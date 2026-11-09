Danh sách 514 vị được tấn phong Giáo phẩm Ni sư năm 2026Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức thông qua danh sách 514 sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni sư năm 2026.
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự, 2 Phó Chủ tịch thường trực, 13 Phó Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Tổng Thư ký và 40 ủy viên Thường trực.
Dưới đây là danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031:
Danh sách 114 vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVNĐại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nâng tổng số thành viên của Hội đồng lên 114 vị.
Danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031Chiều nay (7/11), tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, GHPGVN công bố danh sách 235 Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.