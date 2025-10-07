Cụ thể, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm úng, ngập như sau:

Tuyến Thụy Khuê (đoạn từ trường Chu Văn An đến dốc La Pho); đường Mạc Thị Bưởi, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy); Bùi Xương Trạch (từ số 49 đến số 93 Bùi Xương Trạch); Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng – ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng); Thành Công (trước UBND phường).

Tuyến Mỹ Đình – Thiên Hiền; Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình); Phú Xá (ngã ba Phú Xá – Phúc Hòa); Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên (sau Keangnam); Võ Chí Công (tòa nhà UDIC); Hoàng Quốc Việt (trường Đại học Điện Lực); Phan Văn Trường (đoạn từ cổng chợ đến doanh trại quân đội); Hoa Bằng (ngõ 99); Trần Cung (cây xăng A38); Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8);

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập hơn 1m. Ảnh: Thế Bằng

Đường Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm); Nguyễn Trãi (trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – làn xe buýt bên chẵn); Quan Nhân; Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ và đối diện nhà ga La Khê); Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La); Phố Xốm (đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát); Lê Lợi – Trần Hưng Đạo (khu vực xung quanh chợ Hà Đông); Đường Quyết Thắng. Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3). Quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1 và 4, phường Yên Nghĩa). Khu TT18, Phú La.

Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97); Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall); Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên); Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.

Công an Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn tuyến đường di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn, đường bị ngập úng; đồng thời chấp hành sự điều tiết, phân luồng và hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng.