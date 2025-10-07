Hàng loạt xe chết máy trên phố
Tại ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, nước cũng đã dâng cao. Một thanh niên cố vượt qua đoạn ngập cuối phố Nguyễn Hoàng khiến xe bị chết máy. Nhiều người dân bất lực, than thở vì đây là lần thứ 3 liên tiếp, Hà Nội ngập sâu trong thời gian ngắn.
Nước tràn vào khoa, phòng bệnh viện
Tại khu vực cổng của Bệnh viện Nhi Trung ương hướng từ đường Đê La Thành vào cũng đã ngập sâu. Nước bắt đầu tràn vào một số khoa, phòng tại bệnh viện.
Người dân đi làm, bất lực quay đầu vì ngập sâu
Nhiều con phố đã ngập sâu khiến người dân đi làm từ sáng sớm buộc phải quay về. Anh Trần Thế Anh (phường Mỹ Đình) chia sẻ: “Tôi đi công tác ở Quảng Ninh nhưng do ngập quá, không thể lên được đường Vành đai 3 nên đành quay đầu xe về nhà".
Nhiều tuyến phố ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn
Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, mưa ngập khiến người dân đi lại khó khăn.
Tại phố Hạ Quyết Yên (phường Yên Hoà) mực nước ngập sâu các phương tiện di chuyển chậm do lo ngại chết máy (Nguồn clip: Gia Huy):
Danh sách các điểm ngập úng tại Hà Nội
Theo Cục Khí tượng Thuỷ văn, hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm, mưa giảm nhanh.
Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 1-3 giờ, có nơi ngập lâu hơn.
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Hà Nội:
Trước đó, lo lắng nguy cơ ngập tại Hà Nội sau bão số 11, người dân đã tìm cách đắp đập, dựng tường chắn nước.
Nhiều trường ở Hà Nội thông báo học online
Từ 5h30 sáng nay, trên các nhóm chung của trường và lớp, phụ huynh nhận được thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc học online. "Do trời mưa rất to, nhiều tuyến đường ngập úng nên việc đi lại rất khó khăn. Nhà trường sẽ chuyển học trực tiếp sang học online ngày hôm nay thứ 3 (7/10)", đây là dòng thông báo của một trường THCS tại Hà Nội. Nhận được tin nhắn này nhiều phụ huynh "thở phào" vì e ngại trước cảnh vật lộn ở các con phố để đưa con đến trường.
Trước đó vào chiều qua (6/10), Sở GD-ĐT Hà Nội cũng phát đi thông báo cho phép hiệu trưởng các trường căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp.