215736.977888816.VU THI MINH ANH.970441
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJX1YHIU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.215614.253295775.NGUYEN THI THUY QUYNH.970432
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15973202145.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001024150 NGUYEN VU THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k22XPEMG.Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh FT26252032300005.20260909.215008.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|6252SGTTW2LUCHN3.IBFT Quyen gop cho em Nguyen Khanh Linh 2001 chi phi dieu tri sau ghep than.20260909.214922.060138587234.HOANG DUC HUNG.970403
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15973125854.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011001770690 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422090921444420264LVG480029.5189.10.214444
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090921405420266P09055547.5389.85245.214054
|09/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509092140132026UHGM053668.5189.82679.213938
|09/09/2026
|800.000,00
|6252SGTTW2LUCJ6U.IBFT Quyen gop cho em Nguyen Khanh Linh 2001 chi phi dieu tri sau ghep than..20260909.213801.060138587234.HOANG DUC HUNG.970403
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1iJX1U7P2.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.213742.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJX1UY1E.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.213607.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15973007689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000334113 KIEU QUOC LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1iJX1UV2X.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.213437.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22XMJ7I.NGUYEN THUY LINH ung ho MS2026.231 FT26252454903295.20260909.213315.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJX18XVN.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.213144.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15972964805.Ung ho MS 2026238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011002381532 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28VK6GF.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.213024.92961992401.NGUYEN TRUNG DO.970423
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1aJQS8HZZ.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.213018.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJX1863M.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.213009.351930578.TRAN THI HONG NGA.970432
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809092128422026r215840346.5388.34096.212842
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090921262120265skq833533.5388.22306.212621
|09/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15972891688.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0331003690477 LE THI HONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.242 e Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809092125162026cpxr830275.5388.17401.212516
|09/09/2026
|38.888,00
|6252IBT1k22X9NCT.uh ms 2026.241 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26252267039030.20260909.212249.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
|09/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220909212209202674EE123883.5388.2768.212210
|09/09/2026
|200.000,00
|6252VNIB02UAYM96.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.211607.386959415.VU THI VUI.970441
|09/09/2026
|5.000,00
|6252IBT1k22XCLCF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252594134019.20260909.211547.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/09/2026
|5.000,00
|6252IBT1k22XC54E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.241em Bui Thanh Hang FT26252720891735.20260909.211448.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15972716514.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15972713937. .CT tu 0071004186453 HO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097042209092111162026WTFJ710943.5387.49440.211117
|09/09/2026
|10.000,00
|6252IBT1k22X12BA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252138118805.20260909.211039.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|09/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15972683249.2026.240(E. Nga va Chuong ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15972670052.2026.241( Bui Thanh Hang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1k22XWTRW.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252277906145.20260909.210634.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
|09/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Khanh Linh ms 2026.242#SP#02009704220909210059202653IJ316982.5389.95147.210059
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15972526604.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k223XPH8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118642850.20260909.205306.2012198688.NGUYEN THI TUYET MINH.970407
|09/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1k223F4DU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252741933501.20260909.204731.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|LE NGA MAI Chuyen tien ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880909204316202640av692094.5388.95663.204316
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15972223234.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0501000105037 HO VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15972154449.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.240 (hai Chi em Nga Va Chuong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15972092886.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1229992222 PHAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15972094689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1915011599 LE CONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|6252NBVAF2YRZUQW.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.202714.100008296329.PHAM THI KIM THUY.970419
|09/09/2026
|77.777,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209092024032026YPSA380450.5387.79010.202403
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15971946882.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15971801882.chuyen tien giup chi em chuong va nga MS 2026240.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#0200970488090920134220262j6o578108.5387.11826.201343
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15971768446.ung ho ms 2026.242( em nguyen khanh linh.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15971677024.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|2.600.000,00
|6252IBT1bJMRQLPY.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Khanh Linh MS 2026 - 242 . Chuc con som hoi phuc.20260909.200525.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15971582272.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1032142473 NGUYEN MAI CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|12.000,00
|6252SHBAP2ADZDNS.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.195718.888804082003.Vu Quynh Anh.970443
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k223IP51.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252264873185.20260909.195652.19035341149011.VND-TGTT-TRAN DAI.970407
|09/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15971484123.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15971447545.ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0371000447420 NGUYEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15971421804.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 0351000689304 BUI DUC QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15971398026.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0351000689304 BUI DUC QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509091949492026M6xs123255.5388.56229.194949
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091949172026OXSW550895.5388.53333.194918
|09/09/2026
|20.000,00
|uh.ms..2026237Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809091948362026b8fh478129.5189.47657.194836
|09/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15971359263.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15971350217.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|6252VNIB02UQI4NL.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.194652.007704060055345.MAI VAN THAO.970441
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15971338056.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591000411882 PHAM THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15971332753.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509091943062026Ikid995515.5389.13003.194306
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k2232IQB.Ung ho 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252078064855.20260909.194037.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|09/09/2026
|50.000,00
|6252YOLOP2ADG5G5.Chuyen khoan tu Cake.20260909.193910.0365662270.NGUYEN QUANG VINH .546034
|09/09/2026
|200.000,00
|6252VNIB02UQH64U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.192950.101219933.VU THI THU THAO.970441
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091924552026mjt3378722.5388.87649.192455
|09/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091919382026U9B7944394.5390.51293.191939
|09/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:THANH THU chuyen tien ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090919175420269PU8035657.5387.39274.191724
|09/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15970768470.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.237 ( Anh Luong Thanh Vi )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|VU THI NHAN ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026238#SP#020097042209091913072026CP76913148.5389.5167.191233
|09/09/2026
|100.000,00
|6252MSCBD2IV9T5Z.TRAN THI HANG ung ho ms 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.191156.0988608161.TRAN THI HANG.970422
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15970657661.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0521000519696 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k22FZXY2.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252744455851.20260909.190601.19070246999014.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH HUONG NGHI.970407
|09/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15970585145.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001266734 PHAM QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15970479511.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0251002015287 TRAN THUY VI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15970470937.TRUONG THI THU HIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001357335 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15970425562.ung ho Ma so 2026.238.CT tu 1031398999 HOANG THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097042209091854212026F8PG298273.5388.70890.185421
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252IBT1iJXJEYDJ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.185211.97634319.LE VAN DUNG.970432
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091852112026YHU5289935.5390.56096.185136
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15970259848.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071005748704 TRAN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097041509091845572026bPFM747634.5388.10060.184557
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15970140737.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0421003774640 TRINH THI NGAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|2.000.000,00
|UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-090926-18:37:10 yUeA278081#SP#020097041609091837102026yUeA278081.5390.42671.183640
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22FUTD2.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252708728920.20260909.183637.19031419568019.VND-TGTT-DOAN TRUNG QUAN.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15969969978.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15969872141.ung ho ms 2026.238 (co giao hoang thi hien).CT tu 9978607211 NGUYEN HUNG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1aJQ9N3JX.ung ho Ms 2026 240 Hai chi em Nga va Chuong.20260909.182804.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1aJQ9NE8W.nang buoc den truong.20260909.182532.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|09/09/2026
|30.000,00
|6252IBT1k22FDR72.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252065666429.20260909.182500.19035724425010.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1aJQ9NB5V.ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.182318.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|09/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091823122026f3b1098701.5389.41007.182237
|09/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15969600124.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000676606 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|70.000,00
|6252IBT1k22F1FWJ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252012410976.20260909.181245.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|6252TPBVI28VCHPH.Ung Ho MS 2026.237 ( thay Luong Thanh Vi) LE THAI TRUC HANG chuyen tien.20260909.180913.00001115685.LE THAI TRUC HANG.970423
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091753562026wtav956124.5389.24202.175356
|09/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15969159214.ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0301000372000 NGUYEN HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209091751152026ZNVI663027.5387.2707.175115
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15968959353.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15968965894.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451000357452 LE HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22TGP4F.Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh FT26252966756430.20260909.173335.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15968771966.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15968743771.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011000996574 NGUYEN DUY NIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22T4C11.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252008037630.20260909.172825.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15968592607.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1045454115 NGUYEN NGOC BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|VU THI KIM OANH Chuyen tien ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509091721282026e4O5335158.5388.71927.172058
|09/09/2026
|310.000,00
|6252MSCBD2IV2AKM.Ung Ho NCHCCCL Ngoc 0356232004.20260909.171903.0356232004.VU THI ANH NGOC.970422
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1d15LH7U1.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 237 239 240 241.20260909.171653.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|09/09/2026
|500.000,00
|6252IBT1k22TVSX1.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252620708245.20260909.170737.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|6252SGTTW2L49RCF.IBFT Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.170718.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
|09/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091659492026237e675302.5389.7883.165949
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509091656152026vsTP213963.5388.81515.165615
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091655232026309x650317.5389.75340.165523
|09/09/2026
|500.000,00
|6252TPBVI28VQHJR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.165422.00001606006.LE THI THANH LOAN.970423
|09/09/2026
|10.000,00
|6252TPBVI28VQHCR.MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.165415.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15967819611.ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15967793807.ung ho MS 2026.241 e Bui Thanh Hang.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|6252VCBCW2L4XU1P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.164058.0687041222627.NINH XUAN HA.970454
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15967755439.ung ho MS 2026.242 e Nguyen Khanh Linh.CT tu 0451000396878 TRAN MINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|6252IBT1k22L3YFY.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252302057407.20260909.163459.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15967640900.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|6252IBT1k22LFUD5.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252505212634.20260909.163202.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15967453913.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1aJQ9EMZ8.ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.161527.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22LEQUR.Ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26252754298118.20260909.161333.19030507307016.VND-TGTT-DOAN HUONG GIANG.970407
|09/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091613102026ssgt467687.5189.84645.161310
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15967334204.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2026. 241 Bui Thanh Hang.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15967314303.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1iJXWTPM6.ung ho co giao Hien MS 2026238.20260909.160052.214287439.NGUYEN MINH THU.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509091556302026K44J010336.5387.78414.155630
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252TPBVI28V2FE5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.155249.00004627431.NGUYEN BA THANH.970423
|09/09/2026
|500.000,00
|6252IBT1k22LPT2H.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252083564224.20260909.154850.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|09/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091536512026PPM2795987.5388.55762.153616
|09/09/2026
|100.000,00
|6252TPBVI28K58NP.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.153304.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|09/09/2026
|100.000,00
|6252MCOBQ2M96UPX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.152930.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|09/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15966694932.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509091524422026BQH7051175.5390.82059.152407
|09/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1k22L9B4B.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252187845958.20260909.152339.19027571018019.VND-TGTT-LAM MY DUNG.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|MS2026-242 CHAU NGUYEN KHANH LINH HN-090926-15:21:21 NIZQ070462#SP#020097041609091521212026NIZQ070462.5390.62155.152121
|09/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091519432026hj2e271522.5388.51576.151944
|09/09/2026
|5.000,00
|6252IBT1k22L1ZLM.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252030904611.20260909.151507.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|09/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15966515335.UH MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091512582026s29s248886.5388.12359.151259
|09/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15966470199.UH MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090915092620264jvj237045.5189.90868.150926
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15966357020.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0591000397909 NGO ANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|6252TPBVI28K7VLX.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260909.150123.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220909145843202676TX142772.5390.27854.145843
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097042209091458162026AB4Q101820.5388.24978.145816
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252IBT1iJXWAAHJ.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho MS 2026 238.20260909.145728.22468999.DINH HONG HAI.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-14:50:33 EBzV663699#SP#020097041609091450332026EBzV663699.5189.81625.145033
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28K72GZ.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260909.144929.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15966127524.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|2026.231-090926-14:44:10 4XRp130994#SP#0200970416090914441020264XRp130994.5189.45011.144410
|09/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422090914325520269BZN123159.5387.78778.143256
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090914312420267edw114184.5387.69988.143124
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091429192026u7og107621.5387.57916.142920
|09/09/2026
|200.000,00
|6252SGTTW2L4RL3M.IBFT LE THI NHI chuyen tien.20260909.142826.060278851799.LE THI NHI.970403
|09/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050909142739202610BK099494.5389.48496.142739
|09/09/2026
|300.000,00
|6252SHBAP2AHHX2N.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.142722.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970405090914154820267A61053671.5387.83924.141548
|09/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091415112026g45v065934.5389.81599.141511
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15965630628.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15965628427.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15965599207.ms2026.242.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15965584794.UNG HO MS 2026.242 (KHANH LINH).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091402012026PU8Q187303.5189.11030.140127
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15965560617.Bibun ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252IBT1k22HPH1X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252044545078.20260909.135754.19020135160018.VND-TGTT-LE NGOC CHAU.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22HUPJL.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252276400058.20260909.135304.19034056335016.VND-TGTT-LAM NHU QUAN.970407
|09/09/2026
|130.000,00
|MBVCB.15965454494.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22H852G.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252673453157.20260909.134949.6991508999.PHAN HUU DUNG.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1aJQ9PVKL.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.134930.0987575865.TO HOAI VU.970437
|09/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15965393428.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1aJQ9PJLB.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260909.134530.000004518064.DANG THANH HAI.970440
|09/09/2026
|50.000,00
|6252MCOBQ2M9IEHP.Ung ho ms2026.242 nguyen khanh linh.20260909.134525.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|09/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145999553544.20260909.145999553544-0973809983_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15965365762.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209091343292026DCI6989677.5388.13342.134329
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809091340412026ffnb968762.5390.98664.134041
|09/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091338502026W4CP946891.5387.88833.133821
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15965290938.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK337 (TT38+39+40)
|09/09/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THANH DONG chuyen tienms2026.239 Ung ho em BiuMinhHieu#SP#02009704050909133654202610AU015494.5387.79587.133654
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15965250029.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0591000386847 NGUYEN THI THIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509091334082026ADAS006824.5390.65337.133408
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252IBT1iJXWVSFI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.133336.157846868.DONG HAI VAN.970432
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15965229982.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0251001067312 NGUYEN PHAN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15965192349.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061001005619 NGUYEN THI THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15965174675.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1fJDEZ5NU.ung ho MS 2026.242 (nguyen khanh linh).20260909.132711.0909335398.VO THI CAM HANG.970431
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091326512026jvx4932793.5389.28444.132651
|09/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15965133314.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k22H2IYQ.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252302008080.20260909.132502.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22H2MIN.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252049598008.20260909.132456.8074249999.NGUYEN HOAI THUONG.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22H215K.MS 2026.242 FT26252710509218.20260909.132413.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252IBT1k22H2WVX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252669488240.20260909.132400.6286221183.NGUYEN DUC DUNG.970407
|09/09/2026
|300.000,00
|MS2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091323392026V1QO831512.5189.11940.132339
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22HCE3X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252857119562.20260909.132248.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15965093444.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15965089939.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0201000247710 LE THI MAI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15965079291.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15965076740.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252TPBVI28KH3UG.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh.20260909.131923.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|09/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405090913191920263BRD063236.5189.89896.131845
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509091318082026nIy0381176.5189.84812.131808
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091317392026gx1l909512.5388.82554.131739
|09/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1aJQ98EJ8.MS2026.242( ung ho Nguyen Khanh Linh).20260909.131728.9333359999.VU DUC DIEN.970440
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22H1WYK.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26252534737539.20260909.131704.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22HJT92.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252087022056.20260909.131619.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|09/09/2026
|500.000,00
|6252IBT1iJXWS1C1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.131533.179050447.PHAM HA TRANG.970432
|09/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145996438780.20260909.145996438780-0902498898_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09/09/2026
|87.000,00
|MBVCB.15964954046.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1045932426 DUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15964817163.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1k22Z378E.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252888603537.20260909.125515.19034031531015.VND-TGTT-PHAM HOANG TUAN KIET.970407
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k22ZFCHP.MS 2026.242 FT26252757831727.20260909.125025.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|6252TPBVI28K3M73.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260909.124803.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|09/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN#SP#0200970422090912405620262NH6854124.5387.86834.124057
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15964463276.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1028076496 CAN DINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252TPBVI28KSPFM.ung ho NCHCCCL.20260909.122527.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423
|09/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091223002026y5ud755327.5387.79561.122300
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488090912174520263qe0736953.5189.44874.121745
|09/09/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15964200286.Ungho MS 2026.238( cogiao Hoang Thi Hien).CT tu 0591001874956 NGUYEN CHAU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15964164000.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251000008494 PHAM MAN HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091211002026ZFTR276845.5189.379.121101
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJXQ3YXP.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.120019.167315747.TONG HUU TAM.970432
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15963932772.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0401001334376 NGUYEN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15963821097.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001024150 NGUYEN VU THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15963809834.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091145272026JR67334191.5389.15722.114528
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28KKDZ1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260909.113640.10001926234.CHAU TAN BAO.970423
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28KKSUB.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.113500.10001926234.CHAU TAN BAO.970423
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28KKVXB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.113411.10001926234.CHAU TAN BAO.970423
|09/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15963485495.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0911000026258 PHAN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15963389068.ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011004307316 LE THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15963342687.UNG HO MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN).CT tu 1043739371 MAI THI LOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 242#SP#02009704220909111827202600YV493730.5387.25363.111828
|09/09/2026
|50.000,00
|6252MCOBQ2M99FT5.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).20260909.111746.03101010965538.HOANG VIET.970426
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJXQEWJF.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 3026 242 NGUYEN KHANH LINH.20260909.111603.247529918.LE THI HOA.970432
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15963172086.Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1355773133 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15963170190.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0978797029.CT tu 0281000494476 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809091113202026kcbo476743.5389.90169.111245
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15963085567.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809091053182026kfy3396970.5387.56971.105244
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488090910491620260hly381425.5389.31905.104841
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15962769630.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0181003293353 TRAN DUY CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|80.000,00
|6252MCOBQ2M9SFP8.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.20260909.104621.80000672664.NGUYEN THI TU LINH.970426
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15962690988.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071005745913 CAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091038042026MCVZ629675.5388.62516.103730
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15962537384.VU VAN YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien..CT tu 0511003742843 VU VAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809091031022026oafz312976.5388.19888.103102
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209091030502026TJZ4714418.5388.19338.103050
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15962501885.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071000763726 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|6252MSCBD2IE5MCL.Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong mong giadinh em svien Diem Quynh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc.20260909.102741.2200109436007.TRAN TRONG HAI.970422
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-10:13:09 q5mu179363#SP#020097041609091013092026q5mu179363.5388.16241.101309
|09/09/2026
|50.000,00
|6252SGTTW2LR7V94.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.095437.070128135136.LAM THE VINH.970403
|09/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145968165408.20260909.145968165408-0389398633_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15961931383.ung ho Ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0071001319090 DANG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090944502026woje147919.5189.57416.094451
|09/09/2026
|200.000,00
|6252SHBAP2A3P9NB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.094319.1006544190.NGUYEN QUOC HUY.970443
|09/09/2026
|30.000.000,00
|UNG HO 3 MA SO 2026.216, 2026.228, 2026.231 MOI MA SO 5 TRIEU. MA SO 2026.180: 15 TRIEU, TC: 30 TRIEU
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15961794636.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809090936192026mdll118441.5390.13317.093619
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15961752795.TRAN QUOC KHAI chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0411001041074 TRAN QUOC KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJXQDF1C.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.093452.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970488090909323920267w97105911.5387.95142.093205
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15961687691.ung ho ms 2026238.CT tu 9349604472 DAO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422090909293920263GC8879831.5388.79797.092910
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209090928392026148D409678.5388.73956.092805
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090927292026hv4f088253.5389.68544.092730
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15961637708.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0161000191564 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22EGKMS.Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252340850446.20260909.092530.8734139133.DO BACH KIM.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15961548727.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0451000413185 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252SGTTW2LRNCBZ.IBFT Ung ho MS2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.091612.060169166164.PHAN THI THUY CHAU.970403
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22E5R7J.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26252086223224.20260909.091501.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15961459376.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451001532634 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15961406200.Ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000,00
|MBVCB.15961369755.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1fJDE1N29.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.085957.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
|09/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509090855472026656V043135.5390.25227.085547
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809090852432026lc07973590.5189.11986.085243
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22EDDII.ung ho 2026.236 em Nguyen Trung Hieu FT26252609692843.20260909.085010.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
|09/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809090844112026kcx2945731.5388.77633.084411
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15961063182.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011004321136 TRAN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252PGBLP2AHLBDG.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.084223.1087040114283.PHAN TUAN NGUYEN.970430
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220909084106202689WJ131377.5390.64744.084107
|09/09/2026
|100.000,00
|6252SHBAP2A3DZ5C.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260909.083707.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1iJXQQTD7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260909.083306.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15960923244.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15960902485.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15960899780.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0991000025206 NGUYEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k22EWCK7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252010444043.20260909.083015.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|09/09/2026
|2.000,00
|MBVCB.15960873768.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15960853722.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9949848888 NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15960794417.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0591000416840 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15960752127.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0451000270368 NGUYEN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809090818092026vooa863453.5389.77247.081809
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15960721787.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9915191349 DANG VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15960662339.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0341007065818 DUONG HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:giup em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509090809512026VJC6022380.5389.47439.080916
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209090806022026O2GI721300.5390.34376.080603
|09/09/2026
|50.000,00
|6252MCOBQ2M9ES9C.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.080556.02101013955533.DAO KHANH TUNG.970426
|09/09/2026
|200.000,00
|6252SGTTW2LR3VYR.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.080547.0937323838.NGUYEN KIEN GIANG.970403
|09/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Nguyen Uyen Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209090800052026J9LL638062.5389.13213.080005
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15960501260.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15960488732.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9961236658 PHAM THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|200.000,00
|6252TPBVI28KCP2I.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.075656.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
|09/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15960443494.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209090754112026A3PC377431.5389.90887.075411
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJ3N3SB2.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.075244.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1iJ3NFRYS.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260909.075023.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15960336177.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15960328471.DOAN HIEN DUC chuyen tien giup do chau pham Thanh Nga vaf chau pham xuan Chuong.CT tu 0491000073033 DOAN HIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.242-em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704050909074317202668BN094480.5189.55467.074317
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209090740102026VKEB365471.5387.45223.073936
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15960155053.Ung ho MS 2026.238 co giao Hien.CT tu 9354058082 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|15.000,00
|6252IBT1aJQ26FZC.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,239 (Em Bui Minh Hieu).20260909.072640.0339306897.VU DUC TU.970437
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15960067810.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1025231090 PHAM VAN SU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252VNIB02ULIFND.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.072510.904096225.NGO DINH DUC.970441
|09/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509090719002026RV4H079887.5389.74511.071825
|09/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145946584084.20260909.145946584084-0988610537_Ung ho MS 2026238-co giao Hoang Thi Hien
|09/09/2026
|200.000,00
|6252IBT1k22KIRXZ.Ung ho MS2026.241 Bui Thang Hang FT26252019882933.20260909.071605.9415208996.NGO THI PHUONG DUNG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15959913416.Chuyen tien ung ho ms 2026 242 Nguyen Khanh Linh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15959868547.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9931794545 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809090710072026qey8640955.5387.45751.071007
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k22KV5US.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252741964583.20260909.070651.197968.TIEU CAM THU.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15959634027.TRAN THI Y NHI Ung ho MS 2026.241 ( bui thanh hang).CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15959526022.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|55.000,00
|MBVCB.15959294698.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.240 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|100.000,00
|6252MSCBD2IW5ACQ.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260909.054444.0860100910000.HA VAN CHU.970422
|09/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097042209090533302026UK7E270486.5388.58310.053331
|09/09/2026
|600.000,00
|6252IBT1k227TWU8.ung ho ma so 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26252047084016.20260909.040052.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|09/09/2026
|35.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.145929812806.20260909.145929812806-0826715966_Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|09/09/2026
|10.000,00
|6252IBT1k2276QHY.ung ho CLYT FT26252886270893.20260909.013604.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|09/09/2026
|1.000.000,00
|6252SGTTW2LRGBIS.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260909.011523.040105186659.NGUYEN XUAN QUYEN.970403
|09/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI NHU NGOC Ung ho MS 2026.240#SP#020097048809090113032026e8j8414955.5388.67733.011229
|09/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1k227KC4Z.Ung ho MS 2026.240 mong 2 em som hoi phuc FT26252886122200.20260909.005733.19036208144011.VND-TGTT-DUONG THI MUOI.970407
|09/09/2026
|200.000,00
|chuongtrinhnhuchuahecocuocchialy unghochuongtrinh#SP#020097042209090043522026L7ZV446945.5390.49463.004352
|09/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209090042542026VW8P385976.5387.49142.004255
|09/09/2026
|500.000,00
|6252TPBVI28KQLZF.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.002713.01186047001.HOANG THANH MAI.970423
|09/09/2026
|100.000,00
|6252IBT1k227BRGE.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252973206702.20260909.000308.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
|09/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15958693501.Quyen gop cho co giao Hoang Thi Hien , ms 2026.238.CT tu 9328489920 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.234 EM LUONG MINH DOANH-080926-23:57:53 QcQE200559#SP#020097041609082357532026QcQE200559.5387.3362.235753
|10/09/2026
|50.000,00
|6253MSCBD2II9MLU.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260910.231358.0986667469.NGUYEN VU HONG ANH.970422
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15992681934.ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1iJXDYIC1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.231142.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k29DX4I1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254683837705.20260910.224747.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|10/09/2026
|3.000.000,00
|6253IBT1k29DXCRB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254931282055.20260910.224549.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29D36HS.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254577235213.20260910.224342.8963866666.TRAN THI MO.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15992457284.Ung ho NCHCCCL, chuc cho chuong trinh phat trien hon nua.CT tu 1023287512 PHAN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102237552026SS3C760982.5389.66187.223755
