Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự, 2 Phó Chủ tịch thường trực, 13 Phó Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Tổng Thư ký và 40 ủy viên Thường trực.

Dưới đây là danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031: