Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình sáng nay tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ông Trần Huy Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình với số phiếu 100%.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê tỉnh Lào Cai. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư Thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Ông từng giữ các chức vụ tại tỉnh Yên Bái (cũ): Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi Yên Bái sáp nhập với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới, ông Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 7/11/2025, Ban Bí thư có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. 5 ngày sau đó, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 15 đã bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.