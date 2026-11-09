Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã suy cử 235 ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự GHPGVN, trong đó Ban thường trực có 61 vị.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự, 2 Phó Chủ tịch thường trực, 13 Phó Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Tổng Thư ký và 40 ủy viên Thường trực.

Dưới đây là danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách 514 vị được tấn phong Giáo phẩm Ni sư năm 2026 Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức thông qua danh sách 514 sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni sư năm 2026.

Danh sách 114 vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nâng tổng số thành viên của Hội đồng lên 114 vị.