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29DL68T.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254607492761.20260910.222926.19035667212013.VND-TGTT-TA THI THU HIEN.970407
|10/09/2026
|120.000,00
|6253IBT1k29DLEJH.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254889609990.20260910.222916.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|10/09/2026
|10.000,00
|6253IBT1k29DLQWA.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254063393900.20260910.222618.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15992293306.UNG HO MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509102222132026r0sN495595.5389.16520.222213
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1fJDLA74Y.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.222204.9021699304706.NGUYEN THI LAM PHUNG.963388
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15992254356.Ung ho MS 2026182 em Ha Quynh Nhu.CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809102218092026pw5d310504.5388.2041.221809
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15992193432.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146237255371.20260910.146237255371-0909476580_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10/09/2026
|400.000,00
|6253SGTTW2LEZ5VF.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.221039.070082561283.PHAN THANH HIEN.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1fJDLAW4Z.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.220922.9021699304706.NGUYEN THI LAM PHUNG.963388
|10/09/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-22:08:28 Vi4Y966189#SP#020097041609102208282026Vi4Y966189.5390.64631.220753
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809102207552026p6r4281354.5389.62378.220755
|10/09/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-100926-22:06:22 ruzS720466#SP#020097041609102206222026ruzS720466.5389.56360.220547
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15992042253.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097041509102200282026pW70437926.5390.30494.220029
|10/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15991998758.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.243(anh Tran Van Lai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15991977094.ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000302890 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15991951401.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0351001234633 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15991849906.ung ho MS 2026.221 (be Sung Trong Nhan).CT tu 0011002845157 PHAM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209102148272026D0YH706935.5189.73793.214757
|10/09/2026
|49.134,00
|6253IBT1k29DYBVZ.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254046085283.20260910.214402.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15991753706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 3926133568 NGUYEN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15991686925.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai - Dak Lak).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29DUR7P.MS2026.242 FT26254290675562.20260910.213906.19036051083011.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29DUL7D.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254977603618.20260910.213838.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1aJQMJMUT.UNG HO MS 2026240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG.20260910.213657.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15991648505.ung ho MS 2026 243 anh Tran Van Lai.CT tu 0281001162596 PHAM VU HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29D8ZUY.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254410402889.20260910.213520.990968358069.Tran Ngoc Bach.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509102131322026DmzS337343.5388.84362.213102
|10/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102128542026VJJC987558.5387.68681.212854
|10/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209102128222026LS8H379984.5389.66317.212822
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29DMVP6.Ung ho MS 2026.239. Em Bui Minh Hieu FT26254779935161.20260910.212754.14022806282010.VND-TGTT-PHAN HONG LAN.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970422091021262220269EWH766667.5189.53566.212547
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29DDXS3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254603061026.20260910.212356.19033723186011.VND-TGTT-DO THANH NHAN.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-21:22:36 j01M506060#SP#020097041609102122362026j01M506060.5388.31230.212206
|10/09/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.237#SP#020097042209102118252026DDAL648924.5387.4730.211825
|10/09/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.242#SP#020097042209102117112026HPSA267524.5390.97429.211711
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15991305664.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai)#SP#020097041509102114042026lksY262906.5387.77178.211404
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15991107789.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9786525268 NGUYEN HOANG GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|6253SGTTW2LEFJB8.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.210059.060267121187.NGUYEN THI THAM.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LE85UC.IBFT QUOC TRUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.205856.060966862519.NGO QUOC TRUNG.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509102058492026UQ7H044093.5189.76077.205849
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15990953255.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Van Lai ms 2026.243#SP#0200970422091020532320263ITX964111.5189.36823.205324
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1iJXSN2QS.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.205219.33949499.TRAN VU MINH PHUONG.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29SXJHB.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26253255896000.20260910.205116.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048809102046272026tgfe971546.5389.87823.204627
|10/09/2026
|500.000,00
|6253WBVNP2A6CPHC.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.203933.105000427662.DANG MY AI HOA.970412
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28STFNH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.203743.01957937401.VU THI THANH BINH.970423
|10/09/2026
|10.000,00
|NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026 231#SP#020097042209102036112026GPRR275741.5390.12057.203536
|10/09/2026
|20.000,00
|UH MS 2026230#SP#0200970422091020344320269XHO709894.5189.819.203443
|10/09/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809102031002026mh4p895653.5189.72377.203101
|10/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15990233324.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.243 (Anh Tran Van Lai)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15990244348.Ung ho MS 2026.226 - ba Tran Thi Hong.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15990201965.ung ho ms 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0881000458198 NGUYEN LINH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|10.000,00
|6253IBT1k29SG1U3.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26253341823883.20260910.202310.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1fJDLIYTM.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.201943.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
|10/09/2026
|300.000,00
|6253VNIB02U17VZZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.201839.057264.NGUYEN LUU THUY MY.970441
|10/09/2026
|50.000,00
|6253SGTTW2LEM1KV.IBFT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.201723.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
|10/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15989972035.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0511003864921 VUONG QUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15989925486.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146219855135.20260910.146219855135-0326683902_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15989548572.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|55.555,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146218555647.20260910.146218555647-0328625082_Ung ho NCHCCCL Vo Phu Hien 0328625082
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15989511264.Ung ho chuong trinh Nang buoc den Truong ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1iJXS7U6Z.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.194246.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432
|10/09/2026
|600.000,00
|6253MCOBQ2MH1TB2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.193739.37201019972238.LE THI HAU.970426
|10/09/2026
|125.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910193516202628J6039975.5388.21253.193441
|10/09/2026
|50.000,00
|6253MCOBQ2MH1Y9J.Ung ho ms2026.243 tran van lai.20260910.193053.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|10/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15988974744.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0691000321448 CAO VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|30.000,00
|MS 2026.152#SP#020097042209101927412026GH6V675351.5390.58303.192741
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15988897918.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9971840999 TRINH LONG TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910192717202617UK088292.5388.54568.192642
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LEYSNL.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.192335.050083999036.NGUYEN QUANG TAI.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-19:18:59 TZdG246273#SP#020097041609101918592026TZdG246273.5189.85057.191859
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146212290233.20260910.146212290233-0387967474_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.243 anh TRAN VAN LAI#SP#020097048809101916162026tr1h494411.5390.61576.191616
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15988588542.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101912052026mK2L530943.5189.26435.191205
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15988386837.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0421000408353 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|150.000,00
|6253SGTTW2LELYYU.IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.20260910.190427.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|50.000,00
|6253SGTTW2LEL2UZ.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260910.190357.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101902442026YBTS419139.5189.46780.190244
|10/09/2026
|47.000,00
|6253SGTTW2LE2HPV.IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.20260910.190128.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101900562026VS0R012555.5387.30913.190056
|10/09/2026
|43.000,00
|6253SGTTW2LE23BI.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.190055.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|53.000,00
|6253SGTTW2LE2SGZ.IBFT Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.190020.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|20.000,00
|6253SGTTW2LE2VX3.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260910.185940.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|20.000,00
|6253SGTTW2LE2KZS.IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260910.185917.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|20.000,00
|6253SGTTW2LE2UVK.IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260910.185811.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|35.000,00
|6253SGTTW2LE2R89.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.185715.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15988116581.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091018544520266dkr373973.5388.78035.185445
|10/09/2026
|30.000,00
|6253SGTTW2LE2BFY.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260910.185422.060061767781.LE PHUOC THINH.970403
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15988068840.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|ung ho co giao hoang thi hien#SP#020097042209101848342026UTGR765617.5390.24211.184835
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LW5EUL.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.184758.060025688204.Nguyen Thi Hoai Thuong.970403
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k299UZUN.UH MS 2026.152 Tai Nhan FT26253770503783.20260910.184752.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k2998BG3.Ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh FT26253076603750.20260910.184511.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k2998UPF.Ms 2026 152 hai anh em Tai va Nhan FT26253745450518.20260910.184456.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|10/09/2026
|10.000,00
|6253IBT1k299MIPM.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253882025589.20260910.184032.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|10/09/2026
|30.000,00
|6253VNIB02U1KXJW.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260910.183838.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1bJMRIABT.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260910.183314.1032652001.NGUYEN THUY LIEN.970434
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1fJDLWI5P.MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.182945.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1bJMRIBKT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.182827.1028490001.TRUONG THI HANH.970434
|10/09/2026
|200.000,00
|6253MSCBD2IDQBYR.LE THI XUAN chuyen tienung ho chuong trinh NCHCCCL.20260910.182820.7426272829.LE THI XUAN.970422
|10/09/2026
|20.000,00
|6253IBT1iJXSSJ2X.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.182625.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|6253VNIB02U1GQGD.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.182455.038704066888866.NINH THI HIEN.970441
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15987366068.Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-18:24:22 F4uV381268#SP#020097041609101824222026F4uV381268.5388.8359.182422
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1d1534RVR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.182412.970422T87a4d30000000007e7153.MBBANK IBFT.970422
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15987337055.ung ho ms 2026.152 (2 anh em Tai va Nhan).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970422091018235420264EZ9140874.5390.3506.182354
|10/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-18:21:46 hCGk345879#SP#020097041609101821472026hCGk345879.5388.86226.182147
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15987256034.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.242 ( EM NGUYEN KHANH LINH ).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15987247219.CAO THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.243.CT tu 1018589065 CAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|10.000,00
|6253TPBVI28SYTEX.MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.181722.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|10/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488091018163120261hs1146015.5390.39138.181556
|10/09/2026
|30.000,00
|6253IBT1k292R3GB.MS2026.152 ung ho tai va nhan FT26253178285955.20260910.181609.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28SY2D8.ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan).20260910.181310.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101812382026taGv175896.5388.4834.181238
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15987032682.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho MS 2026.243 ( Anh Tran Van Lai).CT tu 1993572222 PHAM DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|150.000,00
|6253IBT1aJQVYKQK.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.180923.084704070007037.NGUYEN MINH HOANG.970437
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k292FM6C.Ung ho MS 2026.243 A Tran Van Lai FT26253524943760.20260910.180837.19036631392011.VND-TGTT-HOANG TUAN.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.152 anh em tai va nhan#SP#020097048809101805052026hwso074619.5388.37147.180505
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15986760980.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1iJXSJQDV.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260910.180039.0335903736.LE ANH QUAN.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LWNMI1.IBFT Ung ho MS 2026.152 - em Tai va Nhan.20260910.180013.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091017594420261ply040136.5390.87760.175944
|10/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101757182026CXB3455710.5389.65529.175643
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1iJXSQXFH.ung ho ms 2026238 hoang thi hien.20260910.175529.242059239.LY HONG NGAN.970432
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1k2927U2G.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253701666314.20260910.175232.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15986355505.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000167871 LY QUOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.800.000,00
|6253IBT1bJMRMXG5.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Tran Van Lai MS 2026 - 243 . Chuc em som hoi phuc.20260910.174234.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k292YSYN.MS 2026.152 FT26253385027320.20260910.174027.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1aJQVIFKR.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.173852.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|10/09/2026
|11.000,00
|6253IBT1iJX9X9IG.Huyn.20260910.173802.223055613.NGUYEN DIEU HUYEN.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k292UFJX.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253889551300.20260910.173749.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253IBT1k292U45F.ung ho MS 2026243 tran van lai FT26253152495413.20260910.173712.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15985974587.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|2026.243( anh Tran Van Lai )#SP#0200970415091017270620269g90780390.5389.72977.172707
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k292S5TQ.ung ho ms 2026243 FT26253342436074.20260910.172515.19024525482011.VND-TGTT-NGUYEN DUY QUANG.970407
|10/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091017242420261yd2798079.5390.46633.172424
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15985764428.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000216470 NGUYEN KIM TUE NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15985746777.ung ho MiS 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0061001062613 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091017125820268REK064445.5387.33486.171258
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k292WVI1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253911191016.20260910.171239.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k292WJHB.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26253602120327.20260910.171214.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k292QT55.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253077504771.20260910.171145.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k292QKRD.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253020902606.20260910.171124.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.242#SP#020097040509101710592026NX43047687.5387.13751.171059
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29CNZZ4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253812159916.20260910.170932.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.243 TRAN VAN LAI-100926-17:02:06 xFzQ441329#SP#020097041609101702062026xFzQ441329.5387.26799.170206
|10/09/2026
|100.000,00
|6253NAMAP2ANK8HP.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.170117.022081991.TA VAN HUY.970428
|10/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091017011620269CTC067371.5389.20046.170117
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29CF8G9.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253682643908.20260910.170026.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15984987544.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0491001549966 NGUYEN TRONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15984987742.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0581000779336 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29CHBVB.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253814190788.20260910.165423.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091016541720263iof607977.5389.53195.165417
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422091016533220262M05863565.5389.46423.165333
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15984829485.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000554118 TRUONG TRAN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15984817835.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101646282026cwbi573816.5189.77149.164628
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-16:46:25 JT5O329804#SP#020097041609101646252026JT5O329804.5390.75893.164625
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15984732671.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.241 ( em Bui Thanh Hang).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|104.070,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809101643372026gzrw562054.5388.49969.164337
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15984561693.uh ms 2026 243 Tran Van Lai.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29C423I.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253868922117.20260910.163649.19039006679018.VND-TGTT-TRAN DANG HIEN.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101636082026YGQB067551.5389.80927.163608
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29CBEDA.Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26253951136507.20260910.163549.212396899999.LE TRA MY.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509101635072026RAPV060687.5390.71896.163508
|10/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101628422026AGOQ015052.5388.15853.162843
|10/09/2026
|200.000,00
|6253WBVNP2ANU155.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.162408.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15984225394.Ung ho em Bui Thanh Hang.CT tu 1036928355 TRAN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253WBVNP2AN4NJL.MS 2026 243.20260910.162054.135678.VO DANG THINH.970412
|10/09/2026
|100.000,00
|6253VNIB02U1Q3U1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.162039.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15984105917.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|6253ABBKP2AN444E.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.161702.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJX9P7SJ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.161528.144391101.MAC THI LOAN.970432
|10/09/2026
|20.000,00
|6253IBT1cJMKMIK3.Ung Ho MS 2026.243(anh Tran Van Lai).20260910.161106.105006594261.PHAM XUAN THU.970415
|10/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097041509101609562026wfYD315437.5387.60804.160921
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15983899706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1061924627 NGUYEN PHUC DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091016044820261URG294930.5390.19393.160449
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15983710541.MS 2026.243 ( Anh Tran Van Lai).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101556162026M5jO248584.5388.51495.155616
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809101553502026i01y307046.5389.33249.155350
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101552032026zc2d298596.5389.18404.155129
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1fJDHB2CC.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.154947.916666552.NGUYEN PHUONG THANH.970406
|10/09/2026
|100.000,00
|ungho ms 2026.242#SP#020097041509101548422026loT9212186.5388.92641.154842
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.243 Anh Tran Van Lai#SP#020097048809101548212026yrn3281301.5387.90705.154822
|10/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI BICH LOAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026242 EM NGUYEN KHANH LINH-100926-15:47:22 tYHm383298#SP#020097041609101547222026tYHm383298.5387.83262.154723
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15983466830.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|40.000,00
|6253IBT1k2913FA5.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253372066316.20260910.154334.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253ORCOQ2M37LGZ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.154313.0104100003477009.MANH THUY UYEN.970448
|10/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.243 ANH TRAN VAN LAI-100926-15:42:42 6NdD340109#SP#0200970416091015424220266NdD340109.5388.46849.154243
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k291TYRL.Ung ho MS 2026.243- Anh Tran Van Lai FT26253925531336.20260910.153651.19031812363666.VND-TGTT-DINH THI HANG NGA.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|6253VNIB02UBPX3L.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.153626.007135630.NGUYEN MINH QUANG.970441
|10/09/2026
|800.000,00
|6253IBT1iJX9S61W.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 8 ma so sau 2026236 2036237 2026238 2026239 2026240 2026241 2026242 moi ma so 100 K.20260910.153406.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LW4JQJ.IBFT ung ho ms 2026.243 Tran Van Lai.20260910.153123.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15983212504.ung ho ms 2026.242 (Nguyen Khanh Linh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k291HV37.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253661576761.20260910.153038.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15983198420.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0031000263701 TRAN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15983183172.ung ho ms 2026.241 (Bui Thanh Hang).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|99.000,00
|6253IBT1iJX993KG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.152907.306946657.NGUYEN CHAU TUAN.970432
|10/09/2026
|300.000,00
|6253TPBVI28XSW4M.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.152711.01594250001.NGUYEN THI NGOC THANH.970423
|10/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15983111320.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS2026.228 (ba Le Thi Luc).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.243 TRAN VAN LAI-100926-15:23:41 5nKR350500#SP#0200970416091015234120265nKR350500.5389.5597.152341
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15982989947.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101516412026esMX968080.5390.56365.151641
|10/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509101514552026vlZF960362.5388.42943.151455
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15982923841.TRAN DO NIN chuyen tienung ho ms 2026-243 anh Tran Van Lai.CT tu 1033709320 TRAN DO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1k291GGQY.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253620291744.20260910.151355.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704880910151104202602e0119538.5388.15185.151029
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k291BZKZ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253031001971.20260910.150529.19034099332010.VND-TGTT-HA KHANH LONG.970407
|10/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091015051820267KNG128427.5389.72896.150518
|10/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15982754061.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh Chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:59:05 YEiG175188#SP#020097041609101459052026YEiG175188.5189.29734.145905
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15982648514.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071004748929 LE DUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|150.000,00
|6253IBT1k291PR27.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.243 tran van lai FT26253445277514.20260910.145657.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15982581324.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7977656177 BUI TIEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k291UT6U.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253043811503.20260910.145330.9915841091.PHAM MINH THONG.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k291UZS5.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26253347600800.20260910.145310.3957053123.HO HUU BINH.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SHBAP2ANM9LL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.145114.0905222737.DO THI MY DUNG.970443
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101450062026YZ6V787405.5389.67745.144931
|10/09/2026
|500.000,00
|Chuyen tien giup be Bui Thanh Hang#SP#0200970488091014451720262ydu016389.5189.32401.144517
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1iJX9Q2MV.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.144420.0904137258.DUONG THI DUNG.970432
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k291MVNJ.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG chuyen UH ms 2026.243 FT26253408522787.20260910.144228.19020640041661.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG.970407
|10/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15982311476.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2026.227 (anh Ho Trong Do).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026,243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101439032026dxvi992597.5387.89171.143903
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k291DRJL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253743444681.20260910.143818.19025900532011.VND-TGTT-DO KIEN ANH.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15982254187.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1027540595 VU THI THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRINH VAN XUE chuyen tien UNG HO MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910143409202699IU048029.5389.56042.143409
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15982226914.ung ho MS2026.243(anh Tran Van Lai).CT tu 1048063704 PHAM THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:32:03 bvvK489619#SP#020097041609101432032026bvvK489619.5389.40648.143203
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15982190319.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28XKLW9.Ung ho Ms 2026.243 ( anh Tran Van Lai ).20260910.142956.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101428252026bf4c952112.5390.15768.142825
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15982119518.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0351000638355 NGUYEN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15982095865.ms 2026238.CT tu 0491000196298 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k291CR8P.ung ho ms 2026243 anh TRAN VAN LAI FT26253925270959.20260910.142546.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|6253ORCOQ2M3I1LU.LOC HO TRO MS2026.243TRANVANLAI.20260910.142225.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15981965362.ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15981932572.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 1039626146 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091014124720267qto896300.5390.12895.141247
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k291QXU1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253054328927.20260910.141236.19833978764031.VND--LE MINH QUANG.970407
|10/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15981867611.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-14:10:47 Qyxp305401#SP#020097041609101410472026Qyxp305401.5389.99620.141047
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15981844237.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7904022888 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k29JNWN3.NGUYEN VAN NHIEM chuyen Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253973780989.20260910.140622.11623162399011.VND-TGTT-NGUYEN VAN NHIEM.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29JRR5L.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253489658428.20260910.140602.19031124089011.VND-TGTT-LU SO PHUNG.970407
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101404182026VNQ8518453.5189.58412.140418
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29JRU8X.NGUYEN THI TRANG NHUNG ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253577036689.20260910.140412.19035286905012.VND-TKTT-NGUYEN THI TRANG NHUNG.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|nchcccl#SP#020097048809101403222026cgxf863798.5388.52317.140323
|10/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509101402132026PkJ4670737.5189.46394.140213
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15981672818.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253TPBVI28XEW2Q.UNG HO MS 2026.243 (ANH TRAN VAN LAI).20260910.135918.03432034499.PHAM THI KIM MAI.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai mong a som khoe manh cua it long nhieu#SP#020097042209101358092026RZE8363128.5390.19823.135810
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LWCVVK.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.135732.92993.DUONG THI THU HA.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28XEJKK.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.135616.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101356042026P7W8077808.5389.8072.135604
|10/09/2026
|150.000,00
|6253ORCOQ2M3D89F.VO THI DIEP ANH chuyen tien ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.135542.0014100016307006.VO THI DIEP ANH.970448
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29JF6Y3.MS 2026.243 FT26253087171762.20260910.135518.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253MSCBD2I3RC29.ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.135500.0570173668668.PHAM THI THANH HUYEN.970422
|10/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tienih ms 2026.243 tran van lai#SP#0200970422091013531420268ENE998986.5390.90442.135314
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LWC85Q.IBFT Ung ho MS 2026.243 - anh Tran Van Lai.20260910.135216.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LWCQTN.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.134849.070099395239.DUONG THIEN NHI.970403
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091013475420267ORZ044463.5389.57213.134754
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29JHK6R.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253811046932.20260910.134509.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29JHU22.UHNCHCCCLy Phan Lan 0982805956 FT26253708804990.20260910.134411.19033094204018.PHAN THI NGOC LAN.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146160614858.20260910.146160614858-0782386643_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10/09/2026
|300.000,00
|6253TPBVI28XWVKE.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.134257.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15981325017.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0761002351679 PHAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253NAMAP2ANL6KB.Ms 2026 238 Hoang Thi Hien.20260910.133459.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253NAMAP2ANLIY2.Ms 2026 243 Tran Van Lai.20260910.133405.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
|10/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-100926-13:33:42 PgtM125414#SP#020097041609101333422026PgtM125414.5389.69778.133342
|10/09/2026
|50.000,00
|ms2026243 tran van lai#SP#0200970422091013333720267YGM550438.5388.69477.133338
|10/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15981276272.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15981275530.ung ho MS 2026.243 (anh tran van lai).CT tu 0071000805220 DUONG THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T4.8.2026 - MS 2026.233 ANH LY MI LUNG#SP#0200970415091013313120269999445749.5387.57193.133136
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15981257718.ung ho MS 2026 243 Tran Van Lai.CT tu 1038684565 HUYNH HUU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101329572026FBST640925.5387.47339.132957
|10/09/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.243ANH TRAN VAN LAI-100926-13:29:57 yEkm620442#SP#020097041609101329572026yEkm620442.5389.47320.132957
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704220910132917202611ZO358619.5189.43523.132842
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101328192026AQRC966887.5390.38189.132819
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101327572026dj2i750543.5389.34910.132757
|10/09/2026
|5.000.000,00
|6253IBT1k29J7BPA.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253448994790.20260910.132746.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1d15FZ1Y1.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.132725.97042292N6066b3000000000804912.MBBANK IBFT.970422
|10/09/2026
|260.000,00
|6253SGTTW2LW1H2J.IBFT ung ho MS 2026.243.20260910.132711.060243330370.THANG DUC NHIEN.970403
|10/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220910132619202660G9385854.5388.26074.132619
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29J7W2V.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253770405404.20260910.132608.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.243 tran van lai#SP#020097042209101325222026M8EW727740.5389.19891.132522
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#02009704150910131926202603rN534513.5388.84533.131927
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15981098273.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJX2KJ7F.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.131745.213935224.TRAN THU TRA.970432
|10/09/2026
|10.000,00
|6253IBT1k29J4C6X.ung ho ms 2026.243, anh Tran Van Lai, chuc anh va gia dinh binh an FT26253174896709.20260910.131615.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29JBNGI.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253140535471.20260910.131544.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|10/09/2026
|6.000,00
|MBVCB.15981029724.NGUYEN DINH MY chuyen tien ung ho MS 2026.243 . Nam mo Duoc Su Phat !.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15981022195.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101313082026y5vj706478.5389.47434.131238
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101312352026ikrs704853.5389.42947.131235
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101312302026AZM5105333.5389.43319.131230
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101312022026hokr703161.5189.39557.131202
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1d15F61CZ.unghoMS2026243.20260910.131146.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|10/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091013104520260HAK013276.5189.31860.131045
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15980976822.ung hoMS2026.243 (anhtranvanlai).CT tu 0071001096278 NGUYEN QUI TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28X4PA4.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260910.131022.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809101309322026joev695800.5388.25549.130932
|10/09/2026
|200.000,00
|6253VNIB02UBEA2V.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130928.668704060092513.NGUYEN THI HONG THU.970441
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k29J5Q4A.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253778625000.20260910.130905.19026397280012.VND-TGTT-TRAN QUOC KHANH.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101308102026blce691671.5189.17500.130810
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LWBKUY.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130758.060235157996.Dang Thi Quynh Vy.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MSCBD2I3MYM8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130717.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15980926392.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|O5CH7KG0LQ1E-Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101305592026ZDRB140386.5388.4108.130559
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1fJDH18I9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130551.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|10/09/2026
|150.000,00
|6253IBT1k29JPXE5.MS 2026.243 FT26253713797401.20260910.130528.19129884502016.VND-TGTT-TA QUOC VIET.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1k29JP3CU.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253708665760.20260910.130519.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|6253TPBVI28X4S88.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130513.01980898502.NGUYEN ANH DUNG.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJX2GUGY.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130503.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|10/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101304462026KU2L546220.5387.96719.130447
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28X4VWW.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.130408.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101303572026U46C901566.5390.92305.130358
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MSCBD2I31QIX.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.130112.0972923420.TU THI THANH VAN.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LWBQ77.IBFT UNG HO MS 2026.243 - ANH TRAN VAN LAI.20260910.130109.060017833920.MAI VAN HOANG.970403
|10/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146154520628.20260910.146154520628-0973192724_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10/09/2026
|200.000,00
|ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu#SP#020097041509101252312026D7N9450901.5387.22746.125231
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101249572026TAR4634437.5387.7149.124958
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29JVZJA.Ung ho MS 2026.243 FT26253504073142.20260910.124836.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15980634989.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146152625961.20260910.146152625961-0918159587_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJX2BIP4.Ung ho MS 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.124245.43131133.NGUYEN THI THU HANG.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15980500935.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9784606066 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1d15F7B3Y.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.123625.97042292Rce5a99000000000d61775.MBBANK IBFT.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15980447220.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15980421932.LE QUYNH CHI chuyen tien ung ho MS 2026.243 (Tran Van Lai).CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101234242026cffk584292.5388.8402.123424
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101234212026SC6U501313.5387.7683.123421
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29JCZVL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253240933092.20260910.123341.19027240424017.VND-TGTT-DO THI LAN HUONG.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|6253MSCBD2I3LFQE.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.123245.09333333338.VO THI THU HONG.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:31:46 aCml182078#SP#020097041609101231462026aCml182078.5389.88568.123146
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LWQQJH.IBFT ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.122924.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|10/09/2026
|2.000.000,00
|Co B.N Ung ho MS 2026.240 Hai chi em chau Nga va Chuong#SP#020097048809101228532026udyh563126.5388.66801.122853
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LAM THI YEN LINH chuyen tien ung ho ms.2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091012283920266BBJ061438.5388.65364.122804
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29JJ3U4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253725747404.20260910.122833.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k29JJTMH.Ung ho ms 2026.240 hai em Nga va Chuong FT26253075300040.20260910.122822.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29JJG6T.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253408020548.20260910.122746.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Co B.N Ung ho MS 2026.239 Chau Bui Minh Hieu.#SP#020097048809101226452026db6u554713.5389.51677.122645
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15980249536.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai) .CT tu 1032046371 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Co B.N Ungho MS 2026.230 Chau Dang Dinh Duong.#SP#020097048809101224252026np1i545359.5189.33925.122425
