TP Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Vũ Đại Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: QH

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội với: Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Được, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Nguyễn Huế

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM với: Ông Nguyễn Mạnh Cường, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

TP Huế

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế với ông Nguyễn Khắc Toàn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Huế với: ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế.

TP Cần Thơ

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang với: ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026; bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng với ông Lê Hải Hòa, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng với: Ông Vũ Đình Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026; bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lai Châu

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với: Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai với: Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai; ông Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026; bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với ông Vương Quốc Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với: Ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026; ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Điện Biên

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với: Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với: Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Sơn La

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với: Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ với ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ với: Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026; bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với: Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với: Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với: Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với: Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Nghệ An

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với: Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026; ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với: Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với: Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với: Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Gia Lai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với ông Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với: Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk với ông Đỗ Hữu Huy, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk với: Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với: Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với ông Hồ Văn Mười, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với: Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với: Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Tây Ninh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với: Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Đồng Tháp

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với: ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026; ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh An Giang

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Hồ Văn Mừng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với: Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026; ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Vĩnh Long

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long với: Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Cà Mau

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với: Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026; ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026; ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.