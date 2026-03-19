Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Vũ Hải Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 15.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15; ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông có trình độ thạc sĩ chính sách công; cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, cử nhân luật.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, ông Vũ Hải Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác và trưởng thành tại Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà đã kinh qua nhiều vị trí như: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; ủy viên thường trực, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ở mỗi cương vị công tác, ông đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Vũ Hải Hà. Ảnh: QH

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đúng với chủ trương theo Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cùng với các nghị quyết trụ cột của Trung ương, quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có vai trò hết sức quan trọng.

Tình hình thế giới, khu vực những năm qua, đặc biệt trong năm 2025 có những biến động sâu sắc, diễn biến phức tạp. Khối lượng công việc của Quốc hội nói chung và Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nói riêng có nhiều nội dung mới.

Để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan Quốc hội, trong đó có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã trở thành 3 lĩnh vực trụ cột của Ủy ban và cũng là những lĩnh vực trụ cột của đất nước để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là cơ quan tham mưu về định hướng xây dựng pháp luật; thiết kế chương trình xây dựng pháp luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để góp phần thúc đẩy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng ông Vũ Hải Hà tập trung xây dựng Ủy ban ngày càng chuyên nghiệp, thực chất; tập thể lãnh đạo đoàn kết, chủ động, tích cực và sâu sắc trong công việc; xây dựng tập thể thống nhất, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới chúc mừng ông Vũ Hải Hà. Ảnh: QH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực đối ngoại để đưa hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả, nâng cao vị thế của Quốc hội, cùng với các mặt trận đối ngoại khác củng cố vị thế của Việt Nam.

Với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ông Vũ Hải Hà cho biết, sẽ tiếp tục học hỏi, cùng các thành viên trong Thường trực Ủy ban, các sĩ quan biệt phái, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để có những đóng góp vào công việc chung của Ủy ban.

Ông Vũ Hải Hà cũng cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi, nghiên cứu, giữ vững bản lĩnh chính trị để tiếp tục đóng góp vào công việc chung, cùng Thường trực Ủy ban xây dựng một tập thể Ủy ban đoàn kết, thống nhất, vững mạnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.