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:22:51 Co1s062932#SP#020097041609101222512026Co1s062932.5390.23618.122217
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146149104871.20260910.146149104871-0854076607_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146148272954.20260910.146148272954-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien qua ung ho ms 2026243
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15980039196.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15980013365.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI MINH THUY chuyen tien muon giup gia dinh tran van lai#SP#0200970422091012120520264UQ4151243.5388.44445.121206
|10/09/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097048809101211002026ljwv489471.5389.35921.121100
|10/09/2026
|100.000,00
|TRAN THI HANG ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101210562026KI0U643300.5389.35679.121057
|10/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101210542026I7IZ078079.5189.35522.121019
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2026 243#SP#020097040509101210112026NPZA074443.5389.30194.121011
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15979945921.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1041289860 THAN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509101207382026RRpM283293.5387.9783.120738
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15979916646.Ung Ho MS 2026.243(anh TRAN VAN LAI).CT tu 9938498438 TRAN XUAN KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN HOANG TUNG UNG HO MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101206492026VASJ185352.5189.5046.120649
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:06:46 wtSM559428#SP#020097041609101206462026wtSM559428.5387.4072.120647
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101204062026ZW7O637425.5390.83190.120336
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040509101203492026I5V7040878.5189.79896.120349
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405091012025120267F0Z035650.5390.73275.120251
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509101202102026LO2G032084.5388.67579.120210
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704050910120130202663BW028433.5388.62180.120130
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253MCOBQ2M3XRX2.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).20260910.120053.23001012953468.NGUYEN THI MINH TRANG.970426
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28XJ95P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.120040.03016537201.VO THI NGOC.970423
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091011595020261EB9152480.5387.49155.115950
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MCOBQ2M3XC96.NGUYEN THI CHIU chuyen tien Ung Ho MS 2026 243 ( Tran Van Lai ).20260910.115926.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|10/09/2026
|200.000,00
|NGO THI THUY Ung ho MS 2026243. Tran van Lai#SP#0200970422091011585120261WRA383492.5390.40696.115852
|10/09/2026
|300.000,00
|6253TPBVI28XJGWL.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.115820.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979670920.lHUY chuyen tien ung ho 2026.243.CT tu 1041293677 VAN VINH THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k29WEN5C.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253654162329.20260910.115441.19071619961019.TUAN HUONG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15979648256.ung ho anh Tran van Lai.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101153202026wm7o408550.5189.96004.115320
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509101151482026825T073144.5389.83428.115148
|10/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15979572819.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004262312 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29WKSE4.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253245985021.20260910.115013.6949918617.NGUYEN THI LAN ANH.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091011494020268e12391002.5389.65486.114905
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979523297.ung ho MS 2026238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1942266991 TRAN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101146092026ho9i373721.5389.35894.114609
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15979463985.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979452885.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1049213862 NGUYEN THANH LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29WGJ77.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253075140377.20260910.114444.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1aJQDILEE.ms 2026.243 anh tran van lai.20260910.114357.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209101142322026BN3E796058.5388.7431.114232
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1bJMR9WPQ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.114214.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:40:25 s3XC188624#SP#020097041609101140252026s3XC188624.5189.90068.114025
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091011365920264OQ3304702.5189.61553.113659
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15979233289.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0251002706055 DAO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29WP3IL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253907304282.20260910.113118.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
|10/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704880910113103202666f8301702.5387.14640.113103
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979129212.TRUONG DUC LINH chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0331000453265 TRUONG DUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979131851.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000684614 NGUYEN TRONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15979122666.haokungfu Ung ho MS 2026.240 (2 chi em Nga & Chuong).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253VNIB02UBCC5F.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.112806.125725725.HUYNH DUC HAO.970441
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15979064995.ungho ms 2026.243 tran van lai.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1fJDZTXM1.Nguyen Huong ung ho MS 2026 240 hai chi em Nga va Chuong.20260910.112250.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979013109.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0271001059608 VO TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15979009480.ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15978961805.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0351000970549 NGO THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:19:51 Xd0o384478#SP#020097041609101119512026Xd0o384478.5388.28067.111951
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101116512026IEEO981424.5389.5184.111651
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209101116502026N7UP686514.5389.4194.111650
|10/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091011150620269MS7432441.5387.91277.111507
|10/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15978864896.ung ho tran vanlai.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2020 243 em TRAN VAN LAI#SP#020097040509101113082026HWZE042236.5189.75669.111308
|10/09/2026
|50.000,00
|6253MCOBQ2M3V91Z.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.111245.03101010965538.HOANG VIET.970426
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1k29WSZRE.ung ho MS 2026 243 anh Tran Van Lai tinh Dac Lac FT26253749962516.20260910.111233.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|6253ABBKP2AI9SV8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.111208.0935610689.NGUYEN THI DIEU LY.970425
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1aJQDDK7R.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.110937.023704070006728.VU KE TRUNG.970437
|10/09/2026
|200.000,00
|6253ABBKP2AI9AXX.LE DUC HOANG ung ho MS 2028243 A tran van lai.20260910.110830.0988882065.LE DUC HOANG.970425
|10/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15978718595.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0071000633400 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15978699346.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1050823428 LE CANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1aJQDD9BL.ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260910.110400.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-11:03:35 46N8300707#SP#02009704160910110335202646N8300707.5387.2251.110335
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15978653144.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1050823428 LE CANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k29WC1I4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253725425485.20260910.110243.19035765114011.VND-TGTT-HA QUOC DUNG.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15978656030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181000932179 TRAN MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15978632248.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000913325 LE HUU CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1iJXCN8KL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 243 TRAN VAN LAI.20260910.105919.247529918.LE THI HOA.970432
|10/09/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101057062026HS0U470077.5390.56387.105636
|10/09/2026
|5.000.000,00
|6253ORCOQ2M3VA8T.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.105539.0068100005351009.NGUYEN THI THUY HANG.970448
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29WQTJX.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho MS 2026.243 Anh Tran Van Lai o Tinh Dak Lak FT26253252556062.20260910.105412.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101053202026agj4130203.5389.28798.105245
|10/09/2026
|50.000,00
|6253MCOBQ2M3K5XJ.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.105146.80002564355.NGUYEN VAN ANH.970426
|10/09/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI chuyen tien ung Ho MS 2026.243 Tran Van Lai#SP#020097042209101051072026GV38776335.5189.13864.105108
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29QNY5Q.Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26253480131821.20260910.105038.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15978391942.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9945823098 NGUYEN PHU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJXCXIGZ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.104632.6919999991.PHAM THUY DUONG.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15978314965.Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe.CT tu 1020188556 NGUYEN THI THANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15978296687.Ung Ho Ms 2026.221 ( be Sung Trong Nhan ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15978260506.Ung Ho MS 2026.219( em Nguyen Phuong Linh ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJXC386P.ZP262530227147 Trung Kien ung ho MS 2026.242.20260910.104018.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091010392520268I44320920.5189.35014.103925
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101038372026eja5067440.5389.29320.103837
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29QTZL7.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253841129791.20260910.103812.19032132866686.VND-TGTT-BUI TUAN ANH.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146131205943.20260910.146131205943-0901269177_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15978196182.ung ho ms 2026.238( co giao hoang thi hien).CT tu 0511000415576 DOAN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15978177692.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9210731666 LUU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|30.000,00
|6253IBT1k29QL5U2.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253043892472.20260910.103448.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15978156274.ung ho ms 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101032342026i7r2042918.5189.86180.103159
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15978106351.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0521000700806 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097044909101028062026VQvu139249.5390.50608.102806
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien mong ban mau khoe#SP#020097042209101027112026WYW1637432.5388.43953.102711
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.243#SP#020097040509101026172026BO6H069681.5390.38237.102617
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15978016245.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9359475947 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091010245120263815589935.5390.26096.102451
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MCOBQ2M3GBXX.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.102425.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu#SP#020097048809101024212026rhrv010008.5390.22748.102421
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880910102351202660mt008036.5390.18574.102351
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MCOBQ2M3GY1P.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.102203.03201013801023.LE THI THU HIEN.970426
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509101019122026XYHO031082.5388.90103.101842
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29Q7JQM.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253205461742.20260910.101721.19029735046011.VND-TGTT-LE THI HUONG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209101016582026JA0Q241009.5388.75654.101658
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29QG3S8.Ung ho MS 2026.242 FT26253006629300.20260910.101653.19033048928011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN MY.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977867640.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220910101617202663J3815675.5387.70837.101617
|10/09/2026
|30.000,00
|6253IBT1k29QAKXP.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253708021592.20260910.101335.8913708386.HO THI ANH THU.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1iJXCH8UE.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.101225.107027769.NGUYEN MINH TRIET.970432
|10/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.15977791983.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000757128 LE DUY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977791269.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0181003651196 LY NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977786838.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0081001226232 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|250.000,00
|6253IBT1aJQD1ZT9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.101111.000004124987.MAI THANH TAM.970433
|10/09/2026
|30.000,00
|6253IBT1k29Q4BMU.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253769783111.20260910.101025.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091010102020269B71500755.5390.33569.101021
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k29Q4I61.Giup ma so 2026.243 FT26253616200221.20260910.100958.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809101007452026w6t2941173.5390.15446.100746
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809101006322026lbsi935713.5389.7572.100632
|10/09/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.243(anh tran van Lai )#SP#020097041509101005592026WGOX649478.5390.3646.100559
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253IBT1k29Q51A7.AnVuTranTranThai ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26253414966747.20260910.100357.19030956356048.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15977654529.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611000184000 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1aJQDJ3IV.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.100136.251704070003322.NGUYEN THI LANH.970437
|10/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209101000082026243X810087.5189.64757.100008
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15977578839.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|30.000,00
|6253IBT1k29QP1HD.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253383403962.20260910.095830.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29QPJT3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253754698869.20260910.095826.19036757019014.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM DUNG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253MSCBD2I9BI4B.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260910.095822.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
|10/09/2026
|20.000,00
|6253IBT1k29QU3S7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253842082570.20260910.095754.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28XQ5QK.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.095600.02028549301.HOANG VAN HANH.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100955422026s523889070.5390.35863.095542
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15977503381.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011000771682 LE THI XUAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15977501378.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253ORCOQ2M3E6P5.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.095409.0008100006607008.LY HOAI NAM.970448
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15977488563.uh ms 2026.243.CT tu 0261003491161 NGUYEN THI XUAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100953502026xxjm881762.5390.25682.095350
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29QIAQA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253660406682.20260910.095126.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509100951212026NnIT589458.5189.11280.095046
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15977419511.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1013182684 TRAN THI TRUC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509100947482026V2WR058541.5189.89862.094748
|10/09/2026
|137.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097044909100947222026G4c4756610.5189.88582.094723
|10/09/2026
|10.000,00
|6253IBT1k29QMQTS.ung ho ms 2026.242, em Nguyen Khanh Linh, chuc em va gia dinh binh an FT26253949724954.20260910.094711.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091009461720268oc5852333.5389.81786.094618
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1d15FCKHD.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094506.970422K53e0550000000007a2739.MBBANK IBFT.970422
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809100944172026kj3d844608.5189.70526.094417
|10/09/2026
|200.000,00
|6253MSCBD2I9QWSB.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094409.0932334383.PHAM THUY HONG.970422
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1aJQDWYYU.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260910.094332.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|10/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100943072026L54X605867.5390.62933.094233
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MSCBD2I9Q1NC.LE THI TU OANH chuyen tien ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.094206.7200117111002.LE THI TU OANH.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|UNG HO 2026243 TRAN VAN LAI.-100926-09:41:54 qZlq204158#SP#020097041609100941552026qZlq204158.5387.57453.094155
|10/09/2026
|100.000,00
|6253ORCOQ2M3EE5I.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.094107.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100939582026xa00828236.5388.45887.093958
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977265008.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977235581.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977232069.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho 2026243 Tran Van Lai#SP#020097040509100937192026IL3C002781.5390.32189.093719
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977227088.Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15977224290.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0771000586440 LUU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026. 243 anh tran van lai#SP#020097042209100936062026HXPR100914.5390.25189.093607
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 .243 anh Tran van Lai#SP#020097048809100936062026fosg813692.5387.24658.093606
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977211266.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15977211193.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0481000722703 LAM THI VY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977208062.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29Q2TE6.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253010691109.20260910.093529.19032070756668.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977191608.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|5.000.000,00
|6253IBT1k29Q27P7.Ung ho MS 2026.238 co giao Hien FT26253697290657.20260910.093453.19028853336699.VND-TGTT-TRAN HOANG LINH.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091009341420263MD6086411.5189.14926.093414
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15977176139.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15977168723.Ung ho MS 2026.243. Anh Tran Van Lai.CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977149581.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1013015443 TRAN VAN LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253PGBLP2AIUYBK.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.093039.4537040064198.NGUYEN CHANH NHAN.970430
|10/09/2026
|100.000,00
|6253WBVNP2AI4NQU.Do Thi Ngoc Linh chuyen tien ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260910.093030.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977115139.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003997592 MAI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1k29Q1B6S.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253887001264.20260910.092856.19025994705028.VND-TGTT-DINH PHAN BAO ANH.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977089477.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023525993 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809100928232026f0xl784647.5388.84496.092823
|10/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091009271920268G4Y550646.5390.78455.092645
|10/09/2026
|200.000,00
|6253VNIB02UA6X2T.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.092717.364460074.NGUYEN TRUONG CHUNG.970441
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15977062933.Ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29QJUIZ.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253785925643.20260910.092542.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29QJVAU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253800000822.20260910.092524.19031393694010.VND-TGTT-PHAM DUC NAM.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100924292026lzre770443.5390.65176.092429
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15977017246.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0251002709844 DANG THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15977002021.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1020273697 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100922172026v362762487.5189.53403.092142
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15976995298.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1023825072 TRAN NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-09:20:07 nxOl218570#SP#020097041609100920082026nxOl218570.5389.42612.091933
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1aJQSN5MM.UNG HO MS 2026242 EM NGUYEN KHANH LINH.20260910.091843.4734992.NGHIEM MINH TRANG.970424
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1iJXC4X2B.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260910.091834.71792234.NGUYEN THANH TUNG.970432
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15976917934.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0231000690988 LE THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091009153720266hmk738017.5387.21360.091537
|10/09/2026
|200.000,00
|6253MSCBD2ISPSVQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.091352.0650111112888.DAO CONG HOAN.970422
|10/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.243 ANH TRAN VAN LAI-100926-09:13:06 cr65716833#SP#020097041609100913062026cr65716833.5389.9345.091306
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253IBT1k22NXB75.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253289093570.20260910.091157.19030647688011.VND-TGTT-NGUYEN VU NHU QUYNH.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238#SP#020097048809100911542026nkgr724595.5389.1929.091154
|10/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms 2026238#SP#020097040509100911392026BOM2067266.5389.2276.091139
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k22NXU94.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253174083861.20260910.091136.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15976844269.ms2026.243 ( anh tran van lai).CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k22NX9NH.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253407932893.20260910.091105.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k22NXJJU.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253621530974.20260910.091040.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091009103720269lrh719802.5389.97412.091037
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k22N3AT2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26253004506718.20260910.090918.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|10/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 4 em Huyen Tuong Tien va Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100908532026WYLQ882224.5189.88969.090853
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22N3M5V.Ctt ung ho MS 2026.243- Tran Van Lai FT26253777829772.20260910.090833.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|10/09/2026
|600.000,00
|SHGD:10000366.DD:260910.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.236 CHUC NGUYEN TRUNG HIEU MAU KHOE
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k22NF3AI.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253343870393.20260910.090725.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976753690.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0381000471854 NGUYEN TIEN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100904542026h3b3699257.5390.69606.090454
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1aJQSR83H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.090344.159704070027341.LUONG THI MONG TUYEN.970437
|10/09/2026
|400.000,00
|6253IBT1fJDZBQ44.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.090345.9021748420192.TRAN HONG NHUNG.963388
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJXC5GZG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.090122.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|10/09/2026
|30.000,00
|6253IBT1iJXC5BWG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.090032.40746846.DANG MINH HOAI.970432
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15976671158.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976634279.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0611001974149 LE THI THANH LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJXCY3J3.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.085556.38363859.KIEU THE QUAN.970432
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976593398.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15976592631.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000636553 VO THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|6253IBT1k22NZESB.Ung ho 2026.241 Bui Thanh Hang FT26253706765711.20260910.085509.19032499386011.VND-TGTT-LE BA XUAN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28X2SWG.QUYNH PHUONG chuyen tien NCHCCCL -0799013593 t9.20260910.085500.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976588432.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-08:54:38 RZpU016949#SP#020097041609100854392026RZpU016949.5189.22001.085439
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976583615.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien gui MS 2026.243(Tran van Lai) .CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k22NZC32.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253867303998.20260910.085335.19028316423011.VND-TGTT-TRAN ANH TUAN.970407
|10/09/2026
|10.000,00
|6253MSCBD2ISNEA2.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.085329.0960131868888.NGO SY ANH.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091008521620267FTV318224.5389.12115.085146
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15976559607.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15976549859.MS 2026243 tran van lai.CT tu 0081001201193 NGUYEN NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253NAMAP2AIT7BH.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260910.085032.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976506812.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011002426052 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15976500177.TRAN NGOC TINH chuyen tienunghoms2026.243(anh tranvanlai).CT tu 0341006822444 TRAN NGOC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209100848262026RVT3563525.5389.94700.084751
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976500478.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|250.000,00
|6253VNIB02UAH3GZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.084722.601704060358940.LE NHU QUYNH.970441
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976486847.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28X2C87.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.084639.04469321201.DINH VAN DAT.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091008462220262n7n634061.5388.85655.084622
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976443535.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15976445627.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011002426052 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976440259.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001303540 DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253TPBVI28V558X.VU DONG QUYNH chuyen tien. Ung ho MS 2026.242 (Em Nguyen Khanh Linh).20260910.084312.01767217601.VU DONG QUYNH.970423
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15976416446.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k22N7WTD.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26253757002106.20260910.084137.19035197349017.VND-TGTT-TRAN NAM ANH.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146113770237.20260910.146113770237-0856995662_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100839482026Z1V1184955.5189.58289.083949
|10/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097048809100838582026sq7c608400.5388.55316.083858
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1aJQS3AKT.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083831.092704070015637.TRAN HUU TIEN.970437
|10/09/2026
|300.000,00
|MS2026.243 TRAN VAN LAI-100926-08:38:17 iZKP225770#SP#020097041609100838172026iZKP225770.5387.52267.083817
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100837502026YIUT471202.5189.50366.083751
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1aJQS3BT7.Chuc co giao nhanh khoe Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.083747.100500200229.TRAN NGUYEN HA MY.970457
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15976335497.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071001134988 LE THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209100836012026ROG3414775.5388.43069.083602
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976311778.Chuyen tien ung ho MS 243.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509100832562026WSGP067319.5390.30197.083256
|10/09/2026
|200.000,00
|6253MSCBD2ISHW7S.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083250.8770112356789.NGUYEN THI THANH THUY.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509100831562026OZVM062410.5387.26261.083156
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k22NB5XC.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253683760034.20260910.083114.19036760497016.VND-TGTT-GIAP LONG TRUONG.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|6253WBVNP2AIJWW9.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.083112.105000264026.DAO NGOC CANH.970412
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15976231244.Nguyen cho nhieu gia dinh duoc doan tu.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509100829172026B6B6049234.5389.15216.082917
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15976201245.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1021497119 LAM QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.15976188185.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100826482026RD1L388615.5388.4985.082648
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15976180373.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976170822.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15976169113.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281001679054 LE NGUYEN KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LUG5CL.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.082429.060260064390.NGUYEN TAN CUONG.970403
|10/09/2026
|500.000,00
|6253ABBKP2AIJ2D3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.082410.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146111081858.20260910.146111081858-0797638767_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UHNCHCCCL#SP#0200970405091008231120261JS1018536.5387.88171.082311
|10/09/2026
|100.000,00
|ung ho2026.243#SP#0200970415091008203020261tlm268359.5390.71240.082030
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15976085011.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061001003622 DONG MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809100819052026e0zd540135.5387.62933.081905
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091008184420263zgj538955.5389.60963.081845
|10/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15976064277.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9399055555 DANG VAN SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100817482026jc4e535701.5387.55254.081748
|10/09/2026
|30.000,00
|6253MSCBD2IS9RYF.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.081714.0398155529.NGUYEN THI HUYEN.970422
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100816482026ciro532207.5387.49453.081648
|10/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809100816342026eego531362.5387.48272.081634
|10/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15975970595.Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146109055356.20260910.146109055356-0987604333_Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15975956663.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071001089445 LE VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209100809482026WBR9724038.5189.21326.080949
|10/09/2026
|50.000,00
|6253TPBVI28VPQ9P.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260910.080607.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15975868990.Ung ho MS 2026.238( Ung ho co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0011003528690 NGUYEN MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22NDQ5F.ung ho MS.2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26253892401138.20260910.080251.19029777018018.VND-TGTT-TRAN THI XUAN.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509100802172026HN7D014490.5387.92829.080142
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22NS6SA.Ung ho ms 2026.242 nguyen khanh linh FT26253503660013.20260910.080157.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253SGTTW2LUE41P.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.075424.060177486161.NGUYEN THI NGAN.970403
|10/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809100754092026yrbt454350.5389.64043.075334
|10/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.242 E. Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100750312026SAEY803662.5387.51225.074957
|10/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS2026.243-anh Tran Van Lai#SP#020097040509100750242026SKD8056750.5389.51001.074949
|10/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970405091007475020263QEF044173.5389.41013.074750
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k22NJAAS.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26253810803293.20260910.074539.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509100744062026FRUZ156539.5390.28178.074406
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k22NJJTC.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253150484577.20260910.074403.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15975545638.MS 2026.238 ung ho co giao hoang thi hien.CT tu 5799999999 VU MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704050910073559202683VS087092.5389.97572.073559
|10/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15975413493.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|6253VNIB02UAKPF7.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260910.072619.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|10/09/2026
|500.000,00
|PHAN THUY HUONG CK CHO CHAU NGUYEN KHANH LINH GIALAM HANOI-100926-07:25:24 v2y5464620#SP#020097041609100725242026v2y5464620.5189.60581.072524
|10/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509100724332026DMD3031938.5389.57458.072433
|10/09/2026
|1.000.000,00
|6253IBT1k22R3CJL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253221995670.20260910.072344.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209100716512026XY9V837027.5390.30732.071652
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22RTCY9.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253384554203.20260910.071628.19039655183013.VND-TGTT-DOAN THI MY LINH.970407
|10/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15975176838.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1065410645 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15975169463.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.242 NGUYEN KHANH LINH.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22RHTJW.MS 2026.238 FT26253653201905.20260910.071131.19038604716010.VND-TGTT-DUONG NGOC LAM.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15975130981.Chuyen tien ung ho ms 2026 243 ang Tran Van Lai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/09/2026
|20.868,00
|MBVCB.15975058852.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh chuong trinh : nang buoc den truong.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2097838785911119872.20260910.Remit Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai 2097838785911119872
|10/09/2026
|15.678,00
|MBVCB.15975027120.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.240.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22RKCSA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253488136644.20260910.065117.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22R73T3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253855860030.20260910.065015.19023056725017.VND-TGTT-PHAM THI HAI TRANG.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k22R73HB.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253785348833.20260910.065014.19027107551014.VND-TGTT-TRAN VAN TAN.970407
|10/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJXCWSAD.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.064727.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
|10/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.15974821459.UH MS 2026.242 - em Nguyen Khanh Linh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15974801269.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0501000114946 VO THANH NHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509100627442026RRA5087775.5189.90343.062744
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1k22RBZVW.ung ho ms2026.241 FT26253575530727.20260910.062634.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|10/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k22RB7VK.MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh FT26253541850622.20260910.062546.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|10/09/2026
|500.000,00
|6253IBT1iJX1XP1T.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260910.054813.158167026.VO HAI AU.970432
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15974372991.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen khanh Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.15974375489.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.241( em Bui Thanh Hang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15974362723.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.240( hai chi em Nga Va Chuong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15974351037.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15974354126.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809100517192026r1oi112214.5389.8765.051645
|10/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15974319327. ung ho Ms2026.241 ( em Bui Thanh Hang ).CT tu 0251002595958 VO THUAN THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|500.000,00
|6253SGTTW2LUZFEX.IBFT Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260910.044406.060200688824.Nguyen Thanh Tung.970403
|10/09/2026
|50.000,00
|6253IBT1k22RMRJ6.Ung ho MS 2026.241 FT26253096480800.20260910.035211.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|10/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.15974188284.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1042803880 DO THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|100.000,00
|6253SGTTW2LUT91W.IBFT ung ho ms 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260910.021440.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|10/09/2026
|100.000,00
|6253MSCBD2ISANDM.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.015031.0995076678.LE THI CAM LY.970422
|10/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.241#SP#020097048809100106342026vzox074394.5390.25289.010634
|10/09/2026
|50.000,00
|6253TPBVI28VHQTQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.004718.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
|10/09/2026
|199.999,00
|6253NAMAP2AD53NR.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260910.003956.0936308885.DU QUANG HUNG.970428
|10/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28V3GRH.: Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).20260910.000811.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|VU HONG PHU chuyen tien ung ho NCHCCCL#SP#020097041509100007572026fqqE701927.5387.84600.000757
|10/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.238#SP#020097042209100004432026JFYQ608366.5189.81922.000408
|10/09/2026
|300.000,00
|6252IBT1k22RW9H7.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26253686902033.20260909.235631.19030173023666.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|10/09/2026
|400.000,00
|6252TPBVI28V3QV5.pham thu tra- Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260909.234213.00024705002.PHAM THU TRA.970423
|10/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)#SP#020097041509092336252026vvDy685145.5390.52848.233625
|10/09/2026
|17.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146075069012.20260909.146075069012-0912105944_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10/09/2026
|2.000.000,00
|Nguyen Thi Hang va Nguyen Minh Anh Ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen#SP#0200970422090923241420268MEN785865.5388.38583.232414
|10/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809092323342026si2k029927.5390.37980.232334
|10/09/2026
|2.000.000,00
|Nguyen Thi Hang va Nguyen Minh Anh Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209092321392026YDRO807996.5387.35490.232110
|10/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15973760670.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0141000879327 LUU THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/09/2026
|50.000,00
|6252IBT1fJDZWF55.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260909.230927.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01-09-2026 02:43:25
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.224 (be Vi Duc Chuyen); thoi gian GD:01/09/2026 00:13:23
|01-09-2026 03:56:20
|20.000,00
|CT DEN:320T26901ET29320 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.234 em Luong Minh Doanh
|01-09-2026 07:32:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 07:57:28
