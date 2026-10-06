Báo VietNamNet vừa trao số tiền 106.646.720 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Yến (MS 2026.183) ở Hà Nội có 3 con đều mắc bệnh về não.

Xúc động đón nhận món quà giá trị của bạn đọc, chị Nguyễn Thị Yến (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) - nhân vật trong bài viết: "Nỗi khổ cực của gia đình có 3 con đều mắc bệnh về não", đã gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet và các bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ gia đình.

"Các cháu thường xuyên phải đi thăm khám và mua thuốc rất tốn kém. Số tiền trên của mọi người giúp đỡ như chiếc phao cứu sinh đối với gia đình tôi lúc này", chị Thủy chia sẻ.

Bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Yến số tiền 106.646.720 đồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chị Yến có 3 người con đều mắc bệnh, gồm: Nguyễn Việt Hoàng (SN 2004), được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bại não bẩm sinh từ 7 tháng tuổi; Nguyễn Vân Anh (SN 2007), được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng tăng động giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ lúc 4 tuổi; Nguyễn Minh Đức (SN 2014) mắc bại não từ 4 tháng tuổi.

Ba con lần lượt mang bệnh, mọi sinh hoạt của các con đều đặt lên đôi vai người mẹ trẻ. Điều chị Yến sợ nhất không phải là những năm tháng vất vả chăm con, mà là một ngày vợ chồng chị già yếu, không đủ sức chăm sóc, rồi các con biết trông cậy vào ai.

Cảm thương hoàn cảnh gia đình chị Yến, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình chị Yến, giúp chị vượt qua khó khăn. Số tiền 106.646.720 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được đại diện Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình.

Trong thời gian tới, nếu gia đình chị Yến tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.