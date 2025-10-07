Theo Cục Khí tượng Thuỷ văn, hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm, mưa giảm nhanh.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 1-3 giờ, có nơi ngập lâu hơn.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Hà Nội:

Trước đó, lo lắng nguy cơ ngập tại Hà Nội sau bão số 11, người dân đã tìm cách đắp đập, dựng tường chắn nước.