|1.000.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.232 em Nguyen Van Tri Dung
|01-09-2026 08:03:18
|300.000,00
|ninhts ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|01-09-2026 08:25:32
|500.000,00
|CT DEN:320T269003AYGN8T PHAN DINH NHAN chuyen tien: ung ho MS 2026.235 ba nguyen thi quyen
|01-09-2026 08:59:32
|100.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong Nguyen ThI Diem Quynh Ha Tinh
|01-09-2026 09:05:28
|100.000,00
|320D609019XG69XQ ung ho MS 2026.235 ( NGUYEN THI QUYEN )
|01-09-2026 09:13:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26900567GWTD BUI VAN HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.235 ba nguyen thi quyen
|01-09-2026 09:15:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2690058R1MAZ MBVCB.15840823452.730315.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1015924798 TRAN THI HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-09-2026 10:00:09
|100.000,00
|CT DEN:320T269006ZX36VW Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 10:23:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|01-09-2026 10:54:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26900949UQAL Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 10:55:31
|200.000,00
|CT DEN:320T26900950RG2A Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|01-09-2026 10:58:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2690098PG72H MBVCB.15842419458.850444.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-09-2026 11:33:07
|50.000,00
|CT DEN:320T26900ALP6XDU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 11:51:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|01-09-2026 12:03:20
|300.000,00
|CT DEN:320T26900BSKKBEE Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 12:15:26
|100.000,00
|126D60901BX2LLSJ Ung ho CT NCHCCCL FT26246373835614
|01-09-2026 12:17:33
|40.000,00
|320D60901K8UJE4T Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 12:24:48
|500.000,00
|320D60901ZQS3GW7 UNG HO MS 2026235 BA NGUYEN THI QUYEN-010926-12:24:48 6244ASCB024M32BT
|01-09-2026 12:30:59
|200.000,00
|CT DEN:320T26900CV3C940 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|01-09-2026 12:35:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26900D0VY9CR UNG HO MS 2026.235 ba Nguyen thi quyen
|01-09-2026 12:38:25
|100.000,00
|PHAM THI THANH THUY Chuyen tien giup chi Quyen
|01-09-2026 12:42:29
|300.000,00
|CT DEN:320T26900DA9V0VS Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|01-09-2026 12:48:37
|100.000,00
|320D60901YHAX6WG Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246353490143
|01-09-2026 13:09:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26900EBV0LBM Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 13:17:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 13:31:45
|100.000,00
|320D60901AZQCE7Q Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 13:48:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26900FV4PDUF TRAN THI KIM LIEN Chuyen tien ung ho MS 2026.235 ung ho ba Nguyen thi Quyen
|01-09-2026 13:49:06
|500.000,00
|CT DEN:320T26900FW8LE0E Ung ho MS 2026.235 Ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 13:50:38
|500.000,00
|CT DEN:320T26900FY911V6 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 14:07:33
|50.000,00
|320D60901953PZ6S Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 14:28:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26900HDW0ENJ Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 14:44:21
|100.000,00
|320D60901GJ4FZ9M Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 14:52:08
|50.000,00
|CT DEN:320T26900JBGBH47 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 14:52:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|01-09-2026 14:58:16
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:09:21
|100.000,00
|320D609016XR000F Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:09:21 6244ASCB024CC5MN
|01-09-2026 15:10:32
|100.000,00
|320D609017ZUU7MW Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:14:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:15:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:16:35
|50.000,00
|320D60901EFM9FE6 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:17:03
|200.000,00
|320D60901KHHZHP1 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen
|01-09-2026 15:17:48
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26900KBD090C MBVCB.15845609800.878137.DO THI NGOC THUY chuyen tien ung ho MS 2026.235 nguyen thi quyen.CT tu 7919274829 DO THI NGOC THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-09-2026 15:20:20
|200.000,00
|ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:21:56
|200.000,00
|TRAN THI HONG ung ho MS 2026.235 ( ba Nguyen Thi Quyen )
|01-09-2026 15:24:37
|200.000,00
|CT DEN:320T26900KLDBVSD Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:25:47
|1.000.000,00
|320D60901LANHDS5 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:30:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26900KTMLC6Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:35:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26900L0EAJUH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|01-09-2026 15:36:59
|150.000,00
|CT DEN:320T26900L2Q81B3 Nguyen Thi Bich Hien Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:37:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26900L2VZTQR Vietinbank;110628136866;DO THI THAO chuyen tien ung ho MS2026.135 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:39:46
|150.000,00
|CT DEN:320T26900L6D53B0 MBVCB.15845894961.071604.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1017507238 NGUYEN CONG HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-09-2026 15:42:41
|500.000,00
|320D60901XHTQ46G Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-15:42:40 6244ASCB024CTN6F
|01-09-2026 15:43:33
|50.000,00
|320D60901263XMG9 CHU VAN QUYET chuyen ung ho MS 2026.235 nguyen thi quyen FT26246460663950
|01-09-2026 15:46:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:47:58
|50.000,00
|320D60901SSRKD2Y Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:57:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26900LV7Q7MJ Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:58:38
|50.000,00
|CT DEN:320T26900LXA584B LU BICH HANH chuyen tienMs 2026235 ba nguyen thi quyen
|01-09-2026 15:59:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26900LY96NTK DOAN HIEN Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 15:59:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26900LYAFPJR Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 16:03:31
|100.000,00
|ZP7D96VPUU31 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 16:10:58
|50.000,00
|CT DEN:320T26900MDKUFQY Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 16:14:49
|100.000,00
|MS 2026.235 (Ng T Quyen)
|01-09-2026 16:15:20
|100.000,00
|320D609016DUR9AV Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 16:16:42
|300.000,00
|ung ho MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)
|01-09-2026 16:22:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26900MUK65AA MBVCB.15846500959.486149.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0061001164163 NGUYEN THI NHU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-09-2026 16:44:01
|300.000,00
|320D60901JJLESAB Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246027654336
|01-09-2026 16:44:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 16:47:09
|100.000,00
|ung ho ms 2026.235
|01-09-2026 16:51:23
|300.000,00
|CT DEN:320T26900NYYHWPA MBVCB.15846961000.809518.Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung.CT tu 1768698568 TRAN LE THAO LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-09-2026 16:52:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26900P0ZFFJT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 16:55:46
|100.000,00
|320D609015HJ8MF7 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-16:55:46 6244ASCB024CXCQ4
|01-09-2026 17:03:48
|350.000,00
|CT DEN:320T26900PFC7U65 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 17:04:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 17:09:15
|500.000,00
|320D60901ZMP1FR5 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 17:11:08
|200.000,00
|320D60901HKZ26LM ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 17:18:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26900Q0KZHNY Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 17:30:48
|500.000,00
|320D60901QXFC8AY Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246040858856
|01-09-2026 17:36:09
|50.000,00
|144782150289-0967656701-Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 17:39:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26900QUFGB0P Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 18:14:25
|100.000,00
|320D60901YDRG12W IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 18:32:13
|100.000,00
|ung ho MS 2026.235( ba Nguyen Thi Quyen)
|01-09-2026 18:35:28
|50.000,00
|320D60901KLS9CT1 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh FT26246593637260
|01-09-2026 18:52:07
|500.000,00
|CT DEN:320T26900TNDF7MG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 18:59:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26900TXRAK6Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 19:21:44
|200.000,00
|CT DEN:320T26900UTHPDUT Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 19:28:38
|200.000,00
|320D60901C299DSV Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-19:28:38 6244ASCB0248C6AN
|01-09-2026 19:30:28
|40.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 19:36:20
|30.000,00
|CT DEN:320T26900VCSZW1Q Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 19:58:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 19:59:50
|100.000,00
|320D60901EXJJQBR Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-19:59:50 6244ASCB0248FHCG
|01-09-2026 20:04:38
|100.000,00
|320D60901AMWDMPM Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-010926-20:04:38 6244ASCB0248ZCND
|01-09-2026 20:06:23
|100.000,00
|320D60901VT87WJ9 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen-010926-20:06:22 6244ASCB0248ZUBR
|01-09-2026 20:32:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26900XJET5W6 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 20:44:46
|50.000,00
|144810557526-0789962258-Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 20:53:06
|100.000,00
|320D609018N3H7YV Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246379505590
|01-09-2026 21:23:58
|100.000,00
|320D609018NVW3N0 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen FT26246177018893
|01-09-2026 21:39:06
|30.000,00
|126D60901F3UPRDD Ung ho MS 2026 235 Ba Nguyen Thi Quyen FT26246970297861
|01-09-2026 21:39:34
|30.000,00
|CT DEN:320T2690105J3XZQ Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|01-09-2026 21:43:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung)
|02-09-2026 01:52:25
|150.000,00
|144828759301-0935792961-Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen; thoi gian GD:01/09/2026 23:51:23
|02-09-2026 01:58:40
|500.000,00
|ung ho MS 2026.235 (chi Nguyen Thi Quyen); thoi gian GD:02/09/2026 00:05:11
|02-09-2026 02:09:28
|300.000,00
|320D609025MPHES3 Ung ho MS 2026.235 FT26246623807395; thoi gian GD:02/09/2026 00:32:13
|02-09-2026 03:09:40
|200.000,00
|320D60902MY1TZ6W Phuong Vy Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|02-09-2026 06:28:43
|180.000,00
|ung ho ms 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|02-09-2026 06:34:11
|100.000,00
|CT DEN:320T269038V4AG95 Ung ho MS 2026.235 Ba Nguyen Thi Quyen
|02-09-2026 06:37:03
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.235 ( ba nguyen thi quyen )
|02-09-2026 07:21:17
|100.000,00
|CT DEN:320T26901NRQQSWZ MBVCB.15853402757.339498.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0721000622931 LE THI MINH TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-09-2026 09:14:52
|300.000,00
|320D609028HW0APN Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung-020926-09:14:51 6245ASCB024FGDGA
|02-09-2026 09:15:34
|200.000,00
|320D60902V0TTQ7F Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung-020926-09:15:33 6245ASCB024FGIFS
|02-09-2026 11:09:42
|50.000,00
|LAM MY HAN ung ho ms 2026.233 Ly Mi Lung
|02-09-2026 12:08:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26901ZWZY9RY MS 2026.234 Luong Minh Doanh
|02-09-2026 12:11:21
|300.000,00
|CT DEN:320T2690200RV24H TRAN THANH VU Chuyen tien ung ho Nang buoc den truong em Truong Le Binh, Quang tri
|02-09-2026 13:08:23
|500.000,00
|320D60902M2T8G1F UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG-020926-13:08:23 6245ASCB024JRFXV
|02-09-2026 13:31:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2690234YNSWJ MBVCB.15858288659.710206.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028387359 TRINH PHUONG THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-09-2026 13:34:16
|50.000,00
|CT DEN:320T26902388PYH3 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 13:52:02
|200.000,00
|CT DEN:320T269023XQP1DT Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 14:03:32
|200.000,00
|CT DEN:320T269024CX8FQF MBVCB.15858612159.912177.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 9908905551 NGUYEN VAN THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-09-2026 14:07:14
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 14:16:14
|500.000,00
|320D60902TYEGXP1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 14:51:02
|20.000,00
|CT DEN:320T2690267MUF7Y Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 14:52:59
|3.000.000,00
|PHAM THI THUY VAN chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|02-09-2026 15:06:03
|100.000,00
|320D60902CLJ400T Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26246503008819
|02-09-2026 15:06:37
|100.000,00
|320D60902ANC69XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246903127288
|02-09-2026 15:15:33
|1.000.000,00
|NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho chuong trinh Nang buoc em toi truong
|02-09-2026 16:02:34
|500.000,00
|320D60902V8022L8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246508027780
|02-09-2026 16:33:41
|200.000,00
|CT DEN:320T26902A76D8NP MBVCB.15860445509.127379.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-09-2026 17:43:21
|500.000,00
|320D60902W221M6V Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 18:02:04
|300.000,00
|126D60902X64RQYP Ung ho cac hoan canh kho khan FT26246916670689
|02-09-2026 18:17:32
|100.000,00
|320D60902U1N3TQ1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26246304770664
|02-09-2026 19:41:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26902HHQRWJA phamphu phuc benh nhan k chuyen vao so2026232 nguyen van chi dung ung thu nao
|02-09-2026 19:52:59
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho chuong trinh (Nang buoc den truong)
|02-09-2026 19:57:02
|50.000,00
|CT DEN:320T26902J3QZW4V Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|02-09-2026 19:57:53
|100.000,00
|320D609028V4LMDZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 20:54:36
|50.000,00
|CT DEN:320T26902LBRGH0D Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|02-09-2026 20:56:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26902LELP6QT Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|02-09-2026 20:59:34
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|02-09-2026 21:32:32
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 01:40:39
|100.000,00
|CT DEN:320T26904G3WTZW1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung; thoi gian GD:03/09/2026 00:16:27
|03-09-2026 03:57:41
|20.000,00
|CT DEN:320T26904QQ1KR79 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|03-09-2026 07:13:06
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 07:44:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:16:27
|100.000,00
|320D60903QM7PBME Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:16:44
|50.000,00
|320D609033MM2W0G IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:21:57
|300.000,00
|320D609039AYJMGA Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246374640483
|03-09-2026 08:27:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26903D8GRG2U Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:30:12
|50.000,00
|CT DEN:320T26903DCBD8LU Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:32:35
|50.000,00
|CT DEN:320T26903DFFQ8ZB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:40:47
|200.000,00
|PHAN TRONG DAT Chuyen tien
|03-09-2026 08:45:07
|300.000,00
|CT DEN:320T26903DY0F5VW MBVCB.15868421325.706517.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 08:46:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26903DZL1J32 MBVCB.15868441830.718319.Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 08:48:56
|500.000,00
|CT DEN:320T26903E31VYC1 PHAM THI LAN ANH Chuyen tien cho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|03-09-2026 08:54:52
|200.000,00
|PHAN VAN CHUC chuyen tien ung ho ms 2026.236 em ( Nguyen Minh Hieu)
|03-09-2026 08:57:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26903EDWG1EQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 08:59:10
|300.000,00
|320D60903ACMNDGN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 09:00:42
|50.000,00
|ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 09:03:47
|100.000,00
|Ung ho 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen)
|03-09-2026 09:11:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26903EYSKZV1 MBVCB.15868821139.965599.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1026829887 TRAN THI LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 09:11:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26903EZ1Z1TU PHAM QUANG TAM chuyen tien 2026.236 ung ho em nguyen minh hieu
|03-09-2026 09:22:22
|500.000,00
|320D609039S87BKJ UNG HO MS 2026236 EM NGUYEN TRUNG HIEU-030926-09:22:22 6246ASCB024RY7ID
|03-09-2026 09:43:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26903G6K86EF Vietinbank;110628136866;urng ho em Nguyen minh hieu ms 2026.236
|03-09-2026 09:45:08
|100.000,00
|320D60903J45V4VZ Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 10:10:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 10:14:53
|200.000,00
|320D609036F43KZS Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246353392460
|03-09-2026 10:14:58
|500.000,00
|320D60903BU5UZF0 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 10:31:27
|5.000.000,00
|NGUYEN THI NGOC DIEP Chuyen tien ung ho MS2026.235(ba Nguyen Thi Quyen)
|03-09-2026 10:35:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 10:41:46
|200.000,00
|CT DEN:320T26903JG2EEF1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 10:48:55
|1.000.000,00
|320D60903LPSAZTN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-10:48:55 6246ASCB024R4459
|03-09-2026 10:54:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26903JYK2NN5 MBVCB.15870454560.011210.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 10:54:16
|200.000,00
|CT DEN:320T26903JYK8R0D Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|03-09-2026 10:59:00
|100.000,00
|320D60903QF3FSW8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246700221058
|03-09-2026 11:03:41
|80.000,00
|CT DEN:320T26903KB0K3QN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 11:06:37
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.336 ( em nguyen minh hieu )
|03-09-2026 11:38:00
|200.000,00
|ung ho MS 2026.236 (em nguyen minh hieu)
|03-09-2026 11:57:54
|300.000,00
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 12:03:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26903MN9M857 MBVCB.15871609145.739082.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 12:14:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26903N31LZNE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 12:25:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|03-09-2026 12:26:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26903NHTVVAC Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 12:33:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 12:44:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 13:00:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 13:05:38
|10.000,00
|CT DEN:320T26903Q21EKWN MBVCB.15872463300.264309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 13:13:01
|100.000,00
|320D60903FT7LPYN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 13:13:06
|20.000,00
|CT DEN:320T26903QBWXQ4V MBVCB.15872550374.315496.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 13:28:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26903QXWNUEN MBVCB.15872721465.418343.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 13:35:59
|200.000,00
|CT DEN:320T26903R84BLCK Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong
|03-09-2026 13:36:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26903R9E8KPC Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|03-09-2026 13:50:31
|50.000,00
|CT DEN:320T26903RTB17ZD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 13:51:58
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 13:59:51
|500.000,00
|320D60903GJF89RH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 14:03:57
|500.000,00
|CT DEN:320T26903SB1U36B Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 14:20:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26903SZ3C5RH Vietinbank;110628136866;MS 2026.236 em nguyen minh hieu co ong nguyen van kiem
|03-09-2026 14:30:19
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26903TBVNBVF Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|03-09-2026 14:36:03
|100.000,00
|320D60903KK37LCL Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26246758779864
|03-09-2026 14:46:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 14:48:46
|50.000,00
|ZP7D98RDI7CN Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|03-09-2026 14:55:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:13:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26903V1JNDDD Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:17:56
|100.000,00
|320D60903ZPM1BAH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:18:31
|100.000,00
|320D60903ZJJZJYW Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|03-09-2026 15:24:25
|100.000,00
|320D60903836MGDU Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:25:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26903VH934Q9 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:26:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:28:05
|30.000,00
|CT DEN:320T26903VL5PBK8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:38:50
|50.000,00
|CT DEN:320T26903W0C6KUH MBVCB.15874421771.455816.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 15:49:40
|100.000,00
|320D60903737L5Y9 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246120062492
|03-09-2026 15:56:48
|100.000,00
|145070815710-0908910943-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 15:57:26
|500.000,00
|320D60903EV1S4ZD Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 16:00:10
|100.000,00
|ung ho ms 2026.236 ( em nguyen minh hieu)
|03-09-2026 16:01:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26903WW4PUNH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 16:02:52
|300.000,00
|CT DEN:320T26903WY3CR1M Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 16:04:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26903X0JVUA7 MBVCB.15874811856.706631.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0341000086662 NGUYEN THI THU HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-09-2026 16:08:48
|50.000,00
|320D60903UB0LN0T Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-16:08:48 6246ASCB0244WBGW
|03-09-2026 16:37:18
|200.000,00
|320D60903VSM39LY Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246506133470
|03-09-2026 16:38:19
|25.000,00
|CT DEN:320T26903YAX3QNV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 17:12:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 17:20:47
|50.000,00
|CT DEN:320T26903ZYZTCKU VU THI VIET HA chuyen tien ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 17:26:02
|70.000,00
|320D60903384V868 IBFT UH ms 2026.236 nguyen minh hieu
|03-09-2026 17:27:39
|100.000,00
|320D60903KL4XND1 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246756169800
|03-09-2026 17:31:54
|100.000,00
|320D60903NYZ9THK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246602900084
|03-09-2026 17:43:10
|200.000,00
|CT DEN:320T269040UJKTZA ung ho ms 2026236 em nguyen minh hieu
|03-09-2026 17:45:48
|500.000,00
|320D6090364N5YJ2 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-030926-17:45:47 6246ASCB02446BVP
|03-09-2026 17:45:50
|300.000,00
|Tran Thanh Tu ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|03-09-2026 17:47:45
|3.000.000,00
|CT DEN:126T2690410L7XWU NGUYEN THI ANH VAN ung ho ch nguyen minh hieu ms110628136866
|03-09-2026 18:48:35
|200.000,00
|320D60903QDUGCMV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 19:19:57
|100.000,00
|CT DEN:320T269044LC3TVW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 19:24:56
|100.000,00
|CT DEN:320T269044SY0ZA8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 19:30:18
|20.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 19:39:12
|100.000,00
|320D609037JMM4VQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26246955915046
|03-09-2026 19:44:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 19:49:40
|500.000,00
|320D6090307QSXQL Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 20:08:57
|100.000,00
|CT DEN:320T269046H2GA4T Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 20:28:43
|200.000,00
|320D60903MVG7F87 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 20:30:29
|300.000,00
|CT DEN:320T269047BH2H0H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 20:57:04
|200.000,00
|CT DEN:320T269048CLMJBU Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 20:59:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|03-09-2026 21:03:15
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 21:15:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2690492B7K0J ung ho ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 21:30:08
|300.000,00
|320D60903F8K7389 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 21:35:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 21:37:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|03-09-2026 21:40:46
|50.000,00
|320D60903QE2W09K Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247305423829
|03-09-2026 21:43:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26904A5BK9F3 NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms2026.236
|03-09-2026 21:55:57
|19.000,00
|320D60903EJ33BMG Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 22:01:36
|50.000,00
|CT DEN:320T26904AVTX47S Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:03:07
|50.000,00
|CT DEN:320T26904AXUF3LC Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 22:18:47
|50.000,00
|320D609033SNMKHB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:20:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:53:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:54:59
|50.000,00
|CT DEN:320T26904CYAZL68 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:55:30
|100.000,00
|320D609031TA0CHW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:58:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26904D2UGYZ5 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 22:58:45
|500.000,00
|CT DEN:320T26904D39QXKZ Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|03-09-2026 23:00:45
|100.000,00
|ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|03-09-2026 23:05:10
|100.000,00
|320D60903BWQBL8J Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247715524825
|03-09-2026 23:11:52
|300.000,00
|CT DEN:320T26904DLLV1AQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|03-09-2026 23:19:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26904DWHNSWZ ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu
|04-09-2026 01:25:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:03/09/2026 23:40:35
|04-09-2026 01:26:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:03/09/2026 23:43:23
|04-09-2026 01:44:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:04/09/2026 00:29:00
|04-09-2026 01:52:08
|200.000,00
|320D60904QDBMWZK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247084000767; thoi gian GD:04/09/2026 00:53:45
|04-09-2026 01:52:33
|50.000,00
|320D609048J105N5 2026.236 e Nguyen Minh Hieu FT26247299956674; thoi gian GD:04/09/2026 00:55:22
|04-09-2026 01:55:11
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu ); thoi gian GD:04/09/2026 01:06:17
|04-09-2026 02:03:37
|60.000,00
|CT DEN:320T269067LRL4BU MBVCB.15881706224.402508.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:04/09/2026 01:48:16
|04-09-2026 05:13:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26906FKUCG1K ung ho MS 2026.236 em nguyen minh hieu
|04-09-2026 05:19:20
|200.000,00
|DO THI BICH ung ho Ms 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 05:32:05
|200.000,00
|Ung ho MS2026.236
|04-09-2026 05:48:55
|200.000,00
|ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 05:50:33
|300.000,00
|CT DEN:320T26906H0PR05Z Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 06:04:30
|200.000,00
|320D60904DQDHYHM Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247351730054
|04-09-2026 06:08:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26906HPRK4NW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 06:10:13
|100.000,00
|CT DEN:320T26906HSNU507 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 06:40:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 06:51:59
|200.000,00
|320D609042GFLTUA ung ho ng minh hieu ms 2026. 236
|04-09-2026 07:05:37
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 07:06:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26904Y1WTUWS ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 07:09:29
|300.000,00
|320D60904MWB2RRR Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247167382881
|04-09-2026 07:14:43
|200.000,00
|CT DEN:320T26904YC8CQTB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 07:24:50
|500.000,00
|Ung ho ms 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 07:25:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26904YSM97AE Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 07:46:23
|30.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 07:47:50
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26904ZMYYCZ1 TRAN DUY TUAN UNG HO MS 2026.236 EM NGUYEN MINH HIEU
|04-09-2026 07:51:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26904ZSHJWEV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 07:54:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26904ZWVC1KJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:07:48
|100.000,00
|CT DEN:320T269050EBQVYQ MBVCB.15883346889.564267.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0301000354840 PHAM THI VIET HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 08:17:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu )
|04-09-2026 08:18:59
|300.000,00
|CT DEN:320T269050V406B6 MBVCB.15883495857.667588.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1026595948 LE THE PHIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 08:19:36
|200.000,00
|320D609046HSD8J7 ms2026237 luong thanh vi
|04-09-2026 08:20:32
|500.000,00
|320D60904R8UZ5HF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247818444508
|04-09-2026 08:21:44
|70.000,00
|320D60904NBJJ4VL Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|04-09-2026 08:23:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26905112NTXZ Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:23:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2690511EG4VL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:24:30
|500.000,00
|320D60904CQUHGKE Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-040926-08:24:30 6247ASCB024WR4HC
|04-09-2026 08:26:46
|50.000,00
|CT DEN:320T2690515DEZXL Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:27:19
|50.000,00
|320D60904F8DCL9W Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:27:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:29:58
|200.000,00
|320D609047P78CMJ Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 08:32:23
|300.000,00
|CT DEN:320T269051CT8CMU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:33:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:36:35
|10.000.000,00
|320D609047MSBM84 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:38:34
|50.000,00
|CT DEN:320T269051LYZL84 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:44:10
|100.000,00
|CT DEN:320T269051UCVMRS Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:44:24
|1.500.000,00
|ms 2026.229 -2026.235 - 2026.236
|04-09-2026 08:48:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:49:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:50:26
|70.000,00
|320D609043891E37 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247939201816
|04-09-2026 08:52:07
|300.000,00
|ung ho MS 2026.237-thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 08:54:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2690527VPBUR Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 08:59:27
|200.000,00
|ung ho ms 2026.236
|04-09-2026 09:02:03
|200.000,00
|CT DEN:320T269052HZ72HM Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 09:03:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 09:03:40
|100.000,00
|CT DEN:320T269052L3SCFU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 09:13:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 09:17:36
|100.000,00
|320D60904QFZE7W4 Ung ho 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 09:21:28
|5.000,00
|CT DEN:320T2690539MCVCW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 09:22:08
|30.000,00
|320D6090467Q0XDX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 09:22:44
|200.000,00
|320D60904J8WUU9J ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 09:26:32
|100.000,00
|320D609048FCZH08 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 09:27:22
|2.000.000,00
|CT DEN:320T269053HE2N3D MBVCB.15884447886.313151.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0441000788152 CAO THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 09:29:18
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.237 ( thay luong thanh vi )
|04-09-2026 09:31:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 09:33:00
|200.000,00
|CT DEN:320T269053QUW44V MBVCB.15884520594.367558.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0011001609114 VU THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 09:39:40
|50.000,00
|320D60904556RFFQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247818739204
|04-09-2026 09:45:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2690547D1GTG NGUYEN THI KIM CHI Chuyen tien ung ho MS 2026.237 Thay LUONG THANH VI
|04-09-2026 09:47:19
|300.000,00
|CT DEN:320T2690549RKVFS Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 09:52:51
|50.000,00
|CT DEN:320T269054H23AQ0 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 09:54:53
|50.000,00
|320D60904AADTT51 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 10:07:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26905525DVP9 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 10:10:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 10:16:36
|50.000,00
|CT DEN:320T269055EEYBV8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 10:22:43
|200.000,00
|320D609047QHH4NN Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247051510443
|04-09-2026 10:24:14
|100.000,00
|320D60904X3HSAJK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247453252714
|04-09-2026 10:27:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (con Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 10:32:30
|100.000,00
|320D609041ZEMVJK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247818935467
|04-09-2026 10:32:40
|200.000,00
|320D60904EX1ETLL Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247086053427
|04-09-2026 10:35:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 10:56:18
|500.000,00
|CT DEN:320T269056YV7D81 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 10:56:51
|200.000,00
|320D60904R4BWHY8 UH em Nguyen Minh Hieu ms 2026 236
|04-09-2026 11:00:57
|100.000,00
|320D60904MS9MWKC Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247687439631
|04-09-2026 11:04:58
|80.000,00
|320D60904J0WRE05 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247893088100
|04-09-2026 11:07:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 11:13:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 11:18:17
|86.000,00
|320D60904V3Z9JL8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247751901302
|04-09-2026 11:24:39
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.236 chau nguyen minh hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|04-09-2026 11:28:13
|100.000,00
|CT DEN:320T269058700PAK MBVCB.15886286570.491847.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 11:30:59
|200.000,00
|CT DEN:320T269058AN36G2 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 11:43:12
|100.000,00
|CT DEN:320T269058ST229Z Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh
|04-09-2026 11:46:25
|100.000,00
|320D609049K2NQEC Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 11:47:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 11:49:47
|30.000,00
|126D60904EPT187C Ung ho Ms 2026 237 Thay Luong Thanh Vi FT26247673001050
|04-09-2026 11:56:47
|200.000,00
|320D60904PARUHJF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 11:58:10
|20.000,00
|CT DEN:320T269059CK3XYM MS 2026.236
|04-09-2026 12:08:27
|100.000,00
|320D60904DNYHURM Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 12:08:35
|200.000,00
|CT DEN:320T269059SAUJRG Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 12:09:32
|200.000,00
|CT DEN:320T269059TJXKD7 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 12:13:26
|200.000,00
|CT DEN:320T269059YQJT73 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 12:13:29
|500.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 12:23:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26905ABSE1PN LE THI LOAN ung ho 2026.236 em NGUYEN MINH HIEU
|04-09-2026 12:28:29
|300.000,00
|CT DEN:320T26905AJLDFLB Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 12:31:32
|30.000,00
|CT DEN:320T26905ANM3EHZ Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 12:32:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26905APFN2D0 MBVCB.15887313662.131434.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 12:32:40
|100.000,00
|320D60904BR3M7YJ Ung ho MS 2026.237 (Thay Luong Thanh Vi)
|04-09-2026 12:44:18
|300.000,00
|CT DEN:320T26905B5G8N0T Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 12:48:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 13:12:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26905C8RJBTK 2026236 nguyen minh hieu
|04-09-2026 13:14:05
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26905CATRX26 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 13:16:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26905CDRBH8Z Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 13:18:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26905CGMBXU6 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 13:23:16
|100.000,00
|ung ho MS 2026.237( thay Luong Thanh Vi)
|04-09-2026 13:24:55
|50.000,00
|320D60904Y7EEKXD Ung ho MS 2026.237
|04-09-2026 13:26:38
|200.000,00
|CT DEN:320T26905CTDB44H Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 13:34:34
|100.000,00
|320D609043BCVPQY Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 13:39:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26905D9SUEZ1 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 13:45:15
|100.000,00
|320D60904PVN1RG4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247058665368
|04-09-2026 13:47:18
|100.000,00
|320D6090479HNX8W Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247604484807
|04-09-2026 13:53:21
|200.000,00
|320D60904TQVGZJ8 Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247223242052
|04-09-2026 13:54:44
|50.000,00
|126D60904BY4L50P ung ho ms 2026.237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 14:00:30
|100.000,00
|320D60904QK44LF9 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 14:07:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26905ECRQAJ4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 14:08:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi)
|04-09-2026 14:10:10
|50.000,00
|LUONG THI THANH THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 14:16:13
|200.000,00
|320D609049EQ6NBD Ung ho MS2026236ung ho em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 14:17:17
|500.000,00
|CT DEN:320T26905ES937MD MBVCB.15888596101.884908.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 9383458457 NGUYEN HOAN KIM CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 14:19:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26905EV0FUNV MBVCB.15888627361.900762.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 14:20:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26905EX2VMCS Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 14:21:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26905EXH0Q5M Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 14:26:31
|100.000,00
|320D60904PS3V5NG Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 14:28:44
|100.000,00
|320D6090454XEQ62 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26247070915071
|04-09-2026 14:30:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 15:03:54
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 15:07:10
|55.000,00
|320D60904ZMX0QQ5 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|04-09-2026 15:18:04
|100.000,00
|320D609048KP5S94 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 15:33:53
|200.000,00
|320D609046UDAMGU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 15:49:33
|50.000,00
|145228293102-0923093239-PHAM DANG LAM chuyen tien ung ho ms 2026237 luong thanh vi
|04-09-2026 15:50:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.236( Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 15:51:22
|30.000,00
|320D60904CPVQE5L Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26247076061150
|04-09-2026 15:51:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 15:53:22
|200.000,00
|320D60904N32939U Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247209675773
|04-09-2026 15:54:54
|100.000,00
|320D60904MDVD1U8 IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 15:58:49
|200.000,00
|Minh va An ung ho ms2026.236
|04-09-2026 16:05:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26905JZ1N8J6 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 16:10:14
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 16:16:17
|100.000,00
|UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC EM DEN TRUONG
|04-09-2026 16:26:04
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26905KSBHPEM MBVCB.15890500194.081668.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0101001105155 HOANG THI LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 16:34:57
|150.000,00
|CT DEN:320T26905L41WN4P ungho MS 2026 236.nguyen minh hieu
|04-09-2026 16:41:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26905LCJUB5H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 16:46:35
|200.000,00
|CT DEN:320T26905LKE6LSH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04-09-2026 16:47:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26905LLN842V Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 16:58:52
|100.000,00
|145237852263-0522964068-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 17:01:44
|50.000,00
|320D6090456SAVUX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247217961511
|04-09-2026 17:11:29
|100.000,00
|145239877264-0985669122-Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 17:39:14
|200.000,00
|uh 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 17:41:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26905NPLRY2Z Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 17:50:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 17:56:11
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.237 ( thay LUONG THANH VI )
|04-09-2026 18:06:38
|500.000,00
|320D60904MMQ3Z97 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 18:39:08
|100.000,00
|MS 2026237(Luong Thanh Vi)
|04-09-2026 18:44:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26905R4LFLF9 MBVCB.15893252849.923163.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9595899999 PHAM NGOC DAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 18:50:42
|200.000,00
|320D6090481ETPF4 Dinh Huy Binh ung ho MS 2026-236
|04-09-2026 19:02:41
|100.000,00
|320D60904FMWEP37 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26247701923570
|04-09-2026 19:10:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26905S53X979 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 19:11:20
|500.000,00
|CT DEN:320T26905S6KZN4Q Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh
|04-09-2026 19:12:56
|300.000,00
|CT DEN:320T26905S8PC37D Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|04-09-2026 19:16:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 19:29:41
|50.000,00
|CT DEN:320T26905SWTUU92 MBVCB.15894126656.491915.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 1045517365 NGUYEN THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 19:47:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.237 (thay luong thanh vi)
|04-09-2026 20:08:33
|100.000,00
|320D60904DGH9RCR Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 20:17:06
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|04-09-2026 20:17:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26905USBJKBG Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 20:18:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|04-09-2026 20:19:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|04-09-2026 20:19:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|04-09-2026 20:20:11
|200.000,00
|CT DEN:320T26905UVGWTHX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 20:26:28
|300.000,00
|320D609048SPJ1EQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 20:28:09
|100.000,00
|320D60904CERT9BV Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 20:40:09
|200.000,00
|320D60904Q3ZU28X ung ho MS 2026.236 FT26247202294918
|04-09-2026 20:43:27
|200.000,00
|320D60904NADJ4SW Ung ho MS 2026236 em Nguyen Minh Hieu FT26247770778963
|04-09-2026 20:47:11
|200.000,00
|CT DEN:320T26905VX5JF2E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 20:48:43
|200.000,00
|320D60904HCGY57X Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi. Nho bao chuyen giup
|04-09-2026 20:52:27
|100.000,00
|320D60904TRDZA36 Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|04-09-2026 21:00:37
|300.000,00
|CT DEN:320T26905WEWBE8G Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 21:03:27
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|04-09-2026 21:05:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26905WLZB81L MBVCB.15895762371.568589.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0251002661122 NGUYEN THI TRUC QUYNH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 21:18:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 21:24:43
|300.000,00
|320D60904EEW1Q2P Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|04-09-2026 21:26:43
|300.000,00
|CT DEN:320T26905XFBTNGF MBVCB.15896064269.764555.MS 2026.235 BA Nguyen thi Quyen.CT tu 1021942733 NGO THI THIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-09-2026 21:33:37
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|04-09-2026 21:34:15
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|04-09-2026 21:46:55
|1.000.000,00
|ung ho MS2026235 Ba Nguyen Thi Quyen
|04-09-2026 22:02:05
|100.000,00
|320D60904RJT1H9W Ung ho MS 2026 221 Be SUNG TRONG NHAN
|04-09-2026 22:03:28
|100.000,00
|320D60904YPZZA9Y Ung ho MS 2026 224 Be VI DUC CHUYEN
|04-09-2026 22:07:31
|100.000,00
|320D609049US0JJK Ung ho MS 2026 236 Em NGUYEN MINH HIEU
|04-09-2026 22:12:10
|100.000,00
|320D60904PC0RF0A Ung ho MS 2026 222 Em LE TRAN NGOC TRINH
|04-09-2026 22:17:08
|100.000,00
|320D609046GRCLLR Ung ho MS 2026 217 Gia dinh Ong NGUYEN VAN THAO
|04-09-2026 22:17:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26905ZEH3J8C Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu
|04-09-2026 22:23:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 22:34:16
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.236
|04-09-2026 22:36:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2690605LJAFR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 22:47:15
|100.000,00
|320D60904JMA02FB Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|04-09-2026 22:48:09
|50.000,00
|320D60904YLAK8Y4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 03:34:34
|20.000,00
|CT DEN:320T26907ZNQWXGZ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|05-09-2026 04:25:00
|15.000,00
|CT DEN:320T269081MB03M4 MBVCB.15897525599.804378.LE HONG THO ung ho ms2026.236(nguyen minh hieu).CT tu 1016060630 LE HONG THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 06:45:38
|100.000,00
|320D609055W4SGNH Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An
|05-09-2026 06:50:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 06:51:53
|200.000,00
|CT DEN:320T269087BA8BDV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 07:05:11
|500.000,00
|CT DEN:320T26906KX8X6CR Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|05-09-2026 07:08:02
|50.000,00
|CT DEN:320T26906L10KR54 Ung ho MS 2026.233 anh Ly Mi Lung
|05-09-2026 07:11:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26906L5K5RY0 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien
|05-09-2026 07:15:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 07:19:58
|50.000,00
|320D609053DT0MFF Ung ho MS 2026.238 FT26248810163145
|05-09-2026 07:28:24
|30.000,00
|320D6090570TFNPR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248227228710
|05-09-2026 07:36:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 07:46:14
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26906MHG4F8Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 07:58:14
|500.000,00
|320D60905EWF0GQJ UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-07:58:14 6248ASCB024V2H4D
|05-09-2026 08:00:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:01:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26906N3KUF1V ung ho ms 2026238 co giao hoang thi hien
|05-09-2026 08:02:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:05:41
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:07:43
|200.000,00
|CT DEN:320T26906NBUFRPH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:07:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:09:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26906NEL6RGP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:12:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26906NJ7HL1V Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien MS 2026238ung ho co giao hoang thi Hien
|05-09-2026 08:12:52
|100.000,00
|320D60905823K3D5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:13:03
|600.000,00
|320D60905C44FNFY IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:13:09
|500.000,00
|CT DEN:320T26906NK04004 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:13:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 08:16:12
|200.000,00
|320D60905JJ7R6T3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248025963055
|05-09-2026 08:17:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 08:18:42
|150.000,00
|CT DEN:320T26906NSB70B7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:23:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:23:16
|100.000,00
|320D60905NFND1VQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248541823907
|05-09-2026 08:23:33
|50.000,00
|CT DEN:320T26906NYR8MEU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:23:41
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:26:07
|200.000,00
|320D60905JFT479G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248768227146
|05-09-2026 08:28:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26906P5TE21K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:28:55
|500.000,00
|HO KINH DOANH TAN NAM chuyen tien ung ho co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 08:33:43
|50.000,00
|145329498946-0909447308-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:34:21
|200.000,00
|CT DEN:320T26906PD0C8L2 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THU HOA chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:34:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26906PD9YXY1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:38:39
|50.000,00
|CT DEN:320T26906PJP46MG MBVCB.15899450858.181689.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9764920629 NGUYEN THAO NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 08:39:37
|100.000,00
|320D609055W25Z8R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248352205225
|05-09-2026 08:41:28
|200.000,00
|145330445786-0332300009-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:43:35
|500.000,00
|CT DEN:320T26906PR6WCB2 ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN
|05-09-2026 08:45:42
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238
|05-09-2026 08:45:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26906PU9BSBW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:46:32
|100.000,00
|320D60905HSCLGY3 Ung ho MS 2026.238
|05-09-2026 08:47:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 08:47:22
|100.000,00
|320D60905KG9VDMJ IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:47:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:49:54
|100.000,00
|NGUYEN VAN HOC Chuyen tienMS2026.238 co giao hoanh thi hien
|05-09-2026 08:50:15
|500.000,00
|320D60905AD6DNMK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-08:50:14 6248ASCB024VCRZP
|05-09-2026 08:50:52
|100.000,00
|320D60905057UA7T Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248452269501
|05-09-2026 08:53:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:53:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26906Q46QFGM MBVCB.15899639400.317748.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1978090939 HOANG HUONG DIU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 08:54:02
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.238 ( co giao hoang thi hien )
|05-09-2026 08:54:18
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.238
|05-09-2026 08:54:46
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.237
|05-09-2026 08:54:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:55:00
|500.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 08:55:28
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.236
|05-09-2026 08:56:26
|20.000,00
|145332709403-0949225771-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 08:57:40
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 08:57:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:01:56
|500.000,00
|320D60905JS75HRA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248938654389
|05-09-2026 09:01:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:02:40
|10.000,00
|320D609054NVWAWR IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 09:03:12
|10.000,00
|320D60905P9CWQ60 IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:03:29
|35.000,00
|320D60905LAKJKWD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:03:49
|10.000,00
|320D60905X3SK4JZ IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 09:04:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26906QJCRC5P Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 09:04:36
|100.000,00
|320D60905Z940239 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:04:52
|10.000,00
|320D60905087XQF1 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|05-09-2026 09:05:02
|500.000,00
|320D60905JC80UYL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:05:17
|300.000,00
|320D60905WREPDE7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:05:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:05:51
|10.000,00
|320D60905J800EZC IBFT Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|05-09-2026 09:06:26
|10.000,00
|320D60905X6UPXGB IBFT Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|05-09-2026 09:06:57
|10.000,00
|320D60905BULBK34 IBFT Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|05-09-2026 09:07:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26906QP3395V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:10:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26906QSQN495 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 09:10:52
|400.000,00
|CT DEN:320T26906QT7SU0V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:12:03
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26906QUT7QSU TRANG LE ung ho MS 2026.238
|05-09-2026 09:14:20
|200.000,00
|CT DEN:320T26906QXT5HL1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:14:25
|100.000,00
|CT DEN:320T26906QXX3VEZ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 09:20:01
|300.000,00
|320D60905KMJVKTJ LE VAN MAO chuyen ms2026238 co giao hoang thi hien FT26248542405077
|05-09-2026 09:20:02
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:20:50
|300.000,00
|VU TUAN KHANH Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 09:22:45
|200.000,00
|CT DEN:320T26906R8X3SRD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:28:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26906RGP6H6C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:33:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26906RPJ69MN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:33:52
|200.000,00
|CT DEN:320T26906RPLBE2M MBVCB.15900207258.719589.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0031000986329 NGUYEN BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 09:34:56
|100.000,00
|320D60905V9X8D9U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248601214974
|05-09-2026 09:35:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:36:40
|100.000,00
|320D60905C92A7XQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:37:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:38:31
|100.000,00
|320D60905P31WA7Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:39:32
|500.000,00
|LE THI LE HANG chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien ms 2026.238
|05-09-2026 09:40:45
|100.000,00
|CT DEN:320T26906RYPQ7JG MS2026 238 ung ho co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:41:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26906RZA2ZXL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:45:43
|200.000,00
|320D60905AV4HD4N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248974901662
|05-09-2026 09:46:56
|300.000,00
|CT DEN:320T26906S6VDVDJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:46:56
|3.000.000,00
|320D60905PQFWG4X UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-09:46:56 6248ASCB024V4BJT
|05-09-2026 09:48:03
|300.000,00
|320D609058EQYHNW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:50:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26906SB5RUBJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:53:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26906SFM1V1P NGUYEN THI KIM CHI Chuyen tien UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN
|05-09-2026 09:54:25
|43.000,00
|CT DEN:320T26906SGQUDKD MBVCB.15900516589.929958.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000397746 NGUYEN THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 09:55:29
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 09:59:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:59:13
|400.000,00
|145342540504-0817390077-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 09:59:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:01:57
|50.000,00
|320D60905WJ5T1VT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:03:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:04:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26906SWLBSDT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:06:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26906SY4UQS7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:07:25
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:08:06
|500.000,00
|320D6090592W9L3W MAI THI KIM HUONG chuyen tien ung ho MS2026283 co giao hoang thi hien
|05-09-2026 10:08:36
|500.000,00
|CT DEN:320T26906T1FZRCQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:09:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26906T2M3XDH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:10:18
|500.000,00
|CT DEN:320T26906T3QL6UT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:11:21
|100.000,00
|320D60905RXNX9WZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:12:45
|400.000,00
|CT DEN:320T26906T6XY644 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:13:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26906T7WKEHG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:13:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:15:45
|5.000.000,00
|320D60905K5AYM4B NGUYEN PHU ANH chuyen Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:15:54
|50.000,00
|CT DEN:320T26906TB3K47G MBVCB.15900849353.153071.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1056467010 TRAN THI CUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 10:22:23
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26906TKNZV42 Vietinbank;110628136866;Nguyen Tuan Ha chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 10:24:04
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 ( co giao hoang thi hien)
|05-09-2026 10:28:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26906TT5H636 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 10:31:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:31:50
|100.000,00
|320D60905YR3MBAH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-10:31:49 6248ASCB024VVVFT
|05-09-2026 10:35:42
|500.000,00
|CT DEN:320T26906U38AZ5Q Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN
|05-09-2026 10:35:50
|200.000,00
|PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.238(Co giao Hoang thi Hien)
|05-09-2026 10:37:04
|200.000,00
|320D60905FGLEGET Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:38:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:39:00
|100.000,00
|320D60905NGEMRG2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:39:21
|20.000,00
|320D60905GP242LN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:45:05
|200.000,00
|NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.238 Co giao HOANG THI HIEN
|05-09-2026 10:45:08
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:45:26
|100.000,00
|CT DEN:320T26906UG3N6GT MBVCB.15901301632.451066.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0201000558570 NGUYEN THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 10:45:49
|50.000,00
|CT DEN:320T26906UGLPRJX MBVCB.15901301446.450823.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0561000579683 PHAN PHUONG KIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 10:46:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26906UJ2Z2CD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:52:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:53:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:53:33
|300.000,00
|CT DEN:320T26906USTR7TC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:53:35
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 10:56:32
|500.000,00
|320D60905T6043X9 IBFT ung ho co giao hoang thi Hien MS2026 238
|05-09-2026 10:56:35
|100.000,00
|320D60905XVN5KT5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248979628404
|05-09-2026 11:00:30
|200.000,00
|320D60905L3XY6Q9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:01:08
|100.000,00
|320D60905SN4Y6R4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:02:26
|100.000,00
|320D60905T78Y850 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:03:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:05:46
|500.000,00
|LUONG THI XUAN THAO chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:06:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26906V992CE5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:06:34
|1.000.000,00
|320D609054XFPEK2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-11:06:33 6248ASCB024VHY8Y
|05-09-2026 11:09:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26906VDRF7UK Vietinbank;110628136866;PHAM VAN TU chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Nguyen Thi Hien
|05-09-2026 11:12:55
|50.000,00
|CT DEN:320T26906VJDMUP4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:13:52
|100.000,00
|320D60905EHR4HLR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248596966005
|05-09-2026 11:17:11
|150.000,00
|CT DEN:320T26906VQ1CFQB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:24:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26906W00BTR2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:24:59
|100.000,00
|320D609059R3MW65 MS 2026.236
|05-09-2026 11:28:22
|200.000,00
|DANG THI HANH chuyen tien ung ho MS 2026- 238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:28:56
|30.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 11:29:24
|30.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:32:43
|50.000,00
|CT DEN:320T26906WAJB2DF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:33:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:39:16
|500.000,00
|CT DEN:320T26906WK6T4S5 MBVCB.15902148639.995458.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0481000215279 BUI DO HAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 11:39:46
|200.000,00
|320D609054YV4GHA IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:43:26
|100.000,00
|320D60905EGXDCRL Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248000732804
|05-09-2026 11:43:39
|100.000,00
|320D60905N8TXK8S Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-050926-11:43:39 6248ASCB024VNKTG
|05-09-2026 11:44:18
|200.000,00
|320D60905AMV6Y2N Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248216880642
|05-09-2026 11:47:35
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26906WW5S4SY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:48:53
|500.000,00
|CT DEN:320T26906WXWFEC6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:51:05
|200.000,00
|320D609052S7EYM9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:51:19
|500.000,00
|CT DEN:320T26906X140C4E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:52:57
|200.000,00
|CT DEN:320T26906X39A2AJ Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:53:21
|150.000,00
|145360259084-0935792961-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:53:47
|200.000,00
|CT DEN:320T26906X4CJ134 MBVCB.15902396781.147345.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1023402049 NGUYEN THI HONG LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 11:54:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:54:54
|50.000,00
|320D609058VNHZ28 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658260109
|05-09-2026 11:55:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26906X6AB1S5 MBVCB.15902419529.162100.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 11:55:45
|200.000,00
|CT DEN:320T26906X6Z0E7M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:57:01
|100.000,00
|320D6090526BZW33 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248383850147
|05-09-2026 11:57:13
|100.000,00
|DINH THI KIEU MY UNGHOMS2026.238cogiaohoangthihien
|05-09-2026 11:58:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26906XAN3J5U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:59:12
|500.000,00
|CT DEN:320T26906XBHQCS3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 11:59:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:00:11
|100.000,00
|320D60905BGZJEJM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:00:10 6248ASCB024V5N7Y
|05-09-2026 12:01:36
|200.000,00
|320D6090577HH602 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:02:54
|100.000,00
|320D60905DZAZ37Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248542544007
|05-09-2026 12:07:07
|500.000,00
|320D60905K15YJ9H Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:08:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26906XQCKH0X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:09:06
|100.000,00
|320D609052K555QJ Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An FT26248011160648
|05-09-2026 12:09:16
|200.000,00
|DANG TAN THE Chuyen tien ung ho ms 2026238 (co giao Hoang thi Hien)
|05-09-2026 12:09:29
|50.000,00
|NGUYEN THI BAO TRANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.238 ( Co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 12:10:13
|200.000,00
|320D60905CAE9CSB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:10:59
|100.000,00
|320D60905F9PQ51V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248207900703
|05-09-2026 12:13:42
|100.000,00
|320D60905274XK97 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:14:42
|200.000,00
|320D60905TW4DG3L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:15:36
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 12:17:05
|150.000,00
|320D60905F5JX0UX IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:17:20
|300.000,00
|320D60905J63JL4Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248902603245
|05-09-2026 12:17:53
|400.000,00
|320D60905YZ5Q14P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:17:52 6248ASCB024XYFWT
|05-09-2026 12:18:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:18:32
|500.000,00
|CT DEN:320T26906Y31RQJH ung ho ms 2026.238
|05-09-2026 12:18:56
|200.000,00
|CT DEN:320T26906Y3KWJ4M ung ho ms 2026.238
|05-09-2026 12:18:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26906Y3MN8FA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:21:25
|500.000,00
|320D6090567K03G5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:22:04
|200.000,00
|320D60905HL01T8A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248026640060
|05-09-2026 12:22:42
|500.000,00
|CT DEN:320T26906Y8JGXLU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:23:11
|500.000,00
|CT DEN:320T26906Y96W1XX Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:24:02
|300.000,00
|320D60905ZBKLDBG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248454634936
|05-09-2026 12:24:54
|100.000,00
|320D60905F8SE88R Ung ho MS 2026.238
|05-09-2026 12:26:18
|100.000,00
|320D609058G82NJX IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:26:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 12:27:51
|100.000,00
|320D60905PF40G19 ung ho ms 2026 238 co Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:28:10
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:28:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:30:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:30:52
|500.000,00
|320D60905S93RA31 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:30:52 6248ASCB024XY22V
|05-09-2026 12:31:32
|100.000,00
|320D60905V2UYTAR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248305502125
|05-09-2026 12:32:23
|10.000.000,00
|320D60905V7MRVP4 TRAN QUANG CANG UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-12:32:22 6248ASCB024XQ9BA
|05-09-2026 12:32:52
|200.000,00
|320D60905FWB17BE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248250150667
|05-09-2026 12:33:36
|100.000,00
|ZP7D9AN06I9M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:34:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:36:58
|200.000,00
|320D60905UNANDCW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:37:34
|50.000,00
|CT DEN:320T26906YU5ZS9Z LE THI NGOC NGUYEN Chuyen Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:40:46
|100.000,00
|320D60905JWR0P03 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:41:41
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 12:44:02
|500.000,00
|CT DEN:320T26906Z2QMRTD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 12:44:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:45:02
|300.000,00
|320D60905SWG242C Ung ho MS 2026.238 co Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:45:06
|200.000,00
|CT DEN:320T26906Z449PAA NGUYEN VAN LUAN Chuyen tien
|05-09-2026 12:45:30
|45.000,00
|320D60905FQZZ550 IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:45:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26906Z4NHJTJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:45:51
|200.000,00
|CT DEN:320T26906Z543GAM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:45:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:45:53
|300.000,00
|320D60905MAQ56S0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:46:00
|100.000,00
|CT DEN:320T26906Z5AUA0C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:46:27
|100.000,00
|320D60905RRSFADL IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:46:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:47:06
|1.000.000,00
|320D60905LLXP5CS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:47:10
|500.000,00
|CT DEN:320T26906Z6VH9SE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:47:18
|100.000,00
|320D60905FXRG516 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248658455418
|05-09-2026 12:47:28
|50.000,00
|320D60905N1ATS53 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248029554748
|05-09-2026 12:47:34
|200.000,00
|ungho MS2026.238 (cogiao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 12:48:01
|500.000,00
|CT DEN:320T26906Z7ZM1YR Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:48:14
|300.000,00
|320D609059HYTDV7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248980045744
|05-09-2026 12:48:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26906Z8EE6NY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:49:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:49:14
|300.000,00
|320D60905360J82D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:49:46
|100.000,00
|320D60905WNZZJ79 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248394551112
|05-09-2026 12:50:04
|60.000,00
|CT DEN:320T26906ZAPCTHF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:50:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:50:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:50:24
|50.000,00
|CT DEN:320T26906ZB4B4U0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:50:37
|100.000,00
|320D60905JVUDYRJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:50:51
|50.000,00
|320D60905RPZKCRC IBFT Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien
|05-09-2026 12:50:57
|76.701,00
|CT DEN:320T26906ZBVLF1X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:51:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26906ZCFLH98 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:51:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26906ZCH1HZW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:51:34
|50.000,00
|320D609054RZP5UQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:51:37
|500.000,00
|320D60905HNBFDQP Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi hien)
|05-09-2026 12:52:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26906ZDQMCBC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:52:37
|200.000,00
|CT DEN:320T26906ZE1W39Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:53:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26906ZFDYG2L Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:53:40
|200.000,00
|CT DEN:320T26906ZFF0QL1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:53:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26906ZFGMH9P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:54:04
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:54:26
|100.000,00
|320D60905E4LEQMS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248175220982
|05-09-2026 12:54:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26906ZGKY40U Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:55:02
|300.000,00
|CT DEN:320T26906ZH8PTQC NGUYEN THI PHUONG LAN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:55:08
|300.000,00
|320D60905UVEPLA5 UH MS 2026.238 FT26248507429776
|05-09-2026 12:55:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:56:02
|200.000,00
|320D609050GDR8YA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-12:56:01 6248ASCB024XBLNS
|05-09-2026 12:56:19
|500.000,00
|320D60905C4B5LQH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:56:24
|300.000,00
|CT DEN:320T26906ZK1MY5X GD TRAN VAN HOA UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN
|05-09-2026 12:56:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26906ZKSN7TD ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:57:38
|100.000,00
|320D60905M41BGMP Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 12:58:40
|10.000,00
|CT DEN:320T26906ZN1JDT1 MBVCB.15903319919.712971.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9310686899 MAI THI HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 12:58:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 12:59:13
|300.000,00
|320D6090538KUYEN Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 12:59:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:00:03
|100.000,00
|320D60905YXH0Y6S Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248684661650
|05-09-2026 13:00:13
|100.000,00
|CT DEN:320T26906ZQ34021 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:01:04
|200.000,00
|320D60905408D7BT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248276206601
|05-09-2026 13:01:21
|100.000,00
|320D609053XCEHY8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263006825
|05-09-2026 13:01:37
|50.000,00
|CT DEN:320T26906ZRYFYZM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:01:52
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:02:01
|500.000,00
|320D60905NQP2ZRT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503018968
|05-09-2026 13:02:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26906ZSSTQZN MBVCB.15903361386.739970.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0141000866751 VU TUAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:02:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:03:06
|200.000,00
|320D60905GUTLNLK ung ho ms 2026.238 ( Hoang Thi Hien )
|05-09-2026 13:03:17
|200.000,00
|320D6090544GQ5MQ Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248086701460
|05-09-2026 13:03:32
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:03:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:04:08
|300.000,00
|Ung ho MS2026-238 ( co giao HOANG THI HIEN )
|05-09-2026 13:04:12
|100.000,00
|320D60905S62XV2A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:04:12 6248ASCB024XM7XD
|05-09-2026 13:04:21
|200.000,00
|ung ho ms 2026.238( co giao Hoang Thi Hien )
|05-09-2026 13:05:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:05:21
|200.000,00
|320D60905TWAUS94 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:05:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:06:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:07:46
|200.000,00
|CT DEN:320T26907002BB7F MBVCB.15903434453.778284.NGUYEN THI THANH chuyen tienUng ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0541001546400 NGUYEN THI THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:07:50
|50.000,00
|320D609057W0DE7J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:07:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2690700C3F3R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:08:13
|500.000,00
|CT DEN:320T2690700NQCXV MBVCB.15903437143.781275.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1043719287 LE QUACH LONG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:08:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26907018P28B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:08:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2690701BKZKL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:08:58
|100.000,00
|320D60905RY2UQFM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248057005240
|05-09-2026 13:09:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26907023P0Y7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:09:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:10:25
|100.000,00
|320D60905C2XPP1K Ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:10:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2690703TG2N9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:10:56
|300.000,00
|320D60905UD6WABF Ung ho MS 2026.238 FT26248263046048
|05-09-2026 13:12:05
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:12:24
|400.000,00
|CT DEN:320T26907066NKRB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:12:43
|100.000,00
|320D60905FHQKWFW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248374050946
|05-09-2026 13:13:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2690707YQF41 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:13:58
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:14:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2690709KY3FM MBVCB.15903511451.827808.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0711000249872 PHAM THI HUONG GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:15:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2690709V3VUY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:15:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:16:12
|500.000,00
|320D609058M3TQJ6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:16:57
|300.000,00
|CT DEN:320T269070C6A1LQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:17:16
|50.000,00
|CT DEN:320T269070CLLHYK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:18:24
|100.000,00
|CT DEN:320T269070E3GC06 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:18:47
|10.000,00
|CT DEN:320T269070ELVLR9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:18:56
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:19:41
|1.000.000,00
|CT DEN:320T269070FT1PRY MBVCB.15903569662.860612.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004206448 TRAN NGUYEN HIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:19:49
|200.000,00
|320D609053RPZWSQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:19:56
|1.000.000,00
|320D60905YFAABJC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:20:06
|100.000,00
|320D60905BHTX4YS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:20:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:20:58
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:21:05
|200.000,00
|320D609054VVT757 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248076849190
|05-09-2026 13:21:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:21:59
|100.000,00
|CT DEN:320T269070JU87Y4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:22:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:22:14
|100.000,00
|320D60905MEDCW55 DO THI THUY chuyen tien MS2026238 mong e mau khoe
|05-09-2026 13:22:18
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:22:30
|200.000,00
|CT DEN:320T269070KJ511F MBVCB.15903605555.879053.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011003728881 NGUYEN VAN CHINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:22:37
|100.000,00
|CT DEN:320T269070KP9ELP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:23:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:23:26
|200.000,00
|320D609051JM0YLH Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:23:35
|250.000,00
|320D609055D729SA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:23:34 6248ASCB024XFYF7
|05-09-2026 13:23:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:23:40
|500.000,00
|320D60905Q3F0U3L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:23:40 6248ASCB024XFYRT
|05-09-2026 13:23:47
|100.000,00
|145372589777-0344203668-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:24:00
|100.000,00
|320D60905CNBQKWA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248522048065
|05-09-2026 13:24:23
|200.000,00
|CT DEN:320T269070N0GL9G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:24:35
|300.000,00
|320D60905JY99G6V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505513749
|05-09-2026 13:24:48
|200.000,00
|CT DEN:320T269070NJZ6AD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:25:15
|200.000,00
|CT DEN:320T269070P5JKSH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:25:15
|200.000,00
|CT DEN:320T269070P4YB5D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:25:41
|200.000,00
|320D60905UJL9TTE Ung ho MS 2026.238 co hoang thi hien FT26248656063054
|05-09-2026 13:25:41
|10.000,00
|145372940958-0899269063-Ung ho MS 2026238
|05-09-2026 13:27:01
|100.000,00
|320D60905E0DA7GT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248868214483
|05-09-2026 13:27:17
|50.000,00
|320D609055BT7QF9 co giao Hoang Thi Hien FT26248971005028
|05-09-2026 13:27:26
|100.000,00
|320D6090515U49PC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-13:27:25 6248ASCB024XCG5W
|05-09-2026 13:28:12
|500.000,00
|320D60905VWDX9KM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248271782379
|05-09-2026 13:28:26
|50.000,00
|126D60905A2QSBH0 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:28:28
|50.000,00
|CT DEN:320T269070TDVH2T Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:28:57
|50.000,00
|320D60905RDWU2X3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248954638079
|05-09-2026 13:29:10
|200.000,00
|CT DEN:320T269070UB0JMD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:29:58
|200.000,00
|320D60905G9S6SR2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:30:04
|100.000,00
|320D609053NV6UPH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:30:29
|100.000,00
|CT DEN:320T269070W25F07 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:30:54
|50.000,00
|126D60905KL72ZVV ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:31:01
|100.000,00
|320D609055W281ZZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248940141560
|05-09-2026 13:31:07
|100.000,00
|320D609059WR22J1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248276310032
|05-09-2026 13:31:15
|300.000,00
|TRAN THANH TU ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:31:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:32:10
|100.000,00
|CT DEN:320T269070YA3USR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:32:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:32:22
|100.000,00
|320D60905WABDYBH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248378059909
|05-09-2026 13:32:50
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:32:57
|50.000,00
|320D609054PM1SBF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:33:28
|100.000,00
|145373821888-0906914613-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:33:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:33:59
|20.000,00
|CT DEN:320T2690710PGC6W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:33:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:34:07
|100.000,00
|320D609054X0LWZD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:35:01
|100.000,00
|MS 2026.238 (Hoang T Hien)
|05-09-2026 13:35:13
|20.000,00
|ZP7D9AN0GHGT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:35:16
|300.000,00
|320D60905QUXUG3E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:35:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2690712EEW56 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:35:49
|50.000,00
|145374025591-0776171927-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:36:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2690713G9RR1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:36:09
|100.000,00
|320D60905JNEXD2J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248656106075
|05-09-2026 13:36:15
|1.000.000,00
|320D60905MPJ4307 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:36:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2690713SZ1SS MBVCB.15903752375.971767.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0271000734558 LE XUAN HONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:36:34
|500.000,00
|CT DEN:320T26907143J03F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:37:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:37:10
|300.000,00
|ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 13:37:58
|50.000,00
|320D60905ZT101MS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:39:11
|500.000,00
|320D609059QH4EE2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:41:57
|200.000,00
|320D60905MMM13NK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248605720856
|05-09-2026 13:42:04
|100.000,00
|CT DEN:320T269071BC040T Ma So 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:42:24
|500.000,00
|CT DEN:320T269071BSX25Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:43:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:43:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 13:44:35
|200.000,00
|320D60905VMBEX33 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:45:41
|30.000,00
|CT DEN:320T269071G4WNC1 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:46:14
|500.000,00
|145375245238-0949572617-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:47:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:47:41
|100.000,00
|320D60905XFHJ596 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248966010066
|05-09-2026 13:47:47
|100.000,00
|320D60905RNTV5CV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:48:00
|100.000,00
|320D60905KHSNS90 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248539165690
|05-09-2026 13:48:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:48:40
|100.000,00
|CT DEN:320T269071L2SLBY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:49:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:49:23
|100.000,00
|320D60905GRLGVV2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248752370464
|05-09-2026 13:49:32
|100.000,00
|ZP7D9AN0IKRQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:50:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:51:01
|200.000,00
|CT DEN:320T269071P5X7Y2 ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien
|05-09-2026 13:51:16
|150.000,00
|320D60905H89SJZV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248503200984
|05-09-2026 13:52:07
|100.000,00
|320D60905GHCA45B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:52:17
|50.000,00
|CT DEN:320T269071QV308P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:52:29
|50.000,00
|320D60905GXZP2AS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248206163517
|05-09-2026 13:52:51
|100.000,00
|320D60905QNB7SLZ Ung ho MS2026.238
|05-09-2026 13:53:00
|200.000,00
|CT DEN:320T269071RSXNTB MBVCB.15903939261.084316.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071000765859 PHAN VU THUAN YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:53:30
|150.000,00
|CT DEN:320T269071SFJXWD MBVCB.15903950383.088219.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1049417144 NGUYEN HOANG YEN LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 13:54:37
|200.000,00
|MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )
|05-09-2026 13:54:55
|100.000,00
|CT DEN:320T269071UBJY9E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:55:29
|200.000,00
|CT DEN:320T269071V2HYFE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:55:35
|200.000,00
|320D609051ZQK4UA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248885491209
|05-09-2026 13:55:43
|200.000,00
|CT DEN:320T269071VDFGZG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:55:49
|200.000,00
|CT DEN:320T269071VHV5GT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:56:47
|500.000,00
|VU THI HA chuyen tien ung ho co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 13:57:26
|100.000,00
|320D609059ZU32XN ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:57:38
|200.000,00
|320D609057WMQWT5 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26248750479710
|05-09-2026 13:58:00
|100.000,00
|MS 2026238 co giao hoang thi hieu
|05-09-2026 13:58:43
|200.000,00
|320D60905L0C7DM4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 13:58:49
|100.000,00
|320D60905MN7TK3V Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248696374107
|05-09-2026 13:59:12
|50.000,00
|ung ho co giao Hien
|05-09-2026 14:02:53
|100.000,00
|320D60905UP7L5E1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:04:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 14:04:51
|100.000,00
|NGUYEN THI HIEN Chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 14:05:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26907280K4TL MBVCB.15904086841.167889.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017325528 PHAM NGOC A SANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 14:05:39
|100.000,00
|320D60905NDL2WT8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:05:38 6248ASCB024XRCH3
|05-09-2026 14:05:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:06:06
|20.000,00
|320D6090598XRUDP Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 14:06:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:07:15
|100.000,00
|CT DEN:320T269072ALP9AV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:07:17
|200.000,00
|CT DEN:320T269072ANKKNJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:08:58
|400.000,00
|320D60905F8XH53M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:09:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:10:32
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:13:35
|150.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:13:48
|100.000,00
|320D60905TCP7V1S Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26248446679050
|05-09-2026 14:14:41
|50.000,00
|320D60905Y23HS7M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:15:39
|500.000,00
|320D60905T73SY2S Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:15:39 6248ASCB024X4HBY
|05-09-2026 14:17:21
|200.000,00
|320D60905AELPQYV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:17:28
|100.000,00
|CT DEN:320T269072Q3P773 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:17:51
|200.000,00
|CT DEN:320T269072QM7H21 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:17:58
|200.000,00
|CT DEN:320T269072QRTXDN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:18:25
|50.000,00
|NGUYEN VAN THO Chuyen tienung hoMs 2026238 ng thi hien
|05-09-2026 14:18:33
|69.000,00
|CT DEN:320T269072RJEEPU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:19:20
|100.000,00
|320D609058VJYBPF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 14:19:38
|300.000,00
|320D60905YHPSETZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248066890243
|05-09-2026 14:20:11
|30.000,00
|320D60905TSCDTLL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:20:19
|50.000,00
|320D60905H6NHL6A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248135456612
|05-09-2026 14:21:11
|50.000,00
|CT DEN:320T269072V0P54M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:21:32
|100.000,00
|CT DEN:320T269072VGBATH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:21:59
|168.686,00
|CT DEN:320T269072W26KLX Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:22:20
|100.000,00
|CT DEN:320T269072WJ11XK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:24:40
|99.999,00
|320D60905KYPH6V8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248027001796
|05-09-2026 14:24:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:24:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:25:12
|200.000,00
|CT DEN:320T2690730B3RW9 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN
|05-09-2026 14:25:58
|200.000,00
|320D60905CXT7BGV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:25:57 6248ASCB024X4YW6
|05-09-2026 14:26:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2690731TUHKZ TRAN THI MAI Chuyen tien giup co Hoang Thi Hien, MS 2026. 238
|05-09-2026 14:26:57
|100.000,00
|320D60905201D1CW IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:27:09
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:27:11
|100.000,00
|320D60905GMQPMQD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:27:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690733E5EC1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:27:42
|100.000,00
|320D60905T1TGCL6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:28:00
|100.000,00
|320D609057HKAAGS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248755603062
|05-09-2026 14:28:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2690734AMHAW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:28:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:28:53
|200.000,00
|ung ho ms 2026.238 hoang thi hien
|05-09-2026 14:29:09
|20.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:29:22
|500.000,00
|320D60905LNQV9KR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:29:22 6248ASCB024XWZG3
|05-09-2026 14:30:36
|100.000,00
|320D60905N13VCUB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:31:02
|50.000,00
|CT DEN:320T26907380L3DK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:32:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:32:31
|10.000,00
|CT DEN:320T2690739Z946B Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:33:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:33:55
|200.000,00
|CT DEN:320T269073BUFBYW Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 14:34:08
|1.000.000,00
|320D60905VJN12Y6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:36:18
|200.000,00
|320D60905UE5K9Q7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165318042
|05-09-2026 14:36:46
|50.000,00
|320D60905MC4LUP7 IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:37:46
|100.000,00
|ung ho MS 2026.237
|05-09-2026 14:38:31
|100.000,00
|320D60905GPJS83G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248117348127
|05-09-2026 14:41:10
|20.000,00
|CT DEN:320T269073MDSK3Z Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:41:36
|300.000,00
|CT DEN:320T269073MZ2XC7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:42:04
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:42:37
|50.000,00
|CT DEN:320T269073PAWH28 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:43:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:43:36
|500.000,00
|320D60905LGCV1D9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248688843399
|05-09-2026 14:43:49
|500.000,00
|CT DEN:320T269073QWY5F4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:46:02
|100.000,00
|CT DEN:320T269073TU9WV6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:48:59
|200.000,00
|CT DEN:320T269073XQL0ZA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:49:45
|1.000.000,00
|320D60905733SVAF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-14:49:44 6248ASCB024XGSYU
|05-09-2026 14:50:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2690740BBM3B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:51:59
|500.000,00
|320D60905DTDXCXG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:52:53
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 14:55:04
|200.000,00
|ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:55:53
|100.000,00
|320D60905NSXB62W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:57:27
|300.000,00
|CT DEN:320T2690748X2NAD ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:58:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:58:14
|200.000,00
|145383202496-0352171917-NGUYEN THI HONG DAO Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 14:59:55
|200.000,00
|320D60905UQSR3HG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:02:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:03:12
|100.000,00
|320D60905LBMKSTG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:03:14
|500.000,00
|CT DEN:320T269074GJYLRW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:04:34
|200.000,00
|320D60905RBND2R9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:04:58
|50.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096147561070546944
|05-09-2026 15:05:11
|200.000,00
|CT DEN:320T269074K4GBS9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:05:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:06:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:06:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 15:09:56
|200.000,00
|320D60905QYRWDFR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:10:45
|100.000,00
|145384754668-0938496690-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:11:19
|100.000,00
|145384816467-0901665004-UNG HO MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 15:15:04
|200.000,00
|HOANG THI HA chuyen tien ung ho MS2026-238 ( co giao hoang thi Hien)
|05-09-2026 15:15:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:15:57
|500.000,00
|CT DEN:320T269074ZBGLBR ung ho Ms2026.238. co giao hoang thi hien
|05-09-2026 15:16:29
|100.000,00
|320D609055FCF51B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179022383
|05-09-2026 15:16:37
|30.000,00
|CT DEN:320T26907507A1ZD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:19:56
|500.000,00
|145385872704-0815736962-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:22:43
|200.000,00
|320D60905S0ERWS2 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26248903192919
|05-09-2026 15:22:56
|300.000,00
|CT DEN:320T2690758K75ZQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:23:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2690758UD2FH VI THI TRANG chuyen tien
|05-09-2026 15:23:47
|100.000,00
|320D6090595MKCN7 DIEP Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 15:24:13
|200.000,00
|goi em hoang thi hien
|05-09-2026 15:24:27
|100.000,00
|320D60905D09UZ70 ung ho 2026.238,co giao Hoang Thi Hien FT26248730823340
|05-09-2026 15:24:57
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:27:56
|200.000,00
|CT DEN:320T269075F5XQBJ MBVCB.15905134043.817457.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0181003553946 NGUYEN NGOC KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 15:31:48
|300.888,00
|CT DEN:320T269075L9JNRY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:34:36
|1.000.000,00
|CT DEN:320T269075PZ1NX2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:35:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 15:37:32
|200.000,00
|320D60905F3NUCP4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248165549080
|05-09-2026 15:39:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:41:38
|500.000,00
|NTP 214-B17 Nguyen Trai - P. COL - HCM. Ung ho MS 2026.238 ( Co giao HOANG THI HIEN )
|05-09-2026 15:44:05
|500.000,00
|320D60905MWJUQLD Duong Minh Hang UH MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248301969010
|05-09-2026 15:44:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:48:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2690768VG0K8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:49:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26907691P512 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:49:22
|500.000,00
|CT DEN:320T2690769G8UKL MBVCB.15905429739.015075.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001073202 PHAM THI VUI TUOI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 15:49:31
|200.000,00
|320D60905U6CGR5U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263635827
|05-09-2026 15:49:50
|50.000,00
|320D609058YX916X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248830063685
|05-09-2026 15:54:05
|50.000,00
|320D60905Z8PZGB4 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26248543301067
|05-09-2026 15:55:14
|500.000,00
|CT DEN:320T269076H710P8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:55:37
|100.000,00
|CT DEN:320T269076HQD0MZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:55:42
|200.000,00
|CT DEN:320T269076HU7VG9 ung ho co hoang thi hien
|05-09-2026 15:59:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 15:59:12
|100.000,00
|320D60905HBKJQX9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 15:59:54
|100.000,00
|320D60905WGN6VVX IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:00:52
|50.000,00
|CT DEN:320T269076QN4KU4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:01:54
|500.000,00
|CT DEN:320T269076S0L8M2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:05:12
|100.000,00
|320D609059WHQAYB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248000605900
|05-09-2026 16:07:19
|200.000,00
|CT DEN:320T269076Z608KQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:12:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 16:12:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:13:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:13:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:13:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26907778WWZW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:14:05
|50.000,00
|CT DEN:320T26907783VUU0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 16:14:06
|50.000,00
|CT DEN:320T26907784A9WU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:15:12
|200.000,00
|145392733020-0386315118-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:15:30
|30.000,00
|145392663104-0942680804-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:15:43
|50.000,00
|145392665816-0929264278-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:16:12
|200.000,00
|320D60905GZV5TM1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:17:43
|100.000,00
|CT DEN:320T269077CWWYMM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:27:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:27:32
|100.000,00
|320D609059RGYH90 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248661790127
|05-09-2026 16:29:55
|100.000,00
|CT DEN:320T269077V0GSV6 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 16:30:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:31:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:32:13
|300.000,00
|320D60905E5ZTVZ3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:33:00
|50.000,00
|CT DEN:320T269077Z2X3PQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:35:06
|500.000,00
|CT DEN:320T2690781VCCWF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:36:10
|200.000,00
|320D60905R31MVTB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248857782070
|05-09-2026 16:36:42
|200.000,00
|320D60905SRMX2AZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:38:56
|200.000,00
|320D60905PFHBL1B Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|05-09-2026 16:40:25
|68.012,00
|CT DEN:320T2690788WB8XZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:40:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:40:52
|100.000,00
|320D60905Z22SVUL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:48:48
|100.000,00
|320D60905QAHKBKN ung ho MS2026238 co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 16:48:54
|1.000.000,00
|CT DEN:320T269078L2P39J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien nguoi gui pham thi thuy nhung
|05-09-2026 16:49:15
|50.000,00
|CT DEN:320T269078LJSR3F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:49:58
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:55:20
|100.000,00
|CT DEN:320T269078UKJ22Z Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 16:55:57
|150.000,00
|320D60905053AAUA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:02:37
|50.000,00
|CT DEN:320T269079472NQU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:02:44
|200.000,00
|320D60905R7H90VJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:04:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2690796QW7ZQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:08:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:09:39
|200.000,00
|CT DEN:320T269079DGVCFN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:12:06
|200.000,00
|320D609053684EW7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:12:49
|500.000,00
|320D609053THDLDZ IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:15:21
|3.000.000,00
|CT DEN:320T269079M07SB8 Vietinbank;110628136866;CONG VAN HUU chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thij Hien
|05-09-2026 17:15:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:18:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:20:19
|100.000,00
|320D60905WSF45GP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:20:23
|500.000,00
|320D60905SEBVED9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248263978403
|05-09-2026 17:20:28
|100.000,00
|CT DEN:320T269079TRVSVP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:24:15
|100.000,00
|CT DEN:320T269079YSFQK5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:25:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:25:54
|250.000,00
|320D60905VBS8W4J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248908806016
|05-09-2026 17:27:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:28:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:31:33
|200.000,00
|320D60905V8EFGV7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:32:36
|200.000,00
|320D60905TEGXLU6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:33:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26907AB2AJ49 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:38:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26907AHCN9GL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:39:04
|200.000,00
|145405947810-0976853446-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:41:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26907AMGKNYF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:42:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26907AN9X97X Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:44:57
|300.000,00
|320D60905W3207MJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248027884091
|05-09-2026 17:48:50
|13.121,00
|320D60905637ENXQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:48:54
|200.000,00
|320D60905156ZJFV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:50:15
|300.000,00
|CT DEN:320T26907AZ3DWN8 MBVCB.15907636427.495133.TRAN PHAM THI HONG LINH ung ho co giao hoang thi Hien.CT tu 0051000489236 TRAN PHAM THI HONG LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 17:50:38
|300.000,00
|320D60905KJ18L7Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248251232067
|05-09-2026 17:51:45
|200.000,00
|320D60905JNQSBP1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:54:46
|50.000,00
|CT DEN:320T26907B52GU44 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:55:03
|500.000,00
|320D60905MY35VFG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:56:17
|500.000,00
|320D60905867N35A IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 17:57:40
|200.000,00
|CT DEN:320T26907B8WH1VR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 17:58:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:03:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26907BFYZAFF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:03:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:05:22
|50.000,00
|320D609056WZ2W6Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-18:05:22 6248ASCB024STCWE
|05-09-2026 18:05:35
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26907BKBVPA0 ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:05:54
|50.000,00
|320D609059DM5CDR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:08:51
|500.000,00
|CT DEN:320T26907BPNKVJV MBVCB.15908002363.750130.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004386440 TRINH QUANG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 18:09:05
|1.000.000,00
|320D609058BMXQTZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248523201053
|05-09-2026 18:09:42
|200.000,00
|CT DEN:320T26907BQT0D1C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:10:01
|10.000,00
|320D6090595HWLF0 Ms 2026.238 co hien 94 FT26248860009000
|05-09-2026 18:10:17
|300.000,00
|320D60905012RB8M Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248187197033
|05-09-2026 18:12:49
|200.000,00
|320D60905MRBE9ML Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:14:10
|300.000,00
|320D609056ZK1L72 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248652008001
|05-09-2026 18:16:17
|50.000,00
|CT DEN:320T26907BZGF5A8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:16:47
|20.000,00
|145412678239-0988965610-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:20:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26907C4TAN1D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:21:42
|30.000,00
|320D60905LNFZLZD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248956380359
|05-09-2026 18:22:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26907C8A8CPM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:24:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26907CA5085C Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong
|05-09-2026 18:27:55
|50.000,00
|320D60905E10YNNG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 18:34:45
|500.000,00
|320D609053M80T6J ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien )
|05-09-2026 18:37:35
|200.000,00
|320D60905Y3273BM 145416224652 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien CHUYEN TIEN OQCH000JIW2l MOMO145416224652MOMO
|05-09-2026 18:42:11
|100.000,00
|320D60905YD5DACE Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 18:50:24
|200.000,00
|320D60905HTNGTRW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248505730270
|05-09-2026 18:58:55
|200.000,00
|CT DEN:320T26907DMSP9FB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:06:28
|200.000,00
|320D60905HC96B4W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:06:35
|50.000,00
|CT DEN:320T26907DXWKW0Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:10:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26907E2WLQ5X MBVCB.15909182501.530727.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1058475315 DUONG THI NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 19:10:25
|100.000,00
|CT DEN:320T26907E2Z2EGZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:17:10
|100.000,00
|320D60905YD534FY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26248475905238
|05-09-2026 19:21:50
|50.000,00
|320D60905YBWCD8H IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:22:10
|50.000,00
|da con ung ho MS 2026238 co Hoang Thi Hien a
|05-09-2026 19:22:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:27:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:31:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26907EWMDG2Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:32:04
|500.000,00
|CT DEN:320T26907EXJVUXU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:36:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26907F2V83BH Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 19:36:41
|500.000,00
|QUACH THI NGUYET Ck ung ho MS 2026. 238 ( Co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 19:38:18
|500.000,00
|320D60905CG1WGAP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-19:38:18 6248ASCB024SI83A
|05-09-2026 19:40:52
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.238 e hoang thi hien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|05-09-2026 19:42:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:44:18
|100.000,00
|CT DEN:320T26907FDQ150U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:49:53
|100.000,00
|145428314829-0968528750-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 19:56:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:57:47
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 19:58:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|05-09-2026 20:00:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:04:09
|100.000,00
|ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien
|05-09-2026 20:04:58
|200.000,00
|320D60905QLW3PH0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:04:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26907G703YVD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:06:36
|300.000,00
|320D609057HCY4TT UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-050926-20:06:35 6248ASCB024SP2CQ
|05-09-2026 20:08:06
|20.000,00
|CT DEN:320T26907GB50SW1 Ung Ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:12:53
|1.000.000,00
|320D60905GJMZ44V Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250720658448
|05-09-2026 20:14:23
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238
|05-09-2026 20:22:06
|200.000,00
|NGUYEN THI BICH TUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi)
|05-09-2026 20:22:48
|100.000,00
|320D609053E25BES ung ho MS 2026.238. co giao Hoang Thi Hien FT26250068038372
|05-09-2026 20:26:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26907H1HQ9KC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:27:19
|100.000,00
|CT DEN:320T26907H2HD19X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:31:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26907H88LSMN MBVCB.15910592619.454064.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 3909832334 TRAN THI HONG CHIEM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 20:32:40
|500.000,00
|320D60905XVMCSVQ Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250831012740
|05-09-2026 20:32:49
|500.000,00
|CT DEN:320T26907H9SGTJB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:34:49
|100.000,00
|CT DEN:320T26907HCDYM27 ung ho co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:36:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:40:23
|300.000,00
|320D60905JX3Y6FT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-050926-20:40:22 6248ASCB0249YKG7
|05-09-2026 20:41:48
|50.000,00
|CT DEN:320T26907HMMZE12 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:45:37
|45.600,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:46:30
|100.000,00
|VO TRAN DIEM PHU chuyen tien um ho MS 2026 . 238 co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 20:53:24
|500.000,00
|320D609055YDGZT8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250333798130
|05-09-2026 20:56:41
|100.000,00
|320D60905R32YJ9B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 20:56:42
|15.000,00
|CT DEN:320T26907J7AKT83 Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|05-09-2026 20:58:36
|20.000,00
|CT DEN:320T26907J9U2VV1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:00:21
|200.000,00
|CT DEN:320T26907JC4HKGX Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 21:01:35
|200.000,00
|uh ms 2026 238 co Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:04:47
|500.000,00
|CT DEN:320T26907JHZW9GS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:05:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26907JJLGDTR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:05:16
|200.000,00
|320D609053NPVVY0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:07:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:10:11
|500.000,00
|320D60905J7G9TLE Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|05-09-2026 21:18:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26907K2MV1SZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:21:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:24:13
|200.000,00
|320D609056FV98Y6 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 21:27:06
|200.000,00
|320D60905XNCAX6A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250136460034
|05-09-2026 21:27:37
|200.000,00
|320D60905X5GZSCX 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 21:28:21
|300.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:29:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26907KH5664D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:33:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:36:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:43:28
|500.000,00
|320D60905KMY4BYZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:50:34
|280.000,00
|CT DEN:320T26907LAFN76U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:54:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26907LFPKEM3 MBVCB.15911702982.202091.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-09-2026 21:54:43
|300.000,00
|CT DEN:320T26907LFXTLT2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:54:43
|50.000,00
|CT DEN:320T26907LFXQ5ZC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 21:57:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26907LK1E68A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:04:38
|100.000,00
|320D60905PJJX36L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250424185100
|05-09-2026 22:04:41
|500.000,00
|320D60905FC7JHPF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250895241035
|05-09-2026 22:07:30
|300.000,00
|320D60905UGKWKBZ IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:09:26
|100.000,00
|320D60905VYPQCTJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:10:58
|100.000,00
|320D60905JALY2N7 Ung Ho MS 2026.238 FT26250049000401
|05-09-2026 22:13:03
|500.000,00
|320D60905QGJJBTZ IBFT ung ho ms 2026.236
|05-09-2026 22:15:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:16:32
|200.000,00
|320D60905C476ZZH ung ho ms 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien)
|05-09-2026 22:18:31
|100.000,00
|320D60905Q3G17SU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:18:56
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:19:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:20:17
|200.000,00
|320D609056P64EL9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250536563277
|05-09-2026 22:22:28
|14.500,00
|Ung ho MS 2026.037 Thay Luong Thanh Vi
|05-09-2026 22:26:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:31:39
|100.000,00
|320D6090508J2K1N Ung ho ms 2026.238 FT26250957205163
|05-09-2026 22:31:53
|50.000,00
|320D60905CZYXWQH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:41:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung
|05-09-2026 22:42:34
|200.000,00
|320D60905AHX0NQL Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:42:49
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26907NBFR4YS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien anh Huu
|05-09-2026 22:44:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:45:32
|500.000,00
|320D6090575DYFMV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:46:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:47:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26907NHQFH74 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:48:00
|200.000,00
|320D60905VV7MKGN Ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang thi Hien
|05-09-2026 22:50:38
|100.000,00
|320D609056BTSTEQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:52:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:53:51
|200.000,00
|CT DEN:320T26907NS0R7FP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 22:55:22
|300.000,00
|CT DEN:320T26907NU0QK87 ung ho co giao Hoang thi hien
|05-09-2026 23:00:04
|100.000,00
|320D60905KP84VG4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:04:55
|100.000,00
|320D6090592XUPZ7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:06:11
|200.000,00
|320D60905V78SFQV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:11:13
|500.000,00
|320D609054UM5BL1 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang thi Hien FT26250441798939
|05-09-2026 23:12:33
|100.000,00
|CT DEN:320T26907PGQFF6E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:12:46
|500.000,00
|320D60905X4GP4XQ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:18:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26907PQUHG1K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:20:04
|200.000,00
|320D6090555KESQR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|05-09-2026 23:22:07
|150.000,00
|CT DEN:320T26907PVC6YMS MBVCB.15912344280.653548.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1040440272 NGUYEN TIEN DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-09-2026 01:26:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:05/09/2026 23:30:14
|06-09-2026 01:30:29
|100.000,00
|320D60905B0TZZ56 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250337444660; thoi gian GD:05/09/2026 23:38:51
|06-09-2026 01:31:52
|200.000,00
|CT DEN:320T26907QM60522 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:05/09/2026 23:41:40
|06-09-2026 01:37:08
|1.000.000,00
|320D60905M7ZEWNC VO THI MINH CHUYEN KHOAN GUI CO GIAO MAM NON HOANG THI HIEN. NGHE AN-050926-23:52:45 6248ASCB0249GKMC; thoi gian GD:05/09/2026 23:52:46
|06-09-2026 01:39:07
|200.000,00
|CT DEN:320T26907R7YU67X Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi; thoi gian GD:05/09/2026 23:57:25
|06-09-2026 01:48:59
|500.000,00
|320D60906BRT3AWU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26250857420853; thoi gian GD:06/09/2026 00:21:37
|06-09-2026 01:53:20
|200.000,00
|320D609063ZQMW89 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 00:34:29
|06-09-2026 02:02:52
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26909FZJAEEE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 01:10:06
|06-09-2026 02:13:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26909J7HU9BZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 02:07:38
|06-09-2026 04:24:00
|500.000,00
|ung ho ma so 2026.238 ( co giao hoang thi hien )
|06-09-2026 04:32:33
|500.000,00
|CT DEN:320T26909PUWG0F6 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 05:12:51
|50.000,00
|CT DEN:320T26909RE43LB8 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06-09-2026 05:22:46
|200.000,00
|CT DEN:320T26909RT7581Y MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 05:26:43
|200.000,00
|320D60906BAM200H Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 05:38:49
|77.000,00
|320D60906YYTHV5X Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 05:44:38
|1.000.000,00
|PHAM THI KIM THOA chuyen tien ms 2026.238
|06-09-2026 06:12:22
|50.000,00
|320D60906K43SWWP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250251600556
|06-09-2026 06:28:08
|100.000,00
|CT DEN:320T26909UBJ4Q9P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 06:34:21
|200.000,00
|320D60906M43EPRA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-06:34:20 6249ASCB0249DSU2
|06-09-2026 06:35:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26909ULPMC2W Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 06:41:38
|100.000,00
|320D60906FQ6JL8R Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 06:44:03
|100.000,00
|ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 06:46:46
|100.000,00
|320D609065XEJH7A Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06-09-2026 06:56:33
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26909VF1XHN5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 07:12:08
|20.000,00
|320D60906AUEHFFC Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250393243684
|06-09-2026 07:27:45
|200.000,00
|320D60906PJW2JQM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250910204307
|06-09-2026 07:47:19
|300.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 07:49:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 07:50:31
|100.000,00
|320D60906F6ZNFHF Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 07:50:47
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 07:51:57
|300.000,00
|320D60906PC9S58T Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-07:51:57 6249ASCB0249PVYL
|06-09-2026 07:52:40
|50.000,00
|CT DEN:320T269089PK07N5 ung ho ms 2026.239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 07:52:56
|50.000,00
|CT DEN:320T269089PWRH2A Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 08:04:00
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 (co giao hoang thi hien)
|06-09-2026 08:11:37
|30.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 08:24:03
|200.000,00
|CT DEN:320T26908AX0DJAP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 08:27:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26908B1H942N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 08:27:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26908B1U25WX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06-09-2026 08:28:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26908B2L87ZK Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 08:32:11
|10.000,00
|CT DEN:320T26908B7RMYET MBVCB.15914431256.201522.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-09-2026 08:36:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26908BD42UL3 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 08:38:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26908BFX9Y1E ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 08:43:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26908BNRW4VC Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 08:46:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26908BT3TUA2 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 08:47:55
|300.000,00
|CT DEN:320T26908BUHW9PN Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 08:52:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 08:59:06
|800.000,00
|145491349833-0908913227-Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 09:07:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26908CLHMTXN 206237 ung ho thay luong thanh vinh
|06-09-2026 09:16:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 09:27:42
|30.000,00
|320D60906AEAJCP7 ung ho MS 2026.239 ( Bui Minh Hieu )
|06-09-2026 09:34:30
|500.000,00
|320D60906W2QXKP0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250777925664
|06-09-2026 09:38:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26908DT6JT4S Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 09:42:57
|300.000,00
|CT DEN:320T26908DZ6ZHXJ Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 09:45:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26908E26R7Q1 MBVCB.15915556364.022606.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0381000564082 NGUYEN QUYNH TRUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-09-2026 09:59:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26908EM4NSE8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 10:10:37
|50.000,00
|320D60906R34EVJX Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)
|06-09-2026 10:19:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 10:48:23
|200.000,00
|320D609063ZAJWBY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250086576016
|06-09-2026 10:49:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:01:08
|100.000,00
|320D609067JM7KMR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:01:53
|30.000,00
|CT DEN:320T26908H1EQPTN Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 11:04:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26908H4L35T2 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 11:04:21
|200.000,00
|CT DEN:320T26908H4PG3DA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:05:27
|660.000,00
|ZP7D9BKOVLKU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:06:02
|50.000,00
|CT DEN:320T26908H6WZQPN Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 11:09:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:09:36
|500.000,00
|320D60906K4WBFTJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:10:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 11:13:10
|150.000,00
|CT DEN:320T26908HGAYP9A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:23:03
|200.000,00
|320D60906KX50AF7 LUONG VAN LY chuyen.gui co giao de bot phan nao a. FT26250592124965
|06-09-2026 11:23:59
|1.000.000,00
|320D60906UC013B1 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-060926-11:23:58 6249ASCB0243HUNN
|06-09-2026 11:27:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:30:38
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:30:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 11:35:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:44:53
|1.345.000,00
|CT DEN:320T26908JQ73FUD Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 11:45:43
|95.000,00
|CT DEN:320T26908JRAMQZC Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 11:50:10
|200.000,00
|320D6090612PH4EY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250228100647
|06-09-2026 11:52:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26908JZP3V8Z Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:56:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 11:57:29
|1.000.000,00
|145519290504-0909424260-Ung ho co giao Hoang Thi Hien MS 2026-238
|06-09-2026 12:00:07
|200.000,00
|CT DEN:320T26908KABDFVE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 12:02:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26908KDHW9UX Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 12:06:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26908KK5U497 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 12:07:22
|100.000,00
|320D60906SQ4PL9E Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250778401863
|06-09-2026 12:10:45
|1.000.000,00
|320D6090609UDHWM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250263232899
|06-09-2026 12:11:03
|200.000,00
|320D60906X0AHA1A PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 12:12:07
|200.000,00
|320D609062SMNFKK Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 12:13:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26908KTVGMMF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 12:13:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26908KUDPYWD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 12:17:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 12:18:16
|200.000,00
|CT DEN:320T26908L0ACN0J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 12:23:26
|200.000,00
|CT DEN:320T26908L7420MP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 12:40:03
|1.000.000,00
|320D6090685ALMAN IBFT Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 12:50:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 12:50:23
|500.000,00
|CT DEN:320T26908M8QDCHH Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 13:03:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26908MS8L5D9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 13:04:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 13:13:06
|2.000.000,00
|320D609068DG3Q1Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-13:13:06 6249ASCB024HQDJ3
|06-09-2026 13:13:38
|100.000,00
|ZP7D9BKPNKS5 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 13:17:46
|100.000,00
|MS( em bui minh hieu )
|06-09-2026 13:24:51
|200.000,00
|CT DEN:320T26908NL7XJW3 MBVCB.15918816837.152966.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1041387358 NGUYEN TRAN NGOC VY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-09-2026 13:29:43
|200.000,00
|320D609066P1FFJ3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 13:29:50
|50.000,00
|126D60906K6ST0BE ung ho ms 2026.239 Bui Minh Hieu
|06-09-2026 13:33:44
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 13:40:43
|100.000,00
|320D609062NEHNZF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 13:44:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 13:54:45
|100.000,00
|320D60906WXHH88P IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien MS 2026238
|06-09-2026 13:57:38
|50.000,00
|CT DEN:320T26908PVHT7WD Vietinbank;110628136866;chuyen tien ung ho Ms 2026 238
|06-09-2026 14:06:47
|100.000,00
|320D60906HFT4GX4 Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang thi hien) chuc em nhanh binh phuc
|06-09-2026 14:13:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26908QGF330Q Vietinbank;110628136866;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026.237 thay luong thanh vi
|06-09-2026 14:22:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 14:29:35
|200.000,00
|320D60906WRVAA2F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 14:39:23
|500.000,00
|320D609066EMQPH8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 14:41:33
|300.000,00
|320D609068WFTWKY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 14:42:10
|1.050.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 14:50:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 15:04:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26908SFG4T60 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 15:07:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26908SKERU7G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 15:14:37
|2.000.000,00
|Ung ho ms 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien.
|06-09-2026 15:15:08
|100.000,00
|CT DEN:320T26908SVVEE43 uh ms 2026.239
|06-09-2026 15:17:59
|50.000,00
|320D60906HA20BCA Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26250005722506
|06-09-2026 15:42:14
|150.000,00
|320D60906XCDLUBJ ung ho MS 2002.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250228971877
|06-09-2026 15:49:51
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 15:53:18
|150.000,00
|320D60906EXZHUPP ung ho ms 2026.227 anh ho trong do FT26250201319990
|06-09-2026 16:00:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 16:05:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26908UUDDEUF Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06-09-2026 16:08:22
|100.000,00
|320D60906DFZ5R48 ung ho ms 2026.236 nguyen minh hieu FT26250385306441
|06-09-2026 16:24:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26908VKS1KTH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 16:26:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26908VMXNALB NGUYEN MINH THAO chuyen tien ung ho MS 2026 236 e Nguyen Minh Hieu
|06-09-2026 16:27:32
|100.000,00
|320D60906TESN23K NGUYEN THI NGA chuyen ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250089608280
|06-09-2026 16:29:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 17:04:59
|1.000.000,00
|PHAM THUY VAN - Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 17:07:36
|200.000,00
|320D6090626CFZZ8 UNG HO MS 2026.238 (CO GIAO HOANG THI HIEN)
|06-09-2026 17:16:09
|200.000,00
|NGUYEN HUU DONG Chuyen tien ung ho Ms 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 17:22:09
|20.000,00
|CT DEN:320T26908XTL2UQZ Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 17:47:07
|200.000,00
|320D60906ZDNFTNC Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 18:16:37
|100.000,00
|320D60906GQVELB5 UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN
|06-09-2026 18:17:41
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26908ZYXAXMM Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026233 Anh Ly Mi Lung
|06-09-2026 18:33:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06-09-2026 18:43:03
|100.000,00
|CT DEN:320T269090YE5SHW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 18:55:13
|60.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 19:12:51
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 19:14:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2690925M04SE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 19:25:45
|200.000,00
|320D609060FFDHRF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 19:25:48
|200.000,00
|CT DEN:320T269092LVX4YB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 19:41:39
|100.000,00
|ung ho ms2026.236 (em nguyen minh hieu)
|06-09-2026 19:45:25
|100.000,00
|320D60906J4MD1QD Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 20:03:59
|300.000,00
|NGUYEN THI PHUONG SEN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 20:37:10
|100.000,00
|320D60906A21YEJM Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 20:40:18
|1.000.000,00
|CT DEN:320T269095H8W05T Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 20:47:11
|500.000,00
|145594621868-0397959286-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 20:59:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 21:05:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 21:07:59
|300.000,00
|CT DEN:320T269096KTZCLL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 21:11:48
|100.000,00
|320D609062KAPELN Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|06-09-2026 21:19:33
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS.2026.239 ( em Bui Minh Hieu)
|06-09-2026 21:31:16
|50.000,00
|CT DEN:320T269097GJWZ4Z Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 21:35:00
|50.000,00
|CT DEN:320T269097MH0J1C Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen
|06-09-2026 21:55:04
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.236 em NGUYEN MINH HIEU
|06-09-2026 22:01:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|06-09-2026 22:06:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|06-09-2026 22:25:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|06-09-2026 22:36:44
|200.000,00
|CT DEN:320T26909A10MS77 MBVCB.15927248105.759629.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0341007136203 LUU QUANG TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-09-2026 22:47:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 23:15:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|06-09-2026 23:16:02
|100.000,00
|320D60906CN3CVVE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-060926-23:16:02 6249ASCB024I8L5I
|07-09-2026 01:13:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien); thoi gian GD:06/09/2026 23:22:09
|07-09-2026 01:15:02
|300.000,00
|320D60906J4PJ7DP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:06/09/2026 23:24:13
|07-09-2026 01:22:13
|150.000,00
|320D60906EZWJ756 Hp Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu; thoi gian GD:06/09/2026 23:38:39
|07-09-2026 01:40:05
|150.000,00
|145614224500-0935792961-Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu; thoi gian GD:07/09/2026 00:27:13
|07-09-2026 01:40:51
|150.000,00
|CT DEN:320T2690B2BUJ05P MBVCB.15927694923.088606.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1031821569 NGUYEN NGOC KIEU NHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:07/09/2026 00:29:44
|07-09-2026 01:43:39
|200.000,00
|320D60907GVDSH3R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250937568065; thoi gian GD:07/09/2026 00:38:54
|07-09-2026 01:56:54
|800.000,00
|320D60907711TPSK Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-070926-01:41:44 6250ASCB024IR9MB; thoi gian GD:07/09/2026 01:41:44
|07-09-2026 03:34:09
|20.000,00
|CT DEN:320T2690B9HCWHPY Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 05:58:41
|1.000.000,00
|320D60907H7343AQ Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250686410072
|07-09-2026 06:03:48
|150.000,00
|NGO THI NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.236 ( em Nguyen Minh Hieu)
|07-09-2026 06:39:53
|1.000.000,00
|320D60907S3V5480 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|07-09-2026 06:49:02
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.237 a luong thanh vi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|07-09-2026 06:50:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BH4GHQKG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 06:50:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BH4VMQYP MBVCB.15928494970.670444.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0331000425203 BUI HOANG LE toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 07:19:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 07:23:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 07:41:58
|200.000,00
|320D60907SZ1WE98 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 07:51:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26909XKJRVPW MBVCB.15929262125.231344.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 0121001290216 TRAN MINH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 07:53:24
|1.000.000,00
|320D60907MNNWB3M Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-070926-07:53:23 6250ASCB024IDSXH
|07-09-2026 07:54:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 (co giao hoang thi hien
|07-09-2026 07:58:29
|100.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien 2096765007983624192
|07-09-2026 08:13:35
|200.000,00
|CT DEN:320T26909YESX8VY Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 08:13:35
|500.000,00
|CT DEN:320T26909YESP7H6 MBVCB.15929547287.427838.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 08:16:49
|1.000.000,00
|320D60907KLWBYGN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 08:19:57
|200.000,00
|CT DEN:320T26909YP67LQ0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 08:24:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 08:26:05
|50.000,00
|CT DEN:320T26909YX9LFJU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 08:26:51
|500.000,00
|320D6090721D13ML Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 08:30:09
|2.000.000,00
|320D609073E78R71 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-08:30:08 6250ASCB024INV4C
|07-09-2026 08:32:30
|100.000,00
|320D60907TBPA0J1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 08:36:32
|200.000,00
|320D60907CTYJKXM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250074539890
|07-09-2026 08:38:31
|30.000,00
|CT DEN:320T26909ZDPULFJ Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 08:48:34
|500.000,00
|320D60907N3EUGPJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-08:48:34 6250ASCB024I796M
|07-09-2026 08:48:58
|30.000,00
|CT DEN:320T26909ZTHKPU4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 08:51:07
|500.000,00
|320D609078U2SGWH UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-070926-08:51:07 6250ASCB024N2A5X
|07-09-2026 08:53:05
|500.000,00
|CT DEN:320T26909ZYXZDCV Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 08:59:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2690A07R5UKW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:06:35
|500.000,00
|320D609070QYTRXB Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 09:11:19
|100.000,00
|320D60907MTFDX5R Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:13:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 09:14:30
|50.000,00
|CT DEN:126T2690A0T7WNUZ Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.240
|07-09-2026 09:19:25
|300.000,00
|320D6090774L9W8C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:20:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:23:56
|200.000,00
|320D60907S18P381 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 09:31:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:36:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2690A1NW482W Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 09:37:37
|50.000,00
|320D60907HUNHXZH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:44:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 09:44:46
|500.000,00
|CT DEN:320T2690A1Z6E7SY Hoang thi hien ms2026238
|07-09-2026 09:52:47
|250.000,00
|CT DEN:320T2690A29S9V6Q Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 10:06:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2690A2U2BJHN Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 10:10:44
|100.000,00
|320D609071SF7ZCE Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250295740494
|07-09-2026 10:12:16
|300.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 10:18:05
|100.000,00
|320D6090754QS7P5 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 10:18:26
|100.000,00
|320D60907BH07TF4 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|07-09-2026 10:19:10
|100.000,00
|320D60907GE0SPTW Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-09-2026 10:22:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2690A3FD7YQ1 Ung ho MS 2026.240 Nga Chuong
|07-09-2026 10:24:31
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 10:26:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2690A3LABP5G Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 10:26:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2690A3LSADFK MBVCB.15931392730.660023.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1028896724 TRUONG TUYET NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 10:36:39
|500.000,00
|320D60907AY5CTQY Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 10:57:27
|100.000,00
|320D60907R3ZVK2U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 11:10:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 11:18:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2690A5LK07P9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 11:29:23
|200.000,00
|320D60907GK4PRU6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 11:43:35
|300.000,00
|CT DEN:320T2690A6L391SG UH ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 11:44:16
|300.000,00
|320D609072AN35WM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 12:04:40
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.239(Em Bui Minh Hieu)
|07-09-2026 12:10:49
|100.000,00
|320D60907W0J258N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 12:21:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 12:24:06
|200.000,00
|CT DEN:320T2690A85LD78Y Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 12:25:38
|200.000,00
|320D60907Q2AL9HB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250353051074
|07-09-2026 12:26:19
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.239
|07-09-2026 12:26:46
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.240
|07-09-2026 12:33:05
|200.000,00
|320D60907NXSLV7X Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26250954429073
|07-09-2026 12:42:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 12:52:08
|100.000,00
|320D60907DSPQEP9 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-070926-12:52:08 6250ASCB024NHFNH
|07-09-2026 12:54:03
|100.000,00
|126D60907NLA8LY6 ung ho ms 2026.240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 12:55:28
|200.000,00
|145685057479-0868517618-NGUYEN NGOC THIEN TU ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 12:59:19
|500.000,00
|CT DEN:320T2690A9J3W4EH MBVCB.15933780110.151049.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0121002046705 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 13:00:07
|200.000,00
|320D60907D08FMA0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250930301759
|07-09-2026 13:03:46
|500.000,00
|320D609074S5YAS3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250504539804
|07-09-2026 13:15:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 13:19:11
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2690AAAC0X4P MBVCB.15934019752.293314.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1028329615 PHAM VAN TUAT toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 13:25:13
|20.000,00
|320D6090766KN4E4 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|07-09-2026 13:25:37
|10.000,00
|320D60907E2H2FA7 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|07-09-2026 13:27:01
|10.000,00
|320D609074U77UV1 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|07-09-2026 13:27:26
|10.000,00
|320D60907XZDB0AH Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 13:29:54
|100.000,00
|320D6090777TMYU6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 13:32:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 13:36:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|07-09-2026 13:36:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690AAZ9GNAP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 13:41:24
|100.000,00
|320D60907NBFSFPN Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250083091744
|07-09-2026 13:42:46
|500.000,00
|320D60907912PC75 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 13:44:36
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien)
|07-09-2026 13:48:58
|300.000,00
|320D609077DSSBKD Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-13:48:55 6250ASCB02462QMK
|07-09-2026 14:04:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 14:23:49
|500.000,00
|CT DEN:320T2690ACTPGE63 MBVCB.15934836101.768948.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 14:37:21
|100.000,00
|320D60907WEPP79F Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250569609942
|07-09-2026 14:38:06
|300.000,00
|126D60907JY87R80 Ung ho ms2026 240 hai chi em nga va chuong
|07-09-2026 14:38:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 14:44:59
|500.000,00
|320D60907E3XE8PU Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 14:53:20
|100.000,00
|320D60907L59583J Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-14:53:19 6250ASCB0246MAC2
|07-09-2026 14:56:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2690AE2CSZT6 MBVCB.15935277921.031557.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 15:03:28
|50.000,00
|CT DEN:320T2690AEC1Z2H5 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 15:04:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2690AED1TL7S Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|07-09-2026 15:04:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2690AEDQP2Z6 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|07-09-2026 15:05:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2690AEEFE7Q8 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-09-2026 15:05:52
|50.000,00
|CT DEN:320T2690AEF7P93H Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh
|07-09-2026 15:06:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2690AEG5ST3F Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 15:08:19
|150.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 15:09:49
|100.000,00
|320D60907XYVVWFN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250770800762
|07-09-2026 15:18:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 15:24:54
|500.000,00
|320D60907UGBRZQ6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-070926-15:24:53 6250ASCB0246F6WE
|07-09-2026 15:25:45
|200.000,00
|320D6090749VK9B0 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-070926-15:25:45 6250ASCB0246F56Z
|07-09-2026 15:32:42
|200.000,00
|320D609072XAJJ8E Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 15:57:30
|500.000,00
|NGUYEN THI TAM UNG HO MS2026238 (CO GIAO HOANG THI HIEN)
|07-09-2026 16:01:27
|100.000,00
|320D60907D5Y33AK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|07-09-2026 16:02:49
|50.000,00
|CT DEN:320T2690AGNED0X2 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 16:06:15
|23.000,00
|ung ho MS 2026.239 ( em Bui Minh Hieu)
|07-09-2026 16:06:18
|100.000,00
|320D609079C5Q4C2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250499948501
|07-09-2026 16:11:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2690AH0FZBPM Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 16:12:02
|50.000,00
|320D60907KHWST0U Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|07-09-2026 16:15:25
|30.000,00
|CT DEN:320T2690AH529EFM Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 16:16:54
|150.000,00
|320D60907X5AB34F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250290575078
|07-09-2026 16:17:02
|40.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|07-09-2026 16:20:07
|500.000,00
|CT DEN:320T2690AHB9FKJ5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 16:21:18
|500.000,00
|320D60907QVR6V5R Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 16:24:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 16:29:28
|200.000,00
|320D60907MHALH2B Ung ho ms2026.236 ung ho em Hieu FT26250908594585
|07-09-2026 16:31:49
|500.000,00
|CT DEN:320T2690AHSQHSZK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 16:32:01
|1.000.000,00
|320D60907HPPG40B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000179646976
|07-09-2026 16:39:27
|200.000,00
|320D60907EWUWVCS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250384807342
|07-09-2026 17:05:07
|100.000,00
|320D609079DKZ9DK Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 17:17:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2690AKKPJY09 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|07-09-2026 18:02:48
|300.000,00
|ung ho Ms2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 18:05:54
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.240 (Hai chi em Nga va Chuong)
|07-09-2026 18:36:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 19:06:20
|100.000,00
|320D60907AHR1FSG Ung ho MS 2026.238 FT26250652032019
|07-09-2026 19:24:14
|200.000,00
|320D60907QZUMCVN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250567404359
|07-09-2026 19:31:35
|188.000,00
|320D60907N2DJK04 Ung ho Ms 2026 238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 19:34:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 19:34:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 19:36:06
|300.000,00
|CT DEN:320T2690AQY2SAKV MBVCB.15940389652.436739.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1000171988 NGUYEN NGUYEN THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-09-2026 19:45:17
|300.000,00
|320D60907FGCWSHW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 19:51:50
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 19:57:00
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 20:00:53
|100.000,00
|320D6090752DT3QN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26250505999078
|07-09-2026 20:14:44
|20.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 20:16:42
|100.000,00
|320D6090735650YA Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26250273106904
|07-09-2026 20:20:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 20:23:20
|200.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.240 hai chi e Nga va chuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|07-09-2026 20:30:02
|2.000,00
|145750251292-0762015663-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 20:47:10
|200.000,00
|ZP7D9CIM1HA9 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 20:47:27
|100.000,00
|320D60907F6GMM7A Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|07-09-2026 20:49:13
|100.000,00
|320D60907TZ3AAN6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 20:50:01
|100.000,00
|320D609073JTX41N Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|07-09-2026 20:51:02
|100.000,00
|320D60907XNPPQLQ Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|07-09-2026 20:52:02
|100.000,00
|320D609074DW15YB Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|07-09-2026 20:53:14
|50.000,00
|320D60907MS4D0EB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 21:00:54
|100.000,00
|320D60907BU7ZMXZ Ung ho MS2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26250224734334
|07-09-2026 21:23:13
|60.000,00
|320D60907F2C8WZS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|07-09-2026 21:33:18
|500.000,00
|320D6090754HKPCN Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251449790814
|07-09-2026 21:41:34
|300.000,00
|320D60907PPHS71D Ung ho ms 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
|07-09-2026 21:48:51
|100.000,00
|320D60907CN2JHUU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26251747660760
|07-09-2026 22:00:09
|50.000,00
|320D60907CFTXSML Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251831269064
|07-09-2026 22:40:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu)
|07-09-2026 22:40:54
|200.000,00
|320D609077ZDNQ3N Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251273637936
|07-09-2026 22:48:50
|500.000,00
|320D60907DSJVR2H Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251605241799
|07-09-2026 23:05:19
|50.000,00
|126D609074N6SM70 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026145
|07-09-2026 23:24:10
|100.000,00
|320D60907E1ZYLD4 Ung ho MS 2026.238 FT26251230495152
|07-09-2026 23:26:38
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 01:45:46
|200.000,00
|320D60908C1PMPW3 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van FT26251074846700; thoi gian GD:08/09/2026 00:04:10
|08-09-2026 01:48:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong); thoi gian GD:08/09/2026 00:10:26
|08-09-2026 01:52:07
|300.000,00
|320D609087LCUX0W Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:08/09/2026 00:20:15
|08-09-2026 01:52:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu); thoi gian GD:08/09/2026 00:20:35
|08-09-2026 02:00:25
|150.000,00
|145772949134-0935792961-Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong; thoi gian GD:08/09/2026 00:46:26
|08-09-2026 03:19:22
|20.000,00
|CT DEN:320T2690CWVFCHB5 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 04:43:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690D04LSAU0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 05:57:20
|100.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.239 e bui minh hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|08-09-2026 06:43:52
|30.000,00
|CT DEN:320T2690D4THB0LQ MBVCB.15944137476.029816.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 07:03:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2690BHM922T9 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 08:00:09
|1.000.000,00
|320D609088NVDSPC Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong-080926-08:00:09 6251ASCB024PRJ5L
|08-09-2026 08:06:56
|100.000,00
|320D60908C1R5GQZ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251453780962
|08-09-2026 08:18:16
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.241
|08-09-2026 08:27:10
|100.000,00
|320D60908E8V2ZYJ IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 08:42:12
|300.000,00
|CT DEN:320T2690BMG5X1P0 MBVCB.15945656881.120711.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0691000395125 PHAM HAI HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 08:54:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BMXVCG80 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 09:01:02
|90.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 09:12:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BNNLD2YM Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 09:17:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 09:25:41
|300.000,00
|320D60908CB4LD86 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu-080926-09:25:41 6251ASCB024PKPHG
|08-09-2026 09:41:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2690BPSTKYGX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 09:52:37
|100.000,00
|320D60908ZWXCEYF Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-09:52:37 6251ASCB024PH2HX
|08-09-2026 09:58:50
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 09:59:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BQFW3BF1 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho max so 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen
|08-09-2026 10:10:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:10:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 10:20:25
|500.000,00
|CT DEN:320T2690BR9VWB15 MBVCB.15946979803.010572.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 10:20:32
|200.000,00
|320D60908DNQ4TF6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 10:24:53
|100.000,00
|320D60908X96XSR8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:25:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2690BRGHKGA7 MBVCB.15947057064.056307.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 10:33:06
|50.000,00
|CT DEN:320T2690BRSM985M MBVCB.15947158355.125823.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 10:34:12
|500.000,00
|CT DEN:320T2690BRU2RYN4 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:37:06
|100.000,00
|ZP7D9DGC14IS Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:39:20
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:44:09
|300.000,00
|320D60908LRBZN2J Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26251970424323
|08-09-2026 10:44:23
|100.000,00
|320D60908M2U19EV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-10:44:23 6251ASCB024PNGL1
|08-09-2026 10:44:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2690BS87Q8SV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:50:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BSG5TD9F Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 10:52:21
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang)
|08-09-2026 10:56:12
|1.000.000,00
|320D609080RGTU13 IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08-09-2026 10:58:04
|200.000,00
|320D60908Y6T33YD UNG HO MS 2026.241 EM BUI THANH HANG-080926-10:58:04 6251ASCB024P72BM
|08-09-2026 10:58:07
|50.000,00
|CT DEN:320T2690BSRN7ZX4 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:01:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:07:37
|50.000,00
|320D60908VRAAB5Z Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251252600592
|08-09-2026 11:12:43
|200.000,00
|320D60908EYXFR1U Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:13:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2690BTBSMNAA MBVCB.15947742461.504204.ung ho ms 2026.241.CT tu 0491000146650 TRAN THI THUY LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 11:16:53
|100.000,00
|320D60908EJR38U8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:28:00
|300.000,00
|320D60908YH5M722 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251770070842
|08-09-2026 11:30:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2690BU0QMVPY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:47:05
|30.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:47:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 11:48:11
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08-09-2026 11:54:45
|300.000,00
|CT DEN:320T2690BUYFCLVQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 11:56:47
|200.000,00
|320D60908EYU1P68 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251928004311
|08-09-2026 11:56:58
|100.000,00
|320D60908UJCHWK7 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251164824840
|08-09-2026 12:00:10
|100.000,00
|320D609085KZBQXK Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|08-09-2026 12:10:56
|500.000,00
|LE VAN KY chuyen tien ung ho ms 2026 241(bui thanh hang)
|08-09-2026 12:11:07
|200.000,00
|ung ho MS 2026238
|08-09-2026 12:13:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BVNZEH8K MBVCB.15948747286.137673.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 12:14:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 12:19:44
|300.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 12:27:53
|50.000,00
|320D609089JK39DQ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-080926-12:27:53 6251ASCB0245C2XK
|08-09-2026 12:41:34
|200.000,00
|320D60908VJVWW0E Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251571958550
|08-09-2026 13:16:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 13:30:10
|200.000,00
|320D609085PYNVGB Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251347300550
|08-09-2026 13:33:11
|100.000,00
|320D6090838KQQT3 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08-09-2026 13:39:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 13:49:57
|100.000,00
|320D6090869TE7MH Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 13:51:10
|300.000,00
|CT DEN:320T2690BZG5VD8Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 13:53:45
|100.000,00
|320D60908U0L7XJ7 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|08-09-2026 13:54:20
|100.000,00
|320D60908BL08ZM7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 13:54:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 13:54:49
|100.000,00
|320D60908N5FLC7W Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|08-09-2026 13:58:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BZRFGB8E Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.221 be Sung Trong Nhan
|08-09-2026 14:01:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2690BZWE2VL2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 14:02:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2690BZXE7Q5E Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.222 em Le Tran Ngoc Trinh
|08-09-2026 14:04:34
|50.000,00
|320D609086TDS1EG UNG HO MS 2026241 EM BUI THANH HANG
|08-09-2026 14:06:26
|1.000.000,00
|320D609086LHYNVG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251225993905
|08-09-2026 14:08:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2690C04HMCG8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 14:15:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2690C0E8BGHL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 14:18:26
|2.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08-09-2026 14:20:54
|200.000,00
|320D609085RTYC67 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251761900674
|08-09-2026 14:27:50
|200.000,00
|PHAM XUAN TAM Chuyen tien ung ho
|08-09-2026 14:29:40
|300.000,00
|CT DEN:320T2690C0Z0C1RV MBVCB.15950479831.158135.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 14:41:10
|300.000,00
|320D60908Z3VC1FZ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251955657202
|08-09-2026 14:51:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 14:53:06
|100.000,00
|320D60908QYLGFR7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 14:57:31
|100.000,00
|320D60908R6XFBCW Minh Tri chuyen tien Minh Hieu , MS 2026236
|08-09-2026 14:59:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2690C23Y3K8T Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08-09-2026 15:06:52
|50.000,00
|320D60908R0R569W Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 15:07:17
|200.000,00
|320D60908A47FMH8 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26251087570025
|08-09-2026 15:12:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2690C2MAH5MW Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 15:13:35
|200.000,00
|320D60908SJSCQQ3 Ung ho MS 2026.237 (thay Thanh Vi)
|08-09-2026 15:21:14
|100.000,00
|320D60908552TR9M Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251006608132
|08-09-2026 15:21:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2690C2Z6W23F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 15:32:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2690C3E7BGPL Giup MS 2026.241 chau Bui Thanh Hang
|08-09-2026 15:36:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 15:37:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-09-2026 15:38:25
|500.000,00
|320D60908PKXPPVD Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 15:41:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 15:42:36
|100.000,00
|320D609089BC7J41 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251688393241
|08-09-2026 15:50:51
|300.000,00
|320D609082LMK0D7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 15:53:15
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.239 ( em bui minh hieu )
|08-09-2026 15:54:34
|400.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.240 ( hai chi em nga va chuong )
|08-09-2026 15:55:37
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.241 ( em bui thanh hang )
|08-09-2026 16:18:56
|100.000,00
|320D60908YBM47CH Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251661754466
|08-09-2026 16:20:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2690C59SW7J7 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 16:48:33
|100.000,00
|320D60908SN3BDU1 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 17:00:36
|500.000,00
|320D60908GNJ3YQA Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 17:54:24
|500.000,00
|CT DEN:320T2690C8XCQX77 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 17:56:48
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.241 ( em Bui Thanh Hang )
|08-09-2026 17:58:25
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 18:08:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2690C9FRCS9M MBVCB.15954092483.531187.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9915175905 NGUYEN THI THU HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 18:30:14
|1.000.000,00
|320D609080AQAAZ6 IBFT chu lam hai duong chuc chau mau khoi benh
|08-09-2026 18:38:13
|1.000.000,00
|320D609084F5Q8GA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-080926-18:38:12 6251ASCB02U2VWTS
|08-09-2026 18:39:22
|200.000,00
|320D60908AEDT3BZ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 18:41:47
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 18:51:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2690CB46EVQ2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 18:51:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2690CB5ARPMN Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|08-09-2026 19:04:13
|500.000,00
|320D60908LVCQ8AM ICB;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 19:10:10
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690CBVEQ9ZM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 19:18:33
|200.000,00
|320D60908RK36QY1 Dinh Huy Binh ung ho MS 2026 241
|08-09-2026 19:31:56
|100.000,00
|320D609087MBV0CJ Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251683104761
|08-09-2026 19:40:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2690CD1J3VGC Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 19:45:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2690CD8PZG9G Vietinbank;110628136866;chau minh tuan chuyen tien ung ho co giao hoang thi hien MS 2026.238
|08-09-2026 19:49:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2690CDDUZX8P Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 19:55:04
|50.000,00
|320D60908FKVC4QV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 19:57:33
|200.000,00
|320D60908A22N1T4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26251115064040
|08-09-2026 20:07:31
|300.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|08-09-2026 20:10:22
|200.000,00
|320D60908QYSWX8Y Ung ho MS 2026.241 FT26251307090905
|08-09-2026 20:13:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2690CEBHVFK7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 20:19:07
|300.000,00
|ung ho MS 2026.241(em bui thanh hang)
|08-09-2026 20:22:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 20:28:36
|2.000.000,00
|320D609086RD8ENZ DOAN VIET CUONG chuyen ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26251983232290
|08-09-2026 21:04:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 21:05:47
|20.000,00
|320D60908HW755CW Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26251178910527
|08-09-2026 21:28:02
|100.000,00
|320D609085U5AMD8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 21:38:24
|100.000,00
|320D60908GW1GUSE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26252751097725
|08-09-2026 21:41:07
|500.000,00
|CT DEN:320T2690CHQSKGTN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 21:50:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2690CJ34MD5K Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 21:59:49
|250.000,00
|320D609087ZXPJNX Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|08-09-2026 22:00:17
|500.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|08-09-2026 22:10:21
|200.000,00
|320D609082P5L7GU Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 22:15:26
|300.000,00
|320D60908XPK5TF7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|08-09-2026 22:34:24
|50.000,00
|320D60908XUMT4QN Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252745130074
|08-09-2026 22:45:34
|20.000,00
|320D60908H03NS9M Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|08-09-2026 22:51:45
|300.000,00
|320D60908RSYFQ7T UNG HO MS 2006.239 EM BUI MINH HIEU-080926-22:51:45 6251ASCB02UL4U6F
|08-09-2026 22:53:11
|200.000,00
|320D6090880MKMX8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang, ma GD 100000180068796
|08-09-2026 23:04:34
|53.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|08-09-2026 23:04:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2690CLYZTYRE MBVCB.15958470800.457588.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1027712533 NGUYEN NGOC ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-09-2026 23:12:51
|500.000,00
|ung ho MS 2026.241(em Bui Thanh Hang)
|08-09-2026 23:12:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2690CMA1FDUK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|09-09-2026 01:42:41
|10.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:08/09/2026 23:54:10
|09-09-2026 02:16:47
|10.000,00
|145929342697-0902456570-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:09/09/2026 01:30:31
|09-09-2026 03:15:21
|20.000,00
|CT DEN:320T2690EJMR31VE Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 04:39:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.236 em Nguyen Minh Hieu
|09-09-2026 04:42:58
|50.000,00
|ung ho MS 2026.225 em Dao Hoang Dan
|09-09-2026 05:19:37
|50.000,00
|320D60909GQ9CND8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-05:19:36 6252ASCB02ULX2H7
|09-09-2026 07:08:53
|30.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 07:25:21
|500.000,00
|CT DEN:320T2690D6E9GQK5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 07:28:09
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.241 chau bui thanh hang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|09-09-2026 07:41:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2690D71EEA45 MBVCB.15960275894.778112.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0711000219339 NGUYEN BAO TRUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 07:42:09
|200.000,00
|320D60909X0SFJCP Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252109038193
|09-09-2026 07:43:45
|500.000,00
|CT DEN:320T2690D74KMCAE NGUYEN THANH NGOC Chuyen tien ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 07:57:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 07:58:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 08:10:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 08:13:32
|100.000,00
|320D60909C6M4A6D Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252010459530
|09-09-2026 08:20:28
|100.000,00
|320D609095SBCWYT ms 2026242 nguyen khanh linh
|09-09-2026 08:25:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2690D8S5HM7Q Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 08:28:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690D8VRBB7D MBVCB.15960876053.211610.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 08:35:35
|50.000,00
|ZP7D9EE57IQ4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 08:48:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2690D9N99DT7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 08:57:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 08:58:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|09-09-2026 09:00:36
|1.000.000,00
|320D60909UJC1E00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|09-09-2026 09:05:25
|200.000,00
|320D60909Y3EUG4L Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 09:30:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2690DB98VQRW Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 09:37:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2690DBK81ADC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 09:51:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2690DC2XBZEG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 09:52:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 10:13:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 10:18:58
|500.000,00
|320D609096MYUFDS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252830512380
|09-09-2026 10:45:17
|100.000,00
|145974961602-0904265486-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 10:49:59
|20.000,00
|CT DEN:320T2690DECHCWHN Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 10:55:45
|200.000,00
|320D60909RQ7U2GR Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 11:02:09
|500.000,00
|MS 2026.242
|09-09-2026 11:06:08
|100.000,00
|320D60909GGZGXW2 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 11:07:10
|100.000,00
|320D60909SPQZS5L Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|09-09-2026 11:19:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2690DFH7Y4QX UNG HO MS 2026.241 em bui thanh hang
|09-09-2026 11:19:49
|500.000,00
|CT DEN:320T2690DFHX32HY Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 11:30:01
|300.000,00
|320D60909LDD504F Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 11:34:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 11:41:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 11:55:08
|100.000,00
|320D60909RFBMWE9 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|09-09-2026 12:16:54
|100.000,00
|320D609094AWCCXX DUONG THI TU CHUYEN KHOANUNG HO MS 2026 236NGUYEN MINH HIEU-090926-12:16:54 6252ASCB02UYWFWH
|09-09-2026 12:43:32
|50.000,00
|320D609099NHJ6A0 UNG HO MS 2026239 EM BUI MINH HIEU
|09-09-2026 12:49:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2690DK026MXL Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 12:49:39
|50.000,00
|CT DEN:320T2690DK0JLZUN Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|09-09-2026 12:50:06
|50.000,00
|CT DEN:320T2690DK14BCM9 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|09-09-2026 12:53:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2690DK5MV37R Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 13:07:55
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690DKQNTUXP MBVCB.15964930879.821030.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011001642275 LE HAI YEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 13:33:06
|200.000,00
|320D60909PXJPES5 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26252378090455
|09-09-2026 13:45:23
|200.000,00
|320D60909403B4GT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 13:49:58
|500.000,00
|ung ho MS2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 14:01:05
|200.000,00
|320D609093EA50E6 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 14:06:26
|100.000,00
|ZP7D9EE701N0 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 14:06:27
|500.000,00
|320D6090907S73AU BANG QUOC QUY Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 14:14:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2690DN9XL8B6 ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 14:17:02
|500.000,00
|320D6090982CQ5WG Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 14:40:42
|300.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|09-09-2026 14:43:57
|86.688,00
|CT DEN:320T2690DPFGG2RR Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|09-09-2026 15:07:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2690DQC37PFG MBVCB.15966414994.698767.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 15:23:14
|50.000,00
|320D609096XSV2K9 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|09-09-2026 15:50:33
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.242 ( em nguyen khanh linh )
|09-09-2026 15:56:47
|50.000,00
|320D60909E3F2XP5 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-15:56:46 6252ASCB02UQBFIF
|09-09-2026 16:08:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2690DSR6TL85 Ung ho MS 2026 236 em Nguyen Minh Hieu
|09-09-2026 16:13:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 16:27:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2690DTGSYLRL MBVCB.15967570291.436420.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1017408121 NGUYEN HUU THO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 17:00:00
|500.000,00
|CT DEN:320T2690DUR51NTG Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 17:07:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2690DV1LLXF7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 17:37:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 17:44:16
|5.000.000,00
|320D60909SJYC8M9 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-090926-17:44:16 6252ASCB02UQZS7B
|09-09-2026 18:17:04
|200.000,00
|320D609091BLUNVK Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252617905931
|09-09-2026 18:51:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2690DZ2PJX0G Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 18:59:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2690DZDDE7D8 MBVCB.15970475276.383924.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1017004343 NGUYEN THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 19:02:25
|100.000,00
|CT DEN:320T2690DZGTD34Q Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 19:12:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2690DZWR9CNS Ung ho MS 2026.238
|09-09-2026 19:13:52
|500.000,00
|CT DEN:320T2690DZXX2UX4 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 19:19:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 19:21:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 19:28:34
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.242 e nguyen khanh linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|09-09-2026 19:38:53
|100.000,00
|320D60909SFJET6P Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252967120252
|09-09-2026 19:45:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 19:51:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 20:02:42
|100.000,00
|320D60909SEF06VX Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-090926-20:02:42 6252ASCB02UQN6DJ
|09-09-2026 20:14:43
|300.000,00
|320D60909PFZ25F3 ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26252141002175
|09-09-2026 20:18:50
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 20:35:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2690E348GM06 ung ho ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 20:36:18
|300.000,00
|320D60909B50QUTS Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 20:41:57
|50.000,00
|320D60909XL1GLDD Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26252699574641
|09-09-2026 20:46:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 20:49:14
|1.000.000,00
|320D6090997VPCGJ Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 20:52:43
|200.000,00
|320D60909ZCE6G76 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118641065
|09-09-2026 21:00:03
|100.000,00
|ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh)
|09-09-2026 21:09:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2690E4E8Y9AP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 21:11:39
|300.000,00
|CT DEN:320T2690E4HFGHN4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 21:17:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2690E4RKFW2E Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang chuc em mau khoe
|09-09-2026 21:18:48
|500.000,00
|320D60909VY8LW7W Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252118738689
|09-09-2026 21:25:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690E51U14T8 MBVCB.15972892030.963561.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0451000328870 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 21:31:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2690E597BHJK Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 21:39:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 21:44:45
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 21:47:40
|50.000,00
|320D60909W869BW1 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252379827954
|09-09-2026 21:49:00
|500.000,00
|CT DEN:320T2690E5YSMS90 MBVCB.15973167031.145323.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1031083213 TRAN THI SINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 22:12:00
|100.000,00
|320D60909KH9P3H7 Ung ho MS 2026.238 FT26252768772160
|09-09-2026 22:14:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2690E6XYEPG8 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 22:14:34
|100.000,00
|320D60909SWV1C5G Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|09-09-2026 22:19:22
|100.000,00
|320D60909F9F1YVK Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26252742180551
|09-09-2026 22:41:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2690E7ZPH0B6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 22:41:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2690E80GBQ72 MBVCB.15973603478.451974.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0371000514189 HOANG HAI NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-09-2026 22:42:58
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 22:49:30
|100.000,00
|320D60909RMLSZC8 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 23:06:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2690E8Z8SN8L Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|09-09-2026 23:07:09
|200.000,00
|320D60909HJ3H37C Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26253882918373
|09-09-2026 23:09:46
|50.000,00
|320D60909USPMP4E Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|09-09-2026 23:13:07
|50.000,00
|CT DEN:320T2690E97VC8F2 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 01:20:59
|500.000,00
|320D60909W1DFC1Q Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu; thoi gian GD:09/09/2026 23:25:07
|10-09-2026 01:27:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2690EA58Z5QF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien; thoi gian GD:09/09/2026 23:36:54
|10-09-2026 01:35:20
|50.000,00
|146076611712-0562228666-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang; thoi gian GD:09/09/2026 23:53:43
|10-09-2026 01:37:44
|300.000,00
|CT DEN:320T2690EB13ECXG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:09/09/2026 23:59:29
|10-09-2026 03:47:41
|20.000,00
|CT DEN:320T2690G7U171SK Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 04:10:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2690G8PZ6D65 ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien
|10-09-2026 04:32:45
|100.000,00
|CT DEN:320T2690G9KKACMP MBVCB.15974296255.976248.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 06:08:24
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2690GD9VFEEH MBVCB.15974505913.119215.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071002086005 DAO DUY ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 06:12:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GDFFPQLQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|10-09-2026 06:27:55
|200.000,00
|320D60910QZYTSJP Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253687102040
|10-09-2026 06:37:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 06:37:14
|20.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 06:39:16
|150.000,00
|CT DEN:320T2690GEGM8BXX MBVCB.15974755227.302201.ung ho 2026 241 e bui thanh hang chuc e mau khoi benh binh an.CT tu 0351001055533 NGUYEN THI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 06:46:22
|30.000,00
|CT DEN:320T2690GES04B6B MBVCB.15974827858.357763.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 06:53:59
|66.666,00
|CT DEN:320T2690GF21Y6YX MBVCB.15974913542.422238.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1019542580 LE VAN SAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 06:58:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|10-09-2026 07:05:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ETK9X4ZT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 07:07:41
|100.000,00
|320D60910LVCV7HW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 07:10:30
|20.000,00
|ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh)
|10-09-2026 07:46:42
|300.000,00
|CT DEN:320T2690EV62EQQT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 07:53:56
|1.000.000,00
|320D60910NBJLDFV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 07:55:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 07:59:42
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 08:10:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 08:12:03
|1.000.000,00
|320D60910UETJJWW Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253262444859
|10-09-2026 08:17:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:17:38
|1.000.000,00
|320D60910QTB6BN6 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253960650016
|10-09-2026 08:19:46
|500.000,00
|320D6091021W2QYN UNG HO MS 2026243 ANH TRAN VAN LAI-100926-08:19:46 6253ASCB02UA96BQ
|10-09-2026 08:20:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:21:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 08:22:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2690EWJUWV5K MBVCB.15976110501.286827.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho ma so 2026-243 (Tran Van Lai).CT tu 0121001342529 NGUYEN THANH TUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 08:23:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 08:25:58
|30.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:26:56
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|10-09-2026 08:28:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:29:01
|100.000,00
|320D60910AK86D5K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253748052706
|10-09-2026 08:29:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 08:30:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:32:27
|200.000,00
|ZP7D9FBUTLQF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 08:35:19
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 08:35:20
|100.000,00
|320D60910F7677GA ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26253712890609
|10-09-2026 08:36:30
|300.000,00
|CT DEN:320T2690EX3UN5P3 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|10-09-2026 08:39:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EX7RR4NH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:41:53
|100.000,00
|320D60910NQZ6G6B Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:44:59
|20.000,00
|DANG VAN DOAN Chuyen tien
|10-09-2026 08:46:18
|500.000,00
|320D60910176GR50 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253043488270
|10-09-2026 08:49:53
|400.000,00
|320D609100JYEBCR Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-08:49:52 6253ASCB02UAD85J
|10-09-2026 08:51:38
|200.000,00
|ung ho ms 2026.243
|10-09-2026 08:53:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EXSW5MJ5 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:58:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 08:59:11
|500.000,00
|320D60910PP1L3UU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-08:59:10 6253ASCB02UAIBBJ
|10-09-2026 09:00:24
|100.000,00
|320D60910GV7VGV2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 09:03:02
|3.000.000,00
|320D609107BPDWDN Ung ho ms 2026243 anh tran van lai
|10-09-2026 09:03:15
|500.000,00
|320D60910GZ2BXSB Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253749482582
|10-09-2026 09:07:35
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690EYAW14N5 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:07:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EYB51MM6 MBVCB.15976785331.753955.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0491000161270 PHAM THI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 09:14:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:20:35
|300.000,00
|320D60910XYLW686 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:21:54
|200.000,00
|HOANG THI KIM ANH Chuyen tien
|10-09-2026 09:23:20
|300.000,00
|CT DEN:320T2690EYXPHU3Y Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:25:40
|1.000.000,00
|320D609104DFEU9S Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253284183472
|10-09-2026 09:25:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EZ0Y168M Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:29:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:30:57
|100.000,00
|320D60910Y5TZ2KK Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-09:30:57 6253ASCB02UA65HQ
|10-09-2026 09:32:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EZ9B6UHA Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:35:53
|100.000,00
|320D60910RTYKU90 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 09:38:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EZJBV542 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 09:40:11
|100.000,00
|320D60910MFYGY45 Ung ho MS 2026. 243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:40:24
|200.000,00
|CT DEN:320T2690EZL7SMWH Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:43:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 09:43:26
|200.000,00
|320D60910PB0RLY0 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 09:53:52
|500.000,00
|ung ho MS 2026. 238 ( co giao Hoang Thi Hien)
|10-09-2026 09:57:56
|500.000,00
|ung ho MS 2026.243( anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 09:58:36
|50.000,00
|ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 09:59:41
|1.000.000,00
|BUI THANH MANH ung ho ma so 2026.243 ( anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 10:06:27
|100.000,00
|320D60910K0WHP0F Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:15:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 10:16:07
|300.000,00
|320D609102JB256C Gd eKinBin ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien) Chuc Co mau binh phuc nhe
|10-09-2026 10:17:58
|200.000,00
|320D6091002MC32X Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:18:29
|500.000,00
|320D609106XUVB3K Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 10:20:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:21:18
|300.000,00
|CT DEN:320T2690F168FWVQ Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:22:47
|50.000,00
|320D60910C8BC1HR Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26253660524953
|10-09-2026 10:24:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F1ABVY2H MBVCB.15977989066.550412.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1038815298 HA THI THAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 10:31:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|10-09-2026 10:32:44
|300.000,00
|320D60910MGB2341 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253616282832
|10-09-2026 10:33:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 10:41:57
|500.000,00
|320D609103WFAAQL Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 10:44:27
|100.000,00
|320D6091055WPT22 ung ho MS 2026.243 ( Tran Van Lai )
|10-09-2026 10:45:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F24JDA1C Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:46:02
|100.000,00
|320D609100FVETAQ IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:50:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:53:05
|32.768,00
|CT DEN:320T2690F2E6U8XU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 10:55:18
|200.000,00
|320D60910ZJEY53J Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 10:56:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 10:57:37
|300.000,00
|320D60910BQC7E57 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-10:57:37 6253ASCB02UBBMJP
|10-09-2026 10:59:49
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:00:12
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:02:30
|200.000,00
|320D60910QC7BKNG ung ho ms2026.243-anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:09:17
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2690F31LHRFS VO THI LANH Chuyen tien,cho anh bj bong
|10-09-2026 11:16:27
|200.000,00
|ung ho MS-2026243-TRan van Lai
|10-09-2026 11:17:56
|500.000,00
|CT DEN:320T2690F3D0TRQR Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:18:29
|200.000,00
|PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 11:19:57
|50.000,00
|320D60910UC6D8AV Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|10-09-2026 11:27:12
|200.000,00
|320D60910CZVKKK3 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-11:27:12 6253ASCB02UBBGJW
|10-09-2026 11:30:13
|200.000,00
|146139725087-0949027487-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:34:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F409NELX MBVCB.15979237401.342959.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1028725552 LE DUY PHUOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 11:36:32
|200.000,00
|320D60910T067UZF Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26253223999108
|10-09-2026 11:36:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 11:36:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 11:41:42
|100.000,00
|320D609105H1YJXG Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253710119097
|10-09-2026 11:41:53
|500.000,00
|ung ho MS 2026. 243 (anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 11:49:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:49:59
|150.000,00
|CT DEN:320T2690F4MC4CTV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 11:51:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F4P5SDE3 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 12:00:55
|100.000,00
|320D60910YUFYR7U Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-100926-12:00:54 6253ASCB02UBJKD1
|10-09-2026 12:03:05
|200.000,00
|320D60910AWXTA67 IBFT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|10-09-2026 12:06:12
|50.000,00
|320D60910N7XF1G0 Ung ho MS 2026.238 FT26253726678980
|10-09-2026 12:06:18
|50.000,00
|320D609107S2C8FP Ung ho MS 2026.243
|10-09-2026 12:09:54
|100.000,00
|320D60910GQXG76X Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:19:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:19:56
|150.000,00
|CT DEN:320T2690F5SW9KMV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:20:23
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690F5TGUBX1 MBVCB.15980169513.918605.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0011001354557 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 12:20:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F5U3G9TD MBVCB.15980176317.924524.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0361000319550 NGUYEN THI KHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 12:21:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F5UZ2A3W Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:26:47
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.243 ( anh tran van lai )
|10-09-2026 12:28:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:31:15
|300.000,00
|CT DEN:320T2690F67UWSUS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:37:09
|100.000,00
|320D609100XAXNBV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-12:37:09 6253ASCB02UB4C3M
|10-09-2026 12:39:12
|50.000,00
|320D60910T6LRA2C UNG HO MS 2026243 ANH TRAN VAN LAI
|10-09-2026 12:39:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2690F6JDAE26 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 12:40:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2690F6KFCLAN MBVCB.15980512454.131002.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1058143742 PHAM THI NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 13:00:59
|10.000,00
|146154945751-0966482301-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:03:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 ( Em Nguyen Khanh Linh)
|10-09-2026 13:05:30
|20.000,00
|CT DEN:320T2690F7K2AG6N Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:07:47
|500.000,00
|CT DEN:320T2690F7N33UW2 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:08:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2690F7NRWXX1 VAN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai
|10-09-2026 13:08:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2690F7P19RFJ MBVCB.15980955096.381447.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1016540899 PHAN MINH THANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 13:09:53
|300.000,00
|CT DEN:320T2690F7QV8HCL Vietinbank;110628136866;UNG VAN QUYET em xin ung ho it tien cho anh tran van lai chua benh
|10-09-2026 13:10:24
|50.000,00
|320D6091026A2PGM Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253541247087
|10-09-2026 13:23:17
|100.000,00
|ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien )
|10-09-2026 13:24:32
|30.000,00
|CT DEN:320T2690F8A6QWNR Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:25:25
|50.000,00
|320D60910NNUDHVU Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 13:28:02
|2.000.000,00
|320D60910AUNK19A Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:30:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:39:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2690F8WEF2RP MBVCB.15981388664.636644.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 13:40:22
|250.000,00
|CT DEN:320T2690F8X44CAU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:44:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien
|10-09-2026 13:46:12
|200.000,00
|320D609106YRCGHJ Ung ho MS 2026.243 anh tran van lai
|10-09-2026 13:51:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2690F9B5X27M Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|10-09-2026 13:51:20
|300.000,00
|CT DEN:320T2690F9BLPS3Z Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|10-09-2026 13:53:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2690F9ECB16M Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:54:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:55:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 13:57:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 14:07:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 14:16:49
|200.000,00
|320D60910KARLSJ6 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253955227394
|10-09-2026 14:16:55
|300.000,00
|Uh Ms 2016.243 ( Anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 14:17:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FACHM3T2 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 14:23:18
|500.000,00
|CT DEN:320T2690FAKTYNGZ MBVCB.15982047478.025786.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 14:33:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 14:34:18
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FB0BMJ0Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 14:35:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 14:36:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2690FB2SH4EJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 14:36:48
|100.000,00
|320D609102V8Z9FC Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253572290055
|10-09-2026 14:37:17
|300.000,00
|320D60910MV9AYNC Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253075788110
|10-09-2026 14:40:18
|20.000,00
|320D60910P9BJQYL ung ho ms 2026.242 (em nguyen khanh linh)
|10-09-2026 14:41:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|10-09-2026 14:59:35
|300.000,00
|146169667189-0931027960-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 15:00:48
|100.000,00
|320D609107NL2TT0 Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong
|10-09-2026 15:02:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FC33UPPN Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 15:04:53
|200.000,00
|320D60910Q62N62E Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|10-09-2026 15:16:19
|50.000,00
|CT DEN:320T2690FCMUB5U4 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 15:19:01
|50.000,00
|320D609106VX3RVK Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253342069019
|10-09-2026 15:29:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 16:02:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 16:06:42
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.243( Anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 16:11:01
|200.000,00
|320D60910G5BBK24 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 16:12:26
|200.000,00
|ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai )
|10-09-2026 16:39:26
|50.000,00
|CT DEN:320T2690FFVKQPH4 MBVCB.15984567059.608254.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0101000702308 NGUYEN XUAN LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 16:49:07
|800.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|10-09-2026 16:55:47
|159.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 16:57:35
|500.000,00
|PHUNG DIEN BIEN chuyen tien Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 16:59:51
|200.000,00
|320D60910527PKJF Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-100926-16:59:51 6253ASCB02U11YWD
|10-09-2026 17:06:33
|50.000,00
|320D609106H6YYBQ Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 17:34:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2690FJ0PKRUM Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 17:48:24
|300.000,00
|CT DEN:320T2690FJJNCUBN Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HOA chuyen tien Ung ho MS 2026 .243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 18:03:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FK4ZMBZL Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 18:04:39
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
|10-09-2026 18:06:20
|50.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|10-09-2026 18:10:23
|100.000,00
|126D60910KXCJLLE Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|10-09-2026 18:15:39
|100.000,00
|126D60910VWYVWNT ung ho ms 2026.152 tai va nhan
|10-09-2026 18:38:02
|300.000,00
|CT DEN:320T2690FLG6LUCZ Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 18:51:54
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 18:55:27
|60.000,00
|320D6091080A4Z9H IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 18:56:13
|200.000,00
|126D60910XHK8QMR Ung ho MS 2026 152 HAI ANH EM TAI VA NHAN FT26253081730048
|10-09-2026 19:05:01
|100.000,00
|320D60910TUVK2QE IBFT ung ho anh Tran Van Lai MS 2026243
|10-09-2026 19:06:44
|50.000,00
|146210573504-0933158054-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 19:18:23
|50.000,00
|146212405266-0778792171-Ung ho MS2026243anh Tran Van Lai
|10-09-2026 19:23:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2690FN7L9QRH PHAN TAT THANH chuyen tien ung ho MS2026243 tran van lai
|10-09-2026 19:35:04
|200.000,00
|320D60910WA3MPV4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26253974280701
|10-09-2026 19:35:46
|200.000,00
|320D60910G9H49YD Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253216290654
|10-09-2026 19:36:14
|200.000,00
|320D60910H5MXPLS Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26253254305276
|10-09-2026 19:36:51
|200.000,00
|320D60910YX8ESCD Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu FT26253302732227
|10-09-2026 19:38:25
|200.000,00
|320D609108NWC9BG Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26253247523680
|10-09-2026 19:39:32
|200.000,00
|320D60910VWE76EH Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26253844046415
|10-09-2026 20:08:22
|50.000,00
|320D60910B282Z6Z Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26253741792985
|10-09-2026 20:12:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2690FQ57SLDY NGO THI MY DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 20:14:04
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690FQ70Z054 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.238 co giao
|10-09-2026 20:15:46
|120.000,00
|146221749697-0935792961-Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 20:16:31
|120.000,00
|146221926671-0935792961-Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|10-09-2026 20:21:34
|200.000,00
|320D60910NQ65QQ8 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai, ma GD 100000180660978
|10-09-2026 20:23:07
|300.000,00
|320D60910MWX6VSK IBFT TRUONG HUU KHIEM chuyen tien gui co giao Hoang thi Hien
|10-09-2026 20:23:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FQKQD75M MBVCB.15990216789.292556.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9767309186 NGUYEN DUC PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 20:36:15
|100.000,00
|320D6091052PTUFK Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-100926-20:36:15 6253ASCB02U154P8
|10-09-2026 20:36:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FR2JTWAJ MBVCB.15990497988.478634.ung ho co giao.CT tu 0831000075011 TRAN THI KIM OANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 20:42:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 20:56:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2690FRVGQ7NZ ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 21:17:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2690FSNJU78S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 21:24:22
|10.000,00
|CT DEN:320T2690FSXVB8E4 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|10-09-2026 21:25:11
|300.000,00
|CT DEN:320T2690FSYXJE8Q MBVCB.15991465454.111795.ung ho ms 2026.238 ( co giao hoang thi hien).CT tu 9567666666 NGUYEN THAO NGUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-09-2026 21:26:49
|20.000,00
|CT DEN:320T2690FT12TNB6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|10-09-2026 21:42:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2690FTMSP8NM Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|10-09-2026 21:47:42
|500.000,00
|320D609100EKLLJN IBFT Ung ho Co giao Hoang Thi Hien MS 2026.238
|10-09-2026 21:51:32
|800.000,00
|Ho tro MS 2026.234 em Luong Minh Doanh
|10-09-2026 22:00:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2690FUBE7WUQ ung ho MS 2026.243 A Tran Van Lai
|10-09-2026 22:50:55
|100.000,00
|320D60910GMFJHH5 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-100926-22:50:55 6253ASCB02UMFDCN
|10-09-2026 22:55:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
Báo VietNamNet